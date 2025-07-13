บล็อก ClickUp

แบบฟอร์มรายงานการพยาบาลฟรีเพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่ดีขึ้น

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
13 กรกฎาคม 2568

คุณกำลังจัดการหลายอย่างพร้อมกัน—ข้อมูลสำคัญที่จดบนโน้ตติดผนัง,การจัดการทรัพยากร, แผนภูมิที่ยังไม่เสร็จครึ่งหนึ่ง, และตอนนี้ถึงเวลาส่งต่อผู้ป่วยแล้ว วุ่นวายใช่ไหม?

การเปลี่ยนกะในโรงพยาบาลที่วุ่นวายอาจรู้สึกเหมือนความโกลาหลที่จัดระเบียบไว้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบฟอร์มรายงานการพยาบาลที่มั่นคงจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรมี—แต่เป็นอาวุธลับของคุณ คิดเสียว่ามันเป็นเหมือนสมองของพยาบาลคุณ: สถานที่สำหรับติดตามสัญญาณชีพ ยา การประเมิน และข้อมูลผู้ป่วยโดยไม่ต้องสับสน

ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าพยาบาลที่ดูแลทั้งหน่วยงานหรือเป็นนักศึกษาพยาบาลที่กำลังเรียนรู้พื้นฐาน การมีรูปแบบที่เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารชัดเจน

ในโพสต์นี้ คุณจะพบแม่แบบรายงานการพยาบาลที่ฟรี ดิจิทัล และพิมพ์ได้ พร้อมด้วยซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น

อะไรคือแบบฟอร์มรายงานการพยาบาล?

แบบฟอร์มรายงานการพยาบาลทำหน้าที่เป็นกรอบสำหรับการสื่อสารระหว่างกะงาน. แบบฟอร์มเหล่านี้ให้ข้อมูลแก่บุคลากรเกี่ยวกับสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายและความต้องการของพวกเขา.

เครื่องมือจดบันทึกเหล่านี้ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาด ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย และจัดการเอกสารในสภาพแวดล้อมทางคลินิก

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตรายงานกะการทำงานตามประเภทของหน่วยงาน เช่น ICU, ศัลยกรรมทั่วไป หรือ กุมารเวช

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนบันทึกสบู่ (พร้อมตัวอย่าง)

แม่แบบแผ่นรายงานการพยาบาลฟรี

ตอนนี้เรามาดูเทมเพลตที่มั่นคงเพื่อทำให้การรายงานผู้ป่วยและการบันทึกการเปลี่ยนกะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. แม่แบบรายงานกะข้างเตียง ClickUp

เทมเพลตรายงานกะข้างเตียง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มอบสรุปที่ชัดเจนและเป็นระเบียบให้กับพยาบาลใหม่เพื่อความสะดวกในการส่งต่อด้วยเทมเพลตรายงานการเปลี่ยนกะข้างเตียงของ ClickUp

เมื่อทุกวินาทีมีความสำคัญที่ข้างเตียงผู้ป่วยแม่แบบรายงานการเปลี่ยนเวรข้างเตียง ClickUpช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วและตรงประเด็น ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยที่ข้างเตียง โดยให้ความสำคัญกับการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์และสัญญาณเตือนความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงระหว่างการเปลี่ยนเวร

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • รวมบันทึกทางอารมณ์หรือพฤติกรรมเพื่อการดูแลแบบองค์รวม
  • เพิ่มการแจ้งเตือนเฉพาะผู้ป่วย (เช่น ความเสี่ยงการล้ม อัตราการหายใจ หรืออาการแพ้) และใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อติดตามข้อมูลของคุณอย่างชัดเจน
  • บันทึกการสื่อสารทางวาจาของพยาบาลต่อพยาบาลด้วยความชัดเจน

🔑 เหมาะสำหรับ: พยาบาลที่ทำงานในหน่วยผู้ป่วยวิกฤตหรือหมุนเวียนกะ ซึ่งต้องการการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

2. แม่แบบการจัดการผู้ป่วย ClickUp

เทมเพลตการจัดการผู้ป่วย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลตการจัดการผู้ป่วยของ ClickUp

เมื่อบริการด้านสุขภาพของคุณขยายตัว การจัดการประวัติของผู้ป่วยหลายคนอาจทำให้คุณสับสนได้แม่แบบการจัดการผู้ป่วยของ ClickUpมอบมุมมองที่ชัดเจนและเป็นลำดับชั้นให้คุณในแต่ละกรณี—ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลประกันภัยไปจนถึงรายละเอียดแพทย์ผู้ดูแล

ระบบนี้ช่วยรวมผู้มาติดต่อ ผู้ป่วยที่พักอาศัย และผู้มาใหม่ทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยทุกอย่างอยู่ในที่เดียว คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการดูแล ติดตามงานต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และปรับเปลี่ยนการทำงานแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • ติดตามการนัดหมาย การทดสอบ และการประเมินผลที่กำลังจะมาถึงด้วยมุมมองรายการของ ClickUp
  • ประสานแผนการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพในมุมมองเดียว
  • ตั้งการแจ้งเตือนงานสำหรับการตรวจสอบยาหรือการประเมินผล

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการหน่วยและพยาบาลผู้รับผิดชอบที่ต้องดูแลผู้ป่วยหลายรายจากหลายทีม

การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในด้านที่ (ClickUp) มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง และพวกเขายังมีเทมเพลตมากมายให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้

การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในด้านที่ (ClickUp) มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง และพวกเขายังมีเทมเพลตมากมายให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้

👀 คุณรู้หรือไม่? พยาบาลวิชาชีพได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาชีพอันดับ 1 ในอเมริกา— และไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้น ด้วยอัตราการเติบโตของงานที่คาดการณ์ไว้ถึง 46% พยาบาลวิชาชีพจึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา

3. แม่แบบรายการผู้ป่วย ClickUp

เทมเพลตรายการผู้ป่วย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตรายชื่อผู้ป่วยของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยการจัดระเบียบประวัติของผู้ป่วยไว้ในที่เดียว

จมอยู่กับเอกสารและต้องการมีมุมมองที่รวบรวมและจัดระเบียบของผู้ป่วยทั้งหมดของคุณหรือไม่?เทมเพลตรายชื่อผู้ป่วยของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมดูแลสุขภาพที่ต้องการอ้างอิงและติดตามสถานะของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

เทมเพลตนี้ยังมีแท็บแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่ที่ใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดและกรอกข้อมูลลงในกระดานของคุณได้โดยอัตโนมัติ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • จัดเรียงผู้ป่วยตามห้อง ระดับความเสี่ยง หรือความกังวลหลัก
  • สแกนอย่างรวดเร็วสรุปการวินิจฉัยและการรักษา
  • ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนติดตามผล

🔑 เหมาะสำหรับ: พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล (CNA), และทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในวอร์ดที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก

วิธีที่จะทำให้เกินความคาดหมาย? นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานทางคลินิก (มากกว่าแค่การใช้เทมเพลต):

ใช้ClickUp Docsสำหรับแผ่นรายงานการเปลี่ยนกะที่สะอาดและสร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำภารกิจของผู้ป่วยเสร็จสิ้น

  • เปิดมุมมองงานของผู้ป่วยที่แชร์เพื่อดูภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการวินิจฉัย สถานะปัจจุบัน ผลตรวจที่รอดำเนินการ และอื่นๆ
  • ต้อนรับพยาบาลใหม่เข้าสู่หน่วยของคุณด้วยรายการงานที่เชื่อมโยงกับนโยบาย รายการตรวจสอบอุปกรณ์ และแผ่นโกงกฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของหน่วยของคุณ
  • ตั้งค่าการดูแลแผลซ้ำสำหรับประเมิน, เปลี่ยนผ้าพันแผล, และบันทึกภาพถ่าย
  • ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนกให้ราบรื่นด้วยClickUp Chatแบบเรียลไทม์
  • จัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ และกำหนดเวลาในที่เดียว
  • ปรับแต่ง แม่แบบเอกสารรายงานการดูแลสุขภาพและการพยาบาลให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณและประหยัดเวลา

4. แม่แบบแผ่นรายงาน CNA ของ ClickUp

เทมเพลตแผ่นรายงาน CNA ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างการสื่อสารระหว่างผู้ช่วยพยาบาล (CNA) และพยาบาลด้วยเทมเพลตแผ่นรายงาน CNA ของ ClickUp

ผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการรับรอง นี่คือสิ่งที่คุณต้องใช้แม่แบบรายงาน CNA ของ ClickUpช่วยให้งานรายงานของคุณง่ายขึ้นโดยเน้นที่หน้าที่การดูแลโดยตรง เช่น การให้อาหาร การรักษาความสะอาด และการเคลื่อนไหว

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • บันทึกกิจกรรมประจำวัน (ADLs) ได้อย่างง่ายดายอย่างน่าทึ่ง
  • ปรับแต่งฟิลด์ของผู้ป่วยเพื่อรวมยา, การเคลื่อนไหว, โภชนาการ, และอื่น ๆ
  • จัดลำดับความสำคัญผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเพิ่มเติม

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ช่วยพยาบาล (CNA) ที่ติดตามข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางคลินิกแต่มีความสำคัญในระหว่างการทำงานกะ

📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!

การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร อีเมล หรือการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

5. แม่แบบแผ่นรายงาน ECG ของ ClickUp

เทมเพลตแผ่นรายงาน ECG ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตแผ่นรายงาน ECG ของ ClickUp

ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีคุณค่าเพียงเท่ากับการตีความของมันเท่านั้น ควบคุมการจัดเก็บข้อมูล ECGของคุณด้วยเทมเพลตรายงาน ECG จาก ClickUp มันจัดโครงสร้างการรายงาน ECG ในลักษณะที่ทำให้ความผิดปกติโดดเด่นและสามารถเปรียบเทียบได้อย่างง่ายดาย

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากเทมเพลตนี้:

  • ป้อนข้อมูลจังหวะการเต้นของหัวใจ อัตราการเต้น และลักษณะคลื่นที่พบ
  • เปรียบเทียบ ECG ก่อนการรักษาและหลังการรักษา
  • บันทึกข้อค้นพบที่ผิดปกติด้วยป้ายกำกับที่มองเห็นได้

🔑 เหมาะสำหรับ: พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านหัวใจที่ติดตามรูปแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ในระยะยาว

👀 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ75% ของพยาบาลมีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี การทำงานกะยาว สภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูง และการทำงานหลายอย่างพร้อมกันตลอดเวลา ทำให้ยากที่จะผ่อนคลาย—โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจัดการกับการส่งต่อที่ไม่เป็นระเบียบและบันทึกผู้ป่วยที่กระจัดกระจาย

แบบฟอร์มรายงานการพยาบาลที่มีโครงสร้างชัดเจนและเข้าใจง่ายอาจไม่สามารถช่วยคุณนอนหลับได้ แต่มันสามารถช่วยลดภาระงานของคุณได้ ทำให้คุณสามารถจบการทำงานในกะของคุณได้ด้วยความผ่อนคลายมากขึ้น!

6. แม่แบบบันทึก ClickUp

เทมเพลตบันทึก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตบันทึกของ ClickUp เพื่อบันทึกทุกความคิด การตัดสินใจ และการอัปเดต

บันทึกทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในวงการสาธารณสุขด้วยเทมเพลตบันทึกของ ClickUp คุณสามารถบันทึกข้อสังเกตสำคัญ การอัปเดตการรักษา และข้อกังวลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว—ทั้งหมดในที่เดียว

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • บันทึกการอัปเดตอย่างรวดเร็วระหว่างการตรวจผู้ป่วย
  • บันทึกการแจ้งเตือนและข้อความทีมขณะเดินทาง
  • เปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการได้เพียงคลิกเดียวด้วย ClickUp Automations

🔑 เหมาะสำหรับ: พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ทั้งการบันทึกข้อมูล การวางแผน และการดูแลผู้ป่วย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าลืมเว้นที่ว่างสำหรับขั้นตอนถัดไปหรือรายการที่ต้องทำ—สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานกะถัดไปได้เริ่มงานได้ทันที

7. แม่แบบแผนภูมิทางการแพทย์ ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิทางการแพทย์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามประวัติทางการแพทย์ แผนการรักษา และความก้าวหน้าของผู้ป่วยด้วยเทมเพลตแผนภูมิทางการแพทย์ของ ClickUp

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ คุณต้องดูแลผู้ป่วยหลายคนทุกวัน และไม่มีทางที่จะจำรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ แต่ในสายงานนี้ แม้แต่ความผิดพลาดเล็กน้อยที่สุดก็อาจส่งผลร้ายแรงได้ นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบแผนภูมิทางการแพทย์ของ ClickUpคุ้มค่าที่จะมีไว้ในเครื่องมือของคุณ

ใช้เพื่อติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง—ประวัติครอบครัว, สถานะทางระบบประสาท, ข้อมูลประกัน, และอาการแพ้—ทั้งหมดในที่เดียวที่เชื่อถือได้และจัดระเบียบไว้อย่างดี

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • รักษาบันทึกทางการแพทย์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายด้วย ClickUp Docs
  • ติดตามการรักษา, ยา, และผลการทดสอบตลอดเวลาด้วย ClickUp Board View
  • แนบภาพหรือรายงานห้องปฏิบัติการโดยตรง

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมคลินิกที่ต้องการแผนภูมิดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยระยะยาวหรือผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน

กอนซาโล เซการ์รา ผู้จัดการฝ่ายระบบที่ซานตา คาตาลินา ทบทวน ClickUp:

มันยอดเยี่ยมมากที่ได้จัดการงานสำหรับทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ซึ่งคุณสามารถกำหนดเวลาการเกิดขึ้นได้ ใช้งานง่ายมากและคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ฉันชอบมุมมองที่แตกต่างกัน

มันยอดเยี่ยมมากที่ได้จัดการงานสำหรับทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งคุณสามารถกำหนดเวลาให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย ใช้งานง่ายมากและคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ฉันชอบมุมมองที่หลากหลาย

8. แม่แบบไวท์บอร์ดแนวคิดการพยาบาล ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแนวคิดการพยาบาล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างโครงสร้างให้กับทฤษฎีการพยาบาลด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแนวคิดการพยาบาลของ ClickUp

สอนชั้นเรียนอยู่หรือเปล่า? กำลังวางแผนกระบวนการทำงานด้านการพยาบาลอยู่ใช่ไหม?แม่แบบไวท์บอร์ดแนวคิดการพยาบาลของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและจัดระเบียบโมเดลการดูแล แนวคิดทางการศึกษา หรือแนวคิดการไหลเวียนของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมหรือกำลังแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อน แผนที่เชิงโต้ตอบนี้จะช่วยให้ทุกอย่างชัดเจน เชื่อมโยงกัน และง่ายต่อการแชร์หรืออัปเดตตามความต้องการ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด จากนั้นสร้างภาพแสดงแนวคิดหลักและทฤษฎีการพยาบาล
  • สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละแนวคิด
  • จัดระเบียบบันทึกและแนวคิดโดยใช้บล็อกที่มีรหัสสีและเพิ่มป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สอนและผู้ฝึกอบรมด้านการพยาบาลที่ออกแบบบทเรียนหรือวางแผนกระบวนการทำงาน

🧠 เกร็ดความรู้: ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้มีชื่อเสียงในนาม "สุภาพสตรีกับตะเกียง" ได้ปฏิวัติวงการพยาบาลด้วยการเน้นย้ำการดูแลผู้ป่วยที่คำนึงถึงทั้งอาการเจ็บป่วย และ สภาพแวดล้อม

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สมมติว่าคุณกำลังทำงานกะ 12 ชั่วโมงกับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงสูงสี่คน มีผู้ป่วยรอรับเข้าสองราย และสัญญาณเรียกพยาบาลดังอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีซอฟต์แวร์จัดการคลินิก คุณจะติดอยู่ระหว่างแผนภูมิกระดาษ การอัปเดตข้อมูลในทางเดิน บันทึกที่เขียนไม่เสร็จ และอาจต้องพึ่งกาแฟเข้มข้นเพื่อประคองตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ด้วยClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ความวุ่นวายจะถูกลดความสำคัญลงและข้อมูลสำคัญจะอยู่ในที่เดียว

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณสามารถอ้างอิงซอฟต์แวร์การจัดการกะงานเพียงตัวเดียวเพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องสับสน

การจัดการที่ราบรื่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะClickUp สำหรับการจัดการด้านการดูแลสุขภาพได้รวมศูนย์เอกสารผู้ป่วย, แผ่นรายงาน, แบบฟอร์มการรับเข้า, การติดตามสินค้าคงคลัง, ตารางเวลาของผู้ดูแล และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในพื้นที่ทำงานที่สอดคล้องกับ HIPAA

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ ClickUp
เชื่อมต่อผู้ป่วยกับผู้ดูแลจากหลากหลายแผนกด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ ClickUp

9. แม่แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการทำงาน ClickUp Shift
รับเทมเพลตฟรี
แจ้งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกรอบเวลาของพวกเขาด้วยเทมเพลตรายงานกะงานของ ClickUp

ให้ทุกกะทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกาด้วยเทมเพลตรายงานกะงานของ ClickUp เก็บข้อมูลหลักทั้งหมดที่พยาบาลต้องการเพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดกะงานได้อย่างมั่นใจ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ติดตามการส่งมอบยาและการแทรกแซงที่พลาดด้วยสถานะที่กำหนดเอง
  • ติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละกะโดยใช้ฐานข้อมูลรายงานกะที่มีอยู่ในระบบ
  • วางแผนด้วยมุมมองตารางกะที่ช่วยให้การกำหนดกะในอนาคตเป็นเรื่องง่าย

🔑 เหมาะสำหรับ: พยาบาลประจำวอร์ดทั่วไปที่ต้องการสรุปกะงานที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้

10. แม่แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงกะงานของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการเปลี่ยนแปลงกะของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เตรียมทีมที่กำลังจะเข้ามาใหม่ให้พร้อมสำหรับการรับช่วงงานด้วยเทมเพลตรายงานการเปลี่ยนแปลงกะงานของ ClickUp

การเปลี่ยนกะไม่ควรหมายถึงการต้องจัดตารางงานใหม่ทุกสองสามวันเทมเพลตรายงานการเปลี่ยนกะของ ClickUpมุ่งเน้นที่ความต่อเนื่องของการดูแล โดยเน้นการรักษาที่กำลังดำเนินอยู่และประเด็นสำคัญในขณะที่ทีมหนึ่งส่งมอบงานให้กับอีกทีมหนึ่ง

ทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและ:

  • บันทึกการเปลี่ยนแปลงการถ่ายโอนเอกสารพร้อมรายละเอียดสำคัญ เช่น ใครลงเวลาเข้า, ใครลงเวลาออก, และอะไรที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • โอนย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ
  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับรายงาน และรวมบันทึกส่วนตัวจากพยาบาลที่ออกไป

🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกหน่วยพยาบาลที่ต้องการการเปลี่ยนเวรที่ราบรื่นอย่างไร้รอยต่อ

ผู้ใช้ ClickUp ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพกล่าวว่า:

เราเริ่มใช้มันเพื่อช่วยในการบริหารจัดการและเริ่มต้นการดำเนินงานของสตาร์ทอัพของเรา ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบ. อย่างที่คุณอาจคิดได้ นี่คืองานที่หนักมาก แต่ ClickUp ทำให้เราสามารถทำให้โครงการนี้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมันช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อทุกส่วนต่าง ๆ ของบริษัทและผู้ให้บริการให้ทำงานตรงเวลา และสามารถจัดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับส่วนใหญ่ของโครงการ.

เราเริ่มใช้มันเพื่อช่วยในการจัดการและเริ่มต้นการดำเนินงานของสตาร์ทอัพของเรา ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบ. อย่างที่คุณอาจคิดได้ นี่เป็นเรื่องที่หนักหนา แต่ ClickUp ทำให้เราสามารถทำให้โครงการนี้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมันช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อทุกส่วนต่าง ๆ ของบริษัทและผู้ให้บริการให้สามารถทำงานได้ตรงเวลา และสามารถจัดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับส่วนใหญ่ของโครงการ.

11. แบบฟอร์มรายงานการพยาบาล โดย Freed

แบบฟอร์มรายงานการพยาบาล
ผ่านทางฟรีด

ออกแบบโดยพยาบาล เพื่อพยาบาลโดยเฉพาะ เทมเพลตแผ่นรายงานการพยาบาล นี้จะช่วยให้คุณติดตามข้อมูลผู้ป่วยหลายคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและช่องข้อมูลที่มองเห็นได้อย่างรวดเร็ว

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • บันทึกข้อมูลสำหรับผู้ป่วยสูงสุดหกคนในหนึ่งหน้า
  • รักษาความเป็นระเบียบระหว่างรอบด้วยบันทึกเฉพาะทาง
  • ใช้กล่องที่เหมาะกับการเขียนย่อเพื่อความรวดเร็ว

🔑 เหมาะสำหรับ: พยาบาลประจำชั้นที่ดูแลผู้ป่วยหลากหลายประเภทและชื่นชอบรูปแบบเอกสารที่เป็นระบบ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างรายการตรวจสอบสำหรับพยาบาลที่ปรับแต่งได้ตามต้องการทันที เพียงระบุบทบาท ประเภทกะ และแผนก เช่น "สร้างรายการตรวจสอบสำหรับพยาบาลก่อนผ่าตัดในกะกลางคืนที่แผนกศัลยกรรม"

ClickUp Brain จะปรับแต่งรายการตามบริบท ช่วยคุณมาตรฐานงานโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์!

สร้างรายชื่อพยาบาลที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

12. แบบฟอร์มรายงานการพยาบาล โดย SignNow

แบบฟอร์มรายงานการพยาบาล
ผ่านทางSignNow

หากคุณต้องการเปลี่ยนคลินิกของคุณให้เป็นระบบดิจิทัลและรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนด ให้ใช้ แบบฟอร์มรายงานการพยาบาล ซึ่งผสานโครงสร้างเข้ากับความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างเส้นทางการบันทึกข้อมูลที่ไร้รอยต่อ

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้เพื่อ:

  • กรอกรายงานการพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่ยอมรับตามกฎหมาย
  • จัดเก็บหรือส่งรายงานทางอีเมลได้ทันทีบนคลาวด์

🔑 เหมาะสำหรับ: แผนกพยาบาลที่นำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติตามมาตรฐานมาใช้

13. แบบฟอร์มรายงานการพยาบาล โดย Template.Net

แบบฟอร์มรายงานการพยาบาล
ผ่านทางTemplate.Net

ไม่ว่าคุณต้องการติดตามสัญญาณชีพ, บันทึกการรักษา, หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการดูแลผู้ป่วย, แบบฟอร์มรายงานการพยาบาล สามารถช่วยได้. มันทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในลักษณะที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ.

นอกจากนี้ยังมีส่วนแผนการดูแลสำหรับพยาบาลในการจดบันทึกแผนการดำเนินการ คำแนะนำพิเศษ และข้อมูลการติดตามผล

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบบันทึกกะงานในบล็อกที่มีป้ายกำกับอย่างชัดเจน
  • จดบันทึกการอัปเดตเป็นรายชั่วโมงหรือปฏิกิริยาของผู้ป่วย
  • รวมเวลาให้ยา

🔑 เหมาะสำหรับ: พยาบาลที่ชอบการติดตามแบบดั้งเดิมด้วยกระดาษที่มีรูปแบบสะอาดตา

14. แบบรายงานการส่งต่อเวชระเบียนทางการพยาบาล โดย Template. Net

แบบรายงานการส่งต่อเวรพยาบาล
ผ่านทางTemplate.Net

แบบฟอร์มรายงานการส่งต่อผู้ป่วย เน้นข้อมูลผู้ป่วยที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องสื่อสารในระหว่างกระบวนการส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงสัญญาณชีพ การวินิจฉัย แผนการรักษา และคำแนะนำเฉพาะสำหรับพยาบาลที่รับช่วงต่อ

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้เพื่อ:

  • เก็บการอัปเดตของครอบครัวและบันทึกการยินยอมไว้ในที่เดียว
  • บันทึกเหตุผลในการย้ายและการจัดลำดับความสำคัญในการดูแล
  • สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นด้วยเอกสารที่ชัดเจน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักศึกษาพยาบาลที่ต้องย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยดูแลเฉพาะทางระหว่างการรักษากลางคัน

15. แบบรายงานผู้ป่วยพยาบาล 24 ชั่วโมง โดย Template.net

แบบรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
ผ่านทางTemplate.Net

ต้องการภาพรวมตลอดทั้งวันของกะทำงาน ข้อมูลผู้ป่วย และอื่น ๆ หรือไม่? เทมเพลตรายงานผู้ป่วยพยาบาล 24 ชั่วโมง รวบรวมทุกกะไว้ในรายงานเดียว เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพการดูแลและวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ติดตามการสังเกตการณ์สามกะในมุมมองเดียว
  • บันทึกการตอบสนองต่อยาภายใน 24 ชั่วโมง
  • ทบทวนแนวโน้มและปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย

🔑 เหมาะสำหรับ: พยาบาลและผู้จัดการที่ทบทวนความก้าวหน้าของผู้ป่วยตลอดวงจรการดูแลทั้งหมด

🧠 เกร็ดความรู้: ถ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนทำงานตลอดเวลา... คุณไม่ได้คิดไปเองเลย พยาบาลวิชาชีพและแพทย์โดยเฉลี่ยทำงานเกือบ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย ไม่น่าแปลกใจเลยที่เครื่องมือช่วยลดภาระทางจิตใจและช่วยให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่นกำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นในทุกแผนก

17. แบบฟอร์มการส่งต่อเวรพยาบาล โดย Template.Net

แบบฟอร์มการส่งต่อเวชระเบียนพยาบาล
ผ่านทางTemplate.Net

แบบฟอร์มบันทึกการส่งต่อเวรพยาบาล เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเล่าเรื่องสำหรับการส่งต่อที่ราบรื่น โดยผสานข้อมูลที่เป็นระบบเข้ากับการเล่าเรื่อง ช่วยให้นักพยาบาลที่เข้ามาใหม่เข้าใจบริบทได้มากขึ้น

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • สรุปสภาพของผู้ป่วยและการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
  • บันทึกความต้องการทางอารมณ์ ร่างกาย และจิตสังคม
  • รวมประเด็นด้านความปลอดภัยและการทดสอบที่ยังค้างอยู่

🔑 เหมาะสำหรับ: พยาบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งต่อข้อมูลที่มีบริบทและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

17. แบบฟอร์มบันทึกการพยาบาล SBAR โดย Template. Net

แบบบันทึกการพยาบาลแบบ SBAR
ผ่านทางTemplate.Net

แบบบันทึกการพยาบาลแบบ SBAR (สถานการณ์, ประวัติ, การประเมิน, ข้อเสนอแนะ) ช่วยให้พยาบาลผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมและอายุรกรรมจัดระเบียบความคิดได้อย่างชัดเจนเมื่อรายงานปัญหาของผู้ป่วย ช่วยไม่ให้รายละเอียดสำคัญตกหล่น ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกที่รวดเร็วขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย

ด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์นี้ คุณสามารถ:

  • สื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้แพทย์ทราบอย่างชัดเจน
  • ลดข้อผิดพลาดในรายงานกะหรือการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  • มาตรฐานแนวทางของคุณสำหรับการอัปเดตที่สำคัญ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักศึกษาพยาบาลในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบซึ่งต้องการการสื่อสารทางคลินิกที่มีโครงสร้าง

📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายงานการพยาบาลดี?

ตอนนี้คุณได้สำรวจตัวเลือกของคุณแล้ว คุณจะเลือกเทมเพลตแผ่นรายงานการพยาบาลที่เหมาะสมได้อย่างไร?

แผ่นรายงานการพยาบาลที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถทำให้การทำงานของคุณในกะนั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบ สนับสนุนความปลอดภัยของผู้ป่วย และควบคุมกิจวัตรการดูแลที่ซับซ้อน ทำให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุด: ผู้ป่วยของคุณ

นี่คือสิ่งที่แบบฟอร์มรายงานการพยาบาลที่ดีควรมี:

  • ข้อมูลประชากรของผู้ป่วย พร้อมช่องสำหรับชื่อ, อายุ, หมายเลขห้อง, และรายละเอียดการเข้ารับการรักษา เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลพื้นฐานได้ในทันที
  • การติดตามสัญญาณชีพ เพื่อบันทึกและเปรียบเทียบอุณหภูมิ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับออกซิเจน และอื่นๆ ตลอดกะการทำงาน
  • ส่วนการวินิจฉัยและประวัติทางการแพทย์ ที่ระบุเหตุผลในการเข้ารับการรักษา, โรคประจำตัว, และสภาพปัจจุบัน
  • ตารางการใช้ยา พร้อมช่องสำหรับระบุขนาดยา เวลา วิธีการให้ยา และยาที่ใช้ตามอาการ (PRN) เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือข้อผิดพลาด
  • บันทึกการพยาบาล ที่ช่วยให้สามารถจดบันทึกการประเมินผล ความก้าวหน้า และการสังเกตการณ์ได้อย่างรวดเร็วตลอดกะการทำงาน
  • รายการสิ่งที่ต้องทำ สำหรับขั้นตอน การทดสอบ และการรักษาที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นในช่วงเวลาการดูแลของคุณ
  • ส่วนห้องปฏิบัติการและการตรวจภาพ เพื่อบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รอดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว และผลลัพธ์สำคัญ
  • แผนการดูแลผู้ป่วย พื้นที่สำหรับสรุปการแทรกแซง เป้าหมาย และลำดับความสำคัญในการดูแล
  • ความเสี่ยงต่อการหกล้ม, อาการแพ้, และสถานะการแยกตัว เป็นสัญญาณที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อความปลอดภัย
  • บันทึกการจัดการทรัพยากร สำหรับการติดตามการใช้เครื่องมือ, ปัญหาการจัดการบุคลากร, และการย้ายห้อง
  • สรุปการเปลี่ยนกะ/ส่วนส่งต่อ เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างพยาบาลที่ออกกะและพยาบาลที่เข้ากะ
  • รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งแผ่นงานให้เหมาะกับหน่วยงานของคุณได้—ICU, Med-Surg, ER หรือแม้กระทั่งโรงเรียนพยาบาล
  • การจัดรูปแบบที่ชัดเจน ด้วยฟอนต์ที่อ่านง่าย การเว้นวรรคที่เป็นระเบียบ และการออกแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาในช่วงเวลาทำงานที่วุ่นวาย
  • พกพาได้และพิมพ์ได้—คุณควรจะสามารถพิมพ์ เขียน หรือบันทึกแผ่นงานในรูปแบบดิจิทัลได้ตามขั้นตอนการทำงานของคุณ

ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยราบรื่นด้วย ClickUp

ผู้ป่วยทุกคนสมควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และพยาบาลทุกคนจำเป็นต้องมีวิธีการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่ต้องพึ่งความจำในช่วงเปลี่ยนกะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นพยาบาลแผนกอายุรกรรมหรือพยาบาล ICU ที่รับผิดชอบรายงานและการดูแลผู้ป่วย หรือเป็นพยาบาลใหม่ที่กำลังติดตามปริมาณน้ำที่ผู้ป่วยได้รับและการติดตามผล รายงานการพยาบาลที่เชื่อถือได้คือตาข่ายนิรภัยของคุณ

สิ่งเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นแม่แบบการจัดการเวลาที่จัดการข้อมูลผู้ป่วยและบุคลากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากคุณต้องการระบบแบบองค์รวมในการจัดการการดูแลผู้ป่วย ClickUp Health คือศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับคุณ

จากการติดตามผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการกรอกข้อมูลรายงานอัตโนมัติและการจัดทำเอกสารที่สอดคล้องกับ HIPAA, ClickUp เปลี่ยนกะการทำงานของคุณให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน—เป็นระเบียบ, เข้าถึงได้ง่าย, และสร้างขึ้นสำหรับทีมดูแลผู้ป่วย

สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และให้คำมั่นว่าจะดูแลผู้ป่วยอย่างยอดเยี่ยม!