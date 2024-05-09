บล็อก ClickUp

วิธีสร้างโครงสร้างการแยกต้นทุน (พร้อมตัวอย่าง)

9 พฤษภาคม 2567

โครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

นี่อาจเป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดที่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะถามคุณ และหากการประมาณการที่คุณให้ไม่ถูกต้องหรือแม้แต่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง มันอาจทำให้โครงการเสี่ยงได้

แน่นอนว่า การประมาณค่าใช้จ่ายไม่สามารถแม่นยำถึงทุกดอลลาร์เสมอไป แต่ลองนึกภาพว่าคุณเสนอราคา X สำหรับโครงการหนึ่ง แล้วกลับพบว่าต้องใช้งบประมาณถึง 2X เมื่อเริ่มโครงการจริง

ไม่ใช่สถานการณ์ที่คุณต้องการให้ตัวเองตกอยู่ใน

นี่คือจุดที่ โครงสร้างการแยกประเภทต้นทุน (CBS) สามารถช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทางการเงินของโครงการได้อย่างชัดเจน โดยจะแยกต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดออกเป็นหมวดหมู่ที่จัดการได้ง่าย ทำให้คุณเห็นภาพรวมว่าเงินของคุณถูกใช้ไปที่ใดบ้าง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจในการจัดทำงบประมาณอย่างมีข้อมูลและบริหารจัดการต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณเพื่อตรวจสอบการเกินงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบโครงการได้ตรงตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

แต่ CBS คืออะไรกันแน่ และมันแตกต่างจากโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) อย่างไร? เราจะสำรวจคำถามเหล่านี้และอื่น ๆ ในคู่มือนี้

โครงสร้างการแยกต้นทุนในโครงการคืออะไร?

เทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS ของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อมโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามงบประมาณโครงการและสร้างโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับการจัดการหลายแง่มุมของโครงการ รวมถึงขอบเขต เวลา และต้นทุน ในขณะที่การรักษาโครงการให้อยู่ในแนวทางและตรงตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ การอยู่ภายในงบประมาณก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน นี่คือจุดที่โครงสร้างการแยกต้นทุน (CBS) กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็น

CBS คือเอกสารที่ระบุรายละเอียด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในโครงการเฉพาะ แต่ละบรรทัดหรือแถวใน CBS จะแสดงถึงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยจะแยกค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นแผนที่ทางการเงินที่ละเอียดสำหรับโครงการของคุณ

ทำไมโครงสร้างการแยกต้นทุนจึงมีความสำคัญ?

ในทุกวงจรการบริหารโครงการ ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการทำให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เป็นไปตามแผน อาจเกิดปัญหาต่อความสำเร็จโดยรวมของโครงการได้ ด้วยโครงสร้างการแยกต้นทุนที่เพิ่มเข้าไปในกลยุทธ์การบริหารโครงการของคุณ คุณสามารถ:

  • ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณและการประมาณต้นทุน โดยการระบุองค์ประกอบทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในโครงสร้างต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคตและลดความเสี่ยงที่ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้
  • วางแผนโครงการของคุณอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณสามารถระบุความเสี่ยงด้านต้นทุนและกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มั่นใจว่าคุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การป้องกันหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านี้ได้
  • สื่อสารความคาดหวัง ของโครงการอย่างชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงลูกค้า ผู้สนับสนุน และสมาชิกในทีม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและทำให้ทุกคนมีเป้าหมายของโครงการตรงกัน

ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างการแยกต้นทุนและโครงสร้างการแยกงาน

โครงสร้างการแบ่งต้นทุนอาจดูเหมือนโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)เนื่องจากเราต้องระบุกิจกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในทั้งสองกรณี อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ CBS มุ่งเน้นไปที่การควบคุมต้นทุนหรือการจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ WBS จะเน้นที่การทำความเข้าใจกิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็นในการส่งมอบโครงการให้ประสบความสำเร็จ

ความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนบางประการ ได้แก่:

ลักษณะโครงสร้างการแยกแยะค่าใช้จ่ายโครงสร้างการแบ่งงาน
จุดมุ่งเน้นด้านการเงินของโครงการเอกสารส่งมอบโครงการและงานที่ต้องทำ
วัตถุประสงค์แยกแยะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ออกเป็นหมวดหมู่แยก ผลลัพธ์ของโครงการ ออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
ผลลัพธ์โครงสร้างลำดับชั้นที่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการโครงสร้างลำดับชั้นที่แสดงงานหลักและงานย่อยของโครงการ
องค์ประกอบสำคัญต้นทุนโดยตรง (แรงงาน, วัสดุ, อุปกรณ์), ต้นทุนทางอ้อม (ค่าใช้จ่ายทั่วไป), ค่าใช้จ่ายสำรองงาน, งานย่อย, จุดสำคัญ
ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบของโครงการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์

