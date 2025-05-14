บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับกลยุทธ์ TikTok ของคุณ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
14 พฤษภาคม 2568

ในขณะที่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แบ่งปันเนื้อหาเบื้องหลัง และเข้าร่วมในเทรนด์ต่างๆ แต่จำเป็นต้องใช้ความพยายามเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และขยายการเข้าถึงของคุณ

ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว เกือบ54%ของประชากรดิจิทัลมีส่วนร่วมกับ TikTok โดยมีผู้ใช้ประมาณ 122 ล้านคน

ผู้สร้างเนื้อหาและผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาข้อมูลไม่สมบูรณ์ การอัปเดตที่ล่าช้า และการมองเห็นข้อมูลประชากรของผู้ชมที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น คุณจะสามารถปรับแต่งกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้เหมาะสมได้อย่างไรโดยใช้การวิเคราะห์ผู้ชมอย่างละเอียด?

บล็อกนี้จะพูดถึง 10 เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ TikTok ของคุณ ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ติดตามของคุณ ขยายกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแคมเปญที่มีผลกระทบเพื่อเติบโตธุรกิจของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok?

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ระบุแนวโน้ม และทำให้เกม TikTok ของคุณแข็งแกร่ง:

  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ: ค้นหาเครื่องมือวิเคราะห์ที่แสดงจำนวนผู้ชม, การกดถูกใจ, และการแชร์วิดีโอของคุณ เพื่อวัดความสำเร็จของเนื้อหาของคุณ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือวิเคราะห์ที่คุณเลือกใช้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชมได้ ตัวชี้วัดเช่นเวลาการรับชมและระดับการมีส่วนร่วมช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าผู้ชมมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณอย่างไร
  • การใช้แฮชแท็กอย่างมีประสิทธิภาพ: เลือกเครื่องมือที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแฮชแท็ก เพื่อช่วยให้คุณระบุแฮชแท็กที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณ
  • การวิเคราะห์แนวโน้ม: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณอัปเดตเทรนด์บน TikTok ได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือเหล่านี้จะระบุเทรนด์ยอดนิยมที่กลุ่มเป้าหมายของคุณค้นพบได้ง่าย เพื่อให้เนื้อหาของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
  • การวิเคราะห์คู่แข่ง: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่แข่งบน TikTok มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาของพวกเขา ช่วยให้คุณระบุกลยุทธ์และแคมเปญที่ประสบความสำเร็จเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณ

10 เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. อนาลิซา

วิเคราะห์สำหรับการตลาด TikTok
ผ่านทาง Analisa

Analisa เป็นเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์โปรไฟล์และแฮชแท็กบน TikTok และ Instagram ช่วยคุณค้นหาตารางเวลาโพสต์ที่ดีที่สุด เนื้อหาสำหรับโพสต์ กลยุทธ์ของคู่แข่ง ข้อมูลประชากรของผู้ชม แคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และแนวโน้มตามพื้นที่

คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและประสิทธิภาพของโปรไฟล์ของคุณหรือโปรไฟล์ของคู่แข่งและแฮชแท็กผ่านคุณสมบัติการวิเคราะห์โปรไฟล์และคู่แข่ง

คุณสมบัติเด่นของ Analisa

  • ประชากรศาสตร์และความแท้จริง: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแม่นยำด้วยปัจจัยประชากรศาสตร์ พร้อมทั้งรักษาคุณภาพและความแท้จริงของเนื้อหาให้คงที่
  • การวิเคราะห์ด้วย AI: ใช้ AI ในการวิเคราะห์โปรไฟล์ TikTok และแฮชแท็กเพื่อดูว่าอะไรที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • รายงานแคมเปญ: ประเมินความสำเร็จของแคมเปญของคุณผ่านข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม, ระยะการเข้าถึง, จำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ, และอัตราการคลิกผ่าน

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์

  • การสร้างรายงานใช้เวลาสักครู่
  • ไม่เพียงพอการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Zapier

การวิเคราะห์ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $59.35 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • บวก: $109.55 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ข้อดี: $199. 35 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวของ Analisa

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

2. โซเชียล แชมป์

แดชบอร์ด Social Champ
ผ่านทาง Social Champ

Social Champ เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ฟรีที่ดีที่สุด เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ดิจิทัลแบบครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการและวิเคราะห์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย

Social Champ นำเสนอฟีเจอร์การโพสต์ประจำวัน การทดสอบ A/B และการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการปรากฏตัวของคุณบน TikTok และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

คุณสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย และสร้างรายงาน PDF แบบไม่มีโลโก้ของคุณเอง พร้อมแผนภูมิและกราฟ. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานรายสัปดาห์/รายเดือนของคุณ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด TikTok ของคุณให้เหมาะสม.

คุณสมบัติเด่นของ Social Champ

  • ปฏิทินแบบครบวงจร: จัดกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ทำงาน สลับระหว่างพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และใช้ตัวกรองเพื่อนำทางโพสต์อย่างรวดเร็วด้วยปฏิทินที่ใช้งานง่ายของ Social Champ ช่วยให้การกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยการดู แก้ไข และจัดกำหนดการใหม่ของโพสต์ TikTok ได้อย่างสะดวก
  • กล่องข้อความสังคม: ตอบกลับความคิดเห็น, โฆษณา, รีวิว, และข้อความได้ทันทีในทุกบัญชี TikTok ของคุณเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น. บันทึกคำตอบอัตโนมัติ ตอบกลับลูกค้า

ข้อจำกัดของ Social Champ

  • ผู้ใช้อาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อบัญชีใดบัญชีหนึ่งของพวกเขาถูกตัดการเชื่อมต่อ ส่งผลให้โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้ล้มเหลว
  • ลำดับการโพสต์ของแอปมือถือที่ไม่น่าเชื่อถือ นำไปสู่ปัญหาเช่นโพสต์สูญหายหรือโพสต์เนื้อหาผิดพลาด

ราคาของ Social Champ

  • เวอร์ชันฟรี: มีให้บริการ (บัญชีโซเชียล 3 บัญชี)
  • แชมป์: $26 ต่อเดือน (12 บัญชีโซเชียล)
  • ธุรกิจ: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน (40 บัญชีโซเชียล)
  • หน่วยงาน: ราคาพิเศษ (บัญชีโซเชียล 100+ บัญชี)

คะแนนและรีวิวของ Social Champ

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

3. แบรนด์24

แบรนด์24
ผ่านทาง Brand24

Brand24 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามและเฝ้าดูการกล่าวถึงแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือคำสำคัญของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ บล็อก ฟอรัม และแหล่งออนไลน์อื่นๆ

คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์ได้อย่างละเอียดโดยใช้แผนภูมิปริมาณการสนทนา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของจำนวนการกล่าวถึงคำหลักของคุณ การเข้าถึงบนโซเชียลมีเดีย และการเข้าถึงที่ไม่ใช่โซเชียลมีเดีย ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะบานปลาย และปรับปรุงแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brand24

  • การกล่าวถึงและการวิเคราะห์: รวบรวมรายชื่อการกล่าวถึงแบรนด์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและบัญชี TikTok ต่างๆ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียเชิงลึก ช่วยให้คุณทราบคะแนนอินฟลูเอนเซอร์ ความรู้สึกของผู้ใช้ จำนวนไลก์ การแชร์ และเมตริกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการกล่าวถึงแต่ละครั้ง
  • การวิเคราะห์ความรู้สึก: ฟีเจอร์นี้จัดหมวดหมู่การกล่าวถึงคำหลักที่คุณติดตามว่าเป็นเชิงบวก (สีเขียว) เชิงลบ (สีแดง) หรือเป็นกลาง (สีเทา) ได้ในทันที
  • การแจ้งเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับอีเมลหรือการแจ้งเตือนในแอปโดยอัตโนมัติเมื่อมีการบรรลุเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ Brand24

  • ไม่อนุญาตให้ป้อนโพสต์แต่ละรายการเพื่อสถิติเฉพาะเจาะจง
  • เครื่องมือนี้ไม่มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาหรือการเผยแพร่ ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ Brand24

  • บุคคล: 79 ดอลลาร์ต่อเดือน (3 คำหลัก)
  • ทีม: $149 ต่อเดือน (7 คำค้นหา)
  • ข้อดี: $199 ต่อเดือน (12 คำหลัก)
  • องค์กร: $399 ต่อเดือน (25 คำหลัก)

คะแนนและรีวิวของ Brand24

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)

4. TikBuddy

ผ่านทาง TikBuddy

TikBuddy เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับ TikTok ที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งาน TikTok ของคุณ

นอกจากนี้ ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์ฟรีที่ผสานรวมเข้ากับ TikTok อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยให้การจัดการบัญชีเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TikBuddy

  • เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดการ: ค้นพบแหล่งวิดีโอและเพลงยอดนิยม จัดการบัญชี TikTok หลายบัญชี และติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถค้นหาผู้สร้างเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และติดตามข้อมูลวิดีโอที่ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
  • หลังจากได้รับข้อเสนอแนะ: สร้างรายงานที่ครอบคลุมซึ่งแยกวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณ และรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียของคุณตามตัวชี้วัดสำคัญ

ข้อจำกัดของ TikBuddy

  • เว็บไซต์มีความล่าช้าเล็กน้อย และอาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดข้อมูล TikTok ทั้งหมด

ราคาของ TikBuddy

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ TikBuddy

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

5. เมโลดี้ โซเชียลส์

ผ่านทาง Melody Socials

Melody Socials เป็นแอปที่เพิ่มประสบการณ์การใช้งาน TikTok ของคุณด้วยการมอบความสามารถในการค้นหาขั้นสูง

มันช่วยให้คุณค้นหาโปรไฟล์ TikTok หลายโปรไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและส่งมอบผลลัพธ์ได้เร็วกว่าการค้นหาด้วยตนเองถึง 100 เท่า

คุณสมบัติเด่นของ Melody Socials

  • การวิเคราะห์สถานที่: ใช้ข้อมูลสถานที่จากโพสต์ล่าสุดและคำค้นหาในโปรไฟล์เพื่อวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
  • ความสามารถในการกรอง: ปรับปรุงการค้นหาตามจำนวนการติดตาม, การมีส่วนร่วมล่าสุด, และคำสำคัญที่ปรากฏในคำอธิบายโปรไฟล์ของบัญชี TikTok ใด ๆ เพื่อค้นหาโปรไฟล์เป้าหมายภายในกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ข้อจำกัดของ Melody Socials

  • ฟีเจอร์ที่จำกัดในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ TikTok
  • ราคาค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีจำกัด

ราคาของ Melody Socials

  • แบรนด์: 199 ดอลลาร์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • หน่วยงาน: $349 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • แพลตฟอร์ม: $699 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Melody Socials

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

6. เอ็กโซไลต์

ผ่านทาง Exolyt

Exolyt เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะทางสังคมที่ช่วยในการสร้างเนื้อหา TikTok แบบออร์แกนิก Exolyt ช่วยในการฟังเสียงสังคม ข้อมูลประชากรของผู้ชม แนวโน้มล่าสุด และการติดตามบัญชี

ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันเหมือนมีเพื่อนอัจฉริยะคอยช่วยคุณนำทางผ่านเมตริกของ TikTok

คุณสมบัติเด่นของ Exolyt

  • ส่วนแบ่งเสียง: วัดผลกระทบของแบรนด์คุณบน TikTok โดยใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง คู่แข่ง และความพยายามทางการตลาด รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและการวิเคราะห์แฮชแท็ก
  • แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง: คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและอิทธิพลทางวัฒนธรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ สำรวจแนวโน้มเฉพาะอุตสาหกรรมรายวัน ความชอบของผู้ชม และรายงานแนวโน้มการส่งออกเพื่อการวิเคราะห์และการแบ่งปัน

ข้อจำกัดของ Exolyt

  • ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การกำหนดราคาของ Exolyt

  • สิ่งจำเป็น: 272 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: 654 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Exolyt

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

7. ป็อปสเตอร์

ผ่านทาง Popsters

Popsters เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้คุณสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และวัดประสิทธิภาพของโพสต์ต่างๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลากหลาย รวมถึง TikTok

วิเคราะห์หน้าสาธารณะใด ๆ บนเครือข่ายสังคม 11 แห่ง—แม้ไม่มีการเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ—เพื่อให้ได้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและประสิทธิภาพของเนื้อหาเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ, โพสต์,และโฆษณา

คุณสมบัติเด่นของ Popsters

  • การติดตามประสิทธิภาพ: ติดตามประสิทธิภาพของบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณโดยการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและประสิทธิภาพเฉลี่ยของโพสต์ ประเมินโพสต์ที่เผยแพร่ในช่วงเวลาต่างๆ ด้วยแฮชแท็กที่หลากหลาย และตรวจสอบสถิติของกิจกรรมบนเพจ
  • การส่งออกข้อมูล: ส่งออกข้อมูลจาก Popsters ไปยังรูปแบบไฟล์ต่างๆ รวมถึง XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV หรือ PPTX และแก้ไขข้อมูลเพื่อการรายงานและการวิเคราะห์ที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของป็อปสตาร์

  • นักดนตรีป๊อปอาจมีระบบวิเคราะห์ในตัวที่จำกัดสำหรับ TikTok
  • คุณสมบัติบางอย่าง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ TikTok อาจต้องใช้ส่วนขยายของเบราว์เซอร์เพิ่มเติม ซึ่งเพิ่มระดับของการพึ่งพา

ราคาของ Popsters

  • ทดลองใช้ฟรี: มีให้บริการ
  • เดือน: ฿9. 99
  • ไตรมาส: 26.99
  • พิเศษ: $49. 99
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของป็อปสตาร์

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

8. Sendible

ผ่านทาง Sendible

Sendible เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพในระดับใหญ่ โซลูชันครบวงจรนี้ช่วยให้การเติบโตของกลุ่มเป้าหมาย การดึงดูดลูกค้า และการบรรลุเป้าหมายบนโซเชียลมีเดียเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกทางสังคมที่ลึกซึ้งของ Sendible เพื่อเข้าใจผู้ชมของคุณได้ดีขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างโพสต์ที่น่าสนใจในเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์

คุณสมบัติเด่นของ Sendible

  • รายงานอัตโนมัติ: ทำให้การรายงานต่อลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นโดยส่งข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญโดยอัตโนมัติ กำหนดเวลาการรายงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีม
  • รายงานการเข้าชมเว็บไซต์ด้วย Google Analytics: ติดตามผลกระทบของเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียต่อการเข้าชมเว็บไซต์ และค้นหาช่องทางโซเชียลที่สร้างการเข้าชมมากที่สุดเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Sendible

  • การแก้ไขโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อใช้แอปบนมือถือ
  • แม้ว่าการจัดตารางเวลาอาจล้มเหลวในบางครั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อโพสต์ไม่ผ่าน

ราคาของ Sendible

  • ผู้สร้าง: $29 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้)
  • การยึดเกาะ: $89 ต่อเดือน (4 ผู้ใช้)
  • ไวท์เลเบล: 180 ดอลลาร์ต่อเดือน (10 ผู้ใช้)
  • ไวท์เลเบล+: $750 ต่อเดือน (100 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวของ Sendible

  • G2: 4. 5/5 (860+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (125+ รีวิว)

9. YouScan

YouScan สำหรับการฟังเสียงสังคม
ผ่านทาง YouScan

YouScan เป็นแพลตฟอร์มการฟังโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจดจำภาพ

YouScan's Visual insights สามารถระบุโลโก้, วัตถุ, ฉาก, กิจกรรม, และข้อมูลประชากรภายในภาพได้อย่างแม่นยำ การวิเคราะห์ภาพอย่างละเอียดนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค, การวัดการมองเห็นของแบรนด์, และการวิเคราะห์คู่แข่ง

คุณสมบัติเด่นของ YouScan

  • ผู้ช่วยวิเคราะห์เชิงลึก: ใช้ผู้ช่วยฟังเสียงจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ขับเคลื่อนโดย ChatGPT เพื่อสกัดข้อมูลเชิงคุณภาพจากบทสนทนาออนไลน์นับล้าน รับคำตอบทันที สรุปบทสนทนายาว และเพิ่มประสิทธิภาพการฟังเสียงจากสังคมออนไลน์ของคุณ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะประชากรและความสนใจของผู้ชมของคุณเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ระบุผู้มีอิทธิพลที่สามารถร่วมมือด้วยสำหรับแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล

ข้อจำกัดของ YouScan

  • การทำงานกับลิงก์ในรายงานอาจไม่สะดวก
  • การรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงสูงนั้นใช้เวลานาน

ราคา YouScan

  • เริ่มต้น 3: $299 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • แพ็กเกจไม่จำกัด: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจาก YouScan

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

10. เทรนด์ท็อก

ผ่านทาง TrendTok

TrendTok เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ฟรีที่ช่วยให้คุณคาดการณ์เทรนด์และเสียงก่อนที่มันจะกลายเป็นไวรัล

TrendTok ใช้ AI เพื่อค้นหาเทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมใกล้คุณ พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่, เทรนด์ที่กำลังมาแรง, และเทรนด์ที่กำลังลดลง คุณสามารถเพิ่มการเติบโตของบัญชีของคุณได้ด้วยการสร้างวิดีโอที่ได้รับความนิยม

คุณสมบัติเด่นของ TrendTok

  • การจับกระแสที่ปรับแต่งเฉพาะคุณ: ค้นพบ วิเคราะห์ และทำนายเทรนด์และเสียงที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ หรือผู้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบ
  • การวิเคราะห์เชิงลึก: รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น เติบโต และลดลง

ข้อจำกัดของ TrendTok

  • ข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ
  • ขณะนี้ให้บริการเฉพาะบนระบบ IOS เท่านั้น

ราคาของ TrendTok

  • ฟรี
  • แผนพื้นฐาน: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • โปรแพลน: 199 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • แผนเร่งด่วน: $349 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ TrendTok

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ

ในขณะที่เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok วิเคราะห์ตัวชี้วัดและแนวโน้มของโซเชียลมีเดียโซลูชันการจัดการโครงการอย่าง ClickUpมอบชุดฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียและการตลาดของคุณ

จัดการตัวชี้วัดโซเชียลมีเดียด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ลองใช้แดชบอร์ด ClickUp
จัดการตัวชี้วัดโซเชียลมีเดียด้วยแดชบอร์ด ClickUp

คลิกอัพ

ClickUp คือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย. มันคือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียและการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง.

จัดระเบียบ, ร่วมมือ, และเพิ่มพลังให้กับแคมเปญของคุณอย่างไร้รอยต่อ. แต่ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือจัดการเครื่องมือทางสื่อสังคมออนไลน์. ทำได้มากกว่านี้ด้วยแอปที่หลากหลายนี้—ตั้งแต่การวางแผนวันของคุณไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าของทีมคุณ—ClickUp ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการ.

มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้แคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

การจัดการโครงการการตลาด: ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับการระดมความคิด วางแผน และดำเนินการโปรแกรมและกลยุทธ์การตลาดสำหรับแคมเปญและโปรแกรม TikTok ทั้งหมดของคุณใช้เทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUpเพื่อจัดแนวเป้าหมาย กำหนดไทม์ไลน์ของแคมเปญ จัดการทรัพยากร และมองเห็นภาพรวมของแผนงานการตลาดของคุณ

จัดระเบียบทุกคนในทีมการตลาดของคุณผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันเอกสาร
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบทุกคนในทีมการตลาดของคุณผ่านการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันเอกสาร

เครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI : เร่งรัดแคมเปญและการสร้างเนื้อหาของคุณด้วยClickUp Brain มันสร้างไอเดีย, สรุปเนื้อหา, บล็อก, คำบรรยาย, และอีเมลด้วยความสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้, ปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน, และเพิ่มผลผลิต

การสร้างแคมเปญโซเชียลมีเดียด้วย ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างไอเดียแคมเปญโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายของแคมเปญ

การจัดการเนื้อหา: ปรับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpที่ช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย เพิ่มการมองเห็นของทีม และวัดผลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบ กำหนดรูปแบบ อัปเดต และเผยแพร่เนื้อหาของคุณด้วยการสนับสนุนจากสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่กำหนดเอง

ร่วมมือกับทีม: เร่งความเร็วในการทำงานของคุณด้วยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมผ่านClickUp Tasks ประโยชน์จากการมีผู้รับมอบหมายหลายคนและเส้นทางการแสดงความคิดเห็นสำหรับแต่ละงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การอัปเดตสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น 'ต้องทำ' 'กำลังดำเนินการ' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามความคืบหน้า: ดูแลแคมเปญและรับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละงานติดตามความคืบหน้าของโครงการ ด้วยเทมเพลต ClickUp Project Tracker ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้ตามแผนและมองเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา

งานที่ทำซ้ำของ ClickUp
สร้างงานที่เกิดซ้ำโดยเลือกวันที่ในปฏิทินหรือพิมพ์วันที่ วันเดือน หรือเวลาผ่านฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำของ ClickUp

การตลาดดิจิทัล: เปิดตัวแคมเปญหลายช่องทางและกิจกรรมระดับโลกด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการตลาดดิจิทัล เครื่องมืออย่างClickUp DocsและClickUp Whiteboardsช่วยให้มั่นใจว่าทุกทีมมีเป้าหมายเดียวกันตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ด้วย Click Views และ ClickUp Dashboards คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของทีมเพื่อมุ่งเน้นในการบรรลุเป้าหมายของแบรนด์ได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้เริ่มต้นอาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok

คุณควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าคอนเทนต์ TikTok ของคุณกำลังทำได้ดีเพียงใด. เครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมวิดีโอของคุณ, ระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา, และประสิทธิภาพของคอนเทนต์คุณ.

เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok 10 อันดับแรกที่กล่าวถึงในบล็อกนี้เปิดประตูสู่โลกแห่งการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ TikTok ของคุณ

ในบรรดาแพลตฟอร์มเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและเป็นเครื่องมือทรงพลังในการจัดการโซเชียลมีเดีย ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย รวมถึงพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และการติดตามโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือครบวงจรในการยกระดับการปรากฏตัวของคุณบน TikTok

ใช้ ClickUp ฟรีและขับเคลื่อนธุรกิจ TikTok ที่ประสบความสำเร็จ