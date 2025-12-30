วิธีที่ผู้จัดการการเติบโตสามารถขยาย UGC และเนื้อหาที่นำโดยชุมชน

การตลาดไม่ใช่แค่ตัวเลขบนแดชบอร์ดอีกต่อไป มันคือความไว้วางใจ
ในการสำรวจหนึ่ง พบว่า13% ของผู้ซื้อบริการกล่าวว่าพวกเขาจะยกเลิกการซื้อหากไม่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น รีวิว รูปภาพ และเนื้อหาจากผู้ใช้จริงทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางสังคมในรูปแบบที่การโฆษณาแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้
บทความนี้ช่วยอธิบายว่าผู้จัดการการเติบโตสามารถขยายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองและเนื้อหาที่นำโดยชุมชนด้วยเจตนาได้อย่างไร
คุณจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) มีบทบาทอย่างไรในกลยุทธ์การตลาดของคุณ วิธีกระตุ้นสมาชิกในชุมชน และวิธีการวัดผลกระทบ
⭐ แม่แบบแนะนำ
เบื่อกับการพยายามบริหารชุมชนผ่านสเปรดชีตและอีเมลที่สับสนหรือไม่? ใช้เทมเพลตการจัดการชุมชนของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบการสนทนา เนื้อหา และการติดตามผลในเวิร์กโฟลว์เดียว ทำให้คุณสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นและรักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกได้
การเติบโตที่นำโดยชุมชนและ UGC คืออะไร?
Duolingoขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการผสาน โซเชียลมีเดียไวรัล เข้ากับชุมชนที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ร่วมสร้างสรรค์ โดยขยายความบันเทิงบน TikTok ควบคู่ไปกับฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ พวกเขาได้บรรลุผู้ใช้รายวัน 46.6 ล้านคนและมีผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินมากกว่า 10ล้านคน
ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานระหว่าง ความสนุก, แฟนคลับ, และข้อเสนอแนะ สามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนซึ่งเหนือกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม
พวกเขาทำได้อย่างไร?
- เรื่องราวไวรัลแบบใช้ซ้ำได้: ด้วยการใช้ "มุกตลกซ้ำๆ" (เช่น การที่ดูโอแอบชอบดูอา ลิปา) ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เข้ากับกระแสปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
- การสร้างโดยชุมชนเป็นผู้นำ: ผ่านโปรแกรม Incubator, Duolingo ได้ให้กำลังใจอาสาสมัครสองภาษาในการสร้างและขยายเนื้อหาหลักสูตรจริงของพวกเขา
- การวนรอบแบบออฟไลน์ → ออนไลน์: ก่อนปี 2020 ทีมงานได้จัดกิจกรรมประมาณ 600 ครั้งต่อสัปดาห์ใน 113 ประเทศ—การพบปะที่จุดประกายการสอนระหว่างเพื่อน
แนวคิดนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้จัดการการเติบโตสามารถขยายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองและเนื้อหาที่นำโดยชุมชนได้
🧐 การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้ vs. การเติบโตที่นำโดยชุมชน
เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือ UGC คือเนื้อหาสาธารณะใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกบริษัทของคุณ ซึ่งรวมถึงรีวิว รูปภาพ วิดีโอ โพสต์แนะนำวิธีใช้ แม่แบบ และเรื่องราวความสำเร็จ
UGC ที่ดีมักแสดงให้เห็นถึงความพยายามสร้างสรรค์บางอย่าง มีชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของคุณ และไม่ได้ถูกผลิตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานของใครบางคนภายในแบรนด์ของคุณ
ในขณะเดียวกัน การเติบโตที่นำโดยชุมชน เป็นกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยด้านการได้มาซึ่งลูกค้า การกระตุ้นการใช้งาน และการรักษาลูกค้าผ่านโปรแกรมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง คิดถึงกิจกรรม AMA, การพบปะสังสรรค์, วงสนทนาสำหรับผู้สร้าง, ชั่วโมงทำงานออฟฟิศ, และโพสต์ของทูตชุมชน
แต่ความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้: UGC คือเนื้อหา ส่วนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนคือระบบที่ทำให้เนื้อหาไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง
UGC มอบเนื้อหาที่แท้จริงและหลักฐานทางสังคมให้กับคุณ โปรแกรมชุมชนให้คำแนะนำ เส้นทางที่ปลอดภัย การควบคุมดูแล และสิทธิ์ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ทำให้ทีมเหนื่อยล้าหรือใช้งบประมาณด้านเนื้อหาจนเกินตัว
ตัวอย่างเช่นชุมชน Figmaเป็นแพลตฟอร์ม UGC ที่สร้างขึ้นในตัว: นักออกแบบเผยแพร่ไฟล์/ปลั๊กอิน; คนอื่นคัดลอกและปรับใช้มัน โครงสร้างนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว (เผยแพร่, คัดลอก, สถิติ) ทำให้เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้แพร่กระจายผ่านผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ความพยายามจากทีมหลักน้อยที่สุด
ทำไมการขยายขนาดเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและเนื้อหาที่นำโดยชุมชนจึงมีความสำคัญ
การขยายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและเนื้อหาที่นำโดยชุมชนไม่ใช่การเล่นเพื่อความภาคภูมิใจ
หากคุณเป็นผู้จัดการด้านการเติบโตที่ทำงานอย่างจริงจังเพื่อขยายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง (UGC) และเนื้อหาที่นำโดยชุมชน ผลตอบแทนจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบของหลักฐานทางสังคม ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่ลดลง และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วขึ้น
มาดูกันว่าแบรนด์อย่าง Nike, Airbnb, Dove และ Figma ใช้ UGC และโปรแกรมชุมชนอย่างไร!
1. สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในระดับที่กว้างขวาง
การโฆษณาแบบดั้งเดิมนั้นถูกขัดเกลาอย่างประณีต แต่ไม่ได้ถูกเชื่อถือเสมอไป UGC ทำงานได้เพราะเป็นหลักฐานทางสังคมจากผู้คนจริง ในบริบทจริง มันช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ได้เร็วกว่าช่องทางทางการตลาดแบบดั้งเดิม
การวิจัยจาก Bazaarvoiceพบว่าผู้ซื้อสินค้าบนหน้าสินค้าให้ความไว้วางใจในเนื้อหาผู้ใช้ (UGC) มากกว่าเนื้อหาที่มีแบรนด์อย่างท่วมท้น
สำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ UGC ที่ใกล้กับช่วงเวลาการซื้อ (เช่น รูปภาพสินค้า วิดีโอรีวิว และคำถาม-คำตอบ) สามารถลดความกังวลของผู้ซื้อและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้
พูดง่ายๆ คือ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้จัดการการเติบโตสามารถขยายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและเนื้อหาที่นำโดยชุมชนได้โดยไม่ทำให้งบประมาณการผลิตพองตัว
2. ลดการพึ่งพาการได้มาซึ่งลูกค้าแบบเสียค่าใช้จ่าย
เป็นตัวของตัวเองเถอะ; คนอื่น ๆ ก็มีคนของเขาอยู่แล้ว
UGC ยืมแนวคิดจากคู่มือเล่มนี้มาใช้
ข้อมูลจาก Emplifiเผยว่า UGC สร้างการมีส่วนร่วมได้เกือบ 4 เท่า ของโฆษณา Instagram มาตรฐาน สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการการเติบโตบรรลุ KPI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเปลี่ยนงบประมาณจากการซื้อ "การแสดงผล" ไปสู่การสร้าง "อิทธิพล"
📌 ตัวอย่าง:การแข่งขันของ GoProเช่น Line of the Winter จะรวบรวมคลิปจากผู้ใช้ในภาคสนามผ่านแฮชแท็กและรางวัลที่มีแบรนด์ ซึ่งช่วยให้ช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเขาเต็มไปด้วยเนื้อหาที่แท้จริงซึ่งสร้างโดยลูกค้า
3. ส่งเสริมการสนับสนุนแบรนด์และการขยายผลแบบออร์แกนิก
ไนกี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนลูกค้าทั่วไปให้กลายเป็นทูตของแบรนด์ การมีส่วนร่วมทางสังคมของพวกเขาเชิญชวนแฟนๆ ให้โพสต์ช่วงเวลาการฝึกซ้อมและแท็กไลน์ผลิตภัณฑ์ จากนั้นแบรนด์จะคัดสรรผลงานที่ดีที่สุดเพื่อเน้นทั้งแบรนด์และสมาชิกในชุมชน
💯 ผลลัพธ์คือกระแสเนื้อหาที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพมากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม
ตัวอย่างจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคือโปรแกรมสะสมคะแนนของสตาร์บัคส์ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมซ้ำและฐานสมาชิกที่ภักดีซึ่งพูดคุย โพสต์ และกลับมาใช้บริการอีก
ในปีงบประมาณ 2024สตาร์บัคส์รายงานว่ามีสมาชิกที่ใช้งานต่อเนื่อง 90 วันจำนวน 33.8 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา ฐานนี้ช่วยเพิ่มการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่และเมนูตามฤดูกาลอย่างเป็นธรรมชาติผ่านโพสต์และเรื่องราวในสื่อสังคมออนไลน์
นั่นคือการเติบโตของชุมชนที่ทวีคูณเกินกว่าที่การชำระเงินเพียงอย่างเดียวจะมอบให้ได้
4. สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เนื้อหาที่นำโดยชุมชนเป็นช่องทางวิจัยแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)ไมโครซอฟท์ได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องเป็นราวผ่านพอร์ทัลข้อเสนอแนะสาธารณะของตน ที่ผู้ใช้สามารถส่งคำแนะนำและโหวตไอเดียข้ามผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ จากนั้นติดตามการตอบกลับจากทีมผู้พัฒนา
คุณสามารถนำโครงสร้างนี้ไปใช้กับแพลตฟอร์ม UGC ของคุณเองเพื่อแสดงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณการส่ง เวลาในการตอบกลับ และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งออกไปแล้ว
Figma เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคลาสสิกของการผสานรวม UGC เข้ากับผลิตภัณฑ์
การสรุป"คุณเป็นผู้กำหนด"แสดงให้เห็นว่าฟีเจอร์ที่ส่งมอบนั้นขับเคลื่อนโดยความคิดเห็นของนักออกแบบ ไฟล์จากชุมชน และการสนทนาอย่างต่อเนื่อง มันส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ
ความท้าทายในการขยายขนาดเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและเนื้อหาของชุมชน
นักการตลาดคนหนึ่งบน Redditกล่าวว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือ "การขยายให้มี UGC ที่ใช้งานอยู่ 50 รายการพร้อมกัน" เพราะแต่ละกลุ่มเฉพาะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และ ROAS ก็ยากที่จะระบุได้ชัดเจนแม้จะใช้ลิงก์ติดตามก็ตาม
อีกคนหนึ่งอธิบายว่าUGC จะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้สร้างเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง และความสม่ำเสมอระหว่างกลุ่มเฉพาะทางต่างหากที่เป็นสิ่งที่ทำให้เสียเวลาจริง ๆ
นั่นเป็นความจริงสำหรับทีมการตลาดส่วนใหญ่
🚩 มาดูอุปสรรคเฉพาะที่ผู้จัดการการเติบโตต้องเผชิญเมื่อขยาย UGC และเนื้อหาที่นำโดยชุมชน:
- การวัดผลและความเร็ว: การระบุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในแพลตฟอร์มที่แยกส่วนกันเป็นเรื่องยาก เนื่องจากตัวชี้วัดแบบ "คลิกสุดท้าย" (last-click) ไม่ได้คำนึงถึงบทบาทของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) ที่ช่วยสนับสนุนการขายในขั้นตอนสุดท้าย นอกจากนี้ การต้องตรวจสอบและปรับแต่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้โทนของผู้สร้างเนื้อหาที่เหมาะสม ยังทำให้ความต่อเนื่องของแคมเปญช้าลง
- การจัดการด้านกฎหมายและสิทธิ: "เนื้อหาสาธารณะ" ไม่ใช่ "เนื้อหาที่สามารถใช้ได้ฟรี" แบรนด์ต่างๆ เผชิญกับ ความเสี่ยงด้านลิขสิทธิ์และความเป็นส่วนตัว อย่างมากหากนำรีวิวหรือวิดีโอของผู้ใช้ไปใช้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมทางกฎหมายอย่างชัดเจนและมีข้อกำหนดการใช้งานที่ชัดเจน
- การรักษาชุมชนให้แข็งแรง: เมื่อชุมชนขยายตัว งานการควบคุมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หากไม่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นและไม่มีแนวทางที่ชัดเจน พฤติกรรมที่เป็นพิษสามารถทำลายความไว้วางใจในแบรนด์ได้เร็วกว่าที่ทีมจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแพลตฟอร์มได้
- การบาลานซ์ความเป็นตัวจริงกับมาตรฐานแบรนด์: อัลกอริทึมให้รางวัลกับคอนเทนต์ที่ดู "ดิบ" แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักต้องการให้สินทรัพย์ดู "เรียบร้อย" อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือการโน้มน้าวให้ผู้นำให้ความสำคัญกับ ความจริงมากกว่าความสมบูรณ์แบบ ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและคุณค่าของแบรนด์ไว้
- การจัดหาและโลจิสติกส์: การค้นหาผู้สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมในนิชที่เหมาะสมมีความสำคัญมากกว่าจำนวนผู้ติดตาม แต่การส่งข้อความแบบสุ่ม (cold DMing) ด้วยตนเองนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ทีมจำเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติสำหรับการมอบหมายงาน, การอัปโหลด, และการอนุมัติเพื่อให้มีการไหลของเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
วิธีที่ผู้จัดการการเติบโตสามารถขยายการตลาดแบบผู้ใช้สร้างเนื้อหา (UGC) และการรณรงค์ที่นำโดยชุมชน
ยูนิลีเวอร์ได้ย้าย 50%ของงบประมาณสื่อไปยังโปรแกรมโซเชียลและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อมุ่งสู่ "ความน่าปรารถนาในระดับใหญ่" นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าชุมชนและเนื้อหาของผู้สร้างเป็นศูนย์กลางของการเติบโตในปัจจุบัน
หลายทีมรู้สึกถึงภาระงานที่กระจายตัวออกไป ซึ่งงาน การอนุมัติ และสินทรัพย์ต่างๆ ถูกเก็บไว้หลายที่เกินไป จนทำให้บริบทสูญหาย เมื่อเพิ่มการกระจายตัวของ AIเข้ามาอีก ด้วยเครื่องมือที่แยกจากกันและไม่รู้จักงานของคุณ แคมเปญง่ายๆ ก็กลายเป็นเรื่องช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ทำงานครบวงจรสำหรับทีมของคุณ
มาดูกันว่าผู้จัดการการเติบโตสามารถขยายแคมเปญที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้และชุมชนได้อย่างไรด้วยการใช้คำสั่งง่ายๆ และระบบ ClickUp ที่เบา!
1) มาตรฐานการแจ้งเตือนเพื่อให้การส่งข้อมูลรู้สึกง่าย (และสอดคล้องกับแบรนด์)
เริ่มต้นด้วยชุดหัวข้อประจำสัปดาห์ที่สมาชิกในชุมชนของคุณสามารถตอบสนองได้ในไม่กี่นาที ให้เนื้อหาเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์มที่คุณเผยแพร่ เช่น แนวคิดสำหรับ TikTok, มุมมองสำหรับ LinkedIn carousel, โครงร่างบทแนะนำสั้นๆ, หรือสคริปต์ก่อนและหลัง
ที่นี่คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บชุดคำแนะนำ ค่านิยมของแบรนด์ และสิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำไว้ในที่เดียว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเขียนแนวทางใหม่สำหรับทุกแคมเปญ
เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ หรือฝ่ายสังคม ให้จัดการในบริบทด้วยการ @mentions และความคิดเห็น วิธีนี้จะช่วยให้เหตุผลยังคงเชื่อมโยงกับสรุปสุดท้าย
กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการจัดการเนื้อหาชุมชนของคุณอยู่หรือไม่?เทมเพลตการจัดการชุมชนของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความเป็นจริงของการสร้างชุมชนในแต่ละวัน วางแผนหัวข้อเนื้อหา ตอบสนองต่อสมาชิกในชุมชนอย่างทันท่วงที และติดตามสิ่งที่ได้ผลในช่องทางทางการตลาดของคุณ
คุณสามารถใช้มันเพื่อวางแผนธีม จัดระเบียบงานตามหมวดหมู่ และรักษาการไหลของการอนุมัติให้มองเห็นได้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงกิจกรรมเสมือนจริง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามงานของชุมชนด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น อนุมัติ, ถูกบล็อก, และต้องการการอนุมัติ
- วางแผนหัวข้อเนื้อหาชุมชนและกิจวัตรการมีส่วนร่วมในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ร่วมกัน
- สลับระหว่างมุมมอง ไทม์ไลน์และมุมมองแกนต์เพื่อจัดการลำดับเหตุการณ์และโครงการที่กำลังดำเนินอยู่
- จัดระเบียบงานโดยใช้มุมมอง จัดกลุ่มตามหมวดหมู่ เพื่อไม่ให้ลำดับความสำคัญถูกฝังอยู่
- ใช้มุมมองคู่มือเริ่มต้นเพื่อแนะนำเพื่อนร่วมทีมและรักษาความสอดคล้องของกระบวนการ
2) สร้างกระบวนการส่งผลงานและจัดการสิทธิ์ที่คุณไว้วางใจได้
ความพยายามของ UGC จะหยุดชะงักเมื่อ "เนื้อหาสาธารณะ" ถูกมองว่าเป็น "ใช้ซ้ำได้ฟรี" สร้างระบบรับข้อมูลที่เรียบง่ายซึ่งสามารถจับข้อมูลได้:
- ใครเป็นผู้สร้าง (เรื่องราวของผู้ใช้, ชื่อผู้สร้าง, ลูกค้าที่มีอยู่แล้ว vs. ลูกค้าใหม่)
- ที่อยู่อาศัย (แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ โพสต์ในชุมชน)
- วิธีที่คุณสามารถใช้ได้ (เฉพาะแบบออร์แกนิกเท่านั้น vs. แบบเสียค่าใช้จ่าย, ช่วงเวลาการใช้งาน, พื้นที่)
- หลักฐานการอนุญาต (รหัสยินยอม, ลิงก์การเผยแพร่, ภาพหน้าจอข้อความ)
เมื่อโครงสร้างถูกกำหนดแล้วClickUp Dashboardsสามารถติดตามจุดคอขวดในการดำเนินงานได้ ติดตามสิ่งที่ทำให้ช้าลง: เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ อัตราส่วนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และสินทรัพย์ที่รอการแก้ไข
คุณยังสามารถใช้AI Cardsสำหรับแดชบอร์ดของคุณได้เช่นกัน เพื่อการอัปเดตและสรุปข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นเมื่อคุณรายงานความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) เปลี่ยนโครงการชุมชนให้กลายเป็น "พิธีกรรมด้านเนื้อหา"
การเติบโตของชุมชนจะกลายเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้เมื่อคุณดำเนินการซ้ำตามกำหนดเวลา:
- AMA รายเดือนหรือเวลาทำการ (การมีส่วนร่วมของชุมชน + ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)
- "แสดงขั้นตอนการทำงานของคุณ" (เนื้อหาที่สร้างขึ้น + หลักฐานทางสังคม)
- สัปดาห์การสอน (สร้างการสอนที่ช่วยลดความยุ่งยากสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ)
- กิจกรรมเสมือนจริงพร้อมโพสต์สรุป (ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า + การขยายผล)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เทมเพลตแผน 30-60-90 วันจาก ClickUpเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับไตรมาสถัดไป กำหนด 30 วันแรกให้เน้นการเคลียร์งานและสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็ว 30 วันถัดไปเน้นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ และอีก 30 วันสุดท้ายเน้นการขยายผลและการมอบหมายงาน ให้ปฏิบัติได้จริง: กำหนดผู้รับผิดชอบ ตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ 2-3 ข้อ และทบทวนผลทุกสัปดาห์
4) ใช้การทดลองเพื่อขยายสิ่งที่ได้ผล ไม่ใช่สิ่งที่ดัง
เมื่อคุณโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ไอเดียที่ดีเพียงหนึ่งเดียวยังอาจล้มเหลวได้หากจุดดึงดูด รูปแบบ หรือคำกระตุ้นการตัดสินใจไม่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้น
ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถพึ่งพาแม่แบบไวท์บอร์ดการทดลองการเติบโตของ ClickUpเพื่อช่วยคุณดำเนินการทดลองได้ มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการและรักษาความร่วมมือให้เรียบง่ายเมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนเข้ามามีส่วนร่วม
มันยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ: ระดมความคิดบนไวท์บอร์ด, จัดลำดับความสำคัญ, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, และติดตามความคืบหน้าผ่านการนำไปใช้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แผนผังสมมติฐาน ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และขั้นตอนถัดไปบนกระดานไวท์บอร์ดเดียวที่ทีมของคุณสามารถแก้ไขร่วมกันได้
- ติดตามการทดลองด้วยสถานะง่ายๆ เช่น "เปิด" และ "เสร็จสิ้น" เพื่อไม่ให้มีอะไรติดขัดระหว่างการทดสอบ
- จัดหมวดหมู่การทดลองด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้การรายงานมีความสม่ำเสมอเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น
- ใช้มุมมองกระดานการทดลอง การเติบโต เพื่อ จัดลำดับความสำคัญของการทดสอบและมอบหมายเจ้าของ
- ให้ทีมของคุณสอดคล้องกับมุมมอง Getting Started Guide เพื่อการตั้งค่าการทดลองไม่แตกต่างกันตามบุคคล
5) นำสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งหนึ่งอย่างมาใช้ใหม่ในหลายช่องทางโดยไม่สูญเสียบริบท
หากคุณต้องการเพิ่มเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นโดยไม่เพิ่มต้นทุนการผลิตเนื้อหา คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการทำงานแบบ "หนึ่งเรื่องราว หลายรูปแบบ" (วิดีโอสั้น, คาราโอเกะ, สแนปช็อตอีเมล, บล็อกพิสูจน์หน้า landing)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUpเพื่อเชื่อมโยงสินทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่ละรายการกับเวอร์ชันที่นำไปใช้ใหม่และวันที่เผยแพร่ แทนที่จะต้องติดตามเนื้อหาในเอกสารและปฏิทินที่แยกจากกัน คุณจะได้รับเทมเพลตรายการที่ทำให้ทุกชิ้นส่วนของเนื้อหาเชื่อมโยงกับเจ้าของและผู้อนุมัติ
6) รักษาให้ลูปการให้ข้อเสนอแนะมองเห็นได้ (เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมอีกครั้ง)
ชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองของคุณจะมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นผลลัพธ์ จับประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำจากการสนทนาในชุมชนและส่งต่อไปยังฝ่ายผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์ลูกค้า จากนั้นเผยแพร่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
แทนที่จะอ่านทุกกระทู้ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ รายการ หรือโปรเจกต์ จากนั้นแปลงผลลัพธ์เป็นขั้นตอนถัดไป (งานเนื้อหาหรือการดำเนินการดูแล)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Agentsเพื่อลดภาระในการตรวจสอบและกลั่นกรองClickUpAgents เหล่านี้เป็น AI ที่สามารถทำงานภายใน Spaces, Lists หรือClickUp ChatChannels ที่กำหนดไว้ และดำเนินการเมื่อมีการกระตุ้นและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สำหรับ UGC นั้น อาจเป็นการแท็กการส่งข้อมูล ตรวจสอบว่าช่องความยินยอมถูกกรอกหรือไม่ ส่งเนื้อหาไปยังผู้ตรวจสอบ หรือสร้างงานจากบันทึกการประชุม
การวัดผลกระทบของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและชุมชน
หากคุณจริงจังกับการขยายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองและเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ให้เริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาดังกล่าวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ชัดเจน แทนที่จะเน้นเพียงตัวเลขที่ดูดีแต่ไม่มีนัยสำคัญ
รายงานแนวโน้มสื่อดิจิทัลปี 2025 ของ Deloitteระบุว่า 56% ของคนรุ่น Gen Z และ 43% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลพบว่าเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียน่าสนใจมากกว่าโทรทัศน์ ประมาณครึ่งหนึ่งรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้สร้างเนื้อหามากกว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงทางโทรทัศน์
สมาชิกชุมชนและผู้สร้างสรรค์ของคุณ คือวัฒนธรรม
😉 ดังนั้น นี่คือกรอบการทำงานแบบเบาสำหรับการรายงาน:
- รวบรวม: รวมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างไว้ทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมแท็กที่ชัดเจนสำหรับช่องทาง, แคมเปญ, รูปแบบ, ผลิตภัณฑ์, และตลาด
- คุณลักษณะ: เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ UGC กับ non-UGC บนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
- หลักฐานทางสังคมบนพื้นผิว: วาง UGC ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ใกล้กับปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการและขั้นตอนการชำระเงิน
- ปิดวงจร: นำธีมที่เกิดขึ้นซ้ำกลับมาใช้กับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ลูกค้า จากนั้นประกาศการแก้ไขที่ส่งมอบแล้วกลับไปยังสมาชิกชุมชน
- ทำซ้ำทุกเดือน: วัดการบันทึกและการแชร์, ปรับปรุงแฮชแท็กที่มีแบรนด์, และตัดสิ่งที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการขยายเนื้อหา UGC และชุมชน
จากการสำรวจของClickUpที่มีผู้เข้าร่วม 1,000 คน พบว่าประมาณ 45% ของทีมได้ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่เคยนำมาใช้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใช้เครื่องมือมากเกินไปทำลายความไว้วางใจและผลลัพธ์
คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือมากมายจนเกินความจำเป็นเพื่อขยายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและการเติบโตของชุมชน เครื่องมือที่เหมาะสมเพียงห้าอย่างครอบคลุมการฟังและการค้นพบ การจัดการสิทธิ์และการเผยแพร่ การดำเนินงานของผู้สร้าง และชั้น "AI เพื่อการทำงาน" ที่รักษาบริบทไว้ในที่เดียว
1. คลิกอัพ
กลยุทธ์ UGC ของคุณเริ่มรับมือไม่ไหวกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น: การส่งผลงานจากหลากหลายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย การอนุมัติที่กระจัดกระจายอยู่ในแชท และตัวชี้วัดสำคัญที่กระจายอยู่หลายแท็บ ClickUp ได้รวบรวมทุกสิ่งไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวเพื่อแก้ไขปัญหานี้
ด้วย ClickUp แทนที่จะมองเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเป็นเพียง "หลักฐานทางสังคมแบบสุ่ม" คุณสามารถจัดการมันเหมือนกับกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ ทุกสินทรัพย์มีเจ้าของ สถานะ และเส้นทางที่ชัดเจนกลับไปยังกลยุทธ์การตลาดของคุณ
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณสรุปการสนทนาในชุมชนที่ยาวเหยียด ดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการอัปเดต และร่างเนื้อหาสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง: บันทึกการส่งผลงานของผู้สร้างโดยอัตโนมัติ พร้อมกับการอนุญาตทางกฎหมายและสิทธิ์ที่จำเป็นโดยใช้ClickUp Forms
- การส่งต่ออัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อกระตุ้นขั้นตอนถัดไป (เช่น ย้ายรายการไปยังขั้นตอนถัดไปเมื่อมีการยืนยันข้อมูลในฟิลด์เช่น "สิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต")
- รายงานตามความต้องการ: ตรวจสอบ KPI รายสัปดาห์และให้การเข้าถึงตามบทบาทสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ ClickUp Dashboards
- การติดตาม KPI:ใช้ฟิลด์ AIแบบกำหนดเองของ ClickUp เพื่อแสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้เห็นชัดเจนควบคู่ไปกับงานแคมเปญ
- ประสิทธิภาพการดำเนินงาน: ลดงานที่ไม่จำเป็นในกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาด้วยTalk to TextและSuper Agents
ข้อจำกัดของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ตรวจสอบเขียนว่า:
ฉันชอบที่ทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อความเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่าง Google Drive, อีเมล, WhatsApp, "รายการสิ่งที่ต้องทำ" และแอปน่ารำคาญอื่นๆ ที่ไม่ทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องอีกต่อไป - ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในที่เดียวนี้จริงๆ
ฉันชอบที่ทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อความเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่าง Google Drive, อีเมล, WhatsApp, "รายการสิ่งที่ต้องทำ" และแอปน่ารำคาญอื่นๆ ที่ไม่ทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องอีกต่อไป - ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในที่เดียวนี้จริงๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างกิจวัตรการดำเนินงาน UGC ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI ด้วย ClickUp BrainGPT.
เมื่อคุณจัดการ UGC ในปริมาณมาก ความรวดเร็วมีความสำคัญ แต่ความสม่ำเสมอสำคัญยิ่งกว่า ClickUp BrainGPT สามารถช่วยคุณจับความคิดได้เร็วขึ้น และเปลี่ยนข้อมูลจากชุมชนให้กลายเป็นบรีฟที่สามารถทำซ้ำได้
- จับภาพ UGC hooks และบันทึกของผู้สร้างได้ทันทีด้วย Talk to Text: ใช้ ClickUp BrainGPT's Talk to Text เพื่อบันทึก hook, CTA หรือสรุปสั้น ๆ ได้ทุกที่ที่คุณอยู่ เพิ่มชื่อผลิตภัณฑ์, แฮชแท็กแบรนด์, และคำที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญลงในพจนานุกรมของ BrainGPT ของคุณเพื่อให้สรุปของคุณมีความสม่ำเสมอ
- ถามคำถามที่เปิดเผยรูปแบบ ไม่ใช่แค่ "เกิดอะไรขึ้น": ใช้โมเดล Brain ใน BrainGPT เมื่อคุณต้องการคำตอบที่อิงกับงานของคุณ เนื่องจากสามารถค้นหาใน ClickUp แอปที่เชื่อมต่อ และเว็บได้ ตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถใช้ได้: "มุมมองของผู้ใช้ที่สร้างเนื้อหา (UGC) แบบใดที่ได้รับการบันทึกและแชร์มากที่สุดในเดือนนี้?" "แสดงเรื่องราวของผู้ใช้ที่เราได้นำกลับมาใช้ใหม่ในหลายช่องทาง และช่องทางใดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด" "ข้อโต้แย้งที่พบบ่อยที่สุดในการสนทนาในชุมชนในไตรมาสนี้คืออะไร?"
- "มุมมอง UGC ใดได้รับการบันทึกและแชร์มากที่สุดในเดือนนี้?"
- "แสดงให้ฉันเห็นเรื่องราวของผู้ใช้ที่เราใช้ซ้ำในหลายช่องทาง และอะไรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด"
- "ข้อโต้แย้งที่พบบ่อยที่สุดในการอภิปรายของชุมชนในไตรมาสนี้คืออะไร?"
- "มุมมอง UGC แบบไหนได้รับการบันทึกและแชร์มากที่สุดในเดือนนี้?"
- "แสดงให้ฉันเห็นเรื่องราวของผู้ใช้ที่เราใช้ซ้ำในหลายช่องทาง และสิ่งที่ทำผลงานได้ดีที่สุด"
- "ข้อโต้แย้งที่พบบ่อยที่สุดในการอภิปรายของชุมชนในไตรมาสนี้คืออะไร?"
- ค้นหาสินทรัพย์ในอดีตโดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์: ใช้ClickUp BrainGPT's Enterprise Searchเพื่อดึงสรุปหรือเนื้อหาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขึ้นมาใช้ใหม่ได้ เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างรูปแบบที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล แทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงาน: ให้คง Brain ไว้เมื่อคุณต้องการคำตอบที่คำนึงถึงบริบทของพื้นที่ทำงาน จากนั้นเปลี่ยนไปใช้ ChatGPT, Claude หรือ Gemini เมื่อคุณต้องการการเขียนใหม่อย่างรวดเร็วหรือโทนเสียงที่แตกต่างกัน (โมเดลเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงความรู้ในพื้นที่ทำงานของคุณ)
2. สปราวต์ โซเชียล
Sprout Social ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ผู้ชมของคุณชื่นชอบและค้นหาเทรนด์ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้ปฏิทินเนื้อหาของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ
ในขณะที่ Sprout จัดการ การโพสต์และการรายงาน โดยทั่วไปแล้วจะทำงานร่วมกับระบบแยกต่างหากที่จัดการงานสร้างสรรค์ของคุณ (เช่น การเขียนบรีฟและการได้รับสิทธิ์ทางกฎหมาย)
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- จัดการตารางการโพสต์ของคุณในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและได้รับการอนุมัติจากทีมในที่เดียว
- ใช้เครื่องมือการฟังเพื่อดูว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณและวัดการมีส่วนร่วมของพวกเขา
- ดูข้อมูลทั้งหมดของคุณพร้อมกันเพื่อดูว่าช่องทางโซเชียลใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- การกำหนดราคาตามจำนวนที่นั่งสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก
- การฟังขั้นสูงและความลึกในการรายงานอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่า
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: 199 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- มืออาชีพ: 299 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- ขั้นสูง: 399 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (5,750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Sprout Social ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบเขียนว่า:
Sprout Social เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการทำให้การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้นมาก ฉันชอบที่มีแพลตฟอร์มทั้งหมดเชื่อมต่อในที่เดียว ทำให้การจัดตารางเวลาและการโพสต์ง่ายขึ้นมาก
3. Emplifi
Emplifi เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกทางสังคมและการติดตามประสิทธิภาพที่ชัดเจนในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ช่วยทีมขนาดใหญ่ในการติดตามประสิทธิภาพของโพสต์และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ
สำหรับผู้จัดการการเติบโต Emplifi ช่วยวัดและปรับปรุง เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) โดยแสดงให้เห็นว่าโพสต์ใดทำหน้าที่เป็น "หลักฐานทางสังคม" ที่ดีที่สุดและช่วยเปลี่ยนผู้ติดตามให้กลายเป็นลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Emplifi
- รายงานตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและเนื้อหาที่สร้างขึ้นในทุกช่องทาง
- ค้นหาว่าภาพถ่ายและวิดีโอที่แฟนๆ สร้างขึ้นใดที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากที่สุด
- มาตรฐานการรายงานทั่วทุกภูมิภาคและทีมเพื่อการวัดผลที่สม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Emplifi
- การกำหนดราคาโดยทั่วไปจะอ้างอิงจากใบเสนอราคา ซึ่งทำให้การจัดทำงบประมาณในระยะเริ่มต้นยากขึ้น
ราคาของ Emplifi
- การตลาดทางสังคมที่จำเป็น: $1,249/เดือน
- การตลาดทางสังคมขั้นสูง: 2,499 ดอลลาร์/เดือน
- แผนการดูแลสังคม: ราคาตามตกลง
- แผนการพาณิชย์ทางสังคม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Emplifi
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 360+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Emplifi ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบเขียนว่า:
ฉันชอบที่คุณสามารถรวบรวมโซเชียลมีเดียและเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และยังสามารถโพสต์เนื้อหาไปยังโซเชียลมีเดียทั้งหมดหรือเพียงแห่งเดียวได้โดยตรง รวมถึงสามารถตรวจสอบสถิติทุกอย่างได้จากที่เดียวด้วย
4. Bazaarvoice
Bazaarvoice เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่แบรนด์อีคอมเมิร์ซสำหรับการรวบรวมและเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ เช่น การให้คะแนน รีวิว และการส่งภาพ มันมีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อคุณต้องการให้เนื้อหาผู้ใช้ (UGC) ปรากฏใกล้กับจุดตัดสินใจซื้อ ซึ่งหลักฐานทางสังคมสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อได้
นอกจากนี้ยังรองรับการเผยแพร่ข้ามระบบนิเวศของร้านค้าปลีกและพันธมิตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซของคุณพึ่งพาหลายช่องทางนอกเหนือจากเว็บไซต์ของคุณเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bazaarvoice
ข้อจำกัดของ Bazaarvoice
ราคาของ Bazaarvoice
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Bazaarvoice
- G2: 4. 2/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Bazaarvoice ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบเขียนว่า:
ฉันชอบที่คุณสามารถรวบรวมโซเชียลมีเดียและเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และยังสามารถโพสต์เนื้อหาไปยังโซเชียลมีเดียทั้งหมดหรือเพียงแห่งเดียวได้โดยตรง รวมถึงคุณสามารถตรวจสอบสถิติทุกอย่างได้จากที่เดียวด้วย
ตัวอย่างจริงของการเติบโตที่นำโดยชุมชน
คุณสามารถสังเกตเห็นการเติบโตที่นำโดยชุมชนได้ทุกที่ที่แฟน ๆ ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ เนื้อหา หรือคู่มือแนวทางปฏิบัติ นี่คือห้าตัวอย่างล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า "ชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง" มีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ
✅ LEGO Ideasแฟนๆ แนะนำชุด LEGO ใหม่และโหวตให้กับชุดที่พวกเขาชื่นชอบ ผู้ชนะจะได้ถูกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริง ในเดือนกันยายน 2025มีดีไซน์จำนวน 146แบบที่เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นสถิติใหม่ แสดงให้เห็นว่ามีผู้คนสร้างและแบ่งปันไอเดียมากกว่าที่เคยเป็นมา
✅ เซฟอร่า บิวตี้ อินไซเดอร์ เซฟอร่าใช้ชุมชนของตนเพื่อเติบโต สมาชิกแบ่งปันรีวิวและเรื่องราวที่ทำหน้าที่เป็น "หลักฐานทางสังคม" ทำให้ผู้อื่นต้องการซื้อสินค้า ชุมชนนี้ช่วยให้นักช้อปค้นหาสินค้าออนไลน์และซื้อในร้านได้ แนวทางที่ขับเคลื่อนโดยแฟน ๆ นี้คืออาวุธลับของเซฟอร่าที่ทำให้แบรนด์อยู่เหนือคู่แข่ง
✅ RedditReddit เป็นแหล่งรวมชุมชนที่มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คนที่ใช้งานอยู่ ซึ่งผู้คนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) แบบเรียลไทม์ได้ ในปี 2024 เว็บไซต์นี้มีผู้ใช้งานประมาณ73 ล้านคนต่อวัน ปัจจุบัน ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 100 ล้านคนแล้ว แสดงให้เห็นถึงพลังของการสนทนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนได้อย่างชัดเจน
✅ DiscordDiscord ใช้การแชทด้วยเสียงและข้อความแบบเรียลไทม์เพื่อให้แฟน ๆ และผู้สร้างเนื้อหาได้พูดคุยกันทุกวัน มีผู้ใช้ประมาณ259 ล้านคนต่อเดือนผู้คนเหล่านี้เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการโดยผู้สร้างเนื้อหาหรือแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบเพื่อร่วมมือและพบปะสังสรรค์กันแบบเรียลไทม์
✅ GitHubGitHub แสดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกันได้อย่างไร แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สนี้มีบัญชีนักพัฒนามากกว่า 100 ล้านบัญชีสมาชิกในชุมชนได้สร้างโครงการนับร้อยล้านโครงการ ทุกการมีส่วนร่วมใหม่ทำให้เครื่องมือและไลบรารีดีขึ้นสำหรับทุกคน สร้างผลกระทบเครือข่ายขนาดใหญ่
สำหรับผู้จัดการการเติบโต ผลลัพธ์คือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในรูปแบบโค้ด ซึ่งกำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์ในสาธารณะ
ข้อควรระวังในการขยายขนาดเนื้อหา UGC และชุมชน
การเติบโตของ UGC อาจหยุดชะงักได้อย่างรวดเร็วหากพื้นฐานอย่างการยินยอม การเปิดเผยข้อมูล และการกลั่นกรองไม่เข้มงวด คิดเสียว่านี่คืองานด้านผลิตภัณฑ์: ต้องวางระบบป้องกันไว้ก่อน แล้วจึงขยายขนาด
- ขออนุญาตก่อน: ใช้ซ้ำเนื้อหา (รูปภาพ, ชื่อ, หรือเสียง) ได้เฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เก็บบันทึกให้ชัดเจนว่าเมื่อใดและที่ไหนที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านั้น
- ซื่อสัตย์เกี่ยวกับโฆษณา: หากคุณจ่ายเงินเพื่อการรับรอง ให้บอกให้ทราบภายในวิดีโอหรือเสียง อย่าซ่อนการเปิดเผยไว้ในคำอธิบายยาว ๆ; มันต้องง่ายสำหรับทุกคนที่จะเห็น
- ไม่มีรีวิวปลอม: ห้ามซื้อหรือขายรีวิวปลอมเด็ดขาดกฎของ FTCกำหนดโทษปรับหนักหากแบรนด์ใช้ "หลักฐานทางสังคม" ปลอมเพื่อหลอกลวงลูกค้า
- กระจายความเสี่ยง: อัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระจายเนื้อหาของคุณไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อไม่ให้การอัปเดตเพียงครั้งเดียวทำลายการเข้าถึงของคุณ
- วางแผนการควบคุม: กำหนดกฎชุมชนที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น ใช้เครื่องมือการรายงานและมีแผนในการจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ปัญหาจะสร้างความเสียหายต่อความไว้วางใจในแบรนด์ของคุณ
อนาคตของการเติบโตที่นำโดยชุมชน
กระแสใหญ่สามสายกำลังกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ประการแรก การค้ากำลังขยายตัวเข้าสู่สังคมมากขึ้น TikTok Shop ในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการซื้อขายรวม (GMV) เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2025 และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลและการกระจายกำลังถูกเจรจาใหม่ ขณะที่Reddit ลงนามและต่อสัญญามูลค่าหลายล้านดอลลาร์กับ Google และ OpenAI เพื่อเนื้อหา นี่ทำให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมและการค้นพบที่มีคุณภาพสูง
สุดท้าย งบประมาณกำลังตามหลังประสิทธิภาพ การลงทุนในด้านการตลาดผ่านผู้สร้างเนื้อหาได้ดึงเงินออกจากช่องทางการตลาดแบบชำระเงินแบบดั้งเดิม เนื่องจากแบรนด์ต่างๆ ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่สามารถวัดได้จากช่องทางชุมชน
🤔 สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้จัดการด้านการเติบโต
- ทำให้เนื้อหาสามารถซื้อได้: ใช้รีวิวสั้น ๆ และคลิป "วิธีทำ" ที่นำไปสู่การชำระเงินโดยตรง วางคะแนนของลูกค้าไว้ข้าง ๆ ปุ่ม "ซื้อ" ของคุณเพื่อช่วยให้ผู้คนตัดสินใจได้เร็วขึ้น
- เป็นเจ้าของข้อมูลและสิทธิ์ของคุณ: ขอความยินยอมอย่างชัดเจนเสมอในการใช้เนื้อหาของลูกค้า จัดเก็บไฟล์ของคุณให้มีการติดแท็กและจัดระเบียบอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถแชร์กับเครื่องมือค้นหาและพันธมิตรค้าปลีกได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มความแท้จริงเป็นสองเท่า: มุ่งเน้นที่รีวิวที่ได้รับการยืนยันและซื่อสัตย์เกี่ยวกับความร่วมมือที่ได้รับค่าตอบแทน ให้ความไว้วางใจเป็นหนทางในการเติบโต เพราะเรื่องราวที่แท้จริงคือสิ่งที่เปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นผู้ซื้อ
- รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน: ใช้เครื่องมือให้น้อยลง แต่ผสานการทำงานให้ลึกยิ่งขึ้น ดำเนินเวิร์กโฟลว์ UGC ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร และการแชทเข้าด้วยกัน เพื่อลดการสลับบริบท
- ใช้ชุมชนเป็น R&D: ฟังเรื่องราวของแฟน ๆ เพื่อค้นหาไอเดียสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อคุณแก้ไขปัญหาตามคำแนะนำของพวกเขา ให้บอกพวกเขาด้วย วิธีนี้จะทำให้แฟน ๆ มีความภักดีมากขึ้นและลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่
UGC อยู่ด้านหน้า, ClickUp อยู่ด้านหลังสำนักงาน
เรื่องราวจากชุมชนและความรักของผู้ใช้สามารถพาแบรนด์ไปได้ไกลกว่าโฆษณาใดๆ งานที่แท้จริงคือการสร้างระบบที่เรียบง่ายซึ่งเปลี่ยนช่วงเวลาเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มั่นคง
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp เหมาะกับงานนี้ มันเก็บงานของคุณไว้ในที่เดียว ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายในแชทหรือโฟลเดอร์ เอกสารเก็บการสรุปงานไว้; ระบบอัตโนมัติทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ในด้านข้าง ClickUp Dashboards แสดงการกระทำที่ได้สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ขณะที่ ClickUp Brain เปลี่ยนการประชุมให้เป็นบันทึกและงานที่คุณสามารถดำเนินการได้
หากคุณต้องการแท็บน้อยลง การส่งต่อที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างชัดเจนลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เชื่อมโยงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ไม่ใช่แค่จำนวนไลค์เท่านั้น ติดตามอัตราการแปลงของ UGC เทียบกับ UGC ที่ไม่ใช่ UGC การแปลงที่ได้รับการช่วยเหลือ มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย อัตราการเพิ่มสินค้าในรถเข็น และปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จากโพสต์ในโซเชียลมีเดีย ใช้การบันทึกและการแชร์เป็นสัญญาณเริ่มต้นของความสำเร็จ สร้างแดชบอร์ดเดียวเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบโพสต์ประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและดูว่าอะไรได้ผล
ทำให้ง่าย ชัดเจน และมีรางวัลตอบแทน โพสต์หัวข้อที่ชัดเจนทุกสัปดาห์ แสดงเรื่องราวความสำเร็จ และหมุนเวียนธีม ใช้แฮชแท็กที่มีแบรนด์และแบบฟอร์มการส่งที่เรียบง่าย จากนั้นให้เครดิตสมาชิกในชุมชนอย่างเปิดเผย ลดความยุ่งยากบนอุปกรณ์มือถือ ตอบกลับอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สูง และจัดการแข่งขันที่มีกฎที่โปร่งใสเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาเพิ่มขึ้น
ใช่ คุณสามารถทำได้หากคุณผสานการทำงานอัตโนมัติกับการตรวจสอบโดยมนุษย์ เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าคำค้นหาและสัญลักษณ์สำหรับภาพที่ละเมิดนโยบาย ส่งกรณีที่ไม่ชัดเจนไปยังผู้ดูแลระบบ และบันทึกการตัดสินใจเพื่อการเรียนรู้ ใช้สรุปจาก AI เพื่อค้นหาข้อมูลที่มีคุณค่าจากหัวข้อที่ยาวและบทสนทนาในชุมชน ให้ระบบติดแท็กเนื้อหาที่สร้างโดยสมาชิกที่มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ ทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นในภายหลัง วัตถุประสงค์ของคุณคือการตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น และสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้นโดยไม่สูญเสียความละเอียดอ่อน
ให้ความสำคัญกับเสียงที่แท้จริงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ขอความยินยอม บันทึกสิทธิ์ และหลีกเลี่ยงการแก้ไขเนื้อหาที่มากเกินไปจนลบโทนของผู้ใช้งานออกไป ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของผู้ใช้ บทแนะนำ และโพสต์แบบก่อนและหลังที่ดูกลมกลืนกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ควรให้แรงจูงใจที่เรียบง่าย เน้นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อชุมชน และนำเสนอทั้งลูกค้าปัจจุบันและสมาชิกใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซาก
ใช้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่รวบรวมคำแนะนำ การอนุมัติ และการวิเคราะห์ไว้ด้วยกัน ClickUp นำเสนอข้อมูลสรุปในเอกสาร การจัดเส้นทางด้วยระบบอัตโนมัติ และการสรุปประสิทธิภาพในแดชบอร์ด เพื่อให้ทั้งแบรนด์และผู้สร้างสรรค์ของคุณเห็นแหล่งข้อมูลเดียวกัน