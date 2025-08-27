บล็อก ClickUp

18 แบบฟอร์มโปรไฟล์ลูกค้าฟรี เพื่อเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น

Uma Kelath
Staff Content Editor
27 สิงหาคม 2568

60% ของผู้ซื้อคาดหวังว่าจะกลับมาซื้อซ้ำหลังจากได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล นี่ไม่ใช่แค่ข้อได้เปรียบเล็กน้อย แต่เป็นความแตกต่างระหว่าง 'อาจจะซื้อทีหลัง' กับ 'ซื้อตอนนี้' 📊

แต่การปรับให้เข้ากับบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า—มันเกิดจากการรู้ว่าคุณกำลังพูดคุยกับใคร: เป้าหมาย, นิสัย, และแม้กระทั่งความคิดที่พวกเขาไม่ได้พูดออกมาในเอกสารสรุป

นั่นคือจุดที่โปรไฟล์ลูกค้าที่แข็งแกร่งเข้ามามีบทบาท—พวกเขาให้บริบทแก่ทีมของคุณเพื่อหยุดการคาดเดาและเริ่มสร้างสิ่งที่ผู้คนต้องการ

ในบล็อกโพสต์นี้ เราแบ่งปันเทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าฟรีที่ช่วยให้คุณถามคำถามได้ดีขึ้น เข้าใจผู้คนเบื้องหลังแบรนด์ และสร้างผลงานที่ตรงเป้าหมายตั้งแต่วันแรก 🧠

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าคืออะไร?

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าเป็นเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับลูกค้า—ครอบคลุมถึงภูมิหลังทางธุรกิจ เป้าหมาย ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายการแบ่งกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และความชอบของแบรนด์ โดยการรวบรวมรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในที่เดียว ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับแต่งแนวทางให้เหมาะสม และส่งมอบงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

นี่คือสิ่งที่แม่แบบโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติควรช่วยให้คุณค้นพบ:

✅ ภาพรวมบริษัท

  • บริษัททำอะไร?
  • ตำแหน่งทางการตลาดของพวกเขาคืออะไร?
  • ใครคือคู่แข่งหลักของพวกเขา?

✅ เป้าหมายและตัวชี้วัด KPI

  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้ารายนี้เป็นอย่างไร?
  • พวกเขากำลังพยายามดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มการรับรู้ หรือกระตุ้นการมีส่วนร่วม?
  • พวกเขาวัดความสำเร็จในปัจจุบันอย่างไร? พวกเขาใช้เครื่องมือใด (เช่นซอฟต์แวร์ CRM) หรือไม่?

✅ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม

  • พวกเขาขายให้กับใคร?
  • กลุ่มเป้าหมายของพวกเขามีปัญหาหรือความเจ็บปวดอะไรบ้าง?
  • น้ำเสียงหรือบุคลิกของแบรนด์ของพวกเขาเป็นอย่างไร?

✅ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

  • ใครเป็นผู้ตัดสินใจ?
  • ใครเป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารประจำวัน?
  • พวกเขาชอบวิธีการทำงานแบบไหน (โทรศัพท์, อีเมล, การทำงานแบบไม่พร้อมกัน)?

✅ ความชอบในแบรนด์

  • มีสัญญาณเตือนหรือข้อห้ามอะไรบ้างไหม?
  • การออกแบบหรือการสื่อสาร สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ?
  • แบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบหรือเกลียด?

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มโปรไฟล์ลูกค้าที่ดี?

หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น นี่คือสิ่งที่เทมเพลตของคุณจำเป็นต้องมี:

  • ช่องข้อมูลการแบ่งกลุ่มที่ชัดเจน: รวมช่องข้อมูลเช่น อุตสาหกรรม ขนาดธุรกิจ ช่วงงบประมาณ และบทบาทในการตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้ช่วยปรับแต่งบริการและข้อความของคุณให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
  • เป้าหมายและความท้าทายของลูกค้า: จับประเด็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการบรรลุและอุปสรรคที่ขัดขวางพวกเขาอยู่ ผสานข้อมูลนี้กับข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยบุคลิกภาพผู้ใช้เพื่อสร้างแคมเปญและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ: เข้าใจกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า วงจรการขายยาวนานหรือไม่? มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายหรือไม่? มีความต้องการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงหรือไม่?รายละเอียด เหล่านี้ช่วยกำหนดกลยุทธ์ ICP ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ผู้ติดต่อหลักและบทบาท: ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและความรับผิดชอบของพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดและการสื่อสารผิดพลาดในภายหลัง
  • สัญญาณเตือนหรือข้อห้าม: ติดตามพฤติกรรมหรือคำขอที่บ่งชี้ว่าลูกค้าอาจไม่เหมาะสมในระยะยาว (เช่น กำหนดเวลาที่ไม่สมเหตุสมผล,การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานบ่อยครั้ง)

แบบฟอร์มโปรไฟล์ลูกค้าแบบสรุป

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาด, ทีม UXแบบฟอร์มสู่การปฏิบัติงาน, การแบ่งกลุ่มตามประชากรศาสตร์, มุมมองที่ยืดหยุ่น, แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องClickUp รายการ, บอร์ด, ตาราง
เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับสร้างบุคลิกผู้ใช้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการตลาด, ทีม UXแผนผังภาพ, โน้ตติดผนัง, เชื่อมโยงกับเป้าหมาย, แดชบอร์ดClickUp Whiteboard
เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน, ทีมบริการการรับข้อมูลอย่างเป็นระบบ, การจัดหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ, ระบบคัมบัง, การติดตามผลClickUp Form, Kanban
เทมเพลต CRM ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมขาย, ผู้จัดการการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, ระบบอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองของกระบวนการขายClickUp รายการ, บอร์ด, ตาราง
เทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมขาย, ตัวแทนขายเดี่ยวแท็กดีล, การติดตามขั้นตอน, เบา, ข้อมูลลูกค้าผูกกับดีลClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักวิจัย UI/UX, ผู้จัดการโครงการจัดระเบียบตามประเภทผู้ใช้ สถานะการตรวจสอบความถูกต้อง ลิงก์ไปยังงานClickUp รายการ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
เทมเพลตเสียงของลูกค้า ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีม CX, PM, นักการตลาดการให้ข้อเสนอแนะด้วยรหัสสี, ลากและวาง, แปลงข้อมูลเชิงลึกเป็นงานClickUp Whiteboard, กระดาน
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpรับเทมเพลตฟรีCX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กำหนดแผนการดำเนินการ จุดสัมผัส มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามจุดปัญหาClickUp บอร์ด, รายการ
เทมเพลตเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี/ลูกค้าของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีม SDR, หน่วยงานสคริปต์การค้นพบ, ธนาคารคำถาม, มอบหมายการติดตามผล, อัตโนมัติขั้นตอนต่อไปคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตไดเรกทอรีสมาชิก ClickUp พร้อมรูปภาพรับเทมเพลตฟรีสมาคม, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไดเรกทอรีแบบภาพ, ตัวกรอง/แท็ก, การติดตามการเริ่มต้นใช้งานClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการแคมเปญ, ทีมจัดงานแบบฟอร์มการรับข้อมูล, แผนที่มุมมอง, สถานะบอร์ด, ฐานข้อมูลเข้าถึงรวดเร็วClickUp รายการ, แผนที่, กระดาน
ClickUp HubSpot สร้างแม่แบบบุคลิกภาพผู้ซื้อรับเทมเพลตฟรีการตลาด, นักกลยุทธ์การเติบโตขั้นตอนของช่องทางการขาย, การอัปเดตบุคลิกภาพลูกค้า, การปรับให้สอดคล้องกับระบบ CRMClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าสำหรับ PowerPoint & Docs ของ HubSpotดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้วางแผนแคมเปญ, ตัวแทนขายรูปแบบ PPT & Doc, ปัจจัยในการซื้อ, การแชร์ง่ายPowerPoint, เอกสาร Word
เทมเพลตผู้ซื้อโดย Freepikดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักกลยุทธ์สื่อโฆษณาภาพรวม, แรงจูงใจ, จุดเจ็บปวด, การเปรียบเทียบกลุ่มอินโฟกราฟิก (แก้ไขได้)
เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติโดย Pipedriveดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมขายขาออกสัญญาณการเติบโต, ความตั้งใจในการซื้อ, บทบาทของผู้ตัดสินใจสเปรดชีต, เอกสาร
เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า B2B โดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักการตลาด B2B, ผู้จัดการบัญชีภาพรวมบริษัท, ข้อมูลติดต่อ, ความท้าทาย, กระบวนการซื้อเอกสารแก้ไขได้
เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายโดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมแบรนด์ด้านความยั่งยืน/ESGคุณค่า, แรงจูงใจ, การแบ่งกลุ่มที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเอกสารแก้ไขได้
เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าปลีกโดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้แบรนด์ค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซระดับความภักดี, ระดับการใช้จ่าย, สัญลักษณ์การชนะกลับ, ข้อมูลเชิงลึกของช่องทางเอกสารแก้ไขได้

18 แบบฟอร์มโปรไฟล์ลูกค้าฟรี เพื่อเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น

การทำงานกับลูกค้าจะราบรื่นขึ้นเมื่อทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น นั่นหมายถึงการไปไกลกว่าชื่อและอีเมลเพื่อเข้าใจเป้าหมายของลูกค้า เสียงของแบรนด์ ความชอบ และสไตล์การทำงานของพวกเขา 🤝

ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการรับงานลูกค้า การพัฒนาบุคลิกภาพ และการติดตามการสื่อสาร คุณสามารถสร้างโปรไฟล์กลางสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มบันทึก มอบหมายงานขั้นตอนถัดไป แจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีม และดูข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ไม่ว่าจะเป็นมุมมองรายการ (List) เอกสาร (Doc) หรือบอร์ด (Board) ด้วย ClickUp

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นหรือต้องการอัปเกรดระบบปัจจุบันของคุณ เราได้คัดสรรเทมเพลต ClickUp จากรายการกว่า 1,000 รายการเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว

งั้นไปกันเลย!

1. แม่แบบบุคลิกผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จับภาพ จัดระเบียบ และเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึกด้านประชากรศาสตร์ด้วยเทมเพลตโปรไฟล์ผู้ใช้ ClickUp

ในฐานะนักการตลาดผลิตภัณฑ์ คุณทราบดีถึงความสำคัญของโปรไฟล์ผู้ใช้ (user personas) ในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ภายในแอปหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้มักกระจายอยู่ในเอกสารสเปรดชีต ระบบ CRM และเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้ยากที่จะมองเห็นภาพรวมทั้งหมด

เทมเพลตบุคลิกผู้ใช้ ClickUpมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้คุณเพื่อรวบรวมแรงจูงใจ อาชีพ และความชอบด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและเปรียบเทียบได้อย่างง่ายดาย

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • การส่งผ่านClickUp Formsจะกลายเป็นงานบุคคลที่จัดระเบียบทันที
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มตามข้อมูลประชากร, อาชีพ, หรือภูมิภาค
  • มุมมองที่ยืดหยุ่น (รายการ, กระดาน, ตาราง) ทำให้ง่ายต่อการกรองหรือวิเคราะห์รูปแบบ
  • กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับการวิจัยโปรไฟล์ผู้ชมและลูกค้า

เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาด, และทีม UX ที่ต้องการสร้างบุคลิกผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ให้กับลูกค้า

🧐 คุณทราบหรือไม่? 80% ของธุรกิจรายงานว่ามีการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น—เฉลี่ย 38%—เมื่อประสบการณ์ได้รับการปรับให้เหมาะกับบุคคล 💰

ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เป็นส่วนตัว, อัตโนมัติจุดสัมผัส, และเชื่อมต่อโครงการกับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า—เปลี่ยนการโต้ตอบในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นความเติบโตที่สามารถวัดได้

2. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับสร้างบุคลิกผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับสร้างบุคลิกผู้ใช้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพให้เห็นแรงจูงใจ จุดที่เจ็บปวด และเรื่องราวด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดบุคลิกผู้ใช้ ClickUp

ในฐานะทีมการตลาดที่วางแผนแคมเปญ คุณอาจกำลังจัดการกับข้อมูลผู้ใช้ผ่านสเปรดชีต, CRM, และเอกสารต่าง ๆ ข้อมูลนี้มีคุณค่า แต่การประสานงานอาจเป็นเรื่องยากเมื่อคุณมีภารกิจมากมายที่ต้องทำ

เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp User Personaนำทุกสิ่งมาไว้ในมุมมองแบบโต้ตอบเดียวเพื่อปรับแต่งบุคลิกภาพผู้ซื้อให้ละเอียด เริ่มต้นด้วยการลากและวางไวท์บอร์ดเพื่อจัดวางรายละเอียดสำคัญ เช่น แรงจูงใจ จุดเจ็บปวด เรื่องราวเบื้องหลัง และพฤติกรรมของลูกค้า

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • เชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยโดยตรงกับเป้าหมายใน ClickUpเพื่อติดตามผลกระทบ
  • ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามว่าบุคคลใดมีอิทธิพลต่อตัวชี้วัดสำคัญ
  • เปลี่ยนกลุ่มโน้ตติดผนังให้เป็นงานที่ต้องดำเนินการทันที
  • เก็บรักษาบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับแคมเปญ โครงการ และการสนทนาของทีมไว้ในที่เดียว

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีม UX ที่ต้องการเครื่องมือแบบร่วมมือและมองเห็นภาพได้ชัดเจนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพผู้ใช้ (user personas) ที่ช่วยให้งานของลูกค้าดีขึ้น

📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ชิ้นหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน

รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ

ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

3. เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าตั้งแต่การรับเรื่องจนถึงการแก้ไขด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าโดย ClickUp

ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าต้องจัดการกับคำถามที่เข้ามาหลายสิบรายการ ซึ่งรวมถึงการอัปเดตคำสั่งซื้อ การขอคืนเงิน และข้อกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องรักษาเวลาการตอบกลับให้ต่ำและความพึงพอใจของลูกค้าให้สูง

เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าของ ClickUpบันทึก จัดหมวดหมู่ และแก้ไขทุกคำขอโดยไม่พลาดข้อความที่มีความเร่งด่วน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างเพื่อการคัดแยกที่รวดเร็วขึ้น
  • อัตโนมัติการจัดหมวดหมู่ตามความเร่งด่วนหรือประเภทของปัญหา
  • มองเห็นการไหลของตั๋วในมุมมอง ClickUp Kanbanเพื่อระบุอุปสรรคได้ทันที
  • มอบหมายการติดตามผลพร้อมกำหนดเส้นตายเพื่อให้เวลาในการตอบกลับมีความสม่ำเสมอ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนที่ดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อหรือคำร้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก

4. แม่แบบ CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามทุกโอกาสทางการขาย, ข้อตกลง, และบัญชีลูกค้าในที่เดียวด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp คุณสามารถรวมกระบวนการขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่ทำงานเดียวที่เรียบง่าย เทมเพลตนี้ให้คุณมีมุมมองตามสถานะครอบคลุมทั้งห้าขั้นตอน: ลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, ติดต่อ, บัญชี, และการติดตามผล

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ดึงดูดลูกค้าใหม่ผ่าน ClickUp Forms ที่ส่งข้อมูลตรงเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ
  • ClickUp Automationsจัดการการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและการแจ้งเตือนสำหรับดีลที่หยุดชะงัก
  • ClickUp Custom Fieldsช่วยให้คุณติดตามขนาดดีล มูลค่าคาดการณ์ และประเภทผู้ติดต่อ
  • สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, และตารางเพื่อวิเคราะห์สุขภาพของระบบ

เหมาะสำหรับ: ทีมขายและผู้จัดการที่ต้องการตั้งค่าซอฟต์แวร์ CRMแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และเพิ่มการมองเห็นของกระบวนการขายอย่างรวดเร็ว

🎥 ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการขาย ทีมต่างๆ มักมองหาวิธีที่จะทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ การติดตามผลด้วยตนเอง? การมอบหมายงานให้กับลูกค้าเป้าหมายซ้ำๆ?

นั่นคือขั้นตอนการทำงานของเมื่อวานนี้ หากต้องการดูว่าทีมต่างๆ กำลังจัดการกับความวุ่นวายและทวงคืนเวลาของพวกเขาได้อย่างไร โปรดชมวิดีโอนี้:

5. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลต CRM อสังหาริมทรัพย์แบบง่ายของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพรวมของขั้นตอนยอดขายและมูลค่าของท่อการขายโดยใช้เทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUp

เมื่อพยายามปิดการขายให้เร็วขึ้น การมองเห็นข้อมูลลูกค้าและโอกาสทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpมอบการตั้งค่าที่เรียบง่ายให้กับทีมขายและตัวแทนขายเดี่ยวเพื่อติดตามการขาย จัดลำดับความสำคัญของการติดตามผล และย้ายโอกาสผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การค้นพบ การคัดเลือก และการเสนอราคา โดยไม่มีความสับสน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • แท็กในตัวที่เน้นประเภทของดีล เช่น การขายเพิ่ม การต่ออายุ หรือการขยาย
  • การติดตามไทม์ไลน์และขั้นตอนช่วยให้เห็นภาพรวมของดีลที่กำลังดำเนินการได้อย่างชัดเจน
  • น้ำหนักเบาเพียงพอสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่สามารถปรับขนาดได้สำหรับกระบวนการหลายดีล
  • เก็บข้อมูลลูกค้าให้เชื่อมโยงโดยตรงกับโอกาสทางธุรกิจ เพื่อลดการสลับบริบท

เหมาะสำหรับ: ทีมขายและตัวแทนขายเดี่ยวที่ต้องการระบบ CRM ที่สามารถดำเนินการได้เพื่อความเป็นระเบียบและปิดการขายได้เร็วขึ้น

เพื่อประหยัดเวลา ใช้ClickUp Brainเพื่อดึงข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้คุณเห็นได้ทันทีว่าใครกำลังทำงานกับลูกค้าเป้าหมายรายใด และเมื่อใดที่การโทรคัดกรองครั้งต่อไปจะเกิดขึ้น

ClickUp Brain
รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทีมโดยใช้ ClickUp Brain

6. แม่แบบการศึกษาผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จับและจัดระเบียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ UI และ UX ตามแหล่งที่มา กลุ่มอายุ และประเภทผู้ใช้ด้วยเทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUp

การสัมภาษณ์ผู้ใช้ให้ข้อมูลเชิงลึกมากมาย แต่ไม่ค่อยพร้อมที่จะแบ่งปันได้ทันที บันทึกกระจายอยู่ในหลายที่ รายการที่ต้องดำเนินการสูญหาย และการติดตามผลมักกลายเป็นเรื่องที่นึกถึงทีหลัง

เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUpที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้ทีมวิจัยสามารถชี้แจงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการได้ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตหรือโน้ตติดผนัง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบข้อเสนอแนะตามประเภทผู้ใช้ ประชากรศาสตร์ หรือแหล่งที่มาของการวิจัย
  • ติดตามสถานะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและขั้นตอนถัดไปด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • มุมมองเฉพาะเน้นข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมสำหรับการดำเนินการเทียบกับข้อมูลที่รอการตรวจสอบ
  • เชื่อมโยงการสัมภาษณ์และบันทึกเข้ากับงานการดำเนินการโดยตรงเพื่อความต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UI/UX และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบบที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อรวบรวมและดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยผู้ใช้

7. เทมเพลตเสียงของลูกค้าจาก ClickUp

เทมเพลตเสียงของลูกค้า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แปลงความคิดเห็นดิบให้เป็นความต้องการและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ด้วยเทมเพลตเสียงของลูกค้าจาก ClickUp

ความคิดเห็นของลูกค้าบางข้อชัดเจนว่าเกี่ยวกับราคา บางคนบ่งบอกถึงช่องว่างของผลิตภัณฑ์ และบางคนก็พูดมากโดยไม่ได้พูดอะไรเลย

เทมเพลตเสียงของลูกค้าของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายจากโพสต์ในโซเชียล, แบบสำรวจ, และการโทรให้กลายเป็นแผนภาพเชิงโครงสร้างที่ไหลจากความคิดเห็นไปสู่ความต้องการและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • โน้ตติดสีที่จัดกลุ่มความคิดเห็นตามช่องทางหรือธีมเพื่อการจัดการลูกค้าที่ง่ายขึ้น
  • บอร์ดแบบลากและวางช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและคำขอฟีเจอร์
  • แปลงข้อมูลเชิงลึกเป็นงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อความรับผิดชอบ
  • แนบเอกสาร ClickUpหรือข้อมูลวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีบริบทครบถ้วน

เหมาะสำหรับ: ทีม CX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักการตลาดที่ต้องการเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างสำหรับโปรไฟล์ลูกค้าและการวางแผนกลยุทธ์

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยโปรไฟล์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นโครงสร้างที่เป็นระบบใน ClickUp จะเปลี่ยนบันทึกของลูกค้าที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ บันทึกคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย ความชอบ และข้อควรระวัง จากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับงาน แคมเปญ และแดชบอร์ดต่างๆ

ผลลัพธ์? ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และระบบที่จะชนะใจลูกค้าที่มีคุณค่า—ในขณะที่ก้าวล้ำหน้าทีมที่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

8. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพการกระทำของลูกค้า จุดสัมผัส และโอกาสในแต่ละขั้นตอนของเส้นทางลูกค้าด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทางลูกค้าของ ClickUp

เมื่อเส้นทางการเดินทางของลูกค้าถูกกระจายอยู่ในเอกสารและแผนผังต่างๆ ทำให้ยากที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน (ตามตัวอักษร)

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าใน ClickUpมอบพื้นที่ร่วมกันให้กับทีมของคุณในการวางแผนสิ่งที่ลูกค้าทำ รู้สึก และประสบในแต่ละขั้นตอนของการเดินทาง ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการซื้อ แต่ละคอลัมน์จะแสดงการดำเนินการที่สำคัญ สภาวะทางอารมณ์ และจุดสัมผัสกับแบรนด์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • มอบหมายความเป็นเจ้าของสำหรับแต่ละจุดสัมผัสให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง
  • เชื่อมโยงจุดที่เกิดปัญหาโดยตรงกับการตอบสนองทางธุรกิจที่เสนอ
  • ตรวจจับจุดที่ต้องส่งมอบงานได้เร็วขึ้นด้วยงานที่เชื่อมโยงและลำดับความสำคัญ
  • จัดให้ทีม CX และทีมผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกันในเรื่องเวลาและวิธีการที่จะเข้าแทรกแซง

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการประสบการณ์ลูกค้า (CX) และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นปัญหาและความรับผิดชอบร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. แม่แบบเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี/ลูกค้าของ ClickUp

เทมเพลตเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี/ลูกค้าของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามการโทรค้นหาและผลลัพธ์ของการโทรด้วยเทมเพลตเอกสารการค้นหาลูกค้า/เอเจนซี่ของ ClickUp

สำหรับทีมขาย ความแตกต่างระหว่างการเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมกับเริ่มต้นที่ไม่มั่นคงมักขึ้นอยู่กับการเตรียมตัว ทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมจะเข้ามาพร้อมกับคำถามที่ถูกต้อง วาระการประชุมที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน และระบบที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการบันทึกความต้องการของลูกค้า

เทมเพลตเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี/ลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณดำเนินการโทรค้นหาทุกครั้งอย่างมีโครงสร้างและรวดเร็ว มันรวมสคริปต์การโทรที่ปรับแต่งได้, ธนาคารคำถามที่ปรับเปลี่ยนได้, และพื้นที่ทำงานเอกสารในตัวเพื่อบันทึกเป้าหมาย, ระยะเวลา, ความคาดหวัง, และสิ่งที่ต้องส่งมอบในขณะที่คุณกำลังโทรอยู่

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมคำถามการค้นพบ, บันทึก, และผลลัพธ์ไว้ในที่เดียว
  • มอบหมายการติดตามผลทันทีโดยใช้ClickUp Tasks หรือมอบหมายความคิดเห็น
  • ทำให้ขั้นตอนต่อไปเป็นอัตโนมัติ เช่น การสร้างข้อเสนอหรือร่างสัญญา
  • ลดการพลาดรายละเอียดโดยเชื่อมโยงการโทรและบันทึกไว้อย่างแน่นหนา

เหมาะสำหรับ: ทีม SDR ที่จัดการการโทรออกจำนวนมากหรือการโทรค้นหาข้อมูลในหลายภูมิภาค

10. แม่แบบไดเรกทอรีสมาชิก ClickUp พร้อมรูปภาพ

เทมเพลตไดเรกทอรีสมาชิก ClickUp พร้อมรูปภาพ
รับเทมเพลตฟรี
จัดการรายละเอียดสมาชิก รูปภาพ และข้อมูลติดต่อได้อย่างเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีสมาชิกของ ClickUp

เทมเพลตไดเรกทอรีสมาชิก ClickUpนี้เหมาะสำหรับชุมชนและสมาคมที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลทุกอย่าง ตั้งแต่ภาพถ่ายโปรไฟล์และบทบาท ไปจนถึงข้อมูลติดต่อและระดับสมาชิก ในรูปแบบที่สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจนในที่เดียว

แต่ละโปรไฟล์ประกอบด้วยรูปถ่ายและข้อมูลหลักเพื่อให้ทีมของคุณสามารถระบุและติดต่อกับบุคคลที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อทีมของคุณต้องการรักษาความเป็นระเบียบระหว่างการเริ่มต้นงานการหาลูกค้า และการประสานงานภายใน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • กรองและติดแท็กสมาชิกตามสถานะ, ระดับ, หรือหมวดหมู่เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
  • ติดตามความคืบหน้าการเข้าร่วมด้วยสถานะและฟิลด์ที่มีอยู่
  • เก็บรูปถ่ายและรายละเอียดของสมาชิกไว้ข้างกันเพื่อการจดจำที่ง่าย
  • หลีกเลี่ยงการค้นหาอีเมลโดยการจัดเก็บไว้ในไดเรกทอรีกลาง

เหมาะสำหรับ: สมาคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสมาชิกซึ่งจัดการการหาลูกค้าและไดเรกทอรีชุมชน

📚 ต้องอ่าน: แม่แบบการจัดการลูกค้า

11. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อ ClickUp

เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบรายละเอียดการติดต่อของสื่อ, ผู้บรรยาย, หรือผู้ติดต่อที่มีศักยภาพโดยใช้แบบฟอร์มรายการติดต่อของ ClickUp

การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้เมื่อต้องจัดการกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดหลายรายการ คุณจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้า, ผู้ติดต่อสื่อ, และวิทยากรในงานให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยข้ามทีมและสถานะต่างๆ

เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUpเปลี่ยนความยุ่งเหยิงนั้นให้กลายเป็นเครื่องมือการติดต่อที่มีโครงสร้างชัดเจน แต่ละรายการจะกลายเป็นงานที่คุณสามารถมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และเคลื่อนย้ายไปตามขั้นตอนของคุณ พร้อมมุมมองหลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการทำงานของคุณ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกข้อมูลติดต่อได้ทันทีผ่านแบบฟอร์มและสร้างงานอัตโนมัติ
  • แผนที่ผู้ติดต่อทางภูมิศาสตร์ด้วยมุมมองแผนที่ ClickUpสำหรับการกำหนดเป้าหมายตามภูมิภาค
  • ติดตามสถานะการติดต่อสื่อสารได้ทางภาพด้วยมุมมองบอร์ด (ผู้นำ → การเจรจา → ไม่มีการเคลื่อนไหว)
  • ปักหมุดและปรับแต่งมุมมองเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับแต่ละแคมเปญ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการแคมเปญที่สร้างรายชื่อสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อมวลชน, ลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจ, และฐานข้อมูลแขกสำหรับงานอีเวนต์หลากหลายประเภท

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จากข้อมูลลูกค้าสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันการรวบรวมโปรไฟล์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น—การนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานต่างหากที่สำคัญ ด้วย ClickUp รายละเอียดทุกแง่มุมของกลุ่มเป้าหมายจะกลายเป็นข้อมูลที่นำไปปฏิบัติได้ทันที: มอบหมายงาน, อัตโนมัติการติดตามผล, และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกกับโครงการต่างๆ

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้กับลูกค้า และสร้างวงจรคุณค่าที่หมุนวนอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่มีคุณค่า—พร้อมมอบความได้เปรียบในการแข่งขันที่วัดผลได้เหนือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

ทดลองใช้ ClickUp ฟรีและเปลี่ยนโปรไฟล์ลูกค้าให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้

12. คลิกอัพ ฮับสปอต สร้างเทมเพลตผู้ซื้อแบบจำลอง

เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp HubSpot
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ICP ของคุณและติดตามพฤติกรรมการซื้อด้วยเทมเพลตการสร้างบุคลิกภาพผู้ซื้อของ ClickUp HubSpot

ระบุลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณและปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมด้วยเทมเพลตการสร้างบุคลิกผู้ซื้อของ ClickUp HubSpot ออกแบบมาสำหรับทีมที่ใช้ HubSpot หรือ CRM ที่คล้ายกัน มันรวมข้อมูลเชิงลึกไว้ที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถกำหนดICP การตลาดของคุณได้อย่างชัดเจน

แต่ละรายการของบุคลิกภาพจะบันทึกเป้าหมาย ความไม่พอใจ ข้อคัดค้าน และช่องทางที่ชื่นชอบ พร้อมทั้งติดตามแหล่งที่มาของข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ลูกค้าหรือการวิเคราะห์

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดบุคลิกภาพให้กับขั้นตอนของช่องทางการขายหรือประเภทแคมเปญเพื่อความชัดเจน
  • ติดตามการอัปเดตสถานะบุคคลในกระบวนการด้วยสถานะงานที่กำหนดเองเช่น เป็นลูกค้าเป้าหมาย หรือ ไม่สนใจแล้ว
  • จัดให้ข้อมูล CRM สอดคล้องกับบุคลิกภาพเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขายโดยการมุ่งเป้าไปที่จุดเสียดสีโดยตรง

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและนักวางกลยุทธ์การเติบโตที่ต้องการสร้างแคมเปญที่ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลิกภาพ

13. แม่แบบโปรไฟล์ลูกค้า PowerPoint และ Docs โดย HubSpot

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า PowerPoint และ Docs โดย HubSpot: เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า
ผ่านทาง HubSpot

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าของ PowerPoint และ Docs จาก HubSpotได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดและการขายที่ต้องนำเสนอแนวคิด วางแผนแคมเปญ หรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าให้กับทีมอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ

กรอบงานนี้จัดระเบียบข้อมูลประชากร ปัจจัยในการตัดสินใจ ความชอบในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นสไลด์และเอกสารที่แชร์ได้ง่ายสำหรับการวางแผนและการนำเสนอ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ผสานรูปแบบการนำเสนอ (PPT) และเอกสารเพื่อความยืดหยุ่น
  • เน้นปัจจัยการซื้อและความชอบในผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
  • เร่งความสอดคล้องของแคมเปญระหว่างการนำเสนอและการวางแผนทีม

เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนแคมเปญและตัวแทนขายที่ต้องการนำเสนอโปรไฟล์ลูกค้าและสนับสนุนการตัดสินใจด้านการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

14. แบบฟอร์มบุคลิกภาพผู้ซื้อโดย Freepik

เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ซื้อโดย Freepik: เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า
ผ่านทางFreepik

เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ซื้อของ Freepikมีประโยชน์สำหรับนักกลยุทธ์สื่อโฆษณาที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงก่อนเริ่มแคมเปญโฆษณา เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ สิ่งที่กระตุ้นพวกเขา และสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่สนใจ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • แผนที่ปัจจัยทางจิตวิทยาและแรงจูงใจเพื่อข้อความที่ชัดเจนขึ้น
  • ติดตามจุดที่ทำให้เกิดความคับข้องใจซึ่งส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
  • เปรียบเทียบกลุ่มผู้ชมหลายกลุ่มเคียงข้างกันด้วยภาพ
  • สรุปทีมสร้างสรรค์ด้วยภาพรวมที่เรียบง่ายแทนข้อมูลดิบ

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดแบบชำระเงินที่สร้างชุดโฆษณา, หัวข้อ, และเนื้อหาสร้างสรรค์ตามจิตวิทยาของผู้ชมจริงและตัวกระตุ้นการแปลง

15. แบบฟอร์มโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติโดย Pipedrive

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติโดย Pipedrive: เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า
ผ่านทางPipedrive

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของ Pipedriveถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมขายเชิงรุกที่ต้องการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลบัญชีที่กระจัดกระจาย

มันผสมผสานลักษณะทางธุรกิจ (ขนาด, กลุ่มเฉพาะ, เทคโนโลยีที่ใช้, ภาวะผู้นำ) กับสัญญาณการซื้อ เช่น รอบการระดมทุน หรือการเปลี่ยนผู้นำ เพื่อระบุบัญชีที่พร้อมสำหรับการติดต่อ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • เน้นสัญญาณการเติบโต เช่น การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเหตุการณ์การระดมทุน
  • เชื่อมโยงเจตนาการซื้อเข้ากับบทบาทของผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก
  • จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุดในขณะนี้
  • ช่วยประหยัดเวลาของพนักงานขายโดยการคัดกรองลูกค้าที่มีโอกาสต่ำออกตั้งแต่เนิ่นๆ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายภาคสนามและทีมขายที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้าตามความพร้อมในการเติบโตและสัญญาณความตั้งใจซื้อของลูกค้า

16. แบบฟอร์มโปรไฟล์ลูกค้า B2B โดย Template. Net

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า B2B โดย Template.Net: เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า B2B นี้โดย Template.Netเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในระดับบัญชี โดยแบ่งข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าออกเป็นภาพรวมบริษัท ผู้ติดต่อหลัก ความท้าทายทางธุรกิจ กระบวนการซื้อ และกลยุทธ์การมีส่วนร่วม

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมถึงเกณฑ์การซื้อโดยละเอียด เช่น ความคุ้มค่าและการเข้ากันได้ทางเทคโนโลยี
  • ช่วยติดตามโอกาสในอนาคต เช่น แนวโน้มการนำ AI/ML มาใช้
  • โปรไฟล์โครงสร้างสำหรับบัญชีที่มีวงจรการซื้อที่ยาวนานและซับซ้อน
  • ทำให้การวิจัยบัญชีระดับองค์กรง่ายต่อการมาตรฐาน

เหมาะสำหรับ: นักการตลาด B2B ที่มุ่งเน้นวงจรการขายที่ยาวนานและบัญชีลูกค้ามูลค่าสูง

17. แบบฟอร์มโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมาย โดย Template.Net

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายโดย Template.Net: เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายนี้โดย Template.Netถูกสร้างขึ้นสำหรับนักวางกลยุทธ์แบรนด์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ซึ่งต้องการเจาะลึกมากกว่าข้อมูลประชากรศาสตร์

มันสร้างโปรไฟล์กลุ่มลูกค้าตามนิสัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, คุณค่าทางไลฟ์สไตล์, และแรงจูงใจ ทำให้การปรับให้สอดคล้องกับแคมเปญที่เน้นการคัดสรรวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรมและการวางตำแหน่งแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมง่ายขึ้น

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพื้นผิว เช่น ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม
  • นำกลยุทธ์การปรับตำแหน่งที่ขับเคลื่อนด้วย ESG หรือความยั่งยืน
  • เน้นย้ำแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนความภักดีในกลุ่มผู้ซื้อที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • ก้าวข้ามข้อมูลประชากรศาสตร์ไปสู่โปรไฟล์ที่อิงตามค่านิยมและพฤติกรรม

เหมาะสำหรับ: ทีมแบรนด์ด้านความยั่งยืนและ ESG ที่กำลังสร้างบุคลิกภาพผู้ซื้อที่มีความเชื่อมั่นสูงโดยยึดคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม

18. แบบฟอร์มโปรไฟล์ลูกค้าปลีก โดย Template.Net

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าปลีกโดย Template.Net: เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าค้าปลีกโดย Template.Netถูกสร้างขึ้นสำหรับเครือข่ายร้านค้าปลีกและแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการปรับแต่งการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมในแต่ละช่องทาง

ครอบคลุมข้อมูลประชากรและพฤติกรรมการซื้อ เช่น ความถี่ในการซื้อ ความชอบซื้อออนไลน์เทียบกับการซื้อในร้าน และข้อมูลโปรแกรมสะสมคะแนน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามระดับสมาชิก ระดับการใช้จ่าย และประวัติการแลกคะแนน
  • ระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำมากที่สุด
  • ระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงเพื่อแคมเปญการดึงกลับเป้าหมาย
  • ช่วยให้ทีมค้าปลีกสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทุกสาขาและออนไลน์ไว้ในที่เดียว

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการเพิ่มการรักษาลูกค้า, ปรับปรุงโปรแกรมสะสมคะแนน, และปรับแต่งบริการให้เหมาะกับลูกค้า

รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า การติดตามผล และกลยุทธ์ไว้ใน ClickUp

โปรไฟล์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่สิ่งที่คุณกรอกเพียงครั้งเดียวแล้วลืมไป—มันคือเอกสารที่มีชีวิตซึ่งช่วยให้คุณรักษาความสอดคล้อง คาดการณ์ความต้องการ และส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงได้ แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโปรไฟล์นั้นเข้าถึงได้ง่าย สามารถอัปเดตได้สะดวก และนำไปปฏิบัติได้จริง

ด้วย ClickUp โปรไฟล์ลูกค้าของคุณไม่ใช่แค่จุดอ้างอิง—แต่เป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานของคุณ การรับข้อมูล การติดตามผล ข้อเสนอแนะ—ทุกอย่างเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ถูกต้อง เก็บไว้ใกล้ตัว และปล่อยให้ระบบของคุณทำงานหนัก ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

👉ลองใช้ ClickUp ฟรีและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้จริง