การแยกโครงสร้างการแจกแจงต้นทุน

โครงสร้างการแยกค่าใช้จ่ายถูกสร้างขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบหลายอย่าง รวมถึง:

1. โครงสร้างการแบ่งงาน

รากฐานของ CBS ของคุณคือ WBS เอกสารนี้สรุปผลลัพธ์และงานที่ต้องทำซึ่งประกอบเป็นโครงการของคุณ คิดว่าเป็นพิมพ์เขียวของสิ่งที่ต้องทำ

2. ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม

สำหรับ CBS ใด ๆ มีหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหลักสี่ประการที่ต้องพิจารณา:

  • ต้นทุนแรงงาน: เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการของสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ คิดว่าเป็นต้นทุนของความพยายามของมนุษย์
  • ต้นทุนวัสดุ: วัสดุตั้งต้น, วัสดุสิ้นเปลือง, และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์. อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่หมึกพิมพ์ไปจนถึงไม้, ขึ้นอยู่กับโครงการของคุณ
  • ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์: การเช่าหรือซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับงาน
  • ค่าใช้จ่ายทางอ้อม: ค่าใช้จ่ายเหล่านี้คือปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่สามารถรวมเข้ากับงบประมาณโครงการของคุณได้ ซึ่งรวมถึงค่าเช่าสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และอื่น ๆ

3. เข้าใจต้นทุนโอกาส

แผนของ CBS ไม่เพียงแต่ช่วยในการวางแผนต้นทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางที่เป็นไปได้ในการดำเนินการด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องสร้างเว็บไซต์ให้กับลูกค้า

หากค่าใช้จ่ายในการจ้างทรัพยากรภายนอกสูงกว่าที่คาดไว้มาก คุณสามารถตัดสินใจเชิงรุก เช่น การทำงานบางส่วนภายในองค์กรเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโครงการโดยรวมและช่วยให้คุณควบคุมคุณภาพของโครงการได้มากขึ้น

วิธีสร้างโครงสร้างการแยกต้นทุน

เมื่อคุณเข้าใจถึงพลังของ CBS แล้ว มาดูขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง CBS กัน คุณสามารถสร้างโครงสร้างการแยกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดได้โดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหรือเครื่องมือที่ช่วยคุณวิเคราะห์หรือติดตามกิจกรรมและทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการใด ๆ คุณสามารถสร้าง CBS ที่ละเอียดและถูกต้องได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: รู้จักกิจกรรมทั้งหมดและความต้องการทรัพยากร

ขั้นตอนแรกของการวางแผนโครงการและการประมาณต้นทุนที่ประสบความสำเร็จคือการทราบกิจกรรมและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ:

  • เอกสารขอบเขตโครงการ: เอกสารนี้ระบุเป้าหมายของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และระยะเวลา. เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับทั้ง WBS และ CBS ของคุณ
  • โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS): โครงสร้างการแบ่งงานที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ CBS ของคุณ มันให้กรอบสำหรับการระบุองค์ประกอบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานในโครงการ
  • เครื่องมือประมาณการต้นทุน: มีเครื่องมือประมาณการต้นทุนหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สเปรดชีตแบบง่ายไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับความซับซ้อนของโครงการและงบประมาณของคุณมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: ระบุหมวดหมู่ต้นทุน

ขั้นตอนต่อไปคือการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน กิจกรรม หรือทรัพยากร งานเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายแง่มุมได้ตามผลกระทบและขอบเขตการทำงาน เช่น:

  ต้นทุนโดยตรง: ค่าใช้จ่ายที่จับต้องได้ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงานเฉพาะของโครงการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักประกอบด้วย: ค่าแรงงาน: เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการของสมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน ค่าวัสดุ: วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้น ค่าอุปกรณ์: ค่าเช่าหรือซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับงาน
  • ต้นทุนแรงงาน: เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการของสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน
  • ต้นทุนวัสดุ: วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์
  • ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์: การเช่าหรือซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับงาน
  ค่าใช้จ่ายทางอ้อม: มักเรียกกันว่าค่าใช้จ่ายทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนโครงการโดยรวมแต่ไม่สามารถระบุได้โดยตรงกับงานใดงานหนึ่ง ตัวอย่างเช่น: ค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์
  • ค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค
  • ประกันภัย
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  • การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์
  • ต้นทุนแรงงาน: เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการของสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน
  • ต้นทุนวัสดุ: วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์
  • ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์: การเช่าหรือซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับงาน
  • ค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค
  • ประกันภัย
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  • การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์

โดยการพิจารณาทั้งค่าใช้จ่ายโดยตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม คุณจะลดความเสี่ยงของการเพิ่มงานหรือปัจจัยค่าใช้จ่ายที่ไม่ทราบล่วงหน้าเข้าไปในงบประมาณของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำงาน

เมื่อคุณได้พิจารณาปัจจัยด้านต้นทุนทั้งหมดที่จะส่งผลกระทบต่องบประมาณของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มประมาณการ ต้นทุนในการดำเนินการตามรายการงานเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดำเนินการ X สมาชิกในทีมของคุณจะใช้เวลากี่ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น? พวกเขาจะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนเท่าใดในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น? คำตอบเหล่านี้จะช่วยให้คุณพิจารณาปัจจัยด้านงบประมาณโดยรวมที่จำเป็นในการดำเนินการ X ให้เสร็จสิ้น

เมื่อคุณได้ทำสิ่งนี้สำหรับทุกงานในโครงการของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายสุดท้ายของโครงการได้ นี่เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องประมาณการงบประมาณสำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้าง

โดยการติดตามอย่างใกล้ชิดกับงานและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการเฉพาะและผลกระทบอื่น ๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแผนสำรองสำหรับ CBS ของคุณ

แม้จะมีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับโครงการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องซื้อวัสดุจากผู้จัดจำหน่ายและพวกเขาไม่มีสินค้าในสต็อก คุณอาจต้องจัดหาจากแหล่งอื่น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า หรือคุณอาจต้องจ่ายเพิ่มให้กับผู้จัดจำหน่ายรายเดิมหากวัสดุที่คุณต้องการมีในสต็อกน้อย

เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ให้รวมขอบเขตสำรองไว้ใน CBS ของคุณ ขอบเขตสำรองนี้คือ เงินสำรองที่จัดสรรไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโครงการ ขนาดของขอบเขตสำรองของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในโครงการของคุณ

จัดการเหตุการณ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนที่เหมาะสมด้วยแผนสำรองของ ClickUp
จัดการเหตุการณ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนที่เหมาะสมด้วยแผนสำรองของ ClickUp

เพื่อเริ่มต้นการวางแผนของคุณอย่างรวดเร็ว ให้ใช้เทมเพลตแผนสำรองของ ClickUpและรักษาความปลอดภัยให้กับธุรกิจของคุณ

เทมเพลตนี้มอบทั้งมุมมองแบบรายการและกระดานให้คุณ ช่วยให้คุณสามารถวาดแผนสำรองของคุณและใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการของคุณได้ มันช่วยคุณสร้างแผนที่ชัดเจนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดโดย:

  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบต่อการดำเนินงานของคุณ
  • ระบุทรัพยากรและบุคลากรที่จำเป็น
  • ทดสอบสถานการณ์ทางเลือกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างโครงสร้างการแยกต้นทุนคือการตรวจสอบแผนของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน มองหาความไม่สอดคล้องหรือข้อมูลที่ขาดหายไป แบ่งปัน CBS ของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อรับความคิดเห็นและสรุปเอกสารหลังจากที่ได้รวมข้อเสนอแนะของพวกเขาแล้ว

การวิเคราะห์โครงสร้างการแยกแยะต้นทุน: เครื่องมือสำคัญ

สำหรับโครงการใด ๆ การล่าช้านั้นมักมีค่าใช้จ่ายสูง ตัวอย่างเช่น หากเราเป็นบริษัทก่อสร้าง การล่าช้าเพียงเล็กน้อยในการจัดหาทรัพยากรอาจทำให้การก่อสร้างหยุดชะงัก และนี่อาจนำไปสู่การเพิ่มค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมด นี่คือเหตุผลที่การวิเคราะห์ CBS มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร

ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างการแยกค่าใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเงินและระยะเวลาของโครงการของคุณได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ช่วย ลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่อง:

  • การจัดการต้นทุนเชิงรุก เนื่องจากคุณสามารถ ระบุการเกินงบประมาณ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการแก้ไข เช่น ปรับการจัดสรรทรัพยากรหรือเจรจากับซัพพลายเออร์ เพื่อให้อยู่ในงบประมาณ
  • การปรับปรุงการควบคุมและการบริหารโครงการ เนื่องจากคุณสามารถ ติดตามแง่มุมของ WBS ได้เมื่อวิเคราะห์เอกสาร CBS ของคุณ
  • การระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนต้นทุนหรือทรัพยากร ช่วยให้คุณสามารถลดผลกระทบต่อโครงการโดยรวมของคุณได้

เมื่อทำการวิเคราะห์ CBS ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มองหาผลกระทบมาตรฐานต่อโครงการของคุณ เช่น:

  • ความแตกต่างของต้นทุน: ติดตามความเบี่ยงเบนระหว่างต้นทุนที่ตั้งงบประมาณไว้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง วิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างเหล่านี้ และดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม
  • เป้าหมายสำคัญของโครงการ: ดำเนินการวิเคราะห์ CBSที่เป้าหมายสำคัญของโครงการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ใช้ Milestones ใน ClickUpเพื่อแสดงเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดำเนินการตามเป้าหมายอย่างถูกต้อง
  • การเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ: การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขอบเขตของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายได้ วิเคราะห์ CBS ของคุณเพื่อเข้าใจผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขต และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับงบประมาณโดยรวม

การนำ CBS ไปใช้ด้วย ClickUp

เพื่อให้ได้การประมาณการที่แม่นยำที่สุดสำหรับโครงการของคุณ คุณจำเป็นต้องสามารถแยกแยะงานทั้งหมด รวมถึงทรัพยากรทั้งหมด ค่าใช้จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ และกิจกรรมทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริษัทส่วนใหญ่ สิ่งนี้มักจะเป็นเรื่องยาก เนื่องจากกิจกรรมและทีมงานทั้งหมดทำงานแยกส่วนและบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน

นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp สามารถช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp 3.0 มุมมองทีมที่เรียบง่าย
มุมมองทีม ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและการส่งมอบที่แม่นยำ

ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการงานพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับความต้องการของ CBS ของคุณ. ด้วยมัน คุณสามารถ:

  • แยกงานส่งมอบโครงการ ออกเป็นงานย่อยและงานย่อยที่สามารถจัดการได้ สร้างแผนงานที่ชัดเจนและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถประมาณงบประมาณโครงการได้ดีขึ้นโดยอิงจากกิจกรรมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดค่าใช้จ่ายโดยประมาณให้กับแต่ละงาน จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สิ่งนี้จะช่วยให้มีศูนย์กลางในการจัดการการเงินของโครงการทั้งหมด
  • มองเห็นการแยกค่าใช้จ่าย ตามหมวดหมู่ ติดตามความแตกต่างของงบประมาณ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของโครงการ
  • แชร์เอกสาร CBS ของคุณกับสมาชิกในทีม มอบหมายงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และ ให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับสถานะการเงินของโครงการผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์
งานใน ClickUp
จัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้อย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์มเดียวด้วย ClickUp Tasks

ด้วยClickUp Project Management คุณจะได้รับฟีเจอร์ขั้นสูงที่สามารถช่วยคุณ:

  • วางแผนและจัดลำดับความสำคัญ รายละเอียดโครงการทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทั้งทีมของคุณเข้าใจขอบเขต การจัดสรร และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
  • ใช้ประโยชน์จากClickUp Brain, ผู้ช่วยจัดการโครงการที่ใช้ AI เพื่อทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้น สามารถสร้างรายการที่ต้องดำเนินการและงานย่อยโดยอัตโนมัติ สรุปความคิดเห็นในหัวข้อ สร้างตารางข้อมูล ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ และสร้างและแชร์การอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ ใช้เป็นผู้จัดการโครงการ AI ของคุณ
  • บรรลุฉันทามติได้เร็วขึ้น และเริ่มต้นโครงการด้วยความชัดเจนโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์โครงการ ประเมินค่าใช้จ่าย และส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นและอยู่ในงบประมาณ

นอกจากนี้ยังมีแม่แบบการประมาณการที่สามารถใช้งานได้ทันทีและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการประมาณการโครงการ CBS และ WBS ได้ทันที ตัวอย่างเช่นแม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBSช่วยให้การติดตามต้นทุนเป็นเรื่องง่ายและสะดวก โดยแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยต่างๆ

จัดการโครงการที่ซับซ้อนด้วยความชำนาญด้วย ClickUp Project Budget พร้อมแม่แบบ WBS
จัดการโครงการที่ซับซ้อนด้วยความชำนาญด้วย ClickUp Project Budget พร้อมแม่แบบ WBS

การใช้แม่แบบนี้ คุณสามารถทำให้กิจกรรมการจัดทำงบประมาณโครงการง่ายขึ้นได้ เนื่องจากมันช่วยให้คุณสามารถ:

  • วางแผนกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย
  • จัดระเบียบข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • ติดตามการใช้จ่ายของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกินงบประมาณ

ประกอบด้วยโครงสร้างการแบ่งงานอย่างละเอียด (WBS) ซึ่งรวมถึง:

  • สถานะที่กำหนดเอง: เพื่อทำเครื่องหมายสถานะงานเป็น ยกเลิก, เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, รอการดำเนินการ, และต้องทำ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพื่อจัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติเพื่อจัดการงานของคุณ และมองเห็นกิจกรรมของโครงการและงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • มุมมองที่กำหนดเอง: เพื่อแสดงข้อมูลของคุณในหลายมุมมองสำหรับการติดตามและจัดการโครงการ
  • การจัดการโครงการ: ปรับปรุงการติดตามงบประมาณโครงการและแผนงานย่อย (WBS) ด้วยความสามารถในการติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล และอื่นๆ

เทมเพลตเหล่านี้ให้โครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ WBS ของคุณ, ช่องทางการประมาณการค่าใช้จ่าย, และฟังก์ชันการติดตามงบประมาณ โดยที่คุณไม่ต้องทำภารกิจทั้งหมดด้วยตนเองหรือเริ่มต้นจากศูนย์

ติดตามต้นทุนโครงการอย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
ติดตามต้นทุนโครงการอย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

วางแผนงบประมาณโครงการของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp

นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่จะช่วยให้คุณวางแผนโครงการและประมาณการงบประมาณได้อย่างมืออาชีพ คู่มือนี้จะให้ภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับการเงินของโครงการของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจด้านงบประมาณได้อย่างมีข้อมูล ระบุความเสี่ยงด้านต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเชิงรุก และส่งมอบโครงการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ

การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp
วัดและวิเคราะห์เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานและการปฏิบัติตามงบประมาณด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp

ด้วย ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการบริหารโครงการทั้งหมดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามงบประมาณและงานต่างๆ ได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือแผนกการเงินหรือฝ่ายพาณิชย์ พวกเขาสามารถทำงานร่วมกัน วางแผนโครงการ และร่วมมือกันตามที่ต้องการได้ หรืออย่างที่ไมเคิล สก็อตต์เคยพูดไว้ว่า มันคือชัยชนะสามทาง

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรช่วยให้คุณจัดการเวิร์กโฟลว์ เอกสาร แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และประหยัดเวลา

พร้อมที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประโยชน์ของวิธีการ CBS ที่เรียบง่ายและร่วมมือกัน!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. โครงสร้างการแยกแยะต้นทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง?

โครงสร้างการแยกประเภทต้นทุน (CBS) ประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการหนึ่งๆ ซึ่งรวมถึงหมวดหมู่ต้นทุนหลัก 4 ประเภท:

  • ต้นทุนแรงงาน: เงินที่ใช้จ่ายให้กับบุคคลที่จะดำเนินงานโครงการ
  • ต้นทุนวัสดุ: วัสดุใด ๆ ที่ธุรกิจซื้อ รวมถึงวัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วน วัสดุในการผลิต ประกันภัย และค่าขนส่ง
  • ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์: อุปกรณ์จริง
  • ค่าใช้จ่ายทางอ้อมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงกับต้นทุน: ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรให้กับต้นทุนเฉพาะได้โดยตรง เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค สวัสดิการ และภาษี

2. วิธีการแยกค่าใช้จ่ายคืออะไร?

วิธีการแยกต้นทุนหมายถึงกระบวนการสร้างโครงสร้างการแยกต้นทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุกิจกรรมทั้งหมดของโครงการจากโครงสร้างการแยกงาน (WBS) การกำหนดต้นทุนให้กับแต่ละกิจกรรม และการรวมยอดเพื่อให้ได้งบประมาณโครงการทั้งหมด

3. อะไรคือความแตกต่างระหว่างโครงสร้างการแยกต้นทุนกับโครงสร้างการแยกงาน (WBS)?

โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) เป็นแผนที่แสดงผลลัพธ์ของโครงการโดยแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น โครงสร้างการแบ่งงานตามต้นทุน (CBS) มุ่งเน้นไปที่แง่มุมทางการเงินของโครงการ โดยกำหนดต้นทุนให้กับแต่ละองค์ประกอบของ WBS เมื่อใช้ร่วมกัน ทั้งสองโครงสร้างจะช่วยให้เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมของขอบเขตและงบประมาณของโครงการ