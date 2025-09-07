บล็อก ClickUp

เทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพฟรี เพื่อวางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
7 กันยายน 2568

มากกว่าสองในสามของสตาร์ทอัพไม่เคยสร้างผลตอบแทนเชิงบวกให้กับนักลงทุน และไม่ใช่เพราะแนวคิดหรือโมเดลธุรกิจที่มีข้อบกพร่องเสมอไป บางครั้งปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการเงิน

มันมักจะเริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ ไม่กี่ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่คุณไม่ได้คาดคิด การจ้างงานที่เกินงบประมาณ บิลการตลาดที่เข้ามาเร็วกว่าที่คาดไว้ ไม่นานนัก คุณก็พบว่ายอดเงินในบัญชีของคุณลดลงเรื่อย ๆ โดยไม่มีทางชัดเจนที่จะหยุดมันได้

นั่นคือจุดที่แม่แบบงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพที่มั่นคงเข้ามามีบทบาท มันช่วยให้คุณวางแผนว่าคุณจะใช้เงินไปกับอะไร จะหารายได้จากไหน และต้องใช้ทรัพยากรอะไรในการดำเนินธุรกิจต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาเองตั้งแต่ต้น และไม่จำเป็นต้องเดาสุ่ม

ในคู่มือนี้ คุณจะพบกับเทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพที่ดีที่สุด ฟรี ใช้งานง่าย เพื่อติดตามค่าใช้จ่าย วางแผนการเติบโต และก้าวล้ำหน้าความวุ่นวายอยู่เสมอ

🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า "งบประมาณ" มาจากภาษาละตินว่า "bulga" ซึ่งแปลว่า "ถุงเล็กๆ" ต่อมาในภาษาฝรั่งเศสโบราณกลายเป็นคำว่า bougette ซึ่งเป็นคำเรียกแบบย่อของ bouge ที่แปลว่า 'ถุงหนัง'

อะไรคือแบบแผนงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพ?

แม่แบบงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพคือรูปแบบที่ใช้ในการจัดระเบียบค่าใช้จ่ายเริ่มต้น คาดการณ์รายได้ และติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ประกอบด้วยรายการทั่วไป เช่น ค่าเช่า ซอฟต์แวร์ เงินเดือน และค่าการตลาด คุณสามารถใช้แม่แบบงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างงบประมาณธุรกิจที่สะท้อนถึงลำดับความสำคัญของคุณ

สำหรับผู้ก่อตั้งในระยะเริ่มต้น นี่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการประมาณการอัตราการเผาผลาญ ติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินระยะยาว

แม่แบบหลายแบบยังรองรับการสร้างงบกำไรขาดทุนและช่วยตรวจจับช่องว่างก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงก่อนเปิดตัวหรือกำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว การมีงบประมาณจะช่วยให้สตาร์ทอัพของคุณมีวินัยในการเติบโตอย่างมีเป้าหมาย และด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณจะใช้เวลาน้อยลงในการสร้างสเปรดชีต และใช้เวลาไปกับการสร้างธุรกิจของคุณมากขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนงบประมาณสตาร์ตอัพดี?

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตที่คุณเลือกมีความสามารถดังต่อไปนี้:

  • รายการหลัก: รวมหมวดหมู่ที่จำเป็น เช่น ค่าเช่า เงินเดือน ซอฟต์แวร์ ยอดขาย และการตลาด เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั่วไปทั้งหมดสำหรับธุรกิจเริ่มต้น
  • การแยกค่าใช้จ่ายเริ่มต้น: แยกค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ประมาณการครั้งเดียวออกจากค่าใช้จ่ายสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้เกิดความชัดเจนและวางแผนระยะยาวได้ดีขึ้น
  • การคาดการณ์รายได้: ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อติดตามศักยภาพการเติบโต
  • เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจริงกับข้อมูลที่คาดการณ์ไว้: แสดงข้อมูลแบบเคียงข้างกันเพื่อประเมินความถูกต้องทางการเงินและปรับแผนได้อย่างรวดเร็ว
  • ส่วนของงบกำไรขาดทุน: สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์สุทธิเพื่อให้เข้าใจสถานะทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว
  • ตัวติดตามกระแสเงินสด: ตรวจสอบเมื่อเงินเข้าและออกเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสภาพคล่อง
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: แก้ไขหมวดหมู่และฟิลด์เพื่อสะท้อนรูปแบบธุรกิจและลำดับความสำคัญเฉพาะของคุณ
  • สรุปภาพรวม: ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

👀 คุณรู้หรือไม่? การขาดเงินทุนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้สตาร์ทอัพล้มเหลว ดังนั้น เมื่อสร้างงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพ อย่ามุ่งเน้นแค่จำนวนสินค้าที่ขายได้เท่านั้น—ให้มองภาพรวมและพิจารณาปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ด้วย เช่น เงินกู้ ค่าใช้จ่ายทั่วไป และวิธีการจัดสรรทรัพยากรในระยะยาว การมีแหล่งเงินทุนที่ยืดหยุ่นและมองเห็นกระแสเงินสดในอนาคตอย่างชัดเจน คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดและเติบโตอย่างชาญฉลาด

เทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพ

แบบฟอร์มต่อไปนี้จะช่วยคุณติดตามค่าใช้จ่าย, วางแผนล่วงหน้า, และรักษาความประหยัด. ใช้เพื่อดูว่าเงินของคุณไปไหนและจะอยู่ได้นานแค่ไหน. เลือกแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดและเริ่มทำงบประมาณ!

1. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดสุทธิด้วยเทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp

หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์แม่แบบงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpจะช่วยให้คุณสร้างงบประมาณสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่ซับซ้อนเกินไป แม่แบบนี้แบ่งการเงินของคุณออกเป็นเพียงสิ่งที่คุณต้องการ: รายได้ ค่าใช้จ่าย และยอดรวมรายเดือน

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับรายละเอียดเช่นจำนวนเงินที่ตั้งงบประมาณไว้, จำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริง, ข้อมูลผู้ขาย, และวันที่ชำระเงิน, เพื่อให้คุณทราบได้ตลอดเวลาว่าเงินของคุณถูกใช้ไปที่ไหน

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • สร้างงบประมาณที่สะอาดจากศูนย์โดยใช้มุมมองที่กำหนดเองห้าแบบที่เน้น—แผนงบประมาณ, รายได้, ค่าใช้จ่าย, เงินสดสุทธิ, และการเริ่มต้น
  • แก้ไข 16 ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายทั่วทั้งธุรกิจของคุณ
  • ติดตามกระแสเงินสดจริงเทียบกับที่คาดการณ์ไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายรายเดือน
  • จัดระเบียบและติดตามงานด้วยสถานะกำหนดเอง 'เสร็จสมบูรณ์' และ 'รายการใหม่'
  • อัปเดตสถานะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทราบความคืบหน้า

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่ต้องการเทมเพลตงบประมาณพื้นฐานที่สามารถแก้ไขได้เพื่อควบคุมตั้งแต่เริ่มต้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการค่าใช้จ่ายและเวิร์กโฟลว์ของทีม

2. แม่แบบงบประมาณการตลาด ClickUp

เทมเพลตงบประมาณการตลาด ClickUp
วางแผน ติดตาม และปรับแต่งแคมเปญของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณการตลาดของ ClickUp

ทุกแคมเปญการตลาดมีค่าใช้จ่าย.เทมเพลตงบประมาณการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณมีความชัดเจนโดยการแบ่งงบประมาณของคุณตามประเภท, วัตถุประสงค์, และผลตอบแทน. เทมเพลตนี้เป็นวิธีของคุณในการดูว่าแคมเปญแต่ละแคมเปญทำอะไรและทำอย่างไร.

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ติดตามการใช้จ่ายผ่าน 5 มุมมอง: ไทม์ไลน์, ตัวติดตามค่าใช้จ่าย, การใช้จ่ายตามประเภทแคมเปญ, เป้าหมายการตลาด, และเริ่มต้นใช้งาน
  • จัดหมวดหมู่รายการตามแพลตฟอร์ม ประเภทแคมเปญ และผลกระทบโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • อัปเดตสถานะงบประมาณ—เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, รอการดำเนินการ, ยังไม่ใช้งาน—เพื่อให้ทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่
  • ระบุแคมเปญที่เกินหรือต่ำกว่างบประมาณก่อนที่ผลลัพธ์จะเข้ามา
  • จัดสรรทุกดอลลาร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ ClickUpเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนของงบประมาณ

🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพที่ดำเนินแคมเปญแบบประหยัดงบประมาณในหลายช่องทาง และต้องการมุ่งเน้นผลลัพธ์การลงทุน (ROI) อย่างมีประสิทธิภาพ

💡โบนัส: ClickUp สำหรับทีมการเงินนำเสนอโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับการจัดการและคาดการณ์งบประมาณ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เห็นภาพรวมของเงินที่คุณใช้จ่ายไปที่ไหน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามการใช้จ่ายจริง และดูผลกำไรทั้งหมดในที่เดียวและแบบเรียลไทม์*

3. แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS

เทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
แยกย่อยงาน, กำหนดค่าใช้จ่าย, และอยู่ในงบประมาณด้วยเทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS ของ ClickUp

การดำเนินโครงการโดยไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนนั้นเสี่ยง—ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กำหนดเวลาล่าช้า และไม่มีใครรู้ว่างานถึงไหนแล้วเทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBSจะมอบโครงสร้างที่คุณต้องการในการจัดการงบประมาณโดยไม่หลงลืมงานที่ต้องทำ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • แบ่งเป้าหมายโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยใน ClickUpที่สามารถติดตามได้ โดยใช้โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)
  • กำหนดงานแต่ละงานด้วยต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร, ระยะเวลา, และผู้รับผิดชอบ, เพื่อไม่ให้มีอะไรหลุดลอย
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับระยะของโครงการ ประเภทงาน และรายละเอียดงบประมาณเพื่อให้เป็นระเบียบ
  • จัดทีมให้สอดคล้องกับสถานะต่างๆ เช่น กำลังทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น
  • ระดมความคิดร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นการดำเนินการที่ประสานกันโดยใช้ClickUp Whiteboards

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้จัดการโครงการที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป

👀 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง29% ของโครงการเท่านั้นที่สำเร็จลุล่วง ส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะขอบเขตงานที่ขยายเกินขอบเขต การไม่สอดคล้องกัน หรือเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน—ความเสี่ยงที่สามารถทำให้สตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นสั่นคลอนได้อย่างง่ายดาย ขอบเขตโครงการที่ชัดเจนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ มันกำหนดความคาดหวัง ระบุสิ่งที่อยู่ในขอบเขตและสิ่งที่อยู่นอกขอบเขต และช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ นี่คือวิธีที่คุณจะเสร็จสิ้นสิ่งที่คุณเริ่มต้น

ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนหรือไม่? อ่านคู่มือฉบับสมบูรณ์ของ ClickUp เกี่ยวกับวิธีการกำหนดและจัดการขอบเขตของโครงการ

4. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณธุรกิจ ClickUp
แยกแยะค่าใช้จ่าย, ติดตามรายได้, และค้นหาช่องว่างด้วยเทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ก่อตั้งที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และสิ่งที่ล่าช้า มันช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละทีม ร้านค้า หรือแผนกได้

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • กำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการจัดสรรให้กับแต่ละส่วนของธุรกิจของคุณในClickUp Docs
  • ติดตามงบประมาณตามร้านค้า แผนก หรือทีม ด้วยมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น คู่มือเริ่มต้น ตัวติดตามงบประมาณ และภาพรวมงบประมาณ
  • จัดหมวดหมู่รายการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทสินค้า ประเภทการจ้างงาน และสถานะการคาดการณ์
  • ติดตามประสิทธิภาพด้วยสถานะต่างๆ เช่น เปิดอยู่, รอการตรวจสอบ, และอนุมัติแล้ว
  • ตรวจพบช่องว่างทางการเงินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยดูยอดรวมตามทีม ผลิตภัณฑ์ และหมวดหมู่
  • ปรับปรุงการติดตามงบประมาณด้วยการดำเนินการต่าง ๆ เช่นการแสดงความคิดเห็นตอบกลับ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการติดตามหลายสถานที่

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการจัดการการเงินของบริษัทโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลในสเปรดชีต

💡 โบนัส: หากคุณต้องการทำให้สิ่งต่าง ๆ รวดเร็วและง่ายขึ้นสำหรับทีมของคุณโดย—

  • ค้นหาไฟล์ใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และเว็บได้ทันที
  • ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูดตาม และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ใช้งานได้ทุกที่
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Perplexity ด้วยโซลูชันเดียวที่รองรับ LLM และพร้อมใช้งานในองค์กร

ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ นี่ไม่ใช่เครื่องมือ AI อีกตัวที่จะเพิ่มเข้าไปในคอลเลกชันของคุณ นี่คือแอป AI เชิงบริบทตัวแรกที่เข้ามาแทนที่แอปทั้งหมด

สมองสูงสุด

5. แม่แบบงบประมาณกิจกรรม ClickUp

เทมเพลตงบประมาณกิจกรรม ClickUp
ติดตามค่าใช้จ่ายทุกประเภท—ตั้งแต่สถานที่จัดงานไปจนถึงผู้ขาย—ด้วยเทมเพลตงบประมาณกิจกรรมของ ClickUp

กิจกรรมอาจทำให้คุณเสียเงินได้หากคุณไม่ระวัง.เทมเพลตงบประมาณกิจกรรมของ ClickUpช่วยให้คุณอยู่ข้างหน้าด้วยการติดตามค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด. มันถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้วางแผนที่ต้องการเห็นภาพรวมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคพร้อมกัน—อะไรที่ใช้ไปแล้ว, อะไรที่ยังค้างอยู่, และอะไรที่เหลืออยู่.

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • บันทึกค่าใช้จ่ายทุกครั้งในมุมมองรายการที่สะอาด—ทั้งที่วางแผนไว้และที่เกิดขึ้นจริง
  • ติดแท็กแต่ละรายการตามประเภท—จัดเลี้ยง, โลจิสติกส์, สถานที่, การตลาด
  • ทำเครื่องหมายรายการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายและแสดงภาพงบประมาณ
  • ติดตามสถานะด้วยป้ายกำกับที่ชัดเจน เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น เพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ระวังค่าใช้จ่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มีอะไรมาทำให้คุณประหลาดใจ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสตาร์ทอัพหรือผู้วางแผนเดี่ยวที่จัดการงานอีเวนต์ด้วยงบประมาณจำกัดและไม่มีพื้นที่สำหรับความไม่คาดคิด

6. แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp
จัดโครงสร้างเฟสของโครงการของคุณ, ติดตามค่าใช้จ่าย, และรักษาการควบคุมด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp

การดำเนินโครงการโดยไม่มีการควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวด? เสี่ยง.แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUpมอบโครงสร้างให้คุณจัดการค่าใช้จ่าย, ระยะเวลา, และงานต่าง ๆ ได้โดยไม่หลุดโฟกัส.

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • จัดระเบียบงานเป็นแบบเปิดหรือเสร็จสิ้นเพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ติดตามยอดคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้โดยใช้ฟิลด์เช่น งบประมาณคงเหลือ,งบประมาณโครงการ, และอยู่ภายใต้งบประมาณ
  • ทำเครื่องหมายรายละเอียดสำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบันทึก สมาชิกทีม และระยะโครงการ
  • สร้างภาพแผนงานโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์และระบุจุดที่ควรปรับปรุง
  • สลับระหว่างมุมมองที่ชัดเจน 5 แบบ: คู่มือเริ่มต้น, งบประมาณ, กำหนดการโครงการ, ระยะต่าง ๆ ของโครงการ, และสถานะของกิจกรรม

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการดูแลการเงินที่โปร่งใสและรักษาความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน

7. แม่แบบการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp

เทมเพลตการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp
ประมาณการ, อนุมัติ, และติดตามค่าใช้จ่ายของทุกโครงการตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเทมเพลตการจัดการค่าใช้จ่ายโครงการของ ClickUp

ทุกโครงการมีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวได้ และแต่ละอย่างก็มีค่าใช้จ่ายClickUp Project Cost Management Templateช่วยให้คุณนำหน้าอยู่เสมอด้วยการติดตามค่าใช้จ่ายทุกประเภท สถานะการอนุมัติ และตำแหน่งที่อยู่ในกระบวนการ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องจัดการงบประมาณหลายรายการและการอนุมัติหลายขั้นตอน ซึ่งต้องการป้องกันความล่าช้าและรักษาการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน

ใช้เทมเพลตงบประมาณเริ่มต้นนี้เพื่อ:

  • บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทในตารางต้นทุนโครงการ โดยมีช่องสำหรับต้นทุนที่ประมาณการ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และส่วนต่าง
  • สถานะการอนุมัติการติดตามบนบอร์ดเฉพาะ—กำลังรอ, อนุมัติแล้ว, หรือต้องแก้ไข
  • วางแผนการเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานของคุณด้วยมุมมองปฏิทิน
  • สร้างงานประจำใน ClickUpที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณติดตามกำหนดการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เมื่อคุณทำเครื่องหมายบิลว่าชำระแล้ว ClickUp จะสร้างงานสำหรับเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ)
  • ติดตามรายการค่าใช้จ่ายตั้งแต่การเสนอจนถึงการอนุมัติ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดขัดขวางความก้าวหน้า

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายต้องตรวจสอบแต่ละรายการ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการควบคุมงบประมาณโครงการของคุณให้อยู่ในกรอบและหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินที่ไม่คาดคิดใช่ไหม?ซอฟต์แวร์งบประมาณโครงการสามารถช่วยคุณติดตามค่าใช้จ่ายคาดการณ์ต้นทุน และจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

8. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอโครงการงบประมาณ ClickUp
สร้างข้อเสนอด้านงบประมาณที่ชัดเจนและตรงประเด็นสำหรับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณด้วยเทมเพลตข้อเสนอด้านงบประมาณจาก ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอแผนงบประมาณของ ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการนำเสนอค่าใช้จ่ายโครงการอย่างมีโครงสร้างและรวดเร็ว โดยแสดงรายการค่าใช้จ่ายทุกรายการอย่างชัดเจน ตั้งแต่ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวไปจนถึงค่าใช้จ่ายทั่วไป และทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นเรื่องง่าย

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • สรุปรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณเริ่มต้นโดยละเอียดโดยใช้มุมมองรายการเพื่อความชัดเจน
  • สร้างภาพเส้นเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์
  • ติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอผ่านสถานะที่กำหนดเอง เช่น ร่าง อยู่ระหว่างการพิจารณา และอนุมัติแล้ว
  • ปรับแต่งฟิลด์เพื่อรวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ, ค่าใช้จ่ายจริง, และความแตกต่างเพื่อการติดตามอย่างแม่นยำ
  • ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการและทีมสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างคำขอใช้งบประมาณที่ชัดเจน รวดเร็ว และพร้อมสำหรับการอนุมัติ

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบข้อเสนอโครงการฟรีใน Excel และ ClickUp

9. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp

เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
บันทึก จัดหมวดหมู่ และตรวจสอบการใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณด้วยเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp

ในสตาร์ทอัพ ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ สะสมได้รวดเร็ว การซื้อกาแฟ การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ ใบเสร็จการเดินทาง—หากคุณไม่ติดตาม คุณจะสูญเสียไปในที่สุดเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทด้วยฟิลด์สำหรับวันที่ จำนวนเงิน พนักงาน หมวดหมู่ และบันทึกเพิ่มเติม
  • จัดหมวดหมู่การใช้จ่ายทันทีด้วยแท็กงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การขนส่ง, อาหาร, และซอฟต์แวร์
  • ติดตามว่าใครใช้จ่ายอะไรและทำไมด้วยการแยกแยะรายละเอียดโดยพนักงาน
  • ติดธงรายการซ้ำหรือรายการที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้คุณสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้ก่อนที่จะบานปลาย
  • ตรวจสอบยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดหมู่หรือบุคคลในตอนสิ้นเดือนเพื่อช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งและผู้นำด้านการเงินที่ต้องการวิธีการรายงานค่าใช้จ่ายของทีมที่สะอาดและสามารถทำซ้ำได้

👀 คุณรู้หรือไม่? การใช้คำว่า "งบประมาณ"ในความเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินครั้งแรกนั้นมาจากเอกสารแผ่นพับในปี 1733 ชื่อว่า "The Budget Opened" โดยวิลเลียม พัลเทนีย์ เอิร์ลแห่งบาธคนแรก พัลเทนีย์ใช้คำว่า "งบประมาณ" เพื่อวิจารณ์นโยบายการคลังของรัฐบาลเกี่ยวกับไวน์และเรื่องอื่นๆ

10. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp

เทมเพลตรายงานงบประมาณ ClickUp
ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และช่องว่างของงบประมาณด้วยเทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUp

ตัวเลขไม่โกหก—แต่สามารถซ่อนตัวได้แม่แบบรายงานงบประมาณของ ClickUpนำตัวเลขเหล่านั้นออกมาเปิดเผยอย่างโปร่งใส ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่า งบประมาณของสตาร์ทอัพของคุณเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจริงอย่างไร

ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:

  • บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละหมวดหมู่สำคัญไว้ในที่เดียว
  • เปรียบเทียบการใช้จ่ายตามแผนกับที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเน้นช่องว่างก่อนที่มันจะขยายตัว
  • การเกินขอบเขตของธง, การพลาดเป้าหมาย, หรือการประหยัดที่ไม่คาดคิดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ติดแท็กแต่ละรายการตามแผนก เหตุผลของความแตกต่าง หรือโครงการ เพื่อเชื่อมโยงการใช้จ่ายกับผลลัพธ์
  • ดูยอดรวมที่ด้านบนและรายละเอียดของแต่ละรายการด้านล่าง—เพื่อให้ไม่มีอะไรถูกซ่อน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้นำด้านการเงินที่ต้องการวิธีตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างง่ายดายและรักษาเป้าหมายให้อยู่ในกรอบ

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบจัดระเบียบใบเสร็จฟรี เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้ดีขึ้น

11. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp

เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
ติดตามการอนุมัติ การชำระเงิน และงานทางการเงินด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp

เมื่อคุณจัดการการเงิน เวลาเป็นสิ่งสำคัญ การล่าช้าในงานหนึ่งอาจทำให้งานอีกหลายสิบงานล่าช้าไปด้วยแม่แบบการจัดการการเงินของ ClickUpนี้จะช่วยให้คุณดำเนินการทุกขั้นตอนได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่คำขอเริ่มต้นไปจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย

ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:

  • ติดตามกระบวนการทำงานทางการเงินด้วยสถานะที่กำหนดเอง 28 รายการ เช่น ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และรอการอนุมัติ
  • ดูงานในรูปแบบที่เหมาะสม—รายการ ปฏิทิน หรือกระดานเริ่มต้นแบบทีละขั้นตอน
  • จัดระเบียบการชำระเงิน งบประมาณ และการติดตามผู้ขายด้วยแท็ก วันที่ครบกำหนด และหมวดหมู่
  • มอบหมายความรับผิดชอบและตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่มีอะไรเงียบหายไป
  • จัดการการดำเนินงานประจำวันอย่างชัดเจนด้วยClickUp Project Time Tracking, การพึ่งพา, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินที่ต้องจัดการการอนุมัติหลายรายการ วงจรการชำระเงิน และกำหนดเวลาของงาน—โดยไม่ต้องวุ่นวาย

📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในที่ทำงาน ขณะที่เพียง 27% เท่านั้นที่บอกว่ามันง่าย ส่วนที่เหลือเผชิญกับความยากลำบากในระดับต่างๆ—โดย 23% พบว่ามันยากมาก เมื่อความรู้กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แชท และเครื่องมือต่างๆ เวลาที่สูญเสียไปจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่ติดตามได้ เชื่อมต่อแชทกับงาน รับคำตอบจาก AI และอื่นๆ อีกมากมายภายในพื้นที่ทำงานเดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

12. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ClickUp
วิเคราะห์แนวโน้ม เปรียบเทียบตัวชี้วัด และสร้างรายงานที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpช่วยให้คุณดึงความชัดเจนจากความวุ่นวายทางการเงินได้ ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการดึงตัวเลข ระบุรูปแบบ และอธิบายความหมายโดยไม่ต้องสร้างรายงานตั้งแต่ต้น

ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:

  • ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย อัตรากำไร และกระแสเงินสดในมุมมองรายการที่สะอาดและแก้ไขได้
  • เน้นการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ส่วนของรายงาน ประเภทแนวโน้ม และตัวชี้วัดสำคัญ
  • บันทึกข้อมูลเชิงลึก ข้อสรุป และรายการดำเนินการในที่เดียว—ไม่ต้องมีบันทึกที่กระจัดกระจายอีกต่อไป
  • จัดการรอบการรายงานด้วยมุมมองปฏิทินและมุมมองแกนต์ เพื่อให้ไม่มีกำหนดเส้นตายที่ลักลอบเข้ามา
  • จัดระเบียบการวิเคราะห์เชิงลึกโดยการติดแท็กข้อค้นพบตามช่วงเวลา ทีม หรือเป้าหมายทางการเงิน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์การเงินและทีมสตาร์ทอัพที่ต้องการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงต่อผู้บริหารหรือนักลงทุน

13. แม่แบบการจัดการบัญชี ClickUp

เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUp
ติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า, ระบุความเสี่ยง, และรักษาการเคลื่อนไหวของบัญชีด้วยเทมเพลตการจัดการบัญชีของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUpช่วยให้คุณติดตามลูกค้าที่มีความสุขและลูกค้าที่กำลังจะยกเลิกได้อย่างง่ายดาย ติดตามการเริ่มต้นใช้งาน การต่ออายุ และสัญญาณการยกเลิกได้ในมุมมองเดียว จัดลำดับความสำคัญบัญชีที่สำคัญที่สุดและมั่นใจได้ว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดหลุดรอดสายตาไป การจัดการลูกค้าเชิงรุก—ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ

ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:

  • ติดตามสถานะของแต่ละบัญชีด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังเริ่มต้นใช้งาน กำลังพัฒนาความสัมพันธ์ ต่ออายุ และยกเลิก
  • บันทึกข้อมูลสำคัญโดยใช้ 10 ฟิลด์ที่กำหนดเอง—ข้อมูลติดต่อ, วันที่ปิดการขาย, บันทึกการสาธิต, กิจกรรมอีเมล และอื่นๆ
  • ตรวจพบลูกค้าที่มีความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยมุมมองเฉพาะ เช่น บัญชีสำคัญและบัญชีเสี่ยง
  • มาตรฐานกระบวนการของคุณด้วย Client Success Playbook ที่ติดตั้งไว้ในระบบ เพื่อให้ทุกทีมทำตามขั้นตอนเดียวกัน
  • ค้นหาและสรุปข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ—เช่น สถานะของลูกค้า การสื่อสารล่าสุด หรือการต่ออายุที่กำลังจะมาถึง—เพียงแค่ถามClickUp Brainด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและผู้จัดการบัญชีที่ต้องการวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้

📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ AI สำหรับบัญชีที่ดีที่สุด

14. แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp

แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp
บันทึกธุรกรรม, จัดเรียงรายการ, และรักษาสมดุลบัญชีของคุณด้วยเทมเพลตบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp

แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUpคือบัญชีแยกประเภทดิจิทัลของคุณ—สะอาดกว่าสเปรดชีตและสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใส่ใจในความถูกต้อง บันทึกทุกการหักบัญชี การเพิ่มบัญชี และข้อมูลอ้างอิงในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังกระทบยอดบัญชีหรือเตรียมตัวสำหรับฤดูภาษี สิ่งนี้จะช่วยให้บันทึกของคุณชัดเจน สามารถค้นหาได้ และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:

  • บันทึกทุกธุรกรรมด้วยฟิลด์สำหรับชื่อบัญชี, รายการหัก, รายการเพิ่ม, หมายเหตุ, และใบเสร็จ
  • ติดตามกิจกรรมบัญชีแบบเรียลไทม์โดยใช้สถานะต่างๆ เช่น เปิดอยู่และเสร็จสมบูรณ์
  • ดูสรุปทางการเงินที่สำคัญในมุมมองของรายการธุรกรรม, กำไรและขาดทุน, งบดุล และบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • ระบุรายการที่ไม่ตรงกัน รายการซ้ำซ้อน หรือช่องว่างในบันทึกของคุณอย่างรวดเร็ว
  • มอบหมายรายการสำหรับการตรวจสอบหรือติดตามผลเพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการเงินและนักบัญชีที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามกระแสเงินสดโดยไม่ต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น

15. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp

เทมเพลตบันทึกบัญชี ClickUp
บันทึกการลงบัญชี, สมุดบัญชี, และติดตามทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินด้วยเทมเพลตบันทึกบัญชี ClickUp

หากบัญชีของคุณไม่ถูกต้อง นี่คือที่ที่คุณควรมองหาเป็นอันดับแรก.แบบฟอร์มบันทึกบัญชีโดย ClickUpให้คุณมีที่จัดโครงสร้างไว้สำหรับบันทึกการดำเนินการทางการเงิน—วันที่, บัญชี, จำนวนเงิน, และบันทึก—ทั้งหมดในมุมมองเดียว.

ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:

  • บันทึกแต่ละรายการโดยมีช่องสำหรับวันที่ ประเภทสมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน หมายเลขรายการ และเดบิต
  • บันทึกรายการในบัญชีด้วยรายละเอียดที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับการตรวจสอบ—เดบิต, เครดิต, คำอธิบาย, และเอกสารอ้างอิง
  • ทำงานในมุมมองตารางเพื่อการป้อนข้อมูลที่รวดเร็วในสไตล์สเปรดชีต
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์
  • สลับไปที่มุมมองบันทึกเพื่อดูภาพรวมทั้งหมดและตรวจหาข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
  • ขอให้ClickUp Brainสรุปภาพรวมของบันทึกประจำวันล่าสุดของคุณ ระบุแนวโน้มในรายการเดบิตและเครดิต หรือสร้างสรุปโดยย่อของผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณอย่างรวดเร็ว

🔑 เหมาะสำหรับ: นักบัญชีและผู้ดูแลการเงินที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามธุรกรรมรายวันและรักษาบันทึกบัญชีโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

หากคุณคุ้นเคยกับ Excel คุณสามารถใช้ ClickUp Formula Fields ได้เช่นกัน ซึ่งให้ความรู้สึกคุ้นเคยเหมือน Excel แต่ให้คุณคำนวณตัวเลขได้โดยตรงภายในงานของคุณ! ชมวิดีโอด้านล่าง! 👇🏼

16. แม่แบบงบดุล ClickUp

ตัวอย่างแม่แบบงบดุล ClickUp
ติดตามสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยเทมเพลตตัวอย่างงบดุลของ ClickUp

คุณไม่จำเป็นต้องมี CFO เพียงเพื่อทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของคุณเท่านั้นแม่แบบงบดุลของ ClickUpช่วยให้คุณแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นในมุมมองที่มีโครงสร้างเพียงหนึ่งเดียว—เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องวุ่นวายกับข้อมูลที่ไม่จำเป็น ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อัปเดตได้ง่าย และออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจน

ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:

  • แสดงรายการสินทรัพย์ปัจจุบันและสินทรัพย์ถาวรควบคู่กับหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว ทั้งหมดในมุมมองที่มีโครงสร้างเดียวกัน
  • แยกแยะข้อมูลทางการเงินตามแผนก, สถานที่, หรือช่วงเวลาเพื่อค้นหาแนวโน้มและชี้นำการตัดสินใจ
  • รักษาข้อมูลให้สะอาดด้วยสถานะต่างๆ เช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และอนุมัติ เพื่อแยกงานที่กำลังดำเนินการออกจากรายงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำเพื่อทบทวนและปรับปรุงงบดุลของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบอัตโนมัติของClickUp

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและทีมการเงินที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการจัดการและตรวจสอบสถานะทางการเงิน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผู้ประกอบการควรตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของงบดุลอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เฉพาะช่วงสิ้นปีเท่านั้น แต่ควรทำตลอดทั้งปี

ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ การรับรองว่าสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดได้รับการจำแนกประเภทอย่างถูกต้อง และการอ้างอิงข้ามกับงบการเงินอื่น ๆ เพื่อความสอดคล้องกัน ด้วยการดำเนินการดังกล่าว คุณจะสามารถตรวจพบความไม่สอดคล้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ และรักษาความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธุรกิจของคุณ

17. แม่แบบงบประมาณเริ่มต้นสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบสเปรดชีต โดย Coefficient

เทมเพลตงบประมาณเริ่มต้นสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่ใช้สเปรดชีต
ผ่านสัมประสิทธิ์

เทมเพลตงบประมาณเริ่มต้นสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบสเปรดชีต จาก Coefficient ช่วยให้คุณวางแผนทุกอย่างได้อย่างครบถ้วน—ทั้งต้นทุนเริ่มต้น รายได้ที่คาดการณ์ แหล่งเงินทุน และค่าใช้จ่ายจริง—เพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของเงินลงทุนและระยะเวลาที่สามารถดำเนินธุรกิจได้

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • อัตโนมัติการจัดสรรเงินทุน การทำนายทางการเงิน และการคำนวณ
  • ติดตามแหล่งเงินทุน ค่าใช้จ่าย และรายได้
  • ปรับหมวดหมู่และฟิลด์ให้สะท้อนถึงความต้องการทางการเงินเฉพาะของสตาร์ทอัพของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่กำลังสร้างงบประมาณธุรกิจแรกของพวกเขาและต้องการโมเดลที่ชัดเจนและแก้ไขได้เพื่อคาดการณ์กระแสเงินสดและรักษาความก้าวหน้า

18. แม่แบบต้นทุนเริ่มต้นธุรกิจ Excel โดย Vertex42

เทมเพลตต้นทุนเริ่มต้นธุรกิจ Excel
ผ่านทางVertex42

ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดสามารถทำลายการเปิดตัวได้ เทมเพลตค่าใช้จ่ายเริ่มต้นธุรกิจ Excel นี้จะช่วยให้คุณวางแผนทุกอย่างล่วงหน้า—อุปกรณ์, ใบอนุญาต, การตลาด, สินค้าคงคลัง, และอื่นๆ—เพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกจับไม่ทันเมื่อบิลมาถึง

มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นและความชัดเจน ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากห้องครัวของคุณหรือเปิดร้านค้าหน้าร้าน

ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:

  • จัดการค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำด้วยหมวดหมู่ที่กรอกไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถแก้ไขให้เหมาะสมกับแผนของคุณได้
  • ติดตามแหล่งเงินทุนเพื่อดูว่าเงินทุนของคุณสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงอย่างไร
  • ปรับแต่งรายการสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ รวมถึงแบบฟอร์มที่ออกแบบเฉพาะสำหรับร้านอาหาร
  • ข้ามค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง—เช่น ค่าเช่าสำนักงาน—หากคุณกำลังเริ่มต้นจากที่บ้าน
  • สร้างภาพรวมที่ชัดเจนของฐานะทางการเงินของสตาร์ทอัพของคุณเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในระยะเริ่มต้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการวางแผนและจัดการค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวธุรกิจ

19. แม่แบบแผนงบประมาณเริ่มต้นโดย Template. Net

แบบแผนงบประมาณเริ่มต้นธุรกิจ
ผ่านทางTemplate.Net

ทุกสตาร์ทอัพต้องมีงบประมาณพื้นฐานก่อนที่จะทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เทมเพลตงบประมาณสตาร์ทอัพ นี้มอบโครงสร้างที่เพียงพอให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายในระยะแรกโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป เทมเพลตนี้มีให้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง Word, Excel, Google Docs และ Google Sheets

ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:

  • รายการค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่จำเป็น—อุปกรณ์, ค่าเช่า, ใบอนุญาต, ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย, และเงินเดือนในช่วงแรก
  • ปรับแต่งแต่ละรายการให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่ของคุณ
  • ติดตามค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้และประมาณการรายเดือนในหน้าเดียว
  • ตรวจพบช่องว่างในการจัดสรรเงินทุนหรือการใช้จ่ายเกินก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
  • ใช้เทมเพลตนี้ใน Excel, Word, Google Docs หรือ Google Sheets—เลือกตามที่เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งมือใหม่ที่กำลังสร้างงบประมาณธุรกิจจากศูนย์และกำลังมองหาสถานที่ที่สามารถพิมพ์และแก้ไขได้เพื่อเริ่มต้น

20. แม่แบบงบประมาณการเงินสำหรับสตาร์ทอัพ โดย Template.Net

แบบฟอร์มงบประมาณการเงินสำหรับสตาร์ทอัพ
ผ่านทางTemplate.Net

การเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพต้องการการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจน เทมเพลตงบประมาณการเงินสำหรับสตาร์ทอัพ มอบพื้นที่ว่างให้คุณในการวางแผนค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ต้นทุนการดำเนินงาน และรายได้ที่คาดการณ์ไว้ ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ช่วยให้คุณปรับแต่งรายการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

เทมเพลตนี้มีให้ในรูปแบบ Word, Excel, Google Docs และ Google Sheets และสามารถแก้ไขและปรับแต่งให้เข้ากับแพลตฟอร์มที่คุณเลือกได้อย่างง่ายดาย

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น ค่าติดตั้งและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายเดือนของโครงการ รวมถึงค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และเงินเดือน
  • ประมาณการแหล่งรายได้ที่อาจเกิดขึ้นและคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับ
  • ระบุแหล่งเงินทุนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ต้องการเครื่องมือที่เบาเพื่อจัดระเบียบงบประมาณและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ

สร้างงบประมาณที่ชาญฉลาดตั้งแต่วันแรก—ด้วย ClickUp

งบประมาณที่มั่นคงไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีที่จะมี—มันคือเรื่องของการอยู่รอด โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพ ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสร้างงบประมาณขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณจะได้รับเทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพที่พร้อมใช้งาน เพื่อติดตามค่าใช้จ่าย ประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน และตรวจสอบกระแสเงินสด—โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการสเปรดชีต

ClickUp นำการวางแผน การติดตาม และการรายงานของคุณมาไว้ในที่เดียว คุณสามารถติดแท็กค่าใช้จ่าย ระบุรายการที่เกินงบประมาณ และเปรียบเทียบการคาดการณ์กับความเป็นจริงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดทำงบประมาณสำหรับโครงการ ทีม หรือทั้งบริษัท ClickUp ช่วยให้คุณดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

และด้วยเทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบ คุณจะพบแบบที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ ทีมงานของคุณ และการเติบโตของคุณ

พร้อมที่จะควบคุมการเงินของคุณแล้วหรือยัง? ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีวันนี้