10 เคล็ดลับการเติบโตบน TikTok ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณกลายเป็นไวรัลในปี 2025

ทุกคนต่างก็อยู่บน TikTok ติดหน้าจออย่างไม่ละสายตา ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
TikTok ครองความเป็นผู้นำในโซเชียลมีเดียด้วยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านคนโดยใช้เวลาประมาณ 80 นาทีต่อวันบนแอปนี้ ปัจจุบัน TikTok เป็นช่องทางยอดนิยมสำหรับการตลาดของธุรกิจต่าง ๆวิดีโอ TikTok ที่กลายเป็นไวรัลครั้งใหญ่เพียงคลิปเดียว สามารถผลักดันให้แบรนด์ของคุณจากที่ไม่เป็นที่รู้จักกลายเป็นที่นิยมได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง สร้างยอดวิวหลายล้านบนอินเทอร์เน็ตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคุณเป็นจำนวนมาก
แต่เส้นทางสู่การเป็นไวรัลไม่ได้ราบรื่นเสมอไป—มันต้องการความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอัลกอริทึมและพลวัตของแพลตฟอร์ม
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงเทคนิคเด็ดบน TikTok ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มและขยายฐานผู้ชมบนแอปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะยกระดับการเล่น TikTok ของคุณด้วยเทคนิคเหล่านี้!
การเข้าใจความนิยมของ TikTok
แบรนด์ส่วนใหญ่ในตอนแรกมอง TikTok ว่าเป็นเพียงกระแสวิดีโอเต้นรำสำหรับคนหนุ่มสาวในช่วงแรก ๆ แต่ตอนนี้แบรนด์ส่วนใหญ่รับรู้ถึงขอบเขตและพลังของมันในปี 2024!
ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเข้าถึงที่ไม่มีใครเทียบได้ TikTok มอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจในการนำเสนอแบรนด์ของตน สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมที่หลากหลาย และขับเคลื่อนผลลัพธ์
แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของมันต่อสื่อสังคมออนไลน์— ด้วยวิดีโอสั้น ๆ, อัลกอริทึมที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างสูง, และเทรนด์และชาเลนจ์ที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว — ได้ทำให้มันได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชมหลากหลายกลุ่ม
นี่คือเหตุผลบางประการที่ TikTok สามารถเป็นช่องทางทางการตลาดที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก:
- ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่: TikTok มีฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางและหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มประชากร ความสนใจ และภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย เป็นแหล่งรวมผู้ใช้จากทุกสาขาอาชีพ นี่คือโอกาสทองของคุณในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพหลากหลาย
- ศักยภาพในการเป็นไวรัล: อัลกอริทึมของ TikTok ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและทำการตลาดเนื้อหาที่กระตุ้นการมีส่วนร่วม วิดีโอ TikTok ที่สร้างสรรค์อย่างดีมีศักยภาพที่จะเข้าถึงผู้ใช้หลายล้านคนโดยธรรมชาติ นำแบรนด์ของคุณไปสู่ระดับความนิยมใหม่ที่น่าทึ่ง
- ความแท้จริง: TikTok ให้ความสำคัญกับความแท้จริงและความสามารถในการเชื่อมโยง ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณในการทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นมนุษย์และเชื่อมต่อกับลูกค้าในระดับส่วนตัว
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล: ไม่ว่าจะผ่านเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน, การร่วมมือกับแบรนด์, หรือแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลคุณสามารถเข้าถึงระบบนิเวศของผู้มีอิทธิพลบน TikTok เพื่อขยายการเข้าถึงของแบรนด์คุณ, ใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของผู้มีอิทธิพล, และกระตุ้นการมีส่วนร่วม
TikTok เป็นช่องทางทางการตลาดที่ทรงพลังซึ่งมอบประโยชน์มากมายให้กับนักการตลาด: ฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางและหลากหลาย รวมถึงศักยภาพในการสร้างกระแสไวรัลและการมีส่วนร่วม
เทคนิคการเติบโตบน TikTok: เคล็ดลับและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจและนักการตลาด
หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ TikTok ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ ทุกคน—แม้แต่คนธรรมดาที่สุด—ก็สามารถกลายเป็นกระแสไวรัลได้ ซึ่งนำเราไปสู่คำถามที่ว่า: คุณ (หรือนักการตลาดโซเชียลมีเดียของคุณ) สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้แบรนด์ของคุณกลายเป็นไวรัลบน TikTok?
ด้วยเครื่องมือจัดการพื้นที่ทำงานและประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp คุณสามารถเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การฟังโซเชียล TikTok และการผลิตเนื้อหาของคุณ ทีมการตลาดของคุณต้องการการตั้งค่าที่มั่นคงซึ่งทำให้การโพสต์อย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้คุณจัดตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้ว่าทุกแบรนด์จะมีเส้นทางสู่ความไวรัลบน TikTok ที่แตกต่างกัน และไม่มีสูตรสำเร็จที่สามารถทำซ้ำได้ แต่ก็มีเทคนิคหรือเคล็ดลับบางประการที่ช่วยเร่งการเติบโตได้
1. ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด
คุณต้องการเครื่องมือบริหารจัดการโครงการการตลาดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลยุทธ์การเติบโตของคุณบน TikTok
ไว้วางใจซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกขั้นตอน!
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด และให้คุณวางแผน จัดการ และดำเนินโครงการและแคมเปญการตลาดทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่นในทุกช่องทาง คุณสามารถใช้ ClickUp ได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดการเนื้อหา TikTok ของคุณ
ClickUp มีตัวเลือกหลากหลายสำหรับการแสดงภาพงาน—ไม่ว่าคุณจะเลือกมุมมอง ClickUp แบบใดก็ตาม—เช่น มุมมองรายการ (List) กระดาน (Board) แผนงานกานท์ (Gantt) ปฏิทิน (Calendar) และอื่นๆ อีกมากมาย
อีกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือการตั้งปฏิทินเนื้อหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอของโพสต์และทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีความราบรื่นมากขึ้นใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ แล้วเริ่มต้นใช้งานได้ในไม่กี่นาที
ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นโพสต์ของคุณบนปฏิทินและดูภาพรวมว่าโพสต์ใดจะถูกเผยแพร่เมื่อใด คุณสามารถกรองโพสต์เพื่อดูว่าโพสต์ใดจะเผยแพร่ในวันที่เฉพาะเจาะจง เพิ่มแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ หรือเพิ่มสถานะเพื่อติดตามการสร้างและความคืบหน้าของโพสต์ได้
2. เร่งการสร้างเนื้อหาด้วย AI
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสคริปต์วิดีโอหรือร่างคำบรรยาย เครื่องมือเขียน AI สามารถเร่งกระบวนการเขียนเนื้อหาและให้ตัวเลือกหลากหลายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้แก้ไข ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น และอื่นๆ ได้อีกด้วย
ClickUp Brainสามารถเป็นผู้ช่วยเขียนแบบครบวงจรของคุณได้ ด้วยความเร็วและความถูกต้องที่น่าทึ่ง ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างสคริปต์วิดีโอ แปลคำบรรยายเป็นภาษาอื่น หรือแก้ไขเอกสารกลยุทธ์ของคุณความสามารถในการสร้างเนื้อหาของ AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นได้
ถามคำถาม ClickUp Brain และรับคำตอบที่ถูกต้องและทันทีภายในไม่กี่วินาที
คุณยังสามารถขอให้ ClickUp Brain สรุปรายงาน ค้นหาโพสต์ สร้างปฏิทิน และอื่นๆ ได้อีกด้วย คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านเอกสารหลายหน้าหรือคลังโพสต์เก่าและฐานข้อมูลอีกต่อไป
3. ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
กระตุ้นให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณโดยใช้แฮชแท็กเฉพาะ สิ่งนี้สามารถขยายแบรนด์ของคุณและเพิ่มการเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มความท้าทายด้วยการเต้นที่แปลกใหม่หรือวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างสร้างสรรค์ อีกแนวคิดหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จากความรักของ TikTok ที่มีต่อคอนเทนต์ DIY และคอนเทนต์ก่อนและหลัง
นำเสนอเนื้อหา UGC ที่ชื่นชมผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในแคมเปญโฆษณาที่มีผลกระทบสูง ร่วมมือกับผู้สร้าง UGC ชั้นนำสำหรับโปรแกรมสนับสนุนลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์และขับเคลื่อนการเติบโตแบบออร์แกนิกมากขึ้น
4. โพสต์เมื่อผู้ชมของคุณออนไลน์
เข้าใจข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมายของคุณ—อายุ, สถานที่, และอื่น ๆ. พวกเขาจะมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเลื่อนดู TikTok เมื่อไหร่? พวกเขาเป็นนักเรียนที่มีเวลาว่างในตอนเย็นหรือเป็นมืออาชีพที่ทำงานและตรวจสอบโทรศัพท์ในช่วงพัก?
แม้ว่าการวิจัยจะแสดงให้เห็นว่ามีช่วงเวลาที่ 'เหมาะสมที่สุด' ในการโพสต์บน TikTok เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุด แต่ช่วงเวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งของผู้ชมของคุณ อย่างไรก็ตาม บางแบรนด์ยืนยันว่าช่วงเย็น (19.00 น. ถึง 22.00 น.) และช่วงบ่าย (12.00 น. ถึง 15.00 น.) เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ทดลองใช้ช่วงเวลาต่างๆ ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ชม
5. จัดรายการสดบน TikTok
อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามของคุณคือผ่าน TikTok Lives ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณแบบเรียลไทม์และทำความรู้จักกับพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น การถ่ายทอดสดมักจะมีอัตราการมีส่วนร่วมที่ดีกว่าด้วย
นี่คือเคล็ดลับบางประการในการจัดไลฟ์ TikTok ที่น่าสนใจ:
- สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมสำหรับการถ่ายทอดสดของคุณโดยการประกาศธีม, หัวข้อ, หรือแขกรับเชิญพิเศษเพื่อสร้างความตื่นเต้นและกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามชม
- เลือกผู้ดำเนินรายการที่น่าสนใจซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้ชมได้อย่างสบายใจและตอบคำถามได้ทันที
- ใช้ส่วนประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบสำรวจและฟีเจอร์ถาม-ตอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมและกระตุ้นให้พวกเขาตอบกลับคุณ
- สุดท้าย อย่าลืมนำส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดสดของคุณมาใช้ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของตารางโพสต์ปกติของคุณ หรือแชร์ไฮไลท์บนแพลตฟอร์มโซเชียลอื่น ๆ เพื่อดึงดูดผู้ชมที่มีอยู่แล้วของคุณให้มาที่ TikTok มากขึ้น
6. กระโดดเข้าร่วมความท้าทายที่กำลังเป็นที่นิยม
การเข้าร่วมในกิจกรรมท้าทายแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มการมองเห็นของคุณบน TikTok. กิจกรรมท้าทายเหล่านี้มักมาพร้อมกับแฮชแท็กเฉพาะ ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น.
อย่าลืมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่เนิ่นๆ การเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณลงในวิดีโอจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมและทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น
7. ปรับปรุงโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะสม
เริ่มต้นด้วยการเลือกชื่อผู้ใช้ที่จดจำง่ายและประวัติที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์บริษัทของคุณ
รักษาชื่อผู้ใช้ของคุณให้เรียบง่ายและหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์อีโมจิมากเกินไปในประวัติของคุณเพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่ายบน TikTok. ประวัติที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถอ่านได้ดีขึ้น.
มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์รูปแบบโลโก้ที่หลากหลาย คำบรรยายที่ชาญฉลาด และองค์ประกอบที่น่าสนใจอื่น ๆ เพื่อแสดงบุคลิกของแบรนด์คุณและดึงดูดผู้ติดตามเพิ่มเติมมายังโปรไฟล์ของคุณ
8. เชี่ยวชาญ SEO บน TikTok
เช่นเดียวกับเครื่องมือค้นหา การใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องในคำบรรยาย, แฮชแท็ก, และเสียงสามารถเพิ่มอันดับของวิดีโอของคุณได้ ดังนั้นให้สิ่งเหล่านี้เป็นเพื่อนของคุณ และเพลิดเพลินกับความโด่งดังใหม่ของคุณบน TikTok!
นอกจากนี้ TikTok ยังถือว่าความมีส่วนร่วมของผู้ใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการมองเห็นและการเข้าถึง ดังนั้น การกระตุ้นให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณจึงเป็นสิ่งจำเป็น ควรส่งเสริมให้เกิดการสนทนาโดยการตั้งคำถามหรือเริ่มต้นบทสนทนาในคำบรรยายของคุณ
สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของวิดีโอของคุณ ทำให้ TikTok นำเสนอวิดีโอของคุณต่อผู้ชมที่กว้างขึ้น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ TikTok เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชมและปรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้เหมาะสมเพื่อความสำเร็จในการทำ SEO ได้อีกด้วย การเรียนรู้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์จะช่วยให้คุณเพิ่มการเข้าถึงและเพลิดเพลินกับความโดดเด่นในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
คุณยังสามารถใช้การวิเคราะห์ TikTok เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้อัตราการมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดว่าประเภทของเนื้อหาใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ความยาววิดีโอที่เหมาะสมที่สุด และอื่นๆ
สุดท้ายนี้ จงสร้างสรรค์อยู่เสมอด้วยการสำรวจรูปแบบการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใคร ทดลองใช้สไตล์ภาพที่หลากหลาย หรือหยิบยกประเด็นเฉพาะกลุ่มที่ตรงกับความสนใจของผู้ชมของคุณ อย่าลังเลที่จะเสี่ยงอย่างมีการวางแผนหรือทดลองเทรนด์ใหม่ๆ เพราะความพยายามเหล่านี้ทั้งหมดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณ
9. ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล
การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลสามารถขยายการเข้าถึงของคุณและแนะนำเนื้อหาของคุณให้กับผู้ชมใหม่ ๆ ได้ เมื่อคุณค้นหาผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพ คุณต้องเลือกผู้มีอิทธิพลที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับของคุณ และผู้ติดตามของพวกเขามีลักษณะตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เมื่อติดต่อผู้มีอิทธิพล ควรนำเสนอข้อเสนอที่ระบุถึงประโยชน์ร่วมกันของความร่วมมืออย่างชัดเจน การเปิดใจแลกเปลี่ยนแนวคิดสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ
อย่างไรก็ตาม คุณควรคิดให้ไกลกว่าผู้มีอิทธิพล คิดถึงแบรนด์ที่มีกลุ่มผู้ชมที่คล้ายกันซึ่งคุณสามารถร่วมมือได้ การร่วมมือเช่นนี้สามารถเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมของคุณบน TikTok ได้!
10. จัดกิจกรรมแจกของรางวัล
อีกวิธีหนึ่งที่มั่นใจได้ในการเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมบน TikTok คือการแจกของรางวัล สิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ทริปที่บริษัทของคุณจ่ายให้ทั้งหมด หรือแม้แต่บัตรกำนัลของขวัญ
การแจกของรางวัลสามารถช่วยได้สองทาง ผู้ใช้ที่ลงทุนในผลลัพธ์ของการแจกของรางวัลจะติดตามคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้รับการอัปเดต พวกเขาอาจแท็กเพื่อนของพวกเขาเพื่อดูวิดีโอของคุณเพื่อให้พวกเขาลงทะเบียนและเข้าร่วม ซึ่งจะช่วยขยายการเข้าถึงของคุณ
ปรับปรุงการวางแผนและการผลิตเนื้อหา TikTok ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ในขณะที่ TikTok ยังคงพัฒนาและขยายฐานผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง แบรนด์ที่ยอมรับศักยภาพของแพลตฟอร์มนี้จะมีโอกาสได้รับประโยชน์หลายประการที่เราได้กล่าวถึงข้างต้น
สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงชุมชนที่มีชีวิตชีวาและมีส่วนร่วมอย่างสูงทันที ซึ่งสามารถช่วยให้คุณขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และนำหน้าคู่แข่งของคุณได้
แต่จงจำไว้ว่าต้องรักษาความเป็นตัวของตัวเอง ความสม่ำเสมอ และนวัตกรรมในศิลปะและแนวทางของคุณ แล้วคุณจะมีแฟนคลับที่ทุ่มเทในเวลาไม่นาน!
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUpเพื่อจัดการการมีอยู่ของคุณบน TikTok ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การจัดการปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์ การคิดค้นโพสต์ ไปจนถึงการติดตามงานและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ClickUp สามารถช่วยคุณและทีมของคุณวางแผนและจัดการการมีอยู่ของคุณบน TikTok ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณอยากรู้ไหมว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณด้วย ClickUp ได้อย่างไร?
ลงทะเบียนฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. วิธีใช้ TikTok ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กำหนดตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอเพื่อให้คุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและดึงดูดความสนใจของผู้ชมอยู่เสมอ ใช้คุณสมบัติของ TikTok เช่น ฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อหา
นอกจากนี้ ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามของคุณอยู่เสมอ—ตอบกลับความคิดเห็นของพวกเขาและมีส่วนร่วมในกระแสที่กำลังเป็นที่นิยม การที่คุณสามารถระบุตัวตนกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณและปรับเนื้อหาให้ตรงกับความชอบของพวกเขาจะเป็นข้อได้เปรียบ!
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ เช่น เครื่องมือการตลาด TikTok หรือแม่แบบโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและผลิตเนื้อหาได้อีกด้วย
2. วิธีเพิ่มยอดวิวใน TikTok
มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับผู้ชมของคุณ. คุณยังสามารถค้นหาโอกาสในการร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อขยายการเข้าถึงของคุณและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน.
จำไว้ว่าการโพสต์ในเวลาที่เหมาะสมเป็นนิสัยที่ดีที่จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ชมของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการฟังทางสังคมและเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมบนแพลตฟอร์มและสิ่งที่คู่แข่งของคุณกำลังทำอยู่ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ
3. ฉันจะสร้างกระแสบน TikTok ได้อย่างไร?
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทรนด์ล่าสุดบน TikTok ไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็ก หัวข้อ หรือแม้แต่เสียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการที่วิดีโอของคุณจะถูกค้นพบได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเสียงของคุณเองได้โดยการตัดต่อและปรับแต่งเสียงจากคลังเสียงของ TikTok
อีกวิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้คุณกลายเป็นไวรัล (โดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้แอป) คือการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล (Influencer Marketing) ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลและนักสร้างสรรค์เนื้อหาที่ได้รับความนิยมในสาขาของคุณ และใช้ประโยชน์จากผู้ชมของพวกเขาเพื่อสร้างผู้ติดตามของคุณและกลายเป็นไวรัล