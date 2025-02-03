10 เครื่องมือการตลาด TikTok ที่ดีที่สุดเพื่อเติบโตธุรกิจของคุณในปี 2025

ด้วยผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งพันล้านคน TikTok เป็นช่องทางที่นักการตลาดที่ชาญฉลาดไม่ควรพลาดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาใช้ฟีเจอร์ของ TikTok เช่น TikTok Live, การตัดต่อวิดีโอ และ TikTok Shop เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟน ๆ บน TikTok
ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมกำลังเข้าร่วมการตลาดบน TikTok เพื่อโดดเด่นต่อหน้าผู้ชมเป้าหมายของพวกเขา สำหรับนักการตลาดยุคใหม่ TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มการตลาดคือการต่อสู้เพื่อดึงดูดความสนใจ
ไม่ว่าคุณต้องการจะใช้ประโยชน์จากพลังของโฆษณา TikTok หรือคอนเทนต์แบบออร์แกニック คุณต้องมีเครื่องมือ TikTok ที่ดีที่สุดเพื่อดูธุรกิจและผู้ติดตามของคุณเติบโตบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นี้
บทความนี้รวบรวมรายการเครื่องมือ TikTok ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อยกระดับเนื้อหาของคุณบนแอป TikTok ปรับปรุงแคมเปญของคุณ และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาด TikTok?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ TikTok สำหรับการตลาด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือการตลาด TikTok ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับนักการตลาดทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกของ TikTok:การวิเคราะห์ TikTokช่วยถอดรหัสผู้ชม TikTok ของคุณโดยการวิเคราะห์จำนวนการดูวิดีโอ อัตราการมีส่วนร่วม เวลาการรับชมเฉลี่ย และประสิทธิภาพของเนื้อหา มองหาเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่มีรายงานที่ครอบคลุมและแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ความสามารถในการสร้างเนื้อหา: วิดีโอเป็นส่วนสำคัญของแคมเปญ TikTok ของคุณ ดังนั้นให้แน่ใจว่าเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ TikTok ของคุณรองรับการสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายและมีคุณสมบัติการตัดต่อสำหรับฟิลเตอร์และเอฟเฟ็กต์ภาพเพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น
- การกำหนดเวลาและการทำงานอัตโนมัติ: เพื่อให้เข้าถึงผู้ติดตาม TikTok ของคุณในเวลาที่เหมาะสม เครื่องมือกำหนดเวลาของ TikTok ที่คุณเลือกใช้ควรสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้เป็นจำนวนมากในครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและโพสต์เนื้อหาบนบัญชี TikTok ของคุณในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสูงสุด
- การวิจัยและติดตามแฮชแท็ก: แฮชแท็กเป็นแกนหลักของกลยุทธ์การตลาดบน TikTok เลือกเครื่องมือที่สามารถวิจัยแฮชแท็กเพื่อค้นหาแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมและติดตามประสิทธิภาพของแฮชแท็กในอดีต
- มาตรการรักษาความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือ TikTok ที่มีกลไกการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในระดับประเทศและอุตสาหกรรม
10 เครื่องมือการตลาด TikTok ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. ไอคอนอสแควร์
คุณกำลังสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อจัดการโซเชียลมีเดียของคุณอยู่หรือไม่? ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การตลาดเพียงตัวเดียวและเชื่อมต่อทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณผ่านแดชบอร์ดศูนย์กลาง รวมถึงโปรไฟล์ TikTok ของคุณด้วย
ตัวอย่างที่ชัดเจน: แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำที่มีทีมโซเชียลมีเดียมากกว่า 10 คน ใช้ Iconosquare ในการจัดการทุกแง่มุมของการตลาดโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่การวางแผนและจัดตารางเนื้อหา ไปจนถึงการจัดการบัญชี TikTok หลายบัญชีและการวิเคราะห์โฆษณา TikTok ของคู่แข่ง ทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน Iconosquare
Iconosquare เป็นเครื่องมือ TikTok แบบครบวงจรสำหรับการสร้างวิดีโอ วิเคราะห์เนื้อหาโพสต์ ติดตามประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพโพสต์ด้วยตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายขั้นสูง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาพร้อมกับเครื่องมือแบ่งกลุ่มผู้ชม TikTok ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงแฟนๆ ของคุณและเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์TikTok สำหรับการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำบนแอป TikTok
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Iconosquare
- คุณสามารถเข้าใจประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของคุณเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจาก TikTok analytics
- วิเคราะห์ว่าชุมชนของคุณมาจากไหน, พวกเขาพูดภาษาอะไร, อายุของพวกเขา, และเพศของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบัญชี TikTok ของคุณ
- มีส่วนร่วมกับผู้ติดตามทุกคนของคุณ และอย่าพลาดความคิดเห็นใด ๆ โดยการตั้งค่าให้แสดงว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน
ข้อจำกัดของ Iconosquare
- ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้ไม่สามารถเผยแพร่ได้เนื่องจากข้อผิดพลาด
- เส้นทางการเรียนรู้เพื่อใช้งานและเข้าใจคุณสมบัติหลัก
ราคาของ Iconosquare
- ผู้ใช้รายบุคคล: €49.00/ผู้ใช้/เดือน
- ทีม: €49.00/ผู้ใช้/เดือน
- ราคาพิเศษสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะ
คะแนนและรีวิวของ Iconosquare
- G2: 4. 5/5 (116 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (51 รีวิว)
2. โซเชียล แชมป์
นักการตลาด TikTok ส่วนใหญ่จะวางแผนปฏิทินสำหรับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงหรือการแข่งขันกีฬาสำคัญ ไอเดียโพสต์ TikTok จะถูกสรุป สร้าง และกำหนดเวลาล่วงหน้าทั้งหมด
นักการตลาดใช้ Social Champ เพื่อวางแผนปฏิทินโซเชียลมีเดียของพวกเขา, กำหนดเวลาโพสต์และวิดีโอ TikTok หลายรายการ, และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ TikTok ของพวกเขาจากแดชบอร์ดเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Social Champ
- ขยายการผลิตเนื้อหาด้วยฟีเจอร์อัปโหลดวิดีโอจำนวนมากและกำหนดเวลาวิดีโอ TikTok ความยาวสูงสุด 60 วินาทีได้โดยตรงจากตัวสร้างเนื้อหา
- ชุดเครื่องมือ AI ของ Champ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้างข้อความและภาพสำหรับโพสต์ TikTok ของพวกเขาได้
- การทำงานร่วมกันตามบทบาทใน TikTok Scheduler เพื่อสร้างกระบวนการอนุมัติและจัดการปฏิทินเนื้อหา TikTok
ข้อจำกัดของ Social Champ
- คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปพลิเคชันมือถือ
- ไม่สามารถดูตัวอย่างสำหรับโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ได้
ราคาของ Social Champ
- ฟรี
- แชมป์: $26/เดือน (2 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $89/เดือน (6 ผู้ใช้)
- หน่วยงาน: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Social Champ
- G2: 4. 5/5 (31 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (59 รีวิว)
3. CapCut
CMO ของคุณส่งวิดีโอ TikTok ที่กำลังเป็นไวรัลจากคู่แข่งมาให้ ตอนนี้เขาต้องการให้คุณไลฟ์สดบน TikTok และสร้างโฆษณา TikTok ที่คล้ายกันซึ่งผู้ติดตามของคุณจะต้องชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องการเสียเวลาหรือมีงบประมาณสำหรับแคมเปญเต็มรูปแบบ
เครื่องมือสำหรับผู้สร้าง TikTok ของ CapCut ช่วยให้คุณทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอขั้นสูงนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่น่าทึ่งบนแพลตฟอร์มได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CapCut
- เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ TikTok สามารถตัดวิดีโอ ปรับความเร็ว และรวมวิดีโอหลายคลิปเข้าด้วยกัน—ฟีเจอร์ที่สะดวกมากเมื่อคุณต้องจัดการหลายบัญชี TikTok
- การปรับเสถียรภาพอัจฉริยะ, การลบพื้นหลัง, การแปลงข้อความเป็นเสียงพูด, และการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
- เพลงประกอบวิดีโอ TikTok ของคุณแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันที
ข้อจำกัดของ CapCut
- ไม่รองรับโหมดแนวนอนบนอุปกรณ์มือถือ
- การลบพื้นหลังไม่แม่นยำเสมอไป
ราคา CapCut
- ฟรี
- CapCut Pro: $9.99/เดือน หรือ $74.99/ปี
คะแนนและรีวิว CapCut
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. พิคส์อาร์ต
เทมเพลตคือความฝันของนักการตลาด TikTok ทุกคน เพราะการเข้าถึงเทมเพลต TikTok ที่พร้อมใช้งานและเพิ่มเข้ามาใหม่ ช่วยให้พวกเขาสามารถเกาะกระแสและสร้างโพสต์ไวรัลได้อย่างรวดเร็ว
PicsArt เป็นแอปแก้ไขภาพและวิดีโอแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับเทมเพลตพรีเมียมสำหรับทุกโอกาส และความสามารถของ AI สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด TikTok ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PicsArt
- แม่แบบโซเชียล มีเดียพรีเมียมที่ปรับแต่งได้เพื่อ เพิ่มความเร็วในการสร้างเนื้อหา
- ความสามารถในการจัดการบัญชีเพื่อเชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมทำงานร่วมกัน
- เพิ่มคำบรรยายใต้ภาพให้กับวิดีโอของคุณเพื่อให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ PicsArt
- แอปไม่ตอบสนองและทำงานช้าเมื่อคุณเพิ่มฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์
- เวอร์ชันเดสก์ท็อปไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับแอปมือถือ
ราคาของ PicsArt
- ฟรี
- PicsArt Plus: $5/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- PicsArt Pro: $7/เดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ PicsArt
- G2: 4. 5/5 (489 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. Analisa. io
คุณดูข้อมูลวิเคราะห์ TikTok ของคุณครั้งล่าสุดเมื่อไหร่? คุณรู้หรือไม่ว่าอัตราการมีส่วนร่วมของคุณเป็นอย่างไร หรือผู้ติดตามของคุณดูวิดีโอของคุณจากที่ไหน? คุณพลาดการตามเทรนด์ล่าสุดอีกครั้งก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหรือยัง?
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ TikTok และแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นกลยุทธ์การเติบโตที่สำคัญ เครื่องมือแก้ไขของ TikTok ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอและโพสต์ที่น่าสนใจทางสายตาได้
Analisa เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์โซเชียลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถทำทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นได้ นักการตลาดแบรนด์, เอเจนซีการตลาดดิจิทัล, และอินฟลูเอนเซอร์ TikTok ใช้เครื่องมือนี้เพื่อรับรายงานแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลยุทธ์ TikTok ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์คอนเทนต์แบบออร์แกニックหรือใช้ TikTok เพื่อโปรโมตโฆษณา Analisa ช่วยคุณในการวิเคราะห์คู่แข่ง, ติดตามประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์, การทำแผนที่อินฟลูเอนเซอร์, และแดชบอร์ดรายงาน
Analisa. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กำจัดรายงานที่ใช้สเปรดชีตด้วย Analisa และส่งออกรายงานการวิเคราะห์ที่น่าดึงดูดทางสายตาเป็น PDF หรือ CSV
- ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณตามอายุ เพศ และภูมิภาค พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพเพื่อลดการฉ้อโกง
- ค้นหาเนื้อหาที่น่าสนใจและอินฟลูเอนเซอร์จากตลาดผู้สร้าง TikTok พร้อมการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของโพสต์ คำบรรยาย และแฮชแท็ก
- ดึงข้อมูลประวัติของโพสต์และข้อมูลเชิงลึกทางสังคมจากช่วงวันที่ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Analisa. io
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเปรียบเทียบแฮชแท็กและการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ มีให้บริการในแผนชำระเงิน
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง
Analisa. io ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $48. 30/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- เพิ่มเติม: $104. 30/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- ข้อดี: $167. 30/เดือน คิดเป็นรายปี
Analisa. io คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. แบรนด์วอทช์
ชุดโซเชียลมีเดียครบวงจร Brandwatch ช่วยให้แบรนด์สามารถใช้การตลาดดิจิทัลและโฆษณาบนจุดสัมผัสลูกค้าหลายช่องทางผ่านแพลตฟอร์มเดียว
ตัวอย่างเช่น แบรนด์สกินแคร์เปิดตัวและบริหารจัดการแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์บน TikTok โดยใช้ Brandwatch ทีมงานใช้ฟีเจอร์สำคัญต่าง ๆ เช่น การติดตามโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภค การบริหารจัดการประสิทธิภาพของแคมเปญ และสร้างรายงานแคมเปญอย่างละเอียดจากแพลตฟอร์มนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandwatch
- กล่องข้อความที่ใช้ง่ายและปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคิดเห็นและมอบหมายให้สมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความคิดเห็นใดไม่ได้รับการอ่าน
- รับรายงานแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้สำหรับโพสต์และข้อมูลระดับบัญชีเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
- บันทึกข้อมูลติดต่อของผู้มีอิทธิพลและข้อมูลการชำระเงิน และเก็บข้อมูลบุคคลที่หนึ่งเพิ่มเติมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Brandwatch
- บางครั้งโพสต์ไม่ได้ถูกเผยแพร่ตามกำหนดเวลา
- แดชบอร์ดใช้เวลาในการอัปเดต
ราคาของ Brandwatch
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch
7. รูตาไก่
TikTok คือการมีความเกี่ยวข้องและตอบสนองต่อเทรนด์ปัจจุบัน!
การติดตามเทรนด์ TikTok และการวิเคราะห์การกล่าวถึงแบรนด์ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถตอบสนองต่อเกมโซเชียลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือติดตามโซเชียลมีเดียแบบ Keyhole ช่วยให้แบรนด์วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ TikTok รายอื่นเกี่ยวกับแบรนด์และทัศนคติโดยรวมต่อแบรนด์ กำหนดเวลาโพสต์ TikTok สำหรับโปรไฟล์ TikTok หลายโปรไฟล์ และแชร์รายงานการวิเคราะห์ที่พร้อมใช้งานกับผู้บริหาร
คุณสมบัติเด่นของรูตาไก่
- ใช้ Keyhole's Unlimited Smart Publishing เพื่อกำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
- การติดตามและวิเคราะห์แฮชแท็กช่วยเพิ่มการเข้าถึง TikTok ของคุณ
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลมีคุณลักษณะที่วัดความร่วมมือและประสิทธิภาพของแคมเปญ
ข้อจำกัดของรูเจาะ
- การฟังทางสังคมไม่ครอบคลุม และต้องการการปรับปรุง
- ขาดคำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
การตั้งราคาแบบเจาะรู
- บุคคล: 63 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $119/เดือน
- ข้อดี: $199/เดือน
- ขั้นสูง: $359/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน
คะแนนและรีวิวแบบกุญแจ
- G2: 4. 3/5 (68 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. SocialBee
การวางแผนเนื้อหาเป็นขั้นตอนแรกสำหรับแคมเปญการตลาดบน TikTok หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เมื่อเลือกเครื่องมือ TikTok ที่ดีที่สุด ให้เลือกเครื่องมือที่ทำให้การมองเห็นแผนเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่ายและสามารถถ่ายทอดสดได้ในไม่กี่คลิก
ควบคุมปฏิทินการโพสต์ของคุณด้วย SocialBee. ดูตัวอย่างโพสต์ที่กำลังจะมาถึง, ตัดสินใจเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ออนไลน์, และใช้ AI เพื่อได้แผนเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้ภายในไม่กี่นาที.
คุณสมบัติเด่นของ SocialBee
- ตัวเลือกการแก้ไขและการจัดตารางเวลาสำหรับทุกประเภทโพสต์ TikTok
- การผสานการทำงานกับ Canva, Unsplash และ GIPHY เพื่อเข้าถึงเทมเพลตการออกแบบที่หลากหลาย
- ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI สร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติสำหรับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ SocialBee
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- ไม่สะดวกในการเปลี่ยนวันที่ของโพสต์ TikTok ที่ได้กำหนดไว้แล้ว
ราคาของ SocialBee
- บูตสแตรป: $24/เดือน
- เร่งความเร็ว: 49 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $82/เดือน
- เอเจนซี่ Pro50: $149/เดือน
- เอเจนซี่ Pro100: $274/เดือน
- เอเจนซี่ Pro150: $374/เดือน
คะแนนและรีวิวของ SocialBee
- G2: 4. 8/5 (334 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (36 รีวิว)
9. สามารถวางแผนได้
คุณยังใช้สเปรดชีตในการติดตามแคมเปญ TikTok ของคุณอยู่หรือไม่? ความท้าทายของการใช้ปฏิทิน TikTok บนสเปรดชีตคือข้อผิดพลาดจากการคัดลอกและวาง การมองเห็นที่จำกัดเกี่ยวกับโพสต์และแคมเปญที่กำลังจะมาถึง และการสร้างรายงานด้วยตนเอง
เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียของ Planable นำโพสต์ TikTok ทั้งหมดของคุณจากสเปรดชีตมาไว้บนอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ส่งออกรายงานประสิทธิภาพของคุณได้ในไม่กี่คลิก และสร้างรายงานที่ดึงดูดสายตาโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาช่วยปรับแต่งเนื้อหาและแสดงตัวอย่างสำหรับบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี รวมถึงแพลตฟอร์ม TikTok
- คุณสมบัติการร่วมมือพร้อมการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับสมาชิกต่าง ๆ ในทีมของคุณเพื่อทำงานร่วมกันในแคมเปญ
- ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นพร้อมมุมมองเนื้อหา เช่น มุมมองฟีด มุมมองปฏิทิน และอื่นๆ
ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้
- ช่วงแรกต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
- ไม่สามารถดาวน์โหลดการวิเคราะห์ TikTok เป็นเอกสาร PDF ได้
ราคาที่สามารถวางแผนได้
- ฟรี
- จำเป็น: $11/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $22/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้
- G2: 4. 6/5 (595 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (305 รีวิว)
10. Planly
Planly เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายสำหรับการจัดหมวดหมู่โพสต์ สื่อ และช่องทางโซเชียล เครื่องมือในตัวสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้ TikTok สามารถเผยแพร่โพสต์และวิดีโอ TikTok ได้โดยอัตโนมัติ
สำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่มีงานยุ่งและต้องดูแลลูกค้าหลายราย Planly รวมทุกงานไว้ในแดชบอร์ดเดียว ตั้งแต่การจัดการปฏิทิน การจัดตารางเวลา ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planly
- แก้ไข, ตัดต่อ, และเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอ TikTok ของคุณ และใช้มุมมองปฏิทินรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อให้คุณไม่พลาดโพสต์ TikTok ที่กำลังจะมาถึง
- ติดตาม วัดผล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณในแดชบอร์ดวิเคราะห์ TikTok หนึ่งเดียว
- ผสานบัญชี TikTok ของคุณกับ Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest และ Google Business Profile เพื่อเผยแพร่ TikTok วิดีโอไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ อัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Planly
- คุณสมบัติที่จำเป็นบางประการมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
แผนราคาของ Planly
- เริ่มต้น: $15/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $40/ผู้ใช้/เดือน
- กูรู: $80/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Planly
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ: ClickUp
ในขณะที่เครื่องมือการตลาดTikTok มุ่งเน้นไปที่การฟังทางสังคมและการแก้ไข โซลูชันอย่าง ClickUp จะใช้วิธีการแบบองค์รวม ClickUp ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์โดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้บัญชี TikTok สามารถจัดการและสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียและงานทั้งหมดภายในแดชบอร์ดเดียว
- เทมเพลตโซเชียลมีเดียสำเร็จรูปของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยการทำให้กระบวนการโซเชียลมีเดียของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- ใช้AI ของ ClickUpเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา สร้างปฏิทินเนื้อหาของคุณ และเขียนคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียและสคริปต์วิดีโอ TikTok
- ขณะวางแผนกลยุทธ์ TikTok ของคุณ ด้วยความคิดมากมายที่เกิดขึ้นภายในทีมให้ใช้บอร์ดความคิดเพื่อจับและปรับปรุงความคิดที่ดีให้เป็นระบบ และเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถทำได้
- ClickUp Whiteboardถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมโซเชียลมีเดีย เพื่อการทำงานร่วมกัน เพิ่มบันทึก และเชื่อมโยงบันทึกเดิมกับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่
- หลังจากขั้นตอนการคิดค้นแล้ว ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อดำเนินการตามแนวคิด ฝังแนวทางของแบรนด์คุณ และแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ไทม์ไลน์ของโครงการ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ClickUp
เริ่มใช้เครื่องมือ TikTok ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกระแสไวรัล
เลือกเครื่องมือ TikTok ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการและแคมเปญโซเชียลมีเดียหลายรายการผ่านแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์
เครื่องมือจัดการโครงการของClickUp มีคุณสมบัติที่สำคัญ เช่นแม่แบบปฏิทินเนื้อหา, คุณสมบัติ AI, เอกสาร, และความสามารถในการร่วมมือ, ทำให้คุณสามารถรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ TikTok ของคุณไว้ในที่เดียว
ClickUp จัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของคุณด้วยความพยายามน้อยที่สุด และช่วยคุณประหยัดเวลาจากการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มหลายตัว วางแผน จัดการ และติดตามกลยุทธ์ TikTok ทั้งหมดของคุณในเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้ พร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือ การตลาดดิจิทัล และการตลาดแบบอินบาวด์อื่น ๆ เพื่อทำให้การไหลของข้อมูลระหว่างแอปเหล่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
เริ่มต้นใช้งานClickUp ฟรี