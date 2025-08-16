เทมเพลตสคริปต์วิดีโอฟรีสำหรับการตลาด, YouTube และการฝึกอบรม

บางวัน ความคิดก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง: ประโยคเปิดที่ทรงพลัง, การเรียกร้องให้กระทำที่เฉียบคม, ทุกอย่างครบถ้วน
วันอื่นๆ? มีแค่คุณ เคอร์เซอร์ที่กระพริบ และโครงร่างที่ปฏิเสธจะกลายเป็นรูปร่าง
หากคุณเคยพบว่าตัวเองติดอยู่ในช่วงกลาง ๆ ที่แปลก ๆ รู้ว่าคุณต้องการจะพูดอะไรแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี คุณไม่ได้อยู่คนเดียว!
นั่นคือจุดที่แม่แบบสคริปต์ที่ดีสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง มันทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ให้ข้อความของคุณโดดเด่นและชัดเจนในทุกฉาก
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงเทมเพลตสคริปต์วิดีโอฟรีที่ดีที่สุด
เทมเพลตสคริปต์วิดีโอคืออะไร?
เทมเพลตสคริปต์วิดีโอช่วยให้แนวคิดของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนและช่วยให้คุณสื่อสารข้อความได้อย่างถูกต้องระหว่างการบันทึก ด้วยโครงร่างสคริปต์วิดีโอที่มั่นคง คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งความจำหรือด้นสดระหว่างดำเนินการ
เทมเพลตเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าจะวางข้อความของคุณไว้ที่ไหน ควรนำเสนอภาพประกอบเมื่อใด และควรสรุปอย่างไรให้ติดหูติดใจ ทุกส่วนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน ทำให้การนำเสนอของคุณคมชัดตั้งแต่ต้นจนจบ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิดีโอการตลาด วางแผนวิดีโอในอนาคตสำหรับแคมเปญ หรือเพียงแค่พยายามจัดระเบียบความคิดของคุณ การมีแม่แบบสคริปต์อยู่ในมือจะทำให้กระบวนการเร็วขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น
เทมเพลตสคริปต์วิดีโอที่ดีที่สุดในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตสคริปต์พอดแคสต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|คำแนะนำสำหรับแต่ละส่วน, หมายเหตุจากผู้สนับสนุน, การทำงานร่วมกัน, การเชื่อมโยงงาน
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตโครงร่างพอดแคสต์ว่างเปล่าของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|งานย่อย, การติดตามผู้เยี่ยมชม/บันทึก, การแนบสคริปต์
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการเขียนเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, หน้าย่อย, การเขียนด้วย AI, รูปแบบที่มีโครงสร้าง
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตวางแผนเนื้อหา YouTube ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามท่อส่ง, สรุปงานสร้างสรรค์, การทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ด
|ClickUp บอร์ด, รายการ, กระดานไวท์บอร์ด
|คำแนะนำสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับการสร้างแบบฟอร์ม
|รับเทมเพลตฟรี
|200+ คำถาม, สามารถปรับแต่งได้, สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตการผลิตวิดีโอ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มุมมองโครงการ/บอร์ด/ปฏิทิน, การจัดการสินทรัพย์, การเชื่อมโยงแคมเปญ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การมอบหมายบทบาท, ข้อเสนอแนะ, ฟิลด์ของสินทรัพย์, รายการตรวจสอบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตสตอรีบอร์ด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การแมปฉากภาพ, กล่องการกระทำ/บทสนทนา/เสียง
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจัดตารางเวลา, การเชื่อมโยงสินทรัพย์, การติดตามความคืบหน้า
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ
|เทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สถานะที่กำหนดเอง, การมอบหมายงาน, มุมมองแผนงาน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|แม่แบบแนวทางการเขียน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|น้ำเสียงของแบรนด์, ไวยากรณ์/รูปแบบ, ความชัดเจน, ความสม่ำเสมอ
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลต SOP สำหรับการสร้างเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บทบาท, การติดตามการแก้ไข, วิดีโอฝัง, คำถามที่พบบ่อย
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตสคริปต์วิดีโอโดย Canva
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การวางแผนฉากต่อฉาก, การทำงานร่วมกัน, เอกสารแก้ไขได้
|Canva Doc
|เทมเพลตสคริปต์วิดีโอโดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|โครงสร้าง, ส่วนของฉาก/บทสนทนา/สัญญาณ, การปรับแต่งแบรนด์
|เทมเพลต.เน็ตเอกสาร
|เทมเพลตสคริปต์วิดีโอสำหรับช่อง YouTube โดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บทนำ/เนื้อหา/บทสรุป, โทนเสียงของแบรนด์, หมายเหตุการผลิต
|เทมเพลต.เน็ตเอกสาร
|เทมเพลตสคริปต์วิดีโอโดย Backlinko
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สูตร 4 ส่วน โครงสร้างที่โน้มน้าวใจ เน้นการตลาด
|Google Doc
|เทมเพลตสคริปต์วิดีโอโดย HubSpot
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การกำกับภาพ/เสียง ปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันเป็นทีม
|HubSpot Doc
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบร่างวิดีโอที่ดี?
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตสคริปต์วิดีโอ:
- โครงสร้างที่ชัดเจน: แม่แบบควรช่วยแบ่งเนื้อหาวิดีโอของคุณออกเป็นส่วนๆ ที่จัดการได้ง่าย เพื่อให้ข้อความของคุณถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ และไม่รวมคำที่ไม่จำเป็น
- การตระหนักถึงผู้ชม: แม่แบบสคริปต์วิดีโอที่ดีจะคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่เสมอ ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่พวกเขาเข้าใจ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา
- รูปแบบที่ยืดหยุ่น: เทมเพลตของคุณควรใช้งานได้กับเนื้อหาวิดีโอหลากหลายประเภทตั้งแต่วิดีโออธิบายไปจนถึงวิดีโอองค์กร โดยไม่จำกัดการใช้งาน
- การวางแผนภาพ: แม่แบบที่ดีที่สุดจะเว้นพื้นที่สำหรับองค์ประกอบภาพ กราฟิกบนหน้าจอ สัญญาณ และจุดเปลี่ยนฉาก เพื่อให้การผลิตราบรื่นและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ส่วนการกระตุ้น: เทมเพลตที่ดีควรมีคำแนะนำ คำแนะนำทีละขั้นตอน และเคล็ดลับการเขียนบทวิดีโอที่ช่วยกระตุ้นให้คุณคิดลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูดและวิธีการพูด
- ฟีเจอร์เสริมอัจฉริยะ: เทมเพลตที่ดีที่สุดจะมาพร้อมกับเครื่องมือในตัว เช่นการสร้างโครงร่าง พื้นที่สำหรับบันทึก SEO หรือไอเดียปรับใช้ใหม่และแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับปฏิทินเนื้อหา ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้วิดีโอของคุณสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้น
แม่แบบสคริปต์วิดีโอที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะยกระดับการสร้างเนื้อหาของคุณไปอีกขั้นหรือยัง?
ClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน มีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย! นี่คือเทมเพลตสคริปต์วิดีโอฟรีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ:
1. แม่แบบสคริปต์พอดแคสต์ ClickUp
หากคุณเคยกดบันทึกแล้วเกิดอาการคิดไม่ออกทันที แบบนี้เหมาะสำหรับคุณเลย!เทมเพลตสคริปต์พอดแคสต์ของ ClickUpจะช่วยให้ตอนพอดแคสต์ของคุณมีแนวทางที่เชื่อถือได้ เพื่อไม่ให้คุณติดขัดกลางประโยคหรือลืมแนะนำสปอนเซอร์สำคัญ
ตั้งแต่บทนำจนถึงบทสรุป ทุกส่วนถูกวางแผนไว้อย่างชัดเจน พร้อมคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อกระตุ้นให้คุณเริ่มเขียน
เนื่องจากอยู่ในClickUp Docs ทุกอย่างจึงอยู่ในที่ที่ทีมของคุณทำงานอยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการแก้ไข แสดงความคิดเห็น หรืออัปเดตก่อนที่พนักงานใหม่จะเข้าร่วม
คุณสามารถมอบหมายงาน, ติดแท็กผู้ช่วยของคุณ, ทิ้งความคิดเห็น, และแม้กระทั่งเชื่อมโยงเอกสารนี้กับกระบวนการผลิตหรือปฏิทินของคุณได้ ทำให้การวางแผนและการเขียนสคริปต์อยู่ในที่เดียวกัน มันสะอาด, ยืดหยุ่น, และไม่กีดขวางเมื่อคุณมีความคิดสร้างสรรค์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เก็บรายละเอียดตอน หมายเหตุผู้สนับสนุน และการแนะนำแขกไว้ในเอกสารเดียว
- จัดรูปแบบส่วนต่าง ๆ ด้วยตารางที่สามารถทำซ้ำและปรับแต่งได้ง่าย
- ร่วมมือกับผู้ร่วมดำเนินรายการ บรรณาธิการ และแขกรับเชิญในการสร้างเนื้อหาโดยใช้ฟีเจอร์ความคิดเห็นและการแชร์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญด้านพอดแคสต์ที่ต้องการจัดโครงสร้างพอดแคสต์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ลืมองค์ประกอบสำคัญใดๆ
2. แม่แบบโครงร่างพอดแคสต์ว่างเปล่าของ ClickUp
แม่แบบโครงร่างพอดแคสต์เปล่าโดย ClickUpรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้คุณสามารถติดตามแขกรับเชิญ บันทึกวันที่ และเผยแพร่กำหนดการได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและงานย่อยที่สะดวก
การแนบสคริปต์ฉบับสุดท้ายของคุณทำได้รวดเร็ว และระบบจะอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำแต่ละขั้นตอนเสร็จ การตั้งค่านี้ช่วยให้การผลิตพอดแคสต์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ ประหยัดเวลาและทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มอบหมายงานย่อย เช่น การระดมความคิด การวางแผนแขก และการตลาด ให้แก่สมาชิกในทีมพร้อมลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา
- แนบลิงก์สคริปต์ของคุณไว้ภายในงาน
- ดูความคืบหน้าอัตโนมัติเมื่องานเสร็จสิ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมพอดแคสต์ที่กำลังมองหาวิธีง่ายๆ ที่สามารถทำซ้ำได้ในการจัดการแต่ละตอน
ใช้ฟิลด์ AI แบบกำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเหล่านั้น!
3. แม่แบบการเขียนเนื้อหา ClickUp
การวางแผนสคริปต์วิดีโอที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยโครงร่างที่มั่นคงและเทมเพลตการเขียนเนื้อหาโดย ClickUpนี้ได้จัดเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างสรรค์ข้อความของคุณด้วยความมั่นใจ
ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการเข้าใจผู้ชมของคุณ ไปจนถึงการกำหนดเส้นตายและการจัดทำรายการสื่อทั้งหมด มันช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp Brainถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานได้ทันทีที่นี่เช่นกัน มันคือผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะมอบคำแนะนำที่ชาญฉลาด โครงร่างเนื้อหา และการปรับปรุงต่างๆ—ทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ภายในเอกสาร ClickUp ของคุณ
Brain ช่วยเร่งกระบวนการระดมความคิด การขัดเกลา และการสร้างสคริปต์ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยอัปเดตและสรุปโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งเขียนในโทนเสียงที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้เอกสารเดียวที่มีหน้าภายในเพื่อวางแผนและติดตามเนื้อหาประเภทต่างๆ
- ทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับพวกเขา
- ปฏิบัติตามรูปแบบที่มีโครงสร้าง สำหรับการเขียนเนื้อหา รวมถึงบทความบล็อก ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา และอื่นๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเขียนและทีมการตลาดที่ต้องการกรอบการทำงานที่ครบถ้วนและเป็นขั้นตอน ซึ่งสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ภาพยนตร์ยุคแรก ๆ ซึ่งมักมีความยาวเพียงหนึ่งนาทีไม่จำเป็นต้องมีบทภาพยนตร์เลย ผู้สร้างภาพยนตร์ในสมัยนั้นอาศัย "สถานการณ์" หรือโครงเรื่องสั้น ๆ แทน คำว่า "บทภาพยนตร์" เองเพิ่งเริ่มเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1940
4. แม่แบบวางแผนเนื้อหา YouTube ของ ClickUp
เทมเพลตวางแผนเนื้อหา YouTube ของ ClickUpนำกระบวนการวางแผนวิดีโอทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การวางแผน การเขียนบท ไปจนถึงการตัดต่อและการเผยแพร่ มาไว้ในพื้นที่เดียวที่มองเห็นภาพรวมและจัดการได้ง่าย ทุกขั้นตอนถูกจัดเตรียมไว้เป็นขั้นตอนงานสำเร็จรูป เช่น การเขียนบท การบันทึกเสียง/วิดีโอ และการตัดต่อ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
แต่ละงานมีพื้นที่สำหรับบรีฟสร้างสรรค์ คำสำคัญ วันที่ครบกำหนด และแม้แต่สคริปต์ที่แนบมา ทำให้ง่ายต่อการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามกระบวนการวิดีโอของคุณทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่
- ดำเนินการงานผ่านสคริปต์ การบันทึก การแก้ไข และอื่นๆ ในมุมมองกระดานการผลิต
- ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหาวิดีโอบนกระดานไวท์บอร์ด
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างคอนเทนต์ YouTube และทีมงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์และทำให้ทุกวิดีโอเป็นไปตามแผน
5. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT เพื่อสร้างเทมเพลตการเขียน
กำลังมองหาประกายไฟที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้คำพูดไหลลื่นอยู่หรือไม่?เทมเพลต ChatGPT Prompts for Writing โดย ClickUpนี้เต็มไปด้วยมากกว่า 200 หัวข้อการเขียนที่สร้างสรรค์, แปลกใหม่, และกระตุ้นความคิด ที่จะช่วยเปลี่ยนกิจวัตรการเขียนของคุณให้สดใหม่
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบันทึกประจำวัน ร่างโครงร่าง ระดมความคิดเกี่ยวกับวิดีโอที่ผู้ชมจะสนใจ หรือกำลังวอร์มอัพ คำถามเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับตัวคุณได้อย่างง่ายดาย รูปแบบมีความยืดหยุ่น มีพื้นที่เหลือเฟือให้ทดลอง เขียนใหม่ และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เรียกดูหัวข้อการเขียนที่หลากหลายกว่า 200 รายการในเอกสารที่จัดระเบียบไว้อย่างครบถ้วน
- ปรับแต่งและรีมิกซ์คำสั่งเพื่อปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนส่วนตัวของคุณ
- จัดระเบียบความคิดของคุณ, คิดค้นหัวข้อใหม่ ๆ, และสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจด้วยคำแนะนำที่มีประโยชน์
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเขียน, วล็อกเกอร์, นักเรียน, หรือใครก็ตามที่ต้องการก้าวข้ามอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์
📮 ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับ ClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
6. แม่แบบการผลิตวิดีโอ ClickUp
เทมเพลตการผลิตวิดีโอโดย ClickUpนี้มอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้กับทีมของคุณในการจัดการทุกขั้นตอนของการผลิตโดยปราศจากความเครียดตามปกติ
ด้วยมุมมองรายการโครงการที่ช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างได้ในพริบตา มุมมองบอร์ดสำหรับติดตามความคืบหน้า และปฏิทินเพื่อให้คุณทำงานตรงตามกำหนดเวลา จัดการการผลิตวิดีโอของคุณได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
นอกจากนี้? มันทำงานร่วมกับClickUp for Marketingได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการวิดีโอของคุณจะไม่ลอยอยู่ตามลำพัง คุณสามารถเชื่อมโยงการผลิตวิดีโอเข้ากับการวางแผนแคมเปญ จัดการการอนุมัติเนื้อหา ติดตามสินทรัพย์การออกแบบ และทำงานร่วมกันในบรีฟได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
มันทำให้ง่ายต่อการประสานงานระหว่างทีมผลิตกับทีมการตลาด, รักษาการสื่อสารให้สอดคล้องกัน, และวัดบทบาทที่แต่ละวิดีโอมีต่อภาพรวมใหญ่
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เก็บสคริปต์, ข้อมูลสถานที่, และผู้ติดต่อของคู่ค้าไว้ในที่เดียว
- จัดเตรียมสถานที่ถ่ายทำ, ความต้องการของทีมงาน, บทวิดีโอ, และผู้ติดต่อจากเอเจนซี
- ดูและปรับวันที่เปิดตัวได้อย่างง่ายดายโดยใช้ปฏิทิน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ผลิตวิดีโอการตลาด, เนื้อหาภายใน, หรือผลงานของลูกค้าที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการจัดการการผลิตวิดีโอ.
7. แม่แบบการผลิตวิดีโอ YouTube ของ ClickUp
การผลิตวิดีโอ YouTube ที่ดีต้องอาศัยการวางแผน การประสานงาน และการติดตามผลในทุกขั้นตอน.แบบแผนการผลิตวิดีโอ YouTube โดย ClickUpจัดเตรียมกระบวนการผลิตอย่างครบถ้วนเพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และอะไรที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถเผยแพร่วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้.
ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ไปจนถึงการจัดจำหน่าย แต่ละขั้นตอนจะถูกแบ่งย่อยเป็นงานย่อยพร้อมรายการตรวจสอบในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มอบบทบาทสำคัญ เช่น นักเขียนบทและบรรณาธิการ โดยใช้ฟิลด์ที่มีอยู่ภายใน
- ให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลล่าสุดด้วยส่วนบันทึกสำหรับผู้นำและข้อเสนอแนะภายใน
- ใช้ช่องเฉพาะสำหรับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ วันที่เผยแพร่ แท็ก และแม้แต่การออกแบบภาพขนาดย่อและแบนเนอร์ของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างคอนเทนต์, นักการตลาด, หรือทีมที่ดูแลช่อง YouTube
8. แม่แบบสตอรี่บอร์ด ClickUp
หากคุณคิดได้ดีกว่าผ่านภาพมากกว่าข้อความยาว ๆแม่แบบ Storyboard ของ ClickUpมอบพื้นที่ภาพที่ชัดเจนและมีการจัดสีอย่างชัดเจนให้คุณสามารถจัดวางเรื่องราวทั้งหมดของคุณได้
มันวางแผนฉากทั้งหมดหกฉาก ตั้งแต่การแนะนำไปจนถึงการแก้ไขปัญหา โดยมีช่องเฉพาะสำหรับฉากแอคชั่น บทสนทนา และเสียง/เอฟเฟกต์ในแต่ละฉาก เป็นแม่แบบสตอรี่บอร์ดที่เลียนแบบวิธีการคิดของทีมสร้างสรรค์: ฉากต่อฉาก ชั้นต่อชั้น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่ง, ลาก, และขยายแต่ละส่วนให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ใช้กล่องเฉพาะเพื่อติดตามการกระทำ, บทสนทนา, และเสียง/เอฟเฟ็กต์
- เห็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณถูกจัดเรียงเป็นลำดับแนวนอนที่ชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเขียนและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อร่างไอเดียและจัดโครงสร้างฉาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงทศวรรษ 1910โธมัส อินซ์ ผู้ได้รับฉายาว่า "บิดาแห่งสตูดิโอภาพยนตร์" ได้เปลี่ยนแปลงการสร้างภาพยนตร์ให้เป็นระบบสายการผลิตโดยการทำให้บทภาพยนตร์เป็นแผนผังรายละเอียดสำหรับการผลิต การเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพนี้ช่วยให้บทภาพยนตร์พัฒนาจากโครงร่างไปสู่เอกสารสร้างสรรค์หลัก
9. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
การติดตามว่าอะไรกำลังเผยแพร่ อะไรยังอยู่ในร่าง และใครกำลังทำงานกับอะไรอยู่ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยแม่แบบปฏิทินเนื้อหาโดย ClickUpมอบศูนย์กลางที่มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนสำหรับการวางแผน กำหนดเวลา และจัดการเนื้อหาทุกชิ้นที่ทีมของคุณจะเผยแพร่
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานข้ามรูปแบบต่างๆ รวมถึงบทความบล็อก วิดีโอ และจดหมายข่าว และให้คุณมองเห็นกระบวนการทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ทุกงานเนื้อหาจะมีช่องสำหรับกำหนดวันครบกำหนด ช่องทาง ลิงก์ทรัพยากร ผู้รับผิดชอบ และการติดตามความคืบหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งใด
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วางแผนและจัดตารางเนื้อหาเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามแคมเปญด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
- อัปโหลดสื่อสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเอกสารสนับสนุนไปยังงานโดยตรง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, และผู้นำด้านเนื้อหาที่ต้องการประสานงานเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์ม
10. แม่แบบแผนโครงการสร้างสรรค์ ClickUp
การจัดการโครงการสร้างสรรค์จะง่ายขึ้นมากด้วยเทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp นี้ มันช่วยให้คุณอัปเดตทีมของคุณและดูโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยเป้าหมายและกำหนดเวลาที่ชัดเจนอยู่ในสายตา
คุณจะพบมุมมองที่หลากหลายเพื่อตอบสนองสไตล์ของคุณ ตั้งแต่รายการที่แสดงทุกงานไปจนถึงบอร์ดที่ให้ภาพรวมความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว และไทม์ไลน์ที่ช่วยให้คุณติดตามปฏิทินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์ รออนุมัติ กำลังดำเนินการ และอยู่ระหว่างการแก้ไข
- วางแผนงานของคุณและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมด้วยมุมมองโครงการเชิงสร้างสรรค์
- รับประกันการเสร็จสิ้นโครงการของคุณอย่างทันเวลาและอยู่ในงบประมาณ ด้วยแผนที่ชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์และผู้จัดการโครงการที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและการวางแผนโครงการที่ชัดเจน
11. แม่แบบแนวทางการเขียน ClickUp
เทมเพลตแนวทางการเขียนของ ClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการรักษาเสียงและน้ำเสียงของบริษัทให้สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
มันช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณมีเสียงอย่างไร โดยไม่ฟังดูเคร่งเครียดหรือสับสน มันอธิบายวิธีการเขียนให้มีบุคลิกภาพในขณะที่ยังคงความเป็นมืออาชีพ รวมถึงคำที่ควรใช้ (และควรหลีกเลี่ยง!) ในสคริปต์วิดีโอของคุณ เคล็ดลับไวยากรณ์ และรายละเอียดสไตล์ต่างๆ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดเสียงของแบรนด์คุณเพื่อให้การเขียนรู้สึกเป็นธรรมชาติและสม่ำเสมอ
- รายการไวยากรณ์และสไตล์ที่ต้องมีเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในสคริปต์ยาวและสั้น
- ชี้แจงวิธีการใช้ตัวย่อ, อักษรย่อ, เครื่องหมายวรรคตอน และอื่น ๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, และบริษัทที่ต้องการรวมเสียงให้เป็นหนึ่งเดียวในขณะที่หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะรูปแบบ และทำให้การเขียนลื่นไหลมากขึ้น.
12. แม่แบบ SOP สำหรับการสร้างเนื้อหาใน ClickUp
กำลังมองหาวิธีที่ง่ายในการทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณราบรื่นและสม่ำเสมออยู่หรือไม่?แม่แบบ SOP การสร้างเนื้อหาของ ClickUpจัดเตรียมขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนทราบถึงลำดับความสำคัญและความรับผิดชอบของตนเอง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณส่งมอบเนื้อหาคุณภาพทุกครั้ง โดยไม่เกิดความสับสน
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คลิป ClickUpที่ฝังไว้เพื่อเพิ่มคำอธิบายวิดีโออย่างรวดเร็วภายใน SOP ได้ บันทึกข้อความวิดีโอสั้น ๆ การแชร์หน้าจอ หรือการอัปเดตผ่านเว็บแคมได้โดยตรงในภารกิจของคุณ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณอธิบายแนวคิด ให้ข้อเสนอแนะ หรือแบ่งปันข้อมูลอัปเดตต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนกว่าการพิมพ์ข้อความสำคัญยาวๆ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มอบบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการกล่าวถึง @ อย่างง่ายดาย
- เก็บคำถามที่พบบ่อยและแหล่งข้อมูลไว้ในที่เดียวเพื่อแนะนำและสอนผู้คนได้อย่างราบรื่น
- จัดการข้อเสนอแนะและการอัปเดตได้อย่างราบรื่นด้วยการติดตามการแก้ไข
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์และผู้จัดการที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานด้านคอนเทนต์ที่เชื่อถือได้และง่ายต่อการปฏิบัติตาม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบและปรับปรุง SOP ของคุณเป็นประจำโดยใช้แบบฟอร์มคำขอแก้ไข เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ ทันสมัยและมั่นใจว่าทีมงานของคุณปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
13. แม่แบบสคริปต์วิดีโอโดย Canva
เทมเพลตเอกสารสคริปต์วิดีโอของ Canvaมอบพื้นที่ที่สะอาดและชัดเจนให้คุณวางแผนสิ่งที่คุณจะพูดและวิธีการพูด ไม่ว่าคุณจะถ่ายทำวิดีโอสอนภายในองค์กร วิดีโอมืออาชีพ วิดีโอการตลาด หรือวิดีโอเพลง มันช่วยให้คุณจัดระเบียบและเน้นจุดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วางแผนภาพของคุณ, ภาพรอง, เสียงบรรยาย, และเวลาทั้งหมดไว้ในเอกสารเดียว. ใช้งานง่าย, แบ่งปันได้ง่าย, และช่วยคุณประหยัดเวลาจากการหยุดชะงักที่ไม่สบายใจหรือการถ่ายทำซ้ำไม่รู้จบ.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วางแผนบทวิดีโอของคุณเป็นฉากต่อฉากหรือบรรทัดต่อบรรทัด
- ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นด้วยเอกสารที่สะอาดและแก้ไขได้
- ประหยัดเวลาในระหว่างการบันทึกด้วยสคริปต์ที่พร้อมอ่าน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหา, นักการตลาด, และทีมวิดีโอที่ต้องการสคริปต์ที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเครียด.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างวิดีโอที่น่าทึ่งด้วยการเขียนสคริปต์ขณะพูด ประโยคควรสั้นและเป็นกันเองเพื่อให้ผู้ชมติดตามได้ง่าย อ่านสคริปต์วิดีโอออกเสียงดังๆ เพื่อดูว่าฟังดูเป็นธรรมชาติหรือไม่ ลองจินตนาการว่าคุณกำลังพูดคุยกับเพื่อน—นั่นแหละคือบรรยากาศที่ทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่ติดตามจนจบ!
หากคุณต้องการความช่วยเหลือที่นี่ ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Talk-to-Text จาก ClickUpBrain MAX ผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI ของคุณ!
14. แม่แบบสคริปต์วิดีโอโดย Template.net
เทมเพลตสคริปต์วิดีโอของ Template.netมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานให้คุณ ทำให้การเขียนสคริปต์รู้สึกไม่น่ากลัวและจัดการได้ง่ายขึ้นมาก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบความคิดของคุณ จับคู่บทสนทนากับฉากต่างๆ และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น เปิดเอกสาร ใส่เนื้อหาของคุณ แล้วเริ่มสร้างบทภาพยนตร์ที่พร้อมถ่ายทำได้เลย
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดโครงสร้างวิดีโอของคุณในรูปแบบที่เรียบง่ายและอ่านง่าย
- แบ่งบทของคุณออกเป็นส่วนแนะนำ คำบอกใบ้นอกกล้อง เบื้องหลัง และคำบอกกล่าวที่เหมาะสม
- ปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างและทีมขนาดเล็กที่ต้องการเขียนบทได้อย่างมั่นใจและมีจังหวะที่ดี โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
15. แม่แบบสคริปต์วิดีโอสำหรับช่อง YouTube โดย Template.net
เทมเพลตสคริปต์วิดีโอสำหรับช่อง YouTube ของ Template.netช่วยให้คุณจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณด้วยความชัดเจนและเจตนา
มันมอบพื้นที่ให้คุณจัดโครงสร้างบทนำ ประเด็นสำคัญ การเรียกร้องให้ดำเนินการ และบทสรุป เพื่อให้คุณรักษาความน่าสนใจโดยไม่หลุดประเด็น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการมาตรฐานรูปแบบของคุณในทุกวิดีโอและสร้างโทนเสียงของแบรนด์ที่สม่ำเสมอในระยะยาว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบวิดีโออินโทร เนื้อหา และเอาท์โทรของคุณไว้ในที่เดียว
- รักษาบทสคริปต์วิดีโอให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและบุคลิกของแบรนด์ของคุณ
- ใช้บันทึกเพิ่มเติมเพื่อรวมรายละเอียดสำคัญ เช่น กลุ่มเป้าหมาย, เสียงเอฟเฟ็กต์, เรื่องราวหลัก, และรายละเอียดการผลิต
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้าง YouTube ที่ต้องการสร้างวิดีโอที่ชัดเจน มีโครงสร้าง และดึงดูดความสนใจของผู้ชม
16. แม่แบบสคริปต์วิดีโอโดย Backlinko
เทมเพลตสคริปต์วิดีโอ Backlinkoถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการให้วิดีโอของตนมีความคมชัด มีกลยุทธ์ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความชัดเจนและโครงสร้าง เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านทุกส่วน ตั้งแต่ส่วนที่ดึงดูดความสนใจไปจนถึงส่วนที่กระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการ
แต่ละส่วนถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมและนำพวกเขาไปสู่เป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคลิกเพิ่มเติม การลงทะเบียน หรือการแชร์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แยกข้อความของคุณออกเป็นส่วนที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ
- ใช้สูตร 4 ส่วน: ฮุค, บทนำ, เนื้อหา, และ CTA เพื่อสร้างสคริปต์ที่น่าสนใจ
- มุ่งเน้นที่เป้าหมายทางการตลาดในขณะที่รักษาเนื้อหาให้มีความเป็นมนุษย์และเข้าถึงได้
🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่ต้องการเขียนสคริปต์วิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูง
🔍 คุณรู้หรือไม่? โฆษณาทางโทรทัศน์ครั้งแรกออกอากาศในปี1941ระหว่างการแข่งขันเบสบอล และมีความยาวเพียง 10 วินาที แสดงให้เห็นว่าแม้โฆษณาในยุคแรกเริ่มก็ตระหนักถึงพลังของการสื่อสารที่กระชับและชัดเจน
17. แม่แบบสคริปต์วิดีโอโดย HubSpot
เทมเพลตสคริปต์วิดีโอของ HubSpotจะแนะนำคุณในการเขียนสคริปต์วิดีโอของคุณ โดยเริ่มจากข้อความหลักของคุณและจบลงด้วยการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อให้ได้การตอบสนอง
มันช่วยให้คุณเริ่มต้นด้วยการชี้แจงเป้าหมายของคุณ ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ และกำหนดสิ่งสำคัญที่คุณต้องการให้พวกเขาได้รับ คุณสามารถจัดรูปแบบสคริปต์ของคุณให้เป็นสามส่วนที่ชัดเจน: ส่วนดึงดูดความสนใจ ส่วนเนื้อหาหลัก และส่วนสรุป
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มทิศทางทางสายตาควบคู่กับคำบรรยายเสียงเพื่อความชัดเจน
- ปรับแต่งเทมเพลตเพื่อเพิ่มส่วนและคำแนะนำของคุณ
- ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างและผู้ทำการตลาดที่ต้องการเขียนสคริปต์วิดีโอในโทนการสนทนาและรักษาความสนใจของผู้ชม
ค้นหาคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับบทวิดีโอของคุณด้วย ClickUp
เทมเพลตสคริปต์วิดีโอช่วยให้คุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนและได้รับการพิสูจน์แล้วในการวางแผนข้อความ จัดระเบียบฉาก และทำให้วิดีโอของคุณน่าสนใจตั้งแต่ต้นจนจบ
พวกเขาช่วยผู้สร้างสรรค์และผู้ทำการตลาดประหยัดเวลา, มีสมาธิ, และส่งมอบเนื้อหาที่เชื่อมต่อได้กับผู้ชมของพวกเขา.
เพื่อยกระดับโปรเจกต์วิดีโอของคุณไปอีกขั้น ClickUp มีเทมเพลตและฟีเจอร์อันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การผลิตทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยฟีเจอร์ในตัวที่ทรงประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างโครงร่างและไอเดียสคริปต์ได้ในไม่กี่วินาที อีกทั้งยังสามารถร่างและแชร์สคริปต์วิดีโอได้อย่างง่ายดาย
