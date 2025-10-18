10 เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ใน Notion ที่ดีที่สุดเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์คือความฉลาดที่สนุกสนาน
อย่างไรก็ตาม สำหรับนักออกแบบ นักการตลาดผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์หลายคน ความสนุกนั้นมักจะกลายเป็นความหงุดหงิดเมื่อไอเดียไม่ได้รับการจัดระเบียบ
นักออกแบบคิดในรูปแบบของไวร์เฟรม นักการตลาดคิดในรูปแบบของข้อความ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์คิดในรูปแบบของแผนงาน สิ่งนี้ทำให้ความคืบหน้าช้าลงและทำให้โครงการรู้สึกไม่สมบูรณ์
เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ใน Notion ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถประสานงานและเปลี่ยนจากแรงบันดาลใจไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
นี่คือเทมเพลต Notion ที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน
แม่แบบบอร์ดอารมณ์ยอดนิยมในพริบตา
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตบอร์ดอารมณ์ที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ ClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตบอร์ดอารมณ์การออกแบบเรียบง่าย (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|มุมมองแกลเลอรี, การกรองแท็ก, อัปโหลดภาพโดยตรง, บันทึกต่อบัตร
|ทีมสร้างแบรนด์, นักออกแบบสร้างสรรค์
|หน้า Notion, แกลเลอรี
|เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การผสานกับ Unsplash, หมวดหมู่, มุมมองแกลเลอรี/รายการ, แท็ก
|ทีมการตลาด, ผู้จัดการแบรนด์
|หน้า Notion, แกลเลอรี
|เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ส่วนตัว (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แกลเลอรีที่จัดหมวดหมู่, เว็บคลิปเปอร์, แท็ก/ตัวกรอง, การปรับขนาดการ์ด
|ฟรีแลนซ์, นักเรียน, การบันทึกด้วยภาพ
|หน้า Notion, แกลเลอรี
|แม่แบบบอร์ดอารมณ์การตลาด (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แกลเลอรีที่จัดหมวดหมู่, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, การจัดเรียงตามธีม
|ทีมการตลาด, นักกลยุทธ์สร้างสรรค์
|หน้า Notion, แกลเลอรี
|แม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ปีใหม่ (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หมวดหมู่เป้าหมาย, บันทึก, ตัวติดตาม, กระดานวิสัยทัศน์ขนาดเล็ก
|บุคคลที่ติดตามเป้าหมาย/ปณิธาน
|หน้า Notion
|บอร์ดวิสัยทัศน์สำหรับการสร้างเป้าหมายและการดึงดูดชีวิต (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|คำยืนยัน, คำคม, การติดตามความก้าวหน้า, รูปภาพ
|บุคคลที่ฝึกฝนการตั้งเป้าหมาย/การดึงดูด
|หน้า Notion
|เทมเพลตกระดานบันทึกข้อความแบบติดหนึบ (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บันทึกไม่จำกัด, การจัดรหัสสี, ลากและวาง, หมวดหมู่
|มืออาชีพ, นักเรียน, การระดมความคิด
|หน้า Notion, บอร์ด
|แม่แบบรายการตรวจสอบการวางแผนสตอรี่บอร์ด (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รายการตรวจสอบก่อนการผลิต, การจัดระเบียบงาน, ขั้นตอนหลังการผลิต
|ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้ผลิตวิดีโอ, นักการตลาด
|หน้า Notion, รายการตรวจสอบ
|แบบฟอร์มบันทึกประจำวัน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การติดตามอารมณ์, คำกระตุ้นความกตัญญู/การยืนยัน, ไฮไลท์
|บุคคลที่สร้างนิสัยการเขียนบันทึกอย่างมีสติ
|หน้า Notion
|มู้ดบอร์ด 2.0 เทมเพลต (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ภาพประกอบ + บริบทของโครงการ, บันทึก, เอกสารอ้างอิง, กลยุทธ์
|ทีมสร้างสรรค์, ผู้นำโครงการ
|หน้า Notion, แกลเลอรี
|เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แบบโต้ตอบ, แผนผังความคิด, การเชื่อมโยงงาน, ส่วนที่ชัดเจน
|นักออกแบบ, ทีมผลิตภัณฑ์
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หมวดหมู่, การมอบหมายงาน, การจัดลำดับความสำคัญ, การผสานเอกสาร
|ทีมผลิตภัณฑ์, ผู้ประกอบการ
|ClickUp Whiteboard, เอกสาร
|เทมเพลตไวท์บอร์ดวิชั่น ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การปรับแต่งแบรนด์, ข้อเสนอแนะ, ส่งออก
|ทีมที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และการตั้งเป้าหมาย
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตสตอรี่บอร์ด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฉาก/ขั้นตอน, บันทึกบท, ลากและวาง, ข้อเสนอแนะ
|ผู้สร้างภาพยนตร์, นักการตลาด, ทีมธุรกิจ
|ClickUp Whiteboard
|แม่แบบโครงเรื่อง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|กระดานตัวละคร/บุคลิก, แคนบัน, ความคืบหน้าที่ใช้รหัสสี
|ผู้สร้างเนื้อหา, นักกลยุทธ์
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองแผนที่เรื่องราว, การทำแผนที่แบบขั้นตอนต่อขั้นตอน
|ทีมที่ทำการแผนที่การเดินทางของผู้ใช้, นักการตลาด
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตบอร์ดออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ขั้นตอนการออกแบบ, การอนุมัติ, แคนบัน, ความคิดเห็นจากสื่อ
|ทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการแบรนด์, ฟรีแลนซ์
|ClickUp บอร์ด, รายการ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ของโนชั่นดี?
เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ Notion ที่เหมาะสมจะช่วยให้ไอเดียของคุณเป็นระเบียบและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะพัฒนาไปพร้อมกับโครงการของคุณ บอร์ดอารมณ์หรือบอร์ดแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดจะทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่คุณควรมองหา: 👇
- ส่วนแรงบันดาลใจทางสายตา: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบภาพในหมวดหมู่ที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการซ้อนภาพ สี แบบอักษร และพื้นผิวเข้าด้วยกันเป็นอารมณ์ที่สอดคล้องกัน มีประโยชน์สำหรับการรวบรวมอารมณ์หรือแรงบันดาลใจให้เป็นธีมที่สอดคล้องกัน
- การจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลต Notion ที่จัดกลุ่มแนวคิดไว้ในส่วนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้การอ้างอิงของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา—มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสร้างบอร์ดแรงบันดาลใจสำหรับงานอีเวนต์หรือแคมเปญ
- บล็อกสีและฟอนต์: เทมเพลต Notion ของคุณควรมีพื้นที่สำหรับบันทึกสีประจำแบรนด์และตัวเลือกฟอนต์ เพื่อให้ทิศทางการออกแบบของคุณมีความสอดคล้องและสร้างแรงบันดาลใจตลอดทั้งโครงการ
- บันทึกและจับความคิด: ใช้เทมเพลตที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกบริบทที่เขียนไว้ควบคู่กับภาพได้ ทำให้ทุกความคิดได้รับการสนับสนุนด้วยบันทึกหรือการอ้างอิง ซึ่งช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียเรื่องราวเบื้องหลังการเลือกของคุณ
- ตัวเลือกการร่วมมือ: เชิญเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้าของคุณให้แสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนบอร์ด หน้า Notion ของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตสำหรับการหารือและปรับปรุง
- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: เทมเพลต Notion ควรให้คุณสามารถปรับแต่งเค้าโครงให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายหรือย่อส่วนต่าง ๆ จนกว่าเทมเพลตจะรู้สึกเหมาะสมกับสไตล์ของคุณ
- การผสานการทำงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลต Notion ที่คุณเลือกเชื่อมโยงกับพอร์ทัลลูกค้าและเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณเพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- การติดตามเวอร์ชัน: เพื่อติดตามการพัฒนาของแนวคิดตามกาลเวลา เทมเพลต Notion ของคุณต้องมีระบบควบคุมเวอร์ชัน
- บล็อกสำเร็จรูป: คุณจะประหยัดเวลาในการตั้งค่าโดยเลือกใช้เทมเพลต Notion ที่มีแกลเลอรี, กริด, รายการสลับ, และอื่น ๆ ที่สร้างไว้แล้ว
- การเข้าถึง: แรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการเทมเพลตบอร์ดอารมณ์ใน Notion ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
💡 ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ: ตามรายงาน The State of Fashion,การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งใน ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญที่สุดสำหรับ AI เชิงสร้างสรรค์ โดยประมาณหนึ่งในสี่ของมูลค่าศักยภาพทั้งหมดในอุตสาหกรรมแฟชั่นมีที่มาจากกรณีการใช้งานด้านการออกแบบ
นั่นหมายความว่าบอร์ดอารมณ์อาจได้รับการขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ในเร็ว ๆ นี้ โดยระบบสามารถแนะนำทิศทางสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่สดใสเพื่อกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ สำหรับทีมของคุณ
เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ Notion ฟรี
นี่คือเทมเพลตบอร์ดอารมณ์ใน Notion ที่ดีที่สุดซึ่งผสมผสานความสวยงามเข้ากับการใช้งานได้อย่างลงตัว
มาดูกันว่าแต่ละเทมเพลตมีอะไรบ้าง คุณสมบัติเด่น และกรณีการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับโปรเจกต์สร้างสรรค์ของคุณ
1. เทมเพลตมู้ดบอร์ดดีไซน์เรียบง่าย
เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ดีไซน์เรียบง่ายของ Notion มอบผืนผ้าใบภาพที่สะอาดตาให้คุณรวบรวมและนำเสนอไอเดียอารมณ์ของคุณไว้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย คุณสามารถเพิ่มรูปภาพที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของคุณเพื่อกำหนดบรรยากาศโดยรวมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มตัวอย่างตัวอักษรที่ช่วยสร้างบุคลิกและโทนของโปรเจกต์ของคุณได้อีกด้วย
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับชุดสีที่สม่ำเสมอ คุณสามารถเพิ่มตัวอย่างสีลงในเทมเพลต Notion ได้ด้วย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เปิดใช้งานมุมมองแกลเลอรีเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้รูปภาพและภาพทั้งหมดของคุณแสดงในรูปแบบตารางที่คุณสามารถเลื่อนดูได้
- อนุญาตให้มีการกรองตามแท็กเพื่อแสดงรายการตามธีมได้อย่างรวดเร็ว (เช่น 'มืด', 'วินเทจ', 'มินิมอล')
- รองรับการอัปโหลดภาพโดยตรง (จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือผ่าน URL) เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ
- เพิ่มช่องบันทึกต่อบัตรเพื่อเก็บความคิดเห็น, ลิงก์, หรือความคิดที่เชื่อมโยงกับภาพแต่ละภาพ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างแบรนด์ หรือดีไซเนอร์สร้างสรรค์ที่กำลังทำโปรเจกต์สร้างอัตลักษณ์ทางภาพด้วยสี แบบอักษร และสไตล์ที่สอดคล้องกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อจัดวางภาพบนมู้ดบอร์ด อย่าเพียงแค่วางภาพแบบสุ่ม ให้วางภาพที่เกี่ยวข้องไว้ใกล้กัน และดันไอเดียที่อ่อนกว่าไปไว้ขอบด้านนอก งานวิจัยชื่อ"Composing Mood Board with User Feedback in Concept Space"พบว่าเครื่องมือสามารถเรียนรู้จากวิธีที่ผู้ใช้จัดวางภาพเพื่อแนะนำภาพที่เข้ากันได้ดีขึ้น แม้ไม่มี AI นิสัยนี้ก็ช่วยให้บอร์ดของคุณพัฒนาไปสู่ทิศทางสร้างสรรค์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. แบบแผนมู้ดบอร์ด
