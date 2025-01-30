10 ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025

ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อพูดถึงความสามารถของสมาชิกในทีมในการมุ่งเน้นที่บทบาทของตน ทำให้งานง่ายขึ้น และจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของทีมในโครงการก่อสร้างภาคสนามเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการรับมือกับความท้าทายนี้ แต่หลายเครื่องมือถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณสูง ทางออกคืออะไร?ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลัก เครื่องมือที่ทรงพลังไม่แพ้กันซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการ เป้าหมาย และงบประมาณของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้น เราได้รวบรวมรายการโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่เหมาะสม เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา รีวิว และอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากที่สุดสำหรับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ?
ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างคือเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทีมเข้าใจเป้าหมาย, ระยะเวลา, กำหนดเวลา, และข้อกำหนดของพวกเขา แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม (ที่คุณอาจรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว) เพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีงบประมาณ, ทรัพยากร, และวัสดุที่พร้อมใช้งานอย่างถูกต้อง
เครื่องมือการจัดการการก่อสร้างที่ดีที่สุดมอบที่ทำงานร่วมกันให้กับผู้จัดการโครงการเมื่อพวกเขาอยู่ในระหว่างการเดินทาง—แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ, ความปลอดภัย, งบประมาณ, การรายงาน, และการสื่อสารกับลูกค้า. การนำมาใช้ของซอฟต์แวร์นี้ควรทำให้ชีวิตการทำงานของผู้จัดการโครงการก่อสร้างของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก และเป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและทำให้การไหลของงานเป็นระบบมากขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นของทีมและลูกค้าโดยรวม.
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
มีตัวเลือกมากมายให้เลือกเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้าง—แม้กระทั่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก. บางเครื่องมือสามารถปรับแต่งได้สูงและสามารถปรับให้เหมาะกับโครงการก่อสร้างใด ๆ ได้ ในขณะที่บางเครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง—เช่นซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อ หรือซอฟต์แวร์การติดตามเวลาการก่อสร้าง.
เมื่อคุณเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ ให้พิจารณา:
- คุณสมบัติหลัก: เครื่องมือซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่? มันเกินความคาดหวังของคุณหรือไม่?
- ฟังก์ชันการทำงาน: มันตอบสนองวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการหรือไม่ เช่นการจัดการการจัด ซื้อหรือการกำหนดตารางการผลิต?
- มุมมอง: คุณสามารถดูและจัดระเบียบโครงการของคุณในวิธีที่คุณทำงานได้ดีที่สุดหรือไม่?
- การปรับแต่ง: คุณสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้หรือไม่?
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายหรือไม่? ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?
- ราคา: ซอฟต์แวร์นี้มีราคาที่เข้าถึงได้หรือไม่? ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นจนเป็นอุปสรรคเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นหรือไม่?
- การสนับสนุน: คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนได้ง่ายเมื่อคุณต้องการหรือไม่?
- คะแนนและความคิดเห็น: ผู้ใช้รายอื่นพูดถึงประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างไรบ้าง?
ความต้องการของคุณอาจมีความเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับธุรกิจของคุณ ดังนั้นให้เวลาคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเพื่อที่คุณจะสามารถค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการรักษาความเป็นระเบียบ จัดการความเสี่ยง และให้บริการลูกค้าของคุณในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนี้ นี่คือรายชื่อสั้น ๆ ของซอฟต์แวร์การก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2024
1.คลิกอัพ
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่ทีมก่อสร้างไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน จัดระเบียบ วางแผน และดำเนินการงานทุกประเภท—ไม่ว่าจะขนาดทีมหรืองบประมาณของคุณก็ตาม ด้วยชุดคุณสมบัติที่หลากหลายและวิธีการแสดงภาพการทำงานกว่า 15 วิธี ClickUp จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่แน่นขนัด การจัดส่งที่หลากหลาย ผู้รับเหมา ลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่ามกลางมุมมองที่หลากหลายเหล่านี้ คุณจะพบกับมุมมอง Gantt, Timeline, ปฏิทิน และ Workload ซึ่งเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการก่อสร้างที่ต้องการให้ความสำคัญกับเป้าหมายและเหตุการณ์สำคัญพร้อมทั้งจัดสมดุลงานที่ต้องดำเนินการของทีม นอกจากนี้ ทีมงานภาคสนามยังสามารถพึ่งพาแผนที่เฉพาะของClickUp ในการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เฉพาะและดูไซต์งานทั้งหมดได้ในคราวเดียว
คุณยังสามารถสร้างประมาณการ, ใบสั่งซื้อ, และตารางเวลาสำหรับทุกโครงการพร้อมการคำนวณในฟิลด์ที่กำหนดเองได้อีกด้วย แม้กระทั่งรายละเอียดเช่น งบประมาณ, สถานที่ทำงาน, และข้อมูลผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้คุณสามารถคัดกรอง, จัดกลุ่ม, และรายงานเกี่ยวกับงานของคุณได้
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถเรียกดูคลังแม่แบบขนาดใหญ่ที่มีให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ ซึ่งถูกสร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกกรณีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแม่แบบแผนพัฒนาหลากหลายรูปแบบหรือแม่แบบการจัดการโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการและโครงการก่อสร้างของคุณ
- บริหารจัดการผู้รับเหมาทั่วไป ผู้รับเหมาเฉพาะทาง และเวลาและงานของสมาชิกในทีม
- ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารที่ส่งมา, คำขอข้อมูล (RFIs), แบบแปลน, และการคำนวณปริมาณ
- ใช้มุมมองบอร์ดและมุมมองปฏิทินเพื่อทำให้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้างที่ดีที่สุดของคุณในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- สร้างฐานข้อมูล CRM ของลูกค้าและพันธมิตรในโครงการของคุณ
- จัดการกระบวนการขายของคุณด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
- ปรับปรุงการจัดการงานให้เป็นระบบในที่เดียวพร้อมกับเป้าหมายและทรัพยากรของโครงการ
- ปรับปรุงการสื่อสารของทีมระหว่างภาคสนามและสำนักงาน
- สร้างและแชร์เอกสาร ClickUpและไฟล์กับสมาชิกในทีม
- ใช้ตัวกรองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมงานและสถานะ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาปรับตัวกับฟีเจอร์สำคัญมากมายสักเล็กน้อย
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. CoConstruct
CoConstruct เป็นเครื่องมือจัดการโครงการก่อสร้างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างบ้านและผู้ปรับปรุงบ้าน ทีมและเจ้าของธุรกิจรายบุคคลสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดระเบียบโครงการ สื่อสารกับลูกค้าและพันธมิตร และจัดการการดำเนินงานทั้งหมดในที่เดียว ✅
คุณสมบัติเด่นของ CoConstruct
- สร้างและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพ
- ติดตามโครงการตั้งแต่ต้นจนจบด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำและตารางเวลา
- จัดการราคาสำหรับงานราคาคงที่และงานแบบเปิดได้อย่างราบรื่น
- จัดการเวลาทำงาน และออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าโดยตรง
ข้อจำกัดของ CoConstruct
- CoConstruct ถูกออกแบบมาสำหรับทีมสร้างบ้าน ดังนั้นทีมก่อสร้างประเภทอื่นอาจต้องการเครื่องมือที่แตกต่างออกไป
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่ามีความยากลำบากในการส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
การกำหนดราคาของ CoConstruct
- จำเป็น: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ขั้นสูง: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เสร็จสมบูรณ์: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว CoConstruct
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
3. หัวหน้าผู้รับเหมา
Contractor Foreman ประกาศตัวเองว่าเป็น "อันดับ 1 สำหรับผู้รับเหมา" ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจที่มีราคาไม่แพงและใช้งานง่ายทีมสามารถใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างนี้สำหรับโครงการ การเงิน บุคลากร ทรัพยากร และการจัดการเอกสาร ?
หัวหน้าผู้รับเหมา คุณสมบัติเด่น
- กำกับดูแลโครงการต่างๆ พร้อมกำหนดเวลา ตารางงาน และแผนภูมิแกนต์
- สร้างประมาณการและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
- จัดการสัญญาและการสื่อสารกับผู้รับเหมาช่วงและพันธมิตร
- จัดระเบียบไฟล์, รูปภาพ, และบันทึกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของผู้ควบคุมงานผู้รับเหมา
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการใช้ซอฟต์แวร์บนเบราว์เซอร์ เช่น Safari
- มันอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่และคนงานก่อสร้างที่ทำงานคนเดียวรู้สึกหนักใจได้ ตามที่ลูกค้าบางรายกล่าว
ราคาหัวหน้างานผู้รับเหมา
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- มาตรฐาน: $79/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- เพิ่มเติม: $125/เดือน สำหรับผู้ใช้แปดคน
- ข้อดี: $166/เดือน สำหรับ 15 ผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
4. โปรคอร์
Procore เป็นซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถบริหารโครงการได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยง และส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ เครื่องมือนี้ผสานการบริหารโครงการและการเงินเข้ากับคุณสมบัติด้านคุณภาพและความปลอดภัย ทำให้คุณสามารถบริหารความเสี่ยงได้ในที่เดียว ⚒️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore
- จัดระเบียบทีมโครงการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ด้วยการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย
- ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามและลดความเสี่ยง
- รับภาพรวมทางการเงินปัจจุบัน และรันรายงาน
- เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของโครงการด้วยบันทึกข้อมูล
ข้อจำกัดของ Procore
- แผนราคาไม่ได้แสดงไว้อย่างเปิดเผย ดังนั้นจึงยากที่จะเปรียบเทียบคุณค่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณกำลังพิจารณาในตอนแรก
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าการจัดการการตั้งค่าอาจสร้างความสับสน
ราคาของ Procore
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Procore
- G2: 4. 6/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,600+ รีวิว)
5. Autodesk Build
Autodesk Build เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นระหว่างสำนักงานของคุณและหน้างาน ทีมโครงการสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการจัดการโครงการ การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยง รวมถึงงบประมาณและต้นทุน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Autodesk Build
- ดูตารางเวลาโครงการล่าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาดและข้อผิดพลาด
- ใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อสร้างตัวกรองและดูเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
- ติดตามปัญหา การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขด้วยคุณสมบัติการจัดการคุณภาพที่มีอยู่ในตัว
- ติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์เทียบกับขอบเขตเริ่มต้นของคุณโดยการเชื่อมโยงข้อมูลภาคสนามกับงบประมาณของคุณ
ข้อจำกัดของ Autodesk Build
- การจัดตั้งโครงการและการกำหนดสิทธิ์และตัวเลือกของผู้ใช้สามารถซับซ้อนได้ ตามที่ลูกค้าบางรายกล่าว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการเรียนรู้ซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาพอสมควร โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้
ราคาของ Autodesk Build
- 550 แผ่น: $495/ปี
- 5,000 แผ่น: $870/ปี
- แผ่นงานไม่จำกัด: $1,625/ปี
- ผู้ใช้ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Autodesk Build
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Buildertrend
Buildertrend เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสำหรับทีมการค้า ผู้รับเหมา ผู้สร้างบ้าน และผู้ปรับปรุงบ้าน ซอฟต์แวร์เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้โครงการและกระบวนการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผู้รับเหมาสามารถมุ่งเน้นไปที่บทบาทของตนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildertrend
- ดูแลโครงการและติดตามความคืบหน้าด้วยระบบกำหนดตารางงานในตัว
- เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจากบันทึกประจำวัน
- ติดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง การเลือก และใบแจ้งหนี้ของคุณได้จากที่เดียว
- ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและรวมศูนย์ด้วยพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Buildertrend
- ผู้ใช้บางรายรายงานความไม่พอใจกับฟีเจอร์การติดตามเวลา โดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน และผู้ใช้รายงานว่ามีการอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ
ราคาของ Buildertrend
- จำเป็น: $99 สำหรับเดือนแรก, จากนั้น $399/เดือน
- ขั้นสูง: $399 สำหรับเดือนแรก จากนั้น $699/เดือน
- เสร็จสมบูรณ์: $699 สำหรับเดือนแรก จากนั้น $999/เดือน
คะแนนและรีวิว Buildertrend
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
7. ลอยตัว
Float เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการทรัพยากรและการวางแผนกำลังคนที่ช่วยให้ทีมต่างๆ วางแผนความจุและจัดตารางงานได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ผสานการจัดการบุคลากรและโครงการไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ทำให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพรวมของงาน งบประมาณ ระยะโครงการ ชั่วโมงการทำงาน และขีดความสามารถในการทำงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Float
- จัดระเบียบโครงการด้วยหมุดหมาย, ระยะ, และการพึ่งพา
- ใช้การคาดการณ์กำลังการผลิตเพื่อระบุความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
- การเปรียบเทียบการใช้จ่ายจริงกับงบประมาณในโครงการก่อสร้าง
- บันทึกเวลาทำงานและติดตามชั่วโมงการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณ
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- Float ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมก่อสร้าง แต่สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาได้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือไม่ใช้งานง่ายเท่ากับเวอร์ชันที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- เริ่มต้น: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวลอยตัว
- G2: 4. 2/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
8. เรดทีม
RedTeam เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่นำเสนอเครื่องมือซอฟต์แวร์หลากหลาย รวมถึง Fieldlens สำหรับการทำงานร่วมกันในไซต์งานแบบเรียลไทม์ RedTeam Go สำหรับการบริหารโครงการ และ RedTeam Flex สำหรับการบริหารงานก่อสร้าง เครื่องมือเหล่านี้ทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมก่อสร้างสามารถจัดระเบียบโครงการ การเงิน งานภาคสนาม และการรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ RedTeam
- ย้ายข้อมูลทั้งหมดของคุณมาไว้ที่เดียวเพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายขึ้น
- สร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อลดโอกาสเสี่ยง
- อัตโนมัติมากกว่า 100+ งานด้วยระบบอัตโนมัติในตัว
- แบ่งปันรายงานและข้อมูลทางการเงินกับลูกค้าในรูปแบบที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของทีมแดง
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวกับซอฟต์แวร์ ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
- ลูกค้าบางรายได้รายงานว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานช้าและมีปัญหาการค้างขณะแก้ไข
ราคาของ RedTeam
- RedTeam Fieldlens: เริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
- RedTeam Go: เริ่มต้นเพียง $450/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- RedTeam Flex: เริ่มต้นที่ $450/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
เรดทีม เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
9. Sage 300 Construction and Real Estate
Sage 300 Construction and Real Estate เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจและการบัญชีแบบครบวงจรที่รวมการเงิน การดำเนินงานบริการ และการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อดูแลกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดควบคู่ไปกับการจัดการทางการเงินของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sage 300 Construction and Real Estate
- ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย, ใบสั่งงาน, ใบเสนอราคา, อุปกรณ์ และประวัติสถานที่
- จัดระเบียบเอกสาร และลดการใช้กระดาษ
- ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อระบุปัญหาและบริหารความเสี่ยง
- ปรับปรุงการดำเนินงานบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า
ข้อจำกัดของ Sage 300 Construction and Real Estate
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าตัวเลือกการรายงานของซอฟต์แวร์มีจำกัดและปรับแต่งได้ยาก
- ระบบอาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณและยากต่อการใช้งาน บางรายงานจากผู้ใช้
ราคา Sage 300 Construction and Real Estate
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Sage 300 Construction and Real Estate คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
10. Fieldwire
Fieldwire เป็นโซลูชันการจัดการงานก่อสร้างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการหน้างาน บริษัทก่อสร้างสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการประสานงานสมาชิกในทีม มอบหมายงาน ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในไซต์งาน ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fieldwire
- ให้ทีมที่อยู่ประจำสถานที่และทีมสำนักงานทำงานสอดคล้องกันด้วยระบบกลาง
- สร้างตารางการทำงาน และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
- ติดตามว่าสมาชิกทีมคนใดทำงานในภารกิจหรือสถานที่ทำงานเฉพาะ
- สร้างและส่งรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการซึ่งรวมถึงรายละเอียดโครงการทั้งหมดของคุณ
ข้อจำกัดของ Fieldwire
- Fieldwire ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดการไซต์งาน ดังนั้นทีมจะได้รับประโยชน์จากระบบการจัดการโครงการทั่วไปมากกว่าในที่อื่น
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ง่ายขึ้นในการรวบรวมรายงานรายสัปดาห์เกี่ยวกับไซต์งานและโครงการ
ราคาของ Fieldwire
- ฟรี
- ข้อดี: $54 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 74 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: 89 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Fieldwire
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
บริหารโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานก่อสร้างเหล่านี้
มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทุกทีมก่อสร้างในรายการนี้ ไม่ว่าคุณต้องการจัดการความเสี่ยงในไซต์งานหรือประสานงานสมาชิกในทีมและทรัพยากรจากจุดศูนย์กลางเดียว นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์แบบครบวงจรมากมายที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของโครงการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่งของเราอย่างชัดเจน คุณสมบัติของมันสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรับมือกับโครงการที่ซับซ้อนที่สุดได้ นอกจากนี้ ห้องสมุดเทมเพลตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและการผสานรวมกว่า 1,000 รายการยังช่วยให้บริษัทก่อสร้างสามารถเริ่มต้นโครงการได้เร็วขึ้น
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการบริหารโครงการก่อสร้างของคุณ ?