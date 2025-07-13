วิธีใช้ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ผู้บริจาค, อาสาสมัคร, และชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร. อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความสัมพันธ์เหล่านี้อาจมีความซับซ้อน.
เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สามารถทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ. ทั้งนี้ เครื่องมือดิจิทัลสามารถเพิ่มผลกระทบขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้ถึง 4 เท่า!
ในคู่มือนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงประโยชน์หลัก กรณีการใช้งาน คุณสมบัติที่ควรพิจารณา และเหตุผลที่แพลตฟอร์มอย่างClickUpเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสมัยใหม่ 🤝
ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคืออะไร?
ระบบ CRM องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคือเครื่องมือสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับผู้บริจาค, อาสาสมัคร, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ. ระบบนี้รวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดเก็บข้อมูลของผู้สนับสนุน, การติดตามการติดต่อ, การได้รับบริบท, และการทำงานอัตโนมัติเป็นไปได้ง่ายขึ้น.
สิ่งนี้ทำหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ เช่น การระดมทุน การมีส่วนร่วมของผู้บริจาค การวางแผนกิจกรรม และการประสานงานอาสาสมัคร
⭐️ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลต CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของClickUpช่วยให้ทีมองค์กรไม่แสวงหากำไรจัดระเบียบข้อมูลผู้บริจาค บริหารจัดการกิจกรรมการเข้าถึง และติดตามการมีส่วนร่วม—ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วยการมองเห็นความสัมพันธ์กับผู้บริจาคที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุน ส่งเสริมความภักดีของผู้สนับสนุน และขับเคลื่อนผลกระทบต่อพันธกิจได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ CRM ฟรีใน Excel, Google Spreadsheets และ ClickUp
ประโยชน์ของการใช้ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ระบบ CRM องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรช่วยให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้สะดวก ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบมากกว่าการจัดการเอกสาร
สิทธิประโยชน์ประกอบด้วย:
- ประหยัดเวลาในการทำงานด้านเอกสาร: กำจัดสเปรดชีตที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ทำซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริจาค: อัตโนมัติข้อความขอบคุณ, การติดตามผล, และการอัปเดตที่สร้างความภักดีระยะยาว
- ปรับแต่งการสื่อสารในระดับใหญ่: แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อและส่งการติดต่อที่ตรงเป้าหมายตามข้อมูลผู้บริจาคหรืออาสาสมัคร
- ตัดสินใจได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ใช้แดชบอร์ดและข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อปรับแคมเปญและกลยุทธ์การระดมทุน
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีม: แบ่งปันเอกสาร งาน และช่องทางการสื่อสารในแพลตฟอร์มกลางเดียว
- สร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจ: สร้างรายงานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบซึ่งแสดงผลกระทบที่สามารถวัดได้ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ
🧐 คุณรู้หรือไม่? วอร์เรน บัฟเฟตต์ บริจาคหุ้นของเบิร์กเชียร์มูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศล ซึ่งถือเป็นการบริจาคครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์!
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการ
วิธีใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวไปไกลกว่าการจัดการข้อมูลติดต่อขั้นพื้นฐาน—นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ระบบนี้เพื่อขับเคลื่อนประโยชน์ที่กล่าวถึงข้างต้น:
1. จัดระเบียบข้อมูลผู้บริจาคและอาสาสมัคร
สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ระบบ CRM จะดูแลข้อมูลอาสาสมัครและผู้บริจาค
การจัดระเบียบข้อมูลในลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายได้
ตัวอย่างเช่น ผู้บริจาคหลักจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับรายงานผลกระทบอย่างทันท่วงที ในขณะที่อาสาสมัครครั้งแรกจะได้รับข้อความต้อนรับและทรัพยากรสำหรับการเริ่มต้น
2. อัตโนมัติการระดมทุนและการติดตามการบริจาค
ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้นโดยรับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและการติดตามการบริจาค ซึ่งรวมถึง:
- การทำให้กระบวนการบริจาคเป็นอัตโนมัติ
- ออกใบเสร็จรับเงินบริจาคทันที
- การตั้งค่าตัวเลือกการบริจาคแบบต่อเนื่อง
- ติดตามวงจรชีวิตของผู้บริจาค
- การคาดการณ์แนวโน้มการบริจาคในอนาคต
- ส่งข้อความขอบคุณอัตโนมัติและข้อความแสดงความขอบคุณอื่น ๆ
แดชบอร์ดระดมทุน CRM ให้มุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมการบริจาค ประสิทธิภาพของแคมเปญ และการมีส่วนร่วมของผู้บริจาค ทำให้ง่ายต่อการติดตามและจัดการทุกอย่างโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตหรือรายงานด้วยตนเอง
นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลนี้ยังช่วยให้สามารถทำนายพฤติกรรมของผู้บริจาค ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคุณค่าสูง และสร้างกลยุทธ์การระดมทุนที่ตรงเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรักษาผู้บริจาคได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญในวงจรชีวิตของผู้บริจาค เช่น การต้อนรับผู้บริจาคใหม่ การกระตุ้นการติดตามผลสำหรับของขวัญชิ้นที่สอง หรือการแจ้งเตือนผู้บริจาคที่มีมูลค่าสูงเพื่อการติดต่อส่วนตัว
3. ปรับปรุงการจัดการอาสาสมัคร
การจัดการอาสาสมัครสำหรับโปรแกรมต่าง ๆ, กิจกรรมระดมทุน, และโครงการชุมชนอาจเป็นเรื่องยาก. เครื่องมือ CRM ช่วยในการจัดการอาสาสมัครโดย:
- เปิดโอกาสให้อาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
- อนุญาตให้อาสาสมัครเลือกกะที่ต้องการ
- มอบหมายงานตามทักษะและความพร้อม
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับกะงานที่กำลังจะมาถึง
- การติดตามชั่วโมงการทำงานของอาสาสมัครและผลลัพธ์สำหรับการมีส่วนร่วมในอนาคต
การจัดการอาสาสมัครแบบลงมือปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ทรัพยากรสามารถเข้าถึงได้เมื่อจำเป็น
นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายและการใช้จุดแข็งของพวกเขาช่วยเพิ่มการรักษาอาสาสมัคร เพิ่มการมีส่วนร่วม และกระตุ้นแรงจูงใจ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อยกย่องและให้รางวัลแก่ผู้อาสาสมัครที่มีผลงานดีเยี่ยม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนร่วมกับองค์กรของคุณต่อไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Forms เพื่อให้อาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือกะงาน และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มด้วยระบบอัตโนมัติ
4. เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลและการติดต่อสื่อสาร
ซอฟต์แวร์การตลาด CRMช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถสร้างและดำเนินแคมเปญอีเมลที่มุ่งเป้าไปยังผู้บริจาค อาสาสมัคร และผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ ด้วยโซลูชัน CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร พวกเขาสามารถ:
- ส่งอีเมลที่ปรับแต่งตามประวัติผู้บริจาคและระดับการมีส่วนร่วม
- อัตโนมัติการเชิญเข้าร่วมกิจกรรม, การขอความช่วยเหลือจากผู้บริจาค, และการอัปเดตผลกระทบ
- ติดตามอัตราการเปิดอีเมลและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงแคมเปญ
- แบ่งกลุ่มรายชื่อผู้รับจดหมายเพื่อดำเนินการแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมาย
เครื่องมือเหล่านี้ยังมีความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติที่เพิ่มความสม่ำเสมอในการสื่อสาร เมื่อรวมกับการปรับให้เข้ากับบุคคล จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริจาคและทำให้การเข้าถึงของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ร่างเนื้อหาอีเมลโดยตรงใน ClickUp Docs แล้วเชื่อมโยงไปยังงานการติดต่อของคุณ คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งคำแนะนำการติดต่อให้เหมาะกับประเภทผู้บริจาคได้อีกด้วย
🎉 เกร็ดความรู้: กิจกรรมระดมทุนออนไลน์ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1994! แคมเปญนี้สามารถระดมทุนได้ถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
5. ติดตามเป้าหมายและสร้างรายงาน
การตั้งเป้าหมาย, การวัดความก้าวหน้า, และการสาธิตผลกระทบ เป็นสิ่งสำคัญในการวัดความสำเร็จขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร. ด้วยระบบ CRM, เป็นไปได้ที่จะ:
- ตั้งเป้าหมายการระดมทุนและการสรรหาอาสาสมัคร
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับการรักษาผู้บริจาค การเข้าร่วมกิจกรรม และประสิทธิภาพของแคมเปญ
- ระบุแนวโน้มและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อปรับกลยุทธ์ในอนาคตให้เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอาจวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ CRM เพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญระดมทุนล่าสุด พวกเขาอาจระบุกลุ่มผู้บริจาคที่มีมูลค่าสูงและผู้บริจาคหลักเพื่อส่งข้อความที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในแคมเปญในอนาคต
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: มองเห็นความก้าวหน้าของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่เน้นผลลัพธ์ —เหมาะสำหรับการแบ่งปันผลลัพธ์กับคณะกรรมการ ผู้บริจาค หรือผู้ให้ทุน
