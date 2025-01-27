10 เครื่องมือประเมินศักยภาพบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับนักสรรหาบุคลากร

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ทีม HR สามารถใช้ AI และคุณสมบัติขั้นสูงในการประเมินและคัดเลือกผู้สมัครในกระบวนการสรรหาได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจยังคงเลือกผู้สมัครที่ไม่เหมาะสมอยู่ดี
เราอาจทำอะไรผิดพลาดอยู่หรือไม่? ในฐานะผู้จัดการการจ้างงาน ฉันได้ค้นพบว่าแม้จะมีการสัมภาษณ์หลายรอบ แต่เราก็เลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เพียงไม่กี่ข้อ—ความสามารถในการทำข้อสอบได้ดีและสร้างความประทับใจที่แข็งแกร่ง เราจำเป็นต้องประเมินทักษะที่ลึกซึ้งกว่า เช่น ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การทำงานเป็นทีม ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ
ทีมของเราได้ทดสอบเครื่องมือประเมินความสามารถและเครื่องมือบริหารจัดการประสิทธิภาพหลายตัวเพื่อช่วยให้เราติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ เราต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแทนที่จะเป็นอคติของมนุษย์
มาเปิดเผยรายละเอียดที่ละเอียดยิ่งขึ้นของเครื่องมือเหล่านี้ และเข้าใจว่าคุณเองก็สามารถเลือกเครื่องมือประเมินความสามารถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณได้เช่นกัน
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือประเมินความสามารถ?
ทำไมเราถึงเลือกเครื่องมือประเมินความสามารถเหล่านี้เมื่อมีตัวเลือกมากมายในตลาด? เหตุผลนั้นค่อนข้างง่าย
ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเรา ฉันได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคัดกรองประวัติย่อและสัมภาษณ์ผู้สมัคร แม้ว่าวิธีการแบบดั้งเดิมเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญ แต่บ่อยครั้งที่ไม่สามารถเปิดเผยศักยภาพที่แท้จริงของผู้สมัครได้ เครื่องมือประเมินความสามารถสามารถช่วยคุณวัดทักษะของผู้สมัครได้ดีขึ้น รวมถึงความสามารถทางปัญญา ทักษะการแก้ปัญหา ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ทักษะการสื่อสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย
เพื่อช่วยในกระบวนการประเมินที่ซับซ้อนนี้ เครื่องมือประเมินความสามารถระดับสูงควรมีคุณสมบัติเช่น:
- โมดูลการประเมินขั้นสูง: เลือกตัวเลือกที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะของคุณซอฟต์แวร์ HRส่วนใหญ่จะช่วยคุณในกระบวนการประเมินความสามารถพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทดสอบการประเมินการเขียนโค้ดด้วยการจำลองสถานการณ์การทำงานจริง ให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณสามารถรองรับสิ่งนี้ได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกตัวเลือกที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อให้ทีม HR ของคุณทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก จากประสบการณ์ของฉัน สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากให้กับทั้งผู้สมัครและนักสรรหาบุคลากร
- ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่สามารถให้รายงานที่ละเอียดหรือระบบให้คะแนนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในการจ้างงานอย่างมีข้อมูล
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่คุณเลือกใช้ได้ เพื่อที่คุณไม่ต้องทำการซิงค์ข้อมูลด้วยตนเอง เครื่องมือประเมินความสามารถออนไลน์ไม่ควรเป็นเพียงซอฟต์แวร์ที่ทำงานแยกตัวอยู่ในระบบเทคโนโลยีของคุณ
10 เครื่องมือประเมินศักยภาพบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้ว เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือประเมินความสามารถที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันไว้ให้คุณแล้ว ขณะที่บางเครื่องมือเป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ครบครันบางเครื่องมือก็มุ่งเน้นไปที่การเป็นเครื่องมือประเมินที่มีความเฉพาะทาง เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การประเมินพฤติกรรม หรือการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ มาสำรวจเครื่องมือทั้งสิบนี้ไปพร้อม ๆ กัน:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับกระบวนการ HR และการจัดการโครงการโดยรวม)
ClickUpคือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการโครงการ และทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ซึ่งบริษัททุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ได้ ด้วยเทมเพลต HR ฟรีหลายแบบและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถเริ่มกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว โดยรวมการประเมินความสามารถ กระบวนการประเมินผล และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ยกตัวอย่างเช่นแม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp นี่คือแม่แบบไวท์บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณกำหนดระเบียบปฏิบัติ งานที่ต้องทำ และนโยบายต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ทีมงาน HR ของคุณทราบถึงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามในแต่ละสถานการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่าง ๆ และสนับสนุนทีมงาน HR ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ติดตามฐานความรู้และการอัปเดตเอกสาร HR ในที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง
- จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลพนักงานและขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ติดตาม ตรวจสอบ และตรวจสอบกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
แพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUpให้คุณ:
- ทำให้การบริหารจัดการบุคลากรง่ายขึ้น: สร้างศูนย์กลางสำหรับการจัดการข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดของคุณ รวมถึงการสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างผู้จัดการและรายงานตรง การประเมินผล ประวัติย่อ และรายละเอียดอื่นๆ ทำให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูลเหล่านี้สำหรับพนักงานของคุณ
- ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ: ใช้ClickUp Tasksเพื่อแบ่งกระบวนการสรรหาออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย และมอบหมายให้กับบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง (DRIs) วางแผนไทม์ไลน์การสรรหา ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน และแก้ไขปัญหาคอขวด หรือร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในการจัดการการประเมิน การสัมภาษณ์ และการติดต่อได้อย่างราบรื่น
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานผ่านแดชบอร์ดและรายงานของ ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้ ด้วยClickUp Views คุณสามารถรับมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบเพื่อตีความและแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
- ตั้งการแจ้งเตือนและติดตามผล: ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการสัมภาษณ์ การติดตามผล และการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ด้วยClickUp Reminders
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม: สร้างศูนย์กลางสำหรับกระบวนการปฐมนิเทศของคุณด้วยClickUp Docs ซึ่งส่งเสริมการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขร่วมกัน
- รวบรวมรีวิวโดยละเอียดจากพนักงาน: รวบรวมความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนหรือคำตอบโดยละเอียดจากผู้สมัครเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรหรือแม้แต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของคุณ คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ClickUp Form View
นอกจากนี้ คุณสามารถเร่งกระบวนการประเมินทักษะออนไลน์ของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือประเมินความสามารถและเทมเพลตการประเมินผลงานขั้นสูงภายใน ClickUp ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการประเมินผลงานของ ClickUp จะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบผู้สมัครทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยให้คุณสามารถ:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการประเมินและการจ้างงานของคุณ
- ติดตามการประเมินผลและประสิทธิภาพของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาและการประเมินแบบรอบด้าน 360° จากนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน
เมื่อการประเมินเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้โดยใช้ClickUp Hiring Selection Matrix Template ซึ่งช่วยให้คุณประเมินผู้สมัครที่มีศักยภาพอย่างเป็นธรรมและไม่มีอคติ ด้วยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ประเมินประวัติการทำงานและรวบรวมข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด เช่น ประสบการณ์ ทักษะ คุณสมบัติ และผลการประเมินไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับฟีเจอร์ทั้งหมดสำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ และกระบวนการ HR อื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว
- อำนวยความสะดวกในการระดมความคิดและการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกันสำหรับโครงการด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ClickUp Whiteboards
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานผ่านแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
- จัดเป้าหมายของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ClickUp Goals ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่ทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
- ติดตามเวลาที่พนักงานใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ อย่างแม่นยำเพื่อการประเมินผลการทำงานและการจัดสรรทรัพยากร ด้วยระบบติดตามเวลาในตัวใน ClickUp
- เชื่อมต่อและจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป ClickUp บนมือถือ
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานที่น่าเบื่อ สร้างรายงาน HR และให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานและคุณสมบัติที่หลากหลาย อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของ ClickUp ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. การประเมิน Mercer Mettl (แพลตฟอร์มการประเมินออนไลน์ที่ครอบคลุมที่สุด)
เมอร์เซอร์ เมทเทล เป็นผู้นำในวงการการประเมินความสามารถ โดยให้บริการการประเมินที่หลากหลายเพื่อประเมินผู้สมัครในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การประเมินทางจิตวิทยาไปจนถึงการประเมินทักษะทางเทคนิค เมอร์เซอร์ เมทเทล มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพของผู้สมัคร
สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการแพลตฟอร์มการจ้างงานและการจัดการพนักงานแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงความสามารถในการประเมินผลทางไกล คัดกรองผู้สมัคร และจัดการสัมภาษณ์ ซึ่งล้วนมีความสำคัญสำหรับสถานที่ทำงานดิจิทัลในปัจจุบัน
คุณสมบัติเด่นของ Mercer Mettl
- รับแพลตฟอร์มการประเมินแบบครบวงจรสำหรับการเขียนโค้ด การจำลอง การประเมินที่มีผู้คุมสอบ หรือการสอบออนไลน์
- ปรับแต่งการประเมินให้สอดคล้องกับบทบาทงานเฉพาะและความต้องการของอุตสาหกรรมของคุณ
- ผสานรวมกับเครื่องมือและระบบ HR หลายระบบ พร้อมรองรับมากกว่า 20 ภาษา
- เข้าถึงคลังการประเมินที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการสรรหา การพัฒนาและฝึกอบรม (L&D) และกระบวนการประเมินทางวิทยาศาสตร์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Mercer Mettl
- เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับการประเมินให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือการใช้งานเฉพาะของคุณ
- การดำเนินงานแบบออนไลน์เต็มรูปแบบหมายความว่าไม่สามารถให้บริการตลาดที่คาดหวังให้ข้อมูลและรายละเอียดของพนักงานถูกโฮสต์บนแพลตฟอร์มของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลในสถานที่
ราคาของ Mercer Mettl
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Mercer Mettl
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (41 รีวิว)
3. ทดสอบกอริลลา (คลังเครื่องมือประเมินความสามารถที่ครอบคลุมที่สุด)
TestGorilla เป็นเครื่องมือประเมินที่ได้รับความนิยมสำหรับการประเมินทักษะการเขียนโค้ดและทักษะทางเทคนิค. คุณสามารถสร้างแบบทดสอบได้ตั้งแต่ต้น โดยใช้ประเภทการประเมินต่าง ๆ รวมถึงการประเมินทักษะตามตำแหน่งงาน, การจำลองสถานการณ์, การทดสอบความสามารถทางปัญญา, การทดสอบบุคลิกภาพ, ทักษะทางสังคม, และอื่น ๆ.
ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแบบทดสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนี้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม HR ที่อาจขาดทักษะทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นในตำแหน่งหรืออุตสาหกรรมที่กำลังสรรหาบุคลากร
คุณสมบัติเด่นของ Test Gorilla
- การเข้าถึงห้องสมุดที่ครอบคลุมของแบบทดสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับหลายตำแหน่งงานและอุตสาหกรรม
- ปรับแต่งการประเมินได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- ใช้การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอและตัวเลือกการตรวจสอบแบบสดสำหรับการประเมินของคุณ
- ผสานการทำงานได้อย่างรวดเร็วกับระบบ HR ที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของ Test Gorilla
- การวิเคราะห์เชิงลึกที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การคัดกรองก่อนการจ้างงานมากกว่าการประเมินความสามารถอย่างครอบคลุม ทำให้เหมาะสำหรับผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือทีมสรรหาบุคลากรเท่านั้น
ราคาทดสอบกอริลลา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $75/เดือน
- ข้อดี: $115/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Test Gorilla
- G2: 4. 5/5 (1150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (239 รีวิว)
4. ดัชนีการทำนาย (เครื่องมือประเมินพฤติกรรมที่ดีที่สุด)
Predictive Index หรือ PI Hires (เครื่องมือประเมินความสามารถเฉพาะของบริษัท) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินผู้สมัครโดยอิงจากความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถทางปัญญา ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์มากกว่า 60 ปี เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและวิธีการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ The Predictive Index
- ใช้พลังของการประเมินพฤติกรรมเพื่อระบุลักษณะบุคลิกภาพและรูปแบบการทำงาน
- ใช้ประโยชน์จากการประเมินทางปัญญาเพื่อวัดความคล่องตัวในการเรียนรู้
- สร้างและพัฒนาทีมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
- รับตัวเลือก API และการผสานรวมกับระบบ HR หลายระบบเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของดัชนีการทำนาย
- มุ่งเน้นเป็นหลักที่การประเมินพฤติกรรมและการรับรู้ จำกัดในด้านการอื่น ๆ
- ต้องมีการฝึกอบรมและเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
ราคาของ The Predictive Index
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ The Predictive Index
- G2: 4. 7/5 (650 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. อัลวา (เครื่องมือประเมินความสามารถ AI ที่ดีที่สุด)
Alva เป็นเครื่องมือประเมินความสามารถที่ทันสมัยสำหรับทีมที่ต้องการประเมินผู้สมัครอย่างรวดเร็วและแม่นยำ. มันผสานการทดสอบบุคลิกภาพและตรรกะที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเข้ากับความสามารถของ AI และระบบเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับศักยภาพของผู้สมัครในหลากหลายด้าน.
คุณสมบัติเด่นของ Alva
- ใช้ประโยชน์จากการประเมินบุคลิกภาพและตรรกะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผู้สมัคร
- เปลี่ยนการประเมินของคุณให้รวดเร็วขึ้นด้วยการประเมินและจัดอันดับผู้สมัครอย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ HR และ CRM หลายประเภทโดยใช้ API และตัวเลือกการซิงค์ที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของอัลวา
- แพลตฟอร์มที่ค่อนข้างใหม่ที่มีการเข้าถึงตลาดอย่างจำกัด
- การพึ่งพา AI อย่างสมบูรณ์อาจเป็นข้อกังวลสำหรับบางองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้สมัครและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ราคาของอัลวา
- เติบโต: 429 ดอลลาร์/เดือน
- ขนาด: $799/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Alva
- G2: 4. 1/5 (12 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
6. iMocha (เครื่องมือประเมินและสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุมที่สุด)
สำหรับใครก็ตามที่อยู่ในวงการทรัพยากรบุคคลมาเป็นเวลานาน ชื่อ iMocha คงเป็นชื่อที่คุ้นเคย เครื่องมือประเมินและสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุมนี้ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมด้วยระบบจำแนกประเภทมากกว่า 200 ประเภท โปรไฟล์งานมากกว่า 1,500 โปรไฟล์ และการทดสอบทักษะทั้งด้านแข็งและด้านอ่อนมากกว่า 2,500 แบบให้คุณเลือก มันนำเสนอชุดการประเมินที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรตัดสินใจจ้างงานได้อย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ iMocha
- ประเมินทักษะที่หลากหลาย ตั้งแต่ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคไปจนถึงทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
- สร้างการประเมินที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของงานเฉพาะ
- ใช้ระบบตรวจสอบการสอบด้วย AI เพื่อการจัดการสอบที่ปลอดภัย
- สร้างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ HR ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ iMocha
- แพลตฟอร์มที่ซับซ้อนพร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ไม่มีแผนฟรีให้ทดลองใช้เครื่องมือ
ราคา iMocha
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว iMocha
- G2: 4. 4/5 (252 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (30 รีวิว)
7. Testlify (เครื่องมือประเมินการทดสอบที่ดีที่สุดพร้อมรายงานและการวิเคราะห์ด้วย AI)
Testlify เป็นเครื่องมือประเมินการทดสอบที่ล้ำสมัยซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะการสื่อสารของผู้สมัครในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร การประเมินเหล่านี้มีรายละเอียดครบถ้วนและรวมถึงพารามิเตอร์หลายประการที่คุณสามารถปรับแต่งได้ เนื่องจากการประเมินนี้อิงตามปัจจัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน กระบวนการทั้งหมดจึงมีความเป็นกลางและเป็นธรรม ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการตัดสินใจที่ลำเอียงในกระบวนการจ้างงาน
คุณสมบัติเด่นของ Testlify
- จัดทำสัมภาษณ์วิดีโอที่น่าสนใจโดยใช้คำถามหลากหลายประเภท
- ประเมินความสามารถในการปฏิบัติจริงผ่านการประเมินทักษะเชิงปฏิสัมพันธ์
- ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ Testlify
- การประเมินผู้สมัครไม่รองรับหลายภาษา
- ขอบเขตที่จำกัดสำหรับการประเมินตามบทบาท
ราคาของ Testlify
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- พื้นฐาน: $149/เดือน
- ธุรกิจ: $299/เดือน
- พรีเมียม: $749/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Testlify
- G2: 4. 8/5 (125 รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (29 รีวิว)
8. HireVue (แพลตฟอร์มการประเมินและสัมภาษณ์วิดีโอที่ดีที่สุดที่ใช้ AI)
อีกหนึ่งแพลตฟอร์มในรายการของเราที่ใช้ประโยชน์จาก AI อย่างยอดเยี่ยมคือ HireVue แพลตฟอร์มการสัมภาษณ์และการประเมินผลดิจิทัลนี้ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสิ่งที่เรียกว่า "ปัญญาด้านศักยภาพมนุษย์" แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอและให้ผู้สมัครได้รับการประเมินอย่างละเอียดพร้อมองค์ประกอบแบบเกมเพื่อทำให้กระบวนการโดยรวมน่าสนใจและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินไม่เพียงแค่ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะการเขียนโค้ดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประเมินความสามารถทางปัญญาและทักษะการตัดสินใจ ระบุลักษณะบุคลิกภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Hirevue
- ใช้ประโยชน์จากการสัมภาษณ์วิดีโอแบบออนดีมานด์ด้วยคำถามหลากหลายประเภท พร้อมความสามารถในการใช้เทมเพลตการสัมภาษณ์ที่มีอยู่เพื่อกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้การประเมินแบบเกมเพื่อวัดความสามารถทางปัญญาและบุคลิกภาพของผู้สมัครของคุณ
- เข้าถึงการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการประเมินผู้สมัครและสรุปความสามารถของแต่ละคนอย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ HR ชั้นนำ
- รับการสนับสนุนสำหรับมากกว่า 45 ภาษา ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Hirevue
- ต้องการการตั้งค่าเริ่มต้นจำนวนมากและเวลาในการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- การมุ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอและการประเมินผลแบบเกมอาจจำกัดสำหรับบางองค์กร
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือประเมินความสามารถอื่น ๆ บางประเภท
ราคาของ Hirevue
- จำเป็น: 35,000 ดอลลาร์ต่อปี
- องค์กรธุรกิจ: $75,000/ปี
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hirevue
- G2: 4. 1/5 (231 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (47 รีวิว)
9. Harver (แพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการจ้างงานปริมาณมาก)
บริษัทมักต้องจ้างงานอย่างรวดเร็วเพื่อขยายทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แต่เมื่อจ้างงานในลักษณะเร่งรีบเช่นนี้ การหาบุคลากรที่เหมาะสมอาจหมายถึงการตัดสินใจอย่างรวดเร็วซึ่งอาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอไป ด้วย Harver คุณจะได้รับโซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากร โดยใช้ข้อมูลและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้คุณเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือนี้ใช้การผสมผสานระหว่างการประเมินผล, การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ, การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง, และระบบการให้คะแนนเพื่อช่วยคุณเร่งกระบวนการสรรหาบุคลากรให้รวดเร็วขึ้น และยังคงตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและถูกต้อง. สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมสำหรับองค์กรที่มีความต้องการสรรหาบุคลากรจำนวนมาก.
คุณสมบัติเด่นของ Harver
- ดำเนินการประเมินอย่างครอบคลุม รวมถึงการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ การตรวจสอบก่อนการจ้างงาน และการตรวจสอบประวัติ
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในการจ้างงานและเร่งกระบวนการประเมินผู้สมัคร
- รับแพลตฟอร์มการประเมินที่ใช้งานง่ายซึ่งผู้สมัครจากทุกภูมิหลังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Harver
- ความถูกต้องของแต่ละตัวเลือกขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งอาจไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้เสมอไป
- การสร้างการประเมินและฝึกอบรมบุคลากรตามความต้องการเฉพาะต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติม ทำให้เป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- การมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรจำนวนมากอาจจำกัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานเฉพาะทาง
ราคาของ Harver
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Harver
- G2: 4. 6/5 (171 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Prevue (แพลตฟอร์มประเมินและพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุด)
Prevue Skills เป็นชุดการประเมินและคัดกรองที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งนำเสนอโดย Prevue HR โซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรขององค์กร เช่นเดียวกับเครื่องมือการประเมินส่วนใหญ่ Prevue Skills ช่วยให้คุณทดสอบความรู้ของผู้สมัครโดยใช้แบบทดสอบจำลองสถานการณ์งานที่ปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและบทบาทเฉพาะ เครื่องมือนี้มีแบบประเมินความสามารถมากกว่า 500 แบบ ช่วยให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
ดังนั้น จึงสามารถประเมินผู้สมัครได้หลากหลายมิติ รวมถึงความสามารถทางปัญญา บุคลิกภาพ และทักษะ นอกจากนี้ยังให้ทรัพยากรการพัฒนาเพื่อช่วยให้พนักงานเติบโตและประสบความสำเร็จภายในองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Prevue
- สร้างแบบทดสอบความสามารถทางปัญญาเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
- ประเมินการประเมินบุคลิกภาพเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของผู้สมัครของคุณ
- สร้างการประเมินทักษะเฉพาะทางเพื่อประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานโดยใช้สถานการณ์จริง
- จับคู่ผู้สมัครกับโปรไฟล์งานที่เฉพาะเจาะจง พร้อมให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าพวกเขามีความเหมาะสมกับข้อกำหนดของบริษัทเพียงใด
- ใช้ทรัพยากรการพัฒนาความสามารถเพื่อการเติบโตของพนักงานและการให้คำปรึกษาเมื่อผู้สมัครได้รับการจ้างงานและกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของตัวอย่าง
- ผู้ใช้พบว่า Prevue Skills มีตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือ HR อื่น ๆ หรือระบบ ATS ที่จำกัด ซึ่งอาจไม่สะดวกหากคุณไม่ต้องการใช้โซลูชัน HR แบบครบวงจรของบริษัท
ราคาประเมินล่วงหน้า
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวตัวอย่าง
- G2: 4. 5/5 (53 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (64 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของคุณด้วยเครื่องมือประเมินความสามารถที่ดีที่สุด
การเลือกเครื่องมือประเมินความสามารถที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีตัวเลือกมากมาย แต่การค้นหาแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณและได้รับการยอมรับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กรนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้ราบรื่น ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการรายงานที่แข็งแกร่ง ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้