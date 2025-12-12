AI Stack แบบใดที่เหมาะกับเอเจนซีการตลาด?

คุณกำลังจมอยู่ในเครื่องมือ AI มากมายในตอนนี้
มีคนเสนอเครื่องมือสร้างเนื้อหาใหม่ทุกสัปดาห์ กล่องจดหมายของคุณมีแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่ 'เปลี่ยนเกม' ถึง 17 แพลตฟอร์ม และทีมของคุณยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับแคมเปญไหนที่ทำงานได้จริง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ การตัดสินใจว่าชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะสมกับเอเจนซี่การตลาดนั้นรู้สึกเหมือนกับการเล่นเกมเจงก้าด้วยงบประมาณของคุณ
คุณต้องการเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้สำหรับเนื้อหา แคมเปญ การวิเคราะห์ และการส่งมอบให้กับลูกค้า จะได้คะแนนพิเศษหากคุณไม่ต้องใช้แผนผังเพื่ออธิบายให้ทีมของคุณเข้าใจ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะอธิบายว่าอะไรที่ได้ผลและClickUpเข้ากับภาพรวมได้อย่างไร 🧩
องค์ประกอบหลักของชุดเครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่
คิดถึง AI stack เป็นระบบประสาทของเอเจนซีของคุณ แต่ละส่วนต้องสื่อสารกับส่วนอื่น ๆ หรือคุณก็แค่สร้างปัญหาใหญ่ขึ้น
นี่คือภาพที่ใกล้ขึ้น 👀
การนำเข้าข้อมูลและการเสริมข้อมูล
ข้อมูลไหลเข้าสู่หน่วยงานของคุณจากแหล่งที่มาหลายสิบแห่งทุกวัน. รายการ CRM, การคลิกเว็บไซต์, การเปิดอีเมล, การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์—ทั้งหมดนี้เล่าเรื่องราวได้หากคุณรู้วิธีฟัง.
โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เหมาะสมจะรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเหล่านี้เข้าด้วยกันและเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ซึ่งอาจรวมถึง:
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ที่จัดอันดับผู้มีโอกาสซื้อตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
- โปรไฟล์ลูกค้า ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณหรือเยี่ยมชมหน้าแสดงราคาของคุณ
- ตัวกระตุ้นพฤติกรรม ที่แจ้งเตือนคุณเมื่อลูกค้าแสดงสัญญาณของโอกาสในการขยายตัวหรือความเสี่ยงที่จะเลิกใช้บริการ
- การเสริมข้อมูล ที่เพิ่มรายละเอียดด้านข้อมูลบริษัทและข้อมูลประชากรศาสตร์ให้กับบันทึกข้อมูลติดต่อพื้นฐาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? เอเจนซี่ Papert Koenig Lois (PKL) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1960 ที่แมนฮัตตันกลายเป็นเอเจนซี่โฆษณาแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การสร้างเนื้อหาและงานสร้างสรรค์
ทีมของคุณจำเป็นต้องผลิตเนื้อหาในปริมาณมาก แต่กระบวนการสร้างเนื้อหาในขั้นต้นนั้นกินเวลาที่มีค่าเครื่องมือการตลาดด้วย AIในหมวดหมู่นี้จะช่วยจัดการงานหนักในการเขียนร่างแรกและรูปแบบต่างๆ
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือเหล่านี้:
- สร้างข้อความโฆษณาหลายรูปแบบสำหรับการทดสอบบนแพลตฟอร์มต่างๆ
- สร้างแนวคิดภาพและออกแบบรูปแบบต่างๆ สำหรับการนำเสนอแก่ลูกค้า
- สร้างลำดับอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- สร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียและโพสต์ในรูปแบบที่หลากหลายในปริมาณมาก
- ร่างสคริปต์วิดีโอและสตอรี่บอร์ดสำหรับเนื้อหาแคมเปญ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกผู้ช่วยเขียน AI สำหรับการสร้างเนื้อหา
การอัตโนมัติและการประสานงานแคมเปญ
การดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, โฆษณาแบบชำระเงิน และเว็บไซต์ของคุณต้องอาศัยการประสานงานอย่างต่อเนื่องเครื่องมือประสานงานด้วย AIจะจัดการตรรกะและจังหวะเวลาในทุกช่องทางเหล่านี้
ระบบจัดการงานเช่น:
- การเริ่มลำดับอีเมลเมื่อมีคนดาวน์โหลดแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าจากโฆษณาแบบชำระเงินของคุณ
- ปรับงบประมาณโฆษณาในแต่ละแพลตฟอร์มตามข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งเนื้อหาหน้า landing page ตามแหล่งที่มาของทราฟฟิกและกลุ่มเป้าหมาย
- ขับเคลื่อนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านลำดับการดูแลตามระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
- การประสานงานการกำหนดเป้าหมายใหม่ข้ามหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
การวิเคราะห์, รายงาน, และข้อมูลเชิงลึก
การรายงานลูกค้าโดยทั่วไปหมายถึงการดึงข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม การสร้างสเปรดชีต และการสร้างงานนำเสนอ เครื่องมือวิเคราะห์ด้วย AI จะทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้อัตโนมัติและเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเข้าไปด้วย
ความสามารถหลักประกอบด้วย:
- การสร้างรายงานอัตโนมัติที่ดึงข้อมูลจากเครื่องมือของคุณและจัดรูปแบบให้พร้อมสำหรับลูกค้า
- การวัดผลแบบข้ามช่องทางที่แสดงให้เห็นว่าจุดสัมผัสใดมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่เน้นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
- แดชบอร์ดการตลาดแบบเรียลไทม์ที่ให้การมองเห็นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่คาดการณ์ผลลัพธ์ของแคมเปญตามแนวโน้มปัจจุบัน
การร่วมมือและการจัดการกระบวนการทำงาน
ความวุ่นวายภายในสามารถทำลายประสิทธิภาพของหน่วยงานได้ เครื่องมือเหล่านี้สร้างโครงสร้างรอบวิธีการที่งานเคลื่อนผ่านทีมของคุณและออกไปยังลูกค้า
ค้นหา ระบบที่รองรับ:
- การจัดสรรงานอัตโนมัติตามขั้นตอนของโครงการและศักยภาพของทีม
- กระบวนการอนุมัติที่ส่งมอบงานไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมตามลำดับ
- พอร์ทัลลูกค้าที่รวบรวมงานส่ง ผลตอบรับ และการสื่อสารไว้ในที่เดียว
- แม่แบบโครงการที่มาตรฐานวิธีการดำเนินการแคมเปญประเภทที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ระบบแจ้งเตือนที่ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลโดยไม่ทำให้กล่องจดหมายรก
การผสานรวมและความสามารถในการขยายขนาด
นี่คือรากฐานที่ช่วยยึดทุกอย่างไว้ด้วยกัน เครื่องมือ AI ของคุณจำเป็นต้องสามารถสื่อสารกันเองและขยายตัวได้เมื่อคุณเพิ่มจำนวนลูกค้า
องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่:
- การเชื่อมต่อ API ที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้ข้อมูลไหลระหว่างเครื่องมือได้โดยอัตโนมัติ
- สถาปัตยกรรมแบบหลายลูกค้าที่เก็บข้อมูลและแคมเปญของลูกค้าแต่ละรายแยกจากกัน แต่สามารถจัดการได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
- ระบบการทำงานอัตโนมัติที่จัดการงานซ้ำๆ ในทุกบัญชีของคุณ
- การผสานระบบแบบกำหนดเองที่เชื่อมต่อเครื่องมือและกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
การมีรากฐานที่ถูกต้องหมายถึงการเพิ่มลูกค้าใหม่โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดทีมหรือความพยายามด้วยตนเองตามสัดส่วน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แยก AI ด้านความคิดสร้างสรรค์ออกจาก AI ที่ใช้ในกระบวนการทำงาน AI ด้านความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการระดมความคิดและปรับปรุงแคมเปญ ส่วน AI ที่ใช้ในกระบวนการทำงานจะจัดการกับขั้นตอนภายในองค์กร เช่น การติดตามเวลา สรุปการเรียกเก็บเงิน หรือการคาดการณ์ทรัพยากร การแยกทั้งสองออกจากกันจะช่วยให้เครื่องมือสร้างสรรค์ไม่ถูกรบกวนด้วยงานด้านโลจิสติกส์
วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเลเยอร์
นี่คือวิธีการเข้าถึงชุดเครื่องมือ AI ของเอเจนซี่การตลาดของคุณอย่างมีกลยุทธ์ 📊
ขั้นตอนที่ 1: กำหนด 'เขตคุณค่า' ของเอเจนซี่ของคุณ
เริ่มต้นด้วยการระบุจุดที่เอเจนซี่การตลาด AIของคุณสร้างผลกระทบที่วัดผลได้อย่างสม่ำเสมอมากที่สุด 'โซนคุณค่า' นี้อาจเป็นงานสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ดี ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือการดำเนินแคมเปญแบบครบวงจรในทุกขั้นตอนของ funnel ให้ความชัดเจนกับเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะจะเป็นจุดยึดในการตัดสินใจทุกอย่างที่ตามมา
เพื่อให้สิ่งนี้ชัดเจน:
- รายการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและผลลัพธ์ของลูกค้า
- จับคู่ผลลัพธ์เหล่านั้นกับกระบวนการและบทบาทที่อยู่เบื้องหลัง
- ระบุงานใดที่ต้องการการปรับปรุงหรือการสนับสนุนด้านระบบอัตโนมัติมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานของคุณประสบความสำเร็จในการส่งมอบแคมเปญที่รวดเร็ว ให้ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและการตรวจสอบงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใน ClickUp คุณสามารถสร้างพื้นที่ (Spaces) รอบบริการหลักแต่ละประเภท เช่น 'กลยุทธ์แคมเปญ' หรือ 'การผลิตเนื้อหา' ภายในพื้นที่เหล่านี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์ มอบหมายการอนุมัติ และติดตามงานที่ต้องส่งมอบผ่านงานใน ClickUp ได้
การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่การส่งมอบที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณได้รับการสนับสนุนด้วยกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบระบบที่คุณมีอยู่และระบุช่องว่าง
ก่อนที่จะเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ ให้ทำการตรวจสอบสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว. ให้ทำรายการเครื่องมือทุกชิ้นที่ทีมของคุณใช้อยู่ในปัจจุบัน ใครใช้มัน ค่าใช้จ่าย และตำแหน่งที่มันอยู่ในระบบของคุณ. รวมถึงเครื่องมือที่ไม่ได้เป็นทางการที่สมาชิกทีมแต่ละคนได้นำมาใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการด้วย.
