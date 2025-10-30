บล็อก ClickUp

คำสั่งที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ChatGPT

Pavitra M
Pavitra M
30 ตุลาคม 2568

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการทำงานอัตโนมัติ ที่ผู้ช่วย AI ของคุณไม่หลับ ไม่ลืม และไม่ตัดสินปฏิทินที่ยุ่งเหยิงของคุณ

ข่าวดี: ChatGPT สามารถเป็นผู้ช่วยของคุณได้ และคำสั่งที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเบื้องหลังของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งคนเดียว ผู้จัดการทีม หรือใครก็ตามที่ต้องการจัดการกับความวุ่นวายของวันทำงาน รายการคำสั่งนี้คือทางลัดสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดของคุณ

ในคู่มือนี้ คุณจะพบคำแนะนำที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติใน ChatGPT นอกจากนี้ เราจะเห็นว่า ClickUp กลายเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้สำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI มาเริ่มกันเลยและเริ่มจ้างงานที่ต้องทำด้วยมือออกไป

การทำงานอัตโนมัติคืออะไรและ ChatGPT สามารถช่วยได้อย่างไร?

การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานคือกระบวนการแทนที่ขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองและซ้ำซากในกระบวนการทำงานของธุรกิจด้วยกิจวัตรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก นี่มักหมายถึงงานต่างๆ เช่น การร่างอีเมลถึงลูกค้า การสรุปบันทึก การคิดไอเดียสำหรับบล็อก หรือการกรอกแบบฟอร์ม

นี่คือวิธีที่ ChatGPT ช่วยในการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถขอให้เขียนอีเมลติดตามผล สรุปการสัมภาษณ์ ระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา แปลข้อความ หรือจัดเรียงข้อมูลโดยพิมพ์คำสั่งง่ายๆอีกวิธีหนึ่งในการใช้การทำงานอัตโนมัติของ AIคือการเชื่อมต่อ ChatGPT กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

ตัวอย่างเช่น โดยใช้ Zapier คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่เมื่อมีการกรอกแบบฟอร์มใหม่ ข้อมูลจะถูกสรุปโดย ChatGPT โดยอัตโนมัติและเพิ่มเป็นงานใน ClickUp

ทำไมต้องทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ChatGPT?

หากคุณรู้สึกเหมือนถูกฝังอยู่ใต้ภูเขาของงานซ้ำซาก—การคัดลอกข้อมูลระหว่างแผ่นงาน การจัดเรียงอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรือการเขียนคำตอบเดิมๆ เป็นครั้งที่สิบของวันนี้—การใช้ ChatGPT เพื่อทำงานอัตโนมัติเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด:

นี่คือเหตุผล:

  • ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงด้วยการทำงานอัตโนมัติในการป้อนข้อมูล การจัดเรียงอีเมล และการสื่อสารที่ซ้ำซ้อน
  • ตรวจสอบความถูกต้องโดยให้ AI จัดการรายละเอียด ลดข้อผิดพลาดจากการคัดลอกและวาง
  • ปรับขนาดกระบวนการได้ทันที จัดการปริมาณงานที่มากขึ้นโดยไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม
  • ตอบกลับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และทีมงานแบบเรียลไทม์ด้วย AI ที่ทำงานตลอดเวลา
  • ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการหรือความต้องการ

เราไม่ได้ล้อเล่นเมื่อเราบอกว่า ด้วยคำสั่งที่เหมาะสมและความคิดสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อย ChatGPT สามารถเปลี่ยนกระบวนการทำงานประจำวันของคุณจากการเสียเวลาไปเป็นระบบที่ทำงานได้เอง

วิธีใช้ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการผสาน ChatGPT เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ

ระบุเหตุการณ์ที่แน่ชัดซึ่งควรกระตุ้นให้ ChatGPT ทำงานโดยอัตโนมัติ เช่น 'มีการส่งบรีฟงานสร้างสรรค์ใหม่' 'มีผู้กรอกแบบฟอร์ม' หรือ 'สถานะงานเปลี่ยนเป็นรอตรวจสอบ' เหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับระบบอัตโนมัติของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างข้อความแนะนำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ล่วงหน้า

แทนที่จะพิมพ์คำสั่ง ChatGPTทุกครั้ง ให้บันทึกแม่แบบคำสั่งที่มีโครงสร้างไว้

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการส่งบรีฟงานสร้างสรรค์ใหม่ ให้สร้างสรุปโครงการพร้อมเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาในรูปแบบหัวข้อย่อย

ด้วยวิธีนี้ ระบบจะทราบเสมอว่าจะต้องทำอะไรโดยไม่ต้องให้มนุษย์คัดลอกและวางข้อมูล

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:นี่คือเทคนิคพิเศษสำหรับ ChatGPTของคุณ ลองเชื่อมต่อคำสั่งหลาย ๆ คำเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ของคำสั่งแรกกลายเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับคำสั่งถัดไป สร้างขั้นตอนการทำงานแบบหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องทำซ้ำด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อ ChatGPT กับเครื่องมืออัตโนมัติ

ChatGPT จะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อเชื่อมต่อและทำให้มันสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ในโลกจริงได้โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

นี่คือวิธีการทำงาน:

  1. เลือกระบบอัตโนมัติของคุณ: เลือกแพลตฟอร์มเช่น Zapier, Make, หรือClickUp Automationsเป็นเครื่องมือที่ตรวจจับการกระตุ้นและส่งข้อมูลไปยัง ChatGPT
  2. กำหนดค่าตัวกระตุ้น: ตั้งค่าการกระทำเป็นแหล่งที่มาของเหตุการณ์ของคุณ อาจเป็นอะไรก็ได้เช่น 'การส่งแบบฟอร์มใหม่ใน ClickUp' ทุกครั้งที่มีคนกรอกแบบฟอร์ม Creative Brief ระบบอัตโนมัติจะดึงข้อมูลนั้นทันทีและส่งเข้าสู่กระบวนการทำงาน การเลือกตัวกระตุ้นที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการทำงานเริ่มต้นในทันทีที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
  3. กำหนดการดำเนินการสำหรับ ChatGPT: ส่งรายละเอียดที่ส่งเข้ามาไปยัง API ของ ChatGPT โดยอัตโนมัติ สร้างแม่แบบข้อความที่เชื่อมต่อกับช่องข้อมูลเหล่านั้นและขอให้ ChatGPT สร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์
  4. จับผลลัพธ์: การตอบสนองจะไหลกลับเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณทันที เช่น การสร้างเอกสาร ClickUp ใหม่หรือเพิ่มความคิดเห็นในภารกิจ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้สร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ด้วย ChatGPTที่ทำงานให้คุณ!

ขั้นตอนที่ 4: สร้างการทำงานอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง

ขั้นตอนอัตโนมัติเพียงขั้นตอนเดียวก็ดี แต่การเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านี้เข้าด้วยกันจะเปลี่ยนเอกสารสรุปงานของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีชีวิตชีวา

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  1. การดำเนินการแรก: ChatGPT สร้างบรีฟครีเอทีฟโดยอัตโนมัติ
  2. การดำเนินการที่สอง: แพลตฟอร์มเช่น Zapier หรือClickUpจะโพสต์ข้อความสั้น ๆ นั้นไปยังช่องแชทของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรวจสอบ หรืออัปโหลดเป็นเอกสารใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
  3. การดำเนินการที่สาม: เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว (อาจถูกติดแท็กว่า 'อนุมัติ') กฎอีกข้อหนึ่งจะอัปเดตสถานะของงาน มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม หรือกระตุ้นขั้นตอนถัดไปในโครงการ

คุณกำลังสร้างสายโดมิโนของตรรกะที่แต่ละการกระทำซึ่งเกิดจาก AI หรือการทำด้วยมือจะตั้งค่าขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงน้ำเสียงให้เหมาะสม อัปเดตแม่แบบข้อความและกฎการทำงานอัตโนมัติเมื่อโครงการของคุณมีการพัฒนา เมื่อระบบมีความเสถียรแล้ว คุณสามารถขยายการใช้งานไปสู่กรณีขั้นสูง เช่น การสร้างรายงานอัตโนมัติ สรุปแคมเปญ หรืออัปเดตข้อมูลลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทดสอบคำถามด้วยกรณีขอบเขตเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ก่อนที่จะปรับใช้ระบบอัตโนมัติในวงกว้าง

25+ คำถามเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ChatGPT

ด้านล่างนี้ เราได้จัดกลุ่มคำสั่งพร้อมใช้งานมากกว่า 25 รายการตามกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับ ChatGPT ได้ทันทีและเริ่มทำงานอัตโนมัติด้วย AI 🤖

การค้นหาและวางแผนงาน

1. การระบุงานที่ทำซ้ำ

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติ วิเคราะห์กระบวนการทำงานประจำวันของทีมการตลาดและระบุงานที่ทำซ้ำๆ ที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ นำเสนอในรูปแบบตารางที่ประกอบด้วยงานที่ใช้เวลา ศักยภาพในการทำให้เป็นอัตโนมัติ และเครื่องมือที่แนะนำ

คำแนะนำที่ดีที่สุดในการสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ใน ChatGPT สำหรับเอกสารทางเทคนิค
ค้นหางานที่พร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

2. ไลบรารีกรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติ

Prompt: ฉันกำลังเผชิญกับปัญหา [ระบุปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่โดยละเอียดพร้อมบริบท] สร้างรายการกรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ 5 กรณีสำหรับ [อุตสาหกรรมหรือแผนก เช่น 'แผนกทรัพยากรบุคคลในบริษัทขนาดกลาง'] สำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน ให้อธิบายขั้นตอนการทำงาน ประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติ และแนะนำเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ฉันต้องการให้คุณ [ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการพร้อมตัวอย่าง]

10 คำสั่ง ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติและก้าวไปไกลกว่านั้น
สำรวจตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติจริง

3. รายการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ระบบ สร้างรายการตรวจสอบเพื่อประเมินว่ากระบวนการพร้อมสำหรับการอัตโนมัติหรือไม่ รวมถึงเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการทำซ้ำ กฎ รูปแบบข้อมูล และการจัดการข้อยกเว้น

คำสั่ง ChatGPT ที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบระบบอัตโนมัติของกระบวนการ
ตรวจสอบว่ากระบวนการนี้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้หรือไม่

🎥 รับชม: วิธีใช้ AI ที่ผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานของคุณ

การเลือกและผสานเครื่องมือ

4. การเลือกเครื่องมืออัตโนมัติที่เหมาะสม

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี แนะนำแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการ [งาน] เปรียบเทียบ Zapier, Make, ClickUp Automations หรือ API ในรูปแบบตารางข้อดี/ข้อเสีย พร้อมระบุค่าใช้จ่าย

เปรียบเทียบหลายแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานอัตโนมัติพร้อมคำแนะนำที่ดีที่สุดเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ChatGPT
เลือกเครื่องมืออัตโนมัติที่ดีที่สุด

5. แผนแม่บทการบูรณาการสำหรับทีมและกรณีการใช้งานเฉพาะ

คำแนะนำ: ฉันใช้ [เครื่องมือ A] สำหรับ CRM และ [เครื่องมือ B] สำหรับการตลาดทางอีเมล กรุณาออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อระหว่างทั้งสองเครื่องมือ ระบุ API ที่จำเป็น ขั้นตอน และข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย

คำแนะนำที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติใน ChatGPT เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนที่การเชื่อมต่อเครื่องมือของคุณ

6. การประสานงานเครื่องมือหลายชนิด

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นสถาปนิกกระบวนการทำงาน (Workflow Architect) สร้างแผนการผสานระบบ (Integration Plan) ที่ ClickUp, Slack, และ Google Drive ทำงานร่วมกันสำหรับ [กระบวนการ] วางแผนการกระตุ้น (Triggers) และการกระทำ (Actions) ที่ชัดเจนระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ

คำแนะนำที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ChatGPT สำหรับการวางแผนกลยุทธ์
ซิงค์เวิร์กโฟลว์ข้ามแอปหลายตัว

การสร้างกระบวนการทำงาน

7. สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง

คำแนะนำ: เข้ารับบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ ออกแบบกระบวนการทำงานเพื่ออัตโนมัติงานเช่น [แทรกงาน] ให้รวมถึงขั้นตอนที่ละเอียดสำหรับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือเช่น [แทรกเครื่องมือ] และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น [แทรกแพลตฟอร์ม เช่น Excel, Google Sheets, หรือ Trello]

คำแนะนำที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติใน ChatGPT ด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณ

8. กฎการทำงานแบบมีเงื่อนไข

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการกฎ สร้างตรรกะเงื่อนไขสำหรับระบบอัตโนมัติที่จัดเส้นทางงานใหม่แตกต่างกันไปตามความสำคัญและแผนก นำเสนอในรูปแบบแผนผังงาน IF → THEN

สร้างกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับการผสาน AI เข้ากับงานประจำวัน
สร้างกฎที่ชี้นำงาน

9. แบบฟอร์มเอกสารกระบวนการทำงาน

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นวิศวกรกระบวนการ สร้างแม่แบบเอกสารสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบดังนี้: ภาพรวม, ตัวกระตุ้น, การดำเนินการ, เครื่องมือ, การจัดการข้อยกเว้น, และเจ้าของ

สร้างคำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาสำหรับระบบอัตโนมัติของคุณ
บันทึกกระบวนการอัตโนมัติของคุณ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ เช่นE-ZPass ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ก่อนหน้านั้น ผู้ขับขี่ต้องรอคิวจ่ายเงินสดเป็นเวลานาน ทำให้ระบบอัตโนมัติบนท้องถนนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายที่ได้รับความนิยมในวงกว้างตั้งแต่ยุคแรก ๆ

ระบบอัตโนมัติของข้อมูลและการรายงาน

10. การทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานเป็นระบบอัตโนมัติ

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอัตโนมัติข้อมูล ให้แผนขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อทำการอัตโนมัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบ และการสร้างรายงานสำหรับ [ระบุวัตถุประสงค์ เช่น การติดตามยอดขาย การตรวจสอบประสิทธิภาพ] รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเช่น Google Apps Script, Power Query หรือ API

คำแนะนำที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติใน ChatGPT สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ
ทำให้รายงานและข้อมูลเชิงลึกเป็นอัตโนมัติ

📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!

11. การออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับแดชบอร์ด

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจ สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่อัปเดตแดชบอร์ดใน [เครื่องมือ เช่น Google Data Studio, Power BI,ClickUp Dashboards] ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก [แหล่งข้อมูล] ระบุตัวกระตุ้น การแปลงข้อมูล และความถี่ในการอัปเดต

รักษาแดชบอร์ดสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียและการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยใช้คำสั่งที่ดีที่สุดเพื่อทำงานอัตโนมัติใน ChatGPT
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

12. กระบวนการทำงานเพื่อประกันคุณภาพข้อมูล

คำแนะนำ: ออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ตรวจสอบข้อมูลขาเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดก่อนรายงาน รวมถึงขั้นตอนการตรวจจับข้อมูลซ้ำ การตรวจสอบรูปแบบ และการแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหา

คำแนะนำที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติใน ChatGPT สำหรับข้อมูลที่สะอาด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณสะอาดและเชื่อถือได้

การสื่อสารและการร่วมมือ

13. ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางอีเมล

คำแนะนำ: สร้างกระบวนการทำงานที่เมื่อมีคำถามจากลูกค้าใหม่ ระบบจะสร้างงานใหม่ใน ClickUp โดยอัตโนมัติ ร่างคำตอบใน Gmail ผ่าน ChatGPT และส่งให้ผู้จัดการอนุมัติใน Slack

ส่งมอบแคมเปญการตลาดและการอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติทางอีเมล
อัตโนมัติการตอบกลับและการติดตามผล

⚙️ โบนัส:เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมลของ ClickUpจะช่วยจัดการกระบวนการทำงานอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยการส่งอีเมลตามสถานะงาน วันที่ครบกำหนด หรือพฤติกรรมของลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าลำดับการส่งอีเมล การแจ้งเตือน และการติดตามผล เพื่อให้แคมเปญดำเนินไปโดยอัตโนมัติ ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง พร้อมทั้งรักษาทุกข้อความให้ตรงตามกำหนดเวลาและเป้าหมาย

14. การแจ้งเตือนใน Slack

คำแนะนำ: ออกแบบระบบอัตโนมัติที่โพสต์สรุปงานทั้งหมดใน ClickUp ที่ถูกย้ายไปยังสถานะ 'เสร็จสิ้น' ในเวลา 17.00 น. ทุกวัน โดยให้แสดงชื่องาน ผู้รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ

ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams หรือ Slack เพื่อส่งการอัปเดตพร้อมคำแนะนำที่ดีที่สุดเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ChatGPT
ส่งการอัปเดตทีมโดยอัตโนมัติ

15. การแจ้งเตือนข้ามแพลตฟอร์ม

คำแนะนำ: ออกแบบระบบอัตโนมัติที่โพสต์การอัปเดตจาก [เครื่องมือ A, เช่น ClickUp] ไปยัง [เครื่องมือ B, เช่น Slack] ในรูปแบบสรุปประจำวันที่มีโครงสร้าง รวมถึงฟิลด์ต่างๆ เช่น สถานะงาน ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนด

ทำให้การอัปเดตเป็นอัตโนมัติในตารางเวลาประจำวันของคุณ
แชร์การอัปเดตข้ามเครื่องมือ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความทุกครั้งที่ต้องการClickUp Brain MAXรองรับฟีเจอร์Talk to text ช่วยให้คุณสั่งงานหรือถ่ายทอดไอเดียผ่านการพูดได้ขณะเดินทางระหว่างประชุม

ตัวอย่างเช่น ผู้นำโครงการสามารถส่งคำขออย่างรวดเร็ว เช่น 'สรุปการประชุมวิศวกรรมเมื่อวานและเน้นประเด็นที่ติดขัด', Brain MAX จะสร้างสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรที่เชื่อมโยงกับรายการงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยสคริปต์และโค้ด

16. การสร้างสคริปต์ที่กำหนดเอง

คำแนะนำ: เขียนสคริปต์ Python เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบจาก Gmail โดยอัตโนมัติและบันทึกลงใน Google Drive พร้อมใส่คำอธิบายสำหรับการนำไปใช้งาน

สร้างสคริปต์อัตโนมัติที่มีประโยชน์อย่างชัดเจน
เขียนสคริปต์สำหรับระบบอัตโนมัติ

17. ระบบอัตโนมัติที่ใช้เว็บฮุค

คำแนะนำ: สร้างสคริปต์เว็บฮุคที่ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ [แทรกเหตุการณ์ เช่น การส่งแบบฟอร์มใหม่] ใน [เครื่องมือ] สคริปต์ควรเรียกใช้ ChatGPT เพื่อสรุปเหตุการณ์และโพสต์ลงใน [เครื่องมือเป้าหมาย] รวมถึงคำแนะนำในการปรับใช้

ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยเว็บฮุคสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
กระตุ้นการดำเนินการด้วยเว็บฮุค

18. กระบวนการทำงานของการผสาน API

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน API เขียนคำสั่ง API ที่จำเป็นสำหรับการซิงค์ [ประเภทข้อมูล] ระหว่าง [เครื่องมือ A] และ [เครื่องมือ B] ให้ขั้นตอนในการยืนยันตัวตน ตัวอย่าง endpoint และกลยุทธ์การจัดการข้อผิดพลาด

เชื่อมต่อ Google Calendar และแอปอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
เชื่อมต่อเครื่องมือด้วย API

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อคุณรวบรวมคำตอบแบบสำรวจผ่านClickUp Forms ทุกการส่งจะกลายเป็นงานในพื้นที่ทำงานของคุณ นั่นหมายความว่าข้อมูลถูกจัดโครงสร้างไว้แล้วและพร้อมสำหรับการสำรวจ

จากนั้นคุณสามารถขอให้ClickUp Brainตรวจสอบคำตอบเหล่านั้น ไฮไลต์ประเด็นที่เกิดซ้ำ และระบุข้อความสำคัญได้ ตัวอย่างเช่น หากมีลูกค้าหลายรายพูดถึงความยากลำบากระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน AI จะสามารถแจ้งแนวโน้มดังกล่าวและช่วยให้คุณมอบหมายงานติดตามผลให้กับทีมดูแลการเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

ขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบข้อเสนอแนะและสรุปให้
สังเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับด้วย ClickUp Brain
ขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบข้อเสนอแนะและสรุปให้

ผลตอบแทนจากการลงทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ

19. การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับระบบอัตโนมัติ

Prompt: ฉันกำลัง [ระบุปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอย่างละเอียดพร้อมบริบท] ช่วยฉันประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับการอัตโนมัติ [อธิบายกระบวนการ เช่น 'การป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้'] รายการปัจจัยที่ต้องพิจารณา ให้ตัวอย่างแบบฟอร์มการคำนวณ และอธิบายวิธีการตีความผลลัพธ์ ฉันต้องการให้คุณ [ระบุวิธีการที่คุณต้องการผลลัพธ์อย่างละเอียดพร้อมตัวอย่าง]

ประเมินว่าระบบอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้มากเพียงใด
ประมาณการมูลค่าผลตอบแทนจากการอัตโนมัติ

20. การคาดการณ์การประหยัดเวลา

คำแนะนำ: สร้างแบบจำลองการคาดการณ์การประหยัดเวลาสำหรับการคัดเลือกผู้ติดต่อที่มีศักยภาพโดยอัตโนมัติ แสดงผลลัพธ์ในแผนภูมิการคาดการณ์ระยะเวลา 12 เดือน

ระบุแนวโน้มปัจจุบันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
ชั่วโมงโครงการที่ประหยัดได้ต่อปี

21. สถานการณ์ผลกระทบของการทำงานอัตโนมัติ

คำแนะนำ: สร้างสถานการณ์จำลองสามแบบ (แบบอนุรักษ์นิยม แบบสมจริง แบบก้าวร้าว) ที่แสดงผลกระทบของการทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าเป็นอัตโนมัติต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม

มองเห็นผลกระทบของการทำงานอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหาและการปรับขนาด

22. การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด

คำแนะนำ: ฉันกำลังพบปัญหา [ข้อผิดพลาด] ในเวิร์กโฟลว์ของ Zapier กรุณาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ ระบุขั้นตอนการวินิจฉัย และแนะนำวิธีแก้ไขในรูปแบบรายการตรวจสอบ

สร้างเวลาว่างมากขึ้นด้วยการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
แก้ไขปัญหาการทำงานอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบตอบอีเมลอัตโนมัติตัวแรกถูกสร้างขึ้นในปี 1971 สำหรับARPANET ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตในยุคแรกเริ่ม โดยจะส่งข้อความแจ้งเตือนแบบง่ายๆ ว่า "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" เพื่ออธิบายเหตุผลที่ตอบอีเมลล่าช้า

23. การวางแผนความยืดหยุ่น

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นวิศวกรด้านความน่าเชื่อถือ แนะนำกลยุทธ์การสลับระบบสำรอง (failover) หากขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติล้มเหลว (เช่น การหมดเวลาของ API) ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบแผนผังการตัดสินใจ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานอัตโนมัติตรงกับความต้องการของคุณอย่างแม่นยำในขณะที่ ChatGPT ช่วย
วางแผนการกู้คืนระบบอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด

24. การปรับขนาดกระบวนการทำงานอัตโนมัติ

คำแนะนำ: ฉันกำลัง [ระบุระบบอัตโนมัติปัจจุบัน] กรุณาแนะนำแผนงานเพื่อขยายกระบวนการทำงานนี้ไปยังหลายแผนก รวมถึงการวางแผนการพึ่งพา การรวมเครื่องมือ และการพิจารณาด้านการกำกับดูแล

ปรับใช้ระบบอัตโนมัติในวงกว้างสำหรับการสื่อสารภายในและการประชุมระดมความคิด
ขยายระบบอัตโนมัติให้ครอบคลุมทุกทีม

คำแนะนำเฉพาะอุตสาหกรรม/กรณีการใช้งาน

25. ระบบการทำงานอัตโนมัติของงานทรัพยากรบุคคล

คำแนะนำ: ฉันคือ [ระบุบริบทของทีม HR] กรุณาแนะนำกระบวนการทำงานอัตโนมัติ 5 ขั้นตอนสำหรับฝ่าย HR ที่ครอบคลุมการสรรหา การปฐมนิเทศ การจ่ายเงินเดือน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือและขั้นตอนในการนำไปใช้

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเฉพาะสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทำให้กระบวนการจ้างงานและงานทรัพยากรบุคคลเป็นอัตโนมัติ

26. การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางการตลาด

คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดอัตโนมัติ ออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติห้าแบบสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์ การอนุมัติสินทรัพย์ การรายงานแคมเปญ และการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์เป็นคลังกรณีการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแนะนำวิธีการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ
สร้างกระบวนการทำงานสำหรับแคมเปญและการรายงาน

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมสนับสนุนมักใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตอบคำถามเดิมๆ เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่านหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตัวแทนอัตโนมัติสำเร็จรูปของ ClickUpจะดึงขั้นตอนที่ถูกต้องจากเอกสารช่วยเหลือของคุณและตอบกลับลูกค้าโดยตรง

ตัวแทนตอบอัตโนมัติ คลิกอัพ แชท
ใช้ตัวแทนตอบอัตโนมัติใน ClickUp Chat เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าหลายรายขออัปเดตข้อมูลการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำทันที ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

การใช้โครงการ ChatGPT สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานระยะยาว

โครงการ ChatGPT คือห้องทำงานดิจิทัลอัจฉริยะที่เชื่อถือได้สำหรับงานที่ซับซ้อนหรือดำเนินไปเป็นเวลานาน

คุณรวบรวมการสนทนาทั้งหมด ไฟล์อ้างอิง และคำแนะนำเฉพาะโครงการไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน เพื่อให้เครื่องมือ AI สำหรับการทำงานร่วมกันสามารถเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และคงอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Deep Research ที่ช่วยให้คุณดำเนินการสืบค้นข้อมูลแบบหลายขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ได้ และ Voice Mode ที่ให้คุณระดมความคิดโดยไม่ต้องใช้มือหรือสอบถามข้อมูลจากไฟล์ PDF ได้ด้วยการแตะไอคอนไมโครโฟน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT:

  • เตรียมแผนสำรองไว้เสมอ เผื่อกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ให้มีคนพร้อมเข้ามาช่วยเหลือ หรือสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติแบบง่าย ๆ เช่น "ขอเวลาตรวจสอบเพิ่มเติม จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด" เพื่อซื้อเวลาให้คุณแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
  • สร้างเอกสารเสียงแบรนด์พร้อมตัวอย่างประโยค 5-10 ประโยค ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณสื่อสารอย่างไร จากนั้นวางข้อความนี้ลงในคำแนะนำทุกขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้คำตอบของคุณฟังดูเหมือนทีมของคุณเป็นผู้เขียน
  • จัดตารางการฝึกอบรมเป็นประจำ โดยให้คุณป้อนคำตอบที่ดีที่สุดซึ่งเขียนโดยมนุษย์ให้กับ ChatGPT สำหรับคำขอที่คล้ายกัน เพื่อช่วยให้มันเรียนรู้สไตล์ที่คุณต้องการและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
  • ใช้การกำหนดข้อจำกัดโดยการบอก ChatGPT ว่าไม่ควรทำอะไร พร้อมกับสิ่งที่ควรทำ เช่น 'อย่าใช้คำเทคนิคเฉพาะ, อย่าพูดถึงคู่แข่ง, อย่าให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเวลาจัดส่ง' เพื่อกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ใช้เทคนิคการอธิบายด้วยเป็ดยางโดยให้ ChatGPT อธิบายเหตุผลของมัน ก่อนที่จะให้ผลลัพธ์สุดท้าย จากนั้นใช้เพียงคำตอบสุดท้ายเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยจับข้อผิดพลาดทางตรรกะก่อนที่ลูกค้าของคุณจะพบเจอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ชาวกรีกโบราณได้สร้างอุปกรณ์อัตโนมัติบางชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ฮีโรแห่งอเล็กซานเดรียได้ออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำเป็นพลังงานในศตวรรษที่ 1 หลังคริสตกาล ซึ่งมักถือเป็นตัวอย่างแรกที่มีการบันทึกไว้ของอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้

⚙️ โบนัส: รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างกระบวนการทำงานเหล่านี้ เพื่อมอบอิสระให้กับทีมงานของคุณในการทำโปรเจกต์ใหญ่ให้สำเร็จลุล่วง

มีข้อจำกัดใดบ้างในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยคำสั่ง ChatGPT?

แม้ว่า ChatGPT สามารถทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อความจำนวนมากเป็นอัตโนมัติได้ แต่ก็มีขีดจำกัดในความสามารถของมัน

ข้อจำกัดเหล่านี้หมายความว่าธุรกิจต้องออกแบบกระบวนการทำงานโดยมีมาตรการป้องกันและการกำกับดูแลจากมนุษย์ และอาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก ChatGPTสำหรับความต้องการเฉพาะทาง:

  • ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์: ให้ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้
  • การคิดเชิงซับซ้อน: มีความยากลำบากในการใช้เหตุผลหลายขั้นตอนหรือการทำงานเฉพาะที่ต้องใช้การคำนวณอย่างแม่นยำ
  • ความถูกต้องของข้อมูล: สร้างรายละเอียดที่ดูสมเหตุสมผลแต่ไม่ถูกต้อง (เรียกว่าภาพหลอน) ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาด
  • การพึ่งพาคุณภาพของคำสั่ง: ต้องการคำสั่งที่ละเอียดและมีโครงสร้างที่ดีเพื่อรักษาความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกมีชื่อว่าUnimate และเริ่มทำงานที่โรงงานของ General Motors ในปี 1961 งานของมันคืออะไร? การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนโลหะหล่อร้อนๆ คนกลัวมันมากในตอนแรกจนบริษัทต้องเก็บมันไว้หลังกรงนิรภัย

การผสาน ChatGPT เข้ากับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการทำงานสมัยใหม่มักผสมผสานซอฟต์แวร์อัตโนมัติกับAI เมื่อใช้อย่างชาญฉลาด ChatGPT สามารถเข้ากับระบบนี้ได้อย่างลงตัว มาดูกันด้วยสองวิธีที่มีประสิทธิภาพ ⚒️

1. การใช้ Zapier (หรือแพลตฟอร์ม iPaaS ที่คล้ายกัน)

Zapier เชื่อมต่อ ChatGPT กับแอปมากกว่า 8,000 แอป เพื่อกระตุ้นการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อื่น

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการตอบกลับใน Google Form ใหม่เข้ามา คุณสามารถสั่งให้ ChatGPT ร่างอีเมล จากนั้นบันทึกเป็นร่างใน Gmail ได้

ฟรีแลนซ์ยังได้พัฒนาการทำงานอัตโนมัติในการจัดการโครงการอย่างชาญฉลาด เช่น เมื่อมีข้อความเข้ามาจะถูกส่งผ่าน ChatGPT ซึ่งจะจัดหมวดหมู่ข้อความนั้น (การเข้าร่วม, การยกเลิก, หรือคำถาม) และอัปเดต Airtable ตามนั้น ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดย Zapier

2. การซิงค์กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่น ClickUp

ClickUpผสานการทำงานกับ Zapier เพื่อให้เนื้อหาที่สร้างโดย ChatGPT ปรากฏเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น คุณสามารถสร้างงานใหม่จากคำสั่ง, ติดธงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม, หรือสรุปการอัปเดตงานโดยอัตโนมัติด้วย AI

นี่คือวิธีการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจาก AI ให้เป็นกระบวนการทำงาน PM ที่มีโครงสร้าง:

  • ให้ ChatGPT ภายใน ClickUp Brain (ผ่าน Zapier) สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำหรือแผนการรณรงค์
  • สร้างงานที่ตรงกันใน ClickUp โดยอัตโนมัติ แต่ละงานมีชื่อ คำอธิบาย และการมอบหมาย
  • ใช้ ChatGPT เพื่อสรุปการอัปเดตและโพสต์กลับไปยังความคิดเห็นของงานหรือเอกสารเพื่อความชัดเจน

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าบล็อกเกอร์คนหนึ่งเพิ่มไอเดียลงใน Google Sheet

Zap จะตรวจสอบแถวใหม่และผ่าน Zapier เพื่อกระตุ้น ChatGPT ให้ปรับแต่งแนวคิดเป็นโครงร่างบล็อก จากนั้นจะสร้างงานใน ClickUpพร้อมฟิลด์ที่เชื่อมโยง เช่น ชื่อเรื่อง ผู้เขียน และวันที่ครบกำหนด ด้วยวิธีนี้ คุณจะไปจากการระดมความคิดโดยตรงสู่การทำงานที่มีการจัดการและมอบหมายงาน

ClickUp ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ฉลาดขึ้นได้อย่างไร

ทีมมักสูญเสียเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ไปกับงานที่ไม่ช่วยให้โครงการก้าวหน้า: การเขียนคำสั่งเดิมซ้ำ, การตามหาบริบทข้ามแอปพลิเคชัน, หรือการตั้งค่าการมอบหมายงานด้วยตนเอง.

ผลลัพธ์มักจะทำให้การทำงานช้าลงและเพื่อนร่วมทีมรู้สึกหงุดหงิด

ClickUp, พื้นที่ทำงานแบบรวม AI, สร้างความแตกต่างที่แท้จริงที่นี่ด้วยการรวมเทมเพลตการจัดการโครงการ, ระบบอัตโนมัติ, และ AI เพื่อทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ ผู้ใช้ ClickUp AI ยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงโมเดล AI พรีเมียมล่าสุดอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึง ChatGPT, Gemini และ Claude!

มาดูกันให้ละเอียดขึ้นว่าอย่างไร 💁

ดำเนินการจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่การปฏิบัติโดยตรง

ClickUp Automation: ทางเลือกแทน ChatGPT
มอบหมายความเป็นเจ้าของและกำหนดเส้นตายโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Automation

ข้อมูลเชิงลึกมีคุณค่าน้อยหากหยุดชะงักอยู่ในการวางแผนClickUp Automationsช่วยให้งานดำเนินต่อไปโดยกระตุ้นขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง

ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมผลิตภัณฑ์คัดลอกแผนการเปิดตัวฟีเจอร์จาก ChatGPT ไปยังงานใน ClickUp ระบบอัตโนมัติสามารถกำหนดวิศวกรทันที สร้างงานทดสอบ และแจ้งเตือน QA เมื่อขั้นตอนการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์

นี่คือวิธีการตั้งค่าซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานนี้และเพิ่มศักยภาพให้สูงสุด:

1. ใช้เทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า

เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp สำหรับผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้
เลือกจากเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp หลากหลายรูปแบบ

ClickUp มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากกว่า 100แบบซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานทั่วไป คุณจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น

เพื่อใช้ตัวอย่างระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า:

  1. เปิดพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการที่คุณต้องการเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
  2. ไปที่ อัตโนมัติ เรียกดู
  3. เลือกเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
  4. ปรับแต่งทริกเกอร์และการดำเนินการตามต้องการ (เช่น กำหนดสมาชิกทีมเฉพาะ อัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง)
  5. เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

2. สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง

สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยปัญญาประดิษฐ์ใน ClickUp
มอบหมายความเป็นเจ้าของและกำหนดเส้นตายโดยอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp ที่กำหนดเอง

สำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น AI Automation Builder ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้โดยใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย:

  • เพียงอธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณ: เช่น 'เมื่อมีบรีฟงานสร้างสรรค์ใหม่ส่งเข้ามา ให้มอบหมายให้กับหัวหน้าฝ่ายการตลาด แจ้งเตือนในช่อง Slack #creative และย้ายงานไปยังสถานะ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ'
  • ClickUp Brain แปลงสิ่งนี้ทันทีเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้พร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการ
  • คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติก่อนเผยแพร่ เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ

📣 เสียงจากลูกค้า: โจดี้ ซาลิส จาก United Way Suncoastกล่าว:

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลายต่างๆ ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลายต่างๆ ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

3. ติดตั้งตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและตัวแทน AI ที่ปรับแต่งเอง

ตัวแทนอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
ปรับใช้ ClickUp Autopilot Agents เพื่อให้การอัปเดตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ClickUp's AI Agentsคือ เอเย่นต์ AI ที่สามารถดำเนินการอย่างอิสระในขั้นตอนที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน ตัดสินใจ และโต้ตอบกับพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ภาษาธรรมชาติและบริบท

หากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมการอัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณสามารถใช้ ตัวแทนรายงานประจำสัปดาห์ เพื่อจัดการเรื่องนี้แทนคุณได้ ตัวแทนนี้จะรวบรวมงาน ความคืบหน้า และกำหนดเวลาไว้ในสรุปที่ชัดเจน และโพสต์โดยอัตโนมัติ

หรือเมื่อการเช็คอินรายวันเริ่มกินเวลาที่มีประสิทธิภาพ Daily Standup Agent จะสร้างสรุปความคืบหน้า ความสำคัญ และอุปสรรคอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทีมของคุณได้รับความชัดเจนจากการประชุมสแตนด์อัพโดยไม่ต้องเสียเวลา 30 นาทีในการประชุม

หากทีมของคุณถามคำถามเดิมๆ อยู่เสมอ เช่น 'ใครรับผิดชอบงานนี้?' หรือ 'งานนี้กำหนดส่งเมื่อไหร่?' ตัวแทนตอบอัตโนมัติ จะเข้ามาช่วยโดยดึงข้อมูลโดยตรงจาก ClickUp เพื่อให้คำตอบทันทีและถูกต้องแม่นยำ โดยไม่ต้องให้ใครเสียเวลาค้นหา

ผู้ช่วย AI เพื่อสนับสนุนการสร้างตามความต้องการ
ออกแบบตัวแทน ClickUp Autopilot ของคุณเองเพื่อกำหนดเส้นทางงานตามกระบวนการทำงานของคุณ

คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อออกแบบClickUp Custom Autopilot Agents ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนบันทึกการประชุมที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นสรุปงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ จัดการส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วไปยังเจ้าของที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงหลายขั้นตอนเข้าด้วยกัน เช่น สร้างสรุปบรีฟเชิงสร้างสรรค์และส่งไปยัง Slack และอีเมลเพื่อขออนุมัติโดยตรง

🎥 ดู: วิธีตั้งค่าตัวแทน AI ตัวแรกของคุณ?

⚙️ โบนัส: คุณยังสามารถลองใช้ClickUp's ChatGPT Prompts สำหรับการตลาดและการสร้างเนื้อหาได้อีกด้วย จัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs พร้อมด้วยคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างบล็อก โพสต์บนโซเชียล หรือข้อความโฆษณา

ค้นหาคำตอบโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ

แม้จะมีเอกสารบันทึกทรัพยากรไว้แล้ว ทีมก็มักจะประสบปัญหาในการเชื่อมโยงบริบทเข้าด้วยกัน

ClickUp Brain แก้ไขปัญหานี้โดยการเชื่อมต่อกับงาน, เอกสาร, แชท และแอปที่ผสานรวมไว้ เพื่อให้คำตอบมาอย่างรวดเร็ว

ClickUp Brain: ดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ
ดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญออกมาจากพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรงด้วย ClickUp Brain

สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดกำลังเตรียมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พวกเขาสามารถถามผู้จัดการงาน AIว่าแคมเปญใดสร้างการมีส่วนร่วมสูงสุดในเดือนที่ผ่านมา และได้รับสรุปที่เชื่อมโยงกับงาน รายละเอียดแคมเปญ และสินทรัพย์สร้างสรรค์

ผู้จัดการช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบด้วยตนเอง และสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่อ้างอิงโดยตรงจากผลงานของทีมได้

ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเมื่องานต้องการมากขึ้น

ClickUp Brain MAX: สร้างรายงานขั้นสูงที่แม่นยำ
สร้างรายงานข้ามสายงานที่แม่นยำโดยรวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย ClickUp Brain MAX

สรุปอย่างรวดเร็วช่วยได้ แต่บางสถานการณ์ต้องการการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งขึ้น

ClickUp Brain MAX สร้างสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปเฉพาะสำหรับสิ่งนี้ โดยเชื่อมต่อข้อมูลพื้นที่ทำงาน เครื่องมือภายนอก และ โมเดล AI หลากหลาย เช่น GPT, Claude หรือ Gemini ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI อีกต่อไป ด้วย Brain Maxคุณจะหลีกเลี่ยงการกระจายตัวของ AIได้อย่างสมบูรณ์ นี่คือวิธีการ:

ตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่กำลังเตรียมการสำหรับการประเมินผลประจำปีสามารถขอให้ Brain MAX วิเคราะห์บันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงาน งานที่เสร็จสมบูรณ์ และความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน

ระบบจะสร้างรายงานโดยละเอียดที่เน้นจุดแข็งของแต่ละสมาชิกในทีม จุดที่ควรปรับปรุง และความสำเร็จที่โดดเด่น ด้วยข้อมูลที่รวบรวมนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล

🎥 รับชม: สัมผัสศักยภาพไร้ขีดจำกัดของ Brain MAX

เตรียมคำแนะนำให้พร้อมใช้งาน

การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่มักรู้สึกยากกว่าการสร้างขึ้นใหม่จากศูนย์ ทีมอาจมีคำสั่ง ChatGPT ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสรุปความคิดเห็นของลูกค้า แต่หากมันอยู่ในบันทึกของใครบางคน ก็ไม่มีใครได้ประโยชน์

ClickUp Docsแก้ปัญหานี้โดยให้ทีมสามารถจัดเก็บแม่แบบข้อความที่ใช้งานซ้ำได้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงและค้นหาได้

ClickUp Docs: สร้างไลบรารีข้อความเริ่มต้นที่ใช้ร่วมกัน
ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างคลังคำถามที่แชร์ได้ซึ่งช่วยสนับสนุนการสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ

ตัวอย่างเช่น ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถสร้างเอกสารที่เต็มไปด้วยคำแนะนำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการร่างคำตอบของตั๋ว, สรุปความคิดเห็นของลูกค้า, และส่งต่อปัญหา

เมื่อมีวันที่มีปริมาณงานสูง ตัวแทนจะเปิดเอกสาร, หยิบคำแนะนำที่ผ่านการทดสอบ, และสร้างคำตอบที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของทีม. เมื่อเวลาผ่านไป เอกสารจะพัฒนาเป็นฐานความรู้ที่ตัวแทนใหม่สามารถใช้ได้ในวันแรก, ช่วยลดเวลาการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญ.

จากแชทสู่การลงมือทำด้วย ClickUp

ในที่สุดแล้ว ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ร่างเนื้อหา หรือตอบคำถามได้ทันที

แต่เมื่อพูดถึงการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและการรวมงาน เอกสาร การสื่อสาร และการรายงานไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ClickUp คือผู้นำ

ทำไมต้องสลับเครื่องมือเมื่อ ClickUp รวม AI, การจัดการโครงการ, และการทำงานอัตโนมัติไว้ในที่เดียว? ด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Automations คุณจะได้รับคำตอบและเปลี่ยนเป็นปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ

เริ่มต้นการอัตโนมัติด้วย ClickUp วันนี้!

คำถามที่พบบ่อย

1. การใช้ ChatGPT สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานทางธุรกิจมีความปลอดภัยเพียงใด?

ChatGPT ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานของ OpenAI แต่ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ของคุณเมื่อผสานระบบ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ให้ใช้การเชื่อมต่อ API ที่ปลอดภัยเสมอ จำกัดการเข้าถึงผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ และหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงกับระบบ AI

2. ฉันต้องมีทักษะอะไรบ้างในการนำไปใช้คำสั่งอัตโนมัติของ ChatGPT?

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด แต่การมีความคุ้นเคยกับการเขียนคำสั่งพื้นฐานและการเข้าใจขั้นตอนหลักของกระบวนการทำงานของคุณจะช่วยได้มาก ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่คุณกำลังผสานรวม (เช่น ClickUp, Zapier หรือ API) และประสบการณ์บางอย่างกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติสามารถเร่งการตั้งค่าได้

3. ฉันสามารถประหยัดเวลาได้มากแค่ไหนด้วยการทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT?

การประหยัดเวลาอาจแตกต่างกันตามความซับซ้อนของงาน แต่ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าสามารถลดเวลาได้หลายชั่วโมงสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เช่น การร่างเนื้อหา การสรุปข้อมูล และการอัปเดตสถานะ

4. ChatGPT สามารถทำให้กระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติได้หรือไม่?

ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการสร้างข้อเสนอแนะและวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาในรูปแบบข้อความ แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนการตัดสินใจของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน สำหรับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ควรใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือสนับสนุนร่วมกับระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลของมนุษย์