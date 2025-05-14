10 เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับกลยุทธ์ TikTok ของคุณ

ในขณะที่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แบ่งปันเนื้อหาเบื้องหลัง และเข้าร่วมในเทรนด์ต่างๆ แต่จำเป็นต้องใช้ความพยายามเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และขยายการเข้าถึงของคุณ
ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว เกือบ54%ของประชากรดิจิทัลมีส่วนร่วมกับ TikTok โดยมีผู้ใช้ประมาณ 122 ล้านคน
ผู้สร้างเนื้อหาและผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาข้อมูลไม่สมบูรณ์ การอัปเดตที่ล่าช้า และการมองเห็นข้อมูลประชากรของผู้ชมที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น คุณจะสามารถปรับแต่งกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้เหมาะสมได้อย่างไรโดยใช้การวิเคราะห์ผู้ชมอย่างละเอียด?
บล็อกนี้จะพูดถึง 10 เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ TikTok ของคุณ ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ติดตามของคุณ ขยายกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแคมเปญที่มีผลกระทบเพื่อเติบโตธุรกิจของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok?
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ระบุแนวโน้ม และทำให้เกม TikTok ของคุณแข็งแกร่ง:
- การตรวจสอบประสิทธิภาพ: ค้นหาเครื่องมือวิเคราะห์ที่แสดงจำนวนผู้ชม, การกดถูกใจ, และการแชร์วิดีโอของคุณ เพื่อวัดความสำเร็จของเนื้อหาของคุณ
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือวิเคราะห์ที่คุณเลือกใช้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชมได้ ตัวชี้วัดเช่นเวลาการรับชมและระดับการมีส่วนร่วมช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าผู้ชมมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณอย่างไร
- การใช้แฮชแท็กอย่างมีประสิทธิภาพ: เลือกเครื่องมือที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแฮชแท็ก เพื่อช่วยให้คุณระบุแฮชแท็กที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณ
- การวิเคราะห์แนวโน้ม: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณอัปเดตเทรนด์บน TikTok ได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือเหล่านี้จะระบุเทรนด์ยอดนิยมที่กลุ่มเป้าหมายของคุณค้นพบได้ง่าย เพื่อให้เนื้อหาของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
- การวิเคราะห์คู่แข่ง: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่แข่งบน TikTok มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาของพวกเขา ช่วยให้คุณระบุกลยุทธ์และแคมเปญที่ประสบความสำเร็จเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณ
10 เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. อนาลิซา
Analisa เป็นเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์โปรไฟล์และแฮชแท็กบน TikTok และ Instagram ช่วยคุณค้นหาตารางเวลาโพสต์ที่ดีที่สุด เนื้อหาสำหรับโพสต์ กลยุทธ์ของคู่แข่ง ข้อมูลประชากรของผู้ชม แคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และแนวโน้มตามพื้นที่
คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและประสิทธิภาพของโปรไฟล์ของคุณหรือโปรไฟล์ของคู่แข่งและแฮชแท็กผ่านคุณสมบัติการวิเคราะห์โปรไฟล์และคู่แข่ง
คุณสมบัติเด่นของ Analisa
- ประชากรศาสตร์และความแท้จริง: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแม่นยำด้วยปัจจัยประชากรศาสตร์ พร้อมทั้งรักษาคุณภาพและความแท้จริงของเนื้อหาให้คงที่
- การวิเคราะห์ด้วย AI: ใช้ AI ในการวิเคราะห์โปรไฟล์ TikTok และแฮชแท็กเพื่อดูว่าอะไรที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- รายงานแคมเปญ: ประเมินความสำเร็จของแคมเปญของคุณผ่านข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม, ระยะการเข้าถึง, จำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ, และอัตราการคลิกผ่าน
ข้อจำกัดของการวิเคราะห์
- การสร้างรายงานใช้เวลาสักครู่
- ไม่เพียงพอการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Zapier
การวิเคราะห์ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $59.35 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- บวก: $109.55 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $199. 35 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของ Analisa
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
2. โซเชียล แชมป์
Social Champ เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ฟรีที่ดีที่สุด เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ดิจิทัลแบบครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการและวิเคราะห์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย
Social Champ นำเสนอฟีเจอร์การโพสต์ประจำวัน การทดสอบ A/B และการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการปรากฏตัวของคุณบน TikTok และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
คุณสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย และสร้างรายงาน PDF แบบไม่มีโลโก้ของคุณเอง พร้อมแผนภูมิและกราฟ. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานรายสัปดาห์/รายเดือนของคุณ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด TikTok ของคุณให้เหมาะสม.
คุณสมบัติเด่นของ Social Champ
- ปฏิทินแบบครบวงจร: จัดกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ทำงาน สลับระหว่างพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และใช้ตัวกรองเพื่อนำทางโพสต์อย่างรวดเร็วด้วยปฏิทินที่ใช้งานง่ายของ Social Champ ช่วยให้การกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยการดู แก้ไข และจัดกำหนดการใหม่ของโพสต์ TikTok ได้อย่างสะดวก
- กล่องข้อความสังคม: ตอบกลับความคิดเห็น, โฆษณา, รีวิว, และข้อความได้ทันทีในทุกบัญชี TikTok ของคุณเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น. บันทึกคำตอบอัตโนมัติ ตอบกลับลูกค้า
ข้อจำกัดของ Social Champ
- ผู้ใช้อาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อบัญชีใดบัญชีหนึ่งของพวกเขาถูกตัดการเชื่อมต่อ ส่งผลให้โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้ล้มเหลว
- ลำดับการโพสต์ของแอปมือถือที่ไม่น่าเชื่อถือ นำไปสู่ปัญหาเช่นโพสต์สูญหายหรือโพสต์เนื้อหาผิดพลาด
ราคาของ Social Champ
- เวอร์ชันฟรี: มีให้บริการ (บัญชีโซเชียล 3 บัญชี)
- แชมป์: $26 ต่อเดือน (12 บัญชีโซเชียล)
- ธุรกิจ: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน (40 บัญชีโซเชียล)
- หน่วยงาน: ราคาพิเศษ (บัญชีโซเชียล 100+ บัญชี)
คะแนนและรีวิวของ Social Champ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
3. แบรนด์24
Brand24 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามและเฝ้าดูการกล่าวถึงแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือคำสำคัญของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ บล็อก ฟอรัม และแหล่งออนไลน์อื่นๆ
คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์ได้อย่างละเอียดโดยใช้แผนภูมิปริมาณการสนทนา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของจำนวนการกล่าวถึงคำหลักของคุณ การเข้าถึงบนโซเชียลมีเดีย และการเข้าถึงที่ไม่ใช่โซเชียลมีเดีย ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะบานปลาย และปรับปรุงแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brand24
- การกล่าวถึงและการวิเคราะห์: รวบรวมรายชื่อการกล่าวถึงแบรนด์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและบัญชี TikTok ต่างๆ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียเชิงลึก ช่วยให้คุณทราบคะแนนอินฟลูเอนเซอร์ ความรู้สึกของผู้ใช้ จำนวนไลก์ การแชร์ และเมตริกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการกล่าวถึงแต่ละครั้ง
- การวิเคราะห์ความรู้สึก: ฟีเจอร์นี้จัดหมวดหมู่การกล่าวถึงคำหลักที่คุณติดตามว่าเป็นเชิงบวก (สีเขียว) เชิงลบ (สีแดง) หรือเป็นกลาง (สีเทา) ได้ในทันที
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับอีเมลหรือการแจ้งเตือนในแอปโดยอัตโนมัติเมื่อมีการบรรลุเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Brand24
- ไม่อนุญาตให้ป้อนโพสต์แต่ละรายการเพื่อสถิติเฉพาะเจาะจง
- เครื่องมือนี้ไม่มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาหรือการเผยแพร่ ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Brand24
- บุคคล: 79 ดอลลาร์ต่อเดือน (3 คำหลัก)
- ทีม: $149 ต่อเดือน (7 คำค้นหา)
- ข้อดี: $199 ต่อเดือน (12 คำหลัก)
- องค์กร: $399 ต่อเดือน (25 คำหลัก)
คะแนนและรีวิวของ Brand24
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
4. TikBuddy
TikBuddy เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับ TikTok ที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งาน TikTok ของคุณ
นอกจากนี้ ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์ฟรีที่ผสานรวมเข้ากับ TikTok อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยให้การจัดการบัญชีเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TikBuddy
- เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดการ: ค้นพบแหล่งวิดีโอและเพลงยอดนิยม จัดการบัญชี TikTok หลายบัญชี และติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถค้นหาผู้สร้างเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และติดตามข้อมูลวิดีโอที่ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
- หลังจากได้รับข้อเสนอแนะ: สร้างรายงานที่ครอบคลุมซึ่งแยกวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณ และรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียของคุณตามตัวชี้วัดสำคัญ
ข้อจำกัดของ TikBuddy
- เว็บไซต์มีความล่าช้าเล็กน้อย และอาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดข้อมูล TikTok ทั้งหมด
ราคาของ TikBuddy
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TikBuddy
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. เมโลดี้ โซเชียลส์
Melody Socials เป็นแอปที่เพิ่มประสบการณ์การใช้งาน TikTok ของคุณด้วยการมอบความสามารถในการค้นหาขั้นสูง
มันช่วยให้คุณค้นหาโปรไฟล์ TikTok หลายโปรไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและส่งมอบผลลัพธ์ได้เร็วกว่าการค้นหาด้วยตนเองถึง 100 เท่า
คุณสมบัติเด่นของ Melody Socials
- การวิเคราะห์สถานที่: ใช้ข้อมูลสถานที่จากโพสต์ล่าสุดและคำค้นหาในโปรไฟล์เพื่อวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
- ความสามารถในการกรอง: ปรับปรุงการค้นหาตามจำนวนการติดตาม, การมีส่วนร่วมล่าสุด, และคำสำคัญที่ปรากฏในคำอธิบายโปรไฟล์ของบัญชี TikTok ใด ๆ เพื่อค้นหาโปรไฟล์เป้าหมายภายในกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ Melody Socials
- ฟีเจอร์ที่จำกัดในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ TikTok
- ราคาค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีจำกัด
ราคาของ Melody Socials
- แบรนด์: 199 ดอลลาร์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- หน่วยงาน: $349 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพลตฟอร์ม: $699 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Melody Socials
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
6. เอ็กโซไลต์
Exolyt เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะทางสังคมที่ช่วยในการสร้างเนื้อหา TikTok แบบออร์แกนิก Exolyt ช่วยในการฟังเสียงสังคม ข้อมูลประชากรของผู้ชม แนวโน้มล่าสุด และการติดตามบัญชี
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันเหมือนมีเพื่อนอัจฉริยะคอยช่วยคุณนำทางผ่านเมตริกของ TikTok
คุณสมบัติเด่นของ Exolyt
- ส่วนแบ่งเสียง: วัดผลกระทบของแบรนด์คุณบน TikTok โดยใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง คู่แข่ง และความพยายามทางการตลาด รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและการวิเคราะห์แฮชแท็ก
- แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง: คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและอิทธิพลทางวัฒนธรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ สำรวจแนวโน้มเฉพาะอุตสาหกรรมรายวัน ความชอบของผู้ชม และรายงานแนวโน้มการส่งออกเพื่อการวิเคราะห์และการแบ่งปัน
ข้อจำกัดของ Exolyt
- ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาของ Exolyt
- สิ่งจำเป็น: 272 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 654 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Exolyt
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
7. ป็อปสเตอร์
Popsters เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้คุณสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และวัดประสิทธิภาพของโพสต์ต่างๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลากหลาย รวมถึง TikTok
วิเคราะห์หน้าสาธารณะใด ๆ บนเครือข่ายสังคม 11 แห่ง—แม้ไม่มีการเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ—เพื่อให้ได้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและประสิทธิภาพของเนื้อหาเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ, โพสต์,และโฆษณา
คุณสมบัติเด่นของ Popsters
- การติดตามประสิทธิภาพ: ติดตามประสิทธิภาพของบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณโดยการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและประสิทธิภาพเฉลี่ยของโพสต์ ประเมินโพสต์ที่เผยแพร่ในช่วงเวลาต่างๆ ด้วยแฮชแท็กที่หลากหลาย และตรวจสอบสถิติของกิจกรรมบนเพจ
- การส่งออกข้อมูล: ส่งออกข้อมูลจาก Popsters ไปยังรูปแบบไฟล์ต่างๆ รวมถึง XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV หรือ PPTX และแก้ไขข้อมูลเพื่อการรายงานและการวิเคราะห์ที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของป็อปสตาร์
- นักดนตรีป๊อปอาจมีระบบวิเคราะห์ในตัวที่จำกัดสำหรับ TikTok
- คุณสมบัติบางอย่าง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ TikTok อาจต้องใช้ส่วนขยายของเบราว์เซอร์เพิ่มเติม ซึ่งเพิ่มระดับของการพึ่งพา
ราคาของ Popsters
- ทดลองใช้ฟรี: มีให้บริการ
- เดือน: ฿9. 99
- ไตรมาส: 26.99
- พิเศษ: $49. 99
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของป็อปสตาร์
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
8. Sendible