ขั้นตอนต่อไปคือส่วนที่สำคัญที่สุด: รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นประจำทุกวัน. นัดหมายการสนทนา 15 นาที กับสมาชิกทีมจากบทบาทต่าง ๆ. ถามคำถามที่เฉพาะเจาะจง:
- คุณกำลังคัดลอกข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มด้วยตนเองที่ไหนบ้าง?
- เครื่องมือใดที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์?
- งานอะไรที่ใช้เวลานานเป็นสองเท่าที่ควรจะเป็น?
- งานส่งมอบของลูกค้าใดที่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบหลายระบบ?
จุดเสียดสีเหล่านี้เผยให้เห็นช่องว่างที่แท้จริงของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าทีมคอนเทนต์ของคุณใช้เวลาห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการจัดรูปแบบโพสต์บล็อกใหม่ เพราะระบบจัดการเนื้อหาของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเขียน AI ได้ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโฆษณาของคุณกำลังสร้างรายงานใหม่ด้วยตนเอง เพราะแพลตฟอร์มโฆษณาและแดชบอร์ดวิเคราะห์ของคุณไม่สามารถสื่อสารกันได้ นี่คือช่องว่างที่ควรแก้ไข
📮ClickUp Insight: ในขณะที่34% ของผู้ใช้มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในระบบ AI แต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "เชื่อแต่ต้องตรวจสอบ" เครื่องมือที่ทำงานแบบเดี่ยวและไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณ มักมีความเสี่ยงสูงที่จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ
นี่คือเหตุผลที่เราสร้าง ClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการร่วมมือของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ และผสานรวมเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก. รับคำตอบตามบริบทโดยไม่ต้องสลับไปมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 2-3 เท่า.
ขั้นตอนที่ 3: จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานข้ามฟังก์ชันได้
การผสานรวมที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่เปลี่ยนเครื่องมือแต่ละชิ้นให้กลายเป็นระบบที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อคุณกำลังประเมินตัวเลือกต่างๆ ให้มองหาเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับ CRM แพลตฟอร์มโฆษณา และเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเนื้อหาของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดการแคมเปญใน ClickUp การเชื่อมต่อกับ Google Ads จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถดูสถานะของแคมเปญ, ค่าใช้จ่าย, และข้อมูลประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องออกจากเวิร์กสเปซ ซึ่งช่วยลดการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมการตลาด, ทีมวิเคราะห์, และทีมบริการลูกค้า
เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของการผสาน ให้ทดสอบสิ่งต่อไปนี้:
- ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟ: เครื่องมือนี้สามารถซิงค์กับแพลตฟอร์มหลักสามอันดับแรกของคุณได้หรือไม่?
- การสนับสนุน API: คุณสามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดมากหรือไม่?
- การไหลของข้อมูลสองทาง: การอัปเดตสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งสองทิศทางหรือไม่?
ClickUp ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อสำหรับระบบ AI ทั้งหมดของคุณ แทนที่จะบังคับให้ทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสร้างความคิดสร้างสรรค์ แพลตฟอร์มวิเคราะห์ และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ClickUp สร้างพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ทุกอย่างอยู่รวมกันในที่เดียว รายละเอียดเนื้อหา แดชบอร์ดประสิทธิภาพ งาน และข้อเสนอแนะจากลูกค้าทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว
ขั้นตอนที่ 4: พิจารณาค่าใช้จ่าย, ระยะเวลาการเรียนรู้, และความต้องการในการขยายตัวของลูกค
ต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดนั้นครอบคลุมมากกว่าค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ควรคำนึงถึงเวลาในการติดตั้ง ความต้องการในการฝึกอบรม และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย
แพลตฟอร์มข่าวกรองการตลาดที่มีความซับซ้อนอาจมีค่าใช้จ่าย $500 ต่อเดือน แต่หากทีมของคุณต้องการการฝึกอบรม 20 ชั่วโมง และยังคงใช้เพียง 30% ของคุณสมบัติทั้งหมด คุณกำลังจ่ายเงินเกินความจำเป็นสำหรับความซับซ้อนที่คุณไม่ต้องการ
คิดล่วงหน้าถึงสถานการณ์การเติบโตของลูกค้าด้วยตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง. แบบจำลองการกำหนดราคาของเครื่องมือนี้จะทำงานได้หรือไม่เมื่อคุณเพิ่มลูกค้าอีก 10 ราย? บางแพลตฟอร์มคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้ (สามารถจัดการได้) ในขณะที่บางแพลตฟอร์มคิดค่าบริการตามบัญชีลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว) หรือตามปริมาณข้อมูล (ไม่สามารถคาดการณ์ได้).
คำนวณดู: หากคุณมีลูกค้าอยู่ 8 รายในวันนี้ และตั้งเป้าไว้ที่ 20 รายภายใน 18 เดือน ให้คำนวณราคาของเครื่องมือที่ทั้งสองปริมาณ จากนั้นทดสอบความจุการดำเนินงานโดยการสอบถามผู้ใช้ปัจจุบันว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าลงเมื่อมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นหรือเมื่อมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือไม่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติต่อชุดเครื่องมือ AI ของคุณเหมือนกับลูกค้า ให้การทบทวนรายไตรมาส, KPI และการทบทวนย้อนหลัง ตรวจสอบว่าฟีเจอร์ AI ใดที่ช่วยประหยัดเวลาหรือเพิ่ม ROI ของแคมเปญได้จริง และตัดฟีเจอร์ที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป หากมันไม่ทำหน้าที่ตามที่ควร นั่นคือการขยายขอบเขตงานที่ไม่ได้ตั้งใจ
ขั้นตอนที่ 5: สร้างแผนการเปิดตัวแบบเป็นขั้นตอน
ต้านทานความอยากที่จะปรับปรุงระบบทั้งหมดของคุณพร้อมกันทั้งหมด แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ดำเนินการปรับปรุงอย่างเป็นระบบซึ่งช่วยลดการรบกวนและอนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางได้ นี่อาจดูเหมือน:
ระยะนำร่อง (30-45 วัน)
เริ่มต้นเล็ก ๆ โดยใช้เครื่องมือใหม่กับ บัญชีทีมหรือลูกค้าเพียงหนึ่งรายที่เต็มใจ ในอุดมคติ กลุ่มนี้ควรมีความอยากรู้อยากเห็นพอที่จะทดลองใช้ และซื่อสัตย์พอที่จะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
จำกัดขอบเขตให้เหลือเพียง กรณีการใช้งานที่ชัดเจนหนึ่งกรณี เช่น การใช้แพลตฟอร์มเนื้อหา AI เพื่อสร้างโครงร่างบล็อกเท่านั้นสำหรับลูกค้าเพียงรายเดียว
ตลอดระยะเวลาการทดสอบ ควรให้ความสำคัญกับการบันทึกสิ่งที่ได้ผล ประหยัดเวลา และจุดที่มีปัญหาเกิดขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มอบพื้นที่ร่วมกันให้กับกลุ่มนำร่องของคุณเพื่อบันทึกสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ราบรื่นด้วยClickUp Docs นักเขียนสามารถทิ้งบันทึกเกี่ยวกับคุณภาพของเนื้อหาไว้ได้ ในขณะที่บรรณาธิการสามารถเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น ความไม่สอดคล้องของโทนเสียง เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ข้อมูลเชิงลึกจึงเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้นสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนว่าอะไรควรขยายผล นอกจากนี้ เอกสารยังสามารถเชื่อมโยงภายในงานได้ ดังนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานนำร่องจะมีบริบทที่ครบถ้วน
ระยะการนำไปใช้ (60-90 วัน)
เมื่อทีมนำร่องของคุณพิสูจน์คุณค่าของเครื่องมือแล้ว ให้เชิญทีมอื่น ๆ เข้าร่วมเพิ่มเติม โดยยังคงให้กลุ่มเดิมเป็นผู้นำภายในองค์กร
เป้าหมายคือการทำให้การเรียนรู้รู้สึกเหมือนมีผู้แนะนำมากกว่าการถูกบังคับ คู่มือเริ่มต้นที่สร้างจากบทเรียนของผู้ทดลองใช้จะทำงานได้ดีกว่าเอกสารจากผู้ขายมาก โดยเฉพาะเมื่อมันใช้ภาษาที่ทีมของคุณเข้าใจ นอกจากนี้คุณควรติดตามรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อจับสัญญาณการลดลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ระยะการเพิ่มประสิทธิภาพ (กำลังดำเนินการ)
เมื่อเครื่องมือถูกติดตั้งอย่างสมบูรณ์แล้ว ให้เปลี่ยนความสนใจไปที่การสกัดคุณค่าสูงสุด. วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเพื่อระบุคุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้.
ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณใช้แพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาด้วย AIเฉพาะสำหรับร่างแรกเท่านั้น แต่แพลตฟอร์มนั้นมีการฝึกอบรมเรื่องน้ำเสียงของแบรนด์ คุณควรลงทุนเวลาในการปรับแต่งฟีเจอร์นั้นให้เหมาะสม โอกาสในการผสานการทำงานที่คุณมองข้ามไปในช่วงเริ่มต้นจะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญที่นี่
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: สำหรับข้อมูลจริงเกี่ยวกับการปรับตัวของทีม ลองใช้ClickUp Analytics คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังใช้งานเครื่องมือ PM ของ ClickUp เป็นประจำทุกวัน แผนกใดที่สำรวจฟีเจอร์ขั้นสูง และจุดที่การเข้าสู่ระบบเริ่มลดลง รูปแบบเหล่านี้สะท้อนถึงระดับความมั่นใจของผู้ใช้
ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกิจกรรมรายวันอาจบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นในช่วงแรกที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การลดลงอย่างรวดเร็วอาจบ่งบอกถึงความสับสนหรือความเหนื่อยล้า เมื่อคุณสังเกตเห็นการลดลงนั้นตั้งแต่เนิ่นๆ คุณสามารถเข้าไปแทรกแซงก่อนที่การไม่มีส่วนร่วมจะแพร่กระจายออกไป
ตัวอย่างโครงสร้าง AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
การดำเนินแคมเปญการตลาดด้วย AIจะรวดเร็วขึ้นเมื่อเครื่องมือของคุณทำงานร่วมกัน นี่คือตัวอย่างชุดเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้ทีมการตลาดจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย สร้างเนื้อหา และติดตามผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของแต่ละเครื่องมือ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|เคลียร์บิต
|การเสริมข้อมูลบริษัทแบบเรียลไทม์สำหรับทีมการตลาด B2B
|ระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตน, สัญญาณความตั้งใจ, การผสาน CRM แบบเนทีฟ (Salesforce, HubSpot, Marketo)
|ราคาตามความต้องการ
|ดินเหนียว
|การรวบรวมและเสริมข้อมูลจากหลายแหล่งสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายในหน่วยงานขนาดใหญ่
|แหล่งข้อมูลมากกว่า 50 แห่ง, การเสริมข้อมูลแบบน้ำตก, ตรรกะเงื่อนไข, การเชื่อมต่อกับระบบ CRM
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149/เดือน
|Apollo. io
|ข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมในการขายสำหรับทีมขายเชิงรุก
|ฐานข้อมูลผู้ติดต่อมากกว่า 270 ล้านราย, การเรียงลำดับอีเมล, ระบบโทรอัตโนมัติในตัว, ซิงค์กับ CRM
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน/ผู้ใช้
|AdCreative. ai
|การทดสอบรูปแบบโฆษณาและการสร้างเนื้อหาสำหรับนักการตลาดที่ต้องการผลลัพธ์
|การสร้างโฆษณาและข้อความโดย AI, โฆษณาวิดีโอ, การทำนายการมีส่วนร่วม, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน
|Canva
|การออกแบบอเนกประสงค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมการตลาดขนาดเล็ก
|เครื่องมือ Magic Studio AI, Beat Sync, ลบ/แก้ไขอัจฉริยะ, รองรับมากกว่า 100 ภาษา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน/ผู้ใช้
|Jasper AI
|การปรับแต่งเสียงแบรนด์และความสม่ำเสมอของเนื้อหาสำหรับทีมการตลาดแบรนด์
|การสร้างเนื้อหาด้วย AI, คู่มือสไตล์แบรนด์, 29 ภาษา, การผสานกับ Surfer SEO/Copyscape
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือน/ผู้ใช้
|เซิร์ฟเฟอร์ SEO
|การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและ SEO สำหรับนักการตลาดและเอเจนซี่
|คะแนนเนื้อหาแบบเรียลไทม์, เครื่องมือวิเคราะห์ SERP, โครงร่างเนื้อหา, การตรวจสอบประสิทธิภาพการปรับแต่ง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|โคลด
|การสังเคราะห์งานวิจัยและการสร้างเนื้อหาแบบยาวสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่
|บริบทโทเค็น 200,000 รายการ, อัปโหลดไฟล์, ประวัติการสนทนาแบบถาวร, รูปแบบการตอบกลับ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Zapier
|ระบบอัตโนมัติ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดครอบคลุมกว่า 6,000 แอปสำหรับเอเจนซี่
|Zaps แบบหลายขั้นตอน, เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI, การตรวจสอบข้อผิดพลาด, แม่แบบเวิร์กโฟลว์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
|สร้าง
|ระบบอัตโนมัติทางภาพและการประสานงานกระบวนการทำงานสำหรับผู้จัดการโครงการของเอเจนซี
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, การเชื่อมต่อ API, การกำหนดเวลาสถานการณ์, การสนับสนุนตัวแทน AI
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน
|ลุคเกอร์ สตูดิโอ
|การวิเคราะห์และรายงานในระบบนิเวศของ Google สำหรับเอเจนซี่ที่มีลูกค้าหลายราย
|การผสมผสานข้อมูลจากหลายแหล่ง, ตัวแปลโค้ด, แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ, การควบคุมการแชร์
|ราคาตามความต้องการ
|ซูเปอร์เมตริกส์
|ระบบอัตโนมัติของท่อข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การตลาดสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
|แหล่งข้อมูลมากกว่า 150 แห่ง, อัปเดตอัตโนมัติ, การทำให้เป็นมาตรฐาน, Supermetrics Agents
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $37/เดือน
|Funnel. io
|การจัดเก็บข้อมูลการตลาดและการรายงานสำหรับเอเจนซี่ขนาดใหญ่
|600+ ตัวเชื่อมต่อ, การเติมข้อมูลอัตโนมัติ, การแปลงสกุลเงิน, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI Data Chat
|ราคาตามความต้องการ
|คลิกอัพ
|การจัดการแบบครบวงจรของกระบวนการทำงานส่งมอบงานให้กับลูกค้าสำหรับเอเจนซี
|การจัดการโครงการ/งาน เอกสารขับเคลื่อนด้วย AI แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ แชท การติดตามเวลา
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|สแต็ก เอไอ
|การปรับใช้ AI และการทำงานอัตโนมัติสำหรับองค์กรและหน่วยงานขนาดใหญ่
|เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบภาพ, รองรับ RAG, แชทบอทตามบทบาท, เครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้อง
|ราคาตามความต้องการ
|ไฮเกิล
|แพลตฟอร์มการตลาดแบบไวท์เลเบลสำหรับเอเจนซี่
|ระบบ CRM แบบไม่มีแบรนด์, ตัวสร้าง SMS/อีเมล/ช่องทาง, โหมด SaaS, เครื่องมือคัดลอก/เวิร์กโฟลว์ด้วย AI
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $97/เดือน
📌 การเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลและรายชื่อลูกค้า
1. Clearbit (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลบริษัทแบบเรียลไทม์)
Clearbit (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ HubSpot) เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตนให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายที่สามารถระบุตัวตนได้ โดยไม่ต้องยุ่งยาก แพลตฟอร์มนี้จะดึงข้อมูลมากกว่า 100 จุดเกี่ยวกับบริษัทและผู้ติดต่อทันทีที่มีคนเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องค้นคว้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือนำเข้าสเปรดชีตที่ล้าสมัยอีกต่อไป Clearbit จะเพิ่มข้อมูลบริษัทและข้อมูลทางเทคโนโลยีลงในฐานข้อมูล CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clearbit
- ระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตนและเปิดเผยข้อมูลบริษัทแบบเรียลไทม์ด้วย Clearbit Reveal
- สัญญาณแสดงเจตนาการเข้าถึงที่บ่งบอกว่าผู้มุ่งหวังรายใดกำลังค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหาเช่นเดียวกับของคุณอยู่
- ผสานข้อมูลการเสริมสร้างเข้ากับ Salesforce, HubSpot, Marketo และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อแบบเนทีฟ
ข้อจำกัดของ Clearbit
- ความถี่ในการรีเฟรชข้อมูลไม่สม่ำเสมอเสมอไป
- ความถูกต้องของข้อมูลอาจแตกต่างกันสำหรับบริษัทที่อยู่นอกอเมริกาเหนือและยุโรป
- แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูล B2B เป็นหลัก ทำให้มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับแคมเปญ B2C
ราคาของ Clearbit
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Clearbit
- G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อมีคำถามใหม่เข้ามา ทีมของคุณมักไม่มีเวลาที่จะรวบรวมข้อมูลว่ามาจากไหนหรือได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างClickUp Formsจะจัดการการรับข้อมูลเบื้องต้นให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์ม ร่วมงานกับเรา ของคุณ ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นงานในทันที
คำตอบที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในช่องข้อมูลที่กำหนดเองของ ClickUpทันที เช่น แหล่งที่มาของลีด สถานะการเสริมข้อมูล และขั้นตอนของการติดต่อ ดังนั้นทีมของคุณจึงสามารถเปิดงานและทราบข้อมูลได้ทันที: ลีดจาก Instagram ข้อมูลครบถ้วน รอการติดตามผล
2. เคลย์ (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง)
Clay ใช้การเสริมข้อมูลแบบน้ำตก ซึ่งหมายความว่ามันจะพยายามใช้แหล่งข้อมูลที่มีราคาถูกกว่าก่อนโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการระดับพรีเมียม
ยิ่งไปกว่านั้น Clay ยังเชื่อมต่อกับ LinkedIn, Apollo, Clearbit และ API อื่น ๆ อีกหลายสิบรายการ จากนั้นให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองโดยใช้ AI เพื่อประเมินคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ร่างข้อความส่วนบุคคล หรือเรียกใช้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของดินเหนียว
- เข้าถึงแหล่งข้อมูลมากกว่า 50 แหล่ง รวมถึง LinkedIn, Apollo, Clearbit และ PeopleDataLabs ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
- สร้างตรรกะเงื่อนไขที่กระตุ้นเส้นทางเสริมที่แตกต่างกันตามคุณภาพของข้อมูลหรือลักษณะของลีด
- ส่งออกข้อมูลที่สมบูรณ์ไปยังระบบ CRM หรือเครื่องมือการติดต่อของคุณได้โดยตรงผ่านการผสานระบบแบบเนทีฟ
ข้อจำกัดของดินเหนียว
- ต้นทุนเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อดำเนินการเสริมข้อมูลขนาดใหญ่ข้ามแหล่งข้อมูลหลายแห่ง
- การผสานรวมบางอย่างให้ความรู้สึกไม่เสถียรเท่ากับการใช้งาน SaaS ที่พัฒนาขึ้นโดยตรง
ราคาของดินเหนียว
- ฟรี
- เริ่มต้น: $149/เดือน
- นักสำรวจ: $349/เดือน
- ข้อดี: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของดินเหนียว
- G2: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีดำเนินการตรวจสอบตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. Apollo.io (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย)
Apollo. io ผสานฐานข้อมูลผู้ติดต่อมากกว่า 270 ล้านรายเข้ากับระบบส่งอีเมลแบบลำดับอัตโนมัติและฟังก์ชันโทรออกในตัว คุณสามารถกรองกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์มากกว่า 65 รายการ รวมถึงตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท เทคโนโลยีที่ใช้ และความตั้งใจในการจ้างงาน
แพลตฟอร์มจะประเมินคะแนนของแต่ละลีดตามสัญญาณการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อได้ Apollo ยังติดตามการเปิดอีเมล การคลิก และการตอบกลับแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณสามารถเห็นได้ว่าข้อความใดที่ได้รับความสนใจและข้อความใดที่ไม่ได้รับการตอบรับ
Apollo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ส่งอีเมลซีเควนซ์ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มและติดตามการเปิด การคลิก และการตอบกลับแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงฟังก์ชันการโทรในตัวที่ช่วยให้คุณโทรหาลูกค้าเป้าหมายได้โดยไม่ต้องสลับไปยังระบบโทรศัพท์แยกต่างหาก
- ซิงค์ข้อมูลติดต่อที่สมบูรณ์และประวัติการมีส่วนร่วมไปยัง ClickUp, HubSpot หรือ CRM ที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ Apollo. io
- การส่งอีเมลอาจไม่สำเร็จหากไม่ทำการอุ่นโดเมนการส่งอย่างเหมาะสม
- อัตราการตีกลับสูงถูกพบในการทดสอบผู้ใช้เมื่อใช้สำหรับการติดต่อครั้งแรก
Apollo. io ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $149/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ส่วนเสริมขาเข้า: $149/เดือน ต่อทีม
Apollo. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (9,210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 375 รายการ)
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รักษาความต่อเนื่องเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีความคืบหน้า เมื่อการเสริมข้อมูลเสร็จสิ้นระบบอัตโนมัติของ ClickUpจะอัปเดตงานของลูกค้าหรือแคมเปญที่เกี่ยวข้องทันที
ทีมขายและทีมส่งมอบจะเห็นบริบทล่าสุดทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การติดตามผลไม่สะดุด และการส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น
📌 การสร้างสรรค์
4. AdCreative. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบความหลากหลายของโฆษณา)
AdCreative. ai สร้างโฆษณาหลากหลายรูปแบบได้หลายร้อยแบบในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยอิงตามเป้าหมายของแคมเปญและแนวทางของแบรนด์ของคุณ แพลตฟอร์มนี้วิเคราะห์โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงนับล้านรายการจากหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบออกแบบใดที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแปลง
นอกเหนือจากภาพนิ่งแล้ว AdCreative. ai ยังสร้างข้อความโฆษณาที่หลากหลายและสามารถสร้างวิดีโอโฆษณาจากทรัพย์สินทางภาพที่คุณมีอยู่ได้
คุณสมบัติเด่นของ AdCreative. ai
- ดูคะแนนการมีส่วนร่วมที่คาดการณ์ไว้สำหรับแต่ละชิ้นงานก่อนเริ่มแคมเปญ
- สร้างวิดีโอโฆษณาโดยอัตโนมัติจากภาพนิ่งและสินทรัพย์สินค้า
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรใดตอบสนองต่อรูปแบบสร้างสรรค์เฉพาะได้ดีที่สุด
ข้อจำกัดของ AdCreative. ai
- การออกแบบที่สร้างโดย AI บางครั้งขาดความประณีตเทียบเท่าโฆษณาที่สร้างสรรค์โดยมืออาชีพ
- ตัวเลือกการปรับแต่งรู้สึกจำกัดเมื่อพยายามให้ตรงกับแนวทางของแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงสูง
- คุณภาพการสร้างวิดีโอไม่เทียบเท่ากับซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอเฉพาะทาง
ราคาของ AdCreative. ai
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนเริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $39/เดือน
- แผนสำหรับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $249/เดือน
- แผนสูงสุด: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
AdCreative. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (790+ รีวิว)
- Capterra: 3. 4/5 (160+ รีวิว)
5. Canva (ดีที่สุดสำหรับการออกแบบที่หลากหลาย)
Magic Studio ของ Canva นำ AI เข้าสู่กระบวนการออกแบบที่นักการตลาดส่วนใหญ่ใช้เป็นประจำทุกวันโดยตรง
Magic Design สร้างสไลด์นำเสนอ, โพสต์โซเชียลมีเดีย หรือสื่อการตลาดที่สมบูรณ์จากข้อความเพียงไม่กี่คำ Magic Eraser ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพโดยไม่ทิ้งร่องรอยการแก้ไขที่เห็นได้ชัด ในขณะที่ Magic Edit ช่วยให้คุณเพิ่มหรือแทนที่องค์ประกอบในภาพผ่านคำอธิบายข้อความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ซิงค์วิดีโอตัดต่ออัตโนมัติตามจังหวะเพลงด้วย Beat Sync
- แปลแบบแปลนเป็นภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษา พร้อมรักษาการจัดวางและลำดับความสำคัญทางสายตา
- สร้างเสียงพากย์จากข้อความด้วยเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียง AI
ข้อจำกัดของ Canva
- นักออกแบบขั้นสูงพบว่าแนวทางที่ใช้เทมเพลตมีข้อจำกัดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- การจัดระเบียบไฟล์กลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงเมื่อจัดการงานออกแบบสำหรับลูกค้าหลายราย
- ตัวเลือกการส่งออกมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ออกแบบระดับมืออาชีพ เช่น Adobe Creative Suite
ราคาของ Canva
- ฟรี (เข้าถึง AI ได้จำกัด)
- ข้อดี: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (6,055+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,935+ รีวิว)
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รักษาแนวคิดโฆษณาของคุณให้สอดคล้องกันตั้งแต่การระดมความคิดครั้งแรก
ไวท์บอร์ดใน ClickUpช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณสามารถวางแผนไอเดียและรวบรวมข้อมูลอ้างอิงทางภาพไว้ในที่เดียว ซึ่งทีมบัญชีของคุณสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว และหากคุณต้องการทิศทางใหม่ ๆ ระหว่างการหารือ คุณสามารถใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ในระบบของคุณเพื่อสร้างภาพได้โดยตรงบนบอร์ด
ทุกคนมองเห็นทิศทางเดียวกัน และทีมของคุณสามารถขับเคลื่อนจากแนวคิดไปสู่ร่างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
📌 การสร้างเนื้อหาและการทำ SEO
6. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและรักษาความสม่ำเสมอของเสียงแบรนด์)
Jasper AI สร้างเนื้อหาการตลาดที่ฟังดูเหมือนแบรนด์ของคุณ เครื่องมือนี้เรียนรู้เสียงของแบรนด์คุณผ่านคู่มือสไตล์ที่กำหนดเอง ซึ่งคุณสามารถกำหนดโทนเสียง ความชอบด้านคำศัพท์ และเสาหลักของข้อความได้ จากนั้นจะนำแนวทางเหล่านั้นไปใช้กับบทความบล็อก คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล และข้อความโฆษณา
นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานกับ Surfer SEO และ Copyscape ได้เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นต้นฉบับและมีการจัดอันดับที่ดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- สั่งงาน Jasper ผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ เช่น 'ขยายส่วนนี้' หรือ 'เขียนบทนำที่น่าสนใจ'
- สร้างเนื้อหาใน 29 ภาษา พร้อมรักษาเอกลักษณ์และสไตล์ของแบรนด์
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกันและกระบวนการอนุมัติ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- เนื้อหาส่วนใหญ่มักต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สำนวนซ้ำซาก
- ราคาสูงเมื่อเทียบกับตัวเลือก Jasper AIอื่น ๆ และอาจไม่เหมาะกับงบประมาณที่จำกัด
ราคา Jasper AI
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (1,260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,850+ รีวิว)
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: คุณไม่ควรต้องเปิดแท็บถึงสี่แท็บเพียงเพื่อจะส่งงานเขียนชิ้นเดียว เมื่อนักเขียนร่างงานใน ClickUp Docs ทุกอย่างตั้งแต่บันทึกการระดมความคิดไปจนถึงงานเขียนขั้นสุดท้ายจะเชื่อมโยงกับงานของลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ด้วย ClickUp Brain ที่ติดตั้งมาในตัว นักเขียนสามารถพัฒนาเนื้อหาฉบับแรก ปรับโทนให้กระชับ หรือเปลี่ยนแนวคิดยาวให้กลายเป็นข้อความสั้นสำหรับแคมเปญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียจังหวะการทำงาน ระบบช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนซึ่งทำให้ทีมทำงานช้าลง
✅ ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- เขียนร่างแรกของส่วนฮีโร่สำหรับหน้าแลนดิ้งเพจของ [แบรนด์] โทน: มั่นใจแต่เรียบง่าย รวมถึงตัวเลือกหัวข้อหลักสามตัวเลือกและข้อความเสริมหนึ่งข้อความ
- ย่อเนื้อหาในเอกสารนี้ให้เหลือเพียงแปดบรรทัดสั้น ๆ สำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย โดยต้องดึงดูดความสนใจและหยุดสายตาผู้อ่านให้ได้โดยไม่ฟังดูเหมือนการโฆษณา
- สร้างมุมการนำเสนอหกแบบสำหรับข้อความแคมเปญเดียวกัน แต่ละมุมควรเปลี่ยนกรอบอารมณ์: กล้าหาญ, สนุกสนาน, นำโดยผู้เชี่ยวชาญ, เข้าอกเข้าใจ, ท้าทาย, และเรียบง่าย
- ปรับข้อความนี้ให้เป็นอีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ดูแลให้ย่อความสั้น กระชับ การเปลี่ยนผ่านเป็นธรรมชาติ และนำเสนอคุณค่าอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น
- ปรับข้อความนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงบนของช่องทางการขาย (Top-of-Funnel), ช่วงกลางของช่องทางการขาย (Mid-Funnel) และช่วงล่างของช่องทางการขาย (Bottom-of-Funnel) ปรับระดับน้ำเสียง รายละเอียด และความสำคัญของปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ให้เหมาะสม
7. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหา)
Surfer SEO วิเคราะห์หน้าเว็บที่มีอันดับสูงสำหรับคำหลักเป้าหมายของคุณ และบอกคุณอย่างชัดเจนว่าควรรวมอะไรไว้ในเนื้อหาของคุณ แทนที่จะเดาว่าควรครอบคลุมหัวข้อใด Surfer จะแสดงคำที่เกี่ยวข้องและคำถามที่คู่แข่งที่มีอันดับสูงพูดถึง
แพลตฟอร์มยังตรวจสอบเนื้อหาที่มีอยู่และระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถช่วยเพิ่มอันดับให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาแบบเรียลไทม์ด้วยคะแนนเนื้อหาที่อัปเดตทันทีขณะคุณเขียน
- สร้างโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียดตามสิ่งที่ปัจจุบันติดอันดับสำหรับคำหลักเป้าหมายของคุณ
- เข้าถึง SERP Analyzer เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมคู่แข่งถึงมีอันดับและช่องว่างของเนื้อหาที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- เครื่องมือนี้มุ่งเน้นอย่างมากที่ตัวชี้วัดของคำค้นหา บางครั้งอาจทำให้คุณภาพของเนื้อหาและความสามารถในการอ่านลดลง
- แนวทางอาจรู้สึกเคร่งครัดและทำให้ไม่อยากคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อ
- การตั้งราคาจะสูงขึ้นเมื่อต้องปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าหลายรายหรือเว็บไซต์ขนาดใหญ่
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ขนาด: 219 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $999/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (420+ รีวิว)
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีสร้างแผนการตลาดใน ClickUp
8. โคลด (ดีที่สุดสำหรับการสังเคราะห์การวิจัย)
โคล้ดจัดการบริบทแตกต่างจากผู้ช่วย AI ในการสนทนาส่วนใหญ่ แพลตฟอร์มประมวลผลได้สูงสุดถึง 200,000 โทเค็นในการสนทนาครั้งเดียว ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 150,000 คำหรือหนังสือทั้งเล่ม
ทีมการตลาดอัปโหลดรายงานการวิจัย, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และบันทึกการสัมภาษณ์ลูกค้า จากนั้นขอให้ Claude ระบุรูปแบบ, สกัดข้อความ, หรือร่างเนื้อหาที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดพร้อมกัน
เครื่องมือ AI นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่างเนื้อหาแบบยาว การวิเคราะห์ชุดข้อมูล และการสร้างเอกสารที่ต้องการอ้างอิงแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- อัปโหลดไฟล์ PDF, สเปรดชีต และรูปภาพเพื่อให้ Claude วิเคราะห์และตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา
- รักษาประวัติการสนทนาตลอดการสนทนาที่ยาวนานโดยไม่ลืมบริบทหรือคำสั่งก่อนหน้านี้
- สลับระหว่างรูปแบบการตอบกลับที่แตกต่างกันโดยใช้ฟีเจอร์สไตล์เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของเสียงแบรนด์
ข้อจำกัดของโคลด
- ระดับฟรีจำกัดปริมาณข้อความ จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบ Pro สำหรับการใช้งานหนัก
- บางครั้งอาจสร้างข้อความที่冗長เกินไปซึ่งจำเป็นต้องตัดทอนเพื่อให้ได้ข้อความทางการตลาดที่กระชับ
การตั้งราคาแบบโคล้ด
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโคลด
- G2: 4. 4/5 (65+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI, แท็บ, และไดรฟ์ที่แชร์กันเพียงเพื่อจะเดินหน้าแคมเปญเดียว งานก็จะช้าลงClickUp BrainGPTมอบพื้นที่เฉพาะให้คุณคิด, ค้นหา, และสร้างด้วย AI ที่เข้าใจบริบทของลูกค้า, ประวัติแคมเปญ, และเสียงของแบรนด์ของคุณอยู่แล้ว
มันรวม ChatGPT, Claude และ Gemini ไว้ในแอปเดสก์ท็อปเดียว ช่วยให้คุณสลับใช้งานได้ตามความต้องการในขณะนั้น ดังนั้นแทนที่จะต้องอธิบายบริบทซ้ำแล้วซ้ำอีก ปัญญาประดิษฐ์ของคุณจะเข้าใจได้ทันที
นี่คือวิธีที่คุณสามารถแก้ปัญหาการขยายตัวของ AIอย่างไม่ควบคุมได้ในขณะที่ลดภาระทางความคิด, ทำให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้น, และทำให้ทุกคนเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
📌 ระบบอัตโนมัติและการประสานงาน
9. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Zapier เชื่อมต่อแอปมากกว่า 6,000 แอป โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดหรือความรู้ทางเทคนิคใดๆ
แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์ใช้ 'Zaps' ที่กระตุ้นการดำเนินการในแอปหนึ่งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกแอปหนึ่ง เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายกรอกข้อมูลในโฆษณา Facebook Lead Ad, Zapier สามารถเพิ่มพวกเขาไปยัง CRM ของคุณ, ส่งอีเมลต้อนรับ, สร้างงานสำหรับทีมขายของคุณ, และบันทึกกิจกรรมใน Google Sheet โดยอัตโนมัติ
หน่วยงานสามารถประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อวันโดยการยกเลิกการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและทำให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างราบรื่นระหว่างเครื่องมือของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- สร้าง Zaps หลายขั้นตอนที่มีตัวกรอง, ความล่าช้า, และตรรกะเงื่อนไขตามข้อมูลของคุณ
- ใช้ AI เพื่อสรุปอีเมล, ร่างคำตอบ, หรือดึงข้อมูลจากเอกสารภายในกระบวนการทำงานของคุณ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอัตโนมัติและการตรวจสอบการทำงานของระบบเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงเทมเพลต Zap ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงานทางการตลาดทั่วไป เช่น การจับข้อมูลลูกค้าและการติดตามผลทางอีเมล
ข้อจำกัดของ Zapier
- การสั่งงานแบบ Zaps อาจทำงานได้ช้า โดยบางครั้งอาจใช้เวลาหลายนาทีระหว่างจุดเริ่มต้นและผลลัพธ์
- ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณการทำงานอัตโนมัติของคุณเพิ่มขึ้นในบัญชีลูกค้า
- การแก้ไขปัญหา Zaps ที่ล้มเหลวอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเนื่องจากรายละเอียดข้อผิดพลาดมีจำกัด
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,465+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,010 รายการ)
10. สร้าง (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบภาพ)
ทำให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเหมือนกับแผนผังการไหล. อินเตอร์เฟซแบบภาพแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลเคลื่อนที่ระหว่างแอปพลิเคชันอย่างไร ซึ่งช่วยให้ทีมเข้าใจและแก้ไขปัญหาของกระบวนการทำงานได้รวดเร็วกว่าทางเลือกที่ใช้ข้อความ.
คุณลากโมดูลไปยังผืนผ้าใบ เชื่อมต่อพวกมัน และดูข้อมูลไหลผ่านกิ่งก้านสาขา ลูป และเส้นทางตามเงื่อนไขแบบเรียลไทม์ ทีมที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีตรรกะมากมายชื่นชอบวิธีที่ Make แสดงโครงสร้างการอัตโนมัติทั้งหมดให้เห็นได้ในทันทีแทนที่จะซ่อนไว้หลังแท็บและเมนูแบบเลื่อนลง
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ตัวรวบรวมข้อมูล ก่อนส่งไปยังขั้นตอนต่อไป
- เชื่อมต่อกับ API ใดก็ได้โดยใช้โมดูล HTTP แม้แต่แพลตฟอร์มที่ไม่มีระบบผสานการทำงานกับ Make อย่างเป็นทางการ
- กำหนดเวลาให้สถานการณ์ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดหรือเรียกใช้งานผ่านเว็บฮุคเพื่อการทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- สร้าง ปรับแต่ง และจัดการตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
กำหนดขอบเขต
- อินเทอร์เฟซแบบภาพอาจดูรกเมื่อกระบวนการทำงานขยายเกินกว่า 20-30 โมดูล
- การกำหนดราคาตามการดำเนินงานทำให้ต้นทุนไม่สามารถคาดการณ์ได้สำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก
กำหนดราคา
- ฟรี
- คอร์: $10. 59/เดือน
- ข้อดี: $18.82/เดือน
- ทีม: $34. 12/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (405+ รีวิว)
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ลองนึกถึงการติดตามงานเล็กๆ น้อยๆ ที่ทีมของคุณทำทุกวัน: ตรวจสอบสถานะ, ติดตามการอัปเดต, เตือนให้ใครบางคนตรวจสอบร่าง, รวบรวมไฟล์สำหรับการเริ่มต้น.
ClickUp Ambient Agentsจัดการส่วนเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ พวกเขาเฝ้าดูงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของคุณ และจะเข้ามาดำเนินการเมื่อมีสิ่งใดที่ต้องดำเนินการต่อ
สมมติว่าร่างสำเนาถูกทำเครื่องหมายว่าพร้อมสำหรับการตรวจสอบ ตัวแทนสภาพแวดล้อม:
- มอบหมายผู้นำการคัดลอก
- แจ้งให้พวกเขาตรวจสอบ
- รอการอนุมัติ
- ย้ายงานไปยังการอนุมัติของลูกค้า
- ส่งข้อความถึงผู้จัดการบัญชี
- จากนั้นสร้างงานการผลิตสำหรับการออกแบบและสื่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
งานดำเนินไปเอง
📌 การวิเคราะห์และรายงาน
11. Looker Studio (เหมาะที่สุดสำหรับระบบนิเวศของ Google)
Looker Studio (เดิมชื่อ Google Data Studio) ดึงข้อมูลจาก Google Analytics, Google Ads, Search Console และ YouTube โดยไม่ต้องใช้ตัวเชื่อมต่อแบบชำระเงินหรือการตั้งค่าทางเทคนิค
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้ในไม่กี่นาทีโดยใช้แผนภูมิ ตาราง และสกอร์การ์ดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า รายงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ซึ่งหมายความว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นตัวเลขปัจจุบันโดยไม่ต้องรีเฟรชด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Looker Studio
- ผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างฟิลด์คำนวณและตัวชี้วัดข้ามแพลตฟอร์ม (เช่น ค่าใช้จ่ายต่อการได้มาซึ่งลูกค้าข้ามช่องทาง)
- สร้างโค้ด Python โดยอัตโนมัติด้วย Code Interpreter สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงและการพยากรณ์
- แชร์รายงานพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ คล้ายกับ Google Docs เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Looker Studio
- ตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สามหลายตัวต้องซื้อแยกต่างหาก ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Google
- แพลตฟอร์มอาจประสบปัญหาการหน่วงและเวลาในการโหลดที่ช้าเมื่อดึงข้อมูล
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ BI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น Tableau หรือ Power BI
ราคาของ Looker Studio
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Looker Studio
- G2: 4. 3/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (275+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: 43% ของคนกล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้โครงสร้างการทำงานในแต่ละวันมีประโยชน์ แต่ 48% พบว่างานเหล่านี้ทำให้เหนื่อยล้าและเสียสมาธิจากงานที่มีความหมาย
แม้ว่าความสม่ำเสมอจะช่วยให้รู้สึกมีประสิทธิภาพ แต่บ่อยครั้งก็จำกัดความคิดสร้างสรรค์และขัดขวางไม่ให้คุณก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า
ClickUpช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรนี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำผ่านตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงลึกได้เต็มที่ อัตโนมัติการแจ้งเตือน การอัปเดต และการมอบหมายงาน และให้ฟีเจอร์เช่น การบล็อกเวลาอัตโนมัติ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยปกป้องเวลาที่มีค่าของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
12. Supermetrics (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติของระบบข้อมูล)
Supermetrics ย้ายข้อมูลการตลาดจากแพลตฟอร์มโฆษณาไปยังที่ที่ทีมของคุณทำงาน ดังนั้นแทนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ CSV จาก Facebook Ads, Google Analytics และ LinkedIn ด้วยตนเอง Supermetrics จะถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปยัง Google Sheets, Looker Studio, Power BI หรือคลังข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับแหล่งข้อมูลมากกว่า 150 แหล่ง และประมวลผลข้อมูลการตลาดมากกว่า 15% ของทั่วโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Supermetrics
- กำหนดเวลาการรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดเองเพื่อให้รายงานเป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- ทำให้ชื่อฟิลด์และเมตริกต่างๆ สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์มเพื่อการรายงานที่สอดคล้องกัน
- อัปโหลดข้อมูลออฟไลน์โดยใช้การนำเข้าข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อผสานกับตัวชี้วัดการตลาดดิจิทัล
- สร้าง Supermetrics Agents เพื่อสร้างรายงาน, แจ้งเตือนความผิดปกติ, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Supermetrics
- ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและปลายทางมากขึ้น
- เส้นทางการเรียนรู้มีอยู่สำหรับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนและการผสมผสาน
ราคาของ Supermetrics
- เริ่มต้น: $37/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- การเติบโต: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- ข้อดี: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Supermetrics
- G2: 4. 4/5 (795+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (105+ รีวิว)
13. Funnel.io (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการตลาด)
Funnel.io เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 600 แห่ง และทำการเติมข้อมูลย้อนหลังโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่สูญเสียการเข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพในอดีตแม้เมื่อ API มีการเปลี่ยนแปลง โมเดลข้อมูลของมันเข้าใจแนวคิดทางการตลาด รู้ว่าอะไรคือการแสดงผล การคลิก และการเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และทำการปรับให้เป็นมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
ระบบถอดรหัสมาตรฐานการตั้งชื่อแคมเปญ โดยแยก 'Q1_2025_Facebook_Retargeting' ออกเป็นฟิลด์แยกสำหรับไตรมาส ปี แพลตฟอร์ม และประเภทแคมเปญ Funnel AI ช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Funnel.io
- แปลงสกุลเงินโดยอัตโนมัติโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังที่ตรงกับช่วงเวลาที่คุณรายงาน
- จัดเก็บข้อมูลที่แปลงแล้วโดยยังคงรักษาค่าเดิมไว้สำหรับเส้นทางการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา
- สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบภายใน Funnel หรือส่งออกข้อมูลที่สะอาดไปยัง Looker Studio, Tableau หรือคลังข้อมูล
- ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณด้วยฟีเจอร์ AI ในตัว Data Chat
ข้อจำกัดของ Funnel.io
- ไม่ใช่ทุกตัวเชื่อมต่อ/ปลายทางที่รวมอยู่ในทุกแผน (บางตัวมีเฉพาะในแผนธุรกิจหรือองค์กรเท่านั้น)
- แพลตฟอร์มนี้ต้องการความเข้าใจในแนวคิดการสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
- การตั้งค่าใช้เวลานานกว่าเครื่องมือแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันที โดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ที่มีโครงสร้างข้อมูลซับซ้อน
ราคาของ Funnel.io
- ฟรี
- เริ่มต้น: ราคาตามตกลง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Funnel. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (155+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดภาคสนาม (+ ตัวอย่าง)
📌 กระบวนการทำงานและระบบส่งมอบงานให้ลูกค้า
14. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการส่งมอบงานให้ลูกค้าแบบครบวงจร)
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpยังกลายเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการทำงานของลูกค้าทั้งหมดของคุณ นี่คือวิธีที่มันสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของคุณ 👇
ดำเนินการส่งมอบงานผ่านกระบวนการที่ชัดเจน
สมมติว่าคุณกำลังผลิตแคมเปญทางสังคมสำหรับลูกค้าที่จ้างคุณเป็นรายเดือน คุณสร้างงานใน ClickUp สำหรับชุดแคมเปญรายสัปดาห์ทั้งหมด ภายในงานนั้น คุณ:
- เพิ่มงานย่อยสำหรับการเขียนสคริปต์, การเขียนคัดลอก, การสร้างภาพ, และการตรวจทาน
- ใช้ClickUp Dependencies เพื่อให้งานดำเนินไปในลำดับที่ถูกต้อง และนักออกแบบของคุณสามารถทำงานด้านภาพได้เมื่อข้อความพร้อมแล้ว
- สร้างรายการตรวจสอบงานใน ClickUpสำหรับ QA เช่น ความสม่ำเสมอของน้ำเสียงแบรนด์และการวางตำแหน่ง CTA
- ใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อเน้นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดเวลาของลูกค้าที่สั้นกว่า
ให้ความชัดเจนแก่ลูกค้าโดยไม่ต้องประชุมเพิ่มเติม
แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้คุณนำเสนอสถานะงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดที่แสดงต่อลูกค้า แดชบอร์ดของลูกค้าคุณสามารถแสดง:
- ความคืบหน้าของโครงการในระยะปัจจุบัน
- เอกสารพร้อมให้ลูกค้าตรวจสอบ
- กำหนดส่งงานสำหรับสัปดาห์หน้า
- แบนด์วิดท์ของสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง
- บัตร AIสรุปความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ (และอื่น ๆ อีกมากมาย!)
สมมติว่าลูกค้าดำเนินรายการวิดีโอประจำสัปดาห์ แดชบอร์ดของคุณจะแสดงสคริปต์ที่ร่างไว้ การบันทึกที่เสร็จสมบูรณ์ การแก้ไขที่กำลังดำเนินการ และตอนที่พร้อมเผยแพร่ พวกเขาจะเข้าใจสถานะงานได้ทันที
คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดภายในสำหรับทีมของคุณเพื่อติดตามการกระจายงานและจุดติดขัดได้อีกด้วย
ขับเคลื่อนการกระทำผ่านการสนทนาตามบริบท
การสนทนาเกี่ยวกับโครงการจะอยู่ในที่เดียวกับงานด้วย ClickUp Chat
สมมติว่านักกลยุทธ์ของคุณปรับแต่งข้อความสำหรับแคมเปญการตลาดเชิงประสิทธิภาพระหว่างการโทรให้ข้อเสนอแนะ พวกเขาจะทิ้งบันทึกไว้โดยตรงในช่องแชทของโครงการ จากนั้นนักออกแบบจะตอบกลับภายในเธรดเดียวกันและแนบภาพที่อัปเดต แนวทางที่ตกลงกันจะเปลี่ยนเป็นงานในคลิกเดียว
ในที่สุด ทุกคนก็ทำงานต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแพลตฟอร์มหรืออธิบายเหตุผลซ้ำ
ให้ AI ช่วยให้โครงการของคุณสอดคล้องกัน
ทีมของคุณทำงานได้ดีมาก การชะลอตัวมักเกิดขึ้นรอบๆ งาน: การอัปเดต, การติดตามผล, การตรวจสอบความสอดคล้อง, และช่วงเวลาที่ต้องถามว่า 'เดี๋ยวก่อน, เรามาถึงไหนแล้ว?'
ClickUp Brain ช่วยลดภาระนั้นเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องให้คุณมาจัดการทุกขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ
คิดถึงการอัปเดตลูกค้าประจำสัปดาห์ของคุณ
คุณเปิดงานต่าง ๆ เลื่อนดูแชท พยายามนึกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไป ดึงจุดสำคัญออกมา เขียนทุกอย่างใหม่ให้ชัดเจน และตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าไม่มีอะไรตกหล่น มันไม่ใช่การทำงานหนัก แต่ใช้เวลามาก และต้องทำซ้ำแบบนี้ทุกสัปดาห์
ตอนนี้ลองนึกภาพสิ่งนี้แทน: คุณขอให้ ClickUp Brain แจ้งการอัปเดต
มันอ่านความคืบหน้าของงานจริง การตัดสินใจ ความคิดเห็น การอนุมัติ และรายการที่รอดำเนินการ และสร้างสรุปสถานะที่ชัดเจนและมีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถส่งได้ทันที
ทีมที่นำ ClickUp มาใช้ ทำงานเสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า, ประหยัดเวลาทำงานได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ และ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 88%
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AI ในการบริหารโครงการ:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับข้อมูลโดยไม่ต้องตรวจสอบแดชบอร์ด: ตั้งค่าClickUp Scheduled Reportsเพื่อส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญไปยังลูกค้าตามช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์)
- ดูว่าความพยายามของคุณไปอยู่ที่ไหนจริงๆ: บันทึกชั่วโมงการทำงานในแคมเปญต่างๆ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไข และการโทรกับลูกค้าด้วยClickUp Project Time Trackingเพื่อให้คุณสามารถกำหนดราคาค่าบริการรายเดือนและ SOW ได้อย่างแม่นยำ
- แชร์งานอย่างรวดเร็ว: บันทึกวิดีโอสั้น ๆ หรือเหตุผลเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ClickUp Clipsเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจทิศทางโดยไม่ต้องนัดประชุมใหม่
- พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลา: บันทึกโน้ตจากการระดมความคิด เสียงพูด หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยClickUp Talk to Textใน Brain MAX เพื่อให้ไม่พลาดทุกไอเดียสำคัญเมื่อทีมทำงานอย่างรวดเร็ว
- ค้นหาสินทรัพย์ได้ทันที: ค้นหาไฟล์แคมเปญที่ผ่านมา, เด็คนำเสนอ, แนวทางแบรนด์, หรือปฏิทินเนื้อหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติด้วยClickUp Enterprise Search
- รักษาการสื่อสารกับลูกค้าให้เชื่อมโยงกับงาน: ส่งและรับอีเมลโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ClickUp Email Project Managementเพื่อให้เส้นทางการตอบกลับเชื่อมโยงกับงานที่ส่งมอบได้อย่างถูกต้อง
- อย่าสูญเสียข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม: ให้ClickUp AI Notetakerบันทึกการสนทนากับลูกค้า สรุปการตัดสินใจ สกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการ และแนบข้อมูลทั้งหมดไปยังงานแคมเปญโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
เจ้าของเอเจนซี่การตลาดแบ่งปันประสบการณ์การใช้ClickUp บน Reddit:
เราใช้ ClickUp ในการดำเนินงานของเอเจนซี่มาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว และพูดตามตรง มันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อน […] ระบบเอกสารของพวกเขาเข้ามาแทนที่งาน Google Docs ของเราเกือบทั้งหมดอย่างเงียบๆ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อเอกสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกับโปรเจกต์ของเรา ทีมงานปรับตัวเข้ากับระบบได้เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้มาก
ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain อยู่เหมือนกัน คิดว่ามันเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่สุดท้ายมันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้มาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานเขียนใหม่ๆ […]
ฟีเจอร์บันทึกโน้ตโดย AI เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจจริงๆ เราเคยสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการไปมากมายหลังการประชุม แต่ตอนนี้มันจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การติดตามผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เราใช้ ClickUp ในการบริหารงานเอเจนซี่ของเรามาประมาณครึ่งปีแล้ว และพูดตามตรง มันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราในแบบที่ฉันไม่คาดคิดเลย […] ระบบเอกสารของพวกเขาได้เข้ามาแทนที่งาน Google Docs ของเราไปเกือบทั้งหมดอย่างเงียบๆ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นขึ้นเมื่อเอกสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกับโปรเจกต์ของเรา ทีมสามารถปรับตัวเข้ากับระบบได้เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้มาก
ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain อยู่เหมือนกัน มันดูเหมือนเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่สุดท้ายมันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้หลายอย่าง โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานเขียนใหม่ๆ […]
ฟีเจอร์บันทึกโน้ตโดย AI เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจจริงๆ เราเคยสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการไปมากมายหลังการประชุม แต่ตอนนี้มันจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การติดตามผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
📌 รองรับหลายลูกค้าและปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง
15. Stack AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้ AI ในองค์กรขนาดใหญ่)
Stack AI ช่วยให้ทีมสร้างผู้ช่วย AI และเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานจริงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เครื่องมือสร้างแบบภาพจะเชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การคัดกรองการสนับสนุน การวิเคราะห์เอกสาร หรือการสร้างข้อเสนอ
คุณเลือกจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เช่น ChatGPT, Claude หรือ Gemini ตามภารกิจเฉพาะ จากนั้นนำผู้ช่วย AI ไปใช้เป็นแอปภายในองค์กรหรือเปิดเผยผ่าน API เพื่อการผสานรวมที่กว้างขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stack AI
- สร้างกระบวนการทำงานของ AI อย่างเป็นภาพด้วยการเชื่อมต่อแบบจำลองภาษา แหล่งข้อมูล และตรรกะโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- นำ RAG มาใช้เพื่อให้คำตอบของ AI มีพื้นฐานจากเอกสารและฐานความรู้เฉพาะของบริษัท
- ออกแบบและปรับใช้แชทบอทเฉพาะบทบาทได้ในไม่กี่นาที
- จัดการการปรับใช้โดยใช้สภาพแวดล้อม, การอนุญาตตามบทบาท, และบันทึกการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ AI แบบซ้อน
- ความลึกของเทมเพลตแตกต่างกันไปตามกรณีการใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะทาง
- ตัวเลือกการผสานรวมมีจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติทั่วไป
- เครื่องมือการตรวจสอบและการสังเกตอาจต้องการการเสริมเพิ่มเติมสำหรับการPLOYMENTการผลิตที่ซับซ้อน
การกำหนดราคา Stack AI
- ฟรี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิว AI แบบสะสม
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ส่วนใหญ่แล้ว เอเจนซี่ขนาดเล็กหรือเอเจนซี่เฉพาะทางยังคงมีโครงสร้างที่กระชับและเน้นลูกค้าเป็นหลัก จากรายงานการเปรียบเทียบมาตรฐานที่ครอบคลุมเอเจนซี่ 251 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่มีลูกค้าเพียง 11-20 ราย และมักจัดให้ 'SEO และการดูแลเว็บไซต์' เป็นบริการหลัก (77% ของเอเจนซี่ทั้งหมด)
16. HighLevel (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทนจำหน่ายแบบเอเจนซี่)
HighLevel ผสานรวมระบบ CRM, การตลาดทางอีเมล, SMS และการสร้างช่องทางขายไว้ในโซลูชันเดียวที่เอเจนซี่สามารถนำไปใช้ภายใต้แบรนด์ของตนเองและขายต่อได้ คุณสามารถปรับแต่งแบรนด์ได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ URL สำหรับเข้าสู่ระบบไปจนถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อให้ลูกค้าเห็นโลโก้ของคุณแทนที่จะเป็นของ HighLevel
แพลตฟอร์มนี้รวมถึงการส่งข้อความ SMS แบบสองทาง, การติดตามการโทร, การฝากข้อความเสียง, และการผสานการทำงานกับ Facebook Messenger เพื่อรวมการสื่อสารกับลูกค้าไว้ในที่เดียว
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือ AI ของ HighLevel ยังสามารถสร้างข้อความสำหรับช่องทางการขาย ตอบกลับรีวิว และสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติผ่านคำสั่งสนทนาได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HighLevel
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มทั้งหมดให้เป็นแบรนด์ของคุณเอง รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ, URL สำหรับเข้าสู่ระบบ, และการสร้างแบรนด์เพื่อขายต่อให้กับลูกค้า
- โคลนระบบทำการตลาดที่สมบูรณ์โดยใช้ Snapshots ที่บรรจุช่องทาง, กระบวนการทำงาน, และการทำงานอัตโนมัติ
- เปิดใช้งาน โหมด SaaS เพื่อสร้างแผนการสมัครสมาชิก, เรียกเก็บเงินลูกค้า, และจัดการการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ HighLevel
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับฟีเจอร์ใหม่
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงต้องการการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามการใช้งาน นอกเหนือจากการสมัครสมาชิกพื้นฐาน
ราคาของ HighLevel
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $97/เดือน
- ไม่จำกัด: $297/เดือน
คะแนนและรีวิว HighLevel
- G2: 4. 6/5 (545+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (80+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ฝึกอบรมAI ในด้านการตลาดให้สามารถแจ้งเตือนช่องทางที่มีประสิทธิภาพต่ำแบบเรียลไทม์ได้ ตัวอย่างเช่น หากโฆษณา TikTok มีอัตราการแปลงต่ำในช่วงกลางสัปดาห์ AI ของคุณสามารถแจ้งเตือนทีมให้จัดสรรงบประมาณใหม่หรือปรับแต่งเนื้อหาโฆษณาได้ทันที
ประโยชน์ของโครงสร้าง AI ที่สร้างอย่างดีสำหรับเอเจนซี
ระบบ AI ที่แข็งแกร่งช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดการกับการขยายตัวของ AIที่ไม่จำเป็น และสร้างระบบที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพได้ นี่คือวิธีที่ระบบที่สร้างอย่างดีสามารถเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง:
- เร่งการส่งมอบแคมเปญ: เร่งการผลิตงานสร้างสรรค์ วงจรการอนุมัติ และการรายงานให้ลูกค้าผ่านการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน:ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระดมความคิดแนวคิด ทดสอบรูปแบบต่าง ๆ และปรับปรุงข้อความให้มีความชัดเจนและตรงเป้าหมายในระดับกว้าง
- เพิ่มการรักษาลูกค้า: ให้บริการที่รวดเร็วขึ้นและข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดได้
- การดำเนินงานที่พร้อมรับอนาคต: รักษาเทคโนโลยีของคุณให้สามารถปรับตัวเข้ากับเครื่องมือใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้โดยไม่เพิ่มความซับซ้อน
- เสริมสร้างการตัดสินใจ: รวมการวิเคราะห์การตลาด, CRM, และข้อมูลโฆษณาเพื่อเปิดเผยแนวโน้มและแนะนำการใช้จ่ายที่ชาญฉลาดขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณหนึ่งศตวรรษ (ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20) บริษัทโฆษณาหลายแห่งได้รับค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานประมาณ 15%จากต้นทุนของสื่อที่พวกเขาซื้อให้กับลูกค้า แม้หลังจากบริษัทโฆษณาได้เปลี่ยนไปสู่การดำเนินแคมเปญสร้างสรรค์สำหรับผู้ลงโฆษณา (แทนที่จะเป็นสำหรับผู้เผยแพร่) พวกเขาก็ยังสามารถรักษาโมเดลค่าคอมมิชชั่นนี้ไว้ได้
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เอเจนซี่มักทำเมื่อประกอบ AI Stack
นี่คือจุดที่เอเจนซี่ส่วนใหญ่ทำผิดพลาดเมื่อสร้างชุดเครื่องมือ AI ของพวกเขา และวิธีหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำเดิม
|ข้อผิดพลาด
|ทำไมมันถึงเจ็บ
|สิ่งที่ควรทำแทน
|การจัดการเครื่องมือเป็นกลยุทธ์
|ทีมคาดหวังให้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการ ส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและความสับสน
|วางแผนขั้นตอนการทำงานของคุณก่อน จากนั้นใช้เครื่องมือเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่กำลังทำงานได้ดีอยู่แล้ว
|การใช้ AI โดยไม่มีบริบท
|ผลลัพธ์ของ AI ขาดความเกี่ยวข้องเมื่อทีมไม่ได้ให้ข้อมูลหรือแนวทางที่ชัดเจน
|ป้อนเครื่องมือด้วยคำแนะนำคุณภาพสูง ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และข้อมูลแคมเปญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
|การข้ามการประสานงานระหว่างทีม
|ทีมสร้างสรรค์, ทีมวิเคราะห์, และทีมกลยุทธ์ที่ไม่เชื่อมต่อทำให้เกิดการซ้ำซ้อนและล่าช้า
|ตั้งค่าแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันหรือพื้นที่ทำงานส่วนกลางเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
|การพึ่งพาคุณสมบัติของ AI เพียงอย่างเดียว
|ส่วนเสริม AI ที่ดูเงางามมักเบี่ยงเบนความสนใจจากความสามารถหลักที่ขาดหายไป
|ประเมินว่าเครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านกลยุทธ์ การทำงานร่วมกัน หรือผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บางเอเจนซี่เป็นผู้บุกเบิกในประเภทสื่อ: ตัวอย่างเช่น เอเจนซี่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมโฆษณาทางโทรทัศน์ครั้งแรกในปี 1941 (สำหรับนาฬิกา) และการเติบโตของป้ายโฆษณาก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อรถยนต์กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปบนถนนในสหรัฐอเมริกา
รวมระบบ AI ของคุณด้วย ClickUp
การสร้างเอเจนซี่การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการต่อสู้กับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทีมงานที่ฉลาดที่สุดจะปรับกระบวนการทำงานให้ราบรื่น เชื่อมต่อ และขยายขนาดได้ เพื่อให้ทุกโครงการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องจักรแคมเปญที่ทำงานได้อย่างราบรื่น
ClickUp รวมทุกขั้นตอนการทำงานของเอเจนซี่ของคุณไว้ในที่ทำงานเดียวที่ทรงพลัง ทำให้กลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ การดำเนินงาน และการรายงานอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน
วางแผนแคมเปญใน ClickUp Tasks ติดตามประสิทธิภาพด้วย Dashboards รวบรวมเพลย์บุ๊กทั้งหมดไว้ใน Docs และระดมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ด้วย ClickUp Brain ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp BrainGPT ยังผสานการทำงานทั้งหมดของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณจะเสียเวลาน้อยลงในการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการสร้างแคมเปญที่สร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริง
พร้อมที่จะเชื่อมต่อระบบนิเวศ AI ของเอเจนซีคุณทั้งหมดแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
หน่วยงานต่างๆ ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเนื้อหา การจัดการแคมเปญ การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานให้กับลูกค้า ClickUp รวบรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยการนำเสนอการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI การติดตามงาน และแดชบอร์ดประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ทีมสามารถจัดการแคมเปญและสร้างเนื้อหาได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เงินประมาณ 10-20% ของงบประมาณเทคโนโลยีทั้งหมดไปกับเครื่องมือการตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวนเงินที่แน่นอนขึ้นอยู่กับขนาดของทีม ลูกค้าที่ให้บริการ และความซับซ้อนของแคมเปญ
หน่วยงานขนาดเล็กสามารถนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ได้อย่างแน่นอน แพลตฟอร์ม AI หลายแห่งในปัจจุบันมีแผนราคาที่เข้าถึงได้ ระดับการใช้งานฟรี หรือรูปแบบการชำระเงินตามการใช้งาน ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุนมาก
ติดตามตัวชี้วัด เช่น เวลาที่ประหยัดได้จากงานที่ทำซ้ำ ประสิทธิภาพของแคมเปญ อัตราการเปลี่ยนแปลงของลีด และค่าใช้จ่ายต่อการได้มาซึ่งลูกค้า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังการใช้ AI สำหรับกิจกรรมเช่นการกำหนดเป้าหมายโฆษณา ช่วยให้สามารถวัดคุณค่าและอธิบายการลงทุนเพิ่มเติมได้
หน่วยงานควรตรวจสอบระบบของตนทุก 6-12 เดือน. เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงทันสมัยกับคุณสมบัติใหม่, การอัปเดตความปลอดภัย, และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่กำจัดเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์.