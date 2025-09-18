11 สตาร์ทอัพเอเจนต์ AI ที่น่าจับตามองในปี 2025

ผู้บริหารระดับสูงเกือบ 8 ใน 10คนระบุว่า ตัวแทน AI ได้เริ่มทำงานภายในบริษัทของพวกเขาแล้ว โดยกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการที่ทีมจัดการโครงการ การตัดสินใจ และกระบวนการทำงานประจำวัน สองในสามยังรายงานว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่วัดผลได้
ด้วยการเพิ่มขึ้นของการนำไปใช้, บริษัทสตาร์ตอัพด้านเอไอเอเจนต์จำนวนมากกำลังสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการอัตโนมัติธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
สำหรับผู้ก่อตั้ง นักลงทุน และผู้นำด้านเทคโนโลยี การจับตาดูคลื่นลูกนี้ของสตาร์ทอัพหมายถึงการเข้าใจว่าอนาคตของซอฟต์แวร์อัตโนมัติกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเน้นให้เห็นถึงสตาร์ทอัพด้าน AI ที่น่าสนใจที่สุดที่ควรจับตามอง! มาเริ่มกันเลย 👀
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agent) คือระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่างอิสระ ประมวลผลข้อมูล และตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะที่กำหนดไว้
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (หรือตัวแทนเชิงตัวแทนปัญญาประดิษฐ์) ผสมผสานการรับรู้ การให้เหตุผล และการกระทำ โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งเรียนรู้จากข้อเสนอแนะและประสบการณ์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมจำลองเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนได้ ตัวอย่างเช่นAlphaStar ของ DeepMindได้รับการฝึกฝนเป็นตัวแทนอัตโนมัติเพื่อเล่น StarCraft II และสุดท้ายสามารถเอาชนะผู้เล่นมืออาชีพได้ในหนึ่งในเกมกลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่สุดในโลก
ทำไมสตาร์ทอัพถึงเป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่ของเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์
สตาร์ทอัพกำลังเป็นจุดสนใจในกระแสตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และตัวเลขก็พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน จากข้อมูลของ CB Insights สตาร์ทอัพด้านตัวแทน AI ระดมทุนได้ 3.8 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วซึ่งเกือบสามเท่าของเงินทุนที่พวกเขาได้รับในปีก่อนหน้า
ระดับการลงทุนนี้บ่งชี้ถึงความอยากรู้อยากเห็นและความมั่นใจจากนักลงทุนและองค์กรว่าตัวแทนกำลังก้าวจากการทดลองไปสู่ความจำเป็น
ส่วนหนึ่งของความน่าสนใจคือความเร็ว ต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม สตาร์ทอัพสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว นำสถาปัตยกรรมที่เน้นตัวแทนเป็นหลักมาใช้ และทดสอบกรณีการใช้งานโดยตรงกับผู้ใช้งานกลุ่มแรก ความคล่องตัวนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้บุกเบิกตามธรรมชาติในการเปลี่ยน AI จากผู้ช่วยแบบพาสซีฟไปสู่ผู้แก้ปัญหาแบบอัตโนมัติ
ฟังจากKPMG:
ตัวแทน AI กำลังก้าวเข้าสู่การผลิตอย่างรวดเร็ว โดยแรงผลักดันกำลังเพิ่มขึ้น ผู้นำไม่เพียงแต่มองว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตและการสร้างคุณค่าอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เพิ่มความกดดันต่อความไว้วางใจ การกำกับดูแล ข้อมูล การปรับแนวความคิดของผู้นำ และความพร้อมของแรงงาน นักลงทุนในระยะแรกที่ลงทุนในรากฐานเหล่านี้กำลังขยายตัวอย่างมั่นใจ โดยวางตำแหน่งตัวเองให้พร้อมเป็นผู้นำ
ตัวแทน AI กำลังก้าวเข้าสู่การผลิตอย่างรวดเร็ว โดยแรงผลักดันกำลังเพิ่มขึ้น ผู้นำไม่เพียงมองว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตและการสร้างคุณค่าอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เพิ่มความกดดันต่อความไว้วางใจ การกำกับดูแล ข้อมูล การปรับแนวความคิดของผู้นำ และความพร้อมของแรงงาน นักลงทุนในระยะแรกที่ลงทุนในรากฐานเหล่านี้กำลังขยายตัวอย่างมั่นใจ เพื่อวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้ผู้นำ
สตาร์ทอัพเอเจนต์ AI และบริษัทที่คัดเลือกแล้วในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสตาร์ทอัพตัวแทน AI ชั้นนำ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|โซลูชันประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับบุคคล ทีมขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|ClickUp Brain สำหรับคำตอบตามบริบท, AI Agents สำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์, ระบบอัตโนมัติพร้อมเทมเพลตมากกว่า 100 แบบ, Brain MAX สำหรับ AI ที่ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แชท
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญ
|การทำให้งานซอฟต์แวร์และเบราว์เซอร์ที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติสำหรับทีมองค์กร
|ความเข้าใจในอินเทอร์เฟซแบบหลายรูปแบบ, ภาษาการทำงานที่เชี่ยวชาญ (AWL), การทำงานอัตโนมัติของห่วงโซ่อุปทาน, การประมวลผลเอกสารทางการเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพ
|ราคาตามความต้องการ
|ลูกเรือ AI
|การประสานงานแบบหลายตัวแทนที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาสำหรับเวิร์กโฟลว์ของทีมแบบกระจาย
|ทีมหลายตัวแทน (Multi-agent 'crews') สำหรับงานวิจัย/เนื้อหา/การตรวจสอบคุณภาพ (QA), การประสานงานด้วยระบบ Flows, การปรับใช้บนคลาวด์หรือโฮสต์เอง, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,200 ระบบ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|ลินดี้ เอไอ
|ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วยเอเจนต์ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่กำลังขยาย
|สร้างตัวแทนด้วยภาษาธรรมชาติ, การผสานรวมแอปมากกว่า 2,500 รายการ, การคัดแยกกล่องขาเข้า, การเข้าร่วมประชุม + สรุป, การอัตโนมัติการเข้าถึงลูกค้าเพื่อขาย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49.99/เดือน
|เก็บเกี่ยว
|การค้นหาองค์กรอัจฉริยะและผู้ช่วย AI สำหรับกระบวนการทำงานด้านความรู้ภายในองค์กร
|การค้นหาความรู้เชิงความหมาย กราฟความรู้ ผู้ช่วย AI สำหรับถาม-ตอบ การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานอัตโนมัติ การจัดการบริการไอที กระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ราคาตามความต้องการ
|เขียนด้วยดินสอ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับส่วนหน้าของคลินิกกายภาพบำบัดด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การจัดตารางเวลาอัตโนมัติพร้อมการแจ้งเตือน, การเชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (WebPT), การสื่อสารกับผู้ป่วยแบบเรียลไทม์, การจัดการการยกเลิกคิวรอ
|ราคาตามความต้องการ
|การเสริมประสิทธิภาพ
|การปรับใช้ตัวแทน AI ที่เน้นการค้าปลีกเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินงาน
|ปรับใช้เอเจนต์ AI ที่กำหนดเองภายใน 7 วัน, การปรับแต่งด้วย Action Transformer, การตัดสินใจแบบหลายโมเดล, การตรวจสอบข้อมูลตลาดและการดำเนินงานแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|นาราคิท
|การเพิ่มข้อมูลในแคตตาล็อกอีคอมเมิร์ซและการติดตามคู่แข่งสำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์
|ทำความสะอาดและเพิ่มคุณค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ดิบ, คำอธิบายที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO, การปรับเนื้อหาตามบุคลิกภาพ, การติดตามคู่แข่ง, การผสานระบบ Shopify/ERP
|ราคาตามความต้องการ
|พิกเซล โรบอติกส์
|ระบบโลจิสติกส์คลังสินค้าอัตโนมัติสำหรับกองยานพาหนะ AMR แบบไฮบริดและมนุษย์
|หุ่นยนต์ขนส่งพาเลท PIXEL PT, การตรวจจับและสร้างแผนที่ 3 มิติ, การจัดการฝูงสำหรับ AMRs และแบบแมนนวล, การผสานคลังสินค้าแบบไฮบริด, การทำงานอัตโนมัติ 16 ชั่วโมง
|ราคาตามความต้องการ
|LangChain
|สร้างแอปพลิเคชันและระบบอัตโนมัติที่ใช้ LLM สำหรับทีมวิจัยและพัฒนาที่มีงานพัฒนาหนัก
|LangSmith สำหรับการดีบัก/ตรวจสอบ, การผสานรวมเครื่องมือมากกว่า 600 รายการ, การจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วย LCEL, การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยความจำและเอเจนต์
|ระดับนักพัฒนาฟรี; แผนโปรเริ่มต้นที่ $39/ที่นั่ง/เดือน
|เอนโซ
|ตลาดตัวแทน AI ราคาประหยัดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในด้านการขาย การตลาด การบริหาร และการสนับสนุน
|ตัวแทนที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วกว่า 300 ตัว, ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมกว่า 70 ระบบ, ครอบคลุมด้านการตลาด/การขาย/การบริหาร/กฎหมาย, การผสานรวมกับ LangChain, การขยายเนื้อหาและกระบวนการทำงาน
|49 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
สตาร์ทอัพและบริษัทเอเจนต์ AI ที่น่าจับตามอง
มาสำรวจเครื่องมือเอเจนต์ AIที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อเร่งกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกันเถอะ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบครบวงจรด้วย AI ที่เข้าใจบริบท)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
มันมีระบบนิเวศที่ยอดเยี่ยมซึ่งแต่ละส่วนประกอบของ AI เชื่อมต่อและเสริมซึ่งกันและกัน
โครงข่าย AI ที่ตระหนักถึงบริบทของคุณ
ClickUp Brainเป็นชั้น AI ที่ฝังอยู่ในบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ สามารถเข้าถึงงาน เอกสาร การแชท และการเชื่อมต่อภายนอก เช่น Google Drive, GitHub, Jira และอื่นๆ ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทหรือโครงการและได้รับคำตอบที่เต็มไปด้วยบริบทได้ทันที
ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาเอกสารหลายสิบฉบับเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการปรับใช้แอปมือถือของคุณ คุณสามารถถามได้เพียงว่า: 'กระบวนการปรับใช้แอปมือถือของเราคืออะไร?' และได้รับคำตอบที่ชัดเจนและสรุปจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานที่ผ่านมา และการสนทนา
ระบบอัตโนมัติที่คิดและกระทำ
สร้างขึ้นจากปัญญาของ ClickUp Brain คือClickUp AI Agentsที่ทำงานแทนคุณอย่างกระตือรือร้น:
- ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า: จัดการเวิร์กโฟลว์ตัวแทน AIที่พบบ่อย เช่น การส่งการอัปเดตให้ลูกค้า การมอบหมายงาน หรือการกำหนดเส้นทางเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ตัวแทนที่กำหนดเอง: ให้คุณสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
สมมติว่าลูกค้าส่งคำขอการสนับสนุนโดยกรอกแบบฟอร์ม ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถตรวจจับสิ่งนี้ สร้างงานและงานย่อยสำหรับแต่ละการดำเนินการ มอบหมายงานตามปริมาณงานของทีม และส่งการอัปเดตสรุปโดยอัตโนมัติ
นี่คือวิธีการตั้งค่า:
แอปพลิเคชันซูเปอร์ AI สำหรับเดสก์ท็อป
ในขณะที่ ClickUp Brain และตัวแทน AI ทำงานภายในเครื่องมือClickUp Brain MAXจะขยายขอบเขตของ AI ให้เป็นเพื่อนคู่เดสก์ท็อป มันจัดการกับการขยายตัวของ AI โดยรวมการค้นหา การทำงานอัตโนมัติ คำสั่งเสียง และโมเดล AI ทั่วทุกเครื่องมือของคุณเพื่อให้คุณได้รับ:
- การค้นหาแบบสากลตามบริบท: แถบค้นหาเดียวเพื่อค้นหาทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, Google Drive หรือ SharePoint
- ประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ: สั่งงาน ส่งอีเมล และข้อความได้อย่างเป็นธรรมชาติ เร็วกว่าการพิมพ์ถึง 4 เท่า
- ความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร: โมเดล AI จากบุคคลที่สามจะไม่ฝึกฝนด้วยข้อมูลของบริษัทคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ขจัดงานที่ต้องใช้เวลามากด้วยมือ: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและงานจุกจิกของคุณด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 100 แบบ และเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ด้วย AIที่สร้างกฎจากคำสั่งภาษาธรรมชาติ
- จัดทำกระบวนการเอกสารอย่างชัดเจน: สร้างวิกิที่มีชีวิต, SOPs และบันทึกการประชุมด้วยClickUp Docsพร้อมการเชื่อมโยงงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- สร้างและขัดเกลาข้อความของคุณ: ใช้ AI ที่ผสานรวมใน ClickUp Tasks และ ClickUp Docs เพื่อร่างการอัปเดตอย่างรวดเร็ว ปรับโทนเสียง และแก้ไขข้อความที่ไม่ราบรื่น
- สื่อสารอย่างไร้รอยต่อ: รวมการสนทนาโครงการ ไฟล์ และการอัปเดตทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกันด้วยClickUp Chat พร้อมสรุปหัวข้อโดย AI เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง: ดึงแผนภูมิ ตัวชี้วัด และรายงานต่าง ๆ มาเพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าทั้งหมดด้วยClickUp Dashboards
- ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น: จับและถอดความบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยClickUp AI Notetaker และแชร์รายการที่ต้องดำเนินการและสรุปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมายซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ จัดการงาน และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว ฉันชอบที่สามารถสร้างมุมมองที่เหมาะกับแต่ละโปรเจกต์ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้อยู่แล้วได้อย่างลงตัว มันมีความยืดหยุ่นสูงมาก ไม่ว่าจะใช้ติดตามงานส่วนตัวหรือบริหารจัดการธุรกิจที่ซับซ้อนก็ตาม แม่แบบและแดชบอร์ดก็มีประโยชน์มากในการช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและติดตามได้ง่าย
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมายซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ จัดการงาน และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว ฉันชอบที่สามารถสร้างมุมมองที่เหมาะกับแต่ละโปรเจกต์ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น มันมีความยืดหยุ่นสูงมาก ไม่ว่าจะใช้ติดตามงานส่วนตัวหรือบริหารจัดการธุรกิจที่ซับซ้อนก็ตาม แม่แบบและแดชบอร์ดก็มีประโยชน์มากในการช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและติดตามได้ง่าย
2. Adept AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานสำนักงานที่ซับซ้อน)
Adept เป็นแพลตฟอร์ม AI แบบเอเจนต์ที่ช่วยให้องค์กรมีตัวแทนที่เชื่อถือได้ในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานต่างๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูลการฝึกอบรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พวกเขาได้ป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลให้กับโมเดลของตนจากอินเทอร์เฟซเว็บและการใช้งานซอฟต์แวร์จริง ทำให้ตัวแทนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือดิจิทัลในทางปฏิบัติ
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ แนวทางแบบหลายรูปแบบ ตัวแทนเหล่านี้สามารถแยกแยะอินเทอร์เฟซด้วยภาพ เข้าใจความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และใช้เหตุผลเกี่ยวกับเค้าโครงที่ซับซ้อนได้
คุณสมบัติเด่นของ AI เชิงความชำนาญ
- ควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณเหมือนมนุษย์ด้วยการอนุญาตให้ Adept AI รับรู้หน้าจอด้วยภาพและเลียนแบบการกระทำของมนุษย์: คลิก พิมพ์ และนำทาง
- ปรับแต่งระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการด้วยAdept Workflow Language (AWL) สร้างปฏิสัมพันธ์แบบหลายรูปแบบหรือเขียนขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยภาษาธรรมชาติ
- ระบบอัตโนมัติด้านโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทาน, ประมวลผลเอกสารทางการเงิน, และจัดการกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการแพทย์
- ตอบคำถามจากแหล่งข้อมูลที่ซับซ้อน รวมถึงไฟล์ PDF แผนภูมิ และตาราง ผ่าน ความสามารถ Web VQA
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญ
- มักต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมหรือการปรับแต่ง
- พึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรมที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจมีอคติหรือไม่สมบูรณ์
การกำหนดราคา AI ที่เชี่ยวชาญ
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว AI ที่เชี่ยวชาญ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: MCP vs. RAG vs. AI Agents: ใครนำหน้า AI
3. Crew AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ AI หลายตัวแทนที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา)
ระบบAIสำหรับลูกเรือช่วยสนับสนุนการอัตโนมัติขององค์กรโดยการประสานงานกับตัวแทน AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทำงานร่วมกันเหมือนทีมโครงการของมนุษย์ แทนที่จะพึ่งพา AI ตัวเดียวในการจัดการทุกอย่าง ระบบจะสร้าง 'ลูกเรือ' ที่แต่ละตัวแทนมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าตัวแทนหนึ่งอาจรับผิดชอบการวิจัย ในขณะที่อีกตัวแทนหนึ่งจัดการการสร้างเนื้อหา และตัวแทนที่สามดูแลการควบคุมคุณภาพ
สิ่งที่น่าสนใจคือความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิม ตัวแทนเหล่านี้ประสานงานกันอย่างไร้รอยต่อผ่านกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และตัดสินใจร่วมกัน
แพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับองค์กรมีตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น, สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,200 รายการ, และมีเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ลูกเรือ
- ประสานงานกระบวนการทำงานด้วย 'โฟลว์' ที่ช่วยให้ควบคุมได้อย่างแม่นยำตามเหตุการณ์และเงื่อนไขเชิงตรรกะ
- ปรับใช้บนคลาวด์, โฮสต์ด้วยตนเอง, หรือสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น, มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- ติดตามประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากการลงทุนของตัวแทน AI ด้วยเมตริกแบบเรียลไทม์ บันทึกข้อมูล และการติดตาม ช่วยให้สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีความโปร่งใส
- เร่งการพัฒนาด้วยชุมชนนักพัฒนาที่ใช้งานจริงกว่า 100,000 คนที่ได้รับการรับรอง ซึ่งให้การสนับสนุนและทรัพยากรร่วมกัน
ข้อจำกัดของ AI ลูกเรือ
- การประสานงานกับตัวแทนเฉพาะทางหลายรายที่มีบทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนั้นมีความซับซ้อน
- การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์และการผสานรวมเอเจนต์เข้ากับระบบขนาดใหญ่ใช้เวลามาก
ราคาของ AI ลูกเรือ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AI ลูกเรือ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่? 51% ขององค์กรกำลังใช้ตัวแทนAI อยู่ในปัจจุบัน ขณะที่อีก 35% วางแผนที่จะนำมาใช้ภายในสองปีข้างหน้า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำไมต้องเขียนคำแนะนำยาวๆ ให้กับผู้ช่วย AI ของคุณ ในเมื่อคุณสามารถพูดออกมาได้เลย? ด้วยฟีเจอร์Talk to Text ของ ClickUp Brain MAX คุณสามารถทำได้!
4. ลินดี้ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของระบบตัวแทนเอไอแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
ลินดี้กำลังทำให้ระบบอัตโนมัติด้วย AI เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยให้ธุรกิจสามารถ สร้าง 'พนักงาน AI' ได้ผ่านคำอธิบายภาษาธรรมชาติที่ง่าย ๆ แค่บอกลินดี้ว่าคุณต้องการให้ทำอะไร และลินดี้จะสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ตั้งแต่การติดต่อขายไปจนถึงการจัดตารางนัดหมาย
สิ่งที่น่าประทับใจคือความลึกของการผสานรวม: แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 2,500 แอป ด้วยวิธีนี้ เอเจนต์ AI สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งระบบเทคโนโลยีของคุณ Lindy จัดการทุกอย่างในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และ HIPAA
นอกจากนี้ มันยัง ไม่ผูกติดกับโมเดล ดังนั้นคุณสามารถเลือก LLM ที่ต้องการเพื่อเสริมศักยภาพให้กับตัวแทนของคุณได้
ตัวแทน AI หลายตัวสามารถทำงานร่วมกันในกระบวนการที่ซับซ้อนได้ คล้ายกับพนักงานมนุษย์ ในขณะที่ยังคงให้มนุษย์มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือการยกระดับปัญหา คุณสามารถฝังตัวแทนเหล่านี้ลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรงหรือเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Lindy AI
- สร้างตัวแทนที่กำหนดเองและแชร์ระหว่างทีม
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันหลายตัว ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือการสร้างรายงาน ไปจนถึงการนัดหมายการประชุมและการสนับสนุนลูกค้า
- เพิ่มตรรกะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทริกเกอร์หลายรูปแบบให้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ฝึกผู้ช่วยของคุณได้ง่าย ๆ เพียงแค่แสดงให้ดูว่าคุณทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างไร โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- สร้างแอปพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของลินดี้ เอไอ
- ผู้ใช้บ่นเกี่ยวกับบทเรียนและข้อมูลความรู้ที่มีจำกัด
- การเริ่มต้นงานใหม่อาจใช้เวลาถึง 20 วินาที ซึ่งอาจถือว่าช้าสำหรับความต้องการระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องของแพลตฟอร์มมีจำกัด ทำให้การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นไปได้ยาก
ราคาของ Lindy AI
- ฟรี
- ข้อดี: $49.99/เดือน
- ธุรกิจ: $199.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Lindy AI
- G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lindy AI อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ลินดี้ เอไอ ได้เปลี่ยนเกมให้ฉันอย่างสิ้นเชิง มันทำให้การสร้างและจัดการกับเอเจนต์ AI กลายเป็นเรื่องง่าย ฉลาด และสนุกอย่างแท้จริง…อย่างไรก็ตาม ยังมีสองสามอย่างที่ผมอยากให้ปรับปรุง ผมอยากให้มีคู่มือหรือตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเอเจนต์ได้ นอกจากนี้ การที่ต้องจ่ายเงินอาจรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรค แม้ว่าผมคิดว่าคุณค่าที่ได้รับคุ้มค่าเมื่อคุณได้เห็นสิ่งที่สามารถทำได้
ลินดี้ เอไอ ได้เปลี่ยนเกมให้ฉันอย่างสิ้นเชิง มันทำให้การสร้างและจัดการตัวแทนเอไอเป็นเรื่องง่าย ตรงไปตรงมา และสนุกจริงๆ…อย่างไรก็ตาม ยังมีสองสามสิ่งที่ฉันอยากให้ปรับปรุง ฉันอยากให้มีคู่มือหรือตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถปลดล็อกศักยภาพเต็มของตัวแทนได้ นอกจากนี้ การต้องจ่ายเงินอาจรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรค แม้ว่าฉันคิดว่าคุณค่าที่ได้รับคุ้มค่าเมื่อคุณได้เห็นสิ่งที่สามารถทำได้
📮 ClickUp Insight: 43% ของคนกล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้โครงสร้างการทำงานในแต่ละวันมีประโยชน์ แต่ 48% พบว่างานเหล่านี้ทำให้เหนื่อยล้าและเสียสมาธิจากงานที่มีความหมาย
แม้ว่าความสม่ำเสมอจะช่วยให้รู้สึกมีประสิทธิภาพ แต่บ่อยครั้งก็จำกัดความคิดสร้างสรรค์และขัดขวางไม่ให้คุณก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า
ClickUpช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรนี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำผ่านตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความลึกได้มากขึ้น อัตโนมัติการแจ้งเตือน การอัปเดต และการมอบหมายงาน และให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบล็อกเวลาอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญของงานปกป้องชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
5. Glean (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลในองค์กรที่ต้องการความชาญฉลาด)
Glean แก้ไขปัญหาใหญ่ที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร นั่นคือการค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในแอปและระบบต่างๆ มากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง Gmail, Slack, Jira, Salesforce และเครื่องมืออื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน
สร้าง ประสบการณ์การค้นหาที่ชาญฉลาด ซึ่งเข้าใจระบบความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณ พร้อมทั้งเคารพสิทธิ์การเข้าถึงและโปรโตคอลความปลอดภัยที่มีอยู่ทั้งหมด
ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์มสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อน, ร่างเนื้อหา, และแม้กระทั่งทำให้กระบวนการทำงานหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติได้ ต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายหรือไม่? หรือต้องการที่จะจัดการกับคำขอสนับสนุนที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลจากฐานความรู้ของคุณ? ตัวแทนอัตโนมัติของ Glean สามารถจัดการกับงานที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น
รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ประโยชน์จากการค้นหาเชิงความหมายขั้นสูงด้วยกราฟความรู้ที่เข้าใจศัพท์เฉพาะของบริษัท โครงการ และบทบาทต่างๆ
- สร้างตัวแทน AI ได้อย่างง่ายดายด้วยภาษาธรรมชาติและนำไปใช้สำหรับงานต่างๆ ตั้งแต่การจัดการบริการ IT ไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- เลือกจาก เทมเพลตห้องสมุดตัวแทน ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
- ตั้งค่าตัวแทนให้ทำงานตามกำหนดเวลา อัปเดตเนื้อหา หรือทริกเกอร์เฉพาะ
- ใช้เทคโนโลยีการให้เหตุผลเชิงตัวแทนอัจฉริยะเพื่อปรับการตอบสนองให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น
- นำเอเจนต์เข้าสู่แอปที่เชื่อมต่อของคุณใด ๆ โดยใช้ API ของ Glean
เก็บเกี่ยวข้อจำกัด
- ผลการค้นหาครอบคลุมกว้างเกินไป และต้องคลิกหลายครั้งเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ
- การวิเคราะห์ที่ไม่ยืดหยุ่นและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
- แพลตฟอร์มนี้มีแม่แบบเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมจำนวนจำกัด ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม
รวบรวมข้อมูลราคา
- ราคาที่กำหนดเอง
รวบรวมคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Glean อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Glean คือวิธีที่มันช่วยให้ฉันค้นหาและเข้าถึงข้อมูลจากทุกแอปในที่ทำงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ มันช่วยประหยัดเวลา ลดงานซ้ำซ้อน และทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Glean คือวิธีที่มันช่วยให้ฉันค้นหาและเข้าถึงข้อมูลจากทุกแอปในที่ทำงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ มันช่วยประหยัดเวลา ลดงานซ้ำซ้อน และทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวแทน AIกำลังถูกทดสอบในด้านการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ด้วย ในปี 2022 นักวิจัยที่ Carnegie Mellon และ Meta ได้ฝึกฝนตัวแทนให้เสนอปฏิกิริยาเคมีใหม่ๆ ระบบนี้พบปฏิกิริยาที่มนุษย์ไม่เคยบันทึกไว้มาก่อน แสดงให้เห็นว่า AI สามารถผลักดันการวิจัยไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อน
6. Penciled (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของสำนักงานด้านหน้าด้วย AI ในกายภาพบำบัด)
Penciled กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการจัดตารางเวลาในคลินิกกายภาพบำบัด โดยมอบ ผู้ช่วยต้อนรับหน้าเคาน์เตอร์ AI ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ให้กับคลินิก
เครื่องมือนี้จัดการวงจรการสื่อสารกับผู้ป่วยทั้งหมดอย่างเชิงรุก ช่วยส่งข้อความเตือนผู้ป่วยที่ลืมนัด ติดตามการนัดหมาย จัดการการเติมเต็มการยกเลิกจากรายชื่อรอ และแม้กระทั่งการจัดการค่าปรับล่าช้า
การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบ EHR เช่น WebPT ทำให้ระบบนี้มีความพิเศษ มันสามารถอ่านข้อมูลผู้ป่วยและเอกสารแผนการดูแลของคุณได้แบบเรียลไทม์ โดยเข้าใจว่าใครต้องได้รับการนัดหมาย เมื่อไหร่ และสำหรับอะไร
เมื่อมีการยกเลิกเกิดขึ้น Penciled จะติดต่อผู้ป่วยที่อยู่ในรายชื่อรอทันทีและจองให้กับผู้ที่ตอบกลับเป็นรายแรก โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์เลย
คุณสมบัติเด่นที่ร่างไว้ด้วยดินสอ
- ดึงและติดตามแผนการดูแลที่เสร็จสมบูรณ์จากผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการดูแลผู้ป่วย
- ลดภาระงานของพนักงานส่วนหน้าด้วยการลดการโทรและข้อความซ้ำๆ ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยแบบตัวต่อตัวได้
- ติดตามการสื่อสารของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความใดตกหล่น และช่วยให้เจ้าหน้าที่คลินิกสามารถดูแลการตอบกลับของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขีดจำกัดที่เขียนด้วยดินสอ
- ขาดความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนซึ่งจำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วย
- ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ราคาที่เขียนด้วยดินสอ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่เขียนด้วยดินสอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนผังกระบวนการสำหรับ ClickUp, Excel และ Word
7. Enhans (เหมาะที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มตัวแทน AI ที่เน้นการค้าปลีก)
Enhans แก้ไขช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีที่มีศักยภาพกับการนำไปใช้ในทางปฏิบัติในโลกจริง พวกเขาได้สร้างแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการปรับใช้อย่างรวดเร็วตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในเวลาเพียงเจ็ดวัน
ระบบจะสังเกตการกระทำของผู้ใช้ภายในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น อีเมล, CRM, และสเปรดชีต เพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานของแต่ละบุคคล จากนั้นสามารถรับคำสั่งจากเป้าหมายระดับสูง เช่น "เตรียมรายงานการขายประจำสัปดาห์" หรือ "ติดตามลูกค้าใหม่ทั้งหมดจากเมื่อวาน" ซึ่งระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในการนำทางและใช้งานซอฟต์แวร์ที่จำเป็นแทนผู้ใช้
ตัวแทนระบุปัญหาอย่างกระตือรือร้นและปรับแนวทางการแก้ปัญหาตามความต้องการของผู้ใช้จริงและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
เพิ่มคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวบรวมและติดตามข้อมูลตลาดและการดำเนินงานแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ได้
- ตัดสินใจแบบหลายโมเดลโดยใช้ประโยชน์จากหลายโมเดล AI ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคา, สินค้าคงคลัง, และการส่งเสริมการขาย
- Action Transformer เปลี่ยนแปลงการโต้ตอบให้เป็นการตอบสนองที่ปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้
- ดำเนินการงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนจากคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
เพิ่มขีดจำกัด
- การประมวลผล AI แบบหลายโมเดลที่ซับซ้อนต้องการกำลังการคำนวณสูง
- การผสานรวมตัวแทนปัญญาประดิษฐ์กับโครงสร้างพื้นฐานไอทีเดิมอาจเป็นความท้าทาย
- อาจประสบปัญหาในการทำงานที่ต้องใช้ความเข้าใจเชิงบริบทอย่างลึกซึ้งหรือการตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล
เพิ่มราคา
- ราคาตามความต้องการ
เพิ่มคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในสภาพแวดล้อมที่มีหลายตัวแทน เช่น การจำลองเกมซ่อนหาบอทได้พัฒนาความร่วมมือที่เกิดขึ้นเองผ่านกลยุทธ์การทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดซึ่งไม่มีใครสอนให้พวกมันอย่างชัดเจน เช่น การบล็อกประตูด้วยกล่องเสมือนเพื่อดักจับคู่ต่อสู้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
8. Naratix (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติและการเสริมสร้างแคตตาล็อกอีคอมเมิร์ซ)
Naratix เปลี่ยนข้อมูลผู้จัดจำหน่ายที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแคตตาล็อกสินค้าที่สะอาดและพร้อมขาย แทนที่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการจัดการกับคำอธิบายสินค้าที่ไม่สมบูรณ์และการลงรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สามารถอัปโหลดข้อมูลดิบของพวกเขาและดูการเปลี่ยนแปลงเป็นแคตตาล็อกที่สมบูรณ์แบบและปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้ในชั่วข้ามคืน
ระบบ AI เพิ่มคุณค่าข้อมูล ด้วยคำอธิบายที่สอดคล้องกับแบรนด์ การจัดหมวดหมู่ที่เหมาะสม และเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละตลาด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดนั้น ๆ
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบที่มีอยู่ เช่น Shopify, BigCommerce และ ERP โดยไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
คุณสมบัติเด่นของ Naratix
- สร้างคำอธิบายสินค้า, หน้าแบรนด์, และหน้าหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับแบรนด์โดยอัตโนมัติจากข้อมูลสินค้าในรูปแบบเช่น JSON, CSV, และ XLX
- ระบบอัตโนมัติการติดตามคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเพื่อการกำหนดราคาและแนวโน้มตลาด
- ใช้ เครื่องมือสร้างบุคลิกภาพลูกค้า เพื่อปรับแต่งคำอธิบายผลิตภัณฑ์และเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรและความชอบของผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม
- ค้นพบช่องว่างในสินค้าคงคลังและความเสี่ยงจากการมีสินค้าเกินเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Naratix
- เอกสารที่มีอยู่จำกัดสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือวิเคราะห์ AI
- การต่อสู้กับการอธิบายผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง จินตนาการ หรือเปรียบเปรย
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการตั้งค่าและรักษาการเชื่อมต่อ
ราคาของ Naratix
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Naratix
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AI
9. Pixel Robotics (ดีที่สุดสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติในโลจิสติกส์ภายใน)
Pixel Robotics สนับสนุนระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าด้วย หุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถนำทางในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมเทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง, ดิจิทัลทวิน, การเรียนรู้แบบเสริมแรง, และการระบุตำแหน่งด้วย AI ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้ด้วยกัน ซึ่งทำให้แขนกลและหุ่นยนต์เคลื่อนที่สามารถทำงานที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำซากได้ เช่น การหยิบและคัดแยกสิ่งของที่หลากหลายในคลังสินค้า, การประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเล็กน้อย, หรือการตรวจสอบคุณภาพ
หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใด ๆ ที่ถูกปล่อยลงไป ตรวจจับตำแหน่งของพาเลทได้ทันที และยังสามารถจดจำและหลีกเลี่ยงรถยกได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Pixel Robotics
- ได้รับประโยชน์จาก เครื่องมือจัดการยานพาหนะ ที่ประสานงานทั้ง AMR และการขนส่งด้วยมือสำหรับการจัดการคลังสินค้าแบบไฮบริดและการทำงานอัตโนมัติในพื้นที่บัฟเฟอร์
- สร้างภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์โดยใช้การตรวจจับ 3 มิติและการทำแผนที่สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
- ปรับตัวแบบเรียลไทม์ต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม เช่น สิ่งของที่วางผิดที่หรือสิ่งกีดขวางใหม่
- ทำงานต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง 16 ชั่วโมงด้วยระบบชาร์จ Li-Ion อัตโนมัติและเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ข้อจำกัดของ Pixel Robotics
- การผสานข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย (กล้อง, LiDAR, เรดาร์, ฯลฯ) เข้ากับระบบควบคุมที่ไร้รอยต่อ ยังคงเป็นความท้าทาย
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้
ราคาของ Pixel Robotics
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Pixel Robotics
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: OpenAIฝึกฝนตัวแทนในโปรแกรมจำลองมือหุ่นยนต์ให้สามารถจัดการกับวัตถุต่างๆ เช่น ลูกบาศก์รูบิก ตัวแทนเหล่านี้เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับสิ่งต่างๆ เช่น นิ้วที่ 'หัก' ในโปรแกรมจำลอง แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าประหลาดใจในการแก้ปัญหา
10. LangChain (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย LLM)
LangChain ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง แต่เป็น กรอบงานโอเพนซอร์สพื้นฐาน สำหรับนักพัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชัน AI ที่มีลักษณะเป็นตัวแทน
มันช่วยเปลี่ยนแบบจำลองภาษาเชิงทดลองให้กลายเป็นแอปพลิเคชันอัจฉริยะที่พร้อมใช้งานในเชิงการผลิต มันนำเสนอเครื่องมือในการสร้าง ควบคุม และปรับใช้ตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติซึ่งสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนได้
เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานของ AIด้วยแนวทางที่ครอบคลุมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ช่วยให้การประสานงานของกระบวนการทำงาน การจัดการหน่วยความจำที่ซับซ้อน และการสร้างตัวแทนที่ทำงานร่วมกันเป็นไปได้
นอกจากนี้ IDE แบบภาพและเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างต้นแบบและปรับปรุงโซลูชัน AI ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain
- เข้าถึงเครื่องมือการดีบัก การตรวจสอบ และการประเมินขั้นสูงผ่าน LangSmith เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเชนและระบุข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตั้งแอปพลิเคชันด้วยหน่วยความจำระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรักษาบริบท
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือมากกว่า 600 รายการ รวมถึงฐานข้อมูล, API และบริการ AI เฉพาะทาง เพื่อขยายขีดความสามารถของกระบวนการทำงานของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเองอย่างหนัก
- จัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนโดยใช้ LangChain Expression Language (LCEL) ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมตรรกะและการดำเนินการได้อย่างแม่นยำในองค์ประกอบของ AI และข้อมูล
ข้อจำกัดของ LangChain
- เอกสารมีช่องว่างสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง
- ในฐานะกรอบการทำงาน มันต้องการทักษะการเขียนโปรแกรมและการออกแบบคำสั่งที่แข็งแกร่งเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ; มันไม่ใช่โซลูชันแบบ "ไม่ต้องเขียนโค้ด"
- คุณภาพและความน่าเชื่อถือของตัวแทนใด ๆ ที่สร้างขึ้นด้วย LangChain นั้นถูกจำกัดโดยความสามารถของ LLM ที่ใช้เป็นพื้นฐาน
ราคาของ LangChain
- นักพัฒนา: เริ่มฟรี แล้วจ่ายตามการใช้งาน
- เพิ่มเติม: $39/เดือน ต่อที่นั่ง (จากนั้นจ่ายตามการใช้งาน)
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง (จากนั้นจ่ายตามการใช้งาน)
คะแนนและรีวิวของ LangChain
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LangChain อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
Langchain มอบวิธีการทำงานกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในรูปแบบโมดูลาร์และสามารถขยายได้ ความสามารถในการเชื่อมต่อ LLMs กับเครื่องมือ, หน่วยความจำ, และแหล่งข้อมูลภายนอก ทำให้มีพลังมหาศาลสำหรับการนำไปใช้ในโลกจริง…การเรียนรู้อาจมีความชันสูงสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความชำนาญในการทำงานกับ LLMs หรือ Python
Langchain มอบวิธีการทำงานกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในรูปแบบโมดูลาร์และขยายได้ ความสามารถในการเชื่อมต่อ LLM เข้ากับเครื่องมือ, หน่วยความจำ, และแหล่งข้อมูลภายนอก ทำให้มันทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ในโลกจริง…การเรียนรู้อาจมีความชันสูงสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับ LLM หรือ Python
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวแทน LLM ใน AI คืออะไรและทำงานอย่างไร?
11. Enso (ดีที่สุดสำหรับตลาดตัวแทน AI ที่คุ้มค่าสำหรับการอัตโนมัติธุรกิจ SMB)
Enso คือ ตลาดตัวแทน AI และศูนย์กลางการอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ธุรกิจ SMB สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงตัวแทน AI ที่ได้รับการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 300 ตัว ในด้านการตลาด, การขาย, การบริหาร, การเงิน, กฎหมาย, การสนับสนุนลูกค้า, และอื่น ๆ
ไม่มีความซับซ้อนในการตั้งค่า: ตัวแทนพร้อมใช้งานทันที พร้อมคำแนะนำจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น อีเมล, ระบบ CRM, และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ. ธุรกิจได้รับการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค.
คุณสมบัติเด่นของ Enso
- จัดการการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์และปรับให้เหมาะกับบุคคลในเวลาจริง
- ขยายการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างง่ายดายด้วย โซลูชัน AI ที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม ครอบคลุมกว่า 70 อุตสาหกรรม
- ประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการเป็นพันธมิตร รวมถึงการผสานรวมกับ LangChain
- แทนที่ฟรีแลนซ์หลายคนและแรงงานด้วยตัวแทน AI ที่เชื่อถือได้ซึ่งให้การสนับสนุนธุรกิจคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของเอนโซ
- ผู้ใช้รายงานว่าประสบปัญหาทางเทคนิค
- ข้อจำกัดการใช้งาน เช่น การรันเอเจนต์ AI แต่ละตัวได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวันต่อผู้ใช้
การกำหนดราคาของ Enso
- 49 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวเอนโซ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่? เกือบ9 ใน 10 ของผู้บริหารกล่าวว่าพวกเขากำลังเพิ่มงบประมาณด้าน AI ในปีนี้เนื่องจาก AI แบบเอเจนติก มากกว่าหนึ่งในสี่ของพวกเขามีแผนจะเพิ่มงบประมาณ 26% หรือสูงกว่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้างและขนาดใหญ่
แนวโน้มตลาดที่สำคัญในเอเจนต์ AI
ตลาดตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 50.31 พันล้านในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 45.8% ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านระบบอัตโนมัติ การพัฒนาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
แนวโน้มการระดมทุนสะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนนี้เช่นกัน สตาร์ทอัพด้านเอเจนต์ AI ระดมทุนจากเงินร่วมลงทุนได้ 2.8 พันล้านดอลลาร์ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดการลงทุนรวมในปีนี้จะเกิน 6.7 พันล้านดอลลาร์
ยุโรปได้กลายเป็นศูนย์กลางที่มีความเคลื่อนไหวอย่างมาก โดยมีการระดมทุนมากกว่า1 พันล้านยูโรใน 65 ดีลในไตรมาสที่ 1 ซึ่งสูงกว่ายอดรวมของปีที่แล้ว การไหลเข้าของเงินทุนนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เชื่อว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง AI จากผู้ช่วยแบบพาสซีฟไปสู่เพื่อนร่วมงานที่สามารถทำงานหลายขั้นตอนได้ด้วยตนเองโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด
การยอมรับการใช้งานมีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันในฝั่งองค์กร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตคือ การยอมรับการใช้งานไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลักเท่านั้น บริษัทขนาดกลางในภาคส่วนต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน และบริการทางกฎหมาย ก็กำลังผสานเอเจนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การสนับสนุนลูกค้า และกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เช่นกัน
ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนได้นำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นประเด็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ล่าสุดของ Noma Securityเพื่อปกป้องระบบอัตโนมัติจากข้อผิดพลาดหรือการใช้งานในทางที่ผิด
นี่บ่งชี้ว่าในขณะที่ตลาดกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จที่ยั่งยืนจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ความไว้วางใจ และคุณค่าทางธุรกิจที่สามารถพิสูจน์ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือประสานงาน AI สำหรับกระบวนการทำงานของธุรกิจ
ความท้าทายและความเสี่ยงในการนำเอเจนต์ AI มาใช้
ตอนนี้ มาดูปัญหาบางประการของการใช้ตัวแทน AI และกลยุทธ์เพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านั้น:
|ความท้าทายหรือความเสี่ยง
|วิธีแก้ไข
|ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
|ดำเนินการเข้ารหัสข้อมูลแบบครบวงจร, ควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด, ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และขั้นตอนการจัดการข้อมูลที่เฉพาะสำหรับ AI
|อคติ ความเป็นธรรม และการเลือกปฏิบัติ
|ตรวจสอบให้มีความหลากหลายในข้อมูลการฝึกอบรม, กำหนดตัวชี้วัดความยุติธรรม, และทดสอบการลำเอียงของอัลกอริทึมอย่างสม่ำเสมอ
|การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
|ติดตามกฎหมาย (เช่น GDPR) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ และออกแบบกระบวนการทำงานของ AI ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตั้งแต่เริ่มต้น
|ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
|จัดตั้งวงจรการกำกับดูแล การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กลไกสำรอง และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานสำหรับพฤติกรรมของตัวแทน
|การจัดตำแหน่งและการจัดการแบบจำลอง
|รักษาความปลอดภัยของโมเดลในกระบวนการทำงาน, ตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นอันตราย, ทำการสแกนหาช่องโหว่, และจำกัดการเปิดเผยต่อข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
|พฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือเป็นอันตราย
|ใช้ระบบป้องกันแบบมีมนุษย์ควบคุมสำหรับตัดสินใจที่สำคัญ ทดสอบการตอบสนองของตัวแทนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และจำกัดความเป็นอิสระ
|การผสานรวมกับระบบเดิม
|ลงทุนในระบบกลาง, ชั้น API, และแผนการโยกย้ายแบบเป็นระยะ; ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน
|การผูกขาดกับผู้ขาย
|โปรดเลือกใช้มาตรฐานเปิด สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน และรักษาทางเลือกในการเปลี่ยนผู้จำหน่ายหรือแพลตฟอร์ม
|การเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไปหรือการตั้งเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกัน
|ตรวจสอบและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของตัวแทนเป็นระยะ ทดสอบความสอดคล้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในเกณฑ์การปรับปรุง
|ภาระค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
|จัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมใหม่ การอัปเดต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง; อัตโนมัติงานบำรุงรักษาเมื่อเป็นไปได้
📮 ClickUp Insight: 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน
เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณโดยตรง
จากมาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO, ClickUp ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงที่สุด และช่วยคุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์อย่างปลอดภัยทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
อนาคตของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
ตัวแทน AI กำลังค่อยๆ เคลื่อนตัวจากการทดลองเฉพาะกลุ่มไปสู่เครื่องมือทางธุรกิจกระแสหลัก ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในทุกอุตสาหกรรม
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดจะขยายตัวในอัตราประจำปีมากกว่า 45% โดยเกือบทุกองค์กรมีแผนที่จะเพิ่มการนำไปใช้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า แรงขับเคลื่อนนี้เกิดจากการผสมผสานของความสำเร็จในทางปฏิบัติ เช่น การเพิ่มผลผลิตและการลดงานที่ต้องทำด้วยมือ รวมถึงคำมั่นสัญญาของการทำงานร่วมกันที่อัตโนมัติมากขึ้นระหว่างมนุษย์และระบบ
นี่คือแนวโน้มที่กำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป:
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ตัวแทนกำลังพัฒนาจาก 'ผู้ช่วย' ไปสู่ระบบที่สามารถระบุปัญหา ออกแบบวิธีแก้ไข และดำเนินการได้ทั่วทั้งระบบนิเวศดิจิทัล
- ไฮเปอร์ออโตเมชั่น: การผสานรวม RPA, การวิเคราะห์ข้อมูล, และการเรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกัน ช่วยให้ตัวแทนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่แท้จริงตั้งแต่ต้นจนจบ
- Edge AI: คาดหวังให้ตัวแทนประมวลผลข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและเรียลไทม์ โดยเฉพาะในโลจิสติกส์, ค้าปลีก, และการผลิต
🔍 คุณรู้หรือไม่? 58% ของบริษัทใช้ตัวแทนAI สำหรับการวิจัยและการสรุปข้อมูล ในขณะที่ 53.5% พึ่งพาพวกเขาสำหรับงานเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล เช่น การจัดตารางเวลาและการร่างอีเมล
ClickUp + AI = วิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการทำงาน
สตาร์ทอัพตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่เราเพิ่งพูดถึงกำลังผลักดันขอบเขตของสิ่งที่ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้ ซึ่งรวมถึงการทำให้การวิจัยเป็นอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้า หรือการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานทั้งหมดไปข้างหน้า
ClickUp มอบศูนย์กลางครบวงจรให้คุณแล้ว ซึ่งเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp Brain, AI Agents และการทำงานอัตโนมัติ จะเชื่อมต่อกับงาน เอกสาร และการสื่อสารของทีมคุณได้อย่างราบรื่น
หากคุณต้องการก้าวข้าม AI ในฐานะแนวคิดไปสู่การใช้งานจริงเพื่อทำงานให้ฉลาดขึ้นและรวดเร็วขึ้น ClickUp คือคำตอบ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