Sendible เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพในระดับใหญ่ โซลูชันครบวงจรนี้ช่วยให้การเติบโตของกลุ่มเป้าหมาย การดึงดูดลูกค้า และการบรรลุเป้าหมายบนโซเชียลมีเดียเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกทางสังคมที่ลึกซึ้งของ Sendible เพื่อเข้าใจผู้ชมของคุณได้ดีขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างโพสต์ที่น่าสนใจในเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์
คุณสมบัติเด่นของ Sendible
- รายงานอัตโนมัติ: ทำให้การรายงานต่อลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นโดยส่งข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญโดยอัตโนมัติ กำหนดเวลาการรายงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีม
- รายงานการเข้าชมเว็บไซต์ด้วย Google Analytics: ติดตามผลกระทบของเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียต่อการเข้าชมเว็บไซต์ และค้นหาช่องทางโซเชียลที่สร้างการเข้าชมมากที่สุดเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Sendible
- การแก้ไขโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อใช้แอปบนมือถือ
- แม้ว่าการจัดตารางเวลาอาจล้มเหลวในบางครั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อโพสต์ไม่ผ่าน
ราคาของ Sendible
- ผู้สร้าง: $29 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้)
- การยึดเกาะ: $89 ต่อเดือน (4 ผู้ใช้)
- ไวท์เลเบล: 180 ดอลลาร์ต่อเดือน (10 ผู้ใช้)
- ไวท์เลเบล+: $750 ต่อเดือน (100 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Sendible
- G2: 4. 5/5 (860+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (125+ รีวิว)
9. YouScan
YouScan เป็นแพลตฟอร์มการฟังโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจดจำภาพ
YouScan's Visual insights สามารถระบุโลโก้, วัตถุ, ฉาก, กิจกรรม, และข้อมูลประชากรภายในภาพได้อย่างแม่นยำ การวิเคราะห์ภาพอย่างละเอียดนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค, การวัดการมองเห็นของแบรนด์, และการวิเคราะห์คู่แข่ง
คุณสมบัติเด่นของ YouScan
- ผู้ช่วยวิเคราะห์เชิงลึก: ใช้ผู้ช่วยฟังเสียงจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ขับเคลื่อนโดย ChatGPT เพื่อสกัดข้อมูลเชิงคุณภาพจากบทสนทนาออนไลน์นับล้าน รับคำตอบทันที สรุปบทสนทนายาว และเพิ่มประสิทธิภาพการฟังเสียงจากสังคมออนไลน์ของคุณ
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะประชากรและความสนใจของผู้ชมของคุณเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ระบุผู้มีอิทธิพลที่สามารถร่วมมือด้วยสำหรับแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
ข้อจำกัดของ YouScan
- การทำงานกับลิงก์ในรายงานอาจไม่สะดวก
- การรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงสูงนั้นใช้เวลานาน
ราคา YouScan
- เริ่มต้น 3: $299 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพ็กเกจไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก YouScan
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. เทรนด์ท็อก
TrendTok เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok ฟรีที่ช่วยให้คุณคาดการณ์เทรนด์และเสียงก่อนที่มันจะกลายเป็นไวรัล
TrendTok ใช้ AI เพื่อค้นหาเทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมใกล้คุณ พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่, เทรนด์ที่กำลังมาแรง, และเทรนด์ที่กำลังลดลง คุณสามารถเพิ่มการเติบโตของบัญชีของคุณได้ด้วยการสร้างวิดีโอที่ได้รับความนิยม
คุณสมบัติเด่นของ TrendTok
- การจับกระแสที่ปรับแต่งเฉพาะคุณ: ค้นพบ วิเคราะห์ และทำนายเทรนด์และเสียงที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ หรือผู้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบ
- การวิเคราะห์เชิงลึก: รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น เติบโต และลดลง
ข้อจำกัดของ TrendTok
- ข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ
- ขณะนี้ให้บริการเฉพาะบนระบบ IOS เท่านั้น
ราคาของ TrendTok
- ฟรี
- แผนพื้นฐาน: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- โปรแพลน: 199 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนเร่งด่วน: $349 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ TrendTok
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
ในขณะที่เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok วิเคราะห์ตัวชี้วัดและแนวโน้มของโซเชียลมีเดียโซลูชันการจัดการโครงการอย่าง ClickUpมอบชุดฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียและการตลาดของคุณ
คลิกอัพ
ClickUp คือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย. มันคือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียและการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง.
จัดระเบียบ, ร่วมมือ, และเพิ่มพลังให้กับแคมเปญของคุณอย่างไร้รอยต่อ. แต่ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือจัดการเครื่องมือทางสื่อสังคมออนไลน์. ทำได้มากกว่านี้ด้วยแอปที่หลากหลายนี้—ตั้งแต่การวางแผนวันของคุณไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าของทีมคุณ—ClickUp ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการ.
มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้แคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
การจัดการโครงการการตลาด: ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับการระดมความคิด วางแผน และดำเนินการโปรแกรมและกลยุทธ์การตลาดสำหรับแคมเปญและโปรแกรม TikTok ทั้งหมดของคุณใช้เทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUpเพื่อจัดแนวเป้าหมาย กำหนดไทม์ไลน์ของแคมเปญ จัดการทรัพยากร และมองเห็นภาพรวมของแผนงานการตลาดของคุณ
เครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI : เร่งรัดแคมเปญและการสร้างเนื้อหาของคุณด้วยClickUp Brain มันสร้างไอเดีย, สรุปเนื้อหา, บล็อก, คำบรรยาย, และอีเมลด้วยความสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้, ปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน, และเพิ่มผลผลิต
การจัดการเนื้อหา: ปรับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpที่ช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย เพิ่มการมองเห็นของทีม และวัดผลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบ กำหนดรูปแบบ อัปเดต และเผยแพร่เนื้อหาของคุณด้วยการสนับสนุนจากสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่กำหนดเอง
ร่วมมือกับทีม: เร่งความเร็วในการทำงานของคุณด้วยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมผ่านClickUp Tasks ประโยชน์จากการมีผู้รับมอบหมายหลายคนและเส้นทางการแสดงความคิดเห็นสำหรับแต่ละงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การอัปเดตสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น 'ต้องทำ' 'กำลังดำเนินการ' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามความคืบหน้า: ดูแลแคมเปญและรับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละงานติดตามความคืบหน้าของโครงการ ด้วยเทมเพลต ClickUp Project Tracker ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้ตามแผนและมองเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา
การตลาดดิจิทัล: เปิดตัวแคมเปญหลายช่องทางและกิจกรรมระดับโลกด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการตลาดดิจิทัล เครื่องมืออย่างClickUp DocsและClickUp Whiteboardsช่วยให้มั่นใจว่าทุกทีมมีเป้าหมายเดียวกันตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ด้วย Click Views และ ClickUp Dashboards คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของทีมเพื่อมุ่งเน้นในการบรรลุเป้าหมายของแบรนด์ได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ TikTok
คุณควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าคอนเทนต์ TikTok ของคุณกำลังทำได้ดีเพียงใด. เครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมวิดีโอของคุณ, ระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา, และประสิทธิภาพของคอนเทนต์คุณ.
เครื่องมือวิเคราะห์ TikTok 10 อันดับแรกที่กล่าวถึงในบล็อกนี้เปิดประตูสู่โลกแห่งการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ TikTok ของคุณ
ในบรรดาแพลตฟอร์มเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและเป็นเครื่องมือทรงพลังในการจัดการโซเชียลมีเดีย ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย รวมถึงพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และการติดตามโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือครบวงจรในการยกระดับการปรากฏตัวของคุณบน TikTok
ใช้ ClickUp ฟรีและขับเคลื่อนธุรกิจ TikTok ที่ประสบความสำเร็จ