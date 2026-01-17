วิธีที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ

หนึ่งในสามของผู้นำด้านการตลาดกล่าวว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดในการติดตาม แต่สำหรับทีมการตลาดใด ๆ การเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงผลลัพธ์เท่านั้น
สิ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขาอย่างแท้จริงคือความสอดคล้องของทุกความพยายามในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ความท้าทายที่แท้จริงสำหรับผู้จัดการการตลาดคือการรักษาการจัดการแคมเปญข้ามสายงานให้สามารถมองเห็นการอัปเดตโครงการได้ สามารถดำเนินการได้ และวัดผลได้ในเวลาจริง
เมื่อแคมเปญมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่คาดไว้ ทีมจำเป็นต้องวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว; เมื่อสิ่งใดได้ผลดี พวกเขาควรมีสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่
นั่นคือจุดที่ ClickUp SyncUps เข้ามาช่วย ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศClickUpสำหรับทีมการตลาด มันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้นำทีมจัดโครงสร้างการซิงค์ของทีมการตลาด, อัตโนมัติการจัดการงาน, และติดตามประสิทธิภาพผ่านหลายช่องทาง
ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ
⭐️ เทมเพลตแนะนำ
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ร่วมกับ SyncUps ของคุณ เพื่อให้ทุกการเปิดตัวอยู่ในแผนที่ติดตามได้ ใช้สถานะ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อรวมเจ้าของ กำหนดเวลา และงบประมาณไว้ในที่เดียว จากนั้นเรียกใช้ SyncUps อย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนการอัปเดตให้เป็นงานที่เชื่อมโยงและความคืบหน้าของเป้าหมาย
ทำไมการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญจึงมีความสำคัญสำหรับทีมการตลาด
จอห์นดูแลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามรายการพร้อมกัน เขาเป็นเจ้าภาพการประชุมติดตามแคมเปญรายสัปดาห์ ท่องดูแดชบอร์ดที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน และไล่ตามการอัปเดตโครงการผ่านอีเมลหลายสาย ส่งผลให้ไม่มีใครแน่ใจว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักใดที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันที่กำหนดส่งที่พลาดกลายเป็นเป้าหมายที่พลาดไป
จอห์นเปลี่ยนไปใช้จังหวะที่เรียบง่าย: การตรวจสอบสัญญาณประจำวัน (ปริมาณนำ, แนวโน้ม CAC, คุณภาพ), แผ่น KPI ที่แชร์ร่วมกัน, และมุมมองแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเดียวสำหรับเจ้าของและไทม์ไลน์ของโครงการ
นี่คือพลังของการติดตาม นี่คือเหตุผลสำคัญที่การติดตามความก้าวหน้านั้นมีความสำคัญ
1. การมองเห็นเปลี่ยนกิจกรรมให้กลายเป็นผลลัพธ์
เมื่อทีมวัดตัวชี้วัดที่สำคัญเพียงไม่กี่ตัว (เช่น การแปลง, ท่อการขายที่มีคุณสมบัติ, ค่าใช้จ่าย, และคุณภาพ) พวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าอะไรควรขยายและอะไรควรหยุดทีมสื่อของ Googleเน้นย้ำว่าการวัดอย่างเข้มงวดคือวิธีที่นักการตลาดปรับปรุง, พิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุน, และเข้าใจผลกระทบของแบรนด์
2. การจัดแนวช่วยลดความล่าช้าและการทำงานซ้ำ
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ร่วมกันสำหรับเจ้าของ สถานะ และขั้นตอนถัดไป ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการพลาดกำหนดเวลาและงานซ้ำซ้อนในการดำเนินงานด้านการตลาด
3. วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วขึ้นช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
หลักฐานการตลาดแบบ Agile แสดงให้เห็น ว่าวงจรที่สั้นลงและงานที่กำลังดำเนินการที่มองเห็นได้นำไปสู่ปริมาณงานที่มากขึ้นและการตอบสนองที่ดีขึ้น การติดตามเวลาวงจร ปริมาณงาน และผลกระทบจากการทดลองช่วยให้ทีมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
4. การควบคุมงบประมาณและวินัยในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน
คุณไม่สามารถปกป้องการใช้จ่ายได้หากไม่มีการวัดผล กรอบงาน KPI มาตรฐานเชื่อมโยงกิจกรรมของช่องทางกับการมีส่วนร่วมของรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนที่สามารถระบุได้ (เทียบกับตัวชี้วัดที่ไร้สาระ)
5. การเรียนรู้สารประกอบ
การติดตามอย่างต่อเนื่องสร้างเกณฑ์เปรียบเทียบ—ทำให้ทุกการทดสอบปรับปรุงสร้างสรรค์ ข้อเสนอ และกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นคำแนะนำของ Google เกี่ยวกับ MMM เน้นการเติมเต็มช่องว่างในการวัดผลเพื่อให้การตัดสินใจสามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น: ทำไมต้องใช้ ClickUp สำหรับการซิงค์แคมเปญ
การขยายตัวของงานทำให้ความคืบหน้าของแคมเปญช้าลง เอกสารสรุปอยู่ในเอกสาร อัปเดตอยู่ในแชท งานซ่อนอยู่ในเครื่องมืออื่น และตัวเลขล่าสุดอยู่ในสเปรดชีตที่มีเพียงไม่กี่คนเข้าถึงได้ ความเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจและการส่งมอบขาดหายไป และปัญหาเล็กๆ กลายเป็นเป้าหมายที่พลาดไป
ClickUpรวบรวมทุกชิ้นส่วนไว้ในที่เดียว เพื่อให้การซิงค์ของคุณราบรื่น มีสมาธิ และเชื่อมโยงกับการลงมือทำ เมื่อทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน การสนทนาจะเกิดขึ้นข้างๆ งานนั้นโดยตรง การอัปเดตจะกลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบโดยไม่ต้องมีช่องทางสื่อสารแยก
หน้าเดียวกันที่แสดงแผนงานยังแสดงตัวเลขล่าสุดด้วย ดังนั้นการตัดสินใจจึงอิงจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่จากความจำ สรุปงานจะถูกส่งไปยังที่ที่ทีมทำงาน ซึ่งช่วยลดการประชุมติดตามผลและทำให้การปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นไปอย่างรวดเร็ว คุณจะได้จังหวะการทำงานที่สม่ำเสมอด้วยการซิงค์สั้นๆ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และผลลัพธ์ที่มองเห็นได้
ClickUp ช่วยการซิงค์แคมเปญของคุณได้อย่างไร:
- แหล่งข้อมูลเดียวสำหรับเจ้าของ สถานะ และขั้นตอนถัดไป
- การอัปเดตจะกลายเป็นงานที่มีวันที่ชัดเจนในขณะที่ผู้คนอยู่ในห้อง
- แดชบอร์ดอยู่ข้างๆ การสนทนา ดังนั้นการตัดสินใจจึงใช้ตัวเลขแบบเรียลไทม์
- การสรุปและย่อเนื้อหาจะอยู่ในที่ที่งานเกิดขึ้นจริง ช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็น
เริ่มต้นที่ไหน:
- สร้างทีมการตลาดแบบรวมศูนย์ผ่าน ClickUp สำหรับทีมการตลาด
- ดำเนินการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ในบริบทจริงด้วย ClickUp SyncUpเพื่อให้การสนทนา งาน และติดตามผลต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
- เก็บการสนทนาทีมอย่างรวดเร็วและการชี้แจงใน ClickUp Chatเพื่อให้การอัปเดตสามารถค้นหาได้ง่าย
- เปลี่ยนการพูดคุยให้เป็นการกระทำที่เป็นระเบียบด้วย ClickUp Brainสำหรับสรุปทันที การสร้างงาน และกำหนดวาระอย่างรวดเร็ว
ClickUp SyncUps คืออะไร?
ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังอยู่กลางการตรวจสอบแคมเปญกับทีมการตลาดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายฝ่าย คุณสลับไปมาระหว่างแอปแชท การประชุมทางวิดีโอ รายการงาน และเอกสาร—โดยมีชิ้นส่วนของการสนทนากระจายอยู่ทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ และไม่มีใครแน่ใจว่าหัวข้อไหนคือ "ขั้นตอนต่อไป"
ด้วยClickUp SyncUps คุณสามารถเริ่มการสนทนาแบบเสียงหรือวิดีโอสดภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที บันทึกการสนทนา และแชร์สรุปโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น
💯 สรุปสั้น ๆ: ที่เดียวสำหรับเริ่มต้น, หารือ, มอบหมาย, และติดตามผลโดยไม่สูญเสียบริบท.
นี่คือความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง:
ฉันย้ายแชทภายในทั้งหมดไปยัง ClickUp (เราเคยใช้ Google Meet มาก่อน) ใช้งานได้ดีและมีประโยชน์มากที่มีงานและเอกสารทั้งหมดอยู่ที่นั่น
ฉันย้ายแชทภายในทั้งหมดไปยัง ClickUp (เราเคยใช้ Google Meet มาก่อน) ใช้งานได้ดีและมีประโยชน์มากที่มีงานและเอกสารทั้งหมดอยู่ที่นั่น
ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การผสานรวมกับส่วนอื่นๆ ของ ClickUp เป็นฟีเจอร์เด็ดสำหรับผมเลย
ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมันยังคงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การผสานรวมกับส่วนอื่นๆ ของ ClickUp เป็นฟีเจอร์เด็ดสำหรับผมเลย
ความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด: ประการแรก การมีงาน เอกสาร การสนทนา และการประชุมอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันนั้นเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง
ประการที่สอง แม้ว่าฟีเจอร์ต่างๆ ยังคงมีการพัฒนาอยู่ ผู้ใช้ก็ชื่นชมการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับรายการงานและงานโครงการของพวกเขา
สำหรับหัวหน้าทีมการตลาดและเจ้าของแคมเปญ ClickUp SyncUps ช่วยแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยหลายประการ ได้แก่ บันทึกการประชุมที่กระจัดกระจาย ขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนหลังจากการซิงค์ และเวลาที่สูญเสียไปกับการค้นหาไฟล์แนบหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะข้ามเครื่องมือต่างๆ
📌 ตัวอย่าง: ด้วย ClickUp SyncUps คุณจะได้รับพื้นที่ประชุมที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าเมื่อมีคนพูดว่า "เราจะปรับหน้าแลนดิ้งให้เสร็จภายในวันศุกร์" มันจะกลายเป็นงานที่เชื่อมโยงกันโดยมีสถานะ วันที่ครบกำหนด และเจ้าของงานอยู่ในแอปเดียวกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการประชุมผ่านวิดีโอ
วิธีที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUps เพื่อติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ
ทีมการตลาดที่รักษาการทำงานให้สอดคล้องกันมักจะเติบโตได้เร็วกว่าและเสียทรัพยากรน้อยกว่า
แมคคินซีย์รายงานว่าบริษัทที่ผสานความคิดสร้างสรรค์กับการวิเคราะห์ข้อมูลและเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถเติบโตได้ประมาณสองเท่าของคู่แข่ง ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกล่าวว่า การมีเป้าหมายร่วมกัน ข้อมูลร่วมกัน และพิธีกรรมร่วมกันนั้นมีความสำคัญ
นั่นเป็นบทเรียนง่าย ๆ สำหรับการทำงานในแคมเปญเช่นกัน ผู้จัดการการตลาดสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์เมื่อพวกเขารวบรวมทุกคนไว้ด้วยกันและตกลงกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ชัดเจนไม่กี่ตัว
ด้วยเหตุนี้ มาดูกันว่าผู้จัดการการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUps ได้อย่างไรเพื่อติดตามความคืบหน้าของแคมเปญในระดับต่าง ๆ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คนทำงานที่ใช้ความรู้ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประสานงานมากกว่าการทำงานจริงรายงาน Anatomy of Work ของ Asanaพบว่าประมาณ 60% ของเวลาถูกใช้ไปกับ "งานเกี่ยวกับงาน" และการประชุมที่ไม่จำเป็นเพียงอย่างเดียวทำให้ผู้คนเสียเวลาประมาณ 157 ชั่วโมงต่อปี นั่นคือเหตุผลที่การซิงค์ข้อมูลที่กระชับและอยู่ในบริบทมีความสำคัญ
การตั้งค่าก่อนการประชุม
ให้ทีมของคุณมีจุดเริ่มต้นที่สงบ สร้าง SyncUp สำหรับแต่ละช่องแชทของแคมเปญ ซึ่งได้เชื่อมโยงไว้กับรายการที่งานของแคมเปญที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว
เพิ่มวาระการประชุมในClickUp Docsโดยมีส่วนสั้น ๆ สำหรับความสำเร็จ ความเสี่ยง และขั้นตอนต่อไป เชิญสมาชิกทีมที่เหมาะสมและรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่คุณจะตรวจสอบ เพิ่มเจ้าของงานข้างแต่ละประเด็นที่ต้องพูดคุยและเตือนเบา ๆ ให้อัปเดตความคืบหน้าของโครงการก่อนการประชุม
เปิดมุมมองที่แสดงไทม์ไลน์ของโครงการและกำหนดเวลาเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน การเตรียมการง่ายๆ นี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่มีความเครียดเพิ่มเติม
📮 ClickUp Insight: ประมาณ60% ของคนจะตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที ในขณะที่ประมาณ 15% ใช้เวลาเกินกว่านั้น
2 ชั่วโมง การผสมผสานระหว่างการตอบกลับอย่างรวดเร็วและการตอบกลับที่ช้าสามารถสร้างช่องว่างและทำให้การทำงานเป็นทีมช้าลง ด้วย ClickUp ข้อความ งาน และการอัปเดตจะอยู่ร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่มีอะไรตกหล่นและทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตามจังหวะของตนเอง
ดูแชทที่เชื่อมต่อกันทำงานจริง 👇🏼
ประสิทธิภาพในการประชุม
เก็บทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
เริ่มการโทรจากพื้นที่ทำงานของคุณและใช้ ClickUp Task หรือ ClickUp Doc เพื่อบันทึกโน้ตสั้น ๆ ในขณะที่ผู้คนกำลังพูด เมื่อมีคนแชร์การอัปเดต ให้เปิดงานเฉพาะนั้น กำหนดงานนั้น และตั้งวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจน
หากมีงานใหม่เกิดขึ้น ให้สร้างงานทันทีโดยกดปุ่ม option + t บน Mac หรือ alt + t บน PC ซึ่งจะเปิดเมนูการสร้างงานทันที! จากนั้นคุณสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปเนื้อหาสั้น ๆ เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นได้
✍🏻 รักษาการสนทนาให้สงบและชัดเจน: อะไรที่เปลี่ยนแปลง? อะไรที่ติดขัด? อะไรที่ต้องแก้ไขเล็กน้อย?
ขั้นตอนนี้ทำให้จุดที่อาจเกิดคอขวดเห็นได้ชัดเจนและช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์
การติดตามการดำเนินการหลังการประชุม
ให้สรุปเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อ ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและขั้นตอนถัดไปจากบันทึกของ AI ยืนยันว่าการตัดสินใจแต่ละข้อได้รับมอบหมายเป็นงานพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลาแล้ว และหากมีข้อมูลใดที่ต้องเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง ให้ใส่บันทึกสั้นๆ ในความคิดเห็นของงานนั้นด้วย
เมื่อเวลาผ่านไป นิสัยเล็กๆ เหล่านี้จะสร้างบันทึกที่เป็นประโยชน์ของการเลือกและผลลัพธ์ คุณวัดสิ่งที่สำคัญ รักษาลำดับความสำคัญให้ชัดเจน และขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าในวิธีที่รู้สึกมั่นคงและเป็นมนุษย์
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำให้การประชุมเสมือนจริงมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น?
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการติดตามแคมเปญ
เมื่อทีมติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกัน งานจะรู้สึกเบาลง และผลลัพธ์จะชัดเจนยิ่งขึ้น ClickUp SyncUps อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้ขั้นตอนถัดไปทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
ด้านล่างนี้คือวิธีการง่ายๆ ไม่กี่วิธีที่ช่วยผู้จัดการการตลาดให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ลดความเหนื่อยล้าจากการประชุม
เมื่อการอัปเดตมาถึงก่อนการประชุม และคุณได้รับสรุปที่ชัดเจนหลังจากนั้น คุณจะใช้เวลาในการประชุมที่ยาวนานน้อยลง
ClickUp SyncUps ช่วยให้คุณเริ่มการโทรได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ บันทึกการสนทนา และแชร์สรุปโดยย่อพร้อมรายการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที ซึ่งช่วยให้คุณพูดคุยได้กระชับและดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่น
ดัชนีแนวโน้มการทำงานปี 2024 ของ Microsoftยังแสดงให้เห็นว่าผู้นำกำลังพึ่งพา AI เพื่อลดภาระงานและทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิธีที่ ClickUp SyncUps สรุปบันทึกและขั้นตอนถัดไปสำหรับคุณ
การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของแคมเปญ
ทีมเติบโตได้เร็วขึ้นเมื่อความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ข้อมูลทำงานร่วมกัน
แมคคินซีย์รายงานว่าบริษัทที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และเป้าหมายไว้ด้วยกัน มีการเติบโตเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้ทำเช่นนั้น การเก็บการตัดสินใจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) และผู้รับผิดชอบงานไว้ในที่เดียว ก็เป็นไปตามปรัชญาเดียวกัน
คุณสามารถเข้าร่วม SyncUp ดูตัวเลขสำคัญบางอย่างผ่านงานและแดชบอร์ดของคุณ และดูได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและผู้ช่วยประชุม
การปรับปรุงความรับผิดชอบและการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
งบประมาณมีจำกัด ดังนั้นความชัดเจนจึงมีความสำคัญ Gartner พบว่างบประมาณการตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7.7% ของรายได้บริษัท
ในบริบทนั้น การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและการรับผิดชอบที่ชัดเจนทำให้เกิดความแตกต่างอย่างแท้จริง
ระหว่างการซิงค์อัพ คุณสามารถเปิดงานที่กำลังหารืออยู่ มอบหมายขั้นตอนถัดไป และกำหนดวันครบกำหนดในขณะที่ทุกคนอยู่พร้อมกัน การสรุปโดยอัตโนมัติจะแจ้งเตือนแต่ละคนถึงสิ่งที่พวกเขารับผิดชอบ
การร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างการตลาด, การออกแบบ, และการวิเคราะห์
สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นเมื่อผู้คนมาพบปะกันพร้อมเป้าหมายเดียวกัน และกระทำตามข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกัน
ตัวอย่างล่าสุดคือIntrepid Travel ซึ่งรายงานการเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังจากปรับให้สอดคล้องระหว่างแบรนด์และประสิทธิภาพการทำงาน และทำงานตามแผนที่ร่วมกัน
ในการประชุม SyncUp การจัดแนวที่เหมือนกันนั้นเป็นเรื่องง่าย นักออกแบบสามารถแชร์หน้าจอ นักวิเคราะห์สามารถชี้ไปที่ตัวชี้วัด และนักการตลาดสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวให้กลายเป็นงานได้ทันที
ดูการทำงานของกระบวนการในตัวอย่าง:
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โฆษณาแสดงผลแรกบนเว็บเตือนเราว่าความสนใจเคยเป็นเรื่องง่าย แต่ปัจจุบันต้องอาศัยการจัดการที่ชาญฉลาดมากขึ้นWired ได้เล่าถึงการเปิดตัวแบนเนอร์ของ HotWired ในปี 1994 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโฆษณาในยุคแรกๆ ดึงดูดการมีส่วนร่วมได้อย่างน่าทึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน ทีมงานสมัยใหม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและการประสานงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจในลักษณะเดียวกัน
ตัวอย่างกรณีการใช้งานสำหรับทีมการตลาด
ด้านล่างนี้คือเรื่องสั้นสามเรื่องจากทีมจริงที่ใช้ ClickUp
กรณีศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นเพียงว่า การทำงานอย่างเป็นระบบช่วยให้ผู้คนทำงานตรงเวลาได้อย่างไร หลังจากแต่ละเรื่องราว คุณจะพบหมายเหตุเล็กๆ เกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp SyncUps สามารถทำให้การตั้งค่าเดียวกันนี้ใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างเงียบๆ
กล่องข้อความเดียวสำหรับทุกคำถามที่ Shipt
ทีมแพลตฟอร์มข้อมูลของ Shiptอยู่ในศูนย์กลางของบ้านที่วุ่นวายมาก คำขอเข้ามาจากทุกทิศทาง และรายละเอียดที่สำคัญก็สูญหายได้ง่าย ดังนั้น พวกเขาจึงย้ายการรับเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp Forms ใช้แท็กและClickUp Automationsเพื่อจัดเส้นทางงาน และมอบมุมมองแบบเรียลไทม์ให้กับผู้นำด้วย ClickUp Dashboards
ทีมพูดคุยเกี่ยวกับการประหยัดเวลาและการลดการสื่อสารที่ผิดพลาดเมื่อทุกอย่างอยู่ในที่เดียว เคลลี่ สมุง กล่าวไว้อย่างชัดเจน
ก่อนใช้ ClickUp การติดตามโครงการของเราถูกกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม ClickUp ได้รวมศูนย์กระบวนการของเราไว้ที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างมาก
ก่อนใช้ ClickUp การติดตามโครงการของเราถูกกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์มต่างๆ ClickUp ได้รวมศูนย์กระบวนการของเราไว้ที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างมาก
ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับคำขอและการอัปเดตสถานะ ทีมงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างยุติธรรมและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลปัจจุบัน
ClickUp SyncUps ทำให้ดีขึ้นอย่างไร
การตลาดและข้อมูลพบกันบ่อยเพื่อทบทวนการให้เครดิตและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก การประชุมสั้น ๆ ก่อนการวางแผนรายสัปดาห์สามารถช่วยให้ทุกคนมาถึงพร้อมตัวเลขและบริบทเดียวกัน
ทีมสามารถเข้าร่วมการโทรภายในช่องแชทของรายการคำขอ เปิดแดชบอร์ดพร้อมกัน และเปลี่ยนปัญหาใด ๆ ให้เป็นงานที่มีเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนดได้ สรุปจะถูกส่งไปยังพื้นที่ทำงาน ทำให้การอัปเดตโครงการสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
การตั้งค่าอย่างง่ายเบื้องหลังโพสต์ที่รวดเร็วของ Cartoon Network
ทีมโซเชียลของ Cartoon Networkต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความถูกต้อง
ด้วย ClickUp พวกเขาลดเวลาในการสร้างและเผยแพร่ลงประมาณ 50% เพิ่มจำนวนช่องทางโซเชียลที่จัดการได้ด้วยทีมงานเดิมเป็นสองเท่า และผลิตสินทรัพย์ได้มากกว่า 2,000 ชิ้นในเวลาที่น้อยลง
สถานะที่กำหนดเองช่วยให้ทุกคนทราบสถานะของโพสต์อย่างตรงไปตรงมา จำนวนการดูทำให้การวางแผนข้ามแบรนด์เป็นเรื่องง่าย
แดชบอร์ดของ ClickUp แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่ผู้นำสามารถสแกนได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาที ดังที่ Sarah Lively ได้แบ่งปันไว้ว่า:
เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเรามีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงและมีรายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องการ
เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเรามีแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวที่มีความถูกต้องครบถ้วนซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องการ
ClickUp SyncUps ทำให้ดีขึ้นอย่างไร
การประชุมเช้าแบบยืนสั้นเมื่อแผนชัดเจน การซิงค์อัพอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ผลิต ผู้เขียนคำโฆษณา และนักออกแบบยืนยันโพสต์ของวัน ดูผลลัพธ์ของเมื่อวาน และจับตาการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
หากมีสิ่งใดที่ต้องย้าย คุณสามารถเปิดงานนั้น มอบหมายให้เจ้าของใหม่ และกำหนดวันครบกำหนดใหม่ได้ ในขณะที่ทุกคนอยู่พร้อมกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับแคมเปญ
สถานที่หนึ่งสำหรับวางแผนและจดจำที่มหาวิทยาลัยไมอามี
ศูนย์อาชีพของมหาวิทยาลัยไมอามีจัดกิจกรรมมากกว่า 200 รายการต่อปีและเข้าถึงนักศึกษามากกว่า 19,000 คน
พวกเขาสร้างฐานความรู้แบบง่ายใน ClickUp Docs ใช้เทมเพลตเพื่อให้ขั้นตอนมีความสม่ำเสมอ และจัดระเบียบมุมมองเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นปริมาณงานและสถานะได้ในทันที มันช่วยในการส่งต่องานและการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้นำสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างสงบ
ผลลัพธ์ปรากฏในผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยเช่นกัน โดยมีอัตราความสำเร็จ 98% ภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา ไมเคิล เทอร์เนอร์ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงนี้
ClickUp คือวิธีที่เราใช้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจะเกิดขึ้นจริง
ClickUp คือวิธีที่เราใช้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจะเกิดขึ้นจริง
ClickUp SyncUps ทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร
งานอีเวนต์เกี่ยวข้องกับพันธมิตรหลายฝ่าย การประชุม SyncUp สัปดาห์ละครั้งที่ใช้เวลาเพียง 10 นาทีในช่วงกลางสัปดาห์ ช่วยยืนยันสถานที่ วิทยากร และโปรโมชั่นต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
แชร์หน้าจอเพื่อทบทวนไทม์ไลน์ เปลี่ยนช่องว่างให้กลายเป็นงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สรุปเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อความทรงจำของทีม ช่วยให้สมาชิกใหม่เรียนรู้กระบวนการและรักษาลำดับความสำคัญให้คงที่
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกล
วิธีที่ SyncUp เข้ากับระบบนิเวศของกระบวนการทำงานด้านการตลาดของ ClickUp
ตอนนี้ที่เราเข้าใจแล้วว่า ClickUp SyncUps ช่วยให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น มาสำรวจกันว่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน ClickUp ทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
SyncUp + งาน ClickUp สำหรับการมองเห็นแคมเปญอย่างครบถ้วน
ความเครียดจากการรณรงค์ส่วนใหญ่มักเกิดจากช่องว่างเล็กๆ เช่น การอัปเดตสถานะสั้นๆ ที่ไม่เคยสื่อสารกับทีมออกแบบ หรือไอเดียใหม่ที่ไม่ได้รับการแปลงเป็นงาน
ระหว่างการโทร ให้เปิดงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสัปดาห์นี้เพียงไม่กี่งาน ยืนยันเจ้าของงาน ขั้นตอนถัดไป และกำหนดวันครบกำหนดในขณะที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้า หากมีงานใหม่ปรากฏขึ้น ให้สร้างงานในทันทีโดยใช้ClickUp Tasksและเพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ หนึ่งบรรทัด เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องตามหาบริบทในภายหลัง
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับช่องทาง, ผู้ชม, หรือขั้นตอนของฟันเนลเพื่อจัดเรียงอย่างรวดเร็วหลังการประชุม. เพิ่มความคิดเห็นเพื่อการชี้แจงเล็ก ๆ น้อย ๆ และติดแท็กเพื่อนร่วมทีมที่ต้องการเห็น.
