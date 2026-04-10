10 ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรการสมัครสมาชิกที่ดีที่สุดในปี [ปี]

รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำอาจฟังดูเหมือนความฝัน จนกว่าคุณจะตระหนักถึงความซับซ้อนในการจัดการการสมัครสมาชิกหลายร้อยรายการโดยไม่มีระบบที่เหมาะสม บริษัทซอฟต์แวร์ที่อิงตามการใช้งานได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนในการเรียกเก็บเงินที่เครื่องมือที่ง่ายกว่าไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับ
คู่มือนี้ได้แยกแยะตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตการสมัครสมาชิกที่ดีที่สุดและสิ่งที่ควรพิจารณา ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้งาน นอกจากนี้ยังแสดงให้คุณเห็นว่าเครื่องมือเช่นClickUpเชื่อมโยงกระบวนการเรียกเก็บเงินเข้ากับการเดินทางของลูกค้าในวงกว้างได้อย่างไร เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสในการต่ออายุทุกครั้ง 👀
ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตการสมัครสมาชิกในภาพรวม
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|การกำหนดราคา
|คลิกอัพ
|ทีมทุกขนาดที่บริหารการดำเนินงานการสมัครสมาชิกและกระบวนการทำงานของลูกค้า
|แดชบอร์ด ClickUp สำหรับติดตามตัวชี้วัดการต่ออายุ, อัตโนมัติ ClickUp สำหรับการกระตุ้นวงจรชีวิต, ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกด้วย AI
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ชาร์จบี
|บริษัท B2B SaaS ขนาดใหญ่ที่มีความต้องการด้านการเรียกเก็บเงินซับซ้อน
|การรับรู้รายได้, การจัดการการทวงหนี้, การวิเคราะห์การสมัครสมาชิก
|เริ่มต้นฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7188/ปี
|ระบบเรียกเก็บเงิน Stripe
|ทีมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาเป็นอันดับแรกที่ต้องการ API ที่ยืดหยุ่น
|การลองใหม่แบบชาญฉลาด, พอร์ทัลการเรียกเก็บเงิน, การเรียกเก็บเงินตามการใช้งาน
|ราคาตามความต้องการ
|ซูโอรา
|ธุรกิจแบบสมัครสมาชิกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
|ระบบอัตโนมัติตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการชำระเงิน, รองรับหลายหน่วยงาน, การผสานระบบ CPQ
|ราคาตามความต้องการ
|แม็กซิโอ
|บริษัท B2B SaaS ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินงานทางการเงิน
|ตัวชี้วัด SaaS, การปฏิบัติตามมาตรฐาน ASC 606, การทำงานอัตโนมัติด้านการเรียกเก็บเงิน
|ราคาตามความต้องการ
|Recurly
|ธุรกิจสมัครสมาชิกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการลดอัตราการยกเลิกสมาชิก
|ตรรกะการลองใหม่แบบชาญฉลาด, การจัดการผู้สมัครสมาชิก, การวิเคราะห์
|ราคาตามความต้องการ
|Zoho Billing
|ธุรกิจขนาดเล็กในระบบนิเวศของ Zoho
|รองรับหลายสกุลเงิน, การเชื่อมต่อเกตเวย์การชำระเงิน, พอร์ทัลลูกค้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/องค์กรต่อเดือน
|ไม้พาย
|บริษัท SaaS ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการบริการเป็นผู้บันทึกการขาย
|การปฏิบัติตามกฎหมายภาษี, การเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงิน, การจัดการการสมัครสมาชิก
|จ่ายตามการใช้งาน
|เอเจนต์ฟอร์ซ การจัดการรายได้
|องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในระบบ Salesforce อยู่แล้ว
|CPQ, การเรียกเก็บเงิน, การจัดการวงจรชีวิตรายได้
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $150 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|FastSpring
|บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
|บริการอีคอมเมิร์ซครบวงจร, การจัดการภาษี, การชำระเงินที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตการสมัครสมาชิกคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตการสมัครสมาชิกเป็นหมวดหมู่ของเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าในการสมัครสมาชิก ตั้งแต่การลงทะเบียนครั้งแรกและการเริ่มต้นใช้งาน ไปจนถึงการต่ออายุ การอัปเกรด การดาวน์เกรด และการยกเลิกหรือการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
นี่คือโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงานสำหรับทุกบริษัทที่มีรายได้ประจำ ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ SaaS บริการสมาชิก หรือแพลตฟอร์ม B2B ที่มีสัญญาประจำปี คุณจะพบว่าตัวเองต้องการซอฟต์แวร์นี้ในบางจุด
หากไม่มีการจัดการการสมัครสมาชิกโดยเฉพาะ ทีมต่างๆ มักจะต้องจัดการกับสเปรดชีต ระบบการเรียกเก็บเงินที่ไม่เชื่อมโยงกัน และการติดตามการต่ออายุด้วยตนเอง สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายและแยกส่วน
คุณไม่สามารถระบุความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้าหรือโอกาสในการขายเพิ่มได้ เมื่อวันที่ต่ออายุอยู่ในสเปรดชีตหนึ่ง ประวัติการเรียกเก็บเงินอยู่ในอีกที่หนึ่ง และบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าอยู่ในกล่องจดหมายของใครบางคน
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตการสมัครสมาชิก
ทีมส่วนใหญ่เลือกซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติการชำระเงินเพียงอย่างเดียวและรู้สึกเสียใจในภายหลัง แพลตฟอร์มการจัดการการสมัครสมาชิกที่เหมาะสมจะมอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า—ไม่ใช่แค่การออกใบแจ้งหนี้เท่านั้น
แพลตฟอร์มของคุณยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ซอฟต์แวร์บัญชี และเครื่องมือที่ทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณใช้งานอยู่แล้ว เมื่อระบบเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ จะมีคนต้องมาทำการกระทบยอดข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งนั่นคือจุดที่เกิดข้อผิดพลาดและการพลาดการต่ออายุเกิดขึ้น
นี่คือความสามารถหลักที่ควรประเมิน:
- การเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ: จัดการการปรับสัดส่วน (การปรับค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงแผนกลางรอบ) และราคาที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
- การจัดการการติดตามหนี้: นำเสนอตรรกะการลองใหม่อย่างชาญฉลาดที่ช่วยกู้คืนการชำระเงินที่ล้มเหลว ก่อนที่ลูกค้าจะกลายเป็นลูกค้าที่สูญเสียไป
- การปฏิบัติตามการรับรู้รายได้: รองรับมาตรฐานการบัญชี ASC 606 และ IFRS 15 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ B2B SaaS
- การวิเคราะห์การสมัครสมาชิก: ช่วยให้สามารถดูข้อมูล MRR, อัตราการยกเลิก, มูลค่าตลอดอายุการใช้งานและการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าแบบเรียลไทม์
- พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับลูกค้า: ให้ลูกค้าสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงแผนและวิธีการชำระเงินได้ด้วยตนเอง ลดภาระงานสนับสนุน
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน:ทำการแจ้งเตือนการต่ออายุ, การแจ้งเตือนการอัปเกรด, หรือการแจ้งเตือนบัญชีที่มีความเสี่ยง ตามเหตุการณ์ในวงจรชีวิต
📮ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ไปได้เลย คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และแม้กระทั่งการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาเดียวด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตการสมัครสมาชิกที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1. คลิกอัพ
การจัดการวงจรการสมัครสมาชิกไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การเรียกเก็บเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประสานงานขั้นตอนการทำงาน การส่งต่อข้อมูล และการติดต่อกับลูกค้าที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจต่ออายุหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก
ด้วย ClickUp ทีมสมาชิกสามารถติดตามลูกค้าทุกคนผ่านทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของพวกเขา, อัตโนมัติกระบวนการต่ออายุ, และรักษาบริบทที่สมบูรณ์ของแต่ละบัญชี—โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน
ติดตามทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
สร้างมุมมองแบบเรียลไทม์ของกระบวนการต่ออายุบัญชีลูกค้า บัญชีที่มีความเสี่ยง และตัวชี้วัดรายได้ ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
พวกเขาดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานเดียวกันที่ซึ่งงานและการสื่อสารของลูกค้าอยู่ร่วมกัน ซึ่งช่วยขจัดปัญหาการสับสนของบริบทที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลการเรียกเก็บเงินอยู่ในระบบหนึ่ง บันทึกของลูกค้าอยู่ในอีกระบบหนึ่ง และงานต่ออายุอยู่ในสเปรดชีตที่ใดที่หนึ่ง
ด้วยการใช้บัตรที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำทั้งหมด วันที่ต่ออายุที่กำลังจะมาถึง และความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้าได้ ไม่ว่าคุณต้องการแผนภูมิวงกลมเพื่อแยกแยะการต่ออายุตามภูมิภาค หรือ "บัตรคำนวณ" เพื่อติดตามมูลค่าสัญญาประจำปี (ACV) แผงควบคุมจะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่เส้นทางที่มองเห็นได้
ข้อมูลเชิงลึกบนพื้นผิวจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วย AI
ระบุรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าหรือโอกาสในการขยายธุรกิจ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp Brain
ClickUp Brainมีบริบทของข้อมูลการสมัครสมาชิกของคุณ รวมถึงบันทึกการประชุมกับลูกค้า และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ผสานรวมกับพื้นที่ทำงานของคุณ สามารถสรุปเงื่อนไขสัญญาที่ซับซ้อนได้ทันที ระบุงานต่ออายุที่ติดขัด และให้ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้า
การถามว่า "การต่ออายุใดบ้างที่ครบกำหนดในเดือนหน้า?" หรือ "สรุปประวัติการเจรจาต่อรองกับลูกค้า A" ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการค้นหาด้วยตนเอง
ยกระดับการทำงานไปอีกขั้นด้วยClickUp Super Agents เพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งไม่เพียงแค่แสดงข้อมูลเชิงลึก แต่ยังดำเนินการตามนั้นด้วย แตกต่างจากการทำงานอัตโนมัติแบบคงที่ Super Agents สามารถวิเคราะห์และดำเนินการผ่านขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ ทำให้พวกเขาปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในบัญชีของคุณ
สร้างซูเปอร์เอเจนต์ที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ:
- ตรวจสอบกระบวนการต่ออายุของคุณทุกวัน
- บัญชีที่แสดงสัญญาณการยกเลิก
- ร่างข้อความประชาสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับผู้จัดการบัญชีของคุณ
🦸🏻♀️ เปิดตัวSubscription Management Agent ซึ่งจะตรวจจับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้แบบเรียลไทม์และกระตุ้นการตอบสนองที่เหมาะสม
ตัดงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งกินเวลาของทีม
จัดการงานบริหารวงจรชีวิตที่ซ้ำซ้อนด้วยClickUp Automations ด้วยเวิร์กโฟลว์แบบ "ถ้าเกิดสิ่งนี้ ให้ทำสิ่งนั้น" คุณสามารถ:
- การสร้างงานที่ต้องทำใหม่ 90 วันก่อนสิ้นสุดสัญญา
- แจ้งผู้จัดการบัญชีเมื่อการใช้งานลดลง
- การย้ายบัญชีผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบไปป์ไลน์ตามเหตุการณ์การเรียกเก็บเงินบนแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกัน
เมื่อลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนเฉพาะ ระบบอัตโนมัติสามารถสร้างงานติดตาม ส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม อัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp หรือย้ายรายการผ่านกระบวนการของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ด ClickUp: ติดตามเมตริกการสมัครสมาชิกควบคู่กับข้อมูลการดำเนินงานด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์แบบสแตนด์อโลน แดชบอร์ดเหล่านี้จะอยู่ในที่เดียวกับที่ทีมของคุณจัดการเวิร์กโฟลว์ของลูกค้าอยู่แล้ว
- ClickUp Automations: ทำงานตามเวิร์กโฟลว์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวงจรชีวิตโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานด้านการสมัครสมาชิกดำเนินไปอย่างราบรื่นแม้ในขณะที่ฐานลูกค้าของคุณขยายตัว
- ClickUp Brain: ถามคำถามเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า รับสรุปกิจกรรมล่าสุด หรือร่างการสื่อสารสำหรับการต่ออายุตามประวัติบัญชี พร้อมความช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: บันทึกข้อมูลเฉพาะสำหรับการสมัครสมาชิก เช่น มูลค่าสัญญา วันที่ต่ออายุ ระดับการสมัครสมาชิก และความถี่ในการเรียกเก็บเงินได้โดยตรงในรายการงานและบันทึกข้อมูลลูกค้า สามารถกรองและจัดเรียงมุมมองตามฟิลด์เหล่านี้เพื่อแบ่งกลุ่มฐานลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ClickUp Forms: ปรับปรุงการจัดการคำขอของลูกค้า, ข้อเสนอแนะ, และปัญหาการสนับสนุนให้ราบรื่นด้วยแบบฟอร์ม ClickUp ที่ปรับแต่งได้ แบบฟอร์มจะสร้างงานโดยอัตโนมัติพร้อมผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมและข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้ไม่มีอะไรตกหล่น
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ขจัดปัญหาการสลับบริบท: แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงิน, CRM, เครื่องมือจัดการโครงการ และสเปรดชีต ทีมงานสามารถจัดการการดำเนินงานด้านการสมัครสมาชิกได้ในที่เดียว
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับกระบวนการสมัครสมาชิก: การผสมผสานระหว่างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp, มุมมองต่างๆ และการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการจัดการการสมัครสมาชิกที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของพวกเขา—ไม่ใช่ตามที่แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินแบบตายตัวคิดว่าควรจะเป็น
- ความสามารถของ AI ที่เข้าใจบริบทธุรกิจของคุณ: ดึงข้อมูลเชิงลึกจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain เพื่อคำตอบอย่างรวดเร็วและ Super Agents สำหรับการทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอนที่ช่วยให้การต่ออายุดำเนินไปอย่างราบรื่นในเบื้องหลัง สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับทีมสมาชิกที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับบัญชีลูกค้าหรือความช่วยเหลือในการร่างการสื่อสาร
ข้อเสีย:
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มการทำงานแบบปรับแต่งได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
ฉันได้ใช้ ClickUp และพบว่ามันมีประโยชน์มาก มันมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมาย และง่ายต่อการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ฉันชอบที่ทุกอย่าง เช่น งาน อัปเดต และการแชท อยู่ในที่เดียว จึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ มันทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้น โดยรวมแล้ว มันใช้งานง่ายและทำงานได้ดีสำหรับการติดตามงานประจำวัน
2. Chargebee
Chargebee เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการสมัครสมาชิกสำหรับบริษัท B2B SaaSที่มีข้อกำหนดการเรียกเก็บเงินซับซ้อน
แพลตฟอร์มนี้จัดการวงจรการดำเนินงานตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงินอย่างครบวงจร ตั้งแต่การกำหนดราคาเบื้องต้นและการเสนอราคา ไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ การรับรู้รายได้ และการจัดการการต่ออายุสัญญา สามารถรองรับความซับซ้อนของการเรียกเก็บเงินในรูปแบบการใช้งานจริง การผสมผสานโมเดลต่าง ๆ การออกใบแจ้งหนี้หลายสกุลเงิน และสถานการณ์การแบ่งสัดส่วนที่ซับซ้อน
ระบบการจัดการการทวงหนี้ของ Chargebee ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับเวลาการลองใหม่สำหรับการชำระเงินที่ล้มเหลวให้เหมาะสมที่สุด ช่วยกู้คืนรายได้ที่อาจสูญเสียไป นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์การสมัครสมาชิกที่ครอบคลุมมากกว่าการติดตาม MRR พื้นฐาน
คุณสมบัติเด่นของ Chargebee
- ระบบอัตโนมัติในการรับรู้รายได้: จัดการการปฏิบัติตามมาตรฐาน ASC 606 และ IFRS 15 โดยอัตโนมัติ สร้างรายการบัญชีและรายงานที่ทีมการเงินต้องการเพื่อการรายงานรายได้ที่ถูกต้อง
- การจัดการการติดตามหนี้ด้วยระบบลองใหม่อย่างชาญฉลาด: ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการชำระเงินล้มเหลว และปรับปรุงเวลาการลองใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการกู้คืนให้สูงสุด
- การวิเคราะห์และรายงานการสมัครสมาชิก: ติดตาม MRR, ARR, อัตราการยกเลิก, มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ ของการสมัครสมาชิก การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าช่วยให้ทีมเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าต่าง ๆ มีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อดีและข้อเสียของ Chargebee
ข้อดี:
- จัดการสถานการณ์การเรียกเก็บเงิน B2B ที่ซับซ้อนได้ดี
- ความสามารถในการรับรู้รายได้ที่แข็งแกร่ง
- ระบบนิเวศการผสานรวมที่ครอบคลุม
ข้อเสีย:
- การนำไปใช้สามารถมีความซับซ้อนสำหรับธุรกิจที่มีข้อกำหนดการเรียกเก็บเงินที่ไม่เหมือนใคร
- การปรับแต่งรายงานมีข้อจำกัดสำหรับบางกรณีการใช้งานขั้นสูง
- เวลาการตอบกลับของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจแตกต่างกัน
ราคาของ Chargebee
- เริ่มต้น: ฟรี
- ประสิทธิภาพ: เริ่มต้นที่ $7,188/ปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Chargebee
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chargebee อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Chargebee คือมันทำให้การเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกและการจัดการลูกค้าง่ายขึ้นมาก มันช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว ประหยัดเวลา และลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง แพลตฟอร์มนี้ยังใช้งานง่าย ทำให้การติดตามการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ และการเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีความสับสนมากเกินไป
3. การเรียกเก็บเงินผ่าน Stripe
Stripe Billing ขยายโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของ Stripe ไปสู่การจัดการการสมัครสมาชิก โดยนำเสนอแนวทางที่เน้นนักพัฒนาเป็นสำคัญสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ API ของมันสามารถจัดการกับสถานการณ์การเรียกเก็บเงินเกือบทุกประเภท—ตั้งแต่การสมัครสมาชิกแบบรายเดือนที่เรียบง่ายไปจนถึงโมเดลการใช้งานแบบวัดปริมาณที่ซับซ้อน
ฟีเจอร์การลองทำรายการใหม่แบบอัจฉริยะของแพลตฟอร์มนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ที่ได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลการชำระเงินขนาดใหญ่ของ Stripe เพื่อปรับเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลองทำรายการชำระเงินที่ล้มเหลวอีกครั้ง พอร์ทัลการเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการวิธีการชำระเงินของตนเอง ดูใบแจ้งหนี้ และอัปเดตการสมัครสมาชิกได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากฝ่ายสนับสนุน
Stripe Billing เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ใช้ Stripe ในการชำระเงินอยู่แล้ว หรือบริษัทที่มีทีมพัฒนาที่สามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stripe Billing
- การลองใหม่แบบชาญฉลาดด้วยปัญญาเครือข่าย: ตรรกะการลองใหม่ของ Stripe เรียนรู้จากรูปแบบการชำระเงินทั่วทั้งเครือข่าย เพื่อปรับเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกู้คืนการชำระเงินที่ล้มเหลวให้สำเร็จสูงสุด วิธีการเรียนรู้ของเครื่องนี้สามารถปรับตัวอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
- การเรียกเก็บเงินตามการใช้งานที่ยืดหยุ่น: วัดการใช้งานของลูกค้าและเรียกเก็บเงินตามการใช้งานจริงด้วย API ที่รองรับโมเดลการกำหนดราคาที่ซับซ้อน ไม่ว่าคุณจะคิดค่าบริการต่อการเรียกใช้ API ต่อที่นั่ง หรือต่อกิกะไบต์ Stripe Billing สามารถจัดการการคำนวณและการออกใบแจ้งหนี้ได้
- พอร์ทัลการเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้า: พอร์ทัลที่โฮสต์ไว้ซึ่งลูกค้าสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงิน ดูประวัติการเรียกเก็บเงิน และจัดการการสมัครสมาชิกของตนเองได้ ความสามารถในการให้บริการตนเองนี้ช่วยลดจำนวนคำขอสนับสนุนและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ข้อดีและข้อเสียของ Stripe Billing
ข้อดี:
- ความยืดหยุ่นของ API ที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับนักพัฒนา
- การเรียกคืนการชำระเงินผ่านระบบเครือข่าย
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบชำระเงิน Stripe
ข้อเสีย:
- ต้องการทรัพยากรการพัฒนาเพื่อการนำไปใช้และการปรับแต่ง
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคซึ่งต้องการฟังก์ชันการทำงานที่พร้อมใช้งานทันที
- การรับรู้รายได้และการวิเคราะห์ขั้นสูงต้องการเครื่องมือเพิ่มเติม
ราคา Stripe Billing
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเรียกเก็บเงินของ Stripe
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Stripe Billing อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Stripe Billing คือระบบอัตโนมัติที่ราบรื่นสำหรับการชำระเงินแบบต่อเนื่อง และความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
🚀 ติดตั้งส่วนขยาย Brain MAX สำหรับ Chromeเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณนอกเหนือจาก ClickUp กำลังตรวจสอบหน้าการเรียกเก็บเงินของลูกค้าใน Stripe อยู่ใช่ไหม? Brain MAX สามารถดึงประวัติการต่ออายุของพวกเขา สรุปบันทึกบัญชีล่าสุด และแสดงงานที่ยังไม่ได้ทำสำหรับบัญชีนั้น ทั้งหมดนี้ทำได้จากปุ่มลัดโดยไม่ต้องสลับแท็บ มันเหมือนกับการมีชั้นบริบทการสมัครสมาชิกของคุณติดตามคุณไปในทุกเครื่องมือ
4. ซูอรา
Zuora นำเสนอชุดโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจแบบสมัครสมาชิกระดับองค์กร ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการสร้างรายได้
แพลตฟอร์มนี้จัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน เช่น การเรียกเก็บเงินหลายหน่วยงานระหว่างบริษัทในเครือ การแก้ไขสัญญาที่ซับซ้อน และการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีหลายมาตรฐานพร้อมกัน
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจการสมัครสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นแล้ว Zuora มอบความสามารถในการกำกับดูแล การตรวจสอบย้อนกลับ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทีมการเงินและกฎหมายต้องการ แพลตฟอร์มนี้มีฟังก์ชัน CPQ (กำหนดค่า-กำหนดราคา-เสนอราคา) ที่ผสานรวมกับ Salesforce และ CRM อื่นๆ ช่วยให้ทีมขายสามารถสร้างใบเสนอราคาที่ซับซ้อนได้โดยตรงและส่งไปยังการเรียกเก็บเงินโดยไม่ต้องมีการส่งต่อด้วยตนเอง
ความสามารถด้านการวิเคราะห์ของ Zuora ประกอบด้วยแดชบอร์ดเมตริกการสมัครสมาชิก การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์การยกเลิกการใช้บริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zuora
- รองรับหลายองค์กรและหลายสกุลเงิน: จัดการการสมัครสมาชิกข้ามบริษัทในเครือทั่วโลกด้วยสกุลเงิน ข้อกำหนดทางภาษี และมาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างกัน ความสามารถระดับองค์กรนี้ช่วยลดความจำเป็นในการใช้ระบบเรียกเก็บเงินแยกในแต่ละภูมิภาค
- ระบบอัตโนมัติตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงิน: ใบเสนอราคาขายจะถูกส่งตรงเข้าสู่ระบบเรียกเก็บเงินและการรับรู้รายได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยมือ การแก้ไขสัญญา การต่ออายุ และการอัปเกรดจะได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ แทนที่จะต้องใช้การแก้ไขข้อมูลผ่านสเปรดชีต
- การรับรู้รายได้ขั้นสูง: Zuora Revenue (ผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) ให้การปฏิบัติตามมาตรฐาน ASC 606 และ IFRS 15 อย่างครอบคลุม พร้อมรายการบัญชีอัตโนมัติและรายงานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ข้อดีและข้อเสียของ Zuora
ข้อดี:
- สร้างขึ้นเพื่อรองรับความซับซ้อนขององค์กร
- การผสานการทำงานกับ Salesforce อย่างแข็งแกร่ง
- บันทึกการตรวจสอบที่ครอบคลุม
ข้อเสีย:
- ระยะเวลาการดำเนินการอาจขยายออกไปเป็นเวลาหลายเดือน
- ต้นทุนการครอบครองทั้งหมดมีความสำคัญ
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มใหม่ ๆ
การกำหนดราคา Zuora
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Zuora
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zuora อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
Zuora มอบความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งในการจัดการการเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกและการรับรู้รายได้ ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และแพลตฟอร์มสามารถขยายตัวได้ดีเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ฉันชอบเป็นพิเศษที่สามารถกำหนดรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ รายงานและแดชบอร์ดยังให้ภาพรวมที่ดีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน
5. แม็กซิโอ
Maxio ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของ Chargify และ SaaSOptics มอบบริการการเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกพร้อมความสามารถในการดำเนินงานทางการเงินสำหรับบริษัท B2B SaaS
สำหรับทีมการเงินของ SaaS, Maxio มอบการวิเคราะห์การสมัครสมาชิกที่สำคัญ: การเคลื่อนไหวของ MRR, การรักษาลูกค้าในกลุ่ม, การขยายตัวและการหดตัวของรายได้,และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า. ตัวชี้วัดเหล่านี้ถูกคำนวณโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์สเปรดชีตด้วยตนเอง.
คุณสมบัติการปฏิบัติตามมาตรฐาน ASC 606 ของแพลตฟอร์มนี้จัดการกับความซับซ้อนในการรับรู้รายได้ที่ธุรกิจแบบสมัครสมาชิกต้องเผชิญ
ความสามารถในการเรียกเก็บเงินของ Maxio รองรับโมเดลการกำหนดราคาที่ใช้กันทั่วไปใน B2B SaaS ได้แก่ การกำหนดราคาตามจำนวนที่นั่ง การกำหนดราคาตามการใช้งาน การกำหนดราคาแบบเป็นขั้นบันได และการกำหนดราคาแบบผสมผสาน
คุณสมบัติเด่นของ Maxio
- เมตริก SaaS พื้นฐาน: MRR, ARR, อัตราการยกเลิก, รายได้จากการขยายตัว และเมตริกสำคัญอื่น ๆ จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ ทีมการเงินจะได้รับตัวเลขที่ถูกต้องโดยไม่ต้องดูแลโมเดลสเปรดชีตแยกต่างหาก
- การรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน ASC 606: การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีโดยอัตโนมัติ รวมถึงการจัดการการแก้ไขสัญญาและการพิจารณาที่เปลี่ยนแปลงได้
- ความยืดหยุ่นในการเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิก: รองรับโมเดลการกำหนดราคาตามจำนวนที่นั่ง, ตามการใช้งาน, และแบบผสมผสาน ซึ่งพบได้ทั่วไปใน B2B SaaS
ข้อดีและข้อเสียของ Maxio
ข้อดี:
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ B2B SaaS
- ตัวชี้วัดและวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งสำหรับทีมการเงิน
- ความสามารถในการรับรู้รายได้ที่มั่นคง
ข้อเสีย:
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกไม่ต่อเนื่องเนื่องจากการรวมผลิตภัณฑ์สองตัวเข้าด้วยกัน
- บางฟีเจอร์ต้องนำทางระหว่างโมดูลต่างๆ
- บริษัทขนาดเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
ราคาของ Maxio
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Maxio
- G2: 4. 3/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Maxio อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
ฉันใช้ Maxio สำหรับการติดตามใบแจ้งหนี้และรายละเอียดการสมัครสมาชิกของลูกค้าทั้งหมดของฉัน สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Maxio คือความง่ายในการค้นหาใบแจ้งหนี้หรือการสมัครสมาชิกงานย่อยได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ฉันกำลังคุยโทรศัพท์กับลูกค้า ฉันสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็วภายในประมาณสองนาที และเข้าถึงข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายสำหรับฉันมาก และฉันสามารถเข้าถึง Maxio และตรวจสอบการสมัครสมาชิกและใบแจ้งหนี้ได้ตั้งแต่วันแรก
🎥 สำหรับการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ฐานความรู้ที่อัปเดตอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ดูว่า AI สามารถช่วยคุณสร้างและรักษาฐานความรู้ได้อย่างไร!
6. Recurly
Recurly ให้ความสำคัญอย่างมากกับการรักษาสมาชิก โดยวางตำแหน่งแพลตฟอร์มของตนให้เน้นการลดการยกเลิกทั้งโดยสมัครใจและโดยไม่ได้สมัครใจ
ระบบตรรกะการลองใหม่และระบบการจัดการการปฏิเสธที่มีความฉลาดของแพลตฟอร์มช่วยกู้คืนการชำระเงินที่ล้มเหลวได้ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลให้ลูกค้าสูญเสียไป สำหรับธุรกิจที่มีการสมัครสมาชิกซึ่งแม้แต่การปรับปรุงเล็กน้อยในอัตราการรักษาลูกค้าไว้ก็สามารถส่งผลกระทบต่อรายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญ การมุ่งเน้นไปที่การลดอัตราการสูญเสียลูกค้าจึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง
Recurly จัดการกับสถานการณ์การเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกมาตรฐานได้ดี: การเรียกเก็บเงินซ้ำ, ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว, ส่วนประกอบตามการใช้งาน, และการเปลี่ยนแปลงแผน. อินเทอร์เฟซการจัดการสมาชิกให้ทีมสามารถมองเห็นบัญชีลูกค้าแต่ละรายได้ รวมถึงประวัติการเรียกเก็บเงิน, การเปลี่ยนแปลงแผน, และบันทึกการสื่อสาร.
มันผสานการทำงานกับเกตเวย์การชำระเงินหลัก ๆ และให้บริการหน้าการชำระเงินแบบโฮสต์สำหรับบริษัทที่ไม่ต้องการจัดการการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Recurly
- ตรรกะการลองใหม่แบบชาญฉลาด: การเรียนรู้ของเครื่องปรับเวลาและวิธีการในการลองชำระเงินที่ล้มเหลวใหม่ให้เหมาะสมที่สุด เพื่อเพิ่มอัตราการกู้คืน ระบบจะปรับตัวตามรูปแบบการชำระเงินและเหตุผลที่ถูกปฏิเสธ
- การจัดการการปฏิเสธ: นอกเหนือจากการลองใหม่อีกครั้งแล้ว Recurly ยังมีเครื่องมือสำหรับการอัปเดตบัตรที่หมดอายุ การจัดการการปฏิเสธแบบชั่วคราว และการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาการชำระเงิน
- การจัดการผู้สมัครสมาชิก: มุมมองแบบรวมศูนย์ของประวัติการสมัครสมาชิก เหตุการณ์การเรียกเก็บเงิน และการสื่อสารของลูกค้าแต่ละราย ทีมสนับสนุนสามารถเข้าใจสถานะบัญชีได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการตามความเหมาะสม
ข้อดีและข้อเสียของ Recurly
ข้อดี:
- มุ่งเน้นอย่างมากในการรักษาลูกค้าและการเรียกเก็บเงินคืน
- สมดุลที่ดีระหว่างคุณสมบัติและการใช้งาน
- ตัวเลือกการผสานรวมที่มั่นคงกับระบบชำระเงินชั้นนำ
ข้อเสีย:
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานมีข้อจำกัด
- การปรับแต่งบางอย่างต้องใช้การมีส่วนร่วมของนักพัฒนา
- คุณสมบัติสำหรับองค์กรอาจต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
การกำหนดราคาแบบ Recurly
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Recurly
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Recurly อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
ผม/ฉันขอขอบคุณ Recurly ที่มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการการสมัครสมาชิก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของธุรกิจเรา ผม/ฉันชื่นชอบความสามารถในการเชื่อมต่อและใช้งานผู้ให้บริการชำระเงินรายใดก็ได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของระบบได้เป็นอย่างดี
7. Zoho Billing
Zoho Billing ซึ่งเดิมชื่อ Zoho Subscriptions ให้บริการการจัดการการสมัครสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวาง สำหรับธุรกิจที่ใช้ Zoho CRM, Zoho Books หรือแอปพลิเคชัน Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว การผสานรวมแบบเนทีฟจะมอบประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว
แพลตฟอร์มนี้รองรับการเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกตามมาตรฐาน: ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, รอบการเรียกเก็บเงินหลายรอบ, และค่าบริการตามการใช้งานขั้นพื้นฐาน. พอร์ทัลลูกค้าของ Zoho Billing ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูใบแจ้งหนี้, อัปเดตวิธีการชำระเงิน, และจัดการการสมัครสมาชิกของตนได้. การรองรับหลายสกุลเงินทำให้แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าต่างประเทศ.
Zoho Billing ทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีรูปแบบการสมัครสมาชิกที่ไม่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Billing
- การผสานระบบนิเวศ Zoho ดั้งเดิม: การเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับ Zoho CRM, Zoho Books และแอปพลิเคชัน Zoho อื่น ๆ ข้อมูลลูกค้า, ใบแจ้งหนี้ และรายการบัญชีจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
- การเรียกเก็บเงินหลายสกุลเงิน: รองรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขาพร้อมการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ
- พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับลูกค้า: ลูกค้าสามารถดูใบแจ้งหนี้ อัปเดตข้อมูลการชำระเงิน และจัดการการสมัครสมาชิกได้โดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ข้อดีและข้อเสียของ Zoho Billing
ข้อดี:
- คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Zoho ที่มีอยู่แล้ว
- ตรงไปตรงมาสำหรับสถานการณ์การเรียกเก็บเงินมาตรฐาน
- ราคาที่เอื้อมถึงได้เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแบบสแตนด์อโลน
ข้อเสีย:
- ความสามารถที่จำกัดสำหรับการเรียกเก็บเงินที่มีความซับซ้อน
- คุณสมบัติการรับรู้รายได้พื้นฐาน
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการแผน Zoho ระดับสูงขึ้น
ราคาของ Zoho Billing
- มาตรฐาน: $29 ต่อองค์กร/เดือน
- พรีเมียม: $69 ต่อองค์กร/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
Zoho Billing คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Billing อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
มันทำให้ฉันสามารถเก็บเงินจากลูกค้าที่สนใจได้ง่ายขึ้น ฉันชอบประวัติที่สามารถดูได้ในแท็บของผู้ใช้แต่ละคน และการปรับแต่งที่มีให้ด้วย
8. พาย
Paddle ดำเนินการในฐานะผู้ค้าหลัก ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจัดการการประมวลผลการชำระเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี และการป้องกันการฉ้อโกงในนามของบริษัทซอฟต์แวร์ สำหรับธุรกิจ SaaS ที่ขายทั่วโลก โมเดลนี้จะช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาระผูกพันทางภาษีอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน
แพลตฟอร์มนี้รวมการชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน และการจัดการการสมัครสมาชิกไว้ในระบบเดียว ประสบการณ์การชำระเงินของพวกเขาได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการแปลงยอดขาย โดยมีคุณสมบัติเช่น การจัดเส้นทางชำระเงินอย่างชาญฉลาดและตัวเลือกการชำระเงินที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
Paddle จัดการราคาเฉพาะภูมิภาค การแปลงสกุลเงิน และตัวเลือกวิธีการชำระเงินตามภูมิภาคต่างๆ ความสามารถในการจัดการการสมัครสมาชิกรวมถึงการจัดการแผน การจัดการการคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน และการวิเคราะห์พื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของไม้พาย
- โมเดลผู้ค้าที่บันทึกไว้: Paddle จัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษี การป้องกันการฉ้อโกง และการประมวลผลการชำระเงิน บริษัทของคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในหลายประเทศหรือจัดการความซับซ้อนของภาษีการขาย
- ประสบการณ์การชำระเงินที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น: การแปลงสกุลเงินอัตโนมัติ, วิธีการชำระเงินท้องถิ่น, และการกำหนดราคาที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าทั่วโลก
- การจัดการการสมัครสมาชิกแบบบูรณาการ: การสร้างแผน, การอัปเกรด, การดาวน์เกรด และการยกเลิก จะดำเนินการภายในแพลตฟอร์มเดียวกันกับการชำระเงิน
ข้อดีและข้อเสียของไม้พาย
ข้อดี:
- ขจัดภาระการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีสำหรับการขายทั่วโลก
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับการแปลงยอดขายด้วยการชำระเงินที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
- การดำเนินงานที่ง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการชำระเงิน การสมัครสมาชิก และภาษี
ข้อเสีย:
- การควบคุมความสัมพันธ์การเรียกเก็บเงินกับลูกค้าน้อยลง
- การกำหนดราคาแบบแบ่งรายได้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อขยายขนาด
- คุณสมบัติการจัดการการสมัครสมาชิกมีความก้าวหน้าน้อยกว่าแพลตฟอร์มเฉพาะ
การกำหนดราคาพาย
- จ่ายตามการใช้งาน: 5% + $0. 50 ต่อรายการ
- มีราคาพิเศษสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
การให้คะแนนและรีวิวการพายเรือ
- G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Paddle อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
ฉันใช้ Paddle ในการจัดการการชำระเงินและการสมัครสมาชิกสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของฉัน มันจัดการการเรียกเก็บเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีสำหรับลูกค้าในหลายประเทศ ซึ่งทำให้การขายระหว่างประเทศง่ายขึ้นมากโดยไม่ต้องจัดการกับกฎภาษีท้องถิ่นด้วยตัวเอง Paddle ช่วยแก้ปัญหาการชำระเงินและการรายงานหลายประการที่ฉันเคยประสบกับผู้ให้บริการรายอื่น ด้วย Paddle การจ่ายเงินมีความสม่ำเสมอมากขึ้น การรายงานง่ายและชัดเจนขึ้น และเข้าใจค่าธรรมเนียม ภาษี และยอดเงินสุดท้ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยลดคำถามและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการติดต่อกลับไปกลับมาบนแพลตฟอร์ม
9. ระบบการจัดการรายได้ของเอเจนต์ฟอร์ซ
Agentforce Revenue Management (เดิมชื่อ Salesforce Revenue Cloud) นำการจัดการการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบนิเวศของ Salesforce โดยผสานรวม CPQ, การเรียกเก็บเงิน และการจัดการวงจรชีวิตรายได้เข้าด้วยกัน สำหรับองค์กรที่ลงทุนในระบบ Salesforce อยู่แล้ว โซลูชันนี้มอบวิธีแก้ปัญหาแบบเนทีฟที่รักษาข้อมูลลูกค้า การขาย และการเรียกเก็บเงินให้รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
ความสามารถ CPQ ของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมขายสามารถสร้างใบเสนอราคาที่ซับซ้อนได้ ด้วยผลิตภัณฑ์แบบสมัครสมาชิก, ส่วนประกอบตามการใช้งาน, และค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ใบเสนอราคาเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังระบบเรียกเก็บเงินโดยตรงโดยไม่ต้องมีการส่งต่อด้วยมือ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและเร่งกระบวนการตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการชำระเงิน
นอกจากนี้ยังจัดการการแก้ไขสัญญา การต่ออายุ และผลกระทบต่อการรับรู้รายได้จากการเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิก
คุณสมบัติเด่นของ Agentforce Revenue Management
- การผสานการทำงานกับ Salesforce แบบเนทีฟ: ข้อมูลลูกค้า, โอกาสทางธุรกิจ, ใบเสนอราคา, และการเรียกเก็บเงินทั้งหมดอยู่ภายใน Salesforce ทีมขายและทีมการเงินทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
- CPQ สำหรับดีลที่ซับซ้อน: สร้างใบเสนอราคาที่มีผลิตภัณฑ์แบบสมัครสมาชิกหลายรายการ, ส่วนประกอบการใช้งาน, และการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง. กระบวนการอนุมัติช่วยให้การกำหนดราคาเป็นไปตามนโยบาย
- การจัดการวงจรชีวิตรายได้: ติดตามรายได้ตั้งแต่การเสนอราคาเบื้องต้นจนถึงการเรียกเก็บเงินและการรับรู้รายได้ พร้อมการมองเห็นความสัมพันธ์รายได้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
ข้อดีและข้อเสียของการจัดการรายได้โดย Agentforce
ข้อดี:
- รวมเป็นหนึ่งเดียวกับ Salesforce CRM, กำจัดข้อมูลที่แยกส่วน
- จัดการความซับซ้อนขององค์กร เช่น สัญญาหลายปีและการแก้ไขเพิ่มเติม
- การกำกับดูแลและการตรวจสอบที่เข้มแข็ง
ข้อเสีย:
- ต้องการการลงทุนในการนำไปใช้เป็นจำนวนมาก
- มีเหตุผลเฉพาะสำหรับองค์กรที่มุ่งมั่นใช้ Salesforce อยู่แล้วเท่านั้น
- ความซับซ้อนอาจทำให้ธุรกิจที่ง่ายกว่ารู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคาการจัดการรายได้ของ Agentforce
- การเติบโต: $150 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $200 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การจัดอันดับและรีวิวการจัดการรายได้ของ Agentforce
- G2: 4. 2/5 (1400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Agentforce Revenue Management อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
Salesforce Revenue Cloud เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการจัดการรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI – ตั้งแต่การจัดการชิ้นส่วนและการเสนอราคา ไปจนถึงการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในตลาดที่ทำหน้าที่นี้ เมื่อรวมกับ Agentforce คุณจะได้รับโซลูชันระดับแนวหน้าที่ไม่มีอะไรที่มันไม่สามารถจัดการได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การผสานการทำงานกับ Salesforce Connected Search เพื่อค้นหาและดูตัวอย่างข้อมูลใน Salesforce ได้ใน ClickUp! ค้นหาข้อมูล ดูตัวอย่างลิงก์ Salesforce แบบละเอียดในรายการงาน และสร้างงานหรือลีดใหม่ใน Salesforce ได้จากแถบคำสั่ง AI โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
10. FastSpring
FastSpring ให้บริการอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โดยดำเนินการในฐานะผู้ค้าหลัก
แพลตฟอร์มนี้จัดการการชำระเงินทั่วโลก, การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี, และการจัดการการสมัครสมาชิก, ช่วยให้บริษัทซอฟต์แวร์สามารถขายสินค้าและบริการได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน. จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินและการชำระเงินระดับโลก.
FastSpring รองรับการกำหนดราคาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาค, หลายสกุลเงิน, และวิธีการชำระเงินที่เหมาะกับแต่ละภูมิภาค. ระบบการจัดการการสมัครสมาชิกของพวกเขาจัดการการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง, การเปลี่ยนแปลงแผน, และการสื่อสารกับลูกค้า, แม้ว่าฟีเจอร์จะน้อยกว่าแพลตฟอร์มการสมัครสมาชิกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ.
คุณสมบัติเด่นของ FastSpring
- บริการอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร: FastSpring จัดการการชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี และการจัดการการสมัครสมาชิกในแพลตฟอร์มเดียว บริษัทซอฟต์แวร์สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินระดับโลก: รองรับวิธีการชำระเงินในท้องถิ่น, สกุลเงิน, และการกำหนดราคาในภูมิภาคต่าง ๆ แพลตฟอร์มนี้เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงตามตำแหน่งของลูกค้า
- การจัดการภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ในฐานะผู้ค้าที่จดทะเบียน FastSpring จัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการขาย และภาระผูกพันทางภาษีอื่นๆ ทั่วโลก
ข้อดีและข้อเสียของ FastSpring
ข้อดี:
- ทำให้การขายซอฟต์แวร์ทั่วโลกง่ายขึ้น
- ประสบการณ์การชำระเงินที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- ลดภาระการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการจัดการภาษี
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการจัดการการสมัครสมาชิกมีความก้าวหน้าน้อยกว่าแพลตฟอร์มเฉพาะทาง
- รูปแบบการแบ่งรายได้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น
- การควบคุมความสัมพันธ์การเรียกเก็บเงินกับลูกค้าน้อยลง
ราคาของ FastSpring
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ FastSpring
- G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง FastSpring อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ระบุว่า:
ฉันชอบ FastSpring เพราะมันมีวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย ทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีความยืดหยุ่น มันปลอดภัย ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับฉันเมื่อจัดการกับการชำระเงิน นอกจากนี้ ฉันยังชื่นชมความเรียบง่ายของมัน เพราะมันทำให้การจัดการสิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น
⭐️ ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าด้วยการมอบพลังของ AI ให้กับทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณ วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ!
จัดการวงจรการสมัครสมาชิกของคุณด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตการสมัครสมาชิกนั้นขึ้นอยู่กับการจับคู่ความซับซ้อนในการดำเนินงานของคุณกับระดับความสามารถของแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ธุรกิจการสมัครสมาชิกที่เรียบง่ายสามารถเริ่มต้นด้วยเครื่องมือการเรียกเก็บเงินที่ตรงไปตรงมา ในขณะที่บริษัทที่มีการกำหนดราคาตามการใช้งาน สัญญาองค์กร หรือมีลูกค้าทั่วโลก จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับความซับซ้อนนั้น
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดไม่ใช่จำนวนฟีเจอร์—แต่คือว่าแพลตฟอร์มนั้นสามารถผสานรวมกับวิธีการทำงานของทีมคุณได้จริงหรือไม่ ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่แยกออกจากกระบวนการทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าจะก่อให้เกิดความสับสนในบริบท ซึ่งนำไปสู่การพลาดการต่ออายุและการสูญเสียลูกค้าที่สามารถป้องกันได้
จัดการการดำเนินงานการสมัครสมาชิกควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานของลูกค้าในวงกว้าง สร้างการติดตามวงจรชีวิตแบบกำหนดเอง อัตโนมัติกระบวนการต่ออายุ และรักษาบริบทที่ครบถ้วนในทุกบัญชีด้วยความยืดหยุ่นของ ClickUp
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการการสมัครสมาชิก
ความแตกต่างระหว่างการจัดการวงจรชีวิตการสมัครสมาชิกกับซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องคืออะไร?
ซอฟต์แวร์เรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องมุ่งเน้นไปที่การประมวลผลการชำระเงินและการสร้างใบแจ้งหนี้ตามกำหนดเวลาเป็นหลัก การจัดการวงจรชีวิตการสมัครสมาชิกครอบคลุมการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด—ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน การมีส่วนร่วม การต่ออายุ การขยาย และการรักษาลูกค้า—โดยมีระบบเรียกเก็บเงินเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการที่กว้างขึ้น
เครื่องมือการจัดการโครงการสามารถช่วยทีมติดตามการต่ออายุการสมัครสมาชิกและขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้าได้อย่างไร?
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่าง ClickUp สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ติดตามลูกค้าผ่านแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิต ดำเนินการแจ้งเตือนการต่ออายุโดยอัตโนมัติ และรักษาบริบทของแต่ละบัญชีไว้ได้อย่างครบถ้วน แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถแสดงภาพรวมของกระบวนการต่ออายุ ในขณะที่ ClickUp Automations จะดูแลการติดตามงานประจำโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติใดที่แยกความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มการจัดการการสมัครสมาชิกสำหรับองค์กรจากโซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
แพลตฟอร์มสำหรับองค์กรมักรองรับการใช้งานหลายหน่วยงาน, การปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน (ASC 606/IFRS 15), ความสามารถ CPQ ขั้นสูง, การอนุญาตผู้ใช้แบบละเอียด, และเส้นทางการตรวจสอบที่ครอบคลุม. โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานและการนำไปใช้ที่รวดเร็วมากกว่าความสามารถในการปรับแต่ง.
ซอฟต์แวร์การจัดการการสมัครสมาชิกแบบเฉพาะทางจำเป็นสำหรับธุรกิจ SaaS หรือไม่?
ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อน บริษัทในระยะเริ่มต้นที่มีระบบการกำหนดราคาที่ง่ายมักสามารถจัดการได้ด้วยเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้พื้นฐาน เมื่อรูปแบบการกำหนดราคาซับซ้อนมากขึ้น—เช่น ส่วนประกอบตามการใช้งาน สัญญาองค์กร และผลิตภัณฑ์หลายรายการ—การจัดการการสมัครสมาชิกโดยเฉพาะจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความถูกต้องและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน