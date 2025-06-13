เทมเพลตปฏิทิน Figma ฟรี สำหรับการวางแผนอย่างมีสไตล์และเป็นระเบียบ

คุณกำลังประสบปัญหาในการปรับกระบวนการทำงานและตารางเวลาให้คล่องตัวหรือไม่? หรือคุณรู้สึกว่ายากที่จะจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำด้วยตนเอง? หากใช่ คุณต้องการรูปแบบที่มีโครงสร้าง 🗓️
🔍 คุณทราบหรือไม่? จากการศึกษาพบว่ามีเพียง 18% ของพนักงานเท่านั้นที่มีเครื่องมือจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ ส่วนอีก 82% ใช้รายการหรือกล่องจดหมายอีเมลในการทำงานให้เสร็จสิ้น
เทมเพลตปฏิทิน Figma เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมในการทำให้งานง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จในการวางแผนโครงการ ไม่มีวันกำหนดส่งที่พลาดอีกต่อไป ไม่มีการจัดสรรงานที่ไม่ดีอีกต่อไป เพียงแค่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ
ในบล็อกนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทิน Figma ที่สามารถปรับแต่งได้ 10 แบบ วิธีการเลือกปฏิทินที่เหมาะสม เข้าใจข้อจำกัดของแต่ละแบบ และสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ถึงเวลาหยุดจ้องปฏิทินว่างๆ น่าเบื่อพวกนั้นได้แล้ว!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปฏิทิน Figma ดี?
แบบปฏิทินมีให้เลือกใน Microsoft Word, Google Sheets, Excel และแม้แต่ในรูปแบบ PDF หนึ่งหน้า—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบงาน บ้าน ปีการศึกษา หรือแผนธุรกิจของคุณ
นอกจากนี้ หากคุณชื่นชอบการออกแบบ Figma ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็มีเทมเพลตฟรีที่ดูทันสมัยให้เลือกมากมาย รอให้คุณดาวน์โหลดอยู่! แต่ก่อนที่คุณจะเลือก อย่าลืมดูพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับเทมเพลตปฏิทิน Figma ที่ 'ดี' ก่อน:
- อินเตอร์เฟซที่ดื่มด่ำและใช้งานง่าย: ควรมีการนำทางที่ง่ายในขณะที่ให้ตัวเลือกหลากหลายในการเพิ่มโอกาส งาน การแจ้งเตือน ฯลฯ
- ฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน: เค้าโครงที่ดีควรช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและร่วมแก้ไขปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงการกำหนดตารางเวลาของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น
- ปรับแต่งได้ตามความต้องการต่างๆ: ควรมีตัวเลือกในการปรับแต่งเกี่ยวกับมุมมอง สถานะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องรองรับการกำหนดรหัสสีเพื่อจัดหมวดหมู่ของงาน
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทันที
- เกี่ยวข้องกับการผสานรวม Figma ของบุคคลที่สาม: เลือกเทมเพลตที่เชื่อมต่อกับแอปเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลาหรือการประชุม
- ความสามารถของ AI: ปฏิทินที่ยอดเยี่ยมต้องมีฟังก์ชันการทำงานสำหรับ คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติสำหรับกิจวัตรที่ซับซ้อน, และการรายงานและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เทมเพลตปฏิทิน Figma
นี่คือรายการที่ครอบคลุมของเราเกี่ยวกับ 10 แม่แบบปฏิทินฟรีที่น่าทึ่งจาก Figma ที่จะช่วยให้กิจวัตรการทำงานของคุณง่ายขึ้น จัดการโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการสิ่งที่ต้องทำของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย
1. แม่แบบปฏิทินวางแผนงาน Figma
เทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน Figma เป็นหนึ่งในกรอบการทำงานที่ง่ายที่สุดและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการจัดตารางเวลาของคุณที่บ้านและที่ทำงาน มีมุมมองปฏิทินรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งแผนของคุณได้ตามต้องการ
ไม่ต้องใช้รายการที่เขียนด้วยมือ, Google Sheets ที่ซับซ้อน, เอกสาร Microsoft Word ที่ใช้งานยาก, หรือสเปรดชีต Microsoft Excel สำหรับการจัดการกิจวัตรประจำวันอีกต่อไป! สัมผัสการจัดการเวลาที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามการประชุม กิจกรรม เซสชันโยคะตอนเช้า เวลาครอบครัว และอื่นๆ ของคุณ
- แชร์เวลาทำงานและความพร้อมของคุณกับเพื่อนร่วมทีม
- ทำสำเนา แก้ไข และพิมพ์ได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ
- ให้ภาพรวมเกี่ยวกับรูปแบบการประชุมปกติของทีมคุณแก่พนักงานใหม่
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการการจัดการเวลาและการวางแผนงานที่ไร้ความยุ่งยาก ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
2. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน Figma
รายการสิ่งที่ต้องทำสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อจัดระเบียบงานประจำ เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำปฏิทินแบบโต้ตอบของ Figma ช่วยให้คุณร่างรายการสิ่งที่ต้องทำที่สมบูรณ์แบบ จากนั้นตัดสินใจว่าใครจะทำอะไร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าแผนการเดินทาง, โปรแกรม, รายการวางแผน, หรือรายการตรวจสอบ, มันช่วยให้คุณเปลี่ยนจากสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้วในแบบที่เรียบร้อยและสนุกสนาน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ใช้คุณสมบัติลากและวางเพื่อจัดเรียงงานทั้งหมดของคุณในรายการตามความสำคัญ
- แบ่งงานใหญ่และซับซ้อนออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยเขียนขั้นตอนสำหรับแต่ละงานย่อย
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและพิมพ์ออกมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
- เพลิดเพลินกับการวางแผนงานที่น่าดึงดูดทางสายตาด้วยรูปร่างและภาพสำเร็จรูป
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบเวลาทำงาน กำหนดเส้นตาย ฯลฯ ในรูปแบบที่ดูน่าสนใจ
3. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดีย Figma
คุณกำลังมองหาผู้วางแผนโซเชียลมีเดียอยู่หรือไม่? ไม่ว่าคุณต้องการที่จะ: สร้างกลยุทธ์, ระบุแพลตฟอร์มที่จะโพสต์, คิดค้นหัวข้อเนื้อหา, จัดเตรียมโพสต์ของคุณ, และอื่น ๆ อีกมากมาย, ผู้ช่วยคนนี้สามารถช่วยคุณได้!
เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดีย Figma เป็นเทมเพลตปฏิทินรายเดือนที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และรักษาความสม่ำเสมอในเนื้อหาของคุณ ช่วยให้การมีตัวตนออนไลน์ของคุณเป็นไปตามแผนสำหรับหลายแพลตฟอร์ม
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- พัฒนา стратегииเนื้อหาที่เหมาะกับแพลตฟอร์มสำหรับ Instagram, Facebook, X, และอื่น ๆ
- นำเสนอไอเดียโพสต์ที่ดึงดูดสายตาสำหรับโอกาสพิเศษ กิจกรรม โปรโมชั่นลดราคา ฯลฯ
- ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะภายในเอกสาร การสำรวจความคิดเห็นกลุ่ม เครื่องหมายแสดงความสำเร็จ บันทึกย่อ และการอื่นๆ
- บอกลาข้อความ 'วันนี้เราควรโพสต์อะไรดี?' ด้วยการวางแผนล่วงหน้า
📌 เหมาะสำหรับ: การพัฒนากลยุทธ์โซเชียลมีเดียแบบครบวงจร รวมถึงการวางแผนเนื้อหา การเลือกสื่อสร้างสรรค์ที่จะใช้ และการจัดตารางโพสต์ตามแต่ละแพลตฟอร์ม
4. แม่แบบปฏิทินรายปี Figma
ด้วยเทมเพลตปฏิทินรายปี Figma นี้ คุณจะสามารถมองเห็นงานสำคัญทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จภายใน 365 วันข้างหน้าได้อย่างครบถ้วน
รูปแบบปฏิทินรายปีที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้การวางแผนง่ายกว่าที่เคย ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทำให้คุณสามารถวางแผนวัน สัปดาห์ และเดือนล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- มองเห็นวันที่สำคัญของคุณ, ภาระงานเช่นกำหนดส่ง, และเป้าหมายรายเดือน
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ
- ซิงค์ตารางกะงานเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบ เช่น ไทม์ไลน์และแผนผังองค์กร เพื่อจัดทำแผนการเดินทางหลักสำหรับปีถัดไป
