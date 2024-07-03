ClickUp Vs. Miro: เครื่องมือไวท์บอร์ดตัวไหนที่ควรเลือกใช้ในปี 2025?

หากคุณยังคงจดบันทึกความคิดของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม คุณกำลังพลาดความสะดวกสบายและความง่ายดายของกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง
กระดานไวท์บอร์ดแบบเก่ามีประโยชน์ แต่มีพื้นที่จำกัด มันง่ายที่จะสูญเสียความคิดของคุณบนกระดานเมื่อคิดค้นไอเดีย นอกจากนี้ยังใช้งานไม่ได้เมื่อคุณมีทีมงานที่อยู่ห่างไกล กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง แก้ปัญหาเหล่านี้และเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติม พวกมันช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานร่วมกัน คิดค้นไอเดีย และให้คุณแสดงความคิดของคุณในรูปแบบภาพได้
แต่ด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ดที่มีอยู่มากมาย การเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบซึ่งตรงตาม (หรือเกิน) ความต้องการและความคาดหวังของคุณนั้นค่อนข้างยาก นั่นคือจุดที่เราสามารถช่วยคุณได้!
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือไวท์บอร์ดยอดนิยมสองตัว: ClickUp กับ Miro เราจะเน้นคุณสมบัติ ความแตกต่าง ราคา และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
ClickUp คืออะไร?
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมและจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดให้มีพื้นที่กลางสำหรับกิจกรรมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด เช่น การระดมความคิด การสร้างงาน เอกสาร และการนำเสนอ การติดตามความคืบหน้าของโครงการ การจัดการเป้าหมายของโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อของ ClickUp ช่วยให้แผนโครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ รักษาความโปร่งใสของโครงการ และทำให้ทุกคนมีเป้าหมายโครงการที่สอดคล้องกัน
นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานร่วมกันและการจัดการเวิร์กโฟลว์แล้ว ClickUpยังมีเทมเพลตไวท์บอร์ดที่พร้อมใช้งานสำหรับการวางแผนและระดมความคิดซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที ฟีเจอร์เหล่านี้และฟีเจอร์อื่นๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การทำงานร่วมกัน และอื่นๆ อีกมากมาย
อ่านต่อเพื่อดูรายละเอียดคุณสมบัติของ ClickUp ที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือไวท์บอร์ดที่สมบูรณ์แบบและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มั่นคง
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพที่มีความสามารถในการจัดการโครงการ เหมาะสำหรับองค์กรหลายแห่งที่มีขนาดทีมและความต้องการที่แตกต่างกัน นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของมัน
คุณสมบัติ #1: การแสดงภาพ
สร้างภาพแนวคิดโครงการ, กระบวนการทำงาน, และขั้นตอนต่าง ๆ ของคุณด้วยClickUp Mind Maps. สร้างขั้นตอนการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน, เชื่อมโยงงานต่าง ๆ, และจัดการได้อย่างง่ายดายบนอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง โดยไม่ต้องสลับไปยังมุมมองอื่น ๆ.
คุณยังสามารถแชร์แผนผังความคิดของคุณกับทีมภายในพื้นที่ทำงานของคุณและเชื่อมโยงกับความคิดเห็นและเอกสารเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจงานได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติ #2: การระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน
ClickUp Whiteboardsช่วยให้การเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำง่ายขึ้น. ให้ผู้ใช้มีผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบเพื่อร่วมมือและคิดสร้างสรรค์ในเวลาจริง, เพิ่มบันทึก, รูปภาพ, และลิงก์, เชื่อมต่อหลายสิ่ง, สร้างแผนที่, กระบวนการทำงาน, และอื่น ๆ เพื่อมองเห็นแนวคิดและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์.
นอกเหนือจากการคิดสร้างสรรค์และการวางแผนแล้ว คุณสามารถดำเนินการตามความคิดได้อย่างรวดเร็วโดยการสร้างงานจากไวท์บอร์ด คุณสามารถเพิ่มเอกสาร ลิงก์ และรูปภาพไปยังงานเพื่อให้ทีมของคุณมีบริบทเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ 3: ประสิทธิภาพที่ผสานความคิดสร้างสรรค์
ClickUp มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีเทมเพลตมากกว่า 1000 แบบ เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีหมวดหมู่ของเทมเพลต ClickUpให้เลือกมากมาย เช่น การตลาด การจัดการโครงการ การดำเนินงาน ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองสำหรับสิ่งที่คุณต้องทำบ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างทุกอย่างจากศูนย์ในโครงการถัดไปของคุณ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprint ของ ClickUpช่วยให้การตรวจสอบและวิเคราะห์ Sprint ของโครงการเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน แม่แบบ Whiteboard นี้จะช่วยให้คุณระดมความคิดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของ Sprint ระบุแนวโน้มประสิทธิภาพในหลาย Sprint และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีประสิทธิภาพในการทำงาน คุณยังสามารถระบุปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมและแก้ไขได้ทันที ลองใช้สิ่งนี้สำหรับการทบทวนครั้งต่อไปของคุณ!
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
Miro คืออะไร?
Miro เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถ ระดมความคิดและทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีภาพชัดเจน มอบพื้นที่ทำงานที่ทีมสามารถวางแผนและวางกลยุทธ์โครงการ กำหนดเป้าหมายและข้อพึ่งพา แสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ และสร้างขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือและองค์ประกอบภาพที่หลากหลายให้คุณสร้างแผนผังงาน แผนผังความคิด และแผนภาพสำหรับการระดมความคิดของคุณMiro ยังทำงานร่วมกับ ClickUp ได้อย่างราบรื่นทำให้คุณสามารถแปลงแผนผังงานและแผนภาพจาก Miro เป็นงานใน ClickUp ได้ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ในที่เดียว
คุณสมบัติของ Miro
Miro เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลสำหรับทีมในการระดมความคิด ออกแบบ และวางแผนโครงการร่วมกัน Miro มีฟีเจอร์หลากหลายให้เลือกตามแผนการชำระเงินต่างๆ นี่คือบางส่วนของฟีเจอร์เหล่านั้น
คุณสมบัติ #1: การระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน
Miro ให้พื้นที่ร่วมกันสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันและ มองเห็นความคิดที่ซับซ้อน ผ่านการใช้โน้ตติดผนัง, จอแสดงผลแบบโต้ตอบ, แผนภาพ, รูปภาพ, GIF, สเปรดชีต, และเอกสารต่างๆ กระดาน Miro เป็นผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่จำกัดพื้นที่ นอกจากนี้ Miro ยังสามารถแปลงกระดานไวท์บอร์ดและโน้ตที่เขียนด้วยมือให้เป็นบัตร Jira ออนไลน์หรือตาราง CSV ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ 2: การแสดงภาพ
เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดและโครงร่างของ Miro ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนแนวคิดโดยใช้แผนผังและรูปภาพ และสร้างต้นแบบสำหรับหน้าจอผลิตภัณฑ์และหน้าเว็บไซต์ จดบันทึกไอเดียบนโน้ตติดผนัง วางแผนการไหลของผู้ใช้ และทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างโครงร่างและแผนผังความคิด คุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติที่ 3: ประสิทธิภาพที่ผสานความคิดสร้างสรรค์
Miro นำเสนอคลังแม่แบบที่มีแม่แบบสำเร็จรูปเพื่อมาตรฐานกระบวนการและช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่แผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอนไปจนถึงกรอบงาน Kanban และแม่แบบการประชุมทีม Miro มีแม่แบบมากกว่า 500 แบบในหมวดหมู่ต่างๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแม่แบบที่กำหนดเองและเข้าถึงแม่แบบจากชุมชนของ Miro ใน Miroverse Miroverse เป็นคลังขนาดใหญ่ของแม่แบบที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมและประเภทโครงการเฉพาะ
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ผู้เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ClickUp เทียบกับ Miro: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ความแตกต่างหลักระหว่าง ClickUp และ Miro คือ Miro ให้บริการกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ทีมสามารถออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ได้ ในทางกลับกัน ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ด ช่วยให้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวเพื่อระดมความคิดและดำเนินโครงการที่ซับซ้อนได้
กระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้
คลิกอัพ
ไวท์บอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณวาดแผนผัง แผนภาพ และแม้แต่ภาพวาดเล่นบนผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขตได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รูปร่างต่าง ๆ และแปลงข้อความและโน้ตติดผนังให้เป็นงานได้อีกด้วย มันเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดที่ยังมีการจัดการงานและกระบวนการทำงาน การตั้งเป้าหมาย การรายงานและการวิเคราะห์ ฯลฯ ซึ่งช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการดำเนินการตามแนวคิด กล่าวโดยสรุป ClickUpเป็นทางเลือกของ Miroที่แทนที่แอปที่แยกจากกันด้วยแพลตฟอร์มเดียว
มิโร
Miro เป็นซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การประชุมทางวิดีโอและการสร้างแบบร่าง เหมาะสำหรับการระดมความคิด คุณสามารถจัดเก็บไอเดียของคุณโดยใช้โน้ตแบบติดได้, ภาพวาด, รูปร่าง, เครื่องมือสร้างแผนผัง ฯลฯ ในพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
Miro ไม่มีระบบจัดการงานโดยตรง แต่คุณสามารถส่งออกบอร์ด Miro ไปยังเครื่องมืออย่าง ClickUp, Jira หรือ Trello เพื่อสร้างงานได้
ผู้ชนะการแข่งขัน ClickUp vs. Miro รอบที่ 1
ClickUp เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนเพราะมันช่วยให้คุณดำเนินการตามความคิดของคุณได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดโดยการสร้างงาน คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของคุณบนไวท์บอร์ดและสร้างงาน/งานย่อยและเวิร์กโฟลว์ได้
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
คลิกอัพ
คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งของ ClickUp มุ่งเน้นไปที่การระดมความคิด, การวางแผน, และการจัดการความคิดด้วยความช่วยเหลือของกระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt, งานย่อย, มุมมองปฏิทิน, แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้, และเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพอื่น ๆ แพลตฟอร์มนี้มอบ ช่วงคุณสมบัติที่กว้างขวาง เช่น แชทในตัว, ตัวแก้ไขเอกสาร, การแชร์หน้าจอและบันทึก, การติดตามเวลา, และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือแบบเรียลไทม์
มิโร
Miro เน้นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การสร้างแนวคิด และนวัตกรรม โดยมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวชี้ร่วมกัน การแชท การโทรผ่านวิดีโอในแอป การแชร์หน้าจอ การใส่คำอธิบายประกอบ การนำเสนอแบบโต้ตอบ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันและการให้ข้อเสนอแนะ
นี่คือตัวอย่างของ Miro กับ ClickUp สมมติว่าทีมของคุณกำลังทำงานในแคมเปญการตลาด ด้วย ClickUp พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันเพื่อระดมความคิด วางแผน จัดการ และติดตามโครงการโดยใช้ไวท์บอร์ด แผนที่ถนน แผนภูมิแกนต์ งาน เอกสาร แบบฟอร์มความคิดเห็น แดชบอร์ด ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยซอฟต์แวร์ Miro พวกเขาสามารถใช้ผืนผ้าดิจิทัลเพื่อทำให้ความคิดของพวกเขาเป็นจริงและร่วมมือกันในการระดมความคิด วางแผน และปรับปรุงได้ กล่าวโดยย่อ ClickUp สามารถเป็นทางเลือกแทน Miro ได้ แต่ Miro ไม่สามารถทำสิ่งที่ ClickUp ทำได้
ผู้ชนะการแข่งขัน ClickUp vs. Miro รอบที่ 2
ClickUp ต้องเป็นผู้ชนะในที่นี้เพราะมันมีคุณสมบัติการร่วมมือที่ก้าวหน้ากว่า Miro. ในขณะที่ Miro มุ่งเน้นไปที่การร่วมมือทางภาพ ClickUp ให้คุณสามารถร่วมมือในภารกิจของโครงการ, ข้อเสนอแนะ, แผนงาน, และอื่น ๆ ได้.
แผนผังความคิด
คลิกอัพ
แผนผังความคิดของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ มองเห็นภาพรวม แยกย่อยแนวคิด เชื่อมโยงงานต่าง ๆ และสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับวิสัยทัศน์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปร่าง ไอคอน รูปภาพ ลิงก์ และไฟล์แนบได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย การผสานแผนผังความคิดเข้ากับชุดเครื่องมือบริหารโครงการทั้งหมด ทำให้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุด คุณยังสามารถแชร์สิ่งเหล่านี้ข้ามเอกสาร ความคิดเห็น และงานต่างๆ ได้ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายภายในพื้นที่ทำงาน
มิโร
แผนผังความคิดของ Miro ช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมความคิด แม้ว่าแผนผังความคิดจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน แต่แผนผังความคิดของ Miro ก็ไม่ใช่ทางเลือกแทนแผนผังความคิดของ ClickUp แผนผังความคิดของ Miro ผสานการทำงานกับฟีเจอร์ของ Miro ได้จำกัด เช่น แม่แบบและไวท์บอร์ด คุณสามารถแชร์แผนผังความคิดผ่านเว็บไซต์และเครื่องมือต่างๆ ได้หลายแห่ง เช่น Notion, Teams และ Confluence
ผู้ชนะการแข่งขัน ClickUp vs. Miro รอบที่ 3
ClickUp ชนะในที่นี้เพราะแผนผังความคิดของ ClickUp สามารถทำงานร่วมกับฟีเจอร์ทั้งหมดในชุด ClickUp ได้ ไม่เหมือนกับ Miro ที่มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อ
การทบทวนย้อนหลัง
คลิกอัพ
ClickUp มอบ พื้นที่เฉพาะสำหรับการทบทวนสปรินต์ ที่ทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็นและบันทึก หารือเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมผ่านฟีเจอร์การจัดการงาน แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และตัวอย่างการทบทวนสปรินต์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน คิดวิเคราะห์ และปรับปรุงสปรินต์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง รายงานการทบทวนสปรินต์ ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีก
มิโร
การทบทวนของ Miro มีภาพประกอบมากกว่า คุณสามารถใช้เทมเพลตของ Miro ในการทบทวนเพื่อระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล ใช้กระดานไวท์บอร์ดในการสร้างแนวคิดสำหรับการทบทวนและกลุ่มหัวข้อ จัดหมวดหมู่ปัญหาหรืองานโดยใช้คำสำคัญ แท็ก สี ฯลฯ และแชร์กับทีมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ดีขึ้น Miro ยังมีเครื่องมือเช่น ตัวจับเวลาและคำแนะนำเพื่อช่วยในการกระบวนการทบทวน
ผู้ชนะการแข่งขัน ClickUp vs. Miro รอบที่ 4
การทบทวนสปรินต์เฉพาะของ ClickUp ชนะที่นี่เพราะช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกัน, หารือ, แบ่งปัน, และดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ, ต่างจาก Miro ที่ให้การทบทวนแบบภาพมากกว่า.
ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
คลิกอัพ
ClickUp Brain ผสานการทำงานผ่านแพลตฟอร์ม และคุณสามารถเปิดใช้งานได้ทุกที่ ใช้แชท AI เพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือโครงการของคุณ อัตโนมัติการทำงานเช่น สรุปงาน ดึงประเด็นสำคัญจากอีเมล หาข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารยาว สร้างการอัปเดตทีม เป็นต้น คุณยังสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้โดยการอธิบายกระบวนการที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติ
มิโร
Miro Assist, ฟีเจอร์ AI ใหม่ในเวอร์ชันเบต้า ทำงานร่วมกับเนื้อหาที่มีอยู่บนบอร์ดของคุณ AI ของมันสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากผลลัพธ์ย้อนหลัง สรุปโน้ตติดผนัง ตรวจจับแนวโน้ม และจัดกลุ่มโน้ตติดผนังเป็นกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแผนผังความคิด แผนผังลำดับเหตุการณ์ งานนำเสนอ และรายการปฏิบัติการได้โดยอัตโนมัติ
ผู้ชนะการแข่งขัน ClickUp vs. Miro รอบ 5
ClickUp Brain เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนในจุดนี้ เนื่องจากมีฟีเจอร์มากกว่า Miro Assist คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ภายใน ClickUp เพื่ออัตโนมัติกระบวนการต่างๆ เขียนเอกสารโครงการ และถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI ที่ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ ClickUp ในขณะที่ Miro AI จำกัดการใช้งานไว้เพียงการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันทางภาพภายใน Miro เท่านั้น
ราคา
|แผนราคา
|คลิกอัพ
|มิโร
|ฟรีตลอดไป
|0 บาท
|0 บาท
|ไม่จำกัด
|7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ธุรกิจ
|12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|องค์กร
|ติดต่อเพื่อขอราคา
|ราคาตามความต้องการ
|ClickUp Brain
|เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ สำหรับ $7 ต่อ Workspace ต่อสมาชิกต่อเดือน
|—
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า
คลิกอัพ
- G2: 4. 7 จาก 5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
มิโร
- G2: 4. 8 จาก 5 (5600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการเปรียบเทียบ Miro กับ ClickUp นี้แล้ว เรายังได้เปรียบเทียบ Miro กับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพยอดนิยมอื่น ๆ อีกหลายแพลตฟอร์มอีกด้วย มาดูกันว่า Miro เปรียบเทียบกับแต่ละแพลตฟอร์มอย่างไรบ้าง:
- Miro vs. Mural: ทั้ง Miro และ Mural มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม ทั้งสองมีจุดเด่นที่คล้ายคลึงกันมากและมีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อย หากคุณเป็นมือใหม่กับเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพ การเลือกใช้ Miro หรือ Mural อาจรู้สึกซับซ้อนเล็กน้อย
- Miro vs. Notion: หากคุณต้องการขับเคลื่อนการประชุมระดมความคิดของทีม Miro คือเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพที่คุณต้องการ Notion เป็นเครื่องมือจดบันทึกแบบครบวงจรที่มีการทำงานร่วมกันแบบภาพ ฐานข้อมูล และการจัดการงาน พร้อมพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับความต้องการส่วนบุคคลและธุรกิจ
- Miro vs. Milanote: สำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ บอร์ดภาพและบอร์ดอารมณ์ของ Milanote เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันทางภาพ Miro เป็นพื้นที่ทำงานกลางสำหรับข้อมูล การบูรณาการ การทำงานร่วมกัน และการจัดการงาน
- Miro vs. Jira: Miro เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณต้องการขับเคลื่อนการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพโดยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันในไอเดียต่างๆ ส่วน Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการเต็มรูปแบบที่มีความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่ง
- Miro vs. Jamboard: แม้ว่า Miro จะมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่า แต่จุดแข็งของ Jamboard คือการผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Google กำลังจะยุติการให้บริการ Jamboard จึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป
- Miro vs. Lucidchart: Miro เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ส่วน Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพเป็นหลัก ด้วย Lucidchart คุณสามารถเชื่อมโยงภาพของคุณกับข้อมูลสดได้ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ Miro ไม่มี แต่ Miro มีฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอในตัวที่ Lucidchart ไม่มี
ClickUp เทียบกับ Miro บน Reddit
เราได้ตรวจสอบกระทู้ใน Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับ Miro กับ ClickUp และพบว่าผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหลายคนเห็นด้วยว่าClickUp มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งกว่า:
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงาน การรวมศูนย์งาน การติดตามเวลา และการรายงานเวลา
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงาน การรวมศูนย์งาน การติดตามเวลา และการรายงานเวลา
ผู้ใช้รายอื่นเห็นด้วยว่าบอร์ด Miro เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพแนวคิดและงานต่างๆ:
Miro มีไว้เพื่อแสดงภาพรวมว่างานสปรินต์แต่ละส่วนเชื่อมโยงกันอย่างไร
Miro มีไว้เพื่อแสดงภาพรวมว่างานสปรินต์แต่ละส่วนเชื่อมโยงกันอย่างไร
โดยรวมแล้ว ทั้งแพลตฟอร์ม Miro และ ClickUp เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการมองเห็นและการจัดการงานในหมู่ผู้ใช้ ในขณะที่ Miro เป็นตัวเลือกสำหรับกระดานไวท์บอร์ด ClickUp มีทั้งคุณสมบัติกระดานไวท์บอร์ดและการจัดการงาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ หลายอย่าง
เครื่องมือไวท์บอร์ดใดครองความเป็นเลิศสูงสุด?
เราได้สำรวจเครื่องมือสองตัว และพบตัวที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้—นั่นคือ ClickUp!
ในการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ Miro, ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพราะมันให้มากกว่าแค่กระดานไวท์บอร์ดบนแพลตฟอร์มเดียว
แม้ว่า Miro จะมีกระดานไวท์บอร์ดที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว พร้อมฟีเจอร์สร้างสรรค์หลากหลาย แต่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการบริหารโครงการ Miro ช่วยเพียงในการแสดงภาพและจัดระเบียบแนวคิดเท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถจัดโครงสร้างแนวคิดของตนบน Miro ได้ แต่ก็ยังจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อวางแผนและดำเนินการให้สมบูรณ์แบบ
ClickUp มอบโซลูชันเดียวที่ทีมสามารถระดมความคิด, สร้างภาพ, และจัดโครงสร้างไอเดีย, วางแผนโครงการ, และดำเนินการและติดตามจนกระทั่งส่งมอบได้ ClickUp เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มี AI ในตัวมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเร่งการส่งมอบงาน เครื่องมือนี้มีความสามารถในการขยายตัวที่สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้
อยากรู้วิธีไหม?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!