จังหวะที่เรียบง่ายนี้มอบเส้นเวลาโครงการที่แท้จริงซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสรุปบทสนทนาด้วย AI ชั้นนำ ประหยัดเวลาของคุณ
แดชบอร์ด ClickUp และเอกสาร ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของคุณ
แคมเปญจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเมื่อตัวเลข แผนการ และคำพูดของคุณสอดคล้องกัน
สร้างแดชบอร์ด ClickUp ที่แสดงประสิทธิภาพของทีมและสถานะของแคมเปญได้ในพริบตา เพิ่มแผนภูมิวงกลมสำหรับสถานะของสินทรัพย์ เส้นกราฟแบบง่ายสำหรับการลงทะเบียนรายสัปดาห์ และการ์ดแสดงปริมาณงาน เพื่อให้หัวหน้าทีมสามารถตรวจสอบความสมดุลได้
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะสร้างแดชบอร์ด ClickUp จากศูนย์ได้ในไม่กี่นาทีได้อย่างไร นี่คือวิดีโอ YouTube สั้น ๆ:
จากนั้นคุณสามารถฝังแดชบอร์ดนั้นลงในเอกสาร ClickUp ที่เก็บรายละเอียดงาน บันทึกเสียงและโทนการสื่อสารของคุณ รวมถึงรายการตรวจสอบการอนุมัติแบบกระชับได้
เมื่อภารกิจเสร็จสิ้น เป้าหมายและเป้าหมายทางการตลาดของคุณจะบรรลุผลโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและอธิบายการตัดสินใจระหว่างการประชุมติดตามแคมเปญ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปแชทรวมทุกช่องทางที่ดีที่สุด
คลิกอัพ เบรน เพื่อเปลี่ยนการพูดคุยให้เป็นการกระทำที่เป็นระเบียบ
ทำให้เรียบง่ายและเป็นมนุษย์ ให้เครื่องมือจัดการกับส่วนที่วุ่นวายเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ผู้คนและทางเลือกได้ ทีมที่ใช้คุณสมบัตินี้มักประหยัดเวลาได้ประมาณหนึ่งวันต่อสัปดาห์ และเสร็จสิ้นงานที่ทำเป็นประจำได้รวดเร็วกว่ามาก ซึ่งมักจะปรากฎเป็นบันทึกด้วยมือที่น้อยลง ขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนน้อยลง และเวลาคิดมากขึ้น
ระหว่างการซิงค์ ClickUp SyncUps
พูดว่า, "สร้างงานสำหรับตัวแปรคารูเซลสามแบบสำหรับ Instagram และมอบหมายให้ Maya ทำเสร็จภายในวันศุกร์" ClickUp Brainจะสร้างงานพร้อมเจ้าของและวันที่ให้โดยอัตโนมัติ
พูดว่า "สรุปการประชุมติดตามแคมเปญวันนี้ในสามบรรทัดและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ" ClickUp Brain จะเขียนสรุปสั้นๆ และเชื่อมโยงแต่ละงานเพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
หลังจากการโทร
เปิด ClickUp Brain และลองใช้คำสั่งที่เป็นมิตร "แสดงงานที่ติดแท็ก 'โปรโมชั่นฤดูใบไม้ผลิ' ที่ครบกำหนดในสัปดาห์นี้และยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ" คุณจะได้รับรายการที่สามารถวางลงใน ClickUp Chat พร้อมข้อความสั้น ๆ
ต้องการแรงกระตุ้นสำหรับการซิงค์พรุ่งนี้หรือไม่? "ร่างวาระการประชุม 5 นาทีสำหรับการตรวจสอบการทดสอบอีเมล พร้อม KPI หนึ่งตัวและหนึ่งความเสี่ยงที่จะหารือ"
SyncUps ที่เชื่อมโยงการประชุมกับ OKRs และเป้าหมายทางการตลาด
ความก้าวหน้าจะรู้สึกเป็นจริงเมื่อการประชุมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ สร้างเป้าหมายแคมเปญใน ClickUp Doc ที่สะท้อน OKR ของคุณ จากนั้นเชื่อมโยงงานที่รวมเข้ากับเป้าหมายนั้น รวมถึงการส่งมอบงานสร้างสรรค์ จำนวนการทดลอง และเมตริกย่อย เช่น การกรอกแบบฟอร์มรายสัปดาห์ เปิด Doc เพื่อทบทวนเป้าหมายของคุณเมื่อเริ่มต้น SyncUp เพื่อให้ทุกคนเห็นคะแนนเดียวกัน
หากเป้าหมายยังล่าช้า คุณสามารถมอบหมายงานได้ทันทีด้วย ClickUp Tasks กำหนดวันที่ครบกำหนดให้สอดคล้องกับแคมเปญของคุณ และยืนยันกลยุทธ์การติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อทีมส่งมอบงาน เป้าหมายจะขยับไปข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
นั่นคือวิธีที่คุณสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในหลายแพลตฟอร์มและรักษาลำดับความสำคัญให้ชัดเจนในที่เดียว
คลิก ClickUp Super Agents เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญไปข้างหน้าในช่วงระหว่างการประชุม
ซูเปอร์เอเจนต์ขยายขอบเขตของสิ่งที่เกิดขึ้นใน SyncUp โดยช่วยให้งานดำเนินต่อไประหว่างแต่ละการประชุม
ในขณะที่ ClickUp Brain ช่วยในขณะนั้นด้วยการบันทึกโน้ต สร้างงาน และสรุปการสนทนา Super Agents จะทำงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาจะตรวจสอบงาน เอกสาร ฟิลด์ที่กำหนดเอง และเป้าหมายในเบื้องหลัง คอยเฝ้าระวังงานที่หยุดชะงัก กำหนดเวลาที่พลาด หรือสัญญาณความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อให้ปัญหาปรากฏขึ้นก่อนที่มันจะชะลอแคมเปญลง
หลังจากการซิงค์อัพแล้ว ซูเปอร์เอเจนต์จะดำเนินงานต่อไป
พวกเขาติดตามว่างานใหม่เสร็จสิ้นตรงเวลาหรือไม่ ตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายเมื่องานถูกส่งต่อ และรักษาความถูกต้องของแดชบอร์ดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม หากแรงผลักดันลดลงหรือการส่งต่องานหยุดชะงัก สัญญาณจะปรากฏขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่หลังจากผลลัพธ์แย่ลงแล้ว
นี่สร้างระบบที่แผนยังคงใช้งานได้ ความคืบหน้ายังคงมองเห็นได้ และการประชุมกลายเป็นจุดตรวจสอบแทนที่จะเป็นศูนย์ควบคุม
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การสื่อสารโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ตัวอย่างจากโลกจริง: การรันแคมเปญ SyncUp ใน ClickUp
นี่คือคู่มือการดำเนินการอย่างง่ายที่คุณสามารถคัดลอกไปใช้สำหรับการประชุมติดตามแคมเปญครั้งต่อไปของคุณได้ คู่มือนี้จะช่วยให้การอัปเดตโครงการชัดเจน ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า และมอบเส้นทางที่ชัดเจนและสงบให้กับสมาชิกทีมทุกคนในการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมเวทีใน ClickUp Docs
สร้างวาระการประชุมสั้น ๆ ใน ClickUp Docs โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ความเสี่ยงที่เปิดอยู่ และประเด็นสำคัญสามข้อ แนบงานที่เกี่ยวข้องและระบุผู้ที่ต้องพูดคุยในแต่ละหัวข้อ
ขั้นตอนที่ 2: เริ่มการซิงค์จากงาน
เปิดช่องแชทของรายการแคมเปญแล้วคลิกไอคอน SyncUp เพื่อเริ่มการโทร เชิญสมาชิกทีมเพิ่มเติม จากนั้นปักหมุดเอกสารวาระการประชุมในแชทเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 3: เปิดแดชบอร์ด ClickUp
แชร์แดชบอร์ด ClickUp ของแคมเปญนี้ ตรวจสอบ KPI บางส่วน สแกนประสิทธิภาพของทีม และชี้ให้เห็นจุดที่อาจเป็นอุปสรรค ให้ส่วนนี้ใช้เวลาไม่เกินสองนาทีเพื่อให้กลุ่มยังคงมีสมาธิ
ขั้นตอนที่ 4: คัดแยกงานและมอบหมายงาน
เปิดงานเฉพาะที่ต้องการการตัดสินใจ มอบหมายงานให้กับเจ้าของงาน เพิ่มวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจน และกำหนดลำดับความสำคัญอย่างง่ายๆ เพิ่มบริบทหนึ่งบรรทัดเพื่อให้ไม่มีใครต้องค้นหาภายหลัง
ขั้นตอนที่ 5: จดบันทึกการตัดสินใจและข้อสังเกต
พิมพ์บันทึกย่ออย่างรวดเร็วในความคิดเห็นของงานหรือใน ClickUp Chat แปลงขั้นตอนถัดไปเป็นงาน ติดแท็กบุคคลที่เหมาะสม และเพิ่มผู้ติดตามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการรับการอัปเดต
ขั้นตอนที่ 6: ปิดวงจรและติดตามความคืบหน้า
จบด้วยประโยคหนึ่งเกี่ยวกับความสำเร็จที่คาดหวังก่อนการตรวจสอบครั้งถัดไป สรุปการประชุม SyncUp จะถูกส่งไปพร้อมกับงาน การอัปเดตเป้าหมายจะแสดงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ และแดชบอร์ดจะสะท้อนความคืบหน้าให้กับหัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแคมเปญการตลาดฟรี
ตัวชี้วัดที่ควรติดตามด้วย ClickUp SyncUps
Atlassian ได้ทำการทดลองภายในองค์กรโดยแทนที่การประชุมสถานะบางส่วนด้วยวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน และบันทึกเวลาการประชุมที่ประหยัดได้ถึง 5,000 ชั่วโมง ข้อสรุปที่ได้คือง่ายมาก: เมื่อคุณวัดสิ่งที่ถูกต้อง คุณจะปกป้องเวลาและทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น
นี่คือตัวชี้วัดหลักที่คุณควรติดตามทุกสัปดาห์เพื่อให้การซิงค์แคมเปญของคุณยังคงมีประโยชน์และอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง:
- ความคืบหน้าของแคมเปญ % เสร็จสมบูรณ์บนแดชบอร์ด ClickUp คำนวณจากงานที่ทำเสร็จแล้วเทียบกับงานทั้งหมด พร้อมแสดงแนวโน้มอย่างง่ายตั้งแต่การอัปเดตโครงการครั้งล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตามไทม์ไลน์ของโครงการ
- อัตราการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ ClickUp SyncUp นับเป็นจำนวนปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ปิดแล้วต่อจำนวนปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่เปิดขึ้นในภารกิจเฉพาะ โดยมีบันทึกสั้น ๆ ในเอกสาร ClickUp และวันที่ครบกำหนดสำหรับปัญหาที่ยังเปิดอยู่
- ประหยัดเวลาการประชุมผ่านการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส วัดจากระยะเวลาเฉลี่ยของการซิงค์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน และจำนวนการอัปเดตที่จัดการใน ClickUp Chat
- อัตราการเข้าร่วมและการติดตามผล บันทึกเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมที่ได้แบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างน้อยหนึ่งรายการและดำเนินการตามข้อปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา โดยกรองตามสมาชิกทีมเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมได้อย่างเป็นธรรม
- ระยะเวลาการตัดสินใจจาก "การแจ้งปัญหา" ในความคิดเห็นของงานจนถึง "การบันทึกการตัดสินใจ" แสดงเป็นชั่วโมงหรือวัน เพื่อให้ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นจุดที่อาจเกิดปัญหาและมอบหมายงานล่วงหน้าได้
- อัปเดตคะแนนคุณภาพ, การให้คะแนนแบบรวดเร็ว 1–3 หลังจากการซิงค์แต่ละครั้ง พร้อมประโยคอธิบายบริบทหนึ่งประโยค เพื่อให้หัวหน้าทีมสามารถปรับรูปแบบและให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผลการวิจัยแนวโน้มการทำงานปี 2024–25 ของ Microsoftแสดงให้เห็นว่า "วันทำงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด" เป็นเรื่องจริง: พนักงานได้รับอีเมลประมาณ 117 ฉบับต่อวัน และถูกรบกวนทุกๆ 1.75–2 นาที การอัปเดตแบบกระชับ การทำงานแบบอะซิงโครนัส และกำหนดการประชุมที่ชัดเจนขึ้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสมาธิ
ซิงค์ข้อมูลด้วย ClickUp
หากคุณฝันถึงการประชุมทีมการตลาดที่กระชับและตรงประเด็น มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และการอัปเดตโครงการอย่างตรงไปตรงมา SyncUps คือคำตอบสำหรับคุณ!
เพราะด้วย ClickUp ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว SyncUps อยู่เคียงข้างกับงาน, ClickUp Docs, และเป้าหมาย, ทำให้คุณสามารถมอบหมายงาน, อัปเดตไทม์ไลน์ของโครงการ, และติดตามประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
คุณสามารถใช้ SyncUps เพื่อทำให้การสร้างงานและการตั้งเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าของงานแต่ละคนออกไปพร้อมกับเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดเวลาที่เป็นไปได้ และทรัพยากรที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
นิสัยที่เรียบง่ายและเน้นการทำงานเหล่านี้ เมื่อผสานกับฟีเจอร์ขั้นสูงของ ClickUp จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาแคมเปญที่ช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าและบรรลุผลลัพธ์ใน ClickUp ของคุณ
หากนั่นฟังดูเหมือนสัปดาห์ที่คุณต้องการคุณสามารถลงทะเบียนใช้ ClickUpและทดลองใช้ SyncUp กับทีมของคุณได้
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ClickUp SyncUps อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ติดกับงาน, ClickUp Docs และการอัปเดตโครงการ คุณสามารถเปิดงานระหว่างการโทร, มอบหมายงาน, ตั้งวันครบกำหนด และรักษาไทม์ไลน์ของโครงการให้ดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการซิงค์ทีมการตลาดและการประชุมติดตามแคมเปญ ไม่ใช่แค่การโทรผ่านวิดีโอเท่านั้น
ใช่ เริ่มการโทรจากพื้นที่แคมเปญและแชร์แดชบอร์ด ClickUp ของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และประสิทธิภาพของทีมแบบเรียลไทม์ อัปเดตการ์ดหรือสถานะได้ทันที และทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มเดียว
มันเปลี่ยนการพูดคุยให้เป็นการกระทำที่เป็นระเบียบ คุณสามารถบันทึกการตัดสินใจ สร้างงานจากสรุป และดึงสรุปสั้น ๆ เข้าไปใน ClickUp Chat เพื่อให้สมาชิกในทีมทราบว่าจะทำอะไรต่อไป สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการวัดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและรักษาความเรียบง่ายของกระบวนการ
ใช่ บันทึกการอัปเดตสั้น ๆ ผ่าน SyncUps ซึ่งจะปรากฏใน ClickUp Clips ของคุณ คัดลอกและโพสต์ลิงก์ในช่อง และเพิ่มบันทึกในภารกิจหรือเอกสารเพื่อบริบท ผู้คนสามารถตอบกลับใน ClickUp Chat ทำเครื่องหมายภารกิจของพวกเขา และดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องเพิ่มความเครียดหรือการประชุมเพิ่มเติม
เริ่มต้นด้วยการทบทวน ClickUp Dashboards เป็นเวลาสองนาที จากนั้นดำเนินการกับห้าภารกิจหลักที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย สำหรับแต่ละรายการ ให้ยืนยันเจ้าของ ขั้นตอนถัดไป และกำหนดเวลาส่งงาน พร้อมทั้งบันทึกคำถามไว้ใน ClickUp Docs เพื่อติดตามผล ปิดท้ายด้วยการระบุความเสี่ยง ความต้องการในการติดตามเวลา และความสำเร็จที่ชัดเจนหนึ่งอย่าง เพื่อให้ทีมมีสมาธิและสามารถติดตามประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