11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Holded สำหรับการจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจ (2025)

Holded เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่มั่นคงสำหรับการจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจ—ตั้งแต่การออกใบแจ้งหนี้และ CRM ไปจนถึงการติดตามโครงการและการบัญชี
แต่มันอาจไม่เหมาะกับทุกคน. อาจเป็นเพราะคุณอาจใช้คุณสมบัติของมันจนหมดแล้ว ต้องการการปรับแต่งที่ลึกขึ้น หรืออาจต้องการความคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับเงินของคุณ.
ข่าวดีก็คือ มีทางเลือกที่ทรงพลังมากมายสำหรับ Holded แต่ละตัวมีจุดแข็ง, รูปแบบการกำหนดราคา, และเครื่องมือที่เหมาะกับอุตสาหกรรมของตัวเอง
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการใบแจ้งหนี้แบบง่าย เอเจนซี่ที่กำลังมองหาการจัดการโครงการขั้นสูง หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีตัวเลือกที่เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณ
ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวม 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Holded ที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ประหยัดเวลา และขยายธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด มาดูกันเถอะว่าเครื่องมือไหนที่เหมาะกับทีมของคุณ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราตั้งอยู่บนคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นของ Holded?
Holded เป็นเครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจ ชุดคุณสมบัติของมันประกอบด้วย CRM, การออกใบแจ้งหนี้, การบัญชี, การจัดการสินค้าคงคลัง, และการติดตามโครงการพื้นฐาน
นี่คือปัญหาที่พบบ่อยซึ่งผู้ใช้มักประสบ ทำให้พวกเขาต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน Holded:
- การจัดการโครงการพื้นฐาน: แพลตฟอร์มนี้มีระบบ Kanban, Gantt และการติดตามงาน แต่ขาดความสามารถขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงานและมุมมองภาระงาน ซึ่งทีมที่กำลังขยายตัวมักพึ่งพา
- ไม่มีระบบการทำงานด้วย AI: ไม่มีชั้นของปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวเพื่อทำงานซ้ำ ๆ อัตโนมัติ สรุปการอัปเดต หรือสร้างข้อมูลเชิงลึก ซึ่งทีมสมัยใหม่คาดหวังจากแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายและการจัดการทางการเงิน
- การกำหนดราคาแบบโมดูลาร์ที่สับสน: แม้ว่ารูปแบบการแบ่งระดับจะให้ความยืดหยุ่น แต่เมื่อมีตัวเลือกมากเกินไป ลูกค้าจะประสบปัญหาในการระบุแผนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเพิ่มอุปสรรคในการเริ่มต้นใช้งานและการวางแผนงบประมาณ
- ความสามารถของ CRM ที่ตื้น: ระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมเฉพาะลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขาย แต่ยังขาดการคาดการณ์ยอดขายขั้นสูง การสื่อสารแบบหลายช่องทางและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่จำเป็นสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
- สินค้าคงคลังจำกัดและความลึกของระบบ ERP: เครื่องมือการจัดการสต็อกและการผลิตครอบคลุมพื้นฐานแต่ไม่เพียงพอสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน การตั้งค่าหลายคลังสินค้า หรือกระบวนการจัดซื้อที่ละเอียด
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเมื่อขยายระบบ: แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะสะอาดตา แต่ความหลากหลายของโมดูลและส่วนเสริมอาจทำให้ทีมที่พยายามขยายเกินกว่าการออกใบแจ้งหนี้และการบัญชีขั้นพื้นฐานรู้สึกท่วมท้น
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Holdedได้กล่าวถึง:
ฉันหวังว่า Holded จะมีตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับรายงานและข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น มันจะทำให้มันเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของฉันมากขึ้น
ฉันหวังว่า Holded จะมีตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับรายงานและข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น มันจะทำให้มันเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของฉันมากยิ่งขึ้น
ทางเลือกที่ดีที่สุดของโฮลเดดที่ควรใช้
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Holded ที่คุณควรสำรวจ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ, กระบวนการทำงาน, และการดำเนินงานทางธุรกิจด้วย AI)
ClickUp, ที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก, เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Holded. มันรวมการจัดการโครงการขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า — ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี AI.
มาดูกันว่า คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 10 เท่า
เก็บข้อมูลของคุณให้เป็นศูนย์กลางด้วย ClickUp CRM
คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วยClickUp CRM. คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันได้แก่:
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ เช่น มูลค่าดีล ประเภทอุตสาหกรรม วันที่สัญญา หรือแหล่งที่มาของลีด คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ลงในงานของคุณได้โดยตรง ทำให้กลายเป็นบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์ภายในซอฟต์แวร์ CRM ของคุณ
นอกจากนี้สถานะกำหนดเองของ ClickUpยังช่วยให้คุณติดตามการเดินทางของลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างสถานะต่างๆ เช่น 'ลูกค้าใหม่' หรือ 'อยู่ระหว่างการเจรจา' เพื่อให้เข้าใจสถานะของแต่ละดีลได้อย่างชัดเจน
ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อเร่งรัดงานให้รวดเร็ว
ระบบอัตโนมัติและ Super Agents ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งทีมเทคนิค ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้ทีมของคุณไม่ต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองเมื่อลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ในระบบ ด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถตั้งค่าได้ดังนี้:
- ทริกเกอร์: เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "ส่งข้อเสนอแล้ว"
- การดำเนินการ: มอบหมายดีลให้กับผู้จัดการฝ่ายขายโดยอัตโนมัติ, อัปเดตวันที่ "ติดตามครั้งถัดไป", และส่งการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าผ่าน Slack หรืออีเมล
- ผลลัพธ์: ลูกค้าเป้าหมายจะก้าวหน้าไปยังขั้นตอนถัดไป และการแจ้งเตือนจะถูกส่งออกไปทันที
ติดตามแนวโน้มด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp CRMยังมีแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้:
- การแสดงผลที่สมบูรณ์ด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ: แสดงข้อมูลสำคัญ เช่น สถานะของระบบ, ขนาดของดีล, หรือมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายแบบเรียลไทม์: แดชบอร์ดอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นแนวโน้ม ติดตาม KPI เช่น อัตราการแปลง หรือตรวจสอบความเร็วของวงจรการขายได้โดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลไปยังสเปรดชีต
สุดท้ายนี้ คุณสามารถติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจของคุณได้โดยใช้ClickUp สำหรับทีมการเงิน มาดูกันว่ามันจะช่วยปลดปล่อยทีมการเงินของคุณจากงานที่ซ้ำซากจำเจได้อย่างไร เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่า
รับการคำนวณทางการเงินแบบเรียลไทม์ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ฟิลด์สูตรของ ClickUpช่วยให้ทีมการเงินของคุณสามารถคำนวณค่าต่าง ๆ ได้โดยตรงในฟิลด์งาน—ไม่ต้องใช้สเปรดชีตอีกต่อไป คุณสามารถคำนวณสิ่งต่าง ๆ เช่น:
- จำนวนวันระหว่างวันที่ออกใบแจ้งหนี้และวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
- ค่าใช้จ่ายหักงบประมาณเพื่อติดตามการเกินงบประมาณ
- หรืออัตรากำไรขั้นต้นตามสูตรสำหรับแต่ละโครงการ
การคำนวณแบบเรียลไทม์เหล่านี้จะปรากฏในลักษณะที่สอดคล้องกับงานและจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน Holded จะให้ตัวเลขทางบัญชีแบบคงที่แต่ไม่อนุญาตให้ทีมสร้าง สูตรที่กำหนดเองในระดับงาน ที่ฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ ClickUp สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยตรง—เชื่อมโยงการดำเนินการกับการติดตามทางการเงิน
การค้นหาภายในองค์กรเพื่อรวมทุกสิ่งไว้ในแถบค้นหาเดียว
แพลตฟอร์มที่สามารถค้นหาได้ของ ClickUp เชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่าง—งาน, เอกสาร, เป้าหมาย, ความคิดเห็น—ไว้ในดัชนีเดียว. ทีมการเงินสามารถทำได้:
- ดึงไฟล์แนบงบประมาณที่ผ่านมาได้ทันที
- ค้นหาใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลต้นทุนโครงการพื้นผิวโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพลิกกลับ
Holded ขาดการค้นหาแบบรวมศูนย์ที่สามารถค้นหาเอกสาร งาน และความคิดเห็นได้ ทำให้การค้นหาแบบองค์กรของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับความโปร่งใสทางการเงินที่รวดเร็ว
ใช้ประโยชน์ AI สำหรับกระบวนการทำงานทางการเงิน
ClickUp Brainเพิ่มชั้นการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก สำหรับทีมการเงิน นั่นหมายถึง:
- สรุปค่าใช้จ่าย: Brain สามารถสแกนรายการงานค่าใช้จ่ายหรือรายงานที่อัปโหลดและสร้างการแยกประเภทการใช้จ่ายเกินอย่างชัดเจน
- การติดตามการชำระเงิน: ให้ Brain แสดงรายการใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ จากนั้นสร้างการแจ้งเตือนเป็นงานใหม่โดยอัตโนมัติ
- คำถามและคำตอบทางการเงิน: พิมพ์ว่า "ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไตรมาส 3 ของเราทั้งหมดเท่าไหร่?" แล้ว Brain จะดึงตัวเลขจากงาน เอกสาร หรือแดชบอร์ด
- การช่วยเหลือด้านนโยบาย: พนักงานสามารถสอบถาม "วงเงินคืนของบริษัทคืออะไร?" และระบบ Brain จะแสดงเอกสารนโยบายที่ถูกต้อง
- รายการดำเนินการอัตโนมัติ: หลังจากการประชุมทบทวนงบประมาณ, Brain จะสร้างงานสำหรับการติดตามผล
15+ วิวเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนการทำงาน
สร้างภาพโครงการของคุณด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ สมาชิกในทีมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการ นักพัฒนา หรือดีไซเนอร์ สามารถทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้
สุดท้ายนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของคุณ เช่นเทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมการเงิน ฟรีแลนซ์ และเอเจนซี่จัดการใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับระบบที่ชัดเจนและเน้นงานเป็นขั้นตอน ซึ่งทุกใบแจ้งหนี้จะถูกติดตามพร้อมสถานะ วันที่ครบกำหนด ประเภทการชำระเงิน และรายละเอียดของลูกค้า
นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดหมวดหมู่ใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเป็น ชำระแล้ว, ล่าช้า, หรือ ยังไม่ได้ชำระ ได้ ทำให้คุณสามารถมองเห็นกระแสเงินสดของคุณได้ในพริบตา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมอบหมายเจ้าของ, เพิ่มบันทึก, และติดตามเวลาและจำนวนเงินที่ผูกกับแต่ละบิลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกความรู้: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง SOPs, คู่มือการเริ่มต้น, วิกิ, และข้อเสนอที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานและโครงการ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม: ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันภายนอกกว่า 1,000 รายการ เช่น Dropbox, Google Drive และเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้อย่าง QuickBooks และ Xero ด้วยClickUp Integrations
- บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ClickUp Tasksเพื่อแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ กำหนดวันครบกำหนด และความเชื่อมโยงระหว่างงาน
- บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ: ใช้ ClickUp AI Notetakerเพื่อเข้าร่วมการโทร บันทึกการสนทนา และสร้างสรุปพร้อมรายการดำเนินการที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่มากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวนี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการให้ทีมของเราเห็นภาพรวมของความสามารถในการทำงานและการจัดการโครงการทั้งหมดในมุมกว้าง เรายังคงเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการใช้งาน ClickUp อยู่ อย่างไรก็ตาม มันมีประโยชน์มากในการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ แทนที่จะเห็นแค่รายการงานที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จเหมือนในระบบจัดการโครงการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การที่เราสามารถปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานขององค์กรของเราได้ ก็เป็นประโยชน์อย่างมากเช่นกัน
นอกจากนี้ เราได้รับการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเมื่อต้องการ โดยรวมแล้วช่วยเหลือดีมาก
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการให้ทีมของเราเห็นภาพรวมของความสามารถในการทำงานและการบริหารโครงการทั้งหมดได้อย่างชัดเจน เรายังคงเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการใช้งาน ClickUp อยู่ อย่างไรก็ตาม มันมีประโยชน์มากในการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ แทนที่จะเห็นแค่รายการงานที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเหมือนในระบบบริหารโครงการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การที่เราสามารถปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานขององค์กรของเราได้ ก็เป็นประโยชน์อย่างมากเช่นกัน
นอกจากนี้ เราได้รับการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเมื่อต้องการ โดยรวมแล้วช่วยเหลือดีมาก
2. QuickBooks Online (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีและการทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
QuickBooks Online เป็นแพลตฟอร์มบัญชีและการจัดการทางการเงินบนระบบคลาวด์ สร้างโดย Intuit ช่วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในการออกใบแจ้งหนี้ ติดตามค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินเดือน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง
QuickBooks มีระบบออกใบแจ้งหนี้และจัดการค่าใช้จ่ายแบบกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้าง ทำซ้ำ หรือนำเข้าใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายหลายรายการได้ในครั้งเดียว ฟีเจอร์นี้ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมการเงินอย่างมาก เนื่องจากสามารถบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ—ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่ Holded ยังไม่สามารถเทียบได้
ตัวแทนการเงินจะนำเสนอการคาดการณ์ การแจ้งเตือนความคลาดเคลื่อน และบัตรคะแนน KPI ที่ช่วยให้ทีมตัดสินใจทางการเงินเชิงรุก
หากทีมของคุณต้องการความคล่องตัวล่ะ? แอปพลิเคชันมือถือ QuickBooks ช่วยให้คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้แบบเรียลไทม์ บันทึกค่าใช้จ่ายผ่านภาพถ่าย และแม้กระทั่งการชำระเงินผ่านมือถือได้ ทำให้กระบวนการทางการเงินของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้แม้อยู่นอกสำนักงาน เมื่อผสานรวมกับระบบอัตโนมัติตามกฎสำหรับการอนุมัติและการแจ้งเตือน จะช่วยลดงานเอกสารซ้ำ ๆ ที่ต้องทำในสำนักงาน
การผสานการทำงานของระบบนี้ทำงานได้ดีกับผู้ให้บริการชำระเงินและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ คุณจึงไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำสองครั้ง การผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนจะจัดการการหักภาษี การโอนเงินโดยตรง และการสร้างแบบฟอร์ม W-2 ให้โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Online
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนการชำระเงินและจับคู่การชำระเงินกับใบแจ้งหนี้เพื่อการเรียกเก็บเงินที่รวดเร็ว
- เชื่อมต่อหลายบัญชีธนาคารเพื่อดาวน์โหลด, จัดเรียง, และตรวจสอบรายการธุรกรรมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้บันทึกทางการเงินที่ถูกต้อง
- จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดตามประเภทภาษีที่เกี่ยวข้อง, อัตโนมัติการคำนวณภาษีขายบนรายได้และค่าใช้จ่าย, และติดตาม GST/VAT
ข้อจำกัดของ QuickBooks Online
- การอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงบังคับต่อหน้าต่างเป็นจุดเสียดสีที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ
ราคาของ QuickBooks Online
- เริ่มต้นง่ายๆ: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $75/เดือน (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
- เพิ่มเติม: $115/เดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
- ขั้นสูง: $275/เดือน (สูงสุด 25 ผู้ใช้)
QuickBooks Online รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
- Capterra: 4. 3/5 (8,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks Online อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายและฉันสามารถดูตัวเลขธุรกิจทั้งหมดของฉันได้ในที่เดียว รายงานชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน...การสร้างแซนด์บ็อกซ์สำหรับการทดสอบไม่ใช้งานง่ายเหมือนแพลตฟอร์มอื่น ๆ และคุณต้องสร้างแซนด์บ็อกซ์ใหม่ทุกสองปี ซึ่งไม่สมเหตุสมผลสำหรับนักพัฒนาของเรา
ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายและฉันสามารถดูตัวเลขธุรกิจทั้งหมดของฉันได้ในที่เดียว รายงานชัดเจนและเข้าใจง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน...การสร้างแซนด์บ็อกซ์สำหรับการทดสอบไม่ใช้งานง่ายเหมือนแพลตฟอร์มอื่น ๆ และคุณต้องสร้างแซนด์บ็อกซ์ใหม่ทุกสองปี ซึ่งไม่สมเหตุสมผลสำหรับนักพัฒนาของเรา
3. Scoro (ดีที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจ)
Scoro ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ (PSA) ทำให้เหมาะสมสำหรับบริษัทที่ปรึกษา, เอเจนซี่สร้างสรรค์, ไอที และธุรกิจที่เน้นโครงการอื่นๆ
ในฐานะทางเลือกของ Holded ระบบนี้ผสานการเสนอราคา การจัดทำงบประมาณการวางแผนโครงการ การติดตามเวลา และการออกใบแจ้งหนี้เข้าไว้ในกระบวนการทำงานเดียวกัน คุณจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนตั้งแต่ข้อเสนอจนถึงการรับชำระเงิน พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
สิ่งที่ทำให้ Scoro โดดเด่นเมื่อเทียบกับ Holded คือความสามารถในการติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาที่ละเอียด เปลี่ยนเป็นงบประมาณโครงการ และติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณที่วางแผนไว้ในขณะที่งานดำเนินไป
คุณสมบัติอื่น ๆ สองประการ ได้แก่การจัดการทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานของทีม. Scoro ยังผสานการติดตามเวลา ค่าใช้จ่าย และต้นทุนเข้ากับผลกำไรของโครงการโดยตรง. ทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า สามารถติดตามได้ และเชื่อมโยงกลับไปยังผลลัพธ์ทางการเงิน ทำให้ธุรกิจบริการของคุณมีภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกำไรขั้นต้น.
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- สร้างและส่งใบเสนอราคาที่ละเอียดสำหรับลูกค้าโดยอัตโนมัติซึ่งจะประเมินค่าจัดส่งและอัตรากำไรขั้นต้น
- รับคำตอบที่ตรงตามบริบทสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับ Scoro ด้วยระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ELI
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานด้วยตัวจับเวลาในตัวและแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเพื่อความแม่นยำในการคิดค่าบริการ
ข้อจำกัดของ Scoro
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติหลายอย่างเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้การจัดการโครงการขณะเดินทางเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Scoro
- คอร์: $23.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $38.90/เดือนต่อผู้ใช้
- ประสิทธิภาพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (240+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scoro อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Scoro คือปฏิทินที่ใช้งานง่ายและละเอียด ซึ่งช่วยให้ติดตามและจัดการทรัพยากรทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย รวมถึงความพร้อมของเพื่อนร่วมงาน ห้องประชุม และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ... ส่วนที่น้อยประโยชน์ที่สุดของ Scoro คือฟังก์ชันการสร้างงาน ซึ่งรู้สึกค่อนข้างยุ่งยาก
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Scoro คือปฏิทินที่ใช้งานง่ายและละเอียด ซึ่งช่วยให้ติดตามและจัดการทรัพยากรทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย รวมถึงความพร้อมของเพื่อนร่วมงาน ห้องประชุม และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ... ส่วนที่น้อยประโยชน์ที่สุดของ Scoro คือฟังก์ชันการสร้างงาน ซึ่งรู้สึกค่อนข้างยุ่งยาก
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หากคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการเครื่องมือ AI ที่กระจัดกระจายและการสลับแท็บอย่างต่อเนื่องClickUp Brain MAXคือคำตอบ มันคือศูนย์กลางเดียวที่เข้าใจบริบทซึ่งช่วยขจัดความล้นหลามของเครื่องมือ 👇🏼
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:
- แทนที่แอปต่างๆ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบรวมที่รวม GPT-4, 1, Claude, Gemini และ Brain แบบบริบทของ ClickUp เข้าด้วยกัน
- ค้นหาทุกเครื่องมือของคุณ รวมถึง Google Drive, Slack, Docs, GitHub และอื่นๆ สำหรับสิ่งที่คุณต้องการ
- ทำงานได้เร็วขึ้นถึงสี่เท่าด้วยการพูดงาน ข้อความ หรือความคิดของคุณด้วยฟีเจอร์พูดเป็นข้อความ
- สร้างงาน, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, สร้างแผนโครงการ, และแม้กระทั่งภาพโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
4. Xero (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีบนระบบคลาวด์ที่มีการผสานรวมที่แข็งแกร่ง)
Xero ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการบัญชีทั้งหมดบนคลาวด์ด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติและไร้กระดาษ มันจัดการการกระทบยอดบัญชีธนาคาร การติดตามใบแจ้งหนี้ และเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการตั้งค่าธุรกิจที่แตกต่างกัน
ในฐานะทางเลือกของ Holded ระบบนี้มอบระบบออกใบแจ้งหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ รับชำระเงินออนไลน์ และแปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ได้จากทุกอุปกรณ์
อินเทอร์เฟซอาจต้องใช้เวลาปรับตัวบ้าง แต่ทำงานได้ดีพร้อมการรองรับหลายสกุลเงินและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้เหมาะสมหากคุณกำลังทำงานกับลูกค้าทั่วโลกหรือวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
นอกเหนือจากการบัญชีหลักแล้ว Xeroยังผสานการจัดการค่าใช้จ่าย การติดตามโครงการ และการรายงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ด้วยการใช้ Hubdoc คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายได้ในรูปแบบดิจิทัล นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการเทียบกับงบประมาณได้ และระบบจะสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกำไรอย่างละเอียด
ข้อเสียคือ การสนับสนุนลูกค้าต้องพึ่งพาการขอโทรกลับแทนที่จะเป็นแชทสด ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจ่ายเงินเดือน การจัดการการจ่ายเงินเดือน การยื่นภาษี และการติดตามการลาของพนักงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ตรวจสอบระดับสต็อก เชื่อมโยงสินค้าโดยตรงกับใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ และรับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด
- รับรายงานทางการเงินที่สร้างไว้แล้วมากกว่า 80 รายการ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับกำไรและขาดทุน งบดุล และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Xero
- การปรับแต่งรายงานมีให้ใช้ได้จำกัด หากคุณต้องการรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติม อาจจำเป็นต้องใช้
ราคาของ Xero
- ทดลองใช้ฟรี
- ช่วงต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคา: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Xero
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Xero อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้จริง:
ในฐานะระบบบัญชีบนคลาวด์ ระบบนี้ดีเทียบเท่าหรือดีกว่าระบบอื่นที่ได้ทดสอบมาแล้ว มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนและไม่ต้องใช้งบประมาณสูงเกินไปสำหรับฟีเจอร์ต่าง ๆ...ไม่สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์หลายช่องทาง (เช่น Linnworks เป็นต้น) จึงต้องอัปโหลดยอดขายด้วยตนเอง ซึ่งสำหรับผู้ขายออนไลน์หรือผู้ที่มีปริมาณการขายมากอาจสร้างความยุ่งยากและใช้เวลามากขึ้น ไม่มีฟีดข้อมูลที่รองรับทุกธนาคาร/บัตรเครดิต ฯลฯ
ในฐานะระบบบัญชีบนคลาวด์ ระบบนี้ดีเทียบเท่าหรือดีกว่าระบบอื่นที่ได้ทดสอบมาแล้ว มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนและไม่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ...ไม่สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์หลายช่องทาง (เช่น Linnworks เป็นต้น) ดังนั้นจึงต้องอัปโหลดยอดขายด้วยตนเอง สำหรับผู้ขายออนไลน์หรือผู้ขายที่มีปริมาณมาก นี่อาจเป็นความยุ่งยากและใช้เวลามากขึ้น ไม่มีฟีดข้อมูลที่ครอบคลุมทุกธนาคาร/บัตรเครดิต ฯลฯ
🧠 เกร็ดความรู้: ตามกฎหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนด ใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้านำเข้าจะต้องระบุท่าเรือที่สินค้าเข้าประเทศ แม้ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม นอกจากนี้ ยังต้องระบุจำนวนสินค้าอย่างชัดเจนโดยใช้หน่วยวัดของสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยที่ใช้ในประเทศผู้ส่งออก
5. Odoo (ดีที่สุดสำหรับชุดแอปพลิเคชันธุรกิจแบบโอเพนซอร์ส)
Odoo เป็นซอฟต์แวร์ ERPแบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเริ่มต้นด้วยสิ่งที่จำเป็นและเพิ่มส่วนต่าง ๆ ตามการเติบโต แทนที่จะต้องจ่ายเงินสำหรับชุดเต็ม คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแอปที่จำเป็น เช่น CRM หรือการบัญชี จากนั้นสามารถขยายไปยังการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ ทรัพยากรบุคคล และอีคอมเมิร์ซ
เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สช่วยให้สามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งตัวเลือกบนคลาวด์และในองค์กรช่วยให้คุณควบคุมการปรับใช้ได้
เพื่อจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงานที่ซับซ้อน Odoor นำเสนอการจัดการคลังสินค้าหลายแห่ง การสแกนบาร์โค้ด การทำงานแบบจ้างช่วง และระบบอัตโนมัติในการเติมสินค้า
คุณสมบัติเพิ่มเติมสองประการ ได้แก่ เครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น และระบบอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม คุณสามารถแก้ไขอินเตอร์เฟซ ดำเนินการโค้ด Python เรียกใช้การกระทำของเซิร์ฟเวอร์ อัตโนมัติกระบวนการทำงาน และแม้กระทั่งส่งอีเมลหรือ SMS ผ่านการกระทำของปุ่มได้
ต่างจากระบบ ERP แบบดั้งเดิมที่ใช้งานยาก อินเทอร์เฟซของ Odoo ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ อีกทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือยังช่วยให้ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่ ระบบอัตโนมัติจะจัดการงานประจำ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การเติมสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- เข้าถึงการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงิน, ยอดขาย, และอื่น ๆ
- จัดการกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนด้วยฟีเจอร์การจัดการใบสั่งงาน
- บริหารจัดการการดำเนินงานคลังสินค้าด้วยเครื่องมือที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง การบรรจุหีบห่อหลายระดับ และการปรับแต่งหมายเลขซีเรียล
ข้อจำกัดของ Odoo
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับการปรับแต่งหรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
ราคาของ Odoo
- ราคาตามความต้องการ
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (1,090+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (1,260+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Odoo อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:
Odoo ง่ายมากในการตั้งค่า, ใช้ และจัดการคำสั่งซื้อในคลังสินค้าและสินค้าคงคลังในหลายสถานที่คลังสินค้าที่แตกต่างกัน... การเพิ่มสินค้าคงคลังเพื่อติดตามในแต่ละสถานที่คลังสินค้านั้นซับซ้อนเล็กน้อย ซึ่ง Odoo สามารถทำให้กระบวนการนั้นง่ายขึ้นและจะเป็นหนึ่งในระบบที่เริ่มต้นใช้งานได้เร็วที่สุด
Odoo ง่ายมากในการตั้งค่า, ใช้ และจัดการคำสั่งซื้อในคลังสินค้าและสินค้าคงคลังในหลายสถานที่คลังสินค้าที่แตกต่างกัน... การเพิ่มสินค้าคงคลังเพื่อติดตามในแต่ละสถานที่คลังสินค้านั้นซับซ้อนเล็กน้อย ซึ่ง Odoo สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและจะเป็นหนึ่งในระบบที่เริ่มต้นใช้งานได้เร็วที่สุด
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ คนส่วนใหญ่กลับอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้กับชีวิต 🔥
ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่าด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์แทนการจัดการรูปแบบเอกสาร
6. Zoho One (เหมาะที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ธุรกิจที่คุ้มค่า)
Zoho One คือระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจที่รวมแอปพลิเคชันที่ผสานการทำงานร่วมกันมากกว่า 40 รายการไว้ในที่เดียว ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ CRM การเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการ การตลาดอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
ในฐานะทางเลือกของ Holded, Zoho นำเสนอความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ การดำเนินการในแอปหนึ่ง เช่น การปิดดีลใน CRM สามารถกระตุ้นกระบวนการในแอปอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การสร้างใบแจ้งหนี้ การลงทะเบียนลูกค้าใหม่เข้าสู่การสนับสนุน หรือการส่งลำดับการเริ่มต้นใช้งาน การบูรณาการข้ามแอปนี้ช่วยลดการแยกส่วนและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นกว่าวิธีการแบบโมดูลของ Holded
เมื่อคุณจัดการข้อมูลทางการเงินและลูกค้า คุณก็จะต้องการความปลอดภัยและการกำกับดูแลในระดับองค์กรเช่นกัน สำหรับเรื่องนี้ Zoho One มอบการตรวจสอบสิทธิ์หลายขั้นตอน การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท การปฏิบัติตามมาตรฐาน GDPR และ SOC รวมถึงการจัดการอุปกรณ์แบบรวมศูนย์
Zoho Creator, ตัวสร้างแอปพลิเคชันแบบโลว์โค้ด, ช่วยให้คุณออกแบบแอปพลิเคชันตามความต้องการได้โดยไม่ต้องมีการสนับสนุนทางเทคนิค. สำหรับการสนับสนุนลูกค้าแบบหลายช่องทาง, คุณจะได้รับ Zoho Desk, SalesIQ, และ Campaigns. คุณสามารถจัดการการสื่อสารผ่านแชท, อีเมล, โทรศัพท์, และสื่อสังคมออนไลน์ได้ในที่เดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho One
- ทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติและปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Zoho Zia
- ใช้ระบบ BI และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในตัวในแดชบอร์ดใหม่ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- เชื่อมต่อ Zoho One กับแอปของบุคคลที่สามกว่า 1,500 รายการผ่านตลาดกลางของ Zoho One ขยายกระบวนการทำงานครอบคลุมการขาย การเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ Zoho One
- การตั้งค่าอาจทำให้รู้สึกหนักใจ การผสานรวมระหว่างโมดูลต่างๆ ไม่สม่ำเสมอ และประสบการณ์ของผู้ใช้แตกต่างกันอย่างมากระหว่างแอปต่างๆ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับทีม
ราคาของ Zoho One
- ราคาสำหรับพนักงานทุกคน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้: $105/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho One คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (22,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho One อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
การจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ Zoho Expense ตั้งแต่ต้นจนจบนั้นไม่มีใครเทียบได้... ฉันต้องการเห็นความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในด้านการรายงาน การปรับแต่งในปัจจุบันนั้นดี แต่ไม่สามารถให้ฉันรวมฟิลด์ที่ฉันต้องการนำเสนอให้กับทีมบัญชีของเราได้
การจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ Zoho Expense ตั้งแต่ต้นจนจบนั้นไม่มีใครเทียบได้... ฉันต้องการเห็นความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในด้านการรายงาน การปรับแต่งในปัจจุบันนั้นดี แต่ไม่สามารถให้ฉันรวมฟิลด์ที่ฉันต้องการนำเสนอให้กับทีมบัญชีของเราได้
🔍 คุณรู้หรือไม่?ซัพพลายเออร์ทั่วโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับชำระเงินล่าช้าจากผู้ซื้อ ในบางอุตสาหกรรม เช่น เคมีภัณฑ์และเครื่องจักร เกือบ 60% ของบริษัทรายงานว่าใบแจ้งหนี้ถูกชำระล่าช้ากว่า 30 วัน
7. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM และการทำงานร่วมกันของทีมในงบประมาณจำกัด)
Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่รวม CRM, การจัดการโครงการ,การสื่อสารภายในทีม, และการทำงานอัตโนมัติเข้าด้วยกัน
สิ่งที่ทำให้แตกต่างจาก Holded คือแผนภูมิในตัว, การประชุมทางวิดีโอ, และการแชร์เอกสารที่ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถเชื่อมต่อกันได้
Bitrix24 ยังมีชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีมุมมองหลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์, สครัม, ปฏิทิน และการติดตามปริมาณงาน ในทางกลับกัน Holded มีเพียงมุมมองพื้นฐานของคัมบังและแกนต์เท่านั้น
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยระบบจัดการสินค้าคงคลัง, ระบบการตลาดอัตโนมัติ, และเครื่องมือบริการลูกค้าที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ทั้งหมดนี้ได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส AES-256 และสอดคล้องกับข้อบังคับ GDPR
Bitrix24 มีผู้ช่วย AI ที่ชื่อว่า Co-Pilot ซึ่งช่วยทำงานต่างๆ เช่น สรุปข้อความ แปลภาษา กรอกข้อมูลอัตโนมัติ และสร้างรายการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การตลาดอัตโนมัติขั้นสูง เช่น แคมเปญอีเมล การทดสอบ A/B การวิเคราะห์ และจัดการผู้ติดตาม นอกเหนือจากฟังก์ชัน CRM มาตรฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อโดยใช้เครือข่ายสังคมภายในองค์กร Feed, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน และไดรฟ์กลางของบริษัท
- สื่อสารอย่างปลอดภัยภายในทีมโดยใช้ Bitrix24 Messenger พร้อมด้วยแชท, การโทรผ่านวิดีโอ, และช่องทาง
- ใช้ฐานความรู้และระบบเนื้อหาที่มีการควบคุมเวอร์ชันเพื่อสร้างคู่มือภายใน แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และรักษาเอกสารภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- UX/UI แย่มาก โดยการจัดวางและดีไซน์โดยรวมล้าสมัย
ราคา Bitrix24
- มาตรฐาน: $124/เดือน (50 ผู้ใช้)
- มืออาชีพ: $249/เดือน (ผู้ใช้ 100 คน)
- องค์กร: $499/เดือน (250 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (560+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitrix24 อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
รักระบบนี้มาก ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วตอนที่ฉันเริ่มบริษัทของฉัน และฉันก็ใช้มันในบริษัทอื่น ๆ ของฉันด้วย...อาจจะยากนิดหน่อยในการเรียนรู้และใช้งานในตอนแรก แต่พวกเขามีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยได้ถ้าคุณมีงบประมาณ แต่ฉันชอบที่จะรู้วิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เมื่อคุณเรียนรู้แล้ว มันง่ายมากที่จะใช้งาน
รักระบบนี้มาก ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วตอนที่ฉันเริ่มบริษัทของฉัน และฉันก็ใช้มันในบริษัทอื่น ๆ ของฉันด้วย...อาจจะยากนิดหน่อยในการเรียนรู้และใช้งานในตอนแรก แต่พวกเขามีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยได้หากคุณมีงบประมาณ แต่ฉันชอบที่จะรู้วิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เมื่อคุณเรียนรู้แล้ว มันง่ายมากที่จะใช้งาน
8. Wave (เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก)
Wave เป็นแพลตฟอร์มบัญชีบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการเดี่ยว และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในฐานะทางเลือกของ Holded คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมฟรี ซึ่งรวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย การทำบัญชีแบบคู่ และการสร้างรายงานอย่างง่าย
คุณสมบัติด้านการเงินประกอบด้วยใบแจ้งหนี้ไม่จำกัดจำนวน การกระทบยอดอัตโนมัติกับข้อมูลจากธนาคาร และการสแกนใบเสร็จด้วยเทคโนโลยี OCR เครื่องมือจับใบเสร็จใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากใบเสร็จได้สูงสุด 10 ใบพร้อมกัน เพื่อการป้อนข้อมูลที่ราบรื่นและซิงค์โดยตรงกับบันทึกบัญชีของคุณ
แดชบอร์ดแสดงข้อมูลกระแสเงินสด รายได้ และค่าใช้จ่ายให้เห็นอย่างชัดเจนในทันที
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การประมาณการของ Wave ยังมอบวิธีการจัดการใบเสนอราคาอย่างมืออาชีพ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้สเปรดชีตหรือการป้อนข้อมูลซ้ำด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างใบประมาณการที่มีแบรนด์ของคุณเอง พร้อมโลโก้ สี และเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเอกสารที่ส่งถึงลูกค้าจะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของธุรกิจคุณ
ระบบยังติดตามการประมาณการแต่ละรายการแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณทราบเสมอว่ามีการส่ง ดู หรืออนุมัติแล้วหรือไม่ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมองเห็นนี้ทำให้การจัดการกับกระบวนการขายและการติดตามลูกค้าเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Wave
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้ไม่จำกัด พร้อมแบรนด์ของคุณ และติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
- ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เช่น ใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำ การแจ้งเตือน และการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ผ่าน Zapier หรือ Make
- สร้างรายงานทางการเงินที่จำเป็น เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด ภาษีขาย และบัญชีแยกประเภททั่วไป
ข้อจำกัดของคลื่น
- ระบบอัตโนมัติของ Wave ขึ้นอยู่กับเครื่องมือภายนอก เช่น Zapier เป็นส่วนใหญ่ และขาดการผสานการทำงานของเวิร์กโฟลว์แบบเนทีฟ
การกำหนดราคาแบบคลื่น
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวคลื่น
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (1,700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wave อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
Wave เป็นบริการฟรี ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยให้จัดการใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และรายงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องยุ่งยาก...อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้อาจไม่เพียงพอสำหรับการบัญชีขั้นสูง และบางฟีเจอร์อาจจำกัดเฉพาะผู้ใช้ในอเมริกาเหนือเท่านั้น
Wave เป็นบริการฟรี ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยให้จัดการใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และรายงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องยุ่งยาก...อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้อาจไม่เพียงพอสำหรับการบัญชีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และบางฟีเจอร์อาจจำกัดเฉพาะผู้ใช้ในอเมริกาเหนือเท่านั้น
9. FreshBooks (เหมาะที่สุดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า)
ซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์ Freshbooks เป็นทางเลือกของ Holded สำหรับฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการเดี่ยว และธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นการให้บริการ
เมื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า คุณสมบัติเช่นเทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง, การแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ, และการรองรับหลายสกุลเงิน จะช่วยประหยัดเวลาอย่างมาก
หากคุณเป็นที่ปรึกษาหรือเอเจนซี่ที่เรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายของฉัน ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการจัดการค่าใช้จ่ายจะเป็นประโยชน์ คุณสามารถบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บันทึกใบเสร็จรับเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ และเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ได้โดยตรง
FreshBooks ยังมีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าของคุณด้วย ลูกค้าของคุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ ชำระเงิน แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้อย่างปลอดภัย
สุดท้ายนี้ แพลตฟอร์มยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีกด้วย ในด้านการเงิน มันมีแดชบอร์ดความสามารถในการทำกำไรในทุกโครงการ แสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และชั่วโมงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินในภาพรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks
- ติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจไม่จำกัดและจัดหมวดหมู่เพื่อการยื่นภาษีและการบัญชีโครงการพร้อมสรุปการใช้จ่าย
- เปิดใช้งานการแชร์ไฟล์แบบเรียลไทม์และการแชท, ข้อเสนอแนะ, และการอภิปรายโดยตรงภายในบริบทของโครงการ
- ใช้ประโยชน์จาก FreshBooks Payroll ที่ขับเคลื่อนโดย Gusto สำหรับการประมวลผลเงินเดือนอัตโนมัติ การยื่นภาษี การจ่ายเงินผู้รับเหมา และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ FreshBooks
- ระบบไม่รู้จักค่าใช้จ่ายที่คุณเพิ่มด้วยตนเอง ดังนั้นเมื่อระบบซิงค์กับธนาคารของคุณ คุณจะต้องตรวจสอบรายการเหล่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกซ้ำด้วยตนเอง
ราคาของ FreshBooks
- ไลท์: 21 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- เลือก: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว FreshBooks
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง FreshBooks อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
มันทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายมาก ฉันชอบที่มันทำให้การสร้างและส่งใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก ลูกค้ายังพบว่ามันเข้าใจง่ายและชำระเงินได้ง่าย... อย่างไรก็ตาม มันมีตัวเลือกการรายงานที่จำกัด เช่น หากคุณต้องการตัวเลือกขั้นสูงหรือการแยกย่อยหรือเกี่ยวกับภาษี มันต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม นอกจากนี้ การทำให้มันซิงค์กับเกตเวย์การชำระเงินภายนอกยังช้า
มันทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายมาก ฉันชอบที่มันทำให้การสร้างและส่งใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก ลูกค้าเองก็พบว่าเข้าใจง่ายและชำระเงินได้สะดวก... อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกการรายงานมีจำกัด เช่น หากคุณต้องการตัวเลือกขั้นสูง หรือรายละเอียดแยกย่อย หรือเกี่ยวกับภาษี จะต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินภายนอกก็ค่อนข้างช้า
10. NetSuite (เหมาะที่สุดสำหรับระบบ ERP และบัญชีระดับองค์กร)
NetSuite ทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานระดับองค์กร มันจัดการการเงิน, CRM, อีคอมเมิร์ซ, สินค้าคงคลัง, และทรัพยากรบุคคลในระบบที่บูรณาการ นอกจากนี้ระบบ ERPที่พัฒนาบนคลาวด์ยังมีการรวมหลายหน่วยงาน, การเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกอัตโนมัติ, และการจัดการสินทรัพย์ถาวรขั้นสูง
การรายงานทางการเงินแบบเรียลไทม์ประกอบด้วยแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจพร้อมข้อมูลเชิงปฏิบัติการ ระบบสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ เช่น การรับรู้รายได้ การติดตามสินค้าคงคลังหลายสาขา และการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเขตอำนาจศาลต่างๆ
สภาพแวดล้อม SuiteCloud ของ NetSuite มอบทุกสิ่งตั้งแต่เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด (SuiteBuilder, SuiteFlow) สำหรับปรับแต่ง UI และเวิร์กโฟลว์ ไปจนถึง API แบบเขียนโค้ดน้อยและสคริปต์ (SuiteScript) ที่รองรับการพัฒนาเต็มรูปแบบ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถปรับใช้ได้อย่างราบรื่นในทุกกระบวนการทางธุรกิจโดยไม่รบกวนการอัปเกรด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- ใช้การพยากรณ์หลายตัวแปรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการวางแผนและงบประมาณเพื่อการคาดการณ์ทางธุรกิจที่แม่นยำ
- ใช้การจัดการประสิทธิภาพอัจฉริยะ (IPM) เพื่อฝังการวิเคราะห์ AI ลงใน Excel, Word และ PowerPoint ผ่าน Smart View โดยอัตโนมัติการสร้างแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกเชิงบรรยาย
- สแกนใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ และดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อกรอกลงในบันทึกบัญชีโดยใช้ระบบจับใบแจ้งหนี้พร้อม OCR ขั้นสูง
ข้อจำกัดของ NetSuite
- การติดตั้ง NetSuite โดยทั่วไปต้องใช้เวลาหลายเดือนในการวางแผน, การกำหนดค่า, และการฝึกอบรม
ราคาของ NetSuite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว NetSuite
- G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (1,700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง NetSuite อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
การนำไปใช้ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบ. นี่ไม่ใช่โซลูชันแบบเสียบแล้วใช้ได้เลย. มีพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมในบริษัทที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเหลือในการนำไปใช้ได้. ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่มันคุ้มค่ากับการลงทุนหากนี่คือโซลูชันระยะยาว.
การนำไปใช้ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบ. นี่ไม่ใช่โซลูชันแบบเสียบแล้วใช้ได้เลย. มีพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมในบริษัทที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเหลือในการนำไปใช้ได้. ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่มันคุ้มค่ากับการลงทุนหากนี่คือโซลูชันระยะยาว.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Oracle ไม่เพียงแต่เป็นเจ้าของ NetSuite (ซื้อมาด้วยมูลค่า 9.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2016) แต่ยังดำเนินการคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง—Oracle Fusion Cloud ERP อีกด้วย มันเหมือนกับการเป็นทั้งโค้ชและทีมตรงข้ามในวันแข่งขัน
11. SAP Business One (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการระบบ ERP)
Holded ซึ่งเป็นทางเลือกแทน SAP Business One นำความสามารถของระบบ ERP ระดับองค์กรมาสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ระบบแบบบูรณาการนี้นำเสนอโมดูลที่แข็งแกร่งสำหรับด้านการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน การผลิต การจัดซื้อ การขาย และการจัดการลูกค้า
มันถูกใช้โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากแพลตฟอร์มบัญชีแบบง่ายไปสู่ระบบ ERP แบบเต็มรูปแบบ บริษัทการผลิต ผู้จัดจำหน่าย และบริษัทที่มีห่วงโซ่อุปทานซับซ้อนใช้ประโยชน์จากเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) การจัดตารางการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านการผลิต โดยนำเสนอฟีเจอร์การวางแผนการผลิต การจัดการรายการวัสดุ และการควบคุมคุณภาพ แพลตฟอร์ม SAP HANA แบบ in-memory มอบการวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์ที่สามารถจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้
ไม่เหมือนกับแนวทางแบบคลาวด์เนทีฟของ Holded, SAP Business One มอบทางเลือกในการติดตั้งที่ยืดหยุ่น: บนสถานที่, คลาวด์, หรือไฮบริด. ซึ่งให้คุณมีการควบคุมมากขึ้นเกี่ยวกับการอัปเดตและการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Business One
- ทำงานร่วมกับ Microsoft Office และแอปพลิเคชัน SAP อื่น ๆ ได้โดยตรง
- ใช้มุมมองทางการเงินแบบโต้ตอบ การรายงานแบบลากและวาง การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นอัตโนมัติด้วยความสามารถของ SuiteProcurement ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคำสั่งซื้อจากผู้ขาย การอนุมัติการซื้อ และการขอซื้อแบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของ SAP Business One
- ระบบ ERP ต้องการการขอใบอนุญาต และไม่สามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติ; ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีผู้ให้คำปรึกษา
ราคาของ SAP Business One
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAP Business One
- G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SAP Business One อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
นี่คือระบบ ERP ที่สมบูรณ์ ครบทุกโมดูลในโปรแกรมเดียว ระบบมีอินเทอร์เฟซหลายภาษาและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางการเงินของแต่ละภูมิภาคได้ พันธมิตรของ SAP Business One ให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว...ระบบมีอินเทอร์เฟซที่ดูค่อนข้างเก่า ผมทราบว่าผู้ผลิตกำลังพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ได้อย่างเต็มรูปแบบ และผมกำลังเชียร์ให้สำเร็จ
นี่คือระบบ ERP ที่สมบูรณ์ ครบทุกโมดูลในโปรแกรมเดียว ระบบมีอินเทอร์เฟซหลายภาษาและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางการคลังของแต่ละภูมิภาคได้ พันธมิตรของ SAP Business One ให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว...ระบบมีอินเทอร์เฟซที่ดูค่อนข้างเก่า ผมทราบว่าผู้ผลิตกำลังพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ได้อย่างสมบูรณ์ และผมกำลังเชียร์ให้สำเร็จอยู่
'รักษา' ความสำเร็จไว้ด้วย ClickUp
คุณจะมองหาทางเลือกอื่นของ Holded เมื่อคุณถึงขีดจำกัดของเครื่องมือ ERP-lite
การบริหารโครงการด้วยความลึกซึ้งมากขึ้น การทำงานซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ และการนำ AI มาใช้ในจุดสำคัญ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความไร้ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้กับการเติบโตที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมโครงการ เอกสาร การสนทนา และรายงานไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกทันที และทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นในขณะที่เติบโต
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย! ✅