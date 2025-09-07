เทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพฟรี เพื่อวางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน

มากกว่าสองในสามของสตาร์ทอัพไม่เคยสร้างผลตอบแทนเชิงบวกให้กับนักลงทุน และไม่ใช่เพราะแนวคิดหรือโมเดลธุรกิจที่มีข้อบกพร่องเสมอไป บางครั้งปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการเงิน
มันมักจะเริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ ไม่กี่ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่คุณไม่ได้คาดคิด การจ้างงานที่เกินงบประมาณ บิลการตลาดที่เข้ามาเร็วกว่าที่คาดไว้ ไม่นานนัก คุณก็พบว่ายอดเงินในบัญชีของคุณลดลงเรื่อย ๆ โดยไม่มีทางชัดเจนที่จะหยุดมันได้
นั่นคือจุดที่แม่แบบงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพที่มั่นคงเข้ามามีบทบาท มันช่วยให้คุณวางแผนว่าคุณจะใช้เงินไปกับอะไร จะหารายได้จากไหน และต้องใช้ทรัพยากรอะไรในการดำเนินธุรกิจต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาเองตั้งแต่ต้น และไม่จำเป็นต้องเดาสุ่ม
ในคู่มือนี้ คุณจะพบกับเทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพที่ดีที่สุด ฟรี ใช้งานง่าย เพื่อติดตามค่าใช้จ่าย วางแผนการเติบโต และก้าวล้ำหน้าความวุ่นวายอยู่เสมอ
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า "งบประมาณ" มาจากภาษาละตินว่า "bulga" ซึ่งแปลว่า "ถุงเล็กๆ" ต่อมาในภาษาฝรั่งเศสโบราณกลายเป็นคำว่า bougette ซึ่งเป็นคำเรียกแบบย่อของ bouge ที่แปลว่า 'ถุงหนัง'
อะไรคือแบบแผนงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพ?
แม่แบบงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพคือรูปแบบที่ใช้ในการจัดระเบียบค่าใช้จ่ายเริ่มต้น คาดการณ์รายได้ และติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ประกอบด้วยรายการทั่วไป เช่น ค่าเช่า ซอฟต์แวร์ เงินเดือน และค่าการตลาด คุณสามารถใช้แม่แบบงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างงบประมาณธุรกิจที่สะท้อนถึงลำดับความสำคัญของคุณ
สำหรับผู้ก่อตั้งในระยะเริ่มต้น นี่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการประมาณการอัตราการเผาผลาญ ติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินระยะยาว
แม่แบบหลายแบบยังรองรับการสร้างงบกำไรขาดทุนและช่วยตรวจจับช่องว่างก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงก่อนเปิดตัวหรือกำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว การมีงบประมาณจะช่วยให้สตาร์ทอัพของคุณมีวินัยในการเติบโตอย่างมีเป้าหมาย และด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณจะใช้เวลาน้อยลงในการสร้างสเปรดชีต และใช้เวลาไปกับการสร้างธุรกิจของคุณมากขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนงบประมาณสตาร์ตอัพดี?
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตที่คุณเลือกมีความสามารถดังต่อไปนี้:
- รายการหลัก: รวมหมวดหมู่ที่จำเป็น เช่น ค่าเช่า เงินเดือน ซอฟต์แวร์ ยอดขาย และการตลาด เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั่วไปทั้งหมดสำหรับธุรกิจเริ่มต้น
- การแยกค่าใช้จ่ายเริ่มต้น: แยกค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ประมาณการครั้งเดียวออกจากค่าใช้จ่ายสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้เกิดความชัดเจนและวางแผนระยะยาวได้ดีขึ้น
- การคาดการณ์รายได้: ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อติดตามศักยภาพการเติบโต
- เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจริงกับข้อมูลที่คาดการณ์ไว้: แสดงข้อมูลแบบเคียงข้างกันเพื่อประเมินความถูกต้องทางการเงินและปรับแผนได้อย่างรวดเร็ว
- ส่วนของงบกำไรขาดทุน: สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์สุทธิเพื่อให้เข้าใจสถานะทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวติดตามกระแสเงินสด: ตรวจสอบเมื่อเงินเข้าและออกเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสภาพคล่อง
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: แก้ไขหมวดหมู่และฟิลด์เพื่อสะท้อนรูปแบบธุรกิจและลำดับความสำคัญเฉพาะของคุณ
- สรุปภาพรวม: ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
👀 คุณรู้หรือไม่? การขาดเงินทุนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้สตาร์ทอัพล้มเหลว ดังนั้น เมื่อสร้างงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพ อย่ามุ่งเน้นแค่จำนวนสินค้าที่ขายได้เท่านั้น—ให้มองภาพรวมและพิจารณาปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ด้วย เช่น เงินกู้ ค่าใช้จ่ายทั่วไป และวิธีการจัดสรรทรัพยากรในระยะยาว การมีแหล่งเงินทุนที่ยืดหยุ่นและมองเห็นกระแสเงินสดในอนาคตอย่างชัดเจน คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดและเติบโตอย่างชาญฉลาด
เทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพ
แบบฟอร์มต่อไปนี้จะช่วยคุณติดตามค่าใช้จ่าย, วางแผนล่วงหน้า, และรักษาความประหยัด. ใช้เพื่อดูว่าเงินของคุณไปไหนและจะอยู่ได้นานแค่ไหน. เลือกแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดและเริ่มทำงบประมาณ!
1. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์แม่แบบงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpจะช่วยให้คุณสร้างงบประมาณสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่ซับซ้อนเกินไป แม่แบบนี้แบ่งการเงินของคุณออกเป็นเพียงสิ่งที่คุณต้องการ: รายได้ ค่าใช้จ่าย และยอดรวมรายเดือน
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับรายละเอียดเช่นจำนวนเงินที่ตั้งงบประมาณไว้, จำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริง, ข้อมูลผู้ขาย, และวันที่ชำระเงิน, เพื่อให้คุณทราบได้ตลอดเวลาว่าเงินของคุณถูกใช้ไปที่ไหน
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สร้างงบประมาณที่สะอาดจากศูนย์โดยใช้มุมมองที่กำหนดเองห้าแบบที่เน้น—แผนงบประมาณ, รายได้, ค่าใช้จ่าย, เงินสดสุทธิ, และการเริ่มต้น
- แก้ไข 16 ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายทั่วทั้งธุรกิจของคุณ
- ติดตามกระแสเงินสดจริงเทียบกับที่คาดการณ์ไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายรายเดือน
- จัดระเบียบและติดตามงานด้วยสถานะกำหนดเอง 'เสร็จสมบูรณ์' และ 'รายการใหม่'
- อัปเดตสถานะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทราบความคืบหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่ต้องการเทมเพลตงบประมาณพื้นฐานที่สามารถแก้ไขได้เพื่อควบคุมตั้งแต่เริ่มต้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:
2. แม่แบบงบประมาณการตลาด ClickUp
ทุกแคมเปญการตลาดมีค่าใช้จ่าย.เทมเพลตงบประมาณการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณมีความชัดเจนโดยการแบ่งงบประมาณของคุณตามประเภท, วัตถุประสงค์, และผลตอบแทน. เทมเพลตนี้เป็นวิธีของคุณในการดูว่าแคมเปญแต่ละแคมเปญทำอะไรและทำอย่างไร.
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามการใช้จ่ายผ่าน 5 มุมมอง: ไทม์ไลน์, ตัวติดตามค่าใช้จ่าย, การใช้จ่ายตามประเภทแคมเปญ, เป้าหมายการตลาด, และเริ่มต้นใช้งาน
- จัดหมวดหมู่รายการตามแพลตฟอร์ม ประเภทแคมเปญ และผลกระทบโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- อัปเดตสถานะงบประมาณ—เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, รอการดำเนินการ, ยังไม่ใช้งาน—เพื่อให้ทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่
- ระบุแคมเปญที่เกินหรือต่ำกว่างบประมาณก่อนที่ผลลัพธ์จะเข้ามา
- จัดสรรทุกดอลลาร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ ClickUpเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนของงบประมาณ
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพที่ดำเนินแคมเปญแบบประหยัดงบประมาณในหลายช่องทาง และต้องการมุ่งเน้นผลลัพธ์การลงทุน (ROI) อย่างมีประสิทธิภาพ
💡โบนัส: ClickUp สำหรับทีมการเงินนำเสนอโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับการจัดการและคาดการณ์งบประมาณ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เห็นภาพรวมของเงินที่คุณใช้จ่ายไปที่ไหน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามการใช้จ่ายจริง และดูผลกำไรทั้งหมดในที่เดียวและแบบเรียลไทม์*
3. แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
การดำเนินโครงการโดยไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนนั้นเสี่ยง—ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กำหนดเวลาล่าช้า และไม่มีใครรู้ว่างานถึงไหนแล้วเทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBSจะมอบโครงสร้างที่คุณต้องการในการจัดการงบประมาณโดยไม่หลงลืมงานที่ต้องทำ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- แบ่งเป้าหมายโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยใน ClickUpที่สามารถติดตามได้ โดยใช้โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)
- กำหนดงานแต่ละงานด้วยต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร, ระยะเวลา, และผู้รับผิดชอบ, เพื่อไม่ให้มีอะไรหลุดลอย
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับระยะของโครงการ ประเภทงาน และรายละเอียดงบประมาณเพื่อให้เป็นระเบียบ
- จัดทีมให้สอดคล้องกับสถานะต่างๆ เช่น กำลังทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น
- ระดมความคิดร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นการดำเนินการที่ประสานกันโดยใช้ClickUp Whiteboards
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้จัดการโครงการที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป
👀 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง29% ของโครงการเท่านั้นที่สำเร็จลุล่วง ส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะขอบเขตงานที่ขยายเกินขอบเขต การไม่สอดคล้องกัน หรือเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน—ความเสี่ยงที่สามารถทำให้สตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นสั่นคลอนได้อย่างง่ายดาย ขอบเขตโครงการที่ชัดเจนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ มันกำหนดความคาดหวัง ระบุสิ่งที่อยู่ในขอบเขตและสิ่งที่อยู่นอกขอบเขต และช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ นี่คือวิธีที่คุณจะเสร็จสิ้นสิ่งที่คุณเริ่มต้น
ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนหรือไม่?
4. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ก่อตั้งที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และสิ่งที่ล่าช้า มันช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละทีม ร้านค้า หรือแผนกได้
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- กำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการจัดสรรให้กับแต่ละส่วนของธุรกิจของคุณในClickUp Docs
- ติดตามงบประมาณตามร้านค้า แผนก หรือทีม ด้วยมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น คู่มือเริ่มต้น ตัวติดตามงบประมาณ และภาพรวมงบประมาณ
- จัดหมวดหมู่รายการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทสินค้า ประเภทการจ้างงาน และสถานะการคาดการณ์
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยสถานะต่างๆ เช่น เปิดอยู่, รอการตรวจสอบ, และอนุมัติแล้ว
- ตรวจพบช่องว่างทางการเงินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยดูยอดรวมตามทีม ผลิตภัณฑ์ และหมวดหมู่
- ปรับปรุงการติดตามงบประมาณด้วยการดำเนินการต่าง ๆ เช่นการแสดงความคิดเห็นตอบกลับ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการติดตามหลายสถานที่
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการจัดการการเงินของบริษัทโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลในสเปรดชีต
💡 โบนัส: หากคุณต้องการทำให้สิ่งต่าง ๆ รวดเร็วและง่ายขึ้นสำหรับทีมของคุณโดย—
- ค้นหาไฟล์ใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และเว็บได้ทันที
- ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูดตาม และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ใช้งานได้ทุกที่
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Perplexity ด้วยโซลูชันเดียวที่รองรับ LLM และพร้อมใช้งานในองค์กร
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ นี่ไม่ใช่เครื่องมือ AI อีกตัวที่จะเพิ่มเข้าไปในคอลเลกชันของคุณ นี่คือแอป AI เชิงบริบทตัวแรกที่เข้ามาแทนที่แอปทั้งหมด
5. แม่แบบงบประมาณกิจกรรม ClickUp
กิจกรรมอาจทำให้คุณเสียเงินได้หากคุณไม่ระวัง.เทมเพลตงบประมาณกิจกรรมของ ClickUpช่วยให้คุณอยู่ข้างหน้าด้วยการติดตามค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด. มันถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้วางแผนที่ต้องการเห็นภาพรวมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคพร้อมกัน—อะไรที่ใช้ไปแล้ว, อะไรที่ยังค้างอยู่, และอะไรที่เหลืออยู่.
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- บันทึกค่าใช้จ่ายทุกครั้งในมุมมองรายการที่สะอาด—ทั้งที่วางแผนไว้และที่เกิดขึ้นจริง
- ติดแท็กแต่ละรายการตามประเภท—จัดเลี้ยง, โลจิสติกส์, สถานที่, การตลาด
- ทำเครื่องหมายรายการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายและแสดงภาพงบประมาณ
- ติดตามสถานะด้วยป้ายกำกับที่ชัดเจน เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น เพื่อติดตามความคืบหน้า
- ระวังค่าใช้จ่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มีอะไรมาทำให้คุณประหลาดใจ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสตาร์ทอัพหรือผู้วางแผนเดี่ยวที่จัดการงานอีเวนต์ด้วยงบประมาณจำกัดและไม่มีพื้นที่สำหรับความไม่คาดคิด
6. แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp
การดำเนินโครงการโดยไม่มีการควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวด? เสี่ยง.แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUpมอบโครงสร้างให้คุณจัดการค่าใช้จ่าย, ระยะเวลา, และงานต่าง ๆ ได้โดยไม่หลุดโฟกัส.