ต้องการใช้การเชื่อมต่อกับ Unsplash ที่มาในตัวของ Notion หรือไม่? เทมเพลต Mood Board ทำให้เป็นไปได้ ดึงภาพคุณภาพสูงนับพันภาพและวางลงในบอร์ดของคุณได้ทันที ใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการพื้นที่ภาพเพื่อกำหนดทิศทางความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับโปรเจกต์ ผลิตภัณฑ์ หรือแคมเปญ การจัดวางที่เน้นภาพและส่วนที่สะอาดตาช่วยให้โฟกัสกับการคัดสรรอารมณ์ที่สมบูรณ์แบบโดยไม่มีสิ่งรบกวน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ค้นหาคลังภาพในตัวของ Unsplash ที่มีมากกว่า 950,000 ภาพฟรีได้โดยตรงจากหน้า Notion ของคุณ
- จัดระเบียบภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ (สถานที่, ธีม, หรือสไตล์) เพื่อให้แนวคิดเป็นระเบียบ
- ปรับแต่งเค้าโครงด้วยมุมมองแกลเลอรีหรือรายการ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการแสดงสินทรัพย์
- ติดป้ายกำกับรายการด้วยป้ายเพื่อกรองข้อมูลอย่างรวดเร็วและนำทางระหว่างโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด หรือผู้จัดการแบรนด์ที่กำลังเตรียมภาพแคมเปญหรือแนวคิดงานอีเวนต์ที่ต้องการภาพที่สอดคล้องกัน
⚡ คลังแม่แบบ: เมื่อคุณได้ตั้งค่าบอร์ดอารมณ์ใน Notion ของคุณแล้ว ให้จับคู่กับแม่แบบการระดมความคิดเพื่อเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นแนวคิดและแผนงานที่มีโครงสร้าง
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับพวกเขา:
- จับความคิดที่ยุ่งเหยิงระหว่างการระดมความคิดและจัดระเบียบให้เป็นภาพ
- เชื่อมโยงภาพจากบอร์ดอารมณ์กับแผนผังความคิดหรือแผนผังการไหลเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับแคมเปญการตลาดหรือการออกแบบ
3. แม่แบบบอร์ดอารมณ์ส่วนตัว
คิดถึง เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ส่วนตัว โดย Notion เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณเพื่อจัดระเบียบแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม คุณสามารถบันทึกภาพหรือเก็บความคิดของคุณ เช่น บันทึกย่อสั้นๆ แนวคิด หรือภาพร่าง ที่ช่วยให้คุณติดตามความคิดที่อยู่เบื้องหลังแรงบันดาลใจของคุณ
เมื่อคุณพบสิ่งที่น่าสนใจบนเว็บ (บทความ, ลิงก์, หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์) คุณสามารถเพิ่มสิ่งเหล่านั้นได้เช่นกัน ทำให้บอร์ดกลายเป็นห้องสมุดที่เติบโตขึ้นของอารมณ์และสไตล์ต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป มันจะกลายเป็นคลังส่วนตัวที่คุณสามารถกลับมาใช้ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการแรงบันดาลใจใหม่ๆ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้แกลเลอรีที่จัดหมวดหมู่เพื่อจัดระเบียบแรงบันดาลใจตามธีม อารมณ์ หรือประเภทของโครงการ
- คลิปภาพจากเว็บโดยตรงด้วย Notion Web Clipper เพื่อการบันทึกที่ง่ายดาย
- จัดเรียงรายการตามแท็ก วันที่ หรือตัวกรองที่กำหนดเองเพื่อดึงแนวคิดเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับขนาดการ์ดหรือซ่อนชื่อเรื่องเพื่อสร้างมุมมองบอร์ดที่เน้นภาพและเรียบง่ายมากขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ นักเรียน หรือผู้ที่ชื่นชอบงานสร้างสรรค์ที่รวบรวมแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันสำหรับโปรเจกต์ส่วนตัว หรือบันทึกภาพประจำวัน
⭐ โบนัส: เพิ่มพลังการจับแรงบันดาลใจของคุณด้วยTalk to Text ของ ClickUp Brain MAX
บางครั้งไอเดียก็ผุดขึ้นมาเมื่อคุณอยู่ห่างจากหน้าจอ ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text ใน ClickUp Brain Max คุณสามารถบันทึกความคิดได้ทันที อธิบายไอเดียการออกแบบ หรือพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ที่คุณเพิ่งสังเกตเห็นในชีวิตจริง
แทนที่จะสูญเสียประกายความคิดนั้น คำพูดของคุณจะถูกแปลงเป็นข้อความและส่งตรงไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ จากนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้นกับบอร์ดอารมณ์ส่วนตัวหรือพื้นที่โครงการของคุณได้
4. แม่แบบบอร์ดอารมณ์การตลาด
ทุกแคมเปญที่แข็งแกร่งเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เทมเพลตบอร์ดอารมณ์การตลาด ของ Notion มอบพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบให้กับนักการตลาดในการกำหนดวิสัยทัศน์นั้น เทมเพลตนี้รวบรวมทุกอย่างตั้งแต่การอ้างอิงภาพและแนวทางออกแบบไปจนถึงธีมหลักไว้ในศูนย์กลางเดียวที่เป็นระเบียบ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมแหล่งอ้างอิงสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณไว้ในแกลเลอรีที่จัดหมวดหมู่ เพื่อให้แนวคิดทางการตลาดและทรัพย์สินของแบรนด์เป็นระเบียบอยู่เสมอ
- จัดเรียงแรงบันดาลใจตามธีม เช่น สถานที่, ผลิตภัณฑ์, หรือประเภทของเนื้อหา
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันโดยให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเพิ่มไอเดียและบันทึกในแกลเลอรีที่แชร์ได้
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์สร้างสรรค์ที่รวบรวมบอร์ดอารมณ์หรือแรงบันดาลใจสำหรับงานอีเวนต์ ผลิตภัณฑ์ แคมเปญแบรนด์ และอื่นๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ
5. แผ่นภาพวิสัยทัศน์ปีใหม่
ปีใหม่หมายถึงเป้าหมายใหม่ และ เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ปีใหม่ ช่วยให้คุณเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นความจริง มันรวมการติดตามเป้าหมายเข้ากับภาพที่สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนลำดับความสำคัญ เช่น สุขภาพ การเงิน หรือการเติบโตส่วนบุคคล
