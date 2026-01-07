เคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางไกลเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปของคุณ

ในบรรดาขั้นตอนทั้งหมดในการได้งานในฝัน การสัมภาษณ์งานอาจเป็นขั้นตอนที่น่ากลัวและสำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสัมภาษณ์ทางไกลได้รับความนิยมมากขึ้น ปัจจุบันประมาณ60%ของบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์ทางไกลมากกว่าการสัมภาษณ์แบบพบหน้ากัน
การสัมภาษณ์เสมือนจริงได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการสัมภาษณ์ให้สั้นลง ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์เสมือนจริงก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยเช่นกัน การสัมภาษณ์เสมือนจริงต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ซึ่งอาจเกิดปัญหาได้ตลอดเวลา การติดต่อสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ทางออนไลน์ยังต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอีกด้วย
ไม่ว่าความท้าทายจะเป็นอย่างไร การสัมภาษณ์ทางไกลจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ โชคดีที่เราได้รวบรวมเคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางไกลที่ชาญฉลาด กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์หรือผู้สรรหาที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานทางไกลของคุณ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
ข้อดีและข้อเสียของการสัมภาษณ์ทางไกล
ก่อนที่เราจะสำรวจเคล็ดลับต่าง ๆ ขอให้เราดูอย่างรวดเร็วถึงข้อดีและข้อเสียของการสัมภาษณ์เสมือนจริง
ประโยชน์
นี่คือประโยชน์ของการสัมภาษณ์งานเสมือนจริง:
ยืดหยุ่น
การสัมภาษณ์ทางไกลให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดตารางเวลา คุณสามารถหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและกำหนดเวลาสัมภาษณ์ได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่ต้องประสานงานการเดินทาง
ลดความเครียด
การสัมภาษณ์ในบ้านของคุณหรือสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยอื่น ๆ ช่วยลดความเครียดและความตื่นเต้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำผลงานได้ดีขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์
การประหยัดค่าใช้จ่าย
การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย—ทั้งสำหรับผู้สมัครและฝ่ายสรรหา ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในทางกลับกัน ฝ่ายสรรหาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางให้ผู้สมัคร ไม่ต้องจัดหาที่พักสำหรับผู้สมัครจากต่างจังหวัด ลดความล่าช้าและการยกเลิกนัดหมาย รวมถึงลดระยะเวลาในการจ้างงาน
ความสะดวก
คุณสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้จากบ้านของคุณหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและเชื่อถือได้ ทำให้สะดวกมาก
โบนัส:ประโยชน์ของทีมเสมือนจริง!
ข้อเสีย
การสัมภาษณ์ทางไกลอาจมีข้อเสียบางประการและสร้างความท้าทายให้กับทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์
ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ปัญหาการเชื่อมต่อ, ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์, หรือการทำงานผิดปกติของฮาร์ดแวร์ เป็นเรื่องปกติเมื่อใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ระหว่างการสัมภาษณ์สามารถทำให้การไหลลื่นของคุณถูกขัดจังหวะ และส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพของคุณ
สิ่งรบกวน
บ้านมักเป็นสถานที่ที่วุ่นวายและมีสิ่งรบกวนมากมาย ปัจจัยต่างๆ เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมห้องที่ทำงานที่บ้าน เพื่อนฝูงและญาติที่มาเยี่ยม และเด็กหรือสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแล อาจส่งผลต่อสมาธิของคุณระหว่างการสัมภาษณ์
สัญญาณที่ไม่ใช้คำพูดอย่างจำกัด
การสัมภาษณ์เสมือนจริงทำให้ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์มีความท้าทายในการประเมินปฏิกิริยาและสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดของกันและกัน ดังนั้นพวกเขาอาจประสบปัญหาในการปรับการตอบสนองและการประเมินสถานการณ์
การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ทางไกล
ต้องการสัมภาษณ์ให้ประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจที่ยาวนานให้กับผู้สัมภาษณ์หรือไม่? เราช่วยคุณได้!
