ลูกค้าของคุณเพิ่งคลิก 'เพิ่มลงในรถเข็น'
แต่เครื่องมือกำหนดราคาของคุณยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณไม่ตรงกัน และแอปจัดการการจัดส่งของคุณยังไม่ทราบว่าควรดึงสินค้าจากคลังไหน
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้คำสั่งซื้อล่าช้า ลูกค้าไม่พอใจ และสูญเสียยอดขาย
เมื่อเทคโนโลยี AI ของคุณไม่เชื่อมต่อกัน ทุกระบบจะทำงานแยกจากกัน ทีมงานเสียเวลาในการติดตามรายงาน การจับคู่ตัวเลข และการแก้ไขปัญหาที่ระบบอัตโนมัติของ AI สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจว่า AI stack แบบใดที่เหมาะกับแบรนด์อีคอมเมิร์ซ แต่ละชั้นทำหน้าที่อะไร และเครื่องมืออย่างClickUpสามารถรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างไร 🎯
องค์ประกอบหลักของ AI Stack สำหรับอีคอมเมิร์ซ
แก่นแท้ของทุกระบบ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซประกอบด้วยสามส่วนหลัก:
- ระบบส่วนหน้า
- ระบบแบ็กเอนด์
- ส่วนประกอบที่สนับสนุน
มาแยกส่วนแต่ละส่วนเพื่อให้คุณเห็นได้ว่าส่วนหน้า, ส่วนหลัง, และชั้นสนับสนุนทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงได้อย่างไร
ส่วนประกอบด้านหน้า
ส่วนประกอบ AI ด้านหน้าสร้างสิ่งที่ผู้ซื้อเห็น รู้สึก และประสบการณ์. เครื่องมือเหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม ปรับแต่งเนื้อหา และปรับปรุงการแปลงเป็นลูกค้าในเวลาจริง.
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI: สร้างคำอธิบายสินค้า, คำโฆษณา, และแคมเปญอีเมลคุณภาพสูงได้ในปริมาณมากเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIเช่น ClickUp AI, Jasper, หรือ Copy.ai สามารถเรียนรู้โทนเสียงของแบรนด์คุณและสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับการทดสอบ A/B
- เครื่องมือปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI: นำเสนอคำแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, รูปแบบหน้าแรกที่ปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ และข้อเสนอพิเศษตามพฤติกรรมและการซื้อของลูกค้า เครื่องมืออย่าง Bloomreach หรือ Dynamic Yield ช่วยให้ร้านค้าสามารถปรับแต่งประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าชมแต่ละราย
- การตลาดอัตโนมัติด้วย AI: จัดการแคมเปญผ่านอีเมล, SMS และช่องทางชำระเงิน แพลตฟอร์มเช่น Klaviyo ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงทำนายเพื่อกระตุ้นการไหลของระบบอัตโนมัติ เช่น การกู้คืนตะกร้าสินค้าหรือคำแนะนำการซื้อครั้งต่อไป
🧠 เกร็ดความรู้: ในเดือนสิงหาคม ปี 1994ฟิล แบรนเดนเบอร์เกอร์ได้ซื้อซีดีเพลงของวง Sting ผ่าน NetMarket ซึ่งถือเป็นการทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซครั้งแรกของโลก การคลิกเพียงครั้งเดียวนั้นได้เริ่มต้นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์
ส่วนประกอบแบ็กเอนด์
ระบบแบ็กเอนด์คือจุดที่ปัญญาประดิษฐ์มาบรรจบกับการดำเนินการจริง ส่วนประกอบเหล่านี้จัดการข้อมูลของคุณ ปรับปรุงประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง และคาดการณ์ความต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลกำไรและความสามารถในการขยายธุรกิจ
- ชั้นข้อมูลและการวิเคราะห์: รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากคำสั่งซื้อ, การจราจร, CRM, และสินค้าคงคลังเข้าสู่แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ โดยใช้ Google BigQuery, Segment, หรือ Snowflake ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องสำหรับการวางแผนการตลาด, การคาดการณ์ความต้องการ, และการติดตามข้อมูลประสิทธิภาพ
- เครื่องมือกำหนดราคาและจัดการสินค้าคงคลังด้วย AI: คาดการณ์ความต้องการ กำหนดราคาแบบไดนามิก และป้องกันการขาดสต็อกด้วยเครื่องมืออย่าง DataRobot หรือ Inventory Planner เพื่อสร้างสมดุลระหว่างกำไรและความพึงพอใจของลูกค้า
- การดำเนินงานและการทำงานอัตโนมัติ: ทำให้การจัดการคำสั่งซื้อ, โลจิสติกส์, และการประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายเป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือเช่น FluentCommerce หรือ Shippo. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว, ปราศจากข้อผิดพลาด, และมีการมองเห็นแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ
ชั้นการทำงานข้ามสายงาน
ชั้นเหล่านี้ช่วยให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น ทำให้ข้อมูลไหลเวียนระหว่างเครื่องมือและทีมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือเช่น ClickUp ช่วยรวมการติดตามโครงการ การมองเห็นข้อมูล และการกระตุ้นการอัตโนมัติไว้ในที่เดียว
🔍 คุณรู้หรือไม่? AI เคยผ่านช่วง'ฤดูหนาว' สองครั้ง(ในช่วงทศวรรษ 1970 และปลายทศวรรษ 1980) เมื่อเงินทุนและความสนใจลดลงเนื่องจากคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นยังไม่ทรงพลังพอที่จะรองรับแนวคิดใหญ่ๆ ได้
ประโยชน์ของระบบ AI แบบรวมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ระบบ AI ที่สร้างขึ้นอย่างดีจะสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งการตัดสินใจ ข้อมูล และทีมต่าง ๆ ทำงานประสานกัน นี่คือภาพที่เห็นได้ในทางปฏิบัติ:
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและงานที่ต้องทำด้วยมือลดลง
ระบบแบบรวมศูนย์ช่วยขจัดงานที่ต้องส่งต่อซ้ำซ้อนและงานที่ซ้ำซากข้ามแผนก เมื่อระบบ CRM ระบบคลังสินค้า และเครื่องมือการตลาดด้วย AIของคุณเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น การอัปเดตจะไหลเวียนโดยอัตโนมัติ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1997 โคคา-โคล่าได้ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศฟินแลนด์ที่สามารถชำระเงินผ่าน SMS ได้นี่ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการพาณิชย์ผ่านมือถือ(m-commerce)
การตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ทีมงานของคุณสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ ความผิดปกติของราคา หรือการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพแคมเปญได้ทันทีที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากสินค้าในภูมิภาคหนึ่งมียอดขายพุ่งสูงขึ้น คุณสามารถปรับโฆษณาและแผนการจัดส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรายงานสิ้นวัน
ประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างสูง
เมื่อเครื่องมือปรับแต่งส่วนบุคคลและเครื่องมือแคมเปญใช้ชั้นข้อมูลอัจฉริยะเดียวกัน ทุกการโต้ตอบของผู้ใช้จะรู้สึกมีความเกี่ยวข้อง ชุดเครื่องมือ AIของคุณสามารถดำเนินการแคมเปญการตลาด AIที่ปรับแต่งคำแนะนำผลิตภัณฑ์ อีเมล และข้อเสนอส่วนลดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ สถานที่ และเวลา เพิ่มทั้งการแปลงและการสร้างความภักดี
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบปรับแต่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวแรกถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 นักวิจัยจาก MIT ได้สร้างGroupLens ซึ่งเป็นระบบที่แนะนำบทความข่าวตามความชอบของผู้ใช้ แนวคิดนี้ได้พัฒนาเป็นอัลกอริทึมการแนะนำ AI ในปัจจุบัน
การคาดการณ์ความต้องการและการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบ AI ที่เชื่อมต่อกันช่วยให้ซัพพลายเชนของคุณก้าวล้ำไปอีกขั้น โมเดลการคาดการณ์ เครื่องมือกำหนดราคา และระบบการจัดการคำสั่งซื้อทำงานร่วมกันเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม ป้องกันการมีสินค้าเกินสต็อก การขาดสต็อก และการสูญเสียกำไร แบรนด์ที่ใช้ AI ทำนายในการจัดการสินค้าคงคลังจะเห็นความแม่นยำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การปรับปรุงการร่วมมือกันระหว่างการตลาด, การขาย, และการขนส่ง
ระบบแบบรวมศูนย์แทนที่การอัปเดตที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการมองเห็นร่วมกัน.ทีมสามารถวางแผนการดำเนินแคมเปญ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ, ซิงค์ตารางเวลาการจัดส่ง, และติดตามประสิทธิภาพได้ในที่ทำงานเดียว, ลดการสื่อสารผิดพลาดและเร่งการดำเนินการ.
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า'ไซเบอร์มันเดย์'ถูกบัญญัติขึ้นโดยสหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐอเมริกาในปี 2005 โดยมีที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนมักจะช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นเมื่อกลับมาทำงานหลังวันหยุดสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้า ปัจจุบัน AI เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเครื่องมือแนะนำสินค้าและอีเมลแจ้งเตือนต่าง ๆ เหล่านั้น
วิธีสร้างหรือเลือกชุดเครื่องมือ AI ของคุณ
การสร้าง AI stack อาจฟังดูซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้วคือการวางเครื่องมือภายในที่เหมาะสมบนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มาสำรวจวิธีการสร้างหรือเลือก AI stack ที่เหมาะกับเป้าหมายทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณกันเถอะ
ขั้นตอนที่ 1: วางรากฐาน
ก่อนที่คุณจะเลือกเครื่องมือ คุณต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งก่อน. สิ่งนี้จะทำให้แน่ใจว่า AI stack ของคุณสามารถแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้ และสามารถขยายขนาดได้.
1. กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน
กำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้หนึ่งหรือสองข้อ เช่น 'เพิ่มอัตราการซื้อซ้ำ 15% ภายใน 12 เดือนข้างหน้า' หรือ 'ลดต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลัง 20% พร้อมลดปัญหาสินค้าขาดสต็อก' ให้แน่ใจว่าเป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของคุณ (เช่น การเติบโต, ความสามารถในการทำกำไร, การเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า, หรือการรักษาลูกค้า)
ตัวอย่างเช่น หากปัญหาใหญ่ที่สุดของคุณคือการที่ลูกค้าทิ้งรถเข็นไว้โดยไม่ชำระเงิน ระบบ AI ของคุณจะต้องมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความ มากกว่าการคาดการณ์ห่วงโซ่อุปทานอย่างหนัก
2. ประเมินความพร้อมของข้อมูล
คุณจะต้องมีข้อมูลที่สม่ำเสมอในโดเมนหลัก เช่น คำสั่งซื้อ, การเข้าชมเว็บไซต์, แคตตาล็อกสินค้า, บันทึกสินค้าคงคลัง และบันทึก CRM สำหรับการสร้างโมเดลที่มีความหมาย คุณมักจะต้องมีข้อมูล 12-18 เดือน (หรือปริมาณเหตุการณ์ที่เพียงพอ) เพื่อสร้างรูปแบบที่ชัดเจน
รายการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบข้อมูล:
- แหล่งข้อมูลของคุณได้รวมเข้าด้วยกันแล้วหรือไม่ (เว็บไซต์, มือถือ, ออฟไลน์)?
- มีช่องว่างขนาดใหญ่หรือข้อมูลซ้ำกันหรือไม่?
- ข้อมูลเมตาของผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกันหรือไม่?
3. เลือกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักของคุณ
ตัดสินใจว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มที่มีการจัดการมาตรฐาน (เช่น Shopify Plus, Magento/Adobe Commerce, BigCommerce) หรือสถาปัตยกรรมแบบหัวขาด/แบบประกอบ (แยกส่วนหน้าออกจากส่วนหลัง)
แพลตฟอร์มที่มีการจัดการช่วยในการตั้งค่าที่รวดเร็วและมีคุณสมบัติในตัวรวมถึงปลั๊กอิน AI ในขณะเดียวกัน สถาปัตยกรรมแบบหัวขาด/แบบประกอบได้ให้ความยืดหยุ่นและการรองรับอนาคต (คุณสามารถสลับโมดูลได้) อย่างไรก็ตาม คุณต้องการทรัพยากรทางเทคนิคมากขึ้น
🧠 เกร็ดความรู้: ย้อนกลับไปในปี 2000 Google ได้เปิดตัว AdWords และผู้ลงโฆษณาใหญ่รายแรกคือร้านค้าอีคอมเมิร์ซที่ขายกุ้งมังกรสดจากรัฐเมนชื่อว่าLobster Gram หลังจากนั้น การโฆษณาดิจิทัลก็เปลี่ยนไปตลอดกาล
ขั้นตอนที่ 2: ผสานเครื่องมือ AI ที่เฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
เมื่อฐานของคุณพร้อมแล้ว ให้เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหาที่เหมาะสม นี่คือสามด้านที่มีผลกระทบสูงที่ AI สามารถสร้างความแตกต่างได้จริง:
การปรับแต่งส่วนบุคคลสำหรับส่วนหน้าและประสบการณ์ของลูกค้า
ใช้เครื่องมือแนะนำ AI ที่วิเคราะห์ประวัติการเข้าชม การซื้อ ข้อมูลเซสชัน และพฤติกรรมแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล คุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาแบบไดนามิก เช่น แบนเนอร์หน้าแรกหรือหน้าแลนดิ้งเพจที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้าใหม่ vs. ลูกค้าเดิม) และพฤติกรรม (ผู้เยี่ยมชมที่ทิ้งรถเข็น)
📌 ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน: เมื่อผู้เยี่ยมชมเข้าสู่เว็บไซต์ เครื่องมือปรับแต่งส่วนบุคคลจะแสดงบล็อก 'แนะนำสำหรับคุณ' ตามกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมในเซสชันของพวกเขา ในการติดตามผลทางอีเมล เครื่องมือเดียวกันนี้จะขับเคลื่อนการแนะนำผลิตภัณฑ์
📊 ติดตามตัวชี้วัด: อัตราการแปลงจากบล็อกที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, อัตราการคลิกผ่าน (CTR), มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV), และอัตราการซื้อซ้ำ
การบริการลูกค้าและกระบวนการทำงานเพื่อการเติบโต
เลือกใช้แชทบอท AI ที่สามารถจัดการกับคำถามง่าย ๆ (สถานะการสั่งซื้อ, การคืนสินค้า), การติดต่อเชิงรุก (เช่น, 'คุณลืมสินค้าไว้ในรถเข็น, ขอความช่วยเหลือไหม?') และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่มนุษย์เมื่อจำเป็น สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปจัดการกับงานที่มีมูลค่าสูงกว่า
จับคู่สิ่งนี้กับระบบ CRM ของคุณเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลการสั่งซื้อและกระตุ้นการคืนสินค้าได้
📌 ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน: เมื่อลูกค้าถามว่า 'คำสั่งซื้อของฉันอยู่ที่ไหน?' แชทบอท AI จะดึงข้อมูลการจัดส่งจาก OMS ของคุณและตอบกลับทันที หากปัญหาซับซ้อน (เช่น สินค้าขาดหรือขอคืนเงิน) บอทจะโอนแชทไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนพร้อมบริบททั้งหมด
📊 ติดตามตัวชี้วัด: เวลาตอบสนองครั้งแรก, อัตราการแก้ไขปัญหาโดยแชทบอท, เปอร์เซ็นต์การส่งต่อ, ความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), และอัตราการโต้ตอบซ้ำ
การดำเนินงาน การจัดการสินค้าคงคลัง และห่วงโซ่อุปทาน
ใช้ประโยชน์จากแบบจำลองการคาดการณ์เชิงคาดการณ์เพื่อวิเคราะห์ยอดขายในอดีต, ฤดูกาล, โปรโมชั่น, และการคืนสินค้าเพื่อทำนายยอดขายต่อ SKU ผสานสิ่งนี้กับการกำหนดราคาและระบบอัตโนมัติด้านลอจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรักษาสินค้าคงคลังที่กระชับและอัตรากำไรที่ดี
📌 ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน: ระบบ AI ของคุณคาดการณ์ว่า SKU #1234 จะมีการเพิ่มขึ้น 20% ในเดือนหน้าเนื่องจากมีการจัดโปรโมชั่นที่กำลังจะมาถึง ระบบจะปรับปริมาณการสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติ, อัปเดตคำขอกับผู้จัดจำหน่าย, และซิงค์ราคาตามข้อมูลสินค้าคงคลังและคู่แข่ง
📊 ติดตามตัวชี้วัด: อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง, เปอร์เซ็นต์สินค้าคงคลังเกิน, อัตราการสั่งซื้อที่ค้างส่ง, เปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อที่ดำเนินการจากคลังสินค้าที่ใกล้ที่สุด, และระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ย
ขั้นตอนที่ 3: ประเมินเครื่องมือและผู้ให้บริการอย่างรอบคอบ
ขณะที่คุณกำลังเลือกซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซ ให้ใช้เกณฑ์ที่มั่นใจว่าคุณจะไม่ลงเอยกับแอปที่ใช้ครั้งเดียวหรือหนี้ทางเทคนิค
นี่คือรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม:
- การผสานรวม: มีตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟสำหรับแพลตฟอร์มของคุณ หรือให้บริการ API แบบเปิดเพื่อการผสานรวมที่ยืดหยุ่น
- ความสามารถในการปรับขนาด: รองรับการเติบโตทั้งในด้านปริมาณข้อมูลและความซับซ้อนในการดำเนินงาน สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์หรือแบบประกอบเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนส่วนประกอบได้ในภายหลัง
- ความน่าเชื่อถือและการสนับสนุนจากผู้ขาย: ประเมินเอกสาร, คุณภาพการเริ่มต้นใช้งาน, และการสนับสนุนทางเทคนิค
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มอบพื้นที่ทำงานพร้อมแดชบอร์ดที่สะอาดตา การตั้งค่าที่เรียบง่าย และตัวเลือกการปรับแต่งกฎหรือการแสดงผลที่สะดวก
- ค่าใช้จ่ายและการเป็นเจ้าของทั้งหมด: รับประกันตัวเลือกที่คุ้มค่าแม้จะรวมถึงการดำเนินการ การฝึกอบรม การเตรียมข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมโมเดลหรือวิศวกรรมข้อมูลเพิ่มเติม
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1979 นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษไมเคิล อัลดริชได้เชื่อมต่อโทรทัศน์ที่ดัดแปลงเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสายโทรศัพท์ สร้างระบบแรกของโลกสำหรับการ ช้อปปิ้งออนไลน์
นี่คือเขา!
ขั้นตอนที่ 4: สร้างเพื่ออนาคต (และรักษาความยืดหยุ่น)
เมื่อระบบ AI ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว งานที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นเครื่องมือจัดการแคมเปญเหล่านี้จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ โมเดลใหม่ ๆ จะเกิดขึ้น และกระบวนการทำงานของคุณจะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สำคัญคือคุณสามารถเรียนรู้ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้ทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- ฝึกอบรมทีมของคุณ: ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน ใช้การฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงกับกระบวนการทำงานจริง ตัวอย่างจริงแม่แบบแคมเปญการตลาด และจัดเตรียมทรัพยากร (คู่มือ, บทเรียน) ไว้สำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- รับประกันความยืดหยุ่นและความเป็นโมดูล: รักษาสถาปัตยกรรมของคุณให้สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้ เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้โดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างใหม่
- ให้ความสำคัญกับ AI ที่มีจริยธรรมและตระหนักถึงอคติ: ทำงานกับข้อมูลที่เป็นตัวแทนและไม่ลำเอียง คุณต้องโปร่งใสกับลูกค้า อธิบายว่าคุณใช้ AI อย่างไร และข้อมูลของพวกเขาถูกจัดการอย่างไร
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นกันเอง: โปรดรวมการกำกับดูแลโดยการทบทวนแบบจำลองเป็นระยะเพื่อค้นหาอคติและติดตามผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด
ขั้นตอนที่ 5: เชื่อมโยงกระบวนการทำงานของ AI ด้วยการประสานงานแบบรวมศูนย์
การกระจายเครื่องมือที่มากเกินไปทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน งบประมาณ และความสนใจลดลง มันค่อยๆ แทรกซึมเข้ามาและกลายเป็นความยุ่งเหยิงในการทำงาน ซึ่งการอัปเดต ไฟล์ และการตัดสินใจต่างๆ ถูกกระจายไปทั่วแอปต่างๆ กระทู้แชท และกล่องข้อความเข้า ปัญหานี้ขยายตัวจนคาดว่าจะทำให้สูญเสียประสิทธิภาพการทำงานทั่วโลกถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี
นี่คือเหตุผลว่าทำไม เมื่อระบบ AI ของคุณเริ่มทำงานแล้ว คุณจะต้องมีชั้นการประสานงานเพียงชั้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อความพยายามต่าง ๆ ระหว่างการตลาด ข้อมูล และการจัดส่ง
ClickUp กลายเป็นชั้นนั้น
นี่คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ตัวอย่างโครงสร้าง AI สำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซ
นี่คือตัวอย่างแผนแม่บทเพื่อช่วยคุณจัดโครงสร้างเครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ ใช้เป็นแผนที่อ้างอิงสำหรับการออกแบบชุดเครื่องมือ AI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของคุณและหลีกเลี่ยงความสับสนของเครื่องมือ
1. ชั้นข้อมูลและการวิเคราะห์
ชั้นนี้เป็นรากฐานของคุณ มันรวบรวมและรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (คำสั่งซื้อ, การจราจรทางเว็บ, แคตตาล็อกสินค้า, บันทึกสินค้าคงคลัง, และ CRM) เพื่อให้ส่วนที่เหลือของระบบของคุณมีข้อมูลที่สม่ำเสมอและถูกต้อง
Google BigQuery
Google BigQuery เป็นคลังข้อมูลแบบจัดการเต็มรูปแบบและไร้เซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับขนาดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการรายงานข้อมูลและรวมแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเข้าด้วยกันในคลังข้อมูลเดียว
องค์ประกอบหลัก:
- การสนับสนุนการสตรีมแบบเรียลไทม์ (สำหรับข้อมูลที่ใกล้เคียงกับเวลาจริง)
- การเข้าถึง SQL สำหรับทีมวิเคราะห์ข้อมูล
- ความสามารถของ ML/AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวผ่าน BigQuery ML
เกล็ดหิมะ
นี่คือแพลตฟอร์มข้อมูลบนคลาวด์สมัยใหม่ที่รองรับการรวมข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ และงานที่เกี่ยวข้องกับ AI สำหรับผู้ค้าปลีก Snowflake มีบริการ 'Retail Data Cloud' ที่รวบรวมข้อมูลหลายประเภท (เช่น ใบสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง การผลิต พันธมิตร) ไว้ในที่เดียว
องค์ประกอบหลัก:
- ชั้นบริการคลาวด์สำหรับจัดการคำขอ
- ชั้นคำนวณสำหรับการประมวลผลคำค้นหา
- ชั้นจัดเก็บข้อมูลสำหรับการปรับขนาดอย่างอิสระ
เซ็กเมนต์
Segment เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมและรวมข้อมูลลูกค้าจากหลายแหล่งเข้าไว้ในโปรไฟล์เดียว
องค์ประกอบหลัก:
- การเชื่อมต่อเพื่อจับเหตุการณ์ของลูกค้าจากทุกแพลตฟอร์ม
- ระเบียบวิธีสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องและการทำความสะอาดข้อมูลเหตุการณ์
- การแก้ไขตัวตนเพื่อรวมข้อมูลผู้ใช้ข้ามอุปกรณ์
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เปลี่ยนข้อมูลดิบจากคำสั่งซื้อ, การจราจร, แคตตาล็อก, บันทึกสินค้าคงคลัง และ CRM ของคุณให้กลายเป็นแผงควบคุมอีคอมเมิร์ซด้วยClickUp Dashboards
สร้างการแสดงผลข้อมูลแบบกำหนดเองโดยใช้ประเภทแผนภูมิและบัตรหลากหลายรูปแบบเพื่อติดตามและปรับปรุงทุกส่วนของกระบวนการทำงานอีคอมเมิร์ซของคุณนี่คือตัวอย่างแดชบอร์ดข้อมูล:
- แผนภูมิวงกลม เพื่อดูการแบ่งยอดขายของคุณตามหมวดหมู่สินค้าหรือภูมิภาค
- แผนภูมิแท่ง เพื่อเปรียบเทียบแหล่งรายได้รายเดือน, ปริมาณคำสั่งซื้อ, หรือค่าใช้จ่ายทางการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ
- แผนภูมิแบตเตอรี่ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการหรือระดับสินค้าคงคลัง
คุณยังสามารถใช้AI Cardsที่มีอยู่ในระบบเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก ตรวจจับความผิดปกติในข้อมูลการขาย หรือทำนายสินค้าที่ใกล้จะหมดสต็อกก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นได้ และเนื่องจากแดชบอร์ดสามารถรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติและส่งรายงานตามกำหนดการได้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบในเช้าวันจันทร์เพื่อปรับข้อมูลให้ตรงกันอีกต่อไป
2. ชั้นการตลาดและการปรับแต่งส่วนบุคคล
ชั้นนี้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลพฤติกรรม, เซสชั่น, และการซื้อเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าตลอดการเดินทางของลูกค้า. เมื่อคุณปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับบุคคล (และบริบท) คุณจะกระตุ้นให้เกิดการแปลงที่สูงขึ้น, การรักษาลูกค้าที่ดีขึ้น, และความภักดีที่แข็งแกร่งขึ้น.
Klaviyo
นี่คือแพลตฟอร์ม CRM สำหรับลูกค้าทั่วไป (B2C) ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการตลาดอัตโนมัติ รวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียว มอบตัวเลือกการแบ่งกลุ่มลูกค้าขั้นสูง และช่วยให้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยขับเคลื่อนด้วย AI ผ่านทางอีเมล, SMS และการแจ้งเตือนแบบพุช
องค์ประกอบหลัก:
- การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับร้านค้าของคุณ
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (วันที่สั่งซื้อครั้งถัดไป, ความเสี่ยงในการยกเลิก)
- เนื้อหาแบบไดนามิกในข้อความ
บลูมรีช
Bloomreach เป็นแพลตฟอร์มการปรับแต่งและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้บริการค้นหาเว็บไซต์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
องค์ประกอบหลัก:
- การนำเข้าข้อมูลลูกค้า
- การเสริมข้อมูลผลิตภัณฑ์
- การประสานแคมเปญข้ามช่องทาง
เพอร์ซาโด
นี่คือแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการส่งข้อความและการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล Persado วิเคราะห์ภาษา อารมณ์ และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอข้อความในรูปแบบที่หลากหลายซึ่งกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
องค์ประกอบหลัก:
- ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของการตอบสนองก่อนหน้านี้
- โมเดล AI ที่สร้างข้อความและทดสอบตัวแปร
- การผสานรวมเข้ากับระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่มีอยู่
🔍 คุณรู้หรือไม่? Amazon มีรายได้เกือบ 35% มาจากคำแนะนำที่สร้างขึ้นโดยระบบแนะนำสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของบริษัท
3. ชั้นความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหา
เมื่อคุณขยายผลิตภัณฑ์ ความหลากหลาย (ขนาด, ภูมิภาค, ภาษา) และช่องทาง (เว็บ, มือถือ, โซเชียล) กระบวนการสร้างเนื้อหาด้วยมือจะกลายเป็นคอขวดGenerative AI ในอีคอมเมิร์ซช่วยแก้ปัญหาการขยายเนื้อหาโดยการสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โพสต์โซเชียลมีเดีย วัสดุภาพ และแบนเนอร์แบบไดนามิกโดยไม่ลดคุณภาพหรือเสียงของแบรนด์
แจสเปอร์
นี่คือแพลตฟอร์มการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดและอีคอมเมิร์ซ เพื่อเขียนข้อความโฆษณาที่สร้างสรรค์ คำอธิบายสินค้า และเนื้อหา SEO อย่างรวดเร็วสำหรับแบรนด์ของคุณ
องค์ประกอบหลัก:
- ปรับแต่งโทนเสียงและคำศัพท์ให้สอดคล้องกับคู่มือสไตล์และกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
- รูปแบบพร้อมใช้งานสำหรับบล็อก, อีเมล, และหน้าสินค้า
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชันสำหรับทีม
แบบอักษร
นี่คือแพลตฟอร์มออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับสร้างภาพลักษณ์แบรนด์, แบนเนอร์สินค้า, และสินทรัพย์สำหรับแคมเปญ. Typeface ช่วยให้ทีมสามารถสร้างผลงานออกแบบที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องพึ่งพาการออกแบบด้วยมือเป็นอย่างมาก.
องค์ประกอบหลัก:
- ชุดเครื่องมือแบรนด์พร้อมฟอนต์ร้าน สี และสื่อภาพ
- การสร้างภาพด้วย AI สำหรับการสร้างภาพทางการตลาด
- การใช้สินทรัพย์ซ้ำเพื่อปรับใช้การออกแบบที่มีอยู่ให้เข้ากับช่องทางใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
แกมมา
Gamma เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาและการนำเสนอที่เปลี่ยนแนวคิดหรือโครงร่างให้กลายเป็นสไลด์นำเสนอและวิดีโออธิบายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
องค์ประกอบหลัก:
- เครื่องมือสร้างเด็ค AI ที่แปลงข้อความหรือบันทึกเป็นภาพนำเสนอ
- เทมเพลตอัจฉริยะที่ปรับใช้รูปแบบการออกแบบโดยอัตโนมัติเพื่อความอ่านง่ายและสร้างความประทับใจ
- ผลลัพธ์ที่เป็นมิตรกับเว็บไซต์สำหรับการแชร์เด็คได้อย่างง่ายดายในรูปแบบหน้าเว็บแบบโต้ตอบ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ รวมโครงการ การแชท และเอกสารไว้ในที่ทำงานเดียว AI Writer for Work ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาการตลาดได้อย่างรวดเร็ว เช่น คำอธิบายผลิตภัณฑ์ หัวข้อโปรโมชั่น และข้อความแคมเปญภายในไม่กี่วินาที
สมมติว่าคุณกำลังเตรียมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ร่างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ 10 รายการตามแนวทางน้ำเสียงของคุณและวางลงในเอกสาร 'แคมเปญเปิดตัว' ในClickUp Docs ได้โดยตรง ซึ่งทีมของคุณสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับบริบท ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณ สรุป หรือแม้แต่แคมเปญที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบข้อความที่เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นเพิ่มเติม
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- เขียนคำอธิบายสินค้า 3 รายการสำหรับสินค้าคอลเลคชั่นฤดูร้อนแบบจำกัดจำนวนในสไตล์การสนทนา
- สร้างหัวข้อโฆษณาห้าหัวข้อที่เน้นการลดราคา 20% สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในช่วงวันหยุด
- สรุปข้อมูลแคมเปญนี้ให้เหลือ 3 ประเด็นสำคัญสำหรับทีมโซเชียลของเรา
4. ชั้นราคาและสินค้าคงคลัง
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพระดับสต็อก คาดการณ์ความต้องการ และกำหนดราคาแบบไดนามิกตามอัตรากำไร ราคาคู่แข่ง และระดับสินค้าคงคลัง
ดาต้าโรบอท
DataRobot เป็นแพลตฟอร์ม AI ระดับองค์กรที่สร้างขึ้นสำหรับทีมข้อมูลที่ต้องการความแม่นยำโดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยตนเอง มันทำงานอัตโนมัติในการสร้างแบบจำลองการทำนายสำหรับการกำหนดราคา การพยากรณ์ความต้องการ และการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง
องค์ประกอบหลัก:
- การเรียนรู้ของเครื่องอัตโนมัติ (AutoML) ที่สร้างและเปรียบเทียบโมเดลเพื่อระบุโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละกรณีธุรกิจ
- การพยากรณ์อนุกรมเวลาทำนายความต้องการของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มตามฤดูกาล และความต้องการของสต็อก
- การติดตามแบบจำลองเพื่อติดตามประสิทธิภาพและป้องกันการเบี่ยงเบนเมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง
ผู้วางแผนสินค้าคงคลัง
Inventory Planner เป็นเครื่องมือวางแผนความต้องการและการพยากรณ์ที่ผสานการทำงานโดยตรงกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Shopify, Amazon และ WooCommerce เพื่อจัดการการเติมสินค้าและกระแสเงินสด
องค์ประกอบหลัก:
- เครื่องมือพยากรณ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลังในอนาคต
- การวางแผนการเติมสินค้าเพื่อรักษาระดับสต็อกที่เหมาะสม
- การวิเคราะห์กำไรและข้อมูลชี้ให้เห็นสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือมีสต็อกเกิน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หากคุณต้องการทราบว่า SKU ใดขายเร็วที่สุดในไตรมาสที่แล้ว การปรับราคาของคุณเป็นอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลต่ออัตรากำไรอย่างไร เพียงถาม ClickUp Brain ผู้จัดการโครงการ AI ของมันจะดึงบริบทจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณ รวมถึงเครื่องมือปรับแต่งและแอปการพยากรณ์ เพื่อทำงานประจำ เช่น การสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ
มันสรุปการเปลี่ยนแปลงราคาในไตรมาสที่ผ่านมาได้ทันทีค้นหาภารกิจใน ClickUpที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง และดึงข้อมูลเชิงลึกจากการคาดการณ์ คุณยังสามารถเรียกดูข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เป้าหมายกำไร และผลการทดสอบราคาครั้งก่อนเพื่อสรุปราคาได้อีกด้วย
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- สรุปการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การกำหนดราคาในไตรมาสที่ผ่านมา
- ค้นหาทุกงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง
- แสดงการคาดการณ์ความต้องการล่าสุดของเราใน DataRobot
- แสดงรายการ SKU ที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ำที่สุดจากเดือนที่แล้ว
5. การสนับสนุนลูกค้าและชั้นประสบการณ์ลูกค้า
เครื่องมือที่ซับซ้อนเหล่านี้ช่วยอัตโนมัติการสอบถามบริการลูกค้า, กระบวนการทำงานแบบบริการตนเอง, และการส่งต่อปัญหาให้มนุษย์เมื่อจำเป็น, ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปทำภารกิจที่มีคุณค่าสูงขึ้น
การคิดล่วงหน้า
นี่คือแพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าผ่านการจดจำเจตนาและการให้บริการตนเองอัตโนมัติ. Forethought สามารถผสานการทำงานกับระบบช่วยเหลือหลัก ๆ เช่น Zendesk และ Salesforce ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาตั๋วได้รวดเร็วขึ้น และลดภาระงานของตัวแทน.
องค์ประกอบหลัก:
- แก้ปัญหา (ผู้ช่วย AI) ที่ช่วยตอบคำถามที่พบบ่อยและคำขอธุรกรรมโดยอัตโนมัติ
- การคัดแยก (Ticket Intelligence) สำหรับการจัดเส้นทางตั๋วที่เข้ามาตามเจตนาและความเร่งด่วน
- ช่วยเหลือ (ตัวแทนผู้ช่วย) แนะนำการตอบกลับแบบเรียลไทม์ให้กับตัวแทนมนุษย์
เอด้า
แพลตฟอร์ม AI สำหรับการสนทนาที่สร้างขึ้นเพื่อขยายการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล Ada ช่วยให้ทีมที่ไม่มีทักษะทางเทคนิคสามารถสร้างประสบการณ์การแชทและเสียงที่รู้สึกเป็นธรรมชาติและเข้าใจบริบทได้
องค์ประกอบหลัก:
- เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้ทีมการตลาดออกแบบระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIได้โดยไม่ต้องมีการสนับสนุนจากวิศวกร
- การสนับสนุนแบบ Omnichannel เชื่อมต่อแชท อีเมล และช่องทางโซเชียลเพื่อการให้บริการลูกค้าที่ครบวงจร
- เครื่องมือปรับแต่งส่วนบุคคลดึงข้อมูลลูกค้าจาก CRM และการสนทนาที่ผ่านมาเพื่อปรับแต่งคำตอบ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการบริการลูกค้าของคุณด้วยClickUp Ambient Agentsที่ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งาน Prebuilt Agent หรือออกแบบ Custom Agent ของคุณเอง พวกมันจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดทริกเกอร์ที่กำหนดไว้
สมมติว่างานสนับสนุนลูกค้าถูกอัปเดตด้วยแท็ก 'ความสำคัญสูง' คุณสามารถสร้างตัวแทนเพื่อ:
- สรุปปัญหาของลูกค้าจากตั๋วหรือบันทึกการแชทที่ผ่านมา
- แจ้งผู้นำด้าน CX ที่ถูกต้องในClickUp Chat
- สร้างร่างคำตอบอย่างรวดเร็วโดยใช้โทนเสียงของบริษัทและคำตอบที่ผ่านมา
- อัปเดตสถานะของตั๋วเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
สร้างตัวแทน AI ของคุณเอง:
ชั้นการประสานงานของเวิร์กโฟลว์ด้วย ClickUp
ในโครงสร้างระบบ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซชั้นการประสานงานของกระบวนการทำงานคือตัวเชื่อมที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน และ ClickUp ทำหน้าที่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยม
หลังจากสำรวจคุณสมบัติบางอย่าง (ที่ยอดเยี่ยม) ของ ClickUp แล้ว มาดูคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น:
คลิก ClickUp Brain MAX เพื่อกำจัดปัญหาการขยายตัวของ AI
ClickUp Brain MAXรวมเครื่องมือ AI ทั้งหมดของคุณไว้ในที่ทำงานเดสก์ท็อปที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว มันผสานการค้นหา, การทำงานอัตโนมัติ, และการช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานอีคอมเมิร์ซทั้งหมดของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือไปมา
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:
- เข้าถึงโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude ได้โดยตรงภายใน ClickUp เพื่อสร้างหรือปรับปรุงแนวคิด
- หันมาใช้ ClickUp Talk-to-Textเพื่ออัปเดตหรือค้นหางานได้ทันที พิมพ์บันทึกหรืองานต่างๆ และพูดสรุปของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการพิมพ์
- ค้นหาข้อมูลเชิงลึก จากพื้นที่ทำงาน ไฟล์ เครื่องมือที่ผสานรวม และแม้แต่จากเว็บ ด้วยเพียงคำสั่งภาษาธรรมชาติ
นี่คือสิ่งที่รีวิวใน Redditกล่าวเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม:
สามารถเข้าถึงคุณ (sic) ClickUp ได้ ทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น สามารถสร้างงาน อัปเดตงาน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย สะดวกมาก... สามารถใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งสำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับฉันไม่ค่อยมากนัก แต่ฉันจะให้เครดิตสำหรับสิ่งนี้... สามารถเข้าถึงแอปอื่น ๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ซิงค์ไดรฟ์ของฉันไว้ และมันเร็วกว่ามากในการค้นหาสเปรดชีตหรืออะไรบางอย่างผ่าน Brain Max มากกว่าการเปิดไดรฟ์ ค้นหา ฯลฯ
สามารถเข้าถึงคุณ (sic) ใน ClickUp ได้ ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น สามารถสร้างงาน อัปเดตงาน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย สะดวกมาก... สามารถใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งสำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับฉันไม่มากนัก แต่ฉันจะให้เครดิตสำหรับสิ่งนี้... สามารถเข้าถึงแอปอื่นๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ซิงค์ไดรฟ์ของฉันไว้ และมันเร็วกว่ามากในการค้นหาสเปรดชีตหรืออะไรบางอย่างผ่าน Brain Max มากกว่าการเปิดไดรฟ์ ค้นหา ฯลฯ
ตอนนี้ กำจัดปัญหาการขยายตัวของ AI ด้วย ClickUp Brain MAX! 🤩
ClickUp Automations ทำงานหนักแทนคุณ
ClickUp Automationsช่วยขจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยมือ ทำให้กระบวนการทำงานอีคอมเมิร์ซของคุณรวดเร็วและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ คุณสามารถสร้างกฎที่กระตุ้นการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามการอัปเดตจากเครื่องมือ AI หรืองานภายในของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าคำสั่ง 'ถ้าเป็นแบบนี้ ให้ทำแบบนั้น' ด้วยทริกเกอร์และเงื่อนไขได้ ตัวอย่างเช่น ให้ระบบอัตโนมัติสร้าง 'งานซื้อ' เมื่อการคาดการณ์สินค้าคงคลังของคุณแสดงว่ามีสินค้าเหลือน้อย หรือแจ้งฝ่ายการตลาดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาบนเว็บไซต์
ด้วยวิธีนี้ การอัปเดตจะถูกส่งต่อโดยอัตโนมัติระหว่างแผนกต่างๆ ทำให้ทีมปฏิบัติการ การตลาด และการดำเนินการตามคำสั่งซื้อสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Automations:
การเชื่อมต่อ ClickUp
การผสานการทำงานของ ClickUpรองรับแอปมากกว่า 1,000+ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เช่น Shopify, HubSpot และ Google BigQuery เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยตรง
คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อสำเร็จรูปสำหรับเครื่องมืออีคอมเมิร์ซทั่วไป หรือตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองผ่าน API เพื่อซิงค์ข้อมูลและทำงานอัตโนมัติ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการสร้าง AI Stack
หลายทีมตกอยู่ในกับดักที่คาดการณ์ได้ซึ่งจำกัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และทำให้การนำไปใช้ช้าลงเมื่อสร้างระบบ AI. นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ควรหลีกเลี่ยง:
|ปัญหา
|วิธีแก้ไข
|การซื้อเครื่องมือก่อนที่จะกำหนดกลยุทธ์
|กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน แล้วจึงปรับเครื่องมือ AI ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่จะนำไปใช้
|การละเลยคุณภาพและโครงสร้างของข้อมูล
|ทำความสะอาด, มาตรฐาน, และรวมศูนย์ข้อมูลก่อนการอัตโนมัติเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง
|การโหลดข้อมูลเกินความจุของสแต็กด้วยโซลูชันเฉพาะจุด
|ลดความซับซ้อนให้เหลือเพียงไม่กี่เครื่องมือที่ผสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แทนการใช้แอปพลิเคชันที่แยกจากกันจำนวนมาก
|การข้ามขั้นตอนการผสานรวมและการวางแผนกระบวนการทำงาน
|สร้างกระบวนการทำงานและการผสานรวมที่เชื่อมโยงข้อมูลและทีมได้อย่างไร้รอยต่อ
|พยายามขยายตัวเร็วเกินไป
|เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ทดสอบ พิสูจน์คุณค่า แล้วค่อย ๆ ขยายกรณีการใช้งาน AI อย่างค่อยเป็นค่อยไป
|การละเลยการยอมรับและการฝึกอบรมของผู้ใช้
|ลงทุนในกระบวนการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานใช้เครื่องมืออย่างแท้จริง
(AI) เพิ่มความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วย ClickUp
ชุดเครื่องมือ AI ที่แข็งแกร่งสำหรับอีคอมเมิร์ซผสานรวมเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นผ่านกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การตลาดและการขายไปจนถึงการจัดส่งและการสนับสนุน
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ทำหน้าที่เป็นชั้นประสานงานของคุณ เป็นที่ที่งานทั้งหมดของคุณเชื่อมต่อกัน ด้วยการผสานรวมและ API ของ ClickUp ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ ของคุณจะถูกนำมารวมไว้ในที่เดียว ลดภาระทางความคิดและการใช้เครื่องมือที่มากเกินไป
ClickUp Brain's AI ช่วยให้คุณสามารถเรียกคืนกลยุทธ์การกำหนดราคา ข้อมูลเชิงลึกของสินค้าคงคลัง และข้อมูลแคมเปญได้ทันที ในขณะที่ ClickUp Brain MAX มอบประสบการณ์ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ เชื่อมต่อเครื่องมือ AI จากบุคคลที่สามทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน
ด้วยงานอีคอมเมิร์ซ เอกสาร ข้อมูล CRM และการแชทของทีมที่รวมศูนย์ในที่เดียว ClickUp จึงกลายเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกันสำหรับคุณและทีมของคุณ
ก่อนที่การขายครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของคุณจะมาถึงลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี! 🏁
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ชุดเทคโนโลยี AI ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คือกลุ่มของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่รวมกันเพื่อครอบคลุมกระบวนการทำงานหลักทั้งหมดในธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การรับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล การทำนายปริมาณสินค้าคงคลัง การกำหนดราคา และการให้บริการลูกค้า เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง ชุดเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การดำเนินงานทั้งหมดในร้านค้าของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เช่น พฤติกรรมการท่องเว็บ ประวัติการซื้อ ข้อมูลประชากร และข้อมูลเซสชัน เพื่อปรับแต่งคำแนะนำสินค้า เนื้อหาบนเว็บไซต์ อีเมล และข้อเสนอแบบไดนามิกให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ระบบสามารถจดจำได้ว่าลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำกำลังเลือกซื้อสินค้าสำหรับฤดูหนาว จากนั้นจึงปรับแบนเนอร์บนเว็บไซต์ อีเมลโปรโมชั่น และข้อความแจ้งเตือนให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
เครื่องมือ AI ชั้นนำในการจัดการสินค้าคงคลังมุ่งเน้นไปที่การพยากรณ์ความต้องการ การเพิ่มประสิทธิภาพสต็อก และการเติมสินค้าแบบไดนามิก แพลตฟอร์มเช่น 'Inventory Planner' หรือโซลูชันจากผู้ให้บริการเฉพาะด้านการพยากรณ์ใช้ข้อมูลการขายในอดีต ฤดูกาล โปรโมชั่น และการคืนสินค้าเพื่อคาดการณ์ความต้องการในอนาคตและแนะนำระดับสต็อกที่เหมาะสม
ใช่ หากพวกเขาเลือกอย่างมีกลยุทธ์. แบรนด์อีคอมเมิร์ซขนาดเล็กควรเริ่มต้นด้วยกรณีการใช้งานที่มีความหมายเพียงหนึ่งหรือสองกรณี (ตัวอย่างเช่น: การส่งอีเมลแบบส่วนตัวหรือการเติมสินค้าที่คาดการณ์ได้) และติดตั้งเครื่องมือที่สามารถผสานรวมได้ง่ายและขยายตัวได้เมื่อธุรกิจเติบโต. กุญแจสำคัญคือการหลีกเลี่ยงการกระจายเครื่องมือมากเกินไปและมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน. เครื่องมือการตลาดด้วย AI เป็นก้าวแรกที่ง่าย.
ความสำเร็จสามารถติดตามได้ผ่านตัวชี้วัดทางธุรกิจที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่คุณกำลังทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น: การเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV), การลดลงของอัตราการทิ้งตะกร้าสินค้า, การปรับปรุงอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง, การลดลงของจำนวนคำขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ระบบ, การปรากฏตัวในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา, หรือการเพิ่มขึ้นของอัตราการซื้อซ้ำ ติดตามสิ่งเหล่านี้ควบคู่กับตัวชี้วัดการนำไปใช้ (จำนวนงานที่ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ, ความถี่ที่การคาดการณ์ถูกนำไปใช้) และปรับตามคำแนะนำ, การเปลี่ยนแปลงของแบบจำลอง, หรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