6. เสริมสร้างกลยุทธ์การรักษาผู้บริจาค
การหาผู้บริจาคใหม่เป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม การรักษาผู้บริจาคที่มีอยู่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรช่วยปรับปรุงการรักษาผู้บริจาคโดย:
- การทำให้การติดตามผลและข้อความขอบคุณเป็นแบบอัตโนมัติและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ส่งการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมระดมทุนที่กำลังจะมาถึงและแคมเปญการบริจาคประจำปี
- นำเสนอข้อมูลและรายงานพิเศษเฉพาะสำหรับผู้บริจาคหลัก
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคและระบุกลุ่มผู้บริจาคที่มีความเสี่ยงสูงในการเลิกบริจาค
การบริหารจัดการผู้บริจาคผ่านการมีส่วนร่วมเชิงรุกเช่นนี้ จะทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและได้รับการชื่นชม ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการบริจาคและเสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ ClickUp Brain แนะนำไอเดียการติดตามผลและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มผู้บริจาคตามปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านมา
เครื่องมือ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ก่อนใช้ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มาดูวิธีการเลือก CRM กันก่อน เพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้ นี่คือสรุปคุณสมบัติหลักของ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่คุณควรพิจารณา:
- การจัดการผู้บริจาค: ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องรวบรวมฐานข้อมูลผู้บริจาคไว้ที่ศูนย์กลาง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผู้บริจาค เช่น ข้อมูลติดต่อ ประวัติการบริจาค ระดับการมีส่วนร่วม และอื่น ๆ คุณสมบัติการจัดการผู้บริจาค เช่น การแบ่งกลุ่มผู้บริจาค ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริจาคผ่านการดำเนินการมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- การจัดการอาสาสมัคร: เช่นเดียวกับข้อมูลผู้บริจาค ระบบ CRM ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรควรรวบรวมข้อมูลอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความพร้อมใช้งาน ทักษะ และประวัติการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยในการจัดตารางเวลา การแจ้งเตือน และโปรแกรมการยกย่องเพื่อรักษาอาสาสมัคร
- การระดมทุน: คุณสมบัติ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรควรช่วยในการรักษาแคมเปญการระดมทุน รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้บริจาค การระดมทุนแบบเพื่อนต่อเพื่อน และตัวเลือกการบริจาคแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคและเพิ่มการบริจาคให้สูงสุด
- การติดตามการบริจาค: บันทึกข้อมูลการบริจาคอย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ ออกใบเสร็จรับเงิน และรักษาการปฏิบัติตามข้อบังคับทางการเงิน ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรควรทำมากกว่าการติดตามผู้บริจาคแบบตอบสนอง ควรช่วยในการคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตด้วย
- การจัดการแคมเปญ: วางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญสร้างความตระหนัก การเข้าถึง หรือระดมทุนด้วยเครื่องมือติดตามที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรควรมีความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้ชม การทดสอบ A/B และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การตอบรับอัตโนมัติ เช่น การส่งข้อความขอบคุณและใบเสร็จรับเงินภาษี ช่วยเพิ่มความไว้วางใจของผู้บริจาคและกระตุ้นให้เกิดการบริจาคซ้ำ
- การจัดการกิจกรรม: ปรับปรุงกระบวนการวางแผนและดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานกาล่าการระดมทุน, การรณรงค์อาสาสมัคร, และกิจกรรมชุมชน ให้เป็นระบบมากขึ้น ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรควรรองรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่แบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรม, การจำหน่ายบัตร, การจัดการคำเชิญและการตอบรับ, ไปจนถึงการติดตามการบริจาค
- การตลาดผ่านอีเมล: ควรมีเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการติดต่อผู้บริจาคให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล คุณสมบัติของระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น อีเมลอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุดด้วยความพยายามน้อยที่สุด
- การสื่อสารอัตโนมัติ: อัตโนมัติการติดตามผล, ข้อความขอบคุณ, และการแจ้งเตือนเพื่ออำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมกับผู้บริจาคและอาสาสมัครอย่างทันเวลา ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอและมีความหมาย
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: นอกเหนือจากการสื่อสาร ให้กระบวนการทำงานทางการบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการช่วยให้การติดต่อผู้บริจาค การระดมทุน และการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปตามกำหนดการโดยไม่มีภาระงานทางการบริหารเพิ่มเติม
- การติดตามการสนับสนุน: จัดการความร่วมมือกับองค์กรและข้อตกลงการสนับสนุนโดยการติดตามการมีส่วนร่วม, วันที่ต่ออายุ, และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม. ช่วยวัดผลกระทบของผู้สนับสนุนเพื่อการยอมรับอย่างเหมาะสม
- การติดตามทุน: ติดตามการสมัครทุน, กำหนดเวลา, และข้อกำหนดทางการเงินเพื่อให้การส่งเอกสารเป็นไปตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับข้อกำหนด. ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรควรมีการแจ้งเตือนอย่างทันเวลาและสร้างรายงานที่ละเอียดเพื่อช่วยให้การจัดการทุนและการรายงานเป็นไปอย่างง่ายดาย.
- การสร้างรายงานผลกระทบ: เข้าถึงรายงานรายละเอียดที่แสดงแนวโน้มการบริจาค การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร และผลกระทบโดยรวมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รายงานเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริจาคเห็นผลลัพธ์ที่วัดได้จากการบริจาคของพวกเขา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามผู้บริจาคลดลงและส่งแคมเปญการมีส่วนร่วมใหม่ที่มีเป้าหมายด้วยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรือข้อมูลอัปเดตพิเศษ
- การวิเคราะห์ข้อมูล: รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริจาค ประสิทธิภาพของแคมเปญ และแนวโน้มการระดมทุน ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และรายงานที่ใช้งานง่าย เมื่อผสานกับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ จะช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- การผสานการชำระเงิน: ดำเนินการบริจาคได้อย่างราบรื่นโดยการผสานระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกับระบบชำระเงินหลายช่องทาง รวมถึงบัตรเครดิต, PayPal, Stripe, Venmo, การโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง และช่องทางอื่น ๆ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบระดมทุนฟรีสำหรับกิจกรรมและการกุศล
เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ตอนนี้คุณทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแล้ว ถึงเวลาที่จะมาดูเครื่องมือเหล่านี้กันบ้าง นี่คือซอฟต์แวร์ CRMและระบบบริหารโครงการที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:
ClickUp (ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์อย่างครอบคลุม)
ด้วยการนำทุกการดำเนินงานมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวClickUp แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหากำไรประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นกับภารกิจหลักของตน
ไม่ว่าคุณจะวางแผนใช้เป็นระบบจัดการผู้บริจาคหรือสำหรับการจัดการกิจกรรมClickUp สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นโซลูชันที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
ต่างจากระบบ CRM แบบดั้งเดิมClickUp CRMมีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้สูงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:การใช้ ClickUp เพื่อบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรประกอบด้วย:
ฐานข้อมูลผู้บริจาค
ใช้ClickUp Docsและ Custom Fields เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลผู้บริจาค เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ ประวัติการบริจาค และบันทึกการมีส่วนร่วม คุณยังสามารถจัดเก็บรายละเอียดเหล่านี้ในมุมมองตารางได้อีกด้วย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลตฟรีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในการจัดการกิจกรรม | ClickUp
การจัดการงานและแคมเปญ
ClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถแปลงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานระดมทุนหรือแคมเปญการตลาดให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ พร้อมกำหนดเส้นตาย ลำดับความสำคัญ และความเชื่อมโยงระหว่างงานได้
การติดตามผลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ClickUp Remindersช่วยให้ผู้บริจาคและอาสาสมัครมีส่วนร่วมด้วยการอัปเดตและแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่ Matt Kriteman หัวหน้าฝ่ายการตอบสนองด้านมนุษยธรรมของ Help Ukraine 22ได้กล่าวถึง ClickUp:
โดยสรุป ClickUp ช่วยเสริมขอบเขตการทำงานของฉัน ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ — คน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราดำเนินงานด้วยอัตรากำไร 10% ซึ่งต่ำที่สุดในธุรกิจนี้ ไม่ใช่เพราะเราฉลาดเป็นพิเศษ แต่เป็นเพราะเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นในการสนับสนุนยูเครนอย่างไม่หยุดยั้ง
โดยสรุป ClickUp ช่วยเสริมขอบเขตการทำงานของฉัน ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ — คน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราดำเนินงานด้วยอัตรากำไร 10% ซึ่งต่ำที่สุดในธุรกิจนี้ ไม่ใช่เพราะเราฉลาดเป็นพิเศษ แต่เป็นเพราะเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นในการสนับสนุนยูเครนอย่างไม่หยุดยั้ง
การร่วมมือและการสื่อสารในทีม
ด้วยClickUp Chat คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารภายนอกอีกต่อไป เช่น อีเมลหรือแอปส่งข้อความทันที; มันช่วยให้คุณเก็บการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างช่องแชทเฉพาะสำหรับทีมหรือโครงการต่างๆ (เช่น การติดต่อผู้บริจาค การวางแผนงาน) เพื่อเพิ่มสมาธิและลดสิ่งรบกวน
📮ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้ทั่วไปต้องติดต่อกับคนหกคนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญหกคนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับลำดับความสำคัญ และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของทีมลดลง แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp ที่มี Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
การติดตามเป้าหมาย
ติดตามการระดมทุนหรือเป้าหมายภารกิจของคุณโดยใช้ClickUp Goals ซึ่งเป็นวิธีที่มองเห็นได้ชัดเจนในการแสดงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและระยะที่คุณได้ดำเนินการไปแล้วในการบรรลุเป้าหมายนั้น
การรายงานขั้นสูง
ติดตามกิจกรรมทั้งหมดแบบเรียลไทม์และสร้างรายงานโดยละเอียดด้วยClickUp Dashboards—ศูนย์รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการผู้บริจาคหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
🌟 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: ClickUp ยังช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก้าวทันยุคสมัยด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่การให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดไปจนถึงการปรับแต่งอีเมลการติดต่อ ClickUp Brain สามารถทำได้ทั้งหมด!
Salesforce (ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการระดมทุนที่สามารถปรับขนาดได้)
Salesforce นำเสนอโซลูชัน CRM เพื่อช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถจัดการผู้บริจาค การระดมทุน และการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำนายพฤติกรรมของผู้บริจาคและปรับแต่งการเข้าถึงให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรติดตามการบริจาค อัตโนมัติการระดมทุน และจัดการเงินทุนสนับสนุนได้อย่างง่ายดาย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายชื่อผู้ขายฟรีเพื่อจัดการข้อมูลติดต่อ
Bloomerang (ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ)
Bloomerang เป็นระบบ CRM ที่ผสานรวมกับเครื่องมือระดมทุนออนไลน์ ซอฟต์แวร์บัญชี และโซลูชันการตลาดต่างๆ การรวมข้อมูลผู้บริจาคไว้ในที่เดียว การติดตามประวัติการสื่อสาร และการอัตโนมัติในการติดต่อผู้บริจาคเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติการระดมทุนและการจัดการแคมเปญช่วยให้ทีมการตลาดสามารถดำเนินแคมเปญหลายช่องทางได้อย่างง่ายดาย
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตใบสั่งซื้อฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
นีออน CRM (ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทุกขนาด)
Neon CRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่มีราคาไม่แพงและมุ่งเน้นไปที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขนาดเล็ก มีเครื่องมือการจัดการผู้บริจาคและการระดมทุนหลากหลายสำหรับการติดตามการบริจาค การจัดการกะอาสาสมัคร และการวางแผนกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติในตัว Neon CRM ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริจาคและประสิทธิภาพของแคมเปญได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
สร้างความสัมพันธ์ที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วย ClickUp
การนำระบบ CRM มาใช้อย่างดีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่องค์กรบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้บริจาค, การระดมทุน, และการประสานงานอาสาสมัครได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกและการนำมาใช้ระบบ CRM ที่ดีที่สุดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
โชคดีที่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงในฐานะตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า CRM ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณได้ คุณจะได้รับฐานข้อมูลผู้บริจาคที่สามารถปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน และการรายงานที่ทรงพลัง—ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว
พร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย! ✅