10 เครื่องมือการตลาด TikTok ที่ดีที่สุดเพื่อเติบโตธุรกิจของคุณในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
3 กุมภาพันธ์ 2568

ด้วยผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งพันล้านคน TikTok เป็นช่องทางที่นักการตลาดที่ชาญฉลาดไม่ควรพลาดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา

นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาใช้ฟีเจอร์ของ TikTok เช่น TikTok Live, การตัดต่อวิดีโอ และ TikTok Shop เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟน ๆ บน TikTok

ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมกำลังเข้าร่วมการตลาดบน TikTok เพื่อโดดเด่นต่อหน้าผู้ชมเป้าหมายของพวกเขา สำหรับนักการตลาดยุคใหม่ TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มการตลาดคือการต่อสู้เพื่อดึงดูดความสนใจ

ไม่ว่าคุณต้องการจะใช้ประโยชน์จากพลังของโฆษณา TikTok หรือคอนเทนต์แบบออร์แกニック คุณต้องมีเครื่องมือ TikTok ที่ดีที่สุดเพื่อดูธุรกิจและผู้ติดตามของคุณเติบโตบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นี้

บทความนี้รวบรวมรายการเครื่องมือ TikTok ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อยกระดับเนื้อหาของคุณบนแอป TikTok ปรับปรุงแคมเปญของคุณ และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาด TikTok?

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ TikTok สำหรับการตลาด

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือการตลาด TikTok ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับนักการตลาดทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกของ TikTok:การวิเคราะห์ TikTokช่วยถอดรหัสผู้ชม TikTok ของคุณโดยการวิเคราะห์จำนวนการดูวิดีโอ อัตราการมีส่วนร่วม เวลาการรับชมเฉลี่ย และประสิทธิภาพของเนื้อหา มองหาเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่มีรายงานที่ครอบคลุมและแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • ความสามารถในการสร้างเนื้อหา: วิดีโอเป็นส่วนสำคัญของแคมเปญ TikTok ของคุณ ดังนั้นให้แน่ใจว่าเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ TikTok ของคุณรองรับการสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายและมีคุณสมบัติการตัดต่อสำหรับฟิลเตอร์และเอฟเฟ็กต์ภาพเพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น
  • การกำหนดเวลาและการทำงานอัตโนมัติ: เพื่อให้เข้าถึงผู้ติดตาม TikTok ของคุณในเวลาที่เหมาะสม เครื่องมือกำหนดเวลาของ TikTok ที่คุณเลือกใช้ควรสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้เป็นจำนวนมากในครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและโพสต์เนื้อหาบนบัญชี TikTok ของคุณในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสูงสุด
  • การวิจัยและติดตามแฮชแท็ก: แฮชแท็กเป็นแกนหลักของกลยุทธ์การตลาดบน TikTok เลือกเครื่องมือที่สามารถวิจัยแฮชแท็กเพื่อค้นหาแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมและติดตามประสิทธิภาพของแฮชแท็กในอดีต
  • มาตรการรักษาความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือ TikTok ที่มีกลไกการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในระดับประเทศและอุตสาหกรรม

10 เครื่องมือการตลาด TikTok ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. ไอคอนอสแควร์

Iconosquare สำหรับการตลาด TikTok
ผ่านทางIconosquare

คุณกำลังสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อจัดการโซเชียลมีเดียของคุณอยู่หรือไม่? ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การตลาดเพียงตัวเดียวและเชื่อมต่อทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณผ่านแดชบอร์ดศูนย์กลาง รวมถึงโปรไฟล์ TikTok ของคุณด้วย

ตัวอย่างที่ชัดเจน: แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำที่มีทีมโซเชียลมีเดียมากกว่า 10 คน ใช้ Iconosquare ในการจัดการทุกแง่มุมของการตลาดโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่การวางแผนและจัดตารางเนื้อหา ไปจนถึงการจัดการบัญชี TikTok หลายบัญชีและการวิเคราะห์โฆษณา TikTok ของคู่แข่ง ทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน Iconosquare

Iconosquare เป็นเครื่องมือ TikTok แบบครบวงจรสำหรับการสร้างวิดีโอ วิเคราะห์เนื้อหาโพสต์ ติดตามประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพโพสต์ด้วยตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายขั้นสูง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาพร้อมกับเครื่องมือแบ่งกลุ่มผู้ชม TikTok ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงแฟนๆ ของคุณและเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์TikTok สำหรับการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำบนแอป TikTok

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Iconosquare

  • คุณสามารถเข้าใจประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของคุณเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจาก TikTok analytics
  • วิเคราะห์ว่าชุมชนของคุณมาจากไหน, พวกเขาพูดภาษาอะไร, อายุของพวกเขา, และเพศของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบัญชี TikTok ของคุณ
  • มีส่วนร่วมกับผู้ติดตามทุกคนของคุณ และอย่าพลาดความคิดเห็นใด ๆ โดยการตั้งค่าให้แสดงว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

ข้อจำกัดของ Iconosquare

  • ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้ไม่สามารถเผยแพร่ได้เนื่องจากข้อผิดพลาด
  • เส้นทางการเรียนรู้เพื่อใช้งานและเข้าใจคุณสมบัติหลัก

ราคาของ Iconosquare

  • ผู้ใช้รายบุคคล: €49.00/ผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: €49.00/ผู้ใช้/เดือน
  • ราคาพิเศษสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะ

คะแนนและรีวิวของ Iconosquare

  • G2: 4. 5/5 (116 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (51 รีวิว)

2. โซเชียล แชมป์

แดชบอร์ด Social Champ
ผ่านทางSocial Champ

นักการตลาด TikTok ส่วนใหญ่จะวางแผนปฏิทินสำหรับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงหรือการแข่งขันกีฬาสำคัญ ไอเดียโพสต์ TikTok จะถูกสรุป สร้าง และกำหนดเวลาล่วงหน้าทั้งหมด

นักการตลาดใช้ Social Champ เพื่อวางแผนปฏิทินโซเชียลมีเดียของพวกเขา, กำหนดเวลาโพสต์และวิดีโอ TikTok หลายรายการ, และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ TikTok ของพวกเขาจากแดชบอร์ดเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Social Champ

  • ขยายการผลิตเนื้อหาด้วยฟีเจอร์อัปโหลดวิดีโอจำนวนมากและกำหนดเวลาวิดีโอ TikTok ความยาวสูงสุด 60 วินาทีได้โดยตรงจากตัวสร้างเนื้อหา
  • ชุดเครื่องมือ AI ของ Champ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้างข้อความและภาพสำหรับโพสต์ TikTok ของพวกเขาได้
  • การทำงานร่วมกันตามบทบาทใน TikTok Scheduler เพื่อสร้างกระบวนการอนุมัติและจัดการปฏิทินเนื้อหา TikTok

ข้อจำกัดของ Social Champ

  • คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปพลิเคชันมือถือ
  • ไม่สามารถดูตัวอย่างสำหรับโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ได้

ราคาของ Social Champ

  • ฟรี
  • แชมป์: $26/เดือน (2 ผู้ใช้)
  • ธุรกิจ: $89/เดือน (6 ผู้ใช้)
  • หน่วยงาน: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Social Champ

  • G2: 4. 5/5 (31 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (59 รีวิว)

3. CapCut

แดชบอร์ด CapCut สำหรับการตัดต่อวิดีโอ
ผ่านCapCut

CMO ของคุณส่งวิดีโอ TikTok ที่กำลังเป็นไวรัลจากคู่แข่งมาให้ ตอนนี้เขาต้องการให้คุณไลฟ์สดบน TikTok และสร้างโฆษณา TikTok ที่คล้ายกันซึ่งผู้ติดตามของคุณจะต้องชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องการเสียเวลาหรือมีงบประมาณสำหรับแคมเปญเต็มรูปแบบ

เครื่องมือสำหรับผู้สร้าง TikTok ของ CapCut ช่วยให้คุณทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอขั้นสูงนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่น่าทึ่งบนแพลตฟอร์มได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CapCut

  • เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ TikTok สามารถตัดวิดีโอ ปรับความเร็ว และรวมวิดีโอหลายคลิปเข้าด้วยกัน—ฟีเจอร์ที่สะดวกมากเมื่อคุณต้องจัดการหลายบัญชี TikTok
  • การปรับเสถียรภาพอัจฉริยะ, การลบพื้นหลัง, การแปลงข้อความเป็นเสียงพูด, และการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
  • เพลงประกอบวิดีโอ TikTok ของคุณแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันที

ข้อจำกัดของ CapCut

  • ไม่รองรับโหมดแนวนอนบนอุปกรณ์มือถือ
  • การลบพื้นหลังไม่แม่นยำเสมอไป

ราคา CapCut

  • ฟรี
  • CapCut Pro: $9.99/เดือน หรือ $74.99/ปี

คะแนนและรีวิว CapCut

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. พิคส์อาร์ต

PicsArt สำหรับเขียนคำบรรยาย TikTok
ผ่านPicsArt

เทมเพลตคือความฝันของนักการตลาด TikTok ทุกคน เพราะการเข้าถึงเทมเพลต TikTok ที่พร้อมใช้งานและเพิ่มเข้ามาใหม่ ช่วยให้พวกเขาสามารถเกาะกระแสและสร้างโพสต์ไวรัลได้อย่างรวดเร็ว

PicsArt เป็นแอปแก้ไขภาพและวิดีโอแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับเทมเพลตพรีเมียมสำหรับทุกโอกาส และความสามารถของ AI สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด TikTok ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PicsArt

  • แม่แบบโซเชียล มีเดียพรีเมียมที่ปรับแต่งได้เพื่อ เพิ่มความเร็วในการสร้างเนื้อหา
  • ความสามารถในการจัดการบัญชีเพื่อเชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมทำงานร่วมกัน
  • เพิ่มคำบรรยายใต้ภาพให้กับวิดีโอของคุณเพื่อให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้มากขึ้น

ข้อจำกัดของ PicsArt

  • แอปไม่ตอบสนองและทำงานช้าเมื่อคุณเพิ่มฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์
  • เวอร์ชันเดสก์ท็อปไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับแอปมือถือ

ราคาของ PicsArt

  • ฟรี
  • PicsArt Plus: $5/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • PicsArt Pro: $7/เดือน คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ PicsArt

  • G2: 4. 5/5 (489 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. Analisa. io

วิเคราะห์สำหรับการตลาด TikTok
ผ่านทางAnalisa

คุณดูข้อมูลวิเคราะห์ TikTok ของคุณครั้งล่าสุดเมื่อไหร่? คุณรู้หรือไม่ว่าอัตราการมีส่วนร่วมของคุณเป็นอย่างไร หรือผู้ติดตามของคุณดูวิดีโอของคุณจากที่ไหน? คุณพลาดการตามเทรนด์ล่าสุดอีกครั้งก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหรือยัง?

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ TikTok และแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นกลยุทธ์การเติบโตที่สำคัญ เครื่องมือแก้ไขของ TikTok ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอและโพสต์ที่น่าสนใจทางสายตาได้

Analisa เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์โซเชียลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถทำทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นได้ นักการตลาดแบรนด์, เอเจนซีการตลาดดิจิทัล, และอินฟลูเอนเซอร์ TikTok ใช้เครื่องมือนี้เพื่อรับรายงานแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลยุทธ์ TikTok ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์คอนเทนต์แบบออร์แกニックหรือใช้ TikTok เพื่อโปรโมตโฆษณา Analisa ช่วยคุณในการวิเคราะห์คู่แข่ง, ติดตามประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์, การทำแผนที่อินฟลูเอนเซอร์, และแดชบอร์ดรายงาน

Analisa. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • กำจัดรายงานที่ใช้สเปรดชีตด้วย Analisa และส่งออกรายงานการวิเคราะห์ที่น่าดึงดูดทางสายตาเป็น PDF หรือ CSV
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณตามอายุ เพศ และภูมิภาค พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพเพื่อลดการฉ้อโกง
  • ค้นหาเนื้อหาที่น่าสนใจและอินฟลูเอนเซอร์จากตลาดผู้สร้าง TikTok พร้อมการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของโพสต์ คำบรรยาย และแฮชแท็ก
  • ดึงข้อมูลประวัติของโพสต์และข้อมูลเชิงลึกทางสังคมจากช่วงวันที่ที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Analisa. io

  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเปรียบเทียบแฮชแท็กและการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ มีให้บริการในแผนชำระเงิน
  • ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง

Analisa. io ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $48. 30/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • เพิ่มเติม: $104. 30/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • ข้อดี: $167. 30/เดือน คิดเป็นรายปี

Analisa. io คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. แบรนด์วอทช์

ข้อมูลเชิงลึกของ Brandwatch
ผ่านทางBrandwatch

ชุดโซเชียลมีเดียครบวงจร Brandwatch ช่วยให้แบรนด์สามารถใช้การตลาดดิจิทัลและโฆษณาบนจุดสัมผัสลูกค้าหลายช่องทางผ่านแพลตฟอร์มเดียว

ตัวอย่างเช่น แบรนด์สกินแคร์เปิดตัวและบริหารจัดการแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์บน TikTok โดยใช้ Brandwatch ทีมงานใช้ฟีเจอร์สำคัญต่าง ๆ เช่น การติดตามโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภค การบริหารจัดการประสิทธิภาพของแคมเปญ และสร้างรายงานแคมเปญอย่างละเอียดจากแพลตฟอร์มนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandwatch

  • กล่องข้อความที่ใช้ง่ายและปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคิดเห็นและมอบหมายให้สมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความคิดเห็นใดไม่ได้รับการอ่าน
  • รับรายงานแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้สำหรับโพสต์และข้อมูลระดับบัญชีเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
  • บันทึกข้อมูลติดต่อของผู้มีอิทธิพลและข้อมูลการชำระเงิน และเก็บข้อมูลบุคคลที่หนึ่งเพิ่มเติมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Brandwatch

  • บางครั้งโพสต์ไม่ได้ถูกเผยแพร่ตามกำหนดเวลา
  • แดชบอร์ดใช้เวลาในการอัปเดต

ราคาของ Brandwatch

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch

  • G2: 4. 1/5 (789 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (224 รีวิว)

7. รูตาไก่

กุญแจสู่ความสำเร็จในการตลาด TikTok
ผ่านทางรูเล็ก

TikTok คือการมีความเกี่ยวข้องและตอบสนองต่อเทรนด์ปัจจุบัน!

การติดตามเทรนด์ TikTok และการวิเคราะห์การกล่าวถึงแบรนด์ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถตอบสนองต่อเกมโซเชียลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือติดตามโซเชียลมีเดียแบบ Keyhole ช่วยให้แบรนด์วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ TikTok รายอื่นเกี่ยวกับแบรนด์และทัศนคติโดยรวมต่อแบรนด์ กำหนดเวลาโพสต์ TikTok สำหรับโปรไฟล์ TikTok หลายโปรไฟล์ และแชร์รายงานการวิเคราะห์ที่พร้อมใช้งานกับผู้บริหาร

คุณสมบัติเด่นของรูตาไก่

  • ใช้ Keyhole's Unlimited Smart Publishing เพื่อกำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
  • การติดตามและวิเคราะห์แฮชแท็กช่วยเพิ่มการเข้าถึง TikTok ของคุณ
  • การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลมีคุณลักษณะที่วัดความร่วมมือและประสิทธิภาพของแคมเปญ

ข้อจำกัดของรูเจาะ

  • การฟังทางสังคมไม่ครอบคลุม และต้องการการปรับปรุง
  • ขาดคำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

การตั้งราคาแบบเจาะรู

  • บุคคล: 63 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $119/เดือน
  • ข้อดี: $199/เดือน
  • ขั้นสูง: $359/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน

คะแนนและรีวิวแบบกุญแจ

  • G2: 4. 3/5 (68 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. SocialBee

SocialBee AI
ผ่านทางSocialBee

การวางแผนเนื้อหาเป็นขั้นตอนแรกสำหรับแคมเปญการตลาดบน TikTok หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เมื่อเลือกเครื่องมือ TikTok ที่ดีที่สุด ให้เลือกเครื่องมือที่ทำให้การมองเห็นแผนเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่ายและสามารถถ่ายทอดสดได้ในไม่กี่คลิก

ควบคุมปฏิทินการโพสต์ของคุณด้วย SocialBee. ดูตัวอย่างโพสต์ที่กำลังจะมาถึง, ตัดสินใจเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ออนไลน์, และใช้ AI เพื่อได้แผนเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้ภายในไม่กี่นาที.

คุณสมบัติเด่นของ SocialBee

  • ตัวเลือกการแก้ไขและการจัดตารางเวลาสำหรับทุกประเภทโพสต์ TikTok
  • การผสานการทำงานกับ Canva, Unsplash และ GIPHY เพื่อเข้าถึงเทมเพลตการออกแบบที่หลากหลาย
  • ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI สร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติสำหรับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

ข้อจำกัดของ SocialBee

  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
  • ไม่สะดวกในการเปลี่ยนวันที่ของโพสต์ TikTok ที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ราคาของ SocialBee

  • บูตสแตรป: $24/เดือน
  • เร่งความเร็ว: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $82/เดือน
  • เอเจนซี่ Pro50: $149/เดือน
  • เอเจนซี่ Pro100: $274/เดือน
  • เอเจนซี่ Pro150: $374/เดือน

คะแนนและรีวิวของ SocialBee

  • G2: 4. 8/5 (334 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (36 รีวิว)

9. สามารถวางแผนได้

ปฏิทินเนื้อหาที่สามารถวางแผนได้
ผ่านทางPlanable

คุณยังใช้สเปรดชีตในการติดตามแคมเปญ TikTok ของคุณอยู่หรือไม่? ความท้าทายของการใช้ปฏิทิน TikTok บนสเปรดชีตคือข้อผิดพลาดจากการคัดลอกและวาง การมองเห็นที่จำกัดเกี่ยวกับโพสต์และแคมเปญที่กำลังจะมาถึง และการสร้างรายงานด้วยตนเอง

เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียของ Planable นำโพสต์ TikTok ทั้งหมดของคุณจากสเปรดชีตมาไว้บนอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ส่งออกรายงานประสิทธิภาพของคุณได้ในไม่กี่คลิก และสร้างรายงานที่ดึงดูดสายตาโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้

  • เครื่องมือสร้างเนื้อหาช่วยปรับแต่งเนื้อหาและแสดงตัวอย่างสำหรับบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี รวมถึงแพลตฟอร์ม TikTok
  • คุณสมบัติการร่วมมือพร้อมการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับสมาชิกต่าง ๆ ในทีมของคุณเพื่อทำงานร่วมกันในแคมเปญ
  • ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นพร้อมมุมมองเนื้อหา เช่น มุมมองฟีด มุมมองปฏิทิน และอื่นๆ

ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้

  • ช่วงแรกต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
  • ไม่สามารถดาวน์โหลดการวิเคราะห์ TikTok เป็นเอกสาร PDF ได้

ราคาที่สามารถวางแผนได้

  • ฟรี
  • จำเป็น: $11/ผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $22/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้

  • G2: 4. 6/5 (595 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (305 รีวิว)

10. Planly

วางแผนการตลาด TikTok
ผ่านทางPlanly

Planly เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายสำหรับการจัดหมวดหมู่โพสต์ สื่อ และช่องทางโซเชียล เครื่องมือในตัวสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้ TikTok สามารถเผยแพร่โพสต์และวิดีโอ TikTok ได้โดยอัตโนมัติ

สำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่มีงานยุ่งและต้องดูแลลูกค้าหลายราย Planly รวมทุกงานไว้ในแดชบอร์ดเดียว ตั้งแต่การจัดการปฏิทิน การจัดตารางเวลา ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planly

  • แก้ไข, ตัดต่อ, และเพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอ TikTok ของคุณ และใช้มุมมองปฏิทินรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อให้คุณไม่พลาดโพสต์ TikTok ที่กำลังจะมาถึง
  • ติดตาม วัดผล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณในแดชบอร์ดวิเคราะห์ TikTok หนึ่งเดียว
  • ผสานบัญชี TikTok ของคุณกับ Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest และ Google Business Profile เพื่อเผยแพร่ TikTok วิดีโอไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ อัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Planly

  • คุณสมบัติที่จำเป็นบางประการมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

แผนราคาของ Planly

  • เริ่มต้น: $15/ผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $40/ผู้ใช้/เดือน
  • กูรู: $80/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Planly

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ: ClickUp

ในขณะที่เครื่องมือการตลาดTikTok มุ่งเน้นไปที่การฟังทางสังคมและการแก้ไข โซลูชันอย่าง ClickUp จะใช้วิธีการแบบองค์รวม ClickUp ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์โดยรวม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เครื่องมือจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้บัญชี TikTok สามารถจัดการและสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียและงานทั้งหมดภายในแดชบอร์ดเดียว
  • เทมเพลตโซเชียลมีเดียสำเร็จรูปของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยการทำให้กระบวนการโซเชียลมีเดียของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp
เปิดตัวแคมเปญโซเชียลมีเดียครั้งต่อไปของคุณด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมนี้
  • ใช้AI ของ ClickUpเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา สร้างปฏิทินเนื้อหาของคุณ และเขียนคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียและสคริปต์วิดีโอ TikTok
คลิกอัพ เอไอ
หมดไอเดียสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียครั้งต่อไปแล้วใช่ไหม? ให้ ClickUp AI ช่วยคุณ
  • ขณะวางแผนกลยุทธ์ TikTok ของคุณ ด้วยความคิดมากมายที่เกิดขึ้นภายในทีมให้ใช้บอร์ดความคิดเพื่อจับและปรับปรุงความคิดที่ดีให้เป็นระบบ และเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถทำได้
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
จัดระเบียบความคิดของคุณให้ชัดเจนและเริ่มพิชิตตลาดด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ถนน ClickUp นี้
  • ClickUp Whiteboardถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมโซเชียลมีเดีย เพื่อการทำงานร่วมกัน เพิ่มบันทึก และเชื่อมโยงบันทึกเดิมกับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่
  • หลังจากขั้นตอนการคิดค้นแล้ว ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อดำเนินการตามแนวคิด ฝังแนวทางของแบรนด์คุณ และแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ
สร้างบรีฟแคมเปญของคุณด้วย ClickUp Docs
สร้างทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานแคมเปญของคุณในเอกสารแบบมีเทมเพลตนี้ใน ClickUp Docs

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ไทม์ไลน์ของโครงการ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)

เริ่มใช้เครื่องมือ TikTok ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกระแสไวรัล

เลือกเครื่องมือ TikTok ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการและแคมเปญโซเชียลมีเดียหลายรายการผ่านแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์

เครื่องมือจัดการโครงการของClickUp มีคุณสมบัติที่สำคัญ เช่นแม่แบบปฏิทินเนื้อหา, คุณสมบัติ AI, เอกสาร, และความสามารถในการร่วมมือ, ทำให้คุณสามารถรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ TikTok ของคุณไว้ในที่เดียว

ClickUp จัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของคุณด้วยความพยายามน้อยที่สุด และช่วยคุณประหยัดเวลาจากการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มหลายตัว วางแผน จัดการ และติดตามกลยุทธ์ TikTok ทั้งหมดของคุณในเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้ พร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือ การตลาดดิจิทัล และการตลาดแบบอินบาวด์อื่น ๆ เพื่อทำให้การไหลของข้อมูลระหว่างแอปเหล่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ