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดระเบียบงานเป็นแบบเปิดหรือเสร็จสิ้นเพื่อติดตามความคืบหน้า
- ติดตามยอดคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้โดยใช้ฟิลด์เช่น งบประมาณคงเหลือ,งบประมาณโครงการ, และอยู่ภายใต้งบประมาณ
- ทำเครื่องหมายรายละเอียดสำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบันทึก สมาชิกทีม และระยะโครงการ
- สร้างภาพแผนงานโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์และระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- สลับระหว่างมุมมองที่ชัดเจน 5 แบบ: คู่มือเริ่มต้น, งบประมาณ, กำหนดการโครงการ, ระยะต่าง ๆ ของโครงการ, และสถานะของกิจกรรม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการดูแลการเงินที่โปร่งใสและรักษาความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน
7. แม่แบบการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp
ทุกโครงการมีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวได้ และแต่ละอย่างก็มีค่าใช้จ่ายClickUp Project Cost Management Templateช่วยให้คุณนำหน้าอยู่เสมอด้วยการติดตามค่าใช้จ่ายทุกประเภท สถานะการอนุมัติ และตำแหน่งที่อยู่ในกระบวนการ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องจัดการงบประมาณหลายรายการและการอนุมัติหลายขั้นตอน ซึ่งต้องการป้องกันความล่าช้าและรักษาการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน
ใช้เทมเพลตงบประมาณเริ่มต้นนี้เพื่อ:
- บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทในตารางต้นทุนโครงการ โดยมีช่องสำหรับต้นทุนที่ประมาณการ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และส่วนต่าง
- สถานะการอนุมัติการติดตามบนบอร์ดเฉพาะ—กำลังรอ, อนุมัติแล้ว, หรือต้องแก้ไข
- วางแผนการเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานของคุณด้วยมุมมองปฏิทิน
- สร้างงานประจำใน ClickUpที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณติดตามกำหนดการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เมื่อคุณทำเครื่องหมายบิลว่าชำระแล้ว ClickUp จะสร้างงานสำหรับเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ)
- ติดตามรายการค่าใช้จ่ายตั้งแต่การเสนอจนถึงการอนุมัติ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดขัดขวางความก้าวหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายต้องตรวจสอบแต่ละรายการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการควบคุมงบประมาณโครงการของคุณให้อยู่ในกรอบและหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินที่ไม่คาดคิดใช่ไหม?ซอฟต์แวร์งบประมาณโครงการสามารถช่วยคุณติดตามค่าใช้จ่ายคาดการณ์ต้นทุน และจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ
8. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอแผนงบประมาณของ ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการนำเสนอค่าใช้จ่ายโครงการอย่างมีโครงสร้างและรวดเร็ว โดยแสดงรายการค่าใช้จ่ายทุกรายการอย่างชัดเจน ตั้งแต่ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวไปจนถึงค่าใช้จ่ายทั่วไป และทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นเรื่องง่าย
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สรุปรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณเริ่มต้นโดยละเอียดโดยใช้มุมมองรายการเพื่อความชัดเจน
- สร้างภาพเส้นเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์
- ติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอผ่านสถานะที่กำหนดเอง เช่น ร่าง อยู่ระหว่างการพิจารณา และอนุมัติแล้ว
- ปรับแต่งฟิลด์เพื่อรวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ, ค่าใช้จ่ายจริง, และความแตกต่างเพื่อการติดตามอย่างแม่นยำ
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าโครงการและทีมสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างคำขอใช้งบประมาณที่ชัดเจน รวดเร็ว และพร้อมสำหรับการอนุมัติ
📖 อ่านเพิ่มเติม:
9. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
ในสตาร์ทอัพ ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ สะสมได้รวดเร็ว การซื้อกาแฟ การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ ใบเสร็จการเดินทาง—หากคุณไม่ติดตาม คุณจะสูญเสียไปในที่สุดเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทด้วยฟิลด์สำหรับวันที่ จำนวนเงิน พนักงาน หมวดหมู่ และบันทึกเพิ่มเติม
- จัดหมวดหมู่การใช้จ่ายทันทีด้วยแท็กงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การขนส่ง, อาหาร, และซอฟต์แวร์
- ติดตามว่าใครใช้จ่ายอะไรและทำไมด้วยการแยกแยะรายละเอียดโดยพนักงาน
- ติดธงรายการซ้ำหรือรายการที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้คุณสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้ก่อนที่จะบานปลาย
- ตรวจสอบยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดหมู่หรือบุคคลในตอนสิ้นเดือนเพื่อช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งและผู้นำด้านการเงินที่ต้องการวิธีการรายงานค่าใช้จ่ายของทีมที่สะอาดและสามารถทำซ้ำได้
👀 คุณรู้หรือไม่? การใช้คำว่า "งบประมาณ"ในความเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินครั้งแรกนั้นมาจากเอกสารแผ่นพับในปี 1733 ชื่อว่า "The Budget Opened" โดยวิลเลียม พัลเทนีย์ เอิร์ลแห่งบาธคนแรก พัลเทนีย์ใช้คำว่า "งบประมาณ" เพื่อวิจารณ์นโยบายการคลังของรัฐบาลเกี่ยวกับไวน์และเรื่องอื่นๆ
10. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
ตัวเลขไม่โกหก—แต่สามารถซ่อนตัวได้แม่แบบรายงานงบประมาณของ ClickUpนำตัวเลขเหล่านั้นออกมาเปิดเผยอย่างโปร่งใส ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่า งบประมาณของสตาร์ทอัพของคุณเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจริงอย่างไร
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละหมวดหมู่สำคัญไว้ในที่เดียว
- เปรียบเทียบการใช้จ่ายตามแผนกับที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเน้นช่องว่างก่อนที่มันจะขยายตัว
- การเกินขอบเขตของธง, การพลาดเป้าหมาย, หรือการประหยัดที่ไม่คาดคิดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดแท็กแต่ละรายการตามแผนก เหตุผลของความแตกต่าง หรือโครงการ เพื่อเชื่อมโยงการใช้จ่ายกับผลลัพธ์
- ดูยอดรวมที่ด้านบนและรายละเอียดของแต่ละรายการด้านล่าง—เพื่อให้ไม่มีอะไรถูกซ่อน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้นำด้านการเงินที่ต้องการวิธีตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างง่ายดายและรักษาเป้าหมายให้อยู่ในกรอบ
📖 อ่านเพิ่มเติม:
11. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
เมื่อคุณจัดการการเงิน เวลาเป็นสิ่งสำคัญ การล่าช้าในงานหนึ่งอาจทำให้งานอีกหลายสิบงานล่าช้าไปด้วยแม่แบบการจัดการการเงินของ ClickUpนี้จะช่วยให้คุณดำเนินการทุกขั้นตอนได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่คำขอเริ่มต้นไปจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- ติดตามกระบวนการทำงานทางการเงินด้วยสถานะที่กำหนดเอง 28 รายการ เช่น ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และรอการอนุมัติ
- ดูงานในรูปแบบที่เหมาะสม—รายการ ปฏิทิน หรือกระดานเริ่มต้นแบบทีละขั้นตอน
- จัดระเบียบการชำระเงิน งบประมาณ และการติดตามผู้ขายด้วยแท็ก วันที่ครบกำหนด และหมวดหมู่
- มอบหมายความรับผิดชอบและตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่มีอะไรเงียบหายไป
- จัดการการดำเนินงานประจำวันอย่างชัดเจนด้วยClickUp Project Time Tracking, การพึ่งพา, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินที่ต้องจัดการการอนุมัติหลายรายการ วงจรการชำระเงิน และกำหนดเวลาของงาน—โดยไม่ต้องวุ่นวาย
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในที่ทำงาน ขณะที่เพียง 27% เท่านั้นที่บอกว่ามันง่าย ส่วนที่เหลือเผชิญกับความยากลำบากในระดับต่างๆ—โดย 23% พบว่ามันยากมาก เมื่อความรู้กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล แชท และเครื่องมือต่างๆ เวลาที่สูญเสียไปจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่ติดตามได้ เชื่อมต่อแชทกับงาน รับคำตอบจาก AI และอื่นๆ อีกมากมายภายในพื้นที่ทำงานเดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
12. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpช่วยให้คุณดึงความชัดเจนจากความวุ่นวายทางการเงินได้ ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการดึงตัวเลข ระบุรูปแบบ และอธิบายความหมายโดยไม่ต้องสร้างรายงานตั้งแต่ต้น
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย อัตรากำไร และกระแสเงินสดในมุมมองรายการที่สะอาดและแก้ไขได้
- เน้นการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ส่วนของรายงาน ประเภทแนวโน้ม และตัวชี้วัดสำคัญ
- บันทึกข้อมูลเชิงลึก ข้อสรุป และรายการดำเนินการในที่เดียว—ไม่ต้องมีบันทึกที่กระจัดกระจายอีกต่อไป
- จัดการรอบการรายงานด้วยมุมมองปฏิทินและมุมมองแกนต์ เพื่อให้ไม่มีกำหนดเส้นตายที่ลักลอบเข้ามา
- จัดระเบียบการวิเคราะห์เชิงลึกโดยการติดแท็กข้อค้นพบตามช่วงเวลา ทีม หรือเป้าหมายทางการเงิน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์การเงินและทีมสตาร์ทอัพที่ต้องการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงต่อผู้บริหารหรือนักลงทุน
13. แม่แบบการจัดการบัญชี ClickUp
เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUpช่วยให้คุณติดตามลูกค้าที่มีความสุขและลูกค้าที่กำลังจะยกเลิกได้อย่างง่ายดาย ติดตามการเริ่มต้นใช้งาน การต่ออายุ และสัญญาณการยกเลิกได้ในมุมมองเดียว จัดลำดับความสำคัญบัญชีที่สำคัญที่สุดและมั่นใจได้ว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดหลุดรอดสายตาไป การจัดการลูกค้าเชิงรุก—ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- ติดตามสถานะของแต่ละบัญชีด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังเริ่มต้นใช้งาน กำลังพัฒนาความสัมพันธ์ ต่ออายุ และยกเลิก
- บันทึกข้อมูลสำคัญโดยใช้ 10 ฟิลด์ที่กำหนดเอง—ข้อมูลติดต่อ, วันที่ปิดการขาย, บันทึกการสาธิต, กิจกรรมอีเมล และอื่นๆ
- ตรวจพบลูกค้าที่มีความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยมุมมองเฉพาะ เช่น บัญชีสำคัญและบัญชีเสี่ยง
- มาตรฐานกระบวนการของคุณด้วย Client Success Playbook ที่ติดตั้งไว้ในระบบ เพื่อให้ทุกทีมทำตามขั้นตอนเดียวกัน
- ค้นหาและสรุปข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ—เช่น สถานะของลูกค้า การสื่อสารล่าสุด หรือการต่ออายุที่กำลังจะมาถึง—เพียงแค่ถามClickUp Brainด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและผู้จัดการบัญชีที่ต้องการวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:
14. แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp
แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUpคือบัญชีแยกประเภทดิจิทัลของคุณ—สะอาดกว่าสเปรดชีตและสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใส่ใจในความถูกต้อง บันทึกทุกการหักบัญชี การเพิ่มบัญชี และข้อมูลอ้างอิงในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังกระทบยอดบัญชีหรือเตรียมตัวสำหรับฤดูภาษี สิ่งนี้จะช่วยให้บันทึกของคุณชัดเจน สามารถค้นหาได้ และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- บันทึกทุกธุรกรรมด้วยฟิลด์สำหรับชื่อบัญชี, รายการหัก, รายการเพิ่ม, หมายเหตุ, และใบเสร็จ
- ติดตามกิจกรรมบัญชีแบบเรียลไทม์โดยใช้สถานะต่างๆ เช่น เปิดอยู่และเสร็จสมบูรณ์
- ดูสรุปทางการเงินที่สำคัญในมุมมองของรายการธุรกรรม, กำไรและขาดทุน, งบดุล และบัญชีแยกประเภททั่วไป
- ระบุรายการที่ไม่ตรงกัน รายการซ้ำซ้อน หรือช่องว่างในบันทึกของคุณอย่างรวดเร็ว
- มอบหมายรายการสำหรับการตรวจสอบหรือติดตามผลเพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการเงินและนักบัญชีที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามกระแสเงินสดโดยไม่ต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
15. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp
หากบัญชีของคุณไม่ถูกต้อง นี่คือที่ที่คุณควรมองหาเป็นอันดับแรก.แบบฟอร์มบันทึกบัญชีโดย ClickUpให้คุณมีที่จัดโครงสร้างไว้สำหรับบันทึกการดำเนินการทางการเงิน—วันที่, บัญชี, จำนวนเงิน, และบันทึก—ทั้งหมดในมุมมองเดียว.
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- บันทึกแต่ละรายการโดยมีช่องสำหรับวันที่ ประเภทสมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน หมายเลขรายการ และเดบิต
- บันทึกรายการในบัญชีด้วยรายละเอียดที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับการตรวจสอบ—เดบิต, เครดิต, คำอธิบาย, และเอกสารอ้างอิง
- ทำงานในมุมมองตารางเพื่อการป้อนข้อมูลที่รวดเร็วในสไตล์สเปรดชีต
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์
- สลับไปที่มุมมองบันทึกเพื่อดูภาพรวมทั้งหมดและตรวจหาข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
- ขอให้ClickUp Brainสรุปภาพรวมของบันทึกประจำวันล่าสุดของคุณ ระบุแนวโน้มในรายการเดบิตและเครดิต หรือสร้างสรุปโดยย่อของผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณอย่างรวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: นักบัญชีและผู้ดูแลการเงินที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามธุรกรรมรายวันและรักษาบันทึกบัญชีโครงการให้สะอาดเรียบร้อย
หากคุณคุ้นเคยกับ Excel คุณสามารถใช้ ClickUp Formula Fields ได้เช่นกัน ซึ่งให้ความรู้สึกคุ้นเคยเหมือน Excel แต่ให้คุณคำนวณตัวเลขได้โดยตรงภายในงานของคุณ! ชมวิดีโอด้านล่าง! 👇🏼
16. แม่แบบงบดุล ClickUp
คุณไม่จำเป็นต้องมี CFO เพียงเพื่อทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของคุณเท่านั้นแม่แบบงบดุลของ ClickUpช่วยให้คุณแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นในมุมมองที่มีโครงสร้างเพียงหนึ่งเดียว—เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องวุ่นวายกับข้อมูลที่ไม่จำเป็น ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อัปเดตได้ง่าย และออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจน
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- แสดงรายการสินทรัพย์ปัจจุบันและสินทรัพย์ถาวรควบคู่กับหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว ทั้งหมดในมุมมองที่มีโครงสร้างเดียวกัน
- แยกแยะข้อมูลทางการเงินตามแผนก, สถานที่, หรือช่วงเวลาเพื่อค้นหาแนวโน้มและชี้นำการตัดสินใจ
- รักษาข้อมูลให้สะอาดด้วยสถานะต่างๆ เช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และอนุมัติ เพื่อแยกงานที่กำลังดำเนินการออกจากรายงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำเพื่อทบทวนและปรับปรุงงบดุลของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบอัตโนมัติของClickUp
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและทีมการเงินที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการจัดการและตรวจสอบสถานะทางการเงิน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผู้ประกอบการควรตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของงบดุลอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เฉพาะช่วงสิ้นปีเท่านั้น แต่ควรทำตลอดทั้งปี
ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ การรับรองว่าสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดได้รับการจำแนกประเภทอย่างถูกต้อง และการอ้างอิงข้ามกับงบการเงินอื่น ๆ เพื่อความสอดคล้องกัน ด้วยการดำเนินการดังกล่าว คุณจะสามารถตรวจพบความไม่สอดคล้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ และรักษาความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธุรกิจของคุณ
17. แม่แบบงบประมาณเริ่มต้นสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบสเปรดชีต โดย Coefficient
เทมเพลตงบประมาณเริ่มต้นสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบสเปรดชีต จาก Coefficient ช่วยให้คุณวางแผนทุกอย่างได้อย่างครบถ้วน—ทั้งต้นทุนเริ่มต้น รายได้ที่คาดการณ์ แหล่งเงินทุน และค่าใช้จ่ายจริง—เพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของเงินลงทุนและระยะเวลาที่สามารถดำเนินธุรกิจได้
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- อัตโนมัติการจัดสรรเงินทุน การทำนายทางการเงิน และการคำนวณ
- ติดตามแหล่งเงินทุน ค่าใช้จ่าย และรายได้
- ปรับหมวดหมู่และฟิลด์ให้สะท้อนถึงความต้องการทางการเงินเฉพาะของสตาร์ทอัพของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่กำลังสร้างงบประมาณธุรกิจแรกของพวกเขาและต้องการโมเดลที่ชัดเจนและแก้ไขได้เพื่อคาดการณ์กระแสเงินสดและรักษาความก้าวหน้า
18. แม่แบบต้นทุนเริ่มต้นธุรกิจ Excel โดย Vertex42
ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดสามารถทำลายการเปิดตัวได้ เทมเพลตค่าใช้จ่ายเริ่มต้นธุรกิจ Excel นี้จะช่วยให้คุณวางแผนทุกอย่างล่วงหน้า—อุปกรณ์, ใบอนุญาต, การตลาด, สินค้าคงคลัง, และอื่นๆ—เพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกจับไม่ทันเมื่อบิลมาถึง
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นและความชัดเจน ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากห้องครัวของคุณหรือเปิดร้านค้าหน้าร้าน
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- จัดการค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำด้วยหมวดหมู่ที่กรอกไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถแก้ไขให้เหมาะสมกับแผนของคุณได้
- ติดตามแหล่งเงินทุนเพื่อดูว่าเงินทุนของคุณสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงอย่างไร
- ปรับแต่งรายการสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ รวมถึงแบบฟอร์มที่ออกแบบเฉพาะสำหรับร้านอาหาร
- ข้ามค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง—เช่น ค่าเช่าสำนักงาน—หากคุณกำลังเริ่มต้นจากที่บ้าน
- สร้างภาพรวมที่ชัดเจนของฐานะทางการเงินของสตาร์ทอัพของคุณเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในระยะเริ่มต้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการวางแผนและจัดการค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวธุรกิจ
19. แม่แบบแผนงบประมาณเริ่มต้นโดย Template. Net
ทุกสตาร์ทอัพต้องมีงบประมาณพื้นฐานก่อนที่จะทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เทมเพลตงบประมาณสตาร์ทอัพ นี้มอบโครงสร้างที่เพียงพอให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายในระยะแรกโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป เทมเพลตนี้มีให้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง Word, Excel, Google Docs และ Google Sheets
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- รายการค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่จำเป็น—อุปกรณ์, ค่าเช่า, ใบอนุญาต, ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย, และเงินเดือนในช่วงแรก
- ปรับแต่งแต่ละรายการให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่ของคุณ
- ติดตามค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้และประมาณการรายเดือนในหน้าเดียว
- ตรวจพบช่องว่างในการจัดสรรเงินทุนหรือการใช้จ่ายเกินก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
- ใช้เทมเพลตนี้ใน Excel, Word, Google Docs หรือ Google Sheets—เลือกตามที่เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งมือใหม่ที่กำลังสร้างงบประมาณธุรกิจจากศูนย์และกำลังมองหาสถานที่ที่สามารถพิมพ์และแก้ไขได้เพื่อเริ่มต้น
20. แม่แบบงบประมาณการเงินสำหรับสตาร์ทอัพ โดย Template.Net
การเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพต้องการการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจน เทมเพลตงบประมาณการเงินสำหรับสตาร์ทอัพ มอบพื้นที่ว่างให้คุณในการวางแผนค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ต้นทุนการดำเนินงาน และรายได้ที่คาดการณ์ไว้ ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ช่วยให้คุณปรับแต่งรายการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ
เทมเพลตนี้มีให้ในรูปแบบ Word, Excel, Google Docs และ Google Sheets และสามารถแก้ไขและปรับแต่งให้เข้ากับแพลตฟอร์มที่คุณเลือกได้อย่างง่ายดาย
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น ค่าติดตั้งและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายเดือนของโครงการ รวมถึงค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และเงินเดือน
- ประมาณการแหล่งรายได้ที่อาจเกิดขึ้นและคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับ
- ระบุแหล่งเงินทุนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ต้องการเครื่องมือที่เบาเพื่อจัดระเบียบงบประมาณและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ
สร้างงบประมาณที่ชาญฉลาดตั้งแต่วันแรก—ด้วย ClickUp
งบประมาณที่มั่นคงไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีที่จะมี—มันคือเรื่องของการอยู่รอด โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพ ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสร้างงบประมาณขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณจะได้รับเทมเพลตงบประมาณสำหรับสตาร์ทอัพที่พร้อมใช้งาน เพื่อติดตามค่าใช้จ่าย ประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน และตรวจสอบกระแสเงินสด—โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการสเปรดชีต
ClickUp นำการวางแผน การติดตาม และการรายงานของคุณมาไว้ในที่เดียว คุณสามารถติดแท็กค่าใช้จ่าย ระบุรายการที่เกินงบประมาณ และเปรียบเทียบการคาดการณ์กับความเป็นจริงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดทำงบประมาณสำหรับโครงการ ทีม หรือทั้งบริษัท ClickUp ช่วยให้คุณดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
และด้วยเทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบ คุณจะพบแบบที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ ทีมงานของคุณ และการเติบโตของคุณ
พร้อมที่จะควบคุมการเงินของคุณแล้วหรือยัง? ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีวันนี้