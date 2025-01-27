10 ซอฟต์แวร์จัดการกะที่ดีที่สุดในปี 2025

ผู้จัดการทุกท่าน ผมเข้าใจความยากลำบากของคุณ ?
การบริหารทีมระดับโลกที่ทำงานทางไกลไม่ใช่เรื่องง่าย และการบริหารทีมที่ทำงานในสำนักงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบข้ามสายงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน
แต่คุณรู้ไหม? ซอฟต์แวร์จัดการกะได้เข้ามาช่วยเหลือฉันทุกครั้งจริงๆ ฉันได้ลองใช้เครื่องมือต่างๆ มากมายและใช้มันเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางของฉัน ?
และฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานที่ดีที่สุดตามความต้องการเฉพาะของคุณ มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการกะ?
ตามความเป็นจริง ฉันได้ทำผิดพลาดของตัวเองไว้บ้างในระหว่างการค้นหาซอฟต์แวร์จัดการกะที่ดีที่สุดในช่วงต้นของอาชีพการเป็นผู้จัดการของฉัน เพื่อให้คุณไม่ทำผิดพลาดเช่นเดียวกัน ให้คุณตรวจสอบแง่มุมที่สำคัญต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: คุณต้องการทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยการจัดตารางกะ ดังนั้นนี่คือเกณฑ์อันดับหนึ่งของฉันก่อนเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางกะสำหรับพนักงาน ซอฟต์แวร์ต้องใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับสมาชิกในทีมทุกคน นอกจากนี้ หากคุณมีการจัดการที่ต้องทำจากระยะไกล ซอฟต์แวร์จัดตารางกะของคุณต้องสามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้
- การจัดตารางเวลา: การจัดตารางเวลาอัตโนมัติเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่จะช่วยประหยัดเวลาของคุณคุณควรเลือกใช้แอปจัดตารางงานพนักงานที่สามารถจัดตารางกะการทำงานโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ความพร้อมของพนักงาน และความชอบส่วนบุคคล
- การติดตามเวลา: เครื่องมือติดตามเวลาเป็นสิ่งจำเป็นหากโครงการของคุณเกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ซอฟต์แวร์จัดตารางกะที่คุณชื่นชอบต้องมีฟังก์ชันการทำงานของระบบบันทึกเวลาที่ผสานรวมอยู่เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกเวลาเข้าและออกได้อย่างรวดเร็ว การแจ้งเตือนการทำงานล่วงเวลาโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตามและคำนวณชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาจะเป็นคุณสมบัติเสริมที่ยอดเยี่ยม
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: การเลือกเครื่องมือที่รับรองการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและนโยบายของบริษัทจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากจากปัญหาทางกฎหมายที่ไม่จำเป็น
- การสื่อสาร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกใช้มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลง, กะงานที่กำลังจะมาถึง, และการอัปเดตอื่น ๆ นอกจากนี้ควรมีฟีเจอร์การส่งข้อความในตัวเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างพนักงานและผู้จัดการ
- การผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบเงินเดือนและความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบ HR ที่มีอยู่เพื่อการซิงโครไนซ์ข้อมูลและการจัดการเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ควรมีเพื่อลดความพยายามในการผสานรวม
- ค่าใช้จ่าย: สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ตรวจสอบราคาและรับราคาที่สมเหตุสมผล โปร่งใส และปรับแต่งตามขนาดทีมของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการกะที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ในฐานะผู้ที่ได้ทดลองใช้และทดสอบซอฟต์แวร์การจัดการกะและการจัดตารางงานพนักงานหลายตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมขอแนะนำซอฟต์แวร์การจัดตารางกะ 10 อันดับแรกที่จะช่วยให้การประสานงานและการวางแผนของทีมคุณง่ายขึ้น
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนกะและการจัดการทรัพยากรบุคคล
ClickUp สามารถเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการจัดการกะงานของคุณได้ มันแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกะงาน: การกำจัดความยุ่งเหยิงทางสายตาออกจากปฏิทินการจัดตารางทรัพยากรของคุณ
เครื่องมือที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปช่วยให้คุณมองเห็นตารางการทำงานของพนักงาน มอบหมายงานให้กับกะที่เฉพาะเจาะจง และติดตามคำขอลาหยุดได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว ช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจ่ายเงินเดือนและการบันทึกเวลาทำงานง่ายขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำเพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับกะงานที่กำลังจะมาถึงหรือการเปลี่ยนแปลงตารางงานได้
ClickUpยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้วยฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและการกล่าวถึง เช่นมุมมองแชท (Chat View)ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกะหรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้หลากหลาย ทำให้คุณสามารถซิงค์ตารางกะของคุณกับปฏิทินและระบบบริหารจัดการอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อประสบการณ์ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง
เทมเพลตตารางงาน รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของ ClickUp มาไว้ด้วยกันเพื่อให้การจัดการกะงานของคุณง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นด้วยเทมเพลตตารางกะงานของ ClickUp คุณสามารถ:
- จัดตารางกะและงานผ่านอินเทอร์เฟซภาพที่น่าสนใจ
- ใช้คุณสมบัติลากและวางเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตารางกะการทำงาน
- ปรับแต่งกฎหมายและฟิลด์ต่าง ๆ ด้วยเทมเพลตตามความต้องการของคุณ
ClickUpยังเป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรที่แข็งแกร่งซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ้างงาน การปฐมนิเทศ การพัฒนาบุคลากร และการจัดการพนักงาน ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถ ปรับแต่งระบบ HR ของคุณ ตามความต้องการของคุณผ่านคุณสมบัติต่างๆ เช่นสถานะที่กำหนดเองและ มุมมองที่กำหนดเอง
หากคุณมีเวลาจำกัด ให้ใช้เทมเพลต HR ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ ClickUp มี ไลบรารีของเทมเพลต HRสำหรับการปฐมนิเทศ การประเมินผลการทำงาน การจ้างงาน คำขอของทีม คู่มือพนักงาน กระบวนการของบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลต ClickUp เพื่อยกระดับการจัดการตารางกะของคุณ
การจัดการเวลา: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วยเทมเพลตการจัดการเวลาเช่นเทมเพลตตารางกะพนักงานของ ClickUp คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนกะการทำงานประจำสัปดาห์ของพนักงานได้อย่างชัดเจน คำนวณชั่วโมงทำงานและต้นทุนแรงงาน เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามคำขอลาของพนักงานได้อีกด้วย
คำขอของทีม: แชร์คำขอ ข้อเสนอแนะ และไอเดียในที่เดียวด้วยเทมเพลตคำขอของทีม ClickUp คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยการให้ โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการขอทรัพยากรและบริการ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความล่าช้าของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองปฏิทิน: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางและมองเห็นกะงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถลากและวางงานไปยังวันที่และเวลาต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ทำให้การปรับเปลี่ยนตารางงานเป็นเรื่องง่าย
- งานที่ทำซ้ำ: ตั้งค่างานที่ทำซ้ำสำหรับกะงานประจำ เพื่อให้งานถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้ง
- การติดตามเวลา: ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของสมาชิกทีมแต่ละคน. มีประโยชน์สำหรับการจ่ายเงินเดือนและเพื่อให้แน่ใจว่ากะได้รับการครอบคลุมอย่างเพียงพอ.
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงานเพื่อรวมรายละเอียดกะงานเฉพาะ เช่น สถานที่ บทบาท และคำแนะนำพิเศษใดๆ
- ClickUp Automations: อัตโนมัติงานประจำ เช่น การแจ้งเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับกะงานที่กำลังจะมาถึง หรือการเตือนให้พวกเขาลงเวลาเข้า/ออกงาน
- แดชบอร์ด ClickUp: สร้างแดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมของการทำงานในแต่ละกะ ติดตามการเข้างาน และตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกะงาน
- การพึ่งพาของงาน: ใช้การพึ่งพาของงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการครอบคลุมกะงานในลำดับที่ถูกต้องและไม่มีงานสำคัญใดที่ถูกละเลย
- แอปพลิเคชันมือถือ: แอปพลิเคชันมือถือ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบตารางเวลาของตน, บันทึกเวลาเข้า/ออกงาน, และรับการแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความหลากหลายของเทมเพลตอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก เนื่องจากต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจกรณีการใช้งาน
