10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ FlowSavvy สำหรับการจัดตารางงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

FlowSavvy ทำให้การตั้งเวลาอัตโนมัติส่วนตัวเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ งานต่าง ๆ จัดเรียงตัวเองอย่างมหัศจรรย์ เวลาสำหรับโฟกัสก็ถูกปกป้องไว้ และในชั่วขณะหนึ่ง ปฏิทินของคุณก็ดูสมเหตุสมผลในที่สุด
แต่บ่อยครั้งที่มันไม่สามารถตอบสนองได้เมื่อวันทำงานเต็มไปด้วยโครงการที่ซับซ้อน การทำงานร่วมกับทีม หรือกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การทับซ้อน ความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ และการสลับบริบทบ่อยครั้งสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
การพึ่งพาแพลตฟอร์มเพียงอย่างเดียวเริ่มรู้สึกจำกัด และนั่นคือเวลาที่การค้นหาสิ่งที่ฉลาดกว่าเริ่มต้นขึ้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 10 ทางของ FlowSavvy ที่ไม่เพียงแต่ช่วยจัดตารางอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์ที่เหนือกว่า มาเริ่มกันเลย! 📅
ทางเลือกยอดนิยมของ Flowsavvy ที่คุณไม่ควรพลาด
นี่คือตารางเปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมดของ Flowsavvy ในบล็อกนี้ 📊
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เครื่องมือครบวงจรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดตารางเวลา การดำเนินงานตามงาน และการจัดการเวิร์กโฟลว์โครงการสำหรับทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่
|พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมต่อ ClickUp Calendar พร้อมมุมมองหลากหลาย, ClickUp Brain สำหรับการจัดลำดับความสำคัญและสรุปงานตามบริบท, ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, และ AI Agents
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Reclaim.ai
|ระบบจัดตารางงานอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานประจำ นิสัย และช่วงเวลาโฟกัส เหมาะสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้และผู้หลงใหลในประสิทธิภาพการทำงาน
|การบล็อกเวลาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การจัดตารางประชุมอย่างชาญฉลาด, เครื่องมือจัดการเวลา, การปรับตารางเวลาที่คำนึงถึงความขัดแย้ง, การปกป้องนิสัยและการพักผ่อน
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|การเคลื่อนไหว
|การจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ การจัดตารางเวลาใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินแบบบูรณาการสำหรับทีมและบุคคล
|การสร้างตารางเวลาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การปรับเปลี่ยนตารางเวลาแบบเรียลไทม์, ระบบจัดลำดับความสำคัญของงาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|ซันซามา
|การวางแผนรายวันอย่างเป็นระบบ การจัดสรรเวลาอย่างมีสติ และการผสานงานข้ามปฏิทินสำหรับมืออาชีพ
|แดชบอร์ดวางแผนประจำวันพร้อมการรวมปฏิทิน/งาน, การจัดเวลาแบบ time-boxing ด้วยการลากและวาง, กิจวัตรยามเช้าและสิ้นวัน
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|อาคิโฟลว์
|การบันทึกงานแบบรวมศูนย์ การจัดตารางเวลาด้วยภาษาธรรมชาติ และการประสานงานระหว่างหลายแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ที่จัดการข้อมูลจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายประเภท
|กล่องข้อความรวมสำหรับงานจาก 3000+ การเชื่อมต่อ, ผู้ช่วยส่วนตัว AI (Aki) สำหรับการสร้างงานด้วยภาษาธรรมชาติ, การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|แนวคิด
|พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมฐานข้อมูล บันทึก ปฏิทิน และกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับนักเรียน ผู้สร้างสรรค์ และผู้ทำงานด้านความรู้
|คุณสมบัติของ Notion Agent และ AI, ฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้, มุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์, บันทึกการประชุมด้วย AI
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|มหัศจรรย์
|ปฏิทินขั้นสูง, การสร้างกิจกรรม, และการซิงค์ข้ามปฏิทินสำหรับผู้ใช้ Apple และ Windows
|การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ, มุมมองรายละเอียดหลายแบบ (วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี), ลิงก์การกำหนดเวลา, วิดเจ็ตที่หลากหลาย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6.99/เดือนต่อผู้ใช้
|Todoist
|การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ งานประจำ และการจัดการลำดับความสำคัญสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการการติดตามงานอย่างเป็นระบบ
|โครงการ/ส่วน/ป้ายกำกับ, วันที่และเตือนซ้ำ, การทำงานร่วมกับผู้รับมอบหมาย/ความคิดเห็น, ตัวกรองและการซิงค์มุมมองปฏิทิน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|ติ๊กต็อก
|การจัดการงานและนิสัยด้วย Pomodoro, มุมมองปฏิทิน และการแจ้งเตือนสำหรับผู้หลงใหลในประสิทธิภาพส่วนบุคคล
|รายการงานพร้อมการแจ้งเตือน, ตัวจับเวลา Pomodoro, ตัวติดตามนิสัย; เมทริกซ์ Eisenhower, การทำงานร่วมกัน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35.99/ปีต่อผู้ใช้
|Google ปฏิทิน
|การจัดตารางกิจกรรมอย่างง่าย, การผสานกับ Gmail, และการแสดงเวลาอย่างชัดเจนสำหรับบุคคลและทีมมืออาชีพ
|การสร้างกิจกรรมพร้อมการแจ้งเตือน, กิจกรรมที่เกิดซ้ำ, คำแนะนำอัจฉริยะ, และเป้าหมายเพื่อให้คุณมีสมาธิ
|ฟรี
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Flowsavvy?
ผู้ใช้หลายคนพบข้อจำกัดเมื่อใช้ Flowsavvy เมื่อการทำงานเกี่ยวข้องกับโครงการ การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ หรือการใช้เครื่องมือหลายตัว เมื่อประเมินทางเลือกอื่น ๆ ให้มองหาคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้และสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินการร่วมกัน 👀
- โครงสร้างงานและโครงการเต็มรูปแบบ: รองรับโครงการ งานย่อย ความสัมพันธ์ระหว่างงาน สถานะที่กำหนดเอง (เช่น งานค้าง งานที่กำลังดำเนินการ หรืองานที่ถูกบล็อก) และเทมเพลตบันทึกเวลาทำงาน
- การทำงานร่วมกันในตัว: อนุญาตให้ผู้ได้รับมอบหมาย, การแชร์การมองเห็น,และการสื่อสารในทีม แทนที่จะถูกจำกัดอยู่แค่การกำหนดเวลาในปฏิทินแบบเดี่ยว
- การควบคุมตารางเวลาที่ยืดหยุ่น: ช่วยให้คุณปรับช่วงเวลา, ระยะเวลา, และความสำคัญได้ด้วยตนเอง แทนที่จะพึ่งพาตารางเวลาที่สร้างโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว
- มุมมองการทำงานหลายแบบ: มีมุมมองรายการ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ หรือบอร์ด เพื่อวางแผน ติดตาม และตรวจสอบงาน
- การวางแผนโดยใช้ AI ช่วย: ช่วยสรุปงาน, แนะนำลำดับความสำคัญ, และปรับตารางเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการบำรุงรักษา: อัปเดตงาน สถานะ หรือตารางเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน ลดภาระงานในการจัดตารางใหม่ด้วยตนเอง
🔍 คุณรู้หรือไม่?ศาสตร์แห่งการรบกวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักวิจัยพบว่า การสลับงาน เช่น การเปลี่ยนระหว่างงานในปฏิทินหรืองานประชุม มีต้นทุนทางจิตใจที่สามารถวัดได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Flowsavvy
กำลังมองหาวิธีที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการวางแผนวันของคุณและจัดการงานจริงอยู่หรือไม่?
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ FlowSavvy ที่เหนือกว่าการตั้งเวลาอัตโนมัติด้วยการจัดการงานที่ชาญฉลาด การวางแผนแบบไดนามิกและปฏิทิน AI 🎯
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานแบบครบวงจร, การจัดตารางเวลา, การดำเนินการตามงาน, และกระบวนการทำงานของโครงการ)
เมื่อการทำงานขยายตัวจากงานส่วนตัวไปสู่โครงการ การติดตามผล และการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ การจัดตารางเวลาจึงมักนำไปสู่การใช้เครื่องมือที่หลากหลายเกินไป
ClickUpก้าวไปอีกขั้นด้วยการรวมการกำหนดเวลา การจัดการงาน มุมมองโครงการ การทำงานอัตโนมัติ และ AI เข้าด้วยกัน ทำให้ปฏิทินของคุณพัฒนาไปพร้อมกับการทำงานของคุณ แทนที่จะกลายเป็นแผนที่หยุดนิ่งแยกออกจากกันในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งแรกของโลก มันนำการวางแผน การจัดการโครงการ และการดำเนินงานมารวมไว้ในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งเดียว
แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย
ทุกสิ่งทุกอย่างในซอฟต์แวร์จัดตารางงานนี้เริ่มต้นด้วยClickUp Tasks. ต่างจากลิสต์สิ่งที่ต้องทำพื้นฐาน ClickUp Tasks ถูกสร้างขึ้นเพื่อการวางแผนในชีวิตจริงที่ลำดับความสำคัญอาจเปลี่ยนแปลงและงานอาจครอบคลุมหลายวัน.
นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วย:
- สร้างแบบจำลองกระบวนการทำงานจริง: เคลื่อนย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น คิวงาน, วางแผนแล้ว, กำลังดำเนินการ, รอ, และ เสร็จสิ้น ด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อให้งานสะท้อนถึงกระบวนการทำงานจริง
- เพิ่มบริบท: บันทึกความสำคัญ, ความพยายาม, ประมาณเวลา, ระดับพลังงาน, หรือหมวดหมู่โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpในแต่ละงาน
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ: ตั้งค่างานที่ทำซ้ำใน ClickUpให้ทำงานซ้ำตามเวลา (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน) หรือตามเหตุการณ์ เช่น เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
- วางแผนเกินกว่างานที่ต้องทำในวันเดียว: แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย, กำหนดการพึ่งพา, และกระจายความพยายามไปหลายวัน
จับคู่กับ ClickUp's AI Notetaker แล้วคุณจะได้คู่หูสุดทรงพลังในทันที!
มองเห็นภาพงานที่กำหนดไว้
เมื่อการทำงานของคุณถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนใน ClickUp Tasks แล้วClickUp Calendarจะกลายเป็นชั้นที่การทำงานมาบรรจบกับเวลา โดยจะดึงงาน วันที่ครบกำหนด และระดับความสำคัญเข้ามาในตารางเวลาของคุณโดยตรง
ต่างจากเครื่องมือที่เพียงแค่จัดวางงานโดยอัตโนมัติรอบการประชุม ClickUp ให้คุณควบคุมวิธีการแสดงงานบนปฏิทินของคุณได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากงานตรวจสอบการออกแบบของคุณไปยังบล็อกเวลา 2 ชั่วโมงในตอนเช้า ดูมันควบคู่ไปกับการโทรกับลูกค้าและกำหนดเวลาการรายงาน และย้ายมันไปยังตอนบ่ายได้อย่างง่ายดายหากการประชุมเกินเวลา ขยายมุมมองไปยังสัปดาห์หรือเดือนเพื่อค้นหาจุดที่อาจเกิดปัญหา บาลานซ์ความสำคัญ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปจาก ClickUp และปฏิทิน Google หรือ Outlook ที่คุณซิงค์ไว้
เพิ่มความสามารถของ AI เป็นชั้นๆ
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ถูกผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานตามบริบทของคุณโดยตรง มันคำนึงถึงลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา ความเชื่อมโยงในงาน และแม้แต่รูปแบบการทำงานส่วนตัวของคุณ เพื่อทำให้ตารางงานของคุณชาญฉลาดและสมจริงยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณเปิด ClickUp ในเช้าวันจันทร์หลังจากสัปดาห์ที่ยุ่งเหยิง แทนที่จะสแกนงานหลายสิบรายการ งานที่ค้างอยู่ และตารางนัดหมาย คุณถาม ClickUp Brain ว่า 'วันนี้ฉันควรโฟกัสอะไร?'
มันแสดงรายการสำคัญสามรายการที่มีผลกระทบสูง อธิบายว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญในปัจจุบัน และระบุงานหนึ่งที่กำลังล่าช้าเนื่องจากการตรวจสอบที่พึ่งพาอยู่ยังไม่เกิดขึ้น
คุณสังเกตเห็นว่าโครงการนี้รู้สึกหนักกว่าที่คาดไว้ คุณจึงเปิดมันขึ้นมาและถามว่า: สรุปโครงการนี้และบอกฉันว่ามีอะไรที่กำลังขัดขวางความก้าวหน้า
ภายในไม่กี่วินาที Brain จะสร้างสรุปแบบผู้บริหารสั้น ๆ ดึงบริบทจากความคิดเห็นของงานและเอกสาร และเน้นย้ำว่ามีงานติดตามผลสองรายการที่เลยกำหนดแล้ว คุณแปลงหนึ่งในนั้นให้เป็นงาน ClickUp ที่มีความสำคัญสูงและขอให้เครื่องมือ AI จัดตารางเวลาที่เหลือของสัปดาห์ใหม่เพื่อให้มีเวลาว่าง
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- เลื่อนงานที่ค้างอยู่ของฉันสำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ออกไปเพื่อปรับสมดุลภาระงานของฉัน
- สร้างงานเพื่อติดตามข้อเสนอของลูกค้าในวันพฤหัสบดีหน้า และให้ทำเครื่องหมายเป็นความสำคัญสูง
- เสนอแนะการปรับปรุงตารางเวลาประจำสัปดาห์ปัจจุบันของฉันเพื่อป้องกันการรับภาระงานเกิน
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
เมื่องานของคุณถูกจัดระเบียบและตารางเวลาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมด้วย ClickUp Brain แล้วClickUp Automationsจะรับหน้าที่ทำงานที่ใช้เวลามากแทนคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp Automations:
- อัตโนมัติการอัปเดตสถานะงาน: ย้ายงานระหว่าง 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว' ตามตัวกระตุ้นเช่น วันที่ครบกำหนด, ความคิดเห็น, หรือการมอบหมายงาน
- ส่งการแจ้งเตือนและเตือนความจำ: แจ้งเตือนสมาชิกในทีม ผู้ร่วมงาน หรือตัวคุณเองโดยอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงงาน
- การมอบหมายงานตามเส้นทาง: มอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริง
- ผสานแอปภายนอก: เชื่อมต่อ ClickUp กับอีเมล, Slack หรือเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานภายนอกโดยอัตโนมัติ
สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
ClickUp Super Agentsยกระดับการวางแผนและการทำงานอัตโนมัติของคุณไปอีกขั้น ด้วยการเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่จัดการงาน ข้อมูลเชิงลึกและทำงานซ้ำๆ ให้โดยอัตโนมัติแทนคุณ
มันตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อแนะนำการอัปเดต จัดตารางงานใหม่ และเน้นย้ำกำหนดเวลาสำคัญก่อนที่คุณจะร้องขอ คุณสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ เช่น การสร้างงานใหม่ตามข้อมูลจากอีเมล การร่างแผนโครงการ หรือการสร้างรายงานจากข้อมูลงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รายงาน ตรวจสอบ และล็อกเวลาทำงาน: ส่งเวลาที่ดึงตรงจากงานด้วยClickUp Timesheets, อนุมัติหรือขอเปลี่ยนแปลงใน ศูนย์กลางไทม์ชีต, ล็อกชั่วโมงที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด และติดตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ติดตามเวลาการทำงานจากทุกที่: เริ่มและหยุดตัวจับเวลาบนเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเบราว์เซอร์ด้วยClickUp Project Time Tracking, เพิ่มเวลาในภายหลังพร้อมบันทึกและป้ายกำกับ, ทำเครื่องหมายรายการเป็น 'เรียกเก็บเงินได้'เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า, และรวมเวลาจากงานและงานย่อย
- มองเห็นงานจากทุกมุมมอง: สลับระหว่างรายการ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ แคนบาน หรือรูปแบบที่กำหนดเองด้วยClickUp Views เพื่อวางแผนตารางงาน เปรียบเทียบความสำคัญ และปรับเปลี่ยนการแสดงผลงานได้ตามต้องการ
- รวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวข้ามเครื่องมือ: ซิงค์ปฏิทิน Google หรือ Outlook เชื่อมต่อแอปติดตามเวลาเช่น Toggl หรือ Harvest และดึงงานจากเครื่องมือภายนอกเข้าสู่พื้นที่ทำงานเดียวด้วยClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการค้นหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
รีวิวนี้บอกทุกอย่างอย่างแท้จริง:
ฉันกำลังอัปเดตบทวิจารณ์ของฉันเพราะ ClickUp ยังคงสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับปรุงครั้งใหญ่ล่าสุด ClickUp 4.0 ส่วนที่ฉันชอบที่สุด—คำสั่ง Slash Command (/) ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในกล่องคำอธิบายและกล่องความคิดเห็น—ดียิ่งขึ้นไปอีก ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ClickUp AI (/ai) และแถบคำสั่ง AI ทั่วโลก นี่ทำให้การจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว (เช่น การจัดหมายเลขที่ฉันใช้สำหรับไฟล์แนบ) และการกระทำที่ซับซ้อนสามารถนำไปใช้ได้เท่าเทียมกันทั้งสำหรับงานและโครงการส่วนตัว
แม้ว่าแผน Free Forever จะมีความใจกว้างด้วยการให้สมาชิกได้ไม่จำกัด แต่ข้อจำกัดต่างๆ ก็เริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ผมยังคงชื่นชมที่สามารถสร้าง Workspace ได้หลายอัน (แต่ละอันมี Space ฟรี 5 อัน) เพื่อแบ่งโครงการขนาดใหญ่ของผม อย่างไรก็ตาม การจำกัดคุณสมบัติหลัก เช่น ระบบอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และข้อจำกัดพื้นที่จัดเก็บที่เข้มงวด 100MB หมายความว่าผมต้องระมัดระวังมากขึ้นในการใช้แพลตฟอร์มก่อนที่จะพิจารณาอัปเกรด
ฉันกำลังอัปเดตบทวิจารณ์ของฉันเพราะ ClickUp ยังคงสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับปรุงครั้งใหญ่ล่าสุด ClickUp 4.0 ส่วนที่ฉันชอบที่สุด—คำสั่ง Slash Command (/) ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในกล่องคำอธิบายและกล่องความคิดเห็น—ดียิ่งขึ้นไปอีก ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ClickUp AI (/ai) และแถบคำสั่ง AI ทั่วโลก นี่ทำให้การจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว (เช่น การจัดหมายเลขที่ฉันใช้สำหรับไฟล์แนบ) และการกระทำที่ซับซ้อนสามารถนำไปใช้ได้เท่าเทียมกันทั้งสำหรับงานและโครงการส่วนตัว
แม้ว่าแผน Free Forever จะให้สมาชิกได้ไม่จำกัดซึ่งถือว่าใจดีมาก แต่ข้อจำกัดต่างๆ ก็เริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ผมยังคงชื่นชมที่สามารถสร้าง Workspace ได้หลายอัน (แต่ละอันมี Space ฟรี 5 อัน) เพื่อแบ่งโครงการขนาดใหญ่ของผม อย่างไรก็ตาม การจำกัดฟีเจอร์สำคัญอย่าง Automations, Custom Fields และข้อจำกัดพื้นที่จัดเก็บ 100MB ที่เข้มงวด ทำให้ผมต้องระมัดระวังในการใช้แพลตฟอร์มมากขึ้นก่อนที่จะพิจารณาอัปเกรด
📮 ClickUp Insight: 24% ของผู้ใช้รู้สึกว่าเวลาโฟกัสถูกประเมินค่าสูงเกินไปและชอบการทำงานหลายอย่างพร้อมกันมากกว่า ในขณะที่ 39% ระบุว่าการโฟกัสอย่างลึกซึ้งเป็นวิธีเดียวที่พวกเขาสามารถทำงานที่มีความหมายได้
ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์การทำงานแบบใดClickUpคือศูนย์บัญชาการอัจฉริยะด้วย AI ที่ปรับให้เข้ากับคุณโดยเฉพาะ ต้องการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน? คุณสามารถจัดการโปรเจกต์ สนทนากับทีม และค้นหาข้อมูลบนเว็บได้แบบเรียลไทม์—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp เลย 🤹🏽
ชอบโฟกัสแบบลึกใช่ไหม? ฟีเจอร์อย่างClickUp Calendarช่วยให้คุณบล็อกสิ่งรบกวนต่าง ๆ ได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณอยู่ในโหมดโฟกัสได้อย่างเต็มที่!
2. Reclaim.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานอัตโนมัติด้วย AI, การสร้างนิสัย และการบล็อกเวลาเพื่อโฟกัส)
แทนที่จะให้คุณกำหนดเวลาสำหรับทุกงานด้วยตนเอง Reclaim.ai จะประเมินปฏิทิน Google หรือ Outlook ของคุณอย่างต่อเนื่องและตัดสินใจแทนคุณ โดยจัดวางงาน กิจวัตร และการประชุมให้เหมาะสมที่สุดตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
เมื่อตารางเวลาของคุณเปลี่ยนแปลงทางเลือกนี้ของ Clockwiseจะจัดเรียงรายการที่ยืดหยุ่นใหม่เพื่อให้กำหนดเส้นตายยังคงอยู่โดยไม่ทำให้คุณต้องคอยดูแลปฏิทินตลอดทั้งวัน
คุณสามารถรักษาความสม่ำเสมอของกิจวัตรโดยไม่ต้องปรับด้วยตนเองด้วย นิสัย ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะจัดตารางเวลาใหม่และลดความเหนื่อยล้า หลีกเลี่ยงการสลับบริบทมากเกินไปด้วย เวลาพัก ที่เพิ่มช่วงพักและหน้าต่างการเปลี่ยนผ่านโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reclaim.ai
- ปกป้องการทำงานเชิงลึกโดยอัตโนมัติด้วย เวลาโฟกัส ที่ปรับตามเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูงกว่า
- เปลี่ยนงานที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญให้เป็นบล็อกปฏิทินการจัดการโครงการแบบเรียลไทม์ด้วย การกำหนดเวลาทำงาน ที่ซิงค์จากเครื่องมืออย่าง Asana และ ClickUp
- จองนัดหมายที่ปราศจากความขัดแย้งได้รวดเร็วขึ้นด้วย ลิงก์กำหนดเวลาด้วย AI ที่แสดงช่วงเวลาว่างที่ยืดหยุ่น
- ประสานงานการประชุมทีมประจำอย่างชาญฉลาดด้วย Smart Meetings ที่ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของวันลาและปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Reclaim.ai
- การปรับแต่งปฏิทินได้จำกัด ไม่มีระบบกำหนดสีสำหรับงานหรือรูปแบบสีที่ยืดหยุ่น ต่างจากทางเลือกอื่นของ Reclaim.ai
- นิสัยไม่ได้ทำงานเหมือนกับงานที่ต้องทำซ้ำอย่างแท้จริง และต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมในการดูหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
ราคา Reclaim.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Reclaim.ai รีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim.ai อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบฟีเจอร์การจัดตารางเวลา มันช่วยให้ฉันสามารถใช้รูปแบบตารางเวลาที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มต่างๆ ได้ […]ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับส่วนเกี่ยวกับนิสัย มันช่วยฉันได้มากจริงๆ […] ฉันสังเกตว่ากิจกรรมที่กำหนดไว้ซ้ำกันทุกที่ มันจะเป็นประโยชน์ถ้ามีคำแนะนำที่ดีกว่านี้เกี่ยวกับวิธีจัดการการซ้ำของกิจกรรมระหว่างปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินงาน ฉันพบการซ้ำกันมากเมื่อทำงานกับแอปของคุณและการตั้งค่า Google Calendar ของฉัน คำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ชัดเจนและทำให้สับสนมาก
ฉันชอบฟีเจอร์การจัดตารางเวลา มันช่วยให้ฉันสามารถใช้รูปแบบตารางเวลาที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มต่างๆ ได้ […]ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับส่วนเกี่ยวกับนิสัย มันช่วยฉันได้มากจริงๆ […] ฉันสังเกตเห็นว่ากิจกรรมที่กำหนดไว้ซ้ำกันทุกที่ มันจะเป็นประโยชน์ถ้ามีคำแนะนำที่ดีกว่านี้เกี่ยวกับวิธีจัดการการซ้ำของกิจกรรมระหว่างปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินงาน ฉันพบการซ้ำกันมากเมื่อทำงานกับแอปของคุณและการตั้งค่า Google Calendar ของฉัน คำแนะนำที่เขียนไว้ไม่ชัดเจนและทำให้สับสนมาก
🎥 สำรวจแพลตฟอร์มการจัดการปฏิทินที่ดีที่สุด:
3. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญอัตโนมัติ การจัดตารางใหม่ และปฏิทินแบบบูรณาการ)
Motion วางตำแหน่งตัวเองเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่การวางแผน การจัดลำดับความสำคัญ และการดำเนินการเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ AI ของมันจะวิเคราะห์กำหนดเวลา ระยะเวลาของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเวลาที่มีอยู่ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละวัน และจะคำนวณใหม่ตลอดเวลาเมื่อมีสิ่งเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปรียบเทียบกับการเน้นการบล็อกเวลาแบบปรับตัวของ FlowSavvy, Motion ก้าวไปอีกหลายขั้นด้วยการทำนายวันที่เสร็จสิ้นโครงการ, การจัดสรรงานใหม่ให้กับผู้คน, และการแจ้งเตือนการรับภาระงานเกินกำลัง.
เครื่องมือจัดการประชุมอัจฉริยะของเรามีลิงก์การนัดหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะแสดงเฉพาะช่วงเวลาที่เหมาะสมกับแผนงานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของคุณเท่านั้น พร้อมทั้งปกป้องช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิและเพิ่มระยะเวลากันชน
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- จัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันโดยอัตโนมัติด้วย งาน AI ที่ปรับตารางเวลาใหม่ตามกำหนดเวลา ความพยายาม และความสามารถที่แท้จริง
- ขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติด้วย AI Project Manager ที่แก้ไขการพึ่งพาและแจ้งเตือนงานที่หยุดชะงัก
- รักษาความถูกต้องของไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์ด้วย แผนภูมิแกนต์ด้วย AI ที่อัปเดตตามความคืบหน้าของงาน
- ลดภาระงานประสานงานด้วย ผู้ช่วยประชุม AI ที่บังคับใช้ขีดจำกัดการประชุมและช่วงเวลาการจองที่เหมาะสมที่สุด
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- การจัดการกับคุณสมบัติใหม่ ๆ เช่น พนักงาน AI นั้นยาก เนื่องจากไม่มีเอกสารที่ชัดเจน
- เครื่องมือนี้อาจรู้สึกเกินความจำเป็นสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล เนื่องจากฟีเจอร์หลายอย่างถูกออกแบบมาสำหรับทีมธุรกิจ
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- Pro AI: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (บุคคลทั่วไป)
- ธุรกิจ AI: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (บุคคลทั่วไป)
- Pro AI: $29/เดือน ต่อผู้ใช้ (ทีม)
- ธุรกิจ AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ (ทีม)
การทบทวนการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 2/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง:
ฉันพบว่าการตั้งค่า Motion ค่อนข้างง่าย เพราะฉันเพียงแค่ต้องจัดตารางเวลาให้ถูกต้องเท่านั้น มันช่วยให้การจัดการงานของฉันง่ายขึ้นมากด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานตามลำดับที่ควรทำ […] ฉันพบว่าการป้อนข้อมูลใน Motion เป็นเรื่องท้าทายเพราะมีปุ่มมากเกินไปในรายการงาน ทำให้ยากต่อการเลือกและจัดหมวดหมู่ภายใต้โครงการที่กำหนด นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังทำงานช้าในบางครั้ง ซึ่งทำให้การป้อนงานจำนวนมากเป็นเรื่องยุ่งยาก ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือราคาที่สูงมาก ซึ่งอาจเกินกำลังสำหรับนักศึกษาแพทย์อย่างฉันที่มีงบประมาณจำกัด
ฉันพบว่าการตั้งค่า Motion ค่อนข้างง่าย เพราะฉันเพียงแค่ต้องจัดตารางเวลาให้ถูกต้องเท่านั้น มันช่วยให้การจัดการงานของฉันง่ายขึ้นมากด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานตามลำดับที่ควรทำ […] ฉันพบว่าการป้อนข้อมูลใน Motion เป็นเรื่องท้าทายเพราะมีปุ่มมากเกินไปในรายการงาน ทำให้ยากต่อการเลือกและจัดหมวดหมู่ภายใต้โครงการที่กำหนด นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังทำงานช้าในบางครั้ง ซึ่งทำให้การป้อนงานจำนวนมากเป็นเรื่องยุ่งยาก ข้อเสียอีกอย่างคือราคาที่สูงมาก ซึ่งอาจเกินกำลังสำหรับนักศึกษาแพทย์อย่างฉันที่มีงบประมาณจำกัด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:นักมานุษยวิทยากล่าวถึงโครนิมิคส์— วิธีที่เวลาถูกเข้าใจและให้คุณค่าแตกต่างกันในวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่มาตรฐานการตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัดในบางสังคมไปจนถึงวิธีการที่ยืดหยุ่นมากกว่าในสังคมอื่นๆ การรับรู้เหล่านี้ส่งผลต่อวิธีที่ผู้คน จัดตารางเวลา จัดลำดับความสำคัญ และใช้เครื่องมือการวางแผน
4. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนประจำวันอย่างเป็นระบบและการจัดสรรเวลาอย่างมีสติ)
Sunsama ใช้แนวทางที่เป็นมนุษย์อย่างตั้งใจในการจัดตารางงาน ทุกเช้า คุณจะตรวจสอบงานที่ดึงมาจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana, Jira, Slack และ Gmail จากนั้นตัดสินใจว่าอะไรที่สามารถทำได้จริงในวันนี้ งานจะถูกวางลงบนปฏิทินของคุณโดยตรง ซึ่งบังคับให้เกิดการแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงกับดักของการรับงานมากเกินไป
แทนที่จะปรับเปลี่ยนตารางวันของคุณโดยอัตโนมัติด้วย AI ซันซามาเน้นการตัดสินใจอย่างมีสติและการมองเห็นความพยายาม การประมาณเวลา เป้าหมายประจำวัน และตัวชี้วัดปริมาณงานช่วยให้คุณเห็นชัดเจนเมื่อรับภาระมากเกินไป ในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น พิธีการปิดงานประจำวันและสรุปความคืบหน้าช่วยเสริมสร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- แนะนำการวางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมายผ่าน พิธีกรรมการวางแผนประจำวัน ที่ช่วยเปิดเผยลำดับความสำคัญก่อนเริ่มงาน
- รักษาสมาธิด้วย โหมดไร้สิ่งรบกวน และตัวควบคุมการปิดเสียงแอป
- สร้างจังหวะการทำงานที่ยั่งยืนด้วยการสนับสนุนจาก Pomodoro Timer
- ติดตามความพยายามและรูปแบบผ่าน การวิเคราะห์รายวันและรายสัปดาห์
- จัดงานระยะสั้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่โดยใช้ วัตถุประสงค์รายสัปดาห์
ข้อจำกัดของ Sunsama
- การตั้งค่างานอาจรู้สึกไม่สะดวก เนื่องจากต้องเพิ่มงานย่อยหลังจากสร้างงานหลักแล้ว
- ขาดความสามารถในการจดบันทึกระยะยาวที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับแอปงานหรือแอปจดบันทึกเฉพาะทาง เช่น Todoist
ราคาของซันซามา
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- การสมัครสมาชิกแบบรายปี: $16/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: 20 ดอลลาร์/เดือน
รีวิวซันซามา
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจาก Capterraสำหรับคุณ:
ในฐานะผู้ประกอบการเดี่ยว การจัดการกับจำนวนงานที่ต้องทำในแต่ละวันมักเป็นเรื่องท้าทาย ซันซามาช่วยเตือนให้ฉันหยุดพัก มองเห็นภาพที่สมจริงเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละงาน และสรุปภาพรวมการใช้เวลาของฉันในแต่ละสัปดาห์ ฉันสามารถรวมปฏิทินส่วนตัวและธุรกิจ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเวลาครอบครัวไว้ในที่เดียวได้ ซึ่งช่วยให้ฉันสอดคล้องกับเป้าหมายและความตั้งใจของตัวเอง...บางครั้งฉันลืมกำหนดงานไปยังช่องทางที่ถูกต้อง ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น/เด่นชัดกว่านี้ นอกจากนี้ คุณต้องป้อนงานก่อนแล้วจึงย้อนกลับไปเพื่อเพิ่มงานย่อย ฉันอยากให้กระบวนการนั้นราบรื่นมากขึ้น
ในฐานะผู้ประกอบการเดี่ยว การจัดการกับจำนวนงานที่ต้องทำในแต่ละวันมักเป็นเรื่องท้าทาย ซันซามาช่วยเตือนให้ฉันพักผ่อน ให้มุมมองที่เป็นจริงเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน และสรุปภาพรวมการใช้เวลาของฉันในแต่ละสัปดาห์ ฉันสามารถรวมปฏิทินส่วนตัวและธุรกิจ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเวลาครอบครัวไว้ในที่เดียวได้ ซึ่งช่วยให้ฉันสอดคล้องกับเป้าหมายและความตั้งใจของตัวเอง...บางครั้งฉันลืมกำหนดงานไปยังช่องทางที่ถูกต้อง ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น/เด่นชัดกว่านี้ นอกจากนี้ คุณต้องป้อนงานก่อนแล้วจึงย้อนกลับไปเพื่อเพิ่มงานย่อย ฉันอยากให้กระบวนการนั้นราบรื่นยิ่งขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บางคนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเมื่อมีสมาธิ ในขณะที่บางคนกลับรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าการรับรู้ที่เป็นอัตวิสัยนี้มีผลต่อวิธีที่เราจัดสรรช่วงเวลาหรือวางแผนงาน การฝึกฝนการรับรู้เวลาและการประมาณเวลาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดตารางเวลาและลดความเครียด
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุด
5. Akiflow (เหมาะที่สุดสำหรับการจับงานแบบรวมศูนย์ การจัดตารางเวลา และการประสานงานระหว่างหลายแอปพลิเคชัน)
Akiflow ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดของเทคนิค flowtimeและดึงงาน ข้อความ และเหตุการณ์จากแหล่งต่าง ๆ เช่น Slack, Gmail, Asana และ Trello เข้ามาในศูนย์ควบคุมของมัน ทุกสิ่งจะถูกรวบรวมไว้ใน กล่องข้อความสากล ซึ่งคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรควรใช้เวลาในวันนี้ จากนั้นจึงนำไปวางลงในปฏิทินของคุณโดยตรงโดยใช้การบล็อกเวลา
สิ่งที่ทำให้ Akiflow แตกต่างจากทางเลือกอื่นของ FlowSavvy คือความสมดุลระหว่างการควบคุมและการทำงานอัตโนมัติ
มันช่วยลดภาระทางความคิดโดยการเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นบล็อกเวลาที่มีโครงสร้าง นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว Aki ยังเพิ่มชั้นของการสนทนา ทำให้คุณสามารถวางแผน, เปลี่ยนกำหนดการ, หรือทำให้กิจวัตรเป็นอัตโนมัติได้ด้วยภาษาธรรมชาติ
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- บล็อกเวลาอย่างแม่นยำด้วยการบล็อกเวลาขั้นสูงและช่วงเวลาที่กำหนดเองได้
- อัตโนมัติการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำโดยใช้ AI Workflows ที่สร้างจากคำสั่ง,เทมเพลตการติดตามเวลาAI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- แชร์ความพร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่าน ลิงก์การประชุม ที่ซิงค์กับปฏิทินจริงของคุณ
- ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงนิสัยการวางแผนด้วย สถิติ และกิจวัตรประจำวัน
ข้อจำกัดของ Akiflow
- พื้นฐานหลักยังคงรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์ โดยผู้ใช้ต้องการให้มีการให้ความสำคัญกับสิ่งพื้นฐาน เช่น การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง มากกว่าฟีเจอร์ AI ใหม่ๆ
- งานไม่รองรับกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นช่องว่างสำคัญสำหรับการวางแผนที่แม่นยำ
ราคาของ Akiflow
- ราคาตามความต้องการ
รีวิว Akiflow
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiflow อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็น:
ฉันชอบที่ Akiflow สามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Clickup ของฉันได้ ทำให้ฉันสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรถูกจัดตารางไว้ในปฏิทินของฉันและในหลาย ๆ พื้นที่ทำงานของฉัน ทำให้ฉันมั่นใจว่าไม่มีอะไรถูกพลาดไป […] สิ่งที่ฉันไม่ชอบคือเมื่อฉันทำเครื่องหมายสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว ไม่มีตัวเลือกให้เพิ่มเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมนั้นโดยอัตโนมัติไปยังเวลาที่ติดตามใน ClickUp อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันทำเครื่องหมายว่าเสร็จใน Akiflow มันจะพาฉันไปยังงานใน ClickUp ทันที อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากเห็นคือความสามารถในการจัดกลุ่มงานใน ClickUp ของฉันตามสถานที่ที่งานนั้นมาจากใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
ฉันชอบที่ Akiflow สามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Clickup ของฉันได้ ทำให้ฉันสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรถูกจัดตารางไว้ในปฏิทินของฉันและในหลาย ๆ พื้นที่ทำงานของฉัน ทำให้ฉันมั่นใจว่าไม่มีอะไรถูกพลาดไป […] สิ่งที่ฉันไม่ชอบคือเมื่อฉันทำเครื่องหมายสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว ไม่มีตัวเลือกให้เพิ่มเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมนั้นโดยอัตโนมัติไปยังเวลาที่ติดตามใน ClickUp อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันทำเครื่องหมายว่าเสร็จใน Akiflow มันจะพาฉันไปยังงานใน ClickUp โดยตรง สิ่งอื่นที่ฉันอยากเห็นคือความสามารถในการจัดกลุ่มงานใน ClickUp ของฉันตามสถานที่ที่งานนั้นมาจากใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดในการแบ่งวันออกเป็นช่วงเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ปฏิทินในยุคแรกๆ ถูกจัดเรียงตามวัฏจักรทางการเกษตร ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือการจัดตารางเวลาแบบแบ่งช่วงเวลาสำหรับงานประจำวันสำคัญที่ผูกกับฤดูกาล
6. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น รวมฐานข้อมูล บันทึก และปฏิทิน)
Notion ไม่ใช่แอปจัดตารางเวลาในความหมายดั้งเดิม แต่เป็นซอฟต์แวร์จัดการความรู้ที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณออกแบบระบบการวางแผนของคุณเองได้
แทนที่จะใช้กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหมือน FlowSavvy มันให้บล็อกการสร้างโดยใช้ฐานข้อมูล หน้าปฏิทิน และตอนนี้ยังมีตัวแทน AI ด้วย ด้วยการเปิดตัว Notion Calendar งาน กำหนดเวลา และการประชุมสามารถอยู่ร่วมกันได้ มันทำงานได้ดีเป็นพิเศษหากตารางเวลาของคุณเชื่อมโยงกับระบบขนาดใหญ่ เช่น สายงานเนื้อหา แผนการเรียน งานลูกค้า หรือโครงการระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างระบบการวางแผนแบบกำหนดเองโดยใช้ ฐานข้อมูล, มุมมอง, และ รูปแบบปฏิทิน
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Notion AI และ Notion Agents
- บันทึก สรุป และจัดระเบียบการประชุมผ่าน บันทึกการประชุมด้วย AI
- ค้นหาคำตอบได้ทันทีจากเอกสารและเครื่องมือต่างๆ ด้วย การค้นหาสำหรับองค์กร
- เชื่อมต่อพื้นที่ทำงานระหว่างทีมต่างๆ ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดและหน้าเว็บที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัด ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหรืออัปเดตเนื้อหาหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ฟีเจอร์ AI อาจรู้สึกเป็นการรบกวนในบางครั้ง และแพลตฟอร์มมีการควบคุมที่จำกัดในการปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิว Notion
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 8,900+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือฉันชอบโปรเจ็กต์ในโนชั่น เพราะขณะที่กำลังสร้างโปรเจ็กต์ ฉันสามารถตั้งสถานะของโปรเจ็กต์ได้ จากนั้นก็รายละเอียดกำหนดส่งของโปรเจ็กต์ และว่าโปรเจ็กต์นี้เป็นความสำคัญหรือไม่ จากนั้นโปรเจ็กต์ก็จะแสดงว่ามีการค้างอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์...ในตอนแรกโนชั่นค่อนข้างซับซ้อนเพราะมีคุณสมบัติมากมาย ดังนั้นเราต้องการสร้างขึ้นมาทีละอย่าง จากนั้นโนชั่นก็มีบริการที่ต้องเสียเงิน แต่จากประสบการณ์ของฉันในมันไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงิน เพราะเวอร์ชั่นฟรีก็เพียงพอแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือฉันชอบโปรเจ็กต์ใน Notion เพราะในขณะที่สร้างโปรเจ็กต์ ฉันสามารถตั้งค่าสถานะของโปรเจ็กต์ได้ จากนั้นรายละเอียดกำหนดส่งของโปรเจ็กต์ จากนั้นโปรเจ็กต์มีความสำคัญหรือไม่ จากนั้นโปรเจ็กต์จะค้างอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์...ในตอนแรก Notion ค่อนข้างซับซ้อนเพราะมีคุณสมบัติมากมาย ดังนั้นเราจึงต้องการสร้างทีละอย่าง จากนั้น Notion มีบริการที่ต้องเสียเงิน แต่จากประสบการณ์ของฉันในนั้นมันไม่คุ้มค่าที่จะจ่าย เวอร์ชันฟรีก็เพียงพอแล้ว
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ยกระดับการจัดตารางงานให้เหนือกว่าการวางแผนอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน ด้วยการเพิ่มปัญญาประดิษฐ์จริงเข้าไปในกระบวนการสร้าง ปรับเปลี่ยน และติดตามงานด้วยClickUp BrainGPT แทนที่จะแค่ใส่รายการงานลงในปฏิทิน ระบบจะเข้าใจบริบท ความสำคัญ การประชุม ความเกี่ยวข้องของงาน และปริมาณงานของคุณ เพื่อให้แผนงานยังคงสมจริงแม้สัปดาห์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- เปลี่ยนคำสั่งเสียงเป็นงาน, บันทึกการประชุม หรือกิจกรรมในปฏิทิน ด้วยฟีเจอร์Talk-to-Text เพื่อให้ไอเดียไม่สูญหายระหว่างวัน
- รับคำแนะนำสำหรับกำหนดเวลาที่ชาญฉลาดขึ้น และการเลื่อนกำหนดการตามปริมาณงานและสิ่งที่ต้องพึ่งพาแบบเรียลไทม์ โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
- สลับระหว่างโมเดล AI ชั้นนำ เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini จากพื้นที่ทำงานเดียว เพื่อตอบโจทย์การวางแผนหรือการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
- ดึงบริบทจากแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ เพื่อให้งานและการประชุมได้รับการอัปเดตโดยไม่ต้องซิงค์ด้วยตนเอง
📌 ลองใช้คำสั่งนี้: วิเคราะห์งานของฉัน กำหนดเวลา กำหนดการที่ต้องพึ่งพา และการประชุม ระบุความขัดแย้ง จัดลำดับความสำคัญของงานใหม่ตามผลกระทบ และเสนอการปรับเปลี่ยนกำหนดการเมื่อจำเป็น
7. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินขั้นสูง การสร้างกิจกรรม และการซิงค์ข้ามปฏิทิน)
Fantastical เป็นแอปปฏิทินและงานระดับพรีเมียมที่เน้นความเร็ว ความชัดเจน และการออกแบบ มันทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น iCloud, Google หรือ Exchange และมอบวิธีการที่สะอาดขึ้นในการเพิ่มและดูเหตุการณ์ต่าง ๆ
ทุกอย่างซิงค์กันข้าม Mac, iPhone, iPad, Apple Watch และแม้กระทั่ง Apple Vision Pro
ในฐานะทางเลือกของ FlowSavvy, Fantastical เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมพร้อมความสะดวกสบาย ไม่ใช่การปรับตารางเวลาอัตโนมัติ มันจะไม่จัดตารางวันของคุณใหม่ แต่ทำให้การวางแผน การแชร์เวลาว่าง และการประสานงานกับผู้อื่นเป็นเรื่องง่าย มันทำงานได้ดีเป็นพิเศษสำหรับมืออาชีพ นักสร้างสรรค์ และผู้ใช้ที่เน้น Apple เป็นหลัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- แชร์ความพร้อมใช้งานโดยใช้ ช่วงเวลาว่าง สำหรับการจองการประชุมโดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา
- เสนอเวลาประชุมหลายช่วงเวลาพร้อม ข้อเสนอ ตามความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม
- สลับระหว่าง DayTicker, วัน, สัปดาห์, เดือน, ไตรมาส, และปี
- แนบไฟล์และรูปภาพไปยังกิจกรรมโดยตรงด้วยการแนบไฟล์ที่ซิงค์กับคลาวด์
- กรองเสียงรบกวนโดยใช้ ชุดปฏิทิน และ ตัวกรองโฟกัส
ข้อจำกัดที่น่าอัศจรรย์
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดสูงมาก โดยฟีเจอร์ที่จำเป็นจะถูกปิดใช้งานไว้เบื้องหลังแผนชำระเงิน
- ความสามารถในการจัดการงานเป็นพื้นฐานและล้าหลังเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
ราคาสุดมหัศจรรย์
- ฟรี
- บุคคล: 6.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $10. 49/เดือน (สูงสุดห้าผู้ใช้)
- ทีม: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
รีวิวที่น่าอัศจรรย์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fantastical อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้จริงแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา:
ฉันชอบที่สามารถจัดการปฏิทินทั้งหมดของฉันได้จากเครื่องมือเดียวในเวลาเดียวกัน และฉันชอบที่สามารถสร้างกิจกรรมใหม่และงานใหม่ได้โดยการพิมพ์ด้วยภาษาธรรมชาติ...ด้วยเหตุผลบางอย่าง นาฬิกาของฉันจะซิงค์ได้เฉพาะการอัปเดตที่ทำบนโทรศัพท์เท่านั้น ไม่ใช่บน iPad ซึ่งหมายความว่าเมื่อฉันทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสิ้นบน iPad งานเหล่านั้นจะไม่แสดงว่าเสร็จสิ้นบนนาฬิกาของฉันจนกว่าฉันจะทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นบนโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน
ฉันชอบที่สามารถจัดการปฏิทินทั้งหมดของฉันได้จากเครื่องมือเดียวในเวลาเดียวกัน และฉันชอบที่สามารถสร้างกิจกรรมใหม่และงานใหม่ได้โดยการพิมพ์ด้วยภาษาธรรมชาติ...ด้วยเหตุผลบางอย่าง นาฬิกาของฉันจะซิงค์ได้เฉพาะการอัปเดตที่ทำบนโทรศัพท์เท่านั้น ไม่ใช่บน iPad ซึ่งหมายความว่าเมื่อฉันทำเครื่องหมายว่างานเสร็จบน iPad งานเหล่านั้นจะไม่แสดงว่าเสร็จบนนาฬิกาจนกว่าฉันจะทำเครื่องหมายว่าเสร็จบนโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นานก่อนจะมีปฏิทินหรือแอปพลิเคชันนักปรัชญาโบราณอย่างสโตอิกส์ได้เน้นย้ำว่าเวลาคือวินัย เซเนกาเขียนถึงการควบคุมเวลาเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยเน้นว่าเวลาที่ไม่ได้รับการชี้นำอย่างตั้งใจคือเวลาที่สูญเปล่า
8. Todoist (ดีที่สุดสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ, งานที่ทำซ้ำ, และการจัดการลำดับความสำคัญ)
Todoist เป็นแอปวางแผนประจำวันที่มีความสะอาดและเชื่อถือได้ ซึ่งเน้นความเรียบง่ายและความสม่ำเสมอมากกว่าตรรกะการจัดตารางที่ซับซ้อน วิธีการที่เน้นงานเป็นอันดับแรกช่วยให้คุณบันทึกไอเดีย การเตือนความจำ และรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีขึ้นมา ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ป้ายกำกับ และโครงการต่างๆ ได้
คุณสมบัติเช่น งานที่ทำซ้ำได้, ระดับความสำคัญ, และการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ ทำให้การวางแผนรวดเร็วและไม่มีปัญหา, ในขณะที่มุมมองเช่น วันนี้ และ ที่กำลังจะมาถึง ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
คุณสมบัติการร่วมมือในทีมแบบเบา เช่น โครงการที่แชร์ได้และความคิดเห็น ทำให้เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กโดยไม่ต้องเพิ่มภาระของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดระเบียบงานด้วยโครงการ ส่วนต่างๆ ป้ายกำกับ และงานย่อย
- จัดลำดับความสำคัญโดยใช้ระดับความสำคัญ P1-P4
- ซิงค์ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อระหว่างเว็บ เดสก์ท็อป มือถือ อุปกรณ์สวมใส่ และส่วนขยายเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Todoist
- ขาดความสามารถในการติดตามเวลาและการจัดการโครงการขั้นสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- การแจ้งเตือนอาจไม่สม่ำเสมอ และผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการแจ้งเตือนที่พลาดหรือล่าช้า
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $8/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
รีวิว Todoist
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้สรุปไว้ดังนี้:
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบในหมวดหมู่นี้ มันมีการจัดการงาน การทำรายการสิ่งที่ต้องทำ และการตั้งการแจ้งเตือน อินเทอร์เฟซของมันค่อนข้างโต้ตอบได้ง่าย และใช้งานได้อย่างสะดวกมาก นอกจากนี้ยังรับประกันความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การสนับสนุนลูกค้ายังรวดเร็วและค่อนข้างช่วยเหลือดี...ซอฟต์แวร์นี้อาจมีการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดีกว่านี้ และผลิตภัณฑ์นี้มีราคาค่อนข้างสูง แต่โดยรวมแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและมีประโยชน์มาก
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบในหมวดหมู่นี้ มันมีการจัดการงาน การทำรายการสิ่งที่ต้องทำ และการตั้งการแจ้งเตือน อินเทอร์เฟซของผู้ใช้ค่อนข้างโต้ตอบได้ง่าย และใช้งานได้อย่างสะดวกมาก นอกจากนี้ยังรับประกันความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การสนับสนุนลูกค้ายังรวดเร็วและค่อนข้างช่วยเหลือดี...ซอฟต์แวร์นี้อาจมีการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และผลิตภัณฑ์นี้มีราคาค่อนข้างสูง แต่โดยรวมแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและมีประโยชน์มาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการฟรี
9. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและนิสัยด้วย Pomodoro)
TickTick เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งรวมการจัดการงาน การวางแผนปฏิทิน การติดตามนิสัย และเครื่องมือช่วยโฟกัสเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดการทั้งงานที่ต้องทำประจำวันและกิจวัตรระยะยาว
งานสามารถบันทึกได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติหรือเสียง จากนั้นจัดระเบียบด้วยลำดับความสำคัญ, แท็ก, รายการ, และวันที่ครบกำหนดเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการได้
แพลตฟอร์มนี้ผสานงานเข้ากับการรับรู้เวลา คุณสามารถมองเห็นงานของคุณในมุมมองปฏิทินหลายแบบ เส้นเวลา หรือรูปแบบวาระการประชุม การแจ้งเตือนอัจฉริยะและแบบประจำช่วยให้ไม่พลาดงานสำคัญ แม้เมื่อตารางเวลาเปลี่ยนแปลง ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่ติดตั้งไว้ สถิติการมีสมาธิ และการติดตามนิสัย ช่วยส่งเสริมการทำงานอย่างลึกซึ้งและความสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, คันบัน, ไทม์ไลน์ และเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
- สร้างกิจวัตรประจำวันโดยใช้ตัวติดตามนิสัยพร้อมสถิติโดยละเอียด
- ไม่พลาดงานอีกต่อไปด้วยการแจ้งเตือนที่สม่ำเสมอ กำหนดซ้ำ ตั้งตามสถานที่ และทางอีเมล
- ปรับแต่งการตั้งค่าของคุณด้วยธีมมากกว่า 40 แบบและซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ TickTick
- การย้ายข้อมูลจากโปรแกรมจัดการงานอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก มักต้องสร้างรายการและงานย่อยใหม่ด้วยตนเอง
- ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมที่ต้องการรายงานประสิทธิภาพอย่างละเอียด
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: $35.99/ปี ต่อผู้ใช้
รีวิว TickTick
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TickTick อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายไว้ดังนี้:
มันรวมถึงคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเหลือเราในกรณีทดสอบ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันของงานย่อยมีประโยชน์เป็นพิเศษในการแยกกรณีซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถติดตามและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราอาจติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักฐานผลการทดสอบโดยการแนบไฟล์และจองลิงก์ไว้กับแต่ละงาน...นี่คือแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานประจำวัน แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
มันรวมถึงคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเราในกรณีทดสอบ. ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันของงานย่อยมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแยกกรณีซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถติดตามและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ. เราอาจติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักฐานผลการทดสอบโดยการแนบไฟล์และจองลิงก์ไว้กับแต่ละงาน...นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานประจำวัน แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักมานุษยวิทยามีการแบ่งแยกวัฒนธรรมมอนโอโครนิก (ที่จัดตารางและแบ่งเวลาอย่างเข้มงวด) ออกจากวัฒนธรรม โพลีโครนิก (ที่มองว่าเวลาเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นและมีความสัมพันธ์)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้างานที่ดีที่สุด
10. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกิจกรรมอย่างง่ายและการผสานกับ Gmail)
Google Calendar เป็นซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่เรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาโดยไม่ต้องคิดมาก คุณสามารถสร้างกิจกรรม ตั้งการแจ้งเตือน เชิญผู้อื่น เพิ่มสถานที่ และจัดการการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำได้ โดยข้อมูลจะซิงค์ทันทีทั้งบนเว็บและมือถือ
เนื่องจากมีการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail และ Google Workspace กิจกรรมต่างๆ เช่น เที่ยวบิน การประชุม และการจอง สามารถปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและรายละเอียดที่ตกหล่น
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลและทีมที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว และต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินที่เชื่อถือได้ซึ่งทำงานร่วมกับอีเมล การประชุม และการแชร์เวลาว่างได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- จัดตารางนิสัยส่วนตัวโดยใช้ เป้าหมาย ที่ปรับให้เข้ากับปฏิทินของคุณ
- ปกป้องการทำงานเชิงลึกด้วย เวลาโฟกัส ที่ปฏิเสธการประชุมที่ขัดแย้งโดยอัตโนมัติ
- เข้าร่วมการประชุมวิดีโอได้เพียงคลิกเดียวด้วยการผสานรวม Google Meet ในตัว
- ใช้ Gemini เพื่อดู สร้าง และจัดการกิจกรรมใน Google Calendar ได้โดยตรงผ่าน Gmail และแอป Gemini โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนอาจไม่สอดคล้องกัน โดยบางครั้งการแจ้งเตือนอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้
- การจัดการหลายบัญชี Google อาจทำให้สับสนและยากต่อการจัดระเบียบ
ราคาของ Google Calendar
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
รีวิว Google ปฏิทิน
- G2: 4. 6/5 (47,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Calendar อย่างไรบ้าง?
นี่คือตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ใช้:
มันง่ายและฟรีที่จะใช้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้มากมาย ทำให้การนัดหมายและการจดจำการนัดหมายง่ายขึ้นมาก ฉันไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการล่มหรือล้มเหลวเลย แม้กระทั่งเมื่อระบบของฉันต้องการอัปเดต มันคือผู้ช่วยที่แท้จริง!…Google Calendar นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางเวลาประจำวันง่าย ๆ แต่ขาดส่วนประกอบที่จะทำให้มันเป็นแอปจัดการโครงการที่แท้จริงได้ นอกจากนี้ หากบัญชีของคุณถูกแฮ็ก ตารางเวลาทั้งหมดของคุณก็จะหายไป
มันง่ายและฟรีที่จะใช้ และยังผสานการทำงานกับแอปและแพลตฟอร์มอื่น ๆ มากมาย ทำให้การนัดหมายและจดจำการนัดหมายง่ายขึ้นมาก ฉันไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการล่มหรือล้มเหลวเลย แม้กระทั่งเมื่อระบบของฉันต้องการอัปเดต มันคือผู้ช่วยที่แท้จริง!…Google Calendar นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางเวลาประจำวันง่าย ๆ แต่ขาดส่วนประกอบที่จะทำให้มันเป็นแอปจัดการโครงการที่แท้จริง นอกจากนี้ หากบัญชีของคุณถูกแฮ็ก ตารางเวลาทั้งหมดของคุณก็จะหายไป
🔍 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าการจัดตารางกิจกรรมพักผ่อน เช่น การดูหนังหรือการพักดื่มกาแฟ อาจทำให้กิจกรรมเหล่านั้น รู้สึกเหมือนเป็นงาน มากกว่าการเป็นความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนทางจิตวิทยาที่น่าสนใจของการจัดระเบียบเวลาอย่างเข้มงวดเกินไป
กำหนดเวลาใช้งาน ClickUp ในปฏิทินของคุณ!
การค้นหาเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนวันของคุณได้
เครื่องมือแต่ละอย่างเหล่านี้มีความแข็งแกร่งในตัวเอง แต่หลายคนเปลี่ยนจาก Flowsavvy เพื่อหาโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจร มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงาน โครงการ การจัดตารางเวลา และระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้
ClickUp Brain มอบคำแนะนำงานและจัดตารางเวลาใหม่ให้คุณอย่างชาญฉลาด ในขณะที่ ClickUp Automations ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบกำหนดเองได้ นอกจากนี้ ClickUp Calendar ยังแสดงภาพและปรับตารางเวลาของคุณในที่เดียว ทำให้คุณมีระบบที่เชื่อมต่อกันและปรับตัวให้เข้ากับงานจริงได้
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