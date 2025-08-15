11 อันดับเครื่องมือสร้างสเปรดชีตด้วย AI เพื่ออัตโนมัติและวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้น

ไม่ว่าจะรักหรือเกลียด คุณก็คงทำงานโดยไม่มีพวกมันไม่ได้ ใช่แล้ว เรากำลังพูดถึงสเปรดชีต ในฐานะฮีโร่ผู้ไม่ได้รับการยกย่องของการประมวลผลข้อมูล พวกมันช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบที่ช่วยให้ข้อมูลและปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการ แต่การอัปเดตสูตร การจัดรูปแบบตาราง หรือการสร้างแดชบอร์ดใน Excel หรือ Google Sheets ด้วยตนเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากทำ
นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างสเปรดชีตด้วย AI เข้ามามีบทบาท
เครื่องมือเหล่านี้ใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยคุณสร้างสูตร, สร้างตาราง, ทำความสะอาดข้อมูลในสเปรดชีต, และแม้กระทั่งรันคำสั่ง SQL ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว สรุปคือ พวกมันให้คุณ คุย กับสเปรดชีตของคุณแทนที่จะต้องปวดหัวกับมัน
ดังนั้น คุณควรลองอันไหนดี? เราได้คัดเลือกบางส่วนที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โปรแกรมสเปรดชีตตัวแรก VisiCalc เปิดตัวในปี 1979 และถือเป็นการปฏิวัติวงการอย่างมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันความสำเร็จของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัจจุบัน AI สามารถทำงานที่เครื่องมือเหล่านี้เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงให้เสร็จภายในไม่กี่วินาที
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างสเปรดชีต AI?
เครื่องมือสร้างสเปรดชีต AI ที่เหมาะสมควรให้ความรู้สึกเหมือนมีนักวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมใช้งานตามต้องการ ไม่เพียงแต่จะทำงานจัดรูปแบบซ้ำๆ ให้อัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาดอีกด้วย
นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงขณะเลือก:
- การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ: สร้างสูตร, สรุป, หรือตารางโดยการพิมพ์คำสั่งเช่น "วิเคราะห์การสูญเสียลูกค้า" หรือ "คำนวณการเติบโตของรายได้รายเดือน"
- รองรับหลายรูปแบบ: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับไฟล์ Excel, Google Sheets, CSV และแม้กระทั่ง PDF หรือแดชบอร์ด เพื่อการนำเข้าและส่งออกข้อมูลที่ง่ายดาย
- เครื่องมือการแสดงข้อมูลอัจฉริยะ: สร้างแผนภูมิ กราฟ และแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติจากข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ—ไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง
- การผสานรวมกับ SQL: เครื่องมือสเปรดชีต AI ที่เหมาะสมควรรองรับการสืบค้น SQL หรือแปลงภาษาธรรมชาติเป็น SQL ได้ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เชิงลึกและเชิงเทคนิคได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางเทคนิค
- ไลบรารีแม่แบบ: เข้าถึงแม่แบบที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดการโครงการ การจัดทำงบประมาณ การตลาด และอื่นๆ เพื่อประหยัดเวลาในการตั้งค่า
- การทำความสะอาดและจัดโครงสร้างด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: ทำความสะอาดข้อมูลที่ยุ่งเหยิงได้ทันที, ลบข้อมูลซ้ำ, และจัดรูปแบบตารางใหม่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: แชร์, แสดงความคิดเห็น, หรือแก้ไขเอกสารสเปรดชีตพร้อมกันแบบเรียลไทม์กับทีมหรือลูกค้าของคุณ
- การอัตโนมัติของงาน: กำหนดเวลาการรายงาน, การแจ้งเตือน, หรือกระบวนการทำงานที่ใช้ซ้ำได้โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่มีให้ในตัว
👀 คุณรู้หรือไม่?กรอบงาน NL2Formulaเป็นระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ออกแบบมาเพื่อแปลคำถามภาษาทั่วไปให้เป็นสูตรสเปรดชีต มันได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจฟังก์ชันสเปรดชีต 37 ประเภท รวมถึงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตรรกะ การจัดการข้อความ และการดำเนินการทางสถิติ
มันมีความแม่นยำที่น่าทึ่งถึง 91.2% ทำให้เป็นหนึ่งในระบบที่ล้ำหน้าที่สุดในด้านการทำงานอัตโนมัติของสเปรดชีตที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือสเปรดชีต AI ชั้นนำในพริบตา
นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของเครื่องมือสเปรดชีต AI ที่ดีที่สุดในตลาด พร้อมเกณฑ์การตัดสินใจที่สำคัญให้คุณ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์, ทีมการตลาด, และผู้ประกอบการเดี่ยวที่จัดการกับงาน, ข้อมูล, และแดชบอร์ด—ทั้งหมดในที่เดียวด้วยตารางอัจฉริยะและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|แดชบอร์ดและสรุปข้อมูลด้วย AI, ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับงาน, ระบบอัตโนมัติ, มุมมองตาราง, ความช่วยเหลือ AI ตามบริบทของ ClickUp Brain
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เอ็กเซล โค-ไพล็อต
|ทีมที่ทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่, ผู้ใช้ Excel ขั้นสูง, และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ต้องการทำให้การวิเคราะห์เป็นอัตโนมัติและทำความสะอาดสเปรดชีตขนาดใหญ่โดยไม่ต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่
|การเติมสูตรอัตโนมัติ, การสร้างแผนภูมิ, และการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ
|ฟรีพร้อมใบอนุญาต Microsoft 365 Copilot
|GPT Excel
|ฟรีแลนซ์, นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, และผู้ก่อตั้งธุรกิจเดี่ยวที่ต้องการสนทนา Excel เหมือนเพื่อนร่วมทีม และสร้างสูตรที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในสเปรดชีต
|สร้างสูตร, อัตโนมัติงานสเปรดชีต, และข้อมูลเชิงลึกจากโค้ด
|แพ็กเกจพื้นฐานฟรี; แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $6.99 ต่อเดือน
|แถว
|ทีมสตาร์ทอัพ, นักการตลาดเพื่อการเติบโต, และผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูล CRM, ดำเนินการแบบจำลอง, และสร้างแดชบอร์ดที่สวยงาม—ทั้งหมดจากสเปรดชีตที่สามารถทำงานร่วมกันได้เพียงหนึ่งเดียว
|แผ่นงานแบบร่วมมือ, การรวมข้อมูล, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
|Airtable AI
|ทีมออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่ผสานข้อมูลที่มีโครงสร้างเข้ากับความยืดหยุ่น และต้องการกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
|เทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ, และข้อมูลเชิงลึกทางภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน; AI add-on พร้อมแผนทีมหรือสูงกว่า
|สูตรบอท
|ผู้เริ่มต้น, นักเรียน, และเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการเชี่ยวชาญการใช้สเปรดชีตโดยไม่ต้องปวดหัวกับคณิตศาสตร์—เพียงแค่บรรยายและสร้างตรรกะของคุณโดยอัตโนมัติ
|สร้างสูตรที่ซับซ้อน, อัตโนมัติการป้อนข้อมูล
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|บาร์ดีน
|มืออาชีพที่มีงานยุ่ง ผู้ช่วยผู้บริหาร และนักสรรหาบุคลากร กำลังทำงานอัตโนมัติกับงานสเปรดชีตที่ทำซ้ำๆ ด้วยเวิร์กโฟลว์บนเบราว์เซอร์และ AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|อัตโนมัติภารกิจ, ผสาน AI กับ Google Sheets/Excel, และการเชื่อมโยงภารกิจเป็นตาราง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $129 ต่อเดือน
|ชีตไอไอ
|นักทำงานเสริม นักวิจัย และทีมเริ่มต้นที่เปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย GPT สำหรับการรายงานในGoogle Sheets และExcelที่มีประสิทธิภาพ
|คำแนะนำอัจฉริยะ, การทำความสะอาดข้อมูลอัตโนมัติ, และการแสดงผลด้วยแผนภูมิ
|แผนจำกัดฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|Zoho Sheet
|ทีมข้ามสายงานในธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการความรู้สึกแบบสเปรดชีตแบบดั้งเดิมพร้อมการทำงานร่วมกันบนคลาวด์และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI เล็กน้อย
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การทำงานอัตโนมัติของข้อมูล, เทมเพลตในตัว
|แผนฟรีพร้อมคุณสมบัติที่จำเป็น
|อาร์ควายไอ
|ทีมการเงิน, นักวิเคราะห์ FP&A, และผู้เชี่ยวชาญในบทบาทที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากที่กำลังมองหา AI ที่เข้าใจบริบท, เพิ่มการอ้างอิง, และทำความสะอาดเอกสารที่มีตัวเลขจำนวนมาก
|ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, อัตโนมัติการวิเคราะห์, สร้างรายงาน
|ฟรีบน Chrome Web Store
|Gemini สำหรับ Google Sheets
|นักการศึกษา ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ และทีมการตลาดที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของ Sheets ด้วยพลังพิเศษของ AI Gemini ที่ติดตั้งมาในตัว
|อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, แสดงข้อมูลเป็นภาพ, คุณสมบัติขั้นสูงคล้าย Excel
|แผนฟรีพร้อมเครื่องมือ AI พื้นฐาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
เครื่องมือสร้างสเปรดชีตด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานใน Google Sheets จัดการไฟล์ Excel ที่ซับซ้อนหรือสร้างสเปรดชีตและรายงานการจัดการโครงการเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ภายในไม่กี่นาที มาดูคุณสมบัติของเครื่องมือเหล่านี้อย่างละเอียดกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการรายงานแบบเรียลไทม์)
หาก Excel มีญาติที่เจ๋งกว่า เร็วกว่า และเข้าใจ AI ได้ดีกว่า ที่สำคัญยังเข้าใจวิธีการทำงานของรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอย่างแท้จริง มันก็คงจะเป็นClickUp
ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน นำโครงการ เอกสาร และการแชทของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง เร่งประสิทธิภาพด้วย AI และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา การใช้ ClickUp หมายถึงการเปลี่ยนสเปรดชีตจากแหล่งข้อมูลที่ตายแล้วให้กลายเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาและทำงานร่วมกันได้ ซึ่งสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการจริงได้อย่างลงตัว
เริ่มต้นด้วยมุมมองตารางของ ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลโครงการของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย มีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยในสไตล์สเปรดชีตซึ่งทุกงานใน ClickUp(หน่วยงานที่เล็กที่สุดของคุณ) จะเป็นแถว และฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpจะเป็นคอลัมน์ที่แสดงรายละเอียดของงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด งบประมาณ และข้อมูลบริบทอื่นๆ
จุดเด่นของมุมมองนี้คืออะไร? มันช่วยให้คุณตรวจสอบ แก้ไข และอัปเดตข้อมูลโครงการจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ทั้งแบบแมนนวลและด้วยคำสั่ง AI
รองรับการคัดลอก-วาง, ลากเพื่อเติม, ประเภทข้อมูลที่หลากหลาย, ตัวเลือกการกรองและการจัดเรียงหลายรายการ, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นี่คือศูนย์กลางของคุณสำหรับการจัดระเบียบและแก้ไขข้อมูลที่มีโครงสร้าง ในขณะที่ยังคงซิงค์กับงานและโครงการของคุณ
คุณสามารถจัดกลุ่มงานได้ตามคอลัมน์ใดก็ได้ (เช่น สถานะงาน ประเภทงาน ทีมหรือแผนก ฯลฯ) เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และรายงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คอลัมน์แต่ละคอลัมน์สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ได้ตามต้องการ ซ่อน ปรับขนาด หรือจัดเรียงลำดับใหม่ตามความต้องการของทีมคุณ เพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
แล้วการคำนวณล่ะ?ฟิลด์สูตรใน ClickUpเป็นประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการคำนวณได้โดยตรงบนฟิลด์งาน เช่น ตัวเลข วันที่/เวลา หรือผลลัพธ์ของสูตรอื่นๆ ฟิลด์นี้รองรับทั้งสูตรง่ายๆ (การบวก ลบ คูณ หาร) และสูตรขั้นสูงโดยใช้ฟังก์ชันที่มีมาให้หลายสิบตัว (เช่น ตรรกะ วันที่ สายอักขระ คณิตศาสตร์)
- สูตรง่ายๆ: สร้างผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายโดยเลือกสองฟิลด์และตัวดำเนินการ (เช่น เวลาที่ติดตาม × อัตราต่อชั่วโมง)
- สูตรขั้นสูง: ใช้ฟังก์ชันเช่น IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF(), เป็นต้น
ฟิลด์สูตรเหล่านี้สะท้อนคุณสมบัติของสเปรดชีตหลายประการ แต่ภายในบันทึกงาน
หากการสร้างตารางจากศูนย์ดูเป็นเรื่องท้าทาย ClickUpมีเทมเพลตสเปรดชีตเฉพาะทางที่ช่วยให้การติดตามโครงการและการรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตสเปรดชีต ClickUpเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับทีมที่ต้องการติดตามทุกอย่างตั้งแต่เมตริกของแคมเปญไปจนถึงแผนงานผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟล์ Excel ที่ยุ่งยากและจำกัด
คิดถึงมันเหมือนกับแผ่นงาน "ทำทุกอย่าง" ของคุณ: ปรับแต่งคอลัมน์เพื่อเก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุด, ใช้ตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, และเชื่อมโยงทุกเซลล์กับการกระทำ. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลลูกค้า, งบประมาณของทีม, หรือสินค้าคงคลัง, ในขณะที่รักษาการทำงานร่วมกันและอัปเดตอยู่เสมอ.
แล้ว AI ทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ง่ายขึ้นอย่างไร?
ClickUp Brain, ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำงานที่ทรงพลังที่สุดในโลก, เชื่อมต่อทุกโครงการ, เอกสาร, และผู้คนของคุณ. มันผสานคุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบทเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง—ซึ่งทำให้คุณสามารถถามคำถามตามข้อมูลของคุณภายใน ClickUp (และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ) ได้, อัตโนมัติการจัดการโครงการเช่นการแชร์การอัปเดตหรือการย้ายงานผ่านขั้นตอนที่ก้าวหน้า, และสร้างสรุปหรือรายงานทันทีเพื่อการมองเห็น.
ภายในตารางของคุณ คุณสามารถถาม Brain ด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อแนะนำสูตรขั้นสูงสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อน ทำความสะอาดรายการที่ยุ่งเหยิง และแม้กระทั่งสรุปข้อมูลตารางขนาดใหญ่ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือกรณีพิเศษ (เช่น การหารด้วยศูนย์) Brain สามารถแนะนำการแก้ไขหรือเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้ นี่เป็นประโยชน์มากหากคุณกำลังวางแผนสปรินท์ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย หรือจัดการสินค้าคงคลังระหว่างทีมของคุณ
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานและการวิเคราะห์ด้วย AI ด้วยหรือไม่?
ภายในแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มAI Cardsได้ เช่น AI Brain, AI Executive Summary และ AI Project Update ซึ่งใช้ ClickUp Brain ในการประมวลผลข้อมูลสดจากพื้นที่ทำงานและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทได้
โดยการป้อนคำสั่งที่กำหนดเอง คุณสามารถสั่งให้ AI สรุปความสำเร็จที่สำคัญ เน้นขั้นตอนถัดไป หรือระบุความเสี่ยงและอุปสรรคหลักสำหรับโครงการหรือแผนกใดก็ได้
บัตร AI เหล่านี้จะดึงข้อมูลล่าสุดจากงาน ความคิดเห็นและเอกสาร ClickUp ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สรุปผู้บริหาร การอัปเดตโครงการ และการประเมินความเสี่ยงมีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของพื้นที่ทำงานอยู่เสมอ
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประชุมทีมประจำสัปดาห์ การ์ดอัปเดตทีม AI สามารถสรุปสิ่งที่แต่ละสมาชิกทีมได้ทำงานทันที ในขณะที่การ์ดสรุปผู้บริหาร AI จะให้ภาพรวมในระดับสูงเกี่ยวกับสถานะและความคืบหน้าของโครงการ
ผลลัพธ์คือกระบวนการบริหารโครงการที่มีความคล่องตัวและข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและชัดเจนโดยอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐาน
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ ส่วนใหญ่กลับอาจประเมินต่ำไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้เรา 🔥
ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย และสร้างงานย่อยใหม่ AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ถึง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับการคาดการณ์แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แทนที่จะใช้ตารางใน ClickUp เหมือนบันทึกข้อมูลแบบคงที่—คล้ายกับสเปรดชีตที่บันทึกเฉพาะงานที่ทำ—ให้เปิดใช้งาน AI Assign และ AI Prioritize Fields เพื่อเชื่อมต่อตารางเหล่านั้นกับปัจจัยขับเคลื่อนที่แท้จริงและเปลี่ยนแปลงได้ของงานคุณ
👩🏼🦰 AI Assign วิเคราะห์ข้อมูลตารางของคุณ—คำอธิบายงาน, ความสัมพันธ์, ปริมาณงาน, ความสามารถ, การมอบหมายงานในอดีต—เพื่อแนะนำผู้รับมอบหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงานโดยอัตโนมัติ
👀 AI จัดลำดับความสำคัญของการอ่านข้ามคอลัมน์ เช่น กำหนดเวลา ความเร่งด่วน ความพึ่งพา และความพยายามที่คาดการณ์ไว้ จากนั้นกำหนดธงลำดับความสำคัญ เบื้องหลัง AI กำลังประเมินผลกระทบและความเร่งด่วน—เหมือนตัวแทนที่อิงตามประโยชน์สูงสุดที่เพิ่มคุณค่าของงานให้สูงสุดภายใต้ข้อจำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและระบุการพึ่งพาของงานและจุดที่อาจเกิดปัญหาผ่านClickUp Autopilot Agents
- เชื่อมต่องาน เอกสาร และความรู้ของทีมผ่าน ClickUp Brain ผู้จัดการความรู้ AI แบบรวมศูนย์ ช่วยให้สามารถถาม-ตอบแบบมีบริบทและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาในพื้นที่ทำงานด้วยตนเอง
- ลดการบำรุงรักษาสเปรดชีตด้วยตนเองด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติผ่านClickUp Automationsแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานรวมสเปรดชีตและการดำเนินโครงการด้วยการเชื่อมโยงงานสู่ตาราง
- ปรับปรุงการติดตามโครงการ, การอัปเดตสถานะ, และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการทุกขนาดด้วยเทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การรายงานขั้นสูงและคุณสมบัติ AI ที่หลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลังสำหรับการจัดการทีมและโครงการ
ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย, และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การร่วมมือของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana, และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลังสำหรับการจัดการทีมและโครงการ
2. Excel Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติใน Microsoft Excel ดั้งเดิม)
หากเวิร์กโฟลว์ของคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft Excel และคุณต้องการพลัง AI ระดับสูงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม Excel Copilot เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับสูตรที่ซับซ้อนหรือการวิเคราะห์ซ้ำๆ ในไฟล์ Excel ขนาดใหญ่ คำแนะนำที่ชาญฉลาดและการวิเคราะห์ทันทีของ Copilot สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก
ผสานรวมเข้ากับ Microsoft 365 โดยตรง เครื่องมือสร้างสเปรดชีตด้วย AI นี้เปลี่ยนวิธีการที่คุณโต้ตอบกับข้อมูล มันเข้าใจคำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างสูตร วิเคราะห์แนวโน้ม สรุปข้อมูลและแม้กระทั่งสร้างแดชบอร์ด Excel ทั้งหมดโดยอัตโนมัติภายในอินเทอร์เฟซไฟล์ Excel ที่คุณคุ้นเคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Excel Copilot
- ขอให้ Copilot สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ ทำความสะอาดข้อมูล และสรุปข้อมูลในสเปรดชีตเป็นภาษาไทย
- สร้างแดชบอร์ดพร้อมแผนภูมิและกราฟที่สร้างโดยอัตโนมัติ
- ใช้คำสั่งเพื่อรันคำสั่งแบบ SQL ภายในตาราง Excel
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกตามตัวชี้วัดและแนวโน้มที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Excel Copilot
- มีให้บริการเฉพาะกับแผนระดับองค์กรของ Microsoft 365 เท่านั้น
- ไม่รองรับ Google Sheets และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของ Microsoft
ราคาของ Excel Copilot
- ฟรี: รวมอยู่ในแผน Microsoft 365 Copilot
- Copilot Pro: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Excel Copilot
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Excel Copilot อย่างไรบ้าง?
สำหรับฉัน Copilot เป็นเครื่องมือที่ช่วยฉันมากที่สุดใน Excel ความจริงที่ว่าฉันไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับวิธีการแสดงข้อมูลเลยนั้นน่าทึ่งมาก ฉันตั้งตารอที่จะได้ลองใช้ Copilot กับ Python อย่างมาก น่าเสียดายที่ฉันคิดว่ามันยังไม่มีให้บริการทุกที่เพราะฉันยังไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับผม Copilot เป็นเครื่องมือที่ช่วยได้มากที่สุดใน Excel การที่ผมไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพนั้นน่าทึ่งมาก ผมตั้งตารอที่จะได้ลองใช้ Copilot กับ Python อย่างมาก น่าเสียดายที่ผมคิดว่ามันยังไม่มีให้บริการทุกที่ เพราะผมยังไม่สามารถใช้งานได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Excel
3. GPT Excel (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือสเปรดชีตแบบใช้คำสั่ง)
GPT Excel เป็นเครื่องมือสเปรดชีต AI ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานกับข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือจำสูตรที่ซับซ้อน ต่างจากโซลูชันดั้งเดิม GPT Excel เป็นเครื่องมือที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์และสร้างขึ้นบนแนวคิดที่เรียบง่าย: เพียงป้อนคำสั่ง รับสูตร ตาราง หรือแม้แต่ข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานข้าม Excel และ Google Sheets ที่ต้องการทำให้การสร้างสูตรง่ายขึ้น นำเข้าข้อมูล และแปลงข้อมูลในสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงให้เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้าง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่จัดการโครงการหรือนักวิเคราะห์ที่สำรวจข้อมูล GPT Excel สามารถจัดการงานส่วนใหญ่ผ่านภาษาธรรมชาติ ทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GPT Excel
- สร้างสูตร Excel โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
- ใช้งานร่วมกับไฟล์ Excel และ Google Sheets ได้
- สามารถช่วยแปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นตารางที่มีรูปแบบ
- มีเทมเพลตคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับคำสั่ง SQL, แผนภูมิ และการวิเคราะห์ข้อมูล
- เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ สำหรับการแก้ไขสเปรดชีตอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ GPT Excel
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการทำงานอัตโนมัติหนักหรือแดชบอร์ด
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการผสานงาน
ราคา GPT Excel
- ฟรี
- พรีเมียม: $6.99/เดือน
คะแนนและรีวิว GPT Excel
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? สตาร์ทอัพที่ชื่อว่าShortcut (โดย Fundamental Research Labs)ได้ดึงดูดความสนใจด้วยการนำเสนอเครื่องมือที่คล้าย Excel ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI แบบเอเจนต์ที่สามารถสร้างแบบจำลองทางการเงิน (เช่น LBO, DCF) ผ่านภาษาธรรมชาติ—พร้อมความเข้ากันได้อย่างไร้รอยต่อกับ Excel มันถูกอธิบายว่าเป็น "ช่วงเวลาของ ChatGPT สำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงิน"
4. แถว (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน, กระบวนการทำงานในสเปรดชีตที่เน้นเว็บเป็นหลัก)
สร้างขึ้นเป็นแพลตฟอร์มสเปรดชีตสมัยใหม่ Rows ผสานอินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่คุ้นเคยเข้ากับฟีเจอร์อันทรงพลัง เช่น การเชื่อมต่อแบบเนทีฟ การสร้างสูตรด้วย AI แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และแม้แต่กราฟที่ดูสวยงามโดยอัตโนมัติ
ออกแบบมาสำหรับทีม, นักวิเคราะห์, และนักธุรกิจที่ทำงานกับข้อมูลแบบเรียลไทม์, Rows ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการเช่น Google Analytics, Stripe, HubSpot, และอื่น ๆ ได้ Rows ทำให้การวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, การดึงประสิทธิภาพของแคมเปญ, และการแสดงข้อมูลเชิงลึกเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ แม้ไม่มีการติดตั้งส่วนเสริมจากผู้ให้บริการภายนอก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแถว
- สร้างสูตร, ทำความสะอาดข้อมูล, และแปลคำสั่งให้เป็นแผนภูมิโดยใช้ผู้ช่วย AI
- ใช้ตัวเชื่อมต่อ API ที่มีอยู่ในตัวสำหรับคำสั่ง SQL, ข้อมูล CRM หรือการนำเข้าไฟล์ Excel แบบกำหนดเอง
- สร้างแดชบอร์ด กราฟ และรายงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ทำงานร่วมกันบนข้อมูลแบบเรียลไทม์ เหมือนกับที่คุณทำใน Google Sheets
ข้อจำกัดของแถว
- มีเทมเพลตแดชบอร์ดและตัวเลือกการจัดรูปแบบน้อยกว่า Excel หรือ Sheets
- อาจเกินความจำเป็นสำหรับงานข้อมูลขนาดเล็กที่ทำเพียงครั้งเดียว
การกำหนดราคาแบบแถว
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $79/เดือน + $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของแถว
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rows อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
การสร้างตารางจากการนำเข้าข้อมูลของ Excel หรือ Google Sheets นั้นยอดเยี่ยมมาก การสร้างแผนภูมิและภาพประกอบต่างๆ เพียงไม่กี่คลิกและการนำทางในพื้นที่ทำงานของคุณนั้นสมบูรณ์แบบ
การสร้างตารางจากการนำเข้าข้อมูลของ Excel หรือ Google Sheets นั้นยอดเยี่ยมมาก การสร้างแผนภูมิและภาพประกอบด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งและการนำทางในพื้นที่ทำงานของคุณนั้นสมบูรณ์แบบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อทำงานกับเครื่องมือสร้างสเปรดชีตด้วย AI ควรตรวจสอบตรรกะเบื้องหลังสูตรหรือการแสดงผลที่สร้างโดยอัตโนมัติเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญ AI สามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้ แต่บางครั้งอาจแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องได้เช่นกัน นอกจากนี้ การเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังผลลัพธ์ยังช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลของคุณ
5. Airtable AI (เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
ซอฟต์แวร์ไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูลของ Airtable เป็นที่นิยมสำหรับทีมที่จัดการข้อมูลโครงการ ปฏิทินเนื้อหา หรือแผนงานผลิตภัณฑ์
และตอนนี้ด้วย AI ที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงาน Airtable สามารถทำได้มากกว่าแค่จัดเก็บหรือแสดงข้อมูล มันสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม สรุปข้อมูลในฟิลด์ จัดหมวดหมู่เนื้อหา หรือแม้กระทั่งสร้างสูตรตามคำแนะนำของคุณ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากตาราง
คุณไม่ได้แค่ทำงานกับข้อมูลในสเปรดชีตเท่านั้น—คุณกำลังขับเคลื่อนกระบวนการทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ดอัจฉริยะ และแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันด้วยความง่ายดายแบบลากแล้ววาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI สำหรับ Airtable
- สร้าง จัดหมวดหมู่ แปล หรือวิเคราะห์เนื้อหาในระดับเซลล์โดยอิงจากข้อมูลอื่นในตาราง
- วิเคราะห์, ติดแท็ก, หรือตอบสนองต่อข้อมูลที่เข้ามาจากแอปที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- ใช้แอปภาพ, แผนภูมิ, และแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นโดยตรงบนตาราง
- นำเข้าข้อมูลเพียงคลิกเดียวจากไฟล์ Excel หรือฐานข้อมูล Google Sheets
ข้อจำกัดของ AI ใน Airtable
- ฟีเจอร์ AI มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น
- การปรับแต่งมีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานเฉพาะสเปรดชีต
ราคาของ Airtable AI
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวโดย AI ของ Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2900+)
- Capterra: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Airtable ดูเรียบง่ายในเบื้องต้นแต่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ เราสามารถสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยมัน
Airtable ดูเรียบง่ายในเบื้องต้นแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ เราสามารถสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยมัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต Airtable ฟรีสำหรับการจัดการโครงการ
6. สูตรบอท (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสูตรทันทีและการทำความสะอาดข้อมูลในสเปรดชีต)
คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา และ Formula Bot จะเขียนสูตร Excel หรือ Google Sheets ให้คุณ มันสร้าง อธิบาย และทำให้สูตรเป็นอัตโนมัติโดยตรงในสเปรดชีต ทำให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถเข้าถึงได้ ไม่ต้องเจอกับไวยากรณ์ที่ซับซ้อนหรือค้นหาวิธีคำนวณวันทำงานระหว่างสองวันที่ Stack Overflow อีกต่อไป
นอกจากนี้ยังรองรับการค้นหาด้วยคำสั่ง SQL ทำให้ผู้วิเคราะห์สามารถเปลี่ยนระหว่างตรรกะของสเปรดชีตกับตรรกะของฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยไม่พลาดข้อมูลใด ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Formula Bot
- วิเคราะห์และทำความสะอาดข้อมูลด้วยโซลูชันคลิกเดียว
- รับบริการแปลงข้อมูลจาก SQL เป็นสเปรดชีตสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
- แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Excel
- ทำความเข้าใจสูตรแต่ละสูตรผ่านการอธิบายด้วย AI
ข้อจำกัดของบอทสูตร
- ไม่มีสภาพแวดล้อมสเปรดชีตแบบดั้งเดิม—นี่คือเครื่องมือสร้างสูตร ไม่ใช่ซอฟต์แวร์สเปรดชีตAI แบบเต็มรูปแบบ
ราคาของบอทสูตร
- ฟรี: สร้างได้จำนวนจำกัดต่อวัน
- ไม่จำกัด: $15/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- Unlimited Plus: $25/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- ไม่จำกัด Ultra: $35/เดือน คิดค่าบริการรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของบอทสูตร
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Formula Bot อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Formula Bot สร้างสูตรโดยใช้คำสั่งง่าย ๆ. เทมเพลตของมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ในขณะที่คำสั่ง SQL ช่วยให้การวิเคราะห์ธุรกิจง่ายขึ้น.
Formula Bot สร้างสูตรโดยใช้คำสั่งง่าย ๆ เทมเพลตของมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่การค้นหา SQL ช่วยให้การวิเคราะห์ธุรกิจง่ายขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างฐานข้อมูลใน Excel
7. Bardeen (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สเปรดชีตข้ามแอป)
แพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ใช้ AI ของ Bardeen ผสานการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย GPT เข้ากับ Google Sheets และ Excel โดยตรง ช่วยให้คุณสามารถสรุป สร้าง จัดรูปแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI ราวกับว่าเป็นสูตรสเปรดชีตในตัว
ต้องการนำเข้าข้อมูลจากหน้าเว็บไปยัง Google Sheets, แปลงอีเมลเป็นแถว, หรืออัปเดตไฟล์ Excel ของคุณเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มหรือไม่? Bardeen สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยการสั่งงานเพียงครั้งเดียว ด้วยระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด Bardeen เชื่อมต่อสเปรดชีตของคุณกับแอปพลิเคชันนับร้อย แปลงข้อมูลสเปรดชีตให้กลายเป็นกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ที่มีชีวิตชีวา
คุณสมบัติเด่นของบาร์ดิน
- เชื่อมต่อกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพกว่า 70 แอปผ่านส่วนขยาย Chrome ของ Bardeen
- ใช้ AI เพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ
- ใช้ประโยชน์จากตัวแทนเบราว์เซอร์เพื่อโต้ตอบกับหน้าเว็บ
- จัดการและทำงานอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์เครื่องมือหลากหลายข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของบาร์ดิน
- การสร้างระบบอัตโนมัติแบบหลายขั้นตอนมีเส้นทางการเรียนรู้
- มันเน้นน้อยลงในเรื่องการสร้างสูตรหรือคำแนะนำ AI ภายในแผ่นงาน
บาร์ดีน ราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $129/เดือน
- ทีม: $500/เดือน
- องค์กร: 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวบาร์ดีน
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bardeen อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
บาร์ดีนช่วยให้เราลดงานที่ต้องทำด้วยมือลงอย่างมาก ซึ่งเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำให้เสร็จ. ประโยชน์ใหญ่อีกอย่างคือความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม และความง่ายในการตั้งค่า.
บาร์ดีนช่วยให้เราลดงานที่ต้องทำด้วยมือลงอย่างมาก ซึ่งเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำให้เสร็จ. ประโยชน์ใหญ่อีกอย่างคือความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม และความง่ายในการตั้งค่า.
👀 คุณรู้หรือไม่? สเปรดชีต Excel แบบดั้งเดิมสามารถมีแถวได้สูงสุด1,048,576 แถว ในทางตรงกันข้าม ปลั๊กอินบางตัวช่วยให้ Google Sheets สามารถประมวลผลข้อมูลได้ถึง 1 พันล้านแถวในแผ่นงานเดียว
8. SheetAI (เหมาะที่สุดสำหรับคำสั่ง AI ในเซลล์ใน Google Sheets)
SheetAI เป็นส่วนเสริมของ Google Sheets ที่นำโมเดล AI ขั้นสูง—รวมถึง GPT-4, Claude และ Gemini—เข้ามาในสภาพแวดล้อมของสเปรดชีต
ต้องการสร้างสูตร, แก้ไขข้อความ, สรุปแถว, หรือจัดรูปแบบข้อมูลให้ดีขึ้นหรือไม่? เพียงเรียกใช้ '=SHEETAI()' และพิมพ์คำสั่งที่ต้องการ ไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ต้องสลับแท็บ—เพียงแค่สั่งงานโดยตรงในชีตเดียว เหมือนกับการอัปเกรดแดชบอร์ดใน Google Sheetด้วย AI ที่รู้วิธีจัดการงานซ้ำๆ ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SheetAI
- วิเคราะห์, สรุป, และเขียนข้อมูลในสเปรดชีตใหม่โดยใช้ภาษาธรรมชาติ
- ทำความสะอาดชุดข้อมูล, เขียนสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์, หรือสกัดข้อมูลเชิงลึกจากแถว
ข้อจำกัดของ SheetAI
- ใช้งานได้เฉพาะกับ Google Sheets เท่านั้น
- อาจต้องทำการยืนยันตัวตนอีกครั้งหากการเชื่อมต่อกับ GPT ขาดหาย
ราคาของ SheetAI
- ฟรี
- ไม่จำกัดรายเดือน: $20/เดือน
- ไม่จำกัดรายปี: $200/ปี
- จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $29
คะแนนและรีวิวของ SheetAI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแดชบอร์ด Google Sheets
9. Zoho Sheet (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันด้วย AI และการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์)
Zoho Sheet ทำให้สเปรดชีตมีชีวิตชีวาด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะ Zia ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณถามคำถามจากข้อมูล สร้างสูตรทั้งแบบง่ายและซับซ้อน สร้างแผนภูมิ และสร้างแดชบอร์ดที่สวยงาม เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกัน Zoho Sheet ช่วยให้คุณนำเข้าไฟล์ Excel หรือ Google Sheets ผสานรวมได้อย่างราบรื่น และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่มีปัญหาใดๆ
นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ประกอบการและนักวิเคราะห์ที่ต้องการจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การป้อนข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึกด้วย AI โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Sheet
- เพลิดเพลินกับฟีเจอร์ที่ผสานรวมอย่างลงตัว เช่น 'ข้อมูลจากรูปภาพ' ซึ่งสามารถแปลงภาพตารางหรือภาพหน้าจอให้กลายเป็นข้อมูลสเปรดชีตที่แก้ไขได้
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- นำเข้าไฟล์ Excel และ CSV โดยไม่มีปัญหาการจัดรูปแบบ
- แปลภาษาได้มากกว่า 70 ภาษา
- ทำให้การป้อนข้อมูล, การตรวจสอบ, และการอัปเดตเซลล์เป็นอัตโนมัติด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Zoho Sheet
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Sheets
- อาจประสบปัญหาความล่าช้าในการทำงานเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อน
ราคาของ Zoho Sheet
- ฟรี
Zoho Sheet การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Sheet อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ใช้งานง่าย สามารถแชร์ให้ทีมได้ หลาย ๆ คนสามารถเข้าถึงได้พร้อมกัน
ใช้งานง่าย สามารถแชร์ให้ทีมได้ หลาย ๆ คนสามารถเข้าถึงได้พร้อมกัน
10. Arcwise AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Arcwise AI ได้รับการออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ต้องการปรับปรุงและทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลสเปรดชีตที่ซับซ้อนและการจัดการโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติ
มันใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงเพื่อทำให้การประมวลผลข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เพิ่มความแม่นยำ และลดเวลาที่ใช้กับงานประจำ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ และความสามารถในการปรับขนาดทำให้เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด
Arcwise นำเสนอฟีเจอร์การแสดงผลและการวิเคราะห์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งช่วยให้การจัดการสเปรดชีตด้วย AI ง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Arcwise AI
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มโดยอัตโนมัติ
- สร้างสูตรได้อย่างรวดเร็วและแสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบ
- สร้างแดชบอร์ดที่สวยงามเพื่อแสดงตัวชี้วัดหลักและแนวโน้มของข้อมูล
- ผสานการทำงานกับไฟล์ Google Sheets และ Excel เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
- ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานเป็นอัตโนมัติด้วยกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ Arcwise AI
- ไลบรารีเทมเพลตแบบจำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการตั้งค่าการจัดการโครงการอย่างรวดเร็ว
- การใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การกำหนดราคา Arcwise AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Arcwise AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
11. Gemini สำหรับ Google Sheets (ดีที่สุดสำหรับการผสานข้อมูลเชิงลึกจาก AI เข้ากับ Google Sheets โดยตรง)
Gemini สำหรับ Google Sheets ช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึก สร้างข้อความทางเลือกสำหรับรูปภาพ และแม้กระทั่งดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านการค้นหาด้วย AI ทั้งหมดนี้ทำได้จากภายใน Google Sheets คุณสามารถใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ เช่น "ช่วยจัดระเบียบแผนโครงการของฉันเป็นตาราง" เพื่อสร้างตัวติดตาม งบประมาณ รายการงาน และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขหรือแทรกเมนูแบบเลื่อนลง—ทั้งหมดผ่านคำสั่งธรรมชาติ ลดการตั้งค่าด้วยตนเองใน Sheets
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อและการตอบสนองของ AI ที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักการตลาด นักวิเคราะห์ ผู้ประกอบการ และทุกคนที่ต้องการทำให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสเปรดชีตเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเขียนสูตรที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gemini สำหรับ Google Sheets
- สร้างสูตรคำนวณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงการสร้างภาพและการจำแนกประเภทความรู้สึก
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
- วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล เช่น ค่าผิดปกติ ความสัมพันธ์ หรือค่าที่คาดการณ์ในอนาคต และสร้างผลลัพธ์เชิงภาพ เช่น แผนที่ความร้อนและกราฟ
ข้อจำกัดของ Gemini สำหรับ Google Sheets
- จำกัดเฉพาะ Google Sheets ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการสนับสนุนสำหรับแพลตฟอร์มอื่น
- อาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติของ AI ให้เหมาะสมที่สุด
ราคาของ Gemini สำหรับ Google Sheets
- Google AI Pro: $19.99/เดือน
- Google AI Ultra: 249.99 ดอลลาร์/เดือน
Gemini สำหรับ Google Sheets รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Gemini อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2แบ่งปัน:
ฉันชอบวิธีที่ Gemini ผสานเข้ากับแอปพลิเคชันทุกตัวของ Google ได้อย่างราบรื่นและดูเหมือนเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงแชทบอทอีกตัวหนึ่ง มันถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมประจำวันด้วยความง่ายดายยิ่งขึ้น ช่วยให้คิดได้อย่างชัดเจนขึ้น และรักษาความเป็นระเบียบโดยไม่เคยเป็นไปในลักษณะที่เหมือนหุ่นยนต์หรือถูกบังคับ
ฉันชอบวิธีที่ Gemini ผสานเข้ากับแอปพลิเคชันทุกตัวของ Google ได้อย่างราบรื่นและดูเหมือนเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงแชทบอทอีกตัวหนึ่ง มันถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมประจำวันด้วยความง่ายดายยิ่งขึ้น ช่วยให้คิดได้อย่างชัดเจนขึ้น และรักษาความเป็นระเบียบโดยไม่เคยเป็นไปในลักษณะหุ่นยนต์หรือบังคับแต่อย่างใด
จัดการข้อมูล รายงาน และโครงการอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
เครื่องมือสร้างสเปรดชีตด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการข้อมูลของเรา ทำให้การดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือสเปรดชีต AI ส่วนใหญ่เพียงแค่แสดงข้อมูลให้คุณเห็น แต่ ClickUp ช่วยให้คุณดำเนินการกับข้อมูลนั้นได้ ในขณะที่โปรแกรมสเปรดชีตแบบดั้งเดิมเน้นการกรอกข้อมูลในเซลล์และจัดรูปแบบตาราง ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้น—เชื่อมต่อข้อมูลของคุณโดยตรงกับงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้น
- ต้องการติดตามความคืบหน้าหรือไม่? สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงกับงาน
- ต้องการทราบอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานหรือไม่? ใช้รายงานแบบเรียลไทม์ที่อัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินงาน
- ต้องการทำให้การอัปเดตซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติหรือไม่? ตั้งกฎเพียงครั้งเดียวและปล่อยให้ AI จัดการงานที่น่าเบื่อ
ClickUp เปลี่ยนสเปรดชีตแบบคงที่ให้เป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีชีวิตชีวา ทีมของคุณใช้เวลาถึง60% ไปกับการค้นหาและจัดระเบียบข้อมูล ด้วย ClickUp ทีมงานของคุณสามารถใช้เวลาอันมีค่านี้ไปกับการทำงานให้สำเร็จจริง