10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับเหมาในปี 2025

เบื่อกับการจัดการกับเอกสารบันทึกเวลาทำงานหรือไม่? เราพร้อมช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานสำหรับงานก่อสร้างที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
คุณไม่ควรต้องกังวลเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานที่ไม่ถูกต้องและการคำนวณต้นทุนงานที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของคุณ ปล่อยให้เทคโนโลยีจัดการเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ไซต์งานที่ไร้ที่ติ✨
บทความนี้เน้นย้ำซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 และสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการก่อสร้าง?
การค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการก่อสร้างเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินให้กับธุรกิจของคุณนั้นเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์เป็นอย่างมาก ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจก่อสร้างมักจะมีคุณสมบัติเช่น:
- แผนราคาประหยัด: ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไม่ควรทำให้คุณต้องเสียเงินมากมาย และคุณสมควรได้รับสิ่งที่คุณสามารถจ่ายได้
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่: แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Android และ iOS เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้คุณและผู้รับเหมาของคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงานก่อสร้างของคุณได้ในสถานที่
- การสื่อสาร: การสื่อสารแบบเรียลไทม์กับผู้รับเหมาและพนักงานของคุณช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (แม้เมื่อพวกเขาอยู่ในไซต์งานที่ต่างกัน)
- การผสานการทำงาน: การผสานการทำงานที่ดีสามารถซิงค์เวลาการทำงานของคุณกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ของคุณได้โดยอัตโนมัติ
- เทมเพลต: การจัดตารางงานพนักงานง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตการประมวลผลเงินเดือนและการจัดการเวลา
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: คนงานก่อสร้างมีงานยุ่ง แต่การแจ้งเตือนจะกระตุ้นให้พวกเขาลงเวลาเข้าและออกงานเพื่อการติดตามโครงการอย่างแม่นยำ
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เราได้คัดเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้างที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากตัวเลือกมากมาย
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะกับคุณและทีมของคุณ?
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง
คุณสมบัติการจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUpไม่เพียงแต่เป็นโซลูชันการติดตามเวลาอย่างง่ายเท่านั้น สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ และรวมทุกคน (และทุกสิ่ง) เข้าด้วยกัน
ใช่ เราอาจจะมีอคติ แต่ ClickUpได้รับรางวัลซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดจาก G2 ประจำปี 2024 ทำไมน่ะเหรอ? เพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการ
ClickUp ทำให้การติดตามโครงการง่ายขึ้นด้วยการรายงานและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะมีงานกี่งานก็ตาม มันมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อตั้งเป้าหมาย ติดตามข้อมูลเวลา คำนวณต้นทุนแรงงาน กำหนดเวลาทำงาน สื่อสารกับทีมงานภาคสนาม และอื่น ๆ อีกมากมาย ?
ส่วนที่ดีที่สุด? ด้วยแผน ClickUp Free Foreverคุณจะได้รับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรี,เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานสำหรับการก่อสร้าง, การติดตามเวลาของพนักงาน, ซอฟต์แวร์บัญชี และรายงานรายละเอียดฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถและพนักงานของคุณบันทึกเวลาได้จากอุปกรณ์มือถือ, เว็บเบราว์เซอร์, หรือเดสก์ท็อป; มันสามารถใช้งานได้กับ Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox, และ Edge
- มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpทำให้การมองเห็นและการจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดการลำดับความสำคัญ ติดตามการพึ่งพา และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้บนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp
- ClickUp's time tracker ทำให้การนำเทคนิคการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมาใช้เป็นเรื่องง่าย และติดตามว่าสมาชิกทีมแต่ละคนใช้เวลาทุกนาทีของวันทำงานอย่างไร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฟีเจอร์ของ ClickUp ตามรีวิว แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเรียนรูฟรีของแอป
- มุมมองแผนที่ไม่มีการติดตาม GPS แบบเรียลไทม์สำหรับสมาชิกทีมทุกคน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Buddy Punch – แอปบันทึกเวลาทำงานสำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุด
Buddy Punch เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา บริษัทก่อสร้าง และธุรกิจที่ต้องการข้อมูลเวลาที่แม่นยำ บริษัทขนาดใหญ่สามารถกำหนดสมาชิกทีมหลายคนให้กับผู้จัดการโครงการแต่ละคนเพื่อให้ทีมงานของพวกเขาเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
เป็นระบบบันทึกเวลาทำงานบนคลาวด์ที่กรอกข้อมูลลงในสเปรดชีต Excel และรายงานเงินเดือนโดยอัตโนมัติตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้าและออกงานผ่านแอป Google, iOS, Android หรือจากเบราว์เซอร์โดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch
- ฟังก์ชันติดตามเวลาด้วย GPS ช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำงานและอยู่ที่ไหน นอกจากนี้ยังสามารถจำกัดสถานที่ที่พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกได้ เพื่อการติดตามเวลาบนมือถือที่แม่นยำ
- แอปมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจ่ายเงินเดือน เช่น QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP และ Gusto
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการติดตามการสะสมเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง, การหยุดพักอัตโนมัติ, รหัสงาน, และการจัดการความพร้อมใช้งานทำให้การนำทางในอุตสาหกรรมก่อสร้างง่ายขึ้น
- การแจ้งเตือนและการขอการอนุมัติแบบกำหนดเองสามารถสร้างได้ทุกครั้งที่สมาชิกทีมบันทึกเวลาเข้าหรือออกโดยใช้เครื่องบันทึกเวลาการก่อสร้าง
ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อน
- ไม่มีแผนฟรี และแผนมาตรฐานไม่อนุญาตให้กำหนดเวลา
- บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการอัปเดตและเวลาในการสแกนบัตรเวลา
ราคาของ Buddy Punch
- มาตรฐาน: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ พร้อมค่าบริการฐาน $19 ต่อเดือน
- ข้อดี: $3.99/เดือนต่อผู้ใช้ บวกกับค่าธรรมเนียมฐาน $19 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Buddy Punch
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
3. Connecteam – เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Connecteam เป็นแอปบันทึกเวลาทำงานสำหรับผู้รับเหมาและงานก่อสร้างที่ช่วยให้ผู้จัดการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างแม่นยำ ป้องกันการทุจริตเวลาทำงานและเพิ่มความถูกต้องในการเรียกเก็บเงินด้วยฟีเจอร์ติดตามตำแหน่ง GPS และการเช็คอินอัตโนมัติของพนักงาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีมงานหลายทีม
แผน "ปฏิบัติการ" ของ Connecteam ช่วยให้การจัดตารางงานของพนักงาน การจัดการงาน และการมอบหมายกะงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น แบบฟอร์มที่ออกแบบสำหรับมือถือ รายการตรวจสอบที่กำหนดเอง และรายงานกะงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาให้กับผู้จัดการและสมาชิกในทีม
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงานจะอัปเดตเอกสารเวลาออนไลน์โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
- กำหนดกะการทำงานได้ในคลิกเดียว พร้อมรับมุมมองแบบรวมศูนย์ของงานที่เกี่ยวข้องกับกะ เพื่อบริหารจัดการทีมให้ง่ายขึ้น
- แบบฟอร์มดิจิทัล, รายการตรวจสอบ, บันทึกเวลาทำงาน, และบันทึกการจ่ายเงินสามารถใช้งานได้บนหน้าจอมือถือที่ผู้จัดการสามารถเข้าถึงได้ที่สถานที่ทำงาน
- ให้ทีมของคุณลงเวลาเข้าและออกงานผ่านแอปมือถือหรือแอปคีออสก์ที่สถานที่ และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการเช็คอินแต่ละครั้ง ?
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ฟีเจอร์การสื่อสารและทรัพยากรบุคคลต้องใช้แผนชำระเงินแยกต่างหากนอกเหนือจากแผนการดำเนินงานที่รวมการเข้าถึงซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานก่อสร้าง
- นาฬิกาบันทึกเวลาพร้อมตำแหน่ง GPS (ไม่ได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์) ถูกจำกัดเฉพาะแผนการดำเนินงานแบบชำระเงินเท่านั้น การติดตามตำแหน่ง GPS แบบเรียลไทม์และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ (Geofencing) ถูกจำกัดเฉพาะแผนการดำเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดเท่านั้น
ราคาของ Connecteam
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
- การดำเนินงานขั้นพื้นฐาน: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- การดำเนินงานขั้นสูง: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (250+ รีวิว)
4. มีวิสัยทัศน์ – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการวิเคราะห์กำลังคน
Insightful เป็นแอปพลิเคชันวิเคราะห์กำลังคนสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการจัดการทีมระยะไกล แม้ว่าจะไม่ใช่แอปนาฬิกาบันทึกเวลาเฉพาะสำหรับงานก่อสร้าง แต่ก็มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมหลายด้านและอินเทอร์เฟซที่เบาสำหรับทีมที่ต้องทำงานนอกสถานที่
ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกตามประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณ และทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับชั้นนำ. Insightful สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สมดุลกับปริมาณงาน และทำให้การติดตามเวลาเป็นอัตโนมัติ.
คุณสมบัติเด่นที่เข้าใจลึกซึ้ง
- มุมมองแบบบนลงล่างของสมาชิกทีมทั้งหมดและชั่วโมงที่พวกเขาทำงานในวันนี้ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานได้
- การวิเคราะห์แอปและเว็บไซต์ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้จัดการเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานกำลังเข้าถึงในขณะที่พวกเขาทำงาน
- คุณสามารถติดตามความคืบหน้าไปสู่แต่ละเป้าหมายและกำหนดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการทั้งหมดดำเนินไปตามกำหนด
- การเช็คอินอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และลดความเสี่ยงของการขโมยเวลา
ข้อจำกัดเชิงลึก
- ไม่มีแผนฟรี และลูกค้าบางรายรายงานว่าการทดลองใช้ฟรีเจ็ดวันนั้นไม่เพียงพอที่จะทำความคุ้นเคยกับแอป
- บางรีวิวกล่าวถึงการติดตามเวลาที่ไม่สม่ำเสมอและการสูญหายของข้อมูลเวลาของพนักงาน
การกำหนดราคาที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
- การติดตามพนักงาน: $6. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
- การติดตามเวลา: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- การจับคู่เวลาอัตโนมัติ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวที่ลึกซึ้ง
- G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
5. Raken – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการภาคสนาม
Raken เป็นแอปจัดการภาคสนามที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลโครงการที่ถูกต้องและเรียลไทม์ และแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นเอกสารดิจิทัล รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานภาคสนาม และทำให้การทำงานร่วมกันจากระยะไกลเป็นเรื่องง่าย
เนื่องจาก Raken เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกเวลาทำงานในโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะ ผู้จัดการโครงการสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โหมดออฟไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสถานที่จริงได้อย่างสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างที่ต้องการฟีเจอร์สำหรับติดตามเวลาทำงานหรือแม้แต่รอบการจ่ายเงิน
คุณสมบัติเด่นของ Raken
- ผู้รับเหมาและพนักงานสามารถอัปโหลดวิดีโอที่มีเวลาประทับ, รูปภาพ, และบันทึกไปยังแอปพลิเคชันเว็บของสำนักงานเพื่อการบันทึกอย่างละเอียด
- โหมดออฟไลน์และการซิงค์อัตโนมัติช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถใช้ Raken เพื่อติดตามเวลาได้แม้เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
- รายงานประจำวันและการติดตามผลผลิตช่วยให้ผู้จัดการทีมสามารถแก้ไขปัญหาการผลิตได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
- รายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้และคุณสมบัติของกล่องเครื่องมือช่วยให้ผู้จัดการและสมาชิกในทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Raken
- บางรีวิวได้กล่าวถึงความยากลำบากในการสร้างรายงานรายวันและการนำทางในอินเตอร์เฟซของแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามโครงการ
- ไม่มีข้อมูลราคาที่มองเห็นได้บนเว็บไซต์ของ Raken หรือเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยมเช่น G2 และ Capterra
ราคาของ Raken
- ลูกค้าต้องกรอกแบบสอบถามและขอใบเสนอราคาโดยอ้างอิงจากข้อมูลธุรกิจของตน
คะแนนและรีวิวของ Raken
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
6. ExakTime – เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานผลผลิต
ExakTime เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาบนคลาวด์สำหรับผู้จัดการโครงการก่อสร้างและทีมงานภาคสนาม สร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาดิจิทัล และกรอกแบบฟอร์มเวลาทำงานออนไลน์เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของคุณได้มากขึ้น
สมาชิกในทีมของคุณสามารถใช้ ExakTime เพื่อลงเวลาเข้าและออกงานได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว เมื่อพวกเขาลงเวลาเข้าแล้ว ผู้จัดการโครงการสามารถใช้การติดตามตำแหน่งเพื่อดูการอัปเดต GPS แบบเรียลไทม์ได้ ?️
บริษัทก่อสร้างจะเพลิดเพลินกับระบบติดตามงานในสถานที่—ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามหรือคนงานก่อสร้างของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ExakTime
- สะดวกสบายและไร้สาย JobClock ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในภาคสนามสำหรับการติดตามเวลาทำงานโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์
- การบันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบตัวตนที่รวดเร็วและง่ายดาย
- คุณสมบัติการติดตาม GPS แสดงข้อมูลตามตำแหน่งบนแบบฟอร์มเวลาทำงานเพื่อปรับปรุงความถูกต้องและการจัดการต้นทุน
- การผสานรวมและการซิงค์กับแอปเงินเดือนยอดนิยม เช่น QuickBooks และ Sage
ข้อจำกัดของ ExakTime
- ลูกค้าบางรายรายงานว่าต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นจำนวนมากสำหรับแต่ละแผ่นเวลา
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี และราคาแผนอาจแพงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ ExakTime
- ขั้นสูง: $9/เดือนต่อพนักงานหนึ่งคน บวกค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $50 ต่อเดือน
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เอลิต: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ExakTime
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. Clockify – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน
Clockify เป็นแอปติดตามเวลาที่ออกแบบมาสำหรับหลายโครงการและหลายทีม การติดตามเวลา รหัสพินสำหรับพนักงาน และเทมเพลตโครงการมีให้บริการในแผนฟรี ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและธุรกิจทุกขนาด ?
ใช้ Clockify เพื่อรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน และสร้างรายงานตามความต้องการ ผู้ใช้แบบชำระเงินยังสามารถตั้งอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง จัดสรรงานตามความพร้อม ติดตามต้นทุนแรงงาน และวิเคราะห์งบประมาณของพวกเขาได้อีกด้วย
ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานก่อสร้างเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ทำงานภาคสนามหรือในสถานที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ตู้บริการที่สะดวกช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้าและออกงานบนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้รหัสผ่านเป็นตัวระบุตัวตน
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานช่วยให้ผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมาสามารถดูและแก้ไขกิจกรรมรายสัปดาห์พร้อมการเช็คอินที่ไซต์งานหรือสถานที่ต่างๆ
- ปฏิทินช่วยให้พนักงานเห็นวันที่พวกเขาทำงาน วันที่พวกเขาต้องไปทำงาน และอัปเดตวันหยุดหรือวันลาได้
- ระบบติดตามอัตโนมัติบันทึกเวลาที่พนักงานใช้ไปกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ขณะทำงาน ช่วยติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (เช่น การเรียกเก็บเงินจากลูกค้า)
ข้อจำกัดของ Clockify
- บางรีวิวได้กล่าวถึงความยากลำบากในการแก้ไขเอกสารเวลาทำงานในกรณีของข้อผิดพลาดของผู้ใช้
- ระบบติดตามเวลาด้วย GPS ไม่สามารถใช้ได้บนแผน Basic และ Standard
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- พื้นฐาน: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)
8. Hubstaff – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพนักงาน
Hubstaff เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและตรวจสอบพนักงานสำหรับพนักงานและฟรีแลนซ์ มีคุณสมบัติเช่น การตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งและการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติที่ทำงานได้ดีสำหรับทีมภาคสนาม
ติดตามเวลาการทำงานตามวิธีของคุณ จัดการการออกใบแจ้งหนี้ และดูว่าใครกำลังทำอะไรอยู่แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเสร็จตรงเวลาทุกครั้ง Hubstaff ยังสามารถทำงานอัตโนมัติด้านการจ่ายเงินเดือน การออกใบแจ้งหนี้ และการจัดตารางงาน เพื่อให้คุณใช้เวลาน้อยลงกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และใช้เวลาทำงานในไซต์งานมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- มันสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 30 แอป รวมถึง PayPal, Slack, Asana และ Jira
- คุณสมบัติของระบบกั้นพื้นที่เสมือน (Geofencing) ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเริ่มและหยุดการติดตามเวลาได้ตามตำแหน่งที่ตั้ง
- การชำระเงินอัตโนมัติสามารถส่งไปยังผู้รับเหมาและพนักงานตามเวลาทำงานที่กำหนดและอัตราค่าจ้างที่กำหนดเอง
- ฟีเจอร์ปฏิทินช่วยให้คุณกำหนดกะงานแบบประจำและแบบครั้งเดียวสำหรับโครงการต่าง ๆ ได้ ติดตามคำขอลาหยุด และปรับแต่งนโยบายของบริษัทตามต้องการ
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- บางรีวิวรายงานการติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ถูกต้อง
- ไม่มีแผนฟรีและมีขั้นต่ำสองผู้ใช้สำหรับแผนชำระเงิน
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
9. Jibble – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการเข้าเรียน
Jibble เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกเวลาที่พนักงานของคุณอยู่ในสถานที่หรือทำงานเพื่อการจ่ายเงินเดือนและการเข้างานที่แม่นยำ แผนฟรีอนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงมากมายของโปรแกรม และอินเทอร์เฟซที่เบาและใช้งานง่าย
คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานอัตโนมัติ ตรวจสอบรายงานทั่วทั้งบริษัท และลงเวลาทำงานด้วยการจดจำชีวภาพได้ เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อพนักงานก่อสร้างและพนักงานภาคสนามโดยเฉพาะ Jibble จึงมีฟังก์ชันหลายอย่างที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jibble
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน
- คุณสมบัติการติดตามตำแหน่ง GPS ของพนักงานและการจดจำใบหน้าพร้อมใช้งานในแผนฟรีที่มีผู้ใช้ไม่จำกัด ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง MS Teams และ Slackช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- แอปบันทึกเวลาทำงานช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในสถานที่ทำงานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ Jibble
- บางรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่าพนักงานไม่สามารถบันทึกเวลาเข้าและออกงานได้อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์และระบบล่ม
- พนักงานอาจประสบปัญหาในการเพิ่มโครงการและกิจกรรมของโครงการเนื่องจากขาดเมนูแบบดรอปดาวน์ ตามที่บางรีวิวระบุ
การกำหนดราคาแบบจิปาถะ
- ฟรี
- พรีเมียม: $2. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Jibble
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
10. ClockShark – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตาม GPS ของพนักงาน
ClockShark เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานสำหรับงานก่อสร้างบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้การคำนวณเงินเดือนและการคิดต้นทุนงานเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ ติดตามเวลาการทำงาน ดูว่าใครกำลังทำงาน จัดการงานแยกโครงการ และกำหนดกะการทำงานได้เพียงคลิกเดียว เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ClockShark มีคุณสมบัติการติดตามเวลาด้วย GPS พร้อมเครื่องมือที่ช่วยให้การกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่ายและสะดวก เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานให้สำเร็จอย่างถูกต้องทุกงาน ระบบนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานในภาคก่อสร้างและภาคสนามโดยเฉพาะ ดังนั้นทุกฟีเจอร์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมของคุณโดยเฉพาะ ?️
คุณสมบัติเด่นของ ClockShark
- สมาชิกทีมสามารถส่งชั่วโมงการทำงานจากไซต์งานเพื่อความถูกต้องของต้นทุนแรงงานและแบบฟอร์มเวลาทำงาน
- คุณสามารถตั้งค่าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ไซต์งานเพื่อทำหน้าที่เป็นตู้เวลาโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมหรือหลายอุปกรณ์
- แอปเตือนพนักงานให้บันทึกเวลาเข้าและออกเมื่อพวกเขาเข้าและออกจากสถานที่ทำงานโดยใช้รัศมีพื้นที่ที่กำหนดไว้
- การผสานการทำงานกับ QuickBooks, Sage และเครื่องมือบัญชีอื่น ๆ ทำให้การใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาเป็นเรื่องง่ายสำหรับการประมวลผลเงินเดือนอย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของ ClockShark
- ผู้ใช้กล่าวถึงปัญหาในการปรับอัตราค่าจ้างระหว่างงานในโครงการเดียวกัน
- ฟังก์ชัน GPS สามารถปิดใช้งานได้โดยผู้ใช้ ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการติดตามพนักงานได้อย่างไม่แม่นยำตามการตรวจสอบ
ราคาของ ClockShark
- มาตรฐาน: ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $20/เดือน บวกกับ $8/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $40 ต่อเดือน บวกกับ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ClockShark คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
ปรับปรุงกระบวนการติดตามเวลาการก่อสร้างของคุณให้มีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการก่อสร้างเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่บริหารจัดการพนักงานภาคสนามและผู้รับเหมา แอปเหล่านี้มีคุณสมบัติล้ำสมัย เช่น การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบตำแหน่งด้วย GPS และวิธีการลงเวลาเข้าออกงานที่ง่ายดาย พวกเขาจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ และทำให้โครงการเสร็จตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ ?
พร้อมที่จะยอมรับการจัดการเวลาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ดีขึ้นกับสมาชิกในทีมของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้—ฟรี!