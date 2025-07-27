เทมเพลตตารางสัมภาษณ์ฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อพูดถึงการจัดตารางสัมภาษณ์64% ของผู้สรรหาบุคลากรกล่าวว่า การส่งอีเมลไปมาคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา
เพิ่มปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลเช่น ความพร้อมของผู้สัมภาษณ์ การชนกันของตารางเวลา และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในนาทีสุดท้าย แล้วทุกอย่างจะยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็ว หากไม่มีระบบการนัดสัมภาษณ์ที่ไร้ข้อผิดพลาด คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียผู้สมัครที่มีศักยภาพและทำให้ภาพลักษณ์ของนายจ้างเสียหาย
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมเทมเพลตตารางสัมภาษณ์ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจ้างงานเพียงตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่งพร้อมกัน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น มาทำให้การนัดสัมภาษณ์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณไม่ต้องกังวลกันเถอะ
อะไรคือแบบแผนตารางสัมภาษณ์?
เทมเพลตตารางสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีม HR ผู้จัดการฝ่ายสรรหา และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของกระบวนการสรรหาและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการนัดหมาย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการสัมภาษณ์ ตั้งแต่การสัมภาษณ์เบื้องต้นไปจนถึงการให้ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย
คุณจะได้รับมุมมองแบบรวมศูนย์ของรายละเอียดการสัมภาษณ์ รวมถึงชื่อผู้สมัคร ตำแหน่งที่สมัคร และขั้นตอนการสัมภาษณ์ พร้อมวันที่ เวลา และผู้สัมภาษณ์ที่ได้รับมอบหมาย
สิ่งนี้ช่วยให้คุณอัปเดตสถานะการสัมภาษณ์, รักษาทุกขั้นตอนของการสรรหาให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, ประสานงานกับทีมภายใน,และส่งมอบคำติชมการสัมภาษณ์
โดยสรุปแล้ว แม่แบบกำหนดตารางสัมภาษณ์ช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับว่าใครจะสัมภาษณ์ใคร เมื่อไหร่ และทำไม สิ่งนี้ช่วยให้การสื่อสารราบรื่นขึ้น การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ดีขึ้นอย่างมาก
👀 คุณรู้หรือไม่? 51% ของผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถตัดสินได้ว่าผู้สมัครเหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่ภายในห้านาทีแรกของการสัมภาษณ์
แบบฟอร์มตารางสัมภาษณ์
คุณสามารถรับเทมเพลตการนัดสัมภาษณ์ที่ปรับแต่งได้ฟรีจากClickUp, แอปสำหรับทุกงาน และ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ เทมเพลตเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการของคุณราบรื่น ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน และผู้สมัครของคุณประทับใจ
นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ:
1. แม่แบบตารางการทำงานของพนักงาน ClickUp
การจัดการกะการทำงานของทีม HR, ความพร้อมใช้งาน, และปริมาณงานสามารถเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้สรรหาบุคลากรและทีม HR ได้.แบบแผนตารางการทำงานของพนักงาน ClickUpช่วยคุณโดยการจัดระเบียบการวางแผนกำลังคน, จัดตารางการทำงานของทีมผู้สรรหาบุคลากร, ตรวจสอบปริมาณงาน, และติดตามความคืบหน้าของกระบวนการสัมภาษณ์.
เทมเพลตนี้สามารถ:
- วางแผนตารางการทำงานแบบภาพสำหรับทีม HR ของคุณเพื่อให้พวกเขามีเวลาเพียงพอในการจัดการกระบวนการสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัคร
- ระบุและซิงค์งานสัมภาษณ์ที่สำคัญให้สอดคล้องกับความพร้อมและทักษะการสรรหาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลแต่ละคน
- ติดตามสถานะงานการสรรหาและก้าวหน้าสำหรับตำแหน่งงานที่เฉพาะเจาะจงด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- ติดตามการพึ่งพาของงานในกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมสรรหาของคุณพร้อมที่จะจัดการกับการสัมภาษณ์ทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์
- สร้างกำหนดเส้นตายสำหรับการสื่อสารตารางเวลาให้พนักงานทราบด้วยClickUp Milestones
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดตารางกะของทีมสรรหา การตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และช่วยนักสรรหาวางแผนตามกรอบเวลาการจ้างงานและปริมาณงาน
2. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
40% ของผู้สมัครคาดหวังว่าจะได้รับเชิญสัมภาษณ์ภายในหกวันหลังจากสมัครงาน หากพลาดช่วงเวลานี้ คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถสูง
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณบรรลุกำหนดเวลาโดยอัปเดตคุณเกี่ยวกับไทม์ไลน์การสัมภาษณ์ ความพร้อมของทีม และงานที่รอดำเนินการ มันช่วยให้คุณกำหนดวันที่ให้กับผู้สมัครแต่ละคนได้อย่างแม่นยำ หลีกเลี่ยงการทับซ้อนของตารางเวลาและความล่าช้าที่ยาวนาน
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- วางแผนตารางสัมภาษณ์ในสถานที่และสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- มอบหมายผู้สรรหาที่เหมาะสมให้ทำหน้าที่สัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงานเฉพาะ
- เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจการสรรหาบุคลากร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมให้บริการ
- เปิดบล็อกงานใน 7 มุมมองที่แตกต่างกันพร้อมมุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นและจัดระเบียบตารางงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดตารางสัมภาษณ์, การหลีกเลี่ยงการชนของปฏิทิน, และการรักษาการสรรหาให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและมุ่งเน้นผู้สมัคร
3. แม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
ตารางเวลาที่ชัดเจนเป็นรายชั่วโมงช่วยให้การสัมภาษณ์มีความกระชับและตรงประเด็นช่วยคุณถามคำถามเชิงกลยุทธ์โดยไม่ยืดเยื้อ ทำให้ผู้สมัครยังคงมีส่วนร่วม และคุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการได้
เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนงานการสรรหาแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การสัมภาษณ์ทุกครั้งมีความชัดเจน ประหยัดเวลา และสอดคล้องกับเป้าหมายการจ้างงานของคุณ
มันจะช่วยคุณ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการสัมภาษณ์ด้วยการตั้งเป้าหมายและลำดับความสำคัญที่ชัดเจนบนปฏิทิน ClickUpที่สามารถแชร์ได้
- รักษาความเรียบร้อยของกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยตารางเวลาประจำวันที่ยืดหยุ่นแต่มีโครงสร้างชัดเจน
- ติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายการจ้างงานผ่านมุมมองงาน
- ใช้สถานะที่กำหนดเองสี่แบบ เช่น ยกเลิก, เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, และต้องทำ เพื่อดูว่าสัมภาษณ์ใดที่ยังอยู่ในกระบวนการ, ใดที่ทำเสร็จแล้ว, และใดที่ถูกยกเลิกและกำหนดเวลาใหม่
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดโครงสร้างกระบวนการสรรหาประจำวันให้เป็นระบบ, ติดตามตารางสัมภาษณ์ผู้สมัครได้อย่างตรงเวลา, และรักษาความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหา
🧠 เกร็ดความรู้: เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคำถามที่คาดไม่ถึงGoogle เคยถามผู้สมัครคนหนึ่งว่า"คุณสามารถใส่ลูกบาสเกตบอลในห้องนี้ได้กี่ลูก?" สปอยล์: พวกเขาไม่ได้ต้องการคำตอบเป็นตัวเลข—แต่ต้องการดูกระบวนการแก้ปัญหาของผู้สมัคร
4. แม่แบบการจัดตารางงานแบบบล็อกของ ClickUp
การหาเวลาสัมภาษณ์ที่เหมาะกับทุกคนคือความท้าทายอันดับหนึ่งในการจัดตารางสัมภาษณ์ที่ผู้สรรหาต้องเผชิญ. หากไม่มีการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมของทีม HR ของคุณ คุณอาจส่งคำเชิญสัมภาษณ์ด้วยวันที่ผิดพลาด และต้องดิ้นรนกับงานสรรหาที่ทับซ้อนกัน.
เทมเพลตการจัดตารางงานแบบบล็อกของ ClickUpมอบวิธีการที่รวดเร็วและง่ายดายในการสร้างและปรับตารางงานของทีมสรรหาบุคลากร
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- มองเห็นและจัดลำดับความสำคัญของงานสรรหาด้วยระบบลากและวางที่ง่ายดาย
- จัดระเบียบโครงการเป็นบล็อกในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนทราบเวลาที่จะนัดสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
- จัดการทรัพยากร เช่นเครื่องมือประเมินความสามารถ บุคลากร คู่มือการสรรหา และแนวทางสำหรับทีมสรรหาหลายทีมในที่เดียว
- เลื่อนการสัมภาษณ์ในปฏิทิน ClickUp เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน
🔑 เหมาะสำหรับ: การประสานเวลาสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงานหลายตำแหน่งและทำให้ทุกคนสอดคล้องกันด้วยการอัปเดตปฏิทินแบบเรียลไทม์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ควบคุมตารางเวลาของคุณให้อยู่หมัดด้วยฟีเจอร์ปฏิทินของ ClickUp—ศูนย์กลางครบวงจรสำหรับการจัดการงาน กำหนดเส้นตาย และความพร้อมของทีม ซิงค์กับ Google หรือ Outlook ลากและวางงานข้ามมุมมองต่างๆ และวางแผนสัปดาห์ของคุณด้วยการมองเห็นที่ครอบคลุมทุกโปรเจกต์
5. แม่แบบความพร้อมใช้งานของตารางเวลาส่วนตัวใน ClickUp
ก่อนอื่น คุณต้องทราบตารางเวลาของแต่ละสมาชิกเพื่อกำหนดความพร้อมของทีมการจ้างงานใช้เทมเพลตตารางเวลาส่วนตัวของ ClickUpเพื่อดูว่าพวกเขามีงานใดบ้างในขั้นตอน เมื่อใด และงานเหล่านี้สามารถเลื่อนเพื่อรองรับการสัมภาษณ์เร่งด่วนได้หรือไม่
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- มองเห็นและปรับแต่งตารางเวลาประจำสัปดาห์ของคุณบนปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อวางแผนตารางเวลาของคุณและทำงาน ภารกิจ กิจกรรม และการนัดหมายให้เสร็จตรงเวลา
- ติดตามความพร้อมของผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้สรรหาอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ในภาพรวม เพื่อวางแผนตารางสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบุและแก้ไขความขัดแย้งในการจัดตารางสัมภาษณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ตรวจสอบความพร้อมของสมาชิกในทีมและวางแผนการนัดหมายรายสัปดาห์เพื่อปรับตารางสัมภาษณ์ให้เหมาะสมและป้องกันการชนกันกับงานสรรหาที่กำลังดำเนินอยู่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ClickUp Brainช่วยจัดตารางเวลาสำหรับคุณและผู้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งแบบฟรี จากนั้นให้ระบบสร้างกิจกรรมในปฏิทินและส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้พลาดนัดสำคัญ
6. แม่แบบปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Calendar Plannerเปลี่ยนปฏิทินธรรมดาของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือวางแผนการสัมภาษณ์เชิงกลยุทธ์ คุณสามารถวางแผนงานการสรรหาบุคลากรสำหรับสัปดาห์หรือเดือนล่วงหน้าได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรสามารถส่งคำเชิญสัมภาษณ์และวางแผนตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- รักษาความเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์งานและเป้าหมายของคุณเพื่อค้นหาช่วงเวลาสัมภาษณ์ที่เหมาะสมที่สุด และส่งคำเชิญสัมภาษณ์ไปยังผู้สมัครโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Calendar
- แชร์กำหนดเวลาและวันที่สำคัญอื่น ๆ ในการสรรหาบุคลากรบนปฏิทินเพื่อให้ผู้สมัครและนักสรรหาบุคลากรทราบข้อมูล
- ปรับตารางการสัมภาษณ์แบบกลุ่มโดยไม่ทำให้กำหนดการรับสมัครเสียหาย
- ตรวจสอบกระบวนการจ้างงานโดยรวมและความคืบหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: การตั้งค่ามุมมองที่ชัดเจนและแบ่งปันร่วมกันของตารางสัมภาษณ์และไทม์ไลน์การจ้างงานเพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้ดี
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
7. แม่แบบการประชุม ClickUp
เมื่อคุณมีการสัมภาษณ์หลายครั้งสำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ผู้สรรหาอาจมีความยากลำบากในการจดจำการนัดหมายเหล่านั้น คุณอาจประสบกับการส่งคำเชิญสัมภาษณ์ล่าช้า การพลาดการสัมภาษณ์ และผู้สมัครที่รู้สึกไม่พอใจ
ใช้แม่แบบการประชุม ClickUpเพื่อติดตามการประชุมสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้และให้ทีมสรรหาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แม่แบบนี้ช่วยให้คุณ:
- มอบหมายการประชุมสัมภาษณ์ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ให้กับผู้สรรหาที่เหมาะสม
- กำหนดเวลาและวันที่สำหรับการสัมภาษณ์ตามความสะดวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้ClickUp Task Managementเพื่อกำหนดสีหรือแท็กงานตามตำแหน่งงาน ผู้สัมภาษณ์ หรือขั้นตอนของการสัมภาษณ์ ทำให้ง่ายต่อการแยกแยะระหว่างการนัดสัมภาษณ์ที่แตกต่างกัน
- เพิ่มลิงก์การประชุม, รายการตรวจสอบ, และคำถามสัมภาษณ์เพื่อประเมินบุคลิกภาพและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้ผู้สรรหาและผู้สมัครทราบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ที่กำลังจะมาถึง
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่งและการส่งการแจ้งเตือนในรูปแบบที่เป็นระบบ
ด้วย ClickUp เราลดเวลาที่ใช้ในการจัดส่งงานและดำเนินการจากสองสามวันเหลือเพียงสองสามชั่วโมง ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วว่างานใดที่ยังค้างอยู่สำหรับการเริ่มต้นงานของพวกเขาและพวกเขาต้องทำอะไร—ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการผ่านอีเมล ผู้จัดการสามารถสร้างบอร์ดการเริ่มต้นงานสำหรับพนักงานใหม่แต่ละคนได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วยเทมเพลตที่มีอยู่ เปลี่ยนเกมไปเลย
8. แม่แบบกระบวนการสัมภาษณ์ ClickUp
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงสูงกว่า ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม. เพื่อจัดโครงสร้างการสัมภาษณ์ คุณต้องกำหนดกระบวนการมาตรฐานที่ผู้สรรหาทุกคนต้องปฏิบัติตาม.
เทมเพลตกระบวนการสัมภาษณ์ของClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ากรอบการสัมภาษณ์ที่เป็นมาตรฐานและสามารถทำซ้ำได้ เพื่อให้ผู้สมัครทุกคนได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ออกแบบ ทดสอบ และปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์ของคุณ
- ประเมินผู้สมัครอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นธรรม
- ตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบและสไตล์การสัมภาษณ์ที่เหมาะสมร่วมกับทีมรับสมัครของคุณ
- จัดเตรียมคำถามสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สรรหาสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ลดอคติและรับรองการประเมินผู้สมัครงานอย่างสม่ำเสมอสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถขอให้ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUpช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ในวันนั้นได้อีกด้วย โดยอ้างอิงจากปฏิทินของคุณ มันสามารถส่งการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้ให้คุณได้หากได้รับทริกเกอร์ที่ถูกต้อง
9. เทมเพลตการจัดการสัมภาษณ์และรายงาน ClickUp
ตัวเลือกมากมายจนเลือกไม่ถูกเพราะมีผู้สมัครสัมภาษณ์จำนวนมากใช่ไหม?เทมเพลตการจัดการสัมภาษณ์และรายงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณเลือกคนที่เหมาะสมจากกลุ่มผู้สมัครจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย คุณจะมีภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้สมัครในกระบวนการจ้างงานและผลการปฏิบัติงานของพวกเขาในที่เดียว
คุณสามารถกำหนดรหัสผู้สมัครและใช้เพื่อค้นหาโปรไฟล์เฉพาะได้ คิดว่าเป็นระบบติดตามผู้สมัคร เพียงแต่เรียบง่ายกว่ามาก
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- เก็บรายชื่อผู้สมัครงานทุกคนและสถานะของพวกเขาไว้ในที่ทำงานที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้สมัครคนใดถูกมองข้ามในระหว่างกระบวนการจ้างงาน
- อัปเดตสถานะของผู้สมัครเมื่อพวกเขาผ่านแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและลดความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาดหรือขั้นตอนที่พลาดไป
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่นความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ทักษะการสื่อสาร ประสบการณ์ ไฟล์การสัมภาษณ์ และทักษะทางเทคนิค ลงในบันทึกของผู้สมัครแต่ละคน
- รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะทั้งหมดเป็นรายงานที่ครอบคลุมโดยใช้ClickUp Docs ซึ่งสามารถแชร์กับทีมสรรหาได้อย่างง่ายดายเพื่อการตัดสินใจร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดตั้งระบบที่ง่ายและมีการจัดระเบียบเพื่อติดตามผู้สมัคร, ประเมินผลการปฏิบัติงาน, และคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กร.
ฉันจำได้เมื่อต้นปี 2021 เรากำลังพยายามเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เรามักจะพลาดกำหนดเวลา มีปัญหาเกิดขึ้น คนไม่สื่อสารกัน เราเองก็ไม่รู้ว่าใครควรจะเป็นคนตัดสินใจ เราจ้างคนเก่งๆ มาหลายคน แต่ฉันต้องบอกว่า ClickUp เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ยอดเยี่ยม
10. เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUp
อคติที่ไม่รู้ตัวในการสรรหาบุคลากรอาจส่งผลต่อความยุติธรรมของกระบวนการจ้างงานของคุณ ด้วยระบบให้คะแนนที่สามารถวัดผลได้แม่แบบการสรรหาผู้สมัครของ ClickUpช่วยลดอคติเหล่านี้ คุณสามารถติดตามคะแนนของผู้สมัครแต่ละคน ประเมินความยุติธรรมของการประเมิน และรักษาความโปร่งใสและความสม่ำเสมอในกระบวนการของคุณ
นอกจากนี้ ให้แบ่งปันความคิดเห็นกับผู้สมัครเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการคัดเลือกก็ตาม
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ประเมินผู้สมัครได้อย่างแม่นยำด้วยมาตราส่วนการให้คะแนนที่ปรับแต่งได้
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยรายการตรวจสอบ วันที่ครบกำหนด และการแจ้งเตือนอื่นๆ
- ใช้มุมมองตารางและกระดานติดตามเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณสมบัติและการให้คะแนนของผู้สมัครแบบเคียงข้างกัน
- บันทึกและจัดระเบียบรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับผู้สมัคร
🔑 เหมาะสำหรับ: การลดอคติ เพิ่มความโปร่งใส และรับรองว่าผู้สมัครทุกคนได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรม
👀 คุณรู้หรือไม่? 67% ของเวลาที่นักสรรหาบุคลากรใช้ไปกับการประสานงานตารางสัมภาษณ์
11. แม่แบบการสรรหาและการจ้างงาน ClickUp
เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการสรรหาของคุณเป็นธรรมและวัดผลได้ มันจัดระเบียบงานการสรรหาของคุณ จัดเก็บใบสมัครงาน และเสนอคะแนนเพื่อย้ายผู้สมัครที่เหมาะสมไปยังขั้นตอนต่อไป
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามผู้สมัครตลอดกระบวนการสรรหาด้วยบัตรคะแนนการสัมภาษณ์
- จัดระเบียบแบบฟอร์มใบสมัครงานในแฟ้มสำหรับแต่ละตำแหน่งงานที่เปิดรับ
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อมอบหมายงาน, ส่งการแจ้งเตือน, และอัปเดตสถานะเมื่อผู้สมัครผ่านกระบวนการไป, ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและลดความล่าช้า
- สร้างภาพและจัดการไทม์ไลน์ด้วยมุมมอง Gantt และ Timeline เพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาและข้อขึ้นอยู่กับงานมีความชัดเจน
- ซิงค์กับปฏิทินภายนอก (Google Calendar, Outlook), เว็บไซต์หางาน, และอีเมลเพื่อให้กิจกรรมการสรรหาทั้งหมดเชื่อมต่อและอัปเดตอยู่เสมอ
🔑 เหมาะสำหรับ: การสร้างระบบศูนย์กลางเพื่อจัดการประกาศรับสมัครงาน ประเมินผู้สมัครอย่างเป็นกลาง และปรับปรุงกระบวนการสรรหาตั้งแต่การสมัครจนถึงการรับเข้าทำงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อีเมลนัดสัมภาษณ์ที่ชัดเจนและตรงเวลาช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับของผู้สมัครและสร้างบรรยากาศที่เป็นมืออาชีพสำหรับประสบการณ์การสัมภาษณ์ ระบุประเภทของการสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์หรือวิดีโอ) ตัวเลือกเวลา ลิงก์การประชุม (หากเป็นการประชุมออนไลน์) และรายละเอียดของผู้สัมภาษณ์
เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกลับไปกลับมา คุณสามารถใช้ปฏิทินร่วมกัน เช่น ClickUp Calendar หรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือจองเวลาในปฏิทิน เช่น Calendlyได้เช่นกัน
12. แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงาน ClickUp
ผู้สมัครที่รายงานประสบการณ์การสรรหาที่ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะไม่สมัครงานอีกหรือแนะนำผู้อื่นให้น้อยลงและในช่วงที่มีการจ้างงานที่ยุ่งมาก แม้แต่ทีมสรรหาที่ขยันที่สุดก็อาจพลาดขั้นตอนหรือติดตามความคืบหน้าไม่ทันได้
ทำให้งานของพวกเขาง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตเช็กลิสต์การจ้างงานของ ClickUp มันแสดงขั้นตอนสำคัญทั้งหมดในรูปแบบเช็กลิสต์ที่เรียบง่ายและติดตามได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเข้าไปภายใต้ภารกิจการสรรหาบุคลากรใด ๆ ก็ได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้สื่อสารรายละเอียดให้กับผู้สมัครที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปแล้ว และแจ้งให้ผู้ที่ไม่ได้ผ่านทราบด้วย
- ให้วิธีการที่สม่ำเสมอและเป็นระบบในการตรวจสอบใบสมัคร
- มอบหมายการดำเนินการติดตามผล ติดตามความเชื่อมโยง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นระหว่างการสรรหาบุคลากรจำนวนมาก
- ติดตามเอกสารสำคัญ เช่น หลักฐานคุณวุฒิ, ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) และสัญญาจ้างงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: การสร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้โดยไม่พลาดขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจ้างงานจำนวนมากและรวดเร็ว
13. โครงร่างกำหนดการสัมภาษณ์ แบบฟอร์มฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย Template.Net
แบบร่างกำหนดการสัมภาษณ์สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย Template.Net เป็นเทมเพลตที่เรียบง่ายสำหรับการจัดทำรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบริษัทของคุณ คุณสามารถระบุที่อยู่สำนักงาน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน และกำหนดแบบสอบถามมาตรฐานได้
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- กรุณาให้ที่อยู่สำนักงานและเส้นทางสำหรับการสัมภาษณ์ที่สำนักงาน
- ร่างหัวข้อการสัมภาษณ์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องกัน
- ทำรายการคำถามที่ผู้สรรหาต้องถามในสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
- กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้สมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับการสัมภาษณ์ที่เป็นธรรม
🔑 เหมาะสำหรับ: ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์มีข้อมูลที่ตรงกันและผู้สมัครได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมาตรฐานกระบวนการสัมภาษณ์ในทุกแผนกและตำแหน่งงาน
📮 ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
14. แบบฟอร์มจดหมายยืนยันกำหนดการสัมภาษณ์โดย Template. Net
การจัดทำอีเมลยืนยันการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันเป็นอีกหนึ่งงานซ้ำซากในตารางงานที่ยุ่งอยู่แล้วของทีมทรัพยากรบุคคลของคุณ งานนี้ยิ่งยากขึ้นในช่วงที่มีการจ้างงานจำนวนมาก เทมเพลตจดหมายยืนยันตารางสัมภาษณ์โดย Template. Net ช่วยลดความยุ่งยากนี้ด้วยเทมเพลตอีเมลที่สามารถปรับแต่งได้
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- สร้างคำเชิญสัมภาษณ์ที่น่าสนใจโดยระบุชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และเวลาสัมภาษณ์
- เชิญผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานหลายตำแหน่งได้ตรงเวลาโดยไม่ต้องเขียนอีเมลแยกแต่ละฉบับ
- ปรับแต่งหัวเรื่องและปรับเนื้อหาอีเมลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ส่งคำเชิญสัมภาษณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลพร้อมรายละเอียดสำคัญทั้งหมดในโทนที่เป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักสรรหาบุคลากร
15. แบบฟอร์มตารางสัมภาษณ์รายสัปดาห์ โดย Template. Net
แบบฟอร์มตารางสัมภาษณ์รายสัปดาห์โดย Template. Net เป็นกรอบการทำงานที่เหมาะสำหรับการจัดการตารางสัมภาษณ์ทุกสัปดาห์ คุณสามารถหารือเกี่ยวกับความพร้อมของทีมของคุณ และระบุวันที่และช่วงเวลาสัมภาษณ์ในเอกสารที่แชร์ได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- แจ้งให้ผู้สรรหาทราบว่าจะสัมภาษณ์ใคร เมื่อไหร่ และสำหรับตำแหน่งงานใด เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม
- อนุญาตให้ผู้สรรหาตรวจสอบและขอเวลาสำรองในตารางเวลาหากพวกเขาต้องการเวลาเพิ่มเติม
- เขียนบันทึกเกี่ยวกับความคาดหวังของคุณสำหรับการสัมภาษณ์ในสัปดาห์นี้ หรือวิธีการแนะนำบริษัท เพื่อช่วยให้ทีม HR ดำเนินการสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบและจัดการตารางสัมภาษณ์ประจำสัปดาห์
16. ตัวอย่างอีเมลกำหนดการสัมภาษณ์โดย Workable
เริ่มต้นอย่างถูกต้องด้วยการปรับแต่งคำเชิญสัมภาษณ์ด้วย เทมเพลตอีเมลกำหนดการสัมภาษณ์โดย Workable ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างหัวข้ออีเมล แนะนำตำแหน่งงานของคุณ และจัดรูปแบบอีเมลให้ประทับใจผู้สมัคร
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- แจ้งเวลาสัมภาษณ์ วันสัมภาษณ์ และข้อกำหนดมาตรฐานที่คาดหวังจากผู้สมัคร
- ขอให้พวกเขาตอบกลับพร้อมช่วงเวลาที่พวกเขาสะดวกจากส่วน 'วันที่ต่อไปนี้' ในอีเมล
- ปรับแต่งอีเมลจำนวนมากสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับแต่ละตำแหน่ง
- รายละเอียดขั้นตอนต่อไปสำหรับการสัมภาษณ์ติดตามผลเพื่อชี้แจงความคาดหวังของผู้สมัคร
🔑 เหมาะสำหรับ: ยืนยันการสัมภาษณ์และติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับผู้สมัคร.
17. แบบฟอร์มตารางสัมภาษณ์โดย Pocket HRMS
แบบฟอร์มกำหนดการสัมภาษณ์โดย Pocket HRMS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชิญผู้สมัครเข้าร่วมสัมภาษณ์ที่สำนักงานของคุณ แบบฟอร์มนี้จะแสดงวิธีการให้คำแนะนำเส้นทางมายังสำนักงานของคุณ และเอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาด้วย คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มนี้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่คุณกำลังรับสมัครได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ยืนยันการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่สถานที่จริง
- อนุญาตให้ผู้สมัครเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการสำหรับการสัมภาษณ์
- ระบุระเบียบการแต่งกายและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์งานที่บริษัทของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: การส่งคำเชิญสัมภาษณ์แบบส่วนตัวถึงสถานที่จริงในปริมาณมาก
19. แบบฟอร์มกำหนดการสัมภาษณ์โดย Jotform
คุณเบื่อกับการถามความพร้อมของผู้สมัครแต่ละคนซ้ำๆ หรือไม่? ใช้ เทมเพลตแบบฟอร์มกำหนดการสัมภาษณ์ โดย Jotform เพื่อให้ผู้สมัครเลือกวันที่ เวลา และอื่นๆ ที่ต้องการได้ผ่านแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- รวบรวมข้อมูลผู้สมัครที่สำคัญ
- ให้ผู้สมัครเลือกตารางเวลาสัมภาษณ์จากช่วงเวลาที่คุณว่าง
- เลือกแบบที่คุณต้องการจากสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, สัมภาษณ์ทางวิดีโอ, หรือสัมภาษณ์ที่สำนักงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: การขจัดปัญหาการติดขัดในการจัดตารางเวลาและให้ผู้สมัครมีอำนาจควบคุมกระบวนการสัมภาษณ์มากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ส่งรายการตรวจสอบการสัมภาษณ์ทางวิดีโอล่วงหน้า รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิค ตัวเลือกสำรอง และระเบียบการแต่งกาย นอกจากนี้ ควรยืนยันความเสถียรของอินเทอร์เน็ตและการตั้งค่าพื้นหลังเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน สิ่งนี้จะช่วยให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยให้ผู้สมัครสามารถนำเสนอประสบการณ์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอ่านเคล็ดลับในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ทางไกล
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนตารางสัมภาษณ์ที่ดี?
เทมเพลต HR ฟรีสามารถช่วยประหยัดเวลา งบประมาณ ความเครียด และชื่อเสียงของคุณได้ แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์เหล่านั้น เทมเพลตควรมีคุณสมบัติเฉพาะบางประการ เช่น:
- โครงสร้างและเกณฑ์ที่ชัดเจน: ระบุชื่อบริษัท, ชื่อผู้สมัคร, ตำแหน่ง, ขั้นตอนการสัมภาษณ์, เวลา, และรายละเอียดของผู้สัมภาษณ์ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ รวมถึงช่องให้ผู้สรรหาสามารถกรอกเวลาว่างของตนเพื่อประสานงานการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
- การมองเห็นความขัดแย้ง: เน้นให้เห็นตารางเวลาที่ทับซ้อนและความไม่พร้อมของผู้สัมภาษณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจอง ช่วยระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อป้องกันการเลื่อนนัดบ่อยครั้งและรักษาความเป็นมืออาชีพตั้งแต่เริ่มต้น
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: อนุญาตให้คุณเพิ่มหรือลบฟิลด์ตามกระบวนการสัมภาษณ์และความต้องการเฉพาะของตำแหน่งงาน มอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเทมเพลตสำหรับหลายรอบการจ้างงาน
- การติดตามสถานะ: ติดตามผู้สมัครผ่านแต่ละขั้นตอน—การสัมภาษณ์เบื้องต้น, รอบเทคนิค,และการติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ รวมถึงอีเมลเชิญสัมภาษณ์ที่ปรับแต่งได้พร้อมหัวเรื่องและเทมเพลตที่คุณสามารถตั้งค่าอัตโนมัติในทุกขั้นตอน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้ผู้สรรหา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และผู้สัมภาษณ์สามารถเพิ่มบันทึก แบ่งปันข้อเสนอแนะ และอัปเดตความพร้อมได้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและสร้างประสบการณ์ที่สม่ำเสมอให้กับผู้สมัคร
- การวางแผนติดตามผล: ให้พื้นที่สำหรับบันทึกขั้นตอนถัดไป เช่น การสัมภาษณ์ติดตามผล วันที่ตัดสินใจ และกำหนดส่งข้อเสนอแนะ ช่วยให้ผู้สมัครได้รับข้อมูลและยังคงมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการสัมภาษณ์
- การสนับสนุนหลายบทบาท: จัดการตารางสัมภาษณ์สำหรับหลายบทบาทและแผนกภายในเทมเพลตเดียว ลดความจำเป็นในการใช้ปฏิทินแยกสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน
จัดตารางสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการสรรหาของคุณด้วย ClickUp
เทมเพลตทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การนัดสัมภาษณ์ง่ายขึ้น
แต่ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางสัมภาษณ์ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่ดีที่สุด และรักษาความสม่ำเสมอและศูนย์กลางของกระบวนการสรรหาของคุณไว้ได้ สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ HRและฐานความรู้สำหรับทีมสรรหาทั้งหมดของคุณได้
ใช้เพื่อแจ้งข้อมูลให้ผู้สมัครทราบ, ให้ผู้สรรหาอยู่ในแนวทางเดียวกัน, และให้กระบวนการสรรหาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แห่งได้ ทำให้คุณสามารถซิงค์ระบบเทคโนโลยีการสรรหาที่มีอยู่ของคุณกับ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และจัดระเบียบการสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย!