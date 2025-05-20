บล็อก ClickUp

แม่แบบตารางเวรพยาบาลฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกะและการจัดสรรบุคลากร

Uma Kelath
Uma Kelath
20 พฤษภาคม 2568

เวลา 2 นาฬิกา โรงพยาบาลของคุณขาดแคลนบุคลากร [อีกครั้ง] พยาบาลคนหนึ่งเพิ่งโทรมาลาป่วย และอีกคนหนึ่งกำลังจะหมดแรงจากการทำงานติดต่อกันหลายกะ ตอนนี้คุณกำลังเร่งหาคนมาแทนก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย

คุณตรวจสอบตารางเวลา แต่กลับพบว่ามันยุ่งเหยิงไปหมด มีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย จองซ้อนกัน และไม่มีบันทึกที่ชัดเจนว่าใครว่างบ้าง

การจัดตารางเวรพยาบาลที่ไม่ดีเป็นฝันร้าย หากไม่มีระบบที่ชัดเจนและเป็นโครงสร้างการจัดการกะจะกลายเป็นวิกฤติประจำวัน แม่แบบตารางเวรพยาบาลที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความสมดุลของทีมและดูแลผู้ป่วยของคุณ

มาสำรวจเทมเพลตตารางงานพยาบาลที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและโรงพยาบาลของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แม่แบบตารางเวรพยาบาลคืออะไร?

แม่แบบตารางเวรพยาบาลเป็นเครื่องมือที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วย สถานพยาบาลในการสร้างและจัดการตารางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบเหล่านี้มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบสำหรับการกำหนดกะงาน การติดตามชั่วโมงการทำงาน และการรับประกันการมีบุคลากรเพียงพอ

เทมเพลตเหล่านี้ช่วย ป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา ลดการทำงานล่วงเวลา และรักษาการปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงาน สามารถปรับแต่งได้ตามรูปแบบการทำงาน ความพร้อมของพนักงาน และความต้องการของผู้ป่วย

โดยการใช้แบบแผนตารางงานพยาบาล ผู้บริหารสามารถประหยัดเวลา ปรับปรุงการประสานงานของบุคลากร และรับประกันการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันตารางงาน การจัดตารางงานจะราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการติดตามแบบเรียลไทม์

📖 อ่านเพิ่มเติม: เราทดสอบระบบลงเวลาทำงานทางไกลที่ดีที่สุด

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนตารางกะของพยาบาลดี?

แบบแผนตารางกะพยาบาลที่จัดทำอย่างดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาการดำเนินงานที่ราบรื่นและทำให้ปริมาณงานสมดุล แบบแผนที่แข็งแกร่งช่วยให้การวางแผนกะง่ายขึ้น ป้องกันการเกิดความขัดแย้ง และสนับสนุนสุขภาพของบุคลากร

นี่คือองค์ประกอบสำคัญของแม่แบบตารางเวรพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ:

  • การมอบหมายกะ: กำหนดความชอบในการทำงานกะและการหมุนเวียนกะรายเดือนอย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอและป้องกันช่องว่างในการจัดตารางทรัพยากร
  • การจัดการเวลาหยุดงาน: รวมถึงส่วนสำหรับติดตามคำขอลาหยุด, วันหยุดพักผ่อน, และวันลาป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกำลังคน
  • การกระจายงาน: ทำให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรกะงานอย่างยุติธรรมแก่พนักงานเพื่อลดการเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ปรับให้เข้ากับรูปแบบกะการทำงาน แผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล และความต้องการด้านบุคลากรด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่น
  • การปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์: ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีการขาดงานโดยไม่คาดคิดหรือการสลับกะในนาทีสุดท้าย
  • การสื่อสารที่โปร่งใส: ให้พยาบาลสามารถเข้าถึงตารางงานของตนเองได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งในนาทีสุดท้าย

การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมช่วยให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลสามารถรักษาการจัดตารางงานที่เป็นระเบียบและปราศจากความเครียดได้ ด้วยเหตุนี้ มาดูเทมเพลตตารางงานพยาบาลฟรีที่ดีที่สุดที่มีให้ใช้ในปัจจุบันกัน

15 แบบฟอร์มตารางเวรพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หากคุณยังคงพึ่งพาตารางงานในสเปรดชีตหรือต้องรีบหาคนมาเติมกะในนาทีสุดท้ายอยู่ นั่นเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณควรเปลี่ยนมาใช้ระบบที่ดีกว่า

แม่แบบตารางเวรพยาบาลฟรีเหล่านี้จากClickUp, แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน, และแหล่งอื่นๆ จะช่วยให้คุณสร้างแผนเวรที่มีโครงสร้างและไร้ความยุ่งยาก พร้อมทั้งปรับปรุงการประสานงานในทีมให้ดีขึ้น

แม้ว่าแม่แบบตารางเวรพยาบาลฟรีเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่รวดเร็ว แต่คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการจัดตารางเวรที่ราบรื่นและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกะได้

ตอนนี้ด้วย ClickUp เวลา 90 นาทีที่ใช้ในการเปลี่ยนกะได้รับการปรับปรุงให้เหลือเพียง 10 นาทีอย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณเพียงแค่ต้องทำงานจริงเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลหลายฉบับอีกต่อไป

สำรวจเทมเพลตตารางงานพยาบาลที่ดีที่สุดเหล่านี้วันนี้ และลดความเครียดจากการจัดการกะงาน!

1. แม่แบบตารางการทำงานของพนักงานใน ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาพนักงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ให้ทุกกะทำงานเป็นไปตามแผนและทีมของคุณเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตตารางกะงานพนักงานของ ClickUp

กำลังดิ้นรนกับการสลับกะในนาทีสุดท้ายและช่องว่างในตารางงานอยู่หรือไม่? รักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วยระบบที่มีโครงสร้างและรวมศูนย์

เทมเพลตตารางการทำงานของพนักงานใน ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าการจัดสรรบุคลากรมีความสมดุล การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความขัดข้อง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงกะ, เวลาหยุด, และการพร้อมของพนักงานในที่เดียว
  • ปรับแต่งตารางเวลาสำหรับทีมและแผนกต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน พร้อมทั้งป้องกันการหมดไฟในการทำงานของพนักงาน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายพยาบาลและทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องบริหารจัดการความพร้อมของบุคลากรพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วย

2. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp

เทมเพลตซอฟต์แวร์การบล็อกตารางเวลา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดลำดับความสำคัญของงานและบล็อกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp Schedule Blocking

ไม่ต้องจมอยู่กับการทำงานที่กระจัดกระจายและอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป การจัดตารางเวลาแบบบล็อกช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ โดยไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้าย

ด้วยเทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUp คุณสามารถ:

  • จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการดูแลผู้ป่วย การบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการทำงานในแต่ละกะ
  • ป้องกันการจองซ้อนและการขัดแย้งเรื่องบุคลากรในนาทีสุดท้าย
  • ให้แน่ใจว่าการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ด้วยคุณสมบัติเช่นการพึ่งพาของงาน, การติดตามความพร้อมใช้งาน, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัว, แบบฟอร์มนี้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยและผู้บริหารโรงพยาบาลจัดการปริมาณงานโดยไม่ทำให้การดูแลผู้ป่วยหยุดชะงัก.

📌 เหมาะสำหรับ: พยาบาลที่ต้องทำงานกะ ดูแลผู้ป่วย และมีตารางงานที่แน่น

3. แม่แบบตารางกะการทำงานของ ClickUp

เทมเพลตตารางกะงานของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนด ปรับเปลี่ยน และติดตามกะงานของพนักงานได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลตตารางกะงานของ ClickUp

🔎 คุณทราบหรือไม่? โรงพยาบาลที่มีการจัดตารางกะงานไม่ดีอาจประสบปัญหาการขาดงานของพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดแคลนบุคลากรและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ลดลง

ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัว เช่น มุมมองที่ปรับแต่งได้ การอัปเดตอัตโนมัติ และการแก้ไขที่ยืดหยุ่นแม่แบบตารางงาน ClickUp Shiftช่วยลดความยุ่งยากในการจัดตารางงานพยาบาล

เทมเพลตนี้ให้วิธีการจัดตารางกะที่ชัดเจนและมองเห็นได้ ช่วยให้ผู้จัดการพยาบาล:

  • จัดสรรและปรับเปลี่ยนกะงานได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • ติดตามเวลาหยุดงาน การสลับกะ และความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์
  • หลีกเลี่ยงความวุ่นวายในนาทีสุดท้ายด้วยการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายพยาบาลที่ดูแลการหมุนเวียนกะที่ซับซ้อนและความพร้อมของทีม

4. แม่แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการทำงาน ClickUp Shift
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความเป็นระเบียบในทุกกะและให้พนักงานของคุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยเทมเพลตรายงานกะงานของ ClickUp

การเปลี่ยนกะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในวงการสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลเฉลี่ยมีการส่งต่อผู้ป่วยหลายครั้งต่อวัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารที่ไม่ดีในช่วงการเปลี่ยนกะนี้มีส่วนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์ที่รุนแรงเกือบ 80%

เทมเพลตรายงานกะงาน ClickUpช่วยให้ทีมพยาบาลของคุณทำงานสอดคล้องกันด้วยรายงานที่มีโครงสร้างและรายละเอียดครบถ้วน พร้อมทั้งมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญในแต่ละกะได้รับการบันทึก แบ่งปัน และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง และบันทึกงานหลัก, เหตุการณ์, และการอัปเดตไว้ในที่เดียว
  • ให้แน่ใจว่าการส่งต่อเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเอกสารที่ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้
  • วิเคราะห์แนวโน้มเพื่อประเมินความต้องการด้านบุคลากรและประสิทธิภาพของทีม

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายพยาบาลและทีมทรัพยากรบุคคลที่ติดตามกะงานเพื่อการประสานงานและการรับผิดชอบที่ราบรื่น

👀 คุณรู้หรือไม่? ระหว่างบันทึกผู้ป่วยและการส่งต่อเวร พยาบาลใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเอกสารแทนที่จะให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรง การจัดตารางงานอย่างชาญฉลาดสามารถช่วยเพิ่มเวลาว่างให้กับพวกเขาได้

5. แม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนวันของคุณอย่างแม่นยำด้วยเทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp

เคยรู้สึกไหมว่าในแต่ละกะเวลางานมันมีเวลาน้อยเกินไป? ระหว่างการดูแลผู้ป่วย การบันทึกข้อมูล และงานที่ไม่คาดคิด เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ติดตามทุกกะการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตารางเวลาที่มีโครงสร้างและแบ่งช่วงเวลาอย่างชัดเจนแม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนแต่ละชั่วโมงในการทำงานได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

มันช่วยให้คุณ:

  • โครงสร้างเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่จัดการได้เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
  • ลดช่องว่างในการจัดตารางเวลาและปรับปรุงการจัดการเวลา
  • ปรับแต่งตารางเวลาตามปริมาณงาน ความต้องการของผู้ป่วย และความพร้อมของทีม

📌 เหมาะสำหรับ: โรงพยาบาล คลินิก และสถานที่ทำงานที่มีการผลัดเปลี่ยนกะ ซึ่งต้องการวิธีการวางแผนรายชั่วโมงที่เป็นระบบและมีโครงสร้าง

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการเวลาว่างฟรี

6. แม่แบบรายชื่อพนักงาน ClickUp

เทมเพลตรายชื่อพนักงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบและบริหารการหมุนเวียนพนักงานได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางเวรพนักงานจาก ClickUp

เคยประสบปัญหาการสลับพนักงานที่ทำให้คุณไม่สามารถเติมเต็มกะได้หรือไม่?เทมเพลตรายชื่อพนักงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของการจัดสรรพนักงานในช่วงเวลาที่ยาวนาน

การจัดตารางพนักงานอย่างเป็นระบบช่วยให้ทุกกะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

คุณสามารถใช้มันเพื่อ:

  • ปรับปรุงการวางแผนกะงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อดูว่าใครทำงานและเมื่อใด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดสรรเวลาทำงานเป็นธรรม และป้องกันการเกิดช่องว่างในการให้บริการขณะที่คุณจัดตารางกะ
  • ติดตามคำขอลาเพื่อรองรับการลาพักร้อนและการสลับกะ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการกะที่ต้องการระบบที่เชื่อถือได้ในการติดตามความพร้อมของพนักงานและการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

7. แม่แบบปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp

เทมเพลตปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามและจัดการคำขอลาหยุดได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUp

ไม่มีอะไรทำให้ตารางงานเสียไปมากกว่าการขอลางานในนาทีสุดท้ายหรือการลาที่ทับซ้อนกันแม่แบบปฏิทินการลาของ ClickUpช่วยให้การจัดการการลาเป็นไปอย่างราบรื่น คุณจึงสามารถเห็นได้ทันทีว่าใครว่างและเมื่อไหร่

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • ติดตามการลาของพนักงานในที่เดียว ลดความขัดแย้งในการจัดตารางงาน
  • ระบบอัตโนมัติการอนุมัติการลาและการติดตามเพื่อการขออนุมัติที่ราบรื่นขึ้น
  • รักษาการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในความพร้อมของพนักงานเพื่อวางแผนล่วงหน้า

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการวิธีการจัดการการลาที่โครงสร้างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้เป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริงๆ!

8. แม่แบบตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดการกะตลอดทั้งวันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตตารางกะ 24 ชั่วโมงของ ClickUp

โรงพยาบาลไม่เคยหลับ และการจัดตารางเวลาก็เช่นกัน ด้วยการดูแลผู้ป่วยที่ดำเนินไปตลอด 24 ชั่วโมง การรับประกันการมีบุคลากรครอบคลุมทุกชั่วโมงจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง กำจัดความไม่แน่นอนในการจัดตารางเวลา และทำให้ทุกกะทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา ด้วยเทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงจาก ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • วางแผนและติดตามกะของพยาบาลในรูปแบบโครงสร้าง 24 ชั่วโมง
  • ระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเพื่อการเปลี่ยนกะที่ราบรื่น
  • ติดตามความคืบหน้าและปรับตารางเวลาแบบเรียลไทม์

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายพยาบาลและทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังบริหารจัดการความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดความเครียด

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ตั้งค่าการแจ้งเตือนกะงานอัตโนมัติด้วย ClickUpเพื่อแจ้งเตือนพยาบาลเกี่ยวกับตารางงานที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้การส่งต่อหน้าที่ราบรื่นและลดการขาดงานกะ

9. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาทีม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาทีมของคุณให้เป็นระเบียบและสอดคล้องกันด้วยเทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUp

การบริหารจัดการบุคลากรในโรงพยาบาลโดยไม่มีตารางงานที่เป็นระบบ ก็เหมือนกับการบริหารห้องฉุกเฉินโดยไม่มีระบบการคัดแยกผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดความโกลาหลและไม่มีประสิทธิภาพ ต่างจากแบบฟอร์มการจัดตารางงานที่เฉพาะเจาะจงตามกะหรือแบบรายบุคคลแบบฟอร์มการจัดตารางงานทีมของ ClickUpช่วยให้การประสานงานทั่วทั้งทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบาลานซ์ปริมาณงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดตารางกะและงานให้สอดคล้องกันระหว่างทีมเพื่อความโปร่งใสอย่างเต็มที่
  • กระจายภาระงานอย่างยุติธรรมเพื่อป้องกันการหมดไฟ
  • ติดตามกำหนดเวลาสำคัญเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น

หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โปรดดูคู่มือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานนี้

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายพยาบาลและผู้บริหารโรงพยาบาลที่ต้องการรับประกันการจัดตารางงานที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งทีม

10. แม่แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงกะงานของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการเปลี่ยนแปลงกะของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รับรองการส่งมอบงานกะที่ราบรื่นด้วยเทมเพลตรายงานการเปลี่ยนแปลงกะของ ClickUp

การส่งต่อเวรไม่ใช่แค่เรื่องปกติ แต่เป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วย การพลาดการอัปเดตหรือรายงานที่ไม่สมบูรณ์อาจนำไปสู่ความสับสน ความล่าช้า หรือแม้กระทั่งข้อผิดพลาดทางการแพทย์

ต่างจากเทมเพลตรายงานการเปลี่ยนกะที่ติดตามกิจกรรมและเหตุการณ์ภายในกะการทำงานเทมเพลตรายงานการเปลี่ยนกะของ ClickUpช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ป่วย งานที่ยังไม่เสร็จ และรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับทีมที่เข้ามาทำงานต่อ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ชี้แจงงานที่ค้างอยู่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการละเลยความรับผิดชอบ
  • รายงานเหตุการณ์และการอัปเดตของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความต่อเนื่องของการดูแล
  • มาตรฐานการส่งมอบงานเพื่อลดการสื่อสารผิดพลาดและข้อผิดพลาด

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายพยาบาลและหัวหน้างานกะที่ต้องดูแลให้การเปลี่ยนกะเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ "มุมมองปริมาณงาน" ของ ClickUpเพื่อดูความพร้อมของพยาบาลได้ทันที ป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา และปรับสมดุลกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันสามารถแสดงขีดความสามารถของพยาบาลแต่ละคนด้วยแถบแสดงปริมาณงานแบบภาพ คุณสามารถลากและวางกะเพื่อจัดสรรหรือเปลี่ยนตารางเวลาใหม่ได้อย่างง่ายดาย ตรวจจับการจองเกินด้วยข้อมูลความพร้อมแบบเรียลไทม์ และกรองกะตามบทบาท แผนก หรือประเภทกะ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนในนาทีสุดท้ายอีกต่อไป!

11. แม่แบบตารางงานประจำเดือนของ ClickUp

เทมเพลตตารางงานประจำเดือนของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดระเบียบปริมาณงานของทีมคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางงานประจำเดือนของ ClickUp

การวางแผนตารางงานพยาบาลแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เป็นเรื่องที่จัดการได้จนกระทั่งความวุ่นวายช่วงสิ้นเดือนมาถึง ตารางงานต้องได้รับการสรุปให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อการประมวลผลเงินเดือน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันและลดความยืดหยุ่นลง

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครเกินขีดจำกัดชั่วโมงต่อเดือนหรือข้อจำกัดตามสัญญา ซึ่งเพิ่มความซับซ้อน นอกจากนี้ หลังจากครบหนึ่งเดือนของการทำงานเป็นกะ การรักษาความยุติธรรมและการพักผ่อนให้สมดุลก็ยิ่งยากขึ้น

ตารางงานรายเดือนช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของความต้องการบุคลากรได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การขาดแคลน จัดสมดุลปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกะงานในนาทีสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือจุดที่แม่แบบตารางงานรายเดือนของ ClickUpเข้ามาช่วยคุณ

ใช้เพื่อ:

  • วางแผนกะการทำงานของพยาบาลล่วงหน้าเพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรในนาทีสุดท้าย
  • ให้แน่ใจว่ามีระดับบุคลากรที่สำคัญเพียงพอในช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยหนาแน่นในโรงพยาบาลและช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง
  • จัดสรรชั่วโมงการทำงาน, งบประมาณการทำงานล่วงเวลา, และทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายพยาบาล, ผู้บริหารโรงพยาบาล, และทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการการจัดตารางงานที่มีโครงสร้างและระยะยาว

👀 คุณรู้หรือไม่? พยาบาลมักสื่อสารการสลับกะงานผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการการพึ่งพาการแชทกลุ่มแทนระบบตารางงานอย่างเป็นทางการอาจทำให้เกิดความสับสนและการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย

12. แม่แบบตารางเวลา 2-2-3 ของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลา ClickUp 2-2-3
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดกะ 2-2-3 จัดการคำขอลาหยุด และติดตามชั่วโมงทำงานล่วงเวลาด้วยเทมเพลตตารางกะ 2-2-3 ของ ClickUp

กะ 2-2-3 หรือที่รู้จักกันในชื่อตารางปานามาหรือตารางพิตแมน เป็นรูปแบบการหมุนเวียนกะที่ใช้บ่อยในสถานที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานบริการฉุกเฉิน

หมายถึง วงจรสองสัปดาห์:

  • สัปดาห์ที่ 1: ทำงาน 2 วัน, หยุด 2 วัน, ทำงาน 3 วัน
  • สัปดาห์ที่ 2: หยุด 2 วัน, ทำงาน 2 วัน, หยุด 3 วัน

ในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ พนักงานแต่ละคนจะทำงานเจ็ดกะ โดยแต่ละกะปกติจะใช้เวลา 12 ชั่วโมง รวมเป็นประมาณ 84 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์

การจัดการกะทำงานแบบ 2-2-3 ในโรงพยาบาลนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดสรรบุคลากรให้เท่าเทียมกัน การหมุนเวียนกะอย่างเป็นธรรม และการพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับทุกคน หากไม่มีระบบที่เป็นโครงสร้าง การติดตามว่าใครกำลังปฏิบัติหน้าที่ ใครหยุดพัก และใครทำงานล่วงเวลาจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย

เทมเพลตตารางงาน 2-2-3ของClickUpช่วยให้การหมุนเวียนเป็นระเบียบ คาดการณ์ได้ และเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้พยาบาลได้พักผ่อนอย่างเหมาะสมในขณะที่โรงพยาบาลยังคงให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

มันช่วยให้คุณสามารถ:

  • จัดตารางการทำงานสลับกันโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
  • ติดตามการทำงานล่วงเวลาและการขาดงานเพื่อหลีกเลี่ยงการหมดไฟของพนักงาน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกกะมีพนักงานครบโดยไม่มีการจัดหาคนในนาทีสุดท้าย

📌 เหมาะสำหรับ: โรงพยาบาลที่จัดการตารางการทำงานหมุนเวียนของพยาบาล

🧠 เกร็ดความรู้: ตารางงานแบบปานามาเป็นหนึ่งในแผนการเปลี่ยนกะที่ใช้โดยกองทัพอากาศสหรัฐฯ!

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตารางการทำงาน 9/80 คืออะไรและทำงานอย่างไร?

13. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับบริการ ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานประจำวันของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามเวลาทำงาน, เวลาพัก, และเวลาทำงานล่วงเวลาอย่างถูกต้องด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUp

การติดตามชั่วโมงการให้บริการ เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการจัดสรรทรัพยากรด้วยตนเองเป็นฝันร้าย การบันทึกข้อมูลที่พลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่อินวอยซ์ที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาด้านเงินเดือน หรือการใช้จ่ายเกินงบประมาณ

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของบริการ ClickUpช่วยบันทึกชั่วโมงการทำงาน, อัตโนมัติการเรียกเก็บเงิน, และปรับปรุงการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

ประโยชน์หลักของมันคืออะไร?

  • บันทึกชั่วโมงการให้บริการและเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในที่เดียวอย่างถูกต้อง
  • ระบบอัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้เพื่อการชำระเงินที่ราบรื่น
  • ติดตามการทำงานล่วงเวลา, การลาป่วย, และเงินเดือนรวมเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในเงินเดือน
  • ปรับแต่งและทำให้การกรอกเวลาทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยฟิลด์สำหรับอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, วันลาป่วย, และเงินเดือนรวม

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ดูแลระบบสุขภาพ, ทีมทรัพยากรบุคคล, และผู้จัดการการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินเดือนของพยาบาลและการติดตามทรัพยากร

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:คุณสามารถส่ง ตรวจสอบ และอนุมัติเวลาทำงานได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp! ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการ

14. แม่แบบความพร้อมใช้งานของตารางเวลาส่วนตัวใน ClickUp

เทมเพลตความพร้อมใช้งานตารางเวลาส่วนตัว ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดเวลาว่างของคุณ จัดการนัดหมาย และหลีกเลี่ยงการจองซ้อนด้วยเทมเพลตความพร้อมใช้งานในตารางเวลาส่วนตัวของ ClickUp

เทมเพลตความพร้อมใช้งานตารางเวลาส่วนตัวของ ClickUpมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับพยาบาลในการป้อนความต้องการในการทำงานของพวกเขา ในขณะที่ผู้ดูแลโรงพยาบาลสามารถมองเห็นความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์

ต่างจากโปรแกรมจัดกะแบบคงที่หรือตารางหมุนเวียนทั่วไป แม่แบบนี้ช่วยให้พยาบาลสามารถกำหนดเวลาว่างในแต่ละวันล่วงหน้าได้โดยตรงเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวโดยไม่กระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาล ด้วยช่องกรอกข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับกะที่ต้องการ การขอลาหยุดและการติดตามสมดุลภาระงานแม่แบบนี้ช่วยให้คุณ:

  • ให้พยาบาลกำหนดเวลาว่างเพื่อรองรับภาระส่วนตัว
  • ติดตามคำขอลาในเวลาจริงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในนาทีสุดท้าย
  • ปรับสมดุลปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติเกี่ยวกับช่องว่างกะการทำงาน

📌 เหมาะสำหรับ: โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ให้ความสำคัญกับการจัดตารางงานที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนโดยบุคลากร

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจเรื่องสมดุลชีวิตและการทำงานของเรา พบว่า 46% ของพนักงานทำงาน 40-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 17% ที่น่าตกใจทำงานเกิน 80 ชั่วโมง! แต่ความเหนื่อยล้าไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—31% ต้องดิ้นรนเพื่อหาเวลาส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ มันเป็นสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหมดไฟ 😰

แต่คุณรู้ไหม? ความสมดุลในการทำงานเริ่มต้นที่การมองเห็น! คุณสมบัติในตัวของ ClickUp อย่างเช่นการดูปริมาณงานและการติดตามเวลาทำให้การมองเห็นปริมาณงาน การกระจายงานอย่างยุติธรรม และการติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปจริงเป็นเรื่องง่าย—เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรและเมื่อไหร่

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

15. แม่แบบตารางเวรพยาบาลโดย Template. Net

แบบฟอร์มตารางเวรพยาบาล
ผ่านทางTemplate.net

การขาดแคลนบุคลากรทำให้พยาบาลต้องรับภาระงานมากเกินไป ในขณะที่การมีบุคลากรมากเกินไปจะสร้างภาระให้กับงบประมาณแม่แบบตารางกะพยาบาลช่วยให้โรงพยาบาลจัดสรรพยาบาลได้อย่างเหมาะสมตามจำนวนผู้ป่วย ความต้องการของแต่ละแผนก และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ โดยให้โรงพยาบาลสามารถกำหนดกะงานตามข้อมูลเหล่านี้ได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดกะการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ตามปริมาณงานของแผนกและความต้องการด้านบุคลากร
  • ป้องกันการขัดแย้งในการจัดตารางเวลาด้วยการติดตามความพร้อมใช้งานในตัว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมโดยการจัดสรรกะงานอย่างเท่าเทียมกันในหมู่พนักงาน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการพยาบาลและผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเวรและวางแผนกำลังคน

ทำให้การจัดตารางและบริหารงานพยาบาลง่ายขึ้นด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างตารางเวรพยาบาล,ใบบันทึกเวลาสำหรับติดตามชั่วโมง, ตารางเวร 24 ชั่วโมง, หรือแผนหมุนเวียนกะ, รายการข้างต้นมีเทมเพลตสำหรับคุณ

แต่ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ประสานงานทราบดีว่าการจัดการตารางการทำงานของพยาบาลนั้นไม่ใช่เพียงแค่การเติมกะให้ครบเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการรับประกันการดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุด ลดภาวะเหนื่อยล้า และปรับปรุงการวางแผนกำลังคนให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่แยกจากกันและการจัดตารางเวลาด้วยตนเองทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เสียเวลาและทรัพยากร ในความเป็นจริง61% ของเวลาทำงานถูกใช้ไปกับการค้นหาและอัปเดตข้อมูล ในขณะที่การสลับแอปอย่างต่อเนื่องทำให้เสียสมาธิและเกิดความล่าช้า

ClickUp มอบโซลูชันครบวงจรเพื่อปรับปรุงการจัดตารางงานพยาบาลให้เป็นระบบอัตโนมัติในการรายงาน และรวมศูนย์การสื่อสารไว้ในที่เดียว ช่วยขจัดงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการสนับสนุนพยาบาลและมอบการดูแลผู้ป่วยที่ยอดเยี่ยม

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้!