ใช้แท็กที่มีอยู่ในระบบเพื่อติดป้ายกำกับความคืบหน้าและสังเกตเห็นรูปแบบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นไทม์ไลน์จะแสดงว่าแต่ละเป้าหมายดำเนินไปอย่างไรในแต่ละสัปดาห์ ช่วยให้คุณรักษาแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้เป้าหมายส่วนตัวของคุณมองเห็นได้ชัดเจนและน่าสนใจ เปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นกระดานโต้ตอบที่กระตุ้นแรงบันดาลใจให้คุณตลอดทั้งปี
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งเป้าหมายในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการเงินส่วนบุคคล
- แนบหมายเหตุโดยละเอียดกับแต่ละเป้าหมายเพื่อบันทึกแนวคิดหรือขั้นตอนปฏิบัติที่จะช่วยให้ความคืบหน้าของคุณชัดเจน
- เพิ่มตัวติดตามหรือบอร์ดวิสัยทัศน์ขนาดเล็กเพื่อติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจนและรักษาแรงจูงใจด้วยทิศทางที่ชัดเจน
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นเป้าหมาย เพื่อติดตามเป้าหมายด้านสุขภาพ วิถีชีวิต และการเงินตลอดทั้งปี
👀 คุณรู้หรือไม่? มู้ดบอร์ดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการมองเห็นเท่านั้น ในการศึกษาด้านการออกแบบมู้ดบอร์ดยังถูกใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อ:
- ทดสอบการตอบสนองทางอารมณ์โดยการแสดงให้เห็นว่าภาพที่แสดงสามารถกระตุ้นความรู้สึกที่ต้องการในผู้ชมได้หรือไม่
- กระตุ้นการอภิปราย โดยให้จุดอ้างอิงร่วมกันแก่นักเรียนและทีมเพื่อถกเถียงแนวคิดและท้าทายข้อสมมติฐาน
- เพิ่มธีมกลุ่ม เพื่อให้รูปแบบชัดเจนขึ้น และทิศทางการออกแบบสามารถกำหนดได้ง่ายขึ้น
โดยสรุปแล้ว ทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่สร้างสรรค์และวิเคราะห์ได้
6. แผ่นภาพวิสัยทัศน์สำหรับการสร้างเป้าหมายและการแสดงออกในชีวิต
บอร์ดวิสัยทัศน์สำหรับการสร้างเป้าหมายและชีวิต ถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้ มันไม่ได้เป็นเพียงภาพนิ่งเท่านั้น แต่ยังผสานคำยืนยันที่ทรงพลังซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อและสมาธิทุกครั้งที่คุณกลับมาดูบอร์ดของคุณ
คุณยังสามารถเพิ่มคำคมที่จุดประกายแรงบันดาลใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากและรักษาทัศนคติเชิงบวกของคุณได้อีกด้วย
ควบคู่ไปกับสิ่งนั้น พื้นที่สำหรับวิสัยทัศน์ส่วนตัวช่วยให้คุณวางแผนว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรในแต่ละด้านของชีวิต ทำให้ภาพรวมของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกอย่างสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เทมเพลตนี้เชื่อมโยงแรงบันดาลใจเหล่านี้กับขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม สร้างความสมดุลระหว่างแรงจูงใจและความรับผิดชอบ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบวิสัยทัศน์ให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ครอบคลุมอาชีพ, ไลฟ์สไตล์, หรือการเติบโตส่วนบุคคล
- ติดตามความคืบหน้าด้วยรูปแบบที่อิงตามเป้าหมายซึ่งแสดงการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายสำคัญ
- ปรับแต่งบอร์ดด้วยภาพที่สะท้อนความปรารถนาหรือกิจวัตรประจำวันของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ฝึกฝนการตั้งเป้าหมายและการดึงดูดสิ่งที่ต้องการ ซึ่งต้องการพื้นที่ประจำวันเพื่อจินตนาการถึงฝันของตนเอง และปรับนิสัยประจำวันให้สอดคล้องกับความสำเร็จในระยะยาว
👀 คุณรู้หรือไม่?งานวิจัยที่ใช้การประเมินเชิงนิเวศน์ในช่วงเวลาสั้น ๆ เป็นเวลา 14 วัน พบว่าผู้ที่รายงานว่ามีความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แข็งแกร่งกว่า จะมีระดับความเครียดในช่วงเวลาสั้น ๆ ในชีวิตประจำวันต่ำกว่า
บอร์ดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของคุณไม่ได้เพียงแค่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณเท่านั้น แต่ยังสามารถมีส่วนช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้นอีกด้วย
7. แม่แบบกระดานบันทึกข้อความแบบติดได้
สีสันสดใส ความคิดรวดเร็ว และความชัดเจนในทันที นี่คือบรรยากาศที่คุณจะได้รับจาก เทมเพลตบอร์ดโน้ตติดผนังของ Notion มันเปลี่ยนโน้ตติดผนังธรรมดาให้กลายเป็นบอร์ดดิจิทัลที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีที่ของมัน
คุณสามารถบันทึกไอเดียได้ในทันทีที่มันปรากฏขึ้นในใจคุณ มอบพื้นที่ปลอดภัยให้คุณได้สำรวจความคิดสร้างสรรค์ของคุณ คุณสามารถใช้เทมเพลตง่าย ๆ นี้ได้ทั้งสำหรับการใช้งานส่วนตัวและอาชีพของคุณ ทุกบันทึกจะรู้สึกเหมือนบัตรงานเล็ก ๆ ที่คุณสามารถย้ายไปมาได้ ทำให้ทั้งใช้งานได้จริงและน่ามอง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างโน้ตติดหน้าจอได้ไม่จำกัด เพื่อจดบันทึกทุกสิ่งตั้งแต่ภารกิจประจำวัน ไปจนถึงการเตือนความจำสั้น ๆ และไอเดียที่ผุดขึ้นมา
- จัดระเบียบบันทึกตามหมวดหมู่ เช่น งานที่ต้องทำ ของที่ต้องซื้อ ลิงก์ หรือไอเดียส่วนตัว
- กำหนดรหัสสีให้กับแต่ละบันทึกเพื่อความสะดวกในการจดจำและเพิ่มความชัดเจนทางสายตา
- จัดเรียงโน้ตใหม่ด้วยฟังก์ชันลากและวางเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่ง, นักเรียน, หรือทีมที่จัดการงานประจำวัน, หรือเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่มองเห็น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจดบันทึกไอเดียเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น การลงมือทำคือจุดที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้น ด้วยClickUp Brain คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกคร่าวๆ ให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที
เพียงเน้นไอเดียในรูปแบบโน้ตติดในเอกสารหรืองานของคุณ จากนั้นให้ Brain ช่วยขยายเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ เพิ่มวันที่ครบกำหนด หรือแม้แต่สรุปขั้นตอนถัดไป ไอเดียสร้างสรรค์ของคุณจะกลายเป็นงานที่จัดระเบียบและติดตามได้ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้จริง
8. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการวางแผนสตอรี่บอร์ด
เรื่องราวที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ถูกวางแผน จัดวาง และขัดเกลาอย่างพิถีพิถันก่อนที่ภาพแรกจะถูกบันทึก
แม่แบบรายการตรวจสอบการวางแผนสตอรี่บอร์ด ทำหน้าที่เป็นคู่มือการผลิต คอยแนะนำคุณในทุกขั้นตอนของการสร้างสตอรี่บอร์ด ตั้งแต่การกำหนดโครงเรื่องไปจนถึงการวางแผนข้อกำหนดทางเทคนิค ด้วยรายการตรวจสอบที่ละเอียดและส่วนต่างๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจน แม่แบบนี้ช่วยให้เปลี่ยนแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมสำหรับการดำเนินการ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดรากฐานของโครงการของคุณด้วยรายการตรวจสอบก่อนการผลิตที่มีคำแนะนำ
- จัดระเบียบงานต่างๆ ในกระบวนการเล่าเรื่องเพื่อให้การเขียน การพัฒนาตัวละคร และรายละเอียดการออกแบบดำเนินไปอย่างสอดคล้องกัน
- วางแผนทุกสิ่งที่การผลิตของคุณต้องการล่วงหน้า ตั้งแต่ทรัพยากรที่จำเป็นไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- สนับสนุนขั้นตอนหลังการผลิตด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบสำหรับการขัดเกลาและการจัดจำหน่าย
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้ผลิตวิดีโอ, และทีมการตลาดที่จัดการการสร้างสตอรี่บอร์ดสำหรับภาพยนตร์หรือแคมเปญวิดีโอแบรนด์
📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ประโยชน์จาก AI โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ต่อไปคืออะไร? นี่คือจุดที่คุณต้องการผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างClickUp Brain ซึ่งช่วยคุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงแค่ขอให้ผู้สร้างภาพ AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผนภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
9. แบบฟอร์มบันทึกประจำวัน
เทมเพลตบันทึกประจำวัน โดย Notion เป็นพื้นที่เรียบง่ายสำหรับจดบันทึกความคิดและความรู้สึกของคุณในแต่ละวัน มาพร้อมกับคำถามที่ช่วยกระตุ้นความคิดและนำทางการเขียนของคุณ ทำให้การเขียนบันทึกประจำวันเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น
การกระตุ้นให้รู้สึกขอบคุณ เช่น จะช่วยให้คุณหยุดและตระหนักถึงสิ่งดีๆ ในชีวิตของคุณ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม การกระตุ้นให้ยืนยันตนเองจะช่วยให้คุณกำหนดโทนที่มั่นใจและยกระดับสำหรับวันข้างหน้า ส่วนไฮไลท์ประจำวันจะให้พื้นที่สำหรับบันทึกช่วงเวลาสำคัญ ความสำเร็จ หรือผลงานที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นบันทึกที่มีความหมาย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามอารมณ์ของคุณตลอดเวลาเพื่อระบุรูปแบบทางอารมณ์และแนวโน้มของสุขภาพจิต
- จัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือนเพื่อสร้างนิสัยการบันทึกที่มีโครงสร้าง
- สร้างรายงานตามหมวดหมู่หรือช่วงเวลาเพื่อแสดงการเติบโตและความก้าวหน้า
✅ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังสร้างนิสัยการเขียนบันทึกอย่างมีสติ เพื่อสร้างสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการสะท้อนตนเองและการตระหนักรู้ทางอารมณ์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แม้ว่าเทมเพลตบันทึกประจำวันจะช่วยให้คุณมีโครงสร้างในการจดบันทึกความคิดและติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ แต่คุณยังสามารถลองใช้แอปบันทึกประจำวันดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะได้หากต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
แอปเหล่านี้มักจะมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามนิสัย, บันทึกอารมณ์, การแจ้งเตือน, และแม้กระทั่งคำแนะนำแบบมีไกด์เพื่อให้การบันทึกประจำวันง่ายขึ้น
10. โมดบอร์ด 2.0 เทมเพลต
เทมเพลต Notion Moodboard 2.0 ยกระดับแนวคิดของมู้ดบอร์ดไปอีกขั้นด้วยการผสานแรงบันดาลใจทางภาพเข้ากับบริบทของโครงการ มอบพื้นที่ให้คุณรวบรวมแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างชัดเจน
ผลลัพธ์ที่ได้คือบอร์ดที่ไม่เพียงแต่จับภาพลักษณ์และความรู้สึกของโครงการเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับกลยุทธ์โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นการปฏิบัติ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมแหล่งอ้างอิงความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นภาพ สี หรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ
- ติดตามบันทึกเพิ่มเติม, อ้างอิง, และแรงบันดาลใจที่เสริมสร้างทิศทางของคุณ
- ดูทั้งบรรยากาศสร้างสรรค์และเอกสารสรุปกลยุทธ์ควบคู่กันเพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างครบถ้วน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์ หรือผู้นำโครงการที่ต้องการบอร์ดภาพที่ผสมผสานแรงบันดาลใจเข้ากับกลยุทธ์ของโครงการ
⚡ คลังแม่แบบ: บางครั้งบอร์ดอารมณ์อาจไม่เพียงพอ คุณยังต้องเชื่อมโยงความคิด ธีม และแนวคิดต่างๆ ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง นั่นคือจุดที่แม่แบบแผนผังแนวคิดสามารถช่วยคุณได้:
- มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ไม่ใช่แค่รวบรวมไว้
- จัดระเบียบความคิดให้เป็นกลุ่มที่เผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่
- สร้างรากฐานที่ชัดเจนสำหรับการระดมความคิด กลยุทธ์ หรือการวิจัย
ข้อจำกัดของโนชั่น
Notion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและยืดหยุ่น แต่ผู้ใช้หลายคนชี้ให้เห็นถึงข้อเสียที่แท้จริงของแพลตฟอร์มนี้ ด้านล่างนี้คือข้อจำกัดที่พบบ่อยที่สุดซึ่งรวบรวมมาจาก G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice และแพลตฟอร์มรีวิวอื่นๆ:
- ประสิทธิภาพช้า หรือหน่วงบนหน้าเว็บที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับ AI หรือฝังเนื้อหาที่มีขนาดหนัก
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน เมื่อพยายามเชี่ยวชาญการเชื่อมโยงและการจัดวางที่ซับซ้อนในฐานะผู้เริ่มต้น
- ปัญหาในการใช้สเปรดชีต เนื่องจากความสามารถในการรองรับสูตรและชุดข้อมูลขนาดใหญ่มีจำกัดเมื่อเทียบกับ Excel หรือ Google Sheets
- การเข้าถึงออฟไลน์ที่อ่อนแอ เนื่องจากหลายฟีเจอร์ไม่สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- การขาดการผสานรวม เนื่องจากการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามยังไม่ครอบคลุมเท่าคู่แข่งบางราย
ในคำพูดของผู้ใช้ Notion อุปสรรคในการปรับแต่งคือ:
Notion อาจน่าเบื่อสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความอดทนในการเขียนโค้ด แม้ว่าจะมีเทมเพลตพร้อมใช้งาน แต่ก็ยังต้องใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างมากในการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ
Notion อาจน่าเบื่อสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความอดทนในการเขียนโค้ด แม้ว่าจะมีเทมเพลตให้เลือกใช้ แต่ก็ยังต้องใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างมากในการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ
และถ้าเราพูดถึงความซับซ้อนของเทมเพลตผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้กล่าวว่า:
แม่แบบส่วนใหญ่ก็เรียบง่ายจนคุณเองก็สร้างได้ หรือไม่ก็ซับซ้อนเกินไปจนคุณต้องลบฟีเจอร์ออกครึ่งหนึ่ง
แม่แบบส่วนใหญ่เรียบง่ายจนคุณอาจทำเองได้ หรือไม่ก็ซับซ้อนเกินไปจนคุณต้องลบฟีเจอร์ออกครึ่งหนึ่ง
เทมเพลตแนวคิดทางเลือก
หนึ่งในความหงุดหงิดที่ใหญ่ที่สุดที่นักออกแบบแบ่งปันในแบบสำรวจคือ'การรั่วไหลของกระบวนการทำงาน' หรือก็คือการสูญเสียบริบทเมื่อสลับระหว่างเครื่องมือหรือการนำเข้าทรัพยากรใหม่เพียงเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไป
นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ดีที่สุด
มักถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Notion, ClickUp ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาการรั่วไหลของกระบวนการทำงานเท่านั้น แต่ยังนำบอร์ดอารมณ์ไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมเข้ากับการวางแผนโครงการ, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันโดยตรง
ผู้ตรวจสอบ G2สรุปว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รายการงานง่ายๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดพร้อมระบบอัตโนมัติ การพึ่งพา และแดชบอร์ด มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—ทั้งโครงการ เอกสาร การสื่อสาร และการติดตามเวลา—ทำให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รายการงานง่ายๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดพร้อมระบบอัตโนมัติ การพึ่งพา และแดชบอร์ด มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—โครงการ เอกสาร การสื่อสาร และการติดตามเวลา—ทำให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว
นี่คือเทมเพลตบอร์ดอารมณ์ของ ClickUp ที่ดีที่สุด ซึ่งทำหน้าที่เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงและเป็นระเบียบสำหรับเทมเพลตของ Notion
1. แม่แบบบอร์ดอารมณ์ ClickUp
ต่างจากบอร์ดแบบคงที่,เทมเพลต ClickUp Mood Boardสร้างพื้นที่โต้ตอบที่ความคิดสามารถเติบโตเป็นแผนการจริงได้ สร้างขึ้นภายในClickUp Whiteboards, มันไปไกลกว่าการแค่ปักภาพ คุณสามารถรวบรวมไอคอน, สี, เว็บไซต์, และฟอนต์บนผืนผ้าใบดิจิทัลเพื่อสร้างคู่มือภาพที่ชัดเจน
สิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือวิธีที่มันเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการกระทำได้อย่างราบรื่น กระดานนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับแรงบันดาลใจของคุณ แต่ยังสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณสมบัติการจัดการโครงการออกแบบของClickUp ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจให้กลายเป็นงานได้โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานสะดุด
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้แผนผังความคิด, บล็อกข้อความ, และเอกสารอ้างอิงบนกระดานโดยตรงเพื่อเชื่อมโยงความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นทิศทางสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกัน
- เปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Tasksสำหรับการมอบหมายงาน ความสำคัญ และกำหนดเวลา
- จัดวางแรงบันดาลใจในหมวดหมู่ที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียงตัวเลือกการออกแบบก่อนที่โครงการจะเข้าสู่การผลิต
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิก หรือทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังสร้างเอกลักษณ์ทางภาพที่เปลี่ยนผ่านจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างราบรื่น
⚡ คลังแม่แบบ: บอร์ดอารมณ์ใน ClickUp มีชีวิตชีวาขึ้นภายในไวท์บอร์ด ให้คุณมีพื้นที่ในการระดมความคิด แผนผังไอเดีย และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการมากกว่าแค่ภาพเหล่านี้แม่แบบไวท์บอร์ดเหล่านี้มีเลย์เอาต์ที่พร้อมใช้งานเพื่อ:
- แผนการเดินทางของผู้ใช้หรือกระบวนการสร้างสรรค์บนผืนผ้าใบที่แชร์ร่วมกัน
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้โน้ตแบบติด, รูปร่าง, และตัวเชื่อมต่อ
- เปลี่ยนไอเดียที่ได้จากการระดมสมองให้กลายเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถดำเนินการได้ทันที
▶️ อยากเห็นการทำงานจริงหรือไม่? ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของ ClickUp Whiteboards และสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงในการสร้างและทำงานร่วมกันแบบภาพ
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Bullet Journal ในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ
2. แม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
ความชัดเจนมักเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการสร้างผลิตภัณฑ์ และนี่คือจุดที่ClickUp Vision Board Templateเข้ามาช่วย มันมอบมุมมองร่วมกันของภาพรวมให้กับทีม เปลี่ยนเกณฑ์ความสำเร็จให้กลายเป็นความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้เป้าหมายทางธุรกิจยังคงอยู่ในโฟกัสเสมอ
ผลลัพธ์ที่ได้คือแผนที่ทางสายตาที่สอดคล้องกับทุกคน และมอบความมั่นใจให้แก่ผู้ตัดสินใจในการก้าวไปข้างหน้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถเชื่อมต่อบอร์ดกับClickUp Docs ได้ พื้นที่การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้คุณขยายวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างละเอียดโดยการเพิ่มแบนเนอร์ ใช้ตัวแบ่ง และแม้กระทั่งเชื่อมโยงงานต่างๆ ภายในเอกสารโดยตรง ทั้งสองอย่างนี้ช่วยให้วิสัยทัศน์ของคุณไม่เพียงแต่เป็นภาพที่มองเห็นเท่านั้น แต่ยังถูกบันทึกไว้เป็นเอกสารและพร้อมสำหรับการดำเนินการทั่วทั้งทีม
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แปลแนวคิดระดับสูงให้กลายเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้การร่วมมือเป็นไปได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่การร่างวิสัยทัศน์ไปจนถึงการกำหนดเป้าหมายและความต้องการของผู้ชม
- ให้ทีมของคุณทำงานบนบอร์ดได้โดยตรงโดยการมอบหมายงาน, แชร์การอัปเดต, และเพิ่มสื่อ
- ใช้คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญที่มีอยู่ในตัวเพื่อประเมินว่าแนวคิดผลิตภัณฑ์ใดมีความสำคัญมากที่สุดจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ และตัดสินใจว่าแนวคิดใดควรดำเนินการต่อไป
- เชื่อมโยงบอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณกับเครื่องมือวางแผนของ ClickUp เช่น Docs และ Whiteboards เพื่อให้การระดมความคิดพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ
✅เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการที่ต้องการปรับทิศทางวิสัยทัศน์เป้าหมายการสื่อสาร และการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
3. แม่แบบไวท์บอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดวิสัยทัศน์ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ชอบวิธีการที่มีภาพและโต้ตอบได้สูงในการระดมความคิดและวางแผน
ต่างจากเทมเพลตกระดานวิสัยทัศน์ของ ClickUp ที่ให้แผนที่เส้นทางภาพที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดแนวเป้าหมายและความรับผิดชอบ เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดเป็นผืนผ้าใบว่างเปล่าสำหรับให้ไอเดียไหลลื่นได้อย่างอิสระ
คุณสามารถวางแผนความคิด, ย้ายสิ่งต่าง ๆ ไปมา, และปรับปรุงร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้. แบบฟอร์มนี้ยังมีส่วนสำหรับวิสัยทัศน์, ผู้ชม, ความต้องการ, ผลิตภัณฑ์, และเป้าหมาย. ในขณะที่มันให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรเพิ่ม, มันก็ยังมีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือระยะไกล ส่งเสริมการสนทนาที่มีชีวิตชีวา
- เพิ่มหรือปรับไอคอน รูปภาพ และสไตล์เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์คุณ
- แชร์ความคิดเห็นโดยตรงบนบอร์ดเพื่อรวบรวมมุมมองจากทุกแผนก
- ส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือโปสเตอร์สำหรับใช้พิมพ์ เพื่อการระดมความคิดแบบออฟไลน์และการประชุมเชิงปฏิบัติการของทีม
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
⭐ โบนัส: อัตโนมัติกระบวนการออกแบบด้วยClickUp's Pre-built Autopilot Agents.
การจัดการกับลูปการให้คำแนะนำและการอนุมัติอาจกินเวลาไปมากกว่าการออกแบบจริง ๆ ด้วย ClickUp's Pre-built Autopilot Agents คุณสามารถทำให้ขั้นตอนที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติได้ เช่น การย้ายงานไปยัง "การแก้ไข" เมื่อมีการเพิ่มคำแนะนำ การแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีการอนุมัติแบบจำลอง หรือการสร้างงานติดตามผลหลังการเปิดตัว
รักษาบอร์ดออกแบบของคุณให้เคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองตลอดเวลา ให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ ในการตั้งค่า Agent แรกของคุณโปรดดูวิดีโอนี้
4. แม่แบบสตอรี่บอร์ด ClickUp
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ สตอรี่บอร์ดก็คือบอร์ดอารมณ์ที่มีโครงสร้าง ไม่เพียงแต่จะจับภาพลักษณ์และความรู้สึกของไอเดียของคุณเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีที่เรื่องราวดำเนินไปจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่งด้วยเทมเพลตสตอรี่บอร์ดของ ClickUpมอบผืนผ้าใบเชิงภาพให้คุณสามารถวางแผนแนวคิดของคุณได้เฟรมต่อเฟรม ทำให้ง่ายต่อการปรับให้ 'อารมณ์' ที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับลำดับของการกระทำหรือเหตุการณ์จริง
นอกจากนี้ ด้วยความสะดวกในการลากและวางและหลายเฟรม มันเปลี่ยนกระบวนการสร้างสรรค์ให้กลายเป็นสิ่งที่ร่วมมือกันและจัดการได้ง่าย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แยกเรื่องราวหรือโครงการของคุณออกเป็นฉากหรือขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้น
- บันทึกโน้ตสคริปต์ บทสนทนาของตัวละคร และการกระทำบนหน้าจอได้โดยตรงในแต่ละเฟรม
- จัดเรียงใหม่หรือคัดลอกฉากเพื่อปรับปรุงจังหวะและปรับการไหลของเรื่องราวของคุณเมื่อมันพัฒนาไป
- แชร์สตอรี่บอร์ดกับทีมของคุณเพื่อรวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องในทุกขั้นตอน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างภาพยนตร์, นักการตลาด, และทีมธุรกิจที่ต้องการสตอรี่บอร์ดที่มีโครงสร้างเพื่อสร้างความสอดคล้องในวิสัยทัศน์และการดำเนินงานของโครงการ
⚡ คลังแม่แบบ:ใช้แม่แบบสตอรี่บอร์ดฟรีเหล่านี้เพื่อจัดระเบียบไอเดียของคุณให้เป็นระบบ แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้แรงบันดาลใจจากมู้ดบอร์ดของคุณไหลลื่นเป็นลำดับที่ชัดเจน ซึ่งทั้งทีมสามารถติดตามได้อย่างง่ายดาย
5. แม่แบบโครงเรื่อง ClickUp
บอร์ดอารมณ์อาจช่วยถ่ายทอดบรรยากาศของโปรเจกต์คุณได้ แต่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น?แม่แบบโครงเรื่อง ClickUpคือจุดที่คุณจะเปลี่ยนพลังแห่งภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องราวหรือแผนงานที่ชัดเจน มันเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างแรงบันดาลใจกับการลงมือทำ
ตัวอย่างเช่น หากบอร์ดอารมณ์ของคุณเน้นธีมสำหรับแคมเปญแบรนด์ คุณสามารถวางแผนไอเดียเหล่านั้นเป็นบท, ฉาก, หรือขั้นตอนโดยใช้เทมเพลตนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใดตกหล่น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รักษาบอร์ดตัวละครหรือบุคลิกภาพไว้ควบคู่กับภาพประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญการตลาดหรือโครงการเล่าเรื่อง
- ใช้มุมมองกระดานคัมบังเพื่อดูเรื่องราวของคุณที่คลี่คลายจากหลายมุมมอง
- ใช้การติดตามความคืบหน้าด้วยรหัสสีเพื่อระบุส่วนใดของแคมเปญหรือเรื่องราวของคุณที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและส่วนใดที่ยังต้องการการพัฒนา
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและนักกลยุทธ์ที่ต้องการเปลี่ยนแรงบันดาลใจจากมู้ดบอร์ดให้กลายเป็นแคมเปญที่มีโครงสร้าง หรือแผนการดำเนินงานแบบทีละขั้นตอน
6. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp
เมื่อระดมความคิดหรือวางแผนกระบวนการสร้างสรรค์ มักจะหลงลืมว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไรแม่แบบ ClickUp User Story Mappingจะเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเส้นทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ ด้วยแม่แบบนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มความคิดทีละขั้นตอนได้ คล้ายกับการจัดเรียงมู้ดบอร์ด แต่เน้นที่เส้นทางของผู้ใช้เป็นหลัก ทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าฟีเจอร์ ความคิด หรือทางเลือกในการออกแบบแต่ละอย่างส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวมอย่างไร
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpสำหรับบุคลิกภาพ เป้าหมาย หรือปัญหา
- ใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องโดยเก็บเรื่องราวและแนวคิดทั้งหมดไว้ในมุมมองกลางเดียว
- มองเห็นผลกระทบของฟีเจอร์หรือองค์ประกอบสร้างสรรค์ทีละขั้นตอนในมุมมองแผนที่เรื่องราว
✅ เหมาะสำหรับ: ทีม, ผู้จัดการ, หรือนักการตลาดที่ต้องการพื้นที่สไตล์บอร์ดอารมณ์เพื่อวางแผนการเดินทางของผู้ใช้และเชื่อมโยงไอเดียการออกแบบกับพฤติกรรมของลูกค้าจริง
7. แม่แบบบอร์ดออกแบบ ClickUp
โครงการออกแบบมักไม่ได้ดำเนินไปตามเส้นทางที่ตรงไปตรงมา ความคิดพัฒนาขึ้น ข้อเสนอแนะเปลี่ยนทิศทาง และแรงบันดาลใจก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม่แบบกระดานออกแบบของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อจับภาพกระบวนการนี้และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสามารถรวบรวมแหล่งอ้างอิงเชิงสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการติดตามว่าแหล่งอ้างอิงเหล่านั้นเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบได้อย่างไร ภาพลักษณ์ของแบรนด์ โมเดลจำลอง ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติทั้งหมดถูกเชื่อมโยงไว้ในบอร์ดเดียว ทำให้ทุกขั้นตอนง่ายต่อการติดตาม
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งกระบวนการออกแบบออกเป็นขั้นตอน: การบรีฟ, การสร้างแบรนด์, การออกแบบ, การเปิดตัว, และการให้ข้อเสนอแนะ
- ติดตามการอนุมัติและการแก้ไขด้วยเครื่องหมายสถานะที่ชัดเจน (รอดำเนินการ, อนุมัติแล้ว, แก้ไข)
- ใช้กระดานสไตล์คัมบังเพื่อจัดกลุ่มงานออกแบบและมองเห็นความคืบหน้า
- เพิ่มความคิดเห็น ลิงก์ และไฟล์สื่อต่างๆ ลงในงานโดยตรงเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการแบรนด์, และนักออกแบบอิสระที่ต้องการระบบบอร์ดอารมณ์ที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการและติดตามโครงการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบ
เปลี่ยนแรงบันดาลใจจาก Mood Board ให้เป็นโปรเจกต์จริงด้วย ClickUp
เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ใน Notion มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการบอร์ดอารมณ์แบบง่าย ๆ เพื่อรวบรวมไอเดีย แต่ความซับซ้อนในการปรับแต่งนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก
นั่นคือจุดที่เทมเพลตของ ClickUp โดดเด่นเหนือใคร พวกมันเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เพียงแค่ใส่ข้อมูลของคุณก็สามารถเริ่มต้นได้ทันที
พวกเขาผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้บอร์ดอารมณ์ของคุณไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจ แต่ยังพัฒนาเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่น บอร์ดที่พร้อมใช้งาน และคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ClickUp ช่วยให้คุณก้าวจากการระดมความคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย
หากคุณต้องการเครื่องมือบอร์ดอารมณ์ที่ครอบคลุมซึ่งยังจัดการงานเบื้องหลังได้ด้วยลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!