วิธีสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและสร้างยอดขาย

ผู้ตอบแบบสำรวจของWyzowlกว่า 84%กล่าวว่าพวกเขาถูกโน้มน้าวให้ซื้อสินค้าหรือบริการหลังจากชมวิดีโอของแบรนด์
ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ วิดีโออธิบาย หรือวิดีโอแนะนำการใช้งาน จุดสำคัญก็คือวิดีโอช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อเปลี่ยนจากอาจจะซื้อเป็นซื้อจริงได้ นั่นคือพลังอันน่าทึ่งของการตลาดด้วยวิดีโอ
อย่างไรก็ตาม วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์กลับไม่สามารถตอบโจทย์ได้ วิดีโอเหล่านี้มักมีความยาวเกินไป พุ่งตรงเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคทันที หรือไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมไว้ได้
คู่มือนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เครื่องมือ และตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ชนะใจลูกค้า
วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์คืออะไร?
วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์คือวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ วิดีโอจะแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์จริงและเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
วิดีโอเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมเมื่อพวกเขากำลังดูการนำเสนอขายของคุณ, ทดลองใช้แอปของคุณ, หรือเรียกดูเว็บไซต์ของคุณ. วิดีโอเหล่านี้ถูกใช้โดยทีมขายและทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์.
วิดีโอสาธิตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะนำเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่น่าสนใจ มีคำอธิบายประกอบและภาพที่เข้าใจง่าย หากทำได้อย่างดี วิดีโอสาธิตจะช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นยอดขาย
ตอนนี้คุณคงกำลังคิดว่า วิดีโอสาธิต วิดีโออธิบาย และวิดีโอสอนต่างกันอย่างไร? พวกมันไม่ได้มีจุดประสงค์เดียวกันในการทำการตลาดด้วยวิดีโอหรอกหรือ?
ตารางด้านล่างแสดงถึงความแตกต่างระหว่างพวกเขา 👇
|ประเภทวิดีโอ
|เป้าหมายหลัก
|ใช้ที่ไหน
|พื้นที่เน้น
|วิดีโอสาธิต
|แสดงวิธีที่ผลิตภัณฑ์แก้ไขปัญหาเฉพาะ
|หน้าขายสินค้า, หน้าสินค้า, การประเมินเบื้องต้น
|กระบวนการทำงานจริง, คุณสมบัติหลักที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์
|วิดีโออธิบาย
|อธิบายว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรและเหตุใดจึงมีอยู่
|หน้าแรก, โฆษณา, จุดเริ่มต้นของกระบวนการขาย
|ปัญหา, ความคิด, และคุณค่าที่นำเสนอ
|วิดีโอสอน
|สอนผู้ใช้ให้ทำภารกิจให้สำเร็จ
|การเริ่มต้นใช้งาน, เอกสารช่วยเหลือ, การสนับสนุน
|คำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการกระทำที่เฉพาะเจาะจง
⭐ เทมเพลตแนะนำ
แม่แบบการผลิตวิดีโอของ ClickUpช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการสร้างวิดีโอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะรักเทมเพลตนี้:
- วางแผนก่อนการผลิต การถ่ายทำ และการผลิตหลังการถ่ายทำในกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างเดียวกัน
- สร้างภาพกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเองกว่า 14 แบบ
- สร้างสถานะที่กำหนดเอง 9 แบบที่แตกต่างกันเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตวิดีโอ
ทำไมวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงลูกค้า
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกระตุ้นอัตราการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนโดยผู้ซื้อ
กว่า75% ของผู้ซื้อ B2Bชอบประสบการณ์การขายที่ไม่มีตัวแทนขาย. นั่นหมายความว่าทีมของคุณมีเวลาจำกัดในการติดต่อแบบตัวต่อตัวกับลูกค้าเป้าหมาย.
วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการให้ความรู้แก่ลูกค้าที่นี่ ลูกค้าเป้าหมายของคุณไม่จำเป็นต้องรอการโทรจากพนักงานขาย พวกเขาสามารถดูวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์และสำรวจคุณสมบัติต่างๆ ได้ตามจังหวะของตนเอง
เมื่อคุณมอบอำนาจให้ลูกค้าในการควบคุมกระบวนการขายมากขึ้น พวกเขามีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าพวกเขาเลือกที่จะซื้อสินค้าของคุณมากกว่าการถูกขายให้
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบสตอรี่บอร์ดฟรีในรูปแบบ Word, PDF และ Excel
การเป็นเจ้าของทางจิตวิทยา
วิดีโอผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ดีช่วยให้ลูกค้าจินตนาการถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ มันวาดภาพของผลิตภัณฑ์ในอุดมคติของพวกเขา ผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาหรือช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้
มันแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร และช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้ดีขึ้น เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีความเชื่อในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว จะทำให้ทีมขายของคุณปิดการขายได้ง่ายขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้คนจะเกิดความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถจินตนาการตัวเองกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ได้ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า "การเป็นเจ้าของทางจิตวิทยา"
วิดีโอสาธิตจะกระตุ้นเอฟเฟกต์นี้โดยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้เห็นขั้นตอนการทำงานอย่างใกล้ชิดเสมือนนั่งอยู่แถวหน้า ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นผู้ใช้จริงก่อนที่จะลงทะเบียนใช้งาน
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
การขายแบบ B2B เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉลี่ยที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้ออยู่ที่ 11.4% ซึ่งเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับปี 2016
วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์สามารถแชร์ได้ง่ายระหว่างทีมต่างๆ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้มีอิทธิพล และผู้ใช้ปลายทางทุกคนสามารถเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องทำการสาธิตสดซ้ำ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างวิดีโอการฝึกอบรมที่ดีที่สุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงและย่นระยะเวลาการตัดสินใจซื้อ
แม้กระทั่งก่อนการโทรขาย ผู้ซื้อของคุณก็เข้าใจแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของพวกเขาอย่างไร
คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายขั้นตอนพื้นฐานอีกต่อไปแล้ว แต่คุณสามารถมุ่งเน้นการสนทนาไปที่ความท้าทายเฉพาะของผู้ซื้อแทน
เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้าสู่กระบวนการแล้ว พวกเขาก็จะมองว่าผลิตภัณฑ์เป็นทางออกที่แข็งแกร่งสำหรับความต้องการของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นและอัตราการปิดการขายที่สูงขึ้น
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบสรุปแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับการตลาด ฟรี
📮 ClickUp Insight: 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าพวกเขาเปิดแท็บการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทิ้งไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์.
สำหรับอีก 23% แท็บอันมีค่าเหล่านี้รวมถึงเธรดแชท AI ที่อัดแน่นไปด้วยบริบท
โดยพื้นฐานแล้ว คนส่วนใหญ่กำลังเอาภาระด้านหน่วยความจำและบริบทไปฝากไว้กับแท็บเบราว์เซอร์ที่เปราะบาง
ทำตามเรา: แท็บไม่ใช่ฐานความรู้ 👀ClickUp Brainเปลี่ยนเกมในที่นี้ แอป AI ซูเปอร์แอปนี้ช่วยให้คุณค้นหาพื้นที่ทำงานของคุณ, มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI หลายตัว, และใช้คำสั่งเสียงเพื่อดึงบริบทจากอินเทอร์เฟซเดียว เนื่องจาก MAX อยู่ในพีซีของคุณ, มันไม่แย่งพื้นที่แท็บและสามารถบันทึกการสนทนาไว้จนกว่าคุณจะลบ!
ขั้นตอนการสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์
คุณจะสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้าได้อย่างไร? 👇
ขั้นตอนที่ 1. กำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
กระบวนการสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณจะเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามต่อไปนี้:
วิดีโอนี้สำหรับใคร และควรช่วยให้พวกเขาทำอะไรต่อไป?
มันจะแบ่งออกเป็นสามประเภท: เดโมสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า, ผู้ใช้ทดลอง, และลูกค้าที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน แต่ละกลุ่มอยู่ในขั้นตอนของเจตนาที่แตกต่างกันและต้องการความชัดเจนในรูปแบบที่แตกต่างกัน และเดโมที่ดีจะตอบคำถามที่ผู้ชมมีอยู่แล้ว อาจจะเป็น:
|ผู้ชม
|คำถามหลักของพวกเขา
|การสาธิตต้องตอบ
|ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
|สิ่งนี้คุ้มค่ากับเวลาและเงินของฉันหรือไม่?
|ผลิตภัณฑ์นี้แก้ปัญหาของฉันได้ดีกว่าทางเลือกอื่นหรือไม่?
|ผู้ใช้ทดลอง
|ฉันจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างรวดเร็วได้หรือไม่?
|ฉันสามารถทำงานที่มีความหมายได้โดยไม่มีความขัดแย้งหรือไม่?
|การต้อนรับลูกค้าใหม่
|ฉันจะใช้สิ่งนี้อย่างถูกต้องได้อย่างไร?
|วิธีที่เหมาะสมในการทำงานกับผลิตภัณฑ์นี้ในแต่ละวันคืออะไร?
📌 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: สร้างวิดีโอสาธิตสั้นๆ หลายรายการ โดยแต่ละรายการสอดคล้องกับขั้นตอนเฉพาะในเส้นทางของผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 2: เขียนสคริปต์วิดีโอของคุณ
สคริปต์สาธิตที่แข็งแกร่งจะเน้นย้ำถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นและมีประโยชน์ที่สุดของผลิตภัณฑ์ของคุณ และเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ
หากคุณกำลังสร้างวิดีโอสาธิตเป็นครั้งแรก ให้คำนึงถึงสามสิ่งนี้: ทำให้เรียบง่าย, คุยกันเหมือนคุยกับเพื่อน, และเน้นประโยชน์ที่ได้รับ
นี่คือกรอบการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณ:
ฮุค → จุดเจ็บปวด → วิธีแก้ปัญหา → การสาธิตผลิตภัณฑ์ → การกระตุ้นให้ดำเนินการ
💥 ตัวอย่าง:มาเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอส่งเสริมการขายกันเถอะ วิดีโอนี้ใช้สำหรับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ
จุดดึงดูด: การเปิดตัวแคมเปญไม่ควรหมายถึงการต้องจัดการกับเครื่องมือห้าอย่าง, สเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด, และการติดตามผลด้วยตนเอง
ปัญหาที่พบ: ทีมประสบปัญหาในการติดตามลูกค้าเป้าหมายข้ามช่องทางต่างๆ การปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่ และการพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) การส่งต่อข้อมูลไปยังฝ่ายขายมีปัญหา และโอกาสทางธุรกิจหลุดลอยไป
วิธีแก้ไข: แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติของเราผสานทุกสิ่งเข้าด้วยกัน—แคมเปญ ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ
การแนะนำผลิตภัณฑ์: วิดีโอจะแนะนำขั้นตอนการทำงานที่มีผลกระทบสูงหนึ่งขั้นตอน ซึ่งอาจเป็น:
- การสร้างแคมเปญหลายช่องทาง
- การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรม
- การกระตุ้นการติดตามผลแบบเฉพาะบุคคล
- ติดตามการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงในแดชบอร์ดเดียว
คำกระตุ้นการตัดสินใจ: ดูว่าคุณสามารถทำให้แคมเปญถัดไปของคุณเป็นอัตโนมัติได้ในไม่กี่นาที เริ่มทดลองใช้ฟรีหรือจองการสาธิต
คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเขียนสคริปต์วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ได้
คำแนะนำ: "เขียนสคริปต์ตัวอย่างและจุดปัญหาสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์การตลาดอัตโนมัติในการสาธิต"
สมองเข้าใจบริบทและสามารถสร้างข้อความที่ชัดเจนและเน้นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณมีร่างแรกแล้ว ให้ขอให้ Brain ปรับแต่งสคริปต์ให้เข้ากับโทนเสียงของแบรนด์คุณ
หากคุณมีข้อมูลจำเพาะของสินค้าหรือข้อเสนอแนะที่เก็บไว้ในเอกสาร หรืองานใน ClickUpBrainGPT สามารถดึงข้อมูลจากแหล่งเหล่านั้นได้
คำแนะนำ: "ใช้แผนที่ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเราและเอกสารความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อเขียนส่วนการสาธิตสำหรับสคริปต์การสาธิตนี้"
📌 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เก็บสคริปต์ฉบับสุดท้ายไว้ใน ClickUp Docs ผู้ตรวจสอบสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอการแก้ไข หรือเชื่อมโยงงานไปยังส่วนต่างๆ ของสคริปต์ได้
เราได้คัดสรรรายชื่อนักเขียนสคริปต์ AI ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว 👇
📚 อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมสร้างวิดีโอด้วย AI ที่คุณต้องลอง
👀 คุณรู้หรือไม่? บนแพลตฟอร์มโซเชียล ผู้ชมจะตัดสินใจว่าจะดูเนื้อหาต่อไปหรือไม่ภายในเวลาเพียง1–2 วินาทีเท่านั้น
การวิจัยเกี่ยวกับความสนใจทางดิจิทัลและการประมวลผลความประทับใจแรกพบแสดงให้เห็นว่าผู้คนสร้างการตัดสินในระดับจิตใต้สำนึกเกือบจะในทันที ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงเริ่มต้นของวิดีโอจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
ขั้นตอนที่ 3: เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม
รูปแบบที่ถูกต้องของวิดีโอสาธิตจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าใจได้ง่ายที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุด แต่จะทำอย่างไร? 👇
|ประเภทสินค้า
|รูปแบบการสาธิตที่ดีที่สุด
|ทำไมถึงได้ผล
|SaaS หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
|การบันทึกหน้าจอ
|แสดงขั้นตอนการทำงานจริงและสร้างความไว้วางใจโดยการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานได้จริง
|สินค้าทางกายภาพ
|วิดีโอแสดงสด
|ให้ผู้ชมเห็นการตั้งค่า, การใช้งาน, และบริบทในโลกจริง
|ระบบนามธรรมหรือซับซ้อน
|แอนิเมชัน
|อธิบายตรรกะ, ลำดับขั้นตอน, หรือแนวคิดที่ยากต่อการแสดงบนหน้าจอ
|สินค้าที่ต้องการบริบท + หลักฐาน
|ไฮบริด (แอนิเมชัน + หน้าจอหรือการแสดงสด)
|กำหนดบริบทก่อน จากนั้นสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์
นี่คือตัวอย่างที่การตัดสินใจนี้มักปรากฏในวิดีโอสาธิตในโลกจริง
💥 ตัวอย่าง: การสาธิตหน้าจอ SaaS เทียบกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จริง
การสาธิตหน้าจอ SaaS: หากคุณกำลังสาธิตแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ การบันทึกหน้าจอเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ผู้ชมต้องการเห็นวิธีการสร้างแคมเปญ วิธีการทำงานของทริกเกอร์ และการติดตามผลลัพธ์ภายในอินเทอร์เฟซจริง
การแสดงสินค้าทางกายภาพ: หากคุณกำลังสาธิตสินค้าทางกายภาพ เช่น อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ วิดีโอแบบไลฟ์แอ็กชันจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
ผู้ชมจำเป็นต้องเห็นว่ามันถูกจัดการ, ตั้งค่า, และใช้ในสภาพแวดล้อมจริงอย่างไร. มันสร้างความไว้วางใจ และช่วยตอบคำถามที่เป็นประโยชน์ซึ่งการบันทึกหน้าจออาจไม่สามารถทำได้.
ขั้นตอนที่ 4: บันทึกเดโมของคุณ
งานเบื้องหลังทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาบันทึกเดโมของคุณแล้ว
คุณสามารถเลือกผู้สร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลน หรือใช้ClickUp Clipsสำหรับสิ่งนี้
คุณสมบัตินี้ให้คุณบันทึกหน้าจอและเสียงของคุณพร้อมกันสำหรับการสาธิตและบรรยาย เลือกจากการบันทึกหน้าจอทั้งหมด, หน้าต่างเฉพาะ, หรือเพียงแค่แท็บเบราว์เซอร์ปัจจุบัน (รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง!)
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีใช้ Clips 👇
⭐ เคล็ดลับเพิ่มเติมที่ควรจำเมื่อบันทึกวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณ:
- พูดให้ชัดเจนและในจังหวะที่สม่ำเสมอ
- ใช้สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนจากรอบข้าง
- เลื่อนเคอร์เซอร์ของคุณอย่างช้าๆ และตั้งใจ
- หยุดชั่วคราวระหว่างขั้นตอนเพื่อให้ผู้ชมสามารถประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นได้
ขั้นตอนที่ 5: แก้ไขเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
การบันทึกจับภาพเนื้อหา การตัดต่อกำหนดว่าผู้คนจะดูมันจริงหรือไม่
เป้าหมายของคุณคือการลดภาระทางความคิดของผู้ชม ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบที่จำเป็นเท่านั้น สำหรับเริ่มต้น ให้เพิ่มคำบรรยายสำหรับผู้ชมที่อาจเปิดเสียงไว้ไม่ดัง เน้นการกระทำที่สำคัญเพื่อชี้นำสายตาผู้ชม ใช้การซูมแบบละเอียดอ่อนเพื่อดึงดูดความสนใจไปยังช่วงเวลาสำคัญ
การแก้ไขยังเป็นจุดที่คุณควบคุมจังหวะการเล่าเรื่องได้อีกด้วย ตัดช่วงหยุดที่ไม่จำเป็นออก ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญ และกำจัดทุกสิ่งที่ไม่ได้ช่วยขับเคลื่อนเรื่องราวให้ก้าวหน้า
เครื่องมือตัดต่อวิดีโอช่วยให้กระบวนการนี้รวดเร็วและทำซ้ำได้มากขึ้น พวกมันช่วยให้คุณเพิ่มคำบรรยาย ข้อความเน้น และเอฟเฟกต์การโฟกัส
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตวิดีโอ
👀 คุณรู้หรือไม่? การดูวิดีโอโดยไม่มีเสียงสามารถเพิ่มภาระทางความคิดได้ นั่นเป็นเพราะผู้ชมต้องพึ่งพาคำบรรยายและสมาธิทางสายตาในการติดตามเนื้อหาให้มากขึ้น
สิ่งนี้เน้นย้ำว่าทำไมคำบรรยายที่ตรงเวลาและการเน้นด้วยภาพ (เช่น การไฮไลต์และการซูม) จึงสามารถทำให้การสาธิตของคุณเข้าใจง่ายขึ้นได้จริงๆ
ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มแบรนด์และ CTA
เครื่องมือตัดต่อวิดีโอสมัยใหม่ส่วนใหญ่ทำให้การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องง่าย
อัปโหลดสินทรัพย์แบรนด์ของคุณ รวมถึงโลโก้ แบบอักษร และชุดสี สินทรัพย์เหล่านี้สามารถนำไปใช้กับคำบรรยาย ข้อความที่แสดงในหน้าจอด้านล่าง ข้อความไฮไลท์ และหน้าจอสิ้นสุดได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น
เครื่องมือบางชนิดยังมีเทมเพลตให้คุณล็อกสีและตัวอักษรของคุณไว้ด้วย ซึ่งจะทำให้ทุกวิดีโอสาธิตสินค้าดูเป็นแบรนด์เดียวกัน แม้กระทั่งเมื่อมีสมาชิกทีมต่าง ๆ เป็นผู้แก้ไขหรือสร้างวิดีโอ
สำหรับคำกระตุ้นการตัดสินใจ คุณจะได้รับหน้าจอหรือสไลด์ท้ายแบบกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มพื้นหลังที่มีแบรนด์ ข้อความสั้นๆ และปุ่มหรือข้อความ CTA ที่ชัดเจน จากนั้นนำส่วนท้ายนี้ไปใช้ซ้ำในวิดีโอสาธิตหลายๆ วิดีโอได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างชุดแบรนด์และวิธีสร้างของคุณเอง
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแสดงให้เห็นว่า55% ของความประทับใจแรกเกิดจากภาพที่เห็นในขณะที่ 38% มาจากสิ่งที่ผู้คนได้ยิน และเพียง 7% มาจากคำพูดที่ใช้จริง นี่คือเหตุผลที่ภาพที่แข็งแกร่งและมีแบรนด์ที่ดีในวิดีโอสามารถเพิ่มผลกระทบได้อย่างมาก
ขั้นตอนที่ 7: เผยแพร่วิดีโอสาธิตของคุณ
การสาธิตของคุณควรแสดงในที่ที่มีการตัดสินใจ
คุณสามารถเผยแพร่ วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram, YouTube, Facebook หรือ TikTok
แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ หน้าแคมเปญอีเมล และขั้นตอนการแนะนำผู้ใช้ในแอปด้วย การกระจายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- เพิ่มเดโมสั้น ๆ ไว้เหนือส่วนที่มองเห็นได้ทันทีบนหน้าแรกของคุณ
- แชร์เวอร์ชันที่ถูกตัดต่อบนโซเชียลเพื่อดึงดูดผู้ชมให้เข้าสู่การสาธิตเต็มรูปแบบ
- รวมการสาธิตไว้ในอีเมลติดตามผลหลังทดลองใช้ เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยล่วงหน้า
- ฝังไว้ภายในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงคุณค่าได้เร็วขึ้น
ตัวอย่างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ผล
นำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติจริง มาดูตัวอย่างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมกันเถอะ เราจะแชร์เหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงโดดเด่น
1. ClickUp 4. 0
🥇 ทำไมถึงได้ผล: เดโมนี้ดำเนินไปตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ ได้แก่ การวางแผน การทำงานร่วมกัน การดำเนินการ และการตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถมองเห็นภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน
การสาธิตผลิตภัณฑ์ClickUp 4.0จัดวางเวอร์ชัน 4.0 ในฐานะเวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์ที่ออกแบบมาเพื่อผสานทุกส่วนของงานเข้าด้วยกัน เริ่มต้นจาก ปัญหาที่ทุกคนต่างรู้จัก: งานที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือมากเกินไป
จากนั้น วิดีโอจะดำเนินไปตามลำดับอย่างเรียบง่าย โดยแสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายของแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ จากนั้นจึงแนะนำเวอร์ชัน 4.0 ในฐานะพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
คุณจะได้เห็นคุณสมบัติขั้นสูง เช่น Ambient Agents, Planner และ Teams Hub ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการทำงานอย่างไร
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่ดีที่สุดขับเคลื่อนด้วย AI
2. ดูโอลิงโก
การกระทำสำคัญกว่าคำพูด. สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันในวิดีโอสาธิต.
วิดีโอดังกล่าวเป็นตัวอย่างการสาธิตโดย Duolingo ซึ่งไม่มีเสียงบรรยาย แต่ภาพที่ปรากฏนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของคุณไว้ได้ตลอดเวลา และเข้าใจได้ง่าย แถมยังมีความยาวเพียง 30 วินาทีเท่านั้น
🥇 ทำไมถึงได้ผล: วิดีโอสาธิตแสดงให้เห็นฟังก์ชันการทำงานของแอป นอกจากนี้ยังดึงดูดผู้ชมได้หลากหลายกลุ่มด้วยการแสดงหลายภาษา
3. คะแนน AI ของ Grammarly
วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์จาก Grammarly แสดงให้เห็นคุณสมบัติการเขียนเชิงวิชาการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ เนื่องจากเป็นสำหรับนักเรียน เรื่องราวจึงเป็นเรื่องของนักเรียนที่พยายามเขียนเรียงความประวัติศาสตร์ศิลปะให้เสร็จก่อนการเดินทาง
คุณสมบัติหลัก รวมถึงระบบตรวจงานด้วย AI ระบบค้นหาการอ้างอิง ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และระบบสนับสนุนการตรวจทาน ได้รับการสาธิตภายในกระบวนการทำงานของนักเรียน
🥇 ทำไมถึงได้ผล: สคริปต์วิดีโอสาธิตนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเล่าเรื่องผ่านบริบท วิดีโอได้เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้ากับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือนี้รู้สึกเหมือนไม่ใช่ซอฟต์แวร์ แต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์
ก่อนกดปุ่มส่ง คุณต้องทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเพื่อหลีกเลี่ยงขณะสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์
1. รายละเอียดทุกคุณสมบัติของซอฟต์แวร์
อย่าให้การสาธิตผลิตภัณฑ์เป็นการฝึกอบรม. การฝึกอบรมสามารถทำได้ในภายหลัง หากและเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า.
จนกว่าจะถึงตอนนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสาธิตผลิตภัณฑ์ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ผู้ชมกำลังเผชิญอยู่ สัมผัสกับประเด็นเหล่านั้น และเน้นย้ำอย่างชัดเจน
แต่มันอาจจะดูน่าสนใจเพียงใด คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปในทุกขั้นตอนของการตั้งค่าหรือวิธีการรวมเข้าด้วยกัน เป็นต้น
✅ วิธีแก้ไข: ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถทำได้ ความท้าทายที่ผลิตภัณฑ์แก้ไขได้ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ตามมา และสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นี้
2. ทำให้เป็นการพูดคนเดียว
เคยเจอวิดีโอสาธิตที่ฟังดูเหมือนมีคนกำลังอ่านเอกสารออกเสียงไหม? น่าจะทำให้คุณง่วงนอนได้เลยทีเดียว
เมื่อการสาธิตกลายเป็นการพูดคนเดียว ผู้ชมจะรู้สึกยากที่จะมีส่วนร่วม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะไม่มีบริบท ไม่มีจังหวะ และไม่มีความรู้สึกของการก้าวหน้า
✅ วิธีแก้ไข: จัดโครงสร้างการสาธิตของคุณให้เหมือนการสนทนา ใช้ส่วนสั้นๆ สัญญาณภาพ และการบรรยายตามสถานการณ์ นำทางผู้ชมผ่าน เหตุผล ว่าทำไมบางสิ่งจึงสำคัญ แทนที่จะเป็นแค่ สิ่งที่ กำลังเกิดขึ้น
3. เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เฟซแทนที่จะเริ่มจากปัญหา
การเปิดเดโมโดยการคลิกผ่านเมนูต่างๆ ถือว่าผู้ชมสนใจอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สนใจ—ในตอนนี้
หากไม่ได้ยึดการสาธิตไว้กับปัญหาจริงก่อน หน้าตาของ UI จะดูเป็นนามธรรมและลืมง่าย
✅ วิธีแก้ไข: เริ่มต้นที่จุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหา ตั้งบริบทก่อนเริ่มบันทึกหน้าจอ จากนั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ในฐานะทางแก้ไขปัญหา ให้เหตุผลแก่ผู้ชมว่าทำไมควรให้ความสนใจกับทุกปฏิสัมพันธ์ที่ตามมา
4. จบลงโดยไม่มีขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน
การสาธิตหลายรายการมักจะค่อยๆ จางหายไปหลังจากแสดงฟีเจอร์สุดท้ายแล้ว นั่นเป็นโอกาสที่พลาดไป หากคุณไม่แนะนำผู้ชมว่าควรทำอะไรต่อไป พวกเขามักจะไม่ทำอะไรเลย
✅ วิธีแก้ไข: จบด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนและชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นทดลองใช้ สำรวจฟีเจอร์ หรือจองการโทรขาย ให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจนและปราศจากอุปสรรค
เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างวิดีโอสาธิตแบบดั้งเดิมหรือวิดีโอแบบโต้ตอบ นี่คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
1. คลิกอัพ
ClickUp คือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกที่รวมเครื่องมือและกระบวนการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณต้องทราบว่ามันไม่ใช่เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบดั้งเดิมสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบ ประสานงาน และขยายงานการตลาดผ่านวิดีโอ นี่คือวิธีการ:
ClickUp Clips สำหรับบันทึกวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสามารถบันทึกหน้าจอและวิดีโอจากเว็บแคมของคุณได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp โดยใช้ฟีเจอร์ Clips
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกวิดีโอการสาธิตผลิตภัณฑ์ อธิบายกระบวนการที่ซับซ้อน หรือระดมความคิดใหม่ ๆ ให้ใช้ Clips เพื่อสื่อสารกับทีมของคุณ
คลิปทั้งหมดของคุณ—ทั้งการบันทึกหน้าจอหรือเสียงสั้นๆ—จะถูกเก็บไว้ในศูนย์กลางคลิปเดียว
คุณสามารถฝังคลิปลงในงาน, เอกสาร, หรือความคิดเห็นได้โดยตรง. นี่ช่วยให้วิดีโอสาธิตอยู่ใกล้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ของเนื้อหาวิดีโอของคุณ เช่น บท, คำติชม, และการอนุมัติ.
