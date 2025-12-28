วิธีใช้แอป ClickUp บนเดสก์ท็อปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

การทำงานในปัจจุบันมีความแตกแยก คุณต้องสลับไปมาระหว่างการแชท การประชุม เอกสาร อีเมล และเครื่องมือโครงการต่างๆ เพียงเพื่อทำงานพื้นฐานให้เสร็จ และการแตกแยกนี้ทำให้การดำเนินงานช้าลง
มันเหนื่อยมาก และไม่ใช่แค่คุณคนเดียว 😮💨
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าทีมใช้เวลาถึง 61%ในการค้นหาข้อมูลหรืออัปเดตเครื่องมือ ในขณะที่พนักงานสลับระหว่างแอปพลิเคชัน 1,200 ครั้งต่อวัน สูญเสียเวลาเกือบ 4 ชั่วโมงทุกสัปดาห์ เพียงเพื่อกลับมาโฟกัสใหม่
แต่ถ้าไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ล่ะ?
แอปเดสก์ท็อปClickUpนำงาน การสื่อสาร เอกสาร และแดชบอร์ดของคุณมารวมไว้ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เดียว ช่วยขจัดความยุ่งยากจากการใช้เครื่องมือหลายตัว
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีสมาธิมากขึ้น และทำให้การทำงานกลับมาเป็นผลอีกครั้ง
ติดตั้งแอปพลิเคชัน ClickUp บนเดสก์ท็อป
ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ข้อกำหนดของระบบ
ก่อนติดตั้งแอป ClickUp บนเดสก์ท็อป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณตรงตามข้อกำหนดระบบขั้นต่ำ:
- Windows: จำเป็นต้องใช้ Windows 10 หรือใหม่กว่า
- macOS: จำเป็นต้องใช้ macOS X 10.16 หรือใหม่กว่า
- Linux: แอปนี้ยังมีให้ใช้งานบน Linux (ในรูปแบบ AppImage)
❗หมายเหตุ: แอปพลิเคชัน ClickUp บนเดสก์ท็อปสามารถใช้ได้กับทุกแผนของ ClickUp และสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ทุกคน รวมถึงผู้เยี่ยมชม
ผู้ใช้บน Redditแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปเดสก์ท็อปของ ClickUp:
ข้อดีของเดสก์ท็อปคือมันอยู่ใกล้กว่า คุณไม่ต้องค้นหาแท็บเบราว์เซอร์ ClickUp และสามารถคลิกเพื่อเปิดแอปได้ทันที มันยังรู้สึกเร็วกว่า เพราะหากคุณเปิดไว้แล้ว ClickUp ไม่ต้องโหลด นอกจากนี้ยังให้ทางลัดในการเปิดค้นหา (CMD J) หรือสร้างงาน (CMD E) ได้โดยไม่คำนึงถึงแอปที่คุณเปิดอยู่ ซึ่งค่อนข้างสนุกและไม่สามารถทำได้ในเบราว์เซอร์ ส่วนการค้นหานั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับผู้ใช้ ClickUp อย่างหนัก ฉันใช้แอปเดสก์ท็อปเป็นหลัก แต่บางครั้งก็จะพบว่าตัวเองอยู่ในเบราว์เซอร์เช่นกัน
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง
คุณสามารถติดตั้งแอปเดสก์ท็อป ClickUp ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ ClickUp หรือสำหรับบางแพลตฟอร์ม จากแอปสโตร์
📌 สำหรับ Windows:
ไปที่หน้าดาวน์โหลดของ ClickUpและคลิก "ดาวน์โหลดสำหรับ Windows"
2. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งสำหรับ Microsoft Windows
คุณจะถูกลิงก์ไปยัง Microsoft Store. คลิก 'ดาวน์โหลด' เพื่อดาวน์โหลดแอป ClickUp.
3. ติดตั้งโปรแกรมติดตั้ง
เปิดไฟล์ติดตั้ง ClickUp (.exe) ที่ดาวน์โหลดมา หากมีข้อความแจ้ง ให้คลิก "ติดตั้ง" ในหน้าต่างป๊อปอัพของ Microsoft Store
4. รอการติดตั้ง
แอปจะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถเปิด ClickUp ได้จากเมนูเริ่มของคุณ
📌 สำหรับ Mac:
- ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง macOS
ไปที่หน้าดาวน์โหลดของ ClickUp และเลือก "ดาวน์โหลดสำหรับ Mac"
2. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ดับเบิลคลิกไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อทำการแตกไฟล์
3. ติดตั้ง ClickUp
ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชัน "ติดตั้ง ClickUp" และทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
หลังจากเริ่มดาวน์โหลดแล้ว คุณจะเห็นแถบความคืบหน้าแสดงว่า ClickUp กำลังดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถดำเนินการติดตั้งต่อไปได้
📌 สำหรับ Apple Mac M1 และ M2:
1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งเฉพาะสำหรับ M1/M2 จากหน้าเดียวกัน
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ .dmg และลากแอป ClickUp ไปยังโฟลเดอร์ Applications ของคุณ
3. จากแอปพลิเคชัน ให้ดับเบิลคลิกที่ภาพดิสก์ ClickUp เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
การตั้งค่าเริ่มต้นและการเข้าสู่ระบบ
หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- เปิดแอป: เปิดแอป ClickUp บนเดสก์ท็อปจาก แอปพลิเคชัน (Mac/Linux) หรือ เมนูเริ่ม (Windows)
- เลือกพื้นที่ทำงาน: หากคุณเป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงานหลายแห่ง ระบบจะขอให้คุณเลือกพื้นที่ทำงานที่ต้องการเข้าถึง
- ตั้งค่าสิทธิ์: แอปอาจขอสิทธิ์สำหรับการแจ้งเตือนและการผสานรวมกับระบบ อนุมัติสิทธิ์เหล่านี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งการตั้งค่า: เข้าถึงการตั้งค่าเฉพาะเดสก์ท็อปได้โดยคลิกที่อวาตาร์ของคุณที่มุมขวาบนแล้วเลือก การตั้งค่าเดสก์ท็อป ที่นี่คุณสามารถ:
- เปิด/ปิดการเปิดใช้งานเมื่อเริ่มต้นระบบ
- ปรับแต่งการแจ้งเตือน
- ตั้งค่าปุ่มลัดคีย์บอร์ด
การมองเห็นพื้นที่ทำงานและการตั้งค่าที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงของคุณ:
- แขกและสมาชิกจำกัด สามารถเข้าถึงถังขยะของ Workspace, ศูนย์แอปพลิเคชัน และเทมเพลต
- สมาชิก, ผู้ดูแลระบบ, และเจ้าของ จะเห็นส่วน จัดการ ที่มี แอป, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติ, และอื่น ๆ
คุณพร้อมแล้วที่จะใช้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ ClickUp ในสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปตัวแรกจริงๆ แล้วไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ในปี 1964 IBM ได้เปิดตัวMagnetic Tape Selectric Typewriter ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถจัดเก็บข้อความบนเทปแม่เหล็กได้ ทำให้ผู้คนสามารถแก้ไขและพิมพ์เอกสารใหม่โดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหน้า
การนำทางในอินเทอร์เฟซเดสก์ท็อป
เมื่อติดตั้งแอปเดสก์ท็อปแล้ว ถึงเวลาทำความเข้าใจว่าทุกอย่างอยู่ที่ไหนเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดตั้งแต่เริ่มต้น
แถบนำทางทั่วโลก
แถบนำทางระดับโลกคือเมนูแนวตั้งที่อยู่ทางซ้ายสุดของแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ให้คุณเข้าถึงพื้นที่ของคุณ เครื่องมือ และพื้นที่การทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องสลับแท็บหรือหน้าต่าง
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่:
- หน้าแรก แถบด้านข้าง
- แถบด้านข้างของพื้นที่
- คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น แชท, เอกสาร, แดชบอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ
⭐ โบนัส: ทุกทีมทำงานแตกต่างกัน และ ClickApps ช่วยให้แอปของคุณปรับตัวได้ นี่คือฟีเจอร์ที่สามารถเปิด-ปิดได้ ซึ่งให้เจ้าของ Workspace สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขา ฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมจากหลายทีม ได้แก่:
- ระดับความสำคัญ
- ความคิดเห็นแบบมีลำดับ
- การผสานการทำงานกับ Zoom
- ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ (WIP)
- รหัสงานที่กำหนดเอง
ภาพรวมแถบด้านข้างของบ้านและพื้นที่
ภายในแถบนำทางระดับโลก คุณจะพบแถบด้านข้างหลักสองแถบที่ช่วยนำทางกระบวนการทำงานของคุณ นี่คือภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับวิธีการทำงานและเวลาที่ควรใช้แต่ละแถบ
แถบด้านข้างหน้าแรก
แถบด้านข้างหลักจะรวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณไว้ในที่เดียว ประกอบด้วย:
- กล่องขาเข้า: เข้าถึงการแจ้งเตือน การกล่าวถึง ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
- งานของฉัน: ดูงานทั้งหมดที่มอบหมายให้คุณ
- คำตอบ: ดูคำตอบในหัวข้อสนทนาที่คุณติดตาม
- ช่องว่าง: เรียกดูลำดับชั้นทั้งหมดของคุณ
- ช่องทางและข้อความโดยตรง: สื่อสารกับทีมของคุณ
แถบด้านข้าง Spaces
แถบด้านข้างของ Spacesให้คุณเห็นภาพรวมที่มีโครงสร้างของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้ง Workspace ของคุณ ออกแบบมาโดยอิงตามลำดับชั้นของ ClickUp ซึ่งเป็นกรอบการทำงานหลักที่จัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณ
ที่นี่ คุณจะพบ:
- งานทั้งหมด: ศูนย์รวมทุกสิ่งที่บริษัทของคุณกำลังดำเนินการ
- พื้นที่: กลุ่มสำหรับแผนกและทีม
- โฟลเดอร์: ชั้นข้อมูลเสริมสำหรับจัดระเบียบรายการที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่
- รายการ: กลุ่มงานที่มีเป้าหมายหรือขั้นตอนการทำงานร่วมกัน
มุมมองงาน
แผงการจัดการงานคือพื้นที่ทำงานหลักที่คุณโต้ตอบกับงานในClickUpหลังจากเลือก พื้นที่, โฟลเดอร์ หรือ รายการ จาก แถบด้านข้าง
งานคือหน่วยพื้นฐานของงานของคุณที่ช่วยให้คุณบันทึกการกระทำ เพิ่มรายละเอียด ร่วมมือ และนำงานไปสู่การเสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคน หรือแม้แต่ทั้งทีมหรือผู้เยี่ยมชมได้ เมื่อได้รับสิทธิ์อนุญาต คุณยังสามารถเพิ่มผู้ติดตามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของงานแต่ต้องการติดตามความคืบหน้าได้เช่นกัน และเพื่อช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นกับงานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมClickUp Task Prioritiesมีระดับความสำคัญ 4 ระดับ (ด่วน, สูง, ปกติ, และ ต่ำ) ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
นอกเหนือจากความสำคัญแล้ว ทุกงานยังรองรับคุณลักษณะที่สมบูรณ์และสามารถกำหนดค่าได้ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น เขียนสคริปต์, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ตรวจสอบ, และ เผยแพร่ สำหรับกระบวนการผลิตวิดีโอ แทนที่จะบังคับใช้แนวทางมาตรฐาน 'ต้องทำ, กำลังทำ, ทำเสร็จ'
ในภารกิจเดียวกันฟีลด์แบบกำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามรายละเอียดเช่น ผู้มีความสามารถที่จองไว้, แพลตฟอร์ม (YouTube, Instagram, TikTok), ระยะเวลาที่ประมาณการ, และ สถานะการอนุมัติงบประมาณ.
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: สลับมุมมองโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียข้อมูลใดๆ ด้วยClickUp Views
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดระเบียบงานในมุมมองรายการของ ClickUp จัดการขั้นตอนการทำงานบนกระดานคัมบัง วางแผนไทม์ไลน์โดยใช้ แกนต์หรือไทม์ไลน์ กำหนดเส้นตายจากปฏิทิน ตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบตาราง หรือวางแผนความคิดผ่านแผนผังความคิด
เอกสารและสมุดบันทึก
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีเครื่องมือบันทึกสองตัวที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งแต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อเนื้อหาประเภทต่างๆ
ClickUp Docs
เอกสารใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์ที่เอกสารประกอบการทำงานและสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยตรง
มันให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมทีมพร้อมการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หัวข้อ, รายการตรวจสอบ, ตาราง, การฝัง, แบนเนอร์, และอื่น ๆ
📌 นี่คือวิธีการเข้าถึงเอกสาร:
- จาก แถบนำทางทั่วโลก > เอกสาร
- จาก พื้นที่, โฟลเดอร์, หรือ รายการ ใด ๆ ที่มีมุมมองเอกสาร
- สร้างเอกสาร ภายใน งาน เป็นเนื้อหาแนบ
คลิกอัพโน้ตแพด
สร้างพื้นที่ส่วนตัวสำหรับตัวคุณเองในClickUp Notepad เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกไอเดีย โน้ตสั้น ๆ และการวางแผนประจำวัน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ใน Notepad:
- เขียนบันทึกอย่างรวดเร็วด้วยข้อความที่มีรูปแบบ
- สร้างรายการตรวจสอบสำหรับสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว
- แนบไฟล์และเอกสารประกอบ
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานหรือเอกสารเมื่อคุณพร้อมที่จะแชร์
❗️ หมายเหตุ: สมุดบันทึกจะยังคงเป็นส่วนตัว เว้นแต่คุณจะแชร์เนื้อหาโดยเจตนาผ่านการแปลงข้อมูล
การสนทนาและการทำงานร่วมกัน
ClickUp Chatรวมศูนย์การส่งข้อความ ข้อเสนอแนะ และการทำงานร่วมกันโดยอิงจากเอกสารไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือสื่อสารภายนอก
มันช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดระเบียบการสนทนาตามโครงการ หัวข้อ หรือทีมโดยใช้ ช่องทาง
- แชทแบบส่วนตัวหรือในกลุ่มเล็ก ๆ ด้วย ข้อความโดยตรง
- รักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็นด้วย Threads และ การตอบกลับแบบเป็นหัวข้อ
- แจ้งให้บุคคลหรือทั้งทีมทราบโดยใช้@mentions
- สร้างงานได้ทันทีจากข้อความแชทใด ๆ
- โฮสต์การประชุมเสียง/วิดีโอแบบอะซิงโครนัสสดจากแชทด้วยClickUp SyncUps
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมไม่ควรหยุดอยู่แค่กระดาษโน้ตติดผนัง ด้วยClickUp Whiteboards ทีมงานของคุณสามารถร่างไอเดีย เชื่อมโยง หรือสร้างแนวคิดร่วมกันได้อย่างง่ายดาย สำหรับการสร้าง Whiteboard ในแอปบนเดสก์ท็อปของคุณ:
- พิมพ์ /Whiteboard ในงานหรือเอกสารเพื่อฝังไวท์บอร์ด
- ใช้ ศูนย์กลางกระดานไวท์บอร์ด เพื่อจัดระเบียบ ค้นหา และสร้างกระดานไวท์บอร์ดใหม่
- สร้างจาก พื้นที่, โฟลเดอร์, หรือรายการ โดยใช้ไอคอน +
- เพิ่มเป็น มุมมอง ให้กับตำแหน่งใดก็ได้โดยใช้ + เพิ่ม ในแถบมุมมอง
การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
การรับข้อมูลข่าวสารไม่ควรมาพร้อมกับการเสียสมาธิของคุณClickUp Notificationsช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงของงาน ความคิดเห็น การมอบหมายงาน การกล่าวถึง กิจกรรมแชท การเลื่อนกำหนดส่ง และอื่นๆ ได้อย่างทันท่วงที
📌 คุณจะเห็นพวกเขาใน:
- กล่องขาเข้า (ศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือนของคุณ)
- ป๊อปอัพบนเดสก์ท็อป/เบราว์เซอร์
- อีเมล
- การแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือ
🔔 ปรับการแจ้งเตือนให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณด้วย:
- การตั้งค่าการแจ้งเตือน: ค่าเริ่มต้น, เน้นเฉพาะ, แจ้งเตือนเฉพาะการกล่าวถึง, หรือกำหนดเองทั้งหมด
- กฎเฉพาะพื้นที่ทำงาน: รูปแบบการโฟกัสที่แตกต่างกันสำหรับทีมที่แตกต่างกัน
- การควบคุมแชทแบบแยกช่องทาง: ปิดเสียงการสนทนาในกลุ่ม, ยังคงรับการแจ้งเตือนสำหรับการถามโดยตรง
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะ: เลื่อนการแจ้งเตือนขณะที่คุณกำลังใช้งาน ClickUp
- เลื่อนดู, ลบ, ยกเลิกติดตามกระทู้: รักษากล่องข้อความให้สะอาดและมีจุดประสงค์
ClickUp Remindersเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตือนความจำอย่างรวดเร็ว เช่น การส่งติดตามงาน การดึงไฟล์ หรือตรวจสอบความคืบหน้ากับเพื่อนร่วมทีม โดยไม่ต้องสร้างงานใหม่ทั้งหมด
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- สร้างการแจ้งเตือนจากทุกที่ (ทางลัด: R)
- เพิ่มผู้รับมอบหมาย, วันที่ครบกำหนด, บันทึก, และไฟล์แนบ
- เปลี่ยนการแจ้งเตือนให้เป็นงานเมื่อขอบเขตขยายตัว
เมื่อถึงกำหนดการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในแท็บกล่องขาเข้าหลักของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การขยายตัวของ AIปรากฏชัดเจนในข้อเท็จจริงที่ว่า มีเพียง7.2% ของทีมเท่านั้นที่กล่าวว่าการตั้งค่า AI ของพวกเขามีประสิทธิภาพ และนั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีความสำคัญ
แทนที่จะต้องจัดการกับกองงานที่กระจัดกระจาย ทีมต้องการเพียงที่เดียวที่งานของพวกเขาและ AI ของพวกเขาอยู่ร่วมกันจริง ๆ วิธีการแบบรวมศูนย์ของ ClickUpช่วยลดการสลับบริบทที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุของความพยายามที่สูญเปล่าส่วนใหญ่
การใช้คุณสมบัติของ ClickUp บนเดสก์ท็อป
ตอนนี้คุณรู้จักวิธีการใช้งานอินเทอร์เฟซแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มใช้ ClickUp ให้เกิดประโยชน์จริง
ส่วนนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักที่จะช่วยให้คุณใช้ ClickUp สำหรับงานส่วนตัวโดยไม่ต้องสลับแท็บเลย 📝
ClickUp Brain และ BrainGPT
ClickUp Brainคือ AI ภายในที่ทำงานอยู่ภายใน ClickUp สามารถสรุปงานและหัวข้อต่างๆ ช่วยคุณร่างและเขียนเนื้อหาใหม่ และตอบคำถามโดยใช้บริบทที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ
📌นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp AI:
- สรุปงาน เอกสาร กระทู้แชท และการแจ้งเตือนที่ยาว
- สร้างเนื้อหาใหม่, การอัปเดตโครงการ, การประชุมสั้น, และสรุปกิจกรรมของทีม
- แปลเนื้อหาได้ทันที ทุกที่ใน ClickUp
- ค้นหาเว็บและแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive หรือ GitHub
- กล่าวถึงงาน เอกสาร และบุคคลโดยตรงในคำสั่งเพื่อคำตอบที่แม่นยำ
- เรียกใช้ Trigger AI ได้ทุกที่ด้วยการพิมพ์ @brain เพื่อรับการดำเนินการอย่างรวดเร็วหรือสรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด
- ใช้คำสั่ง /AI Slash เพื่อแก้ไขข้อความ เขียนเนื้อหาใหม่ หรือจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ ตามตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่คุณวางไว้
ClickUp BrainGPT
ตอนนี้ นี่คือจุดที่น่าตื่นเต้น ถ้า ClickUp Brain คือปัญญาประดิษฐ์ในแอปClickUp BrainGPTก็คือผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI ที่เน้นเสียงเป็นอันดับแรก ทำงานครอบคลุมทั้งคอมพิวเตอร์ของคุณ
เนื่องจากรองรับ โมเดล AI หลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกสมองที่เหมาะสมกับงานได้ เช่น ClickUp Brain สำหรับคำตอบในบริบทการทำงาน หรือสลับไปใช้ ChatGPT, Claude หรือ Gemini เมื่อคุณต้องการรูปแบบการให้เหตุผลหรือความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
ประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นหลัก
หนึ่งในตัวช่วยที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตประจำวัน?ClickUp Talk-to-Text ที่ช่วยให้คุณ ทำงาน เร็วขึ้นถึง 4 เท่า
สถิติความเหนื่อยล้าจากการพิมพ์เผยให้เห็นว่า72% ของพนักงานประสบกับความไม่สบายจากการพิมพ์ แต่ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถทำงานรายงาน การประชุมแบบยืน บทสคริปต์ หรือการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่ต้องสัมผัสแป้นพิมพ์เลย เพียงกด fn และเริ่มพูด
เนื่องจากแอป Contextual AI Super Appนี้เชื่อมต่อกับงานของคุณ คุณสามารถพูดว่า '@Jamie' หรืออ้างอิงถึงงานหรือเอกสาร และมันจะเชื่อมโยงทุกอย่างอย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ BrainGPT ยังเขียนได้อย่างคล่องแคล่วในกว่า 50 ภาษา
การค้นหาได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่เช่นกัน แทนที่จะต้องค้นหาผ่านแอปทีละแอป BrainGPT ให้คุณค้นหาแบบครอบคลุมทั้ง ClickUp, เว็บ และแอปที่เชื่อมต่อของคุณ เช่น Google Drive หรือ GitHub
📌 นี่คือวิธีการติดตั้ง ClickUp BrainGPT
- ไปที่หน้าอย่างเป็นทางการของ ClickUp BrainGPT และดาวน์โหลด BrainGPT สำหรับ macOS หรือ Windows
- ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับ macOS:
- ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง. dmg
- เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- ลากแอป BrainGPT ไปยังโฟลเดอร์แอปพลิเคชันของคุณ
- เปิด BrainGPT จากแอปพลิเคชัน
สำหรับ Windows:
- ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง.exe
- ดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- ใช้ข้อมูลบัญชี ClickUp ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้
📮 ClickUp Insight: 24% ของผู้คนจินตนาการถึง "แท็บหลัก" ที่สามารถจัดการทุกอย่างได้ในครั้งเดียว
ตรรกะนั้นง่ายมาก: สมองของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจัดการกับแท็บที่เปิดไว้มากมาย และแต่ละหน้าต่างใหม่จะเพิ่มความเครียดและความซับซ้อนทางความคิดอย่างละเอียด แม้ว่าคุณจะไม่สังเกตเห็นก็ตาม 🧠
ด้วยClickUp BrainGPT คุณสามารถรวมศูนย์ข้อมูล ค้นหาข้ามโมเดล AI หลายตัว และดึงข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันที ผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI นี้จะมอบจุดเข้าถึงเดียวให้คุณโดยไม่ต้องกังวลกับการเปิดทุกอย่างไว้พร้อมกัน ลดความยุ่งเหยิง ลดความเครียด เพิ่มการควบคุม ✨
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
ตัวแทนอัตโนมัติ และ ตัวแทนซูเปอร์ ช่วยให้พื้นที่ทำงานของคุณดำเนินไปเองได้ ดังนั้นการอัปเดตจะไม่หายไปในแชทและรายการที่ต้องดำเนินการจะไม่สูญหายไปในบันทึกการประชุม
ตัวแทนอัตโนมัติ (ผู้ช่วยที่ทำงานตามกฎและพร้อมใช้งานตลอดเวลา)
ตัวแทนระบบอัตโนมัติสามารถดำเนินการในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น พื้นที่ โฟลเดอร์ รายการ หรือช่องแชท ตามกฎที่คุณกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถโพสต์การอัปเดตที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ สรุปกิจกรรม ตอบคำถามที่ซ้ำกัน หรือเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่มีโครงสร้างเมื่อเกิดการกระตุ้น
เมื่อคุณตั้งค่าหนึ่งรายการ คุณมักจะกำหนด:
- ตัวกระตุ้น: เวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, ข้อความใหม่, งานที่ถูกสร้าง/อัปเดต, เป็นต้น
- เงื่อนไข: กฎเสริมสำหรับกรณีที่ควรดำเนินการโดยตัวแทน (คำสำคัญ, ลำดับความสำคัญ, สถานะ, ผู้รับผิดชอบ และอื่น ๆ)
- การดำเนินการ: สิ่งที่ควรทำ (โพสต์สรุป, สร้างหรืออัปเดตงาน, มอบหมายเจ้าของ, เพิ่มความคิดเห็น, และอื่นๆ)
- ความรู้: สิ่งที่สามารถอ้างอิงได้ (งาน, เอกสาร, และช่องทางที่คุณอนุญาต)
หากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า (ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ทำงานและแผน) เช่น:
- รายงานประจำสัปดาห์ของตัวแทน
- รายงานประจำวันของตัวแทน
- ทีมสแตนด์อัพเอเย่นต์
- ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติ
ซูเปอร์เอเจนต์ (เอเจนต์เฉพาะทางที่มีบทบาทเฉพาะสำหรับการดำเนินการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น)
ซูเปอร์เอเจนต์เป็นชั้นขั้นสูงสำหรับการสร้างเอเจนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือมีลักษณะคล้ายบทบาท เช่น การคัดกรองเบื้องต้น การประสานงานโครงการ หรือการจัดการกรณีที่ต้องส่งต่อ
สิ่งที่ทำให้ Super Agents แตกต่างคือคุณสามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนและขอบเขตความรู้ที่กำหนดไว้ได้ ทำให้พวกเขาทำงานอย่างสม่ำเสมอและสามารถจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนได้มากขึ้น แทนที่จะเป็น "AI ที่สรุป" Super Agents ถูกออกแบบมาเพื่อ "AI ที่ช่วยดำเนินการกระบวนการ"
ตัวอย่าง: ในช่องทางการเปิดตัว ผู้คนจะโพสต์อัปเดตเช่น "การออกแบบถูกบล็อก" หรือ "เราต้องการการอนุมัติภายในวันศุกร์" ซูเปอร์เอเจนต์สามารถตรวจจับคำขอ สร้างหรืออัปเดตงานที่เหมาะสม มอบหมายเจ้าของ ตั้งค่าวันครบกำหนดหรือกฎการยกระดับ และทำให้แผนงานดำเนินต่อไปได้
วิธีเปิดใช้งานหรือจัดการตัวแทน
- ไปที่พื้นที่ โฟลเดอร์ รายการ หรือช่องแชทที่ตัวแทนควรทำงาน
- คลิกไอคอน ตัวแทน (สัญลักษณ์หุ่นยนต์/AI)
- เลือกตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือเลือก สร้างตัวแทนแบบกำหนดเอง
- กำหนดค่า ทริกเกอร์ → เงื่อนไข → การดำเนินการ → ความรู้ จากนั้นเปิดใช้งาน
ค้นพบตัวแทน AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและระบบอัตโนมัติ CRM 👇🏼
แดชบอร์ดและการรายงาน
แดชบอร์ดของ ClickUpรวบรวมเมตริก การอัปเดต และข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ การ์ด (ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกแดชบอร์ด) การ์ดแต่ละใบจะดึงข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์จาก Workspace ของคุณและแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่มองเห็นได้ ติดตามได้ และสามารถดำเนินการได้
บัตรถูกจัดหมวดหมู่เพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการนำมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว:
- แนะนำ: บัตรยอดนิยมและบัตรใหม่ที่คุณสามารถเพิ่มได้โดยไม่ต้องคิดมาก
- บัตร AI: นำ ClickUp Brain มาสู่รายงานของคุณด้วยบัตรเช่น: AI Brain: รันคำสั่งที่กำหนดเองเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกหรือสรุป AI StandUp: แสดงสิ่งที่คุณได้ทำงานในช่วงเวลาที่เลือก AI Team StandUp: สรุปที่จัดกลุ่มตามสมาชิกทีมที่เลือก
- สมองอัจฉริยะ AI: ดำเนินการตามคำสั่งที่กำหนดเองเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกหรือสรุป
- AI StandUp: แสดงสิ่งที่คุณได้ทำงานในช่วงเวลาที่เลือก
- สรุปการประชุมทีม AI: สรุปโดยกลุ่มสมาชิกทีมที่เลือก
- สมองอัจฉริยะ AI: ดำเนินการตามคำสั่งที่กำหนดเองเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกหรือสรุป
- AI StandUp: แสดงสิ่งที่คุณได้ทำงานในช่วงเวลาที่เลือก
- สรุปการประชุมทีม AI: สรุปโดยกลุ่มสมาชิกทีมที่เลือก
- กำหนดเอง (แผนภูมิ): สร้างรายงานภาพตามความต้องการของคุณ ตัวเลือกบางอย่างรวมถึงแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, และแผนภูมิเส้น
- การ์ดสปรินต์: การติดตามความคืบหน้าที่เหมาะกับวิธีการแบบ Agile เช่น แผนภูมิการเผาไหม้ (Burndown charts), แผนภูมิความเร็ว (Velocity charts), และปริมาณงานในสปรินต์
- การติดตามเวลา: เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินและการจัดการทรัพยากร ดูชั่วโมงที่จัดกลุ่มตามผู้รับผิดชอบ งาน หรือโครงการ
ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถส่งออกบัตรแต่ละใบเป็นไฟล์ PDF, PNG, JPEG, SVG หรือแม้กระทั่ง CSV ได้ ต้องการแชร์ภาพรวมทั้งหมดหรือไม่? ส่งออกแดชบอร์ดทั้งหมดของคุณเป็นไฟล์ PDF เพื่อการเข้าถึงแบบออฟไลน์อย่างรวดเร็ว
🔍 คุณทราบหรือไม่? การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม (Total Economic Impact™) ของ Forrester พบว่า องค์กรที่รวมClickUp เข้าใช้สามารถบรรลุผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ได้ถึง 384% และประหยัดเวลาการทำงานที่มีประสิทธิผลได้ถึง 92,400 ชั่วโมงภายในปีที่ 3 ผ่านการอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นั่นคือประมาณ ~44 ปีของพนักงานเต็มเวลา (สมมติว่ามี 2,080 ชั่วโมงการทำงานต่อปีต่อพนักงานเต็มเวลา) ซึ่งสามารถทำได้ในปีที่ 3
การผสานรวม
หากงานของทีมคุณกระจายอยู่ในแอปต่างๆ กว่าสิบแอปClickUp Integrationsจะช่วยให้คุณรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการขยายตัวของ SaaS
ClickUp นำเสนอการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานได้ทันที เช่น Slack, Google Calendar, GitHub, อีเมล, HubSpot, Calendly, Office 365 และแม้แต่ Notionช่วยแก้ปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายภายใน ClickUp
การใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slack:
- เปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นงานใน ClickUp ได้โดยไม่ต้องออกจากแชท
- รับการอัปเดตงานแบบเรียลไทม์ในช่องทางที่คุณเลือก
- เปิดใช้งานการแจ้งเตือน Slack โดยใช้ระบบอัตโนมัติ (เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่ครบกำหนด)
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Workspace ต่างๆ:
- แนบ สร้าง และค้นหาไฟล์ Google Drive ภายใน ClickUp
- ซิงค์กิจกรรมและงานใน Google Calendar ทั้งสองทาง
- ค้นหาอีเมลในกล่องขาเข้า Gmail ของคุณโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
การทำงานร่วมกับClickUp GitHub Integration:
- เชื่อมต่อแหล่งเก็บข้อมูลกับ Spaces เพื่อให้สามารถมองเห็นปัญหาและ PR ได้โดยอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงการคอมมิต, สาขา, และการขอดึงกับงานใน ClickUp
- ค้นหาไฟล์ GitHub โดยใช้การค้นหาแบบเชื่อมต่อ
เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แอปเดสก์ท็อป ClickUp มอบวิธีการที่รวดเร็วในการทำงานให้เสร็จ ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อรักษาสมาธิ เคลื่อนไหวระหว่างงานได้อย่างราบรื่น และรักษาการทำงานให้เป็นไปตามแผน
ทำงานข้ามกระบวนการทำงานแบบหลายหน้าต่าง
เมื่อคุณต้องจัดการกับหลายสิ่งพร้อมกัน การสลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆ อาจทำให้คุณทำงานช้าลง แอปพลิเคชัน ClickUp บนเดสก์ท็อปช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้คุณเปิดเอกสาร งาน และแดชบอร์ดไว้ข้างๆ กันได้
นี่คือวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานแบบหลายหน้าต่างใน ClickUp:
- อ้างอิงและอัปเดตพร้อมกัน: เปิดเอกสารโครงการไว้ขณะอัปเดตงานที่เกี่ยวข้องในหน้าต่างอื่น
- ติดตามและดำเนินการพร้อมกัน: ดูแดชบอร์ดอัปเดตทุก 30 นาทีและติดตามเวลาที่ใช้ไปทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- อ้างอิงข้ามได้อย่างง่ายดาย: เปรียบเทียบเอกสาร ทบทวนงานหลายรายการ หรือตรวจสอบรายละเอียดระหว่างแหล่งข้อมูลต่างๆ
- จัดระเบียบในแบบของคุณ: วางงานสำคัญให้เห็นชัดเจน เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในโหมดออฟไลน์
ไม่มี Wi-Fi? ไม่มีปัญหา
โหมดออฟไลน์ของ ClickUpช่วยให้งานของคุณดำเนินต่อไปได้แม้ในขณะที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณหลุด ทำให้เป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานจากที่บ้านที่คุณอาจไม่รู้ว่าต้องการจนกว่าจะได้ลองใช้ มีให้บริการในทุกแผนการใช้งานและใช้งานได้บนเว็บ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป และแอปพลิเคชันมือถือ
เมื่อ ClickUp ตรวจพบว่าคุณออฟไลน์ ระบบจะแจ้งเตือนคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่พลาดทุกจังหวะ
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้แบบออฟไลน์:
1️⃣ สร้างงานและตัวเตือน
- ดำเนินการบันทึกความคิดและทำงานต่อไปเหมือนกับว่าคุณกำลังออนไลน์อยู่
- งานใหม่และคำเตือนจะซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อของคุณกลับมา
- แจ้งให้ทราบ: คุณไม่สามารถสร้างงานย่อยขณะออฟไลน์ได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนงานให้เป็นงานย่อยได้ในภายหลัง
2️⃣ ดูงานและบันทึกที่คุณเพิ่งเปิด
- ทุกสิ่งที่เก็บไว้ในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้
- ตรวจสอบรายละเอียด, บันทึกอ้างอิง, และรักษาความเป็นระเบียบจากทุกที่
ใช้ทางลัดเพื่อเคลื่อนที่เร็วขึ้น
นี่คือรายการที่ครอบคลุมของคีย์ลัด ClickUpที่จำเป็นสำหรับการนำทางและดำเนินการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในแอปเดสก์ท็อป ClickUp:
หมายเหตุ: คีย์ลัดส่วนใหญ่ใน ClickUp ใช้ค่าเริ่มต้นทั่วไปและไม่สามารถปรับแต่งได้ อย่างไรก็ตาม คีย์ลัดบางรายการในแอปเดสก์ท็อป (เช่น "สร้างงานใหม่" และ "เปิดศูนย์คำสั่ง") สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการตั้งค่าแอปเดสก์ท็อปของคุณ หากต้องการดูหรือปรับคีย์ลัดที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าส่วนตัวหรือการตั้งค่า Workspace ของคุณ
ทางลัดระดับโลก
|การกระทำ
|คีย์ลัดสำหรับ Mac
|ทางลัดของ Windows
|สร้างงานใหม่
|คีย์ลัด: คอมมานด์ + อี
|Ctrl + E
|สร้างการแจ้งเตือน
|อาร์
|อาร์
|แถบคำสั่ง Open AI (เต็มหน้าจอเดสก์ท็อป)
|คีย์ลัด: Cmd + J
|Ctrl + J
|แถบคำสั่ง Open AI (ในแอป)
|คีย์ลัด: คอมมานด์ + ค
|Ctrl + K
|เปิด Notepad
|N หรือ P
|N หรือ P
|แสดง/ซ่อนแถบด้านข้าง
|คีย์ลัด: Cmd + \
|Ctrl + \
|เลื่อนไปยังตำแหน่งปัจจุบันในแถบด้านข้าง
|คีย์ลัด: Cmd + I
|Ctrl + I
หมายเหตุ: Cmd/Ctrl + J เปิดแถบคำสั่ง AI จากทุกที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหากแอปเดสก์ท็อปกำลังทำงานอยู่ Cmd/Ctrl + K เปิดแถบคำสั่งภายในหน้าต่างแอป
ทางลัดงาน
|การกระทำ
|ทางลัด
|เปลี่ยนสถานะ
|Shift + S
|เพิ่มความคิดเห็น
|Shift + M
|วันที่กำหนด
|Shift + D
|มอบหมายผู้รับมอบหมาย
|Shift + A
|มอบหมายงานให้ตนเอง
|เอ็ม
|เพิ่มในลำดับความสำคัญ
|ตัวเลือก + A (Mac) / Alt + A (Win)
|ตัวจับเวลา
|Shift +
|แท็ก
|Shift + L
|งานย่อย
|Shift + T
|ลำดับความสำคัญ
|Shift + P
|นำทางระหว่างงานในรายการ
|Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย/ขวา
คีย์ลัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขข้อความ
|การกระทำ
|คีย์ลัด Mac
|ทางลัด Windows
|คำสั่งสแลช
|/
|/
|กล่าวถึงผู้ใช้
|@
|@
|ระบุงาน
|@@
|@@
|กล่าวถึง Doc
|@@@
|@@@
|แก้ไขความคิดเห็นล่าสุด
|ลูกศรขึ้น
|ลูกศรขึ้น
|เพิ่มอิโมจิ
|:
|:
|วางข้อความ/รูปภาพ
|คีย์ลัด: คอมมานด์ + วี
|Ctrl + V
|ไฮเปอร์ลิงก์ (ไฮไลต์ข้อความ)
|คีย์ลัด: คอมมานด์ + ค
|Ctrl + K
|คัดลอกข้อความที่เลือกซ้ำ
|คีย์ลัด: Cmd + D
|Ctrl + D
|จัดข้อความชิดซ้าย
|คีย์ลัด: คอมมานด์ + Shift + L
|Ctrl + Shift + L
|จัดข้อความชิดขวา
|คีย์ลัด: คอมมานด์ + ชift + R
|Ctrl + Shift + R
|จัดข้อความให้อยู่ตรงกลาง
|คีย์ลัด: คอมมานด์ + ชิฟต์ + E
|Ctrl + Shift + E
|การจัดรูปแบบโค้ดแบบอินไลน์
|คีย์ลัด: Cmd + Shift + C
|Ctrl + Shift + C
|สร้างรายการแบบมีสัญลักษณ์
|คีย์ลัด: Cmd + Shift + 9
|Ctrl + Shift + 9
|สร้างรายการตรวจสอบ
|คีย์ลัด: Cmd + Shift + 8
|Ctrl + Shift + 8
|สร้างรายการที่มีหมายเลข
|คีย์ลัด: Cmd + Shift + 7
|Ctrl + Shift + 7
|สร้างหัวข้อ
|ตัวเลือก + คีย์บอร์ด (Command) + 1-4
|Alt + Ctrl + 1-4
ทางลัดการแชท
|การกระทำ
|คีย์ลัด Mac
|ทางลัด Windows
|เขียนข้อความ
|คีย์ลัด: Cmd + G
|Ctrl + G
|ค้นหาข้อความ
|คีย์ลัด: Cmd + F
|Ctrl + F
|ไปที่ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านแรก
|คีย์ลัด: Cmd + Shift + J
|Ctrl + Shift + J
คีย์ลัด ClickUp Brain
|การกระทำ
|คีย์ลัดสำหรับ Mac
|ทางลัด Windows
|เปิด ClickUp Brain
|ตัวเลือก + K
|Alt + K
|แถบคำสั่ง Open AI (แอปเดสก์ท็อป)
|คีย์ลัด: Cmd + J
|Ctrl + J
|แถบคำสั่ง Open AI (เบราว์เซอร์)
|คีย์ลัด: คอมมานด์ + ค
|Ctrl + K
|ใช้คำสั่ง /ai Slash
|/ai ในช่องข้อความใด ๆ
|/ai ในช่องข้อความใด ๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปิด/ปิดการใช้งานคีย์ลัดของคุณและสำรวจคำสั่งทั้งหมดที่มีอยู่ได้โดยตรงจากการตั้งค่าของคุณ คลิกที่อวตารส่วนตัวของคุณ > คีย์ลัด จากนั้นเรียกดูแต่ละหมวดหมู่ทางด้านซ้ายเพื่อดูคีย์ลัดทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ได้
ทำให้ขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ
ClickUp Automationsจัดการกับการกระทำที่ซ้ำซาก เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องทำเอง พวกมันตอบสนองต่อการอัปเดต บังคับใช้กฎของกระบวนการ และขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ ช่วยให้โครงการเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผนโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทุกระบบอัตโนมัติมีโครงสร้างที่ง่ายและทรงพลัง:
- ทริกเกอร์: เหตุการณ์ที่เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ (เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ, วันครบกำหนดมาถึง)
- เงื่อนไข: ตัวกรองที่เลือกได้ (เช่น ลำดับความสำคัญเป็น "ด่วน", มีแท็กที่มีคำว่า 'ตรวจสอบ')
- การกระทำ: สิ่งที่ระบบควรทำโดยอัตโนมัติ (เช่น กำหนดผู้ใช้ ย้ายงาน ส่งอีเมล)
เมื่อถูกเปิดใช้งานแล้ว กฎจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นคุณสามารถใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain ซึ่งจะปลดล็อกหมวดหมู่การดำเนินการใหม่ทั้งหมด รวมถึง:
- AI Assign: เลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดเอง
- AI Prioritize: กำหนดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดเอง (เช่น 'ทำเครื่องหมายว่าเร่งด่วนหากมีคำว่า 'การยกระดับจากลูกค้า' อยู่ในนั้น')
- ตัวแทน AI: กระตุ้นตัวแทนให้ทำงานหลายขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์
- ฟิลด์ AI: สร้างฟิลด์ AI เพื่อสร้างสรุป, การแปล, รายการดำเนินการ, และอื่น ๆ ตามเนื้อหาของงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ความฉลาดของ AI ที่เพิ่มขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ปัญหาทั่วไปและการแก้ไขปัญหา
นี่คือคู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่จะช่วยให้คุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้อย่างรวดเร็ว
ปัญหาการเข้าสู่ระบบ
หากคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ (ติดอยู่ที่หน้าโหลด, ล้มเหลวซ้ำ ๆ, หรือหน้าจอว่างเปล่า) ให้ลองทำตามขั้นตอนพื้นฐานก่อน: ตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณให้ถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เสถียร
บางครั้งปัญหาอาจเกิดจากข้อมูลท้องถิ่นที่เสียหาย การล้างแคชของแอป (หรือการลบโฟลเดอร์ ClickUp ออกจากข้อมูลระบบของคุณ) แล้วรีสตาร์ทแอปมักช่วยแก้ปัญหาการเข้าสู่ระบบที่ติดขัดได้ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดของแอป
การซิงค์งานและการอัปเดต
หากงานหรือการอัปเดตของคุณไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตรวจสอบก่อนว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่และเซิร์ฟเวอร์ของ ClickUp ทำงานอยู่ (ไม่ใช่การหยุดให้บริการทั่วโลก)
ถัดไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปได้รับการอัปเดตแล้ว หากเป็นเวอร์ชันเก่า อาจมีปัญหาการซิงค์ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองรีเฟรชด้วยตนเองหรือเปิดแอปเดสก์ท็อปใหม่ หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงจากมือถือหรือเบราว์เซอร์ ให้ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบใหม่บนอุปกรณ์อื่น ซึ่งมักจะเป็นการกระตุ้นให้มีการซิงค์ใหม่
การแจ้งเตือนไม่แสดง
บ่อยครั้งที่การแจ้งเตือนที่หายไปเป็นเพียงปัญหาการตั้งค่าเท่านั้น ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าได้เปิดการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปแล้ว
จากนั้น ตรวจสอบสิทธิ์การแจ้งเตือนของระบบปฏิบัติการของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ClickUp ได้รับอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนแบบพุช
หากยังล้มเหลวอยู่ ให้ออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง หรือรีสตาร์ทแอปพลิเคชัน
แอปขัดข้อง
หาก ClickUp หยุดทำงาน ติดขัด หรือไม่สามารถเปิดได้ โปรดยืนยันว่าคุณกำลังใช้ เวอร์ชันล่าสุด ผ่านเมนู 'เกี่ยวกับ ClickUp' หรือเมนูอัปเดต
หากการอัปเดตไม่ช่วยแก้ปัญหา การติดตั้งใหม่ทั้งหมดสามารถล้างไฟล์ที่เสียหายได้ บน macOS ให้ลบโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ (~/Library/Application Support/ClickUp) จากนั้นรีสตาร์ทแอป บน Windows ให้ถอนการติดตั้ง ล้างโฟลเดอร์ %AppData%\Roaming\ClickUp และติดตั้งใหม่
นอกจากนี้ ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรระบบ หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยความจำหรือ CPU ต่ำ การปิดแอปพลิเคชันหนักอื่น ๆ ก่อนเปิดใช้งาน ClickUp สามารถปรับปรุงเสถียรภาพได้
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแอป ClickUp บนเดสก์ท็อป
การทำงานระยะไกลและการทำงานแบบผสมผสานมาพร้อมกับความท้าทายเฉพาะตัว: เครื่องมือที่กระจัดกระจาย, การสูญเสียบริบท, และการสลับแอปที่ไม่มีที่สิ้นสุด
แอปเดสก์ท็อป ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการไว้ในที่ทำงานเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ระบบอัตโนมัติ และการเข้าถึงแบบออฟไลน์ ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี และเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายของคุณให้กลายเป็นแหล่งเดียวแห่งประสิทธิภาพ
คำถามที่พบบ่อย
ใช่, ClickUp รองรับโหมดออฟไลน์บนเดสก์ท็อป คุณสามารถดูงานและบันทึกที่เปิดล่าสุดได้ และยังสามารถสร้างงานหรือการเตือนความจำใหม่ได้ขณะออฟไลน์ เมื่อคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง ทุกอย่างจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
โดยทั่วไปแล้ว ใช่ เวอร์ชันเดสก์ท็อปมักจะตอบสนองได้ดีกว่าและหลีกเลี่ยงความล่าช้าและการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน ClickUp ในเบราว์เซอร์
คุณสมบัติหลักส่วนใหญ่ เช่น งาน เอกสาร แชท AI และการแจ้งเตือน ทำงานได้ในแอปเดสก์ท็อป อย่างไรก็ตาม บางอย่างอาจทำงานแตกต่างไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ (เช่น การผสานรวมหรือการฝังบางอย่างที่ใช้เบราว์เซอร์)
BrainGPT (เดิมชื่อ Brain MAX) คือประสบการณ์ AI คู่หูของ ClickUp ที่รองรับการจับข้อมูลด้วยเสียงเป็นหลักและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้คุณทำงานข้ามงาน เอกสาร และบริบทที่เชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช่ ตัวแทนสามารถดำเนินการตามตัวกระตุ้นและคำแนะนำที่คุณกำหนดค่าไว้ภายใน ClickUp ได้ การตั้งค่าขั้นสูงอาจใช้ Super Agents สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น