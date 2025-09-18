บล็อก ClickUp
11 สตาร์ทอัพเอเจนต์ AI ที่น่าจับตามองในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi Anchan
18 กันยายน 2568

ผู้บริหารระดับสูงเกือบ 8 ใน 10คนระบุว่า ตัวแทน AI ได้เริ่มทำงานภายในบริษัทของพวกเขาแล้ว โดยกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการที่ทีมจัดการโครงการ การตัดสินใจ และกระบวนการทำงานประจำวัน สองในสามยังรายงานว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่วัดผลได้

ด้วยการเพิ่มขึ้นของการนำไปใช้, บริษัทสตาร์ตอัพด้านเอไอเอเจนต์จำนวนมากกำลังสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการอัตโนมัติธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.

สำหรับผู้ก่อตั้ง นักลงทุน และผู้นำด้านเทคโนโลยี การจับตาดูคลื่นลูกนี้ของสตาร์ทอัพหมายถึงการเข้าใจว่าอนาคตของซอฟต์แวร์อัตโนมัติกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเน้นให้เห็นถึงสตาร์ทอัพด้าน AI ที่น่าสนใจที่สุดที่ควรจับตามอง! มาเริ่มกันเลย 👀

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agent) คือระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่างอิสระ ประมวลผลข้อมูล และตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะที่กำหนดไว้

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (หรือตัวแทนเชิงตัวแทนปัญญาประดิษฐ์) ผสมผสานการรับรู้ การให้เหตุผล และการกระทำ โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งเรียนรู้จากข้อเสนอแนะและประสบการณ์

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมจำลองเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนได้ ตัวอย่างเช่นAlphaStar ของ DeepMindได้รับการฝึกฝนเป็นตัวแทนอัตโนมัติเพื่อเล่น StarCraft II และสุดท้ายสามารถเอาชนะผู้เล่นมืออาชีพได้ในหนึ่งในเกมกลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่สุดในโลก

ทำไมสตาร์ทอัพถึงเป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่ของเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์

สตาร์ทอัพกำลังเป็นจุดสนใจในกระแสตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และตัวเลขก็พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน จากข้อมูลของ CB Insights สตาร์ทอัพด้านตัวแทน AI ระดมทุนได้ 3.8 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วซึ่งเกือบสามเท่าของเงินทุนที่พวกเขาได้รับในปีก่อนหน้า

ระดับการลงทุนนี้บ่งชี้ถึงความอยากรู้อยากเห็นและความมั่นใจจากนักลงทุนและองค์กรว่าตัวแทนกำลังก้าวจากการทดลองไปสู่ความจำเป็น

ส่วนหนึ่งของความน่าสนใจคือความเร็ว ต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม สตาร์ทอัพสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว นำสถาปัตยกรรมที่เน้นตัวแทนเป็นหลักมาใช้ และทดสอบกรณีการใช้งานโดยตรงกับผู้ใช้งานกลุ่มแรก ความคล่องตัวนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้บุกเบิกตามธรรมชาติในการเปลี่ยน AI จากผู้ช่วยแบบพาสซีฟไปสู่ผู้แก้ปัญหาแบบอัตโนมัติ

ฟังจากKPMG:

ตัวแทน AI กำลังก้าวเข้าสู่การผลิตอย่างรวดเร็ว โดยแรงผลักดันกำลังเพิ่มขึ้น ผู้นำไม่เพียงแต่มองว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตและการสร้างคุณค่าอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เพิ่มความกดดันต่อความไว้วางใจ การกำกับดูแล ข้อมูล การปรับแนวความคิดของผู้นำ และความพร้อมของแรงงาน นักลงทุนในระยะแรกที่ลงทุนในรากฐานเหล่านี้กำลังขยายตัวอย่างมั่นใจ โดยวางตำแหน่งตัวเองให้พร้อมเป็นผู้นำ

สตาร์ทอัพเอเจนต์ AI และบริษัทที่คัดเลือกแล้วในภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสตาร์ทอัพตัวแทน AI ชั้นนำ:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา*
คลิกอัพโซลูชันประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับบุคคล ทีมขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ClickUp Brain สำหรับคำตอบตามบริบท, AI Agents สำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์, ระบบอัตโนมัติพร้อมเทมเพลตมากกว่า 100 แบบ, Brain MAX สำหรับ AI ที่ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แชทฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญการทำให้งานซอฟต์แวร์และเบราว์เซอร์ที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติสำหรับทีมองค์กรความเข้าใจในอินเทอร์เฟซแบบหลายรูปแบบ, ภาษาการทำงานที่เชี่ยวชาญ (AWL), การทำงานอัตโนมัติของห่วงโซ่อุปทาน, การประมวลผลเอกสารทางการเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพราคาตามความต้องการ
ลูกเรือ AIการประสานงานแบบหลายตัวแทนที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาสำหรับเวิร์กโฟลว์ของทีมแบบกระจายทีมหลายตัวแทน (Multi-agent 'crews') สำหรับงานวิจัย/เนื้อหา/การตรวจสอบคุณภาพ (QA), การประสานงานด้วยระบบ Flows, การปรับใช้บนคลาวด์หรือโฮสต์เอง, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,200 ระบบ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ราคาตามความต้องการ
ลินดี้ เอไอระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วยเอเจนต์ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่กำลังขยายสร้างตัวแทนด้วยภาษาธรรมชาติ, การผสานรวมแอปมากกว่า 2,500 รายการ, การคัดแยกกล่องขาเข้า, การเข้าร่วมประชุม + สรุป, การอัตโนมัติการเข้าถึงลูกค้าเพื่อขายฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49.99/เดือน
เก็บเกี่ยวการค้นหาองค์กรอัจฉริยะและผู้ช่วย AI สำหรับกระบวนการทำงานด้านความรู้ภายในองค์กรการค้นหาความรู้เชิงความหมาย กราฟความรู้ ผู้ช่วย AI สำหรับถาม-ตอบ การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานอัตโนมัติ การจัดการบริการไอที กระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดราคาตามความต้องการ
เขียนด้วยดินสอระบบอัตโนมัติสำหรับส่วนหน้าของคลินิกกายภาพบำบัดด้วยปัญญาประดิษฐ์การจัดตารางเวลาอัตโนมัติพร้อมการแจ้งเตือน, การเชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (WebPT), การสื่อสารกับผู้ป่วยแบบเรียลไทม์, การจัดการการยกเลิกคิวรอราคาตามความต้องการ
การเสริมประสิทธิภาพการปรับใช้ตัวแทน AI ที่เน้นการค้าปลีกเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินงานปรับใช้เอเจนต์ AI ที่กำหนดเองภายใน 7 วัน, การปรับแต่งด้วย Action Transformer, การตัดสินใจแบบหลายโมเดล, การตรวจสอบข้อมูลตลาดและการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ราคาตามความต้องการ
นาราคิทการเพิ่มข้อมูลในแคตตาล็อกอีคอมเมิร์ซและการติดตามคู่แข่งสำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ทำความสะอาดและเพิ่มคุณค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ดิบ, คำอธิบายที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO, การปรับเนื้อหาตามบุคลิกภาพ, การติดตามคู่แข่ง, การผสานระบบ Shopify/ERPราคาตามความต้องการ
พิกเซล โรบอติกส์ระบบโลจิสติกส์คลังสินค้าอัตโนมัติสำหรับกองยานพาหนะ AMR แบบไฮบริดและมนุษย์หุ่นยนต์ขนส่งพาเลท PIXEL PT, การตรวจจับและสร้างแผนที่ 3 มิติ, การจัดการฝูงสำหรับ AMRs และแบบแมนนวล, การผสานคลังสินค้าแบบไฮบริด, การทำงานอัตโนมัติ 16 ชั่วโมงราคาตามความต้องการ
LangChainสร้างแอปพลิเคชันและระบบอัตโนมัติที่ใช้ LLM สำหรับทีมวิจัยและพัฒนาที่มีงานพัฒนาหนักLangSmith สำหรับการดีบัก/ตรวจสอบ, การผสานรวมเครื่องมือมากกว่า 600 รายการ, การจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วย LCEL, การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยความจำและเอเจนต์ระดับนักพัฒนาฟรี; แผนโปรเริ่มต้นที่ $39/ที่นั่ง/เดือน
เอนโซตลาดตัวแทน AI ราคาประหยัดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในด้านการขาย การตลาด การบริหาร และการสนับสนุนตัวแทนที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วกว่า 300 ตัว, ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมกว่า 70 ระบบ, ครอบคลุมด้านการตลาด/การขาย/การบริหาร/กฎหมาย, การผสานรวมกับ LangChain, การขยายเนื้อหาและกระบวนการทำงาน49 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

สตาร์ทอัพและบริษัทเอเจนต์ AI ที่น่าจับตามอง

มาสำรวจเครื่องมือเอเจนต์ AIที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อเร่งกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกันเถอะ

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบครบวงจรด้วย AI ที่เข้าใจบริบท)

ClickUp Brain: สตาร์ทอัพตัวแทน AI สำหรับคำตอบตามบริบท
ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับคำตอบที่เต็มไปด้วยบริบทจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่

มันมีระบบนิเวศที่ยอดเยี่ยมซึ่งแต่ละส่วนประกอบของ AI เชื่อมต่อและเสริมซึ่งกันและกัน

โครงข่าย AI ที่ตระหนักถึงบริบทของคุณ

ClickUp Brainเป็นชั้น AI ที่ฝังอยู่ในบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ สามารถเข้าถึงงาน เอกสาร การแชท และการเชื่อมต่อภายนอก เช่น Google Drive, GitHub, Jira และอื่นๆ ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทหรือโครงการและได้รับคำตอบที่เต็มไปด้วยบริบทได้ทันที

ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาเอกสารหลายสิบฉบับเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการปรับใช้แอปมือถือของคุณ คุณสามารถถามได้เพียงว่า: 'กระบวนการปรับใช้แอปมือถือของเราคืออะไร?' และได้รับคำตอบที่ชัดเจนและสรุปจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานที่ผ่านมา และการสนทนา

ระบบอัตโนมัติที่คิดและกระทำ

ClickUp AI Agents: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและใช้เวลามาก
สร้างหรือใช้ ClickUp AI Agents ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้เวิร์กสเปซของคุณเป็นอัตโนมัติ

สร้างขึ้นจากปัญญาของ ClickUp Brain คือClickUp AI Agentsที่ทำงานแทนคุณอย่างกระตือรือร้น:

  • ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า: จัดการเวิร์กโฟลว์ตัวแทน AIที่พบบ่อย เช่น การส่งการอัปเดตให้ลูกค้า การมอบหมายงาน หรือการกำหนดเส้นทางเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ตัวแทนที่กำหนดเอง: ให้คุณสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ

สมมติว่าลูกค้าส่งคำขอการสนับสนุนโดยกรอกแบบฟอร์ม ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถตรวจจับสิ่งนี้ สร้างงานและงานย่อยสำหรับแต่ละการดำเนินการ มอบหมายงานตามปริมาณงานของทีม และส่งการอัปเดตสรุปโดยอัตโนมัติ

นี่คือวิธีการตั้งค่า:

แอปพลิเคชันซูเปอร์ AI สำหรับเดสก์ท็อป

ในขณะที่ ClickUp Brain และตัวแทน AI ทำงานภายในเครื่องมือClickUp Brain MAXจะขยายขอบเขตของ AI ให้เป็นเพื่อนคู่เดสก์ท็อป มันจัดการกับการขยายตัวของ AI โดยรวมการค้นหา การทำงานอัตโนมัติ คำสั่งเสียง และโมเดล AI ทั่วทุกเครื่องมือของคุณเพื่อให้คุณได้รับ:

  • การค้นหาแบบสากลตามบริบท: แถบค้นหาเดียวเพื่อค้นหาทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, Google Drive หรือ SharePoint
  • ประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ: สั่งงาน ส่งอีเมล และข้อความได้อย่างเป็นธรรมชาติ เร็วกว่าการพิมพ์ถึง 4 เท่า
  • ความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร: โมเดล AI จากบุคคลที่สามจะไม่ฝึกฝนด้วยข้อมูลของบริษัทคุณ
ClickUp Brain MAX: สตาร์ทอัพตัวแทน AI เพื่อสร้างและแบ่งปันรายงาน
รวมเครื่องมือ AI ทั้งหมดของคุณให้เป็นหนึ่งด้วย ClickUp Brain MAX

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ขจัดงานที่ต้องใช้เวลามากด้วยมือ: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและงานจุกจิกของคุณด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 100 แบบ และเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ด้วย AIที่สร้างกฎจากคำสั่งภาษาธรรมชาติ
  • จัดทำกระบวนการเอกสารอย่างชัดเจน: สร้างวิกิที่มีชีวิต, SOPs และบันทึกการประชุมด้วยClickUp Docsพร้อมการเชื่อมโยงงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • สร้างและขัดเกลาข้อความของคุณ: ใช้ AI ที่ผสานรวมใน ClickUp Tasks และ ClickUp Docs เพื่อร่างการอัปเดตอย่างรวดเร็ว ปรับโทนเสียง และแก้ไขข้อความที่ไม่ราบรื่น
  • สื่อสารอย่างไร้รอยต่อ: รวมการสนทนาโครงการ ไฟล์ และการอัปเดตทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกันด้วยClickUp Chat พร้อมสรุปหัวข้อโดย AI เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
  • ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง: ดึงแผนภูมิ ตัวชี้วัด และรายงานต่าง ๆ มาเพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าทั้งหมดด้วยClickUp Dashboards
  • ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น: จับและถอดความบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยClickUp AI Notetaker และแชร์รายการที่ต้องดำเนินการและสรุปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:

ClickUp นำเสนอฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมายซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ จัดการงาน และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว ฉันชอบที่สามารถสร้างมุมมองที่เหมาะกับแต่ละโปรเจกต์ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้อยู่แล้วได้อย่างลงตัว มันมีความยืดหยุ่นสูงมาก ไม่ว่าจะใช้ติดตามงานส่วนตัวหรือบริหารจัดการธุรกิจที่ซับซ้อนก็ตาม แม่แบบและแดชบอร์ดก็มีประโยชน์มากในการช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและติดตามได้ง่าย

2. Adept AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานสำนักงานที่ซับซ้อน)

Adept AI: บริษัทสตาร์ทอัพตัวแทนสำหรับบริษัทเอกชน
ผ่านทางAdept AI

Adept เป็นแพลตฟอร์ม AI แบบเอเจนต์ที่ช่วยให้องค์กรมีตัวแทนที่เชื่อถือได้ในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานต่างๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

ฐานข้อมูลการฝึกอบรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พวกเขาได้ป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลให้กับโมเดลของตนจากอินเทอร์เฟซเว็บและการใช้งานซอฟต์แวร์จริง ทำให้ตัวแทนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือดิจิทัลในทางปฏิบัติ

จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ แนวทางแบบหลายรูปแบบ ตัวแทนเหล่านี้สามารถแยกแยะอินเทอร์เฟซด้วยภาพ เข้าใจความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และใช้เหตุผลเกี่ยวกับเค้าโครงที่ซับซ้อนได้

คุณสมบัติเด่นของ AI เชิงความชำนาญ

  • ควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณเหมือนมนุษย์ด้วยการอนุญาตให้ Adept AI รับรู้หน้าจอด้วยภาพและเลียนแบบการกระทำของมนุษย์: คลิก พิมพ์ และนำทาง
  • ปรับแต่งระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการด้วยAdept Workflow Language (AWL) สร้างปฏิสัมพันธ์แบบหลายรูปแบบหรือเขียนขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยภาษาธรรมชาติ
  • ระบบอัตโนมัติด้านโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทาน, ประมวลผลเอกสารทางการเงิน, และจัดการกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการแพทย์
  • ตอบคำถามจากแหล่งข้อมูลที่ซับซ้อน รวมถึงไฟล์ PDF แผนภูมิ และตาราง ผ่าน ความสามารถ Web VQA

ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญ

  • มักต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมหรือการปรับแต่ง
  • พึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรมที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจมีอคติหรือไม่สมบูรณ์

การกำหนดราคา AI ที่เชี่ยวชาญ

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว AI ที่เชี่ยวชาญ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. Crew AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ AI หลายตัวแทนที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา)

Crew AI: ประเมินกระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับองค์กร
ผ่านทางCrew AI

ระบบAIสำหรับลูกเรือช่วยสนับสนุนการอัตโนมัติขององค์กรโดยการประสานงานกับตัวแทน AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทำงานร่วมกันเหมือนทีมโครงการของมนุษย์ แทนที่จะพึ่งพา AI ตัวเดียวในการจัดการทุกอย่าง ระบบจะสร้าง 'ลูกเรือ' ที่แต่ละตัวแทนมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าตัวแทนหนึ่งอาจรับผิดชอบการวิจัย ในขณะที่อีกตัวแทนหนึ่งจัดการการสร้างเนื้อหา และตัวแทนที่สามดูแลการควบคุมคุณภาพ

สิ่งที่น่าสนใจคือความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิม ตัวแทนเหล่านี้ประสานงานกันอย่างไร้รอยต่อผ่านกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และตัดสินใจร่วมกัน

แพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับองค์กรมีตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น, สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,200 รายการ, และมีเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ลูกเรือ

  • ประสานงานกระบวนการทำงานด้วย 'โฟลว์' ที่ช่วยให้ควบคุมได้อย่างแม่นยำตามเหตุการณ์และเงื่อนไขเชิงตรรกะ
  • ปรับใช้บนคลาวด์, โฮสต์ด้วยตนเอง, หรือสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น, มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  • ติดตามประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากการลงทุนของตัวแทน AI ด้วยเมตริกแบบเรียลไทม์ บันทึกข้อมูล และการติดตาม ช่วยให้สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีความโปร่งใส
  • เร่งการพัฒนาด้วยชุมชนนักพัฒนาที่ใช้งานจริงกว่า 100,000 คนที่ได้รับการรับรอง ซึ่งให้การสนับสนุนและทรัพยากรร่วมกัน

ข้อจำกัดของ AI ลูกเรือ

  • การประสานงานกับตัวแทนเฉพาะทางหลายรายที่มีบทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนั้นมีความซับซ้อน
  • การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์และการผสานรวมเอเจนต์เข้ากับระบบขนาดใหญ่ใช้เวลามาก

ราคาของ AI ลูกเรือ

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ AI ลูกเรือ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณทราบหรือไม่? 51% ขององค์กรกำลังใช้ตัวแทนAI อยู่ในปัจจุบัน ขณะที่อีก 35% วางแผนที่จะนำมาใช้ภายในสองปีข้างหน้า

4. ลินดี้ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของระบบตัวแทนเอไอแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)

Lindy AI: สตาร์ทอัพเอเจนต์ AI พร้อมระบบกำกับดูแลที่ผสานรวม
ผ่านทางLindy AI

ลินดี้กำลังทำให้ระบบอัตโนมัติด้วย AI เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยให้ธุรกิจสามารถ สร้าง 'พนักงาน AI' ได้ผ่านคำอธิบายภาษาธรรมชาติที่ง่าย ๆ แค่บอกลินดี้ว่าคุณต้องการให้ทำอะไร และลินดี้จะสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ตั้งแต่การติดต่อขายไปจนถึงการจัดตารางนัดหมาย

สิ่งที่น่าประทับใจคือความลึกของการผสานรวม: แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 2,500 แอป ด้วยวิธีนี้ เอเจนต์ AI สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งระบบเทคโนโลยีของคุณ Lindy จัดการทุกอย่างในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และ HIPAA

นอกจากนี้ มันยัง ไม่ผูกติดกับโมเดล ดังนั้นคุณสามารถเลือก LLM ที่ต้องการเพื่อเสริมศักยภาพให้กับตัวแทนของคุณได้

ตัวแทน AI หลายตัวสามารถทำงานร่วมกันในกระบวนการที่ซับซ้อนได้ คล้ายกับพนักงานมนุษย์ ในขณะที่ยังคงให้มนุษย์มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือการยกระดับปัญหา คุณสามารถฝังตัวแทนเหล่านี้ลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรงหรือเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Lindy AI

  • สร้างตัวแทนที่กำหนดเองและแชร์ระหว่างทีม
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันหลายตัว ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือการสร้างรายงาน ไปจนถึงการนัดหมายการประชุมและการสนับสนุนลูกค้า
  • เพิ่มตรรกะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทริกเกอร์หลายรูปแบบให้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
  • ฝึกผู้ช่วยของคุณได้ง่าย ๆ เพียงแค่แสดงให้ดูว่าคุณทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างไร โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • สร้างแอปพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ

ข้อจำกัดของลินดี้ เอไอ

  • ผู้ใช้บ่นเกี่ยวกับบทเรียนและข้อมูลความรู้ที่มีจำกัด
  • การเริ่มต้นงานใหม่อาจใช้เวลาถึง 20 วินาที ซึ่งอาจถือว่าช้าสำหรับความต้องการระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
  • เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องของแพลตฟอร์มมีจำกัด ทำให้การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นไปได้ยาก

ราคาของ Lindy AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $49.99/เดือน
  • ธุรกิจ: $199.99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Lindy AI

  • G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Lindy AI อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

ลินดี้ เอไอ ได้เปลี่ยนเกมให้ฉันอย่างสิ้นเชิง มันทำให้การสร้างและจัดการกับเอเจนต์ AI กลายเป็นเรื่องง่าย ฉลาด และสนุกอย่างแท้จริง…อย่างไรก็ตาม ยังมีสองสามอย่างที่ผมอยากให้ปรับปรุง ผมอยากให้มีคู่มือหรือตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเอเจนต์ได้ นอกจากนี้ การที่ต้องจ่ายเงินอาจรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรค แม้ว่าผมคิดว่าคุณค่าที่ได้รับคุ้มค่าเมื่อคุณได้เห็นสิ่งที่สามารถทำได้

แม้ว่าความสม่ำเสมอจะช่วยให้รู้สึกมีประสิทธิภาพ แต่บ่อยครั้งก็จำกัดความคิดสร้างสรรค์และขัดขวางไม่ให้คุณก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า

ClickUpช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรนี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำผ่านตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความลึกได้มากขึ้น อัตโนมัติการแจ้งเตือน การอัปเดต และการมอบหมายงาน และให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบล็อกเวลาอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญของงานปกป้องชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

5. Glean (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลในองค์กรที่ต้องการความชาญฉลาด)

เกลา: การค้นหาอย่างชาญฉลาดเพื่อจัดเก็บและมุ่งเน้นการทำงาน
ผ่านทางGlean

Glean แก้ไขปัญหาใหญ่ที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร นั่นคือการค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในแอปและระบบต่างๆ มากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง Gmail, Slack, Jira, Salesforce และเครื่องมืออื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน

สร้าง ประสบการณ์การค้นหาที่ชาญฉลาด ซึ่งเข้าใจระบบความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณ พร้อมทั้งเคารพสิทธิ์การเข้าถึงและโปรโตคอลความปลอดภัยที่มีอยู่ทั้งหมด

ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์มสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อน, ร่างเนื้อหา, และแม้กระทั่งทำให้กระบวนการทำงานหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติได้ ต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายหรือไม่? หรือต้องการที่จะจัดการกับคำขอสนับสนุนที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลจากฐานความรู้ของคุณ? ตัวแทนอัตโนมัติของ Glean สามารถจัดการกับงานที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น

รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้ประโยชน์จากการค้นหาเชิงความหมายขั้นสูงด้วยกราฟความรู้ที่เข้าใจศัพท์เฉพาะของบริษัท โครงการ และบทบาทต่างๆ
  • สร้างตัวแทน AI ได้อย่างง่ายดายด้วยภาษาธรรมชาติและนำไปใช้สำหรับงานต่างๆ ตั้งแต่การจัดการบริการ IT ไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • เลือกจาก เทมเพลตห้องสมุดตัวแทน ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
  • ตั้งค่าตัวแทนให้ทำงานตามกำหนดเวลา อัปเดตเนื้อหา หรือทริกเกอร์เฉพาะ
  • ใช้เทคโนโลยีการให้เหตุผลเชิงตัวแทนอัจฉริยะเพื่อปรับการตอบสนองให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น
  • นำเอเจนต์เข้าสู่แอปที่เชื่อมต่อของคุณใด ๆ โดยใช้ API ของ Glean

เก็บเกี่ยวข้อจำกัด

  • ผลการค้นหาครอบคลุมกว้างเกินไป และต้องคลิกหลายครั้งเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ
  • การวิเคราะห์ที่ไม่ยืดหยุ่นและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
  • แพลตฟอร์มนี้มีแม่แบบเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมจำนวนจำกัด ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม

รวบรวมข้อมูลราคา

  • ราคาที่กำหนดเอง

รวบรวมคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Glean อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Glean คือวิธีที่มันช่วยให้ฉันค้นหาและเข้าถึงข้อมูลจากทุกแอปในที่ทำงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ มันช่วยประหยัดเวลา ลดงานซ้ำซ้อน และทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวแทน AIกำลังถูกทดสอบในด้านการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ด้วย ในปี 2022 นักวิจัยที่ Carnegie Mellon และ Meta ได้ฝึกฝนตัวแทนให้เสนอปฏิกิริยาเคมีใหม่ๆ ระบบนี้พบปฏิกิริยาที่มนุษย์ไม่เคยบันทึกไว้มาก่อน แสดงให้เห็นว่า AI สามารถผลักดันการวิจัยไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อน

6. Penciled (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของสำนักงานด้านหน้าด้วย AI ในกายภาพบำบัด)

Penciled: สตาร์ทอัพเอเจนต์ AI ที่มีฟีเจอร์การจัดตารางงานและผลกระทบต่อบันทึก
ผ่านทางดินสอ

Penciled กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการจัดตารางเวลาในคลินิกกายภาพบำบัด โดยมอบ ผู้ช่วยต้อนรับหน้าเคาน์เตอร์ AI ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ให้กับคลินิก

เครื่องมือนี้จัดการวงจรการสื่อสารกับผู้ป่วยทั้งหมดอย่างเชิงรุก ช่วยส่งข้อความเตือนผู้ป่วยที่ลืมนัด ติดตามการนัดหมาย จัดการการเติมเต็มการยกเลิกจากรายชื่อรอ และแม้กระทั่งการจัดการค่าปรับล่าช้า

การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบ EHR เช่น WebPT ทำให้ระบบนี้มีความพิเศษ มันสามารถอ่านข้อมูลผู้ป่วยและเอกสารแผนการดูแลของคุณได้แบบเรียลไทม์ โดยเข้าใจว่าใครต้องได้รับการนัดหมาย เมื่อไหร่ และสำหรับอะไร

เมื่อมีการยกเลิกเกิดขึ้น Penciled จะติดต่อผู้ป่วยที่อยู่ในรายชื่อรอทันทีและจองให้กับผู้ที่ตอบกลับเป็นรายแรก โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์เลย

คุณสมบัติเด่นที่ร่างไว้ด้วยดินสอ

  • ดึงและติดตามแผนการดูแลที่เสร็จสมบูรณ์จากผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการดูแลผู้ป่วย
  • ลดภาระงานของพนักงานส่วนหน้าด้วยการลดการโทรและข้อความซ้ำๆ ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยแบบตัวต่อตัวได้
  • ติดตามการสื่อสารของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความใดตกหล่น และช่วยให้เจ้าหน้าที่คลินิกสามารถดูแลการตอบกลับของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขีดจำกัดที่เขียนด้วยดินสอ

  • ขาดความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนซึ่งจำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วย
  • ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

ราคาที่เขียนด้วยดินสอ

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวที่เขียนด้วยดินสอ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Enhans (เหมาะที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มตัวแทน AI ที่เน้นการค้าปลีก)

Enhans: สตาร์ทอัพตัวแทน AI ที่มุ่งเน้นการค้าปลีก
ผ่านทางEnhans

Enhans แก้ไขช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีที่มีศักยภาพกับการนำไปใช้ในทางปฏิบัติในโลกจริง พวกเขาได้สร้างแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการปรับใช้อย่างรวดเร็วตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในเวลาเพียงเจ็ดวัน

ระบบจะสังเกตการกระทำของผู้ใช้ภายในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น อีเมล, CRM, และสเปรดชีต เพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานของแต่ละบุคคล จากนั้นสามารถรับคำสั่งจากเป้าหมายระดับสูง เช่น "เตรียมรายงานการขายประจำสัปดาห์" หรือ "ติดตามลูกค้าใหม่ทั้งหมดจากเมื่อวาน" ซึ่งระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในการนำทางและใช้งานซอฟต์แวร์ที่จำเป็นแทนผู้ใช้

ตัวแทนระบุปัญหาอย่างกระตือรือร้นและปรับแนวทางการแก้ปัญหาตามความต้องการของผู้ใช้จริงและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

เพิ่มคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รวบรวมและติดตามข้อมูลตลาดและการดำเนินงานแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ได้
  • ตัดสินใจแบบหลายโมเดลโดยใช้ประโยชน์จากหลายโมเดล AI ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคา, สินค้าคงคลัง, และการส่งเสริมการขาย
  • Action Transformer เปลี่ยนแปลงการโต้ตอบให้เป็นการตอบสนองที่ปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้
  • ดำเนินการงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนจากคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย

เพิ่มขีดจำกัด

  • การประมวลผล AI แบบหลายโมเดลที่ซับซ้อนต้องการกำลังการคำนวณสูง
  • การผสานรวมตัวแทนปัญญาประดิษฐ์กับโครงสร้างพื้นฐานไอทีเดิมอาจเป็นความท้าทาย
  • อาจประสบปัญหาในการทำงานที่ต้องใช้ความเข้าใจเชิงบริบทอย่างลึกซึ้งหรือการตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล

เพิ่มราคา

  • ราคาตามความต้องการ

เพิ่มคะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในสภาพแวดล้อมที่มีหลายตัวแทน เช่น การจำลองเกมซ่อนหาบอทได้พัฒนาความร่วมมือที่เกิดขึ้นเองผ่านกลยุทธ์การทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดซึ่งไม่มีใครสอนให้พวกมันอย่างชัดเจน เช่น การบล็อกประตูด้วยกล่องเสมือนเพื่อดักจับคู่ต่อสู้

8. Naratix (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติและการเสริมสร้างแคตตาล็อกอีคอมเมิร์ซ)

Naratix: จัดการโครงสร้างพื้นฐาน AI ของคุณด้วยแนวคิดที่เหมาะสม
ผ่านทางNaratix

Naratix เปลี่ยนข้อมูลผู้จัดจำหน่ายที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแคตตาล็อกสินค้าที่สะอาดและพร้อมขาย แทนที่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการจัดการกับคำอธิบายสินค้าที่ไม่สมบูรณ์และการลงรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สามารถอัปโหลดข้อมูลดิบของพวกเขาและดูการเปลี่ยนแปลงเป็นแคตตาล็อกที่สมบูรณ์แบบและปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้ในชั่วข้ามคืน

ระบบ AI เพิ่มคุณค่าข้อมูล ด้วยคำอธิบายที่สอดคล้องกับแบรนด์ การจัดหมวดหมู่ที่เหมาะสม และเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละตลาด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดนั้น ๆ

แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบที่มีอยู่ เช่น Shopify, BigCommerce และ ERP โดยไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

คุณสมบัติเด่นของ Naratix

  • สร้างคำอธิบายสินค้า, หน้าแบรนด์, และหน้าหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับแบรนด์โดยอัตโนมัติจากข้อมูลสินค้าในรูปแบบเช่น JSON, CSV, และ XLX
  • ระบบอัตโนมัติการติดตามคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเพื่อการกำหนดราคาและแนวโน้มตลาด
  • ใช้ เครื่องมือสร้างบุคลิกภาพลูกค้า เพื่อปรับแต่งคำอธิบายผลิตภัณฑ์และเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรและความชอบของผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม
  • ค้นพบช่องว่างในสินค้าคงคลังและความเสี่ยงจากการมีสินค้าเกินเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Naratix

  • เอกสารที่มีอยู่จำกัดสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือวิเคราะห์ AI
  • การต่อสู้กับการอธิบายผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง จินตนาการ หรือเปรียบเปรย
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการตั้งค่าและรักษาการเชื่อมต่อ

ราคาของ Naratix

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Naratix

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Pixel Robotics (ดีที่สุดสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติในโลจิสติกส์ภายใน)

Pixel Robotics: สตาร์ทอัพตัวแทน AI พร้อมฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม
ผ่านทางPixel Robotics

Pixel Robotics สนับสนุนระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าด้วย หุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถนำทางในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมเทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง, ดิจิทัลทวิน, การเรียนรู้แบบเสริมแรง, และการระบุตำแหน่งด้วย AI ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้ด้วยกัน ซึ่งทำให้แขนกลและหุ่นยนต์เคลื่อนที่สามารถทำงานที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำซากได้ เช่น การหยิบและคัดแยกสิ่งของที่หลากหลายในคลังสินค้า, การประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเล็กน้อย, หรือการตรวจสอบคุณภาพ

หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใด ๆ ที่ถูกปล่อยลงไป ตรวจจับตำแหน่งของพาเลทได้ทันที และยังสามารถจดจำและหลีกเลี่ยงรถยกได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Pixel Robotics

  • ได้รับประโยชน์จาก เครื่องมือจัดการยานพาหนะ ที่ประสานงานทั้ง AMR และการขนส่งด้วยมือสำหรับการจัดการคลังสินค้าแบบไฮบริดและการทำงานอัตโนมัติในพื้นที่บัฟเฟอร์
  • สร้างภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์โดยใช้การตรวจจับ 3 มิติและการทำแผนที่สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
  • ปรับตัวแบบเรียลไทม์ต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม เช่น สิ่งของที่วางผิดที่หรือสิ่งกีดขวางใหม่
  • ทำงานต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง 16 ชั่วโมงด้วยระบบชาร์จ Li-Ion อัตโนมัติและเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ข้อจำกัดของ Pixel Robotics

  • การผสานข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย (กล้อง, LiDAR, เรดาร์, ฯลฯ) เข้ากับระบบควบคุมที่ไร้รอยต่อ ยังคงเป็นความท้าทาย
  • ความยืดหยุ่นที่จำกัดในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้

ราคาของ Pixel Robotics

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Pixel Robotics

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: OpenAIฝึกฝนตัวแทนในโปรแกรมจำลองมือหุ่นยนต์ให้สามารถจัดการกับวัตถุต่างๆ เช่น ลูกบาศก์รูบิก ตัวแทนเหล่านี้เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับสิ่งต่างๆ เช่น นิ้วที่ 'หัก' ในโปรแกรมจำลอง แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าประหลาดใจในการแก้ปัญหา

10. LangChain (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย LLM)

LangChain: สตาร์ทอัพตัวแทน AI พร้อมเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์
ผ่านทางLangChain

LangChain ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง แต่เป็น กรอบงานโอเพนซอร์สพื้นฐาน สำหรับนักพัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชัน AI ที่มีลักษณะเป็นตัวแทน

มันช่วยเปลี่ยนแบบจำลองภาษาเชิงทดลองให้กลายเป็นแอปพลิเคชันอัจฉริยะที่พร้อมใช้งานในเชิงการผลิต มันนำเสนอเครื่องมือในการสร้าง ควบคุม และปรับใช้ตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติซึ่งสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนได้

เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของ AIด้วยแนวทางที่ครอบคลุมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ช่วยให้การประสานงานของกระบวนการทำงาน การจัดการหน่วยความจำที่ซับซ้อน และการสร้างตัวแทนที่ทำงานร่วมกันเป็นไปได้

นอกจากนี้ IDE แบบภาพและเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างต้นแบบและปรับปรุงโซลูชัน AI ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain

  • เข้าถึงเครื่องมือการดีบัก การตรวจสอบ และการประเมินขั้นสูงผ่าน LangSmith เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเชนและระบุข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตั้งแอปพลิเคชันด้วยหน่วยความจำระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรักษาบริบท
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือมากกว่า 600 รายการ รวมถึงฐานข้อมูล, API และบริการ AI เฉพาะทาง เพื่อขยายขีดความสามารถของกระบวนการทำงานของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเองอย่างหนัก
  • จัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนโดยใช้ LangChain Expression Language (LCEL) ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมตรรกะและการดำเนินการได้อย่างแม่นยำในองค์ประกอบของ AI และข้อมูล

ข้อจำกัดของ LangChain

  • เอกสารมีช่องว่างสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง
  • ในฐานะกรอบการทำงาน มันต้องการทักษะการเขียนโปรแกรมและการออกแบบคำสั่งที่แข็งแกร่งเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ; มันไม่ใช่โซลูชันแบบ "ไม่ต้องเขียนโค้ด"
  • คุณภาพและความน่าเชื่อถือของตัวแทนใด ๆ ที่สร้างขึ้นด้วย LangChain นั้นถูกจำกัดโดยความสามารถของ LLM ที่ใช้เป็นพื้นฐาน

ราคาของ LangChain

  • นักพัฒนา: เริ่มฟรี แล้วจ่ายตามการใช้งาน
  • เพิ่มเติม: $39/เดือน ต่อที่นั่ง (จากนั้นจ่ายตามการใช้งาน)
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง (จากนั้นจ่ายตามการใช้งาน)

คะแนนและรีวิวของ LangChain

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LangChain อย่างไรบ้าง?

จากบทวิจารณ์ G2:

Langchain มอบวิธีการทำงานกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในรูปแบบโมดูลาร์และสามารถขยายได้ ความสามารถในการเชื่อมต่อ LLMs กับเครื่องมือ, หน่วยความจำ, และแหล่งข้อมูลภายนอก ทำให้มีพลังมหาศาลสำหรับการนำไปใช้ในโลกจริง…การเรียนรู้อาจมีความชันสูงสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความชำนาญในการทำงานกับ LLMs หรือ Python

Langchain มอบวิธีการทำงานกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในรูปแบบโมดูลาร์และขยายได้ ความสามารถในการเชื่อมต่อ LLM เข้ากับเครื่องมือ, หน่วยความจำ, และแหล่งข้อมูลภายนอก ทำให้มันทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ในโลกจริง…การเรียนรู้อาจมีความชันสูงสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับ LLM หรือ Python

11. Enso (ดีที่สุดสำหรับตลาดตัวแทน AI ที่คุ้มค่าสำหรับการอัตโนมัติธุรกิจ SMB)

เอนโซ: สตาร์ทอัพเอเจนต์ AI เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในอนาคตที่เชื่อถือได้
ผ่านทางEnso

Enso คือ ตลาดตัวแทน AI และศูนย์กลางการอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ธุรกิจ SMB สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงตัวแทน AI ที่ได้รับการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 300 ตัว ในด้านการตลาด, การขาย, การบริหาร, การเงิน, กฎหมาย, การสนับสนุนลูกค้า, และอื่น ๆ

ไม่มีความซับซ้อนในการตั้งค่า: ตัวแทนพร้อมใช้งานทันที พร้อมคำแนะนำจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น อีเมล, ระบบ CRM, และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ. ธุรกิจได้รับการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค.

คุณสมบัติเด่นของ Enso

  • จัดการการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์และปรับให้เหมาะกับบุคคลในเวลาจริง
  • ขยายการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างง่ายดายด้วย โซลูชัน AI ที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม ครอบคลุมกว่า 70 อุตสาหกรรม
  • ประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการเป็นพันธมิตร รวมถึงการผสานรวมกับ LangChain
  • แทนที่ฟรีแลนซ์หลายคนและแรงงานด้วยตัวแทน AI ที่เชื่อถือได้ซึ่งให้การสนับสนุนธุรกิจคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของเอนโซ

  • ผู้ใช้รายงานว่าประสบปัญหาทางเทคนิค
  • ข้อจำกัดการใช้งาน เช่น การรันเอเจนต์ AI แต่ละตัวได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวันต่อผู้ใช้

การกำหนดราคาของ Enso

  • 49 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวเอนโซ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณทราบหรือไม่? เกือบ9 ใน 10 ของผู้บริหารกล่าวว่าพวกเขากำลังเพิ่มงบประมาณด้าน AI ในปีนี้เนื่องจาก AI แบบเอเจนติก มากกว่าหนึ่งในสี่ของพวกเขามีแผนจะเพิ่มงบประมาณ 26% หรือสูงกว่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้างและขนาดใหญ่

แนวโน้มตลาดที่สำคัญในเอเจนต์ AI

ตลาดตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 50.31 พันล้านในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 45.8% ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านระบบอัตโนมัติ การพัฒนาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล

แนวโน้มการระดมทุนสะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนนี้เช่นกัน สตาร์ทอัพด้านเอเจนต์ AI ระดมทุนจากเงินร่วมลงทุนได้ 2.8 พันล้านดอลลาร์ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดการลงทุนรวมในปีนี้จะเกิน 6.7 พันล้านดอลลาร์

ยุโรปได้กลายเป็นศูนย์กลางที่มีความเคลื่อนไหวอย่างมาก โดยมีการระดมทุนมากกว่า1 พันล้านยูโรใน 65 ดีลในไตรมาสที่ 1 ซึ่งสูงกว่ายอดรวมของปีที่แล้ว การไหลเข้าของเงินทุนนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เชื่อว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง AI จากผู้ช่วยแบบพาสซีฟไปสู่เพื่อนร่วมงานที่สามารถทำงานหลายขั้นตอนได้ด้วยตนเองโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด

การยอมรับการใช้งานมีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันในฝั่งองค์กร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตคือ การยอมรับการใช้งานไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลักเท่านั้น บริษัทขนาดกลางในภาคส่วนต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน และบริการทางกฎหมาย ก็กำลังผสานเอเจนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การสนับสนุนลูกค้า และกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เช่นกัน

ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนได้นำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นประเด็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ล่าสุดของ Noma Securityเพื่อปกป้องระบบอัตโนมัติจากข้อผิดพลาดหรือการใช้งานในทางที่ผิด

นี่บ่งชี้ว่าในขณะที่ตลาดกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จที่ยั่งยืนจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ความไว้วางใจ และคุณค่าทางธุรกิจที่สามารถพิสูจน์ได้

ความท้าทายและความเสี่ยงในการนำเอเจนต์ AI มาใช้

ตอนนี้ มาดูปัญหาบางประการของการใช้ตัวแทน AI และกลยุทธ์เพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านั้น:

ความท้าทายหรือความเสี่ยงวิธีแก้ไข
ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวดำเนินการเข้ารหัสข้อมูลแบบครบวงจร, ควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด, ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และขั้นตอนการจัดการข้อมูลที่เฉพาะสำหรับ AI
อคติ ความเป็นธรรม และการเลือกปฏิบัติตรวจสอบให้มีความหลากหลายในข้อมูลการฝึกอบรม, กำหนดตัวชี้วัดความยุติธรรม, และทดสอบการลำเอียงของอัลกอริทึมอย่างสม่ำเสมอ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายติดตามกฎหมาย (เช่น GDPR) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ และออกแบบกระบวนการทำงานของ AI ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตั้งแต่เริ่มต้น
ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานจัดตั้งวงจรการกำกับดูแล การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กลไกสำรอง และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานสำหรับพฤติกรรมของตัวแทน
การจัดตำแหน่งและการจัดการแบบจำลองรักษาความปลอดภัยของโมเดลในกระบวนการทำงาน, ตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นอันตราย, ทำการสแกนหาช่องโหว่, และจำกัดการเปิดเผยต่อข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
พฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือเป็นอันตรายใช้ระบบป้องกันแบบมีมนุษย์ควบคุมสำหรับตัดสินใจที่สำคัญ ทดสอบการตอบสนองของตัวแทนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และจำกัดความเป็นอิสระ
การผสานรวมกับระบบเดิมลงทุนในระบบกลาง, ชั้น API, และแผนการโยกย้ายแบบเป็นระยะ; ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน
การผูกขาดกับผู้ขายโปรดเลือกใช้มาตรฐานเปิด สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน และรักษาทางเลือกในการเปลี่ยนผู้จำหน่ายหรือแพลตฟอร์ม
การเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไปหรือการตั้งเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกันตรวจสอบและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของตัวแทนเป็นระยะ ทดสอบความสอดคล้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในเกณฑ์การปรับปรุง
ภาระค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมใหม่ การอัปเดต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง; อัตโนมัติงานบำรุงรักษาเมื่อเป็นไปได้

📮 ClickUp Insight: 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน

เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณโดยตรง

จากมาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO, ClickUp ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงที่สุด และช่วยคุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์อย่างปลอดภัยทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ

อนาคตของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์

ตัวแทน AI กำลังค่อยๆ เคลื่อนตัวจากการทดลองเฉพาะกลุ่มไปสู่เครื่องมือทางธุรกิจกระแสหลัก ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในทุกอุตสาหกรรม

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดจะขยายตัวในอัตราประจำปีมากกว่า 45% โดยเกือบทุกองค์กรมีแผนที่จะเพิ่มการนำไปใช้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า แรงขับเคลื่อนนี้เกิดจากการผสมผสานของความสำเร็จในทางปฏิบัติ เช่น การเพิ่มผลผลิตและการลดงานที่ต้องทำด้วยมือ รวมถึงคำมั่นสัญญาของการทำงานร่วมกันที่อัตโนมัติมากขึ้นระหว่างมนุษย์และระบบ

นี่คือแนวโน้มที่กำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป:

  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ตัวแทนกำลังพัฒนาจาก 'ผู้ช่วย' ไปสู่ระบบที่สามารถระบุปัญหา ออกแบบวิธีแก้ไข และดำเนินการได้ทั่วทั้งระบบนิเวศดิจิทัล
  • ไฮเปอร์ออโตเมชั่น: การผสานรวม RPA, การวิเคราะห์ข้อมูล, และการเรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกัน ช่วยให้ตัวแทนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่แท้จริงตั้งแต่ต้นจนจบ
  • Edge AI: คาดหวังให้ตัวแทนประมวลผลข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและเรียลไทม์ โดยเฉพาะในโลจิสติกส์, ค้าปลีก, และการผลิต

🔍 คุณรู้หรือไม่? 58% ของบริษัทใช้ตัวแทนAI สำหรับการวิจัยและการสรุปข้อมูล ในขณะที่ 53.5% พึ่งพาพวกเขาสำหรับงานเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล เช่น การจัดตารางเวลาและการร่างอีเมล

ClickUp + AI = วิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการทำงาน

สตาร์ทอัพตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่เราเพิ่งพูดถึงกำลังผลักดันขอบเขตของสิ่งที่ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้ ซึ่งรวมถึงการทำให้การวิจัยเป็นอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้า หรือการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานทั้งหมดไปข้างหน้า

ClickUp มอบศูนย์กลางครบวงจรให้คุณแล้ว ซึ่งเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp Brain, AI Agents และการทำงานอัตโนมัติ จะเชื่อมต่อกับงาน เอกสาร และการสื่อสารของทีมคุณได้อย่างราบรื่น

หากคุณต้องการก้าวข้าม AI ในฐานะแนวคิดไปสู่การใช้งานจริงเพื่อทำงานให้ฉลาดขึ้นและรวดเร็วขึ้น ClickUp คือคำตอบ

