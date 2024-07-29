วิธีการจัดการการเงิน: คู่มือทีละขั้นตอน

คุณรู้สึกท่วมท้นกับกองใบเสร็จ, บิล, และบัญชีธนาคารหรือไม่? หากคำตอบคือใช่ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
แผนการเงินที่มีโครงสร้างดีสามารถช่วยได้ มันสามารถเพิ่มเงินออม ลดหนี้สิน และมอบความสบายใจที่มาพร้อมกับการรู้ว่าคุณเตรียมพร้อมทางการเงินสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิต
แน่นอนว่า สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ การวางแผนการเงินฟังดูน่าเบื่อพอๆ กับการพับผ้าในบ่ายวันอาทิตย์ ดังนั้น หากคุณกำลังสงสัยว่าจะจัดการการเงินของคุณอย่างไรและบรรลุความมั่นคงทางการเงิน เราพร้อมที่จะทำให้มันง่ายขึ้น
อ่านต่อเพื่อดูคู่มือแบบขั้นตอนในการติดตามการใช้จ่ายของคุณ ตั้งงบประมาณ ประหยัดเงิน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ
การเงินส่วนบุคคล vs. การเงินธุรกิจขนาดเล็ก: ความเข้าใจในความแตกต่าง
การจัดระเบียบการเงินส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวข้องกับการจัดการเงิน ค่าใช้จ่าย การออม และการลงทุนของคุณ
ในทางกลับกัน การเงินของธุรกิจขนาดเล็กเกี่ยวข้องกับการจัดการกระแสเงินสด เงินเดือน สินค้าคงคลัง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการภาระภาษี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทางเลือกในการจัดหาเงินทุนทางเลือก
ในทั้งสองกรณี คุณมุ่งเน้นไปที่การจัดระเบียบการเงินและการบริหารเงินสำหรับบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนไม่มากนัก คุณยังมักจะจัดการกับเอกสารทางการเงินที่มีจำนวนน้อยและมีความซับซ้อนน้อยกว่าอีกด้วย
ในที่สุด เป้าหมายของคุณในฐานะเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไปคือการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเงิน ไม่ว่าจะผ่านกำไรทางธุรกิจหรือการเพิ่มรายได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทั้งสองจะมีจุดร่วมกันหลายประการ แต่ความท้าทายเฉพาะบางประการก็ทำให้มีความแตกต่างกันอย่างมาก มาพูดคุยกันเถอะ
ความท้าทายในการจัดการการเงิน: ส่วนบุคคล vs. ธุรกิจขนาดเล็ก
|ความท้าทาย
|การเงินส่วนบุคคล
|การเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
|ความท้าทายในการเงินส่วนบุคคลคือการทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณต่ำกว่าเงินรายได้ของคุณอย่างมาก และคุณเก็บเงินไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินและการลงทุน
|ในธุรกิจขนาดเล็ก ความท้าทายคือการมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การเติบโต และความยั่งยืน
|การจัดการการเงินส่วนบุคคลมักเน้นไปที่การจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมการใช้จ่าย การออมเงินสำหรับกรณีฉุกเฉิน และการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
|ธุรกิจขนาดเล็กต้องวางแผนงบประมาณอย่างดี โดยคำนึงถึงรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในระยะเวลาหนึ่งความท้าทายคือการจัดการค่าใช้จ่าย การบัญชีโครงการ และการจัดทำงบประมาณสำหรับแผนกต่างๆ เช่น การจัดทำงบประมาณด้านไอทีและการตลาด เป็นต้น เพื่อรักษาสมดุลของค่าใช้จ่ายในขณะที่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดี
|แหล่งรายได้มักมีความเสถียร แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเปลี่ยนงาน การเลื่อนตำแหน่ง หรือช่วงเวลาว่างงาน
|รายได้ของธุรกิจขนาดเล็กมีความซับซ้อนเนื่องจากความผันผวนของการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก การชะลอตัวของยอดขาย การแข่งขัน และปัจจัยภายนอกอื่นๆ
|ในฐานะบุคคล คุณต้องชำระภาษีเงินได้ตามกฎหมายของรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ความท้าทายคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทางการเงินทั้งหมดของคุณเป็นปัจจุบัน และชำระภาษีที่จำเป็นตรงตามกำหนดเวลา
|ธุรกิจต้องการบันทึกทางการเงินที่ถูกต้องสำหรับการยื่นภาษี การตรวจสอบบัญชี โครงการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมายแรงงานและข้อบังคับเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม
|บุคคลจัดการหนี้สินส่วนบุคคล เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย, เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา, บัตรเครดิต, และเงินกู้ส่วนบุคคล โดยปรับสมดุลการชำระหนี้กับการออม
|ธุรกิจขนาดเล็กมักต้องการเงินทุนภายนอกผ่านการกู้เงิน, นักลงทุน, หรือการระดมทุนจากมวลชนเพื่อเริ่มต้นหรือขยายกิจการ. สิ่งนี้ทำให้การบริหารจัดการหนี้สินและทุนอย่างรอบคอบมีความสำคัญอย่างยิ่ง
|กลยุทธ์การลงทุนส่วนบุคคลมักให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์
|ธุรกิจขนาดเล็กถือว่าการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การเสริมสร้างแบรนด์ ฯลฯ
กลยุทธ์สำคัญในการจัดการการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจถึงความซับซ้อนของการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการจัดการการเงินของธุรกิจขนาดเล็กแล้ว มาพูดถึงกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้กระบวนการเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกัน
จัดการการเงินด้วย ClickUp
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบบิลและการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะจัดการการเงินส่วนบุคคลหรือการเงินของธุรกิจขนาดเล็ก
จากการติดตามการเงินของคุณไปจนถึงการแจ้งเตือนวันครบกำหนดClickUp สำหรับการจัดการการเงินช่วยให้คุณทำทั้งหมดนี้และอื่น ๆ ได้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการการชำระบิล การชำระบัตรเครดิต การใช้จ่ายตามดุลยพินิจ และเป้าหมายทางการเงินและการออมทั้งหมดของคุณ
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รายงานระดับสูงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของคุณและภาพรวมของสุขภาพทางการเงินของคุณพร้อมการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ
- ใช้ฟิลด์สูตรของ ClickUpเพื่อทำการคำนวณโดยใช้ข้อมูลของคุณ
- ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูงานทางการเงินทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วและจัดการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างรายการตรวจสอบที่ครอบคลุมของบิลและวันที่ครบกำหนดชำระของคุณโดยใช้ClickUp Tasks Checklist
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เช่น เทมเพลตงบประมาณ, เช็กลิสต์,และเทมเพลตการบัญชีเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้การตั้งค่างานประจำสำหรับบิลรายเดือนของคุณเพื่อให้การชำระบิลทั้งหมดตรงเวลา ดูการตั้งค่าซ้ำทั้งหมดในมุมมองปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้น
- ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ติดตามความคืบหน้า และรักษาตารางเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยClickUp Goals
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดเช่นจำนวนเงินและวิธีการชำระเงิน และปรับปรุงการรายงานบนแดชบอร์ด
- ตั้งการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เพื่อจดจำงานสำคัญ เช่น การชำระบิล การทบทวนงบประมาณ ฯลฯ ด้วยClickUp Reminders
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอปเพื่อจัดการการเงินบนแพลตฟอร์มเดียว
อาร์โนลด์ โรเจอร์ส ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ Launch Control กล่าวถึง ClickUp ว่า:
เราได้ทำการผสานระบบกับ Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามการเงิน, การรักษาลูกค้า, การรายงาน, และข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียว เนื่องจากเราสามารถดึงข้อมูลจากทุกเครื่องมือที่เราใช้มาไว้ใน ClickUp ได้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องให้ทุกแผนกเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้เวลาจากตารางงานของพวกเขา
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตการจัดการทางการเงินของ ClickUpเพื่อติดตามและตรวจสอบงบประมาณ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงิน และทำงานร่วมกับทีมของคุณในการวางแผนทางการเงิน เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเอง 28 สถานะเพื่อติดตามโครงการทางการเงิน ใช้เทมเพลตนี้เพื่อควบคุมการเงินของคุณโดย:
- การติดตามการใช้จ่าย
- ระบุพื้นที่ที่สามารถประหยัดหรือเพิ่มรายได้
- การตั้งเป้าหมายที่กำหนดเอง
- การได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระแสเงินสด
ตรวจสอบและปรับปรุงงบประมาณเป็นประจำ
ขั้นตอนแรกในการจัดการการเงิน—ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือธุรกิจ—คือการจัดทำงบประมาณ งบประมาณคือแผนการเขียนที่คุณจัดสรรเงินของคุณไปยังค่าใช้จ่ายต่างๆ มันช่วยให้คุณระบุได้ว่าเงินของคุณไปที่ไหนในแต่ละเดือนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
การจัดทำงบประมาณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสะท้อนรายได้ ค่าใช้จ่าย และเป้าหมายทางการเงินของคุณ คุณจะพบว่างบประมาณของคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถระบุรูปแบบการใช้จ่ายเหล่านี้และปรับปรุงงบประมาณให้เหมาะสมได้
การทบทวนเป็นประจำช่วยให้คุณเห็นว่าคุณได้ใช้เงินเกินงบประมาณหรือไม่ และทำการปรับปรุงตามความเหมาะสม หากรายได้ของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ปรับงบประมาณของคุณให้สอดคล้องกับสภาพการเงินปัจจุบันของคุณ เช่นเดียวกัน หากคุณมีค่าใช้จ่ายใหม่หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายเดิมได้ ให้ปรับปรุงงบประมาณของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
หากคุณสับสนเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นการจัดการงบประมาณส่วนตัวให้ใช้เทมเพลตงบประมาณรายเดือนเช่นเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณระบุรูปแบบการใช้จ่าย วางแผนเป้าหมายระยะยาว ปรับงบประมาณ และเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด คุณสามารถดูงบประมาณของคุณตามหมวดหมู่และตรวจสอบวันที่ครบกำหนดได้โดยใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณโครงการเช่นClickUp Business Budget Templateสามารถช่วยให้กระบวนการจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็นเรื่องง่ายขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างงบประมาณโครงการและระบบการจัดเก็บเอกสารพร้อมการแบ่งรายละเอียดอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายของธุรกิจไว้ในที่เดียว และติดตามผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเห็นผลลัพธ์เปรียบเทียบกับแผนได้แบบเรียลไทม์ ระบุจุดที่ควรปรับปรุง และลดค่าใช้จ่ายได้
ชำระบิลตรงเวลา
คุณมีบิลที่ต้องจ่ายหลายสิบรายการทุกเดือน—ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าผ่อนบ้าน บัตรเครดิต ค่าสมาชิก เงินเดือน และอื่นๆ อีกมากมาย
การชำระค่าใช้จ่ายตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตในครัวเรือนหรือธุรกิจของคุณให้ราบรื่น และช่วยให้คุณปลอดหนี้—และคงอยู่—ในสถานะปลอดหนี้ การทำเช่นนี้อาจกลายเป็นความท้าทายเมื่อคุณมีบิลที่ต้องชำระในเวลาที่แตกต่างกัน มีจำนวนเงินที่ต้องชำระแตกต่างกัน และคุณต้องมั่นใจว่าตนเองมีเงินเพียงพอสำหรับการชำระเงินตรงเวลา
การชำระเงินตรงเวลาช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการชำระเงินล่าช้า รักษาคะแนนเครดิตที่ดี และบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับช่วยให้คุณจำการชำระบิลได้ตรงเวลา:
- เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการหรือแบบฟอร์มตรวจสอบที่ครอบคลุมของบิลที่ต้องชำระทุกเดือนทั้งหมดพร้อมวันที่ครบกำหนด
- ใช้เทคโนโลยีเพื่อตั้งการแจ้งเตือนสำหรับวันครบกำหนดชำระบิล คุณสามารถใช้แอปปฏิทิน การแจ้งเตือนในโทรศัพท์ หรือแอปจัดการการเงินเช่น ClickUp ที่แจ้งเตือนคุณเมื่อบิลครบกำหนด
- อัตโนมัติการชำระเงินสำหรับบิลของคุณทุกครั้งที่เป็นไปได้. ธนาคารส่วนใหญ่และผู้ให้บริการมีตัวเลือกการชำระเงินอัตโนมัติ ให้คุณสามารถกำหนดเวลาการชำระเงินให้ถูกหักออกจากบัญชีธนาคารของคุณในวันที่ครบกำหนด.
- ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการชำระบิลที่กำลังจะมาถึง ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อยอดเงินต่ำเพื่อสนับสนุนการชำระเงินอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการเบิกเกินบัญชีหรือการชำระเงินที่พลาดเนื่องจากเงินไม่เพียงพอ
ติดตามการใช้จ่ายของคุณ
ขั้นตอนต่อไปคือการติดตามการใช้จ่ายของคุณเพื่อทราบว่าเงินของคุณไปไหน การติดตามช่วยคุณ:
- ระบุจุดที่คุณอาจใช้จ่ายเกินความจำเป็น
- สร้างงบประมาณที่เป็นจริงสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณ
- จัดสรรเงินทุนเพื่อเป้าหมายการออม การชำระหนี้ และเป้าหมายทางการเงินอื่น ๆ
- ระบุธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทุจริต
นี่คือวิธีที่คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้:
- บันทึกค่าใช้จ่ายทุกรายการอย่างละเอียดในสมุดบันทึกหรือสเปรดชีต
- ใช้ซอฟต์แวร์งบประมาณโครงการและแอปพลิเคชันติดตามค่าใช้จ่ายที่จัดหมวดหมู่รายการธุรกรรมโดยอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อ
- จัดสรรเงินสดใส่ซองหรือหมวดหมู่ (เช่น ของชำ, ความบันเทิง) และติดตามการใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่
- ใช้แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วน
- ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารรายเดือนเพื่อจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
บัญชีร่วมที่มียอดคงเหลือ
หากคุณมีบัญชีร่วม การปรับยอดบัญชีอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความโปร่งใส ความไว้วางใจ และความกลมเกลียวทางการเงินกับผู้ถือบัญชีร่วมของคุณ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือบัญชีร่วมและอำนาจในการทำธุรกรรมที่แต่ละคนมี การปรับยอดบัญชีร่วมอาจกลายเป็นความท้าทายได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับสมดุลบัญชีร่วมได้:
- กำหนดวงเงินการทำธุรกรรมสำหรับผู้ถือบัญชีร่วมแต่ละรายบนแพลตฟอร์มการจัดการทางการเงินของคุณ
- จัดทำกระบวนการที่ผู้ถือบัญชีร่วมสามารถอนุมัติการชำระเงินได้ (ตัวอย่างเช่น: การวางแผนล่วงหน้าเพื่อทำการชำระเงิน, การอนุมัติร่วมในใบสำคัญค่าใช้จ่าย, เป็นต้น)
- มีระบบที่ผู้ถือบัญชีทุกคนสามารถอัปเดตข้อมูลการใช้จ่ายของตนให้ผู้อื่นทราบได้บนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ถือบัญชีร่วมทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัญชีอย่างสม่ำเสมอจากแอปจัดการค่าใช้จ่าย
- จัดสรรประเภทการชำระเงินที่ผู้ถือบัญชีร่วมแต่ละคนสามารถดำเนินการได้ (เช่น การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายทางการตลาด, เป็นต้น)
มันช่วยในการจัดทำงบประมาณและการวางแผนทางการเงินอย่างแม่นยำ เนื่องจากผู้ถือบัญชีทุกคนสามารถเห็นได้ว่าเงินของพวกเขาถูกใช้ไปที่ไหนและสามารถปรับการใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกเงินเกินบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากผู้ถือบัญชีรายหนึ่งไม่ทราบถึงธุรกรรมที่รอดำเนินการ
ตั้งเป้าหมายการออมและบรรลุเป้าหมายของคุณ
การออมเป็นสิ่งจำเป็น. วิธีที่ดีที่สุดในการออมคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน; ไม่ว่าคุณจะออมเพื่อเกษียณหรือซื้อบ้านใหม่ การมีเป้าหมายจะมอบทิศทาง แรงบันดาลใจ และแผนที่ชัดเจนให้คุณ.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งเป้าหมายการออมและบรรลุเป้าหมายได้:
- กำหนดเป้าหมายการออมที่ชัดเจน. เป้าหมายเหล่านี้อาจเป็นระยะสั้น เช่น การออมเพื่อไปเที่ยว หรือระยะยาว เช่น การซื้อบ้าน
- เป็นเรื่องปกติที่จะมีเป้าหมายการออมมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย ดังนั้น จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย ตามความสำคัญและความเร่งด่วน
- ทำให้เป้าหมายการออมของคุณ ชัดเจนและวัดผลได้. ดังนั้น แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือเช่น 'ออมเงินให้มากขึ้น' ให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่น 'ออมเงิน $5,000 สำหรับกองทุนฉุกเฉินในปีนี้'
- สร้าง แผนการออมเงินโดยเฉพาะ เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องออมเป็นประจำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ ดังนั้น สำหรับเป้าหมายข้างต้น คุณอาจตัดสินใจออมเงินเพิ่มอีก $100 ทุกสัปดาห์เป็นเวลาประมาณหนึ่งปี รวมแผนนี้เข้ากับงบประมาณของคุณ
ใช้การโอนเงินเดือนเข้าบัญชีโดยตรง
การฝากเงินเดือนของคุณโดยตรงเป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการจัดการรายได้ของคุณ. มันทำให้แน่ใจว่ารายได้ของคุณถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณอย่างรวดเร็วและปลอดภัย. มีประโยชน์มากมาย:
- มันสะดวกมาก เพราะเงินเดือนของคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติในวันจ่ายเงินเดือน
- คุณสามารถตั้งค่า การโอนเงินอัตโนมัติ เพื่อย้ายส่วนหนึ่งของเงินเดือนของคุณไปยังบัญชีออมทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือบัญชีการลงทุน
- คุณจะได้รับ การเข้าถึงทันที กับเงินทุน
ในการตั้งค่าการรับเงินเดือนผ่านการโอนเงินโดยตรง กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายเงินเดือนของคุณ และตรวจสอบกับธนาคารของคุณว่าสามารถรับการโอนเงินโดยตรงได้ ขั้นตอนต่อไปคือการเปิดใช้งานการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อจัดสรรเงินไปยังบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีฉุกเฉิน บัญชีเกษียณอายุ หรือบัญชีการลงทุน
ใช้ประโยชน์จากแอปการเงิน
ขอบคุณเทคโนโลยี คุณไม่จำเป็นต้องจัดการการเงินของคุณด้วยตนเองอีกต่อไป แอปพลิเคชันทางการเงินเป็นตัวเปลี่ยนเกมในด้านการเงิน พวกเขาช่วยคุณจัดการการเงินส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้จากทุกที่ในโลก
แอปส่วนใหญ่มีคุณสมบัติที่ให้คุณติดตามค่าใช้จ่าย ตั้งการแจ้งเตือน สร้างงบประมาณ ชำระบิล และติดตามการลงทุนได้ ต่อไปนี้คือประโยชน์บางประการของการใช้แอปการเงิน:
- จัดการการเงินของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
- จัดหมวดหมู่และติดตามค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติด้วยการเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของคุณ
- สร้างและยึดมั่นในงบประมาณโดยการกำหนดขีดจำกัดการใช้จ่าย
- ตั้งและติดตามเป้าหมายทางการเงินโดยใช้การนำเสนอข้อมูลที่ทรงพลัง
- ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินบิลที่กำลังจะมาถึงและหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการชำระเงินล่าช้า
ขณะเลือกแอปการเงิน ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของแอปอย่างละเอียด ตรวจสอบว่าแอปมีมาตรฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และลูกค้าคิดว่าแอปนี้มีประโยชน์
รวมการจัดการบัตรเครดิต
การจัดการบัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพช่วยรักษาสุขภาพทางการเงิน หลีกเลี่ยงหนี้สิน และเพิ่มประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรางวัล ปรับปรุงคะแนนเครดิต และมั่นใจว่าคุณใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณ
วิธีการบางประการในการรวมการจัดการบัตรเครดิตเข้ากับการจัดการการเงิน ได้แก่:
- เข้าใจเงื่อนไข, อัตราดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, และสิทธิประโยชน์ของเครดิตแต่ละรายการที่คุณมี รู้รอบการเรียกเก็บเงิน, วันครบกำหนดชำระ, และระยะเวลาปลอดค่าปรับเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับล่าช้า
- ใช้แอปการเงินเพื่อติดตามธุรกรรมบัตรเครดิตของคุณ
- จัดสรรส่วนหนึ่งของงบประมาณของคุณสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
- ชำระบิลของคุณให้ตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับล่าช้า
- ใช้ประโยชน์จากรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่บัตรเครดิตของคุณมอบให้ เช่น เงินคืน คะแนนสะสมจากการเดินทาง หรือส่วนลด
ใช้วิธีลูกหนี้หิมะ
วิธีการ 'ลูกหนี้หิมะ' เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนี้ของคุณอย่างเป็นระบบ. มันเน้นไปที่การชำระหนี้ที่มีจำนวนน้อยก่อนเพื่อสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจ. เพื่อใช้วิธีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เริ่มต้นด้วยการทำรายการหนี้สินทั้งหมดของคุณอย่างครบถ้วน
- จัดเรียงหนี้ของคุณตามลำดับจากน้อยไปมากโดยเรียงตามยอดคงเหลือที่ค้างชำระ
- จัดทำงบประมาณโดยละเอียดเพื่อคำนวณจำนวนเงินเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้จ่ายในการชำระหนี้ได้
- ชำระเงินขั้นต่ำรายเดือนสำหรับหนี้สินทั้งหมดของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมล่าช้าและดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- ใช้เงินเพิ่มเติมที่คุณได้ระบุไว้ในงบประมาณของคุณเพื่อชำระหนี้ที่มีจำนวนน้อยที่สุด
- ชำระหนี้ที่น้อยที่สุดก่อน จากนั้นชำระหนี้ที่น้อยที่สุดถัดไปในรายการของคุณ และทำต่อไปเรื่อยๆ
เมื่อคุณชำระหนี้แต่ละก้อนหมด จำนวนเงินที่คุณสามารถนำไปใช้หนี้ก้อนถัดไปก็จะเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์แบบลูกโซ่นี้ช่วยให้คุณชำระหนี้ก้อนใหญ่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
วิธีนี้สามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปลดหนี้ และคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่คุณชำระหนี้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่หนี้เพียงหนึ่งรายการในแต่ละครั้งโดยไม่รู้สึกหนักใจ
กำลังมองหาเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเงินธุรกิจขนาดเล็กของคุณอยู่หรือไม่? อ่านคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราเกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp เพื่อเติบโตธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้ฟรี!
บรรลุความเป็นระเบียบทางการเงินด้วย ClickUp
การจัดระเบียบการเงินของคุณอาจดูน่าเบื่อและท้าทาย แต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอน การตรวจสอบงบประมาณของคุณอย่างสม่ำเสมอ การชำระบิลตรงเวลา การปรับสมดุลบัญชีร่วม และการติดตามการใช้จ่ายของคุณสามารถช่วยให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่แข็งแรง ปลอดภัย และปราศจากความเครียด
จำไว้ว่าการจัดการการเงินของคุณไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ทำอย่างสม่ำเสมอ และเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณ
ใช้แนวทางเชิงรุกและใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อควบคุมการเงินของคุณสมัครฟรีวันนี้!