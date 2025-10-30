คำสั่งที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ChatGPT

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการทำงานอัตโนมัติ ที่ผู้ช่วย AI ของคุณไม่หลับ ไม่ลืม และไม่ตัดสินปฏิทินที่ยุ่งเหยิงของคุณ
ข่าวดี: ChatGPT สามารถเป็นผู้ช่วยของคุณได้ และคำสั่งที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเบื้องหลังของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งคนเดียว ผู้จัดการทีม หรือใครก็ตามที่ต้องการจัดการกับความวุ่นวายของวันทำงาน รายการคำสั่งนี้คือทางลัดสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดของคุณ
ในคู่มือนี้ คุณจะพบคำแนะนำที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติใน ChatGPT นอกจากนี้ เราจะเห็นว่า ClickUp กลายเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้สำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI มาเริ่มกันเลยและเริ่มจ้างงานที่ต้องทำด้วยมือออกไป
การทำงานอัตโนมัติคืออะไรและ ChatGPT สามารถช่วยได้อย่างไร?
การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานคือกระบวนการแทนที่ขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองและซ้ำซากในกระบวนการทำงานของธุรกิจด้วยกิจวัตรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก นี่มักหมายถึงงานต่างๆ เช่น การร่างอีเมลถึงลูกค้า การสรุปบันทึก การคิดไอเดียสำหรับบล็อก หรือการกรอกแบบฟอร์ม
นี่คือวิธีที่ ChatGPT ช่วยในการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถขอให้เขียนอีเมลติดตามผล สรุปการสัมภาษณ์ ระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา แปลข้อความ หรือจัดเรียงข้อมูลโดยพิมพ์คำสั่งง่ายๆอีกวิธีหนึ่งในการใช้การทำงานอัตโนมัติของ AIคือการเชื่อมต่อ ChatGPT กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ
ตัวอย่างเช่น โดยใช้ Zapier คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่เมื่อมีการกรอกแบบฟอร์มใหม่ ข้อมูลจะถูกสรุปโดย ChatGPT โดยอัตโนมัติและเพิ่มเป็นงานใน ClickUp
ทำไมต้องทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ChatGPT?
หากคุณรู้สึกเหมือนถูกฝังอยู่ใต้ภูเขาของงานซ้ำซาก—การคัดลอกข้อมูลระหว่างแผ่นงาน การจัดเรียงอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรือการเขียนคำตอบเดิมๆ เป็นครั้งที่สิบของวันนี้—การใช้ ChatGPT เพื่อทำงานอัตโนมัติเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด:
นี่คือเหตุผล:
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงด้วยการทำงานอัตโนมัติในการป้อนข้อมูล การจัดเรียงอีเมล และการสื่อสารที่ซ้ำซ้อน
- ตรวจสอบความถูกต้องโดยให้ AI จัดการรายละเอียด ลดข้อผิดพลาดจากการคัดลอกและวาง
- ปรับขนาดกระบวนการได้ทันที จัดการปริมาณงานที่มากขึ้นโดยไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม
- ตอบกลับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และทีมงานแบบเรียลไทม์ด้วย AI ที่ทำงานตลอดเวลา
- ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการหรือความต้องการ
เราไม่ได้ล้อเล่นเมื่อเราบอกว่า ด้วยคำสั่งที่เหมาะสมและความคิดสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อย ChatGPT สามารถเปลี่ยนกระบวนการทำงานประจำวันของคุณจากการเสียเวลาไปเป็นระบบที่ทำงานได้เอง
วิธีใช้ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการผสาน ChatGPT เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ
ระบุเหตุการณ์ที่แน่ชัดซึ่งควรกระตุ้นให้ ChatGPT ทำงานโดยอัตโนมัติ เช่น 'มีการส่งบรีฟงานสร้างสรรค์ใหม่' 'มีผู้กรอกแบบฟอร์ม' หรือ 'สถานะงานเปลี่ยนเป็นรอตรวจสอบ' เหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับระบบอัตโนมัติของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: สร้างข้อความแนะนำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ล่วงหน้า
แทนที่จะพิมพ์คำสั่ง ChatGPTทุกครั้ง ให้บันทึกแม่แบบคำสั่งที่มีโครงสร้างไว้
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการส่งบรีฟงานสร้างสรรค์ใหม่ ให้สร้างสรุปโครงการพร้อมเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาในรูปแบบหัวข้อย่อย
ด้วยวิธีนี้ ระบบจะทราบเสมอว่าจะต้องทำอะไรโดยไม่ต้องให้มนุษย์คัดลอกและวางข้อมูล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:นี่คือเทคนิคพิเศษสำหรับ ChatGPTของคุณ ลองเชื่อมต่อคำสั่งหลาย ๆ คำเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ของคำสั่งแรกกลายเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับคำสั่งถัดไป สร้างขั้นตอนการทำงานแบบหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องทำซ้ำด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อ ChatGPT กับเครื่องมืออัตโนมัติ
ChatGPT จะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อเชื่อมต่อและทำให้มันสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ในโลกจริงได้โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
นี่คือวิธีการทำงาน:
- เลือกระบบอัตโนมัติของคุณ: เลือกแพลตฟอร์มเช่น Zapier, Make, หรือClickUp Automationsเป็นเครื่องมือที่ตรวจจับการกระตุ้นและส่งข้อมูลไปยัง ChatGPT
- กำหนดค่าตัวกระตุ้น: ตั้งค่าการกระทำเป็นแหล่งที่มาของเหตุการณ์ของคุณ อาจเป็นอะไรก็ได้เช่น 'การส่งแบบฟอร์มใหม่ใน ClickUp' ทุกครั้งที่มีคนกรอกแบบฟอร์ม Creative Brief ระบบอัตโนมัติจะดึงข้อมูลนั้นทันทีและส่งเข้าสู่กระบวนการทำงาน การเลือกตัวกระตุ้นที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการทำงานเริ่มต้นในทันทีที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- กำหนดการดำเนินการสำหรับ ChatGPT: ส่งรายละเอียดที่ส่งเข้ามาไปยัง API ของ ChatGPT โดยอัตโนมัติ สร้างแม่แบบข้อความที่เชื่อมต่อกับช่องข้อมูลเหล่านั้นและขอให้ ChatGPT สร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์
- จับผลลัพธ์: การตอบสนองจะไหลกลับเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณทันที เช่น การสร้างเอกสาร ClickUp ใหม่หรือเพิ่มความคิดเห็นในภารกิจ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้สร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ด้วย ChatGPTที่ทำงานให้คุณ!
ขั้นตอนที่ 4: สร้างการทำงานอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง
ขั้นตอนอัตโนมัติเพียงขั้นตอนเดียวก็ดี แต่การเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านี้เข้าด้วยกันจะเปลี่ยนเอกสารสรุปงานของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีชีวิตชีวา
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- การดำเนินการแรก: ChatGPT สร้างบรีฟครีเอทีฟโดยอัตโนมัติ
- การดำเนินการที่สอง: แพลตฟอร์มเช่น Zapier หรือClickUpจะโพสต์ข้อความสั้น ๆ นั้นไปยังช่องแชทของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรวจสอบ หรืออัปโหลดเป็นเอกสารใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
- การดำเนินการที่สาม: เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว (อาจถูกติดแท็กว่า 'อนุมัติ') กฎอีกข้อหนึ่งจะอัปเดตสถานะของงาน มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม หรือกระตุ้นขั้นตอนถัดไปในโครงการ
คุณกำลังสร้างสายโดมิโนของตรรกะที่แต่ละการกระทำซึ่งเกิดจาก AI หรือการทำด้วยมือจะตั้งค่าขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงน้ำเสียงให้เหมาะสม อัปเดตแม่แบบข้อความและกฎการทำงานอัตโนมัติเมื่อโครงการของคุณมีการพัฒนา เมื่อระบบมีความเสถียรแล้ว คุณสามารถขยายการใช้งานไปสู่กรณีขั้นสูง เช่น การสร้างรายงานอัตโนมัติ สรุปแคมเปญ หรืออัปเดตข้อมูลลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทดสอบคำถามด้วยกรณีขอบเขตเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ก่อนที่จะปรับใช้ระบบอัตโนมัติในวงกว้าง
25+ คำถามเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ChatGPT
ด้านล่างนี้ เราได้จัดกลุ่มคำสั่งพร้อมใช้งานมากกว่า 25 รายการตามกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับ ChatGPT ได้ทันทีและเริ่มทำงานอัตโนมัติด้วย AI 🤖
การค้นหาและวางแผนงาน
1. การระบุงานที่ทำซ้ำ
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติ วิเคราะห์กระบวนการทำงานประจำวันของทีมการตลาดและระบุงานที่ทำซ้ำๆ ที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ นำเสนอในรูปแบบตารางที่ประกอบด้วยงานที่ใช้เวลา ศักยภาพในการทำให้เป็นอัตโนมัติ และเครื่องมือที่แนะนำ
2. ไลบรารีกรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติ
Prompt: ฉันกำลังเผชิญกับปัญหา [ระบุปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่โดยละเอียดพร้อมบริบท] สร้างรายการกรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ 5 กรณีสำหรับ [อุตสาหกรรมหรือแผนก เช่น 'แผนกทรัพยากรบุคคลในบริษัทขนาดกลาง'] สำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน ให้อธิบายขั้นตอนการทำงาน ประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติ และแนะนำเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ฉันต้องการให้คุณ [ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการพร้อมตัวอย่าง]
3. รายการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ระบบ สร้างรายการตรวจสอบเพื่อประเมินว่ากระบวนการพร้อมสำหรับการอัตโนมัติหรือไม่ รวมถึงเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการทำซ้ำ กฎ รูปแบบข้อมูล และการจัดการข้อยกเว้น
การเลือกและผสานเครื่องมือ
4. การเลือกเครื่องมืออัตโนมัติที่เหมาะสม
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี แนะนำแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการ [งาน] เปรียบเทียบ Zapier, Make, ClickUp Automations หรือ API ในรูปแบบตารางข้อดี/ข้อเสีย พร้อมระบุค่าใช้จ่าย
5. แผนแม่บทการบูรณาการสำหรับทีมและกรณีการใช้งานเฉพาะ
คำแนะนำ: ฉันใช้ [เครื่องมือ A] สำหรับ CRM และ [เครื่องมือ B] สำหรับการตลาดทางอีเมล กรุณาออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อระหว่างทั้งสองเครื่องมือ ระบุ API ที่จำเป็น ขั้นตอน และข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย
6. การประสานงานเครื่องมือหลายชนิด
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นสถาปนิกกระบวนการทำงาน (Workflow Architect) สร้างแผนการผสานระบบ (Integration Plan) ที่ ClickUp, Slack, และ Google Drive ทำงานร่วมกันสำหรับ [กระบวนการ] วางแผนการกระตุ้น (Triggers) และการกระทำ (Actions) ที่ชัดเจนระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
การสร้างกระบวนการทำงาน
7. สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
คำแนะนำ: เข้ารับบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ ออกแบบกระบวนการทำงานเพื่ออัตโนมัติงานเช่น [แทรกงาน] ให้รวมถึงขั้นตอนที่ละเอียดสำหรับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือเช่น [แทรกเครื่องมือ] และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น [แทรกแพลตฟอร์ม เช่น Excel, Google Sheets, หรือ Trello]
8. กฎการทำงานแบบมีเงื่อนไข
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการกฎ สร้างตรรกะเงื่อนไขสำหรับระบบอัตโนมัติที่จัดเส้นทางงานใหม่แตกต่างกันไปตามความสำคัญและแผนก นำเสนอในรูปแบบแผนผังงาน IF → THEN
9. แบบฟอร์มเอกสารกระบวนการทำงาน
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นวิศวกรกระบวนการ สร้างแม่แบบเอกสารสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบดังนี้: ภาพรวม, ตัวกระตุ้น, การดำเนินการ, เครื่องมือ, การจัดการข้อยกเว้น, และเจ้าของ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ เช่นE-ZPass ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ก่อนหน้านั้น ผู้ขับขี่ต้องรอคิวจ่ายเงินสดเป็นเวลานาน ทำให้ระบบอัตโนมัติบนท้องถนนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายที่ได้รับความนิยมในวงกว้างตั้งแต่ยุคแรก ๆ
ระบบอัตโนมัติของข้อมูลและการรายงาน
10. การทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานเป็นระบบอัตโนมัติ
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอัตโนมัติข้อมูล ให้แผนขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อทำการอัตโนมัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบ และการสร้างรายงานสำหรับ [ระบุวัตถุประสงค์ เช่น การติดตามยอดขาย การตรวจสอบประสิทธิภาพ] รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเช่น Google Apps Script, Power Query หรือ API
11. การออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับแดชบอร์ด
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจ สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่อัปเดตแดชบอร์ดใน [เครื่องมือ เช่น Google Data Studio, Power BI,ClickUp Dashboards] ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก [แหล่งข้อมูล] ระบุตัวกระตุ้น การแปลงข้อมูล และความถี่ในการอัปเดต
12. กระบวนการทำงานเพื่อประกันคุณภาพข้อมูล
คำแนะนำ: ออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ตรวจสอบข้อมูลขาเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดก่อนรายงาน รวมถึงขั้นตอนการตรวจจับข้อมูลซ้ำ การตรวจสอบรูปแบบ และการแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหา
การสื่อสารและการร่วมมือ
13. ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางอีเมล
คำแนะนำ: สร้างกระบวนการทำงานที่เมื่อมีคำถามจากลูกค้าใหม่ ระบบจะสร้างงานใหม่ใน ClickUp โดยอัตโนมัติ ร่างคำตอบใน Gmail ผ่าน ChatGPT และส่งให้ผู้จัดการอนุมัติใน Slack
14. การแจ้งเตือนใน Slack
คำแนะนำ: ออกแบบระบบอัตโนมัติที่โพสต์สรุปงานทั้งหมดใน ClickUp ที่ถูกย้ายไปยังสถานะ 'เสร็จสิ้น' ในเวลา 17.00 น. ทุกวัน โดยให้แสดงชื่องาน ผู้รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ
15. การแจ้งเตือนข้ามแพลตฟอร์ม
คำแนะนำ: ออกแบบระบบอัตโนมัติที่โพสต์การอัปเดตจาก [เครื่องมือ A, เช่น ClickUp] ไปยัง [เครื่องมือ B, เช่น Slack] ในรูปแบบสรุปประจำวันที่มีโครงสร้าง รวมถึงฟิลด์ต่างๆ เช่น สถานะงาน ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนด
ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยสคริปต์และโค้ด
16. การสร้างสคริปต์ที่กำหนดเอง
คำแนะนำ: เขียนสคริปต์ Python เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบจาก Gmail โดยอัตโนมัติและบันทึกลงใน Google Drive พร้อมใส่คำอธิบายสำหรับการนำไปใช้งาน
17. ระบบอัตโนมัติที่ใช้เว็บฮุค
คำแนะนำ: สร้างสคริปต์เว็บฮุคที่ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ [แทรกเหตุการณ์ เช่น การส่งแบบฟอร์มใหม่] ใน [เครื่องมือ] สคริปต์ควรเรียกใช้ ChatGPT เพื่อสรุปเหตุการณ์และโพสต์ลงใน [เครื่องมือเป้าหมาย] รวมถึงคำแนะนำในการปรับใช้
18. กระบวนการทำงานของการผสาน API
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน API เขียนคำสั่ง API ที่จำเป็นสำหรับการซิงค์ [ประเภทข้อมูล] ระหว่าง [เครื่องมือ A] และ [เครื่องมือ B] ให้ขั้นตอนในการยืนยันตัวตน ตัวอย่าง endpoint และกลยุทธ์การจัดการข้อผิดพลาด
ผลตอบแทนจากการลงทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ
19. การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับระบบอัตโนมัติ
Prompt: ฉันกำลัง [ระบุปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอย่างละเอียดพร้อมบริบท] ช่วยฉันประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับการอัตโนมัติ [อธิบายกระบวนการ เช่น 'การป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้'] รายการปัจจัยที่ต้องพิจารณา ให้ตัวอย่างแบบฟอร์มการคำนวณ และอธิบายวิธีการตีความผลลัพธ์ ฉันต้องการให้คุณ [ระบุวิธีการที่คุณต้องการผลลัพธ์อย่างละเอียดพร้อมตัวอย่าง]
20. การคาดการณ์การประหยัดเวลา
คำแนะนำ: สร้างแบบจำลองการคาดการณ์การประหยัดเวลาสำหรับการคัดเลือกผู้ติดต่อที่มีศักยภาพโดยอัตโนมัติ แสดงผลลัพธ์ในแผนภูมิการคาดการณ์ระยะเวลา 12 เดือน
21. สถานการณ์ผลกระทบของการทำงานอัตโนมัติ
คำแนะนำ: สร้างสถานการณ์จำลองสามแบบ (แบบอนุรักษ์นิยม แบบสมจริง แบบก้าวร้าว) ที่แสดงผลกระทบของการทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าเป็นอัตโนมัติต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม
การแก้ไขปัญหาและการปรับขนาด
22. การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด
คำแนะนำ: ฉันกำลังพบปัญหา [ข้อผิดพลาด] ในเวิร์กโฟลว์ของ Zapier กรุณาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ ระบุขั้นตอนการวินิจฉัย และแนะนำวิธีแก้ไขในรูปแบบรายการตรวจสอบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบตอบอีเมลอัตโนมัติตัวแรกถูกสร้างขึ้นในปี 1971 สำหรับARPANET ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตในยุคแรกเริ่ม โดยจะส่งข้อความแจ้งเตือนแบบง่ายๆ ว่า "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" เพื่ออธิบายเหตุผลที่ตอบอีเมลล่าช้า
23. การวางแผนความยืดหยุ่น
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นวิศวกรด้านความน่าเชื่อถือ แนะนำกลยุทธ์การสลับระบบสำรอง (failover) หากขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติล้มเหลว (เช่น การหมดเวลาของ API) ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบแผนผังการตัดสินใจ
24. การปรับขนาดกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
คำแนะนำ: ฉันกำลัง [ระบุระบบอัตโนมัติปัจจุบัน] กรุณาแนะนำแผนงานเพื่อขยายกระบวนการทำงานนี้ไปยังหลายแผนก รวมถึงการวางแผนการพึ่งพา การรวมเครื่องมือ และการพิจารณาด้านการกำกับดูแล
คำแนะนำเฉพาะอุตสาหกรรม/กรณีการใช้งาน
25. ระบบการทำงานอัตโนมัติของงานทรัพยากรบุคคล
คำแนะนำ: ฉันคือ [ระบุบริบทของทีม HR] กรุณาแนะนำกระบวนการทำงานอัตโนมัติ 5 ขั้นตอนสำหรับฝ่าย HR ที่ครอบคลุมการสรรหา การปฐมนิเทศ การจ่ายเงินเดือน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือและขั้นตอนในการนำไปใช้
26. การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางการตลาด
คำแนะนำ: ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดอัตโนมัติ ออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติห้าแบบสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์ การอนุมัติสินทรัพย์ การรายงานแคมเปญ และการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์เป็นคลังกรณีการใช้งาน
การใช้โครงการ ChatGPT สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานระยะยาว
โครงการ ChatGPT คือห้องทำงานดิจิทัลอัจฉริยะที่เชื่อถือได้สำหรับงานที่ซับซ้อนหรือดำเนินไปเป็นเวลานาน
คุณรวบรวมการสนทนาทั้งหมด ไฟล์อ้างอิง และคำแนะนำเฉพาะโครงการไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน เพื่อให้เครื่องมือ AI สำหรับการทำงานร่วมกันสามารถเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และคงอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Deep Research ที่ช่วยให้คุณดำเนินการสืบค้นข้อมูลแบบหลายขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ได้ และ Voice Mode ที่ให้คุณระดมความคิดโดยไม่ต้องใช้มือหรือสอบถามข้อมูลจากไฟล์ PDF ได้ด้วยการแตะไอคอนไมโครโฟน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT:
- เตรียมแผนสำรองไว้เสมอ เผื่อกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ให้มีคนพร้อมเข้ามาช่วยเหลือ หรือสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติแบบง่าย ๆ เช่น "ขอเวลาตรวจสอบเพิ่มเติม จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด" เพื่อซื้อเวลาให้คุณแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
- สร้างเอกสารเสียงแบรนด์พร้อมตัวอย่างประโยค 5-10 ประโยค ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณสื่อสารอย่างไร จากนั้นวางข้อความนี้ลงในคำแนะนำทุกขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้คำตอบของคุณฟังดูเหมือนทีมของคุณเป็นผู้เขียน
- จัดตารางการฝึกอบรมเป็นประจำ โดยให้คุณป้อนคำตอบที่ดีที่สุดซึ่งเขียนโดยมนุษย์ให้กับ ChatGPT สำหรับคำขอที่คล้ายกัน เพื่อช่วยให้มันเรียนรู้สไตล์ที่คุณต้องการและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
- ใช้การกำหนดข้อจำกัดโดยการบอก ChatGPT ว่าไม่ควรทำอะไร พร้อมกับสิ่งที่ควรทำ เช่น 'อย่าใช้คำเทคนิคเฉพาะ, อย่าพูดถึงคู่แข่ง, อย่าให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเวลาจัดส่ง' เพื่อกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ใช้เทคนิคการอธิบายด้วยเป็ดยางโดยให้ ChatGPT อธิบายเหตุผลของมัน ก่อนที่จะให้ผลลัพธ์สุดท้าย จากนั้นใช้เพียงคำตอบสุดท้ายเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยจับข้อผิดพลาดทางตรรกะก่อนที่ลูกค้าของคุณจะพบเจอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ชาวกรีกโบราณได้สร้างอุปกรณ์อัตโนมัติบางชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ฮีโรแห่งอเล็กซานเดรียได้ออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำเป็นพลังงานในศตวรรษที่ 1 หลังคริสตกาล ซึ่งมักถือเป็นตัวอย่างแรกที่มีการบันทึกไว้ของอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้
มีข้อจำกัดใดบ้างในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยคำสั่ง ChatGPT?
แม้ว่า ChatGPT สามารถทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อความจำนวนมากเป็นอัตโนมัติได้ แต่ก็มีขีดจำกัดในความสามารถของมัน
ข้อจำกัดเหล่านี้หมายความว่าธุรกิจต้องออกแบบกระบวนการทำงานโดยมีมาตรการป้องกันและการกำกับดูแลจากมนุษย์ และอาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก ChatGPTสำหรับความต้องการเฉพาะทาง:
- ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์: ให้ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้
- การคิดเชิงซับซ้อน: มีความยากลำบากในการใช้เหตุผลหลายขั้นตอนหรือการทำงานเฉพาะที่ต้องใช้การคำนวณอย่างแม่นยำ
- ความถูกต้องของข้อมูล: สร้างรายละเอียดที่ดูสมเหตุสมผลแต่ไม่ถูกต้อง (เรียกว่าภาพหลอน) ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาด
- การพึ่งพาคุณภาพของคำสั่ง: ต้องการคำสั่งที่ละเอียดและมีโครงสร้างที่ดีเพื่อรักษาความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกมีชื่อว่าUnimate และเริ่มทำงานที่โรงงานของ General Motors ในปี 1961 งานของมันคืออะไร? การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนโลหะหล่อร้อนๆ คนกลัวมันมากในตอนแรกจนบริษัทต้องเก็บมันไว้หลังกรงนิรภัย
การผสาน ChatGPT เข้ากับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงานสมัยใหม่มักผสมผสานซอฟต์แวร์อัตโนมัติกับAI เมื่อใช้อย่างชาญฉลาด ChatGPT สามารถเข้ากับระบบนี้ได้อย่างลงตัว มาดูกันด้วยสองวิธีที่มีประสิทธิภาพ ⚒️
1. การใช้ Zapier (หรือแพลตฟอร์ม iPaaS ที่คล้ายกัน)
Zapier เชื่อมต่อ ChatGPT กับแอปมากกว่า 8,000 แอป เพื่อกระตุ้นการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อื่น
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการตอบกลับใน Google Form ใหม่เข้ามา คุณสามารถสั่งให้ ChatGPT ร่างอีเมล จากนั้นบันทึกเป็นร่างใน Gmail ได้
ฟรีแลนซ์ยังได้พัฒนาการทำงานอัตโนมัติในการจัดการโครงการอย่างชาญฉลาด เช่น เมื่อมีข้อความเข้ามาจะถูกส่งผ่าน ChatGPT ซึ่งจะจัดหมวดหมู่ข้อความนั้น (การเข้าร่วม, การยกเลิก, หรือคำถาม) และอัปเดต Airtable ตามนั้น ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดย Zapier
2. การซิงค์กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่น ClickUp
ClickUpผสานการทำงานกับ Zapier เพื่อให้เนื้อหาที่สร้างโดย ChatGPT ปรากฏเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น คุณสามารถสร้างงานใหม่จากคำสั่ง, ติดธงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม, หรือสรุปการอัปเดตงานโดยอัตโนมัติด้วย AI
นี่คือวิธีการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจาก AI ให้เป็นกระบวนการทำงาน PM ที่มีโครงสร้าง:
- ให้ ChatGPT ภายใน ClickUp Brain (ผ่าน Zapier) สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำหรือแผนการรณรงค์
- สร้างงานที่ตรงกันใน ClickUp โดยอัตโนมัติ แต่ละงานมีชื่อ คำอธิบาย และการมอบหมาย
- ใช้ ChatGPT เพื่อสรุปการอัปเดตและโพสต์กลับไปยังความคิดเห็นของงานหรือเอกสารเพื่อความชัดเจน
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าบล็อกเกอร์คนหนึ่งเพิ่มไอเดียลงใน Google Sheet
Zap จะตรวจสอบแถวใหม่และผ่าน Zapier เพื่อกระตุ้น ChatGPT ให้ปรับแต่งแนวคิดเป็นโครงร่างบล็อก จากนั้นจะสร้างงานใน ClickUpพร้อมฟิลด์ที่เชื่อมโยง เช่น ชื่อเรื่อง ผู้เขียน และวันที่ครบกำหนด ด้วยวิธีนี้ คุณจะไปจากการระดมความคิดโดยตรงสู่การทำงานที่มีการจัดการและมอบหมายงาน
ClickUp ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ฉลาดขึ้นได้อย่างไร
ทีมมักสูญเสียเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ไปกับงานที่ไม่ช่วยให้โครงการก้าวหน้า: การเขียนคำสั่งเดิมซ้ำ, การตามหาบริบทข้ามแอปพลิเคชัน, หรือการตั้งค่าการมอบหมายงานด้วยตนเอง.
ผลลัพธ์มักจะทำให้การทำงานช้าลงและเพื่อนร่วมทีมรู้สึกหงุดหงิด
ClickUp, พื้นที่ทำงานแบบรวม AI, สร้างความแตกต่างที่แท้จริงที่นี่ด้วยการรวมเทมเพลตการจัดการโครงการ, ระบบอัตโนมัติ, และ AI เพื่อทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ผู้ใช้ ClickUp AI ยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงโมเดล AI พรีเมียมล่าสุดอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึง ChatGPT, Gemini และ Claude!
มาดูกันให้ละเอียดขึ้นว่าอย่างไร 💁
ดำเนินการจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่การปฏิบัติโดยตรง
ข้อมูลเชิงลึกมีคุณค่าน้อยหากหยุดชะงักอยู่ในการวางแผนClickUp Automationsช่วยให้งานดำเนินต่อไปโดยกระตุ้นขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมผลิตภัณฑ์คัดลอกแผนการเปิดตัวฟีเจอร์จาก ChatGPT ไปยังงานใน ClickUp ระบบอัตโนมัติสามารถกำหนดวิศวกรทันที สร้างงานทดสอบ และแจ้งเตือน QA เมื่อขั้นตอนการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์
นี่คือวิธีการตั้งค่าซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานนี้และเพิ่มศักยภาพให้สูงสุด:
1. ใช้เทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ClickUp มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากกว่า 100แบบซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานทั่วไป คุณจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
เพื่อใช้ตัวอย่างระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า:
- เปิดพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการที่คุณต้องการเพิ่มการทำงานอัตโนมัติ
- ไปที่ อัตโนมัติ → เรียกดู
- เลือกเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ปรับแต่งทริกเกอร์และการดำเนินการตามต้องการ (เช่น กำหนดสมาชิกทีมเฉพาะ อัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง)
- เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
2. สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
สำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น AI Automation Builder ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้โดยใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย:
- เพียงอธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณ: เช่น 'เมื่อมีบรีฟงานสร้างสรรค์ใหม่ส่งเข้ามา ให้มอบหมายให้กับหัวหน้าฝ่ายการตลาด แจ้งเตือนในช่อง Slack #creative และย้ายงานไปยังสถานะ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ'
- ClickUp Brain แปลงสิ่งนี้ทันทีเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้พร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการ
- คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติก่อนเผยแพร่ เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ
📣 เสียงจากลูกค้า: โจดี้ ซาลิส จาก United Way Suncoastกล่าว:
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลายต่างๆ ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลายต่างๆ ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
3. ติดตั้งตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและตัวแทน AI ที่ปรับแต่งเอง
ClickUp's AI Agentsคือ เอเย่นต์ AI ที่สามารถดำเนินการอย่างอิสระในขั้นตอนที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน ตัดสินใจ และโต้ตอบกับพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ภาษาธรรมชาติและบริบท
หากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมการอัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณสามารถใช้ ตัวแทนรายงานประจำสัปดาห์ เพื่อจัดการเรื่องนี้แทนคุณได้ ตัวแทนนี้จะรวบรวมงาน ความคืบหน้า และกำหนดเวลาไว้ในสรุปที่ชัดเจน และโพสต์โดยอัตโนมัติ
หรือเมื่อการเช็คอินรายวันเริ่มกินเวลาที่มีประสิทธิภาพ Daily Standup Agent จะสร้างสรุปความคืบหน้า ความสำคัญ และอุปสรรคอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทีมของคุณได้รับความชัดเจนจากการประชุมสแตนด์อัพโดยไม่ต้องเสียเวลา 30 นาทีในการประชุม
หากทีมของคุณถามคำถามเดิมๆ อยู่เสมอ เช่น 'ใครรับผิดชอบงานนี้?' หรือ 'งานนี้กำหนดส่งเมื่อไหร่?' ตัวแทนตอบอัตโนมัติ จะเข้ามาช่วยโดยดึงข้อมูลโดยตรงจาก ClickUp เพื่อให้คำตอบทันทีและถูกต้องแม่นยำ โดยไม่ต้องให้ใครเสียเวลาค้นหา
คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อออกแบบClickUp Custom Autopilot Agents ได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนบันทึกการประชุมที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นสรุปงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ จัดการส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วไปยังเจ้าของที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงหลายขั้นตอนเข้าด้วยกัน เช่น สร้างสรุปบรีฟเชิงสร้างสรรค์และส่งไปยัง Slack และอีเมลเพื่อขออนุมัติโดยตรง
🎥 ดู: วิธีตั้งค่าตัวแทน AI ตัวแรกของคุณ?
⚙️ โบนัส: คุณยังสามารถลองใช้ClickUp's ChatGPT Prompts สำหรับการตลาดและการสร้างเนื้อหาได้อีกด้วย จัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs พร้อมด้วยคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างบล็อก โพสต์บนโซเชียล หรือข้อความโฆษณา
ค้นหาคำตอบโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
แม้จะมีเอกสารบันทึกทรัพยากรไว้แล้ว ทีมก็มักจะประสบปัญหาในการเชื่อมโยงบริบทเข้าด้วยกัน
ClickUp Brain แก้ไขปัญหานี้โดยการเชื่อมต่อกับงาน, เอกสาร, แชท และแอปที่ผสานรวมไว้ เพื่อให้คำตอบมาอย่างรวดเร็ว
สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดกำลังเตรียมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พวกเขาสามารถถามผู้จัดการงาน AIว่าแคมเปญใดสร้างการมีส่วนร่วมสูงสุดในเดือนที่ผ่านมา และได้รับสรุปที่เชื่อมโยงกับงาน รายละเอียดแคมเปญ และสินทรัพย์สร้างสรรค์
ผู้จัดการช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบด้วยตนเอง และสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่อ้างอิงโดยตรงจากผลงานของทีมได้
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเมื่องานต้องการมากขึ้น
สรุปอย่างรวดเร็วช่วยได้ แต่บางสถานการณ์ต้องการการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งขึ้น
ClickUp Brain MAX สร้างสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปเฉพาะสำหรับสิ่งนี้ โดยเชื่อมต่อข้อมูลพื้นที่ทำงาน เครื่องมือภายนอก และ โมเดล AI หลากหลาย เช่น GPT, Claude หรือ Gemini ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI อีกต่อไป ด้วย Brain Maxคุณจะหลีกเลี่ยงการกระจายตัวของ AIได้อย่างสมบูรณ์ นี่คือวิธีการ:
ตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่กำลังเตรียมการสำหรับการประเมินผลประจำปีสามารถขอให้ Brain MAX วิเคราะห์บันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงาน งานที่เสร็จสมบูรณ์ และความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
ระบบจะสร้างรายงานโดยละเอียดที่เน้นจุดแข็งของแต่ละสมาชิกในทีม จุดที่ควรปรับปรุง และความสำเร็จที่โดดเด่น ด้วยข้อมูลที่รวบรวมนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล
🎥 รับชม: สัมผัสศักยภาพไร้ขีดจำกัดของ Brain MAX
เตรียมคำแนะนำให้พร้อมใช้งาน
การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่มักรู้สึกยากกว่าการสร้างขึ้นใหม่จากศูนย์ ทีมอาจมีคำสั่ง ChatGPT ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสรุปความคิดเห็นของลูกค้า แต่หากมันอยู่ในบันทึกของใครบางคน ก็ไม่มีใครได้ประโยชน์
ClickUp Docsแก้ปัญหานี้โดยให้ทีมสามารถจัดเก็บแม่แบบข้อความที่ใช้งานซ้ำได้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงและค้นหาได้
ตัวอย่างเช่น ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถสร้างเอกสารที่เต็มไปด้วยคำแนะนำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการร่างคำตอบของตั๋ว, สรุปความคิดเห็นของลูกค้า, และส่งต่อปัญหา
เมื่อมีวันที่มีปริมาณงานสูง ตัวแทนจะเปิดเอกสาร, หยิบคำแนะนำที่ผ่านการทดสอบ, และสร้างคำตอบที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของทีม. เมื่อเวลาผ่านไป เอกสารจะพัฒนาเป็นฐานความรู้ที่ตัวแทนใหม่สามารถใช้ได้ในวันแรก, ช่วยลดเวลาการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญ.
จากแชทสู่การลงมือทำด้วย ClickUp
ในที่สุดแล้ว ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ร่างเนื้อหา หรือตอบคำถามได้ทันที
แต่เมื่อพูดถึงการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและการรวมงาน เอกสาร การสื่อสาร และการรายงานไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ClickUp คือผู้นำ
ทำไมต้องสลับเครื่องมือเมื่อ ClickUp รวม AI, การจัดการโครงการ, และการทำงานอัตโนมัติไว้ในที่เดียว? ด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Automations คุณจะได้รับคำตอบและเปลี่ยนเป็นปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
เริ่มต้นการอัตโนมัติด้วย ClickUp วันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. การใช้ ChatGPT สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานทางธุรกิจมีความปลอดภัยเพียงใด?
ChatGPT ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานของ OpenAI แต่ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ของคุณเมื่อผสานระบบ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ให้ใช้การเชื่อมต่อ API ที่ปลอดภัยเสมอ จำกัดการเข้าถึงผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ และหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงกับระบบ AI
2. ฉันต้องมีทักษะอะไรบ้างในการนำไปใช้คำสั่งอัตโนมัติของ ChatGPT?
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด แต่การมีความคุ้นเคยกับการเขียนคำสั่งพื้นฐานและการเข้าใจขั้นตอนหลักของกระบวนการทำงานของคุณจะช่วยได้มาก ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่คุณกำลังผสานรวม (เช่น ClickUp, Zapier หรือ API) และประสบการณ์บางอย่างกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติสามารถเร่งการตั้งค่าได้
3. ฉันสามารถประหยัดเวลาได้มากแค่ไหนด้วยการทำงานอัตโนมัติของ ChatGPT?
การประหยัดเวลาอาจแตกต่างกันตามความซับซ้อนของงาน แต่ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าสามารถลดเวลาได้หลายชั่วโมงสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เช่น การร่างเนื้อหา การสรุปข้อมูล และการอัปเดตสถานะ
4. ChatGPT สามารถทำให้กระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติได้หรือไม่?
ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการสร้างข้อเสนอแนะและวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาในรูปแบบข้อความ แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนการตัดสินใจของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน สำหรับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ควรใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือสนับสนุนร่วมกับระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลของมนุษย์