10 ซอฟต์แวร์ HR สำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025

การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในภาคการก่อสร้างอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
นี่คือบทบาทที่มีความกดดันสูงซึ่งเกินกว่าการจัดการเงินเดือนและการติดตามเวลา คุณมีความรับผิดชอบต่อพนักงานจำนวนมาก รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างหลายรายที่ทำงานในสถานที่ต่างๆ ที่ห่างไกล
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน และการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลสำหรับการก่อสร้างช่วยบรรเทาภาระนี้และยกระดับการบริหารจัดการของคุณให้เหนือกว่าการป้อนข้อมูลด้วยมือ เช่น สเปรดชีต
จากประสบการณ์ตรงหลายปีในการบริหารจัดการแรงงาน ผมได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ HR สำหรับงานก่อสร้างที่ทรงพลังและใช้งานง่าย 10 อันดับ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาขนาดเล็กหรือบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ เครื่องมือเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของคุณและช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
เข้าร่วมกับเราในการสำรวจเครื่องมือเหล่านี้ โดยจะนำเสนอคุณสมบัติเด่นและข้อควรพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทั้งหมดได้รับการทดสอบร่วมกับทีม ClickUp
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ HR สำหรับการก่อสร้าง?
เริ่มต้นด้วยการค้นหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติจำเป็นดังต่อไปนี้
- การบริหารจัดการแรงงาน: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถบริหารจัดการแรงงานของคุณได้ดีเพียงใด เช่น การติดตาม, การจัดตาราง, การประมวลผลเงินเดือน, และการบันทึกเวลาเข้าออกงาน
- บริการตนเองสำหรับพนักงาน: ซอฟต์แวร์ต้องให้บริการกระบวนการบริการตนเองแก่พนักงาน เช่น การเข้าถึงบันทึกข้อมูลของตนเอง การจัดการการลา และเอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
- การจัดการข้อมูล: การจัดการข้อมูลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์เกี่ยวกับบันทึกการลาและการจัดการสัญญาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: การจัดการข้อมูล, การติดตามความคืบหน้า, และการประสานงานกับทีมในระหว่างการเดินทางนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง. ด้วยพนักงานของบริษัทก่อสร้างที่อยู่บนไซต์หรือในภาคสนาม, การเข้าถึงผ่านมือถือจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง.
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การนำทางในซอฟต์แวร์ต้องมีความเข้าใจง่ายสำหรับคุณและพนักงานของคุณ พร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่น้อยที่สุด
ซอฟต์แวร์ HR สำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้ในปี 2024
1. คลิกอัพ
เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
คุณกำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการทีมก่อสร้างของคุณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ด้วย ClickUp คุณสามารถเตรียมความพร้อมให้พนักงานของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนพวกเขาผ่านกระบวนการฝึกอบรมที่สามารถติดตามได้ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างตั้งแต่ในสำนักงานไปจนถึงไซต์งาน ใช้มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของคุณทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพในไซต์งาน
จัดการทุกอย่างตั้งแต่ข้อเสนอแนะและการสำรวจจากพนักงานไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ การจัดการตารางเวลา และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน—ทั้งหมดในที่เดียว เครื่องมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับมือกับความท้าทายเฉพาะของโครงการก่อสร้าง
นอกจากนี้ใช้เทมเพลต HR ฟรีของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการจัดการของคุณเป็นระบบมากขึ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมได้มากขึ้น และลดภาระงานเอกสารลง
นี่คือสองในแม่แบบ HR ที่ดีที่สุดของ ClickUp:
ฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทมเพลตฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp การเผยแพร่ข้อมูลระหว่างพนักงานเป็นเรื่องง่าย มีฐานความรู้ส่วนกลางที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตนี้มีเพื่อช่วยให้การจัดการทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น:
- สร้างแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวมศูนย์
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเอกสารทางธุรกิจ
- เพิ่มความถูกต้องและความสม่ำเสมอในการแบ่งปันข้อมูลด้วยฐานความรู้ส่วนกลาง
- ปรับปรุงการติดตามเอกสาร HR ด้วยลำดับความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น การตอบสนอง งานย่อย และลำดับความสำคัญ
เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงาน ClickUp
การจัดการบันทึกพนักงานและการติดตามข้อมูลการทำงานของพวกเขาเป็นงานที่ยุ่งยากเมื่อทำด้วยมือแม่แบบไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpช่วยลดความซับซ้อนด้วยไดเรกทอรีพนักงาน ทำให้คุณทราบได้ว่าพนักงานคนใดทำงานในแผนกใด ใครอยู่ในสำนักงานและใครไม่อยู่ มันช่วยให้การจัดการพนักงานง่ายขึ้นในวิธีต่อไปนี้:
- สร้างศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมดและจัดระเบียบประวัติของพนักงาน
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลติดต่อของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
- จัดการการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- อำนวยความสะดวกในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้การบริหารจัดการบุคลากรง่ายขึ้นด้วยการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารจัดการของพนักงานผ่านมุมมองที่ปรับแต่งได้
- ปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพด้วยสถานะที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติ
- ให้การเข้าถึงการฝึกอบรมได้ง่าย พร้อมภารกิจที่สามารถติดตามได้ และการร่วมมือที่ง่ายดาย
- การเข้าถึงแม่แบบ HR เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขณะนี้ยังไม่มีมุมมองตารางในแอปพลิเคชันมือถือ
- ClickUp มีคุณสมบัติและการผสานการทำงานมากมาย ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรต่างๆ เช่น ClickUp University และศูนย์ช่วยเหลือทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. Bambee
ดีที่สุดในการบริหารงาน HR สำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ
Bambee ช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนเพื่อทำให้ความท้าทายทางธุรกิจการก่อสร้างง่ายขึ้น เช่น อัตราการลาออกที่สูง, อันตรายในที่ทำงาน, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการอพยพที่ซับซ้อน.
ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลนี้ได้ช่วยเหลือธุรกิจอเมริกันกว่า 10,000 แห่ง รวมถึงบริษัทก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดทั้งปี ด้วยนโยบายทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยเครื่องมือรับฟังความคิดเห็นพนักงาน และการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับพนักงาน
ด้วย Bambee คุณสามารถสร้างกระบวนการ HR ที่ปรับแต่งได้เองเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าชดเชยแรงงาน ประกันภัย การเข้าเมือง และอื่นๆ
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลนี้ขยายคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการสร้างนโยบายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทรัพยากรบุคคลที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ คุณสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรบุคคลใด ๆ ที่บริษัทก่อสร้างของคุณเผชิญได้ทางโทรศัพท์, อีเมล, หรือแชท
คุณสมบัติเด่นของ Bambee
- ทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อิงตามกฎระเบียบและทำให้บริษัทก่อสร้างของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ระบุช่องว่างด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างแนวปฏิบัติภายในด้วยการตรวจสอบ
- สร้างโมดูลการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน, จริยธรรมทางธุรกิจ, เป็นต้น, และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของพนักงาน
- เปิดใช้งานบัตรรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
- ปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงานโดยการจัดให้มีพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยหรือแบบไม่ระบุตัวตน
ข้อจำกัดของ Bambee
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเบื้องต้นและเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์
- ไม่มีระบบคะแนนการเข้าร่วมที่เข้มงวดเพื่อติดตามการขาดงานหรือการขาดกะ
ราคา Bambee
- ยังไม่มีพนักงาน: $99/เดือน (ไม่มีค่าติดตั้ง)
- พนักงาน 1-4 คน: $299/เดือน (บวกค่าธรรมเนียมการตั้งค่าครั้งเดียว $500)
- พนักงาน 5-19 คน: $399/เดือน (บวกค่าติดตั้งครั้งเดียว $500)
- พนักงาน 20-49 คน: $499/เดือน (บวกค่าติดตั้งครั้งเดียว $1,500)
- พนักงาน 50-70 คน: $1,299/เดือน (บวกค่าติดตั้งครั้งเดียว $2,000)
- พนักงาน 71 คนขึ้นไป: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Bambee
- G2: 3. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. BambooHR
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
ซอฟต์แวร์นี้อ้างว่าสามารถช่วยทีมทรัพยากรบุคคลในภาคก่อสร้างประหยัดเวลาได้หลายร้อยชั่วโมง และลดต้นทุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลลงได้ถึง 40%ด้วยการเชื่อมช่องว่างระหว่างคุณกับคนงานภาคสนาม
BambooHR ช่วยให้คุณสามารถและพนักงานของคุณติดตามรายงานการบาดเจ็บ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้สเปรดชีตและฐานข้อมูลหลายรายการสำหรับการติดตามเวลาและการจัดการเงินเดือน
ด้วยระบบการจัดการเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ คุณสามารถบอกลาการป้อนข้อมูลและการอนุมัติการชำระเงินด้วยตนเองได้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดตามแรงงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
คุณสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือมากกว่า 125 รายการเพื่อทำให้การจัดการงานก่อสร้างและการดำเนินงานของทีมทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- จัดการพนักงานทั้งหมดในฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบในที่เดียวได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- สร้างรายงานด้วยคุณสมบัติรายงานในตัว 49 รายการ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน
- ปรับปรุงประสบการณ์การเข้าร่วมงานของพนักงานใหม่ด้วยเครื่องมือการปฐมนิเทศที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยได้เร็วขึ้นและดียิ่งขึ้น
- มีส่วนร่วมกับพนักงานและรวบรวมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเป็นบวก ส่งเสริมขวัญกำลังใจและการผลิตภาพในที่ทำงาน
ข้อจำกัดของ BambooHR
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- ซอฟต์แวร์ขาดฐานความรู้กลางเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ใหม่
ราคาของ BambooHR
- ราคาตามความต้องการ
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
4. ไฮบ็อบ
เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมโซลูชัน HR ที่สามารถปรับขนาดได้
HiBob คือโซลูชัน HR ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการค่าตอบแทน การจัดการขั้นตอนการทำงาน และการรับพนักงานใหม่ HiBob มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น
ไม่ว่าพนักงานก่อสร้างของคุณจะคิดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือรายเดือน คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตามงานที่เรียกเก็บเงินได้ของพวกเขาอีกต่อไป
HiBob โดดเด่นเหนือคู่แข่งเพราะเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกคน (ทั้งพนักงานและผู้บริหาร) ไม่ใช่แค่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ HiBob เข้าใจว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ และช่วยให้พวกเขาตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงและการติดตาม KPI
คุณสมบัติเด่นของ HiBob
- ขับเคลื่อนการสื่อสารด้วยฟีเจอร์การมีส่วนร่วม แม้ในขณะที่พนักงานของคุณอยู่นอกสถานที่
- การเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจพลังงานโดยการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของบริษัทก่อสร้าง
- ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของพนักงานและการเสร็จสิ้นโครงการด้วยระบบ HRISของ HiBob
ข้อจำกัดของ HiBob
- ซอฟต์แวร์ขาดมุมมองแบบหน้าจอเดียวที่รวมวันหยุดของบริษัททั้งหมด
- มีตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับข้อเสนอแนะและแบบสำรวจอย่างจำกัด
ราคาของ HiBob
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ HiBob
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
5. Keka
เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ HRนี้สร้างประสบการณ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางด้วยกล่องจดหมายที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานและกระบวนการทำงานทั้งหมดได้จากที่เดียว นั่นหมายความว่าคุณและพนักงานของคุณสามารถติดตามงานการปฐมนิเทศ การอนุมัติการลา ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน และการอนุมัติค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายจากพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั้งบนมือถือและเว็บ
สิ่งที่ดึงดูดฉันมากที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้คือระบบการจัดการประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการเติบโต มันให้มุมมองแบบ 360 องศา ซอฟต์แวร์ OKR การประชุมแบบตัวต่อตัว และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับบุคลากรของคุณและขจัดอุปสรรคทั้งหมด
ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถบริหารจัดการทีมพนักงานชั่วคราวของคุณได้อย่างเต็มที่ และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานถาวร
คุณยังสามารถสร้างรายงานพนักงานแบบทันทีได้ และมอบแพลตฟอร์มให้บริการตนเองแบบ SSO ให้พนักงานเพื่ออัปเดตโปรไฟล์ของพวกเขา, ยื่นคำร้องขอลา, และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Keka
- ทบทวนเป้าหมายและผลการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและตัดสินใจในการบรรจุพนักงานเป็นพนักงานประจำ
- กำหนดช่วงประสิทธิภาพที่แตกต่างกันตามการประเมินพนักงานเพื่อให้พนักงานที่มีทักษะของคุณมีแรงจูงใจและแข่งขันได้
- ตั้งค่าการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติโดยการติดตามเวลาทำงานและปรับส่วนประกอบของเงินเดือนให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Keka
- กิจกรรมและฟังก์ชันบางอย่างต้องใช้เวลาในการโหลด
- เครื่องมือนี้มีฟังก์ชันการทำงานมากมายจนมีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ Keka
- เริ่มต้นที่ $20/เดือน
คะแนนและรีวิว Keka
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
6. Paycor
เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์ HR ที่ปรับแต่งได้
Paycor ช่วยให้คุณสร้างทีมก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เครื่องมือสรรหาบุคลากรชั้นนำ ระบบการจัดการการเรียนรู้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดตามรัฐและเมือง การคำนวณค่าล่วงเวลาแบบผสมผสานอัตโนมัติ การคำนวณค่าความแตกต่างของกะ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถพึ่งพาบริการสรรหาบุคลากรของ Paycor ในการค้นหาและจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้ด้วยคุณสมบัติเช่น การให้คะแนนการสัมภาษณ์
นอกจากนี้ระบบเวลาและการเข้างานของมันยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำได้โดยการใช้ค่าจ้างตามชิ้นงาน การคำนวณค่าล่วงเวลาแบบผสม นาฬิกาบันทึกเวลาขั้นสูง และฟีเจอร์การบันทึกเวลาผ่านมือถือ
Paycor ยังให้บริการการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบอัตราการลาออกและตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ กับเกณฑ์มาตรฐานของตลาดได้
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- การเข้าถึงคำแนะนำเชิงปฏิบัติ เครื่องมือ และการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญของทีม เพื่อปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
- ลดกระบวนการบริหารจัดการด้วยการเข้าถึงการคำนวณแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงเงินเดือนที่ได้รับ และการแจ้งเตือนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี
- สร้างหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่นและนโยบายที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัทก่อสร้างของคุณ
ข้อจำกัดของ Paycor
- ระบบบริการตนเองบางครั้งมีข้อบกพร่องในการยื่นคำร้องลา
ราคาของ Paycor
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Paycor
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
7. FactoHR
เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
FactoHR ทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกสถานที่ ช่วยให้คุณสามารถจัดการการคำนวณภาษีท้องถิ่นและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการต่างๆ เช่น การบันทึกการเข้างานและการจัดการค่าจ้างจากหลายสถานที่ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
คุณยังสามารถจัดการการเข้าร่วมและให้พนักงานขอลาจากทุกที่
FactoHR มุ่งมั่นที่จะทำให้งานทรัพยากรบุคคลไร้กระดาษด้วยการแปลงทุกอย่างเป็นดิจิทัล ตั้งแต่คู่มือพนักงานไปจนถึงเอกสารต่างๆ โมดูลการเดินทางและค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ของ FactoHR ยังช่วยให้พนักงานสามารถยื่นคำขอเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานได้โดยตรงผ่านพอร์ทัล ESS
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้จัดการสามารถตรวจสอบและอนุมัติคำขอค่าใช้จ่ายออนไลน์ได้ ซึ่งช่วยให้การจัดการค่าใช้จ่ายง่ายขึ้น และมอบการควบคุมและความโปร่งใสที่มากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ FactoHR
- กำหนดลำดับชั้นด้วยแผนผังองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานจากคนงานก่อสร้าง
- เปิดใช้งานการจัดการงานพนักงานอย่างไร้รอยต่อในทุกสาขา
- ปรับแต่งองค์ประกอบเงินเดือนเพื่อการจัดการเงินเดือนที่ง่ายดายและการปรับปรุงเงินเดือนที่เรียบง่าย
ข้อจำกัดของ FactoHR
- ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์อาจดูซับซ้อนในตอนแรก โดยมีเส้นทางการเรียนรู้
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ได้รับการออกแบบอย่างดีนัก
ราคาของ FactoHR
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว FactoHR
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (ยังไม่มีการรีวิวเพียงพอ)
8. HRMantra
เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน HR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
HRMantra คือซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง ซึ่งอ้างว่าให้ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) สูงถึง 10 เท่า และประหยัดเวลาได้ 30 นาทีต่อพนักงานต่อวัน แพลตฟอร์มวางแผนทรัพยากรบุคคลนี้มอบนโยบายที่ปรับแต่งได้นับล้านรายการ พร้อมฟีเจอร์ที่ครอบคลุมสำหรับการตั้งค่านโยบายได้ไม่จำกัด ธุรกิจก่อสร้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายหลายประการ และกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งร่วมกับ HRMantra จะช่วยสนับสนุนพวกเขาได้อย่างมาก
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังรองรับหลายภาษา หลายสกุลเงิน และหลายเขตเวลา อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากสมาร์ทโฟนทุกเครื่อง ทำให้พนักงานก่อสร้างจากภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ขณะทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ HRMantra
- เข้าถึงบอทเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมด้วย API ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อทันทีกับระบบของบุคคลที่สามต่างๆ
- สร้างรายงานด้วยระบบการจัดการประสิทธิภาพแบบ 180 หรือ 360 องศาเพื่อดูแลพนักงานก่อสร้าง
- สร้างระบบ LMS ที่ปรับแต่งได้เพื่อฝึกอบรมพนักงานและติดตามความสามารถที่ได้รับก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำงานในสถานที่
- ตั้งค่านโยบายแบบครอบคลุมและปรับแต่งได้ไม่จำกัด
ข้อจำกัดของ HRMantra
- ซอฟต์แวร์นี้อัปเดตข้อมูลและบันทึกการลาช้า และมีความอัตโนมัติในกระบวนการ HR น้อยมาก
ราคาของ HRMantra
- ราคาตามความต้องการ
HRMantra คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. GreytHR
เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
GreytHR เป็นแพลตฟอร์ม HRMS แบบครบวงจรที่ช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นเรื่องง่ายและดียิ่งขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานด้าน HR ทุกด้าน ตั้งแต่การจัดการการเข้างาน การจัดการประสิทธิภาพ ไปจนถึงการจ่ายเงินเดือน
นอกเหนือจากคุณสมบัติปกติ เช่น ฐานข้อมูลบริการแบบรวมศูนย์และพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานแล้ว คุณยังสามารถเข้าถึง Bella ซึ่งเป็นแชทบอทบริการด่วนสำหรับพนักงานที่สามารถหลีกเลี่ยงคำถามที่ซ้ำซากได้
การไหลของข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างโมดูล (เช่น ข้อมูลการลา, ข้อมูลการเข้า-ออก, ระบบเงินเดือน, การขอเบิกค่าใช้จ่าย, เป็นต้น) ทำให้ข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับพนักงานและผู้บริหาร GreytHR สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามได้หลากหลาย รวมถึงระบบบัญชี, ระบบ ERP, บริการตรวจสอบ, เป็นต้น
คุณสมบัติเด่นของ GreytHR
- ลดการเดินทางในตัวเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดด้วยโซลูชันทรัพยากรบุคคลสำหรับการก่อสร้างที่เรียบง่าย
- การเข้าถึงข้อมูลการเข้าร่วมแบบเรียลไทม์ และการจัดการกะและโอทีที่ง่ายขึ้น
- การจ่ายเงินที่แม่นยำและตรงเวลา พร้อมการจัดการและการดำเนินการอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ GreytHR
- อาจไม่มีคุณสมบัติการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น
- ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ทีมก่อสร้างต้องการ
ราคาของ GreytHR
- เริ่มต้นที่ $50/เดือน
คะแนนและรีวิว GreytHR
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
10. ทรีเน็ต เซเนฟิตส์
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์
ใช้แพลตฟอร์ม HR บนคลาวด์ที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการการดำเนินงานด้าน HR ทั้งหมดของคุณอย่างไร้รอยต่อ มันเชื่อมต่อทุกสิ่งภายใต้ร่มของการจัดการ HR ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลเงินเดือนหรือข้อมูลเชิงวิเคราะห์
คุณสมบัติการประมวลผลเงินเดือนที่ครอบคลุมของซอฟต์แวร์นี้ทำให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์ HR สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างอื่นๆ ที่มีอยู่มากมายในตลาด รายงานการจ่ายเงินผู้รับเหมา รายงานสรุปค่าจ้างและภาษี รายงานสรุปการชำระภาษี รายงานภาระภาษี รายงานแบบครบวงจร และแม้แต่การกรอกข้อมูลของรัฐสำหรับพนักงานใหม่โดยอัตโนมัติ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้งานด้านการบริหารง่ายขึ้น ตั้งแต่โปรแกรมสวัสดิการไปจนถึงความคุ้มครองทางการแพทย์สำหรับคนงานก่อสร้างของคุณ ข้อดีเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจลดเวลาในการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการลงได้ถึง 90%
คุณสมบัติเด่นของ TriNet Zenefits
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการก่อสร้างด้วยเทมเพลตการจัดการประสิทธิภาพ
- เลือกจากการกำหนดค่าแพลตฟอร์ม HR ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะด้านการก่อสร้างของคุณ
- ทำให้การประมวลผลเงินเดือนและการจัดการเอกสารง่ายขึ้นเพื่อรับพนักงานใหม่สำหรับโครงการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ TriNet Zenefits
- การนำทางไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ TriNet Zenefits
- สิ่งจำเป็น: $8 ต่อพนักงานต่อเดือน
- การเติบโต: 16 ดอลลาร์ต่อพนักงานต่อเดือน
- เซน: $27 ต่อพนักงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ TriNet Zenefits
- G2: 3. 9/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซอฟต์แวร์ HR สำหรับการก่อสร้างด้วย ClickUp
การจัดการกระบวนการทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับบริษัทก่อสร้าง แต่ไม่ใช่เมื่อคุณมีซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดคอยสนับสนุนคุณ
คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานส่วนใหญ่ของคุณเป็นอัตโนมัติและราบรื่นขึ้นได้ เช่น การติดตามเวลาทำงานของพนักงาน การจัดการเงินเดือน และการทำให้ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบง่ายขึ้น ส่วนที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์นี้คือคุณสามารถปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
เครื่องมือ Human Research ของ ClickUpมอบซอฟต์แวร์ HR แบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรด้วยการจัดการเงินเดือนอัตโนมัติและการติดตามประสิทธิภาพการทำงานคุณสามารถใช้แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของHR จาก ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการง่ายยิ่งขึ้น
ชีวิตประจำวันของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมในการบริหารจัดการพวกเขา
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และต้อนรับการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ง่ายดายและรวดเร็ว