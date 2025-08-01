15 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในปี 2025

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ แต่กลับจมอยู่กับเอกสาร คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการเขียนรายละเอียดทรัพย์สิน ติดตามลูกค้า และจัดการรายการประกาศ แทนที่จะได้ปิดดีล
ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถจัดการงานต่างๆ ที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การพาชมและการเจรจาต่อรอง พวกเขาจะจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรายงาน การอัปเดต CRM ของคุณให้เป็นปัจจุบัน ไปจนถึงการตอบคำถามทั่วไปของลูกค้า
พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือยัง? มาเริ่มกันเลย 💪🏼
เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือชั้นนำที่สนับสนุนการใช้ AI ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|กระบวนการทำงานแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ AI สำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ทุกขนาด
|แบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI, เทมเพลต CRM, เอกสารอัจฉริยะ, ผู้ช่วย AI ในตัวสำหรับคำตอบตามบริบท, แชทสำหรับการอัปเดตทีมอย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|REimagineHome. ai
|การจัดวางเสมือนจริงด้วย AI สำหรับการออกแบบภายในสำหรับช่างภาพอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนอิสระ
|การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ด้วย AI, การเปลี่ยนแปลงห้อง, การส่งออกพร้อม MLS
|ห้าครั้งแรกปรับโฉมฟรี; เริ่มต้นที่ $14/เดือน
|ซิลโลว์
|ข้อมูลตลาดและทรัพย์สินที่ครอบคลุมสำหรับตัวแทนที่จัดการรายการท้องถิ่นหลายรายการ
|การวิเคราะห์แนวโน้มราคา, การแยกแยะตามประชากร, ประวัติทรัพย์สิน
|ฟรีสำหรับ FSBO และรายการประกาศ; โฆษณาแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $300/เดือน
|Restb. ai
|การวิเคราะห์ภาพถ่ายอสังหาริมทรัพย์อัตโนมัติสำหรับตัวแทนขายและผู้ตรวจสอบ
|การตรวจจับคุณสมบัติ, การทำเครื่องหมายความปลอดภัย, การสกัดข้อมูลเมตา
|ราคาที่กำหนดเอง
|เฮาส์แคนารี
|การวิเคราะห์ตลาดเชิงคาดการณ์สำหรับตัวแทนที่มุ่งเน้นนักลงทุน
|คะแนนความเสี่ยง, การคาดการณ์ราคา, การแจ้งเตือนตลาด
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|OpusClip
|การสร้างวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดียจากการสาธิตสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นวิดีโอเป็นอันดับแรก
|คำบรรยายอัตโนมัติ, คะแนนไวรัล, อัตราส่วนภาพหลายแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|คอลโลว์ เอไอ
|การจำลองภาพการปรับปรุงบ้านเก่าสำหรับตัวแทนที่เน้นการปรับปรุง
|ธีมการออกแบบ, การเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์, แบบจำลองการปรับปรุง
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $21/เดือน
|Canva
|เอกสารการตลาดและโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับทีมการตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในองค์กร
|เทมเพลตสร้างสรรค์, การสร้างเนื้อหาด้วย AI, ไลบรารีสินทรัพย์แบรนด์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|รีโอนอมี
|การเป็นเจ้าของทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และการวิจัยนำสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
|ค้นหาเจ้าของ, ข้อมูลสัญญาเช่า, ติดตามใบอนุญาต
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|โคทาลิตี้
|ข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์และตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
|แบบจำลองการประเมินมูลค่าอัตโนมัติ, รายงานความเสี่ยง, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $189/เดือน
|แชทจีพีที
|เขียนรายการ, ติดตามผล, และสคริปต์สำหรับตัวแทนเดี่ยวหรือทีมเล็ก
|การเขียนเนื้อหาด้วย AI, แม่แบบ, การวางแผนเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|รับแผนผังชั้น
|การสร้างแผนผังพื้น 2D/3D จากภาพถ่ายสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ทำการแสดงบ้านระยะไกลและทัวร์เสมือนจริง
|การสแกนห้อง, พื้นที่ตารางฟุต, ภาพพาโนรามา 3 มิติ
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25
|Tableau AI
|การสร้างภาพแนวโน้มและการวิเคราะห์สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และนักวิเคราะห์
|แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, ข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้า, การสนับสนุนการผสานรวม
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|Ylopo
|การสร้างโอกาสทางธุรกิจและแคมเปญโฆษณาด้วย AI สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ขายที่มีปริมาณมาก
|โฆษณาทางสังคม, การติดตามด้วย AI, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
|ราคาตามความต้องการ
|LocalizeOS
|ระบบคัดกรองลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ ดูแลและติดตามผลสำหรับที่ปรึกษาและทีมอสังหาริมทรัพย์
|แชทและบ่มเพาะลูกค้าด้วย AI, คำแนะนำการจัดรายการที่ปรับให้เหมาะสม, การให้คะแนนลูกค้า
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $249/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์?
ก่อนเลือกเครื่องมือ AI สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ คุณต้องถามตัวเองว่า: มันทำให้วันของฉันง่ายขึ้นหรือไม่? นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา ก่อนที่คุณจะกดดาวน์โหลดหรือรูดบัตรของคุณ 💳
- ความแม่นยำในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: ระบุกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูงสุดได้อย่างแม่นยำด้วยการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมด้วย AI เพื่อการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การคาดการณ์แนวโน้มตลาด: ทำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาและความต้องการโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อวางตำแหน่งรายการให้แข่งขันได้
- ความสะดวกในการซิงค์ CRM: ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือCRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- เวทมนตร์การจัดฉากเสมือนจริง: สร้างทัวร์ 3 มิติที่น่าทึ่งหรือภาพจัดฉากเพื่อทำให้อสังหาริมทรัพย์โดดเด่นโดยไม่ต้องลงแรงมาก
- การปกป้องข้อมูลลูกค้า: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสระดับสูงสุดและการปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น GDPR หรือ SOC 2
- การเข้าถึงแบบมือถือเป็นอันดับแรก: จัดการลูกค้าเป้าหมาย, รายการประกาศ, และงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่รวดเร็วและใช้งานง่าย
- การติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ: ส่งอีเมลหรือโฆษณาออนไลน์ที่ปรับแต่งตามบุคคลเพื่อการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
- บริการแชทบอทตลอด 24/7: จัดการคำถามและจองการเข้าชมได้ทันทีด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- การวิเคราะห์เชิงลึก: ติดตามความคืบหน้าของดีลและประสิทธิภาพด้วยรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2021 อสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงในแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส Decentralandถูกขายไปในราคา 2.4 ล้านดอลลาร์ พื้นที่ดังกล่าวเป็นดิจิทัลทั้งหมดแต่ยังคงใช้หลักตรรกะการกำหนดราคาในโลกจริง: ทำเล ความหายาก และการมองเห็นของผู้คนที่สัญจรไปมาในโลกเสมือน
ซอฟต์แวร์ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
นี่คือเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น 🗂️
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการงานลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpมอบพื้นที่กลางให้คุณจัดการรายการประกาศ ติดตามดีลต่าง ๆ จัดการเอกสาร และควบคุมการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และที่ใจกลางของทุกสิ่งคือClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวคุณ ที่ทำงานร่วมกับงาน, เอกสาร, และการสนทนา
ClickUp Brain ช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นและจัดระเบียบความคิดของคุณ คุณสามารถใช้มันเพื่อร่างคำอธิบายทรัพย์สิน สรุปการประชุมกับลูกค้า เขียนการอัปเดตใหม่ หรือถามคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ
สมมติว่าคุณได้เสร็จสิ้นการนำเสนอขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์แล้ว
ด้วยบันทึกของคุณ ให้ AI เขียนอีเมลติดตามผลที่เน้นตัวเลือกหลักของลูกค้า ใส่คำถามที่ยังไม่ได้ตอบ และจบด้วยคำเชิญให้กำหนดเวลาทัวร์ครั้งต่อไป
หรือถาม ClickUp Brain ว่ามีอะไรที่ต้องทำสำหรับการปิด Pacific Heights แล้วมันจะดึงข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงานของคุณออกมาภายในไม่กี่วินาที
ถัดไป: ขั้นตอนการทำงาน
ClickUp Automationsช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น และตอนนี้คุณสามารถสร้างของคุณเองได้โดยการพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเขียนว่า: หากสถานะรายการเปลี่ยนเป็นอยู่ภายใต้สัญญา ให้แจ้งฝ่ายกฎหมายและมอบหมายงานให้อัปโหลดเอกสารปิดการขาย
ClickUp Brain อ่านสิ่งที่คุณเขียนและสร้างขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติให้คุณ สิ่งนี้ใช้ได้กับการติดตามหลังงานเปิดบ้าน การกำหนดเวลาการจัดแสดง การส่งต่อลูกค้าเป้าหมาย และทุกขั้นตอนในระหว่างนั้น
ClickUp ยังช่วยให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นมากClickUp Docsเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับเนื้อหาการตลาด แม่แบบสำหรับทีม และทรัพยากรสำหรับลูกค้า เขียน แก้ไข และปรับปรุงร่างของคุณด้วย AI ที่ผสานรวมไว้ และมอบหมายงานโดยไม่ต้องสลับแท็บ
สมมติว่าคุณกำลังทำคู่มือการย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ซื้อที่กำลังจะย้ายไปออสติน ให้ AI สรุปโครงสร้างพื้นฐานและมันจะขยายเนื้อหาให้ครบถ้วน คุณยังสามารถย่อเนื้อหาสำหรับใบปลิว เขียนบทนำใหม่ หรือแก้ไขไวยากรณ์ก่อนที่คุณจะเผยแพร่ได้
ทีมการตลาดสามารถสร้างลำดับอีเมลหรือบทความบล็อกใน Docs จากนั้นขอให้เครื่องมือเขียน AIแก้ไขหัวข้อ ปรับโทน หรือแนะนำข้อความใหม่ตามแคมเปญที่ผ่านมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับทีมคือClickUp Chat. มันช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่ออยู่เสมอ และบทสนทนาอยู่ในที่เดียวกับงานที่กำลังทำอยู่.
