25 ตัวอย่างเป้าหมายรายเดือนสำหรับทีมในที่ทำงาน

ตื่นนอนตอนตี 5 มีกิจวัตรยามเช้าที่แน่นอน ไปยิมทุกวัน เขียนบันทึกทุกคืน เป็นคนมีระเบียบมากขึ้นในที่ทำงาน ใช่แล้ว! ถึงเวลาตั้งเป้าหมายใหม่รับปีใหม่แล้ว!
ในขณะที่เป้าหมายการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องปกติทั่วไป หลายองค์กรและทีมมักจะสรุปไตรมาสที่ 4 ในเดือนธันวาคม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีถัดไป
หากคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ค้นหาข้อมูลบนเว็บเพื่อหาไอเดียเป้าหมายรายเดือนสำหรับปี 2024 คุณมาถูกที่แล้ว
เป็นโบนัสพิเศษ เราจะมอบแผนที่นำทางให้คุณเพื่อบรรลุเป้าหมายรายเดือนตลอดทั้งปี
เป้าหมายรายเดือนคืออะไร?
เป้าหมายรายเดือนคือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเองหรือทีมของคุณเพื่อให้บรรลุภายใน 30 วันหรือหนึ่งเดือนปฏิทิน
ทีมต่าง ๆ กำหนดเป้าหมายรายเดือนร่วมกันในฐานะหน่วยเดียว เพื่อส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร เป้าหมายรายเดือนหลาย ๆ เป้าหมายอาจนำไปสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ในไตรมาสหรือมุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทายและยิ่งใหญ่ (BHAG) สำหรับปี เป้าหมายรายเดือนที่ชัดเจนช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวางแผนที่ประสบความสำเร็จการทำงานร่วมกันในโครงการ และประสิทธิภาพโดยรวม
ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายรายเดือน
หนึ่งเดือนไม่สั้นเกินไปหรือยาวเกินไปสำหรับกิจกรรมการทำงาน. สมมติว่าคุณกำลังดำเนินการโฆษณาแคมเปญเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ของคุณ. สี่สัปดาห์เป็นเวลาที่เพียงพอที่จะถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่, ติดตามการมีส่วนร่วม, และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับค่าตัวแปรหากจำเป็น.
นอกเหนือจากการเป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมแล้ว เป้าหมายรายเดือนยังมอบประโยชน์อีกมากมาย
การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้: หากคุณวางแผนที่จะสร้างรายได้ถึง 60 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ คุณจะทำอย่างไร? วิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งเป้าหมายคือการแบ่งมันออกเป็นเป้าหมายรายไตรมาสและรายเดือน ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายของโครงการ นั่นหมายความว่าทีมของคุณมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ 15 ล้านดอลลาร์ในแต่ละไตรมาส และ 5 ล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือน
การแบ่งย่อยลงเป็นสัปดาห์และวันจะเป็นการกดดันพนักงานขายมากเกินไป การแบ่งเป็นเดือนทำให้พวกเขามีเวลาเพียงพอในการปิดการขายได้อย่างเหมาะสม
การกระทำที่ทรงพลัง: เดือนการทำงานโดยทั่วไปมี 22 วัน ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้มีการผัดวันประกันพรุ่งก่อนการประชุมทบทวน ดังนั้นทีมจึงมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เสียเวลา
การเปิดโอกาสให้มีการทบทวนและปรับปรุง: หากมีสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นเวลาหนึ่งเดือน ก็ถึงเวลาที่ต้องทำการแก้ไข เป้าหมายรายเดือนช่วยให้ทีมและผู้นำสามารถมารวมตัวกันบ่อยพอที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานและลองแนวคิดใหม่ๆ
ความสัมพันธ์กับรอบค่าใช้จ่าย: องค์กรมักจ่ายเงินเดือน, ผู้ขาย, และบิลทุกเดือน. โดยการปรับเป้าหมายรายเดือนของคุณ (ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับรายได้) ให้สอดคล้องกับรอบค่าใช้จ่าย, คุณสามารถเข้าใจกระแสเงินสดของธุรกิจได้ดีขึ้น.
กรอบเวลาเป็นหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่ทำให้เป้าหมายดี. นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณควรพิจารณา ก่อนที่จะตั้งเป้าหมายรายเดือนของคุณ.
วิธีตั้งเป้าหมายรายเดือนแบบ SMART
เมื่อกว่าสี่สิบปีที่แล้ว จอร์จ ที. ดอร์แรนได้เสนอกรอบการตั้งเป้าหมายแบบ SMARTซึ่งได้ผ่านการทดสอบของกาลเวลา และยังคงเป็นกรอบการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งสำหรับการเติบโตทางบุคคลและการเติบโตทางอาชีพ
SMART ย่อมาจาก ระบุชัดเจน วัดผลได้ ทำได้ เป็นจริงได้ และกำหนดเวลา
มาดูกันว่า คุณสามารถตั้งเป้าหมายรายเดือนแบบ SMART สำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร โดยยกตัวอย่างของเอเจนซีสื่อสังคมออนไลน์
เฉพาะเจาะจง
เป้าหมายต้องชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ ควรเขียนด้วยภาษาที่ไม่เปิดโอกาสให้ตีความได้หลากหลาย กล่าวโดยสรุปคือ ต้องมีความเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่าง: สร้างรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาการสนับสนุนด้านโซเชียลมีเดีย
สามารถวัดได้
ตามที่คุณเห็น, 'สร้างลูกค้าเป้าหมาย' เป็นคำสั่ง ไม่ใช่เป้าหมาย ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดปริมาณ
ตัวอย่าง: สร้าง 25 รายใหม่ ของลูกค้าเป้าหมายที่เป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาการสนับสนุน
สามารถบรรลุได้
จำนวนลูกค้าใหม่สุทธิ 25 ราย ดูเหมือนจะเป็นการกำหนดโดยไม่มีเหตุผลรองรับและไม่คำนึงถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายได้ วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้ คือการปรับปรุงจากผลการดำเนินงานของช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น เป้าหมายที่เหมาะสมกว่าควรเป็นดังนี้
ตัวอย่าง: เพิ่มการสร้างความสนใจจากลูกค้าเป้าหมาย (ของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาการสนับสนุนด้านโซเชียลมีเดีย) ขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
เกี่ยวข้อง
ไม่มีใครจะตื่นเต้นกับเป้าหมายที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อทำให้เป้าหมายดูน่าสนใจ ควรทำให้เป้าหมายนั้นเกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ ตลาด อุตสาหกรรม และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่
ตัวอย่าง: เพิ่มการสร้างโอกาสทางการขาย (สำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาการสนับสนุนด้านโซเชียลมีเดีย) ขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานใหม่ที่เปิดในซีแอตเทิล
มีกรอบเวลา
กฎของพาร์กินสันระบุว่างานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่จัดสรรไว้ หากคุณไม่ได้กำหนดกรอบเวลา คุณอาจบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้ทั้งในหนึ่งปีหรือสิบปี จงกำหนดเป้าหมายของคุณให้มีกรอบเวลาที่ชัดเจน
ตัวอย่าง: เพิ่ม รายเดือน การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (สำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาการสนับสนุนด้านโซเชียลมีเดีย) ขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานใหม่ที่เปิดในซีแอตเทิล
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นเพียงระดับเดียวของแต่ละปัจจัยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น "สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาการสนับสนุนด้านโซเชียลมีเดีย" สามารถทำให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นได้โดยการระบุสถานะการระดมทุน สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โปรไฟล์ผู้ก่อตั้ง ฯลฯ
ความเกี่ยวข้องสามารถเสริมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้โดยการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจขององค์กร
หากคุณเป็นมือใหม่กับกรอบการทำงาน SMART คุณสามารถใช้เทมเพลตเป้าหมายรายเดือนของ ClickUp เป็นจุดเริ่มต้นได้ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเริ่มต้นด้วยตนเองโดยใช้กรอบการทำงานด้านล่างนี้
วิธีตั้งและติดตามเป้าหมายรายเดือน
ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีตั้งเป้าหมายรายเดือนแล้ว มาดูวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นกัน
ทำให้เป้าหมายมองเห็นได้
เมื่อเป้าหมายมีความสำคัญต่อคุณ คุณไม่สามารถตั้งเป้าหมายแล้วลืมมันไปได้ คุณต้องปฏิบัติต่อมันเหมือนดาวเหนือที่นำทางให้คุณตัดสินใจและกระทำ
ใช้แอปติดตามเป้าหมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมบรรลุเป้าหมายของตนClickUp goalsมีความครอบคลุมและยืดหยุ่นเพื่อปรับให้เข้ากับเป้าหมายส่วนตัว เช่น การไปยิม หรือเป้าหมายที่ซับซ้อน เช่น การสร้างซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล!
แยกย่อยออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
แม้เป้าหมาย SMART ก็ไม่ใช่แผนการกระทำ. มันไม่ได้บอกคุณว่าคุณต้องทำอะไรทุกวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย. ดังนั้น คุณต้องสร้างแผนการกระทำ.
แบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงและทำเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งรักษาสมาธิไว้ได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- แบ่งเป้าหมายรายเดือนของคุณออกเป็นโครงการและงานย่อย
- กำหนดเป้าหมายรายบุคคลที่เป็นตัวเลข จำนวนเงิน หรือเป็นแบบใช่/ไม่ใช่
- เชื่อมต่อภารกิจต่าง ๆ เพื่อสรุปความคืบหน้า
- สร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำถูกต้อง
ตั้งค่าตัวชี้วัด
ส่วนที่สามารถวัดได้ของเป้าหมาย SMART คือตัวเลขที่คุณต้องการให้บรรลุ หากคุณกำลังแยกเป้าหมายออกเป็นงานต่าง ๆ ที่มีตัวชี้วัดของตัวเอง ให้เพิ่มเป้าหมายเหล่านั้นลงใน ClickUp ด้วยเช่นกัน ด้วยเป้าหมายของงาน คุณสามารถทำเครื่องหมายว่างานที่คุณทำเสร็จแล้ว และซอฟต์แวร์จัดการงานจะอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติบนแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ
ดำเนินการทบทวนรายสัปดาห์
เมื่อกำหนดเป้าหมายรายเดือน การติดตามความคืบหน้าเป็นแนวทางที่ดี ควรตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อประเมินว่าคุณกำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องและด้วยความเร็วที่เหมาะสมหรือไม่
ใช้ClickUp Docsเพื่อกำหนดกระบวนการทบทวนประจำเดือนที่สามารถทำซ้ำได้ของคุณ. ทำรายการตัวชี้วัดที่คุณต้องการติดตาม และคำถามที่คุณต้องการถามตัวเอง.
ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? เราได้เตรียมความช่วยเหลือไว้ให้คุณแล้ว! เลือกจากเทมเพลตตั้งเป้าหมายฟรีสิบแบบใดก็ได้ และปรับแต่งให้เหมาะสมตามที่คุณต้องการ
เมื่อการวางรากฐานของการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว นี่คือแรงบันดาลใจสำหรับเป้าหมาย SMART รายเดือนที่คุณหรือทีมของคุณอาจต้องการไปให้ถึง
25 ตัวอย่างเป้าหมายรายเดือนสำหรับทีม
ไม่ว่าคุณจะทำงานในฝ่ายขาย การตลาด วิศวกรรม หรือทรัพยากรบุคคล นี่คือ 25 ไอเดียเป้าหมายประจำเดือนที่คุณสามารถนำไปใช้กับทีมของคุณได้
1. ปรับปรุงการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของทีมการตลาดสำหรับทุกปีคือการสร้างลูกค้าเป้าหมาย. มันให้ทิศทางในการมุ่งเน้นความพยายามทางการตลาดของพวกเขา. แปลงสิ่งนั้นให้เป็นเป้าหมาย SMART รายเดือน.
ตัวอย่าง: เพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
2. ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น ผู้นำถูกผลักดันให้ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงาน เป้าหมายเหล่านี้อาจท้าทายมากขึ้น
ตัวอย่าง: ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อสร้างการประหยัด $100,000 โดยไม่กระทบต่อการสร้างลูกค้าเป้าหมาย/การแปลง
3. เพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของกระบวนการตลาดสำหรับทีมการตลาด ซึ่งมีประโยชน์สะสมตลอดกระบวนการ
ตัวอย่าง: เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จากแหล่งออร์แกนิกขึ้น 5%
4. ปรับปรุงอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย
เมื่อการตลาดเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้น การขายก็จะถูกคาดหวังให้เพิ่มประสิทธิภาพเช่นกัน ติดตามเป้าหมายทางการตลาดด้วยเป้าหมายของคุณเอง
ตัวอย่าง: เพิ่มอัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นยอดขาย 2% ทุกเดือน
5. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย
สมาชิกทีมขายเข้าร่วมงานเครือข่ายเพื่อสร้างความต้องการทางการตลาด ยิ่งเข้าร่วมงานมากเท่าไหร่ พวกเขาก็สามารถแจกนามบัตรได้มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการเชื่อมต่อใด ๆ ที่นำไปสู่การขายได้ เงินอาจถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ ดังนั้นเป้าหมายรายเดือนจึงต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ไว้ด้วย
ตัวอย่าง: ทุกเดือน เข้าร่วมการประชุมสร้างเครือข่ายหนึ่งครั้ง โดยมีอัตราการแปลงจากการติดต่อเป็นสาธิตอย่างน้อย 10%
6. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
ทีมความสำเร็จของลูกค้าวัดผลการดำเนินงานของพวกเขาด้วยคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) หรือคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับเป้าหมายรายเดือนในการปรับปรุงผลลัพธ์ความสำเร็จของลูกค้าโดยรวม
ตัวอย่าง: เพิ่มคะแนน CSAT ขึ้น 1% ทุกเดือนสำหรับลูกค้าใหม่ และ 5% สำหรับลูกค้าที่กลับมาใช้บริการอีกครั้ง
7. ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่
องค์กรมักมีข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) เพื่อให้บริการลูกค้าใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด การลดระยะเวลาดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างรายได้ได้เร็วขึ้น ดังนั้นนี่จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญสำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้า
ตัวอย่าง: ลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งานเหลือ 1 วันทำการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและการทำงานอัตโนมัติ
8. เปิดตัวผลิตภัณฑ์
นี่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในเดือนเดียวแน่นอน แต่คุณสามารถแบ่งเป้าหมายระยะยาวของคุณออกเป็นเป้าหมายรายเดือนที่เล็กกว่าได้
ตัวอย่าง: สร้าง MVP สำหรับพอร์ทัลการจัดการผู้ขายที่มีคุณสมบัติหลักห้าประการ
9. เพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนา
ผู้นำด้านวิศวกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายรายเดือนสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการซื้อแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา, การทำงานอัตโนมัติ, การจ้างงานภายนอกบางส่วนของฟังก์ชัน, หรือการฝึกอบรมทีมเกี่ยวกับทักษะการจัดการเวลา เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ
ตัวอย่าง: นำแพลตฟอร์มการทดสอบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมวิศวกรรมขึ้น 20%
10. ลดระยะเวลาในการจ้างงาน
เมื่อคุณลดระยะเวลาในการจ้างงานสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสามารถเริ่มการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้เร็วขึ้น และทำให้ได้ผลงานมากขึ้นหรือดีขึ้น ดังนั้น ระยะเวลาในการจ้างงานจึงเป็นแนวคิดเป้าหมายรายเดือนที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลและทีมสรรหาบุคลากร
ตัวอย่าง: ลดระยะเวลาในการจ้างงาน—ตั้งแต่การอนุมัติคำขอจนถึงการตอบรับข้อเสนองาน—ลง 30%
11. ย้ายไปยังพื้นที่สำนักงานใหม่
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือกำลังปรับตัวสู่รูปแบบไฮบริด หากคุณกำลังย้ายสำนักงาน คุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่าง: ออกแบบพื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มกราคม
12. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมเป็นไปตามข้อกำหนด
ทีมการเรียนรู้และการพัฒนาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้ผ่านการอบรมหรือเวิร์กช็อปที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว นี่เป็นเป้าหมายที่ดีในการตั้งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปี
ตัวอย่าง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นครบ 100% ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
13. รีเฟรชโมดูลการฝึกอบรม
โปรแกรมการฝึกอบรมในที่ทำงานมักจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นระยะ กำหนดเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้กับโปรแกรมที่ควรได้รับการปรับปรุงใหม่
ตัวอย่าง: รายการคัดเลือกผู้ฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงโมดูลการเรียนรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน
14. กำจัดค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้
เมื่อทีมการเงินไม่ชำระเงินให้กับผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจมีบทลงโทษหรือดอกเบี้ยตามมา หนึ่งในเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญสำหรับผู้รับผิดชอบบัญชีเจ้าหนี้คือการป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น
ตัวอย่าง: ยกเลิกค่าปรับหรือดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเจ้าหนี้ที่ค้างชำระ
15. ลดโครงการที่เกินงบประมาณ
โครงการบางครั้งอาจเกินงบประมาณเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบที่ใหญ่ที่สุดของผู้จัดการโครงการคือการคาดการณ์และลดความเสี่ยงนี้ให้ได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการตั้งเป้าหมายรายเดือนเพื่อติดตามงบประมาณ
ตัวอย่าง: ลดการเกินงบประมาณลง 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
16. ลดความล่าช้าของโครงการ
เมื่อโครงการเกินงบประมาณ ความสูญเสียจะเกิดขึ้นในรูปของเงิน เมื่อโครงการล่าช้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากชั่วโมงการทำงานของบุคลากรเพิ่มเติม และต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการไม่สามารถส่งมอบโครงการอื่น ๆ ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น ผู้จัดการโครงการจึงพยายามลดความล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีการเสนอราคาแบบคงที่
ตัวอย่าง: ทำงานตามกำหนดการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน โดยมีเวลาเหลือ 2 วันทำการ
17. ลดการทำงานล่วงเวลา
ทีมต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรทำงานล่วงเวลาในรูปแบบต่างๆ ผู้จัดการโครงการต้องพยายามลดการทำงานล่วงเวลาให้น้อยที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีสุขภาพที่ดี
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการตรวจสอบปริมาณงานปัจจุบัน. มุมมองปริมาณงานของ ClickUp ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความชัดเจนรวมเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงและประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกทีมทุกคน. จากข้อมูลนี้ คุณสามารถปรับปรุงวิธีการมอบหมายงานของคุณได้.
ตัวอย่าง: ลดเวลาทำงานล่วงเวลาสูงสุดต่อพนักงานต่อสัปดาห์เหลือห้าชั่วโมง
18. ปรับปรุงอัตราการใช้บริการ
อัตราการใช้บริการคือจำนวนชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินเทียบกับจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์ ผู้นำด้านบริการที่ดีจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวชี้วัดนี้ให้สูงสุด
ตัวอย่าง: เพิ่มชั่วโมงการใช้งานให้ถึง 95% สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
19. พัฒนาทรัพยากร
ความรู้เชิงสถาบันเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ทรงพลังที่สุดขององค์กร การบันทึกและแปลงความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถกระจายได้เป็นเป้าหมายการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรใด ๆ
ตัวอย่าง: สร้างคู่มือสำหรับนักเขียนของบริษัทที่ครอบคลุมการสื่อสารองค์กรทั้งหมด
20. จัดหาเงินทุนรอบถัดไป
ทีมผู้นำในสตาร์ทอัพมักวางแผนที่จะหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาเสมอ—นี่คือหนึ่งในเป้าหมายหลักของพวกเขา. แต่นั่นไม่สามารถทำได้ในหนึ่งเดือน!
ตัวอย่าง: ยืนยันการประชุมสามครั้งกับนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะจัดขึ้นในไตรมาสหน้า
21. ขยายทักษะ
นี่คือเป้าหมายการพัฒนาตนเองที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งสำหรับบุคคลและทีม ในฐานะบุคคล คุณสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ เข้าร่วมชุมชนเทคโนโลยี หรือเข้าร่วมการแข่งขันแฮกกาธอน เป็นต้น เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่
ผู้นำทีมสามารถจ้างผู้มีความสามารถที่มีทักษะใหม่ ๆ ฝึกอบรมสมาชิกทีมที่มีอยู่แล้ว หรือทำให้บางส่วนของงานเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด การขยายทักษะเป็นเป้าหมายที่สำคัญสำหรับทุกคน
ตัวอย่าง: หลักสูตรการรับรองขั้นสูงของ Python
22. นำเสนอ
ความกลัวเวทีเป็นหนึ่งในความกลัวที่พบได้บ่อยที่สุดในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ เอาชนะสิ่งนี้ในปีใหม่ด้วยการพัฒนาทักษะการนำเสนอและประสบการณ์
ตัวอย่าง: จัดทำนำเสนอหนึ่งครั้งให้กับทีมเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณมั่นใจ
23. การให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยให้พนักงานเติบโตในองค์กร. อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นการเรียนรู้และการพัฒนาที่ไม่เป็นทางการมากที่สุดเช่นกัน. การตั้งเป้าหมายรายเดือนเพื่อให้คำปรึกษาหรือได้รับการให้คำปรึกษา จะมอบประโยชน์อย่างมหาศาลในปีใหม่.
ตัวอย่าง: ใช้เวลาสามชั่วโมงต่อเดือนในการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีมระดับจูเนียร์
24. การวิจัย
ภายในสถานที่ทำงาน การวิจัยมักเป็นขั้นตอนแรกก่อนการแก้ปัญหา เมื่อมีใครเผชิญกับปัญหา พวกเขาจะทำการวิจัยเพื่อค้นหาวิธีแก้ไข อย่างไรก็ตาม การวิจัยทั่วไปเกี่ยวกับโดเมน ตลาด ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ฯลฯ สามารถช่วยแก้ปัญหาในอนาคตและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้
ตัวอย่าง: ใช้เวลาสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการค้นคว้าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
25. ไปเที่ยวกับทีม
โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน การออกไปทำกิจกรรมร่วมกันเป็นวิธีที่ดีในการทำความรู้จักกัน การออกไปทำกิจกรรมร่วมกันของทีมทุกเดือนเป็นความถี่ที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องหรูหรา อาจเป็นเพียงการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นบอร์ดเกมในตอนเย็น หรือไปดูหนังก็ได้
ตัวอย่าง: วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ประจำเดือนของทีม—เลือกสถานที่, จองนัดหมาย, ส่งอีเมลเชิญ, และรวบรวมการตอบรับภายในสามวันก่อนกิจกรรม
บรรลุเป้าหมายในอาชีพของคุณในปี 2024 ด้วย ClickUp
ก่อนที่เราจะจากกัน เราอยากบอกว่าไม่ใช่ทุกไอเดียเป้าหมายรายเดือนจะถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเป้าหมายรายเดือนบางข้อข้างต้นเป็นเป้าหมายที่เน้นผลลัพธ์ (เช่น การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์) ในขณะที่บางข้อเป็นเป้าหมายที่เน้นกิจกรรม (เช่น การเตรียมการนำเสนอ)
ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเชื่อมโยงเป้าหมายที่เน้นผลลัพธ์กับกิจกรรม และในทางกลับกัน
คุณจำเป็นต้องแยกเป้าหมายผลลัพธ์ออกเป็นงานหรือกิจกรรมที่สามารถจัดการได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ คุณอาจจำเป็นต้องเขียนบล็อก เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา เป็นต้น
คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงเป้าหมายของกิจกรรมกับผลลัพธ์ แม้ว่าบางเป้าหมายอาจไม่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรมก็ตาม ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงโมดูลการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ แม้ว่าการปรับปรุงหลักสูตรจะเสร็จสิ้นแล้ว คุณก็ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งนี้โดยตรงกับการลดจำนวนการร้องเรียนหรือพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ นั่นไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายนี้ไม่มีความสำคัญน้อยลง!
ไม่ว่าคุณจะเลือกอันไหน โปรดจำไว้ว่าอย่าตั้งเป้าหมายมากเกินไป สามเป้าหมายก็เพียงพอแล้ว
ทำให้เป้าหมายของคุณมองเห็นได้เสมอ และงานใน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ เชื่อมโยงงานประจำวันกับเป้าหมายรายเดือน ใช้เป้าหมาย เป้าหมายย่อย โครงการ และโฟลเดอร์ใน ClickUp
ทำการทบทวนกับตัวเองเพื่อเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคล ทำงานร่วมกับทีมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณในเป้าหมายรายเดือนทางอาชีพ จดบันทึกไว้ใน ClickUp Docs เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
เมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย อย่าลืมที่จะเฉลิมฉลอง เพื่อไปถึงจุดนั้นลองใช้ ClickUp ฟรี