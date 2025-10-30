เทมเพลตการวางแผน PI ของ Miro ที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile ในปี 2025

จินตนาการถึงทีม Agile ของคุณทั้งหมดที่ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในพื้นที่ภาพเดียว พร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน, ความพึ่งพาอาศัยกัน, ลำดับความสำคัญ, และเส้นเวลาที่สอดคล้องกัน
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ PI Planning ทำได้ถูกต้อง
การวางแผน PI (Program Increment) เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ Agile ที่ทีมมารวมตัวกันเพื่อกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกัน กำหนดลำดับความสำคัญ และวางแผนสิ่งที่พวกเขาจะส่งมอบในสปรินท์ที่กำลังจะมาถึง ด้วยโครงสร้างที่เหมาะสม คุณสามารถขจัดความสับสน ความล่าช้า และการสื่อสารที่ผิดพลาดออกจากกระบวนการทำงานของคุณได้
บทความนี้นำเสนอเทมเพลตการวางแผน PI ของ Miro ที่ดีที่สุดซึ่งออกแบบมาสำหรับทีม Agile ที่ต้องการให้สปรินต์ดำเนินไปตามแผน และหากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่น เรายังได้รวบรวมเทมเพลตการวางแผน PI ของ ClickUp ที่ดีที่สุดไว้ด้วย
แบบแผนการวางแผน Miro Pi ที่ดีที่สุดในมุมมอง
นี่คือสรุปที่นำเสนอเทมเพลตการวางแผน PI ที่ดีที่สุดสำหรับ Miro และ ClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตการวางแผน PI (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมว่ายน้ำเลน, บักล็อก, ความเกี่ยวข้อง, การซิงค์ Jira
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการวางแผน PI แบบครบวงจร (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|วัตถุประสงค์ของ PI, กระดานโปรแกรม/โซลูชัน, ROAM, การลงคะแนนความเชื่อมั่น
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการวางแผน PI ของ SAFe (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|งานค้างในโปรแกรม, กระดานทีม, รายการตรวจสอบ SoS, การทบทวนย้อนหลัง
|บอร์ดมิโร
|การเตรียมการวางแผน PI (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รายการตรวจสอบก่อนการประเมินผลเชิงคุณภาพ (Pre-PI), บริบททางธุรกิจ, การทดลองดำเนินการ, วิสัยทัศน์
|บอร์ดมิโร
|สรุปการวางแผน PI และตัวติดตาม SAFe (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สรุป, สรุปโดย AI, การทำแผนที่การพึ่งพา, การติดตามความสำเร็จ
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตคณะกรรมการโปรแกรม SAFe (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ตารางทีมตามรอบการทำงาน, จุดสำคัญ, แผนผังการพึ่งพา
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตคณะกรรมการ SAFe Roam (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|โซนความเสี่ยง ROAM, การโหวตทีม, การซิงค์ Jira
|บอร์ดมิโร
|แบบฟอร์มการประชุม Scrum of Scrums SAFe (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|วาระการประชุม SoS, ส่วนการอัปเดต, การติดตามผล, การประสานงานคณะกรรมการโปรแกรม
|บอร์ดมิโร
|แม่แบบการวางแผนสถานการณ์ (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ส่วนสถานการณ์, ข้อมูลเชิงภาพ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|บอร์ดมิโร
|แบบแผนการวางแผนสปรินต์ (Miro)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บัตรงาน, การผสานกับ Jira, การอัปโหลดอาร์ติแฟกต์
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการวางแผน PI ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม/โปรแกรม/วาระ/บอร์ด ROAM, ซิงค์แบบเรียลไทม์
|ClickUp Whiteboard, รายการ
|แม่แบบวาระการประชุมวางแผน PI ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|วาระการประชุมแบบโต้ตอบ, ช่วงเวลากำหนด, กระทู้แสดงความคิดเห็น
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตกระดานการเพิ่มพูนโปรแกรม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามความจุ/โหลด, รหัสสี, การทำแผนที่เหตุการณ์สำคัญ
|ClickUp บอร์ด, ไทม์ไลน์
|แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แกนต์/ไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ตารางต้นทุน, มุมมองหลายแบบ
|ClickUp แผนงานกานต์ต์, รายการ, กระดาน
|เทมเพลตการจัดการโปรแกรม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แกนต์, การติดตามงบประมาณ, คันบัน, การประเมินความเสี่ยง
|ClickUp แผนงานกานต์ต์, บอร์ด, รายการ
|แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สถานะทรัพยากร, ปริมาณงาน, ระยะเวลา, แบบฟอร์มข้อมูลนำเข้า
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แบบฟอร์มการส่ง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ RAG, การให้คะแนนความพยายาม
|ClickUp รายการ, แผนงานกานท์, กระดาน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผน Miro Pi ดี?
เทมเพลต Miro Pi Planning ที่เหมาะสมควรช่วยให้การวางแผนของคุณราบรื่นขึ้น ไม่ทำให้สับสนมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลต Miro PI Planning ที่มั่นคง 👇
- แบ่งช่องทางว่ายน้ำของทีมให้ชัดเจน: มองหาเทมเพลตที่แยกงานของแต่ละทีมออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าใครรับผิดชอบงานอะไร
- กรอบเวลาสปรินต์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณมีปฏิทินสปรินต์ที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถวางแผนงานข้ามหลายรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย
- ส่วนวัตถุประสงค์ของ PI: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณกำหนดและเน้นเป้าหมายหลักของคุณ ช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ร่วมกัน
- การแมปการพึ่งพา: ค้นหาเทมเพลตที่มีช่องว่างเพื่อแสดงการพึ่งพาของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างทีม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องและอุปสรรค
- บอร์ดความเสี่ยงและอุปสรรค: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณมีหัวข้อสำหรับความเสี่ยงหรือจุดคอขวด เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และไม่ทำให้แผนของคุณสะดุด
- หมายเหตุและความคิดเห็นของทีม: เลือกเทมเพลตที่รองรับโน้ตหรือความคิดเห็นแบบปักหมุด เพื่อให้ข้อเสนอแนะ คำถาม และไอเดียต่าง ๆ อยู่ในที่เดียวกันระหว่างการร่วมมือ
- เหมาะกับกรอบการทำงานแบบ Agile ของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างรองรับกระบวนการ Agile ของคุณ ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติตาม SAFe, Scrum@Scale หรือการตั้งค่าแบบกำหนดเอง
👀 คุณรู้หรือไม่? DSDM เป็น Agile ก่อนที่ Agile จะเป็นที่นิยม!
วิธีการพัฒนาระบบแบบไดนามิก (Dynamic Systems Development Method - DSDM) ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี 1994 และเป็นหนึ่งในกรอบการทำงานโครงการแบบ Agile ที่เก่าแก่ที่สุด ก่อนหน้าปฏิญญา Agile (2001) เป็นเวลานาน DSDM ได้ส่งเสริมหลักการเช่น การมีส่วนร่วมของผู้ใช้อย่างแข็งขัน การส่งมอบบ่อยครั้ง และกรอบเวลาที่กำหนดไว้
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีส่งออกจาก Miro
เทมเพลตการวางแผน PI ของ Miro
Miro มีชุดเทมเพลต PI Planning ที่ดีเพื่อช่วยให้ทีม Agile จัดการเซสชัน PI อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วางแผนงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
มาดูกันที่อันดับต้น ๆ กัน 👇
1. แม่แบบการวางแผน PI
เทมเพลตการวางแผน PI ของ Miro ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผน PI ตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับทีม Agile โดยมอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบร่วมมือกัน ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน ระบุการพึ่งพาข้ามทีม และเปลี่ยนการตัดสินใจในการวางแผนให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และเก็บรวบรวมเอกสารการวางแผน PI ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทีมงานสามารถแยกย่อยฟีเจอร์ วางแผนความเสี่ยง และประสานงานขั้นตอนถัดไปสำหรับโปรแกรมอินครีเมนต์ที่กำลังจะมาถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดทำรายการและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ เรื่องราว และงานต่าง ๆ ในแบ็กล็อกของโปรแกรมก่อนที่จะเริ่มกระบวนการวางแผน
- มองเห็นและเชื่อมโยงการพึ่งพาอาศัยกันบนกระดานโปรแกรมแบบโต้ตอบโดยใช้ตัวเชื่อมต่อแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมที่อยู่ห่างไกลโดยใช้เครื่องมือสื่อสารและอัปเดตที่มีอยู่ในตัว
- ซิงค์ข้อมูลกับ Jira ได้อย่างราบรื่นด้วยการผสานการทำงานแบบสองทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการอัปเดตด้วยตนเองและรักษาความสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
✅ เหมาะสำหรับ: Agile Release Trains และทีมขนาดใหญ่ที่ใช้กรอบการทำงาน SAFe ซึ่งต้องการศูนย์กลางในการจัดการและประสานงานการวางแผน Program Increment
🗂️ กำลังประสบปัญหาในการตัดสินใจว่าอะไรควรมาก่อน?
เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับสมดุลการพึ่งพาและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลกระทบสูงสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile ที่ทำงานอย่างรวดเร็วและต้องการความชัดเจนในทุกช่วงสปรินต์ การปล่อยเวอร์ชัน และกระบวนการทำงานข้ามสายงาน
2. แม่แบบการวางแผน PI แบบครบวงจร
เทมเพลตการวางแผน PI แบบครบวงจรบน Miro นำเสนอโครงสร้างที่ครอบคลุมทุกแง่มุมสำคัญของการวางแผน PI ตามแนวทาง SAFe บนกระดาน Miro เดียว ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ PI ร่วมกัน ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย และจัดการกระดานโปรแกรมที่แสดงฟีเจอร์และความสัมพันธ์ระหว่างฟีเจอร์ต่างๆ ในพื้นที่เดียวที่รวมทุกอย่างไว้
โดยการรวบรวมองค์ประกอบสำคัญ เช่น วัตถุประสงค์ วาระการประชุม การติดตามความเสี่ยง และคณะกรรมการโครงการ แม่แบบนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน ทีมงานสามารถใช้เพื่อแสดงลำดับความสำคัญและประสานงานทั้งภายในและระหว่างทีม Agile ส่งเสริมความสอดคล้องและการประสานงานทั่วทั้งองค์กร
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนข้ามเขตเวลาโดยการจัดกิจกรรมการวางแผน PI และกิจกรรมย่อยพร้อมกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและระบุเขตเวลาอย่างชัดเจน
- จัดการการพึ่งพาข้ามทีมโดยใช้กระดานโซลูชันและโปรแกรมเฉพาะเพื่อปรับความสามารถให้สอดคล้องกันในหลาย ART
- ติดตามและแก้ไขความเสี่ยงด้วยบอร์ด ROAM ที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งช่วยในการมอบหมายเจ้าของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง หรือวางแผนการลดความเสี่ยง
- วัดความสอดคล้องของทีมด้วยส่วนการลงคะแนนความมั่นใจแบบภาพที่ช่วยระบุข้อกังวลตั้งแต่เนิ่นๆ และส่งเสริมความโปร่งใส
✅ เหมาะสำหรับ: โค้ช Agile และ RTE ที่วางแผนจัดกิจกรรม PI แบบหลาย ART และข้ามสถานที่ ซึ่งต้องการพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานและครอบคลุมทุกความต้องการ
⭐ ทำให้การวางแผน PI ฉลาดขึ้นด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวของคุณที่อยู่ใน ClickUp โดยตรง มันเชื่อมต่อทุกงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร แชท เป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้คำตอบ สรุป และระบบอัตโนมัติทันที
ClickUp Brain ช่วยทีม Agile ของคุณ:
- สรุปการอัปเดตการวางแผนแบบเรียลไทม์: ติดตามความคืบหน้าได้แม้จะพลาดการซิงค์หรือการประชุมสแตนด์อัพ
- บล็อกสิ่งกีดขวางบนพื้นผิวทันที: รับการแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะขัดขวางการทำงานของคุณ
- สร้างรายงานตามบริบทตามความต้องการ: สร้างสรุปความคืบหน้าของ PI, ข้อมูลเชิงลึกของงานค้าง, หรือแผนความจุได้เพียงคำสั่งเดียว
- อัตโนมัติงานแอดมิน: ให้ Brain จัดการกับกิจวัตรการวางแผนที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เช่น การร่างการทบทวนย้อนหลัง การอัปเดตเป้าหมายสปรินต์ หรือการมอบหมายงานติดตามผล
- เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ: Brain ดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร แชท การเชื่อมต่อ และแม้แต่ปฏิทินของคุณ เพื่อให้คำตอบที่ครบถ้วนและเข้าใจบริบท
ให้มันสรุปว่า: "สรุปความเสี่ยง 3 อันดับแรกจากบอร์ด PI ปัจจุบันของเรา และแนะนำวิธีจัดการก่อนที่ Sprint 2 จะเริ่ม"
3. แม่แบบการวางแผน PI ของ SAFe
เทมเพลตการวางแผน PI ของ Miro SAFe ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผน PI หลักสำหรับ Agile Release Trains โดยให้กรอบการทำงานแบบ Agile ที่มีโครงสร้างและปรับขนาดได้ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ/ทางเทคนิค ระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และจัดลำดับงานข้ามรอบการทำงาน
เทมเพลตนี้ช่วยนำทางทีมผ่านวาระการวางแผน PI มาตรฐาน ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นความมุ่งมั่นของทีมและองค์ประกอบสำคัญ เช่น บอร์ดโปรแกรม ด้วยความโปร่งใสและการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เทมเพลตนี้ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการเพิ่มคุณค่าในระดับใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดการณ์ได้
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามและจัดการฟีเจอร์ต่างๆ ระหว่างทีมด้วยรายการงานโครงการแบบบูรณาการและกระดานวางแผน PI
- แยกงานออกอย่างอิสระโดยใช้กระดานทีมเฉพาะพร้อมพื้นที่วางแผนที่มุ่งเน้น
- จัดทีมและ ARTs ให้สอดคล้องกันผ่านรายการตรวจสอบ Scrum of Scrums (SoS) ที่สร้างขึ้นในตัวเพื่อการประสานงาน
- สะท้อนและปรับปรุงหลังจากการ PI แต่ละครั้งด้วยเทมเพลตการทบทวนที่มีโครงสร้างเพื่อบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ปฏิบัติตาม SAFe อย่างเคร่งครัดและต้องการบอร์ดที่พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวางแผน PI แบบระยะไกลหรือแบบผสมผสาน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp เทียบกับ Miro
4. แม่แบบการวางแผนและการเตรียมการ PI
เทมเพลตเตรียมการวางแผน PI ของ Miro สำหรับ SAFe ช่วยให้ทีม Agile จัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนงานวางแผน PI ครั้งใหญ่
มันช่วยให้กิจกรรมก่อน PI เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การรวบรวมบริบททางธุรกิจ การปรับปรุงบักค์ล็อก และการจัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทำให้การประชุมวางแผน PI ที่แท้จริงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ ระบุวัตถุประสงค์ และเตรียมเครื่องมือ/การผสานรวมที่จำเป็นสำหรับงาน โดยทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานและทีมมีบริบทที่สอดคล้องกัน เทมเพลตนี้จะช่วยลดความสับสนและเตรียมการวางแผน PI ให้ประสบความสำเร็จ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดให้ทุกทีมมีความสอดคล้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกบริบททางธุรกิจและวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
- รวบรวมข้อมูลสำคัญล่วงหน้าโดยใช้รายการตรวจสอบการวางแผนล่วงหน้าที่บูรณาการไว้สำหรับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทดสอบกระบวนการวางแผนของคุณล่วงหน้าด้วยส่วนทดลองใช้งานที่มีอยู่ในตัว เพื่อปรับปรุงก่อนเริ่มการประชุมจริง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการลดความวุ่นวายก่อนการวางแผน PI และเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเครื่องมือที่พร้อมใช้งานแล้ว
📮 ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!
สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถจัดสรรงานและการประชุมไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
5. สรุปการวางแผน PI และแบบติดตาม SAFe
เทมเพลตสรุปและติดตามการวางแผน PI ของ Miro เป็นเครื่องมือหลังการวางแผน PI ที่ใช้บันทึกผลลัพธ์และติดตามความคืบหน้าตลอดระยะเวลา PI โดยทำหน้าที่เป็นบันทึกที่ครอบคลุมสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้: วัตถุประสงค์ PI สุดท้าย, แผนงานของทีม, ความเสี่ยง, ความพึ่งพา, และรายการที่ต้องดำเนินการจากกิจกรรมการวางแผน
เทมเพลตนี้ใช้ AI ของ Miro เพื่อช่วยจัดกลุ่มหัวข้อและสรุปการสนทนา ทำให้การติดตามผลง่ายขึ้น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และ RTE สามารถใช้กระดานนี้เป็นตัวติดตามแบบเรียลไทม์ตลอด PI เพื่ออัปเดตสถานะ จัดการความเสี่ยงของโปรแกรม และทำให้แน่ใจว่าทีมต่างๆ ยังคงสอดคล้องกับพันธสัญญาของ PI
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดทำเอกสารผลลัพธ์สุดท้ายอย่างชัดเจนโดยมีหัวข้อสรุปเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ของ PI ความเสี่ยง และการติดตามผล
- สรุปการอภิปรายได้เร็วขึ้นโดยใช้ Miro AI เพื่อจัดกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องตามคำสำคัญหรือโทนเสียง
- ติดตามการพึ่งพากันระหว่างทีมต่างๆ ได้อย่างชัดเจนด้วยแอปแผนผังการพึ่งพาที่ผสานรวม
- ติดตามผลลัพธ์หลังกิจกรรมผ่านไทม์ไลน์ที่ละเอียดและการติดตามจุดสำคัญ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการติดตามความคืบหน้าหลังจากการวางแผน PI และมั่นใจว่าทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการ ความเสี่ยง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดการและดำเนินการตามแผน
📦 เคล็ดลับการวางแผน PI สำหรับ RTE:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการด้านโลจิสติกส์ เช่น การพักเบรก อาหารว่าง และการตั้งค่าเทคโนโลยี ได้รับการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
- สื่อสารวิสัยทัศน์และข้อความเชิงกลยุทธ์ของผู้วิจัยหลัก (PI) อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
- จัดกิจกรรมเริ่มต้นที่กระตุ้นพลังหรือกิจกรรมสังคมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- เริ่มต้นวันไม่เกินเวลา 9 โมงเช้าเพื่อให้ได้การเข้าร่วมและสมาธิที่ดีที่สุด
- เตรียมเนื้อหาสำคัญ แต่หลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลมากเกินไป; ให้พื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
- ใช้บอร์ดโปรแกรม (ART) เพื่อทำให้คุณสมบัติ, ไทม์ไลน์, และความเกี่ยวข้องปรากฏให้เห็น
6. แม่แบบคณะกรรมการโปรแกรม SAFe
เทมเพลตคณะกรรมการโปรแกรม SAFe สำหรับ Miro ช่วยให้ทีม Agile มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมอินคริเมนต์ได้อย่างชัดเจน โดยแสดงฟีเจอร์กำหนดเวลาของโครงการ และความเชื่อมโยงระหว่างทีมต่างๆ บนกระดานเดียว แม้จะอยู่นอกช่วงการวางแผน PI อย่างเป็นทางการ กระดานโปรแกรมก็มีประโยชน์ในการปรับวัตถุประสงค์การพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ชี้แจงความเชื่อมโยงระหว่างทีม และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เทมเพลต Miro นี้ให้กระดานที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่น ซึ่งทีมสามารถทำเครื่องหมายการวนซ้ำ วันที่ส่งมอบฟีเจอร์ และลิงก์การพึ่งพาได้
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดคุณลักษณะและปัจจัยสนับสนุนได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตารางแบบมีโครงสร้างตามทีมและรอบการทำงาน
- ติดตามเป้าหมายการส่งมอบอย่างชัดเจนด้วยไทม์ไลน์ที่รวมถึงจุดสำคัญและจุดตรวจสอบการปล่อย
- ลากและวางสมาชิกทีมไปยังฟีเจอร์ได้ทันทีโดยใช้ People Widget
- ตรวจพบและแก้ไขอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านการวางแผนการพึ่งพาข้ามทีม
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานแบบ Agile และผู้จัดการโครงการที่ต้องการมองเห็นการพึ่งพาและเป้าหมายสำคัญได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในระหว่างการวางแผนที่กระจายหรือซับซ้อน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อสิ้นสุดการวางแผน PI ให้ใช้ Fist-of-Five (0–5 นิ้ว) เพื่อรับคะแนนโหวตจากทีมของคุณเกี่ยวกับความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมาย PI
หากค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 4 นั่นเป็นสัญญาณให้หยุดชั่วคราว วางแผนใหม่ และลงคะแนนเสียงอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานมีความเป็นจริง สอดคล้อง และได้รับการอนุมัติจากทีมก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
7. แม่แบบคณะกรรมการ SAFe Roam
เทมเพลตคณะกรรมการ SAFe ROAM ของ Miro ทำให้ความเสี่ยงมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยให้ทีมมีพื้นที่ร่วมกันในการบันทึกและจัดหมวดหมู่ความเสี่ยงที่ระบุไว้แต่ละรายการ
ทีมประเมินความน่าจะเป็นและความรุนแรงของแต่ละความเสี่ยง จากนั้นตัดสินใจสถานะ ROAM (เช่น แก้ไขทันทีหรือยอมรับ) เพื่อจัดการกับมัน การอัปเดตกระดาน ROAM ตลอดการวางแผนและการดำเนินการช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงอุปสรรคและวิธีการจัดการ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมาย PI
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดหมวดหมู่ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กรอบงาน ROAM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมโซนที่ชัดเจนสี่โซน
- จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงร่วมกันผ่านส่วนการโหวตของทีมแบบร่วมมือ
- ตรวจสอบและอัปเดตความเสี่ยงได้อย่างราบรื่นในระหว่างการจัดทำแผน และระบบ PO จะทำการซิงค์กับกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีคำแนะนำ
- ซิงค์ความเสี่ยงข้ามเครื่องมือได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานการทำงานของบัตร Jira เพื่อการมองเห็นและการติดตามที่ดีขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเปิดเผยการจัดการความเสี่ยงในระหว่างการวางแผน PI และตัดสินใจเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วและสอดคล้องกันมากขึ้น
8. แบบฟอร์มการประชุม Scrum of Scrums SAFe
แม่แบบการประชุม Miro Scrum of Scrums สำหรับ SAFe ช่วยให้การประสานงานระหว่างทีม Scrum หลายทีมที่ทำงานในโครงการขนาดใหญ่หรือ Agile Release Train เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้โครงสร้างของวาระการประชุมและพื้นที่ทำงานสำหรับ 'Scrum of Scrums' ซึ่งเป็นการประชุมประจำที่ตัวแทนจากแต่ละทีมมาประสานงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและอุปสรรคต่างๆ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกทีมทำงานสอดคล้องกันโดยการเชื่อมโยงการพึ่งพา, ติดตามปัญหา, และสรุปรายการที่ต้องดำเนินการ (พร้อมการช่วยเหลือจาก AI สำหรับการสรุปหัวข้อ)
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกการอัปเดตของทีมแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ประชุม SoS ที่กำหนดไว้เพื่อการมองเห็นในสิ่งที่ต้องพึ่งพาและอุปสรรค
- จัดการประชุม SoS อย่างราบรื่นด้วยวาระการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนและส่วนอัปเดตจาก Scrum Master
- มอบหมายการติดตามผลที่ชัดเจนในโซน 'พบหลังการประชุม' พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและขั้นตอนถัดไป
- มองเห็นความคืบหน้าของทีมต่าง ๆ ได้โดยผสานการอัปเดตเข้ากับกระดานโปรแกรมโดยตรง
✅ เหมาะสำหรับ: Agile Release Trains และ RTE ที่ดำเนินการซิงค์ข้ามทีมและการประชุม SoS ในการใช้งาน SAFe ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
🛡️ โบนัส Agile: ROAM หมายถึงอะไรในการวางแผน PI?
ROAM เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งใช้ใน SAFe PI Planning ที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดหมวดหมู่ความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ นี่คือสิ่งที่มันหมายถึง:
R – แก้ไขแล้ว: ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเต็มที่ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมO – รับผิดชอบ: มีผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงA – ยอมรับ: ทีมตกลงที่จะรับความเสี่ยงไว้ตามสภาพปัจจุบันM – ลดผลกระทบ: มีแผนในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
9. แม่แบบการวางแผนสถานการณ์
แม่แบบการวางแผนสถานการณ์ของ Miro ช่วยให้ทีมวางกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ในอนาคตที่หลากหลายในรูปแบบที่เป็นระบบ
แทนที่จะเป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับ PI มันเป็นเครื่องมือวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเสริมการวางแผน PI ได้โดยการสำรวจสถานการณ์ 'หากเกิดอะไรขึ้น' และมีส่วนที่ชัดเจนเพื่อกำหนดสถานการณ์ต่างๆ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และร่างแผนการดำเนินการ
กรอบการทำงานที่ชัดเจนนี้ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทีมสามารถดำเนินการอย่างมีเหตุผลตั้งแต่การกำหนดสถานการณ์ไปจนถึงการสรุปผล ลดการมองข้าม และทำให้การวางแผนครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการลดความเสี่ยงและการวางแผนระยะยาว
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- นำทางความไม่แน่นอนได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนสถานการณ์แบบขั้นตอนที่ช่วยในการวางแผน
- ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ, ครีเอทีฟ, หรือการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัด
- ลากและวางภาพเช่นแผนภูมิหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ที่บันทึกข้อมูลจากทีมได้ทันที
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมองเห็นอนาคตหลากหลายรูปแบบและสร้างกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและมองไปข้างหน้า ก่อนเริ่มโครงการหรือการดำเนินงานครั้งสำคัญ
👋🏾 เรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับชมวิดีโอนี้
10. แม่แบบการวางแผนสปรินต์
ใน Miro, เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ ให้การจัดวางแบบภาพที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายของสปรินต์, เรื่องราว/งานที่วางแผนไว้, และความสามารถของทีม, ช่วยเพิ่มการร่วมมือและการสื่อสารของทีมในระหว่างการวางแผนสปรินต์.
การออกแบบเชิงโต้ตอบ (รวมกับเครื่องมือเช่น Jira หากจำเป็น) ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของงานค้างและกำหนดขอบเขตของสปรินท์ได้ ด้วยการทำให้ทีมเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่จะถูกส่งมอบและวิธีการ เทมเพลตนี้ช่วยให้การเริ่มต้นสปรินท์เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความเข้าใจและความมุ่งมั่นร่วมกัน
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดและจัดกลุ่มรายการสปรินต์โดยใช้บัตรงานที่แก้ไขได้ซึ่งสามารถย้ายได้อย่างอิสระในระหว่างการวางแผน
- ผสานงานกับ Jira integration เพื่อติดตามงานข้ามเครื่องมือโดยไม่ต้องทำซ้ำ
- เพิ่มคุณค่าในการอภิปรายการวางแผนโดยการอัปโหลดสิ่งของเช่นไฟล์, ลิงก์, หรือบันทึกอ้างอิง
- กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนที่อย่างชัดเจนด้วยมุมมองที่มีโครงสร้างเพื่อมอบหมายเจ้าของและจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum ที่ต้องการจัดการประชุมวางแผนสปรินต์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้การตั้งค่าน้อยที่สุดและเพิ่มความชัดเจนสูงสุด
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Miro
แม้ว่า Miro จะได้รับการยกย่องในด้านความยืดหยุ่นทางภาพ แต่ผู้ใช้หลายคนรายงานถึงจุดเสียดทานที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช้งาน ด้านล่างนี้คือปัญหาที่พบบ่อยที่สุด:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นได้ยากหากไม่มีคำแนะนำ
- ประสิทธิภาพของบอร์ดช้าลง เมื่อมีองค์ประกอบหรือผู้ร่วมงานมากเกินไป
- การจัดระเบียบบอร์ดขาดการควบคุม ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขหรือการลบโดยไม่ตั้งใจในระหว่างการประชุมสด
- การจัดรูปแบบข้อความยังคงมีข้อจำกัด ไม่รองรับการใช้ฟอนต์ผสมหรือการจัดรูปแบบในกล่องข้อความเดียว
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่สมบูรณ์ มีความสามารถในการแก้ไขน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการมากกว่าแค่บอร์ด Miro ใช่ไหม?ดาวน์โหลดแม่แบบโครงการ Agileเหล่านี้เพื่อจัดระเบียบสปรินต์ แผนผังการพึ่งพา และนำหน้าวงจรการส่งมอบ
แบบแผนการวางแผน Miro Pi ทางเลือก
ในขณะที่ Miro เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทีมบางทีมชอบโครงสร้าง การจัดการงาน และคุณสมบัติ Agile ที่ClickUpมีให้มากกว่า
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Miroเพื่อใช้เป็นเทมเพลตการวางแผน PI ที่รวมกระดานวางแผนเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่สามารถดำเนินการได้ ClickUp มีตัวเลือกที่แข็งแกร่งให้คุณใช้ได้ภายในชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
นี่คือเทมเพลตการวางแผน PI ของ ClickUp ที่ทรงพลังซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อวางแผนการเพิ่มโปรแกรมครั้งต่อไปของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. แม่แบบการวางแผน PI ของ ClickUp
เทมเพลตการวางแผน PI ของ ClickUpมอบพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับการวางแผนการเพิ่มโปรแกรมผ่านกระดานไวท์บอร์ดที่มีโครงสร้างและการติดตามงานแบบภาพ เทมเพลตนี้แบ่งเซสชันออกเป็นสี่กระดานหลัก ได้แก่ ทีม โปรแกรม วาระการประชุม และ ROAM เพื่อให้ทีมของคุณสามารถวางแผนการพึ่งพา ความเสี่ยง และผลลัพธ์ของสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม Agile สามารถจัดระเบียบ, ปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมาย, และทำให้การเปลี่ยนผ่านจากการหารือไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แยกย่อยวัตถุประสงค์และกำหนดรอบการทำงานด้วยกระดานทีมที่ช่วยให้เห็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญ, ความเชื่อมโยง, และกำหนดการส่งมอบโดยใช้มุมมองบอร์ดโปรแกรมที่เน้นฟีเจอร์
- วางแผนการประชุมและเพิ่มบันทึกของผู้ดำเนินรายการด้วยรูปแบบวาระการประชุมที่เป็นโครงสร้างเพื่อให้ทุกกิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น
- จัดเรียงและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดหมวดหมู่ความเสี่ยงเป็น แก้ไขแล้ว, รับผิดชอบ, ยอมรับ, หรือ ลดความเสี่ยง บนกระดาน ROAM
- ซิงค์โน้ตติดผนังแบบเรียลไทม์กับแดชบอร์ด ClickUpเพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีม Agile และวิศวกร Release Train ที่ต้องการจัดการการวางแผน PI ที่มีโครงสร้างพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการมองเห็นแบบครบวงจรใน ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการสื่อสารโครงการ
2. แม่แบบวาระการประชุมวางแผน PI ของ ClickUp
แม่แบบวาระการประชุมวางแผน PI ของ ClickUpเป็นแม่แบบเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งแนะนำทีม Agile ผ่านวาระการประชุมของกิจกรรมการวางแผน PI โดยรับรองว่าหัวข้อที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการครอบคลุม ตั้งแต่การแนะนำทีมและการกำหนดวิสัยทัศน์ ไปจนถึงการทบทวนงานค้าง การวางแผนกำลังการผลิต และการอภิปรายความเสี่ยง
เทมเพลตนี้มีความร่วมมือสูง ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความคิดเห็น และใช้การควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนประเด็นการหารือและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกันตลอดระยะเวลาการประชุมด้วยมุมมองกำหนดการแบบโต้ตอบ
- ชี้แจงเป้าหมายของทีมและแยกย่อยเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้และจัดลำดับความสำคัญด้วยClickUp Goals
- จัดสรรช่วงเวลาสำหรับแต่ละรายการและจัดการจังหวะการประชุมอย่างแม่นยำ
- ติดตามการปรับปรุงทั้งหมดที่ทำกับวาระการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานบนเวอร์ชันล่าสุดและสามารถเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าได้
- ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านความคิดเห็นและอัปเดต
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานแบบ Agile ที่ต้องการรูปแบบการประชุม PI ที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมเป้าหมาย เวลา และหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละส่วน
3. แม่แบบกระดานการเพิ่มพูนโปรแกรม ClickUp
เทมเพลตกระดานการเพิ่มพูนโปรแกรมของ ClickUpทำงานคล้ายกับกระดานโปรแกรม SAFe ซึ่งทีมสามารถเห็นการสปรินต์/การปล่อยทั้งหมดในที่เดียว แบ่งปันแนวคิดในการปรับปรุง และติดตามการส่งมอบตามกำหนดเวลา
มันช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันโดยแสดงว่าฟีเจอร์หรือโครงการใดอยู่ในสปรินต์ใดและเชื่อมโยงกับไทม์ไลน์โดยรวมอย่างไร ด้วยการวัดความคืบหน้าที่แม่นยำและมุมมองรวมศูนย์ ทีมสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าพวกเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย PI หรือไม่และทำการปรับเปลี่ยนหากจำเป็น
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามความจุรวมและภาระงานต่อทีมเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุล
- ระบุความรับผิดชอบของทีมได้ทันทีด้วยแถวที่มีรหัสสีซึ่งจัดระเบียบงานที่มอบหมายให้ดูได้ง่ายในพริบตา
- จัดกิจกรรมของทีมให้สอดคล้องกับวันที่สำคัญโดยการติดตามความสำเร็จที่สำคัญบนไทม์ไลน์แบบภาพของคุณโดยตรง
- เน้นความสัมพันธ์ของงานให้ชัดเจนโดยใช้ตัวเชื่อมต่อที่แสดงการพึ่งพาข้ามทีม
- ปรับแต่งและปรับเปลี่ยนแผนงานได้ทันทีด้วยการลากและวางโน้ตติดสำหรับกิจกรรมของแต่ละทีม
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ใช้กรอบการทำงาน Agile Release Train ที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและมีปฏิสัมพันธ์ในการจัดโครงสร้างโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นในหลายแผนก
4. แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp
แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUpทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวในการเปลี่ยนแผนโครงการให้กลายเป็นความจริง ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนทุกอย่างตั้งแต่ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการไปจนถึงไทม์ไลน์ กำหนดการสำคัญ และทรัพยากรต่างๆ ในแผนงานที่ละเอียดครบถ้วน
เทมเพลตนี้ยังให้ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนใน ClickUp: คุณสามารถระบุรายการงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น กำหนดวันที่ครบกำหนดและการพึ่งพา และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมผ่านแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpและสถานะและฟิลด์ ที่กำหนดเอง
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญและเชื่อมโยงงานโดยใช้เครื่องมือภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์หรือไทม์ไลน์ เพื่อเน้นความเชื่อมโยงระหว่างงาน
- บันทึกและติดตามรายละเอียดสำคัญของโครงการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 11 ฟิลด์ที่แข็งแกร่งสำหรับความเสี่ยง, การอนุมัติ, ทีม, และอื่น ๆ
- จัดการทุกมุมมองของโครงการในที่เดียวด้วยการสลับระหว่างหกมุมมอง เช่น มุมมองระยะโครงการและมุมมองรายการ
- ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยตารางต้นทุนเฉพาะสำหรับเงินเดือน เครื่องมือ และการจัดสรรทรัพยากร
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวางแผน ดำเนินการ และติดตามทุกขั้นตอนของ PI พร้อมไทม์ไลน์ที่ละเอียด ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการปรับปรุงวิธีการทำงานของทีมคุณหรือไม่? โครงการมักล้มเหลวไม่ใช่เพราะการวางแผนที่ไม่ดี แต่เพราะกระบวนการที่ไม่ชัดเจนและประสิทธิภาพที่มองไม่เห็น ใช้เครื่องมือปรับปรุงกระบวนการเพื่อแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนย่อย ระบุจุดที่เกิดปัญหาซ้ำๆ และสร้างระบบที่ราบรื่นและชาญฉลาดขึ้นซึ่งสามารถขยายได้ตามการเติบโตของทีมคุณ
5. แม่แบบการจัดการโปรแกรม ClickUp
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงงาน การประเมินความเสี่ยง การติดตามทางการเงิน และไทม์ไลน์ในตัวเทมเพลตการจัดการโปรแกรมของ ClickUpมอบโครงสร้างโฟลเดอร์ระดับสูงให้กับผู้นำโครงการเพื่อดูแลโครงการย่อยทั้งหมด ในขณะที่ยังคงสามารถเจาะลึกลงไปยังงานย่อยได้
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มองเห็นงาน กำหนดเวลา และเป้าหมายสำคัญทั้งหมดในที่เดียวด้วยมุมมองแกนต์ท เพื่อการมองเห็นโครงการอย่างครบถ้วน
- ติดตามงบประมาณโครงการอย่างใกล้ชิดโดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้สูตรอัตโนมัติในตารางการเงิน
- จัดระเบียบงานตามขั้นตอนหรือความสำคัญด้วยมุมมองกระดานแบบคัมบังของ ClickUpที่ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่ต้องทำต่อไป
- ติดตามและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองบอร์ด/รายการที่ยืดหยุ่นสำหรับการตรวจจับคอขวด
- วางแผนและลดความเสี่ยงเชิงรุกด้วยมุมมองการประเมินความเสี่ยงที่ปรับแต่งได้ เพื่อประเมินภัยคุกคามตั้งแต่ช่วงต้นของโครงการ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการโปรแกรมที่ต้องการโซลูชันครบวงจรเพื่อติดตามงานที่ต้องส่งมอบ, จัดการความเสี่ยง, ติดตามงบประมาณ, และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
6. แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการ ClickUp
เมื่อคุณกำลังมองหาเมทริกซ์ที่ชัดเจนเพื่อบันทึกทรัพยากรทั้งหมด (สมาชิกทีม, อุปกรณ์, สถานที่, ซอฟต์แวร์, ฯลฯ), ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเหล่านั้น, และการจัดสรรให้กับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ, ให้เปลี่ยนมาใช้เทมเพลตเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการของ ClickUp
มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมโดยทำให้ชัดเจนว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ และว่ามีทรัพยากรใดถูกจองเกินหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่หรือไม่ คุณสามารถแยกงานตามประเภทของทรัพยากร แผนก และระยะเวลาเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสิ่งที่ต้องการ เมื่อไหร่ และค่าใช้จ่ายเท่าใด
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ดูทรัพยากรทั้งหมดด้วยมุมมองรายการที่จัดหมวดหมู่ แสดงสถานะแบบเรียลไทม์ เช่น วางแผนแล้ว เริ่มแล้ว หรืออยู่ระหว่างพัก
- ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและสถานะด้วยมุมมองบอร์ดแบบภาพรวมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างรวดเร็ว
- ปรับการจัดสรรได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมองไทม์ไลน์แบบลากและวางเพื่อปรับแต่งวันที่เริ่มต้นและกำหนดเส้นตาย
- ลดความซับซ้อนของการขอทรัพยากรด้วยแบบฟอร์มป้อนข้อมูลที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถส่งความต้องการได้โดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการซับซ้อนซึ่งต้องการเครื่องมือเชิงภาพเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
⚡ คลังแม่แบบ: การดำเนินโครงการที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่เหมาะสมแม่แบบการจัดการโครงการเหล่านี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างชัดเจนในการปรับปรุงการวางแผนงาน กำหนดเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และความรับผิดชอบของทีมให้มีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUpช่วยให้ทีมตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลาที่สมจริงสำหรับทุกขั้นตอนของโครงการ จัดระเบียบงานโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และติดตามความคืบหน้าและเป้าหมายสำคัญแบบเรียลไทม์
ด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งมาในตัว เช่น มุมมอง Gantt, แบบฟอร์มการส่งงาน, และฟิลด์ที่กำหนดเอง, เทมเพลตนี้ไม่เพียงแต่ช่วยติดตามงานอย่างง่าย ๆ แต่ยังมอบระบบภาพรวมที่ผสานรวมไว้เพื่อดูว่าทีมของคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาอย่างไร โดยใช้ตัวบ่งชี้สถานะ RAG (แดง, เหลือง, เขียว), ความล่าช้าเป็นวัน, และการให้คะแนนความพยายาม
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวมงานได้อย่างง่ายดายด้วยแบบฟอร์มการส่งงานที่จัดเรียงข้อมูลโดยอัตโนมัติตามระยะของโครงการในระหว่างการวางแผน PI
- ชี้แจงขอบเขตและความคืบหน้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลำดับความสำคัญ ความคืบหน้า ความล่าช้า (เป็นจำนวนวัน) และความพยายาม (ระดับ 1–5)
- แสดงผลการดำเนินงานของตารางเวลาด้วยฟิลด์ที่เปรียบเทียบระยะเวลาที่วางแผนไว้กับระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อตรวจจับปัญหาด้านเวลาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ประมาณความพยายามอย่างชาญฉลาดโดยการกำหนดคะแนนความพยายามเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานและปรับปรุงการวางแผนความสามารถของทีม
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังมองหาเทมเพลตการวางแผนโครงการที่มีความคล่องตัวแต่ละเอียด ซึ่งเน้นการแจ้งเตือนความล่าช้าของกำหนดการ การประมาณความพยายาม การเปรียบเทียบระยะเวลาของงาน และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการวิธีที่รวดเร็วในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันหรือไม่? ดาวน์โหลดแม่แบบภาพรวมโครงการเหล่านี้เพื่อกำหนดไทม์ไลน์ กำหนดเป้าหมาย และติดตามงานสำคัญที่ต้องส่งมอบ
เปลี่ยนการวางแผน PI ของคุณให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp
การวางแผน PI ต้องการมากกว่าแค่กระดานไวท์บอร์ด แม้ว่า Miro จะยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนแนวคิดและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แต่ ClickUp จะช่วยนำแผนของคุณไปปฏิบัติจริง
ด้วยเทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับไทม์ไลน์ ทรัพยากร เป้าหมาย และการติดตามงาน ClickUp ช่วยสร้างโครงสร้างให้กับการวางแผนแบบ Agile ของคุณ คุณจะได้รับมุมมองที่ปรับแต่งได้ รายงานที่ง่ายดาย และการมองเห็นที่ครบถ้วนในที่เดียว
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน แต่ยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายตามแผนได้ ClickUp อาจเป็นก้าวต่อไปที่ชาญฉลาดของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเพิ่มความชัดเจนให้กับทุกการวางแผน
คำถามที่พบบ่อย
การวางแผน PI (Program Increment) จัดทำขึ้นโดยการรวบรวมทีมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมมาเพื่อปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์, ลำดับความสำคัญ, และปัจจัยที่ต้องพึ่งพาสำหรับโปรแกรมที่กำลังจะมาถึง ซึ่งโดยทั่วไปจะครอบคลุมระยะเวลา 8-12 สัปดาห์ กระบวนการเริ่มต้นด้วยการเตรียมการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวาระการประชุม, การกำหนดบริบททางธุรกิจ, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมใช้งาน ในระหว่างกิจกรรม ทีมจะทบทวนวิสัยทัศน์, หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ระบุความเสี่ยง, และแบ่งงานออกเป็นรอบการทำงาน ความร่วมมือและการสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำและเปิดโอกาสให้ทีมต่างๆ สามารถยกประเด็นข้อกังวลหรือสิ่งที่ต้องพึ่งพาได้ กิจกรรมจะสิ้นสุดลงด้วยการลงคะแนนความเชื่อมั่นและกำหนดวัตถุประสงค์และข้อผูกพันที่ชัดเจนสำหรับ PI
แผน PI คือเอกสารที่มีโครงสร้างหรือกระดานที่ระบุวัตถุประสงค์ คุณสมบัติ และผลลัพธ์ที่คาดหวังสำหรับโปรแกรมอินครีเมนต์ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยไทม์ไลน์ที่แบ่งออกเป็นรอบการทำงานหรือสปรินต์ รายการคุณสมบัติหรือเรื่องราวของผู้ใช้ที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ การมอบหมายงานให้กับทีม ความเสี่ยงที่ระบุไว้ และความสัมพันธ์ระหว่างทีม แผนนี้ยังเน้นถึงเหตุการณ์สำคัญและรวมถึงสรุปวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเกณฑ์ความสำเร็จ เครื่องมือทางการมองเห็น เช่น กระดานโปรแกรม หรือกระดานวางแผนดิจิทัล มักถูกนำมาใช้เพื่อให้แผนสามารถเข้าถึงได้และติดตามได้ง่ายตลอดระยะเวลาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในขณะที่กิจกรรมการวางแผน PI แบบดั้งเดิมมักถูกกำหนดให้ใช้เวลาสองวันเพื่อให้มีการอภิปรายอย่างละเอียด การร่วมมือ และการปรับเปลี่ยน แต่ก็สามารถจัดการประชุมวางแผน PI แบบย่อให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งวันได้ โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือโปรแกรมที่มีความซับซ้อนน้อย อย่างไรก็ตาม การบีบอัดตารางเวลาอาจจำกัดความลึกของการอภิปรายและการระบุความเสี่ยง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและมีสมาธิ เครื่องมือเสมือนจริงและงานเตรียมล่วงหน้าสามารถช่วยให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทีมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมการปรับแนวและการวางแผนที่สำคัญทั้งหมดยังคงได้รับการครอบคลุม
ใช่, Jira สามารถใช้สำหรับการวางแผน PI ได้ โดยเฉพาะเมื่อผสานรวมกับกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ปรับขนาดได้ เช่น SAFe Jira ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดการบอร์ดโปรแกรม ติดตามฟีเจอร์และเรื่องราวของผู้ใช้ แสดงความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน และติดตามความคืบหน้าตลอดกระบวนการ PI ด้วยความช่วยเหลือของปลั๊กอินหรือส่วนเสริม เช่น Jira Align หรือ Advanced Roadmaps องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถของ Jira ในการสนับสนุนการวางแผนข้ามทีม การติดตามวัตถุประสงค์ และการรายงาน ทำให้ Jira เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจัดกิจกรรมวางแผน PI ทางดิจิทัล