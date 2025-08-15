Anthropic vs. OpenAI: เครื่องมือ AI ตัวไหนชนะ?

การตัดสินใจที่ผิดพลาดของ AI เพียงครั้งเดียวสามารถทำลายงานที่สะสมมาหลายเดือนได้: กำหนดส่งงานที่พลาด, ผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย, และทีมองค์กรที่ต้องรีบหาทางแก้ไขเนื่องจากมาตรการความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ
ผู้นำด้านเทคโนโลยีต้องการเทคโนโลยี AI ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานจริงโดยไม่สะดุด ผู้นำทางธุรกิจต้องการระบบที่มีความเข้าใจภาษาธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง—AI ที่ทำงานได้จริงในสถานการณ์สำคัญ ไม่ใช่แค่ในวันสาธิตเท่านั้น
Anthropic และ OpenAI ต่างก็ได้พัฒนาโมเดลที่สัญญาว่าจะนำนวัตกรรม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพมาสู่ผู้ใช้ แต่คำสัญญาไม่สามารถปิดการขาย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือขยายธุรกิจได้
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง OpenAI กับ Anthropic กันอย่างละเอียด ไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวเท่านั้น แต่จะเจาะลึกถึงความแตกต่างที่แท้จริงซึ่งสำคัญต่อการสร้าง ขยาย และนำไปใช้งานอย่างรวดเร็ว เราจะเน้นที่โมเดลยอดนิยมที่สุดของพวกเขา ได้แก่ ChatGPT และ Claude
และถ้าคุณจริงจังกับการเลือกบริษัท AI ที่สามารถขับเคลื่อนงานของคุณไปข้างหน้าได้จริง ๆClickUpมีทั้งสมอง และ กำลังพร้อมให้บริการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
Anthropic กับ OpenAI ในมุมมองเปรียบเทียบ
นี่คือการเปรียบเทียบความสามารถระหว่าง Anthropic และ OpenAI:
|คุณสมบัติ
|มนุษยนิยม
|โอเพนเอไอ
|⭐️ โบนัส: ClickUp
|วัตถุประสงค์หลัก
|มุ่งเน้นที่โมเดล AI ที่ปลอดภัย สอดคล้อง และมีจริยธรรม
|ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปสำหรับนักพัฒนาและธุรกิจ
|ดำเนินโครงการ AI ด้วยเอกสาร งานแชท และความรู้ของบริษัทในที่เดียว เพื่อขจัดความสับสนและข้อมูลกระจัดกระจาย
|แนวทางที่ไม่เหมือนใคร
|ระบบ AI ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกที่มีความหลากหลายไม่แพ้ความสามารถในการรับรู้บริบท
|RLHF + การฝึกแบบหลายรูปแบบ—สร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบเสริมแรงและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
|ระบบ AI ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกที่มีความหลากหลายและเข้าใจบริบทได้อย่างลึกซึ้ง
|ความเข้มแข็งของบทสนทนา
|หน่วยความจำแบบหลายรอบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาที่ยาวนานและขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด
|ระบบนิเวศของ ChatGPT รองรับรูปภาพ ไฟล์ ข้อมูลสด และการโต้ตอบแบบไดนามิก
|รับคำตอบที่เข้าใจบริบทและอ้างอิงจากข้อมูลในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
|เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและ API
|API สาธารณะแบบจำกัด (เน้นความน่าเชื่อถือมากกว่าการพัฒนาแบบเปิด)
|API ที่แข็งแกร่งสำหรับ GPT, DALL·E, Codex และอื่น ๆ – เหมาะสำหรับการผสานระบบ AI แบบกำหนดเอง
|เข้าถึง LLM ล่าสุดทั้งหมดจาก Claude ถึง ChatGPT ถึง Gemini ในระบบนิเวศ AI ที่รวมกันไว้อย่างทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
|เป็นที่รู้จักมากที่สุดใน
|ปัญญาประดิษฐ์ตามรัฐธรรมนูญและการวิจัยที่เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
|ความหลากหลายของแบบจำลองและเครื่องมือพัฒนา AI
|การผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติ
|ความสะดวกในการใช้งาน
|อินเทอร์เฟซการแชทแบบง่ายพร้อมการควบคุมที่จำกัด
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการควบคุมที่ยืดหยุ่น
|UI ที่สะอาดตา ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด
|การทำงานเป็นทีม
|กระบวนการทำงานวิจัยเดี่ยวที่มีฟีเจอร์ทีมจำกัด
|เครื่องมือทีมที่ดีขึ้นใน ChatGPT Team และ Enterprise
|เอกสารแบบเรียลไทม์, แชท, และการร่วมมือในงาน
|ความพร้อมในการบูรณาการ
|อิงตาม API, การผสานระบบที่มีอยู่จำกัด
|ระบบนิเวศของ API ที่แข็งแกร่งและการสนับสนุนปลั๊กอิน
|ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Notion, GitHub และอื่นๆ
|เหมาะสำหรับใคร
|นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และทีมที่มุ่งเน้นความปลอดภัย
|นักพัฒนา, สตาร์ทอัพ, และทีมองค์กร
|ผู้นำด้าน AI, ทีมเทคโนโลยี และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่สร้างนวัตกรรมในระดับขนาดใหญ่
อะไรคือแอนโทรปิก?
Anthropic เป็นบริษัทวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ปลอดภัยเชื่อถือได้ และสามารถควบคุมทิศทางได้ ก่อตั้งโดยอดีตพนักงานของ OpenAI ภารกิจของ Anthropic มุ่งเน้นไปที่การปรับให้ AI สอดคล้องกับมนุษย์ (AI alignment) และระบบ AI ที่สามารถควบคุมทิศทางได้ เพื่อให้มั่นใจว่าโมเดลจะประพฤติตัวอย่างคาดการณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือตระกูลโมเดล Claude ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง การสร้างเนื้อหา และกรณีการใช้งานทางธุรกิจที่ต้องการความแม่นยำและความปลอดภัยสูงสุด
ลักษณะทางมานุษยวิทยา
👀 คุณทราบหรือไม่? ระหว่างเดือนตุลาคม 2023 ถึงเดือนพฤษภาคม 2024 คะแนนความโปร่งใสของ Anthropic เพิ่มขึ้นถึง15 คะแนน(แตะที่ 51 จาก 100 คะแนน) นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำให้โมเดลของตนน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ความโปร่งใสเกิดจากการเลือกออกแบบที่ชาญฉลาดซึ่งทำให้ภูมิทัศน์ของ AI ปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น นี่คือวิธีที่ Anthropic สร้าง AI ที่เชื่อถือได้และเหตุผลที่แนวทางของพวกเขามีความโดดเด่น
คุณสมบัติ #1: ปัญญาประดิษฐ์ตามรัฐธรรมนูญ
แทนที่จะพึ่งพาการแก้ไขจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง Anthropic ฝึกโมเดลของตนให้ปฏิบัติตามชุดหลักการทางจริยธรรมที่เขียนไว้ล่วงหน้า วิธีการนี้เรียกว่า Constitutional AI ซึ่งช่วยให้โมเดล Claude มีความสอดคล้องกันในงานที่ซับซ้อน ทำให้ทีมต่างๆสามารถฝึกฝน AI ของตนเองได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
คุณสมบัติ #2: การปรับปรุงการสนทนาแบบหลายรอบ
Claude models ไม่เพียงแต่ตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังจดจำการสนทนา ติดตามรายละเอียด และรักษาประเด็นสำคัญไว้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจที่กำลังสร้างเครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วย AIที่ต้องมีการสนทนาที่ยาวนาน การโต้ตอบกับลูกค้า และกระบวนการทำงานของทีมที่ต้องชัดเจนและตรงประเด็น
คุณสมบัติ #3: ระบบป้องกันความปลอดภัย AI สำหรับองค์กร
Anthropic ทำงานเพื่อตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดของโมเดลตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหาในระดับใหญ่ผ่านการประเมิน LLM ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น พวกเขาปรับแต่งโมเดล Claude ให้คงความแม่นยำ มั่นคง และพร้อมสำหรับการใช้งานจริงในธุรกิจ ตั้งแต่เครื่องมือภายในองค์กรไปจนถึงแอปพลิเคชันที่ลูกค้าใช้งานโดยตรง
Anthropic (Claude) การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีม: $30/เดือน/ผู้ใช้
- แม็กซ์: เริ่มต้นที่ 100 ดอลลาร์ต่อคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
📮ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่จะเป็นอย่างไรหาก AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีการรักษาความปลอดภัยแล้ว?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามประการ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
OpenAI คืออะไร?
OpenAI เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการรับรองว่า AI จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทุกคน ภารกิจของ OpenAI คือการสร้างระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สอดคล้องกับคุณค่าของมนุษย์ และสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ChatGPT ของ OpenAIมีผู้ใช้ถึง 100 ล้านคนได้เร็วกว่าTikTok หรือ Instagram ทำให้เป็นหนึ่งในแอปที่เติบโตเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา!
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลักของ OpenAI ได้แก่ ครอบครัว ChatGPT (GPT-3.5, GPT-4 และรุ่นใหม่ล่าสุด GPT-4o mini, GPT-4.5 และ GPT-o3) รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น DALL·E สำหรับการสร้างภาพ, Codex สำหรับการสร้างโค้ด และ Whisper สำหรับการรู้จำเสียงพูด
คุณสมบัติของ OpenAI
👀 คุณรู้หรือไม่? ณ เดือนเมษายน 2024บริษัทใน Fortune 500 กว่า 90%ใช้เทคโนโลยีของ OpenAI ซึ่งเป็นการยอมรับที่เร็วกว่าช่วงเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต
อัตราการยอมรับนี้บอกทุกอย่างให้คุณทราบแล้ว ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่แบบจำลองของ OpenAI กำลังกลายเป็นเครื่องมือ AI ที่ผู้ใช้ทั่วไปเลือกใช้เป็นค่าเริ่มต้น นี่คือวิธีที่ OpenAI กำลังกำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนี้
คุณสมบัติ #1: ระบบนิเวศของ ChatGPT
ChatGPT อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพียงแชทบอทที่สนุกสนาน แต่ในปัจจุบัน มันได้กลายเป็นระบบนิเวศที่ครบวงจรซึ่งสนับสนุนการประมวลผลภาพ การวิเคราะห์เอกสาร การสร้างโค้ด และเครื่องมือข้อมูลสด ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งธุรกิจและผู้ใช้ทั่วไป หากคุณกำลังพิจารณาแอป AI ที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนการทำงานจริง แพลตฟอร์มแบบหลายรูปแบบของ ChatGPT กำลังกำหนดรูปแบบวิธีที่ทีมต่างๆ ทำงานอัตโนมัติ สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
คุณสมบัติ #2: API และชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
OpenAI's APIs ทำให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงโมเดลทรงพลังเช่น GPT, DALL·E, และ Codex ได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่บอทช่วยเหลือลูกค้าไปจนถึงการออกแบบอัตโนมัติ OpenAI มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นให้กับทีมเพื่อสร้างเครื่องมือนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมักได้รับการปรับปรุงโดยเทคนิค AIที่ใหม่กว่าเช่นการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (reinforcement learning) และการปรับแต่งให้เหมาะสม (fine-tuning) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งระดับองค์กร
ChatGPT Enterprise มอบการควบคุมและความยืดหยุ่นที่ธุรกิจต้องการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ คุณสมบัติด้านความปลอดภัย และตัวเลือกการPLOYแบบส่วนตัวสำหรับบริษัทที่กำลังเปรียบเทียบแพลตฟอร์ม AIที่มีทั้งพลังและความเป็นส่วนตัว OpenAI ช่วยให้การPLOY AI ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมอบการควบคุมข้อมูลที่บอบช้ำ
ราคาของ OpenAI (ChatGPT)
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/ผู้ใช้/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
👀 คุณรู้หรือไม่? ในเดือนพฤศจิกายน 2023 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์
สถาบันความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์ (AI Safety Institute) โดยทั่วไปเป็นองค์กรทางเทคนิคที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับ:
- ดำเนินการประเมินผลอิสระของระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (เช่น การตรวจสอบเพื่อหาการใช้งานในทางที่ผิด ความทนทานต่อข้อผิดพลาด อคติ ความเสี่ยงในการควบคุม ผลกระทบต่อสังคม)
- การวิจัยความปลอดภัยของ AI ที่เป็นรากฐานสำคัญเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI
- การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และหุ้นส่วนระหว่างประเทศ—บนพื้นฐานของความสมัครใจและมีการกำกับดูแล
Anthropic กับ OpenAI: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Anthropic และ OpenAI ต่างนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาสู่การแข่งขัน ตั้งแต่โมเดลการสนทนาที่ปลอดภัยกว่าไปจนถึงวงจรนวัตกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนจากโครงการทดลองไปสู่เครื่องมือทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน การทำความเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยเบื้องหลังแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
มาดูคุณสมบัติที่สำคัญจริงๆ หากคุณกำลังขยายการใช้งาน AI ในธุรกิจของคุณและต้องการให้มันทำงานภายใต้ความกดดัน ไม่ใช่แค่ในทฤษฎี
1. เป็นแบบอย่างและสอดคล้องกัน
Claude ถูกฝึกฝนด้วย AI เชิงรัฐธรรมนูญและออกแบบมาเพื่อปฏิบัติตามชุดข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่เขียนไว้ Claude แสดงพฤติกรรมปฏิเสธที่แข็งแกร่ง มีอาการหลอนต่ำ และมีการแก้ไขตนเองที่ดีขึ้นในคำสั่งที่ซับซ้อน
ผู้นำของ OpenAI ยืนยันว่า GPT ใช้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้ การปรับแต่ง และการกลั่นกรองในหลายชั้นเพื่อกำหนดพฤติกรรม แม้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะให้คำตอบเกินจริงหรือแสดงความมั่นใจมากเกินไปในหัวข้อที่ไม่แน่นอน
🏆 ผู้ชนะ: Anthropic นำในด้านความสอดคล้อง Claude แสดงพฤติกรรมที่ปลอดภัยกว่าอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เหมาะสมกว่าสำหรับกรณีการใช้งานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งความไว้วางใจและความสามารถในการคาดการณ์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
2. การควบคุมและการปรับแต่งสำหรับองค์กร
Claude สามารถใช้งานได้ผ่าน API และการเชื่อมต่อ (Slack, Notion) แต่ไม่มีเครื่องมือการจัดการส่วนกลางหรือการปรับแต่งอย่างเต็มรูปแบบ ยังไม่มีการติดตั้งแบบโฮสต์เองหรือการใช้งานส่วนตัว
ChatGPT Enterprise มีแดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลระบบ, การอนุญาตทีม, อินสแตนซ์ส่วนตัว, และการวิเคราะห์การใช้งาน. สามารถปรับแต่งโมเดลได้ด้วยการปรับแต่งอย่างละเอียดและการฝังตัว.
🏆 ผู้ชนะ: OpenAI ชนะเพราะชุดเครื่องมือสำหรับองค์กรถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว พร้อมการควบคุมอย่างละเอียด การปรับใช้แบบส่วนตัว และการปรับแต่งโมเดล สำหรับทีมที่ใช้ AI ในการดำเนินงานภายในหรือสนับสนุนผลลัพธ์ขนาดใหญ่ OpenAI พร้อมใช้งานมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด
3. ประสบการณ์ของนักพัฒนาและความยืดหยุ่นในการสร้าง
Anthropic นำเสนอ Claude API พร้อม SDK ที่มีน้ำหนักเบาและเน้นความเรียบง่าย มันให้การควบคุมที่ไม่เป็นโมดูลมากนักและมีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาน้อยนอกเหนือจากการรวมขั้นพื้นฐาน
OpenAI มอบแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาอย่างครบวงจร—API สำหรับการแชท, รูปภาพ, โค้ด, และเสียง. รองรับการสร้าง GPT แบบกำหนดเอง, การปรับแต่ง, และการPLOYได้อย่างราบรื่นผ่านแอปพลิเคชันและกระบวนการทำงาน.
🏆 ผู้ชนะ: OpenAI มอบพื้นที่ให้ผู้พัฒนาได้สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ด้วยชุดเครื่องมือแบบครบวงจรของ GPT ทีมงานสามารถพัฒนาจากต้นแบบสู่การผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลถึงขีดจำกัดของแพลตฟอร์ม
Anthropic กับ OpenAI บน Reddit
ข้อมูลย้อนกลับจากโลกจริงมักเปิดเผยรายละเอียดที่คุณจะไม่พบในรายการคุณสมบัติ เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่า Anthropic และ OpenAI ทำงานอย่างไรในกระบวนการทำงานประจำวัน เราได้สำรวจการสนทนาใน Reddit ที่ผู้ใช้แบ่งปันประสบการณ์ตรงของพวกเขา
นี่คือสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้
ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งชื่นชมความสามารถของ Claude ในการจัดการงานที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์ โดยเน้นย้ำจุดแข็งในด้านการสนทนา งานเขียน และการวิเคราะห์ข้อความเชิงลึก
ฉันรัก Opus มาก ฉันใช้มันสำหรับการวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์และรอบคอบ ช่วยให้ฉันคิดผ่านแนวคิดที่ซับซ้อนและการเขียนรูปแบบยาวๆ เมื่อเวอร์ชัน 3.5 ออกมา ฉันหยุดใช้ Opus และเหมือนกับทุกคนที่รู้สึกหงุดหงิดกับประสบการณ์ที่ธรรมดาในฐานะลูกค้าที่จ่ายเงิน ฉันเพิ่งกลับมาใช้ Opus อีกครั้งและจำได้ว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหน
ฉันรัก Opus มาก ฉันใช้มันสำหรับการวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์และรอบคอบ ช่วยให้ฉันคิดผ่านแนวคิดที่ซับซ้อนและการเขียนรูปแบบยาวๆ เมื่อเวอร์ชัน 3.5 ออกมา ฉันหยุดใช้ Opus และเหมือนกับทุกคนที่รู้สึกหงุดหงิดกับประสบการณ์ที่ธรรมดาในฐานะลูกค้าที่จ่ายเงิน เมื่อเร็วๆ นี้ฉันได้กลับมาใช้ Opus อีกครั้งและจำได้ว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหน
อย่างไรก็ตามวิศวกรซอฟต์แวร์ได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าAPI ของ OpenAI ช่วยให้การผสานรวม AI เข้ากับโครงการของพวกเขาเป็นเรื่องง่าย โดยเน้นย้ำถึงการสนับสนุนนักพัฒนาที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มนี้และเส้นทางการเรียนรู้ที่สั้น
API ของ OpenAI ก็เหมือนกับ API อื่น ๆ ดังนั้นจากมุมมองทางเทคนิคแล้ว ไม่ควรมีเส้นโค้งการเรียนรู้เลย ทุกจุดปลายทาง พารามิเตอร์ และตัวอย่างการตอบสนองได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี
API ของ OpenAI ก็เหมือนกับ API อื่น ๆ ดังนั้นจากมุมมองทางเทคนิคแล้ว ไม่ควรมีเส้นโค้งการเรียนรู้เลย ทุกจุดปลายทาง พารามิเตอร์ และตัวอย่างการตอบสนองได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี
ในขณะที่ Anthropic มุ่งเน้นที่แนวทางการใช้จริยธรรมเพื่อสนทนาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและการสนับสนุนการสร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้ OpenAI โดดเด่นด้วยเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ความเหมาะสมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือในการสร้างสรรค์หรือความยืดหยุ่นทางเทคนิค
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Anthropic และ OpenAI
AI กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่การทำงานจริงด้วย AI ยังคงรู้สึกช้าสำหรับหลายทีม การวิจัยเกิดขึ้นในที่หนึ่ง โครงการอยู่ในที่อื่น และเนื้อหาต้องการเครื่องมือที่สามเพื่อเริ่มต้น
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นและลดการแพร่กระจายของ AI
มันนำเอาโมเดล AIหลากหลายรูปแบบมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อขับเคลื่อนการจัดการงาน การสร้างเนื้อหา และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานได้อย่างพร้อมกัน โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนจากการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันถึงห้าตัวเข้าด้วยกัน
ผลลัพธ์คือ? ทีม ได้เวลาคืนมาหนึ่งวันเต็มทุกสัปดาห์และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 86% ในเวลาเดียวกัน!
มาดูกันว่า ClickUp เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าในการสร้างกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างไร
ClickUp's One Up #1: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp AI Project Management
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผน ติดตาม และส่งมอบงานของทีม แต่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมยังคงตามไม่ทัน
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpนำ AI เข้ามาในทุกส่วนของกระบวนการทำงานของคุณ ตั้งแต่การติดตามกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติไปจนถึงการสร้างการอัปเดตและสรุปโครงการโดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเอง นี่คือวิธีที่ทีมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสามารถก้าวทันโดยไม่สูญเสียการควบคุม
📌 นี่คือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นการทำงานของมัน:
ทีมของคุณกำลังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้ คุณเพิ่มงานใน ClickUpชื่อว่า "เปิดตัวการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสาร"
ด้วยการช่วยเหลือจาก AI ที่ฝังอยู่ใน ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสร้างงานย่อยด้วยตนเองอีกต่อไป ดูการทำงานอัตโนมัติในการสร้างขั้นตอนสำคัญ เช่น การกำหนดขอบเขตความต้องการ การส่งมอบงานออกแบบ การออกตั๋วสำหรับทีมพัฒนา การทดสอบ และการปรับใช้ จากนั้นเลือกเฉพาะงานย่อยที่คุณต้องการให้สร้างและนำเข้าสู่ระบบของคุณได้ในคลิกเดียว
เมื่องานเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการโครงการของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานAI Assign และ AI Prioritize Custom Fieldsใน ClickUp ได้ คุณได้ตั้งค่าไว้แล้วด้วยคำสั่งเช่น:
- หากคำอธิบายมีคำว่า 'บั๊กเร่งด่วน' ให้ทำเครื่องหมายเป็นลำดับความสำคัญสูง
- "มอบหมายงานที่มี การออกแบบ ในชื่อเรื่องให้กับ Akash" (หัวหน้า UX ของคุณ)
ดูขณะที่ AI ใส่ธงความสำคัญและเจ้าของงานโดยอัตโนมัติ และอัปเดตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น ภายในกลางสัปดาห์ งานจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และมุ่งเน้น
อย่างไรก็ตาม ลองดูวิดีโอนี้เพื่อตั้งค่า AI Assign และ AI Prioritize:
ในทุกช่วงเวลา คุณสามารถดูAI Cardsจากแดชบอร์ด ClickUp ของคุณเพื่อรับการอัปเดตโดยไม่ต้องวิเคราะห์ตัวเลขและกราฟ:
- บัตรสรุปงาน AI ที่สรุปสิ่งที่ได้ทำไปแล้วในสัปดาห์นี้และสิ่งที่ต้องทำต่อไป โดยแยกตามบุคคล
- บัตรอัปเดตโครงการ AI ที่ให้สถานะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้า, อุปสรรค, และขั้นตอนต่อไป
- บัตรถาม AI แบบกำหนดเองที่คุณถามว่า: "อะไรคือความเสี่ยงหลักที่ทำให้สปรินต์นี้ล่าช้า?" และ ClickUp AI ตอบจากบริบทของพื้นที่ทำงาน
บัตรเหล่านี้มีความเคลื่อนไหว. เมื่อภารกิจเปลี่ยนแปลง, สถานะอัปเดต, หรืออุปสรรคเกิดขึ้น, แผงควบคุมของคุณจะสะท้อนให้เห็นทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขแผงควบคุมด้วยตนเอง.
ในขณะเดียวกัน ทีมของคุณจะได้รับการอัปเดตประจำวันโดยไม่ต้องถามซ้ำ: AI Team StandUp จะรวบรวมกิจกรรมของแต่ละคนเป็นสรุปที่เรียบร้อย ช่วยขจัดความยุ่งยากในการเขียนอัปเดต
เมื่อวันศุกร์มาถึง การบันทึกหน้าจอของคุณ หรือที่เรียกว่า ClickUp Clips หรือบันทึกเสียง จะถูกถอดความและสรุปโดยอัตโนมัติเป็นรายการดำเนินการและข้อตัดสินใจที่กระชับโดย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp
ClickUp's One Up #2: เร่งความเร็วในการทำงานประจำวันด้วย ClickUp Brain, Brain MAX และ Talk to Text
ทีมที่ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เพียงแค่ทดลองเท่านั้น พวกเขายังสามารถส่งมอบงานได้เร็วขึ้นโดยใช้แรงงานคนน้อยลง
ClickUp Brainช่วยให้ทีมของคุณกำจัดงานที่ไร้ประโยชน์ ลดการสลับบริบท และทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องกระโดดไปมาระหว่างแอป AI มากมาย ให้คุณใช้ ChatGPT, Claude, Gemini (และอื่นๆ อีกมากมาย) ทั้งหมดนี้สลับใช้งานได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียว เพื่อให้คุณเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ GPT‑4o สำหรับการให้เหตุผลที่ละเอียดอ่อน สลับไปใช้ Claude สำหรับงานที่ต้องใช้บริบทยาว หรือพึ่งพา Gemini เมื่อคุณต้องการความเร็วหรือการทดลอง
ด้วยClickUp Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ คุณสามารถรวมเวิร์กสเปซและ LLMs ไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่าง ChatGPT แท็บ ClickUp หรือเครื่องมือ AI อื่นๆ อีกต่อไป
ขอบคุณTalk to Text ใน Brain MAX ที่คุณสามารถ พูด งานของคุณให้เกิดขึ้นจริงได้:
- กำหนดแผนสปรินต์ อีเมล หรือบันทึกการประชุมแบบยืนของคุณลงใน Brain MAX—ระบบจะถอดความ แก้ไข และจัดรูปแบบให้เป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ พร้อมการกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานด้วย @mentions และลิงก์ไปยังงานหรือเอกสารใน ClickUp ที่ถูกต้อง
- คุณพูด, AI ทำตาม. เร็วกว่าพิมพ์ถึง 4 เท่า
- เนื่องจาก Brain Max ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับแอปต่าง ๆ ของคุณ คุณสามารถถามได้: "การประชาสัมพันธ์สำหรับหน้างานได้รวมเข้าด้วยกันหรือยัง?" หรือ "ไฟล์ Figma ใดที่เชื่อมโยงกับงานนี้?" และได้รับคำตอบที่เข้าใจบริบททันที
ตั้งแต่การเขียนร่างแรกไปจนถึงการสรุปบันทึกและการเริ่มต้นงานใหม่ ทำให้การทำงานในแต่ละวันรู้สึกง่ายดาย คุณสามารถใช้เทมเพลตคำสั่ง AIของ ClickUp เพื่อทำให้การสร้างเนื้อหา อีเมล และการตั้งค่างานที่ทำซ้ำเป็นไปโดยอัตโนมัติ
🗣️ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp AI ว่าอย่างไร:
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ClickUp Brain เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง AI ที่ฝังอยู่ในระบบสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมน้อยลง
ClickUp Brain เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง AI ที่ฝังอยู่ในระบบสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ ได้มากขึ้น
📮ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
ClickUp's One Up #3: ทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วย ClickUp Automations และ Autopilot Agents
AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของลูกค้า และทีมที่ทำการอัตโนมัติตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำงานได้เร็วขึ้นและมีข้อผิดพลาดน้อยลง ClickUp Automationsใช้ AI ในการจัดการการส่งต่องาน การติดตามลูกค้า และการอัปเดตภายในองค์กร ไม่มีการไล่ตามการอัปเดตสถานะหรือการจำการมอบหมายงานอีกต่อไป ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
- สร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย—ไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อนหรือเขียนโค้ด
- มอบหมายงานแบบไดนามิกตามตัวกระตุ้น เช่น แบบฟอร์มหรือวันที่ครบกำหนด
- ส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะงานหรือการส่งแบบฟอร์ม
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งงานของลูกค้าและลดขั้นตอนการตั้งค่า
- ตรวจสอบและปรับแต่งกระบวนการอัตโนมัติด้วยบันทึกการตรวจสอบที่โปร่งใส
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Autopilot Agentsเมื่อคุณต้องการให้ AI ตัดสินใจ แทน คุณ ไม่ใช่แค่ทำตามกฎเท่านั้น
ในขณะที่ ClickUp Automations เหมาะสำหรับการดำเนินการที่คาดการณ์ได้และอิงตามเงื่อนไข (เช่น "เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น ให้ย้ายงานไปยังที่เก็บถาวร") Autopilot Agents ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง พวกมันประเมินบริบท ปรับตัวตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน เช่น:
"ทุกวันศุกร์ สรุปกิจกรรมของสัปดาห์นี้ ระบุงานที่ล่าช้า และมอบหมายงานติดตามผลตามลำดับความสำคัญ"
พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตรรกะ IF/THEN เท่านั้น พวกเขาคิด จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการเหมือนกับเพื่อนร่วมทีม และด้วยการปรับแต่ง คุณสามารถพัฒนา AI Agents สำหรับรายงานประจำ การจัดเส้นทางงาน หรือลำดับการติดตามผลที่คุณไม่ต้องการดูแลเอง!
ClickUp's One Up #4: สร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันด้วย ClickUp Docs
เอกสารคือจุดเริ่มต้นของไอเดีย แต่ไม่ควรเป็นจุดที่แรงขับเคลื่อนหยุดชะงัก ClickUp Docs เปลี่ยนเนื้อหาแบบคงที่ให้เป็นพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันได้ พร้อม AI ที่ช่วยทีมเขียน จัดระเบียบ และลงมือทำ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือสูญเสียบริบท
ClickUp Docsยังช่วยให้การสร้างอัปเดต การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ และการเชื่อมโยงงานต่างๆ ทำได้ง่ายในเวลาจริง ทำให้โครงการ บุคลากร และเนื้อหาอยู่ในหน้าเดียวกัน
- แก้ไขเอกสารร่วมกันพร้อมการทำงานแบบเรียลไทม์และคำแนะนำอัจฉริยะ
- เปลี่ยนไฮไลต์ให้กลายเป็นงานที่เชื่อมโยงโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ใช้หน้าและเทมเพลตแบบซ้อนกันเพื่อจัดระเบียบตามหัวข้อหรือทีม
- เพิ่มงาน, ตาราง, การฝัง, และวิดเจ็ตเพื่อบริบทที่สมบูรณ์
- ตั้งค่าสิทธิ์เพื่อควบคุมการมองเห็นและแบ่งปันอย่างปลอดภัย
🗣️ สิ่งที่ Julien C. นักออกแบบ กล่าวถึง ClickUp Docs:
ฉันต้องการบล็อกเพื่อเขียนทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp พวกเขามีทุกอย่าง: งาน (ในมุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแผนที่, ฯลฯ), เอกสาร, IA, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ...คุณสามารถแชร์ลิงก์สาธารณะของงานหรือเอกสารได้
ฉันต้องการบล็อกเพื่อเขียนทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp พวกเขามีทุกอย่าง: งาน (ในมุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแผนที่, ฯลฯ), เอกสาร, IA, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ...คุณสามารถแชร์ลิงก์สาธารณะของงานหรือเอกสารได้
ClickUp's One Up #5: รวมศูนย์การสนทนาด้วย ClickUp Chat
👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp พบว่า83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
การส่งข้อความไปมาไม่ควรทำให้การทำงานของคุณช้าลงClickUp Chatนำการสนทนาแบบเรียลไทม์เข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้ทีมสามารถถาม ตัดสินใจ และดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือสูญเสียบริบท
ด้วยคุณสมบัติ AI ที่ผสานรวมไว้ ClickUp Chat ช่วยให้คุณสรุปหัวข้อ, แยกขั้นตอนต่อไป, และสร้างงานได้ทันที ทำให้ความคิดและการดำเนินการอยู่ในที่เดียวกัน
- พูดคุยในที่เดียวที่ทุกคนทำงาน—ไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป
- สร้างรายการการกระทำได้โดยตรงจากข้อความใด ๆ ได้เพียงคลิกเดียว
- สรุปหัวข้อที่ยาวด้วย AI เพื่อให้ได้ใจความอย่างรวดเร็ว
- ใช้แชทบอทเพื่อทำให้การตอบกลับมาตรฐานเป็นอัตโนมัติหรือกระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์
- จัดระเบียบการสนทนาตามทีม โครงการ หรือหัวข้อ เพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
🗣️ นี่คือสิ่งที่ Thymen O. เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp Chat:
ฟีเจอร์แชทแบบบูรณาการยังช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฉันใช้ ClickUp ทุกวัน นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ยังช่วยประหยัดเวลาของฉันไปได้มากในงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ
ฟีเจอร์แชทแบบบูรณาการยังช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฉันใช้ ClickUp ทุกวัน นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ยังช่วยประหยัดเวลาของฉันไปได้มากในงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ
เปรียบเทียบโมเดลได้ตามต้องการ—แล้วสร้างด้วย ClickUp
การเลือกระหว่าง Anthropic และ OpenAI ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด—การปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมาย, ความเร็วในการสร้างนวัตกรรม, การสนับสนุนองค์กร, หรือความปลอดภัย ทั้งสองต่างผลักดันขอบเขตในวิธีที่แตกต่างกัน และการเลือกที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญของคุณ
แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องก้าวจากการประเมินไปสู่การลงมือปฏิบัติ คุณจะต้องมีพื้นที่สำหรับวางแผน เขียน ดำเนินการ และขยายงานด้าน AI ของคุณ นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท
ด้วย AI ในตัว, เอกสาร, แชท, และการจัดการงาน—ทั้งหมดในที่เดียว—ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนโมเดลที่ยอดเยี่ยมให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเลือกระหว่าง OpenAI และ Anthropic เพราะ ClickUp มีให้คุณทั้งสองอยู่แล้ว
สมัครใช้ ClickUpและนำโครงการ ทีม และกระบวนการทำงานของคุณมารวมไว้ในพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว