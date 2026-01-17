บล็อก ClickUp

วิธีที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
17 มกราคม 2569

หนึ่งในสามของผู้นำด้านการตลาดกล่าวว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดในการติดตาม แต่สำหรับทีมการตลาดใด ๆ การเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงผลลัพธ์เท่านั้น

สิ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขาอย่างแท้จริงคือความสอดคล้องของทุกความพยายามในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

ความท้าทายที่แท้จริงสำหรับผู้จัดการการตลาดคือการรักษาการจัดการแคมเปญข้ามสายงานให้สามารถมองเห็นการอัปเดตโครงการได้ สามารถดำเนินการได้ และวัดผลได้ในเวลาจริง

เมื่อแคมเปญมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่คาดไว้ ทีมจำเป็นต้องวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว; เมื่อสิ่งใดได้ผลดี พวกเขาควรมีสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่

นั่นคือจุดที่ ClickUp SyncUps เข้ามาช่วย ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศClickUpสำหรับทีมการตลาด มันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้นำทีมจัดโครงสร้างการซิงค์ของทีมการตลาด, อัตโนมัติการจัดการงาน, และติดตามประสิทธิภาพผ่านหลายช่องทาง

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ

ทำไมการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญจึงมีความสำคัญสำหรับทีมการตลาด

จอห์นดูแลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามรายการพร้อมกัน เขาเป็นเจ้าภาพการประชุมติดตามแคมเปญรายสัปดาห์ ท่องดูแดชบอร์ดที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน และไล่ตามการอัปเดตโครงการผ่านอีเมลหลายสาย ส่งผลให้ไม่มีใครแน่ใจว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักใดที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันที่กำหนดส่งที่พลาดกลายเป็นเป้าหมายที่พลาดไป

จอห์นเปลี่ยนไปใช้จังหวะที่เรียบง่าย: การตรวจสอบสัญญาณประจำวัน (ปริมาณนำ, แนวโน้ม CAC, คุณภาพ), แผ่น KPI ที่แชร์ร่วมกัน, และมุมมองแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเดียวสำหรับเจ้าของและไทม์ไลน์ของโครงการ

นี่คือพลังของการติดตาม นี่คือเหตุผลสำคัญที่การติดตามความก้าวหน้านั้นมีความสำคัญ

1. การมองเห็นเปลี่ยนกิจกรรมให้กลายเป็นผลลัพธ์

เมื่อทีมวัดตัวชี้วัดที่สำคัญเพียงไม่กี่ตัว (เช่น การแปลง, ท่อการขายที่มีคุณสมบัติ, ค่าใช้จ่าย, และคุณภาพ) พวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าอะไรควรขยายและอะไรควรหยุดทีมสื่อของ Googleเน้นย้ำว่าการวัดอย่างเข้มงวดคือวิธีที่นักการตลาดปรับปรุง, พิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุน, และเข้าใจผลกระทบของแบรนด์

2. การจัดแนวช่วยลดความล่าช้าและการทำงานซ้ำ

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ร่วมกันสำหรับเจ้าของ สถานะ และขั้นตอนถัดไป ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการพลาดกำหนดเวลาและงานซ้ำซ้อนในการดำเนินงานด้านการตลาด

3. วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วขึ้นช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม

หลักฐานการตลาดแบบ Agile แสดงให้เห็น ว่าวงจรที่สั้นลงและงานที่กำลังดำเนินการที่มองเห็นได้นำไปสู่ปริมาณงานที่มากขึ้นและการตอบสนองที่ดีขึ้น การติดตามเวลาวงจร ปริมาณงาน และผลกระทบจากการทดลองช่วยให้ทีมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

4. การควบคุมงบประมาณและวินัยในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน

คุณไม่สามารถปกป้องการใช้จ่ายได้หากไม่มีการวัดผล กรอบงาน KPI มาตรฐานเชื่อมโยงกิจกรรมของช่องทางกับการมีส่วนร่วมของรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนที่สามารถระบุได้ (เทียบกับตัวชี้วัดที่ไร้สาระ)

5. การเรียนรู้สารประกอบ

การติดตามอย่างต่อเนื่องสร้างเกณฑ์เปรียบเทียบ—ทำให้ทุกการทดสอบปรับปรุงสร้างสรรค์ ข้อเสนอ และกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นคำแนะนำของ Google เกี่ยวกับ MMM เน้นการเติมเต็มช่องว่างในการวัดผลเพื่อให้การตัดสินใจสามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน

ก่อนที่เราจะเริ่มต้น: ทำไมต้องใช้ ClickUp สำหรับการซิงค์แคมเปญ

การขยายตัวของงานทำให้ความคืบหน้าของแคมเปญช้าลง เอกสารสรุปอยู่ในเอกสาร อัปเดตอยู่ในแชท งานซ่อนอยู่ในเครื่องมืออื่น และตัวเลขล่าสุดอยู่ในสเปรดชีตที่มีเพียงไม่กี่คนเข้าถึงได้ ความเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจและการส่งมอบขาดหายไป และปัญหาเล็กๆ กลายเป็นเป้าหมายที่พลาดไป

ClickUpรวบรวมทุกชิ้นส่วนไว้ในที่เดียว เพื่อให้การซิงค์ของคุณราบรื่น มีสมาธิ และเชื่อมโยงกับการลงมือทำ เมื่อทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน การสนทนาจะเกิดขึ้นข้างๆ งานนั้นโดยตรง การอัปเดตจะกลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบโดยไม่ต้องมีช่องทางสื่อสารแยก

หน้าเดียวกันที่แสดงแผนงานยังแสดงตัวเลขล่าสุดด้วย ดังนั้นการตัดสินใจจึงอิงจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่จากความจำ สรุปงานจะถูกส่งไปยังที่ที่ทีมทำงาน ซึ่งช่วยลดการประชุมติดตามผลและทำให้การปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นไปอย่างรวดเร็ว คุณจะได้จังหวะการทำงานที่สม่ำเสมอด้วยการซิงค์สั้นๆ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และผลลัพธ์ที่มองเห็นได้

ClickUp ช่วยการซิงค์แคมเปญของคุณได้อย่างไร:

  • แหล่งข้อมูลเดียวสำหรับเจ้าของ สถานะ และขั้นตอนถัดไป
  • การอัปเดตจะกลายเป็นงานที่มีวันที่ชัดเจนในขณะที่ผู้คนอยู่ในห้อง
  • แดชบอร์ดอยู่ข้างๆ การสนทนา ดังนั้นการตัดสินใจจึงใช้ตัวเลขแบบเรียลไทม์
  • การสรุปและย่อเนื้อหาจะอยู่ในที่ที่งานเกิดขึ้นจริง ช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็น

เริ่มต้นที่ไหน:

  • สร้างทีมการตลาดแบบรวมศูนย์ผ่าน ClickUp สำหรับทีมการตลาด
  • ดำเนินการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ในบริบทจริงด้วย ClickUp SyncUpเพื่อให้การสนทนา งาน และติดตามผลต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
  • เก็บการสนทนาทีมอย่างรวดเร็วและการชี้แจงใน ClickUp Chatเพื่อให้การอัปเดตสามารถค้นหาได้ง่าย
  • เปลี่ยนการพูดคุยให้เป็นการกระทำที่เป็นระเบียบด้วย ClickUp Brainสำหรับสรุปทันที การสร้างงาน และกำหนดวาระอย่างรวดเร็ว

ClickUp SyncUps คืออะไร?

ClickUp SyncUps
ตรวจสอบครีเอทีฟบนหน้าจอเพื่ออนุมัติสินทรัพย์ทั้งหมดในครั้งเดียวด้วย ClickUp SyncUps

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังอยู่กลางการตรวจสอบแคมเปญกับทีมการตลาดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายฝ่าย คุณสลับไปมาระหว่างแอปแชท การประชุมทางวิดีโอ รายการงาน และเอกสาร—โดยมีชิ้นส่วนของการสนทนากระจายอยู่ทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ และไม่มีใครแน่ใจว่าหัวข้อไหนคือ "ขั้นตอนต่อไป"

ด้วยClickUp SyncUps คุณสามารถเริ่มการสนทนาแบบเสียงหรือวิดีโอสดภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที บันทึกการสนทนา และแชร์สรุปโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น

💯 สรุปสั้น ๆ: ที่เดียวสำหรับเริ่มต้น, หารือ, มอบหมาย, และติดตามผลโดยไม่สูญเสียบริบท.

สื่อสารกับทีมของคุณและสร้างงานภายในหน้าต่างแชทของคุณด้วย ClickUp Chat
สื่อสารกับทีมของคุณและสร้างงานภายในหน้าต่างแชทของคุณด้วย ClickUp Chat

นี่คือความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง:

ฉันย้ายแชทภายในทั้งหมดไปยัง ClickUp (เราเคยใช้ Google Meet มาก่อน) ใช้งานได้ดีและมีประโยชน์มากที่มีงานและเอกสารทั้งหมดอยู่ที่นั่น

ฉันย้ายแชทภายในทั้งหมดไปยัง ClickUp (เราเคยใช้ Google Meet มาก่อน) ใช้งานได้ดีและมีประโยชน์มากที่มีงานและเอกสารทั้งหมดอยู่ที่นั่น

ผู้ใช้ Reddit

ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การผสานรวมกับส่วนอื่นๆ ของ ClickUp เป็นฟีเจอร์เด็ดสำหรับผมเลย

ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมันยังคงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การผสานรวมกับส่วนอื่นๆ ของ ClickUp เป็นฟีเจอร์เด็ดสำหรับผมเลย

ผู้ใช้ Reddit

ความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด: ประการแรก การมีงาน เอกสาร การสนทนา และการประชุมอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันนั้นเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

ประการที่สอง แม้ว่าฟีเจอร์ต่างๆ ยังคงมีการพัฒนาอยู่ ผู้ใช้ก็ชื่นชมการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับรายการงานและงานโครงการของพวกเขา

สำหรับหัวหน้าทีมการตลาดและเจ้าของแคมเปญ ClickUp SyncUps ช่วยแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยหลายประการ ได้แก่ บันทึกการประชุมที่กระจัดกระจาย ขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนหลังจากการซิงค์ และเวลาที่สูญเสียไปกับการค้นหาไฟล์แนบหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะข้ามเครื่องมือต่างๆ

📌 ตัวอย่าง: ด้วย ClickUp SyncUps คุณจะได้รับพื้นที่ประชุมที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าเมื่อมีคนพูดว่า "เราจะปรับหน้าแลนดิ้งให้เสร็จภายในวันศุกร์" มันจะกลายเป็นงานที่เชื่อมโยงกันโดยมีสถานะ วันที่ครบกำหนด และเจ้าของงานอยู่ในแอปเดียวกัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการประชุมผ่านวิดีโอ

วิธีที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUps เพื่อติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ

ทีมการตลาดที่รักษาการทำงานให้สอดคล้องกันมักจะเติบโตได้เร็วกว่าและเสียทรัพยากรน้อยกว่า

แมคคินซีย์รายงานว่าบริษัทที่ผสานความคิดสร้างสรรค์กับการวิเคราะห์ข้อมูลและเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถเติบโตได้ประมาณสองเท่าของคู่แข่ง ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกล่าวว่า การมีเป้าหมายร่วมกัน ข้อมูลร่วมกัน และพิธีกรรมร่วมกันนั้นมีความสำคัญ

