วิธีติดตามความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริงเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น

โพสต์ใน Redditนี้สรุปรูปแบบที่ผู้จัดการโครงการเกือบทุกคนเคยพบเห็น: ช่องว่างระหว่างการวางแผนอย่างรอบคอบกับการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างไม่ใส่ใจ
เราสร้างแผนที่แน่นหนา คาดการณ์ทุกขั้นตอน และประกาศว่างานเปิดตัวประสบความสำเร็จ จากนั้นการดำเนินการก็เริ่มต้นขึ้น และการติดตามผลก็ค่อยๆ ถูกละเลยไปอยู่เบื้องหลัง ซ่อนอยู่ในสเปรดชีตหรือถูกลืมในการอัปเดตต่างๆ แต่ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงนั้นคือที่ที่ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ที่สุดซ่อนอยู่
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการติดตามความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับความเป็นจริง และระบุจุดที่การประมาณการผิดพลาด คุณยังจะได้เห็นว่าClickUpช่วยให้คุณจับความพยายามที่แท้จริงและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นการวางแผนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นได้อย่างไร
มาเริ่มกันเลย! 💪
ความแตกต่างระหว่างความพยายามที่วางแผนไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร?
ความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับความพยายามที่เกิดขึ้นจริง (หรือที่รู้จักในนามการวิเคราะห์ความแปรปรวน) เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่วัดความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังว่าจะทำกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการดำเนินการ
มันพิจารณาองค์ประกอบสำคัญสองประการ:
1. ความพยายามที่วางแผนไว้
ที่รู้จักกันในนามของ 'ตารางเวลาฐาน,' ความพยายามที่วางแผนไว้หมายถึงปริมาณเวลาและทรัพยากรที่คาดว่าจะต้องใช้ในการทำภารกิจ, สปรินต์, หรือโครงการ
มันถูกกำหนดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการวางแผนโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความซับซ้อน ขอบเขต ข้อมูลโครงการที่ผ่านมา และความพร้อมของทรัพยากร ค่าที่วางแผนไว้นี้ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและคาดการณ์ปริมาณงาน
2. ความพยายามที่แท้จริง
ความพยายามที่แท้จริงสะท้อนถึงปริมาณเวลาและความพยายามที่แท้จริงที่ใช้ไปในการทำภารกิจหรือโครงการให้สำเร็จ มันครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงงานที่ไม่คาดคิดหรือเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่งานดำเนินไปจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งเกินกว่าข้อสมมติที่ได้ตั้งไว้ระหว่างการวางแผน
การเข้าใจความแปรปรวนของความพยายาม
ความแตกต่างระหว่างความพยายามที่วางแผนไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริงเรียกว่าความแปรปรวนของความพยายาม คุณสามารถคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือความแตกต่างเชิงปริมาณเพื่อดูว่าประมาณการของคุณคลาดเคลื่อนไปมากน้อยเพียงใด
ความแตกต่างเล็กน้อยบ่งชี้ถึงการประมาณการที่แม่นยำและกระบวนการที่เสถียร ในขณะที่ความแตกต่างมากอาจชี้ให้เห็นถึงการประมาณการต่ำเกินไปขอบเขตงานที่ขยายเพิ่มขึ้น หรือความไม่มีประสิทธิภาพ
ความแตกต่างของความพยายามมีผลโดยตรงต่อการ:
- การวางแผนกำลังการผลิต: เมื่อความพยายามที่เกิดขึ้นจริงเกินแผนอย่างต่อเนื่อง กำลังการผลิตที่ใช้งานได้จริงของทีมคุณจะลดลง และพวกเขาจะเริ่มรับงานเกินกำลัง หมดไฟ หรือไม่สามารถส่งมอบได้ตามที่คาดการณ์ไว้
- ความน่าเชื่อถือของไทม์ไลน์: การประมาณการที่พลาดไปส่งผลให้เกิดความล่าช้าในเป้าหมายสำคัญ หากท่านวางแผนไว้ที่ 40 แต่ส่งมอบได้ 50 ท่านจะพลาดชั่วโมงงบประมาณและคำมั่นสัญญาในการส่งมอบ
- ขวัญกำลังใจของทีม: ทีมที่ประเมินเวลาผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งจะรู้สึกกดดันและเริ่มสงสัยในแผนการของตนเอง การติดตามความคลาดเคลื่อนอย่างชัดเจนช่วยให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับที่ตรงไปตรงมา และส่งเสริมให้ทีมมีความมั่นใจในการประเมินเวลาที่ดีขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักโบราณคดีพบเศษเครื่องปั้นดินเผา (เศษเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เป็นบันทึกคล้ายกระดาษโน้ต)หลายพันชิ้นในหมู่บ้านเดียร์ เอล-เมดินาซึ่งบันทึกทุกอย่างตั้งแต่การเข้างานประจำวันและการลาป่วย ไปจนถึงโควต้าวัสดุและการมอบหมายงาน คนงานถูกจัดเป็นทีมที่มีโครงสร้างเรียกว่า แก๊ง และ ไฟล์ แต่ละทีมมีลำดับชั้นผู้นำของตนเอง
ความแตกต่างระหว่างการประมาณการตามแผนกับความพยายามที่บันทึกไว้จริง
นี่คือการเปรียบเทียบโดยตรงเพื่อให้เห็นชัดเจน:
|ลักษณะ
|ความพยายามที่วางแผนไว้
|ความพยายามที่แท้จริง
|วัตถุประสงค์
|การชี้นำการตัดสินใจ, การจัดสรรความจุ, การคาดการณ์การส่งมอบ
|การวัดสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
|แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
|แผนโครงการ, เครื่องมือประมาณการ, และการประชุมวางแผนสปรินต์
|บันทึกเวลาทำงาน, การอัปเดตงาน, และระบบติดตามซอฟต์แวร์
|ระดับความแน่นอน
|คาดการณ์ได้และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน
|ชัดเจนและมีหลักฐานรองรับ
|การปรับได้
|สามารถแก้ไขได้ระหว่างการวางแผนหรือที่จุดตรวจสอบสำคัญ
|แก้ไขเมื่อเสร็จสิ้นงาน (บันทึกประวัติ)
|บทบาทในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
|ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินความแปรปรวน
|ใช้เป็นจุดเปรียบเทียบสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? สมองของมนุษย์ใช้'อคติเชิงบวก' ซึ่งทำให้เราเชื่อว่าเราเร็วกว่า ฉลาดกว่า หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราเป็นจริง
เหตุใดการติดตามความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริงจึงช่วยปรับปรุงการส่งมอบโครงการ
นี่คือวิธีที่การติดตามความพยายามช่วยยกระดับประสิทธิภาพการส่งมอบ:
- เพิ่มความแม่นยำในการวางแผนอนาคต: ให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้จัดการเพื่อปรับปรุงแบบจำลองการประมาณการ. เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การคาดการณ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น, กำหนดการส่งมอบที่เป็นจริง, และปริมาณงานที่สมดุล
- ช่วยให้สามารถตรวจจับปัญหาได้ล่วงหน้า: ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า ระบุความเบี่ยงเบนของตารางเวลาหรือการประมาณการที่ไม่น่าเชื่อถือ ก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นโครงการที่เกินกำหนด
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: เปิดเผยว่าสมาชิกในทีมมีภาระงานมากเกินไปหรือถูกใช้งานไม่เต็มที่
- เสริมสร้างความรับผิดชอบและความโปร่งใส: เสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและส่งเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในทีม โดยให้พวกเขาสามารถมองเห็นความคืบหน้าและความท้าทายของโครงการ
- ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล: ให้ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. ไม่ว่าจะเป็นการขอเพิ่มงบประมาณ, ปรับขนาดสปรินต์, หรือแก้ไขกำหนดเวลา, ผู้นำสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: แสดงให้เห็นถึงการควบคุมทั้งในด้านการวางแผนและการดำเนินการ ลูกค้าและผู้บริหารจะได้รับความไว้วางใจเมื่อเห็นการวัดผลที่สม่ำเสมอและคำอธิบายที่มีเหตุผล
🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนที่นาฬิกาเครื่องกลจะมีอยู่ พระในสมัยยุคกลางใช้เทียนนาฬิกา: เทียนที่มีเครื่องหมายเพื่อประมาณระยะเวลาในการทำงาน
อะไรเป็นสาเหตุของความแตกต่างระหว่างความพยายามที่วางแผนไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริง
การเข้าใจว่าทำไมความพยายามที่วางแผนไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากคุณไม่วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง คุณก็จะยังคงทำผิดพลาดในการประมาณการซ้ำเดิมอยู่เรื่อยไป ➿
1. การประมาณการแบบมองโลกในแง่ดี (การวางแผนผิดพลาด)
ทีมมักประเมินความซับซ้อนหรือความเสี่ยงต่ำเกินไปเพราะพวกเขาวางแผนจากมุมมองที่ดีที่สุดแทนที่จะเป็นความเป็นจริง การวิจัยทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการวางแผนผิดพลาด ซึ่งเป็นอคติทางความคิดที่พบได้บ่อยที่ผู้วางแผนให้ความสำคัญกับความล่าช้าในอดีตน้อยเกินไป
2. การเปลี่ยนแปลงขอบเขต
แม้แต่การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในข้อกำหนดระหว่างแต่ละขั้นตอนก็สามารถเพิ่มภาระงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลให้ต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่ประเมินไว้ในตอนแรก การขยายขอบเขตงาน (Scope creep) ครอบคลุมถึงการประสานงานเพิ่มเติม งานที่ต้องทำซ้ำ และการทดสอบใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
3. ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรและการขัดจังหวะ
สมาชิกในทีมถูกดึงเข้าไปทำงานที่ไม่คาดคิด การประชุม การสนับสนุน หรือเหตุฉุกเฉิน และทุกการขัดจังหวะจะเพิ่มชั่วโมงที่ไม่คาดคิด
📖 อ่านเพิ่มเติม: การติดตามเวลาในโครงการด้วย Time Doctor
4. ความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่
สิ่งที่ไม่ทราบแน่ชัด (ปัญหาการรวมระบบ, การตั้งค่าสภาพแวดล้อม, ความล่าช้าของส่วนที่ต้องพึ่งพา) มักจะปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มทำงานเท่านั้น ซึ่งเพิ่มภาระงานจริง นอกจากนี้ ข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ หรือเปลี่ยนแปลงบ่อย ยังทำให้การคาดการณ์ภาระงานได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นเรื่องยาก
5. เทคนิคการประมาณการที่ไม่เชื่อถือได้
ความพยายามมักถูกประมาณการโดยใช้การคาดเดาอย่างคร่าวๆ การเปรียบเทียบที่ไม่สมบูรณ์ หรือวิธีการที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบก่อนที่จะเริ่มทำงาน
ทีมที่มีการจัดการเวลาโครงการไม่ดีและกระบวนการประมาณการมาตรฐานไม่ดีมักจะประมาณการน้อยเกินไปหรือมากเกินไปอย่างต่อเนื่อง
6. ประสบการณ์ของผู้ประเมินจำกัด
หากการประมาณการของคุณมาจากบุคคลที่มีประสบการณ์จำกัดในด้านโดเมน, ทางเทคนิค, หรือโครงการ จะเกิดช่องว่างที่ชัดเจน การไม่คุ้นเคยกับปริมาณงานจริงของทีม, เครื่องมือ, หรือสิ่งที่ต้องพึ่งพา ก็ทำให้การประมาณการเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงเช่นกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าทีมมีความแม่นยำในการประมาณการมากขึ้นเมื่อมีคนเข้าร่วมมากขึ้น แต่ความแม่นยำจะลดลงอีกครั้งหากมีคนเข้าร่วมมากเกินไป นั่นคือพื้นฐานของPlanning Poker ใน Agile
ตัวชี้วัดที่ควรติดตามเมื่อเปรียบเทียบความพยายามที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง
คุณค่าที่แท้จริงมาจากการติดตามตัวชี้วัดที่อธิบาย ว่าทำไม ความพยายามจึงเบี่ยงเบน อย่างไร ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบ และ อะไร ที่เปลี่ยนแปลงในกระบวนการถัดไป ครอบคลุมทั้งตารางเวลา ต้นทุน ทรัพยากร และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
มาดูตัวชี้วัดสำคัญที่ควรติดตามกัน ⚒️
ตัวชี้วัดความพยายามหลัก
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเหล่านี้เปรียบเทียบสิ่งที่คุณวางแผนจะใช้ความพยายามกับสิ่งที่คุณทำจริง พวกมันสร้างเป็นฐานสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งหมด
1. ความแปรปรวนของความพยายาม (%)
ความแปรปรวนของความพยายามคือเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างความพยายามจริงกับการประมาณการเดิม ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างงาน ทีม หรือโครงการที่มีขนาดแตกต่างกัน
🧮 สูตร: ความแปรปรวนของความพยายาม (%) = (ความพยายามจริง − ความพยายามที่วางแผนไว้) ÷ ความพยายามที่วางแผนไว้ × 100
👀 วิธีตีความ:
- ค่าบวก: มีความพยายามมากกว่าที่วางแผนไว้ (ประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง)
- ค่าลบ: ใช้ความพยายามน้อยกว่าที่วางแผนไว้ (ประเมินสูงเกินไป)
- ใกล้ศูนย์: การประมาณค่าที่แม่นยำ
📮 ClickUp Insight: ในขณะที่พนักงาน 40% ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์กับงานที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน แต่ที่น่าตกใจคือ 15% สูญเสียเวลา 5 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับ 2.5 วันต่อเดือน!
เวลาที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่ไม่สามารถมองเห็นได้นี้ อาจค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปทีละน้อย ⏱️
ใช้ระบบติดตามเวลา และผู้ช่วย AI ของ ClickUpเพื่อค้นหาว่าชั่วโมงที่หายไปนั้นหายไปไหน ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้ AI ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ และใช้เวลาที่สำคัญกลับคืนมา!
2. ชั่วโมงที่วางแผนไว้เทียบกับเวลาที่ใช้จริง
ตัวชี้วัดนี้เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงที่ประมาณการไว้กับเวลาที่บันทึกไว้สำหรับงาน สปรินต์ หรือโครงการต่างๆ โดยจะแสดงให้เห็นช่องว่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการขัดจังหวะ การทำงานซ้ำ การประชุม หรือขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจน
นี่คือวิธีการคำนวณ:
- ชั่วโมงที่วางแผนไว้: ผลรวมของความพยายามที่ประมาณการ
- เวลาจริง: ผลรวมของเวลาที่ติดตามหรือบันทึก
จากนั้น เปรียบเทียบทั้งสองในระยะเวลาหรือตามประเภทของงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Timesheetsเพื่อตรวจสอบชั่วโมงที่วางแผนไว้เทียบกับเวลาจริงหลังจากที่มีการส่งและล็อกชั่วโมงการทำงานแล้ว เมื่อสมาชิกในทีมส่งใบเวลาทำงานของพวกเขา ข้อมูลนั้นจะถูกปิดผนึกและส่งไปยังขั้นตอนอนุมัติ ทำให้การเปรียบเทียบของคุณอิงจากข้อมูลที่สรุปแล้วและสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัดด้านกำหนดการและเวลา
ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณเชื่อมโยงความแตกต่างของความพยายามกับประสิทธิภาพของไทม์ไลน์โครงการได้ดังนั้นคุณจึงสามารถเห็นได้ว่ามีการทำงานไปมากน้อยเพียงใด และผลกระทบต่อการจัดตารางเวลาและการส่งมอบงานเป็นอย่างไร
3. ความแตกต่างของตารางเวลา (SV)
ความคลาดเคลื่อนของตารางเวลา บอกคุณว่างานที่คุณทำเสร็จไปแล้วนั้นอยู่ข้างหน้าหรือตามหลังแผนที่คุณวางแผนไว้ ณ จุดเวลาใด ๆ ในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการมูลค่าที่ได้รับ (EVM) ซึ่งเป็นวิธีการวัดความคืบหน้าเทียบกับฐานข้อมูลอ้างอิง
🧮 สูตร: SV = มูลค่าที่ได้ (EV) − มูลค่าตามแผน (PV)
- มูลค่าตามแผน (PV) คือจำนวนงานที่คุณคาดหวังว่าจะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจนถึงขณะนี้ โดยแสดงในรูปของมูลค่า (เช่น ชั่วโมง หรือต้นทุนที่ตั้งงบประมาณไว้)
- มูลค่าผลงานที่ได้ (EV) คือจำนวนงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นจนถึงจุดนี้ โดยวัดเป็นมูลค่า ตามแผนเดิมที่วางไว้
👀 วิธีตีความ:
- SV ที่เป็นบวก หมายถึง งานที่ทำเสร็จมากกว่าที่วางแผนไว้ (คุณทำงานนำหน้าตามกำหนด)
- SV ที่เป็นลบ หมายถึง งานที่ทำน้อยกว่าที่วางแผนไว้ (คุณกำลังล่าช้า)
- Zero SV หมายความว่าคุณกำลังดำเนินการตามกำหนดเวลาอย่างแม่นยำ
4. ดัชนีประสิทธิภาพตามกำหนดการ (SPI)
SPI นำแนวคิดของ SV มาแปลงเป็นอัตราส่วน แทนที่จะเปรียบเทียบความคืบหน้าที่วางแผนไว้กับความคืบหน้าจริง มันแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อเทียบกับแผน
🧮 สูตร: SPI = มูลค่าที่ได้ตามแผน (EV) ÷ มูลค่าตามแผน (PV)
👀 วิธีตีความ:
- SPI > หนึ่งหมายถึงคุณกำลังทำงานเสร็จเร็วกว่าที่วางแผนไว้ (ล่วงหน้า)
- SPI = หนึ่งหมายความว่าคุณอยู่ในกำหนดเวลา
- SPI < หนึ่ง หมายความว่าคุณกำลังทำงานเสร็จช้ากว่าที่วางแผนไว้ (ล่าช้ากว่ากำหนด)
5. ระยะเวลาในการหมุนเวียน
เวลาวงจรวัดเวลาที่ผ่านไปจริงซึ่งต้องใช้ในการดำเนินการงานหนึ่งๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเมื่อเริ่มทำงานแล้ว แสดงให้เห็นว่างานเคลื่อนผ่านกระบวนการทำงานของคุณได้เร็วเพียงใด เวลาวงจรที่สั้นกว่ามักหมายถึงการเกิดคอขวดน้อยลงและการส่งมอบที่คาดการณ์ได้มากขึ้น
นี่คือวิธีการทำงาน:
- เริ่มจับเวลาเมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'ใช้งานอยู่'
- หยุดเมื่อถึง 'เสร็จ' หรือ 'สมบูรณ์'
- ระยะเวลาที่อยู่ระหว่างจุดเหล่านั้นคือเวลาของรอบ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ติดตามระยะเวลาของวงจรควบคู่กับความพยายาม ความคืบหน้าและตัวชี้วัดการส่งมอบด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
คุณสามารถรวมมุมมองหลาย ๆ แบบไว้ในแดชบอร์ดเดียวและดูว่าความแตกต่างของความพยายามส่งผลต่อการไหลของงานอย่างไรแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้นำสามารถมองเห็นงานที่หยุดชะงัก จุดคอขวดที่กำลังเกิดขึ้น หรือความล่าช้า ก่อนที่จะกลายเป็นความล้มเหลวในการส่งมอบงาน
6. ปริมาณงานหรือความเร็ว
ปริมาณการผลิตและอัตราความเร็วต่างก็ใช้วัดผลลัพธ์ แต่ทั้งสองมีมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้อย:
- ปริมาณงานที่เสร็จสิ้น นับจำนวนงานที่เสร็จสิ้นในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น งานต่อสัปดาห์) ทำให้เป็นตัวชี้วัดที่ง่ายของอัตราการส่งมอบ
- ความเร็ว เป็นแนวคิดของ Agile ที่สรุปปริมาณงานที่ทีมทำเสร็จในสปรินต์หรือรอบการทำงาน (มักวัดเป็นคะแนนเรื่องราวหรือหน่วยที่กำหนด) ซึ่งให้ความรู้สึกถึงขีดความสามารถของทีมในช่วงเวลาหนึ่ง
รู้สึกท่วมท้นกับงานใช่ไหม? เรียนรู้วิธีง่ายๆ เจ็ดขั้นตอนเพื่อจัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp 👇🏼
ตัวชี้วัดด้านต้นทุนและงบประมาณ
เมื่อความพยายามเกินความคาดหมาย ค่าใช้จ่ายมักจะตามมา ตัวชี้วัดเหล่านี้เชื่อมโยงความแตกต่างของความพยายามกับผลกระทบทางการเงิน
1. ความแปรปรวนของต้นทุน (CV)
ค่าความแปรปรวนของต้นทุนวัดว่ามูลค่าของงานที่เสร็จสิ้นแล้วนั้นสมเหตุสมผลกับเงินที่ใช้จ่ายไปกับงานนั้นหรือไม่
🧮 สูตร: CV = มูลค่าที่ได้ (EV) – ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (AC)
👀 วิธีตีความ:
- CV เชิงบวก: อยู่ภายใต้งบประมาณ
- ประวัติย่อเชิงลบ: เกินงบประมาณ
2. ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI)
ดัชนีนี้วัดประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ได้รับ CPI มีประโยชน์ในการคาดการณ์ต้นทุนโครงการสุดท้ายหากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป
🧮 สูตร: CPI = EV/AC
👀 วิธีตีความ:
- CPI > หนึ่ง: ประหยัดต้นทุน
- CPI = หนึ่ง: อยู่ในงบประมาณ
- CPI < หนึ่ง: ค่าใช้จ่ายเกินตัว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: กระบวนการที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ในการจัดประชุม'บทเรียนที่ได้รับ' ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 โดยได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากโมเดลการทบทวนหลังการปฏิบัติอย่างเป็นทางการของกองทัพสหรัฐฯ (AAR)
ตัวชี้วัดทรัพยากรและประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเหล่านี้อธิบายว่าความแปรปรวนของความพยายามเกิดจากภาระงานที่ไม่สมดุลหรือปัญหาด้านขีดความสามารถ
1. อัตราการใช้ทรัพยากร
กำลังใช้ความสามารถที่มีอยู่เท่าใด
🧮 สูตร: การใช้งาน = ชั่วโมงทำงานจริง/กำลังการผลิตที่มีอยู่ x 100
👀 วิธีตีความ:
- สูงมาก: ความเสี่ยงต่อการหมดไฟ
- ต่ำมาก: การใช้งานน้อยเกินไปหรือการวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มมุมมองปริมาณงานของ ClickUpลงในพื้นที่ทำงานของคุณและมองเห็นความพยายามที่ได้รับมอบหมายเทียบกับความสามารถที่มีอยู่สำหรับบุคคลหรือทีม แทนที่จะพึ่งพาเพียงเปอร์เซ็นต์การใช้งาน ผู้จัดการสามารถเห็นภาพได้ว่าเมื่อใดที่พนักงานรับภาระงานมากเกินไปหรือมีภาระงานไม่เท่ากัน
วิธีติดตามความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริง: ขั้นตอนต่อขั้นตอน
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมการติดตามความพยายามจึงมีความสำคัญ อะไรคือสาเหตุของช่องว่าง และควรติดตามตัวชี้วัดใดบ้าง ก็ถึงเวลาที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติจริง
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนอย่างละเอียดในการติดตามความพยายามที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการทำงานจริง
ตลอดเส้นทางนี้ คุณจะได้เห็นด้วยว่า ClickUp สนับสนุนคุณอย่างไรในฐานะConverged AI Workspace แรกของโลก ความสามารถด้าน AI ของมันถูกสร้างขึ้นโดยตรงในงานของคุณ เพื่อให้งาน เอกสาร การแชท และเวิร์กโฟลว์ของคุณเชื่อมต่อกันช่วยคุณหลีกเลี่ยงการสลับบริบท 🤩
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความพยายามที่วางแผนไว้ให้ชัดเจน
ก่อนที่การดำเนินการจะเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องมีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามหนึ่งข้อ: เราเชื่อว่างานนี้จะใช้ความพยายามมากเพียงใด?
ความพยายามที่วางแผนไว้คือการมุ่งมั่นที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของเวลา ความสามารถ หรือความพยายามสัมพัทธ์ ที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงในภายหลังได้ ดังนั้น หากไม่มีการประมาณการที่ชัดเจน การเกินงบประมาณจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแทนที่จะเป็นสัญญาณเตือน
ความพยายามที่วางแผนไว้ควรเป็น:
- ตั้งค่าก่อนเริ่มงาน
- กำหนดไว้ในระดับงานหรือรายการงาน
- สอดคล้องกันในงานประเภทที่คล้ายคลึงกัน
ก่อนที่จะกำหนดเวลาหรือคะแนน ทีมมักต้องการความชัดเจนว่างานใดควรได้รับการประมาณการอย่างละเอียดมากขึ้นแม่แบบ ClickUp Effort Impact Matrixจะช่วยให้คุณวางแผนงานใน ClickUpที่จะมาถึงได้อย่างชัดเจนตามความคาดหมายของความพยายามและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ใช้เพื่อระบุงานที่มีผลกระทบสูงและต้องใช้ความพยายามสูงซึ่งต้องการการแยกย่อยที่ลึกขึ้นและการประมาณการที่แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้เวลาในการประมาณการมากเกินไปกับงานที่มีผลกระทบต่ำหรืองานที่ต้องสำรวจ
ใช้เพื่อ:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจเพื่อการระบุที่ง่ายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น แผนก, ความพยายาม, ผลกระทบ, ควอดแรนท์, และ ความคืบหน้า
- สลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUp เช่น รายการกิจกรรม, บอร์ดสถานะ และ ไทม์ไลน์กิจกรรม
- ทำเครื่องหมายสถานะงานใน ClickUp เช่น ติดขัด, เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, และ รอดำเนินการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
- งานที่ต้องส่งมอบบนพื้นผิวซึ่งควรวางแผนล่วงหน้าหรือสำรองเวลาไว้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: บันทึกระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้สำหรับงานก่อนเริ่มทำงานด้วยClickUp Time Estimates คุณสามารถเพิ่มการประมาณเวลาได้โดยตรงในแต่ละงานของ ClickUp กำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน และเลือกวิธีการแสดงการประมาณเวลาได้
ขั้นตอนที่ 2: ให้แผนเริ่มต้นเป็นฐานข้อมูล
เมื่อเริ่มทำงานแล้ว ความพยายามที่วางแผนไว้ต้องคงอยู่ครบถ้วน การเปลี่ยนแปลงประมาณการระหว่างการดำเนินงานจะซ่อนความแตกต่างและลดความรับผิดชอบจากกระบวนการวางแผน
แน่นอนว่าแผนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่การเปลี่ยนแปลงควรถูกติดตามแยกต่างหาก ไม่ควรถูกเขียนทับ
สำหรับทีมที่ใช้ Agile หรือแม้แต่รอบการส่งมอบแบบกึ่งโครงสร้างClickUp Sprintsถูกออกแบบมาเพื่อล็อกความพยายามที่วางแผนไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในตอนเริ่มต้นของสปรินต์ ความพยายามจะถูกกำหนดโดยใช้ Sprint Points หรือ Time Estimates
จากนั้น ClickUp จะให้คุณล็อกการคาดการณ์นี้ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:
- ล็อกการคาดการณ์โดยอัตโนมัติ: หากทีมของคุณทั้งหมดเสร็จสิ้นการวางแผนก่อนที่สปรินต์จะเริ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถตั้งค่า ClickUpให้ล็อกวันที่และเวลาเริ่มต้นของการคาดการณ์สปรินต์ระบบจะบันทึกคะแนนสปรินต์รวมหรือการประมาณเวลา ณ ขณะนั้น และใช้เป็นฐานข้อมูลคงที่
สำหรับทีมที่ไม่ใช้ระบบ Agile,ClickUp Audit Logsให้ประวัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเวลาที่เปลี่ยนแปลง. มันบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึง:
- การอัปเดตงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงสถานะที่กำหนดเอง และการแก้ไขค่าของฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การสร้าง, การลบ, หรือการย้ายของรายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่
- การกระทำของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับวันที่เฉพาะ, บทบาท, และผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 3: บันทึกความพยายามที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่ทำงาน
หนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดที่ความพยายามที่แท้จริงถูกบิดเบือนคือเมื่อทีมพึ่งพาความจำตอนสิ้นสุดสปรินต์แทนที่จะใช้ข้อมูลสด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องบันทึกความพยายามให้ใกล้เคียงกับเวลาจริงและมีแรงเสียดทานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นี่คือวิธี:
- ขอให้สมาชิกในทีม บันทึกเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะงาน แทนที่จะรอจนกว่าจะสิ้นสุดวัน/สปรินท์
- ให้บันทึกการดำเนินการบันทึกข้อมูลไว้ภายในเครื่องมือเดียวกัน ที่ซึ่งงานนั้นอยู่ เพื่อไม่ให้ใครต้องเปลี่ยนระบบเพียงเพื่อบันทึกความพยายาม
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน เช่น 'อัปเดตความคืบหน้าอย่างน้อยวันละสองครั้ง' และเน้นย้ำในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพและการรีวิวสปรินต์
การติดตามเวลาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบันทึกแบบเรียลไทม์เช่นนี้ สมาชิกในทีมสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้จากงานใน ClickUp โดยตรง ใช้ตัวจับเวลาทั่วไป หรือเพิ่มเวลาในภายหลังเมื่อจำเป็น
สามารถติดตามเวลาได้จากเดสก์ท็อป, มือถือ, เว็บ, หรือส่วนขยายของ Chrome,คุณสามารถคำนวณชั่วโมงที่ทำงานได้ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
รับฟังจาก Alistair Wilson, ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล,Compound, เกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ช่วยพวกเขา:
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปหรือบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงของความพยายามที่เกิดขึ้นตลอดสปรินต์โดยใช้ClickUp Sprint Task Report Card บางครั้งเรียกว่ารายงานการปฏิบัติตามคำพูด มันจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของความมุ่งมั่นเดิมของคุณในระหว่างการทำงานอย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 4: เปรียบเทียบความพยายามที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงในระดับที่มีความหมาย
การเปรียบเทียบแผนกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณวิเคราะห์ในระดับความพยายามที่เหมาะสมเท่านั้น การดูผลรวมของโครงการเดียวมักจะทำให้เรื่องราวที่แท้จริงถูกซ่อนไว้ ดังนั้นควรแยกความพยายามออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้สามารถระบุได้ว่าการประมาณการผิดพลาดตรงไหน ทำไมจึงผิดพลาด และควรเปลี่ยนแปลงอะไรในครั้งต่อไป
เริ่มต้นที่ระดับงาน และมองหาลวดลายเหล่านี้:
- งานประเภทใดบ้างที่เกินประมาณการอย่างสม่ำเสมอ?
- การผสานระบบ, การทดสอบ, การตรวจสอบ, หรือการปรับโครงสร้างใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้หรือไม่?
- มีงานบางอย่างที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปหรือไม่ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบก็ตาม?
ถัดไป ให้รวบรวมข้อมูลงานขึ้นไปยังระดับเฟสหรือโครงการ เช่น การค้นพบ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการนำไปใช้งาน
ที่นี่ เป้าหมายคือการเปิดเผยปัญหาด้านการส่งมอบเชิงโครงสร้าง:
- การค้นพบยังคงขยายออกไปเกินขอบเขตเดิมหรือไม่?
- การทดสอบเป็นประจำใช้ความพยายามมากกว่าที่วางแผนไว้หรือไม่?
- ระยะโครงการในขั้นท้ายกำลังดูดซับข้อผิดพลาดจากการประมาณการในระยะก่อนหน้าหรือไม่?
เมื่อใดก็ตามที่เฟสใดเฟสหนึ่งดำเนินเกินเวลาอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถตอบสนองด้วยการแก้ไขที่ตรงจุด เช่น การกำหนดขอบเขตให้แคบลง การกำหนดเกณฑ์การสิ้นสุดให้ชัดเจนขึ้น และการกำหนดระยะเวลาสำหรับแต่ละเฟส แทนที่จะปล่อยให้งานดำเนินไปอย่างไม่มีกำหนด
สุดท้าย เปรียบเทียบความพยายามในระดับทีมหรือระดับบทบาท รวบรวมความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับความพยายามที่เกิดขึ้นจริงโดย:
- บทบาท (ออกแบบ, ฟรอนต์เอนด์, แบ็กเอนด์, QA, ฝ่ายปฏิบัติการ)
- ทีมหรือฟังก์ชัน
- ผู้มีส่วนร่วมเฉพาะทางกับผู้มีส่วนร่วมทั่วไป
👀 โบนัส: ลองใช้เทมเพลตนี้!
เมื่อคุณเริ่มเปรียบเทียบความพยายามที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงาน แต่ละขั้นตอน และแต่ละบทบาท ตัวเลขดิบเพียงอย่างเดียวอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเผยให้เห็นรูปแบบที่ซ่อนอยู่
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามความก้าวหน้าของความพยายามด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ดำเนินการอยู่, เสร็จสิ้น, และ ต้องดำเนินการต่อ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่างานใดหยุดชะงัก, ใช้เวลานานเกินกำหนด, หรือต้องทำใหม่
- บันทึกข้อมูลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งาน, ต้นทุนแรงงานต่อชั่วโมง, แผนก, และ จำนวนแรงงาน เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมงานหรือบทบาทบางอย่างถึงใช้เวลานานเกินกำหนด
- วิเคราะห์การเกินเวลาด้วยมุมมองที่สร้างขึ้นเฉพาะ เช่น มุมมองปัญหาเวลาว่าง, มุมมองสถานะการดำเนินการ, และ รายการเวลาว่าง
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อคุณทราบวิธีการเปรียบเทียบความพยายามที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงแล้วClickUp Sprint Cardsจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ความพยายามในระดับงาน ระยะงาน และระดับทีม โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมต่อกับงานโดยตรง
ตัวอย่างเช่นการ์ด ClickUp Sprint Burnupเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจว่าความเป็นจริงเบี่ยงเบนจากแผนเดิมอย่างไรในแต่ละวัน
จากนั้น,การ์ด ClickUp Sprint Burndownจะขยายให้เห็นถึงวินัยในการดำเนินงาน โดยแสดงว่างานที่วางแผนไว้เสร็จสิ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดภายในสปรินต์
ที่จุดเริ่มต้นของสปรินต์ แผนภูมิจะเริ่มต้นด้วย 100% ของความพยายามที่วางแผนไว้คงเหลือ เมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น เส้นแสดงความพยายามที่เหลือจะเคลื่อนลงสู่ศูนย์
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างการดำเนินการ
ความแตกต่างของความพยายามจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันส่งผลต่อการตัดสินใจเท่านั้น เมื่อทีมรอจนถึงสิ้นสุดสปรินต์หรือโครงการเพื่อทบทวนความพยายามที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง พวกเขาก็ได้สูญเสียโอกาสในการมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ไปแล้ว
ข้อได้เปรียบที่แท้จริงมาจากการทบทวนความแปรปรวนในขณะที่งานยังคงดำเนินอยู่ เมื่อยังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนขอบเขต ลำดับขั้นตอน หรือความคาดหวังได้
ความแปรปรวนในช่วงแรกไม่ได้แสดงออกมาเสมอในรูปแบบของการพลาดกำหนดเวลา บ่อยครั้งกว่านั้น มันจะปรากฏเป็นสัญญาณการดำเนินการที่ละเอียดอ่อน:
- งานเริ่มต้นแต่ไม่เสร็จตามความเร็วที่คาดหวัง
- ความพยายามที่เหลือยังคงคงที่หลายวัน
- งานที่ต้องใช้ความพยายามสูงครอบงำครึ่งหลังของสปรินต์
- ทีมดูเหมือนจะ 'ยุ่ง' แต่ผลงานที่เสร็จสิ้นยังล่าช้ากว่าแผน
การทบทวนความแตกต่างเหล่านี้ระหว่างการดำเนินการช่วยให้ทีมสามารถ:
- แยกประเด็นการวางแผนออกจากประเด็นการดำเนินงาน
- ปรับความคาดหวังในการจัดส่งก่อนที่ความไว้วางใจจะลดลง
- หลีกเลี่ยงการอัดงานให้เสร็จในช่วงวันสุดท้ายของสปรินต์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การ์ด ClickUp Velocityเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการส่งมอบที่ใหญ่กว่า แทนที่จะตอบสนองต่อความแปรปรวนในลักษณะแยกส่วน ให้เปรียบเทียบความคืบหน้าของสปรินต์ปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยความเร็วที่เคลื่อนที่ของทีมคุณในช่วง 3-10 สปรินต์ที่ผ่านมา
นี่คือวิธีที่ช่วยเพิ่มความชัดเจนระหว่างการทบทวนกลางสปรินต์:
- หากเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างชัดเจน ปัญหาน่าจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
- หากค่าความเร็วเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องต่ำกว่าความพยายามที่คาดการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อง ปัญหาชี้ไปที่ปัญหาเชิงระบบ เช่น การประเมินค่าสูงเกินไป
- หากแถบที่คาดการณ์ไว้ยังคงสูงในขณะที่งานที่เสร็จสมบูรณ์ยังคงคงที่ในหลายสปรินท์ แสดงว่ามีคอขวดในการส่งมอบที่ต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 6: ใช้ข้อมูลความพยายามในอดีตเพื่อปรับปรุงการประมาณการในอนาคต
นี่คือจุดที่การติดตามความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริงให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในที่สุด
หากไม่มีวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่เหมาะสม ทีมจะยังคงใช้สมมติฐานที่มองโลกในแง่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่า และมองการประมาณการที่พลาดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดดๆ แทนที่จะเป็นสัญญาณเตือน เมื่อคุณมองข้ามโครงการหรือสปรินต์หลายๆ โครงการ คุณจะเริ่มเห็นแนวโน้มที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นในการส่งมอบงานเพียงครั้งเดียว:
- งานบางประเภทมีแนวโน้มเกินประมาณการเดิมอย่างต่อเนื่อง
- บางทีมหรือบางบทบาทสามารถทำงานเสร็จใกล้เคียงกับแผน ในขณะที่บางทีมมักจะทำงานเกินเวลาเป็นประจำ
- งานเล็กมักจะเสร็จสิ้นได้อย่างคาดการณ์ได้ ในขณะที่งานขนาดกลางมีความแปรปรวนมากที่สุด
- งานที่ดูเหมือน 'ง่าย' ซึ่งต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก มักใช้เวลานานกว่าที่วางแผนไว้ และเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คิด
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับประมาณการประสิทธิภาพในอนาคตให้ถูกต้องยิ่งขึ้น กำหนดขีดจำกัดความสามารถที่สมจริงมากขึ้น ตัดสินใจว่างานใดควรแบ่งย่อยเพิ่มเติม และเพิ่มระยะเวลากักเก็บ (buffer) อย่างมีจุดประสงค์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การทำความเข้าใจข้อมูลความพยายามในอดีตที่ครอบคลุมหลายสปรินต์ โครงการ และทีมอาจเป็นเรื่องท้าทายClickUp Brainช่วยเพิ่มคุณค่าอย่างแท้จริงในส่วนนี้
ClickUp's AI ที่รับรู้บริบทได้ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ.ต่างจากเครื่องมือจัดการเวลา AI ทั่วไป, มันเข้าใจงานของคุณ, ประมาณเวลา, สถานะ, ข้อมูลสปรินต์, และประวัติกิจกรรมของคุณ.
มันช่วยโดย:
- จัดทำสรุปที่ชัดเจนของทั้งสปรินต์หรือโครงการ โดยรวบรวมความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริง อุปสรรค และผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
- ทบทวนการรวบรวมข้อมูลในอดีตของคุณเพื่อปรับเทียบการประมาณการโครงการในอนาคตใหม่ และตัดสินใจว่าควรแบ่งงานออกเป็นส่วนใดบ้าง
- การปรับใช้ClickUp Agentsเพื่อตรวจสอบและตีความรูปแบบความพยายามอย่างต่อเนื่องในสปรินท์และประเภทงานต่างๆ ตามคำแนะนำของคุณ
คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกการทบทวนสปรินต์ การตรวจสอบ สรุป และตัดสินใจเกี่ยวกับบัฟเฟอร์ การเปลี่ยนแปลงขอบเขต หรือการแบ่งงานได้อีกด้วย จากนั้น ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากเอกสาร สรุปข้อมูลในอดีต และเน้นประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ความสามารถของ AI จาก ClickUp ได้:
ตัวอย่างจากโลกจริงของการติดตามความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับความพยายามที่เกิดขึ้นจริง
การติดตามความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริงจะมีความหมายก็ต่อเมื่อคุณเห็นว่ามันส่งผลอย่างไรในสถานการณ์การส่งมอบจริง
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าทีมต่างๆ ใช้การเปรียบเทียบความพยายามอย่างไรเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการส่งมอบ อธิบายแผนที่พลาด และปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการเมื่อเวลาผ่านไป
การเปรียบเทียบคะแนนเรื่องราวที่วางแผนไว้กับความเร็วจริงในทีม Agile
ในการส่งมอบแบบ Agile, คะแนนเรื่องราว (story points) แสดงถึงความพยายามหรือความซับซ้อนที่ทีมประเมินไว้สำหรับชุดของเรื่องราวผู้ใช้หรือรายการในแบ็กล็อก ในทางกลับกัน ความเร็ว (velocity) วัดว่าทีมสามารถทำคะแนนเรื่องราวเหล่านั้นได้กี่คะแนนภายในหนึ่งสปรินต์
หากคะแนนเรื่องราวที่ทีมวางแผนไว้เกินกว่าความเร็วที่ทำได้จริงอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าการประมาณการนั้นมองโลกในแง่ดีเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกำหนดการและการให้คำมั่นที่ไม่มั่นคง
📌 ตัวอย่าง: เมื่อเริ่มต้นโครงการ Agile ทีมวางแผน 40 สตอรี่พอยต์สำหรับสปรินต์หนึ่ง เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ พวกเขาทำเสร็จ 28 พอยต์ ทำให้ได้ความเร็ว (velocity) 28 ในสปรินต์ถัดไปอีก 3-4 สปรินต์ ทีมทำเสร็จอย่างต่อเนื่องระหว่าง 26 ถึง 30 พอยต์
รูปแบบนี้เผยให้เห็นว่าแผนเริ่มต้นไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ทีมสามารถปรับการมุ่งมั่นต่อแนวโน้มในอนาคตให้อยู่ในช่วงความเร็วที่เป็นจริงได้ (เช่น 26-30)
การติดตามชั่วโมงที่วางแผนไว้เทียบกับชั่วโมงที่บันทึกไว้ในตารางโครงการ
หากมีการวางแผนโครงการเป็นชั่วโมง การเปรียบเทียบการประมาณเวลานั้นกับเวลาที่บันทึกจริงจะแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนมากน้อยเพียงใด
📌 ตัวอย่าง: แผนโครงการประมาณการเวลา 120 ชั่วโมงสำหรับการออกแบบ, 240 ชั่วโมงสำหรับการพัฒนา, และ 80 ชั่วโมงสำหรับการทดสอบ.
เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น:
- การออกแบบบันทึกเวลา 140 ชั่วโมง (+16%)
- การพัฒนาบันทึกเวลา 260 ชั่วโมง (+8%)
- ทดสอบบันทึกเวลา 100 ชั่วโมง (+25%)
การแยกความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นว่าการทดสอบเป็นช่องว่างในการประมาณการที่ใหญ่ที่สุด หากชั่วโมงที่ใช้จริง< planned hours, you may be overestimating and compressing capacity unnecessarily. And if actual hours > ชั่วโมงที่วางแผนไว้ คุณอาจจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการวางแผนของคุณใหม่หรือตรวจสอบหมวดหมู่การทำงานที่ซ่อนอยู่
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การเปรียบเทียบระหว่างแผนงานกับความพยายามจริงจะขาดความแม่นยำเมื่อการทำงานจริงไม่ถูกบันทึกไว้ClickUp BrainGPTฟีเจอร์Talk to Text ช่วยลด ช่องว่างนี้ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตที่พูดออกมาให้กลายเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างและสามารถติดตามได้ ตรงจุดที่งานเกิดขึ้นจริง
ระหว่างการประชุมแบบยืน การทบทวนสปรินต์ หรือการตรวจสอบระหว่างสปรินต์ สมาชิกทีมสามารถพูดเกี่ยวกับอุปสรรค ความคืบหน้า การทำงานซ้ำ หรือขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย Talk to Text จะแปลงบทสนทนาเหล่านั้นเป็นข้อความที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทภายใน ClickUp โดยอัตโนมัติ จัดรูปแบบบันทึก เชื่อมโยงงานใน ClickUp ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มการกล่าวถึงหรือการติดตามผลตามที่คุณพูด
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการตรวจสอบความคืบหน้าของสปรินต์ ผู้จัดการการส่งมอบสามารถใช้ Talk to Text เพื่อบรรยายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระหว่างสปรินต์ เช่น 'รอบ QA เพิ่มเติม' และ 'ความล่าช้าจากผู้ขาย' BrainGPT จะแปลงสิ่งนั้นให้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งเชื่อมโยงกับสปรินต์นั้นทันที เมื่อเวลาผ่านไป บันทึกการสนทนาเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงการประมาณการในอนาคต การวิเคราะห์ความเร็ว และการคาดการณ์การส่งมอบ
การระบุรูปแบบการประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างต่อเนื่องในทีมต่าง ๆ
ในหลายทีมและหลายรอบการทำงาน งานบางประเภท (เช่น การผสานระบบ การแก้ไขข้อบกพร่อง และการจัดทำเอกสาร) มักจะใช้เวลาเกินกว่าที่ประมาณการไว้เดิมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลความพยายามทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง รูปแบบเหล่านี้จะปรากฏชัดเจนและสร้างโอกาสในการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
📌 ตัวอย่าง: ในมากกว่าห้าวงจร:
- การพัฒนาฟีเจอร์เป็นไปตามประมาณการอย่างสม่ำเสมอภายใน ±5%
- งานบูรณาการเกินกำหนดประมาณ 30-40% ในแต่ละครั้ง
- เอกสารถูกประเมินค่าต่ำเกินไปประมาณ 50%
รูปแบบเรื้อรังบ่งชี้ถึงอคติในการประมาณค่าสัญญาณ และการแก้ไขอคติเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนในอนาคตได้อย่างมาก
การใช้ความแปรปรวนของความพยายามเพื่อปรับปรุงการวางแผนกำลังการผลิตในอนาคต
เมื่อพิจารณาเพียงลำพัง ความแปรปรวนของความพยายามสามารถอธิบายผลการดำเนินงานในอดีตได้ แต่เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มันจะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากร สองทีมที่มีเวลาว่างเท่ากันอาจมีความสามารถเพียงพอที่แตกต่างกันอย่างมาก หากทีมหนึ่งมักจะเกินประมาณการหรือทำงานเสร็จล่าช้าในวงจรเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาต่างๆ
📌 ตัวอย่าง: หากทีมทำงานด้วยความแปรปรวนที่ –15% อย่างต่อเนื่อง (ใช้ความพยายามในโครงการมากกว่าที่วางแผนไว้ 15%) ผู้วางแผนจะ:
- ปรับลดการคาดการณ์กำลังการผลิตในอนาคตลงตามปัจจัยนั้น
- สร้างบัฟเฟอร์ไว้ในคำมั่นสัญญาเพื่อปกป้องวันส่งมอบ
- กระจายภาระงานใหม่หรือเพิ่มความสามารถข้ามสายงาน
หากทีมทำงานด้วยค่าเบี่ยงเบน +10% (ใช้ความพยายามน้อยกว่าที่วางแผนไว้) ผู้วางแผนอาจปรับประมาณการให้สูงขึ้นหรืออธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงประหยัดเวลาได้ (เช่น ประสิทธิภาพหรือการลดความซับซ้อนของงาน)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ฟรานเชสโก ชิริลโล เป็นผู้คิดค้นเทคนิคโพโมโดโรในช่วงทศวรรษ1980 ไม่ใช่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่เพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเวลา การกำหนดกรอบเวลา (Timeboxing) กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปรียบเทียบความพยายามที่วางแผนไว้กับผลลัพธ์จริงโดยบังเอิญ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามความพยายามอย่างถูกต้องและการลดความคลาดเคลื่อน
มาสำรวจนิสัยปฏิบัติและพฤติกรรมการวางแผนที่ช่วยให้คุณสร้างการประมาณการที่น่าเชื่อถือมากขึ้น และลดความประหลาดใจในการส่งมอบ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การประมาณการบนพื้นฐานของหลักฐาน: ใช้ข้อมูลจากโครงการหรือสปรินต์ที่ผ่านมาเพื่อประกอบการประมาณการ แทนที่จะอาศัยความรู้สึกส่วนตัวเพียงอย่างเดียว มาตรฐานวิธีการบันทึกผลการดำเนินงานในอดีต
- ลองใช้เทคนิคที่หลากหลาย: อย่าใช้วิธีการเดียวเป็นค่าเริ่มต้น ให้ผสมผสานการประมาณจากล่างขึ้นบนเข้ากับเทคนิคการประมาณโครงการเช่น 'การประมาณแบบสามจุด (มองโลกในแง่ดี/แนวโน้ม/มองโลกในแง่ร้าย)' และ 'การตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ'
- ทำให้การประมาณการเป็นกีฬาของทีม: ให้ผู้พัฒนา, นักออกแบบ, QA, และทีมปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการประมาณการงาน. การมีส่วนร่วมจากหลากหลายแผนกช่วยลดจุดบอดที่มักทำให้ความพยายามจริงเกินกว่าที่วางแผนไว้
- บันทึกสมมติฐานและข้อจำกัดอย่างชัดเจน: บันทึกสมมติฐานเกี่ยวกับขอบเขต, ความพึ่งพา, ระดับทักษะ, และความเสี่ยงไว้ การติดตามสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมความแตกต่างจึงเกิดขึ้นในภายหลัง
- ปรับเทียบและปรับการคาดการณ์ในอนาคตตามรูปแบบ: ใช้แนวโน้มความแปรปรวนของความพยายามเพื่อปรับความเร็ว, ความจุ, หรือระดับบัฟเฟอร์สำหรับการสปรินท์หรือเฟสในอนาคต
🔍 คุณรู้หรือไม่?สมองของคุณเก่งในการจดจำว่าสิ่งใดใช้เวลาไปนานแค่ไหนในอดีต มากกว่าการคาดเดาว่าสิ่งนั้นจะใช้เวลานานแค่ไหนในอนาคต นั่นคือเหตุผลที่การติดตามความพยายามจริงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันช่วยปรับการประมาณการของคุณในอนาคตให้แม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่นำไปสู่การติดตามความพยายามที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงอย่างไม่ถูกต้อง
แม้โครงการที่วางแผนไว้อย่างดีก็ไม่สามารถติดตามความพยายามได้อย่างถูกต้อง
ที่นี่ เราจะแยกแยะข้อผิดพลาดที่ทำให้ความพยายามที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกัน และวิธีแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในความมั่นใจของการประมาณการและการส่งมอบ
|ข้อผิดพลาด
|วิธีแก้ไข
|การไม่สามารถบันทึกความพยายามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด (การประชุม การตรวจสอบ งานธุรการ การทำงานซ้ำ มักไม่ได้รับการบันทึก)
|รวมความพยายามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยการกำหนดหมวดหมู่ (เช่น การทำงานซ้ำ, การสนับสนุน, การวิจัย) ในการติดตามของคุณ เพื่อให้ผลลัพธ์สะท้อนถึงความพยายามที่แท้จริง
|การละเลยการพึ่งพาภายนอกและผลกระทบต่อความพยายาม
|ระบุการพึ่งพาแผนที่อย่างชัดเจนในการวางแผน และเพิ่มเวลาสำรองตามประวัติการล่าช้าจากผู้ขายหรือกระบวนการเหล่านั้น
|ปล่อยให้การขยายขอบเขตงานซ่อนอยู่ในยอดรวมของงาน
|ขอบเขตพื้นฐาน ณ จุดเริ่มต้นและการประมาณการใหม่แยกต่างหากสำหรับงานที่เพิ่มเข้ามา เพื่อให้การเปรียบเทียบระหว่างแผนกับผลจริงยังคงมีความหมาย
|ไม่ปรับปรุงประมาณการเมื่อบริบทของโครงการเปลี่ยนแปลง
|ทบทวนและปรับฐานการประมาณการใหม่เมื่อข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง หรือพบข้อมูลที่ไม่ทราบมาก่อน; เชื่อมโยงการปรับปรุงการประมาณการกับจุดตรวจสอบตามเป้าหมาย
|การละเลยอคติทางความคิดในการประมาณการ (การยึดติดกับข้อมูลเริ่มต้น, การคิดในแง่ดีเกินจริง)
|ฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับอคติทั่วไปและใช้เทคนิคการประมาณค่าที่มีโครงสร้าง เช่น การวางแผนโป๊กเกอร์ หรือการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูล เพื่อลดการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัว
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการบริหารเวลาในที่ทำงาน
ลดความพยายามในการวางแผนด้วย ClickUp
การประมาณการความพยายามที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงล้มเหลวเพราะข้อมูลอยู่ในหลายที่เกินไป ถูกอัปเดตช้าเกินไป หรือไม่เคยเชื่อมต่อกลับไปยังแผนเดิม
ClickUp นำการวางแผน การดำเนินการ และการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจริงมาไว้ในระบบที่เชื่อมต่อกัน คุณจะได้รับ ClickUp Sprints เพื่อรักษาคำมั่นสัญญาเดิมของคุณ และ ClickUp Time Tracking สำหรับการบันทึกความพยายามที่เกิดขึ้นขณะทำงาน
แดชบอร์ดเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมงาน ทีมงาน และไทม์ไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และ ClickUp Brain ยังเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันด้วยการสรุปแนวโน้ม แสดงรูปแบบความแตกต่าง และเปลี่ยนความพยายามในอดีตให้กลายเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ TOPIC
ความพยายามที่วางแผนไว้เทียบกับความพยายามที่เกิดขึ้นจริง คือการเปรียบเทียบระหว่างความพยายามที่คุณประมาณการไว้สำหรับงาน (เป็นชั่วโมง, คะแนนเรื่องราว, หรือหน่วยอื่น ๆ) กับความพยายามที่ใช้จริงเมื่อทำงานเสร็จแล้ว ซึ่งจะช่วยชี้ให้เห็นว่าประมาณการตรงกับความเป็นจริงในจุดใด และจุดใดที่การดำเนินงานแตกต่างจากแผนที่วางไว้
ความถูกต้องของความพยายามวัดโดยการเปรียบเทียบความพยายามที่วางแผนไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริง โดยมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของความแตกต่าง: '(ความพยายามที่เกิดขึ้นจริง – ความพยายามที่วางแผนไว้) ÷ ความพยายามที่วางแผนไว้ x 100' ความแตกต่างที่น้อยกว่าบ่งชี้ถึงความสอดคล้องที่ใกล้เคียงกันระหว่างการประมาณการกับความเป็นจริง
ระบบการจัดการโครงการและการติดตามเวลา เช่น ClickUp ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการประมาณการ บันทึกเวลาที่ใช้จริง และรายงานความแตกต่างในแดชบอร์ดหรือรายงานได้
การประมาณการมักแตกต่างกันเนื่องจากอคติในแง่ดี ความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ การขัดจังหวะ ความพึ่งพาอาศัยกัน หรือความเสี่ยงที่ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้คนมักจินตนาการถึงสภาพการณ์ในอุดมคติและมองข้ามความแปรปรวนในโลกความเป็นจริง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการวางแผนผิดพลาด
ทีมสามารถปรับปรุงการประมาณการได้โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการส่งมอบในอดีต, การนำมุมมองจากหลากหลายหน้าที่มาผสมผสาน, และการปรับปรุงเทคนิคการประมาณการ. นอกจากนี้ยังดีที่สุดที่จะทบทวนความแตกต่างในอดีตเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการประมาณการในอนาคต. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการวิเคราะห์ย้อนหลังสามารถช่วยปรับปรุงความถูกต้องได้.