- ติดตามข้อมูลล่าสุดกับ AI CatchUp ซึ่งสรุปหัวข้อสำคัญ การตัดสินใจที่สำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการที่คุณอาจพลาดไป
- ทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบทด้วย การสร้างงานด้วย AI โดย Brain จะสร้างงานโดยอัตโนมัติ เพิ่มรายละเอียด และเชื่อมโยงกลับไปยังแชทต้นฉบับ
- สื่อสารโดยไม่ต้องสลับแท็บ ด้วยข้อความโดยตรงหรือการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
- ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการด้วยClickUp's Prebuilt Autopilot Agents ผู้ช่วยที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถโพสต์สรุปประจำวัน จัดการเวิร์กโฟลว์ง่าย ๆ หรืออัปเดตโครงการได้ทันทีภายในแชท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนการโทรให้เป็นการกระทำ: ให้ClickUp AI Notetakerบันทึกและสรุปการประชุมกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลได้โดยไม่ต้องฟังซ้ำ
- รักษาการดำเนินดีลให้ราบรื่น: สร้างกระบวนการขายของคุณภายในระบบCRM อสังหาริมทรัพย์เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย การนัดชมทรัพย์ ข้อเสนอ และการปิดการขาย—ทั้งหมดในที่เดียว
- จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย: จัดการรายการ, ค่าคอมมิชชั่น, รายชื่อผู้ติดต่อ, หรือ งบประมาณของผู้ขายได้ภายใน ClickUp ด้วยเทมเพลตสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUp
- ส่งข้อมูลอัปเดตที่ฟังดูเป็นมืออาชีพ: จับคู่เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpกับ ClickUp Brain เพื่อเขียนอีเมลถึงลูกค้าหรืออัปเดตตลาดประจำเดือนอย่างมืออาชีพได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว
- รวมศูนย์เอกสารและลิงก์: แนบรายงานการตรวจสอบ, สัญญาการเช่า, หรือแบบจำลองการจัดวางได้โดยตรงไปยังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ง่ายดาย
- ติดตามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ: ตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpเพื่อติดตามการนัดชม เตรียมเอกสาร หรือส่งเอกสารโดยไม่ต้องใช้แอปจัดการงานอื่น
- รันแคมเปญด้วยเครื่องมือแบบศูนย์กลาง: วางแผนและดำเนินการโปรโมทการลงประกาศโดยใช้เทมเพลตการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUp จากนั้นใช้ AI เพื่อเขียนคำบรรยาย แก้ไขข้อความ หรือสร้างไอเดีย
- เข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำทุกตัว: รับความช่วยเหลือจาก ChatGPT, Gemini, Claude และอื่น ๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ใน ClickUp Brain—เพื่อเขียน สรุป และทำงานอัตโนมัติได้เร็วขึ้น
- วางแผนวันอย่างชาญฉลาด: กำหนดเวลาสำหรับการนำเสนอ ช่วงเวลาหาลูกค้าใหม่ หรือการติดตามผล และปรับตารางวันของคุณได้ทันทีด้วยClickUp Calendar
- เพิ่มภาพประกอบ: สร้างภาพในClickUp Whiteboardsด้วย AI เพื่อจำลองเลย์เอาต์, แสดงภาพลักษณ์ของแบรนด์, หรือสร้างแผนการจัดวาง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวแทนอิสระหรือทีมขนาดเล็กอาจรู้สึกหนักใจกับขอบเขตของเครื่องมือที่มีให้เลือกในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,440+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain ช่วยฉันประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
ClickUp Brain ช่วยฉันประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างลึกซึ้ง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในกรุงโรมโบราณ อาคารอพาร์ตเมนต์ที่เรียกว่าinsulaeอาจสูงได้ถึงเจ็ดชั้น อาคารสูงเหล่านี้สร้างจากไม้และหิน และหลายแห่งไม่มีน้ำประปา—แต่กลับเป็นที่อยู่อาศัยของคนชั้นแรงงานส่วนใหญ่ของเมืองและถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ชั้นเยี่ยมในเขตเมือง
2. REimagineHome. ai (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการจัดวางเสมือนจริงด้วย AI)
ผ่านทางREimagineHome.ai
ห้องว่างทำลายดีล
REimagineHome. ai เข้าใจสิ่งนี้และแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นห้องที่ดูดีเหมือนในนิตยสารด้วยปัญญาประดิษฐ์ คุณสมบัติหลักของมันรวมถึง การจัดวางเสมือนจริง ในห้องว่าง การออกแบบพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ด้วยภายในที่ทันสมัย และการจัดภูมิทัศน์สำหรับภาพถ่ายภายนอก
คุณอัปโหลดรูปภาพของทรัพย์สินว่างเปล่า เลือกสไตล์การออกแบบต่าง ๆ และได้รับภาพที่ถูกจัดเตรียมอย่างมืออาชีพกลับมาในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาและความพยายามที่การจัดเตรียมแบบดั้งเดิมอาจต้องใช้
ด้วยความสามารถในการสร้าง ภาพเสมือนจริง Reimagine Home ช่วยให้ทุกประกาศดูดีที่สุด สร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ ในบรรดาเครื่องมือ AI สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เครื่องมือนี้โดดเด่นด้วยความสามารถในการรักษาคุณภาพของภาพถ่ายต้นฉบับในขณะที่เพิ่มความน่าดึงดูดทางสายตา
REimagineHome. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- เปลี่ยนโฉมหลายห้องพร้อมกันเพื่อสร้างธีมการออกแบบที่สอดคล้องกันทั่วทั้งอสังหาริมทรัพย์
- สลับระหว่างความงามของการออกแบบร่วมสมัย, แบบดั้งเดิม, และแบบสมัยใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาด
- เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ภายในบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเพื่อแสดงความเป็นไปได้ในการจัดวางรูปแบบใหม่
- ดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงที่พร้อมใช้งานทันทีสำหรับการอัปโหลด MLS และวัสดุการตลาดโดยไม่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม
- เปรียบเทียบห้องว่างเดิมกับเวอร์ชันที่จัดแต่งแล้วเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการนำเสนอรายการ
REimagineHome. ข้อจำกัดของ AI
- การจัดวางที่สร้างโดย AI อาจไม่แสดงขนาดห้องจริงอย่างถูกต้องในบางกรณี
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นหรือคำขอการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจเพิ่มขึ้นสำหรับตัวแทนที่มีปริมาณงานสูงซึ่งจัดการทรัพย์สินหลายแห่งในแต่ละเดือน
- บางภาพที่สร้างขึ้นอาจดูไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยสำหรับผู้ชมที่มีสายตาแหลมคม
REimagineHome. ราคาสำหรับ ai
- ห้าครั้งแรกปรับโฉมฟรี
- จำเป็น: $14/เดือน (30 เครดิต)
- เหมาะสมที่สุด: $29/เดือน (200 เครดิต)
- ขั้นสูง: $49/เดือน (500 เครดิต)
- พรีเมียม: $99/เดือน (1200 เครดิต)
REimagineHome. คะแนนและรีวิวจาก ai
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง REimagineHome.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้Redditกล่าวว่า:
ฉันเคยทำงานเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ช่วงสั้น ๆ จึงเคยลองใช้มาแล้ว พบว่ามีประโยชน์มากทีเดียว ตัวเลือกในการปรับแต่งก็ดี และฟีเจอร์การออกแบบก็ดูทันสมัยน่าสนใจ เป็นสิ่งที่ควรมีไว้แต่ไม่ถึงกับจำเป็นที่สุดหากคุณทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์
ฉันเคยทำงานเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ช่วงสั้น ๆ จึงเคยลองใช้มาแล้ว รู้สึกว่าค่อนข้างมีประโยชน์ มีตัวเลือกในการปรับแต่งที่ดี และฟีเจอร์การออกแบบก็ดูทันสมัยมาก ถือว่าเป็นของที่ควรมีไว้ แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์จริง ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นปัจจัยจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำที่เป็นข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
3. Zillow (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลตลาดที่ครอบคลุม)
ผ่านทางZillow
ทุกคนรู้จัก Zillow แต่ส่วนใหญ่แล้วตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ก็แค่ใช้มันแบบผิวเผินเท่านั้น แน่นอนว่าลูกค้าจะคอยเช็ค Zestimates อย่างต่อเนื่อง แต่แพลตฟอร์มนี้มีข้อมูลที่มีคุณค่ามากกว่านั้นสำหรับมืออาชีพที่ขุดลึกลงไป
คุณสามารถดึงประวัติทรัพย์สินอย่างละเอียด ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาในละแวกใกล้เคียง และเข้าถึงข้อมูลประชากรที่ช่วยให้จับคู่ลูกค้าเข้ากับพื้นที่ที่เหมาะสมได้ แอปพลิเคชันมือถือหมายความว่าคุณสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ทันทีในระหว่างการพาชมทรัพย์สิน
คุณสมบัติหลักคือ การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพย์สินได้โดยการอธิบายบ้านในฝันของพวกเขาในคำพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเวลาเดินทาง ความใกล้ชิดกับโรงเรียน และแม้กระทั่งคุณสมบัติเฉพาะของบ้าน ซึ่งช่วยให้ตัวแทนสามารถระบุและแบ่งปันรายการที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วซึ่งตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zillow
- ศึกษาประวัติภาษีทรัพย์สินและการเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าเพื่อระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้ลูกค้าเข้าใจต้นทุนการเป็นเจ้าของในระยะยาว
- ดึงข้อมูลประชากรศาสตร์ รวมถึงช่วงอายุ ระดับรายได้ และโครงสร้างครอบครัวตามพื้นที่ เพื่อจับคู่ลูกค้าให้เข้ากับชุมชนที่เหมาะสม
- ดูภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายถนนเพื่อประเมินสภาพของย่านนั้นจากระยะไกลก่อนกำหนดนัดชม
- ติดตามรูปแบบการกำหนดราคาตามฤดูกาลและความเร็วของตลาดเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมในการลงประกาศตลอดทั้งปี
- เพิ่มการมองเห็นของคุณในกลุ่มผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยบริการสำหรับตัวแทนของ Zillow
ข้อจำกัดของ Zillow
- ความแม่นยำของ Zestimate แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละตลาดและประเภทของทรัพย์สิน
- เครื่องมือระดับมืออาชีพต้องมีการสมัครสมาชิกแยกต่างหากนอกเหนือจากการเข้าถึงสำหรับผู้บริโภคทั่วไป
- การอัปเดตข้อมูลอาจล่าช้าตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดจริงในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
- ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีจำกัดสำหรับตัวแทนที่ทำงานกับลูกค้าที่ย้ายถิ่นฐาน
การกำหนดราคาของ Zillow
- ประกาศขายเอง: ฟรี
- ตัวแทนที่ลงรายการผ่าน MLS: ฟรี
- รายการเช่าพื้นฐาน: ฟรี
- ประกาศเช่าพรีเมียม: $39.99 (ครั้งเดียว)
- โฆษณาตัวแทนระดับพรีเมียร์: $300-$1,000+/เดือน (ขึ้นอยู่กับรหัสไปรษณีย์และตลาด)
- ค่าใช้จ่ายต่อผู้ติดต่อ: $20-$500+ (ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในพื้นที่)
คะแนนและรีวิวจาก Zillow
- G2: 4. 1/5 (295+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zillow อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Zillow คือความเสถียรในการคัดกรองลูกค้าสำหรับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของฉัน รวมถึงความสามารถในการลงประกาศขายทรัพย์สินของฉัน Zillow มีเครือข่ายผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก พอร์ทัลสำหรับเจ้าของบ้านและผู้เช่าเป็นระบบที่ดีที่สุดและไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมนี้! ฉันได้บอกหรือยังว่ามีลีดฟรีไม่จำกัดมากมาย! Zillow เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายที่จะช่วยคุณในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณทุกวัน ไม่มีอะไรดีไปกว่า Zillow อีกแล้ว *
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Zillow คือความเสถียรในการคัดกรองลูกค้าสำหรับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของฉัน รวมถึงความสามารถในการลงประกาศขายทรัพย์สินของฉัน Zillow มีเครือข่ายผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก พอร์ทัลสำหรับเจ้าของบ้านและผู้เช่าเป็นระบบที่ดีที่สุดและไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมนี้! ฉันได้บอกหรือยังว่ามีลีดฟรีไม่จำกัดมากมาย! Zillow เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายที่จะช่วยคุณในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณทุกวัน ไม่มีอะไรดีไปกว่า Zillow อีกแล้ว *
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วิเคราะห์แนวโน้มตลาดท้องถิ่นทุกสัปดาห์ เครื่องมือ AI สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (เช่น ClickUp Brain!) สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงของตลาด แนวโน้มราคา และรูปแบบวันอยู่ในตลาดได้ในไม่กี่วินาที คุณไม่จำเป็นต้องอ่านรายงานห้าฉบับ เพียงแค่รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเท่านั้น
4. Restb. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารอสังหาริมทรัพย์แบบอัตโนมัติ)
ผ่านทางRestb.ai
การเดินดูทรัพย์สินและจดบันทึกเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออย่างรวดเร็ว Restb. ai ใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายของคุณและดึงรายละเอียดที่คุณอาจพลาดหรือลืมบันทึกไว้
เทคโนโลยี AI สามารถระบุได้ทุกอย่างตั้งแต่พื้นไม้เนื้อแข็ง เคาน์เตอร์หินแกรนิต ไปจนถึงปัญหาด้านความปลอดภัยและปัญหาการบำรุงรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณสามารถถ่ายรูปในระหว่างการเดินสำรวจ อัปโหลดรูปถ่าย และได้รับรายงานที่ละเอียดซึ่งอ่านเหมือนกับ สรุปการตรวจสอบโดยมืออาชีพ
มันยังสามารถตรวจจับสิ่งต่าง ๆ เช่น เครื่องตรวจจับควันที่หายไปหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ล้าสมัยซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังได้
นอกเหนือจากการป้อนข้อมูลแล้ว ระบบวิเคราะห์ภาพด้วย AI ของ Restb. ai ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประสบการณ์การตลาดและการค้นหาทั้งหมดอีกด้วย ระบบสามารถสร้างข้อความALT TEXTS ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ SEO สำหรับภาพได้ ทำให้รายการสินค้าของคุณปรากฏบนเครื่องมือค้นหาได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
คุณสมบัติเด่นของ Restb. ai
- คำนวณขนาดพื้นที่ประมาณจากภาพถ่ายสมาร์ทโฟนมาตรฐาน ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือวัดด้วยตนเองระหว่างการเยี่ยมชมทรัพย์สิน
- ตรวจจับยี่ห้อและรุ่นของเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะ เพื่อระบุรายละเอียดสเปคในคำอธิบายทรัพย์สินและสื่อการตลาด
- แจ้งเตือนอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ราวบันไดที่หายไป บันไดที่ชำรุด หรือปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อหรือผลการตรวจสอบ
- จัดประเภทห้องพักโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการป้อนข้อมูล MLS ให้มีประสิทธิภาพและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานด้านการบริหาร
- ดึงข้อมูลเมตาดาทาของภาพถ่าย เช่น เวลาที่ถ่ายและพิกัด GPS เพื่อการบันทึกข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งพิสูจน์ได้ว่าภาพถ่ายถูกถ่ายเมื่อใดและที่ใด
- เพิ่มประสิทธิภาพรายการด้วยข้อความอธิบายภาพแบบอัลต์ที่สร้างโดย AI
ข้อจำกัดของ Restb. ai
- ความถูกต้องของการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพถ่ายและสภาพแสงเป็นอย่างมาก
- อาจพลาดรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนซึ่งผู้ตรวจสอบมนุษย์สามารถตรวจพบได้ระหว่างการตรวจสอบทางกายภาพ
- ความสามารถที่จำกัดในการประเมินปัญหาโครงสร้างที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภาพถ่ายทรัพย์สินมาตรฐาน
- ต้องการมุมภาพและความครอบคลุมที่สม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
ราคาของ Restb. ai
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Restb. ai
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แนวคิดของการเปิดบ้านมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1910 ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในสมัยก่อนมักจะจัดงานเลี้ยงที่มีธีมอย่างหรูหรา พร้อมชา วงควอเต็ทเครื่องสาย และบัตรเชิญที่เขียนด้วยลายมือ เพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่มีฐานะร่ำรวย
5. HouseCanary (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การคาดการณ์ตลาด)
ผ่านทางHouseCanary
HouseCanary เป็น แพลตฟอร์มวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมอบข้อมูลที่แม่นยำและครอบคลุมให้กับตัวแทน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
มันประมวลผลข้อมูลจำนวนหลายล้านจุด—ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การเติบโตของงาน การเปลี่ยนแปลงของประชากร และอัตราดอกเบี้ย—เพื่อทำนายทิศทางของมูลค่าทรัพย์สิน คุณสามารถแสดงกราฟให้ลูกค้าเห็นมูลค่าบ้านของพวกเขาในอีกหกเดือนหรือสองปีข้างหน้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริง
ด้วยคะแนน 'แนวโน้มเอียง' ตัวแทนสามารถระบุลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในตลาดที่มีโอกาสสูงในการขาย
เครื่องมือ AI สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์นี้ยัง ประเมินอสังหาริมทรัพย์และย่านที่ตั้ง ผ่านข้อมูลเช่น การจัดอันดับโรงเรียนและสถิติอาชญากรรม ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจว่าต้องการซื้อที่ไหน นอกจากนี้ยังอัปเดตการคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา
คุณสมบัติเด่นของ HouseCanary
- ประเมินศักยภาพของผลตอบแทนจากการเช่าและการคาดการณ์กระแสเงินสดสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อช่วยนักลงทุนในการวางแผนพอร์ตการลงทุน
- สร้างรายงานการวิเคราะห์ตลาดเปรียบเทียบ (CMA) ที่เชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้าด้วยตนเองหลายชั่วโมง
- ประเมินอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็วและดึงข้อมูลเชิงลึกของตลาดจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ Canary AI
- เปรียบเทียบโปรไฟล์ความเสี่ยงระหว่างทรัพย์สินที่คล้ายกันในย่านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของตลาด
- รับการแจ้งเตือนเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่เป้าหมายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดต่อลูกค้าได้อย่างเชิงรุก
- เข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจโดยละเอียด เช่น แนวโน้มการจ้างงานและรูปแบบการเติบโตของประชากรที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าทรัพย์สินในระยะยาว
ข้อจำกัดของ HouseCanary
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนของเครื่องมืออาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำกัดสำหรับโครงการที่พัฒนาใหม่หรืออสังหาริมทรัพย์ในชนบท
ราคาของ HouseCanary
- พื้นฐาน: $19/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- ทีม: $199/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ HouseCanary
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง HouseCanary อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
HouseCanary ทำการวิจัยทั้งหมดให้คุณ! คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือการจัดอันดับของทรัพย์สินที่เปรียบเทียบได้บนมาตราส่วน 1 ถึง 100 ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่ไม่ดีอีกต่อไป! HouseCanary ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของฉันไปหลายชั่วโมงในการทำ CMA สิ่งที่เคยใช้เวลา 30-45 นาที ตอนนี้ใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น! ฉันไม่สามารถคิดถึงสิ่งใดที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ HouseCanary ได้เลย จริงๆ
HouseCanary ทำการวิจัยทั้งหมดให้คุณ! คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือการจัดอันดับของทรัพย์สินที่เปรียบเทียบได้บนมาตราส่วน 1 ถึง 100 ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่ไม่ดีอีกต่อไป! HouseCanary ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันหลายชั่วโมงในการทำ CMA สิ่งที่เคยใช้เวลา 30-45 นาที ตอนนี้ใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น! ฉันไม่สามารถคิดถึงสิ่งใดที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ HouseCanary ได้เลย จริงๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ยอดนิยมเพื่อการจัดการลูกค้าที่ดีขึ้น
6. OpusClip (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนการทัวร์ทรัพย์สินให้กลายเป็นคลิปสังคม)
ผ่านทางOpusClip
คิดถึง OpusClip เป็นผู้ช่วยวิดีโอส่วนตัวของคุณที่คอยดูการเดินชมทรัพย์สินของคุณที่ยาวถึงหนึ่งชั่วโมง และดึงเอาช่วงเวลาที่น่าสนใจที่สุดออกมา เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้เปลี่ยนวิดีโอที่ยาวของคุณให้กลายเป็นคลิปไวรัลคุณภาพสูง โดยอัตโนมัติระบุส่วนที่ดีที่สุดจากรายการของคุณ คำรับรองจากลูกค้า หรือการอัปเดตตลาด
คุณอัปโหลดวิดีโอต้นฉบับของคุณ และระบบ AI ของ OpusClip จะวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้าง วิดีโอสั้นที่น่าสนใจ ที่เหมาะสำหรับ Instagram Reels, TikTok และ YouTube Shorts
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถใช้ ตัวจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดีย ที่ติดตั้งมาในตัว เพื่อโพสต์วิดีโอของคุณไปยัง YouTube, TikTok, Instagram และ LinkedIn โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ OpusClip
- เพิ่มคำบรรยายที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติให้กับวิดีโออสังหาริมทรัพย์ของคุณ ทำให้สามารถเข้าถึงและน่าสนใจสำหรับผู้ชมที่รับชมโดยไม่เปิดเสียง
- ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วยการสร้างคลิปในอัตราส่วนภาพที่หลากหลาย (9:16, 16:9, 1:1)
- ใช้การให้คะแนนการแพร่กระจายแบบไวรัลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุส่วนใดของวิดีโอทรัพย์สินของคุณที่มีแนวโน้มจะดึงดูดลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด
- ใช้เทมเพลตและโอเวอร์เลย์ที่มีแบรนด์เพื่อรักษาการนำเสนอที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพในทุกเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ OpusClip
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอแบบดั้งเดิม
- คะแนนประสิทธิภาพการแพร่กระจายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาของคุณ
- เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำบนวิดีโอของคุณและจำกัดการประมวลผลต่อเดือนที่ 60 นาที
ราคา OpusClip
- ฟรี
- เริ่มต้น: $15/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
OpusClip คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง OpusClip อย่างไรบ้าง?
ประโยชน์หลักของ OpusClip คือคุณสามารถสร้างวิดีโอสั้นที่มีแบรนด์ของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อแชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ ฟังก์ชันคำบรรยายนั้นยอดเยี่ยมมาก มันสร้างคำบรรยายที่แม่นยำมากและคุณสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย (แม้ว่าจะไม่ค่อยจำเป็น) และเปลี่ยนฟอนต์ สี และตำแหน่งได้ นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมที่คุณสามารถบันทึกเทมเพลตที่มีแบรนด์ได้ถึงห้าแบบ
ประโยชน์หลักของ OpusClip คือคุณสามารถสร้างวิดีโอสั้นที่มีแบรนด์ของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อแชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ ฟังก์ชันคำบรรยายนั้นยอดเยี่ยมมาก มันสร้างคำบรรยายที่แม่นยำมากและคุณสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย (แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ค่อยจำเป็น) และเปลี่ยนฟอนต์ สี และตำแหน่งได้ นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมที่คุณสามารถบันทึกเทมเพลตที่มีแบรนด์ได้ถึงห้าแบบ
7. Collov AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจำลองการปรับปรุง)
ผ่านCollov AI
ผู้ซื้อประสบปัญหาในการมองเห็นศักยภาพในทรัพย์สินที่ล้าสมัยหรือได้รับการดูแลไม่ดี. Collov AI ช่วยเชื่อมช่องว่างทางจินตนาการนี้โดยการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพื้นที่สามารถดูเป็นอย่างไรหลังการปรับปรุง.
แพลตฟอร์มนี้จะวิเคราะห์ภาพถ่ายห้องหรือแปลนห้อง และสร้างรูปแบบการออกแบบที่หลากหลาย—เช่น สีทาผนังที่แตกต่างกัน ตัวเลือกพื้น และการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโซลูชัน การจัดวางเสมือนจริง นี้ คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าการทุบผนังจะเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นอย่างไร หรือการตกแต่งที่ทันสมัยจะเปลี่ยนห้องครัวที่ดูเก่าให้ดูใหม่ได้อย่างไร
ระบบ AI สร้างภาพ เสมือนจริง ที่เหมือนกับการนำเสนอการออกแบบภายในโดยมืออาชีพ ทำให้การขายอสังหาริมทรัพย์ง่ายขึ้น คุณยังสามารถใช้เครื่องมือที่รวมอยู่เพื่อ สร้างทัวร์เสมือนจริง ทำให้รายการน่าสนใจยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Collov AI
- ทดลองใช้สีและพื้นผิวของสีที่แตกต่างกัน หรือจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงใหม่
- นำเสนอธีมการออกแบบหลายรูปแบบสำหรับพื้นที่เดียวกันเพื่อดึงดูดรสนิยมและความชอบในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของผู้ซื้อ
- สร้างบอร์ดอารมณ์การปรับปรุงที่ละเอียดซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าและให้ทิศทางที่ชัดเจนสำหรับผู้รับเหมาและนักออกแบบ
- สาธิตให้เห็นว่าโคมไฟและผ้าม่านต่าง ๆ จะเปลี่ยนบรรยากาศและความสวยงามโดยรวมของห้องอย่างไร
ข้อจำกัดของ Collov AI
- การออกแบบที่สร้างขึ้นอาจไม่คำนึงถึงข้อจำกัดทางโครงสร้างหรือข้อกำหนดทางกฎหมายในการก่อสร้าง
- ความสามารถที่จำกัดในการรวมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเฉพาะหรือองค์ประกอบการออกแบบที่กำหนดเอง
- คุณภาพการแสดงผลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพถ่ายต้นฉบับและความซับซ้อนของห้อง
- อาจไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายหรือความเป็นไปได้ของการปรับปรุงที่แนะนำอย่างถูกต้อง
ราคาของ Collov AI
- ทดลองใช้ฟรี
- มาตรฐาน: 21 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: $49/เดือน
- พรีเมียม: $79/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Collov AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?อาคารรัฐสภาสหรัฐฯตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นฟาร์มเอกชนมาก่อน จอร์จ วอชิงตัน และปิแอร์ เลอแฟงต์ ได้เจรจาเรื่องสิทธิที่ดินกับชาวนาด้วยตนเอง เพื่อแบ่งแยกพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
8. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาทางการตลาด)
ผ่านทางCanva
Canva มอบเทมเพลตการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ใบปลิวอสังหาริมทรัพย์และโพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงป้ายเปิดบ้านและสไลด์นำเสนอ
อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ช่วยให้คุณปรับแต่งสี แบบอักษร และเลย์เอาต์ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ออกแบบที่ซับซ้อน. สิ่งนี้ช่วยรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในทุกสื่อของคุณ ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้คุณมีอิสระในการสร้างสรรค์สำหรับรายการแต่ละรายการ.
เครื่องมือ AI ของ Canva ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านการตลาด โดยมีฟีเจอร์อย่าง Magic Write ที่ช่วยร่างคำอธิบายอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจหรือคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจ เครื่องมือแก้ไขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Magic Eraser และ Magic Edit ช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดภาพประกาศได้อย่างรวดเร็วโดยการลบวัตถุที่ไม่ต้องการหรือปรับแต่งรายละเอียดต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้ยังจัดการ การกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ด้วย ดังนั้นคุณสามารถสร้างโพสต์สำหรับทั้งสัปดาห์และให้ Canva เผยแพร่โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- สร้างสื่อการตลาดคุณภาพสูงภายในไม่กี่นาทีด้วยความช่วยเหลือจาก AI และเทมเพลต
- สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียแบบเคลื่อนไหวและเนื้อหาวิดีโอสั้นที่สร้างอัตราการมีส่วนร่วมสูงกว่าภาพนิ่ง
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมในโครงการออกแบบในขณะที่รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในสื่อการตลาดทั้งหมด
- เก็บรักษาสินทรัพย์แบรนด์ของคุณ เช่น โลโก้, โทนสี, และฟอนต์ไว้ในไลบรารีที่ใช้ร่วมกันเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและใช้อย่างสม่ำเสมอในทุกเอกสาร
ข้อจำกัดของ Canva
- แนวทางที่ใช้แม่แบบอาจส่งผลให้วัสดุที่ดูคล้ายกันปรากฏในตัวแทนที่แตกต่างกัน
- คุณสมบัติการออกแบบขั้นสูงต้องการการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเพื่อการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการด้านการออกแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือเอกลักษณ์สูง
- การเลือกแบบอักษรและกราฟิกอาจไม่ตรงตามแนวทางแบรนด์เฉพาะของโบรกเกอร์
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (5,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,870+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
ตามที่แชร์บน Reddit:
Canva เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ฉันสามารถหันไปพึ่งมันได้หากมีคนบอกว่า "เฮ้ ฉันต้องการโฆษณาแบบเคลื่อนไหวภายในสิบนาที" และถ้ามีใครมาหาฉันด้วยงานที่เล็กหรือง่ายจนไม่คุ้มกับเวลาของฉัน เช่น นามบัตรหรือการ์ดเชิญงานแต่งงาน ฉันก็สามารถชี้ให้พวกเขาไปที่ Canva แล้วไปทำธุระของตัวเองต่อได้เลย มันเหมือนกับช่องชำระเงินด้วยตนเองสำหรับการออกแบบ
Canva เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ฉันสามารถหันไปพึ่งมันได้หากมีคนบอกว่า "เฮ้ ฉันต้องการโฆษณาแบบเคลื่อนไหวภายในสิบนาที" และถ้ามีใครมาหาฉันด้วยงานที่เล็กหรือง่ายจนไม่คุ้มค่ากับเวลาของฉัน เช่น นามบัตรหรือการ์ดเชิญงานแต่งงาน ฉันก็สามารถชี้ให้พวกเขาไปที่ Canva แล้วไปทำธุระของตัวเองต่อได้เลย มันเหมือนกับช่องชำระเงินด้วยตนเองสำหรับการออกแบบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เครื่องมือ AI บางอย่างสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ช่วยเตรียมตัวสำหรับการพาชมบ้าน เพียงวางรายละเอียดทรัพย์สินลงในเครื่องมือ AI แล้วขอให้ระบุข้อโต้แย้งที่ผู้ซื้ออาจหยิบยกขึ้นมา คุณจะได้เข้าไปพร้อมกับความมั่นใจและสามารถตอบข้อกังวลเกี่ยวกับผังห้อง ทำเล หรือราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. Reonomy (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์)
ผ่านทางReonomy
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และ Reonomy เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี แพลตฟอร์มนี้เชี่ยวชาญในการติดตาม การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ การหมดอายุของสัญญาเช่า และกิจกรรมการพัฒนาที่บ่งชี้ถึงโอกาส
คุณสามารถค้นคว้าได้ว่าใครเป็นเจ้าของศูนย์การค้านั้น สัญญาเช่าของผู้เช่าจะหมดอายุเมื่อใด และเจ้าของอาจสนใจขายหรือไม่ ข้อมูลเชิงลึกนี้จะช่วยให้คุณ ระบุลูกค้าที่มีศักยภาพ ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มมองหาพื้นที่หรือตัวแทนอย่างจริงจัง
เทคโนโลยี AI ของ Reonomy คัดกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งจากแหล่งสาธารณะและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อระบุอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะขายได้แต่ยังไม่ได้ประกาศขาย นอกจากนี้ยังติดตามการออกใบอนุญาตก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงผังเมืองที่บ่งชี้ถึงโครงการพัฒนาในอนาคต
ด้วยตัวกรองมากกว่า 200 รายการ ตัวแทนสามารถทำการค้นหาที่มีเป้าหมายสูงเพื่อค้นหาทรัพย์สินที่ตรงกับเกณฑ์ของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่นของ Reonomy
- ติดตามวันหมดอายุของสัญญาเช่าเพื่อระบุผู้เช่าที่อาจต้องการพื้นที่ใหม่ และติดต่อธุรกิจที่วางแผนจะย้ายที่ตั้ง
- ติดตามกิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างที่บ่งชี้ถึงโครงการขยายหรือปรับปรุง เพื่อเปิดเผยโอกาสที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการให้เช่าหรือการขาย
- วิเคราะห์ประวัติการทำธุรกรรมและยอดขายที่เปรียบเทียบได้สำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อให้การวิเคราะห์ตลาดและคำแนะนำด้านราคาที่ถูกต้อง
- ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตลาดและโอกาสต่าง ๆ ด้วยการแจ้งเตือนสำหรับประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณสนใจ
ข้อจำกัดของ Reonomy
- มุ่งเน้นไปที่ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เป็นหลักแทนที่จะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
- ความถูกต้องของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามตลาดทางภูมิศาสตร์และประเภทของทรัพย์สิน
- จำเป็นต้องมีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อใช้เครื่องมือวิจัยและวิเคราะห์ขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Reonomy
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
เรอโนมี เรตติ้ง และรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Reonomy อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้จริง:
ใช้งานง่าย – สามารถป้อนที่อยู่ใดก็ได้และรับข้อมูลทั้งหมดของเขตและข้อมูลติดต่อได้ การวิเคราะห์นั้นยอดเยี่ยมมาก Reonomy จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะขายได้สูง นอกจากนี้คุณยังสามารถทำรายงานที่แสดงทรัพย์สินที่กำลังประสบปัญหาได้ พวกเขากำลังทำงานในโครงการที่จะช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างเจ้าของและธุรกิจที่พวกเขาเกี่ยวข้องด้วย มันจะแสดงทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ
ใช้งานง่าย – สามารถป้อนที่อยู่ใดก็ได้และรับข้อมูลทั้งหมดของเขตและข้อมูลติดต่อได้ การวิเคราะห์นั้นยอดเยี่ยมมาก Reonomy จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะขายได้สูง คุณยังสามารถทำรายงานที่แสดงทรัพย์สินที่กำลังประสบปัญหาได้อีกด้วย พวกเขากำลังทำงานในโครงการที่จะช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างเจ้าของและธุรกิจที่พวกเขาเกี่ยวข้องด้วย มันจะแสดงทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือ AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อสรุปสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้เป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แม้จะไม่สามารถทดแทนทนายความได้ แต่จะช่วยให้คุณอธิบายประเด็นสำคัญให้กับผู้ซื้อที่กังวลได้อย่างไม่ซับซ้อนและไม่น่ากลัว
10. คอตอลิตี (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ตลาดและความเสี่ยงอย่างครอบคลุม)
ผ่านทางCotality
Cotality ซึ่งเดิมชื่อ CoreLogic เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถมอบความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มในอดีตและศักยภาพของตลาดในอนาคตของย่านและอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบ AI ของแพลตฟอร์ม CoreAI วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนหลายพันล้านจุดเพื่อมอบแบบจำลองการประเมินมูลค่าอัตโนมัติ (AVMs) ที่มีความแม่นยำสูง และการวิเคราะห์ตลาดอย่างลึกซึ้ง
Realist และ Araya เครื่องมือข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ระดับมืออาชีพของพวกเขา มอบข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และตลาดให้กับตัวแทน คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติภาษี ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ การเปรียบเทียบนอก MLS บันทึกการขาย และประวัติการโอนกรรมสิทธิ์
คะแนน 'โอกาสที่จะขายได้' ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อระบุอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะถูกนำมาขายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งช่วยให้ตัวแทนสามารถกำหนดเป้าหมายการตลาดและการสร้างโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ยังให้บริการรายงานอันตรายอย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมและไฟป่า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ Cotality
- รับการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า
- เข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลมากกว่า 22,000 แหล่ง ครอบคลุมทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกาถึง 99.9%
- ค้นหาผู้มีแนวโน้มดีที่สุดเพื่อมุ่งเน้นความพยายามในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- เข้าถึงสถิติอาชญากรรมและระดับความปลอดภัยของย่านต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มตลอดหลายปีที่ผ่านมา
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของเขตการศึกษาและแนวโน้มประชากรที่มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินและการตัดสินใจของครอบครัว
- ติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวโน้มการจ้างงาน การพัฒนาธุรกิจ และการเติบโตของประชากร
ข้อจำกัดของ Cotality
- ข้อมูลที่มากมายอาจทำให้ตัวแทนที่ไม่มีประสบการณ์ทางการวิเคราะห์รู้สึกท่วมท้น
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจสูงเกินไปสำหรับตัวแทนใหม่หรือบริษัทนายหน้าขนาดเล็ก
- การประเมินความเสี่ยงอาจไม่คำนึงถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ราคาของ Cotality
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cotality
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cotality อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
CoreLogic ช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่เราต้องการอย่างรวดเร็ว และบริการลูกค้าของพวกเขามีคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานและเกินความคาดหมาย เราไม่เคยประสบปัญหาใด ๆ และข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องเสมอ
CoreLogic ช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่เราต้องการอย่างรวดเร็ว และบริการลูกค้าของพวกเขามีคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานและเกินความคาดหมาย เราไม่เคยประสบปัญหาใด ๆ และข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องเสมอ
11. ChatGPT (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหา)
ผ่านทางChatGPT
การเขียนคำอธิบายทรัพย์สินที่น่าสนใจและอีเมลที่เป็นมืออาชีพต้องใช้เวลาซึ่งคุณไม่มี ChatGPT ช่วยให้คุณ สร้างสรรค์การสื่อสาร ที่ฟังดูเรียบร้อยและน่าสนใจโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
คุณสามารถป้อนรายละเอียดทรัพย์สินพื้นฐานและรับคำอธิบายรายการที่เน้นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และดึงดูดผู้ซื้อเป้าหมายได้
เครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์นี้ยังช่วยร่างอีเมลติดตามผล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการนำเสนอแก่ลูกค้าที่รักษาโทนความเป็นมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ ตัวแทนยังสามารถใช้เพื่อ จำลองสถานการณ์การเจรจา พัฒนากลยุทธ์การติดตามผลทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และแม้กระทั่ง สร้างสคริปต์ สำหรับการนำเสนอวิดีโออสังหาริมทรัพย์
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว ตัวแทนขั้นสูงยังใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับการวิเคราะห์และการสื่อสารกับลูกค้า สามารถ สรุปรายงานตลาดที่ยาว หรือบทความข่าวท้องถิ่นได้ โดยให้ประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ร่างแม่แบบการจัดการลูกค้าสำหรับขั้นตอนการทำธุรกรรมต่างๆ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขายและแสดงความยินดี
- ค้นคว้าข้อมูลแนวโน้มตลาดท้องถิ่นและข้อมูลย่านอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการสนทนาและการนำเสนอให้กับลูกค้า
- สร้างปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโครงร่างบทความบล็อกที่ช่วยให้คุณรักษาการปรากฏตัวออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาประเด็นการนำเสนอและกำหนดการประชุมกับลูกค้าที่ครอบคลุมหัวข้อสำคัญอย่างครบถ้วน
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คำตอบอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่ลูกค้าจะนำไปใช้
- คุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์หรือรายการอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันได้
- คำอธิบายทรัพย์สินที่สร้างโดย AI อาจขาดความรู้เกี่ยวกับตลาดท้องถิ่นและรายละเอียดเฉพาะของภูมิภาค
- ต้องมีการแก้ไขอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานด้านอสังหาริมทรัพย์
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (825+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (220+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือวิธีที่มันช่วยให้ฉันเริ่มต้นงานเขียนประจำวันได้อย่างง่ายดายและชัดเจน ฉันใช้มันเป็นประจำในการร่างจดหมาย อีเมล และนโยบายต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มักต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ ChatGPT ให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงโดยอิงจากความคิดหรือประเด็นที่ฉันแบ่งปัน ช่วยปรับแต่งแนวคิดของฉันให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน มันช่วยลดความกดดันจากหน้ากระดาษเปล่า ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการเขียนอะไรก็ตามตั้งแต่เริ่มต้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือวิธีที่มันช่วยให้ฉันเริ่มต้นงานเขียนประจำวันได้อย่างง่ายดายและชัดเจน ฉันใช้มันเป็นประจำในการร่างจดหมาย อีเมล และนโยบายต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มักต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ ChatGPT ให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงโดยอิงจากความคิดหรือประเด็นที่ฉันแบ่งปัน ช่วยปรับแต่งแนวคิดของฉันให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนและมีเหตุผล มันช่วยลดความกดดันจากหน้ากระดาษเปล่า ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเมื่อต้องเขียนอะไรจากศูนย์
12. Getfloorplan (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังพื้นแบบดิจิทัล)
ผ่านทางGetfloorplan
การวัดห้องและสร้างแผนผังพื้นด้วยตนเองนั้นใช้เวลานานและเสี่ยงต่อความผิดพลาด Getfloorplan สามารถแปลงภาพถ่ายอสังหาริมทรัพย์ของคุณให้เป็นแบบแปลนสถาปัตยกรรมและโมเดล 3 มิติที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ
อัปโหลดรูปภาพจากการเดินสำรวจของคุณ แล้ว AI จะวิเคราะห์ผังห้อง วัดขนาด และสร้าง แปลนพื้นมืออาชีพ ที่โดยปกติจะต้องใช้ผู้ร่างแบบ
เทคโนโลยีนี้ยังสร้าง ทัวร์เสมือนจริง 3 มิติ ที่ช่วยให้ผู้ซื้อระยะไกลเข้าใจความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการไหลเวียนระหว่างห้องต่างๆ ได้ดีขึ้น
สำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์นี้ยังมีตัวเลือกให้คุณเลือกสไตล์อินเทอร์เฟซและภาษาที่คุณต้องการ, มุมมองหน้าต่าง, สไตล์ภายใน, เป็นต้น คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ของคุณเองไปยังผลลัพธ์เพื่อให้ได้ลุคที่มืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ Getfloorplan
- แปลงภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนให้เป็นภาพวาดสถาปัตยกรรมมืออาชีพที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในด้านความแม่นยำและการนำเสนอ
- คำนวณพื้นที่ตารางฟุตและขนาดห้องโดยอัตโนมัติ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการวัดและประหยัดเวลาในการประเมินอสังหาริมทรัพย์
- สร้างมุมมองแผนผังชั้นหลายแบบ รวมถึงตัวเลือกการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถจินตนาการถึงการใช้งานพื้นที่ได้
- แผนการส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับการลงประกาศ MLS, เอกสารการตลาด, และการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ข้อจำกัดของแผนผังพื้น
- ความถูกต้องขึ้นอยู่กับความคมชัดของภาพถ่ายและความครบถ้วนของการครอบคลุมพื้นที่ทรัพย์สิน
- อาจประสบปัญหาในการจัดการกับเลย์เอาต์ที่ซับซ้อนหรือลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ไม่ธรรมดา
- ระยะเวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและความซับซ้อนของทรัพย์สิน
- ความสามารถที่จำกัดในการรวมเอาพื้นที่กลางแจ้งหรือรายละเอียดการจัดสวน
ราคาของ Getfloorplan
- ชุดพื้นฐาน: $25
- ชุดพิเศษ: $45
- ชุดเรนเดอร์: $49
- โปรเซ็ต: 49 ดอลลาร์
- ชุดสูงสุด: 69 บาท
คะแนนและรีวิวของ Getfloorplan
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Getfloorplan อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
พวกเขาให้ชุดการทัวร์แบบ 2D, 3D และเสมือนจริงแก่คุณ คุณอัปโหลดแผนผังชั้น 2D และได้รับชุดเต็มของ 2D (จากมุมต่างๆ) และยังมีภาพพาโนรามา 3D และการทัวร์เสมือนจริงที่ยอดเยี่ยม ไม่มีข้อเสียในขณะนี้ แต่สิ่งหนึ่งคือคุณไม่สามารถผสมผสานสไตล์ต่างๆ เข้าด้วยกันได้
พวกเขาให้ชุดการทัวร์แบบ 2D, 3D และเสมือนจริงแก่คุณ คุณอัปโหลดแผนผังชั้น 2D และได้รับชุดเต็มของ 2D (จากมุมต่างๆ) และยังมีภาพพาโนรามา 3D และการทัวร์เสมือนจริงที่ยอดเยี่ยม ไม่มีข้อเสียในขณะนี้ แต่สิ่งหนึ่งคือคุณไม่สามารถผสมผสานสไตล์ต่างๆ เข้าด้วยกันได้
13. Tableau AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพข้อมูลและการวิเคราะห์)
ผ่านทางTableau
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ทุกที่ แต่การทำความเข้าใจทั้งหมดนั้นต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์อย่างจริงจัง Tableau AI เปลี่ยนข้อมูลตลาดที่ซับซ้อนให้กลายเป็น แดชบอร์ดเชิงภาพ ที่เล่าเรื่องราวได้จริง
คุณสามารถรวมข้อมูล MLS, สถิติประชากรศาสตร์, และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างการวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุมซึ่งไปไกลกว่าการเปรียบเทียบราคาอย่างง่าย ๆเครื่องมือขาย AIช่วยให้คุณระบุรูปแบบและแนวโน้มที่อาจบ่งชี้ถึงโอกาสใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
Tableau Pulse เป็นคุณสมบัติหลักที่ติดตามตัวชี้วัดสำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น แหล่งที่มาของลีด, จำนวนวันที่อยู่ในตลาด, หรือแนวโน้มการกำหนดราคา และมอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้และเข้าใจง่ายในรูปแบบภาษาธรรมชาติ
อีกหนึ่งความสามารถสำคัญของ AI คือ Tableau Agent ผู้ช่วยสนทนาที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว สร้างการวิเคราะห์ตลาดเฉพาะสำหรับลูกค้า และระบุแนวโน้มย่อยในย่านที่เฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau AI
- สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่แสดงแนวโน้มของตลาดและประสิทธิภาพของทรัพย์สินผ่านตัวแปรและช่วงเวลาต่าง ๆ
- อัปเดตรายงานทันทีด้วยข้อมูลใหม่และกำหนดเวลาสำหรับการแจกจ่ายให้กับลูกค้าเป็นประจำ
- ออกแบบการแสดงผลข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับกลุ่มตลาดเฉพาะหรือประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นแนวโน้มและโอกาสที่เกี่ยวข้อง
- แชร์รายงานแบบโต้ตอบกับลูกค้าที่ช่วยให้พวกเขาสำรวจข้อมูลและถามคำถามระหว่างการประชุมปรึกษาหารือ
ข้อจำกัดของ Tableau AI
- ต้องมีการลงทุนในการเรียนรู้อย่างมากเพื่อเชี่ยวชาญคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจสูงสำหรับตัวแทนรายบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก
- คุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลต้นฉบับ
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลรู้สึกสับสน
ราคาของ Tableau AI
- Tableau Viewer: 15 ดอลลาร์/เดือน
- Tableau Explorer: 42 ดอลลาร์/เดือน
- ผู้สร้าง Tableau: $75/เดือน
- Enterprise Viewer: $35/เดือน
- Enterprise Explorer: 70 ดอลลาร์/เดือน
- ผู้สร้างองค์กร: 115 ดอลลาร์/เดือน
- Tableau+: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Tableau AI
- G2: 4. 2/5 (2,770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,345+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tableau AI อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Tableau คือความง่ายในการสร้างแดชบอร์ดที่สวยงามและโต้ตอบได้เมื่อคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือแล้ว มันจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดี และตัวเลือกการปรับแต่งภาพก็น่าทึ่งมาก ฉันชอบที่มันทำให้ข้อมูลมีชีวิตชีวา — ทำให้ง่ายต่อการอธิบายข้อมูลเชิงลึกให้กับคนที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค อินเทอร์เฟซแบบลากและวางก็ช่วยได้มากสำหรับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเช่นกัน
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Tableau คือความง่ายในการสร้างแดชบอร์ดที่สวยงามและมีปฏิสัมพันธ์ได้เมื่อคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือแล้ว มันจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดี และตัวเลือกการปรับแต่งทางภาพก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบที่มันทำให้คุณสามารถนำข้อมูลมาสู่ชีวิตได้ — ทำให้การอธิบายข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเป็นเรื่องง่ายขึ้น อินเตอร์เฟซแบบลากและวางก็ช่วยได้มากสำหรับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเช่นกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หลังจากการนำเสนอ ให้บันทึกเสียงด้วยClickUp Clipsและให้ ClickUp AI แปลงเสียงเป็นข้อความ จากนั้น AI จะแนะนำการดำเนินการ เช่น การสร้างข้อมูลใน CRM การร่างอีเมล หรือการบันทึกขั้นตอนถัดไป คุณยังคงทำงานต่อไป ส่วนงานเอกสาร AI จัดการให้
14. Ylopo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมาย)
ผ่านทางYlopo
การสร้างลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการบริหารจัดการลูกค้าเดิมเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Ylopo ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วยการสร้างแคมเปญโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย บน Facebook, Google และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นี้ ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามา ตามพฤติกรรมและความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีโอกาสซื้อหรือขายมากที่สุด นอกจากนี้ยังให้หัวข้อสนทนาและคำแนะนำในการติดตามผลตามความสนใจและกิจกรรมเฉพาะของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย
Ylopo AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ช่วยติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทั้งข้อความและเสียง สามารถเริ่มการสนทนาได้เอง ทำการคัดกรองลูกค้าโดยถามคำถามเกี่ยวกับระยะเวลา งบประมาณ และความต้องการของพวกเขา รวมถึงสามารถนัดหมายการนัดหมายได้
นี่ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ใช้ได้จริงที่สุดสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการทำให้กระบวนการตลาดของพวกเขาเป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Ylopo
- เปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายพร้อมกันบนหลายแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุดในขณะที่รักษาข้อความที่สอดคล้องกัน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับลำดับการติดตามผลเบื้องต้นและแคมเปญการดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ติดตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้นำทีมเพื่อปรับเวลาและเนื้อหาของข้อความให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- รับหัวข้อสนทนาและประเด็นพูดคุยที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความสนใจเฉพาะและกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Ylopo
- ต้องใช้งบประมาณโฆษณาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากค่าสมัครสมาชิกแพลตฟอร์ม
- คุณภาพของลีดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการปรับแต่งแคมเปญ
- อาจสร้างลูกค้าเป้าหมายนอกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือช่วงราคาที่ตัวแทนต้องการ
- การสื่อสารอัตโนมัติอาจขาดความเอาใจใส่ส่วนตัวที่ลูกค้าบางรายต้องการ
การกำหนดราคาของ Ylopo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ylopo
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Ylopo อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
ฉันชอบที่ตัวแทนบริการของฉันทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นลูกค้าเพียงรายเดียวของพวกเขา ฉันยังชอบการผสานรวมกับ AI ทั้งหมดด้วย
ฉันชอบที่ตัวแทนบริการของฉันทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นลูกค้าเพียงรายเดียวของพวกเขา ฉันยังชอบการผสานรวมกับ AI ทั้งหมดด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการก่อสร้าง (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
15. LocalizeOS (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกของชุมชน)
ผ่านทางLocalizeOS
LocalizeOS เป็นระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในการ จัดการและเปลี่ยนโอกาสเป็นลูกค้า ในระดับที่กว้างขวาง
Hunter ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบ AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่ทำงานเชิงรุกกับทุกโอกาสทางธุรกิจในฐานข้อมูลของคุณ เพื่อดูแลและคัดกรองให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของคุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่พร้อมสำหรับการทำธุรกรรมได้
โดยการวิเคราะห์การโต้ตอบทางดิจิทัลของลีด เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ การคลิก และการตอบกลับข้อความ AI สามารถประเมินความน่าจะเป็นในการทำธุรกรรมได้ ซึ่งช่วยให้ตัวแทนและทีมสามารถ จัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขาย และมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีแนวโน้มมากที่สุด
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM ที่มีอยู่และแหล่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มีระบบศูนย์กลางที่ทรงพลังในการบริหารธุรกิจและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นดีลที่ปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ LocalizeOS
- ส่งคำแนะนำรายการที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามการโต้ตอบและความชอบในอดีตของพวกเขา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า
- คัดกรองและพัฒนาลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วย AI เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย
- กระตุ้นความสนใจจากลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อด้วยข้อความส่วนบุคคลและอัตโนมัติ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการทำธุรกรรม เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะตัดสินใจซื้อมากที่สุด
- ผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ เช่น ระบบ CRM และเครื่องมือทางการตลาด
ข้อจำกัดของ LocalizeOS
- ตัวแทนและทีมที่กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่มีการจัดการธุรกรรมอย่างลึกซึ้งหรือฟีเจอร์หลังการปิดการขาย อาจจำเป็นต้องผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจเป็นความท้าทายสำหรับตัวแทนใหม่หรือบริษัทนายหน้าขนาดเล็ก
ราคาของ LocalizeOS
- ตัวแทน: 249 ดอลลาร์/เดือนต่อตัวแทน + ค่าธรรมเนียมการแนะนำ 15%
- ทีม: $749/เดือน (สูงสุด 5 ตัวแทน) + ค่าธรรมเนียมการแนะนำ 12%
- นายหน้า: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิว LocalizeOS
- G2: 4. 8/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LocalizeOS อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
LocalizeOS ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมากในการกระตุ้นความสนใจของกลุ่มลูกค้าเก่าให้กลับมาติดต่อกับตัวแทนของเราอีกครั้ง เราสามารถฟื้นฟูกลุ่มลูกค้าที่เงียบหายไปและจุดประกายความสนใจในรายการอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นี้และการสนับสนุนจากทีมงานมนุษย์ยังทำงานเสมือนเป็นทีมขายภายใน กำหนดนัดหมายให้กับตัวแทนของเราอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความต่อเนื่องในการติดตามลูกค้า เพื่อสนับสนุนการค้นหาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
LocalizeOS ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมากในการกระตุ้นความสนใจของกลุ่มลูกค้าเก่าให้กลับมาติดต่อกับตัวแทนของเราอีกครั้ง เราสามารถฟื้นฟูกลุ่มลูกค้าที่เงียบหายไปให้กลับมาสนใจรายการอสังหาริมทรัพย์ของเราได้สำเร็จ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นี้และการสนับสนุนจากทีมงานของพวกเขายังทำงานเสมือนเป็นทีมขายภายใน ทำการนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้กับตัวแทนของเรา และรักษาความต่อเนื่องในการติดตามลูกค้าเพื่อสนับสนุนการค้นหาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างคำสั่ง AI ที่ใช้ซ้ำได้สำหรับกระบวนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น: 'เขียนข้อความติดตามที่เป็นมิตรหลังจากการแสดงที่กล่าวถึงการจัดวางห้องครัวและเชิญชวนให้ถามคำถาม' บันทึกคำสั่ง 3-5 ข้อเช่นนี้และใช้ซ้ำทุกวันด้วยการแก้ไขเล็กน้อย
ฉันหลงใหลใน ClickUp
คุณอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อปิดการขาย ไม่ใช่เพื่อเสียเวลาแก้ไขระบบการทำงานที่ล้มเหลว หากระบบของคุณกระจัดกระจาย คุณกำลังสูญเสียทั้งเวลาและอำนาจควบคุม
ClickUp รวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว งาน, ลูกค้าเป้าหมาย, รายการ, การติดตาม, เอกสาร, การอัปเดตทีม—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียว นอกจากนี้ AI ที่ผสานรวมและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้น, อัตโนมัติงาน, และจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย
เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ปิดการขายได้มากขึ้นเปลี่ยนมาใช้ ClickUpวันนี้! ✅