นั่นเป็นบทเรียนง่าย ๆ สำหรับการทำงานในแคมเปญเช่นกัน ผู้จัดการการตลาดสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์เมื่อพวกเขารวบรวมทุกคนไว้ด้วยกันและตกลงกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ชัดเจนไม่กี่ตัว

ด้วยเหตุนี้ มาดูกันว่าผู้จัดการการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUps ได้อย่างไรเพื่อติดตามความคืบหน้าของแคมเปญในระดับต่าง ๆ

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คนทำงานที่ใช้ความรู้ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประสานงานมากกว่าการทำงานจริงรายงาน Anatomy of Work ของ Asanaพบว่าประมาณ 60% ของเวลาถูกใช้ไปกับ "งานเกี่ยวกับงาน" และการประชุมที่ไม่จำเป็นเพียงอย่างเดียวทำให้ผู้คนเสียเวลาประมาณ 157 ชั่วโมงต่อปี นั่นคือเหตุผลที่การซิงค์ข้อมูลที่กระชับและอยู่ในบริบทมีความสำคัญ

การตั้งค่าก่อนการประชุม

ให้ทีมของคุณมีจุดเริ่มต้นที่สงบ สร้าง SyncUp สำหรับแต่ละช่องแชทของแคมเปญ ซึ่งได้เชื่อมโยงไว้กับรายการที่งานของแคมเปญที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว

เริ่มการซิงค์จากรายการงานของคุณ

เพิ่มวาระการประชุมในClickUp Docsโดยมีส่วนสั้น ๆ สำหรับความสำเร็จ ความเสี่ยง และขั้นตอนต่อไป เชิญสมาชิกทีมที่เหมาะสมและรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่คุณจะตรวจสอบ เพิ่มเจ้าของงานข้างแต่ละประเด็นที่ต้องพูดคุยและเตือนเบา ๆ ให้อัปเดตความคืบหน้าของโครงการก่อนการประชุม

เปิดมุมมองที่แสดงไทม์ไลน์ของโครงการและกำหนดเวลาเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน การเตรียมการง่ายๆ นี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่มีความเครียดเพิ่มเติม

📮 ClickUp Insight: ประมาณ60% ของคนจะตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที ในขณะที่ประมาณ 15% ใช้เวลาเกินกว่านั้น

2 ชั่วโมง การผสมผสานระหว่างการตอบกลับอย่างรวดเร็วและการตอบกลับที่ช้าสามารถสร้างช่องว่างและทำให้การทำงานเป็นทีมช้าลง ด้วย ClickUp ข้อความ งาน และการอัปเดตจะอยู่ร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่มีอะไรตกหล่นและทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตามจังหวะของตนเอง

ดูแชทที่เชื่อมต่อกันทำงานจริง 👇🏼

ประสิทธิภาพในการประชุม

ClickUp SyncUps - วิธีที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ
เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยืนยันขอบเขต ความเสี่ยง และขั้นตอนต่อไปผ่านการประชุม ClickUp SyncUp

เก็บทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป

เริ่มการโทรจากพื้นที่ทำงานของคุณและใช้ ClickUp Task หรือ ClickUp Doc เพื่อบันทึกโน้ตสั้น ๆ ในขณะที่ผู้คนกำลังพูด เมื่อมีคนแชร์การอัปเดต ให้เปิดงานเฉพาะนั้น กำหนดงานนั้น และตั้งวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจน

หากมีงานใหม่เกิดขึ้น ให้สร้างงานทันทีโดยกดปุ่ม option + t บน Mac หรือ alt + t บน PC ซึ่งจะเปิดเมนูการสร้างงานทันที! จากนั้นคุณสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปเนื้อหาสั้น ๆ เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นได้

✍🏻 รักษาการสนทนาให้สงบและชัดเจน: อะไรที่เปลี่ยนแปลง? อะไรที่ติดขัด? อะไรที่ต้องแก้ไขเล็กน้อย?

ขั้นตอนนี้ทำให้จุดที่อาจเกิดคอขวดเห็นได้ชัดเจนและช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์

การติดตามการดำเนินการหลังการประชุม

ให้สรุปเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อ ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและขั้นตอนถัดไปจากบันทึกของ AI ยืนยันว่าการตัดสินใจแต่ละข้อได้รับมอบหมายเป็นงานพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลาแล้ว และหากมีข้อมูลใดที่ต้องเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง ให้ใส่บันทึกสั้นๆ ในความคิดเห็นของงานนั้นด้วย

ClickUp AI Notetaker- Zoom vs ClickUp SyncUp
รับบันทึกจากฟีเจอร์จดบันทึก AI ในตัวที่มีอยู่ใน ClickUp

เมื่อเวลาผ่านไป นิสัยเล็กๆ เหล่านี้จะสร้างบันทึกที่เป็นประโยชน์ของการเลือกและผลลัพธ์ คุณวัดสิ่งที่สำคัญ รักษาลำดับความสำคัญให้ชัดเจน และขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าในวิธีที่รู้สึกมั่นคงและเป็นมนุษย์

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำให้การประชุมเสมือนจริงมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น?

ประโยชน์ของการใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการติดตามแคมเปญ

เมื่อทีมติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกัน งานจะรู้สึกเบาลง และผลลัพธ์จะชัดเจนยิ่งขึ้น ClickUp SyncUps อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้ขั้นตอนถัดไปทั้งหมดอยู่ในที่เดียว

ด้านล่างนี้คือวิธีการง่ายๆ ไม่กี่วิธีที่ช่วยผู้จัดการการตลาดให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ลดความเหนื่อยล้าจากการประชุม

เมื่อการอัปเดตมาถึงก่อนการประชุม และคุณได้รับสรุปที่ชัดเจนหลังจากนั้น คุณจะใช้เวลาในการประชุมที่ยาวนานน้อยลง

ClickUp SyncUps ช่วยให้คุณเริ่มการโทรได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ บันทึกการสนทนา และแชร์สรุปโดยย่อพร้อมรายการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที ซึ่งช่วยให้คุณพูดคุยได้กระชับและดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่น

ดัชนีแนวโน้มการทำงานปี 2024 ของ Microsoftยังแสดงให้เห็นว่าผู้นำกำลังพึ่งพา AI เพื่อลดภาระงานและทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิธีที่ ClickUp SyncUps สรุปบันทึกและขั้นตอนถัดไปสำหรับคุณ

การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของแคมเปญ

ทีมเติบโตได้เร็วขึ้นเมื่อความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ข้อมูลทำงานร่วมกัน

แมคคินซีย์รายงานว่าบริษัทที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และเป้าหมายไว้ด้วยกัน มีการเติบโตเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้ทำเช่นนั้น การเก็บการตัดสินใจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) และผู้รับผิดชอบงานไว้ในที่เดียว ก็เป็นไปตามปรัชญาเดียวกัน

คุณสามารถเข้าร่วม SyncUp ดูตัวเลขสำคัญบางอย่างผ่านงานและแดชบอร์ดของคุณ และดูได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและผู้ช่วยประชุม

การปรับปรุงความรับผิดชอบและการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น

งบประมาณมีจำกัด ดังนั้นความชัดเจนจึงมีความสำคัญ Gartner พบว่างบประมาณการตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7.7% ของรายได้บริษัท

ในบริบทนั้น การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและการรับผิดชอบที่ชัดเจนทำให้เกิดความแตกต่างอย่างแท้จริง

ระหว่างการซิงค์อัพ คุณสามารถเปิดงานที่กำลังหารืออยู่ มอบหมายขั้นตอนถัดไป และกำหนดวันครบกำหนดในขณะที่ทุกคนอยู่พร้อมกัน การสรุปโดยอัตโนมัติจะแจ้งเตือนแต่ละคนถึงสิ่งที่พวกเขารับผิดชอบ

Zoom vs. ClickUp SyncUp ตัวไหนที่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด
รับสรุปอย่างรวดเร็วด้วย AI สำหรับงานและพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

การร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างการตลาด, การออกแบบ, และการวิเคราะห์

สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นเมื่อผู้คนมาพบปะกันพร้อมเป้าหมายเดียวกัน และกระทำตามข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกัน

ตัวอย่างล่าสุดคือIntrepid Travel ซึ่งรายงานการเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังจากปรับให้สอดคล้องระหว่างแบรนด์และประสิทธิภาพการทำงาน และทำงานตามแผนที่ร่วมกัน

ในการประชุม SyncUp การจัดแนวที่เหมือนกันนั้นเป็นเรื่องง่าย นักออกแบบสามารถแชร์หน้าจอ นักวิเคราะห์สามารถชี้ไปที่ตัวชี้วัด และนักการตลาดสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวให้กลายเป็นงานได้ทันที

ดูการทำงานของกระบวนการในตัวอย่าง:

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โฆษณาแสดงผลแรกบนเว็บเตือนเราว่าความสนใจเคยเป็นเรื่องง่าย แต่ปัจจุบันต้องอาศัยการจัดการที่ชาญฉลาดมากขึ้นWired ได้เล่าถึงการเปิดตัวแบนเนอร์ของ HotWired ในปี 1994 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโฆษณาในยุคแรกๆ ดึงดูดการมีส่วนร่วมได้อย่างน่าทึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน ทีมงานสมัยใหม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและการประสานงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจในลักษณะเดียวกัน

ตัวอย่างกรณีการใช้งานสำหรับทีมการตลาด

ด้านล่างนี้คือเรื่องสั้นสามเรื่องจากทีมจริงที่ใช้ ClickUp

กรณีศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นเพียงว่า การทำงานอย่างเป็นระบบช่วยให้ผู้คนทำงานตรงเวลาได้อย่างไร หลังจากแต่ละเรื่องราว คุณจะพบหมายเหตุเล็กๆ เกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp SyncUps สามารถทำให้การตั้งค่าเดียวกันนี้ใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างเงียบๆ

กล่องข้อความเดียวสำหรับทุกคำถามที่ Shipt

ทีมแพลตฟอร์มข้อมูลของ Shiptอยู่ในศูนย์กลางของบ้านที่วุ่นวายมาก คำขอเข้ามาจากทุกทิศทาง และรายละเอียดที่สำคัญก็สูญหายได้ง่าย ดังนั้น พวกเขาจึงย้ายการรับเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp Forms ใช้แท็กและClickUp Automationsเพื่อจัดเส้นทางงาน และมอบมุมมองแบบเรียลไทม์ให้กับผู้นำด้วย ClickUp Dashboards

ทีมพูดคุยเกี่ยวกับการประหยัดเวลาและการลดการสื่อสารที่ผิดพลาดเมื่อทุกอย่างอยู่ในที่เดียว เคลลี่ สมุง กล่าวไว้อย่างชัดเจน

ก่อนใช้ ClickUp การติดตามโครงการของเราถูกกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม ClickUp ได้รวมศูนย์กระบวนการของเราไว้ที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างมาก

ก่อนใช้ ClickUp การติดตามโครงการของเราถูกกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์มต่างๆ ClickUp ได้รวมศูนย์กระบวนการของเราไว้ที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างมาก

ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับคำขอและการอัปเดตสถานะ ทีมงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างยุติธรรมและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลปัจจุบัน

แดชบอร์ดมอบหมายงานด้วย AI ของ ClickUp
ใช้ AI Assign, AI Prioritize และ AI Cards ของ ClickUp เพื่อทำให้การจัดการงานเป็นอัตโนมัติและแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ทันที

ClickUp SyncUps ทำให้ดีขึ้นอย่างไร

การตลาดและข้อมูลพบกันบ่อยเพื่อทบทวนการให้เครดิตและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก การประชุมสั้น ๆ ก่อนการวางแผนรายสัปดาห์สามารถช่วยให้ทุกคนมาถึงพร้อมตัวเลขและบริบทเดียวกัน

ทีมสามารถเข้าร่วมการโทรภายในช่องแชทของรายการคำขอ เปิดแดชบอร์ดพร้อมกัน และเปลี่ยนปัญหาใด ๆ ให้เป็นงานที่มีเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนดได้ สรุปจะถูกส่งไปยังพื้นที่ทำงาน ทำให้การอัปเดตโครงการสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

การตั้งค่าอย่างง่ายเบื้องหลังโพสต์ที่รวดเร็วของ Cartoon Network

รวมปฏิทินสังคมไว้ใน ClickUp - วิธีที่ผู้จัดการการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUp สำหรับการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ
รวมปฏิทินกิจกรรมทางสังคมไว้ใน ClickUp เพื่อลดเวลาการผลิตลงครึ่งหนึ่งเหมือน Cartoon Network

ทีมโซเชียลของ Cartoon Networkต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความถูกต้อง

ด้วย ClickUp พวกเขาลดเวลาในการสร้างและเผยแพร่ลงประมาณ 50% เพิ่มจำนวนช่องทางโซเชียลที่จัดการได้ด้วยทีมงานเดิมเป็นสองเท่า และผลิตสินทรัพย์ได้มากกว่า 2,000 ชิ้นในเวลาที่น้อยลง

สถานะที่กำหนดเองช่วยให้ทุกคนทราบสถานะของโพสต์อย่างตรงไปตรงมา จำนวนการดูทำให้การวางแผนข้ามแบรนด์เป็นเรื่องง่าย

แดชบอร์ดของ ClickUp แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่ผู้นำสามารถสแกนได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาที ดังที่ Sarah Lively ได้แบ่งปันไว้ว่า:

เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเรามีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงและมีรายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องการ

เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเรามีแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวที่มีความถูกต้องครบถ้วนซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องการ

ClickUp SyncUps ทำให้ดีขึ้นอย่างไร

การประชุมเช้าแบบยืนสั้นเมื่อแผนชัดเจน การซิงค์อัพอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ผลิต ผู้เขียนคำโฆษณา และนักออกแบบยืนยันโพสต์ของวัน ดูผลลัพธ์ของเมื่อวาน และจับตาการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย

หากมีสิ่งใดที่ต้องย้าย คุณสามารถเปิดงานนั้น มอบหมายให้เจ้าของใหม่ และกำหนดวันครบกำหนดใหม่ได้ ในขณะที่ทุกคนอยู่พร้อมกัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับแคมเปญ

สถานที่หนึ่งสำหรับวางแผนและจดจำที่มหาวิทยาลัยไมอามี

ศูนย์อาชีพของมหาวิทยาลัยไมอามีจัดกิจกรรมมากกว่า 200 รายการต่อปีและเข้าถึงนักศึกษามากกว่า 19,000 คน

พวกเขาสร้างฐานความรู้แบบง่ายใน ClickUp Docs ใช้เทมเพลตเพื่อให้ขั้นตอนมีความสม่ำเสมอ และจัดระเบียบมุมมองเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นปริมาณงานและสถานะได้ในทันที มันช่วยในการส่งต่องานและการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้นำสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างสงบ

ผลลัพธ์ปรากฏในผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยเช่นกัน โดยมีอัตราความสำเร็จ 98% ภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา ไมเคิล เทอร์เนอร์ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงนี้

ClickUp คือวิธีที่เราใช้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจะเกิดขึ้นจริง

ClickUp คือวิธีที่เราใช้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจะเกิดขึ้นจริง

ClickUp SyncUps ทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร

งานอีเวนต์เกี่ยวข้องกับพันธมิตรหลายฝ่าย การประชุม SyncUp สัปดาห์ละครั้งที่ใช้เวลาเพียง 10 นาทีในช่วงกลางสัปดาห์ ช่วยยืนยันสถานที่ วิทยากร และโปรโมชั่นต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

แชร์หน้าจอเพื่อทบทวนไทม์ไลน์ เปลี่ยนช่องว่างให้กลายเป็นงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สรุปเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อความทรงจำของทีม ช่วยให้สมาชิกใหม่เรียนรู้กระบวนการและรักษาลำดับความสำคัญให้คงที่

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกล

วิธีที่ SyncUp เข้ากับระบบนิเวศของกระบวนการทำงานด้านการตลาดของ ClickUp

ตอนนี้ที่เราเข้าใจแล้วว่า ClickUp SyncUps ช่วยให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น มาสำรวจกันว่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน ClickUp ทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

SyncUp + งาน ClickUp สำหรับการมองเห็นแคมเปญอย่างครบถ้วน

สร้างงานที่มีความสำคัญลำดับจากบันทึกเพื่อล็อกความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบในวันนี้ด้วย ClickUp Tasks และ ClickUp SyncUps
สร้างงานที่มีความสำคัญลำดับจากบันทึกเพื่อล็อกความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบในวันนี้ด้วย ClickUp Tasks และ ClickUp SyncUps

ความเครียดจากการรณรงค์ส่วนใหญ่มักเกิดจากช่องว่างเล็กๆ เช่น การอัปเดตสถานะสั้นๆ ที่ไม่เคยสื่อสารกับทีมออกแบบ หรือไอเดียใหม่ที่ไม่ได้รับการแปลงเป็นงาน

ระหว่างการโทร ให้เปิดงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสัปดาห์นี้เพียงไม่กี่งาน ยืนยันเจ้าของงาน ขั้นตอนถัดไป และกำหนดวันครบกำหนดในขณะที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้า หากมีงานใหม่ปรากฏขึ้น ให้สร้างงานในทันทีโดยใช้ClickUp Tasksและเพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ หนึ่งบรรทัด เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องตามหาบริบทในภายหลัง

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับช่องทาง, ผู้ชม, หรือขั้นตอนของฟันเนลเพื่อจัดเรียงอย่างรวดเร็วหลังการประชุม. เพิ่มความคิดเห็นเพื่อการชี้แจงเล็ก ๆ น้อย ๆ และติดแท็กเพื่อนร่วมทีมที่ต้องการเห็น.

จังหวะที่เรียบง่ายนี้มอบเส้นเวลาโครงการที่แท้จริงซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสรุปบทสนทนาด้วย AI ชั้นนำ ประหยัดเวลาของคุณ

แดชบอร์ด ClickUp และเอกสาร ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของคุณ

รับข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นได้เร็วขึ้นด้วยสรุปโดย AI ในแดชบอร์ด ClickUp

แคมเปญจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเมื่อตัวเลข แผนการ และคำพูดของคุณสอดคล้องกัน

สร้างแดชบอร์ด ClickUp ที่แสดงประสิทธิภาพของทีมและสถานะของแคมเปญได้ในพริบตา เพิ่มแผนภูมิวงกลมสำหรับสถานะของสินทรัพย์ เส้นกราฟแบบง่ายสำหรับการลงทะเบียนรายสัปดาห์ และการ์ดแสดงปริมาณงาน เพื่อให้หัวหน้าทีมสามารถตรวจสอบความสมดุลได้

หากคุณกำลังสงสัยว่าจะสร้างแดชบอร์ด ClickUp จากศูนย์ได้ในไม่กี่นาทีได้อย่างไร นี่คือวิดีโอ YouTube สั้น ๆ:

จากนั้นคุณสามารถฝังแดชบอร์ดนั้นลงในเอกสาร ClickUp ที่เก็บรายละเอียดงาน บันทึกเสียงและโทนการสื่อสารของคุณ รวมถึงรายการตรวจสอบการอนุมัติแบบกระชับได้

เมื่อภารกิจเสร็จสิ้น เป้าหมายและเป้าหมายทางการตลาดของคุณจะบรรลุผลโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและอธิบายการตัดสินใจระหว่างการประชุมติดตามแคมเปญ

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปแชทรวมทุกช่องทางที่ดีที่สุด

คลิกอัพ เบรน เพื่อเปลี่ยนการพูดคุยให้เป็นการกระทำที่เป็นระเบียบ

รับรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการจากเอกสารบันทึกการประชุมของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain
สร้างการถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมเวลาที่ระบุสำหรับการประชุมของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

ทำให้เรียบง่ายและเป็นมนุษย์ ให้เครื่องมือจัดการกับส่วนที่วุ่นวายเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ผู้คนและทางเลือกได้ ทีมที่ใช้คุณสมบัตินี้มักประหยัดเวลาได้ประมาณหนึ่งวันต่อสัปดาห์ และเสร็จสิ้นงานที่ทำเป็นประจำได้รวดเร็วกว่ามาก ซึ่งมักจะปรากฎเป็นบันทึกด้วยมือที่น้อยลง ขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนน้อยลง และเวลาคิดมากขึ้น

ระหว่างการซิงค์ ClickUp SyncUps

พูดว่า, "สร้างงานสำหรับตัวแปรคารูเซลสามแบบสำหรับ Instagram และมอบหมายให้ Maya ทำเสร็จภายในวันศุกร์" ClickUp Brainจะสร้างงานพร้อมเจ้าของและวันที่ให้โดยอัตโนมัติ

พูดว่า "สรุปการประชุมติดตามแคมเปญวันนี้ในสามบรรทัดและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ" ClickUp Brain จะเขียนสรุปสั้นๆ และเชื่อมโยงแต่ละงานเพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น

หลังจากการโทร

เปิด ClickUp Brain และลองใช้คำสั่งที่เป็นมิตร "แสดงงานที่ติดแท็ก 'โปรโมชั่นฤดูใบไม้ผลิ' ที่ครบกำหนดในสัปดาห์นี้และยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ" คุณจะได้รับรายการที่สามารถวางลงใน ClickUp Chat พร้อมข้อความสั้น ๆ

ต้องการแรงกระตุ้นสำหรับการซิงค์พรุ่งนี้หรือไม่? "ร่างวาระการประชุม 5 นาทีสำหรับการตรวจสอบการทดสอบอีเมล พร้อม KPI หนึ่งตัวและหนึ่งความเสี่ยงที่จะหารือ"

ClickUp BrainGPT - วิธีที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ ClickUp SyncUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ
ขอทราบงานที่ต้องส่งภายในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมการซิงค์กับ ClickUp Brain ในวันพรุ่งนี้

SyncUps ที่เชื่อมโยงการประชุมกับ OKRs และเป้าหมายทางการตลาด

ตั้งเป้าหมายแคมเปญและเพิ่มงานภายในเอกสารของคุณด้วย ClickUp Docs
ตั้งเป้าหมายแคมเปญและเพิ่มงานต่างๆ ภายในเอกสารของคุณด้วย ClickUp Docs

ความก้าวหน้าจะรู้สึกเป็นจริงเมื่อการประชุมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ สร้างเป้าหมายแคมเปญใน ClickUp Doc ที่สะท้อน OKR ของคุณ จากนั้นเชื่อมโยงงานที่รวมเข้ากับเป้าหมายนั้น รวมถึงการส่งมอบงานสร้างสรรค์ จำนวนการทดลอง และเมตริกย่อย เช่น การกรอกแบบฟอร์มรายสัปดาห์ เปิด Doc เพื่อทบทวนเป้าหมายของคุณเมื่อเริ่มต้น SyncUp เพื่อให้ทุกคนเห็นคะแนนเดียวกัน

หากเป้าหมายยังล่าช้า คุณสามารถมอบหมายงานได้ทันทีด้วย ClickUp Tasks กำหนดวันที่ครบกำหนดให้สอดคล้องกับแคมเปญของคุณ และยืนยันกลยุทธ์การติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อทีมส่งมอบงาน เป้าหมายจะขยับไปข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

นั่นคือวิธีที่คุณสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในหลายแพลตฟอร์มและรักษาลำดับความสำคัญให้ชัดเจนในที่เดียว

คลิก ClickUp Super Agents เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญไปข้างหน้าในช่วงระหว่างการประชุม

เร่งความเร็วการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp - ทางเลือกของ sintra ai
เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp

ซูเปอร์เอเจนต์ขยายขอบเขตของสิ่งที่เกิดขึ้นใน SyncUp โดยช่วยให้งานดำเนินต่อไประหว่างแต่ละการประชุม

ในขณะที่ ClickUp Brain ช่วยในขณะนั้นด้วยการบันทึกโน้ต สร้างงาน และสรุปการสนทนา Super Agents จะทำงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาจะตรวจสอบงาน เอกสาร ฟิลด์ที่กำหนดเอง และเป้าหมายในเบื้องหลัง คอยเฝ้าระวังงานที่หยุดชะงัก กำหนดเวลาที่พลาด หรือสัญญาณความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อให้ปัญหาปรากฏขึ้นก่อนที่มันจะชะลอแคมเปญลง

หลังจากการซิงค์อัพแล้ว ซูเปอร์เอเจนต์จะดำเนินงานต่อไป

พวกเขาติดตามว่างานใหม่เสร็จสิ้นตรงเวลาหรือไม่ ตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายเมื่องานถูกส่งต่อ และรักษาความถูกต้องของแดชบอร์ดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม หากแรงผลักดันลดลงหรือการส่งต่องานหยุดชะงัก สัญญาณจะปรากฏขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่หลังจากผลลัพธ์แย่ลงแล้ว

นี่สร้างระบบที่แผนยังคงใช้งานได้ ความคืบหน้ายังคงมองเห็นได้ และการประชุมกลายเป็นจุดตรวจสอบแทนที่จะเป็นศูนย์ควบคุม

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การสื่อสารโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตัวอย่างจากโลกจริง: การรันแคมเปญ SyncUp ใน ClickUp

นี่คือคู่มือการดำเนินการอย่างง่ายที่คุณสามารถคัดลอกไปใช้สำหรับการประชุมติดตามแคมเปญครั้งต่อไปของคุณได้ คู่มือนี้จะช่วยให้การอัปเดตโครงการชัดเจน ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า และมอบเส้นทางที่ชัดเจนและสงบให้กับสมาชิกทีมทุกคนในการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมเวทีใน ClickUp Docs

สร้างวาระการประชุมสั้น ๆ ใน ClickUp Docs โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ความเสี่ยงที่เปิดอยู่ และประเด็นสำคัญสามข้อ แนบงานที่เกี่ยวข้องและระบุผู้ที่ต้องพูดคุยในแต่ละหัวข้อ

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มการซิงค์จากงาน

เปิดช่องแชทของรายการแคมเปญแล้วคลิกไอคอน SyncUp เพื่อเริ่มการโทร เชิญสมาชิกทีมเพิ่มเติม จากนั้นปักหมุดเอกสารวาระการประชุมในแชทเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 3: เปิดแดชบอร์ด ClickUp

แชร์แดชบอร์ด ClickUp ของแคมเปญนี้ ตรวจสอบ KPI บางส่วน สแกนประสิทธิภาพของทีม และชี้ให้เห็นจุดที่อาจเป็นอุปสรรค ให้ส่วนนี้ใช้เวลาไม่เกินสองนาทีเพื่อให้กลุ่มยังคงมีสมาธิ

ขั้นตอนที่ 4: คัดแยกงานและมอบหมายงาน

เปิดงานเฉพาะที่ต้องการการตัดสินใจ มอบหมายงานให้กับเจ้าของงาน เพิ่มวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจน และกำหนดลำดับความสำคัญอย่างง่ายๆ เพิ่มบริบทหนึ่งบรรทัดเพื่อให้ไม่มีใครต้องค้นหาภายหลัง

ขั้นตอนที่ 5: จดบันทึกการตัดสินใจและข้อสังเกต

พิมพ์บันทึกย่ออย่างรวดเร็วในความคิดเห็นของงานหรือใน ClickUp Chat แปลงขั้นตอนถัดไปเป็นงาน ติดแท็กบุคคลที่เหมาะสม และเพิ่มผู้ติดตามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการรับการอัปเดต

ขั้นตอนที่ 6: ปิดวงจรและติดตามความคืบหน้า

จบด้วยประโยคหนึ่งเกี่ยวกับความสำเร็จที่คาดหวังก่อนการตรวจสอบครั้งถัดไป สรุปการประชุม SyncUp จะถูกส่งไปพร้อมกับงาน การอัปเดตเป้าหมายจะแสดงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ และแดชบอร์ดจะสะท้อนความคืบหน้าให้กับหัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการ

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแคมเปญการตลาดฟรี

ตัวชี้วัดที่ควรติดตามด้วย ClickUp SyncUps

Atlassian ได้ทำการทดลองภายในองค์กรโดยแทนที่การประชุมสถานะบางส่วนด้วยวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน และบันทึกเวลาการประชุมที่ประหยัดได้ถึง 5,000 ชั่วโมง ข้อสรุปที่ได้คือง่ายมาก: เมื่อคุณวัดสิ่งที่ถูกต้อง คุณจะปกป้องเวลาและทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น

นี่คือตัวชี้วัดหลักที่คุณควรติดตามทุกสัปดาห์เพื่อให้การซิงค์แคมเปญของคุณยังคงมีประโยชน์และอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง:

  • ความคืบหน้าของแคมเปญ % เสร็จสมบูรณ์บนแดชบอร์ด ClickUp คำนวณจากงานที่ทำเสร็จแล้วเทียบกับงานทั้งหมด พร้อมแสดงแนวโน้มอย่างง่ายตั้งแต่การอัปเดตโครงการครั้งล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตามไทม์ไลน์ของโครงการ
  • อัตราการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ ClickUp SyncUp นับเป็นจำนวนปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ปิดแล้วต่อจำนวนปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่เปิดขึ้นในภารกิจเฉพาะ โดยมีบันทึกสั้น ๆ ในเอกสาร ClickUp และวันที่ครบกำหนดสำหรับปัญหาที่ยังเปิดอยู่
  • ประหยัดเวลาการประชุมผ่านการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส วัดจากระยะเวลาเฉลี่ยของการซิงค์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน และจำนวนการอัปเดตที่จัดการใน ClickUp Chat
  • อัตราการเข้าร่วมและการติดตามผล บันทึกเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมที่ได้แบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างน้อยหนึ่งรายการและดำเนินการตามข้อปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา โดยกรองตามสมาชิกทีมเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมได้อย่างเป็นธรรม
  • ระยะเวลาการตัดสินใจจาก "การแจ้งปัญหา" ในความคิดเห็นของงานจนถึง "การบันทึกการตัดสินใจ" แสดงเป็นชั่วโมงหรือวัน เพื่อให้ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นจุดที่อาจเกิดปัญหาและมอบหมายงานล่วงหน้าได้
  • อัปเดตคะแนนคุณภาพ, การให้คะแนนแบบรวดเร็ว 1–3 หลังจากการซิงค์แต่ละครั้ง พร้อมประโยคอธิบายบริบทหนึ่งประโยค เพื่อให้หัวหน้าทีมสามารถปรับรูปแบบและให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผลการวิจัยแนวโน้มการทำงานปี 2024–25 ของ Microsoftแสดงให้เห็นว่า "วันทำงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด" เป็นเรื่องจริง: พนักงานได้รับอีเมลประมาณ 117 ฉบับต่อวัน และถูกรบกวนทุกๆ 1.75–2 นาที การอัปเดตแบบกระชับ การทำงานแบบอะซิงโครนัส และกำหนดการประชุมที่ชัดเจนขึ้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสมาธิ

ซิงค์ข้อมูลด้วย ClickUp

หากคุณฝันถึงการประชุมทีมการตลาดที่กระชับและตรงประเด็น มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และการอัปเดตโครงการอย่างตรงไปตรงมา SyncUps คือคำตอบสำหรับคุณ!

เพราะด้วย ClickUp ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว SyncUps อยู่เคียงข้างกับงาน, ClickUp Docs, และเป้าหมาย, ทำให้คุณสามารถมอบหมายงาน, อัปเดตไทม์ไลน์ของโครงการ, และติดตามประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม

คุณสามารถใช้ SyncUps เพื่อทำให้การสร้างงานและการตั้งเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าของงานแต่ละคนออกไปพร้อมกับเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดเวลาที่เป็นไปได้ และทรัพยากรที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

นิสัยที่เรียบง่ายและเน้นการทำงานเหล่านี้ เมื่อผสานกับฟีเจอร์ขั้นสูงของ ClickUp จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาแคมเปญที่ช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าและบรรลุผลลัพธ์ใน ClickUp ของคุณ

หากนั่นฟังดูเหมือนสัปดาห์ที่คุณต้องการคุณสามารถลงทะเบียนใช้ ClickUpและทดลองใช้ SyncUp กับทีมของคุณได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ClickUp SyncUps อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ติดกับงาน, ClickUp Docs และการอัปเดตโครงการ คุณสามารถเปิดงานระหว่างการโทร, มอบหมายงาน, ตั้งวันครบกำหนด และรักษาไทม์ไลน์ของโครงการให้ดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการซิงค์ทีมการตลาดและการประชุมติดตามแคมเปญ ไม่ใช่แค่การโทรผ่านวิดีโอเท่านั้น

ใช่ เริ่มการโทรจากพื้นที่แคมเปญและแชร์แดชบอร์ด ClickUp ของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และประสิทธิภาพของทีมแบบเรียลไทม์ อัปเดตการ์ดหรือสถานะได้ทันที และทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มเดียว

มันเปลี่ยนการพูดคุยให้เป็นการกระทำที่เป็นระเบียบ คุณสามารถบันทึกการตัดสินใจ สร้างงานจากสรุป และดึงสรุปสั้น ๆ เข้าไปใน ClickUp Chat เพื่อให้สมาชิกในทีมทราบว่าจะทำอะไรต่อไป สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการวัดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและรักษาความเรียบง่ายของกระบวนการ

ใช่ บันทึกการอัปเดตสั้น ๆ ผ่าน SyncUps ซึ่งจะปรากฏใน ClickUp Clips ของคุณ คัดลอกและโพสต์ลิงก์ในช่อง และเพิ่มบันทึกในภารกิจหรือเอกสารเพื่อบริบท ผู้คนสามารถตอบกลับใน ClickUp Chat ทำเครื่องหมายภารกิจของพวกเขา และดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องเพิ่มความเครียดหรือการประชุมเพิ่มเติม

เริ่มต้นด้วยการทบทวน ClickUp Dashboards เป็นเวลาสองนาที จากนั้นดำเนินการกับห้าภารกิจหลักที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย สำหรับแต่ละรายการ ให้ยืนยันเจ้าของ ขั้นตอนถัดไป และกำหนดเวลาส่งงาน พร้อมทั้งบันทึกคำถามไว้ใน ClickUp Docs เพื่อติดตามผล ปิดท้ายด้วยการระบุความเสี่ยง ความต้องการในการติดตามเวลา และความสำเร็จที่ชัดเจนหนึ่งอย่าง เพื่อให้ทีมมีสมาธิและสามารถติดตามประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