บล็อก ClickUp
13 เครื่องมือการจัดการระบบ AI ชั้นนำสำหรับกระบวนการทำงานทางธุรกิจ

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
17 กันยายน 2568

ระบบ AI ของคุณดูเหมือนกับสัตว์ประหลาดดิจิทัลของแฟรงเกนสไตน์ โมเดลอยู่ที่นี่, API อยู่ที่นั่น, ท่อข้อมูลอยู่ทุกที่, และไม่มีอะไรคุยกันได้เลยหากไม่เกิดปัญหา

สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือประสานงาน AI แพลตฟอร์มเหล่านี้สัญญาว่าจะทำให้ส่วนประกอบ AI ที่กระจัดกระจายของคุณมารวมกันเป็นทีมที่ฝึกฝนมาอย่างดี

พวกเขาช่วยจัดการการไหลของข้อมูลระหว่างโมเดล AI ต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ทำให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้

ดังนั้น บริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณจึงให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ ท่อข้อมูลประมวลผลข้อมูลขนาดหลายเทราไบต์โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ และกระบวนการทำงานขององค์กรดำเนินไปเองโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณหลับ

เราได้ทดสอบเครื่องมือที่มีชื่อเสียงที่สุดบางตัวที่สัญญาว่าจะควบคุมการขยายตัวของ AIได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการ AI อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติม! 👀

เครื่องมือการประสานงาน AI ชั้นนำในภาพรวม

มาดูรายละเอียดของเครื่องมือควบคุม AI ที่ดีที่สุดและรูปแบบการกำหนดราคาของแต่ละแบบกัน

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา*
คลิกอัพการจัดการงานแบบบูรณาการด้วย AI สำหรับบุคคลทั่วไป สตาร์ทอัพ ทีมงานระดับกลาง และองค์กรขนาดใหญ่การค้นหาด้วยเสียง, โมเดล AI ระดับพรีเมียม, ตัวแทนอัตโนมัต, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน, การซิงค์แชท/เอกสาร/งาน, การค้นหาสำหรับองค์กร, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนเดสก์ท็อปและมือถือฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
การไหลเวียนของอากาศการจัดตารางเวลาข้อมูลที่ซับซ้อนสำหรับทีมวิศวกรรมและองค์กรปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่เวิร์กโฟลว์ที่ใช้ DAG, การกำหนดค่า Python, เว็บ UI, การดำเนินการ Celery/Kubernetes, ตัวเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการฟรี
คูบโฟลว์การจัดการกระบวนการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับทีม ML ที่ใช้ระบบคลาวด์การสร้างกระบวนการทำงานด้วย Visual + SDK, การปรับใช้ KServe, การใช้ Katib สำหรับการปรับแต่ง, การผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Jupyterฟรี
ผู้บังคับบัญชาการทำงานอัตโนมัติแบบโฟกัส Python สำหรับนักพัฒนาและทีมแบบผสมผสานไวยากรณ์ Python ดั้งเดิม, การประมวลผลแบบไฮบริดคลาวด์, การลองซ้ำพร้อมกู้คืนสถานะ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $100 ต่อเดือน
เมตาโฟลว์การปรับขนาดกระบวนการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับทีมข้อมูลที่ใช้ AWSการปรับขนาดจากท้องถิ่นไปยังคลาวด์, การจัดเวอร์ชัน, การแคชในระดับขั้นตอน, การถ่ายภาพสถานะ, การรองรับไคลเอนต์และโน้ตบุ๊ก Pythonฟรี
LangChainการจัดการการสมัคร LLM สำหรับผู้สร้าง AI, สตาร์ทอัพ และทีมวิจัยและพัฒนาขององค์กรการเชื่อมต่อแบบหลายตัวแทน, การเรียกฟังก์ชัน, ระบบหน่วยความจำ, LangGraph สำหรับลูป, เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งระดับนักพัฒนาฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน
ออโต้เจนการประสานงานของตัวแทนสนทนาสำหรับผู้สร้างแอปที่ใช้ LLMการประสานงานที่ขับเคลื่อนด้วยการสนทนา, การทำงานร่วมกันของหลายตัวแทน, ตัวตนของตัวแทน, เครื่องมือบันทึกและตรวจสอบฟรี
Workatoระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจสำหรับองค์กรขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่1000+ ตัวเชื่อมต่อ, ตัวสร้างสูตรแบบภาพ, การบันทึกการตรวจสอบ, รายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดราคาตามความต้องการ
ลูกเรือ AIทีมตัวแทนตามบทบาทสำหรับการจัดการงาน AI ที่มีโครงสร้างตำแหน่งงานของตัวแทน + โครงสร้างการรายงาน, แม่แบบตามบทบาท, การส่งต่ออัตโนมัติ, การติดตามโครงการฟรี (โอเพนซอร์ส); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
Orby AIการค้นพบและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์สำหรับทีมที่มีกระบวนการทำงานหนักการสังเกตกระบวนการทำงานของ AI, การทำงานอัตโนมัติบนเดสก์ท็อปและเว็บ, การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง, การดำเนินการข้ามเครื่องมือราคาตามความต้องการ
IBM watsonx Orchestrateการจัดการเวิร์กโฟลว์ AI สำหรับองค์กรขนาดใหญ่โดยใช้บริการของ IBMข้อความธรรมชาติ, การประสานงานแบบหลายโมเดล AI, เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การเรียนรู้ตามบริบททดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $500/เดือน
ZenMLมาตรฐานการมาตรฐานกระบวนการ ML สำหรับทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ทำงานร่วมกันกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้, สายการสืบทอดของผลงาน, การแยกชั้นของระบบ, สถาปัตยกรรมปลั๊กอินฟรี; ราคาพิเศษสำหรับระดับขั้นสูง
เอ็มแอลโฟลว์การจัดการการทดลอง ML สำหรับการจัดการเวอร์ชันและการปรับใช้โมเดลการติดตามการทดลอง, การบรรจุโมเดล, รีจิสทรี, การจัดเตรียมการปรับใช้, เครื่องมือเปรียบเทียบภาพฟรี; ราคาพิเศษสำหรับระดับขั้นสูง

เครื่องมือการประสานงาน AI คืออะไร?

เครื่องมือการประสานงาน AI คือแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อและจัดการเวิร์กโฟลว์ AI ของคุณโดยอัตโนมัติ พวกมันจัดการการประสานงานระหว่างโมเดล AI ต่าง ๆ, API, และระบบข้อมูล

เครื่องมือเหล่านี้ทำให้การไหลของข้อมูลและงานต่าง ๆ ในระบบ AI ของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ พวกมันเปลี่ยนการรวบรวมส่วนประกอบ AI ที่แยกจากกันให้กลายเป็นระบบการทำงานที่ราบรื่นซึ่งสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการประสานงาน AI?

แอปพลิเคชัน AI บางตัวจะช่วยรักษาสติของคุณไว้ได้ ในขณะที่บางตัวอาจทำให้คุณแทบคลั่ง ดังนั้น สิ่งสำคัญที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือที่ 'เหมาะสม' คือ:

  • การผสานรวมที่ง่ายดาย: แพลตฟอร์มควรเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่โดยไม่ต้องใช้เวลาทางวิศวกรรมถึงสามสัปดาห์ มองหาตัวเชื่อมต่อและ API ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งใช้งานได้จริง
  • ความสามารถในการขยายตัวที่แท้จริง: ควรรองรับปริมาณข้อมูลจริงของคุณ ไม่ใช่แค่ปริมาณงานขนาดตัวอย่างสำหรับการสาธิต พร้อมทั้งมีการนำโปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมาใช้ คุณสามารถใช้รีวิวจากลูกค้าของบริษัทที่เผชิญกับความท้าทายด้านขนาดที่คล้ายคลึงกันได้
  • เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพ: อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ดีช่วยประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดได้หลายชั่วโมง ทีมงานของคุณควรสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์สำหรับการเชื่อมต่อแต่ละจุด
  • การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด: เมื่อเวิร์กโฟลว์หยุดทำงาน คุณต้องการการมองเห็นที่ชัดเจนว่าอะไรล้มเหลวและทำไม ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการติดตามข้อผิดพลาด
  • ความยืดหยุ่นในการปรับใช้: ควรทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันของคุณได้ โดยไม่บังคับให้คุณต้องสร้างใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งรองรับการใช้งานบนคลาวด์ ภายในองค์กร หรือแบบผสมผสาน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แผนภาพกระบวนการทำงานแรกเริ่มมีขึ้นในปี 1921 เมื่อวิศวกรเครื่องกลชื่อแฟรงค์ กิลเบรธนำเสนอ 'แผนผังกระบวนการ' ต่อสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา แผนผังเหล่านี้ถือเป็นบรรพบุรุษของแบบจำลองและสัญลักษณ์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Model and Notation) ในปัจจุบัน

แพลตฟอร์มการจัดการ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ยุ่ง

ตอนนี้ มาดูตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราสำหรับเครื่องมือการจัดการ AI ที่ดีที่สุดกัน 👇

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการที่ผสานรวมกับ AI)

ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปการสนทนาเกี่ยวกับงานและกิจกรรมจากพื้นที่ทำงานของคุณ
เชื่อมโยงความรู้กับบริบทด้วย ClickUp Brain
สรุปข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่

เรามาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรในฐานะเครื่องมือการจัดการแบบครบวงจร 🔁

ค้นหาคำตอบโดยไม่ทำให้งานของคุณเสียทิศทาง

ผู้นำด้านการออกแบบกำลังอยู่ในประชุมทบทวน และมีคนถามว่า 'กระบวนการแนะนำผู้ใช้ใหม่ช่วยลดอัตราการหลุดออกในขั้นตอนที่สองหรือไม่?' ปกติแล้ว คำถามนี้จะทำให้ต้องหยุดชะงัก: ต้องมีใครสักคนค้นหาข้อมูลจากแดชบอร์ด Mixpanel แบ่งปันรายงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และต้องติดตามผลในภายหลัง

ด้วยClickUp Brain ผู้สามารถพิมพ์คำถามในภารกิจที่เกี่ยวข้องและได้รับข้อมูลแยกย่อย: จำนวนผู้ลงทะเบียน, จุดที่ผู้ใช้หลุดออกไป, และการเปรียบเทียบกับกระบวนการเดิม

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: 'เปรียบเทียบอัตราการออกจากระบบของผู้ใช้ระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานแบบเก่าและแบบใหม่ โดยเฉพาะที่ขั้นตอนที่สอง'

คำตอบนั้นเกิดขึ้นทันที ในที่เดียวกับที่งานออกแบบอยู่ และทีมสามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งต่อไปยังการประชุมอื่น

วิดีโอนี้อธิบายว่า ClickUp Brain ช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของคุณได้อย่างไร:

ทำงานกับโมเดล AI หลายตัวในที่เดียว

ทีมมักจะทดสอบโมเดล AI ที่แตกต่างกันเพื่อจุดแข็งที่แตกต่างกัน: Claude สำหรับการให้เหตุผล, ChatGPT สำหรับการร่างที่ยืดหยุ่น, และ Gemini สำหรับการสรุปที่กระชับ. ปัญหาใหญ่คือการสลับไปมาระหว่างแอป, การสูญเสียบริบท, และการคัดลอกข้อความไปมา.

ใช้โมเดล AI หลายตัวภายใน ClickUp Brain MAX โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกแยกแต่ละโมเดล
สลับระหว่าง OpenAI, Claude และ Gemini ใน ClickUp Brain MAX โปรแกรมเสริมสำหรับเดสก์ท็อป

ClickUp Brain MAXกำจัดความขัดแย้งนั้น

นักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เขียนการวิเคราะห์การแข่งขันสามารถสร้างเมทริกซ์คู่แข่งที่มีโครงสร้างโดยใช้ Claude และปรับแต่งโทนการเล่าเรื่องให้เหมาะสมด้วย ChatGPT นอกจากนี้ยังได้รับสรุปที่พร้อมนำเสนอผู้บริหารจาก Gemini ทั้งหมดนี้ภายใน Brain MAX

นอกจากนี้ เนื่องจากมัน ดึงบริบทจากงานและเอกสารใน ClickUp การวิเคราะห์จึงยังคงแม่นยำกับงานของทีมโดยไม่ต้องจัดเรียงใหม่ด้วยตนเอง

นี่คือภาพรวมของวิธีที่ ClickUp Brain MAX รวมงานและเครื่องมือของคุณเข้าด้วยกัน:

ถ่ายโอนการอัปเดตซ้ำๆ ไปยังตัวแทน AI

แม้จะมี ClickUp Brain และ Brain MAX ช่วยลดเวลาค้นหา แต่ความพยายามในแต่ละวันก็ยังคงต้องทุ่มเทไปกับการอัปเดตซ้ำๆ เดิมๆ อยู่มาก

รับบริบททั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp Autopilot Agents
ตอบคำถามในแชทโดยใช้บริบทจากงานและเอกสารผ่าน ClickUp Autopilot Agents

ลองนึกถึงการประชุมเช้าแบบสแตนด์อัพ รายงานประจำสัปดาห์ หรือคำถามในแชทที่ถามซ้ำๆ ว่า "เฮ้ สถานะเป็นอย่างไรบ้าง" มีคนต้องรวบรวมข้อมูล จัดรูปแบบ และแชร์ข้อมูลเหล่านั้น นั่นคือประเภทงานที่ClickUp Autopilot Agentsจะเข้ามาจัดการอย่างเงียบๆ

เลือก ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้ในไม่กี่วินาทีหรือสร้างตัวแทน AI ที่คุณกำหนดเองด้วยทริกเกอร์ เงื่อนไข และคำแนะนำ

ตัวอย่างเช่น เปิดใช้งาน ตัวแทนรายงานประจำสัปดาห์ เพื่อรับสรุปกิจกรรม ความคืบหน้า และความล่าช้าของทีมโดยอัตโนมัติ

การส่งต่องานที่ชัดเจนโดยไม่ต้องเตือนซ้ำ

การส่งต่องานมักหยุดชะงักเพราะการอัปเดตเป็นแบบแมนนวล เมื่อดีลการขายย้ายไปยังสถานะ 'ปิด' ต้องมีใครสักคนคอยแจ้งเตือนฝ่ายการเงิน มอบหมายการปฐมนิเทศ และซิงค์ข้อมูลใน CRM

ClickUp Automationสามารถช่วยคุณได้ที่นี่

ทำให้งานประจำวันของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automation
มอบหมายงานการเริ่มต้นใช้งานโดยอัตโนมัติและอัปเดตเครื่องมือภายนอกเมื่อดีลปิดด้วย ClickUp Automation

ตั้งค่ากฎกำหนดเองแบบ 'ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น, แล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้น' เพื่อกระตุ้นเหตุการณ์บางอย่าง. ดังนั้น, ทันทีที่สถานะเปลี่ยนแปลง, ฝ่ายการเงินจะเห็นงานใบแจ้งหนี้ใหม่, รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานจะถูกสร้างขึ้น, และ Salesforce จะอัปเดตในพื้นหลัง. ตัวแทนขายสามารถดำเนินการไปยังดีลต่อไปได้, มั่นใจว่าเส้นทางของลูกค้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ: ค้นหาข้ามงาน เอกสาร และแอปที่เชื่อมต่อด้วยClickUp Enterprise Searchเพื่อค้นหาคำตอบได้ในไม่กี่วินาที
  • พูดคุยแทนการพิมพ์: ถามคำถามหรือบันทึกโน้ตผ่านการผลิตผลที่เน้นเสียงเป็นอันดับแรกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างด้วย ClickUp Brain MAX
  • ข้ามการจดบันทึกการประชุมด้วยตนเอง: บันทึกการสนทนาด้วยClickUp AI Notetaker จับประเด็นการดำเนินการและแชร์สรุปที่ชัดเจน
  • ขัดเกลาคำพูดของคุณ: ร่างการอัปเดต ปรับโทนเสียง และแก้ไขข้อความที่ไม่ลื่นไหลภายในงานในClickUp Tasksและเอกสารใน ClickUp Docsโดยใช้ ClickUp Brain สำหรับการเขียนและแก้ไข
  • เปลี่ยนการบันทึกให้ชัดเจน: บันทึกการอัปเดตผ่านClickUp Clipsพร้อมถอดความและสรุปโดยใช้ ClickUp Brain
  • ทำให้ไอเดียเป็นรูปธรรมด้วยภาพ: สร้างภาพโดยตรงในClickUp Whiteboardsโดยใช้ ClickUp Brain เพื่อเปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นภาพที่แชร์ได้ระหว่างการระดมสมอง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิว G2นี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:

Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

2. การไหลเวียนของอากาศ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานในสายงานข้อมูลที่ซับซ้อน)

การไหลของอากาศ: ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการการไหลของข้อมูลในท่อส่งพร้อมการสนับสนุนการจัดตารางเวลา
ผ่านทางApache Airflow

Apache Airflow มีต้นกำเนิดจากโครงการภายในของ Airbnb ก่อนที่จะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ข้อมูลที่ซับซ้อน มันทำงานบนปรัชญา 'การกำหนดค่าเป็นโค้ด' ซึ่งหมายความว่าตรรกะของเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณจะอยู่ในไฟล์ Python

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส เติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ทีมต้องการการควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของงาน, กลไกการลองทำใหม่, และตารางการดำเนินการ

DAGs (กราฟแบบมีทิศทางและไม่มีวงจร) ทำหน้าที่เป็นแบบแผนของกระบวนการทำงาน ซึ่ง Airflow จะแปลงให้เป็นไปป์ไลน์ที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการไหลเวียนของอากาศ

  • กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นโค้ด Python โดยใช้ตัวตกแต่งและตัวดำเนินการที่ปรับแต่งได้สำหรับระบบต่างๆ
  • ติดตามการดำเนินการของระบบท่อผ่าน แดชบอร์ดบนเว็บ ที่มีรายละเอียดครบถ้วน พร้อมการมองเห็นในระดับงานและบันทึกข้อมูล
  • ขยายการดำเนินการของงานไปยังโหนดคนงานหลายโหนดโดยใช้ Celery หรือ Kubernetes executors
  • เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, บริการคลาวด์, และ API ผ่านแพ็กเกจผู้ให้บริการมากกว่า 200 ราย รวมถึง AWS, GCP, และ Azure

ข้อจำกัดของการไหลของอากาศ

  • สำหรับงาน AI ที่ต้องการการประมวลผลที่ใช้ GPU อย่างเข้มข้น ตัวประมวลผลเริ่มต้นของ Airflow (เช่น Local หรือ Celery) อาจไม่สามารถจัดการความต้องการด้านการคำนวณเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตั้งค่าต้องใช้ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ทีมขนาดเล็กรับมือไม่ไหว
  • ในขณะที่สามารถเสริมระบบสตรีมมิ่งเช่น Apache Kafka โดยการประมวลผลข้อมูลแบบกลุ่ม แต่ขาดการรองรับแบบเนทีฟสำหรับสายงาน AI ที่ต่อเนื่องและมีความหน่วงต่ำ

การกำหนดราคาการไหลของอากาศ

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวการไหลของอากาศ

  • G2: 4. 4/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Airflow อย่างไรบ้าง?

ตามที่แชร์บน G2:

Apache Airflow มอบความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมในการกำหนด, กำหนดเวลา, และติดตามการทำงานของเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน. แนวทางที่ใช้ DAG เป็นมิตรกับวิศวกรข้อมูล, และระบบนิเวศของผู้ให้บริการที่หลากหลายช่วยให้การผสานรวมกับระบบต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย. ระบบ UI ของมันทำให้การติดตามและแก้ไขข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลว์เป็นเรื่องง่าย, และความสามารถในการปรับขนาดของมันช่วยให้การทำงานราบรื่นแม้กับระบบขนาดใหญ่.

Apache Airflow มอบความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมในการกำหนด, กำหนดเวลา, และติดตามการทำงานของเวิร์กโฟลที่ซับซ้อน. แนวทางที่ใช้ DAG เป็นมิตรกับวิศวกรข้อมูล, และระบบนิเวศของผู้ให้บริการที่หลากหลายช่วยให้การผสานรวมกับระบบต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย. ระบบ UI ของมันทำให้การติดตามและแก้ไขข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลเป็นเรื่องง่าย, และความสามารถในการปรับขนาดของมันช่วยให้การทำงานราบรื่นแม้กับระบบขนาดใหญ่.

3. Kubeflow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการแมชชีนเลิร์นนิง)

Kubeflow: ชุดเครื่องมือ ML สำหรับ Kubernetes ที่ช่วยขยายระบบ AI ด้วยการสร้างโมเดล การฝึกฝน และการให้บริการ
ผ่านทางKubeflow

Google ได้พัฒนา Kubeflow เพื่อปรับเปลี่ยนคลัสเตอร์ Kubernetes ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) โดยแก้ไขปัญหาการทำให้เวิร์กโฟลว์การเรียนรู้ของเครื่องสามารถย้ายไปใช้ได้กับผู้ให้บริการคลาวด์ต่าง ๆ

กรอบการทำงานนี้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมแบบคอนเทนเนอร์ให้เป็นแพลตฟอร์ม ML แบบครบวงจร โดยเน้นเฉพาะ ความสามารถในการทำซ้ำได้และขยายขนาดได้

Kubeflow Pipelines เป็นองค์ประกอบที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการการทำงาน ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ได้โดยใช้ทั้งส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกหรือ SDK

การผสานข้อมูลอย่างไร้รอยต่อกับ Jupyter notebooks ทำให้เครื่องมือนี้โดดเด่นเหนือใคร สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน ML ที่คุ้นเคยกับการพัฒนาแบบ notebook อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kubeflow

  • สร้าง ML pipelines โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวาง หรือ Python SDK พร้อมการบรรจุคอนเทนเนอร์ของคอมโพเนนต์
  • การทดลองเวอร์ชันและแทร็กข้ามการรันหลายครั้งของกระบวนการทำงานโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเมตาอัตโนมัติ
  • ปรับใช้โมเดลโดยตรงไปยังคลัสเตอร์ Kubernetes จากอาร์ติแฟกต์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วผ่านการ ผสานรวม KServe
  • จัดการงานปรับแต่งไฮเปอร์พารามิเตอร์ผ่านเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Katib โดยใช้หลายอัลกอริทึมการค้นหา

ข้อจำกัดของ Kubeflow

  • คุณต้องการการตั้งค่าคลัสเตอร์ Kubernetes ที่มีความแข็งแกร่งเนื่องจากการผสานรวมอย่างลึกซึ้งระหว่างเครื่องมือต่างๆ
  • การมุ่งเน้นไปที่ ML อาจจำกัดความหลากหลายในการใช้งานสำหรับความต้องการในการประสานงานที่กว้างขึ้น

ราคาของ Kubeflow

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Kubeflow

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Kubeflow อย่างไรบ้าง?

ตามการรีวิวของG2:

ฉันชอบความสะดวกในการพกพาของมัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานกับคลัสเตอร์ kubernete ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือในระบบคลาวด์...ในตอนแรกมันยากที่จะตั้งค่า เราต้องรักษาสมาชิกทีมเฉพาะไว้เพื่อทำการตั้งค่า

ฉันชอบความสะดวกในการพกพาของมัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานกับคลัสเตอร์ kubernete ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือในระบบคลาวด์...ตอนแรกการตั้งค่าค่อนข้างยาก เราต้องใช้สมาชิกทีมเฉพาะเพื่อตั้งค่ามัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สายการประกอบของเฮนรี ฟอร์ดในปี 1913 มักถูกพิจารณาว่าเป็น 'ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน' ขนาดใหญ่ครั้งแรก แทนที่จะใช้ซอฟต์แวร์ มันใช้สายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่เพื่อประสานงานระหว่างคนและเครื่องจักร

4. Prefect (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ที่เน้น Python เป็นหลัก)

Prefect: เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานอัตโนมัติ ตรวจสอบ และจัดการสายงานข้อมูลที่ซับซ้อน
ผ่านทางผู้ว่าราชการ

นักพัฒนา Python สมัยใหม่มักพบว่าตัวจัดการแบบดั้งเดิมนั้นมีความยืดหยุ่นน้อยและต้องใช้การกำหนดค่ามากเกินไปสำหรับกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา Prefect แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของนักพัฒนามากกว่าภาระในการกำหนดค่า

แพลตฟอร์มนี้จัดการเวิร์กโฟลว์เสมือนเป็นฟังก์ชัน Python ทั่วไปที่ตกแต่งด้วยตัวตกแต่งโฟลว์และตัวตกแต่งงานของแพลตฟอร์ม

ต่างจากผู้ประสานงานแบบดั้งเดิม Prefect แยกการกำหนดเวิร์กโฟลว์ออกจากโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถ รันเวิร์กโฟลว์เดียวกัน ได้ทั้งในเครื่อง ท้องถิ่น หรือบนคลาวด์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการพัฒนาและการทดสอบ

คุณสมบัติเด่นของหัวหน้าเขต

  • รับโมเดลการดำเนินงานแบบไฮบริดที่เวิร์กโฟลว์สามารถปรับใช้ไปยัง Prefect Cloud ในขณะที่ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
  • จัดการเวิร์กโฟลว์แบบไดนามิกที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามเงื่อนไขขณะทำงานและการดำเนินการงานตามเงื่อนไข
  • ลองทำภารกิจที่ล้มเหลวอีกครั้งด้วยกลยุทธ์การถอยหลังที่สามารถกำหนดค่าได้, ตรรกะการลองทำใหม่แบบกำหนดเอง, และการกู้คืนตามสถานะ
  • ติดตามสุขภาพของกระบวนการทำงานผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนผ่าน Slack, และ แดชบอร์ดสถานะที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของผู้ว่าราชการ

  • การผสานระบบนิเวศของ AI ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์อื่น ๆ
  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ใช่ Python และระบบเก่า

การกำหนดราคาที่เหมาะสม

  • งานอดิเรก: ฟรี
  • เริ่มต้น: 100 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $400/เดือน
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของผู้ดูแล

  • G2: 4. 2/5 (120+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Prefect อย่างไรบ้าง?

อ้างอิงจากการรีวิว G2:

สิ่งที่ทีมของเราชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Prefect คือความง่ายในการแปลงโค้ด Python ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงผ่าน Prefect decorators เราสามารถย้ายเวิร์กโฟลว์ฟังก์ชันบนคลาวด์ของเราไปยัง Prefect ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ไฟล์ yaml สำหรับการปรับใช้แบบ declarative ก็เข้าใจง่าย และเมื่อนำไปใช้กับ CI/CD pipeline ของเราก็ราบรื่นเช่นกัน

สิ่งที่ทีมของเราชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Prefect คือความง่ายในการแปลงโค้ด Python ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงผ่าน Prefect decorators เราสามารถย้ายเวิร์กโฟลว์ฟังก์ชันบนคลาวด์ของเราไปยัง Prefect ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ไฟล์ yaml สำหรับการปรับใช้แบบ declarative ก็เข้าใจง่าย และเมื่อนำไปใช้กับ CI/CD pipeline ของเราก็ทำงานได้อย่างราบรื่น

5. Metaflow (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับขนาดเวิร์กโฟลว์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล)

Metaflow: เฟรมเวิร์กที่สร้างโดย Netflix ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสามารถนำต้นแบบข้อมูลดิบเข้าสู่การผลิตได้
ผ่านทางMetaflow

วิศวกรของ Netflix สร้าง Metaflow ขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถเปลี่ยนจากต้นแบบบนแล็ปท็อปไปสู่ระบบที่ใช้งานจริงได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของ DevOps

ใน แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส นี้ ทุกการรันเวิร์กโฟลว์จะกลายเป็นอาร์ติแฟกต์ที่มีการจัดเวอร์ชัน ระบบจะบันทึกโค้ด ข้อมูล และภาพรวมของสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ วิธีการจัดเวอร์ชันนี้ทำให้การทดลองซ้ำเป็นเรื่องง่าย แม้จะผ่านไปหลายเดือนหลังจากการรันครั้งแรก

การปรับขนาดเกิดขึ้นผ่านตัวตกแต่ง (decorators) ที่จัดการการเปลี่ยนผ่านจากการประมวลผลในเครื่องไปยังอินสแตนซ์บนคลาวด์ได้อย่างราบรื่นด้วยโค้ดเพียงบรรทัดเดียว นอกจากนี้ Metaflow ยังผสานการทำงานกับบริการของ AWS ได้โดยตรง ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Amazon อยู่แล้ว

คุณยังสามารถเลือกที่จะปรับใช้บน Azure, GCP หรือคลัสเตอร์ Kubernetes ที่กำหนดเองได้

คุณสมบัติเด่นของ Metaflow

  • คำนวณขนาดจากเครื่องในท้องถิ่นไปยังอินสแตนซ์บนคลาวด์ด้วยการตกแต่งด้วย @batch หรือ @resources เพียงครั้งเดียว
  • ให้เวอร์ชันทุกการรันของเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ รวมถึงสแนปช็อตของโค้ด, วัตถุข้อมูล, และการติดตามการพึ่งพา
  • กู้คืนเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลวจากจุดใดก็ได้โดยไม่สูญเสียงานที่ทำไปแล้ว โดยใช้ การแคชในระดับขั้นตอน
  • เข้าถึงผลลัพธ์ของเวิร์กโฟลว์ผ่านไคลเอนต์ Python, อินเทอร์เฟซสมุดบันทึกบนเว็บ หรือดึงข้อมูลด้วยโปรแกรม

ข้อจำกัดของ Metaflow

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AWS และผู้ใช้ Python ที่มีการรองรับมัลติคลาวด์อย่างจำกัด
  • ไม่เหมาะสำหรับงานประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือการสตรีมข้อมูล

ราคาเมตาโฟลว์

  • ฟรี

Metaflow คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Metaflow อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Metaflow คือวิธีที่มันทำให้การสร้างและรัน pipeline ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลรู้สึก... เอ่อ ปกติมาก คุณแค่เขียนโค้ด python ธรรมดาโดยไม่ต้องหลงทางในไฟล์คอนฟิกที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป วิธีที่มันจัดการกับการเวอร์ชันข้อมูลและให้คุณสลับไปมาระหว่างการทำงานในเครื่องและบนคลาวด์ได้สะดวกมาก มันเหมือนกับเอา "ความปวดหัวของ devops" ออกไป ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาจริง ๆ ที่คุณกำลังพยายามแก้ไขได้

สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Metaflow คือวิธีที่มันทำให้การสร้างและรัน data science pipelines รู้สึก... เอ่อ ปกติ คุณแค่เขียนโค้ด python ธรรมดาโดยไม่ต้องหลงอยู่ในไฟล์คอนฟิกที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป วิธีที่มันจัดการกับการเวอร์ชันข้อมูลและให้คุณสลับไปมาระหว่างการทำงานในเครื่องและบนคลาวด์ได้สะดวกมาก มันเหมือนกับเอา "ความปวดหัวของ devops" ออกไป ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาจริง ๆ ที่คุณพยายามจะแก้ไขได้

🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่าorchestrationถูกยืมมาจากดนตรี เช่นเดียวกับที่วาทยกรประสานเครื่องดนตรีต่างๆ ให้เป็นเสียงที่กลมกลืน แพลตฟอร์มการประสานงานก็ทำหน้าที่ประสานงานแอปพลิเคชัน, API และเอเจนต์ AI ต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

6. LangChain (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการใช้งาน LLM)

LangChain: เฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่และเวิร์กโฟลว์ AI
ผ่านทางLangChain

การระเบิดของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ได้สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา: การเชื่อมต่อการดำเนินการของ AI หลายอย่างเข้าด้วยกันเป็นแอปพลิเคชันที่มีความสอดคล้องกัน LangChain ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยให้การนามธรรมที่แยกกระบวนการทำงานของ AI ที่ซับซ้อนออกเป็นองค์ประกอบที่สามารถจัดการได้

สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ ช่วยให้สามารถปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ ได้ เช่น แม่แบบคำสั่ง ระบบหน่วยความจำ และการผสานรวมเครื่องมือ

LangChain นำเสนอขั้นตอนการทำงานของ AI แบบหลายขั้นตอน ตั้งแต่การตอบคำถามอย่างง่ายไปจนถึงงานวิจัยที่ซับซ้อน นอกจากนี้ LangGraph ยังขยายไปสู่กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ ซึ่งตัวแทนสามารถทำงานซ้ำและปรับปรุงผลลัพธ์ตามข้อมูลย้อนกลับได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain

  • เชื่อมต่อคำสั่งเรียก LLM หลายครั้งเข้าด้วยกันโดยใช้รูปแบบการทำงานแบบลำดับและแบบขนาน พร้อมด้วยตรรกะการกำหนดเส้นทางที่กำหนดเอง
  • จัดการความจำและบริบทของการสนทนาตลอดการโต้ตอบที่ยาวนานของตัวแทนด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลหลายรูปแบบ
  • สร้างเทมเพลตคำสั่ง AIแบบกำหนดเองที่ปรับตามสถานะของกระบวนการทำงาน, ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน, และตัวแปรตามบริบท
  • แก้ไขข้อบกพร่องในแอปพลิเคชัน LLM โดยใช้ความสามารถในการติดตามและบันทึกข้อมูลในตัว รวมถึง การผสานการทำงานกับ LangSmith monitoring

ข้อจำกัดของ LangChain

  • การพัฒนาอย่างรวดเร็วของพวกเขาอาจทำให้แอปพลิเคชันที่มีอยู่เสียหายระหว่างการอัปเดต
  • การทำงานที่มีภาระหนักเมื่อประสานการเรียกใช้โมเดลหลายรายการตามลำดับ

ราคาของ LangChain

  • นักพัฒนา: เริ่มต้นฟรี (จากนั้นจ่ายตามการใช้งาน)
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $39/เดือน (จากนั้นจ่ายตามการใช้งาน)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ LangChain

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LangChain อย่างไรบ้าง?

โพสต์ในRedditระบุว่า:

Langchain เป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับงานเฉพาะทาง RAG เพราะการเชื่อมต่อแบบ chaining ทำงานได้ดีมาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการแชทบอทที่สามารถเก็บข้อมูลความจำได้ และสำหรับการติดตามข้อมูลในกรณีนี้ langchain มีข้อจำกัด เพราะคุณต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขได้โดยใช้ langgraph เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงมาก

Langchain เป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับงานเฉพาะทาง RAG เพราะการเชื่อมต่อแบบ chaining ทำงานได้ดีมาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการแชทบอทที่สามารถเก็บข้อมูลความจำได้ และสำหรับการติดตามข้อมูลในกรณีนี้ langchain มีข้อจำกัด เพราะคุณต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้ langgraph เพราะมีความยืดหยุ่นสูงมาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ

7. AutoGen (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานตัวแทนสนทนา)

AutoGen: เฟรมเวิร์กสำหรับการสร้างระบบ AI แบบหลายตัวแทนที่ทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมือ
ผ่านทางAutoGen

Microsoft Research ได้พัฒนาเฟรมเวิร์กนี้ขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทน AIสามารถเจรจาหาทางออกและบรรลุฉันทามติผ่านการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ แทนที่จะเป็นลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตัวแทนหลายตัวในระบบ AutoGen สามารถมีบุคลิก ความสามารถ และการเข้าถึงเครื่องมือเฉพาะที่แตกต่างกัน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส รองรับทั้งโหมดที่มีมนุษย์ควบคุมและโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มระดับการทำงานอัตโนมัติได้ตามความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างบันทึกการสนทนาโดยละเอียดที่แสดงวิธีที่ตัวแทนตัดสินใจในแต่ละประเด็น

คุณสมบัติเด่นของ AutoGen

  • เลือกใช้งานระหว่าง AgentChat ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างตัวแทนแบบกำหนดเองของคุณเอง
  • ให้ตัวแทนสามารถวิจารณ์และปรับปรุงงานของกันและกันผ่านการสนทนาซ้ำและการทบทวนโดยเพื่อนร่วมงาน
  • สนับสนุนการแทรกแซงของมนุษย์ในทุกขั้นตอนระหว่างการสนทนาของตัวแทนด้วย จุดอนุมัติ และการควบคุมด้วยตนเอง
  • กำหนดค่าตัวแทนด้วยแบ็กเอนด์ LLM ที่แตกต่างกัน การตั้งค่าอุณหภูมิ และพารามิเตอร์การปรับต้นทุน
  • สร้าง บันทึกการสนทนา อย่างละเอียดสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง, การตรวจสอบย้อนหลัง, และการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ AutoGen

  • การควบคุมพฤติกรรมของตัวแทนที่จำกัดเมื่อการสนทนาเริ่มดำเนินไป
  • ต้องใช้การออกแบบคำแนะนำอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแทนออกนอกประเด็น

ราคาของ AutoGen

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว AutoGen

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รากฐานของการทำงานอัตโนมัติย้อนกลับไปถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (ศตวรรษที่ 18) ธุรกิจเริ่มใช้ระบบกลไก เช่นเครื่องทอผ้าจาการ์ดที่ใช้บัตรเจาะรู เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ระบบเหล่านี้ทำงานบนตรรกะ 'ถ้าเช่นนี้, ก็ทำเช่นนั้น'

8. Workato (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ)

Workato: เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับองค์กรที่เชื่อมต่อแอป ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ด้วยการผสานรวมแบบใช้โค้ดน้อย
ผ่านทางWorkato

Workato จัดการกับการประสานงานจากมุมมองขององค์กร โดยเน้นที่การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทางธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้มี เครื่องมือสร้างสูตรแบบภาพ ที่แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถเข้าใจได้ แต่อย่าเข้าใจผิด นักพัฒนายังคงได้รับความสามารถขั้นสูงเมื่อจำเป็น

ในฐานะเครื่องมือการประสานงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ Workato ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่อัตโนมัติอย่างง่าย ๆ แต่ยังช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างไดนามิก เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก การประมวลผลเอกสารอย่างชาญฉลาด และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ล่วงหน้า กระบวนการทำงานทางธุรกิจจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติที่สามารถจัดการการกู้คืนข้อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติระดับองค์กร เช่น การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท การติดตามการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ทำให้ Workato เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลซึ่งทั้งการกำกับดูแลและการทำงานมีความสำคัญ

คุณสมบัติเด่นของ Workato

  • เชื่อมต่อแอปพลิเคชันธุรกิจมากกว่า 1,000 รายการผ่านตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า, REST APIs และการผสานรวมผ่านเว็บฮุก
  • แปลงข้อมูลระหว่างรูปแบบแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันโดยใช้เครื่องมือแมปปิ้งในตัวและฟังก์ชันสูตร
  • ติดตามกระบวนการทางธุรกิจด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  • ใช้ประโยชน์จากชุมชนขนาดใหญ่ที่มีสูตรสำเร็จให้คุณปรับแต่งเพื่อพัฒนาการทำงานอัตโนมัติใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Workato

  • ความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับตัวจัดการแบบโค้ด
  • การพึ่งพาตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าอาจจำกัดการผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง
  • ค่าใช้จ่ายอาจเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือเมื่อปริมาณงานและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

ราคาของ Workato

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Workato

  • G2: 4. 7/5 (620+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Workato อย่างไรบ้าง?

ตามที่แชร์บน Reddit:

ในฐานะที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสานระบบ ฉันชอบ UI ของ Workato มาก ฉันสามารถเข้าร่วมกับคนที่กำลังสร้างการผสานระบบและเข้าใจอินเทอร์เฟซได้อย่างง่ายดาย

ในฐานะที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสานระบบ ฉันชอบ UI ของ Workato มาก ฉันสามารถเข้าร่วมกับคนที่กำลังสร้างการผสานระบบและเข้าใจอินเทอร์เฟซได้อย่างง่ายดาย

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Workato สำหรับการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์

9. CrewAI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมตัวแทนตามบทบาท)

Crew AI: กรอบการทำงานแบบหลายตัวแทนที่ประสานงานตัวแทน AI เพื่อทำงานร่วมกันในภารกิจที่ซับซ้อนและมีโครงสร้าง
ผ่านทางCrewAI

CrewAI ทำงานเหมือนระบบบริหารโครงการดิจิทัลที่ตัวแทนมีตำแหน่งงาน, ทักษะ, และความสัมพันธ์ในการรายงานที่สะท้อนถึงทีมในโลกจริง

แนวทางตามบทบาท นี้ทำให้การออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าประหลาดใจ นักวิจัยรวบรวมข้อมูล นักวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และนักเขียนจัดทำรายงาน เช่นเดียวกับทีมมนุษย์ กลไกการประสานงานในตัวจะจัดการการมอบหมายงานการติดตามความคืบหน้า และการควบคุมคุณภาพโดยอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มนี้เน้นความร่วมมือที่มีโครงสร้างมากกว่าการสนทนาแบบอิสระ ทำให้ผลลัพธ์มีความคาดการณ์ได้มากกว่าการใช้กรอบการทำงานที่เน้นการสนทนาเพียงอย่างเดียว

คุณสมบัติเด่นของ CrewAI

  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการที่มีหลายหน่วยงานโดยใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการและการติดตามเป้าหมายที่มีอยู่ในตัว
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มคลาวด์หรือติดตั้งในเครื่องเพื่อควบคุมได้มากขึ้น
  • กำหนดลำดับชั้นของตัวแทนที่สะท้อนโครงสร้างการรายงานขององค์กรจริงพร้อมด้วยกระบวนการอนุมัติ
  • สร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างผ่านแม่แบบเฉพาะบทบาท, แนวทางการจัดรูปแบบ, และการตรวจสอบคุณภาพ
  • ติดตามประสิทธิภาพ, ROI, และประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือการสังเกตการณ์ที่ติดตั้งไว้ในตัว

ข้อจำกัดของ CrewAI

  • การกำหนดบทบาทที่เข้มงวดอาจจำกัดวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  • ความยืดหยุ่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรอบการทำงานเชิงสนทนาสำหรับงานสำรวจ
  • ต้องการความรู้ Python บางส่วนสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง

ราคา CrewAI

  • การประสานงาน: โอเพนซอร์ส
  • พื้นฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: 500 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว CrewAI

  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (45+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิกฤตบั๊ก Y2Kทำให้เกิดการเร่งแก้ไขปัญหาทั่วโลก ส่งผลให้มีการอัปเกรดระบบไอทีครั้งใหญ่ การลงทุนเหล่านั้นได้สร้างรากฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละครั้ง แต่ 19% ระบุว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความจริงก็คือ แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นเวลาที่มากขึ้นได้ในระยะยาว

ตัวอย่างเช่น การประหยัดเวลาเพียง 5 นาทีต่อวันจากงานที่ทำซ้ำๆ อาจทำให้ได้เวลากลับคืนมามากกว่า 20 ชั่วโมงในแต่ละไตรมาส ซึ่งเป็นเวลาที่สามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

ด้วย ClickUp การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานเล็กๆ เช่น การกำหนดวันครบกำหนดหรือการติดแท็กเพื่อนร่วมทีม ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที คุณมี AI Agents ในตัวสำหรับสรุปและรายงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Agents ที่กำหนดเองจัดการกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ กลับมาใช้เวลาของคุณอีกครั้ง!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร

10. Orby AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นพบและอัตโนมัติการทำงาน)

Orby AI: เครื่องมือการจัดการแบบออเคสเตรชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชัน
ผ่านทางOrby AI

Orby AI นำเสนอวิธีการจัดการงานประสานงานที่แตกต่างอย่างสดใหม่ โดยใช้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงประสาทสัญลักษณ์ ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Large Action Model (LAM) ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของตนเอง เพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ สิ่งนี้ช่วยระบุงานที่ทำซ้ำและรูปแบบของกระบวนการทำงานที่อาจถูกมองข้ามไปได้

เมื่อมีการค้นพบเวิร์กโฟลว์แล้ว แพลตฟอร์มสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้ทั้งในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและเครื่องมือบนเว็บ

จุดแข็งหลัก ได้แก่ ความน่าเชื่อถือที่สนับสนุนด้วยตรรกะ (ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาพหลอน) ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์พร้อมเหตุผลในแต่ละขั้นตอน และวงจรการให้ข้อเสนอแนะแบบวนซ้ำเพื่อปรับปรุงความแม่นยำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Orby AI

  • อัตโนมัติกระบวนการหลายแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนโดยใช้ Large Action Model (LAM) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ActIO
  • สร้างตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ตามรูปแบบการใช้งานจริง การวิเคราะห์ความถี่ และศักยภาพในการประหยัดเวลา
  • ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่โต้ตอบกับแอปพลิเคชันใด ๆ ผ่านการอัตโนมัติ UI, การเรียก API และการบันทึกหน้าจอ
  • รับรองความปลอดภัยขององค์กรด้วยการเข้าถึงตามบทบาท การเข้ารหัส และการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด
  • ให้เครื่องมือสังเกตการสาธิตหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) และแปลให้เป็นกระบวนการทำงานที่โปร่งใส

ข้อจำกัดของ Orby AI

  • ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการติดตามและวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้
  • การกำหนดราคาเน้นที่องค์กรและไม่เหมาะกับการใช้งานด้วยตนเอง
  • การควบคุมตรรกะการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการงานที่อิงกับโค้ด

ราคาของ Orby AI

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Orby AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

11. IBM watsonx Orchestrate (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ AI ในองค์กร)

IBM watsonx Orchestrate: แพลตฟอร์ม AI สำหรับการอัตโนมัติงานธุรกิจ ออกแบบมาสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มอาวุโส
ผ่านทางIBM

IBM watsonx Orchestrate เชื่อมต่อโมเดล AI แอปพลิเคชัน และแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านการร้องขอด้วยภาษาธรรมชาติ

มันสามารถทำภารกิจทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้ เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้าจากตั๋วการสนับสนุนล่าสุด และการสร้างรายงานสรุป. เมื่อเวลาผ่านไป ระบบจะ ปรับปรุงความเข้าใจในบริบท และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป.

เบื้องหลังการทำงาน แพลตฟอร์มนี้จัดการบริการ AI หลายประเภท การแปลงข้อมูล และการโต้ตอบของแอปพลิเคชันอย่างราบรื่น คุณสมบัติสำหรับองค์กร เช่น การควบคุมความปลอดภัย การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานของ IBM ที่มีอยู่ ทำให้แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ดีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM watsonx Orchestrate

  • เปิดตัวตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงาน หรือ สร้างตัวแทนของคุณเองที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • สร้างระบบนิเวศของตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า ตัวแทนที่ปรับแต่งเอง และตัวแทนจากบุคคลที่สาม พร้อมด้วย การประสานงานแบบหลายตัวแทน
  • ปรับปรุงการอัตโนมัติของงานในอนาคตและลดเวลาการตั้งค่าด้วย AI ที่เรียนรู้ความชอบของผู้ใช้และบริบททางธุรกิจ
  • ดำเนินการงานตามบริบทและในลำดับที่ถูกต้องโดยใช้ทักษะที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง
  • ปรับใช้ตัวแทนได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และคลังโซลูชันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างโดย IBM และพันธมิตร

ข้อจำกัดของ IBM watsonx Orchestrate

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส
  • การพึ่งพาระบบนิเวศของ IBM อาจจำกัดความยืดหยุ่นในการบูรณาการ

IBM watsonx Orchestrate ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $500/เดือน
  • มาตรฐาน: ราคาตามตกลง

IBM watsonx Orchestrate คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 345+ รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง IBM watsonx Orchestrate อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์เกี่ยวกับหุ้น G2:

สิ่งใหม่ที่ฉันชอบเกี่ยวกับ IBM watsonx Orchestrate คือวิธีที่มันทำให้การอัตโนมัติของงานง่ายขึ้นโดยการให้คุณสร้าง "ทักษะ" ผ่านการใช้ภาษาธรรมชาติ มันเป็นมิตรกับผู้ใช้และอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์สามารถอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น อีเมล, ปฏิทิน, และแอปพลิเคชันทางธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด การผสานรวมกับ Watson AI ทำให้มันฉลาดขึ้นและเข้าใจบริบทได้ดีขึ้น

สิ่งใหม่ที่ฉันชอบเกี่ยวกับ IBM watsonx Orchestrate คือวิธีที่มันทำให้การอัตโนมัติของงานง่ายขึ้นโดยการให้คุณสร้าง "ทักษะ" ผ่านการใช้ภาษาธรรมชาติ มันเป็นมิตรกับผู้ใช้และอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาสามารถอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้ข้ามเครื่องมือเช่นอีเมล, ปฏิทิน, และแอปพลิเคชันทางธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด การผสานรวมกับ Watson AI ทำให้มันฉลาดขึ้นและเข้าใจบริบทได้ดีขึ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในยุค 1960sIBM ได้แนะนำเมนเฟรมที่สามารถจัดตารางงานแบบแบตช์ได้ นี่เป็นก้าวแรกสู่การจัดการระบบดิจิทัล ที่ทีมไอทีสามารถบริหารงานหลายพันงานผ่านระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่

12. ZenML (เหมาะที่สุดสำหรับการมาตรฐานของกระบวนการ ML)

ZenML: เฟรมเวิร์ก MLOps ที่ทำให้การสร้าง การปรับใช้ และการจัดการกระบวนการ ML ที่สามารถทำซ้ำได้ง่ายขึ้น
ผ่านทางZenML

ZenML มอบ กรอบการทำงานมาตรฐานสำหรับกระบวนการ ML ที่ยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับเครื่องมือและความต้องการที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้จัดการกับ ML pipelines เป็นซอฟต์แวร์ที่สำคัญ พร้อมด้วยกระบวนการควบคุมเวอร์ชัน การทดสอบ และการปรับใช้

แนวคิดของคลังเก็บอาร์ติแฟกต์ ของ ZenML ช่วยให้มั่นใจว่าอินพุต เอาต์พุต และเมตาดาต้าทั้งหมดของทุกขั้นตอนในไปป์ไลน์จะถูกติดตามและจัดเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ วิธีการที่เป็นระบบนี้ทำให้การทดลองสามารถทำซ้ำได้และตรวจสอบย้อนกลับได้ เปลี่ยนการพัฒนา ML แบบเฉพาะกิจให้กลายเป็นแนวปฏิบัติซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ

คุณสมบัติเด่นของ ZenML

  • ติดตามทุกสิ่งในกระบวนการทำงานของระบบ, รวมถึงข้อมูล, แบบจำลอง, และข้อมูลเมตาอัตโนมัติด้วยการติดตามสายการเชื่อมโยง
  • ปรับใช้ไปป์ไลน์เดียวกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดโดยใช้ การแยกส่วนโครงสร้าง
  • สร้างกราฟลำดับชั้นที่แสดงการไหลของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการในแต่ละรอบการทำงานของระบบ
  • ผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น MLflow, Kubeflow และแพลตฟอร์มคลาวด์ต่างๆ
  • รวมศูนย์การติดตาม, กำหนดโควตา, และการกำกับดูแลในกระบวนการทำงานของ LLM สมัยใหม่และระบบแมชชีนเลิร์นนิงแบบดั้งเดิม

ข้อจำกัดของ ZenML

  • การเพิ่มชั้นนามธรรมเพิ่มเติมอาจทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดซับซ้อนขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานแบบต่อเนื่อง
  • ความซับซ้อนในการผสานรวมจะเพิ่มขึ้นเมื่อเชื่อมต่อเครื่องมือ ML ของบุคคลที่สามหลายตัว

ราคา ZenML

  • Community Edition: ฟรี
  • ZenML Pro: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ZenML

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

13. MLflow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการทดลอง ML)

MLflow: แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สสำหรับการติดตาม, บรรจุ, และPLOY โมเดล ML ทั่วทุกสภาพแวดล้อม
ผ่านทางMLflow

Databricks สร้าง MLflow ขึ้นมาเพื่อจัดการกับผลลัพธ์การทดลองที่กระจัดกระจาย การบรรจุโมเดลที่ไม่สอดคล้องกัน และปัญหาในการปรับใช้ระบบ MLflow จัดระเบียบทุกอย่างให้อยู่รอบการทดลองและการรัน โดยติดตามพารามิเตอร์ เมตริก และอาร์ติแฟกต์โดยอัตโนมัติสำหรับทุกเซสชันการฝึกโมเดล AI

อินเทอร์เฟซจัดการโมเดลตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการผลิต โดยจัดการการควบคุมเวอร์ชัน การจัดเตรียม และการอนุมัติการปรับใช้ได้อย่างราบรื่น

ทะเบียนแบบจำลอง ทำหน้าที่เป็นแคตตาล็อกกลางที่ทีมสามารถค้นหา ประเมินผล และส่งเสริมแบบจำลองต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MLflow

  • ติดตามพารามิเตอร์การทดลอง, ตัวชี้วัด, และเอกสารประกอบโดยอัตโนมัติในระหว่างการพัฒนาแบบจำลองด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบ UI
  • จัดการวงจรชีวิตของโมเดลผ่านรีจิสทรีด้วยการจัดเตรียม, กระบวนการอนุมัติ, และตัวกระตุ้นการPLOYอัตโนมัติ
  • เปรียบเทียบผลการทดลองโดยใช้การนำเสนอภาพในตัว, ความสามารถในการกรอง, และเครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ
  • กำหนดและจัดการจุดสิ้นสุด LLM หลายจุดจากผู้ให้บริการต่าง ๆ ในไฟล์ YAML เดียว
  • ปรับใช้โมเดลไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงบริการคลาวด์ คลาสเซอร์ Kubernetes และอุปกรณ์ขอบเครือข่าย โดยใช้การบริการที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของ MLflow

  • ความสามารถในการประสานงานของเวิร์กโฟลว์ที่จำกัดสำหรับเวิร์กโฟลว์ ML ที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
  • ความท้าทายในการผสานระบบเมื่อทำงานกับเฟรมเวิร์ก ML ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเฉพาะทาง

ราคาของ MLflow

  • Open Source Edition: ฟรี
  • การโฮสต์แบบจัดการด้วย Databricks: ราคาตามความต้องการ

MLflow คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า'การปรับกระบวนการธุรกิจใหม่(BPR)' ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1990 บริษัทต่างๆ เช่น ฟอร์ดและเจเนอรัลอิเล็กทริกเริ่มคิดทบทวนกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ วางรากฐานสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสมัยใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI.

ประโยชน์ของเครื่องมือการประสานงานด้วยปัญญาประดิษฐ์

ทีมที่ใช้งานระบบ AI หลายระบบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประสานงานมากกว่าการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือ AI จัดการงานพื้นฐานเพื่อให้บุคลากรของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ:

  • ลดการทำงานด้วยมือ: ขจัดความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเองระหว่างโมเดล AI ต่าง ๆด้วยการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ AI
  • การไหลของข้อมูลที่ดีขึ้น: ป้องกันสถานการณ์คลาสสิก (ที่น่าหงุดหงิด) ที่โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องของคุณต้องรอข้อมูล ในขณะที่ระบบประมวลผลของคุณกำลังประมวลผลข้อมูลที่ไม่เคยไปถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง
  • การพัฒนา AI ที่รวดเร็วขึ้น: ขจัดปัญหาคอขวดในการปรับใช้ด้วยการจัดการการพึ่งพาโดยอัตโนมัติข้ามภาระงาน AI ที่ซับซ้อน
  • ความคุ้มค่าด้านต้นทุน: หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานในขณะที่ระบบอื่นกำลังสร้างคอขวด

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการจัดการปฏิบัติการ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

วิธีเลือกเครื่องมือการจัดการ AI ที่เหมาะสม

แพลตฟอร์มการจัดการระบบ AIส่วนใหญ่ดูเหมือนกันในตัวอย่างการสาธิต แต่ทำงานแตกต่างกันอย่างมากในสภาพแวดล้อมการผลิต

นี่คือวิธีแยกแยะคำสัญญาทางการตลาดออกจากความเป็นจริง:

  • ประเมินโครงสร้างพื้นฐาน AI ปัจจุบันของคุณ: บันทึกตัวแทนอัตโนมัติ AI ที่มีอยู่, ท่อข้อมูล, และกระบวนการทำงานของ ML อย่างครบถ้วน. สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนต้องการแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อความซับซ้อน
  • ทดสอบความสามารถในการผสานรวม: ดำเนินการทดลองพิสูจน์แนวคิดกับแหล่งข้อมูลที่ยุ่งเหยิงที่สุดและ API ที่เก่าแก่ที่สุดของคุณ เครื่องมือผสานรวม AI ที่สามารถจัดการการเชื่อมต่อที่สะอาดและทันสมัยอาจประสบปัญหาเมื่อใช้งานกับระบบเก่า
  • ประเมินการสนับสนุนหลายเอเจนต์: ทดสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อโมเดล AI ที่แตกต่างกันแข่งขันกันเพื่อใช้ทรัพยากรในช่วงการใช้งานสูงสุด แพลตฟอร์มหลายแห่งจัดการกับเวิร์กโฟลว์แบบลำดับได้ แต่ล้มเหลวเมื่อระบบทำงานพร้อมกัน
  • ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับองค์กร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการ AI สำหรับองค์กรมีบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับ, ความสามารถในการย้อนกลับ, และเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทำงานภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล
  • พิจารณาภาระงาน AI ในอนาคต: วางแผนสำหรับความต้องการในการจัดการ LLM ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีโมเดลใหม่ๆ เกิดขึ้น คุณต้องเลือกใช้ความยืดหยุ่นมากกว่าการผูกติดกับแพลตฟอร์ม AIเฉพาะ

🔍 คุณทราบหรือไม่? 93% ของผู้นำด้านไอทีในองค์กรขนาดใหญ่มีแผนที่จะนำเอเจนต์AI อิสระมาใช้ และเกือบครึ่งหนึ่งได้นำไปใช้แล้ว สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่การประสานงาน AI ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ

อนาคตของการประสานงานด้วยปัญญาประดิษฐ์

การประสานงานด้วย AI กำลังก้าวจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามันกำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใด

การศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าเฟรมเวิร์กถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อตัวแทน AI หลายตัว จัดการงานของพวกเขา และนำทางพวกเขาไปสู่เป้าหมายร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ระบบสามารถร่วมมือกันอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ต้องรวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

ในสาขาต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การประสานงานกำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงผลกระทบของมันแล้ว นักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการอัตโนมัติได้แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มการประสานงานสามารถประสานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แบบจำลอง AI และการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ได้ในเวลาเดียวกัน ผลลัพธ์คือการทดลองที่เร็วขึ้น ข้อผิดพลาดน้อยลง และผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอ

รูปแบบที่คล้ายกันกำลังปรากฏในด้านการเงินและการผลิต ซึ่งการใช้ AI ที่มีการประสานงานกำลังช่วยให้ทีมตัดสินใจได้รวดเร็วและน่าเชื่อถือมากขึ้น

มุมมองอีกประการหนึ่งมาจากแนวคิดเรื่องOrchestrated Distributed Intelligence แนวทางนี้จินตนาการถึงเครือข่ายของระบบ AI ที่สามารถปรับตัวและแบ่งปันบริบทระหว่างงานต่างๆ โดยทำงานร่วมกับมนุษย์ในฐานะพันธมิตรที่ร่วมมือกัน แทนที่จะเป็นเครื่องมือที่แยกจากกัน

🔍 คุณทราบหรือไม่? 95% ขององค์กรยังคงประสบปัญหาด้านการบูรณาการ ซึ่งจำกัดประสิทธิภาพในการนำ AI ไปใช้งาน การบูรณาการยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการบรรลุศักยภาพสูงสุดของ AI ในกระบวนการทำงานขององค์กร

รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วย ClickUp

เมื่อธุรกิจต่างๆ นำ AI มาใช้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรับข้อมูลเชิงลึก พวกเขามักจะลงเอยด้วยโซลูชัน AI หลายตัวโดยไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน การขยายตัวของ AI ที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ยากต่อการควบคุม ปรับปรุง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่ทีมต้องการคือความชัดเจน: สถานที่เดียวที่จะค้นหาคำตอบ ติดตามการอัปเดต และทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้

นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณ ClickUp Brain ดึงข้อมูลเชิงลึกจากงานที่คุณกำลังทำอยู่แล้ว และมอบพลังของ AI สร้างสรรค์ให้คุณในที่ทำงานของคุณ ClickUp Brain MAX ช่วยให้คุณเข้าถึงโมเดล AI หลายตัวโดยไม่สูญเสียบริบท และทำงานโดยไม่ต้องใช้มือ และทั้งหมดนี้ในขณะที่ Autopilot Agents จัดการงานประจำวันและ Automations เร่งการทำงาน

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้ทุกโปรเจกต์ AI/ML ของคุณลงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบอัตโนมัติด้วย AI มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการงานเดียว เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตสเปรดชีต การประสานงานด้วย AI ก้าวไปไกลกว่านั้นโดยเชื่อมโยงงานอัตโนมัติหลายงานและระบบ AI เข้าด้วยกันเพื่อให้ทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการที่ประสานงานกัน

การประสานงานของตัวแทน AI คือการประสานงานอย่างเป็นระบบของตัวแทน AI หลายตัว ซึ่งแต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะ ตัวประสานงานจะจัดการวิธีที่ตัวแทนเหล่านี้โต้ตอบกัน แบ่งปันข้อมูล และทำงานให้สำเร็จเป็นกลุ่ม แทนที่จะทำงานแยกกัน

ใช่ การประสานงานของ AI สามารถลดการขยายตัวของ AI ที่ไม่จำเป็นได้โดยการรวมเครื่องมือและระบบที่กระจัดกระจายไว้ในกรอบการทำงานที่จัดระเบียบไว้เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการทับซ้อนของแพลตฟอร์ม และทำให้การจัดการทุกอย่างจากจุดควบคุมเดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่ต้องการทักษะการเขียนโปรแกรม. หลายแพลตฟอร์มมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย, ฟีเจอร์ลากแล้วปล่อย, และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า. อย่างไรก็ตาม, การปรับแต่งขั้นสูงและการผสานรวมกับระบบที่ซับซ้อนอาจยังต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค.