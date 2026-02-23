เครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับผู้นำการเติบโตเพื่อขยายรายได้

ระหว่างการซิงค์การเติบโตประจำเดือน แดชบอร์ดดูมีแนวโน้มที่ดี CAC คงที่ จำนวนผู้สมัครใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่เมื่อ CFO ถามว่า "โครงการไหนที่สร้างรายได้จริง และโครงการไหนที่แค่ทำให้ตัวเลขดูดีขึ้น?" คำตอบกลับคลุมเครือ
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ข้อมูลสื่อที่เสียเงินจะอยู่ในเครื่องมือเดียว. ตัวชี้วัดการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่ในเครื่องมืออื่น. ข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการขายถูกกักอยู่ในรายงาน CRM. การทดลองเพื่อการเติบโตถูกติดตามในเอกสารนำเสนอ, ตารางข้อมูล, และ.Thread ใน Slack.
ข้อมูลมีอยู่ แต่กระจัดกระจายอยู่ในแดชบอร์ด, สเปรดชีต, และเครื่องมือต่าง ๆ
เมื่อช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เส้นทางการดำเนินชีวิตของลูกค้าซับซ้อนขึ้น และเป้าหมายรายได้สูงขึ้น ความท้าทายสำหรับผู้นำคือการสร้างความชัดเจนในทุกระบบเหล่านี้
ข้างหน้า เราจะสำรวจเครื่องมือ AI สำหรับการเป็นผู้นำการเติบโตที่รวมข้อมูลเชิงลึกที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน เร่งการทดลอง และเชื่อมโยงทุกโครงการกลับไปยังผลกระทบต่อรายได้ 📈
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการนำทางเพื่อการเติบโต?
มีหลายความสามารถพื้นฐานที่ผู้นำการเติบโตทุกคนควรประเมินก่อนที่จะตัดสินใจใช้แพลตฟอร์ม:
- การรวมข้อมูลข้ามช่องทาง: มองหาแพลตฟอร์มที่นำข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้โดยการรวมข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมทางการตลาด บันทึก CRM และข้อมูลรายได้เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นโดยไม่ต้องมีการปรับข้อมูลด้วยตนเอง
- ความสามารถในการนำไปปฏิบัติที่ฝังอยู่ในข้อมูลเชิงลึก: ให้แน่ใจว่าข้อมูลเชิงลึกสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยตรง สนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญ การจัดเส้นทาง และการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในระบบที่มีอยู่
- ตัวชี้วัดและคำจำกัดความที่ใช้ร่วมกัน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมข้ามสายงานใช้คำจำกัดความเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภายในองค์กรที่เกิดจากการตีความที่แตกต่างกัน
- ความลึกของการบูรณาการ ไม่ใช่แค่ความกว้าง: เน้นการบูรณาการ AI ที่ฝังข้อมูลเชิงลึกเข้าไปในกระบวนการทำงาน แทนที่จะแยกไว้เพียงในแดชบอร์ด
- การระบุแหล่งที่มาและการมองเห็นระดับรายได้: เชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมกับผลลัพธ์เพื่อให้คุณสามารถประเมินผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรได้
- ความปลอดภัย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการกำกับดูแล: ให้การกำกับดูแลสนับสนุนการนำไปใช้ของ AI ในระดับใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับข้อมูลของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- AI ตามบริบท: เครื่องมือ gen AI ควรเข้าใจสภาพแวดล้อมการเติบโตของคุณ ไม่ใช่แค่ตอบคำถามในบริบทเดียว ควรสามารถเชื่อมโยงเหตุผลข้ามการทดลอง เมตริก ประวัติแคมเปญ การอัปเดต CRM และสัญญาณผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยคงบริบทไว้อย่างครบถ้วน
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้เน้นย้ำถึงเครื่องมือสำคัญที่ยังไม่ได้นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้คล่องตัวขึ้นหรือกำจัดออกไปได้
ClickUp's AI Agentsทำให้การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้การอัตโนมัติภารกิจกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและกราฟอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการเป็นผู้นำการเติบโตในภาพรวม
นี่คือภาพรวมของเครื่องมือ AI ชั้นนำและเปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างกัน โดยอิงจากความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม และสนับสนุนศักยภาพของผู้นำ:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการงาน, การวางแผนข้ามสายงาน, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, เอกสาร, การติดตามเป้าหมาย
|ทีมข้ามสายงานที่จัดการการวางแผนและการดำเนินการในหนึ่งระบบ
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|6sense
|ข้อมูลเจตนาในระดับบัญชี, การสร้างแบบจำลองขั้นตอนการซื้อ, การประสานงานระหว่างโฆษณาและการเข้าถึงลูกค้า
|ทีม B2B ที่ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมกับบัญชีเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ, ราคาตามความต้องการ
|ZoomInfo
|ฐานข้อมูลการติดต่อ B2B, เจตนาของผู้ซื้อ, จังหวะการขาย, ข้อมูลเชิงลึกในการสนทนา
|ทีมขายที่ดำเนินการติดต่อออกและค้นหาลูกค้าเป้าหมายในปริมาณสูง
|ราคาตามความต้องการ
|ฮับสปอต
|ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM), ระบบการตลาดอัตโนมัติ, การสร้างเนื้อหา, การรายงาน, ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
|ทีมที่กำลังเติบโตที่ใช้งาน CRM, การตลาด, และการขายในแพลตฟอร์มเดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|Adobe Marketo Engage
|การตลาดอัตโนมัติ, การวัดผลแบบหลายจุดสัมผัส, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การจัดการแคมเปญ
|ทีม B2B ที่บริหารจัดการวงจรการขายที่ยาวนานและแคมเปญที่ซับซ้อน
|ราคาตามความต้องการ
|แอมพลิจูด
|การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์, ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม, การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การสนับสนุนการทดลอง
|ทีมผลิตภัณฑ์และการเติบโตที่มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าและการวิเคราะห์พฤติกรรม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $61/เดือน
|เซลส์ฟอร์ซ
|CRM, ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้, ตัวแทน AI, การวิเคราะห์, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
|องค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการรายได้และกระบวนการทำงานของลูกค้าที่ซับซ้อน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