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบแผนประจำปีล่วงหน้า วางแผนวันหยุดพักผ่อน และวางแผนการลงทุนประจำปี
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
5. แม่แบบตารางเวลาประจำสัปดาห์ของ Figma
ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้านหรือต้องจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกัน คุณก็จำเป็นต้องมีรูปแบบปฏิทินที่สะอาดและชัดเจนเพื่อจัดการกิจวัตรประจำวันของคุณ เทมเพลตตารางเวลาประจำสัปดาห์ของ Figma จะช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนงานประจำสัปดาห์ของคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการฝึกโยคะตอนเช้าและมื้ออาหารให้ตรงเวลา
- จัดตารางการประชุมงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดสิ่งใด
- กำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวของคุณ
- ใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรม
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการโซลูชันการจัดการปฏิทินสำหรับผู้บริหารเพื่อทำให้ตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้มุมมองปฏิทินรายสัปดาห์เพื่อดูงานในรูปแบบรายสัปดาห์ หากคุณต้องการตั้งเวลาที่แตกต่างกันสำหรับวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้เปิดและแก้ไขในมุมมองรายวัน
6. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ Figma
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ Figma เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูแลกระบวนการผลิตเนื้อหาทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอขั้นตอนที่เป็นระบบตั้งแต่การระดมความคิด การเขียน การแก้ไขการวางแผนสื่อ ไปจนถึงการเผยแพร่
หากคุณเป็นผู้นำทีมคอนเทนต์ เครื่องมือนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรักษาคอนเทนต์, แคมเปญการตลาด, และโฆษณาให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. มันช่วยปรับให้คอนเทนต์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาด, วัตถุประสงค์ของบริษัท, และเทรนด์ตามฤดูกาล.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- รวบรวมรายการเนื้อหาทั้งหมดที่คุณตั้งใจจะสร้าง
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
- มีมุมมองที่ชัดเจนในการพัฒนาและติดตามชิ้นงานเนื้อหาแต่ละชิ้นผ่านกระดานคัมบัง
- รวมองค์ประกอบต่างๆ เช่น คำหลักเป้าหมาย, บุคลิกภาพที่ตั้งใจสำหรับเนื้อหา, เป็นต้น
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบและปรับทีมให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเนื้อหาที่มั่นคง
7. แม่แบบปฏิทินการลา Figma
คุณมีทีมใหญ่และประสบปัญหาในการจัดการการลาและการหยุดพักร้อนของพนักงานหรือไม่? ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป! เทมเพลตปฏิทินการจัดการการลาของ Figma นี้ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
มีแดชบอร์ดที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทั้งทีมทราบว่ามีใครไม่อยู่ในสำนักงานในวันใดของสัปดาห์ และมีทรัพยากรพร้อมใช้งานจำนวนเท่าใดในแต่ละวัน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- จัดระเบียบและเข้าถึงการลาและการหยุดพักผ่อนของพนักงาน
- ติดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค)
- อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาได้อย่างง่ายดาย
- วางแผนการทำงานด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับเวลาที่พนักงานได้รับค่าจ้างเพื่อวางแผนตารางงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่สำคัญด้วยกำลังคนที่เหลืออยู่
🧠 คำถามน่ารู้: ตามรายงานการวิจัยตลาดของ Facts and Factors ระบุว่า ตลาดซอฟต์แวร์การจัดการการลาหยุดทั่วโลกจะเติบโตขึ้น 9.3% จากปี 2020 ถึงปี 2026 โดยมีมูลค่าสูงถึง0.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ!
8. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา Figma
เพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของแบรนด์คุณได้รับการมองเห็นและได้ยิน คุณจำเป็นต้องมอบเนื้อหาที่น่าสนใจ ให้ข้อมูล และส่งเสริมการขายให้แก่ผู้คนอย่างต่อเนื่อง. เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Figma นี้จะช่วยให้คุณวางแผนและโพสต์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
สวัสดีกับปฏิทินรายเดือนที่สะอาด สวยงาม และปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ สร้างด้วยระบบจัดวางอัตโนมัติเพื่อการปรับแต่งหน้าเดียวที่ง่ายดาย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- รู้ว่าควรโพสต์อะไร (รีล/วิดีโอ/โพสต์นิ่ง/คาร์ูเซล) และเมื่อไหร่ (ระบุวันที่และเวลา)
- ให้ชัดเจนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่จะโพสต์เนื้อหาเฉพาะ (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)
- เตรียมคำบรรยายและข้อความเชิญชวนให้ดำเนินการ (CTAs) ไว้ให้พร้อม
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการวางแผนเป้าหมายเนื้อหาในรูปแบบที่เป็นระเบียบล่วงหน้า
🔍 คุณรู้หรือไม่? กฎ 50-30-20 แนะนำให้โพสต์เนื้อหา 50% ที่น่าสนใจ, 30% ที่คัดสรรมาอย่างดี, และ 20% ที่เป็นการโปรโมท เพื่อรักษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณไว้ พร้อมทั้งส่งเสริมแบรนด์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้ผู้ติดตามรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อความขายของ
9. แม่แบบตารางเวลาทีม Figma
ในฐานะผู้จัดการ คุณจะต้องติดตามงานที่มอบหมายให้กับพนักงานแต่ละคนและปริมาณงานที่พวกเขาสามารถทำได้ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับเรื่องนี้ คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตตารางเวลาทีม Figma
มันช่วยให้คุณตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสมาชิกทีมจากทีมต่าง ๆ เช่น ทีมการตลาด ทีมออกแบบ ทีมขาย เป็นต้น และด้วยเหตุนี้คุณสามารถวางแผนงานได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังแสดงให้ทราบว่ามีใครทำงานที่สำนักงานและใครทำงานจากระยะไกล
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ทำให้ตารางการทำงานของพนักงานของคุณง่ายขึ้น
- ติดตามเวลาทำงานรวมของทีมตลอดทั้งเดือน
- ติดตามจำนวนเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมในการติดตามและจัดระเบียบปริมาณงานของหลายทีมข้ามสายงานที่ทำงานร่วมกัน
10. แม่แบบแผนที่การตลาด Figma
การตลาดประกอบด้วยหลายแง่มุมที่คุณต้องจัดการ การวางแผนและดำเนินการตามภารกิจทางการตลาดที่จำเป็นนั้นเป็นเรื่องยากหากไม่มีรูปแบบปฏิทินการตลาดที่ชัดเจน เทมเพลตแผนงานการตลาด Figma จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในที่นี้
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานะของงานอีกต่อไป! การวางแผนการตลาดกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยบันทึกภาพที่ชัดเจนของกิจกรรมที่คุณทำแล้ว, กำลังทำ, หรือวางแผนจะทำ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามและตรวจสอบกลยุทธ์เนื้อหา, SEO, และโฆษณาแบบชำระเงิน
- บริหารจัดการความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์
- พัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างและดูแลวงจรชีวิตของลูกค้าเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- วิเคราะห์ผลลัพธ์ตามข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างรอบคอบ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพ
ข้อจำกัดในการใช้เทมเพลตปฏิทิน Figma
คุณได้เห็นแล้วว่า Figma สามารถช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อเสียเช่นกัน ในส่วนนี้เราจะมาสำรวจข้อเสียเหล่านั้น:
- ฟังก์ชันการทำงานที่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต: Figma เป็นเครื่องมือที่ใช้บนคลาวด์ซึ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรตลอดเวลา สิ่งนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของสมาชิกในทีมที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม
- ราคาแพง: หากคุณบริหารธุรกิจที่มีผู้ร่วมงานหลายคน Figma อาจดูมีราคาสูงเมื่อเทียบกับราคาของคู่แข่ง
- การรบกวนรูปแบบ: รูปแบบอาจถูกทำให้เสียไปแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น การปรับขนาดหรือการเพิ่มชิ้นส่วนใหม่ ซึ่งอาจต้องการงานออกแบบเพิ่มเติม
- การโต้ตอบที่ซับซ้อน: การโต้ตอบที่ซับซ้อน (เช่น สภาวะเมื่อเลื่อนเมาส์หรือตัวเลือกวันที่หลายวัน) เป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นในการจัดการ
เนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้ งานจึงกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมทางเลือกอื่นสำหรับ Figma ไว้ให้
แม่แบบปฏิทิน Figma ทางเลือกที่มีประโยชน์
ClickUp มีเทมเพลตปฏิทินแบบโต้ตอบฟรีหลายแบบพร้อมกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
มาดู 14 แม่แบบที่มีประโยชน์มาก ๆ ฟรี ที่คุณสามารถแก้ไข ดาวน์โหลด และพิมพ์ได้ เพื่อช่วยลดความวุ่นวาย และให้คุณมีวิธีการจัดการเวลาอย่างเป็นระบบ
1. แม่แบบปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
ด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar Planner คุณสามารถและทีมของคุณสามารถจัดระเบียบและนำหน้าเกมได้. มุมมองสรุปให้คุณเห็นภาพรวมของงานและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ จัดการเหตุการณ์ กำหนดเวลา และงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และปรับกิจวัตรของคุณได้
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- จัดระเบียบงานตามสถานะต่างๆ: ถูกบล็อก, ยกเลิก, เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, รอ, เพื่อติดตามความคืบหน้า
- จัดระเบียบเดือนของคุณล่วงหน้าด้วยมุมมองปฏิทินรายเดือน
- ดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมาเพื่อแขวนไว้บนโต๊ะทำงาน ตู้เย็น หรือที่อื่น ๆ
- แสดงภาพข้อมูลตามหลักชัย, อ้างอิง, สถานที่, ค่าใช้จ่ายจริง, และคะแนน
📌 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างเป็นระบบ การจัดการทรัพยากร และการปรับเปลี่ยนแผนงานได้อย่างยืดหยุ่น
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จและบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดตารางงานสำหรับสมาชิกในทีมง่ายขึ้นและให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบนี้ให้คุณเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดในหน้าเดียว เพื่อให้คุณสามารถวางแผนกิจกรรมของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามการประชุมและงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการประชุม
- จัดเรียงงานตามหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
- เปิดมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ เช่น คำขอประชุม, ตามบทบาท, ตามหมวดหมู่, ตารางเวลา, และคู่มือเริ่มต้น เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายดาย
- สัมผัสประสบการณ์การติดตามเวลาที่ดีขึ้นผ่านการแจ้งเตือนการพึ่งพาและแท็ก
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการปรับกิจวัตรประจำวันให้ราบรื่น
💡 เคล็ดลับเล็กๆ: มันน่าจะโทษเป้าหมายในการทำงาน 15 รายการที่ทำให้คุณไม่มีความคืบหน้า แต่ปัญหาที่แท้จริงคือ คุณไม่ได้มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ เริ่มต้นด้วยการระบุสามถึงห้าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ คุณไม่สามารถพลาดงานเหล่านี้ได้ แม้ว่าคุณจะต้องทิ้งทุกอย่างก็ตาม จัดลำดับความสำคัญให้พวกมัน แล้วคุณจะเห็นประสิทธิภาพการทำงานของคุณพุ่งสูงขึ้น!
3. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp
สมมติว่าคุณกำลังจัดการบัญชีหลายบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรม ในกรณีนี้คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUpเพื่อความเป็นระเบียบ ควบคุมเนื้อหาของคุณ และนำหน้าคู่แข่งบนโซเชียลมีเดีย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนและจัดการแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายด้วยการติดตามกิจกรรมโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการติดตามด้วย AI ความคิดเห็น และการติดตามเวลา
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- วางแผนและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม
- จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติเพื่อจัดการงานของคุณ เช่น ธีม วันที่เผยแพร่ ช่องทาง ผลลัพธ์สุดท้าย และแฮชแท็ก
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแคมเปญและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการจัดระเบียบเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มอย่างสม่ำเสมอ ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และใช้การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพเพื่อประเมินผลการทำงาน
4. แม่แบบปฏิทินรายปี ClickUp
เทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUpมอบมุมมองที่ชัดเจนและตรงจุดเกี่ยวกับเป้าหมายสำคัญที่ต้องบรรลุในปีที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้คุณจัดระเบียบ วางแผน และติดตามงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ต้องพลาดงานสำคัญ, กิจกรรม, นัดหมาย, หรือกำหนดเส้นตายอีกต่อไป! ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผนและจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- วางแผนเป้าหมายรายเดือน งาน และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อน
- รับมุมมองแบบองค์รวมของปีของคุณด้วยการสรุปภาพรวมทั้งหมดของงานและกิจกรรมทั้งหมด
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองได้ 5 สถานะ เช่น เสร็จสมบูรณ์, ล่าช้า, กำลังดำเนินการ, อยู่ในเส้นทาง และต้องเริ่ม เพื่อติดตามความคืบหน้า
📌 เหมาะสำหรับ: การมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของปีข้างหน้าเพื่อการวางแผนและการดำเนินงานที่ดีขึ้น
นี่คือสิ่งที่วิคตอเรีย เบอร์รีแมน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการตลาดที่ Seequent กล่าวถึงการใช้ ClickUp:
ClickUp ช่วยให้เราสามารถรวมศูนย์ทรัพยากร การสื่อสาร และการจัดการโครงการของเราได้ ทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า—หากไม่นับสามเท่า—
ClickUp ได้ช่วยให้เราสามารถรวมศูนย์ทรัพยากร การสื่อสาร และการจัดการโครงการของเรา ทำให้เรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า—หากไม่ใช่สามเท่า—
5. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUpให้ภาพรวมของสัปดาห์และเหตุการณ์ส่วนตัวของคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนสัปดาห์ได้ดีขึ้นและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับการระบุและปรับความขัดแย้งหรือการทับซ้อน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามงานที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่เหลือในสัปดาห์
- จดบันทึกกิจกรรมและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การประชุม ชั้นเรียน และการนัดหมาย เพื่อให้เข้าถึงได้ทันที
- ใช้คุณลักษณะที่กำหนดเองสามอย่างที่แตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี ประเภทงาน และหมายเหตุสำคัญ เพื่อจัดหมวดหมู่และเพิ่มบันทึกสั้นๆ ให้กับงาน
📌 เหมาะสำหรับ: การจัดการงานและกำหนดเวลา, การวางแผนและมองเห็นภาพรวมของทั้งสัปดาห์, และการจัดกิจกรรมพร้อมการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
6. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUpเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดการโพสต์ของคุณในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบ ควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพการโพสต์เนื้อหาประจำเดือนของแบรนด์บนโซเชียลมีเดียและบล็อกของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังดูแลบล็อกธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมการตลาดโซเชียลมีเดีย เทมเพลตนี้จะมอบเครื่องมือให้คุณในการจัดระเบียบและทำงานทุกอย่างให้เสร็จตรงเวลา
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ผลิตเนื้อหาที่สอดคล้องกันตามข้อกำหนดของแบรนด์
- ปรับปรุงกระบวนการสร้าง แก้ไข และอนุมัติโพสต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ตั้งโพสต์ล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการวางแผนผิดพลาดและการพลาดกำหนดเวลา
📌เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการวางแผนและโพสต์เนื้อหา
7. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ ClickUpที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานที่ต้องการการแก้ไข ซึ่งรวมถึงบล็อกผู้นำทางความคิด ข่าวผลิตภัณฑ์ โพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน ฯลฯ
รูปแบบนี้ช่วยให้คุณระบุไทม์ไลน์การเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง ช่องทางที่คุณจะโพสต์เนื้อหา (อีเมล, โฆษณาแบบชำระเงิน, ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ ฯลฯ) และขั้นตอนทางการตลาดเฉพาะที่เนื้อหาแต่ละชิ้นอยู่ในขณะนี้ (ร่างใหม่, ออกแบบ, รออนุมัติจากลูกค้า, ตรวจทาน ฯลฯ)
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- มอบหมายนักเขียนและผู้ตรวจสอบให้กับแต่ละรายการเนื้อหา
- โปรดระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการเป็นเพียงเล็กน้อยหรือมาก เพื่อให้การเผยแพร่เป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้มุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบ เช่น เอกสาร, รายการ, ปฏิทิน, และกระดาน, เพื่อจัดเรียงและดูข้อมูลตามความต้องการของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: การติดตามและมอบหมายงานแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ ให้กับผู้รับผิดชอบก่อนเผยแพร่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้อ่านบทความในบล็อก WordPress ทิ้งความคิดเห็นไว้มากกว่า 77 ล้านความคิดเห็นต่อเดือน
8. แม่แบบปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp
เทมเพลตปฏิทินวันลาของ ClickUpมอบรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบวันลา วันหยุดพักผ่อน และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สิ่งนี้ช่วยลดความขัดแย้งในตารางงานและเพิ่มการมองเห็นความพร้อมของพนักงาน นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากความสามารถของ ClickUp เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการผสานรวมอีเมล การแจ้งเตือนการพึ่งพา และการติดตามเวลาเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะสำหรับพนักงานเพียงไม่กี่คนหรือบริษัทขนาดใหญ่ สิ่งนี้จะทำให้การจัดการเวลาหยุดของทีมคุณเป็นเรื่องง่ายและไร้ปัญหา!
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสี่ฟิลด์ เช่น ผู้อนุมัติ, วันหยุด PTO, เหตุผลของวันหยุด PTO, และประเภทของวันหยุด PTO เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละคำขอ
- อนุมัติหรือปฏิเสธคำขออย่างรวดเร็ว
- ให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลาหยุดที่ได้รับค่าจ้างใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้คำขอทางอีเมลและการอนุมัติ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการมองเห็นภาพรวมการลาของพนักงาน จัดการวันหยุดของพนักงาน และประสานงานวันหยุดสำคัญได้อย่างง่ายดาย
9. ปฏิทินธุรกิจ ClickUp
คุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจของคุณและรักษาความเป็นระเบียบอยู่หรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณควรพิจารณาใช้แม่แบบปฏิทินธุรกิจของ ClickUp ซึ่งเป็นรูปแบบที่ออกแบบมาให้ใช้ฟรีเพื่อช่วยคุณในการจัดระเบียบงาน วางแผน และมองเห็นชั่วโมงการทำงานของพนักงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีโน้ตติดกระดาษหายอีกต่อไป! ด้วยกรอบการทำงานนี้ คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การโทรขายไปจนถึงกำหนดส่งงานในที่เดียว
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- จัดสรรงานที่ต้องทำโดยพนักงานให้อยู่ในหมวดหมู่รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- วางแผนสำหรับภาระผูกพันและเป้าหมายระยะยาว
- ใช้คุณลักษณะที่กำหนดเองสี่แบบที่แตกต่างกัน เช่น 'นี่สนุก,' ประเภทกิจกรรม, ไฟล์, และแผนก เพื่อบันทึกข้อมูลงานและทำให้สามารถมองเห็นได้ในภาพรวม
📌 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่ต้องการการจัดระเบียบปฏิทินพร้อมการติดตามเวลา อีเมล และการแจ้งเตือนที่ทันเวลา
10. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUpเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนเนื้อหาประเภทต่างๆ
กรอบงานนี้เป็นหนึ่งในเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นมากที่สุด โดยมีโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนธุรกิจหลักอื่น ๆ ได้ในขณะที่โพสต์เนื้อหาของคุณอย่างสม่ำเสมอ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ใช้มุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบ เช่น ปฏิทิน กระดาน รายการ และไทม์ไลน์ เพื่อปรับแต่งแผนเนื้อหาตามความต้องการของคุณ
- จัดเรียงและติดตามชิ้นเนื้อหาต่างๆ (บล็อก, โพสต์ในโซเชียลมีเดีย, ฯลฯ)
- จัดเรียงเนื้อหาตามสินทรัพย์, หมวดหมู่, ช่องทาง, ลิงก์, และวันที่เผยแพร่
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องการวางแผนเนื้อหาที่จะโพสต์ในเดือนต่อ ๆ ไป
11. แม่แบบปฏิทินก่อนการผลิตของ ClickUp
คุณสนใจการผลิตวิดีโอหรือภาพยนตร์หรือไม่? หรือคุณต้องการจัดการการถ่ายทำสำหรับโฆษณาสร้างสรรค์, แคมเปญสร้างความตระหนักถึงแบรนด์, และอื่น ๆ? ถ้าเช่นนั้น, ลองใช้ClickUp Pre-Production Calendar Template.
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้ขั้นตอนก่อนการผลิตง่ายขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปจากสายตา. โซลูชันนี้ใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ, มีตารางเวลาที่สามารถปรับแต่งได้, และสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Dropbox และ Google Drive ได้อย่างง่ายดาย.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ใช้คุณลักษณะที่กำหนดเองห้าอย่างที่แตกต่างกัน เช่น ระดับความพยายาม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ประเภทกิจกรรม ระยะการผลิต และทรัพยากร เพื่อบันทึกงานสำคัญ
- ทำเครื่องหมายสถานะงาน เช่น ถูกบล็อก, ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น เพื่อติดตามงานที่ต้องส่งมอบในปัจจุบัน
- วางแผนกรอบเวลาและติดตามความคืบหน้าโดยใช้มุมมองแกนต์ของโครงการ
📌 เหมาะสำหรับ: การจัดการการถ่ายทำที่ซับซ้อนหรือวิดีโอที่เรียบง่ายโดยใช้พลังของการมองเห็น
12. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp
หากคุณพบว่าการจัดการตารางงานของทีมและการกระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพในหมู่สมาชิกทีมเป็นเรื่องยากลองพิจารณาใช้เทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUp
ด้วยแผนงานนี้ คุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานให้ทันกำหนดเวลา ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน — ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน! แผนงานนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพและวางแผนปริมาณงานของทีมตามกรอบเวลาจริง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละรายการด้วยความช่วยเหลือจากสถานะที่กำหนดเอง 'เปิด' และ 'เสร็จสมบูรณ์'
- ลดความสับสนและการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างสมาชิกในทีมผ่านการมอบหมายงานที่ถูกต้อง
- เปิดมุมมองต่างๆ เช่น กิจกรรมโครงการ, ปริมาณงาน, เป็นต้น, เพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
- ติดตามและประเมินปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีม
📌 เหมาะสำหรับ: การวางแผนและติดตามปริมาณงานของทีมเพื่อเพิ่มความชัดเจน ทำให้สมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองมากขึ้น และลดความเข้าใจผิด
นี่คือสิ่งที่แอน โธมัส ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักงานที่ Snowville Creamery LLC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียว ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งสินค้าเป็นเรื่องง่ายและสะดวก ฉันใช้มันเป็นการส่วนตัวเพื่อติดตามคำขอลาหยุด ตารางเวลาของคนขับรถ และลูกค้าที่ต้องการคืนเงิน
ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียว ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดการตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวก ฉันใช้มันเป็นการส่วนตัวเพื่อติดตามคำขอลาหยุด ตารางเวลาของคนขับ และลูกค้าที่ต้องการคืนเงิน
13. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp
หากคุณเป็นนักการตลาดที่กำลังประสบปัญหาในการพัฒนาแผนการตลาดที่ครอบคลุม คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUp
เทมเพลตปฏิทิน Figma ตัวเลือนี้ช่วยให้คุณจัดการงานต่างๆ เช่น การวิจัยตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง การดูแลลูกค้าเป้าหมาย แคมเปญ และการมอบหมายงาน ด้วยระบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงในฐานข้อมูลที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ!
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- รับมุมมองที่สม่ำเสมอและรวมศูนย์ของกิจกรรมการตลาดทั้งหมดในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้น
- ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก, เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และต้องการความสนใจ
- ติดตามงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ต้องการเข้าถึงกิจกรรมการตลาดแบบรวมศูนย์ และส่งเสริมการวางแผนงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทำงานร่วมกัน
📈 ดูวิธีที่ Vida Health บันทึกการเพิ่มขึ้น 50% ในประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตลาด ด้วย ClickUp.
14. แม่แบบปฏิทินพอดแคสต์ ClickUp
ด้วยเทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ของ ClickUp การสร้างพอดแคสต์ที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นเรื่องง่ายมาก! คุณจะได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมของตอนที่กำลังจะมาถึง การปรากฏตัวของแขกรับเชิญ และหัวข้อที่จะกล่าวถึง
นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง 18 ฟิลด์ยังเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละตอน ในขณะที่สถานะที่กำหนดเอง (เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ต้องทำ) ช่วยให้คุณติดตามกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ
ใช้เลย์เอาต์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าพอดแคสต์ของคุณดำเนินไปตามแผน!
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ใช้มุมมองสถานะบันทึกเสียงเพื่อสร้างและติดตามบันทึกเสียงเฉพาะตอน
- บันทึกหัวข้อและไทม์ไลน์ของพอดแคสต์ในอนาคตได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกและจัดระเบียบบันทึกสำหรับทุกตอน
- ใช้มุมมองผู้สนับสนุนพอดแคสต์เพื่อติดตามผู้สนับสนุนและความต้องการของพวกเขา
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการพอดแคสต์และผู้อำนวยการผลิตสำหรับการวางแผนและดำเนินการพอดแคสต์อย่างง่ายดาย
จัดระเบียบงานและทำตามกำหนดเวลาอย่างมีสไตล์ด้วย ClickUp
การใช้เทมเพลตปฏิทินรายเดือนของ Figma ช่วยให้ตารางเวลาของคุณไม่รกโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบกิจวัตรประจำวัน ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว จัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลาสำคัญ
อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อเสียเช่นกัน คุณอาจไม่พบเลย์เอาต์ Figma ที่เกี่ยวข้องและตรงตามความต้องการของคุณ หรืออาจพบว่ามันใช้งานยาก แต่ไม่ต้องกังวล
ClickUp ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายด้วยรูปแบบการจัดวางที่หลากหลาย เป็นระเบียบ และใช้งานง่าย ทั้งแบบรายปีและรายเดือน ซึ่งเหมาะสำหรับหลากหลายสถานการณ์การใช้งาน ไม่ว่างานและกิจวัตรของคุณจะซับซ้อนเพียงใด ด้วย ClickUp คุณจะควบคุมสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดความเครียด
เข้าร่วม ClickUp วันนี้ฟรีเพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตเหล่านี้และจัดการแผนของคุณได้อย่างง่ายดาย