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- ไม่จำกัด: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก; $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง; $12/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. WhenToWork: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงาน
WhenToWork เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาของทีมคุณ มันช่วยให้กระบวนการจัดสรรงานของคุณราบรื่นขึ้นผ่าน การจัดตารางเวลาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว พนักงานของคุณจะเห็นตารางเวลาของพวกเขาอย่างโปร่งใส ทำให้พวกเขาสามารถยื่นคำขอลาและแลกเปลี่ยนกะได้อย่างรวดเร็ว
WhenToWork เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างความรับผิดชอบในทีม เพราะมันจะส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อฉันสร้างการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน ซึ่งช่วยให้พนักงานของฉันได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ WhenToWork
- กรอกเวลาตารางอัตโนมัติด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- ติดตามว่าใครได้ยืนยันหรือดูตารางล่าสุดของพวกเขาแล้ว
- ส่งออกข้อมูลกะรายสัปดาห์ รวมถึงชื่อพนักงาน ตำแหน่ง เวลาทำงานกะ และจำนวนชั่วโมงที่ได้รับค่าจ้างต่อกะ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงกะสำหรับหลายสถานที่และแผนกในที่เดียว
ข้อจำกัดของ WhenToWork
- แอปพลิเคชันมือถือไม่สะดวกต่อผู้ใช้
- มันไม่รองรับการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับโปรแกรมเงินเดือน
ราคาของ WhenToWork (สูงสุด 10 คน)
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- 1 เดือน: $40
- 3 เดือน: $105
- 6 เดือน: $172
- 1 ปี: $288
การจัดอันดับและรีวิวของ WhenToWork
- G2: 4. 3/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ยังไม่ค่อยพอใจกับ WhenToWork? ลองดู ทางเลือกอื่นของ WhenToWork!
3. TimeClock 365: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา
TimeClock 365 เป็นระบบบริหารจัดการพนักงานบนคลาวด์ โดยเฉพาะสำหรับ Microsoft Teams ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถลงเวลาเข้า-ออกงานได้โดยตรงภายในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Teams ส่งเสริมการบริหารจัดการเวลาได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ
คุณสามารถติดตามเวลาลาพักร้อน, ลาป่วย, และวันทำงานทางไกลของพนักงานได้เพื่อวางแผนกะการทำงานของคุณให้เหมาะสม. หากคุณมี ทีมในสำนักงาน คุณสามารถใช้ คุณสมบัติการเข้าถึงประตู ได้เพื่อติดตามเวลาที่พนักงานเข้าร่วมและสิ้นสุดกะการทำงานของพวกเขา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeClock 365
- จัดการการเข้างาน, บันทึกเวลา, วันหยุดพักผ่อน, การเข้าถึงประตู, การอนุมัติ, ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ของพนักงานของคุณ ทำให้พวกเขารับผิดชอบต่อเวลาและความรับผิดชอบมากขึ้น
- รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่พนักงานทำในแต่ละกะโดยใช้ส่วนขยาย Google Chrome ของ TimeClock 365
- ติดตามตำแหน่งปัจจุบันของพนักงานแบบเรียลไทม์ และรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อพนักงานลงเวลาเข้าและออกกะการทำงาน
ข้อจำกัดของ TimeClock 365
- บริการสนับสนุนลูกค้าอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากจำเป็นต้องใช้บริการ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการดาวน์โหลดรายงานประจำเดือนที่ถูกต้องเป็นเรื่องท้าทาย หากการตั้งค่าไม่ได้ถูกกำหนดอย่างเหมาะสม
ราคา TimeClock 365
- ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
- จำเป็น: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (จำนวนขั้นต่ำ 5 ใบอนุญาต)
- มาตรฐาน: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (จำนวนขั้นต่ำ 5 ใบอนุญาต)
- ข้อดี: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ขั้นต่ำ 5 ใบอนุญาต)
- พรีเมียม: 13 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ขั้นต่ำ 5 ใบอนุญาต)
คะแนนและรีวิว TimeClock 365
- G2: 4. 7/5 (12 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (28 รีวิว)
เคล็ดลับมืออาชีพ:จัดการปัญหาการจัดการเวลาทำงานของคุณด้วยเคล็ดลับเด็ดจากสำนักงาน PMO ของเรา!
4. Zoho People: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพนักงาน
Zoho People เป็นซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่แข็งแกร่ง ช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่การสรรหาและการรับเข้าทำงาน ไปจนถึงการจัดการการเข้างานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
คุณสามารถใช้แอปนี้เป็นแอปตารางการทำงานได้อย่างง่ายดายเพื่อวางแผนกะการทำงานของพนักงานติดตามเวลาทำงานของพวกเขา และปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับพนักงานเงินเดือนและผู้รับเหมาตามชั่วโมงตามเวลาทำงานของแต่ละกะ
มันให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของ ความพร้อมของกำลังคนในสถานที่และไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ พนักงานของคุณยังสามารถ สลับและอาสาทำงานกะได้อย่างง่ายดาย โดยใช้แอป Zoho
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People
- วางแผนงานได้ง่ายด้วยฟีเจอร์ลากและวาง และคัดลอกตารางกะก่อนหน้าเพื่อประหยัดเวลา
- ติดตามการเช็คอินระยะไกลของพนักงานจากสถานที่ทำงานด้วยการติดแท็ก GPS และการกำหนดขอบเขตพื้นที่
- รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเข้างานและเวลาทำงานประจำวันผ่านแอป Zoho People
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยช่องทางการสื่อสารแบบรวมและช่องประกาศ
ข้อจำกัดของ Zoho People
- การเพิกถอนคำขอที่ผิดพลาดอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
- การบริการลูกค้าอาจใช้เวลาเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาที่เล็กน้อยที่สุด
ราคาของ Zoho People
- ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- HR จำเป็น: $0. 83 ต่อพนักงานต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: 1.66 ดอลลาร์ต่อพนักงานต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- พรีเมียม: $2.5 ต่อพนักงานต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $4. 16 ต่อพนักงานต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
Zoho People คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
5. Gusto: ซอฟต์แวร์เงินเดือนที่ดีที่สุด
Gusto เป็นซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบจัดตารางงานพนักงานในตัว
คุณสามารถ ผสานรวมซอฟต์แวร์จัดตารางกะพนักงาน เช่น Workforce และ 7Shifts เข้ากับ Gusto และซิงค์กับระบบจัดการเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพของ Gusto ได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการความต้องการแรงงานและป้องกันการจ่ายค่าล่วงเวลาเกินจำเป็นและการขาดแคลนพนักงาน
ความสามารถในการติดตามเวลาและประมาณการต้นทุนแรงงานของ Gusto ยังมีประโยชน์เมื่อคำนวณชั่วโมงการทำงานต่อกะ ข้อมูลนี้จะซิงค์กับ Gusto โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลเงินเดือน
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- อัตโนมัติและบังคับใช้กฎและนโยบายการจัดการกะ
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนกะงานและขอลาหยุดได้แบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับ Gusto ได้อย่างง่ายดายกับแอปจัดตารางงานพนักงานอื่น ๆ เช่น Workforce, 7Shifts, Upserve และ Workyard
- บันทึกและตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย และซิงค์กับระบบเงินเดือนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม (FLSA)
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- ฟีเจอร์การติดตามเวลาอาจมีความละเอียดมากขึ้น
- มีตัวเลือกจำกัดในการปรับแต่งรายงาน
ราคา Gusto
- ง่าย: $40 ต่อเดือน บวก $6 ต่อเดือนต่อคน
- เพิ่มเติม: 60 ดอลลาร์ต่อเดือน บวก 9 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อคน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. /56 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
6. Shiftboard: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแรงงานรายชั่วโมง
Shiftboard เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานแบบภาพที่ช่วยให้คุณสร้างตารางงานที่ยุติธรรม โปร่งใส และยืดหยุ่นสำหรับพนักงานทุกคน คุณสามารถ เผยแพร่ตารางกะโดยอัตโนมัติ ติดตามความพร้อมของพนักงาน และสื่อสารการเปลี่ยนแปลงกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อปรับตารางการทำงานให้เหมาะสมตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความพร้อมของพนักงาน, ทักษะ, ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และต้นทุนแรงงาน, ทำให้การบริหารจัดการแรงงานมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
คุณสมบัติเด่นของ Shiftboard
- รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเพื่อระบุช่องว่างและให้การครอบคลุมกะที่เหมาะสมที่สุด
- อนุญาตให้พนักงานสลับกะงานระหว่างกันได้ผ่านกระดานแลกเปลี่ยนในตัว
- จัดการการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของความต้องการแรงงานในนาทีสุดท้ายหรือการเปลี่ยนแปลงกะในเวลาจริง
ข้อจำกัดของ Shiftboard
- คุณอาจพบว่าการใช้งานซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- ภาพรวมของตารางเวลาไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกมากนักเกี่ยวกับตารางเวลาของทีม
ราคาของ Shiftboard
Shiftboard มีสองแผน คือ แผน Enterprise และแผน Enterprise Plus พร้อมราคาที่ปรับแต่งได้
คะแนนและรีวิวของ Shiftboard:
- G2: NA
- Capterra: NA
7. สลิง: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงาน
พิจารณา Sling หากคุณต้องการควบคุมต้นทุนแรงงาน ในขณะที่มีการจ้างงานและจัดตารางกะการทำงาน ระบบนี้มีเครื่องมือที่น่าประทับใจ เช่น เครื่องคำนวณต้นทุนแรงงานและเครื่องคำนวณค่าล่วงเวลา เพื่อช่วยจัดการค่าใช้จ่ายพนักงาน คุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อตารางงานของคุณเกินงบประมาณแรงงาน เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรกำลังคนได้อย่างเหมาะสมพอดี
เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการของมันโดดเด่นสำหรับผม. มันช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานสามารถประสานงาน, แชท, และแบ่งปันการอัปเดตได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลา, ลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันสื่อสารแยกต่างหาก.
คุณสมบัติเด่นของ Sling
- ประสานงานกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสื่อสารแบบครบวงจร
- ควบคุมต้นทุนแรงงานโดยใช้เครื่องคำนวณต้นทุนขณะมอบหมายงานให้พนักงานของคุณ
- ติดตามรายได้จากการขายเทียบกับต้นทุนแรงงานของคุณ พร้อมดูประวัติและประมาณการรายได้จากการขาย
ข้อจำกัดของสายคล้อง
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบสลิง
- ฟรีพร้อมคุณสมบัติจำกัด
- พรีเมียม: $1. 70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $3.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของสลิง
- G2: 4. 4/5 (88 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (150 รีวิว)
8. Workfeed: แอปจัดตารางงานอัตโนมัติที่ดีที่สุด
ด้วยฟีเจอร์การมอบหมายงานอัตโนมัติของ Workfeed คุณสามารถประหยัดเวลาในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างมาก ใช้ AI ของพวกเขาในการจัดทีมของคุณเข้าทำงานกะที่เปิดอยู่ โดยพิจารณาจากเวลาว่าง ชั่วโมง ทักษะ และข้อกำหนดต่างๆ
คุณยังสามารถดูชั่วโมงการทำงานประจำสัปดาห์ของแต่ละสมาชิกในทีมได้โดยใช้แอปจัดตารางงาน Workfeed เพื่อดูว่าแต่ละคนต้องทำงานกี่ชั่วโมง เครื่องมือนี้มีความสามารถในการสลับกะแบบ เรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถสลับ ปล่อย หรือรับกะงานได้โดยตรงภายในแอปเพิ่มความยืดหยุ่นในที่ทำงานและลดความขัดแย้งในการจัดตารางงาน
คุณสมบัติเด่นของ Workfeed
- มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีมตามบทบาทหน้าที่ ความพร้อม เวลาทำงาน และข้อบังคับต่างๆ ได้ในคลิกเดียวด้วยฟีเจอร์จัดตารางอัตโนมัติ
- ติดตามการปฏิบัติตามตารางเวลาประจำสัปดาห์ของเพื่อนร่วมทีมแต่ละคน
- บันทึกตารางเวลาเป็นเทมเพลตเพื่อใช้ซ้ำ
- ฝากข้อความสำหรับกะงานเฉพาะเพื่อให้พนักงานของคุณทราบข้อมูลล่าสุด
ข้อจำกัดของงาน
- ผู้ใช้บางรายอาจไม่ชอบฟีเจอร์การส่งข้อความเนื่องจากความซับซ้อนในการยุติการสนทนา
ราคาของ Workfeed
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- พื้นฐาน: $2 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- โปร +: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจาก Workfeed
- G2: 4. 8/5 (28 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (8 รีวิว)
9. Planday: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีการแบ่งกะ
Planday สามารถใช้สำหรับการจัดการพนักงาน การติดตามเวลา และการจัดตารางงานในทุกอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณตรวจสอบ ROTA ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาด้วยการกำจัดงานที่ไม่จำเป็นและปรับปรุงการเข้าถึงตารางงาน
คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างกะงานที่ยังไม่ได้กำหนดและ อนุญาตให้พนักงานอาสา สำหรับช่วงเวลาเฉพาะตามความต้องการของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดกะงานและมอบอิสระมากขึ้นให้กับพนักงานของคุณ
คุณสมบัติการคาดการณ์ต้นทุนแรงงาน จะให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับต้นทุนแรงงานเทียบกับรายได้แก่คุณ คุณสามารถปรับระดับพนักงานให้เหมาะสมและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลกำไรได้
คุณสมบัติเด่นของ Planday
- มอบทักษะเฉพาะให้กับพนักงาน และให้พวกเขาสามารถขอรับงานที่ตนเองถนัดที่สุดได้
- ปรับแต่ง Planday ตามนโยบายของบริษัทคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายขณะมอบหมายงานหรืออนุมัติการลา
- ปกป้องข้อมูลพนักงานโดยการแชร์การเข้าถึงที่จำกัดกับพนักงาน
- จัดการวันลาพักร้อน วันอบรม หรือวันลาป่วยสะสมของพนักงานในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Planday
- อาจดูซับซ้อนเกินไปในตอนแรก
ราคาของ Planday
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- เริ่มต้น: $2. 99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $4.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้)
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
คะแนนและรีวิวของ Planday
- G2: 4. 5/5 (86 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (55 รีวิว)
10. Homebase: เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก
Homebase เป็นแอปจัดตารางงานพนักงานที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและอัปเดตงานที่กำลังจะมาถึงให้ทุกคนทราบ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีพนักงานรายชั่วโมง เช่น ร้านอาหารหรือร้านค้าปลีก
HomeBase ยังช่วยให้คุณติดตามความพร้อมของทีมและคำขอลาหยุดได้อย่างง่ายดาย แลกเปลี่ยนกะงาน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในขณะที่ยังมีทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด คุณยังสามารถ เพิ่มบันทึกหรือการเตือนความจำ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญสำหรับงานได้อีกด้วย
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Homebase คือมันส่งการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีพนักงานมาสายหรือทำงานล่วงเวลา ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถจัดการต้นทุนแรงงานได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Homebase
- อัปเดตตารางเวลาและแจ้งเตือนทีมของคุณทันทีผ่านข้อความ อีเมล และแอป Homebase พร้อมสรุปข้อมูลเฉพาะบุคคลหากจำเป็น
- ส่งข้อความเตือนอัตโนมัติไปยังทีมของคุณเกี่ยวกับกะงานที่กำลังจะมาถึง
- ติดตาม ปรับปรุง และปรับตารางเวลาให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ยอดขายหรือเป้าหมายแรงงาน
- โพสต์เกี่ยวกับกะงานที่เปิดเพื่อให้พนักงานที่ว่างสามารถทำงานแทนได้
ข้อจำกัดของโฮมเบส
- ไม่มีมุมมองปฏิทินที่สามารถดูภาพรวมของบริษัททั้งหมดได้
- แอปไม่รองรับการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับแอปเงินเดือนและตารางการทำงานอื่น ๆ
ราคาของโฮมเบส
- ฟรี: สำหรับหนึ่งสถานที่สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คน
- สิ่งจำเป็น: 20 ดอลลาร์ต่อสถานที่ต่อเดือน (พนักงานไม่จำกัดจำนวน)
- เพิ่มเติม: $48 ต่อสถานที่ต่อเดือน (พนักงานไม่จำกัดจำนวน)
- ครบวงจร: 80 ดอลลาร์ต่อสถานที่ต่อเดือน (พนักงานไม่จำกัดจำนวน)
คะแนนและรีวิวของโฮมเบส
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
การจัดตารางเวลาพนักงานที่ดีที่สุดด้วย ClickUp
นั่นคือประสบการณ์ของฉันกับแอปพลิเคชันการจัดตารางงานพนักงาน. ด้วยคำแนะนำมากมายและกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่จะช่วยคุณจัดการตารางกะของคุณได้ดีขึ้นได้ในตอนนี้.
วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือจัดตารางงานคือเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ยิ่งมีระบบอัตโนมัติ แม่แบบ และฟีเจอร์การปรับแต่งมากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้นเท่านั้น ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีการครอบคลุมงานอย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้จ่ายเกินงบประมาณหรือความขัดแย้งของตารางงาน
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีเพื่อทำให้การจัดตารางงานของพนักงานของคุณง่ายขึ้น!