|ดินเหนียว
|การเสริมข้อมูล, การวิจัยเว็บด้วย AI, การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ, การจัดลำดับ
|ทีม GTM แบบลีนที่สร้างรายชื่อเป้าหมายสำหรับการติดต่อออกได้อย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149/เดือน
|การลอยตัว
|ตัวแทนแชท AI, การจองการประชุม, การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, การวิเคราะห์การสนทนา
|ทีม B2B ที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีความตั้งใจสูงให้กลายเป็นลูกค้า
|ราคาตามความต้องการ
|ไดนามิก ยิลด์
|การปรับให้เหมาะกับบุคคล, การทดลอง, การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ข้ามช่องทาง
|ทีมที่ปรับแต่งประสบการณ์บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และการพาณิชย์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
|ราคาตามความต้องการ
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำเพื่อการเติบโต
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ไม่มีเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวสำหรับการเป็นผู้นำด้านการเติบโต การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของทีมคุณ การไหลเวียนของข้อมูลผ่านระบบที่มีอยู่ และบทบาทของ AI ที่ถูกกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพในโปรแกรมการพัฒนาผู้นำ
ด้านล่างนี้คือสรุปเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าคุณจะพบว่ามีประโยชน์:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมข้ามสายงานในการวางแผนและติดตามงานในระบบเดียว)
มาเริ่มกันที่ตัวโปรดประจำทีม:ClickUp สำหรับทีมการตลาด มันรวมการวางแผน การทำงานร่วมกัน การจัดทำเอกสาร และการดำเนินงานไว้ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน ช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจาย
อะไรที่ทำให้มันแตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้? ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แรกของโลก ClickUp AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ คุณสามารถสรุปการสนทนา, สร้างแผน, และเปลี่ยนจากภาพไปสู่การกระทำโดยไม่ต้องสลับบริบท
มาดูคุณสมบัติหลักของการรวม AIของมันกัน:
ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ClickUp Brainถูกผสานเข้ากับการทำงานของคุณและเข้าใจบริบทของงาน เอกสาร ความคิดเห็น และข้อมูลโครงการของคุณ
AI เชิงบริบทให้คำตอบที่ตระหนักถึงงาน สรุปกิจกรรมในพื้นที่ทำงาน ตรวจจับอุปสรรค และสร้างเนื้อหาโดยอิงจากข้อมูลการทำงานจริงของคุณ
คุณสามารถใช้มันสำหรับกรณีการใช้งานทางการตลาดเหล่านี้ (รวมถึงกรณีอื่นๆ อีกมากมาย):
- สรุปแคมเปญอัตโนมัติ: ถาม 'สรุปงานแคมเปญไตรมาส 4 ล่าสุดของเรา รวมถึงความคืบหน้า อุปสรรคสำคัญ และขั้นตอนถัดไป' แล้วระบบจะดึงสถานะจากงาน ความคิดเห็น และเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้
- ข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นข้ามช่องทาง: วางข้อมูลความคิดเห็นจากแคมเปญหรือสเปรดชีตผลการดำเนินงาน แล้วป้อนคำสั่ง 'เน้นแนวโน้มความรู้สึกของผู้ใช้ที่สำคัญที่สุดและข้อเสนอแนะในการแก้ไข' มันจะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยตนเอง
- การสนับสนุนเนื้อหาทันที: ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างข้อความอีเมล คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่ข้อความอีเมลสนับสนุน
ให้ AI Super Agents ทำงานหนักแทนคุณ
ClickUp's AI Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีม AI ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทำงานของคุณ และดำเนินการตามคำสั่งของคุณได้ พวกเขาสามารถตรวจสอบพื้นที่ ตอบคำถาม สร้างงาน และจัดระเบียบการทำงานได้ด้วยการกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้พวกมันสำหรับ:
- การติดตามการทดลองพร้อมการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์: ตั้งค่าตัวแทนเพื่อเฝ้าดูตัวชี้วัดการกระตุ้น, การรักษาผู้ใช้, หรือการแปลง และแจ้งเตือนเจ้าของเมื่อประสิทธิภาพลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- การแจ้งเตือนผลกระทบต่อรายได้: สร้างตัวแทนที่แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขาย, การหยุดชะงักของดีล, หรือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) และมอบหมายการดำเนินการติดตามผลให้กับเจ้าของการเติบโตที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- ตัวกระตุ้นการประสานงานข้ามสายงาน: กำหนดค่าให้ตัวแทนตรวจจับเมื่อมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์ เปิดตัวแคมเปญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา และสร้างงานโดยอัตโนมัติสำหรับทีมที่เกี่ยวข้อง
นี่คือตัวอย่างการทำงานของตัวแทน AI สำหรับโซเชียลมีเดีย 👇
เดสก์ท็อป AI แบบรวมสำหรับทุกงานของคุณ
นำพลังของ ClickUp Brain และ ClickUp Agents ออกไปนอก ClickUp สู่แอปเดสก์ท็อป AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ รวมการค้นหา โมเดล AI และบริบทจากแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณด้วยClickUp Brain MAX มันยุติการแพร่กระจายของ AIด้วยการนำโมเดล AI ล่าสุดหลายตัวมาไว้ในแอปเดียวและแสดงบริบทการทำงานที่คุณต้องการได้ทุกที่
คุณจะได้รับ:
- การค้นหาแบบรวมศูนย์ข้ามเครื่องมือ: หลีกเลี่ยงการสลับระหว่าง Figma, Google Drive และ ClickUp ด้วยEnterprise AI Search
- การเข้าถึงโมเดล AI ภายนอกหลายตัว: ไม่จำเป็นต้องใช้ LLM ที่แตกต่างกันสำหรับงานมากมาย เข้าถึง ChatGPT, Claude, Gemini และอื่น ๆ ได้ในที่ทำงานเดียว
- การร่างงานด้วยเสียง: ใช้ClickUp Talk to Textเพื่อบันทึกโน้ตการประชุมหรือแนวคิดแคมเปญด้วยเสียง BrainGPT จะแปลงความคิดที่พูดออกมาเป็นงานที่ทำได้จริงโดยไม่ต้องพิมพ์
- ข้อมูลเชิงลึกข้ามแอปพลิเคชัน: ถาม 'สรุปแนวโน้มการแข่งขันจากหน้าเว็บและแหล่งที่มาล่าสุด' แล้ว Brain MAX จะให้ข้อมูลการวิจัยตลาดพร้อมการอ้างอิงที่เชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตของคุณ
เปลี่ยนแนวคิดการเติบโตที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นการทดลองที่ขับเคลื่อนรายได้
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดการทดลองการเติบโตของ ClickUpมอบระบบภาพให้ทีมของคุณในการเคลื่อนย้ายจากแนวคิดไปสู่การวิเคราะห์โดยไม่สูญเสียบริบท
มันแก้ปัญหาความวุ่นวายในการจัดการการทดลองข้ามสไลด์, สเปรดชีต, และเธรดใน Slack โดยการรวมทุกอย่างไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานร่วมกันได้เพียงที่เดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- โครงสร้างตามขั้นตอนที่ชัดเจน: จัดระเบียบการทดลองผ่านขั้นตอนการคิดค้น, การวางแผน, การดำเนินการ, การทดสอบ, และการวิเคราะห์เพื่อให้ไม่มีอะไรติดขัดกลางทาง
- การจัดลำดับความสำคัญทางสายตา: ดูว่าการเดิมพันการเติบโตใดกำลังดำเนินการอยู่, ถูกเลื่อนออกไป, หรือพร้อมสำหรับการเปิดตัวได้ในทันทีโดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายงาน
- การประสานงานข้ามสายงาน: ทีมผลิตภัณฑ์ การตลาด และทีมสร้างรายได้ทำงานร่วมกันบนกระดานงานเดียวกัน แทนที่จะใช้เครื่องมือแยกกัน
แปลข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำทางการเติบโต
ในฐานะผู้นำด้านการเติบโต คุณต้องการวิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนสัญญาณประสิทธิภาพที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ของ ClickUpรวบรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลเซสชัน การเคลื่อนไหวของช่องทาง และสัญญาณของแคมเปญ ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมนำเสนอแก่ผู้บริหาร
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- โครงสร้างพร้อมสำหรับผู้บริหาร: นำเสนอจำนวนเซสชันทั้งหมด แนวโน้ม การแบ่งประเภทการเข้าชม และการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในรูปแบบที่ผู้นำสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
- มาตรฐานการรายงาน: ยกเลิกการใช้สเปรดชีตแบบครั้งเดียว และสร้างระบบการวิเคราะห์ที่ทำได้ซ้ำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน
- สัญญาณเหนือเสียงรบกวน: เน้นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การลดลง และการเปลี่ยนแปลงของช่องทาง แทนที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกท่วมท้นด้วยข้อมูลดิบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนการสนทนาเกี่ยวกับการเติบโตให้เป็นการกระทำด้วยClickUp Chat เชื่อมต่อบทสนทนาแบบเรียลไทม์กับงาน การทดลอง และตัวชี้วัด เพื่อให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ไหลเข้าสู่การดำเนินการโดยตรง
- รวบรวมสรุปการทดลอง สมมติฐานการเติบโต โมเดลรายได้ และการวิเคราะห์หลังการดำเนินงานไว้ในClickUp Docsที่เชื่อมโยงกับงานและแดชบอร์ดอยู่เสมอ
- แผนผังช่องทาง, เส้นทางการดำเนินชีวิต, และแผนที่การทดลองในรูปแบบภาพใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUpแบบร่วมมือกันเพื่อทดสอบความท้าทายของโครงการเติบโตก่อนที่จะใช้ทรัพยากรทางวิศวกรรมหรือการตลาด
- ติดตามการทดลองทริกเกอร์, การแจ้งเตือนเมตริก, การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ, และกระบวนการทำงานตามวงจรชีวิตโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
- ซิงค์ CRM, การวิเคราะห์, แพลตฟอร์มโฆษณา, และข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้การได้มาซึ่งลูกค้า, การกระตุ้นการใช้งาน, และสัญญาณรายได้อยู่ในชั้นปฏิบัติการเดียวโดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อสร้างศูนย์ควบคุมการเติบโตแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมข้อมูลการได้มาซึ่งลูกค้า การกระตุ้นการใช้งาน การรักษาลูกค้า และเมตริกด้านรายได้ไว้ในมุมมองเดียวที่รวมศูนย์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูงของมันต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้งยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
2. 6sense (เหมาะที่สุดสำหรับทีม B2B ที่ให้ความสำคัญกับบัญชีเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลเจตนา)
6sense เป็นแพลตฟอร์ม ABM ที่รวมข้อมูลเว็บ, โฆษณา, อีเมล และการขายของคุณไว้ในระบบเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มันให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ช่วยให้ผู้นำระดับสูงเช่นคุณคาดการณ์ความต้องการและเตรียมผู้นำให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นในวงจรการซื้อ
6sense ช่วยให้การประสานงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ตามขั้นตอนของการซื้อของลูกค้า (เช่น การรับรู้ vs การตัดสินใจ) แพลตฟอร์มสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับอีเมลเฉพาะทางโดยอัตโนมัติ หรือแจ้งเตือนตัวแทนให้โทรหา
6sense ยังสามารถระบุบริษัทที่กำลังวิจัยในโหมดลับได้ ก่อนที่พวกเขาจะกรอกแบบฟอร์มหรือพูดคุยกับฝ่ายขายเสียอีก มันทำเช่นนี้โดยการเชื่อมโยงสัญญาณที่กระจัดกระจาย เช่น ข้อมูล IP คุกกี้ และการบริโภคเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 6sense
- จัดสรรงบประมาณโฆษณาตามเส้นทางผ่าน LinkedIn, Meta, Google และช่องทางโปรแกรมเมติก โดยอิงจากบัญชีที่เข้าสู่โหมดการซื้อแบบเรียลไทม์
- ตรวจจับสัญญาณการซื้อ จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่แสดงเจตนาซื้อจริง ส่งข้อความที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมต่อกับผู้ซื้อระหว่างขั้นตอนการวิจัยของพวกเขา
- ทำให้การติดตามผลตามบทบาทเป็นอัตโนมัติในวันเดียวกับที่กิจกรรมสิ้นสุดลง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการติดต่อที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องส่งออก CSV ทำความสะอาดรายการ หรือสร้างกระบวนการทำงานแบบครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ 6sense
- การกำหนดค่าเริ่มต้นและการสร้างรายงานถูกบันทึกไว้ว่าเป็นความท้าทายที่ต้องการความพยายามและความเชี่ยวชาญอย่างมากเพื่อให้ได้คุณค่าอย่างเต็มที่
การกำหนดราคาของ 6sense
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาสำหรับองค์กร
6sense คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 6sense อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
6sense มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจตนาที่ทรงพลังและข้อมูลเชิงคาดการณ์ที่ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีมูลค่าสูงและมุ่งเน้นความพยายามด้านการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบัญชี การมองเห็นในขั้นตอนของการซื้อ และความสามารถในการแบ่งกลุ่มช่วยให้การกำหนดเป้าหมายและการปรับแต่งเป็นรายบุคคลดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับ CRM ได้อย่างราบรื่น ทำให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
6sense มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจตนาที่ทรงพลังและข้อมูลเชิงคาดการณ์ที่ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีมูลค่าสูงและมุ่งเน้นความพยายามด้านการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบัญชี การมองเห็นในขั้นตอนของการซื้อ และความสามารถในการแบ่งกลุ่มช่วยให้การกำหนดเป้าหมายและการปรับแต่งเป็นรายบุคคลดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM ได้อย่างราบรื่น ทำให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? จากการศึกษาทั่วโลกกับผู้นำด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) และผู้นำสายงานกว่า 1,200 คน พบว่าหนึ่งใน ความท้าทายด้านภาวะผู้นำ ที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน คือการพัฒนาผู้นำที่สามารถปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปสู่ผลลัพธ์การเติบโตขององค์กร
3. ZoomInfo Sales (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ค้นหาลูกค้าเป้าหมายและดำเนินการติดต่อออกจำนวนมาก)
คุณต้องการสร้างฐานข้อมูลบัญชีลูกค้าโดยอิงจากโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICPs) ของคุณและเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้องหรือไม่? ZoomInfo Sales ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ค้นหาลูกค้าเป้าหมายแบบ B2B สามารถช่วยแก้ไขความท้าทายทั่วไปที่เกิดขึ้นจริงในการหาลูกค้าเป้าหมายแบบออกหาเองได้
ให้คุณเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรได้โดยตรงมากกว่า 70 ล้านหมายเลข และที่อยู่อีเมลที่ผ่านการยืนยันแล้วมากกว่า 174 ล้านรายการ
ผ่านโมดูล Engage/Chorus ของ ZoomInfo Sales จะบันทึกและถอดเสียงการประชุมขายทุกครั้ง จากนั้นใช้ AI เพื่อติดตามความเสี่ยงของดีล (เช่น การกล่าวถึงคู่แข่ง) หรือสัญญาณการซื้อ (เช่น คำถามเกี่ยวกับราคา)
นอกเหนือจากเจตนาที่อิงตามคำค้นหาแล้ว ZoomInfo ยังโดดเด่นด้วยทริกเกอร์ที่อิงตามเหตุการณ์ มันจะแจ้งเตือนทีมของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในบัญชี ICP ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าบริษัทได้ระดมทุน 50 ล้านดอลลาร์ จ้าง CMO คนใหม่ หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเข้าไปในชุดผลิตภัณฑ์ของตน สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZoomInfo Sales
- ออกแบบและดำเนินการกระบวนการขายแบบหลายจุดสัมผัสผ่านโทรศัพท์และอีเมลจากเวิร์กโฟลว์เดียว
- วิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า, ทำความเข้าใจว่าทำไมดีลถึงชนะหรือแพ้, และทำนายการไหลของดีลด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
- ใช้เจตนาของผู้ซื้อ, กิจกรรมบนเว็บไซต์, การให้คะแนนความเหมาะสม, และส่วนขยาย Chrome ของ ZoomInfo เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด
ข้อจำกัดการขายของ ZoomInfo
- การนำเข้าข้อมูลลงใน CRM การมอบหมายให้กับตัวแทน หรือการติดแท็กแคมเปญอาจรู้สึกยุ่งยากและไม่เป็นธรรมชาติ
ราคาขาย ZoomInfo
- ZoomInfo Professional: ราคาตามความต้องการ
- Copilot ขั้นสูง: ราคาตามตกลง
- Copilot Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการขายของ ZoomInfo
- G2: 4. 5/5 (8,930+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ZoomInfo Sales อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ZoomInfo ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการขายและการตลาดของเรา โดยเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่รวบรวมข้อมูลติดต่อของผู้ค้าปลีกและร้านขายของชำที่เราต้องการทำธุรกิจด้วย โปรแกรมนี้ใช้งานง่าย เราใช้ ZoomInfo ทุกวันและมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของเรา การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติช่วยให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจก่อนคู่แข่ง
ZoomInfo ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการขายและการตลาดของเรา โดยเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่รวบรวมข้อมูลติดต่อของผู้ค้าปลีกและร้านขายของชำที่เราต้องการทำธุรกิจด้วย โปรแกรมนี้ใช้งานง่าย เราใช้ ZoomInfo ทุกวันและมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของเรา การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติช่วยให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายก่อนคู่แข่ง
📚 อ่านเพิ่มเติม: แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)
4. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโตที่ใช้งาน CRM, การตลาด, และการขายในแพลตฟอร์มเดียว)
HubSpot เป็นแพลตฟอร์ม CRM บนคลาวด์ที่รวมศูนย์ข้อมูลการตลาด การขาย และลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานสร้างรายได้ในแต่ละวัน
ด้วยระบบ Smart CRM คุณสามารถกำหนดวัตถุที่กำหนดเอง, เหตุการณ์, กฎการให้คะแนน, และการคำนวณเพื่อจำลองวิธีการดำเนินงานของธุรกิจของคุณได้
บันทึกจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลจากอีเมล, การโทร, กิจกรรมบนเว็บไซต์, และชุดข้อมูลของ HubSpot เอง ทำให้โปรไฟล์เป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถถามคำถามกับ HubSpot ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายได้ทั่วทั้งบันทึก CRM, การสนทนา, เอกสาร และแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่ และรับคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือรอรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ผสานข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม และรักษาความสอดคล้องกันทั่วทั้งระบบของคุณ ด้วยการผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์และสองทิศทางผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ
- ใช้ตัวแทนเนื้อหาเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งและบล็อกคุณภาพสูง จากนั้นนำแต่ละสินทรัพย์มาปรับรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับแบรนด์ในหลากหลายรูปแบบ
- สร้างระบบสายเรียกเข้าที่ซับซ้อนด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติแบบโต้ตอบ และเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางและการโอนสายภายในทีม
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อฐานข้อมูล ขนาดทีม และความต้องการด้านระบบอัตโนมัติของคุณเพิ่มขึ้น ทำให้แพลตฟอร์มกลายเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีมูลค่ามหาศาล
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $150/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 34,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ข้อได้เปรียบหลักของ HubSpot คือระบบนิเวศแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ระบบการทำงานอัตโนมัติมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้สูง ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องแทรกแซงด้วยตนเองตลอดเวลา ฉันให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความราบรื่นที่เครื่องมือสร้างหน้า landing page สามารถเชื่อมต่อกับระบบวิเคราะห์ของเราได้ ซึ่งช่วยให้เราเห็นภาพรวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์ มันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความพยายามทางการตลาดของเราและผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างแท้จริง
ข้อได้เปรียบหลักของ HubSpot คือระบบนิเวศแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการ การทำงานอัตโนมัติมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้เราสามารถดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงด้วยตนเองตลอดเวลา สิ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลของเราได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้เราเห็นภาพการเดินทางของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยเชื่อมโยงความพยายามทางการตลาดของเรากับผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างแท้จริง
🎥 โบนัส: หากคุณยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกการเติบโตแบบขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์หรือขับเคลื่อนด้วยลูกค้า วิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณ 👇
5. Marketo Engage (เหมาะที่สุดสำหรับทีม B2B ที่จัดการวงจรการขายที่ยาวนานและแคมเปญที่ซับซ้อน)
ในฐานะผู้นำด้านการเติบโต คุณมักจะถูกถามว่า: "เราสามารถติดตามการใช้จ่ายทางการตลาดเป็นรายได้จริงได้หรือไม่?" Marketo Engage แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยปิดช่องว่างของการวัดผลในขณะที่ปรับปรุงความก้าวหน้าในการติดตามตลอดวงจรการขายที่ยาวนาน
ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถจัดการการได้มาซึ่งลูกค้าและการดูแลลูกค้าข้ามช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อ CRM แบบเนทีฟเพื่อให้ข้อมูลการขายและการตลาดสอดคล้องกัน และสร้างกระบวนการขายที่สามารถคาดการณ์ได้
สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ระบบนี้นำเสนอ Multi-Touch Attribution (MTA) ที่ล้ำหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม ติดตามทุกจุดสัมผัส ตั้งแต่การคลิกโฆษณาครั้งแรกโดยไม่ระบุตัวตน ไปจนถึงการสัมมนาออนไลน์ก่อนการขาย และเชื่อมโยงกลับไปยังรายได้ในระบบ CRM
เพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนของแบรนด์และการขยายตัวของแคมเปญแบบครั้งเดียว Marketo ยังมีฟีเจอร์แม่แบบโปรแกรมและการโคลนโปรแกรมอีกด้วย นั่นหมายความว่าทีมส่วนกลางสามารถกำหนดโปรแกรมสัมมนาออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบได้ และทีมภูมิภาคหรือทีมผลิตภัณฑ์สามารถโคลนโปรแกรมนั้นได้ โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวแปร เช่น วันที่ วิทยากร หรือกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Marketo Engage
- จัดการแคมเปญอีเมลแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง หรือส่งอีเมลตามพฤติกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย และการอัปเดตข้อมูลใน CRM ของคุณ
- สร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้าแบบหลายขั้นตอนจากบรีฟ ข้อความ รูปภาพ หรือคำสั่งเสียง เพื่อลดเวลาการสร้างแคมเปญอย่างมากและเร่งการดำเนินการสู่ตลาด
- ติดตามสัญญาณการมีส่วนร่วมที่มีมูลค่าสูงจากลูกค้าเป้าหมาย เช่น วิดีโอที่รับชมหรือแบบสำรวจที่กรอกเสร็จสมบูรณ์ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนการแบ่งกลุ่มที่แม่นยำข้ามช่องทางต่างๆ
ข้อจำกัดของ Marketo Engage
- แพลตฟอร์มนี้มีการดำเนินงานที่หนักหน่วง มักต้องการบุคลากรด้านการตลาดโดยเฉพาะเพียงเพื่อดำเนินการเท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
ราคาของ Marketo Engage
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Marketo Engage
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Marketo Engage อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Adobe Marketo Engage คือพลังและความสามารถในการควบคุมสำหรับการตลาดอัตโนมัติ B2B มันจัดการการจัดการลีดที่ซับซ้อน การให้คะแนน การติดตามวงจรชีวิต และการดูแลหลายขั้นตอนได้ดีกว่าเครื่องมือที่เบากว่ามาก โดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่มีวงจรการขายยาวนานและมีจุดสัมผัสหลายจุด ความยืดหยุ่นของรายการอัจฉริยะ แคมเปญอัจฉริยะ และโทเค็นทำให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้อย่างสูงในขณะที่ยังคงสามารถขยายได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Adobe Marketo Engage คือพลังและความสามารถในการควบคุมสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบ B2B มันจัดการการจัดการลีดที่ซับซ้อน การให้คะแนน การติดตามวงจรชีวิต และการดูแลลูกค้าหลายขั้นตอนได้ดีกว่าเครื่องมือที่เบากว่ามาก โดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่มีวงจรการขายยาวนานและมีจุดติดต่อหลายจุด ความยืดหยุ่นของรายการอัจฉริยะ แคมเปญอัจฉริยะ และโทเค็นทำให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้อย่างสูงในขณะที่ยังคงขยายขนาดได้
6. Amplitude AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่วิเคราะห์พฤติกรรมและปรับปรุงการรักษาลูกค้า)
Amplitude AI เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณติดตาม, แสดงผล, และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ผ่านเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ
ระบบจะทำการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) ในแดชบอร์ดและเอกสารที่มีอยู่ของบริษัทคุณก่อน ดังนั้นหากเพื่อนร่วมงานได้สร้างแผนภูมินั้นไว้แล้ว ระบบจะแสดงของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวอร์ชันเดียวของข้อมูลที่ถูกต้อง
Amplitude ยังให้คุณเข้าถึงเครื่องมือการเติบโตที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมดิจิทัลอีกด้วย คุณตั้งเป้าหมาย (เช่น เพิ่มการรักษาลูกค้า D7 สำหรับกลุ่มการศึกษา) จากนั้นเครื่องมือจะติดตามพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ ระบุจุดที่มีปัญหา และแนะนำการทดสอบ A/B หรือปรับแต่งฟีเจอร์เฉพาะ
ระบบวิเคราะห์อัตโนมัติของ Amplitude ทำงานเหมือนนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น หากอัตราการแปลงการชำระเงินของคุณลดลง 15% ระบบ AI จะแจ้งเตือนคุณ และทำการเชื่อมโยงการเรียกใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ตรวจสอบฟีเจอร์ล่าสุด แคมเปญการตลาด และกลุ่มผู้ใช้ตามอุปกรณ์ เพื่อค้นหาสาเหตุ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amplitude AI
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการเติบโตในภาษาที่เข้าใจง่าย และแสดงผลลัพธ์เป็นแผนภูมิและตารางได้ทันที ช่วยลดการพึ่งพานักวิเคราะห์ในการตัดสินใจประจำวัน
- ปรับค่า UTM และผู้อ้างอิงให้เป็นปกติโดยอัตโนมัติในช่องทางที่ชัดเจน สร้างรากฐานที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์การได้มาซึ่งลูกค้า
- ติดตามผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณาใน Google, Meta และคลังข้อมูลของคุณ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหม่
ข้อจำกัดของ Amplitude AI
- แผนการกำหนดราคาบางแผนจำกัดการแสดงผลภาพไว้ที่ช่วงเวลาหนึ่งปี ซึ่งจำกัดความสามารถในการดูประสิทธิภาพในระยะยาวและแนวโน้มหลายปีในคราวเดียว
ราคาของ Amplitude AI
- เริ่มต้น: ฟรี
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $61/เดือน
- การเติบโต: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Amplitude AI
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,100+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Amplitude AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Amplitude Analytics เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถดึงข้อมูลจำนวนมหาศาลและสร้างเป็นแดชบอร์ดที่เข้าใจได้ง่าย ฉันรู้สึกขอบคุณที่สามารถดูได้ว่าฟีเจอร์ใดที่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มใช้งานหรือไม่ใช้งาน และได้รับภาพรวมโดยทั่วไปว่าเครื่องมือของเราถูกใช้งานอย่างไร
ฉันชอบที่ Amplitude Analytics เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลและสร้างเป็นแดชบอร์ดที่เข้าใจได้ง่าย ฉันรู้สึกขอบคุณที่สามารถดูได้ว่าลูกค้าแต่ละรายใช้ฟีเจอร์ใดบ้างหรือไม่ใช้ และได้รับภาพรวมโดยทั่วไปว่าเครื่องมือของเราถูกใช้งานอย่างไร
7. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการกระบวนการรายได้ที่ซับซ้อน)
คุณต้องการมุมมองแบบ 360 องศาของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าหรือไม่? พิจารณาใช้ Salesforce ระบบ CRM บนคลาวด์
เมื่อสัญญาณของผลิตภัณฑ์ของคุณถูกเชื่อมต่อเข้ากับ Salesforce ระบบจะกลายเป็นระบบบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ การกระทำของลูกค้าปลายทางในแอปสามารถสะท้อนให้เห็นในโปรไฟล์ของพวกเขาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งทำให้ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าของคุณสามารถมองเห็นพฤติกรรมแบบเรียลไทม์ได้ทันที
นั่นหมายความว่าการสื่อสารภายนอกสามารถขับเคลื่อนโดยสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่ข้อมูลของสัปดาห์ที่แล้ว Salesforce ยังใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ Einstein เพื่อเปลี่ยนจากการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (สิ่งที่เกิดขึ้น) ไปสู่การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น)
ระบุข้อตกลงที่มีความเสี่ยงก่อนที่มันจะหลุดมือ และระบุรูปแบบที่ประสบความสำเร็จจากผู้ที่มีผลงานดีที่สุดซึ่งสามารถนำไปใช้ทั่วทั้งทีมเพื่อปรับการริเริ่มการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ต่างจากแชทบอททั่วไป Salesforce Agentforce Agents สามารถทำงานภายใน CRM ได้ เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย การค้นคว้าข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัท การอัปเดตสถานะดีล และการร่างสัญญาที่ออกแบบเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- เชื่อมต่อพันธมิตรอย่างราบรื่น เปิดตัวแคมเปญร่วมกัน และจัดการสกุลเงินระหว่างพันธมิตรและโปรแกรมของคุณจากระบบเดียว
- ใช้เอเจนต์ AI เพื่อสรุปการแก้ไขกรณีโดยอัตโนมัติและสร้างฐานความรู้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานแนวหน้าตั้งแต่วันแรก
- ส่งข้อมูลการวิเคราะห์ CRM ไปยัง Slack เพื่อค้นหา แบ่งปัน และอภิปรายข้อมูลเชิงลึกผ่านการสมัครรับข้อมูลอัตโนมัติและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Salesforce
- การนำไปใช้ในขนาดใหญ่ที่มีการอัตโนมัติอย่างหนักบนแพลตฟอร์มอาจประสบปัญหาความล่าช้าหรือความเสถียรหากการไหลของข้อมูลและกระบวนการไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างรอบคอบ
การกำหนดราคา Salesforce
- CRM: Salesforce Starter: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ Salesforce Pro: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- Salesforce Starter: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- Salesforce Pro: 100 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การวิเคราะห์: Tableau: $75+/เดือน ต่อผู้ใช้ การวิเคราะห์ CRM: $140+/เดือน ต่อผู้ใช้ การวิเคราะห์รายได้: $250/เดือน ต่อผู้ใช้
- Tableau: $75+/เดือน ต่อผู้ใช้
- การวิเคราะห์ CRM: $140+/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: 250 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ไอน์สไตน์: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- Salesforce Starter: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- Salesforce Pro: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- Tableau: $75+/เดือน ต่อผู้ใช้
- การวิเคราะห์ CRM: $140+/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: 250 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Salesforce อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
แพลตฟอร์ม Salesforce เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานประจำวันของฉัน ช่วยให้ฉันมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ฉันให้ความสำคัญกับความสามารถในการรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการกรณีต่างๆ ง่ายขึ้นและจัดการได้ดีขึ้น ฉันชอบที่สามารถสร้างและจัดการคำขอของลูกค้า ซึ่งทำให้ทุกอย่างติดตามและจัดระเบียบได้ง่าย มันช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญของงาน ตรวจสอบสถานะของแต่ละกรณี และรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูกค้าและทีมภายใน
แพลตฟอร์ม Salesforce เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานประจำวันของฉัน ช่วยให้ฉันมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ฉันให้ความสำคัญกับความสามารถในการรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการกรณีต่างๆ ง่ายขึ้นและจัดการได้สะดวกยิ่งขึ้น ฉันชอบที่สามารถสร้างและจัดการคำขอของลูกค้า ซึ่งทำให้ทุกอย่างติดตามและจัดระเบียบได้ง่าย มันช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญของงาน ตรวจสอบสถานะของแต่ละกรณี และรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูกค้าและทีมภายใน
👀 คุณรู้หรือไม่?แนวคิดเรื่อง 'ไวรัล'มีอยู่ก่อนการจัดการโซเชียลมีเดียเป็นเวลานานแล้ว ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 แบบจำลองการแพร่กระจายแบบปากต่อปากได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับระบาดวิทยา ซึ่งได้หล่อหลอมวิธีที่นักการตลาดเข้าใจวงจรการแนะนำและการสร้างผลกระทบจากเครือข่ายในเวลาต่อมา
8. เคลย์ (เหมาะที่สุดสำหรับทีม GTM ที่มีทรัพยากรจำกัดในการสร้างรายชื่อเป้าหมายแบบเอาท์บาวด์อย่างรวดเร็ว)
Clay เป็นแพลตฟอร์มข้อมูล AI สำหรับทีม Go-to-Market (GTM) ที่ช่วยให้คุณเสริมสร้างข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาด้วยข้อมูลมากกว่า 150 จุดและการวิจัย AI ที่ผสานรวมไว้
มันใช้เทคนิคการเสริมข้อมูลแบบน้ำตกที่สอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกหลายรายตามลำดับ หากแหล่งข้อมูลใดไม่สามารถค้นหาอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรวจสอบแล้วได้ Clay จะตรวจสอบแหล่งถัดไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มการครอบคลุมและอัตราการจับคู่เมื่อเทียบกับเครื่องมือเสริมข้อมูลจากแหล่งเดียว
คุณยังสามารถสั่งให้ Clay เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท ตรวจสอบหน้า Careers ระบุตำแหน่งงานที่เปิดรับ และสรุปการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดโดยใช้ AI web scraping และ LLMs จากนั้นใช้บริบทนั้นเพื่อสร้างประโยคเริ่มต้นที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คุณสมบัติเด่นของดินเหนียว
- กำหนดหมวดหมู่ที่กำหนดเอง, ปรับมาตรฐานฟิลด์ เช่น ชื่อบริษัทและช่วงรายได้, และรักษาเส้นทางการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ให้ตัวแทนขายมีอีเมลที่เขียนขึ้นเฉพาะบุคคลโดยอ้างอิงการวิจัยเว็บด้วย AI หมายเลขโทรศัพท์คุณภาพสูง และการจัดลำดับอัตโนมัติ
- สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงแนวคิดการเติบโตใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย (เช่น การติดต่อตามเหตุการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงงานหรือกิจกรรมระดมทุน) โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่คล้ายสเปรดชีต
ข้อจำกัดของดินเหนียว
- ด้วยแหล่งข้อมูลและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย แพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิครู้สึกท่วมท้น
ราคาของดินเหนียว
- ฟรี
- เริ่มต้น: $149/เดือน
- นักสำรวจ: $349/เดือน
- ข้อดี: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของดินเหนียว
- G2: 4. 8/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clay อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความโต้ตอบและความง่ายในการใช้งานของ Clay มาก มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลหลายอย่างที่ฉันใช้อยู่แล้ว ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ฉันยังชื่นชม Sculptor และ Sequencer ด้วย ซึ่งทรงพลังมากสำหรับการทดลองแคมเปญขาออก การค้นหาผู้ติดต่อที่มีลักษณะคล้ายกัน และการสร้างข้อความสำหรับการติดต่อ
ฉันชอบความโต้ตอบและความง่ายในการใช้งานของ Clay มาก มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลหลายอย่างที่ฉันใช้อยู่แล้ว ทำให้สะดวกในการใช้งาน ฉันยังชื่นชม Sculptor และ Sequencer อย่างมาก ซึ่งทรงพลังสำหรับการทดลองแคมเปญขาออก การค้นหาผู้ติดต่อที่มีลักษณะคล้ายกัน และการสร้างข้อความสำหรับการติดต่อ
9. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับทีม B2B ที่ต้องการเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีความตั้งใจสูงผ่านการแชท)
Drift เป็นแพลตฟอร์มการตลาดและการขายแบบสนทนาด้วย AI โดยใช้ AI Playbooks สามารถคัดกรองผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตอบคำถามทางเทคนิคทั่วไป และจัดเส้นทางหรือจองการประชุมโดยตรงในปฏิทินของผู้บริหารบัญชี
เมื่อไม่นานมานี้ Drift ได้ก้าวข้ามการใช้บอทแบบปุ่มตายตัวไปสู่การใช้ตัวแทน AI เชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการฝึกฝนจากคลังข้อมูลการสนทนา B2B ขนาดใหญ่ ตัวแทนเหล่านี้สามารถจัดการกับคำถามแบบข้อความเปิดเกี่ยวกับราคา การผสานรวม และความปลอดภัย แทนที่จะบังคับให้ผู้เข้าชมผ่านเมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้ช่วยให้คุณขยายการครอบคลุมการขายแบบเรียลไทม์ไปยังภูมิภาคและเขตเวลาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขยายทีมแนวหน้าของคุณ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณพยายามสร้างทีมเพื่อการเติบโตโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานในทันที
คุณสมบัติเด่นของ Drift
- นำลูกค้าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงหรือตรงกับ ICP จากแบบฟอร์มคงที่เข้าสู่การแชทแบบเรียลไทม์หรือกระบวนการนัดหมายที่ฝังไว้
- รวบรวมทุกกระทู้ใน LinkedIn ไว้ในแดชบอร์ดเดียว เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพการสนทนาและความเร็วในการตอบกลับของทั้งทีมได้
- วิเคราะห์ทุกข้อเสนอระหว่างเที่ยวบินเพื่อตรวจจับความเสี่ยง, แรงขับเคลื่อน, และการกระทำที่ดีที่สุดถัดไป ทำให้ระบบท่อเป็นจุดติดต่อการดำเนินการแบบเรียลไทม์สำหรับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- การผสานระบบหลายระบบและการปรับใช้งานตามความต้องการเฉพาะบนแพลตฟอร์มอาจมีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการล่องเรือ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Drift อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Drift คือความสามารถในการเปลี่ยนการสนทนาบนเว็บไซต์ให้กลายเป็นโอกาสในการขายได้ทันที แพลตฟอร์มนี้สามารถส่งต่อคำถามที่ซับซ้อนของลูกค้าไปยังตัวแทนที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุญาตให้กำหนดการประชุมได้ทันที และผสานการทำงานกับเครื่องมือทางการตลาด เช่น HubSpot, Salesforce และ Adobe Marketo ได้อย่างราบรื่น Drift เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัท B2B SaaS ที่ต้องการเร่งกระบวนการขายให้รวดเร็วขึ้น
สิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Drift คือความสามารถในการเปลี่ยนการสนทนาบนเว็บไซต์ให้กลายเป็นโอกาสในการขายได้ทันที แพลตฟอร์มนี้สามารถส่งต่อคำถามที่ซับซ้อนของลูกค้าไปยังตัวแทนที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการประชุมได้ทันที และผสานการทำงานกับเครื่องมือทางการตลาด เช่น HubSpot, Salesforce และ Adobe Marketo ได้อย่างราบรื่น Drift เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัท B2B SaaS ที่ต้องการเร่งกระบวนการขายให้รวดเร็วขึ้น
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ฟรีใน ClickUp, Word และ Excel
10. Dynamic Yield (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการปรับแต่งประสบการณ์บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอีคอมเมิร์ซ)
คุณทำอย่างไรให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าพวกเขาจะติดต่อคุณผ่านช่องทางใด? ใช้ Dynamic Yield แพลตฟอร์มการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ด้วย AI
ด้วยระบบปฏิบัติการ Experience OS คุณสามารถจับคู่ประสบการณ์กับเจตนาของผู้ใช้โดยใช้ระบบอัลกอริทึม และทำนายการกระทำต่อไปได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างอย่างแข็งแกร่งสำหรับซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ที่ใช้การเติบโตตามประสบการณ์เป็นแกนกลาง
Dynamic Yield ทดสอบ เรียนรู้ และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้คุณก้าวข้ามการแบ่งกลุ่มแบบคงที่ไปสู่การตัดสินใจแบบรายบุคคลในแต่ละช่องทาง
มันทำให้แน่ใจว่าหากตัวอย่างเช่น ผู้ใช้เห็นข้อเสนอส่วนลด 20% สำหรับรองเท้าบูทบนเว็บไซต์ของคุณ พวกเขาจะไม่เห็นข้อเสนอส่วนลด 10% สำหรับเสื้อโค้ทในอีเมลของพวกเขาในอีก 5 นาทีต่อมา Dynamic Yield จะซิงโครไนซ์ประสบการณ์การใช้งานผ่านเว็บ แอปมือถือ อีเมลแบบต่อเนื่อง และแม้กระทั่งคีออสก์หรือระบบ POS
นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมข้อมูลที่ยืดหยุ่นและ API แบบเปิดยังช่วยให้สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CMS ระบบอีคอมเมิร์ซ DMPเครื่องมือการตลาด AI ตัวจัดการแท็ก และชุดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamic Yield
- เข้าถึงกลยุทธ์ขั้นสูงมากมาย ตั้งแต่ AffinityML ไปจนถึงการกำหนดเป้าหมายเชิงคาดการณ์ตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และเสริมประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงบริบท ข้อมูล CRM ข้อมูลความภักดี และข้อมูลภายในร้าน เพื่อนำเสนอคำแนะนำที่สร้างผลกำไรได้มากขึ้น
- สร้างการทดลองและปรับปรุงประสบการณ์สำหรับกลุ่มผู้ชมใด ๆ ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบ "สิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับ" โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากนักออกแบบหรือนักพัฒนา
- เลือก KPI ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละแคมเปญการปรับแต่งส่วนบุคคลและการทดลอง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังเพิ่มประสิทธิภาพไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Dynamic Yield
- แม้ว่าจะเป็นระบบ "ไม่ต้องเขียนโค้ด" แต่กรณีการใช้งานขั้นสูงและการทดสอบ A/B ยังคงต้องการการพัฒนาแบบกำหนดเอง ซึ่งทำให้เกิดการพึ่งพาทีมวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
การกำหนดราคาแบบไดนามิก
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Dynamic Yield
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dynamic Yield อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Dynamic Yield เป็นแพลตฟอร์มการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ซึ่งได้ขยายขอบเขตการปรับแต่งของเราอย่างมีนัยสำคัญในหลายแบรนด์ เครื่องมือการแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมายที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบแคมเปญที่มีผลกระทบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านเว็บ มือถือ และอีเมล สร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อในทุกช่องทาง
Dynamic Yield เป็นแพลตฟอร์มการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ซึ่งได้ขยายขอบเขตการปรับแต่งของเราอย่างมีนัยสำคัญในหลายแบรนด์ เครื่องมือการแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมายที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบแคมเปญที่มีผลกระทบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านเว็บ มือถือ และอีเมล สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกช่องทาง
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญที่ดีที่สุด
นำกลยุทธ์การเติบโตของคุณไปสู่เส้นชัยด้วย ClickUp
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่สำหรับการเป็นผู้นำด้านการเติบโตจะอยู่เคียงข้างงานของคุณ แต่ Converged AI Workspace ของ ClickUp ทำงานอยู่ภายในงานของคุณ
ClickUp ผสาน AI เข้ากับโครงการสด งาน เอกสาร การสนทนา และไทม์ไลน์ทั้งหมดไว้ในระบบเดียว นั่นหมายความว่า AI ไม่เพียงแต่เข้าใจสิ่งที่คุณถามเท่านั้น แต่ยังเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอีกด้วย
ความได้เปรียบเกิดจากการหลอมรวม:
- บริบทมีชีวิตอยู่ในที่ที่งานเกิดขึ้น ไม่ใช่ในคำแนะนำที่ถูกคัดลอก
- ความเป็นเจ้าของและกรอบเวลาช่วยเพิ่มความรับผิดชอบ
- เพื่อนร่วมทีม AI ของคุณ, ซุปเปอร์เอเจนต์, ทำงานหนักให้คุณ
พร้อมที่จะสำรวจพลังของ Converged AI Workspace หรือยัง?ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี