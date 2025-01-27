10 อันดับซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

หากคุณกำลังมองหาการก้าวเข้าสู่โลกของการขายออนไลน์ คุณจะต้องมีตัวเลือกซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซที่จะช่วยให้คุณนำสินค้าของคุณไปอยู่ตรงหน้าลูกค้าได้
แล้วแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดมีอะไรบ้าง? มีให้เลือกมากมาย ทั้งแบบโอเพนซอร์สและแบบมีแผนชำระเงินที่มีฟีเจอร์ครบครันตามที่คุณต้องการ
เราพร้อมช่วยคุณตัดผ่านความสับสนเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมือสร้างเว็บไซต์,เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ, แอปหรือส่วนเสริมเพื่อเพิ่มตะกร้าสินค้าและคุณสมบัติอื่น ๆ ให้กับเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว, หรือวิธีที่ดีในการจัดการการขายหลายช่องทาง แอปพลิเคชันต่อไปนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้ ?
คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซ?
ซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์, ทำตลาดผ่านช่องทางต่างๆ, และแม้กระทั่งช่วยงานด้านหลังบ้านและในร้าน แต่คุณควรมองหาฟีเจอร์เฉพาะอะไรบ้าง? นี่คือสิ่งจำเป็นบางประการ:
- ความปลอดภัย: เนื่องจากคุณจะต้องรับชำระเงินและเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปกป้องข้อมูลเหล่านั้นให้ปลอดภัย
- ประสิทธิภาพ: แพลตฟอร์มควรมีประสิทธิภาพที่รวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนที่ลูกค้าใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตะกร้าสินค้าถูกทิ้งไว้และลูกค้าไม่พอใจ ?
- การจัดการคำสั่งซื้อ: มองหาเครื่องมือจัดการคำสั่งซื้อที่ช่วยให้คุณประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมส่งอีเมลอัตโนมัติสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับ คำสั่งซื้อที่ดำเนินการแล้ว และคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว
- เครื่องมือการตลาด: เช่นเดียวกับเครื่องมือการตลาด เครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานสามารถช่วยคุณสร้างติดตาม และปรับปรุงแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ
- การผสานรวม: ตรวจสอบการผสานรวมที่มีให้สำหรับแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้งานแอปและซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้
- ข้อมูลและการวิเคราะห์: เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มการเข้าถึงของแบรนด์ เลือกแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือ SEO และการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ ความสามารถในการติดตามและจัดการวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)ก็เป็นสิ่งที่ควรมีเช่นกัน
10 โซลูชันซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
มีตัวเลือกซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซมากมายให้เลือกใช้ พร้อมฟีเจอร์หลากหลาย เช่น เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ ติดตามข้อมูลวิเคราะห์ และจัดการโซเชียลมีเดีย บางตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการทั้งการขายออนไลน์และออฟไลน์ได้ และคุณยังสามารถหาซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์เครื่องมือ AI เพื่อช่วยทำงานอัตโนมัติในหลายๆ งานได้อีกด้วย
เราได้รวบรวมตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกไว้ให้คุณแล้ว เพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
1. Shopify
Shopify เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรที่มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างเว็บไซต์และทำการตลาดสินค้าผ่านเว็บไซต์ของคุณ, โซเชียลมีเดีย, ตลาดออนไลน์, ร้านค้าแบบดั้งเดิม, และอื่น ๆ อีกมากมาย
แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แค่เว็บไซต์บิลเดอร์สำหรับอีคอมเมิร์ซเท่านั้น คุณสามารถใช้ Shopify เพื่อจัดการแคมเปญการตลาดของคุณ ช่วยเหลือด้านการบัญชี ระบบขายหน้าร้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- ใช้ Shopify เพื่อสร้างหน้าร้านที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- ใช้ประโยชน์จากช่องทางการขาย—รวมถึงตลาดออนไลน์, โซเชียลมีเดีย, และการขายปลีกแบบพบหน้า—เพื่อเพิ่มยอดขาย
- ปรับปรุงแคมเปญการตลาดให้มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการตลาดที่ติดตั้งไว้แล้ว
- ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO และสื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
- ทำให้การดำเนินงานด้านหลังบ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือจัดการการขนส่งและธุรกิจของ Shopify
ข้อจำกัดของ Shopify
- ลูกค้าบอกว่า Shopify อาจมีราคาแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
- ด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย เส้นทางในการเรียนรู้จึงค่อนข้างชัน
Shopify ราคา
- เริ่มต้น: $5/เดือน
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- ค้าปลีก: $89/เดือน
- Shopify สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก: $105/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
- Shopify Plus: เริ่มต้นที่ $2,000/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,200 รายการ)
2. Adobe Commerce
Adobe Commerce (เดิมชื่อ Magento) มีความคล้ายคลึงกับ Shopify ตรงที่เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจร ซึ่งคุณสามารถสร้างหน้าร้านค้าและทำการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ได้ในที่เดียว
ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Adobe อื่น ๆ ได้โดยตรง—รวมถึง Creative Cloud ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแบรนด์ของคุณด้วยภาพและกราฟิกที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AdobeCommerce
- จัดการเว็บไซต์ B2B และ B2C รวมถึงตลาดออนไลน์และหน้าร้านค้าผ่านอินเทอร์เฟซเดียว
- ขยายธุรกิจของคุณสู่ระดับโลกด้วยเครื่องมือการแปลภาษาให้เหมาะกับประเทศและสกุลเงิน
- ใช้แอปฟรีและพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อทุกด้านของธุรกิจ รวมถึงเครื่องมือการตลาด, เครื่องมือหลังบ้าน, ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ, และอื่น ๆ
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Adobe Sensei AI
ข้อจำกัดของ AdobeCommerce
- ลูกค้าแจ้งว่ามีความเร็วช้า
- หลายคนบอกว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาแพง
Adobe Commerce ราคา
- Adobe Commerce Pro: ติดต่อฝ่ายขาย
- บริการจัดการ: ติดต่อฝ่ายขาย
Adobe Commerce คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. BigCommerce
แพลตฟอร์ม BigCommerce มีสิ่งมากมายที่จะนำเสนอสำหรับผู้ค้าทุกขนาด นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายขนาดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่คาดการณ์การเติบโต
แม้ว่า BigCommerce จะมีคุณสมบัติส่วนใหญ่เหมือนกับ Shopify หรือ Adobe Commerce แต่ BigCommerce ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการสร้างประสบการณ์ร้านค้าหลายช่องทาง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างหน้าร้านค้าที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
BigCommerce คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างและเปิดตัวหน้าเว็บไซต์ที่กำหนดเองด้วยตัวแก้ไขภาพที่ไม่ต้องการความรู้ HTML
- สร้างเว็บไซต์ของคุณบน WordPress และใช้การสนับสนุนแพลตฟอร์มแบ็กเอนด์เพื่อผสานรวมกับ BigCommerce
- ใช้ BigCommerce เพื่อจัดการหลายช่องทาง รวมถึงร้านค้าออนไลน์, ตลาดออนไลน์, โซเชียลมีเดีย, และร้านค้าแบบดั้งเดิม
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ B2B เพื่อจัดการราคาสินค้าจำนวนมาก, ใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา, การชำระเงิน และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ BigCommerce
- ความรู้ในการพัฒนาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของ API ขั้นสูง
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า BigCommerce ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
BigCommerce ราคา
- มาตรฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $79/เดือน
- ข้อดี: $299/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
BigCommerce รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. OpenCart
OpenCart ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ค้าสามารถเริ่มต้นและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยเทมเพลตฟรีหรือราคาประหยัด พร้อมคำอธิบายสินค้าและรูปภาพสินค้า คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ภายในไม่กี่คลิก—และเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ในเวลาไม่นานหลังจากนั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenCart
- ใช้ส่วนขยายเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและความสามารถพิเศษให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลด้วยเครื่องมือ SEO ที่ติดตั้งไว้
- ทำให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่ายด้วยการผสานรวมระบบชำระเงินชั้นนำและวิธีการจัดส่ง
- ใช้แผงควบคุมผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการผู้ใช้, ร้านค้าหลายแห่ง, รายการสินค้า, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ OpenCart
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการค้นหาสิ่งที่ต้องการจากส่วนขยายจำนวนมาก
- แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นฟรี แต่การซื้อโมดูลและส่วนขยายอาจมีราคาแพง
OpenCart ราคา
- แพลตฟอร์มนี้ฟรีและโอเพนซอร์ส แต่ส่วนขยายอาจฟรีหรือเสียค่าใช้จ่าย
คะแนนและรีวิว OpenCart
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
5. WooCommerce
มีสองสามสิ่งที่ทำให้ WooCommerce แตกต่างจากคู่แข่ง สำหรับจุดเริ่มต้น มันไม่ใช่แพลตฟอร์ม แต่เป็นปลั๊กอินของ WordPress ที่คุณสามารถผสานรวมกับเว็บไซต์ WordPress ที่คุณโฮสต์เองได้ เพื่อขยายความสามารถในการช้อปปิ้งออนไลน์
นั่นนำไปสู่ความแตกต่างที่สำคัญประการที่สอง ซึ่งก็คือในขณะที่ผู้ค้าสามารถใช้มันเพื่อสร้างร้านค้าของตนเองได้ นักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซก็สามารถใช้มันเพื่อสร้างร้านค้าให้กับผู้อื่นได้เช่นกัน
WooCommerce คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ WooPayments เพื่อรับชำระเงินและจัดการธุรกรรมได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของคุณ
- ปรับแต่งประสบการณ์การช้อปปิ้งของคุณโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- ทำให้การจัดส่งง่ายขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย WooCommerce Shipping
- เครื่องมือการตลาดช่วยให้คุณเพิ่มยอดขาย, ปรับปรุง SEO, และขยายการเข้าถึงของเนื้อหาแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ WooCommerce
- ผู้ตรวจสอบกล่าวถึงการที่เว็บไซต์มีขนาดใหญ่เกินไปว่าเป็นปัญหาเมื่อพวกเขาใช้จำนวนมากมายของส่วนขยาย, ปลั๊กอิน, และแอดออนเพื่อให้ได้คุณสมบัติทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ
- หากคุณจำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินแบบชำระเงินหลายตัวจาก WooCommerce ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
WooCommerce การกำหนดราคา
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับส่วนขยาย, ปลั๊กอิน, และธีมที่เลือก
WooCommerce รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
6. Volusion
Volusion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรที่จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ของพวกเขาพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
เลือกจากธีมที่แตกต่างกัน 120 แบบเพื่อสร้างเว็บไซต์ของคุณ เพิ่มฟังก์ชันขั้นสูงผ่านการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกต่าง ๆ และใช้ซอฟต์แวร์ตะกร้าสินค้าของ Volusion เพื่อสร้างประสบการณ์การชำระเงินและการจัดการการชำระเงินที่ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Volusion
- ใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายของ Volusion ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อสร้างหน้าร้านที่สวยงามได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- จัดการสินค้าคงคลัง วิธีการชำระเงิน และความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ ได้ในที่เดียว
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นด้วยการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และเครื่องมือ SEO
- ลองใช้ Volusion's Marketing 360 เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, นักการตลาดมืออาชีพ, และนักออกแบบเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Volusion
- ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าจำนวนการผสานรวมที่มีอยู่น้อยกำลังเป็นข้อจำกัด
- บางคนคิดว่าเทมเพลตที่มีอยู่นั้นมีจำนวนจำกัดและมีราคาแพง
Volusion ราคา
- ส่วนตัว: 35 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $79/เดือน
- ธุรกิจ: $299/เดือน
- หลัก: ติดต่อฝ่ายขาย
Volusionคะแนนและรีวิว
- G2: 3. 2/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (40+ รีวิว)
7. PrestaShop
PrestaShop เป็นแพลตฟอร์มการค้าขายแบบเปิด (open-source) ที่ให้บริการชุดโมดูลมากมายเพื่อให้คุณสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ของคุณเองได้พร้อมคุณสมบัติที่คุณต้องการทั้งหมด
ผู้ค้าสามารถเริ่มต้นได้โดยการเลือกระหว่าง Classic PrestaShop ซึ่งต้องให้คุณจัดการโฮสติ้งเว็บไซต์ของคุณเอง หรือ Hosted PrestaShop ซึ่งรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นพร้อมบริการโฮสติ้งเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PrestaShop
- เข้าร่วมชุมชน PrestaShop เพื่อสร้างและร่วมมือกับพันธมิตรและสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ ?️
- ค้นหาฟรีแลนซ์และเอเจนซี่เพื่อช่วยคุณสร้างร้านค้าออนไลน์ของคุณบนเครือข่าย PrestaShop Experts
- เลือกจากโมดูลนับพันใน PrestaShop Marketplace เพื่อรับฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่คุณต้องการ
- เริ่มต้นได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซโดยใช้ชุดโมดูล PrestaShop Essentials
ข้อจำกัดของ PrestaShop
- ค่าใช้จ่ายของโมดูลแบบชำระเงินแต่ละโมดูลสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณใช้หลายโมดูล
- อาจจำเป็นต้องมีความรู้ด้านนักพัฒนาบ้าง—หรือคุณอาจต้องจ้างนักพัฒนา
PrestaShop ราคา
- คลาสสิก: ใช้ฟรี แต่โมดูลอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- โฮสต์: €24/เดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ PrestaShop
- G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. osCommerce
osCommerce มีความโดดเด่นในบรรดาตัวเลือกซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซตรงที่มันเป็นสองสิ่งในหนึ่งเดียว สำหรับจุดเริ่มต้น มันเป็นระบบตะกร้าสินค้าออนไลน์แบบฟรีและโอเพนซอร์สที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้
นอกจากนี้ยังเป็นตลาดที่คุณสามารถค้นหาแอปทั้งแบบเสียเงินและฟรีได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในรถเข็นการช้อปปิ้งเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้ ตลาดแอปนี้มีสิ่งที่เหมาะกับทุกคน: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา, แอปสำหรับสร้างรายงาน, เครื่องมือสำหรับการออกแบบ, การตลาด, การจัดส่ง, การชำระเงิน และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ osCommerce
- สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย osCommerce เพื่อรักษาการควบคุมร้านค้าและข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่
- รับชำระเงินโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของแพลตฟอร์ม
- เข้าร่วมชุมชน osCommerce เพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกจากเจ้าของร้านค้าและนักพัฒนาท่านอื่น
- เรียกดูร้านค้าแอป osCommerce เพื่อค้นหาแอปและเพิ่มคุณสมบัติสำคัญให้กับเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ osCommerce
- เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชัน—คุณจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการพัฒนาบ้าง หรือไม่ก็ต้องจ้างนักพัฒนา
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัย
osCommerce ราคา
- ใช้ตะกร้าช้อปปิ้งได้ฟรี
- แอปพลิเคชันเป็นการผสมผสานระหว่างฟรีและเสียค่าใช้จ่าย
คะแนนและรีวิว osCommerce
- G2: 3. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิว 5+ รายการ)
9. Wix eCommerce
Wix เริ่มต้นขึ้นในฐานะเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่ลากและวาง—และในปัจจุบัน แพลตฟอร์มนี้ยังคงมีฟีเจอร์เหล่านั้นทั้งหมด พร้อมด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมที่มาพร้อมกับ Wix eCommerce
Wix eCommerce เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมมากที่สุด—ไม่เพียงเพราะใช้งานง่ายเท่านั้น แต่ยังให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการการจัดส่ง การชำระเงิน การตลาด และงานสำคัญอื่นๆ ได้ผ่านแดชบอร์ดเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
Wix eCommerce คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ Wix eCommerce เว็บไซต์บิลเดอร์ เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ที่สวยงามตั้งแต่เริ่มต้น
- ใช้ Wix eCommerce เพื่อเพิ่มความสามารถในการขายออนไลน์ให้กับร้านค้าที่มีอยู่จริง
- จ้างพันธมิตร Wix เพื่อช่วยคุณในการออกแบบเว็บไซต์, การพัฒนา, หรือการตลาด
- ใช้เครื่องมือการย้ายข้อมูลเพื่อเปลี่ยนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณจากโฮสต์เองหรือแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Wix ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Wix eCommerce
- การออกแบบเว็บไซต์ถูกจำกัดไว้เพียงตัวเลือกที่มีอยู่ในแต่ละเทมเพลตของเว็บไซต์
- ผู้ใช้บางคนกล่าวว่า Wix เหมาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่ไม่สามารถปรับขนาดได้เท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
Wix eCommerce ราคา
- แสง: 16 ดอลลาร์/เดือน
- คอร์: $27/เดือน
- ธุรกิจ: $32/เดือน
- ธุรกิจระดับพรีเมียม: $159/เดือน
- Wix โซลูชันสำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
Wix eCommerce ratings and reviews
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,300 รายการ)
เรียนรู้เกี่ยวกับคู่แข่งหลักของWix!
10. Ecwid
Ecwid เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณควบคุมการขายหลายช่องทางได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถจัดการการขายได้ทุกที่—บนร้านค้าออนไลน์ของคุณ บนโซเชียลมีเดีย ผ่านตลาดออนไลน์อย่าง eBay หรือ Amazon หรือแม้แต่ในร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง
การจัดการสินค้าคงคลังและการกำหนดราคาแบบรวมศูนย์ช่วยให้คุณมั่นใจในความสม่ำเสมอในทุกช่องทาง
Ecwid คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลกู้คืนตะกร้าสินค้าและการสื่อสารอื่น ๆ ที่สามารถปรับแต่งได้
- สร้างคูปอง, บัตรของขวัญ, และโปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่น ๆ
- รับชำระเงินจากบัตร, Google Pay และ Apple Pay
- เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมให้กับเว็บไซต์ของคุณด้วยแอปจาก Ecwid App Market
- ใช้แอปมือถือ Ecwid เพื่อจัดการธุรกิจออนไลน์ของคุณได้จากทุกที่
ข้อจำกัดของ Ecwid
- ผู้ใช้รายงานว่า Ecwid ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งเว็บไซต์มากเท่ากับซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายของส่วนเสริมหลายรายการ หากคุณจำเป็นต้องใช้ อาจมีราคาสูง
Ecwid ราคา
- ฟรีตลอดไป
- การลงทุน: $14. 08/เดือน
- ธุรกิจ: 29.08 ดอลลาร์/เดือน
- ไม่จำกัด: $82. 50/เดือน
Ecwidคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (560+ รีวิว)
เครื่องมือการขายอื่น ๆ
Shopify, BigCommerce และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซอื่น ๆ มอบชุดเครื่องมือที่ครบครัน ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตั้งค่าร้านค้าและการตลาดสินค้า แต่แล้วด้านอื่น ๆ ของธุรกิจคุณล่ะ? ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์อย่าง ClickUpช่วยให้คุณใช้เทมเพลตเพื่อสร้างบุคลิกผู้ใช้ หรือแม้แต่ร่างคำอธิบายสินค้าด้วยAI สร้างสรรค์
คลิกอัพ
เมื่อพูดถึงการขาย ClickUp มอบเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายให้กับคุณ สำหรับผู้เริ่มต้นClickUp สำหรับทีมขายมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับกระบวนการขายของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้มุมมองการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างรายการ ตาราง หรือบอร์ดแบบ Kanban ทำให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ข้อตกลง บัญชี และลูกค้าเป้าหมายได้ ?
คุณยังสามารถใช้ClickUp สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้อีกด้วย มุมมองที่ยืดหยุ่นช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายเป็นเรื่องง่าย ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณรวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้า—เพียงแค่เชื่อมต่ออีเมลของคุณกับ ClickUp ก็สามารถส่งการอัปเดตหรือทำให้การต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้นได้ทันที
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอีคอมเมิร์ซด้วย ClickUp
ClickUp ยังรองรับผู้ค้าด้วย—ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ หากคุณต้องการเขียนคำอธิบายสินค้าหรือเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ClickUp มีเครื่องมือเขียน AIที่จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้อย่างง่ายดาย ?
ในฐานะธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณจะมีเป้าหมายและเป้าหมายที่ต้องบรรลุเช่นกัน และ ClickUpเป็นหนึ่งในแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ไม่ว่าคุณจะติดตาม OKRs, บรรลุกำหนดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือทำให้ทีมของคุณทำงานตามเป้าหมายรายสัปดาห์ แพลตฟอร์มนี้ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นงานเฉพาะเจาะจงเพื่อมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัด และดูภาพรวมของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของทีมคุณ
สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่จะช่วยให้คุณสร้าง เปิดตัว และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณ ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ ติดตามข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ และผสานรวมกับ GitHub, GitLab และเครื่องมือพัฒนาอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ
ใช้เทมเพลตวางแผนเว็บไซต์ของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUpเพื่อสร้างคำอธิบายสินค้าและเนื้อหาประเภทอื่น ๆ สำหรับธุรกิจออนไลน์ของคุณ ✨
- รวมทีมของคุณบนแพลตฟอร์ม ClickUp เพื่อสร้าง, ร่วมมือ, ติดตามงาน, และบริหารร้านค้าของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว
- จัดการลูกค้าเป้าหมาย, ยอดขาย และความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเทมเพลต CRM ที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
- ผสานรวมกับบริการอีเมลยอดนิยม บริการคลาวด์ และเครื่องมือการขายที่ได้รับความนิยม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นในแอปพลิเคชันของคุณ
- ใช้ไวท์บอร์ดพร้อมมุมมองการทำงาน 15 แบบที่แตกต่างกัน รวมถึงรายการ บอร์ด แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ เพื่อแสดงภาพและทำงานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด และงานสำคัญอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับจัดการงาน ClickUp ไม่สามารถใช้สร้างหรือโฮสต์ร้านค้าอีคอมเมิร์ซได้ — แต่คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการโครงการและทรัพย์สินด้านการออกแบบ/พัฒนาเว็บไซต์ของคุณได้
- ผู้เริ่มต้นจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดที่แอปนี้มีให้
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขายเพื่อรับแผนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นด้วยซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซและ ClickUp
ซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสร้าง โฮสต์ และดำเนินร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ด้วยการเพิ่มแอปการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเข้าไป คุณจะสามารถควบคุมยอดขายและการตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างเนื้อหา และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะเจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการทุกงานเหล่านี้และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ—รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แคมเปญการตลาดแบบหลายช่องทาง ฯลฯ
พร้อมที่จะลองใช้หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีเพื่อค้นพบวิธีที่มันจะช่วยให้คุณเพิ่มความสำเร็จของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณให้สูงสุด