นี่คือเคล็ดลับการสัมภาษณ์เสมือนจริงที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวและได้งานในฝันของคุณ
ศึกษาข้อมูลบริษัท
ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการค้นคว้าเกี่ยวกับบริษัทและวัฒนธรรมของมัน อย่าหยุดเพียงการเรียนรู้ว่าบริษัททำอะไรและทำอย่างไร แต่ให้เข้าใจว่าทำไมบริษัทถึงทำสิ่งที่มันทำ วิสัยทัศน์ของพวกเขาคืออะไร พวกเขาต้องการจะบรรลุอะไร
นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน, คุณค่าของแบรนด์, ผู้ก่อตั้ง, วัฒนธรรมองค์กร, รอบการระดมทุน, นักลงทุน, คู่แข่ง, และโครงสร้างองค์กร.
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณนำเสนอตัวเองในฐานะผู้สมัครที่มีความสนใจอย่างแท้จริง คุณสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและตอบด้วยวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น ผู้สัมภาษณ์ก็มีแนวโน้มที่จะคิดว่าคุณเป็นผู้สมัครที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นปริมาณการวิจัยที่คุณได้ทำไว้
สำหรับข้อมูลนี้ กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์เช่น Glassdoor และ Crunchbase คุณยังสามารถติดต่อพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานของบริษัทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาได้
เลือกจุดที่ดีที่สุด
เมื่อพูดถึงความประทับใจแรกพบ พื้นหลังเสมือนจริงของคุณมีความสำคัญเกือบเท่ากับรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ ดังนั้น ควรจัดระเบียบพื้นที่ที่คุณวางแผนจะใช้ระหว่างการสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย เลือกจุดที่เรียบง่ายและมีสิ่งรบกวนน้อยที่สุด เช่น หน้าผนังว่างเปล่า
แนวคิดคือการรักษาความสนใจของผู้สัมภาษณ์ให้อยู่ที่ตัวคุณ ไม่ใช่พื้นหลังของคุณ หากคุณไม่สามารถหาพื้นหลังที่ไม่มีสิ่งรบกวนได้ คุณสามารถใช้พื้นหลังเสมือนที่เรียบง่ายและสะอาดได้
สิ่งถัดไปที่ควรตรวจสอบคือแสงสว่าง อย่าใช้บริเวณที่มีแสงสว่างจากด้านหลังหรือแสงสว่างอยู่ด้านหลัง เพราะจะทำให้ใบหน้าของคุณเป็นเงา คุณไม่ต้องการให้ผู้สัมภาษณ์เสียเวลาไปกับการพยายามดูว่าคุณหน้าตาเป็นอย่างไร แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้แหล่งกำเนิดแสงสว่างจากด้านหน้าเพื่อให้เห็นชัดเจน หากคุณมีโคมไฟบนโต๊ะ ให้วางไว้ด้านหน้า
เมื่อพื้นหลังของคุณพร้อมแล้ว ให้ใช้กล้องเพื่อตรวจสอบลักษณะของมัน
แต่งตัวให้ดูดีเพื่อสร้างความประทับใจ
ผู้สัมภาษณ์คาดหวังให้คุณดูเรียบร้อยและมืออาชีพ ดังนั้นคุณต้องแต่งตัวให้ดี แม้ว่าการคิดที่จะสัมภาษณ์ในชุดนอนและเสื้อเชิ้ตทางการอาจฟังดูน่าดึงดูด แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คุณไม่รู้ว่าจะต้องลุกขึ้นเมื่อไหร่ หรือหากมีเสียงกริ่งประตูดังขึ้นและคุณต้องไปเปิดประตู ชุดนอนของคุณอาจไม่สร้างความประทับใจที่ดีที่สุด
ดังนั้น ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นทางการ แม้ว่าจะรู้สึกตลกเมื่อต้องสวมใส่ในบ้านก็ตาม อีกประโยชน์หนึ่งของการแต่งกายอย่างเป็นทางการคือช่วยให้คุณอยู่ในสภาพจิตใจที่เหมาะสม
คุณสามารถสวมเสื้อเชิ้ตแบบติดกระดุมหรือเสื้อที่มีลวดลายน่าสนใจ (แต่ไม่มากเกินไป) ก็ได้ เสื้อสเวตเตอร์แบบเรียบๆ ก็ใช้ได้เช่นกัน หากคุณกำลังสัมภาษณ์งานด้านการเงินหรือกฎหมายทางไกล คุณอาจต้องการสวมชุดสูท
เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้ตรวจสอบว่าชุดที่สวมใส่ดูดีหรือไม่โดยใช้กล้องของคุณ แนวคิดโดยรวมคือให้ดูดี มีระเบียบ และดูเป็นมืออาชีพ
ทดสอบการตั้งค่าเทคโนโลยีของคุณล่วงหน้า
เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ คุณจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ซึ่งหมายความว่าคุณต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่ ดังนั้นควรทดสอบอุปกรณ์ของคุณล่วงหน้า หากคุณใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลที่ไม่เคยใช้มาก่อนควรทดลองใช้งานก่อนเพื่อทำความเข้าใจฟีเจอร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการปิดเสียง เปิดเสียง การแชร์หน้าจอ การเปิดเสียงและวิดีโอ ฯลฯ
พิจารณาให้เพื่อนเข้าร่วมการประชุมเพื่อทดสอบแพลตฟอร์มวิดีโอ คุณสามารถดูวิดีโอออนไลน์และบล็อกได้หากไม่สามารถทดสอบเครื่องมือได้
อีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำคือทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต เพียงแค่พิมพ์ 'ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต' ออนไลน์และตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตของคุณเร็วหรือไม่ อย่าลืมตรวจสอบทั้งความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลด คุณยังสามารถมีอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตสำรองไว้ในกรณีที่มีปัญหากับการเชื่อมต่อปัจจุบันของคุณ
แม้ว่าการเตรียมตัวทั้งหมดนี้อาจไม่สามารถป้องกันปัญหาทางเทคนิคไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่มันจะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างใจเย็น
เข้าใจมารยาทในโลกเสมือน
มารยาทในการประชุมเสมือนจริงช่วยกำหนดบรรยากาศของการสัมภาษณ์และแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของคุณ นี่คือทักษะการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอที่คุณต้องรู้:
- หลีกเลี่ยงการใช้สีที่เข้มและลวดลายที่ซับซ้อนในพื้นหลังและเสื้อผ้า ให้คงไว้ซึ่งความเรียบง่ายแทน
- โปรดระวังระยะห่างระหว่างคุณกับหน้าจอ ตรวจสอบสิ่งนี้เมื่อคุณกำลังทดสอบพื้นหลังและรูปลักษณ์ของคุณ
- มองที่เว็บแคมขณะพูด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสบตา กับผู้สัมภาษณ์และดูมีสมาธิ เพิ่มโน้ตติดหรือตาปลอมใกล้เว็บแคมเพื่อเตือนให้คุณมองที่นั่น
- พยักหน้าเพื่อแสดงว่าคุณเข้าใจสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์กำลังพูด
- หากคุณกำลังใช้เว็บแคมภายนอก ให้ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งเพื่อหาตำแหน่งที่ดีที่สุด
- นั่งตัวตรงโดยไม่โน้มตัวไปข้างหน้าหรือเอนหลังในเก้าอี้ รักษาท่าทางให้เปิดโล่งและวางมือให้ผ่อนคลาย
- แม้ว่าคุณจะรู้สึกประหม่า พยายามอย่ากระสับกระส่าย
จดบันทึก
หนึ่งในประโยชน์ของการสัมภาษณ์ทางวิดีโอคือคุณสามารถเก็บบันทึกและจดบันทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าอย่างครบถ้วน
คำตอบที่เตรียมไว้อย่างครบถ้วนอาจดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี แต่สามารถทำให้คุณดูเหมือนกำลังอ่านแทนที่จะสนทนา นอกจากนี้ยังอาจทำให้การไหลลื่นตามธรรมชาติของคุณขาดตอนขณะสนทนา
ดังนั้น หากคุณกำลังจดบันทึกอยู่ ให้ฝึกใช้บันทึกเหล่านั้นก่อนการสัมภาษณ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้บันทึกได้โดยไม่ทำให้การสนทนาสะดุด ควรทำให้บันทึกสั้น—โดยอุดมคติแล้วไม่ควรเกินหนึ่งหน้า—และอ้างอิงถึงบันทึกให้น้อยที่สุด
จดบันทึกความสำเร็จในงานที่ผ่านมาของคุณไว้ใน ClickUp Notepad เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หากผู้สรรหาต้องการให้คุณแบ่งปันผลงานที่มีผลกระทบมากที่สุด คุณก็จะมีรายการโครงการหรือภารกิจที่เตรียมไว้พร้อมแล้ว
อีกวิธีหนึ่งในการใช้บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์คือการจดบันทึกคำถามที่อาจถามในภายหลัง นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่าคุณมีส่วนร่วมและใส่ใจกับคำพูดของผู้สัมภาษณ์
ถามคำถามที่ถูกต้อง
แม้ว่าคุณจะทำการค้นคว้ามาแล้ว คุณก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทและวัฒนธรรมของมันอยู่ดี นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นพิเศษในกรณีของการสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่คุณไม่สามารถเห็นสำนักงานของบริษัท, สิ่งอำนวยความสะดวก, ทีมงาน, เป็นต้น ได้ด้วยตาตัวเอง
ดังนั้น อย่าหยุดตัวเองจากการถามคำถามที่ถูกต้อง
ถามคำถามที่คุณอยากรู้อยากเห็นในขณะที่ต้องระวังไม่ให้ถามคำถามที่อาจก่อให้เกิดการโต้เถียงได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัท, วัฒนธรรมในสำนักงาน, ทีมที่คุณจะได้ทำงานด้วย, โอกาสในการฝึกอบรมและการก้าวหน้า, เป็นต้น แต่ควรหลีกเลี่ยงการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องเช่นการเลิกจ้าง, การแยกทาง, เป็นต้น
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะถามอะไร ให้ใช้ผู้ช่วยแชท AI เพื่อสร้างคำถามที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสามารถถามระหว่างการสัมภาษณ์ได้ เก็บคำถามเหล่านี้ไว้ใกล้มือและเขียนเรียงตามลำดับความสำคัญโดยใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายแต่สะดวก เช่น ClickUp Notes
ซ้อม
เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกประหม่าในระหว่างการสัมภาษณ์ แต่มีวิธีที่จะลดความประหม่าและไม่ให้มันปรากฎในภาษากายหรือใบหน้าของคุณ ลองซ้อมสักสองสามครั้งก่อนการสัมภาษณ์
นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ:
- ตรวจสอบอัตราการพูดของคุณ คุณไม่ควรพูดช้าหรือเร็วเกินไปขณะพูด เพราะทั้งสองอย่างอาจทำให้คุณดูประหม่าได้ คุณสามารถตรวจสอบสิ่งนี้ได้โดยบันทึกเสียงตัวเองและฟังเสียงที่บันทึกไว้
- ใช้ท่าทางมือขณะพูด และรักษาท่าทางที่เปิดกว้าง การไขว้แขนเป็นสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดระหว่างการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์แบบพบหน้าหรือแบบออนไลน์
- ให้แน่ใจว่าศีรษะและส่วนบนของไหล่อยู่ในกรอบภาพตลอดการสัมภาษณ์
- พยายามอย่ามองตัวเองขณะพูด
เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งรบกวน
เพื่อลดสิ่งรบกวนจากสิ่งแวดล้อมของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณอยู่คนเดียวในห้องที่ปิดประตูในระหว่างการสัมภาษณ์ ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่อยู่รอบตัวเรา การปฏิบัติที่ดีคือ:
- ปิดการแจ้งเตือน
- ปิดโทรศัพท์มือถือของคุณ (หรือเปิดโหมดเงียบ)
- กรุณาอย่ารบกวน
- ปิดสื่อสังคมออนไลน์และแท็บเบราว์เซอร์เพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม มีโอกาสเสมอที่จะถูกขัดจังหวะระหว่างการสัมภาษณ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจอยู่บ้านคนเดียวเมื่อมีเสียงกริ่งประตูดัง การเตรียมตัวว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรในกรณีเช่นนี้จะช่วยลดโอกาสที่คุณจะรู้สึกสับสน
แนวคิดคือการมีความเป็นมืออาชีพให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้น หากคุณมีสัตว์เลี้ยงที่อาจส่งเสียงหรือกระโดดไปมาในฉากหลัง คุณสามารถกล่าวถึงมันในตอนต้นเพื่อเตรียมผู้สัมภาษณ์
หากมีใครกดกริ่งหน้าประตูบ้านของคุณ ให้รับทราบการรบกวนนั้น ขอโทษ และรักษาความสงบไว้ ผู้สัมภาษณ์ทราบดีว่าคุณอยู่ที่บ้าน และการถูกรบกวนอย่างกะทันหัน แม้จะไม่น่าพึงพอใจ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นกัน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การสัมภาษณ์ไม่ใช่เพียงแค่การถามตอบไปมาเท่านั้น แต่เป็นการสนทนาแบบสองทาง คุณมีเวลาสัมภาษณ์เพียงสั้น ๆ ในการตอบคำถามของผู้สัมภาษณ์ แสดงบุคลิกภาพของคุณ และสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา
ตอบคำถามของพวกเขา แสดงความคิดเห็นต่อคำตอบของพวกเขา และเพิ่มคำถามของคุณในเวลาที่เหมาะสม ปล่อยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด
ทำการค้นคว้าล่วงหน้าและตรวจสอบว่าคุณมีความสนใจร่วมกันกับผู้สัมภาษณ์หรือไม่ ตรวจสอบโปรไฟล์ LinkedIn หรือโปรไฟล์บริษัทของพวกเขา หรือค้นหาข้อมูลใน Google
ท้ายที่สุด จงเปิดใจ เป็นมิตร จริงใจ และมุ่งหวังการสนทนาที่จริงใจ
การสัมภาษณ์ทางไกล
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อให้การสัมภาษณ์ประสบความสำเร็จ:
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสัมภาษณ์ทางไกลอย่างไม่ต้องสงสัย การใช้เครื่องมือสรรหาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างในกระบวนการสรรหาของคุณได้
นอกเหนือจากการใช้แพลตฟอร์มวิดีโอเช่น Zoom และ Skype แล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อทำให้การวางแผน การจัดตาราง และการดำเนินการของคุณราบรื่นและเป็นระเบียบมากขึ้น
ClickUp เป็นเครื่องมือสำหรับงานทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากรและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้กระบวนการจ้างงานของคุณมีประสิทธิภาพ ผลิตผลสูง และสนุกสนานยิ่งขึ้น
ด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการของ ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์ทางไกลได้อย่างราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อ Zoom, Slack, Google Sheets, Skype และอื่น ๆ ได้
โบนัส:15 ซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุด!
ตั้งแต่การบันทึกการสัมภาษณ์ไปจนถึงการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและการปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพClickUp สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
มาสำรวจกันเถอะ
คลิกอัพคลิป
บันทึกการสัมภาษณ์ของคุณ, แชร์กับใครก็ได้, และส่งข้อความสั้น ๆ พร้อมกับการบันทึกเสียงผ่าน ClickUp Clip. ClickUp ยังให้คุณสร้างงานจากบันทึกเสียงและมอบหมายให้สมาชิกทีมได้เพื่อให้คุณสามารถได้รับความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว.
คลิกอัพ เบรน
ใช้ClickUp Brainเพื่อค้นหาคำที่เหมาะสมในการอธิบายตำแหน่งงาน สร้างคำถามที่อาจถามผู้สมัคร และแม้แต่สรุปการสัมภาษณ์
โบนัส:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรรหาบุคลากร!
ClickUp Notepad
การจดบันทึกมีความสำคัญอย่างยิ่งระหว่างการสัมภาษณ์ มันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครและเป็นพื้นฐานสำหรับการให้คะแนนพวกเขา ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มการจัดรูปแบบ แปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และเข้าถึงได้จากทุกที่
แบบฟอร์มสัมภาษณ์
ClickUp มีเทมเพลตการสัมภาษณ์มากมายเพื่อมาตรฐานกระบวนการสัมภาษณ์ของคุณและทำให้แน่ใจว่าผู้สมัครทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน คุณสามารถใช้เทมเพลตกระบวนการสัมภาษณ์ของ ClickUpเพื่อถามคำถามที่ถูกต้องในลำดับที่ถูกต้อง จัดโครงสร้างกระบวนการของคุณ ประเมินผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีม
แชร์รายละเอียดการสัมภาษณ์
การแบ่งปันรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดกับผู้สมัครถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำการสัมภาษณ์ทางไกล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครทุกคนได้รับข้อมูลเดียวกัน นี่คือรายการรายละเอียดที่คุณควรแบ่งปัน:
- เวลาและระยะเวลาของการสัมภาษณ์
- ชื่อและรายละเอียดของผู้สัมภาษณ์ พร้อมลิงก์ไปยังโปรไฟล์ของพวกเขา
- แพลตฟอร์มที่คุณจะใช้ รวมถึงคู่มือการใช้งาน
- เอกสารเพิ่มเติมที่ผู้สมัครต้องเตรียม
- แชร์หมายเลขสำรองเพื่อให้ผู้สมัครสามารถติดต่อคุณได้ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคโนโลยี
คุณสามารถระบุเกี่ยวกับชุดแต่งกายและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เสียงและวิดีโอได้เช่นกัน
เพื่อให้โดดเด่นและแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจ ควรรวมเคล็ดลับการสัมภาษณ์เสมือนจริง เช่น การแก้ไขปัญหาหรือการเปลี่ยนฉากหลัง อย่าลืมว่าการสัมภาษณ์เป็นกระบวนการสองทาง ดังนั้น ในขณะที่คุณกำลังประเมินผู้สมัคร ผู้สมัครก็กำลังประเมินคุณเช่นกัน
ลดสิ่งรบกวนและการขัดจังหวะ
การลดสิ่งรบกวนและดำเนินการสัมภาษณ์อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะในสำนักงานหรือที่บ้าน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดการขัดจังหวะ:
- ล็อกประตูและแจ้งให้ผู้อื่น (ครอบครัว, เพื่อน, หรือเพื่อนร่วมงาน) ไม่รบกวนคุณ
- หาสถานที่เงียบและสะอาด. หากคุณใช้ฉากหลังที่วุ่นวาย ผู้สมัครอาจเสียสมาธิได้ง่าย.
- ใช้โหมดห้ามรบกวนบนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ หรือปิดการแจ้งเตือน
- แต่งกายอย่างมืออาชีพ แม้ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้าน
- นำสิ่งของที่รบกวนสมาธิออกจากโต๊ะของคุณ
- ให้แสงสว่างอยู่ด้านหน้าคุณเพื่อให้ผู้สมัครสามารถมองเห็นคุณได้อย่างชัดเจน
ให้คุณค่าต่อความประพฤติทางวิชาชีพ
การแสดงให้ผู้สมัครเห็นว่าการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอมีความเป็นมืออาชีพไม่แพ้การสัมภาษณ์แบบพบหน้ากันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและทันเวลาตลอดกระบวนการสรรหา กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนกับผู้สมัครเกี่ยวกับตารางเวลา รูปแบบ และรายละเอียดการสัมภาษณ์
นอกเหนือจากการลดสิ่งรบกวนแล้ว ให้เคารพเวลาและความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกในนาทีสุดท้าย หากมีการบันทึกการสัมภาษณ์ แจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า
สุดท้ายนี้ โปรดเข้าหาทุกการปฏิสัมพันธ์ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความเคารพ และความซื่อสัตย์สุจริต จงสุภาพและเป็นมืออาชีพขณะให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่ผู้สมัคร
ใช้ประโยชน์จากการเล่าเรื่อง
การสัมภาษณ์ทางไกลทำให้ผู้สมัครงานเข้าใจวัฒนธรรมของบริษัทคุณและพบปะกับทีมได้ยาก นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องแนะนำบริษัทให้พวกเขาทราบ เริ่มต้นด้วยการแนะนำบริษัทของคุณอย่างคร่าว ๆ รวมถึงคุณค่าของบริษัท วัฒนธรรม และประวัติความเป็นมา คุณสามารถใช้รูปแบบการเล่าเรื่องเพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและคุณค่าของคุณได้
ระหว่างการสัมภาษณ์ คุณสามารถใช้การเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับผู้สมัครได้เช่นกัน เชิญชวนให้พวกเขาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ ความท้าทาย และความสำเร็จของพวกเขา กระตุ้นให้พวกเขาให้ตัวอย่างเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา และความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้และกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง เพื่อกระตุ้นให้ผู้สมัครมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น สร้างภาพประสบการณ์ของพวกเขา หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขา
เตรียมตัวสำหรับปัญหาทางเทคนิค
ทดสอบการตั้งค่าเทคโนโลยีของคุณก่อนการสัมภาษณ์เพื่อลดปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น หากคุณใช้ซอฟต์แวร์นี้เป็นครั้งแรก ควรทดลองใช้งานก่อนและทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่าง ๆ
หากคุณกำลังทำงานจากที่บ้าน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณมีความเสถียรและความแรงของสัญญาณเพียงพอ คุณสามารถใช้การทดสอบความเร็วออนไลน์เพื่อตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณได้
สุดท้าย เตรียมแผนสำรองไว้ให้พร้อม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของผู้สมัครในกรณีที่มีการขัดจังหวะ คุณสามารถติดต่อกับพวกเขาได้ทันทีผ่านการสนทนาทางวิดีโอหรือเลื่อนการนัดหมายใหม่โดยเร็วที่สุด
ขับเคลื่อนความสำเร็จในการสรรหาบุคลากรด้วย ClickUp
การสัมภาษณ์เสมือนจริงจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการสรรหาบุคลากร โดยมอบทั้งโอกาสและความท้าทายให้กับทั้งผู้สรรหาและผู้สมัครงาน ด้วยเคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางไกลในบทความนี้ คุณสามารถปรับใช้แนวทางเชิงรุกและทำให้การสัมภาษณ์ทุกครั้งของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
การใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp สำหรับความต้องการด้านการสรรหาทั้งหมดของคุณ สามารถช่วยให้คุณจัดการกับความซับซ้อนของการสัมภาษณ์ทางไกลได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ทำไมไม่ลองใช้ด้วยตัวเองล่ะ?ลงทะเบียนฟรีและทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ได้วันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
คุณจะประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์ทางไกลได้อย่างไร?
การเตรียมตัวอย่างละเอียด, ทดสอบเทคโนโลยีของคุณล่วงหน้า, แต่งกายอย่างมืออาชีพ, สร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและปราศจากสิ่งรบกวน, รักษาการติดต่อทางสายตา, และฝึกฟังอย่างตั้งใจสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์ทางวิดีโอได้
คุณทำการสัมภาษณ์ทางไกลอย่างไร?
นี่คือคำแนะนำสำหรับการสัมภาษณ์ทางไกล:
- กำหนดเวลาสัมภาษณ์ล่วงหน้า
- เลือกแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่เชื่อถือได้
- ส่งคำแนะนำที่ชัดเจนไปยังผู้สมัคร
- ทดสอบเทคโนโลยีล่วงหน้า
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สมัคร
- ใช้แนวทางที่มีโครงสร้างในการประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงาน