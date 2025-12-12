บล็อก ClickUp

AI Stack แบบใดที่เหมาะกับเอเจนซีการตลาด?

12 ธันวาคม 2568

คุณกำลังจมอยู่ในเครื่องมือ AI มากมายในตอนนี้

มีคนเสนอเครื่องมือสร้างเนื้อหาใหม่ทุกสัปดาห์ กล่องจดหมายของคุณมีแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่ 'เปลี่ยนเกม' ถึง 17 แพลตฟอร์ม และทีมของคุณยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับแคมเปญไหนที่ทำงานได้จริง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การตัดสินใจว่าชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะสมกับเอเจนซี่การตลาดนั้นรู้สึกเหมือนกับการเล่นเกมเจงก้าด้วยงบประมาณของคุณ

คุณต้องการเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้สำหรับเนื้อหา แคมเปญ การวิเคราะห์ และการส่งมอบให้กับลูกค้า จะได้คะแนนพิเศษหากคุณไม่ต้องใช้แผนผังเพื่ออธิบายให้ทีมของคุณเข้าใจ

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะอธิบายว่าอะไรที่ได้ผลและClickUpเข้ากับภาพรวมได้อย่างไร 🧩

องค์ประกอบหลักของชุดเครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่

คิดถึง AI stack เป็นระบบประสาทของเอเจนซีของคุณ แต่ละส่วนต้องสื่อสารกับส่วนอื่น ๆ หรือคุณก็แค่สร้างปัญหาใหญ่ขึ้น

นี่คือภาพที่ใกล้ขึ้น 👀

การนำเข้าข้อมูลและการเสริมข้อมูล

ข้อมูลไหลเข้าสู่หน่วยงานของคุณจากแหล่งที่มาหลายสิบแห่งทุกวัน. รายการ CRM, การคลิกเว็บไซต์, การเปิดอีเมล, การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์—ทั้งหมดนี้เล่าเรื่องราวได้หากคุณรู้วิธีฟัง.

โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เหมาะสมจะรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเหล่านี้เข้าด้วยกันและเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ซึ่งอาจรวมถึง:

  • การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ที่จัดอันดับผู้มีโอกาสซื้อตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
  • โปรไฟล์ลูกค้า ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณหรือเยี่ยมชมหน้าแสดงราคาของคุณ
  • ตัวกระตุ้นพฤติกรรม ที่แจ้งเตือนคุณเมื่อลูกค้าแสดงสัญญาณของโอกาสในการขยายตัวหรือความเสี่ยงที่จะเลิกใช้บริการ
  • การเสริมข้อมูล ที่เพิ่มรายละเอียดด้านข้อมูลบริษัทและข้อมูลประชากรศาสตร์ให้กับบันทึกข้อมูลติดต่อพื้นฐาน

🔍 คุณรู้หรือไม่? เอเจนซี่ Papert Koenig Lois (PKL) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1960 ที่แมนฮัตตันกลายเป็นเอเจนซี่โฆษณาแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การสร้างเนื้อหาและงานสร้างสรรค์

ทีมของคุณจำเป็นต้องผลิตเนื้อหาในปริมาณมาก แต่กระบวนการสร้างเนื้อหาในขั้นต้นนั้นกินเวลาที่มีค่าเครื่องมือการตลาดด้วย AIในหมวดหมู่นี้จะช่วยจัดการงานหนักในการเขียนร่างแรกและรูปแบบต่างๆ

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือเหล่านี้:

  • สร้างข้อความโฆษณาหลายรูปแบบสำหรับการทดสอบบนแพลตฟอร์มต่างๆ
  • สร้างแนวคิดภาพและออกแบบรูปแบบต่างๆ สำหรับการนำเสนอแก่ลูกค้า
  • สร้างลำดับอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  • สร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียและโพสต์ในรูปแบบที่หลากหลายในปริมาณมาก
  • ร่างสคริปต์วิดีโอและสตอรี่บอร์ดสำหรับเนื้อหาแคมเปญ

การอัตโนมัติและการประสานงานแคมเปญ

การดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, โฆษณาแบบชำระเงิน และเว็บไซต์ของคุณต้องอาศัยการประสานงานอย่างต่อเนื่องเครื่องมือประสานงานด้วย AIจะจัดการตรรกะและจังหวะเวลาในทุกช่องทางเหล่านี้

ระบบจัดการงานเช่น:

  • การเริ่มลำดับอีเมลเมื่อมีคนดาวน์โหลดแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าจากโฆษณาแบบชำระเงินของคุณ
  • ปรับงบประมาณโฆษณาในแต่ละแพลตฟอร์มตามข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
  • ปรับแต่งเนื้อหาหน้า landing page ตามแหล่งที่มาของทราฟฟิกและกลุ่มเป้าหมาย
  • ขับเคลื่อนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านลำดับการดูแลตามระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
  • การประสานงานการกำหนดเป้าหมายใหม่ข้ามหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

การวิเคราะห์, รายงาน, และข้อมูลเชิงลึก

การรายงานลูกค้าโดยทั่วไปหมายถึงการดึงข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม การสร้างสเปรดชีต และการสร้างงานนำเสนอ เครื่องมือวิเคราะห์ด้วย AI จะทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้อัตโนมัติและเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเข้าไปด้วย

ความสามารถหลักประกอบด้วย:

  • การสร้างรายงานอัตโนมัติที่ดึงข้อมูลจากเครื่องมือของคุณและจัดรูปแบบให้พร้อมสำหรับลูกค้า
  • การวัดผลแบบข้ามช่องทางที่แสดงให้เห็นว่าจุดสัมผัสใดมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่เน้นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
  • แดชบอร์ดการตลาดแบบเรียลไทม์ที่ให้การมองเห็นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่คาดการณ์ผลลัพธ์ของแคมเปญตามแนวโน้มปัจจุบัน

การร่วมมือและการจัดการกระบวนการทำงาน

ความวุ่นวายภายในสามารถทำลายประสิทธิภาพของหน่วยงานได้ เครื่องมือเหล่านี้สร้างโครงสร้างรอบวิธีการที่งานเคลื่อนผ่านทีมของคุณและออกไปยังลูกค้า

ค้นหา ระบบที่รองรับ:

  • การจัดสรรงานอัตโนมัติตามขั้นตอนของโครงการและศักยภาพของทีม
  • กระบวนการอนุมัติที่ส่งมอบงานไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมตามลำดับ
  • พอร์ทัลลูกค้าที่รวบรวมงานส่ง ผลตอบรับ และการสื่อสารไว้ในที่เดียว
  • แม่แบบโครงการที่มาตรฐานวิธีการดำเนินการแคมเปญประเภทที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • ระบบแจ้งเตือนที่ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลโดยไม่ทำให้กล่องจดหมายรก

การผสานรวมและความสามารถในการขยายขนาด

นี่คือรากฐานที่ช่วยยึดทุกอย่างไว้ด้วยกัน เครื่องมือ AI ของคุณจำเป็นต้องสามารถสื่อสารกันเองและขยายตัวได้เมื่อคุณเพิ่มจำนวนลูกค้า

องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่:

  • การเชื่อมต่อ API ที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้ข้อมูลไหลระหว่างเครื่องมือได้โดยอัตโนมัติ
  • สถาปัตยกรรมแบบหลายลูกค้าที่เก็บข้อมูลและแคมเปญของลูกค้าแต่ละรายแยกจากกัน แต่สามารถจัดการได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติที่จัดการงานซ้ำๆ ในทุกบัญชีของคุณ
  • การผสานระบบแบบกำหนดเองที่เชื่อมต่อเครื่องมือและกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ

การมีรากฐานที่ถูกต้องหมายถึงการเพิ่มลูกค้าใหม่โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดทีมหรือความพยายามด้วยตนเองตามสัดส่วน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แยก AI ด้านความคิดสร้างสรรค์ออกจาก AI ที่ใช้ในกระบวนการทำงาน AI ด้านความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการระดมความคิดและปรับปรุงแคมเปญ ส่วน AI ที่ใช้ในกระบวนการทำงานจะจัดการกับขั้นตอนภายในองค์กร เช่น การติดตามเวลา สรุปการเรียกเก็บเงิน หรือการคาดการณ์ทรัพยากร การแยกทั้งสองออกจากกันจะช่วยให้เครื่องมือสร้างสรรค์ไม่ถูกรบกวนด้วยงานด้านโลจิสติกส์

วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเลเยอร์

นี่คือวิธีการเข้าถึงชุดเครื่องมือ AI ของเอเจนซี่การตลาดของคุณอย่างมีกลยุทธ์ 📊

ขั้นตอนที่ 1: กำหนด 'เขตคุณค่า' ของเอเจนซี่ของคุณ

เริ่มต้นด้วยการระบุจุดที่เอเจนซี่การตลาด AIของคุณสร้างผลกระทบที่วัดผลได้อย่างสม่ำเสมอมากที่สุด 'โซนคุณค่า' นี้อาจเป็นงานสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ดี ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือการดำเนินแคมเปญแบบครบวงจรในทุกขั้นตอนของ funnel ให้ความชัดเจนกับเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะจะเป็นจุดยึดในการตัดสินใจทุกอย่างที่ตามมา

เพื่อให้สิ่งนี้ชัดเจน:

  • รายการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและผลลัพธ์ของลูกค้า
  • จับคู่ผลลัพธ์เหล่านั้นกับกระบวนการและบทบาทที่อยู่เบื้องหลัง
  • ระบุงานใดที่ต้องการการปรับปรุงหรือการสนับสนุนด้านระบบอัตโนมัติมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานของคุณประสบความสำเร็จในการส่งมอบแคมเปญที่รวดเร็ว ให้ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและการตรวจสอบงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใน ClickUp คุณสามารถสร้างพื้นที่ (Spaces) รอบบริการหลักแต่ละประเภท เช่น 'กลยุทธ์แคมเปญ' หรือ 'การผลิตเนื้อหา' ภายในพื้นที่เหล่านี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์ มอบหมายการอนุมัติ และติดตามงานที่ต้องส่งมอบผ่านงานใน ClickUp ได้

ClickUp Tasks: แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าสำหรับการปรับแต่งแคมเปญและการจัดการโซเชียลมีเดีย
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป็นงานใน ClickUp
ปรับแต่งงานใน ClickUp สำหรับการริเริ่มทางการตลาดของคุณ

การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่การส่งมอบที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณได้รับการสนับสนุนด้วยกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบระบบที่คุณมีอยู่และระบุช่องว่าง

ก่อนที่จะเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ ให้ทำการตรวจสอบสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว. ให้ทำรายการเครื่องมือทุกชิ้นที่ทีมของคุณใช้อยู่ในปัจจุบัน ใครใช้มัน ค่าใช้จ่าย และตำแหน่งที่มันอยู่ในระบบของคุณ. รวมถึงเครื่องมือที่ไม่ได้เป็นทางการที่สมาชิกทีมแต่ละคนได้นำมาใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการด้วย.

ขั้นตอนต่อไปคือส่วนที่สำคัญที่สุด: รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นประจำทุกวัน. นัดหมายการสนทนา 15 นาที กับสมาชิกทีมจากบทบาทต่าง ๆ. ถามคำถามที่เฉพาะเจาะจง:

  • คุณกำลังคัดลอกข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มด้วยตนเองที่ไหนบ้าง?
  • เครื่องมือใดที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์?
  • งานอะไรที่ใช้เวลานานเป็นสองเท่าที่ควรจะเป็น?
  • งานส่งมอบของลูกค้าใดที่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบหลายระบบ?

จุดเสียดสีเหล่านี้เผยให้เห็นช่องว่างที่แท้จริงของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าทีมคอนเทนต์ของคุณใช้เวลาห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการจัดรูปแบบโพสต์บล็อกใหม่ เพราะระบบจัดการเนื้อหาของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเขียน AI ได้ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโฆษณาของคุณกำลังสร้างรายงานใหม่ด้วยตนเอง เพราะแพลตฟอร์มโฆษณาและแดชบอร์ดวิเคราะห์ของคุณไม่สามารถสื่อสารกันได้ นี่คือช่องว่างที่ควรแก้ไข

📮ClickUp Insight: ในขณะที่34% ของผู้ใช้มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในระบบ AI แต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "เชื่อแต่ต้องตรวจสอบ" เครื่องมือที่ทำงานแบบเดี่ยวและไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณ มักมีความเสี่ยงสูงที่จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ

นี่คือเหตุผลที่เราสร้าง ClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการร่วมมือของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ และผสานรวมเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก. รับคำตอบตามบริบทโดยไม่ต้องสลับไปมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 2-3 เท่า.

ขั้นตอนที่ 3: จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานข้ามฟังก์ชันได้

การผสานรวมที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่เปลี่ยนเครื่องมือแต่ละชิ้นให้กลายเป็นระบบที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อคุณกำลังประเมินตัวเลือกต่างๆ ให้มองหาเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับ CRM แพลตฟอร์มโฆษณา และเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเนื้อหาของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดการแคมเปญใน ClickUp การเชื่อมต่อกับ Google Ads จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถดูสถานะของแคมเปญ, ค่าใช้จ่าย, และข้อมูลประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องออกจากเวิร์กสเปซ ซึ่งช่วยลดการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมการตลาด, ทีมวิเคราะห์, และทีมบริการลูกค้า

เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของการผสาน ให้ทดสอบสิ่งต่อไปนี้:

  • ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟ: เครื่องมือนี้สามารถซิงค์กับแพลตฟอร์มหลักสามอันดับแรกของคุณได้หรือไม่?
  • การสนับสนุน API: คุณสามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดมากหรือไม่?
  • การไหลของข้อมูลสองทาง: การอัปเดตสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งสองทิศทางหรือไม่?

ClickUp ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อสำหรับระบบ AI ทั้งหมดของคุณ แทนที่จะบังคับให้ทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสร้างความคิดสร้างสรรค์ แพลตฟอร์มวิเคราะห์ และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ClickUp สร้างพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ทุกอย่างอยู่รวมกันในที่เดียว รายละเอียดเนื้อหา แดชบอร์ดประสิทธิภาพ งาน และข้อเสนอแนะจากลูกค้าทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว

ClickUp Converged AI Workspace
สัมผัสประสบการณ์พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ใน ClickUp

ขั้นตอนที่ 4: พิจารณาค่าใช้จ่าย, ระยะเวลาการเรียนรู้, และความต้องการในการขยายตัวของลูกค

ต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดนั้นครอบคลุมมากกว่าค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ควรคำนึงถึงเวลาในการติดตั้ง ความต้องการในการฝึกอบรม และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย

แพลตฟอร์มข่าวกรองการตลาดที่มีความซับซ้อนอาจมีค่าใช้จ่าย $500 ต่อเดือน แต่หากทีมของคุณต้องการการฝึกอบรม 20 ชั่วโมง และยังคงใช้เพียง 30% ของคุณสมบัติทั้งหมด คุณกำลังจ่ายเงินเกินความจำเป็นสำหรับความซับซ้อนที่คุณไม่ต้องการ

คิดล่วงหน้าถึงสถานการณ์การเติบโตของลูกค้าด้วยตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง. แบบจำลองการกำหนดราคาของเครื่องมือนี้จะทำงานได้หรือไม่เมื่อคุณเพิ่มลูกค้าอีก 10 ราย? บางแพลตฟอร์มคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้ (สามารถจัดการได้) ในขณะที่บางแพลตฟอร์มคิดค่าบริการตามบัญชีลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว) หรือตามปริมาณข้อมูล (ไม่สามารถคาดการณ์ได้).

คำนวณดู: หากคุณมีลูกค้าอยู่ 8 รายในวันนี้ และตั้งเป้าไว้ที่ 20 รายภายใน 18 เดือน ให้คำนวณราคาของเครื่องมือที่ทั้งสองปริมาณ จากนั้นทดสอบความจุการดำเนินงานโดยการสอบถามผู้ใช้ปัจจุบันว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าลงเมื่อมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นหรือเมื่อมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือไม่

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติต่อชุดเครื่องมือ AI ของคุณเหมือนกับลูกค้า ให้การทบทวนรายไตรมาส, KPI และการทบทวนย้อนหลัง ตรวจสอบว่าฟีเจอร์ AI ใดที่ช่วยประหยัดเวลาหรือเพิ่ม ROI ของแคมเปญได้จริง และตัดฟีเจอร์ที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป หากมันไม่ทำหน้าที่ตามที่ควร นั่นคือการขยายขอบเขตงานที่ไม่ได้ตั้งใจ

ขั้นตอนที่ 5: สร้างแผนการเปิดตัวแบบเป็นขั้นตอน

ต้านทานความอยากที่จะปรับปรุงระบบทั้งหมดของคุณพร้อมกันทั้งหมด แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ดำเนินการปรับปรุงอย่างเป็นระบบซึ่งช่วยลดการรบกวนและอนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางได้ นี่อาจดูเหมือน:

ระยะนำร่อง (30-45 วัน)

เริ่มต้นเล็ก ๆ โดยใช้เครื่องมือใหม่กับ บัญชีทีมหรือลูกค้าเพียงหนึ่งรายที่เต็มใจ ในอุดมคติ กลุ่มนี้ควรมีความอยากรู้อยากเห็นพอที่จะทดลองใช้ และซื่อสัตย์พอที่จะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

จำกัดขอบเขตให้เหลือเพียง กรณีการใช้งานที่ชัดเจนหนึ่งกรณี เช่น การใช้แพลตฟอร์มเนื้อหา AI เพื่อสร้างโครงร่างบล็อกเท่านั้นสำหรับลูกค้าเพียงรายเดียว

ตลอดระยะเวลาการทดสอบ ควรให้ความสำคัญกับการบันทึกสิ่งที่ได้ผล ประหยัดเวลา และจุดที่มีปัญหาเกิดขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มอบพื้นที่ร่วมกันให้กับกลุ่มนำร่องของคุณเพื่อบันทึกสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ราบรื่นด้วยClickUp Docs นักเขียนสามารถทิ้งบันทึกเกี่ยวกับคุณภาพของเนื้อหาไว้ได้ ในขณะที่บรรณาธิการสามารถเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น ความไม่สอดคล้องของโทนเสียง เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ข้อมูลเชิงลึกจึงเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้นสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนว่าอะไรควรขยายผล นอกจากนี้ เอกสารยังสามารถเชื่อมโยงภายในงานได้ ดังนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานนำร่องจะมีบริบทที่ครบถ้วน

ระยะการนำไปใช้ (60-90 วัน)

เมื่อทีมนำร่องของคุณพิสูจน์คุณค่าของเครื่องมือแล้ว ให้เชิญทีมอื่น ๆ เข้าร่วมเพิ่มเติม โดยยังคงให้กลุ่มเดิมเป็นผู้นำภายในองค์กร

เป้าหมายคือการทำให้การเรียนรู้รู้สึกเหมือนมีผู้แนะนำมากกว่าการถูกบังคับ คู่มือเริ่มต้นที่สร้างจากบทเรียนของผู้ทดลองใช้จะทำงานได้ดีกว่าเอกสารจากผู้ขายมาก โดยเฉพาะเมื่อมันใช้ภาษาที่ทีมของคุณเข้าใจ นอกจากนี้คุณควรติดตามรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อจับสัญญาณการลดลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ระยะการเพิ่มประสิทธิภาพ (กำลังดำเนินการ)

เมื่อเครื่องมือถูกติดตั้งอย่างสมบูรณ์แล้ว ให้เปลี่ยนความสนใจไปที่การสกัดคุณค่าสูงสุด. วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเพื่อระบุคุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้.

ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณใช้แพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาด้วย AIเฉพาะสำหรับร่างแรกเท่านั้น แต่แพลตฟอร์มนั้นมีการฝึกอบรมเรื่องน้ำเสียงของแบรนด์ คุณควรลงทุนเวลาในการปรับแต่งฟีเจอร์นั้นให้เหมาะสม โอกาสในการผสานการทำงานที่คุณมองข้ามไปในช่วงเริ่มต้นจะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญที่นี่

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: สำหรับข้อมูลจริงเกี่ยวกับการปรับตัวของทีม ลองใช้ClickUp Analytics คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังใช้งานเครื่องมือ PM ของ ClickUp เป็นประจำทุกวัน แผนกใดที่สำรวจฟีเจอร์ขั้นสูง และจุดที่การเข้าสู่ระบบเริ่มลดลง รูปแบบเหล่านี้สะท้อนถึงระดับความมั่นใจของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกิจกรรมรายวันอาจบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นในช่วงแรกที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การลดลงอย่างรวดเร็วอาจบ่งบอกถึงความสับสนหรือความเหนื่อยล้า เมื่อคุณสังเกตเห็นการลดลงนั้นตั้งแต่เนิ่นๆ คุณสามารถเข้าไปแทรกแซงก่อนที่การไม่มีส่วนร่วมจะแพร่กระจายออกไป

ClickUp Analyics: ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะกับเอเจนซีการตลาด
ติดตามการวิเคราะห์ใน ClickUp เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานแอปของทีมคุณ

ตัวอย่างโครงสร้าง AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด

การดำเนินแคมเปญการตลาดด้วย AIจะรวดเร็วขึ้นเมื่อเครื่องมือของคุณทำงานร่วมกัน นี่คือตัวอย่างชุดเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้ทีมการตลาดจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย สร้างเนื้อหา และติดตามผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของแต่ละเครื่องมือ:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
เคลียร์บิตการเสริมข้อมูลบริษัทแบบเรียลไทม์สำหรับทีมการตลาด B2Bระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตน, สัญญาณความตั้งใจ, การผสาน CRM แบบเนทีฟ (Salesforce, HubSpot, Marketo)ราคาตามความต้องการ
ดินเหนียวการรวบรวมและเสริมข้อมูลจากหลายแหล่งสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายในหน่วยงานขนาดใหญ่แหล่งข้อมูลมากกว่า 50 แห่ง, การเสริมข้อมูลแบบน้ำตก, ตรรกะเงื่อนไข, การเชื่อมต่อกับระบบ CRMฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149/เดือน
Apollo. ioข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมในการขายสำหรับทีมขายเชิงรุกฐานข้อมูลผู้ติดต่อมากกว่า 270 ล้านราย, การเรียงลำดับอีเมล, ระบบโทรอัตโนมัติในตัว, ซิงค์กับ CRMฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน/ผู้ใช้
AdCreative. aiการทดสอบรูปแบบโฆษณาและการสร้างเนื้อหาสำหรับนักการตลาดที่ต้องการผลลัพธ์การสร้างโฆษณาและข้อความโดย AI, โฆษณาวิดีโอ, การทำนายการมีส่วนร่วม, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน
Canvaการออกแบบอเนกประสงค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมการตลาดขนาดเล็กเครื่องมือ Magic Studio AI, Beat Sync, ลบ/แก้ไขอัจฉริยะ, รองรับมากกว่า 100 ภาษาฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน/ผู้ใช้
Jasper AIการปรับแต่งเสียงแบรนด์และความสม่ำเสมอของเนื้อหาสำหรับทีมการตลาดแบรนด์การสร้างเนื้อหาด้วย AI, คู่มือสไตล์แบรนด์, 29 ภาษา, การผสานกับ Surfer SEO/Copyscapeทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือน/ผู้ใช้
เซิร์ฟเฟอร์ SEOการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและ SEO สำหรับนักการตลาดและเอเจนซี่คะแนนเนื้อหาแบบเรียลไทม์, เครื่องมือวิเคราะห์ SERP, โครงร่างเนื้อหา, การตรวจสอบประสิทธิภาพการปรับแต่งแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
โคลดการสังเคราะห์งานวิจัยและการสร้างเนื้อหาแบบยาวสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่บริบทโทเค็น 200,000 รายการ, อัปโหลดไฟล์, ประวัติการสนทนาแบบถาวร, รูปแบบการตอบกลับฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
Zapierระบบอัตโนมัติ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดครอบคลุมกว่า 6,000 แอปสำหรับเอเจนซี่Zaps แบบหลายขั้นตอน, เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI, การตรวจสอบข้อผิดพลาด, แม่แบบเวิร์กโฟลว์ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
สร้างระบบอัตโนมัติทางภาพและการประสานงานกระบวนการทำงานสำหรับผู้จัดการโครงการของเอเจนซีเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, การเชื่อมต่อ API, การกำหนดเวลาสถานการณ์, การสนับสนุนตัวแทน AIฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน
ลุคเกอร์ สตูดิโอการวิเคราะห์และรายงานในระบบนิเวศของ Google สำหรับเอเจนซี่ที่มีลูกค้าหลายรายการผสมผสานข้อมูลจากหลายแหล่ง, ตัวแปลโค้ด, แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ, การควบคุมการแชร์ราคาตามความต้องการ
ซูเปอร์เมตริกส์ระบบอัตโนมัติของท่อข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การตลาดสำหรับผู้เชี่ยวชาญแหล่งข้อมูลมากกว่า 150 แห่ง, อัปเดตอัตโนมัติ, การทำให้เป็นมาตรฐาน, Supermetrics Agentsแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $37/เดือน
Funnel. ioการจัดเก็บข้อมูลการตลาดและการรายงานสำหรับเอเจนซี่ขนาดใหญ่600+ ตัวเชื่อมต่อ, การเติมข้อมูลอัตโนมัติ, การแปลงสกุลเงิน, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI Data Chatราคาตามความต้องการ
คลิกอัพการจัดการแบบครบวงจรของกระบวนการทำงานส่งมอบงานให้กับลูกค้าสำหรับเอเจนซีการจัดการโครงการ/งาน เอกสารขับเคลื่อนด้วย AI แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ แชท การติดตามเวลาฟรีตลอดไป; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
สแต็ก เอไอการปรับใช้ AI และการทำงานอัตโนมัติสำหรับองค์กรและหน่วยงานขนาดใหญ่เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบภาพ, รองรับ RAG, แชทบอทตามบทบาท, เครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องราคาตามความต้องการ
ไฮเกิลแพลตฟอร์มการตลาดแบบไวท์เลเบลสำหรับเอเจนซี่ระบบ CRM แบบไม่มีแบรนด์, ตัวสร้าง SMS/อีเมล/ช่องทาง, โหมด SaaS, เครื่องมือคัดลอก/เวิร์กโฟลว์ด้วย AIทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $97/เดือน

📌 การเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลและรายชื่อลูกค้า

1. Clearbit (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลบริษัทแบบเรียลไทม์)

Clearbit: ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะกับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางClearbit

Clearbit (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ HubSpot) เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตนให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายที่สามารถระบุตัวตนได้ โดยไม่ต้องยุ่งยาก แพลตฟอร์มนี้จะดึงข้อมูลมากกว่า 100 จุดเกี่ยวกับบริษัทและผู้ติดต่อทันทีที่มีคนเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องค้นคว้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือนำเข้าสเปรดชีตที่ล้าสมัยอีกต่อไป Clearbit จะเพิ่มข้อมูลบริษัทและข้อมูลทางเทคโนโลยีลงในฐานข้อมูล CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clearbit

  • ระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตนและเปิดเผยข้อมูลบริษัทแบบเรียลไทม์ด้วย Clearbit Reveal
  • สัญญาณแสดงเจตนาการเข้าถึงที่บ่งบอกว่าผู้มุ่งหวังรายใดกำลังค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหาเช่นเดียวกับของคุณอยู่
  • ผสานข้อมูลการเสริมสร้างเข้ากับ Salesforce, HubSpot, Marketo และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อแบบเนทีฟ

ข้อจำกัดของ Clearbit

  • ความถี่ในการรีเฟรชข้อมูลไม่สม่ำเสมอเสมอไป
  • ความถูกต้องของข้อมูลอาจแตกต่างกันสำหรับบริษัทที่อยู่นอกอเมริกาเหนือและยุโรป
  • แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูล B2B เป็นหลัก ทำให้มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับแคมเปญ B2C

ราคาของ Clearbit

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Clearbit

  • G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อมีคำถามใหม่เข้ามา ทีมของคุณมักไม่มีเวลาที่จะรวบรวมข้อมูลว่ามาจากไหนหรือได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างClickUp Formsจะจัดการการรับข้อมูลเบื้องต้นให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์ม ร่วมงานกับเรา ของคุณ ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นงานในทันที

ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp ในงาน: จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและแสดงความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างถูกต้อง
ให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp สำหรับงาน

คำตอบที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในช่องข้อมูลที่กำหนดเองของ ClickUpทันที เช่น แหล่งที่มาของลีด สถานะการเสริมข้อมูล และขั้นตอนของการติดต่อ ดังนั้นทีมของคุณจึงสามารถเปิดงานและทราบข้อมูลได้ทันที: ลีดจาก Instagram ข้อมูลครบถ้วน รอการติดตามผล

2. เคลย์ (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง)

Clay: ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะสมกับเอเจนซี่การตลาด - เครื่องมือที่ใช้ AI พร้อมความสามารถในการผสานรวม
ผ่านทางเคลย์

Clay ใช้การเสริมข้อมูลแบบน้ำตก ซึ่งหมายความว่ามันจะพยายามใช้แหล่งข้อมูลที่มีราคาถูกกว่าก่อนโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการระดับพรีเมียม

ยิ่งไปกว่านั้น Clay ยังเชื่อมต่อกับ LinkedIn, Apollo, Clearbit และ API อื่น ๆ อีกหลายสิบรายการ จากนั้นให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองโดยใช้ AI เพื่อประเมินคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ร่างข้อความส่วนบุคคล หรือเรียกใช้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

คุณสมบัติเด่นของดินเหนียว

  • เข้าถึงแหล่งข้อมูลมากกว่า 50 แหล่ง รวมถึง LinkedIn, Apollo, Clearbit และ PeopleDataLabs ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
  • สร้างตรรกะเงื่อนไขที่กระตุ้นเส้นทางเสริมที่แตกต่างกันตามคุณภาพของข้อมูลหรือลักษณะของลีด
  • ส่งออกข้อมูลที่สมบูรณ์ไปยังระบบ CRM หรือเครื่องมือการติดต่อของคุณได้โดยตรงผ่านการผสานระบบแบบเนทีฟ

ข้อจำกัดของดินเหนียว

  • ต้นทุนเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อดำเนินการเสริมข้อมูลขนาดใหญ่ข้ามแหล่งข้อมูลหลายแห่ง
  • การผสานรวมบางอย่างให้ความรู้สึกไม่เสถียรเท่ากับการใช้งาน SaaS ที่พัฒนาขึ้นโดยตรง

ราคาของดินเหนียว

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $149/เดือน
  • นักสำรวจ: $349/เดือน
  • ข้อดี: 800 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของดินเหนียว

  • G2: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

3. Apollo.io (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย)

Apollo.io: ระบบ AI สำหรับการตลาดเชิงตอบสนองและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ผ่านทางApollo.io

Apollo. io ผสานฐานข้อมูลผู้ติดต่อมากกว่า 270 ล้านรายเข้ากับระบบส่งอีเมลแบบลำดับอัตโนมัติและฟังก์ชันโทรออกในตัว คุณสามารถกรองกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์มากกว่า 65 รายการ รวมถึงตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท เทคโนโลยีที่ใช้ และความตั้งใจในการจ้างงาน

แพลตฟอร์มจะประเมินคะแนนของแต่ละลีดตามสัญญาณการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อได้ Apollo ยังติดตามการเปิดอีเมล การคลิก และการตอบกลับแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณสามารถเห็นได้ว่าข้อความใดที่ได้รับความสนใจและข้อความใดที่ไม่ได้รับการตอบรับ

Apollo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ส่งอีเมลซีเควนซ์ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มและติดตามการเปิด การคลิก และการตอบกลับแบบเรียลไทม์
  • เข้าถึงฟังก์ชันการโทรในตัวที่ช่วยให้คุณโทรหาลูกค้าเป้าหมายได้โดยไม่ต้องสลับไปยังระบบโทรศัพท์แยกต่างหาก
  • ซิงค์ข้อมูลติดต่อที่สมบูรณ์และประวัติการมีส่วนร่วมไปยัง ClickUp, HubSpot หรือ CRM ที่คุณชื่นชอบ

ข้อจำกัดของ Apollo. io

  • การส่งอีเมลอาจไม่สำเร็จหากไม่ทำการอุ่นโดเมนการส่งอย่างเหมาะสม
  • อัตราการตีกลับสูงถูกพบในการทดสอบผู้ใช้เมื่อใช้สำหรับการติดต่อครั้งแรก

Apollo. io ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $149/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ส่วนเสริมขาเข้า: $149/เดือน ต่อทีม

Apollo. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (9,210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 375 รายการ)

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รักษาความต่อเนื่องเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีความคืบหน้า เมื่อการเสริมข้อมูลเสร็จสิ้นระบบอัตโนมัติของ ClickUpจะอัปเดตงานของลูกค้าหรือแคมเปญที่เกี่ยวข้องทันที

ClickUp Automations: อัตโนมัติด้วยความสามารถของ AI ภายในแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน
ให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วย ClickUp Automations

ทีมขายและทีมส่งมอบจะเห็นบริบทล่าสุดทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การติดตามผลไม่สะดุด และการส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น

📌 การสร้างสรรค์

4. AdCreative. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบความหลากหลายของโฆษณา)

AdCreative.ai: ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะกับเอเจนซี่การตลาดที่ไม่มีการลงทุนมาก
ผ่านทางAdCreative.ai

AdCreative. ai สร้างโฆษณาหลากหลายรูปแบบได้หลายร้อยแบบในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยอิงตามเป้าหมายของแคมเปญและแนวทางของแบรนด์ของคุณ แพลตฟอร์มนี้วิเคราะห์โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงนับล้านรายการจากหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบออกแบบใดที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแปลง

นอกเหนือจากภาพนิ่งแล้ว AdCreative. ai ยังสร้างข้อความโฆษณาที่หลากหลายและสามารถสร้างวิดีโอโฆษณาจากทรัพย์สินทางภาพที่คุณมีอยู่ได้

คุณสมบัติเด่นของ AdCreative. ai

  • ดูคะแนนการมีส่วนร่วมที่คาดการณ์ไว้สำหรับแต่ละชิ้นงานก่อนเริ่มแคมเปญ
  • สร้างวิดีโอโฆษณาโดยอัตโนมัติจากภาพนิ่งและสินทรัพย์สินค้า
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรใดตอบสนองต่อรูปแบบสร้างสรรค์เฉพาะได้ดีที่สุด

ข้อจำกัดของ AdCreative. ai

  • การออกแบบที่สร้างโดย AI บางครั้งขาดความประณีตเทียบเท่าโฆษณาที่สร้างสรรค์โดยมืออาชีพ
  • ตัวเลือกการปรับแต่งรู้สึกจำกัดเมื่อพยายามให้ตรงกับแนวทางของแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงสูง
  • คุณภาพการสร้างวิดีโอไม่เทียบเท่ากับซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอเฉพาะทาง

ราคาของ AdCreative. ai

  • ทดลองใช้ฟรี
  • แผนเริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $39/เดือน
  • แผนสำหรับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $249/เดือน
  • แผนสูงสุด: เริ่มต้นที่ $599/เดือน

AdCreative. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (790+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 4/5 (160+ รีวิว)

5. Canva (ดีที่สุดสำหรับการออกแบบที่หลากหลาย)

Canva: โซลูชัน AI สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของคุณด้วยแบนเนอร์โฆษณา
ผ่านทางCanva

Magic Studio ของ Canva นำ AI เข้าสู่กระบวนการออกแบบที่นักการตลาดส่วนใหญ่ใช้เป็นประจำทุกวันโดยตรง

Magic Design สร้างสไลด์นำเสนอ, โพสต์โซเชียลมีเดีย หรือสื่อการตลาดที่สมบูรณ์จากข้อความเพียงไม่กี่คำ Magic Eraser ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพโดยไม่ทิ้งร่องรอยการแก้ไขที่เห็นได้ชัด ในขณะที่ Magic Edit ช่วยให้คุณเพิ่มหรือแทนที่องค์ประกอบในภาพผ่านคำอธิบายข้อความ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • ซิงค์วิดีโอตัดต่ออัตโนมัติตามจังหวะเพลงด้วย Beat Sync
  • แปลแบบแปลนเป็นภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษา พร้อมรักษาการจัดวางและลำดับความสำคัญทางสายตา
  • สร้างเสียงพากย์จากข้อความด้วยเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียง AI

ข้อจำกัดของ Canva

  • นักออกแบบขั้นสูงพบว่าแนวทางที่ใช้เทมเพลตมีข้อจำกัดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
  • การจัดระเบียบไฟล์กลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงเมื่อจัดการงานออกแบบสำหรับลูกค้าหลายราย
  • ตัวเลือกการส่งออกมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ออกแบบระดับมืออาชีพ เช่น Adobe Creative Suite

ราคาของ Canva

  • ฟรี (เข้าถึง AI ได้จำกัด)
  • ข้อดี: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (6,055+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (12,935+ รีวิว)

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รักษาแนวคิดโฆษณาของคุณให้สอดคล้องกันตั้งแต่การระดมความคิดครั้งแรก

ClickUp Brain ในไวท์บอร์ด: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดพร้อมการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานการตลาดของคุณ
รักษาทิศทางความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้ชัดเจนและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain ใน Whiteboards

ไวท์บอร์ดใน ClickUpช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณสามารถวางแผนไอเดียและรวบรวมข้อมูลอ้างอิงทางภาพไว้ในที่เดียว ซึ่งทีมบัญชีของคุณสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว และหากคุณต้องการทิศทางใหม่ ๆ ระหว่างการหารือ คุณสามารถใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ในระบบของคุณเพื่อสร้างภาพได้โดยตรงบนบอร์ด

ทุกคนมองเห็นทิศทางเดียวกัน และทีมของคุณสามารถขับเคลื่อนจากแนวคิดไปสู่ร่างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

📌 การสร้างเนื้อหาและการทำ SEO

6. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและรักษาความสม่ำเสมอของเสียงแบรนด์)

เสียงแบรนด์ใน Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

Jasper AI สร้างเนื้อหาการตลาดที่ฟังดูเหมือนแบรนด์ของคุณ เครื่องมือนี้เรียนรู้เสียงของแบรนด์คุณผ่านคู่มือสไตล์ที่กำหนดเอง ซึ่งคุณสามารถกำหนดโทนเสียง ความชอบด้านคำศัพท์ และเสาหลักของข้อความได้ จากนั้นจะนำแนวทางเหล่านั้นไปใช้กับบทความบล็อก คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล และข้อความโฆษณา

นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานกับ Surfer SEO และ Copyscape ได้เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นต้นฉบับและมีการจัดอันดับที่ดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • สั่งงาน Jasper ผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ เช่น 'ขยายส่วนนี้' หรือ 'เขียนบทนำที่น่าสนใจ'
  • สร้างเนื้อหาใน 29 ภาษา พร้อมรักษาเอกลักษณ์และสไตล์ของแบรนด์
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกันและกระบวนการอนุมัติ

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • เนื้อหาส่วนใหญ่มักต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สำนวนซ้ำซาก
  • ราคาสูงเมื่อเทียบกับตัวเลือก Jasper AIอื่น ๆ และอาจไม่เหมาะกับงบประมาณที่จำกัด

ราคา Jasper AI

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (1,260+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,850+ รีวิว)

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: คุณไม่ควรต้องเปิดแท็บถึงสี่แท็บเพียงเพื่อจะส่งงานเขียนชิ้นเดียว เมื่อนักเขียนร่างงานใน ClickUp Docs ทุกอย่างตั้งแต่บันทึกการระดมความคิดไปจนถึงงานเขียนขั้นสุดท้ายจะเชื่อมโยงกับงานของลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ClickUp Brain: เขียนเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา
ขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบร่างที่มีอยู่และสร้างเนื้อหาเพิ่มเติม

ด้วย ClickUp Brain ที่ติดตั้งมาในตัว นักเขียนสามารถพัฒนาเนื้อหาฉบับแรก ปรับโทนให้กระชับ หรือเปลี่ยนแนวคิดยาวให้กลายเป็นข้อความสั้นสำหรับแคมเปญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียจังหวะการทำงาน ระบบช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนซึ่งทำให้ทีมทำงานช้าลง

ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:

  • เขียนร่างแรกของส่วนฮีโร่สำหรับหน้าแลนดิ้งเพจของ [แบรนด์] โทน: มั่นใจแต่เรียบง่าย รวมถึงตัวเลือกหัวข้อหลักสามตัวเลือกและข้อความเสริมหนึ่งข้อความ
  • ย่อเนื้อหาในเอกสารนี้ให้เหลือเพียงแปดบรรทัดสั้น ๆ สำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย โดยต้องดึงดูดความสนใจและหยุดสายตาผู้อ่านให้ได้โดยไม่ฟังดูเหมือนการโฆษณา
  • สร้างมุมการนำเสนอหกแบบสำหรับข้อความแคมเปญเดียวกัน แต่ละมุมควรเปลี่ยนกรอบอารมณ์: กล้าหาญ, สนุกสนาน, นำโดยผู้เชี่ยวชาญ, เข้าอกเข้าใจ, ท้าทาย, และเรียบง่าย
  • ปรับข้อความนี้ให้เป็นอีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ดูแลให้ย่อความสั้น กระชับ การเปลี่ยนผ่านเป็นธรรมชาติ และนำเสนอคุณค่าอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น
  • ปรับข้อความนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงบนของช่องทางการขาย (Top-of-Funnel), ช่วงกลางของช่องทางการขาย (Mid-Funnel) และช่วงล่างของช่องทางการขาย (Bottom-of-Funnel) ปรับระดับน้ำเสียง รายละเอียด และความสำคัญของปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ให้เหมาะสม

7. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหา)

Surfer SEO: ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะกับเอเจนซีการตลาดและกระบวนการสร้างเนื้อหา
ผ่านทางSurfer SEO

Surfer SEO วิเคราะห์หน้าเว็บที่มีอันดับสูงสำหรับคำหลักเป้าหมายของคุณ และบอกคุณอย่างชัดเจนว่าควรรวมอะไรไว้ในเนื้อหาของคุณ แทนที่จะเดาว่าควรครอบคลุมหัวข้อใด Surfer จะแสดงคำที่เกี่ยวข้องและคำถามที่คู่แข่งที่มีอันดับสูงพูดถึง

แพลตฟอร์มยังตรวจสอบเนื้อหาที่มีอยู่และระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถช่วยเพิ่มอันดับให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาแบบเรียลไทม์ด้วยคะแนนเนื้อหาที่อัปเดตทันทีขณะคุณเขียน
  • สร้างโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียดตามสิ่งที่ปัจจุบันติดอันดับสำหรับคำหลักเป้าหมายของคุณ
  • เข้าถึง SERP Analyzer เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมคู่แข่งถึงมีอันดับและช่องว่างของเนื้อหาที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้

ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • เครื่องมือนี้มุ่งเน้นอย่างมากที่ตัวชี้วัดของคำค้นหา บางครั้งอาจทำให้คุณภาพของเนื้อหาและความสามารถในการอ่านลดลง
  • แนวทางอาจรู้สึกเคร่งครัดและทำให้ไม่อยากคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อ
  • การตั้งราคาจะสูงขึ้นเมื่อต้องปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าหลายรายหรือเว็บไซต์ขนาดใหญ่

ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • จำเป็น: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • ขนาด: 219 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $999/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • G2: 4. 8/5 (530+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (420+ รีวิว)

ชมวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีสร้างแผนการตลาดใน ClickUp

8. โคลด (ดีที่สุดสำหรับการสังเคราะห์การวิจัย)

โคล้ด: เครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์โฆษณาที่มีอัตราการแปลงสูงและการคิดเชิงกลยุทธ์
ผ่านทางโคลด

โคล้ดจัดการบริบทแตกต่างจากผู้ช่วย AI ในการสนทนาส่วนใหญ่ แพลตฟอร์มประมวลผลได้สูงสุดถึง 200,000 โทเค็นในการสนทนาครั้งเดียว ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 150,000 คำหรือหนังสือทั้งเล่ม

ทีมการตลาดอัปโหลดรายงานการวิจัย, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และบันทึกการสัมภาษณ์ลูกค้า จากนั้นขอให้ Claude ระบุรูปแบบ, สกัดข้อความ, หรือร่างเนื้อหาที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดพร้อมกัน

เครื่องมือ AI นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่างเนื้อหาแบบยาว การวิเคราะห์ชุดข้อมูล และการสร้างเอกสารที่ต้องการอ้างอิงแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

คุณสมบัติเด่นของโคล้ด

  • อัปโหลดไฟล์ PDF, สเปรดชีต และรูปภาพเพื่อให้ Claude วิเคราะห์และตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา
  • รักษาประวัติการสนทนาตลอดการสนทนาที่ยาวนานโดยไม่ลืมบริบทหรือคำสั่งก่อนหน้านี้
  • สลับระหว่างรูปแบบการตอบกลับที่แตกต่างกันโดยใช้ฟีเจอร์สไตล์เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของเสียงแบรนด์

ข้อจำกัดของโคลด

  • ระดับฟรีจำกัดปริมาณข้อความ จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบ Pro สำหรับการใช้งานหนัก
  • บางครั้งอาจสร้างข้อความที่冗長เกินไปซึ่งจำเป็นต้องตัดทอนเพื่อให้ได้ข้อความทางการตลาดที่กระชับ

การตั้งราคาแบบโคล้ด

  • ฟรี
  • ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของโคลด

  • G2: 4. 4/5 (65+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI, แท็บ, และไดรฟ์ที่แชร์กันเพียงเพื่อจะเดินหน้าแคมเปญเดียว งานก็จะช้าลงClickUp BrainGPTมอบพื้นที่เฉพาะให้คุณคิด, ค้นหา, และสร้างด้วย AI ที่เข้าใจบริบทของลูกค้า, ประวัติแคมเปญ, และเสียงของแบรนด์ของคุณอยู่แล้ว

คลิกอัพ เบรน แม็กซ์
ให้ทีมของคุณทำงานประสานกันเหมือนสมองเดียวด้วย ClickUp BrainGPT

มันรวม ChatGPT, Claude และ Gemini ไว้ในแอปเดสก์ท็อปเดียว ช่วยให้คุณสลับใช้งานได้ตามความต้องการในขณะนั้น ดังนั้นแทนที่จะต้องอธิบายบริบทซ้ำแล้วซ้ำอีก ปัญญาประดิษฐ์ของคุณจะเข้าใจได้ทันที

นี่คือวิธีที่คุณสามารถแก้ปัญหาการขยายตัวของ AIอย่างไม่ควบคุมได้ในขณะที่ลดภาระทางความคิด, ทำให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้น, และทำให้ทุกคนเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

📌 ระบบอัตโนมัติและการประสานงาน

9. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด)

ผ่านทางZapier

Zapier เชื่อมต่อแอปมากกว่า 6,000 แอป โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดหรือความรู้ทางเทคนิคใดๆ

แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์ใช้ 'Zaps' ที่กระตุ้นการดำเนินการในแอปหนึ่งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกแอปหนึ่ง เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายกรอกข้อมูลในโฆษณา Facebook Lead Ad, Zapier สามารถเพิ่มพวกเขาไปยัง CRM ของคุณ, ส่งอีเมลต้อนรับ, สร้างงานสำหรับทีมขายของคุณ, และบันทึกกิจกรรมใน Google Sheet โดยอัตโนมัติ

หน่วยงานสามารถประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อวันโดยการยกเลิกการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและทำให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างราบรื่นระหว่างเครื่องมือของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • สร้าง Zaps หลายขั้นตอนที่มีตัวกรอง, ความล่าช้า, และตรรกะเงื่อนไขตามข้อมูลของคุณ
  • ใช้ AI เพื่อสรุปอีเมล, ร่างคำตอบ, หรือดึงข้อมูลจากเอกสารภายในกระบวนการทำงานของคุณ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอัตโนมัติและการตรวจสอบการทำงานของระบบเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว
  • เข้าถึงเทมเพลต Zap ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงานทางการตลาดทั่วไป เช่น การจับข้อมูลลูกค้าและการติดตามผลทางอีเมล

ข้อจำกัดของ Zapier

  • การสั่งงานแบบ Zaps อาจทำงานได้ช้า โดยบางครั้งอาจใช้เวลาหลายนาทีระหว่างจุดเริ่มต้นและผลลัพธ์
  • ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณการทำงานอัตโนมัติของคุณเพิ่มขึ้นในบัญชีลูกค้า
  • การแก้ไขปัญหา Zaps ที่ล้มเหลวอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเนื่องจากรายละเอียดข้อผิดพลาดมีจำกัด

ราคาของ Zapier

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $103. 50/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,465+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,010 รายการ)

10. สร้าง (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบภาพ)

สร้างกระบวนการทำงาน
ผ่านทางMake

ทำให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเหมือนกับแผนผังการไหล. อินเตอร์เฟซแบบภาพแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลเคลื่อนที่ระหว่างแอปพลิเคชันอย่างไร ซึ่งช่วยให้ทีมเข้าใจและแก้ไขปัญหาของกระบวนการทำงานได้รวดเร็วกว่าทางเลือกที่ใช้ข้อความ.

คุณลากโมดูลไปยังผืนผ้าใบ เชื่อมต่อพวกมัน และดูข้อมูลไหลผ่านกิ่งก้านสาขา ลูป และเส้นทางตามเงื่อนไขแบบเรียลไทม์ ทีมที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีตรรกะมากมายชื่นชอบวิธีที่ Make แสดงโครงสร้างการอัตโนมัติทั้งหมดให้เห็นได้ในทันทีแทนที่จะซ่อนไว้หลังแท็บและเมนูแบบเลื่อนลง

สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ตัวรวบรวมข้อมูล ก่อนส่งไปยังขั้นตอนต่อไป
  • เชื่อมต่อกับ API ใดก็ได้โดยใช้โมดูล HTTP แม้แต่แพลตฟอร์มที่ไม่มีระบบผสานการทำงานกับ Make อย่างเป็นทางการ
  • กำหนดเวลาให้สถานการณ์ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดหรือเรียกใช้งานผ่านเว็บฮุคเพื่อการทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
  • สร้าง ปรับแต่ง และจัดการตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

กำหนดขอบเขต

  • อินเทอร์เฟซแบบภาพอาจดูรกเมื่อกระบวนการทำงานขยายเกินกว่า 20-30 โมดูล
  • การกำหนดราคาตามการดำเนินงานทำให้ต้นทุนไม่สามารถคาดการณ์ได้สำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก

กำหนดราคา

  • ฟรี
  • คอร์: $10. 59/เดือน
  • ข้อดี: $18.82/เดือน
  • ทีม: $34. 12/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (260+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (405+ รีวิว)

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ลองนึกถึงการติดตามงานเล็กๆ น้อยๆ ที่ทีมของคุณทำทุกวัน: ตรวจสอบสถานะ, ติดตามการอัปเดต, เตือนให้ใครบางคนตรวจสอบร่าง, รวบรวมไฟล์สำหรับการเริ่มต้น.

ClickUp Ambient Agents: ประหยัดเวลาที่มีค่าในการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยตัวแทน AI
รันการทำงานอัตโนมัติของ AI ที่รับรู้บริบทตามวัตถุที่พวกเขามองเห็นด้วย ClickUp Ambient Agents

ClickUp Ambient Agentsจัดการส่วนเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ พวกเขาเฝ้าดูงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของคุณ และจะเข้ามาดำเนินการเมื่อมีสิ่งใดที่ต้องดำเนินการต่อ

สมมติว่าร่างสำเนาถูกทำเครื่องหมายว่าพร้อมสำหรับการตรวจสอบ ตัวแทนสภาพแวดล้อม:

  • มอบหมายผู้นำการคัดลอก
  • แจ้งให้พวกเขาตรวจสอบ
  • รอการอนุมัติ
  • ย้ายงานไปยังการอนุมัติของลูกค้า
  • ส่งข้อความถึงผู้จัดการบัญชี
  • จากนั้นสร้างงานการผลิตสำหรับการออกแบบและสื่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

งานดำเนินไปเอง

📌 การวิเคราะห์และรายงาน

11. Looker Studio (เหมาะที่สุดสำหรับระบบนิเวศของ Google)

Looker Studio (Google Data Studio): ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะกับเอเจนซีการตลาดและโฆษณาดิจิทัล
ผ่านทางLooker Studio

Looker Studio (เดิมชื่อ Google Data Studio) ดึงข้อมูลจาก Google Analytics, Google Ads, Search Console และ YouTube โดยไม่ต้องใช้ตัวเชื่อมต่อแบบชำระเงินหรือการตั้งค่าทางเทคนิค

อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้ในไม่กี่นาทีโดยใช้แผนภูมิ ตาราง และสกอร์การ์ดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า รายงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ซึ่งหมายความว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นตัวเลขปัจจุบันโดยไม่ต้องรีเฟรชด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Looker Studio

  • ผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างฟิลด์คำนวณและตัวชี้วัดข้ามแพลตฟอร์ม (เช่น ค่าใช้จ่ายต่อการได้มาซึ่งลูกค้าข้ามช่องทาง)
  • สร้างโค้ด Python โดยอัตโนมัติด้วย Code Interpreter สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงและการพยากรณ์
  • แชร์รายงานพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ คล้ายกับ Google Docs เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้ง่าย

ข้อจำกัดของ Looker Studio

  • ตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สามหลายตัวต้องซื้อแยกต่างหาก ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Google
  • แพลตฟอร์มอาจประสบปัญหาการหน่วงและเวลาในการโหลดที่ช้าเมื่อดึงข้อมูล
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ BI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น Tableau หรือ Power BI

ราคาของ Looker Studio

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Looker Studio

  • G2: 4. 3/5 (440+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (275+ รีวิว)

📮 ClickUp Insight: 43% ของคนกล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้โครงสร้างการทำงานในแต่ละวันมีประโยชน์ แต่ 48% พบว่างานเหล่านี้ทำให้เหนื่อยล้าและเสียสมาธิจากงานที่มีความหมาย

แม้ว่าความสม่ำเสมอจะช่วยให้รู้สึกมีประสิทธิภาพ แต่บ่อยครั้งก็จำกัดความคิดสร้างสรรค์และขัดขวางไม่ให้คุณก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า

ClickUpช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรนี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำผ่านตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงลึกได้เต็มที่ อัตโนมัติการแจ้งเตือน การอัปเดต และการมอบหมายงาน และให้ฟีเจอร์เช่น การบล็อกเวลาอัตโนมัติ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยปกป้องเวลาที่มีค่าของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

12. Supermetrics (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติของระบบข้อมูล)

ผ่านทางSupermetrics

Supermetrics ย้ายข้อมูลการตลาดจากแพลตฟอร์มโฆษณาไปยังที่ที่ทีมของคุณทำงาน ดังนั้นแทนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ CSV จาก Facebook Ads, Google Analytics และ LinkedIn ด้วยตนเอง Supermetrics จะถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปยัง Google Sheets, Looker Studio, Power BI หรือคลังข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับแหล่งข้อมูลมากกว่า 150 แหล่ง และประมวลผลข้อมูลการตลาดมากกว่า 15% ของทั่วโลก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Supermetrics

  • กำหนดเวลาการรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดเองเพื่อให้รายงานเป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
  • ทำให้ชื่อฟิลด์และเมตริกต่างๆ สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์มเพื่อการรายงานที่สอดคล้องกัน
  • อัปโหลดข้อมูลออฟไลน์โดยใช้การนำเข้าข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อผสานกับตัวชี้วัดการตลาดดิจิทัล
  • สร้าง Supermetrics Agents เพื่อสร้างรายงาน, แจ้งเตือนความผิดปกติ, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Supermetrics

  • ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและปลายทางมากขึ้น
  • เส้นทางการเรียนรู้มีอยู่สำหรับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนและการผสมผสาน

ราคาของ Supermetrics

  • เริ่มต้น: $37/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • การเติบโต: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • ข้อดี: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Supermetrics

  • G2: 4. 4/5 (795+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (105+ รีวิว)

13. Funnel.io (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการตลาด)

Funnel.io: วิเคราะห์ความพยายามทางการตลาด
ผ่านFunnel.io

Funnel.io เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 600 แห่ง และทำการเติมข้อมูลย้อนหลังโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่สูญเสียการเข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพในอดีตแม้เมื่อ API มีการเปลี่ยนแปลง โมเดลข้อมูลของมันเข้าใจแนวคิดทางการตลาด รู้ว่าอะไรคือการแสดงผล การคลิก และการเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และทำการปรับให้เป็นมาตรฐานโดยอัตโนมัติ

ระบบถอดรหัสมาตรฐานการตั้งชื่อแคมเปญ โดยแยก 'Q1_2025_Facebook_Retargeting' ออกเป็นฟิลด์แยกสำหรับไตรมาส ปี แพลตฟอร์ม และประเภทแคมเปญ Funnel AI ช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Funnel.io

  • แปลงสกุลเงินโดยอัตโนมัติโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังที่ตรงกับช่วงเวลาที่คุณรายงาน
  • จัดเก็บข้อมูลที่แปลงแล้วโดยยังคงรักษาค่าเดิมไว้สำหรับเส้นทางการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา
  • สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบภายใน Funnel หรือส่งออกข้อมูลที่สะอาดไปยัง Looker Studio, Tableau หรือคลังข้อมูล
  • ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณด้วยฟีเจอร์ AI ในตัว Data Chat

ข้อจำกัดของ Funnel.io

  • ไม่ใช่ทุกตัวเชื่อมต่อ/ปลายทางที่รวมอยู่ในทุกแผน (บางตัวมีเฉพาะในแผนธุรกิจหรือองค์กรเท่านั้น)
  • แพลตฟอร์มนี้ต้องการความเข้าใจในแนวคิดการสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
  • การตั้งค่าใช้เวลานานกว่าเครื่องมือแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันที โดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ที่มีโครงสร้างข้อมูลซับซ้อน

ราคาของ Funnel.io

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: ราคาตามตกลง
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Funnel. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (155+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📌 กระบวนการทำงานและระบบส่งมอบงานให้ลูกค้า

14. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการส่งมอบงานให้ลูกค้าแบบครบวงจร)

ClickUp Tasks: สร้างระบบประสาทส่วนกลางสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
รักษาการดำเนินแคมเปญให้ราบรื่นโดยใช้ ClickUp Tasks

ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpยังกลายเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการทำงานของลูกค้าทั้งหมดของคุณ นี่คือวิธีที่มันสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของคุณ 👇

ดำเนินการส่งมอบงานผ่านกระบวนการที่ชัดเจน

สมมติว่าคุณกำลังผลิตแคมเปญทางสังคมสำหรับลูกค้าที่จ้างคุณเป็นรายเดือน คุณสร้างงานใน ClickUp สำหรับชุดแคมเปญรายสัปดาห์ทั้งหมด ภายในงานนั้น คุณ:

  • เพิ่มงานย่อยสำหรับการเขียนสคริปต์, การเขียนคัดลอก, การสร้างภาพ, และการตรวจทาน
  • ใช้ClickUp Dependencies เพื่อให้งานดำเนินไปในลำดับที่ถูกต้อง และนักออกแบบของคุณสามารถทำงานด้านภาพได้เมื่อข้อความพร้อมแล้ว
  • สร้างรายการตรวจสอบงานใน ClickUpสำหรับ QA เช่น ความสม่ำเสมอของน้ำเสียงแบรนด์และการวางตำแหน่ง CTA
  • ใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อเน้นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดเวลาของลูกค้าที่สั้นกว่า

ให้ความชัดเจนแก่ลูกค้าโดยไม่ต้องประชุมเพิ่มเติม

แดชบอร์ด ClickUp: ขยายการผลิตเนื้อหาให้มากขึ้นในขณะที่ยังคงให้ลูกค้าของคุณรับรู้ความคืบหน้า
นำเสนอการมองเห็นโครงการผ่านแดชบอร์ดพอร์ทัลลูกค้าใน ClickUp

แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้คุณนำเสนอสถานะงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดที่แสดงต่อลูกค้า แดชบอร์ดของลูกค้าคุณสามารถแสดง:

  • ความคืบหน้าของโครงการในระยะปัจจุบัน
  • เอกสารพร้อมให้ลูกค้าตรวจสอบ
  • กำหนดส่งงานสำหรับสัปดาห์หน้า
  • แบนด์วิดท์ของสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง
  • บัตร AIสรุปความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ (และอื่น ๆ อีกมากมาย!)

สมมติว่าลูกค้าดำเนินรายการวิดีโอประจำสัปดาห์ แดชบอร์ดของคุณจะแสดงสคริปต์ที่ร่างไว้ การบันทึกที่เสร็จสมบูรณ์ การแก้ไขที่กำลังดำเนินการ และตอนที่พร้อมเผยแพร่ พวกเขาจะเข้าใจสถานะงานได้ทันที

คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดภายในสำหรับทีมของคุณเพื่อติดตามการกระจายงานและจุดติดขัดได้อีกด้วย

ขับเคลื่อนการกระทำผ่านการสนทนาตามบริบท

การสนทนาเกี่ยวกับโครงการจะอยู่ในที่เดียวกับงานด้วย ClickUp Chat

คลิกอัพ แชท
เก็บบริบทไว้กับการดำเนินการโดยใช้ ClickUp Chat

สมมติว่านักกลยุทธ์ของคุณปรับแต่งข้อความสำหรับแคมเปญการตลาดเชิงประสิทธิภาพระหว่างการโทรให้ข้อเสนอแนะ พวกเขาจะทิ้งบันทึกไว้โดยตรงในช่องแชทของโครงการ จากนั้นนักออกแบบจะตอบกลับภายในเธรดเดียวกันและแนบภาพที่อัปเดต แนวทางที่ตกลงกันจะเปลี่ยนเป็นงานในคลิกเดียว

ในที่สุด ทุกคนก็ทำงานต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแพลตฟอร์มหรืออธิบายเหตุผลซ้ำ

ให้ AI ช่วยให้โครงการของคุณสอดคล้องกัน

ทีมของคุณทำงานได้ดีมาก การชะลอตัวมักเกิดขึ้นรอบๆ งาน: การอัปเดต, การติดตามผล, การตรวจสอบความสอดคล้อง, และช่วงเวลาที่ต้องถามว่า 'เดี๋ยวก่อน, เรามาถึงไหนแล้ว?'

ClickUp Brain ช่วยลดภาระนั้นเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องให้คุณมาจัดการทุกขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ

คิดถึงการอัปเดตลูกค้าประจำสัปดาห์ของคุณ

คุณเปิดงานต่าง ๆ เลื่อนดูแชท พยายามนึกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไป ดึงจุดสำคัญออกมา เขียนทุกอย่างใหม่ให้ชัดเจน และตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าไม่มีอะไรตกหล่น มันไม่ใช่การทำงานหนัก แต่ใช้เวลามาก และต้องทำซ้ำแบบนี้ทุกสัปดาห์

ClickUp Brain: เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับการนำ AI ไปใช้และการปรับเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน
มุ่งเน้นที่งานสำคัญด้วย ClickUp Brain

ตอนนี้ลองนึกภาพสิ่งนี้แทน: คุณขอให้ ClickUp Brain แจ้งการอัปเดต

มันอ่านความคืบหน้าของงานจริง การตัดสินใจ ความคิดเห็น การอนุมัติ และรายการที่รอดำเนินการ และสร้างสรุปสถานะที่ชัดเจนและมีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถส่งได้ทันที

ทีมที่นำ ClickUp มาใช้ ทำงานเสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า, ประหยัดเวลาทำงานได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ และ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 88%

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับข้อมูลโดยไม่ต้องตรวจสอบแดชบอร์ด: ตั้งค่าClickUp Scheduled Reportsเพื่อส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญไปยังลูกค้าตามช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์)
  • ดูว่าความพยายามของคุณไปอยู่ที่ไหนจริงๆ: บันทึกชั่วโมงการทำงานในแคมเปญต่างๆ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไข และการโทรกับลูกค้าด้วยClickUp Project Time Trackingเพื่อให้คุณสามารถกำหนดราคาค่าบริการรายเดือนและ SOW ได้อย่างแม่นยำ
  • แชร์งานอย่างรวดเร็ว: บันทึกวิดีโอสั้น ๆ หรือเหตุผลเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ClickUp Clipsเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจทิศทางโดยไม่ต้องนัดประชุมใหม่
  • พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลา: บันทึกโน้ตจากการระดมความคิด เสียงพูด หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยClickUp Talk to Textใน Brain MAX เพื่อให้ไม่พลาดทุกไอเดียสำคัญเมื่อทีมทำงานอย่างรวดเร็ว
  • ค้นหาสินทรัพย์ได้ทันที: ค้นหาไฟล์แคมเปญที่ผ่านมา, เด็คนำเสนอ, แนวทางแบรนด์, หรือปฏิทินเนื้อหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติด้วยClickUp Enterprise Search
  • รักษาการสื่อสารกับลูกค้าให้เชื่อมโยงกับงาน: ส่งและรับอีเมลโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ClickUp Email Project Managementเพื่อให้เส้นทางการตอบกลับเชื่อมโยงกับงานที่ส่งมอบได้อย่างถูกต้อง
  • อย่าสูญเสียข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม: ให้ClickUp AI Notetakerบันทึกการสนทนากับลูกค้า สรุปการตัดสินใจ สกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการ และแนบข้อมูลทั้งหมดไปยังงานแคมเปญโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

เจ้าของเอเจนซี่การตลาดแบ่งปันประสบการณ์การใช้ClickUp บน Reddit:

เราใช้ ClickUp ในการดำเนินงานของเอเจนซี่มาได้ประมาณครึ่งปีแล้ว และพูดตามตรง มันเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อน […] ระบบเอกสารของพวกเขาเข้ามาแทนที่งาน Google Docs ของเราเกือบทั้งหมดอย่างเงียบๆ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อเอกสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกับโปรเจกต์ของเรา ทีมงานปรับตัวเข้ากับระบบได้เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้มาก

ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain อยู่เหมือนกัน คิดว่ามันเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่สุดท้ายมันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้มาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานเขียนใหม่ๆ […]

ฟีเจอร์บันทึกโน้ตโดย AI เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจจริงๆ เราเคยสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการไปมากมายหลังการประชุม แต่ตอนนี้มันจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การติดตามผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

📌 รองรับหลายลูกค้าและปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง

15. Stack AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้ AI ในองค์กรขนาดใหญ่)

Stack AI: เพิ่มเครื่องมือเฉพาะทางของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างพื้นฐาน
ผ่านทางStack AI

Stack AI ช่วยให้ทีมสร้างผู้ช่วย AI และเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานจริงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เครื่องมือสร้างแบบภาพจะเชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การคัดกรองการสนับสนุน การวิเคราะห์เอกสาร หรือการสร้างข้อเสนอ

คุณเลือกจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เช่น ChatGPT, Claude หรือ Gemini ตามภารกิจเฉพาะ จากนั้นนำผู้ช่วย AI ไปใช้เป็นแอปภายในองค์กรหรือเปิดเผยผ่าน API เพื่อการผสานรวมที่กว้างขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stack AI

  • สร้างกระบวนการทำงานของ AI อย่างเป็นภาพด้วยการเชื่อมต่อแบบจำลองภาษา แหล่งข้อมูล และตรรกะโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • นำ RAG มาใช้เพื่อให้คำตอบของ AI มีพื้นฐานจากเอกสารและฐานความรู้เฉพาะของบริษัท
  • ออกแบบและปรับใช้แชทบอทเฉพาะบทบาทได้ในไม่กี่นาที
  • จัดการการปรับใช้โดยใช้สภาพแวดล้อม, การอนุญาตตามบทบาท, และบันทึกการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของ AI แบบซ้อน

  • ความลึกของเทมเพลตแตกต่างกันไปตามกรณีการใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะทาง
  • ตัวเลือกการผสานรวมมีจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติทั่วไป
  • เครื่องมือการตรวจสอบและการสังเกตอาจต้องการการเสริมเพิ่มเติมสำหรับการPLOYMENTการผลิตที่ซับซ้อน

การกำหนดราคา Stack AI

  • ฟรี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิว AI แบบสะสม

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ส่วนใหญ่แล้ว เอเจนซี่ขนาดเล็กหรือเอเจนซี่เฉพาะทางยังคงมีโครงสร้างที่กระชับและเน้นลูกค้าเป็นหลัก จากรายงานการเปรียบเทียบมาตรฐานที่ครอบคลุมเอเจนซี่ 251 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่มีลูกค้าเพียง 11-20 ราย และมักจัดให้ 'SEO และการดูแลเว็บไซต์' เป็นบริการหลัก (77% ของเอเจนซี่ทั้งหมด)

16. HighLevel (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทนจำหน่ายแบบเอเจนซี่)

HighLevel: ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะสมสำหรับเอเจนซี่การตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพปัญหาหลักกับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
ผ่านทางHighLevel

HighLevel ผสานรวมระบบ CRM, การตลาดทางอีเมล, SMS และการสร้างช่องทางขายไว้ในโซลูชันเดียวที่เอเจนซี่สามารถนำไปใช้ภายใต้แบรนด์ของตนเองและขายต่อได้ คุณสามารถปรับแต่งแบรนด์ได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ URL สำหรับเข้าสู่ระบบไปจนถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อให้ลูกค้าเห็นโลโก้ของคุณแทนที่จะเป็นของ HighLevel

แพลตฟอร์มนี้รวมถึงการส่งข้อความ SMS แบบสองทาง, การติดตามการโทร, การฝากข้อความเสียง, และการผสานการทำงานกับ Facebook Messenger เพื่อรวมการสื่อสารกับลูกค้าไว้ในที่เดียว

ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือ AI ของ HighLevel ยังสามารถสร้างข้อความสำหรับช่องทางการขาย ตอบกลับรีวิว และสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติผ่านคำสั่งสนทนาได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HighLevel

  • ปรับแต่งแพลตฟอร์มทั้งหมดให้เป็นแบรนด์ของคุณเอง รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ, URL สำหรับเข้าสู่ระบบ, และการสร้างแบรนด์เพื่อขายต่อให้กับลูกค้า
  • โคลนระบบทำการตลาดที่สมบูรณ์โดยใช้ Snapshots ที่บรรจุช่องทาง, กระบวนการทำงาน, และการทำงานอัตโนมัติ
  • เปิดใช้งาน โหมด SaaS เพื่อสร้างแผนการสมัครสมาชิก, เรียกเก็บเงินลูกค้า, และจัดการการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ HighLevel

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวกับฟีเจอร์ใหม่
  • คุณสมบัติ AI ขั้นสูงต้องการการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามการใช้งาน นอกเหนือจากการสมัครสมาชิกพื้นฐาน

ราคาของ HighLevel

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: $97/เดือน
  • ไม่จำกัด: $297/เดือน

คะแนนและรีวิว HighLevel

  • G2: 4. 6/5 (545+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (80+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ฝึกอบรมAI ในด้านการตลาดให้สามารถแจ้งเตือนช่องทางที่มีประสิทธิภาพต่ำแบบเรียลไทม์ได้ ตัวอย่างเช่น หากโฆษณา TikTok มีอัตราการแปลงต่ำในช่วงกลางสัปดาห์ AI ของคุณสามารถแจ้งเตือนทีมให้จัดสรรงบประมาณใหม่หรือปรับแต่งเนื้อหาโฆษณาได้ทันที

ประโยชน์ของโครงสร้าง AI ที่สร้างอย่างดีสำหรับเอเจนซี

ระบบ AI ที่แข็งแกร่งช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดการกับการขยายตัวของ AIที่ไม่จำเป็น และสร้างระบบที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพได้ นี่คือวิธีที่ระบบที่สร้างอย่างดีสามารถเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง:

  • เร่งการส่งมอบแคมเปญ: เร่งการผลิตงานสร้างสรรค์ วงจรการอนุมัติ และการรายงานให้ลูกค้าผ่านการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกัน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน:ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระดมความคิดแนวคิด ทดสอบรูปแบบต่าง ๆ และปรับปรุงข้อความให้มีความชัดเจนและตรงเป้าหมายในระดับกว้าง
  • เพิ่มการรักษาลูกค้า: ให้บริการที่รวดเร็วขึ้นและข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดได้
  • การดำเนินงานที่พร้อมรับอนาคต: รักษาเทคโนโลยีของคุณให้สามารถปรับตัวเข้ากับเครื่องมือใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้โดยไม่เพิ่มความซับซ้อน
  • เสริมสร้างการตัดสินใจ: รวมการวิเคราะห์การตลาด, CRM, และข้อมูลโฆษณาเพื่อเปิดเผยแนวโน้มและแนะนำการใช้จ่ายที่ชาญฉลาดขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณหนึ่งศตวรรษ (ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20) บริษัทโฆษณาหลายแห่งได้รับค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานประมาณ 15%จากต้นทุนของสื่อที่พวกเขาซื้อให้กับลูกค้า แม้หลังจากบริษัทโฆษณาได้เปลี่ยนไปสู่การดำเนินแคมเปญสร้างสรรค์สำหรับผู้ลงโฆษณา (แทนที่จะเป็นสำหรับผู้เผยแพร่) พวกเขาก็ยังสามารถรักษาโมเดลค่าคอมมิชชั่นนี้ไว้ได้

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เอเจนซี่มักทำเมื่อประกอบ AI Stack

นี่คือจุดที่เอเจนซี่ส่วนใหญ่ทำผิดพลาดเมื่อสร้างชุดเครื่องมือ AI ของพวกเขา และวิธีหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำเดิม

ข้อผิดพลาดทำไมมันถึงเจ็บสิ่งที่ควรทำแทน
การจัดการเครื่องมือเป็นกลยุทธ์ทีมคาดหวังให้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการ ส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและความสับสนวางแผนขั้นตอนการทำงานของคุณก่อน จากนั้นใช้เครื่องมือเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่กำลังทำงานได้ดีอยู่แล้ว
การใช้ AI โดยไม่มีบริบทผลลัพธ์ของ AI ขาดความเกี่ยวข้องเมื่อทีมไม่ได้ให้ข้อมูลหรือแนวทางที่ชัดเจนป้อนเครื่องมือด้วยคำแนะนำคุณภาพสูง ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และข้อมูลแคมเปญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
การข้ามการประสานงานระหว่างทีมทีมสร้างสรรค์, ทีมวิเคราะห์, และทีมกลยุทธ์ที่ไม่เชื่อมต่อทำให้เกิดการซ้ำซ้อนและล่าช้าตั้งค่าแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันหรือพื้นที่ทำงานส่วนกลางเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
การพึ่งพาคุณสมบัติของ AI เพียงอย่างเดียวส่วนเสริม AI ที่ดูเงางามมักเบี่ยงเบนความสนใจจากความสามารถหลักที่ขาดหายไปประเมินว่าเครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านกลยุทธ์ การทำงานร่วมกัน หรือผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บางเอเจนซี่เป็นผู้บุกเบิกในประเภทสื่อ: ตัวอย่างเช่น เอเจนซี่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมโฆษณาทางโทรทัศน์ครั้งแรกในปี 1941 (สำหรับนาฬิกา) และการเติบโตของป้ายโฆษณาก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อรถยนต์กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปบนถนนในสหรัฐอเมริกา

รวมระบบ AI ของคุณด้วย ClickUp

การสร้างเอเจนซี่การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการต่อสู้กับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทีมงานที่ฉลาดที่สุดจะปรับกระบวนการทำงานให้ราบรื่น เชื่อมต่อ และขยายขนาดได้ เพื่อให้ทุกโครงการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องจักรแคมเปญที่ทำงานได้อย่างราบรื่น

ClickUp รวมทุกขั้นตอนการทำงานของเอเจนซี่ของคุณไว้ในที่ทำงานเดียวที่ทรงพลัง ทำให้กลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ การดำเนินงาน และการรายงานอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน

วางแผนแคมเปญใน ClickUp Tasks ติดตามประสิทธิภาพด้วย Dashboards รวบรวมเพลย์บุ๊กทั้งหมดไว้ใน Docs และระดมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ด้วย ClickUp Brain ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp BrainGPT ยังผสานการทำงานทั้งหมดของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณจะเสียเวลาน้อยลงในการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการสร้างแคมเปญที่สร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริง

พร้อมที่จะเชื่อมต่อระบบนิเวศ AI ของเอเจนซีคุณทั้งหมดแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หน่วยงานต่างๆ ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเนื้อหา การจัดการแคมเปญ การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานให้กับลูกค้า ClickUp รวบรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยการนำเสนอการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI การติดตามงาน และแดชบอร์ดประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ทีมสามารถจัดการแคมเปญและสร้างเนื้อหาได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เงินประมาณ 10-20% ของงบประมาณเทคโนโลยีทั้งหมดไปกับเครื่องมือการตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวนเงินที่แน่นอนขึ้นอยู่กับขนาดของทีม ลูกค้าที่ให้บริการ และความซับซ้อนของแคมเปญ

หน่วยงานขนาดเล็กสามารถนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ได้อย่างแน่นอน แพลตฟอร์ม AI หลายแห่งในปัจจุบันมีแผนราคาที่เข้าถึงได้ ระดับการใช้งานฟรี หรือรูปแบบการชำระเงินตามการใช้งาน ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุนมาก

ติดตามตัวชี้วัด เช่น เวลาที่ประหยัดได้จากงานที่ทำซ้ำ ประสิทธิภาพของแคมเปญ อัตราการเปลี่ยนแปลงของลีด และค่าใช้จ่ายต่อการได้มาซึ่งลูกค้า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังการใช้ AI สำหรับกิจกรรมเช่นการกำหนดเป้าหมายโฆษณา ช่วยให้สามารถวัดคุณค่าและอธิบายการลงทุนเพิ่มเติมได้

หน่วยงานควรตรวจสอบระบบของตนทุก 6-12 เดือน. เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงทันสมัยกับคุณสมบัติใหม่, การอัปเดตความปลอดภัย, และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่กำจัดเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์.