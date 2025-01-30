บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025

Engineering Team
30 มกราคม 2568

ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อพูดถึงความสามารถของสมาชิกในทีมในการมุ่งเน้นที่บทบาทของตน ทำให้งานง่ายขึ้น และจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของทีมในโครงการก่อสร้างภาคสนามเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการรับมือกับความท้าทายนี้ แต่หลายเครื่องมือถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณสูง ทางออกคืออะไร?ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลัก เครื่องมือที่ทรงพลังไม่แพ้กันซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการ เป้าหมาย และงบประมาณของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้น เราได้รวบรวมรายการโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่เหมาะสม เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา รีวิว และอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากที่สุดสำหรับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ?

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างคือเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทีมเข้าใจเป้าหมาย, ระยะเวลา, กำหนดเวลา, และข้อกำหนดของพวกเขา แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม (ที่คุณอาจรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว) เพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีงบประมาณ, ทรัพยากร, และวัสดุที่พร้อมใช้งานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือการจัดการการก่อสร้างที่ดีที่สุดมอบที่ทำงานร่วมกันให้กับผู้จัดการโครงการเมื่อพวกเขาอยู่ในระหว่างการเดินทาง—แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ, ความปลอดภัย, งบประมาณ, การรายงาน, และการสื่อสารกับลูกค้า. การนำมาใช้ของซอฟต์แวร์นี้ควรทำให้ชีวิตการทำงานของผู้จัดการโครงการก่อสร้างของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก และเป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและทำให้การไหลของงานเป็นระบบมากขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นของทีมและลูกค้าโดยรวม.

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?

มีตัวเลือกมากมายให้เลือกเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้าง—แม้กระทั่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก. บางเครื่องมือสามารถปรับแต่งได้สูงและสามารถปรับให้เหมาะกับโครงการก่อสร้างใด ๆ ได้ ในขณะที่บางเครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง—เช่นซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อ หรือซอฟต์แวร์การติดตามเวลาการก่อสร้าง.

เมื่อคุณเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ ให้พิจารณา:

  • คุณสมบัติหลัก: เครื่องมือซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่? มันเกินความคาดหวังของคุณหรือไม่?
  • ฟังก์ชันการทำงาน: มันตอบสนองวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการหรือไม่ เช่นการจัดการการจัด ซื้อหรือการกำหนดตารางการผลิต?
  • มุมมอง: คุณสามารถดูและจัดระเบียบโครงการของคุณในวิธีที่คุณทำงานได้ดีที่สุดหรือไม่?
  • การปรับแต่ง: คุณสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้หรือไม่?
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายหรือไม่? ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?
  • ราคา: ซอฟต์แวร์นี้มีราคาที่เข้าถึงได้หรือไม่? ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นจนเป็นอุปสรรคเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นหรือไม่?
  • การสนับสนุน: คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนได้ง่ายเมื่อคุณต้องการหรือไม่?
  • คะแนนและความคิดเห็น: ผู้ใช้รายอื่นพูดถึงประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างไรบ้าง?

ความต้องการของคุณอาจมีความเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับธุรกิจของคุณ ดังนั้นให้เวลาคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเพื่อที่คุณจะสามารถค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการรักษาความเป็นระเบียบ จัดการความเสี่ยง และให้บริการลูกค้าของคุณในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนี้ นี่คือรายชื่อสั้น ๆ ของซอฟต์แวร์การก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2024

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: มุมมองตาราง, รายการ, แผนภูมิแกนต์, และกระดานของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่ทีมก่อสร้างไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน จัดระเบียบ วางแผน และดำเนินการงานทุกประเภท—ไม่ว่าจะขนาดทีมหรืองบประมาณของคุณก็ตาม ด้วยชุดคุณสมบัติที่หลากหลายและวิธีการแสดงภาพการทำงานกว่า 15 วิธี ClickUp จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่แน่นขนัด การจัดส่งที่หลากหลาย ผู้รับเหมา ลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

ท่ามกลางมุมมองที่หลากหลายเหล่านี้ คุณจะพบกับมุมมอง Gantt, Timeline, ปฏิทิน และ Workload ซึ่งเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการก่อสร้างที่ต้องการให้ความสำคัญกับเป้าหมายและเหตุการณ์สำคัญพร้อมทั้งจัดสมดุลงานที่ต้องดำเนินการของทีม นอกจากนี้ ทีมงานภาคสนามยังสามารถพึ่งพาแผนที่เฉพาะของClickUp ในการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เฉพาะและดูไซต์งานทั้งหมดได้ในคราวเดียว

คุณยังสามารถสร้างประมาณการ, ใบสั่งซื้อ, และตารางเวลาสำหรับทุกโครงการพร้อมการคำนวณในฟิลด์ที่กำหนดเองได้อีกด้วย แม้กระทั่งรายละเอียดเช่น งบประมาณ, สถานที่ทำงาน, และข้อมูลผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้คุณสามารถคัดกรอง, จัดกลุ่ม, และรายงานเกี่ยวกับงานของคุณได้

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถเรียกดูคลังแม่แบบขนาดใหญ่ที่มีให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ ซึ่งถูกสร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกกรณีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแม่แบบแผนพัฒนาหลากหลายรูปแบบหรือแม่แบบการจัดการโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการและโครงการก่อสร้างของคุณ
  • บริหารจัดการผู้รับเหมาทั่วไป ผู้รับเหมาเฉพาะทาง และเวลาและงานของสมาชิกในทีม
  • ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารที่ส่งมา, คำขอข้อมูล (RFIs), แบบแปลน, และการคำนวณปริมาณ
  • ใช้มุมมองบอร์ดและมุมมองปฏิทินเพื่อทำให้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้างที่ดีที่สุดของคุณในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • สร้างฐานข้อมูล CRM ของลูกค้าและพันธมิตรในโครงการของคุณ
  • จัดการกระบวนการขายของคุณด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
  • ปรับปรุงการจัดการงานให้เป็นระบบในที่เดียวพร้อมกับเป้าหมายและทรัพยากรของโครงการ
  • ปรับปรุงการสื่อสารของทีมระหว่างภาคสนามและสำนักงาน
  • สร้างและแชร์เอกสาร ClickUpและไฟล์กับสมาชิกในทีม
  • ใช้ตัวกรองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมงานและสถานะ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจต้องใช้เวลาปรับตัวกับฟีเจอร์สำคัญมากมายสักเล็กน้อย
  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. CoConstruct

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: ภาพรวมโครงการใน CoConstruct
ผ่านทางCoConstruct

CoConstruct เป็นเครื่องมือจัดการโครงการก่อสร้างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างบ้านและผู้ปรับปรุงบ้าน ทีมและเจ้าของธุรกิจรายบุคคลสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดระเบียบโครงการ สื่อสารกับลูกค้าและพันธมิตร และจัดการการดำเนินงานทั้งหมดในที่เดียว ✅

คุณสมบัติเด่นของ CoConstruct

  • สร้างและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพ
  • ติดตามโครงการตั้งแต่ต้นจนจบด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำและตารางเวลา
  • จัดการราคาสำหรับงานราคาคงที่และงานแบบเปิดได้อย่างราบรื่น
  • จัดการเวลาทำงาน และออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าโดยตรง

ข้อจำกัดของ CoConstruct

  • CoConstruct ถูกออกแบบมาสำหรับทีมสร้างบ้าน ดังนั้นทีมก่อสร้างประเภทอื่นอาจต้องการเครื่องมือที่แตกต่างออกไป
  • ผู้ใช้บางรายแนะนำว่ามีความยากลำบากในการส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ

การกำหนดราคาของ CoConstruct

  • จำเป็น: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ขั้นสูง: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เสร็จสมบูรณ์: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว CoConstruct

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

3. หัวหน้าผู้รับเหมา

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: มุมมองบนเดสก์ท็อปและมือถือสำหรับผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา
ผ่านทางหัวหน้าผู้รับเหมา

Contractor Foreman ประกาศตัวเองว่าเป็น "อันดับ 1 สำหรับผู้รับเหมา" ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจที่มีราคาไม่แพงและใช้งานง่ายทีมสามารถใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างนี้สำหรับโครงการ การเงิน บุคลากร ทรัพยากร และการจัดการเอกสาร ?

หัวหน้าผู้รับเหมา คุณสมบัติเด่น

  • กำกับดูแลโครงการต่างๆ พร้อมกำหนดเวลา ตารางงาน และแผนภูมิแกนต์
  • สร้างประมาณการและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
  • จัดการสัญญาและการสื่อสารกับผู้รับเหมาช่วงและพันธมิตร
  • จัดระเบียบไฟล์, รูปภาพ, และบันทึกอุปกรณ์

ข้อจำกัดของผู้ควบคุมงานผู้รับเหมา

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการใช้ซอฟต์แวร์บนเบราว์เซอร์ เช่น Safari
  • มันอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่และคนงานก่อสร้างที่ทำงานคนเดียวรู้สึกหนักใจได้ ตามที่ลูกค้าบางรายกล่าว

ราคาหัวหน้างานผู้รับเหมา

  • พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • มาตรฐาน: $79/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • เพิ่มเติม: $125/เดือน สำหรับผู้ใช้แปดคน
  • ข้อดี: $166/เดือน สำหรับ 15 ผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

4. โปรคอร์

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: หน้า RFI Insights ของ Procore
ผ่านทางProcore

Procore เป็นซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถบริหารโครงการได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยง และส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จ เครื่องมือนี้ผสานการบริหารโครงการและการเงินเข้ากับคุณสมบัติด้านคุณภาพและความปลอดภัย ทำให้คุณสามารถบริหารความเสี่ยงได้ในที่เดียว ⚒️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore

  • จัดระเบียบทีมโครงการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ด้วยการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย
  • ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามและลดความเสี่ยง
  • รับภาพรวมทางการเงินปัจจุบัน และรันรายงาน
  • เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของโครงการด้วยบันทึกข้อมูล

ข้อจำกัดของ Procore

  • แผนราคาไม่ได้แสดงไว้อย่างเปิดเผย ดังนั้นจึงยากที่จะเปรียบเทียบคุณค่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณกำลังพิจารณาในตอนแรก
  • ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าการจัดการการตั้งค่าอาจสร้างความสับสน

ราคาของ Procore

  • ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ Procore

  • G2: 4. 6/5 (2,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (2,600+ รีวิว)

5. Autodesk Build

รายชื่อกิจกรรมใน Autodesk Build
ผ่านทางAutodesk Build

Autodesk Build เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นระหว่างสำนักงานของคุณและหน้างาน ทีมโครงการสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการจัดการโครงการ การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยง รวมถึงงบประมาณและต้นทุน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Autodesk Build

  • ดูตารางเวลาโครงการล่าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาดและข้อผิดพลาด
  • ใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อสร้างตัวกรองและดูเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
  • ติดตามปัญหา การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขด้วยคุณสมบัติการจัดการคุณภาพที่มีอยู่ในตัว
  • ติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์เทียบกับขอบเขตเริ่มต้นของคุณโดยการเชื่อมโยงข้อมูลภาคสนามกับงบประมาณของคุณ

ข้อจำกัดของ Autodesk Build

  • การจัดตั้งโครงการและการกำหนดสิทธิ์และตัวเลือกของผู้ใช้สามารถซับซ้อนได้ ตามที่ลูกค้าบางรายกล่าว
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการเรียนรู้ซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาพอสมควร โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้

ราคาของ Autodesk Build

  • 550 แผ่น: $495/ปี
  • 5,000 แผ่น: $870/ปี
  • แผ่นงานไม่จำกัด: $1,625/ปี
  • ผู้ใช้ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Autodesk Build

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. Buildertrend

รายการใน Buildertrend
ผ่านทางBuildertrend

Buildertrend เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างสำหรับทีมการค้า ผู้รับเหมา ผู้สร้างบ้าน และผู้ปรับปรุงบ้าน ซอฟต์แวร์เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้โครงการและกระบวนการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผู้รับเหมาสามารถมุ่งเน้นไปที่บทบาทของตนได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildertrend

  • ดูแลโครงการและติดตามความคืบหน้าด้วยระบบกำหนดตารางงานในตัว
  • เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจากบันทึกประจำวัน
  • ติดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง การเลือก และใบแจ้งหนี้ของคุณได้จากที่เดียว
  • ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและรวมศูนย์ด้วยพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Buildertrend

  • ผู้ใช้บางรายรายงานความไม่พอใจกับฟีเจอร์การติดตามเวลา โดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ
  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน และผู้ใช้รายงานว่ามีการอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ

ราคาของ Buildertrend

  • จำเป็น: $99 สำหรับเดือนแรก, จากนั้น $399/เดือน
  • ขั้นสูง: $399 สำหรับเดือนแรก จากนั้น $699/เดือน
  • เสร็จสมบูรณ์: $699 สำหรับเดือนแรก จากนั้น $999/เดือน

คะแนนและรีวิว Buildertrend

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)

7. ลอยตัว

ตัวอย่างรายงานใน Float
ผ่านทางลอยตัว

Float เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการทรัพยากรและการวางแผนกำลังคนที่ช่วยให้ทีมต่างๆ วางแผนความจุและจัดตารางงานได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ผสานการจัดการบุคลากรและโครงการไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ทำให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพรวมของงาน งบประมาณ ระยะโครงการ ชั่วโมงการทำงาน และขีดความสามารถในการทำงานได้

คุณสมบัติเด่นของ Float

  • จัดระเบียบโครงการด้วยหมุดหมาย, ระยะ, และการพึ่งพา
  • ใช้การคาดการณ์กำลังการผลิตเพื่อระบุความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
  • การเปรียบเทียบการใช้จ่ายจริงกับงบประมาณในโครงการก่อสร้าง
  • บันทึกเวลาทำงานและติดตามชั่วโมงการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณ

ข้อจำกัดในการลอยตัว

  • Float ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมก่อสร้าง แต่สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาได้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือไม่ใช้งานง่ายเท่ากับเวอร์ชันที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • เริ่มต้น: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวลอยตัว

  • G2: 4. 2/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)

8. เรดทีม

แดชบอร์ดโครงการของ RedTeam
ผ่านทางRedTeam

RedTeam เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่นำเสนอเครื่องมือซอฟต์แวร์หลากหลาย รวมถึง Fieldlens สำหรับการทำงานร่วมกันในไซต์งานแบบเรียลไทม์ RedTeam Go สำหรับการบริหารโครงการ และ RedTeam Flex สำหรับการบริหารงานก่อสร้าง เครื่องมือเหล่านี้ทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมก่อสร้างสามารถจัดระเบียบโครงการ การเงิน งานภาคสนาม และการรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ RedTeam

  • ย้ายข้อมูลทั้งหมดของคุณมาไว้ที่เดียวเพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายขึ้น
  • สร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อลดโอกาสเสี่ยง
  • อัตโนมัติมากกว่า 100+ งานด้วยระบบอัตโนมัติในตัว
  • แบ่งปันรายงานและข้อมูลทางการเงินกับลูกค้าในรูปแบบที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของทีมแดง

  • อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวกับซอฟต์แวร์ ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
  • ลูกค้าบางรายได้รายงานว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานช้าและมีปัญหาการค้างขณะแก้ไข

ราคาของ RedTeam

  • RedTeam Fieldlens: เริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
  • RedTeam Go: เริ่มต้นเพียง $450/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • RedTeam Flex: เริ่มต้นที่ $450/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

เรดทีม เรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

9. Sage 300 Construction and Real Estate

แดชบอร์ดของ Sage 300 Construction and Real Estate
ผ่านทางSage

Sage 300 Construction and Real Estate เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจและการบัญชีแบบครบวงจรที่รวมการเงิน การดำเนินงานบริการ และการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อดูแลกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดควบคู่ไปกับการจัดการทางการเงินของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sage 300 Construction and Real Estate

  • ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย, ใบสั่งงาน, ใบเสนอราคา, อุปกรณ์ และประวัติสถานที่
  • จัดระเบียบเอกสาร และลดการใช้กระดาษ
  • ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อระบุปัญหาและบริหารความเสี่ยง
  • ปรับปรุงการดำเนินงานบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า

ข้อจำกัดของ Sage 300 Construction and Real Estate

  • ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าตัวเลือกการรายงานของซอฟต์แวร์มีจำกัดและปรับแต่งได้ยาก
  • ระบบอาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณและยากต่อการใช้งาน บางรายงานจากผู้ใช้

ราคา Sage 300 Construction and Real Estate

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Sage 300 Construction and Real Estate คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)

10. Fieldwire

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานก่อสร้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก: งานใน Fieldwire
ผ่านทางFieldwire

Fieldwire เป็นโซลูชันการจัดการงานก่อสร้างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการหน้างาน บริษัทก่อสร้างสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการประสานงานสมาชิกในทีม มอบหมายงาน ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในไซต์งาน ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fieldwire

  • ให้ทีมที่อยู่ประจำสถานที่และทีมสำนักงานทำงานสอดคล้องกันด้วยระบบกลาง
  • สร้างตารางการทำงาน และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
  • ติดตามว่าสมาชิกทีมคนใดทำงานในภารกิจหรือสถานที่ทำงานเฉพาะ
  • สร้างและส่งรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการซึ่งรวมถึงรายละเอียดโครงการทั้งหมดของคุณ

ข้อจำกัดของ Fieldwire

  • Fieldwire ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดการไซต์งาน ดังนั้นทีมจะได้รับประโยชน์จากระบบการจัดการโครงการทั่วไปมากกว่าในที่อื่น
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ง่ายขึ้นในการรวบรวมรายงานรายสัปดาห์เกี่ยวกับไซต์งานและโครงการ

ราคาของ Fieldwire

  • ฟรี
  • ข้อดี: $54 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 74 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: 89 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Fieldwire

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

บริหารโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานก่อสร้างเหล่านี้

มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทุกทีมก่อสร้างในรายการนี้ ไม่ว่าคุณต้องการจัดการความเสี่ยงในไซต์งานหรือประสานงานสมาชิกในทีมและทรัพยากรจากจุดศูนย์กลางเดียว นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์แบบครบวงจรมากมายที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของโครงการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น

ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่งของเราอย่างชัดเจน คุณสมบัติของมันสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรับมือกับโครงการที่ซับซ้อนที่สุดได้ นอกจากนี้ ห้องสมุดเทมเพลตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและการผสานรวมกว่า 1,000 รายการยังช่วยให้บริษัทก่อสร้างสามารถเริ่มต้นโครงการได้เร็วขึ้น

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการบริหารโครงการก่อสร้างของคุณ ?