เมื่อคุณเปิดใช้งาน AI คลิปทุกคลิปจะถูกถอดความโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับบทสรุปของวิดีโอ นี่เป็นการประหยัดเวลาอย่างมากเมื่อคุณกำลังตรวจสอบเนื้อหาและต้องการข้ามไปยังส่วนที่ต้องการโดยการคลิกที่บทสรุป ไม่จำเป็นต้องดูวิดีโอซ้ำ
ทำงานร่วมกับ AI ที่เข้าใจงานของคุณ
ClickUp BrainGPTทำหน้าที่เป็นAI ที่เข้าใจบริบทซึ่งเข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ใช่แค่คำสั่งของคุณเท่านั้น มันดึงข้อมูลจากงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, สถานะ, และการพึ่งพาเพื่อให้คำตอบที่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
แทนที่จะตรวจสอบการอัปเดตด้วยตนเอง ให้ถามคำถามโดยตรงกับ ClickUp BrainGPT และรับสรุปที่ชัดเจนพร้อมปัญหาที่พบโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการด้านการเติบโตอาจถามว่า: "อะไรที่ทำให้ความคืบหน้าในแคมเปญไตรมาสที่ 3 ช้าลง?"
ClickUp Brain สแกนพื้นที่ทำงานและตอบกลับด้วยการแยกส่วนที่ชัดเจน:
- งานที่ยังไม่ได้กำหนด
- การอนุมัติที่ขาดหายไป
- ความล่าช้าในการตรวจสอบเนื้อหา
- งานที่ถูกระงับเนื่องจากคำขอสินทรัพย์ที่รอดำเนินการ
นี่คือส่วนที่ดีที่สุดระบบค้นหาขององค์กรช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่ ด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติที่ง่ายและคุ้นเคย แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเอกสาร งาน ความคิดเห็น ไฟล์ และการเชื่อมต่อต่างๆ คุณสามารถค้นหาเพียงครั้งเดียวและได้รับคำตอบที่ดึงมาจากทุกที่ที่งานของคุณอยู่
📌 ตัวอย่าง: ต้องการสคริปต์ล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติ, คัดลอก CTA ฉบับสุดท้าย, หรือข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อนหรือไม่? ระบบค้นหาสำหรับองค์กรจะแสดงบริบทที่ถูกต้องให้คุณทันที คุณใช้เวลาค้นหาให้น้อยลง และมีเวลาส่งมอบมากขึ้น
BrainGPT ยังให้คุณสลับระหว่างโมเดล AI ที่แตกต่างกันได้
ตัวอย่าง:
- ChatGPT สำหรับการปรับปรุงสคริปต์สาธิตให้กระชับขึ้น, ทำให้คำอธิบายง่ายขึ้น, หรือปรับแต่งข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ให้ดียิ่งขึ้น
- Gemini สำหรับงานที่ต้องใช้การวิจัยอย่างหนัก เช่น การสรุปบริบทของตลาดหรือการดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารที่ยาว
- Claude สำหรับการเล่าเรื่องที่มีโครงสร้างและการให้เหตุผลในรูปแบบที่ยาวขึ้น เช่น การร่างขั้นตอนแนะนำการใช้งานหรือโครงเรื่องสำหรับการสาธิต
หากคุณกำลังรับมือกับแอป AI มากเกินไปอยู่แล้ว—ซึ่งเรียกว่า AIsprawl—วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับปัญหานี้ได้ก่อนที่จะลุกลามจนควบคุมไม่ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนการสนทนาที่กระจัดกระจายให้เป็นการกระทำด้วยClickUp Chat: พูดคุยเกี่ยวกับสคริปต์ ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติโดยตรงควบคู่ไปกับงาน เพื่อไม่ให้การตัดสินใจสูญหายไปในเครื่องมือภายนอก
- เปลี่ยนความคิดเป็นข้อความได้ทันทีด้วย Talk to Text: พิมพ์เสียงพูดเป็นข้อความได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นสคริปต์สาธิต บันทึก หรือข้อเสนอแนะ โดยไม่ต้องหยุดความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
- รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ด้วย แดชบอร์ด ClickUp: ติดตามความคืบหน้าของการสาธิต, กำหนดเวลา, สถานะการตรวจสอบ, และปัญหาที่ติดขัดได้ในที่เดียว ไม่มีอะไรหลุดรอดสายตา
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย AI Tasks: ให้ ClickUp AI สร้างคำอธิบายงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และแสดงขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากบริบทภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- วางแผนด้วยภาพด้วย ClickUp Whiteboards: วางแผนสตอรี่บอร์ด, กระบวนการสาธิต, และไอเดียแคมเปญร่วมกันก่อนเริ่มการผลิต
- ให้การทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยClickUp Automations: มอบหมายผู้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติ, อัปเดตสถานะ, และกระตุ้นการติดตามผลเพื่อให้กระบวนการวิดีโอของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการส่งต่อด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ ClickUpยังแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน G2:
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของฉัน วิธีที่มันรวม LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวตามสิ่งที่ฉันต้องการได้
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของฉัน วิธีที่มันรวม LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบครันและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้
🚀 เคล็ดลับด่วน: ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจัดการกับงานที่คาดการณ์ได้และอิงตามกฎเกณฑ์ClickUp Super Agentsจะนำความฉลาดที่ปรับตัวได้มาสู่กระบวนการทำงานของคุณ พวกเขาเข้าใจบริบท ตรวจจับรูปแบบ และตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่น—โดยไม่ต้องให้คุณกำหนดกฎทุกข้อล่วงหน้า
ตัวอย่างเช่น หากบรรณาธิการพลาดกำหนดเวลาในการทำวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ Ambient Answers สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ขึ้นอยู่กับวิดีโอใหม่โดยอัตโนมัติ แจ้งผู้จัดการโครงการ และสรุปงานที่ยังค้างอยู่
คุณสามารถใช้ตัวแทน AI เพื่อ:
- ตรวจจับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการติดตามการพึ่งพาของงาน งานที่ล่าช้า และการตรวจสอบที่หยุดชะงัก
- สร้างสรุปอย่างรวดเร็ว ของวิดีโอสาธิตหรือวิดีโอการฝึกอบรมทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงสถานะและขั้นตอนถัดไป
- จัดสรรงานตามเส้นทางแบบไดนามิก ตามปริมาณงาน, ความพร้อม, หรือทักษะ—เพื่อให้งานไปถึงคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
2. ซินเธเซีย
Synthesia เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือการตัดต่อที่ซับซ้อน
ผู้ช่วยวิดีโอ AI ที่เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอโดยใช้ตัวละครเสมือนจริง AI, เสียงบรรยาย, และเทมเพลต. มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังสร้างการสาธิตสินค้า, วัสดุการฝึกอบรม, และการสื่อสารภายใน.
ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI สำหรับเนื้อหาที่มีสคริปต์ และใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI สำหรับการสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ คุณยังสามารถผสมผสานทั้งสองอย่างกับการอธิบายโดยอวตารได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- จัดการความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยชุดเครื่องมือแบรนด์ที่ใช้ร่วมกัน การควบคุมเวอร์ชัน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- แปลวิดีโอในระดับใหญ่โดยใช้การพากย์เสียงด้วย AI การแปล การเล่นหลายภาษา และการใส่คำบรรยาย
- เผยแพร่และติดตามประสิทธิภาพผ่านหน้าวิดีโอที่ป้องกันด้วย SSO หรือสาธารณะ พร้อมระบบวิเคราะห์ในตัว
ข้อจำกัดของ Synthesia
- การซิงค์ริมฝีปากและการออกเสียงจะสะดุดเมื่อจัดการกับตัวย่อ ชื่อ หรือศัพท์เฉพาะทาง และจำเป็นต้องมีการแทรกแซงด้วยมือ
ราคา Synthesia
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ผู้สร้าง: $89/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไร?
ตามที่ผู้ใช้ G2 ระบุ:
ฉันชอบที่แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย – มันมีฟีเจอร์มากมายที่ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องดูวิดีโอสอน ฉันชอบที่สามารถนำเข้าวิดีโอจากแหล่งอื่น เช่น Canva ได้ในไม่กี่คลิก
ฉันชอบที่แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย – มันมีฟีเจอร์มากมายที่ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องดูวิดีโอสอน ฉันชอบที่สามารถนำเข้าวิดีโอจากแหล่งอื่น เช่น Canva ได้ในไม่กี่คลิก
👀 คุณรู้หรือไม่?คนส่วนใหญ่ดูวิดีโอโดยปิดเสียง คำบรรยายยังช่วยในเรื่องการเข้าถึงอีกด้วย ผู้ชมสามารถอ่านเสียงพากย์ของคุณได้ แทนที่จะฟัง
3. ลูม
Loom ทำให้การสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและชัดเจนเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องมีการตั้งค่าการผลิตที่ซับซ้อน บันทึกหน้าจอและเว็บแคมของคุณพร้อมกัน ทำให้ง่ายต่อการแนะนำผู้ใช้ผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมเพิ่มความเป็นมนุษย์
ด้วยการบันทึกเพียงคลิกเดียวและการแชร์ทันที Loom เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสาธิตการขาย การแนะนำฟีเจอร์ และวิดีโอส่วนบุคคล
คุณสมบัติ AI ของ Loom ช่วยให้คุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นหลังจากการบันทึกโดยอัตโนมัติสร้างชื่อเรื่อง, สรุป, และบทสำหรับวิดีโอของคุณ. สแกน, แชร์, และนำวิดีโอการสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขหรือจัดทำเอกสารด้วยตนเอง.
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- บันทึกเดโมในความละเอียดสูงสุดถึง 4K สำหรับเดโมคุณภาพสูง
- บันทึกการคลิกเพียงครั้งเดียวผ่าน Chrome, เดสก์ท็อป, หรือแอปมือถือ
- เพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลาสำหรับข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกันในหน้าวิดีโอ
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- แผนเริ่มต้นฟรีจำกัดผู้ใช้ให้ใช้คลิปสั้น (โดยปกติไม่เกิน ~5 นาทีต่อวิดีโอ และจำนวนวิดีโอที่บันทึกได้จำกัด)
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ + AI: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Loom อย่างไร?
ตามที่ผู้รีวิว G2 ระบุว่า:
Loom เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยเราในการบันทึกหน้าจอมือถือของเรา และหลังจากบันทึกหน้าจอแล้ว มันจะสร้างลิงก์อัตโนมัติที่สามารถแชร์ผ่านอีเมลหรือ WhatsApp ให้กับพนักงานทุกคนของเราได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงวิดีโอได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์นี้ทำให้กระบวนการอธิบายรายละเอียดของวิดีโอเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากสำหรับเรา
Loom เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยเราในการบันทึกหน้าจอมือถือของเรา และหลังจากบันทึกหน้าจอแล้ว จะสร้างลิงก์อัตโนมัติที่สามารถแชร์ผ่านอีเมลหรือ WhatsApp ไปยังพนักงานทุกคนของเราได้ ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงวิดีโอได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์นี้ทำให้กระบวนการอธิบายรายละเอียดของวิดีโอเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากสำหรับเรา
4. ทรูเพียร์
Trupeer เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนการบันทึกหน้าจอแบบหยาบๆ ให้กลายเป็นวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและเอกสารประกอบแบบทีละขั้นตอน
เริ่มต้นด้วยการจับภาพหน้าจออย่างง่าย จากนั้นใช้ AI เพื่อสร้างสคริปต์มืออาชีพ เสียงพากย์ คำบรรยาย และเอฟเฟกต์ภาพ คุณสามารถผลิตวิดีโอสอนการใช้งาน สาธิต แนวทางเริ่มต้นใช้งาน และเนื้อหาฐานความรู้ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนหรือทักษะการตัดต่อ
ระบบ AI ของ Trupeer ยังสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างจากบันทึกเดียวกันได้อีกด้วย โดยแปลงวิดีโอและข้อความเป็นคู่มือ SOP ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยเร่งการแบ่งปันความรู้
คุณสมบัติหลักของ Trupeer
- ชุดแบรนด์ที่กำหนดเองสำหรับโลโก้ สี และสไตล์ภาพที่สอดคล้องกันในวิดีโอ
- เพิ่มอวาตาร์ AI เพื่อปรับแต่งการบรรยายและการนำเสนอภายในวิดีโอ
- แปลและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นด้วยการแปลหลายภาษาและคำบรรยายในกว่า 30 ภาษา
ข้อจำกัดของ Trupeer
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอในตัวไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มเพลงพื้นหลังให้กับวิดีโอแนะนำ
การกำหนดราคาของ Trupeer
- ฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน
- ระดับ: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Trupeer
- G2: 4. 8/5 (43 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trupeer อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Trupeer เป็นผู้ช่วยชีวิตในการสร้างวิดีโอสาธิตคุณภาพสูงในเวลาอันสั้น ฉันชอบวิธีที่มันนำการบันทึกธรรมชาติมาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยการทำความสะอาด แก้ไขอย่างราบรื่น และแม้กระทั่งสร้างเอกสารประกอบไปพร้อมกับวิดีโอ
Trupeer เป็นผู้ช่วยชีวิตในการสร้างวิดีโอสาธิตคุณภาพสูงในเวลาอันสั้น ฉันชอบวิธีที่มันนำการบันทึกธรรมชาติมาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยการทำความสะอาด แก้ไขอย่างราบรื่น และแม้กระทั่งสร้างเอกสารประกอบไปพร้อมกับวิดีโอ
เปลี่ยนวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นเครื่องจักรสร้างยอดขาย
วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่วยให้ผู้ชมเห็นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เมื่อวิดีโอสาธิตถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน บทสคริปต์ที่กระชับ รูปแบบที่เหมาะสม และแผนการเผยแพร่ วิดีโอเหล่านี้จะทำงานแทนคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พวกเขาให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ กระตุ้นให้ผู้ใช้ทดลองใช้งาน และย่นระยะเวลาของวงจรการขาย
แต่การดำเนินการมีความสำคัญไม่แพ้กลยุทธ์
ด้วย ClickUp คุณสามารถวางแผนสคริปต์การสาธิตใน Docs จัดการขั้นตอนการผลิตใน Tasks บันทึกการสาธิตด้วย Clips ทำงานร่วมกันในบริบท และใช้ AI เพื่อสรุปความคืบหน้า ระบุอุปสรรค และทำให้งานดำเนินต่อไปได้
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ดีควรประกอบด้วย:– ปัญหาหรือจุดที่สร้างความเจ็บปวดที่ชัดเจนซึ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณสามารถเข้าใจได้– คำอธิบายสั้น ๆ ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร– ขั้นตอนการใช้งานจริงที่แสดงภายในผลิตภัณฑ์– ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่ผู้ใช้สามารถคาดหวังได้– การเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว
ความยาวที่เหมาะสมของวิดีโอสาธิตขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น วิดีโอสาธิตเพื่อการขายหรือสร้างความตระหนักรู้มีระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 นาที วิดีโอสาธิตฟีเจอร์มีระยะเวลา 2-5 นาที วิดีโอสาธิตสำหรับการเริ่มต้นใช้งานหรือการฝึกอบรมจะยาวขึ้น ประมาณ 5-10 นาที วิดีโอที่สั้นกว่าจะทำงานได้ดีกว่าในช่วงต้นของกระบวนการขาย วิดีโอสาธิตที่ยาวกว่าจะได้ผลเมื่อผู้ใช้มีความสนใจในผลิตภัณฑ์แล้ว
วิดีโออธิบายเน้นที่ สิ่งที่ผลิตภัณฑ์คืออะไร และ เหตุผลที่มันมีอยู่ โดยแนะนำปัญหาและแนวคิดเบื้องหลังการแก้ปัญหา มักใช้แอนิเมชันหรือการเล่าเรื่อง วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจะแสดง วิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ ในสถานการณ์จริง โดยเน้นที่ขั้นตอนการทำงานจริง คุณสมบัติ และผลลัพธ์ภายในผลิตภัณฑ์
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ หากคุณต้องการบันทึกหน้าจอของคุณเพียงอย่างเดียว โปรแกรมสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์อย่าง Look ก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าคุณต้องการการจัดการโครงการด้วย AI และ AI ที่เข้าใจบริบท ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า คุณสามารถเขียนสคริปต์การสาธิตโดยใช้ ClickUp Brain และบันทึกการแนะนำด้วย ClickUp Clips ได้ ClickUp ยังให้คุณตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานเดียวได้อีกด้วย
ตัวชี้วัดหลักที่ควรติดตาม ได้แก่:– เวลาการรับชมและอัตราการดูจนจบ– อัตราการคลิกที่ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ– การเริ่มต้นทดลองใช้หรือคำขอเดโมหลังจากรับชม– จุดที่ผู้ชมหลุดออกไประหว่างวิดีโอ– การลดลงของยอดขายหรือคำถามที่ส่งมาขอความช่วยเหลือ