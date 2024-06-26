เราได้ทดสอบระบบลงเวลาทำงานระยะไกลที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

พนักงานที่ทำงานทางไกลของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
การติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการเข้างานของพนักงานในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลอาจเป็นเรื่องท้าทาย ฉันเคยประสบกับสิ่งนี้มาก่อน นั่นคือเหตุผลที่ฉันเปลี่ยนมาใช้ระบบติดตามการเข้างานทางไกลเพื่อติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงสุด
เครื่องมือเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่วยให้ผู้จัดการอย่างฉันสามารถติดตามตารางกะงานและตรวจสอบชั่วโมงการเข้าสู่ระบบของพนักงานได้โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลโดยตรง
คุณมาถูกที่แล้วหากคุณต้องการลดความซับซ้อนของงานบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเช่นกัน ในบล็อกนี้ เราได้เปรียบเทียบและคัดเลือก 10 อันดับระบบ การเข้าร่วมงานทางไกล ที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากลูกค้า
คุณควรค้นหาอะไรในระบบเข้าร่วมการประชุมทางไกล?
ในฐานะผู้นำ คุณอาจตกหลุมพรางของการควบคุมงานของพนักงานมากเกินไป ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะลดประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมของพวกเขา แม้แต่ตัวฉันเองก็เคยตกหลุมพรางนี้ขณะพยายามใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แต่ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป
เมื่อฉันใช้เครื่องมือสำหรับการเข้าร่วมประชุมทางไกล เครื่องมือเหล่านี้ช่วย ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ทำงานทางไกลโดยไม่เป็นการรบกวน หรือควบคุม
หากคุณกำลังอยู่ในระหว่างการเลือกระบบซอฟต์แวร์การเข้าร่วมประชุมทางไกลที่ดีที่สุด ให้เริ่มต้นด้วยการประเมินความต้องการและเป้าหมายที่ไม่เหมือนใครของคุณ คุณควรตรวจสอบความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์กับระบบที่คุณมีอยู่ และความสะดวกในการใช้งานของซอฟต์แวร์นั้น ๆ ให้แน่ใจว่าไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางเพื่อการใช้งาน
ให้เราดูคุณสมบัติที่จำเป็นบางประการที่ควรพิจารณาก่อนเลือกระบบการเข้าร่วมจากระยะไกลสำหรับธุรกิจของคุณ:
1. การบันทึกการเข้าเรียนโดยอัตโนมัติ
ระบบเข้าร่วมงานระยะไกลสมัยใหม่สามารถบันทึกการเข้างานของพนักงานได้โดยอัตโนมัติ การเลือกใช้ระบบบริหารจัดการการเข้างานแบบอัตโนมัติจะช่วยให้คุณรับรู้และชื่นชมพนักงานที่ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง และตอบสนองความคาดหวังขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือเหล่านี้ยังมอบประโยชน์มากมาย เช่น ความถูกต้อง, ประสิทธิภาพ, และการปฏิบัติตามกฎ โดยไม่เปิดโอกาสให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาในบันทึกการเข้างานของพนักงาน
2. การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
ระบบเข้าร่วมงานทางไกลที่คุณเลือกสำหรับบริษัทของคุณควรผสานรวมกับปฏิทินดิจิทัล เช่น Microsoft Outlook, Calendly Mobile และ Google Calendars การเลือกใช้ซอฟต์แวร์แบบแพ็กเกจนี้จะช่วยให้ทั้งทีมของคุณทราบถึงความสามารถของแต่ละบุคคลและติดตามการเข้าร่วมงานผ่านปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
3. การรายงานและการวิเคราะห์
ซอฟต์แวร์การจัดการการเข้าร่วมงานทางไกลที่เหมาะสมควรมีฟังก์ชันการรายงานเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการดำเนินงานของบริษัทคุณ ซึ่งรวมถึงการสร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับ แนวโน้ม รูปแบบ และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
4. การจัดการการลา
ระบบลงเวลาที่มีประสิทธิภาพมีคุณสมบัติการจัดการการลา เช่น การกำหนดนโยบายการลา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การยื่นคำขอ การช่วยเหลือพนักงานในการตรวจสอบยอดคงเหลือการลา การตรวจสอบตารางวันหยุด เป็นต้น
5. บันทึกเวลาทำงาน
คุณสมบัติการจัดการเวลาทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบการเข้าร่วมงานทางไกล และไม่ควรถูกมองข้ามก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก มันช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่วางแผนไว้สำหรับการทำงาน, การลา, การสะสม, และการปรับเปลี่ยนเพื่อการประมวลผลเงินเดือน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การเข้าร่วมระยะไกลของคุณมีความยืดหยุ่นสำหรับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลและให้พวกเขาสามารถทำงานได้ตามความสะดวก การทำให้แน่ใจว่าสิ่งนี้สามารถทำให้พนักงานของคุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการใช้เครื่องมือเหล่านี้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
10 ระบบการเข้าร่วมประชุมทางไกลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของพนักงาน
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลาย ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาในรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยความสามารถในการติดตามเวลาของโครงการใน ClickUpคุณสามารถตรวจสอบชั่วโมงการทำงานจากทุกที่ได้อย่างง่ายดาย ปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น และเพิ่มบันทึกเพื่อ ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และเวลาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือนี้ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงภายในแอป บนเดสก์ท็อปผ่านส่วนขยาย Chrome หรือแม้กระทั่งเพิ่มรายการเวลาด้วยตนเองสำหรับงานที่ผ่านมาเพื่อติดตามเวลาข้ามอุปกรณ์ต่างๆ คุณสมบัติการจัดหมวดหมู่ที่ครอบคลุมของ ClickUp ยังช่วยให้พนักงานสามารถจัดระเบียบรายการเวลาที่ติดตามผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง และแท็ก ClickUp ได้อีกด้วย
คุณยังสามารถขอให้ทีมของคุณเพิ่มบันทึกในรายการเวลาและกรองตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ สถานที่และวิธีการใช้เวลา ทั่วทั้งธุรกิจได้อีกด้วย
นอกเหนือจากคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว เทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนและนำระบบการติดตามมาใช้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญด้วยเทมเพลต ClickUp Attendance Sheet คุณสามารถ ติดตามการเข้างานและการขาดงานของพนักงาน ดูวันที่พนักงานจะกลับมาหลังลา และสร้างการแจ้งเตือนที่ยืดหยุ่นสำหรับพนักงานเกี่ยวกับตารางการทำงานทางไกลของพวกเขาได้
นอกจากนี้มุมมองด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUpยังมีประโยชน์สำหรับการ ดูแลกระบวนการรับพนักงานใหม่ การจัดตารางงาน และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ให้เป็นระบบ จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลพนักงานและการสื่อสารส่วนตัวระหว่างพนักงานกับผู้จัดการในที่เดียว คุณสามารถใช้ศูนย์กลางนี้เพื่อติดตามความคืบหน้า ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลงานในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามเวลา:ใช้ ClickUp Time Trackingเพื่อสร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มการบันทึกเวลา และดูรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาของพนักงานของคุณได้ทั้งรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, หรือช่วงที่กำหนดเอง
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: มองเห็นความคืบหน้าของโครงการของคุณได้จากระยะไกล ตรวจสอบสปรินต์และงานค้างด้วยแผนภูมิแบบอไจล์ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย Clickup Docs และ Whiteboards
- ปฏิทินวันลา: จัดการติดตามวันลาพักร้อนและวันลาป่วยของพนักงานให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตปฏิทินวันลาของ ClickUp
- อัตโนมัติภารกิจ: ใช้ClickUp Automation ซึ่งมีระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณมากกว่า 100 แบบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน การส่งมอบโครงการ และภารกิจที่ทำเป็นประจำให้ราบรื่น
- การเข้ารหัสข้อมูล: รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัส AES-256 ซึ่งป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความชันของเส้นทางการเรียนรู้อาจทำให้แพลตฟอร์มนี้ยากต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (4100+ รีวิว)
2. ClockShark: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพนักงานภาคสนาม
ClockShark เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทรงพลังที่มีฟีเจอร์การติดตามตำแหน่งด้วย GPS เพื่อติดตามตำแหน่งของพนักงานแบบเรียลไทม์ควบคู่กับชั่วโมงการทำงานของพวกเขา แพลตฟอร์มนี้มอบ บันทึกเวลาทำงานที่แม่นยำ 100% และลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนด้วยซอฟต์แวร์การบันทึกเวลาเข้าออกงาน
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้พนักงานของคุณมีความรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องจากพวกเขารู้ว่าเวลาของพวกเขาถูกติดตามอยู่ ฉันชอบคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การผสานรวมกับระบบบัญชี การติดตามกิจกรรม การจัดตารางงานพนักงาน รายงานที่สามารถปรับแต่งได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ ClockShark
- โซลูชันซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนและบัญชีแบบบูรณาการ เช่น QuickBooks และ QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® และ ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero และแอปกว่า 1000+ ที่ใช้ Zapier
- บันทึกเวลาอย่างถูกต้องแม่นยำได้ทุกที่สำหรับพนักงานทุกคนของคุณ และหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้างานด้วยระบบลงเวลาเสมือนจริง
- ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้าของงาน และกำหนดเส้นตาย
- ขจัดปัญหาการปัดเศษเวลาในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน ด้วยการให้คุณติดตามต้นทุนแรงงานได้อย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของ ClockShark
- ไม่มีฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้
- มันทำงานไม่ดีนักกับการติดตาม GPS และการซิงค์ข้อมูลของแอปมือถือ
ราคาของ ClockShark
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- มาตรฐาน: 40 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $60 ต่อเดือน
ClockShark คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (1800+ รีวิว)
3. Gusto: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
กำลังมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างรายงานข้อมูลทางการเงินและการติดตามการเข้าร่วมงานระยะไกลแบบเรียลไทม์อยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า Gusto แพลตฟอร์มนี้ ผสานการทำงานกับ AttendanceBot เพื่อซิงค์ข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานและอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
ด้วยการใช้ Gusto คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและส่งเสริมส่วนที่ดีที่สุดของผลงานทีมของคุณได้
ฉันพบว่าเครื่องมือการบันทึกเวลาและการเข้างานของมันมีประโยชน์ในการจัดการกับแผนการลาที่ซับซ้อนและการลาที่ได้รับค่าจ้าง เครื่องมือนี้ทำให้การอนุมัติคำขอลาเป็นเรื่องง่ายและสามารถซิงค์เวลาลาที่ได้รับอนุมัติกับระบบเงินเดือนและปฏิทินของบริษัทได้
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานผ่านวิธีการที่ยืดหยุ่น เช่น แอป Gusto Wallet (มือถือและเว็บ), เว็บเบราว์เซอร์ หรือการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
- ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาดโดยอิงจากรายงานที่ปรับแต่งได้ การแจ้งเตือนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติ และการสำรวจความคิดเห็นของทีมแบบไม่ระบุตัวตน
- รับโมดูลเสริมตามต้องการ เช่น การจัดการทรัพยากรบุคคล การปฐมนิเทศพนักงาน และการจัดการการประเมินผลประสิทธิภาพ
- คำนวณการทำงานล่วงเวลาโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งของพนักงานและกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- อัตราจำกัดการใช้งานของ Application Programming Interface (API) อยู่ที่ 200 คำขอต่อนาที ซึ่งอาจน้อยกว่าสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับระบบเงินเดือนบนมือถือสำหรับนายจ้าง; แอปพลิเคชันนี้จำกัดการใช้งานเฉพาะพนักงานเท่านั้น
ราคา Gusto
- ฟรี: สำหรับธุรกิจที่รับเหมาเท่านั้น เป็นระยะเวลาหกเดือน
- ง่าย: $40 ต่อเดือน บวก $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- บวก: $60 ต่อเดือน บวก $9 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: ติดต่อทีมขาย
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3800 รายการ)
4. Replicon: แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดที่ใช้ AI สำหรับการติดตามเวลาและการเข้างาน
Replicon เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานระยะไกลที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการเข้างาน, การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน, การจัดตารางเวลา, และการจ่ายเงิน.
นี่คือสิ่งที่ฉันชื่นชอบเป็นการส่วนตัว เพราะมันช่วยกำจัดความจำเป็นในการติดตามการเข้าร่วมงานด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ โดยใช้ความสามารถของ AI Replicon จะบันทึกเวลาที่พนักงานของคุณใช้ไปโดยอัตโนมัติในแอปพลิเคชันการทำงานมากกว่า 100+ แอป เช่น Slack, Jira, Asana, Zoom และอื่น ๆ
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดและจัดการนโยบายการสะสมและรีเซ็ตตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
คุณสมบัติเช่นการติดตามเวลาขององค์กรและการจัดการกำลังคนทำให้ Replicon เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากรวมการติดตามเวลา, การจัดการกะ, และการวางแผนกำลังคนไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Replicon
- ปรับปรุงการสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการอนุมัติแบบไดนามิกที่อิงตามการตรวจสอบข้อมูลการเข้างานแบบเรียลไทม์
- ระบุพนักงานที่เหมาะสมที่สุดตามต้นทุนหรือทักษะด้วยระบบ SmartSchedule ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ให้บริการการบันทึกเวลาที่เข้าใจง่าย, การตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง, และการติดตามชั่วโมงปกติเทียบกับชั่วโมงล่วงเวลาสำหรับพนักงานเงินเดือนและพนักงานรายชั่วโมง
- เสนอแบบฟอร์มเวลาที่ประกอบแล้ว ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับพนักงานของคุณเพื่อตรวจสอบและส่ง
ข้อจำกัดของ Replicon
- อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่า เนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- การสร้างรายงานที่มีโครงสร้างแบบกำหนดเองอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Replicon
- ราคาที่กำหนดตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
คะแนนและรีวิวของ Replicon
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
โบนัส:วิธีสร้างแผ่นลงชื่อเข้าร่วมใน Excel!
5. TimeClock Plus: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานอัตโนมัติ
TimeClock Plus เป็นโซลูชันการบันทึกเวลาและการเข้างานที่ยืดหยุ่นซึ่งมีทั้งแบบติดตั้งในสถานที่และแบบคลาวด์ ช่วยให้เข้าถึงตารางงานแบบเรียลไทม์ และติดตามพนักงานผ่านอุปกรณ์มือถือได้
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมกับระบบเงินเดือน, การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP), และการจัดการทุนมนุษย์ (HCM) หลายร้อยระบบ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านไอที
สำหรับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ ฉันพบว่าแอปพลิเคชันการลงเวลาผ่านมือถือนั้นใช้งานง่ายมาก พนักงานสามารถใช้เพื่อลงเวลาเข้าและออกงานได้อย่างสะดวก ดูตารางเวลา และจัดการตารางงานได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของพวกเขา
เมื่อคุณทำงานจากระยะไกลและต้องเดินทางตลอดเวลา แอปมือถือที่ทำงานได้ดีเช่นนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการบันทึกเวลาด้วยตนเองและการตรวจสอบข้อมูลเวลาซ้ำซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ TimeClock Plus
- อนุญาตให้พนักงานลงเวลาเข้าและออกงานได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบติดตามเวลาแบบคลาวด์
- กำหนดค่าเครื่องมือการจ่ายเงินเดือนด้วยอัตราค่าจ้างที่แตกต่างกัน, ค่าล่วงเวลาตามกะ, และเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา
- จัดการเวลาหยุดงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วยฟีเจอร์การจัดการการขาดงาน
- เปิดใช้งานการจัดตารางงานพนักงานอย่างไร้รอยต่อด้วยตารางกะตลอด 24 ชั่วโมงที่ปรับให้เข้ากับรอบการทำงานเฉพาะของคุณและกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ TimeClock Plus
- มันมีอินเตอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับระบบเข้าร่วมระยะไกลอื่น ๆ
- อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามทั้งหมด
ราคา TimeClock Plus
- ราคาที่กำหนดตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
คะแนนและรีวิวของ TimeClock
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
6. Connecteam: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการเข้าร่วมแบบเรียลไทม์
Connecteam เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่สามารถทำ การติดตามเวลาอย่างชาญฉลาดโดยใช้แบบฟอร์มเวลาอัตโนมัติ ด้วยการใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถจัดการการดำเนินงานประจำวันได้อย่างง่ายดาย เช่น การมอบหมายงานแบบเรียลไทม์ การจัดตารางงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบการเข้างานแบบเรียลไทม์ การรายงานผลแบบทันทีพร้อมผลลัพธ์สด และอื่นๆ อีกมากมาย
ในฐานะผู้จัดการ ระบบนี้มอบ ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมของทีม คุณสมบัติ และความชอบ ซึ่งช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในการจัดการตารางเวลา
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม Connecteam นำฟังก์ชันการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร การจัดการงาน และการจัดตารางเวลา มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานโดยเฉพาะ มอบโซลูชันเดียวที่ช่วยให้ พนักงานของคุณได้รับข้อมูลอัปเดตทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน—ตั้งแต่ตารางงานส่วนบุคคลไปจนถึงฐานความรู้และการอัปเดตของบริษัท
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- อนุญาตให้กำหนดกฎการพักและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง
- ยอมรับนโยบายการทำงานแบบผสมผสานของคุณด้วยการบันทึกเวลาเข้าใช้งานผ่านนาฬิกาบันทึกเวลาในแอปหรือแอปคีออสก์ที่ติดตั้งในสถานที่
- ใช้แชทในแอปเพื่อสื่อสารกับพนักงานโดยตรง
- ใช้เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่มีอยู่ในระบบเพื่อติดตามและปรับปรุงการจัดการฟังก์ชันหลักในกิจกรรมประจำวันและงานบุคคล
ข้อจำกัดของ Connecteam
- คุณอาจพบกับความล่าช้าและการค้างของแอปเป็นครั้งคราว
- ต้องมีการอัปเกรดจำนวนมากเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติม
ราคาของ Connecteam
- ฟรี: ตลอดไป
- พื้นฐาน: $35/เดือน
- ขั้นสูง: 59 ดอลลาร์/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: 119 ดอลลาร์ต่อเดือน
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. TimeCamp: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา
TimeCamp เป็นหนึ่งในระบบติดตามการเข้างานระยะไกลที่ดีที่สุด ที่จัดการการเข้างานของพนักงาน บันทึกชั่วโมงการทำงาน และสร้างบัญชีเงินเดือน ทั้งหมดนี้ผ่านแอปเดียว มันมีการติดตามเวลาโดยใช้ คีย์เวิร์ด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตั้งค่าคีย์เวิร์ดเพื่อให้การติดตามเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ฉันได้ลองใช้ระบบติดตามการเข้างานแล้ว และมันมีประโยชน์มากในการติดตามชั่วโมงการทำงาน วันหยุดพักผ่อน และวันลาป่วยในที่เดียว ช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด
นอกจากนี้ยัง ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Airtable, Asana และ Gitlab และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้คุณติดตามและจัดการไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- เสนอฟีเจอร์จีโอเฟนซิ่ง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามพนักงานภาคสนามที่ต้องเดินทางตลอดเวลา
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้เวลา, ความคืบหน้าของโครงการ, และประสิทธิภาพของทีมระยะไกล โดยใช้คุณสมบัติการรายงาน
- เพิ่ม แก้ไข หรือลบรายการเวลาด้วยตารางเวลาแบบกราฟิก และเปลี่ยนมุมมองระหว่างมุมมองรายวันและรายสัปดาห์ได้เพียงไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- ไม่อนุญาตให้คุณปรับแต่งชื่องานและอินเทอร์เฟซ
- มีรายงานที่จำกัดในฟังก์ชันการส่งออก
ราคาของ TimeCamp
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- เริ่มต้น: $3. 99/เดือน
- พรีเมียม: $6.99/เดือน
- สูงสุด: $10.99/เดือน
- องค์กร: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
8. ADP Workforce Now: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงระบบเข้าร่วมงานระยะไกลให้มีประสิทธิภาพ
ADP Workforce Now เป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมซึ่งช่วยรักษาความถูกต้องของเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถนำเวลาเหล่านั้นกลับมาลงทุนในธุรกิจของคุณได้
คุณสมบัติพิเศษของมันมอบ ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบด้วยไบโอเมตริก เช่น การจดจำใบหน้าและการสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งเพิ่มชั้นความปลอดภัยอีกขั้น ส่วนตัวแล้ว ฉันชอบสิ่งเหล่านี้มากกว่าอินเทอร์เฟซที่ต้องใช้รหัสผ่านที่ยุ่งยาก
ระบบติดตามเวลาทำงานและระบบลงเวลาทำงานอัตโนมัติของแพลตฟอร์มนี้สามารถติดตามคำขอลาของพนักงาน การอนุมัติ และการลาพักร้อนได้ และช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถลงเวลาเข้าและออกผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ ADP Workforce Now
- อนุญาตให้พนักงานลงเวลาเข้าและออกงาน เพิ่มเวลาพักรับประทานอาหาร และโอนย้ายเวลาทำงานระหว่างแผนก สถานที่ หรือตำแหน่งงาน
- ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามและตรวจสอบรูปแบบการเข้างาน สร้างรายงานเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และอนุมัติคำขอลาหยุด
- จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนวงจรชีวิตของพนักงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ผสานการทำงานได้อย่างดีกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks และ Greenhouse
ข้อจำกัดของ ADP Workforce Now
- คุณอาจเผชิญกับความท้าทายเมื่อคุณต้องการปรับแต่งรายงาน
- การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามบางครั้งอาจมีความซับซ้อน
ราคาของ ADP Workforce Now
ราคาที่กำหนดตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
คะแนนและรีวิว ADP Workforce Now
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,300+)
- Capterra: 4. 4/5 (6400+ รีวิว)
9. ExakTime: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพนักงานภาคสนาม
ExakTime ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมและ พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ โดยมีแอปที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ลงเวลาเข้า-ออกงานที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ GPS ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามตำแหน่งของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์มือถือทุกประเภท
ด้วย ExakTime คุณจะได้รับ เทมเพลตรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 40 แบบ เพื่อติดตามการเข้างานและเวลาทำงานของพนักงาน รายงานเหล่านี้มอบข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ
ฉันพบว่าระบบการแจ้งเตือนของพวกเขามีประโยชน์มาก มันช่วยให้ฉันตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับพนักงานได้ ในฐานะผู้จัดการ การแจ้งเตือนเหล่านี้ช่วยให้ทั้งฉันและพนักงานไม่พลาดรายการที่ต้องดำเนินการที่สำคัญ เช่น การส่งคำขอลา การอนุมัติ หรือการติดตามขีดจำกัดการทำงานล่วงเวลา
คุณสมบัติเด่นของ ExakTime
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน การเข้างานสาย การออกก่อนเวลา และการขาดงาน
- การใช้คุณสมบัติการบันทึกภาพถ่ายบัตรประจำตัวช่วยป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเวลาและการใช้บัตรเวลาหรือรหัส PIN โดยไม่ได้รับอนุญาต
- นำเสนอเครื่องบันทึกเวลาที่ทนทานซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการลงเวลาเมื่อทำงานนอกสถานที่ ข้อมูลการลงเวลาและเวลาทำงานสามารถจัดเก็บและซิงค์ไปยังคลาวด์ได้ เพื่อให้ผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ในสำนักงาน
ข้อจำกัดของ ExakTime
- คุณอาจประสบปัญหาในการเรียกใช้รายงานตามตารางการทำงานของพนักงาน
- มันไม่แสดงให้พนักงานของคุณเห็นชั่วโมงที่สะสมไว้ในแต่ละรอบการจ่ายเงิน
ราคาของ ExakTime
- ขั้นสูง: $9/เดือน
- พรีเมียม: ติดต่อทีมขาย
- Elite: ติดต่อทีมขาย
คะแนนและรีวิว ExakTime
- G2: 4. 2/5 (50 + รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
10. Quickbooks Time: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน
Quickbooks Time นำเสนอแดชบอร์ดเว็บที่ใช้งานง่าย แอปมือถือ และคีออสก์สำหรับบันทึกเวลาที่ช่วยให้สามารถติดตามพนักงานแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวก ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถติดตามทุกกิจกรรมของพนักงานได้ทุกที่ทุกเวลา และมั่นใจได้ว่าทุกคนจะทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาด้วยการทำงานร่วมกันในโครงการและการติดตามเวลา
แพลตฟอร์มนี้รวมการจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานและการติดตามเวลาไว้ในที่เดียว
มันช่วยให้ฉันสามารถ สร้างตารางเวลา แบ่งปันกับพนักงาน และมอบหมายงานและกะ ได้ ซอฟต์แวร์นี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ เช่นการติดตามวันลา การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเวลาทำงาน และการติดตามระยะทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbooks Time
- ติดตามชั่วโมงการทำงานด้วยโซลูชันการจัดการเงินเดือนที่แม่นยำ อัตโนมัติ และใช้งานง่าย
- ใช้เทคโนโลยีจีโอเฟนซิ่งเพื่อจัดการโครงการ, ตารางเวลา, และค่าใช้จ่ายของงาน รวมถึงติดตามตำแหน่งของพนักงานที่บันทึกเวลาเข้าทำงานในระหว่างเวลาทำงาน
- ช่วยให้ผู้รับเหมาสร้างและส่งใบแจ้งหนี้โดยใช้เทมเพลต
ข้อจำกัดเวลาของ Quickbooks
- การขาดรายงานที่กำหนดเอง
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดไฟล์และข้อมูล รวมถึงจำนวนผู้ใช้
ราคาของ Quickbooks Time
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- พรีเมียม: 6 ดอลลาร์/เดือน
- เอลิต: $12/เดือน
คะแนนและรีวิว Quickbooks
- G2: 4. 5/5 (1400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6700+ รีวิว)
จัดการการเข้าร่วมของทีมระยะไกลของคุณด้วย ClickUp
คุณไม่สามารถพึ่งพาการคำนวณด้วยมือสำหรับการบันทึกเวลาเข้างานได้ และไม่สามารถเสียเวลาไปกับการถอดรหัสแบบฟอร์มบันทึกเวลาเข้างานสำหรับพนักงานในสำนักงานหรือพนักงานทางไกลได้ หากคุณยังทำเช่นนี้อยู่ คุณคงคุ้นเคยกับความเจ็บปวดของการตรวจสอบความไม่ถูกต้องและการแก้ไขแบบฟอร์มบันทึกเวลาเข้างานเป็นอย่างดี คุณจำเป็นต้องติดตั้งระบบติดตามการบันทึกเวลาเข้างานเพื่อให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย และให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันหลักของธุรกิจของคุณได้
ClickUp ช่วยจัดการทีมระยะไกล, ปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน, ติดตามความคืบหน้า, และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น.ด้วยการติดตามเวลาโครงการและการแสดงผลที่ชัดเจนของตารางงานและกะของพนักงาน, มันทำให้การประมวลผลเงินเดือนเป็นไปอย่างถูกต้อง.
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและเปลี่ยนวิธีการจัดการบุคลากรทางไกลของคุณ!