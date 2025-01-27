บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือประเมินศักยภาพบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับนักสรรหาบุคลากร

Manasi NairManaging Editor
27 มกราคม 2568

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ทีม HR สามารถใช้ AI และคุณสมบัติขั้นสูงในการประเมินและคัดเลือกผู้สมัครในกระบวนการสรรหาได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจยังคงเลือกผู้สมัครที่ไม่เหมาะสมอยู่ดี

เราอาจทำอะไรผิดพลาดอยู่หรือไม่? ในฐานะผู้จัดการการจ้างงาน ฉันได้ค้นพบว่าแม้จะมีการสัมภาษณ์หลายรอบ แต่เราก็เลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เพียงไม่กี่ข้อ—ความสามารถในการทำข้อสอบได้ดีและสร้างความประทับใจที่แข็งแกร่ง เราจำเป็นต้องประเมินทักษะที่ลึกซึ้งกว่า เช่น ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การทำงานเป็นทีม ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ

ทีมของเราได้ทดสอบเครื่องมือประเมินความสามารถและเครื่องมือบริหารจัดการประสิทธิภาพหลายตัวเพื่อช่วยให้เราติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ เราต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแทนที่จะเป็นอคติของมนุษย์

มาเปิดเผยรายละเอียดที่ละเอียดยิ่งขึ้นของเครื่องมือเหล่านี้ และเข้าใจว่าคุณเองก็สามารถเลือกเครื่องมือประเมินความสามารถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณได้เช่นกัน

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือประเมินความสามารถ?

ทำไมเราถึงเลือกเครื่องมือประเมินความสามารถเหล่านี้เมื่อมีตัวเลือกมากมายในตลาด? เหตุผลนั้นค่อนข้างง่าย

ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเรา ฉันได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคัดกรองประวัติย่อและสัมภาษณ์ผู้สมัคร แม้ว่าวิธีการแบบดั้งเดิมเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญ แต่บ่อยครั้งที่ไม่สามารถเปิดเผยศักยภาพที่แท้จริงของผู้สมัครได้ เครื่องมือประเมินความสามารถสามารถช่วยคุณวัดทักษะของผู้สมัครได้ดีขึ้น รวมถึงความสามารถทางปัญญา ทักษะการแก้ปัญหา ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ทักษะการสื่อสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อช่วยในกระบวนการประเมินที่ซับซ้อนนี้ เครื่องมือประเมินความสามารถระดับสูงควรมีคุณสมบัติเช่น:

  • โมดูลการประเมินขั้นสูง: เลือกตัวเลือกที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะของคุณซอฟต์แวร์ HRส่วนใหญ่จะช่วยคุณในกระบวนการประเมินความสามารถพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทดสอบการประเมินการเขียนโค้ดด้วยการจำลองสถานการณ์การทำงานจริง ให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณสามารถรองรับสิ่งนี้ได้
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกตัวเลือกที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อให้ทีม HR ของคุณทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก จากประสบการณ์ของฉัน สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากให้กับทั้งผู้สมัครและนักสรรหาบุคลากร
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่สามารถให้รายงานที่ละเอียดหรือระบบให้คะแนนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในการจ้างงานอย่างมีข้อมูล
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่คุณเลือกใช้ได้ เพื่อที่คุณไม่ต้องทำการซิงค์ข้อมูลด้วยตนเอง เครื่องมือประเมินความสามารถออนไลน์ไม่ควรเป็นเพียงซอฟต์แวร์ที่ทำงานแยกตัวอยู่ในระบบเทคโนโลยีของคุณ

10 เครื่องมือประเมินศักยภาพบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้ว เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือประเมินความสามารถที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันไว้ให้คุณแล้ว ขณะที่บางเครื่องมือเป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ครบครันบางเครื่องมือก็มุ่งเน้นไปที่การเป็นเครื่องมือประเมินที่มีความเฉพาะทาง เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การประเมินพฤติกรรม หรือการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ มาสำรวจเครื่องมือทั้งสิบนี้ไปพร้อม ๆ กัน:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับกระบวนการ HR และการจัดการโครงการโดยรวม)

ClickUpคือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการโครงการ และทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ซึ่งบริษัททุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ได้ ด้วยเทมเพลต HR ฟรีหลายแบบและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถเริ่มกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว โดยรวมการประเมินความสามารถ กระบวนการประเมินผล และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
กำหนดขั้นตอนและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับทีมทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต SOP ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

ยกตัวอย่างเช่นแม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp นี่คือแม่แบบไวท์บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณกำหนดระเบียบปฏิบัติ งานที่ต้องทำ และนโยบายต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ทีมงาน HR ของคุณทราบถึงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามในแต่ละสถานการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่าง ๆ และสนับสนุนทีมงาน HR ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • ติดตามฐานความรู้และการอัปเดตเอกสาร HR ในที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง
  • จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลพนักงานและขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตาม ตรวจสอบ และตรวจสอบกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

แพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUpให้คุณ:

  • ทำให้การบริหารจัดการบุคลากรง่ายขึ้น: สร้างศูนย์กลางสำหรับการจัดการข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดของคุณ รวมถึงการสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างผู้จัดการและรายงานตรง การประเมินผล ประวัติย่อ และรายละเอียดอื่นๆ ทำให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูลเหล่านี้สำหรับพนักงานของคุณ
  • ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ: ใช้ClickUp Tasksเพื่อแบ่งกระบวนการสรรหาออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย และมอบหมายให้กับบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง (DRIs) วางแผนไทม์ไลน์การสรรหา ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน และแก้ไขปัญหาคอขวด หรือร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในการจัดการการประเมิน การสัมภาษณ์ และการติดต่อได้อย่างราบรื่น
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานผ่านแดชบอร์ดและรายงานของ ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้ ด้วยClickUp Views คุณสามารถรับมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบเพื่อตีความและแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
  • ตั้งการแจ้งเตือนและติดตามผล: ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการสัมภาษณ์ การติดตามผล และการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ด้วยClickUp Reminders
  • เพิ่มประสิทธิภาพการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม: สร้างศูนย์กลางสำหรับกระบวนการปฐมนิเทศของคุณด้วยClickUp Docs ซึ่งส่งเสริมการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขร่วมกัน
  • รวบรวมรีวิวโดยละเอียดจากพนักงาน: รวบรวมความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนหรือคำตอบโดยละเอียดจากผู้สมัครเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรหรือแม้แต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของคุณ คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ClickUp Form View
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครหรือพนักงานตามพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp

นอกจากนี้ คุณสามารถเร่งกระบวนการประเมินทักษะออนไลน์ของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือประเมินความสามารถและเทมเพลตการประเมินผลงานขั้นสูงภายใน ClickUp ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการประเมินผลงานของ ClickUp จะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบผู้สมัครทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยให้คุณสามารถ:

  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการประเมินและการจ้างงานของคุณ
  • ติดตามการประเมินผลและประสิทธิภาพของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาและการประเมินแบบรอบด้าน 360° จากนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน
แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUp
ตัดสินใจจ้างงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยเทมเพลตเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUp

เมื่อการประเมินเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้โดยใช้ClickUp Hiring Selection Matrix Template ซึ่งช่วยให้คุณประเมินผู้สมัครที่มีศักยภาพอย่างเป็นธรรมและไม่มีอคติ ด้วยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ประเมินประวัติการทำงานและรวบรวมข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด เช่น ประสบการณ์ ทักษะ คุณสมบัติ และผลการประเมินไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับฟีเจอร์ทั้งหมดสำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ และกระบวนการ HR อื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว
  • อำนวยความสะดวกในการระดมความคิดและการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกันสำหรับโครงการด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ClickUp Whiteboards
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานผ่านแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
  • จัดเป้าหมายของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ClickUp Goals ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่ทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
  • ติดตามเวลาที่พนักงานใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ อย่างแม่นยำเพื่อการประเมินผลการทำงานและการจัดสรรทรัพยากร ด้วยระบบติดตามเวลาในตัวใน ClickUp
  • เชื่อมต่อและจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป ClickUp บนมือถือ
  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานที่น่าเบื่อ สร้างรายงาน HR และให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานและคุณสมบัติที่หลากหลาย อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของ ClickUp ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. การประเมิน Mercer Mettl (แพลตฟอร์มการประเมินออนไลน์ที่ครอบคลุมที่สุด)

การประเมินผลเมอร์เซอร์ เมทเทล
ผ่านทางMercer Mettl

เมอร์เซอร์ เมทเทล เป็นผู้นำในวงการการประเมินความสามารถ โดยให้บริการการประเมินที่หลากหลายเพื่อประเมินผู้สมัครในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การประเมินทางจิตวิทยาไปจนถึงการประเมินทักษะทางเทคนิค เมอร์เซอร์ เมทเทล มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพของผู้สมัคร

สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการแพลตฟอร์มการจ้างงานและการจัดการพนักงานแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงความสามารถในการประเมินผลทางไกล คัดกรองผู้สมัคร และจัดการสัมภาษณ์ ซึ่งล้วนมีความสำคัญสำหรับสถานที่ทำงานดิจิทัลในปัจจุบัน

คุณสมบัติเด่นของ Mercer Mettl

  • รับแพลตฟอร์มการประเมินแบบครบวงจรสำหรับการเขียนโค้ด การจำลอง การประเมินที่มีผู้คุมสอบ หรือการสอบออนไลน์
  • ปรับแต่งการประเมินให้สอดคล้องกับบทบาทงานเฉพาะและความต้องการของอุตสาหกรรมของคุณ
  • ผสานรวมกับเครื่องมือและระบบ HR หลายระบบ พร้อมรองรับมากกว่า 20 ภาษา
  • เข้าถึงคลังการประเมินที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการสรรหา การพัฒนาและฝึกอบรม (L&D) และกระบวนการประเมินทางวิทยาศาสตร์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Mercer Mettl

  • เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับการประเมินให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือการใช้งานเฉพาะของคุณ
  • การดำเนินงานแบบออนไลน์เต็มรูปแบบหมายความว่าไม่สามารถให้บริการตลาดที่คาดหวังให้ข้อมูลและรายละเอียดของพนักงานถูกโฮสต์บนแพลตฟอร์มของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลในสถานที่

ราคาของ Mercer Mettl

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Mercer Mettl

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (41 รีวิว)

3. ทดสอบกอริลลา (คลังเครื่องมือประเมินความสามารถที่ครอบคลุมที่สุด)

การประเมินของ TestGorilla
ผ่านทางTestGorilla

TestGorilla เป็นเครื่องมือประเมินที่ได้รับความนิยมสำหรับการประเมินทักษะการเขียนโค้ดและทักษะทางเทคนิค. คุณสามารถสร้างแบบทดสอบได้ตั้งแต่ต้น โดยใช้ประเภทการประเมินต่าง ๆ รวมถึงการประเมินทักษะตามตำแหน่งงาน, การจำลองสถานการณ์, การทดสอบความสามารถทางปัญญา, การทดสอบบุคลิกภาพ, ทักษะทางสังคม, และอื่น ๆ.

ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแบบทดสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนี้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม HR ที่อาจขาดทักษะทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นในตำแหน่งหรืออุตสาหกรรมที่กำลังสรรหาบุคลากร

คุณสมบัติเด่นของ Test Gorilla

  • การเข้าถึงห้องสมุดที่ครอบคลุมของแบบทดสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับหลายตำแหน่งงานและอุตสาหกรรม
  • ปรับแต่งการประเมินได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • ใช้การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอและตัวเลือกการตรวจสอบแบบสดสำหรับการประเมินของคุณ
  • ผสานการทำงานได้อย่างรวดเร็วกับระบบ HR ที่ได้รับความนิยม

ข้อจำกัดของ Test Gorilla

  • การวิเคราะห์เชิงลึกที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การคัดกรองก่อนการจ้างงานมากกว่าการประเมินความสามารถอย่างครอบคลุม ทำให้เหมาะสำหรับผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือทีมสรรหาบุคลากรเท่านั้น

ราคาทดสอบกอริลลา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $75/เดือน
  • ข้อดี: $115/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Test Gorilla

  • G2: 4. 5/5 (1150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (239 รีวิว)

4. ดัชนีการทำนาย (เครื่องมือประเมินพฤติกรรมที่ดีที่สุด)

การประเมินพฤติกรรมแบบ Predictive Index
ผ่านทางThe Predictive Index

Predictive Index หรือ PI Hires (เครื่องมือประเมินความสามารถเฉพาะของบริษัท) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินผู้สมัครโดยอิงจากความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถทางปัญญา ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์มากกว่า 60 ปี เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและวิธีการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ The Predictive Index

  • ใช้พลังของการประเมินพฤติกรรมเพื่อระบุลักษณะบุคลิกภาพและรูปแบบการทำงาน
  • ใช้ประโยชน์จากการประเมินทางปัญญาเพื่อวัดความคล่องตัวในการเรียนรู้
  • สร้างและพัฒนาทีมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
  • รับตัวเลือก API และการผสานรวมกับระบบ HR หลายระบบเพื่อการทำงานที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของดัชนีการทำนาย

  • มุ่งเน้นเป็นหลักที่การประเมินพฤติกรรมและการรับรู้ จำกัดในด้านการอื่น ๆ
  • ต้องมีการฝึกอบรมและเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่

ราคาของ The Predictive Index

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ The Predictive Index

  • G2: 4. 7/5 (650 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. อัลวา (เครื่องมือประเมินความสามารถ AI ที่ดีที่สุด)

ผลการประเมินอัลวา
ผ่านทางอัลวา

Alva เป็นเครื่องมือประเมินความสามารถที่ทันสมัยสำหรับทีมที่ต้องการประเมินผู้สมัครอย่างรวดเร็วและแม่นยำ. มันผสานการทดสอบบุคลิกภาพและตรรกะที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเข้ากับความสามารถของ AI และระบบเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับศักยภาพของผู้สมัครในหลากหลายด้าน.

คุณสมบัติเด่นของ Alva

  • ใช้ประโยชน์จากการประเมินบุคลิกภาพและตรรกะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผู้สมัคร
  • เปลี่ยนการประเมินของคุณให้รวดเร็วขึ้นด้วยการประเมินและจัดอันดับผู้สมัครอย่างรวดเร็ว
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ HR และ CRM หลายประเภทโดยใช้ API และตัวเลือกการซิงค์ที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของอัลวา

  • แพลตฟอร์มที่ค่อนข้างใหม่ที่มีการเข้าถึงตลาดอย่างจำกัด
  • การพึ่งพา AI อย่างสมบูรณ์อาจเป็นข้อกังวลสำหรับบางองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้สมัครและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ราคาของอัลวา

  • เติบโต: 429 ดอลลาร์/เดือน
  • ขนาด: $799/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Alva

  • G2: 4. 1/5 (12 รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

6. iMocha (เครื่องมือประเมินและสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุมที่สุด)

รายงาน iMocha
ผ่านทางiMocha

สำหรับใครก็ตามที่อยู่ในวงการทรัพยากรบุคคลมาเป็นเวลานาน ชื่อ iMocha คงเป็นชื่อที่คุ้นเคย เครื่องมือประเมินและสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุมนี้ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมด้วยระบบจำแนกประเภทมากกว่า 200 ประเภท โปรไฟล์งานมากกว่า 1,500 โปรไฟล์ และการทดสอบทักษะทั้งด้านแข็งและด้านอ่อนมากกว่า 2,500 แบบให้คุณเลือก มันนำเสนอชุดการประเมินที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรตัดสินใจจ้างงานได้อย่างมีข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ iMocha

  • ประเมินทักษะที่หลากหลาย ตั้งแต่ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคไปจนถึงทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
  • สร้างการประเมินที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของงานเฉพาะ
  • ใช้ระบบตรวจสอบการสอบด้วย AI เพื่อการจัดการสอบที่ปลอดภัย
  • สร้างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ HR ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ iMocha

  • แพลตฟอร์มที่ซับซ้อนพร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • ไม่มีแผนฟรีให้ทดลองใช้เครื่องมือ

ราคา iMocha

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว iMocha

  • G2: 4. 4/5 (252 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (30 รีวิว)

7. Testlify (เครื่องมือประเมินการทดสอบที่ดีที่สุดพร้อมรายงานและการวิเคราะห์ด้วย AI)

รายงานการประเมินผล Testlify
ผ่านทางCrozdesk

Testlify เป็นเครื่องมือประเมินการทดสอบที่ล้ำสมัยซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะการสื่อสารของผู้สมัครในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร การประเมินเหล่านี้มีรายละเอียดครบถ้วนและรวมถึงพารามิเตอร์หลายประการที่คุณสามารถปรับแต่งได้ เนื่องจากการประเมินนี้อิงตามปัจจัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน กระบวนการทั้งหมดจึงมีความเป็นกลางและเป็นธรรม ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการตัดสินใจที่ลำเอียงในกระบวนการจ้างงาน

คุณสมบัติเด่นของ Testlify

  • จัดทำสัมภาษณ์วิดีโอที่น่าสนใจโดยใช้คำถามหลากหลายประเภท
  • ประเมินความสามารถในการปฏิบัติจริงผ่านการประเมินทักษะเชิงปฏิสัมพันธ์
  • ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่

ข้อจำกัดของ Testlify

  • การประเมินผู้สมัครไม่รองรับหลายภาษา
  • ขอบเขตที่จำกัดสำหรับการประเมินตามบทบาท

ราคาของ Testlify

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • พื้นฐาน: $149/เดือน
  • ธุรกิจ: $299/เดือน
  • พรีเมียม: $749/เดือน

คะแนนและรีวิวจาก Testlify

  • G2: 4. 8/5 (125 รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (29 รีวิว)

8. HireVue (แพลตฟอร์มการประเมินและสัมภาษณ์วิดีโอที่ดีที่สุดที่ใช้ AI)

แพลตฟอร์มการประเมินวิดีโอ HireVue
ผ่านทางHireVue

อีกหนึ่งแพลตฟอร์มในรายการของเราที่ใช้ประโยชน์จาก AI อย่างยอดเยี่ยมคือ HireVue แพลตฟอร์มการสัมภาษณ์และการประเมินผลดิจิทัลนี้ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสิ่งที่เรียกว่า "ปัญญาด้านศักยภาพมนุษย์" แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอและให้ผู้สมัครได้รับการประเมินอย่างละเอียดพร้อมองค์ประกอบแบบเกมเพื่อทำให้กระบวนการโดยรวมน่าสนใจและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินไม่เพียงแค่ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะการเขียนโค้ดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประเมินความสามารถทางปัญญาและทักษะการตัดสินใจ ระบุลักษณะบุคลิกภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Hirevue

  • ใช้ประโยชน์จากการสัมภาษณ์วิดีโอแบบออนดีมานด์ด้วยคำถามหลากหลายประเภท พร้อมความสามารถในการใช้เทมเพลตการสัมภาษณ์ที่มีอยู่เพื่อกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
  • ใช้การประเมินแบบเกมเพื่อวัดความสามารถทางปัญญาและบุคลิกภาพของผู้สมัครของคุณ
  • เข้าถึงการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการประเมินผู้สมัครและสรุปความสามารถของแต่ละคนอย่างรวดเร็ว
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ HR ชั้นนำ
  • รับการสนับสนุนสำหรับมากกว่า 45 ภาษา ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Hirevue

  • ต้องการการตั้งค่าเริ่มต้นจำนวนมากและเวลาในการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • การมุ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอและการประเมินผลแบบเกมอาจจำกัดสำหรับบางองค์กร
  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือประเมินความสามารถอื่น ๆ บางประเภท

ราคาของ Hirevue

  • จำเป็น: 35,000 ดอลลาร์ต่อปี
  • องค์กรธุรกิจ: $75,000/ปี
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Hirevue

  • G2: 4. 1/5 (231 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (47 รีวิว)

9. Harver (แพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการจ้างงานปริมาณมาก)

รายชื่อผู้สมัครบน Harver
ผ่านทางHarver

บริษัทมักต้องจ้างงานอย่างรวดเร็วเพื่อขยายทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แต่เมื่อจ้างงานในลักษณะเร่งรีบเช่นนี้ การหาบุคลากรที่เหมาะสมอาจหมายถึงการตัดสินใจอย่างรวดเร็วซึ่งอาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอไป ด้วย Harver คุณจะได้รับโซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากร โดยใช้ข้อมูลและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้คุณเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือนี้ใช้การผสมผสานระหว่างการประเมินผล, การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ, การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง, และระบบการให้คะแนนเพื่อช่วยคุณเร่งกระบวนการสรรหาบุคลากรให้รวดเร็วขึ้น และยังคงตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและถูกต้อง. สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมสำหรับองค์กรที่มีความต้องการสรรหาบุคลากรจำนวนมาก.

คุณสมบัติเด่นของ Harver

  • ดำเนินการประเมินอย่างครอบคลุม รวมถึงการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ การตรวจสอบก่อนการจ้างงาน และการตรวจสอบประวัติ
  • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในการจ้างงานและเร่งกระบวนการประเมินผู้สมัคร
  • รับแพลตฟอร์มการประเมินที่ใช้งานง่ายซึ่งผู้สมัครจากทุกภูมิหลังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Harver

  • ความถูกต้องของแต่ละตัวเลือกขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งอาจไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้เสมอไป
  • การสร้างการประเมินและฝึกอบรมบุคลากรตามความต้องการเฉพาะต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติม ทำให้เป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
  • การมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรจำนวนมากอาจจำกัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานเฉพาะทาง

ราคาของ Harver

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Harver

  • G2: 4. 6/5 (171 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. Prevue (แพลตฟอร์มประเมินและพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุด)

รายงานเบื้องต้น
ผ่านทางพรีวิว

Prevue Skills เป็นชุดการประเมินและคัดกรองที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งนำเสนอโดย Prevue HR โซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรขององค์กร เช่นเดียวกับเครื่องมือการประเมินส่วนใหญ่ Prevue Skills ช่วยให้คุณทดสอบความรู้ของผู้สมัครโดยใช้แบบทดสอบจำลองสถานการณ์งานที่ปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและบทบาทเฉพาะ เครื่องมือนี้มีแบบประเมินความสามารถมากกว่า 500 แบบ ช่วยให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ

ดังนั้น จึงสามารถประเมินผู้สมัครได้หลากหลายมิติ รวมถึงความสามารถทางปัญญา บุคลิกภาพ และทักษะ นอกจากนี้ยังให้ทรัพยากรการพัฒนาเพื่อช่วยให้พนักงานเติบโตและประสบความสำเร็จภายในองค์กร

คุณสมบัติเด่นของ Prevue

  • สร้างแบบทดสอบความสามารถทางปัญญาเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
  • ประเมินการประเมินบุคลิกภาพเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของผู้สมัครของคุณ
  • สร้างการประเมินทักษะเฉพาะทางเพื่อประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานโดยใช้สถานการณ์จริง
  • จับคู่ผู้สมัครกับโปรไฟล์งานที่เฉพาะเจาะจง พร้อมให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าพวกเขามีความเหมาะสมกับข้อกำหนดของบริษัทเพียงใด
  • ใช้ทรัพยากรการพัฒนาความสามารถเพื่อการเติบโตของพนักงานและการให้คำปรึกษาเมื่อผู้สมัครได้รับการจ้างงานและกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณ

ข้อจำกัดของตัวอย่าง

  • ผู้ใช้พบว่า Prevue Skills มีตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือ HR อื่น ๆ หรือระบบ ATS ที่จำกัด ซึ่งอาจไม่สะดวกหากคุณไม่ต้องการใช้โซลูชัน HR แบบครบวงจรของบริษัท

ราคาประเมินล่วงหน้า

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวตัวอย่าง

  • G2: 4. 5/5 (53 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (64 รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของคุณด้วยเครื่องมือประเมินความสามารถที่ดีที่สุด

การเลือกเครื่องมือประเมินความสามารถที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีตัวเลือกมากมาย แต่การค้นหาแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณและได้รับการยอมรับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองค์กรนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น

ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้ราบรื่น ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการรายงานที่แข็งแกร่ง ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้

