ตัวอย่างและไอเดียวิดีโอองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ

เมื่อขายให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ประสบการณ์ของพวกเขาดีขึ้นหรือแย่ลงคืออะไร? การสาธิตที่ยอดเยี่ยม. มันคือการแสดงให้เห็นว่าสินค้าของคุณแก้ปัญหาใหญ่ได้อย่างไร และทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น. ความท้าทายที่แท้จริงคือการแสดงให้เห็นถึงโซลูชันในแบบที่ดึงดูดความสนใจ. นั่นคือจุดที่คุณต้องการวิดีโอองค์กร.
ลองนึกถึงทุกสถานการณ์ที่การดูวิดีโอแนะนำบริษัทสั้นๆ เพียงสองนาทีมีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านโบรชัวร์ยาวๆ งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้ชมจดจำได้ถึง95% ของสิ่งที่พวกเขาดูในวิดีโอเทียบกับเพียง 10% ของสิ่งที่พวกเขาอ่าน
แต่ว่าวิดีโอที่ยอดเยี่ยมต้องมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่เราจะสำรวจตัวอย่างวิดีโอองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างกลยุทธ์วิดีโอให้กับบริษัทของคุณ มาเริ่มกันเลย!
บทนำสู่การวิดีโอองค์กร
วิดีโอองค์กรเป็นวิธีที่รวดเร็วและสนุกสนานในการนำเสนอผลงานของคุณ และช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าคุณคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของพวกเขา
วิดีโอองค์กรคืออะไร?
วิดีโอองค์กรเป็นวิธีทางภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ค่านิยม และทีมงานของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้ชมได้โดยตรง ซึ่งมักกลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดของบริษัทคุณ
และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถสร้างสรรค์กับมันได้!
ต่างจากการโฆษณาแบบดั้งเดิม วิดีโออธิบายธุรกิจขององค์กรสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านรูปแบบวิดีโอที่สนุกสนานซึ่งเน้นย้ำถึงพันธกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์ของแบรนด์ และวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกที่คุณกำลังสร้างขึ้นในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นสาธิตสินค้า, วิดีโออธิบาย,หรือวิดีโอฝึกอบรม, วัตถุประสงค์คือการแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าคุณแก้ปัญหาของพวกเขาอย่างไร และทำไมพวกเขาควรเลือกคุณ
ทำไมวิดีโอองค์กรจึงมีความสำคัญในปี 2024?
ด้วยวิดีโอที่กำลังเติบโตอย่างไม่เคยมีมาก่อน นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงผู้ชมของคุณ
ยกตัวอย่างเช่น Dropboxวิดีโออธิบายที่เรียบง่ายของพวกเขาช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และดึงดูดลูกค้าใหม่หลายล้านคนโดยการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถสร้างวิดีโอองค์กรที่ยอดเยี่ยมได้ในวันนี้ ด้วยเครื่องมือการสร้างภาพยนตร์ที่มีราคาย่อมเยา!
แล้วอะไรที่ทำให้วิดีโอองค์กรที่ดีที่สุดแตกต่างจากกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ? วิดีโอเหล่านี้ช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่งโดยเน้นย้ำถึงจุดเด่นเฉพาะของวัฒนธรรมองค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ
ท้ายที่สุดแล้ว การเล่าเรื่องที่ดีและเนื้อหาวิดีโอที่เหมาะสมจะช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อพูดถึงการเล่าเรื่องClickUp แอปพลิเคชันครบวงจรสำหรับการทำงาน ได้เชี่ยวชาญการใช้รูปแบบวิดีโอเพื่อดึงดูดผู้ชมและนำเสนอแบรนด์ของตนได้อย่างยอดเยี่ยม วิดีโอการตลาดของ ClickUp ผสมผสานการเล่าเรื่องเข้ากับการสื่อสารข้อความเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความเกี่ยวข้อง เรามาดูกันว่าพวกเขาทำเช่นนี้ได้อย่างไร
ตัวอย่างวิดีโอองค์กรชั้นนำ
ในขณะที่หลายแบรนด์ผลิตวิดีโอองค์กรที่น่าทึ่ง (เช่นตัวอย่างของ Dropbox ข้างต้นและหลายตัวอย่างด้านล่าง) เราจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอสิ่งที่ ClickUp ได้ทำเมื่อพูดถึงวิดีโอ
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ, ปรับปรุงการทำงาน, และสร้างความร่วมมือ. แต่พวกเขาก้าวไปอีกขั้นด้วย TikTok ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก, ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการผลิตวิดีโอสำหรับองค์กรก็สามารถน่าสนใจและเชื่อมโยงได้.
การใช้ความขบขันที่เข้าใจง่ายและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างแนบเนียนของพวกเขาทำให้ผู้ชมติดตามได้อย่างต่อเนื่อง นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีที่เนื้อหาวิดีโอ SaaS สามารถสนุกและมีประสิทธิภาพได้
ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนโปรเจ็กต์วิดีโอของคุณเองหรือกำลังมองหาไอเดียวิดีโอสำหรับองค์กร ให้เอาอย่างจาก ClickUp: ทำให้มันเกี่ยวข้องและสนุก และดูว่าผู้ชมของคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไร
TikTok ที่กำลังเป็นไวรัลล่าสุดของ ClickUp
นี่คือตัวอย่างวิดีโอองค์กรที่ดีที่สุดบางส่วนจาก ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น:
1. ClickUp ใช้ความตลกเพื่อโปรโมตคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ใน TikTok ที่กำลังเป็นไวรัลเกี่ยวกับ ClickUp นี้ ทีมโซเชียลมีเดียใช้ความตลกในที่ทำงานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับClickUp Chat วิดีโอแสดงให้เห็นช่วงเวลาตลกที่งาน Dreamforce ซึ่ง ClickUp 'ขัดจังหวะ' การพูดของ Chili Piper
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำเกินไปหน่อยที่ซานฟรานซิสโก ขอขอบคุณ @Chili Piper ที่ใจดีและเข้าใจเมื่อเราไปแทรกการบรรยายของพวกเขาที่#Dreamforce #hr #tech #workhumor
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำเกินไปในซานฟรานซิสโก ขอขอบคุณ @Chili Piper ที่ใจดีกับพวกเราที่ไปแทรกการบรรยายของพวกเขาที่#Dreamforce #hr #tech #workhumor
ในขณะที่อารมณ์ขันดึงดูดความสนใจ วิดีโอนี้เชื่อมโยงกลับไปยังเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp ทำให้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการผสมผสานเนื้อหาที่เข้าถึงได้กับเครื่องมือการตลาดบน TikTok
2. ClickUp แสดงความล้มเหลวของ Zoom แบบคลาสสิก
วิดีโอไวรัลใน ClickUp นี้ได้นำเสนอความผิดพลาดสุดคลาสสิกจากการประชุม Zoom ทีมสามารถจับใจความได้เพียงครึ่งเดียวของสิ่งที่พูดกัน เนื่องจากปัญหาเครือข่ายที่ไม่ดีและความเข้าใจผิด เช่น 'เราขายสินค้าได้มากขึ้น' กับ 'เราขายบริษัทไปแล้ว'
คุณเคยได้ยินการสื่อสารผิดพลาดในการประชุมผ่าน Zoom ที่แย่ที่สุดคืออะไร?#ตลกในออฟฟิศ #ทำงานทางไกล@jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert
คุณเคยได้ยินการสื่อสารผิดพลาดในการประชุมผ่าน Zoom ที่แย่ที่สุดคืออะไร?#ตลกในออฟฟิศ #ทำงานทางไกล@jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert
ความสำเร็จในการเป็นไวรัลของวิดีโอนี้เกิดจากความเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้ชม ผู้ชมส่วนใหญ่เคยประสบกับการประชุมผ่าน Zoom ที่น่าอึดอัด ทำให้เนื้อหาเข้าถึงผู้คนได้ทันที
3. ClickUp พูดถึงชีวิตที่วุ่นวายของผู้จัดการโครงการ
วิดีโอยอดนิยมนี้ใช้ความตลกเพื่อล้อเลียนคำพูดซ้ำซากในการจัดการโครงการ การโต้ตอบเล่นกับความเป็นงานทั่วไปของคำอธิบายงาน โดยสรุปด้วยประโยคเด็ดว่า 'เราใช้แผนภูมิแกนต์—สองที'
พวกเขากำลังพูดคุยกันแต่ไม่ได้พูดอะไรเลย#ผู้จัดการโครงการ #องค์กร #ชีวิตในองค์กร #งานประจำ #ผู้จัดการ #การจัดการ #ภาวะผู้นำ
พวกเขากำลังคุยกันแต่ไม่ได้พูดอะไรเลย#ผู้จัดการโครงการ #องค์กร #ชีวิตในองค์กร #งานประจำ #ผู้จัดการ #การจัดการ #ภาวะผู้นำ
วิดีโอนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเนื่องจากวิธีการนำเสนอที่เข้าถึงง่ายและแฝงอารมณ์ขัน ซึ่งเชื่อมโยงกับมืออาชีพที่ต้องจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างดี นี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการที่ ClickUp ใช้เนื้อหาวิดีโอองค์กรที่เข้าถึงง่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ClickUp ถ่ายทอดศัพท์เทคนิคองค์กรให้เข้าใจง่ายด้วยการเล่นคำและอ้างอิงที่ชาญฉลาด
วิดีโอนี้นำเสนอความตลกขบขันเกี่ยวกับความลึกลับของบทบาท 'สครัมมาสเตอร์' การโต้ตอบกันไปมาที่เต็มไปด้วยวลีคลุมเครือแต่คุ้นเคย ทำให้เห็นภาพว่าคำศัพท์และศัพท์เทคนิคในองค์กรสามารถฟังดูซับซ้อนเพียงใดในขณะที่แทบไม่มีความหมายอะไรเลย
สครัมมาสเตอร์#scrum #ผู้จัดการโครงการ #องค์กร #ชีวิตในองค์กร #ทำงาน9โมงถึง5โมง
สครัมมาสเตอร์#scrum #ผู้จัดการโครงการ #องค์กร #ชีวิตในองค์กร #ทำงานประจำ
อารมณ์ขันที่เข้าถึงได้แบบนี้ ผสมผสานกับคำศัพท์ยอดฮิตในที่ทำงาน ทำให้วิดีโอเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ClickUp ใช้ตัวอย่างวิดีโอองค์กรที่สนุกสนานเพื่อแสดงวัฒนธรรมองค์กรและอัตลักษณ์แบรนด์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาโดดเด่นในพื้นที่เนื้อหาวิดีโอ
คลิป TikTok ของ ClickUp กลายเป็นไวรัลได้อย่างไร?
มาดูกันว่า ClickUpใช้กลยุทธ์การเติบโตบน TikTokอย่างไรเพื่อช่วยให้วิดีโอของพวกเขาเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว:
- ความเกี่ยวข้อง: วิดีโอของ ClickUp มักจะเล่นกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานประจำวัน ทำให้เนื้อหาวิดีโอของพวกเขาเข้าถึงและเข้าใจได้ทันทีกับผู้ชมในวงกว้าง
- การเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยม: ตัวอย่างวิดีโอองค์กรแต่ละเรื่องเล่าเรื่องราวสั้น ๆ ที่น่าสนใจ วิดีโอสไตล์นี้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ทันที
- การตลาดด้วยภาพ: ClickUp ผสานฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กราฟแกนต์เข้ากับเรื่องราวโดยไม่ดูเป็นการยัดเยียด สิ่งนี้ทำให้กลยุทธ์การตลาดของพวกเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่าการบังคับ
- คุณภาพสูง: ClickUp รับประกันว่าวิดีโอและงานตัดต่อของพวกเขาเป็นคุณภาพสูง ทำให้เนื้อหาของพวกเขาดูเป็นมืออาชีพ
วิดีโอองค์กรชั้นนำอื่น ๆ
มาดูตัวอย่างวิดีโอองค์กรที่สร้างสรรค์เพิ่มเติมกันเถอะ ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและโดดเด่นที่ผู้ชมของคุณจะชื่นชอบ:
1. วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล
วิดีโอองค์กรของ Apple แสดงถึงความเรียบง่ายและผลกระทบอย่างมาก พวกเขาใช้ภาพที่คมชัดและการบรรยายที่น้อยที่สุดเพื่อรักษาความสนใจของผู้ชมไว้ที่ผลิตภัณฑ์
วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีสไตล์วิดีโอที่สะอาดตาและรวดเร็ว ซึ่งเน้นนวัตกรรมและประสบการณ์ผู้ใช้โดยไม่เกินไป จุดประสงค์คือการสร้างความตื่นเต้นและให้ผลิตภัณฑ์พูดแทนตัวเอง วิธีการนี้แสดงให้เห็นว่าการเล่าเรื่องเล็กน้อยสามารถมีประสิทธิภาพได้มากเพียงใดเมื่อคุณต้องการให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายและมุ่งเน้น
2. แคมเปญ 'Just Do It' ของไนกี้
ไนกี้เป็นชื่อที่ใหญ่เมื่อพูดถึงการสร้างวิดีโอองค์กรที่ยอดเยี่ยม วิดีโอสร้างแรงบันดาลใจของพวกเขาจากแคมเปญ 'Just Do It' มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นนักกีฬาจากทุกสาขาอาชีพ
ด้วยเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์, ภาพที่สวยงามตระการตา, และเพลงประกอบที่ทรงพลัง, ไนกี้สามารถเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับผู้ชมของตน, เชื่อมโยงเรื่องราวของแบรนด์ของตนกับการเสริมพลังและการสร้างแรงบันดาลใจ.
3. วิดีโอแบรนด์ที่น่าสนใจของไมโครซอฟท์
วิดีโอองค์กรของ Microsoft ใช้ตัวอย่างจากโลกจริงเพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแก้ปัญหาในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจ และการศึกษาได้อย่างไร พวกเขามักจะ นำเสนอการสัมภาษณ์ลูกค้า การสาธิตผลิตภัณฑ์ และคำรับรอง เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่
วิดีโอองค์กรแต่ละเรื่องมีผลกระทบเพราะมันผสมผสานเรื่องราวจริงกับโซลูชันทางเทคโนโลยี มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสาธิตคุณค่าของเทคโนโลยีในชีวิตมนุษย์
ดังนั้น คุณจะสร้างวิดีโอองค์กรและวิดีโอการตลาดที่น่าสนใจสำหรับสินค้าหรือธุรกิจของคุณได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบไปด้วยกันเถอะ
วิธีสร้างวิดีโอองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การสร้างวิดีโอองค์กรที่มีผลกระทบต้องการความคิดสร้างสรรค์, การจัดการ, การร่วมมือ, และการบริหารจัดการ. โชคดีที่ซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอให้บริการทุกสิ่งที่คุณต้องการ.
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน โปรดไว้วางใจระบบการจัดการโครงการของ ClickUpสำหรับการผลิตวิดีโอ ตั้งแต่การระดมความคิด การเขียนบท ไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้ายและการอนุมัติ ClickUp คือเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินแผนการผลิตวิดีโอองค์กรของคุณ
มาดูกันว่าอย่างไร
1. การวางแผนวิดีโอองค์กรของคุณ
ขั้นตอนแรกในการสร้างวิดีโอองค์กรของคุณเองคือการรู้จักผู้ชมของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้จัดการโครงการ ให้เน้นที่วิธีที่คุณแก้ไขปัญหาเฉพาะของพวกเขา
เมื่อคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้ว ให้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วิดีโอของคุณมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์, ให้ความรู้แก่พนักงาน, หรือสร้างโอกาสทางการขาย? การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน และเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบและลักษณะของวิดีโอของคุณ
จากนั้น ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามความคืบหน้า ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถจัดการ:
- สรุปความคืบหน้า: ติดตามเป้าหมายหลายรายการในที่เดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของการผลิตวิดีโอของคุณอย่างชัดเจน
- เป้าหมายงาน: เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติขณะดำเนินการ
- เป้าหมายตัวเลข: แบ่งเป้าหมายออกเป็นหน่วยที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้
- คำอธิบาย: เพิ่มป้ายกำกับและคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการอย่างชัดเจน
คุณยังสามารถวัด KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp และแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยๆ ได้อีกด้วย
ติดตามความคืบหน้าด้วยOKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)ของ ClickUp พร้อมบรรลุเป้าหมายประจำสัปดาห์ นี่คือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการจัดระเบียบโครงการวิดีโอของคุณและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
2. การเขียนบทและการทำสตอรี่บอร์ด
วิดีโอที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยบทบรรยายที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นวิดีโออธิบายสำหรับองค์กรหรือการสาธิตผลิตภัณฑ์ เรื่องราวควรเชื่อมโยงกับผู้ชมของคุณและตอบสนองต่อความท้าทายของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญ กุญแจสำคัญในการเขียนบทที่มีประสิทธิภาพคือ ความเรียบง่าย รักษาข้อความของคุณให้ชัดเจน กระชับ และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ
หลังจากที่คุณได้เขียนข้อความและโครงร่างสคริปต์แล้ว ให้เริ่มสร้างสตอรี่บอร์ดเพื่อเติมชีวิตให้กับสคริปต์นั้นในรูปแบบภาพ วางแผนแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกฉากมีจุดประสงค์ และขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้า ใช้เทมเพลตสตอรี่บอร์ดเพื่อช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณในClickUp Whiteboards วางแผนโครงเรื่อง, สร้างภาพการเดินทางของตัวละคร, และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ส่วนที่ดีที่สุด? เปลี่ยนไอเดียดีๆ ให้เป็นงานได้เพียงคลิกเดียว!
ใช้ ClickUp Docs เพื่อทำให้การเขียนสคริปต์ง่ายขึ้น
หลังจากที่คุณได้ทำการวางแผนโครงสร้างของสคริปต์ด้วยภาพแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะร่างสคริปต์ของคุณClickUp Docsช่วยให้คุณเขียนสคริปต์ ใส่ความคิดเห็น และรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
มันทำให้ความต้องการด้านการจัดการโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณมั่นคงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังได้รับการเข้าถึงคุณสมบัติมากมาย เช่น:
- การเขียนแบบไม่มีสิ่งรบกวน: ด้วยโหมดโฟกัส เขียนบทของคุณโดยไม่มีสิ่งรบกวน
- หน้าซ้อน: ใช้หน้าซ้อนเพื่อจัดโครงสร้างสคริปต์หรือสตอรี่บอร์ดของคุณ เพิ่มตารางหรือรูปภาพเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ
- การเชื่อมโยงงาน: เชื่อมโยงเอกสารของคุณกับงาน เพื่อให้ทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว—สคริปต์ ไทม์ไลน์ และความคืบหน้า
นอกจากนี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นได้ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ
ใช้ ClickUp Brain เพื่ออัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ
จินตนาการถึงการมีผู้ช่วยที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่ทำงานของคุณ นั่นคือClickUp Brain ด้วย Brain คุณจะได้รับ:
- คำตอบทันที: ถาม ClickUp Brain เพื่อรับการอัปเดตโครงการ สถานะงาน หรือสรุปเอกสาร เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง
- รายงานความคืบหน้า: อัตโนมัติสรุปโครงการและอัปเดตความคืบหน้า ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยตนเอง
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: รับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและเรียลไทม์จากงานและเอกสารที่เชื่อมต่อ
เรื่องราวที่ดีที่สุดเกิดจากการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการจัดระเบียบ ClickUp มอบทั้งสองสิ่งนี้ให้คุณในที่เดียว
?เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลต Storyboard ของ ClickUpเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของวิดีโอแบบช็อตต่อช็อต พร้อมรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับช็อต ความยาว ตัวละคร บท และอื่นๆ
3. การผลิตและการตัดต่อ
เมื่อแผน, บท, และสตอรี่บอร์ดของคุณพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มการผลิต
นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อให้การผลิตวิดีโอองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ:
- แสงและเสียง: แสงที่ดีช่วยเสริมภาพให้ดูโดดเด่น ขณะที่เสียงที่ชัดเจนช่วยให้ผู้ชมจดจ่ออยู่กับเนื้อหา ควรบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่เงียบสงบและมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อเพิ่มคุณภาพของวิดีโอ
- การปรับให้เหมาะสม: จับคู่รูปแบบวิดีโอให้เข้ากับแพลตฟอร์ม YouTube ชอบแนวนอน ในขณะที่ TikTok และ Instagram ชอบแนวตั้ง
- พื้นหลัง: ให้สะอาด สม่ำเสมอ และสอดคล้องกับแบรนด์ ใช้ฉากหลังที่เรียบง่ายหรือรวมองค์ประกอบที่มีแบรนด์
- ความสม่ำเสมอ: ใช้รูปแบบวิดีโอ การตั้งค่า และสถานที่เดียวกันในทุกวิดีโอขององค์กรเพื่อความสอดคล้องของแบรนด์
- ความรู้ทางเทคนิค: ทำความเข้าใจเครื่องมือที่คุณใช้ในการถ่ายทำและตัดต่อ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพและความเป็นมืออาชีพโดยรวมของวิดีโอของคุณ
และ, เฮ้, คุณยังสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการใช้เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp มันให้โครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อรักษาโครงการของคุณให้เป็นระเบียบ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมเร่งกระบวนการทั้งหมดได้เร็วขึ้น:
- ตั้งเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์และติดตามความก้าวหน้า
- ระยะก่อนการผลิต: จัดระเบียบงาน เช่น การกำหนดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากร
- การจัดตารางการผลิต: จัดการอุปกรณ์และระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ขั้นตอนหลังการผลิต: ปรับปรุงการตัดต่อและงานสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิดีโอองค์กรเพียงชิ้นเดียวหรือทั้งซีรีส์ เทมเพลตนี้จะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสมบูรณ์
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการโครงการวิดีโอองค์กร
การจัดการการผลิตวิดีโอสำหรับองค์กรอาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนได้เมื่อมีกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด สมาชิกทีมหลายคน และความต้องการในเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูง นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมไว้ใช้ นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ภายใต้หลังคาเดียว
การจัดการงานและกำหนดเวลา
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งมุมมอง สถานะ และตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้ คุณยังสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานเพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าได้ตลอดเวลา
อะไรอีก? มันทำให้การผลิตวิดีโอสำหรับองค์กรเป็นเรื่องง่ายด้วยการให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดของความคืบหน้าของโครงการของคุณ นี่คือวิธีการ:
- ติดตามงาน: ตรวจสอบจำนวนงานที่เสร็จสิ้นในแต่ละสัปดาห์
- ติดตามประสิทธิภาพ: ใช้แผนภูมิภาพเพื่อดูตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนการแสดงผล การมีส่วนร่วม และจำนวนการเข้าถึงวิดีโอ
- มุมมองที่กำหนดเอง: ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงกำหนดเส้นตาย การจัดตารางอุปกรณ์ หรือการจัดสรรงานให้กับทีม
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: รับข้อมูลล่าสุดและบรรลุเป้าหมายของคุณได้ตรงเวลา
คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
ClickUp ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp ตั้งแต่พื้นที่ทำงานไปจนถึงงานย่อย เพื่อให้ทุกคนทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง
เครื่องมือเช่นความคิดเห็นในภารกิจและการ@mentions ช่วยให้การสื่อสารไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การแชร์ไฟล์เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการผสานรวมกับ Google Drive และ Dropbox สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือคุณสมบัติการตรวจสอบและอนุมัติของ ClickUp ที่ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบการผลิตวิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่น
พูดถึงวิดีโอ ครั้งต่อไปที่คุณกำลังทำโปรเจ็กต์วิดีโอสำหรับ YouTubeให้ใช้เทมเพลตการผลิตวิดีโอ YouTubeที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิตไปจนถึงการอนุมัติครั้งสุดท้าย
การติดตามและการวัดความก้าวหน้า
ClickUp Goals ช่วยให้การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย มองเห็นความคืบหน้า และติดตามกำหนดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตวิดีโอองค์กรของคุณ
ด้วยระบบติดตามเวลาของ ClickUp คุณสามารถตรวจสอบไทม์ไลน์ของงาน ติดตามเวลาที่ใช้ และเพิ่มบันทึกเพื่อความชัดเจนได้ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทผลิตวิดีโอที่จัดการงานสำหรับวิดีโอการตลาดหรือกิจกรรมองค์กร
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น ให้ใช้เทมเพลตการผลิตวิดีโอที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการผลิตวิดีโอของคุณมีความสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
การถอดความวิดีโอและการใส่เวลา
เมื่อบันทึกวิดีโอ คุณมักต้องการให้ทีมของคุณได้รับคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะอย่างไม่จำกัด นั่นคือจุดที่ClickUp Clipsมีประโยชน์
บันทึกการบันทึกหน้าจอด้วยระบบ AI จากบทสนทนา และมอบคำแนะนำที่จำเป็นให้กับทีมของคุณ นี่คือวิธีที่มันช่วย:
- สร้างและแชร์คลิป: บันทึกและแชร์คลิปได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว
- เพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาเฉพาะในคลิป
- เปลี่ยนคลิปเป็นงาน: เปลี่ยนคลิปให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้สำหรับทีมของคุณ
ปลดล็อกการผลิตวิดีโอที่ไร้รอยต่อด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรของ ClickUp
ClickUp นำวิสัยทัศน์สร้างสรรค์มาสู่ชีวิตเสมอ นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการผลิตวิดีโอองค์กรไว้ในที่เดียว: การระดมความคิด, การทำงานร่วมกับทีม, และการติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือบริษัทผลิตวิดีโอขนาดใหญ่ ClickUp เติบโตไปพร้อมกับคุณ อีกทั้งการออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้การใช้งานเป็นเรื่องสนุก! ทำไมต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ดีเมื่อ ClickUp สามารถทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน?ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเข้าถึงเทมเพลตวิดีโอที่หลากหลาย ฟีเจอร์ และการปรับแต่งต่างๆ และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง