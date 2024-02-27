10 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Figma เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณในปี 2025

ต้องการปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือออกแบบหลายตัวพร้อมกันหรือไม่? เรามีสิ่งที่คุณต้องการ มีแอป Figma มากมายที่สามารถเชื่อมต่อและทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ไปจนถึงการทำงานร่วมกันในทีม การเชื่อมต่อ Figma เหล่านี้คุ้มค่าที่จะลองดู
เรามีการผสานแอป Figma ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่จะปฏิวัติกระบวนการออกแบบของคุณ ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
คุณพร้อมที่จะผสานFigma เข้ากับเครื่องมืออื่น ๆในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อปลดล็อกศักยภาพการออกแบบอย่างเต็มที่หรือยัง? มาเริ่มกันเลย! ?
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการผสานกับ Figma?
Figma เป็นหนึ่งในเว็บแอปพลิเคชันด้านการออกแบบที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านคนและยอดเข้าชม 101 ล้านครั้งต่อเดือน แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกการผสานการทำงานกับ Figma ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
- มองหาความเข้ากันได้กับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ ความง่ายในการใช้งาน และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบของคุณ
- การผสานรวมที่สมบูรณ์แบบควรผสานเข้ากับแอป Figma ได้อย่างราบรื่น เพิ่มฟังก์ชันการทำงานโดยไม่รบกวนขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณ
- เลือกเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการออกแบบเฉพาะที่ทีมของคุณกำลังเผชิญอยู่
ด้วยเหตุนี้ มาดูการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Figma ที่คุณสามารถพิจารณาได้ ▶️
10 การผสานรวม Figma ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
การผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ ClickUpนำสองเครื่องมือทรงพลังมารวมกัน มอบการสนับสนุนที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมออกแบบและทีมบริหารโครงการ มันมอบสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับทีมออกแบบในการติดตามความคืบหน้า ข้อเสนอแนะ และการจัดการงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว!
การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Figmaช่วยลดช่องว่างระหว่างนักออกแบบกับทีมบริหารโครงการ การผสานนี้ช่วยให้สามารถออกแบบร่วมกันได้อย่างง่ายดาย, สื่อสารอย่างรวดเร็ว, และมีคุณสมบัติที่ฝังไว้มากมาย เช่น ความสามารถในการซูมและเลื่อนดูการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ทำงานกับไฟล์ Figma ได้โดยตรงบน Clickup โดยใช้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้การสื่อสารราบรื่นสำหรับนักออกแบบ
- แปลงองค์ประกอบการออกแบบให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริงได้อย่างง่ายดาย (ดูClickUp Tasksเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานอื่นๆ)
- ทำงานโดยตรงบนเวอร์ชันการออกแบบล่าสุด เนื่องจาก Clickup รักษาประวัติเวอร์ชันไว้ ลาก่อนไฟล์ล้าสมัย
- เชื่อมช่องว่างระหว่างการออกแบบและการจัดการโครงการ เนื่องจากการผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Clickup ตอบโจทย์ด้านต่างๆ ของโครงการ
- รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ที่ผสานรวมกับแอปอื่น ๆ มากมายในโลกของการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- คุณสมบัติมากมายอาจทำให้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- การผสานรวมออนไลน์อยู่ ดังนั้นการร่วมมือแบบออฟไลน์ยังไม่สามารถใช้ได้
ราคาของ ClickUp:
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัดสำหรับทีมขนาดเล็ก: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจสำหรับทีมขนาดกลาง: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่:ติดต่อฝ่ายขายของ Clickup
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองดูการผสานการทำงานกับ ClickUpอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้พุ่งสูงขึ้น เราได้รวบรวม16 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น
2. Google Workspace
ผสานการทำงาน Figma กับ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและการทำงานร่วมกันของคุณ แอป Google ทั้งหมดรองรับการผสานการทำงาน
แชร์การออกแบบระหว่างการประชุมผ่าน Google Meet หรือแสดงความคิดเห็นใน Google Docs ได้เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถผสานไฟล์งานออกแบบเข้ากับ Google Calendar เพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเตรียมตัวสำหรับการประชุมด้วยทรัพยากรที่ถูกต้อง
การผสมผสานที่ทรงพลังนี้เป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานด้านไอที หรือทีมการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- ทำงานร่วมกับทีมออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากคุณสามารถทำงานกับดีไซน์ Figma ได้ภายใน Google Workspace
- ฝังไฟล์ Figma ได้โดยตรงในทุกแอป Google Workspace รวมถึง Google Docs, Sheets และ Slides
- ดูการอัปเดตทั้งหมดในไฟล์ Figma ใน Google Workspace แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัด:
- ผู้ใช้แนะนำว่าคุณไม่สามารถแก้ไขการออกแบบจาก Google Workspace ได้ คุณต้องเปลี่ยนไปใช้ Figma
- การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์มีความซับซ้อนหากคุณมีทีมงานขนาดใหญ่
ราคาของ Google Workspace:
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: คุณจะต้องติดต่อทีมขายเพื่อขอข้อมูลราคา
Google Workspace คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (15,000+ รีวิว)
3. Confluence และ Figma
Figma สำหรับ Confluenceผสานความสามารถในการออกแบบกราฟิกแบบร่วมมือของFigma เข้ากับฟีเจอร์การจัดการเอกสารและการทำงานเป็นทีมของแพลตฟอร์ม Confluence จาก Atlassian
คุณสมบัติ Smart Link รองรับการแสดงผลแบบฝังตัวเต็มรูปแบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนหน้าเว็บต่อเนื่อง คุณไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงานของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
การผสานรวม Confluence X Figma เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับทีมออกแบบสร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกับแผนกการตลาด และสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ทำงานภายในองค์กรหรือเป็นฟรีแลนซ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- ฝังการออกแบบ Figma ลงในหน้า Confluence ได้โดยตรง
- ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมหลายคนในโครงการออกแบบพร้อมกันบนหน้า Confluence
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการควบคุมเวอร์ชันของ Confluence ที่เหมือนกับ Figma เพื่อให้คุณไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มสำหรับการแก้ไข
- จัดการการตั้งค่าสิทธิ์ของ Confluence ที่ใช้กับดีไซน์ Figma ที่ฝังไว้ด้วย เพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขไฟล์ดีไซน์ได้
ข้อจำกัด:
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าฟีเจอร์บางอย่างของ Figma ยังไม่สามารถใช้งานได้บนหน้า Confluence
- ทั้งสองบริการจะถูกเรียกเก็บเงินแยกกัน ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน—ค่าธรรมเนียมรายเดือนอาจสูงกว่า 100 ดอลลาร์
การกำหนดราคาแบบผสมผสาน:
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: 6.05 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $11.55 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: คิดค่าบริการรายปี; ติดต่อทีมขายของ Atlassian
การรวมกัน คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
4. Notion และ Figma
ผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Notion เพื่อฝังการออกแบบ กรอบงาน และต้นแบบจาก Figma ลงในหน้า Notion ของคุณโดยตรง การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทีมสามารถรวมสินทรัพย์การออกแบบและเอกสารโครงการไว้ในพื้นที่ทำงานที่สอดคล้องกัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก ผู้จัดการโครงการ หรือนักพัฒนา สภาพแวดล้อมแบบรวมศูนย์นี้จะช่วยให้การเข้าถึงงานออกแบบที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- ฝังไฟล์ Figma, เฟรม และต้นแบบลงในหน้า Notion ได้โดยตรง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บน Notion—ทำให้ทีมที่ยุ่งวุ่นวายทำงานได้ง่ายดาย
- ทำงานโดยตรงบนการออกแบบที่ฝังใน Figma ล่าสุดภายใน Notion เนื่องจากมันรักษาเวอร์ชันของ Figma ไว้
- เพลิดเพลินไปกับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมของนักออกแบบ, นักพัฒนา, และสมาชิกทีมอื่น ๆ, ส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น
- แสดงผลงานต้นแบบแบบโต้ตอบของทีมคุณที่สร้างขึ้นใน Figma ได้โดยตรงภายใน Notion
ข้อจำกัด:
- การผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Notionในปัจจุบันให้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว
- ผู้ใช้รายงานว่าฟีเจอร์การสร้างต้นแบบขั้นสูงบางอย่างไม่สามารถเข้าถึงได้ภายในดีไซน์ที่ฝังอยู่ใน Notion
แนวคิด ราคา:
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ขอรับการสาธิตจากทีมขายของ Notion
โนชั่น คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบให้ถูกต้องและติดตามกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์อย่างใกล้ชิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณทำภารกิจของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม!
5. GitLab
การผสานการทำงานของ Figma กับ GitLab เป็นโซลูชันสำหรับการทำงานร่วมกันและการควบคุมเวอร์ชันที่ช่วยให้ผู้ออกแบบและนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันในโครงการออกแบบภายในแพลตฟอร์ม GitLab ได้อย่างราบรื่น
การผสานรวมนี้สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง GitLab pipelines และเหตุการณ์ CI/CD พร้อมภารกิจเพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้ผู้จัดการโครงการได้รับการอัปเดตทันทีเกี่ยวกับการแก้ไขโค้ด สถานะการสร้างปัจจุบัน และความคืบหน้าของการPLOY
คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- ทำงานบนไฟล์ดีไซน์เดียวกันพร้อม ๆ กันกับสมาชิกทีมของคุณได้ เนื่องจากระบบผสานการทำงานของ Figma กับ GitLab ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ออกแบบ หมายความว่าคุณจะสามารถดูประวัติเวอร์ชันและทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
- จัดเก็บทรัพยากรการออกแบบร้านค้าเช่น ไฟล์ Figma และส่วนประกอบของการออกแบบโดยตรงในคลัง GitLab
- สร้างสเปคการออกแบบและสินทรัพย์ได้โดยตรงจาก Figma ซึ่งนักพัฒนาสามารถเข้าถึงได้ภายใน GitLab
- เชื่อมโยงงานออกแบบกับงานพัฒนา—ด้วยระบบติดตามปัญหาของ GitLab ที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับดีไซน์ใน Figma ได้
ข้อจำกัด:
- ผู้ใช้แนะนำว่าการผสานรวมระหว่าง Figma และ GitLab ขาดฟีเจอร์การร่วมมือด้านการออกแบบขั้นสูงบางประการ
- ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ Figma หรือ GitLab จะพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เมื่อใช้งานการผสานรวม
GitLab ราคา:
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: 99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
GitLab คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
6. Dropbox และ Figma
Figma สำหรับ Dropbox ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานออกแบบของทีมสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เชื่อมต่อบัญชี Figma ของคุณกับ Dropbox โดยตรงและจัดการไฟล์ทั้งหมดจากที่นั่น
การผสานรวมนี้มีระบบควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันภายในสภาพแวดล้อมของ Figma การออกแบบจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเหมือนกับผืนผ้าใบแบบเรียลไทม์ ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น
เข้าถึงและจัดระเบียบไฟล์ออกแบบของคุณที่เก็บไว้ใน Dropbox ได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานรวมนี้ และทำให้เป็นศูนย์กลางสำหรับสินทรัพย์การออกแบบทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- แก้ไขและแสดงความคิดเห็นในไฟล์ออกแบบพร้อมกันกับทีมของคุณโดยใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Figma ที่ผสานรวมกับ Dropbox
- เข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ที่เก็บไว้ใน Dropbox
- ทำให้การจัดการสินทรัพย์และงานง่ายขึ้นโดยการเชื่อมโยงโดยตรงกับโฟลเดอร์ Dropbox ลดความจำเป็นในการทำสำเนาไฟล์หรือนำเข้าสินทรัพย์ด้วยตนเอง
- เพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Dropbox ซึ่งหมายความว่าไฟล์การออกแบบของคุณปลอดภัย
- ใช้ Figma และ Dropbox ผ่านการเข้าถึงบนเว็บ ทำให้การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่ายจากอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ
ข้อจำกัด:
- Dropbox มีข้อจำกัดขนาดไฟล์ในแผนฟรีและแผนพื้นฐาน ดังนั้นการซื้อการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมจึงเพิ่มค่าใช้จ่าย
- การผสานรวมอาศัยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Dropbox และปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริการของ Dropbox จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานออกแบบของคุณ
ราคา Dropbox:
- สิ่งจำเป็น: $22 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: $32 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Dropbox:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)
7. Pendo และ Figma
Figma สำหรับ Pendoคือการผสานรวมที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และกระบวนการออกแบบของโครงการใด ๆ ก็ตาม การผสานรวมนี้ช่วยให้สามารถฝังไวร์เฟรมและต้นแบบได้โดยตรงเข้าไปในคู่มือของ Pendo
การผสานรวมของ Pendo กับ Figma ช่วยให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้ใช้กับงานโดยตรง, แสดงเส้นทางของผู้ใช้, และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามความต้องการของผู้ใช้จริงได้ การร่วมมือกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา ทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวดเร็วและมีผลกระทบมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- นำต้นแบบการออกแบบไปไว้ใน Pendo ซึ่งผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะโต้ตอบกับมันมากขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับ
- ใช้ข้อมูลการใช้งานและพฤติกรรมของ Pendo; การผสานข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายคู่มือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นเฉพาะจุดที่ความคิดเห็นมีความหมายและเจาะจง
- ผสานไฟล์ออกแบบ Figma หรือต้นแบบทุกประเภทได้โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการแชร์ลิงก์ของไฟล์ใน Pendo
ข้อจำกัด:
- การผสานการทำงานกับ Figma สามารถใช้ได้เฉพาะกับ Pendo Guidance เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถใช้กับแง่มุมหรือฟังก์ชันอื่น ๆ ของ Pendo ได้
- สามารถเพิ่มการฝัง Figmaได้เพียงหนึ่งรายการต่อคู่มือ Pendoเท่านั้น
Pendo ราคา:
- แผนฟรี
- แผนการเติบโตสำหรับเว็บหรือแอปมือถือเดียว: ราคาตามความต้องการ
- แผนพอร์ตโฟลิโอสำหรับเว็บหรือแอปมือถือไม่จำกัด: ราคาตามความต้องการ
Pendo คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (212+ รีวิว)
8. การผสานการทำงานของผู้ผลิต
ต้องการดึงดีไซน์จาก Figma มาสร้างหน้าเว็บที่มีชีวิตชีวาใช่ไหม? Maker สามารถทำได้! เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการสร้างและปรับแต่งเนื้อหาสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ หน้าสินค้า หรือโพสต์บล็อก ยินดีต้อนรับสู่การมีส่วนร่วมของผู้ใช้และอัตราการแปลงที่ดีขึ้น!
โดยการเพิ่มลิงก์ไฟล์ Figma ไปยังตัวแก้ไข Maker เครื่องมือ Figma-to-web ที่ผสานรวมไว้จะทำการแปลงการออกแบบให้กลายเป็นหน้าเว็บที่รองรับการปรับขนาดได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขได้ภายในแพลตฟอร์ม Maker โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่น:
- แปลงดีไซน์ Figma ให้เป็นหน้าเว็บที่สามารถแก้ไขได้เต็มรูปแบบและรองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ภายในไม่กี่นาทีด้วยการผสานรวมของ Maker
- แก้ไขเลย์เอาต์ที่นำเข้าในตัวแก้ไขแบบลากและวางของ Maker
- รักษาชั้น, กลุ่ม, และองค์ประกอบให้อยู่ในโครงสร้างเดียวกับไฟล์ Figma
ข้อจำกัด:
- ผู้ใช้รายงานว่าการขาดสีระดับโลกทำให้การปรับแต่งไฟล์เป็นเรื่องท้าทาย ส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการออกแบบ
ผู้ผลิต การกำหนดราคา:
- ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอราคา
ผู้ผลิต คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
9. Asana และ Figma
ผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Asana เพื่อให้ทีมสามารถระดมความคิด สร้าง ทดสอบ และส่งมอบการออกแบบที่ดีขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาโครงสร้างงานใน Asana
วิดเจ็ต Asana ใน Figma และ FigJam ช่วยให้คุณดึงโครงการและงานจากAsana เข้าสู่แคนวาสเพื่อการอภิปราย และเปลี่ยนโน้ตสติ๊กกี้ให้เป็นงานใน Asana ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถฝังงานออกแบบจาก Figma ลงในโครงการ Asana เพื่ออัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และลดภาระในการจัดการไฟล์ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- ฝังการออกแบบ Figma ในโครงการ Asana และรับการอัปเดตในไฟล์การออกแบบแบบเรียลไทม์ที่สะท้อนอยู่ใน Asana
- แก้ไขงานใน Asana และดูข้อมูลรายละเอียดภายใน Figma เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน
- แปลงโน้ตสติ๊กกี้ที่สร้างในไฟล์ Figma หรือ FigJam เป็นงานใน Asana ได้อย่างง่ายดาย ช่วยในการแปลงการระดมความคิดให้เป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้
ข้อจำกัด:
- เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชันสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ Asana หรือ Figma
- ผู้ใช้บางท่านแนะนำว่าการผสานรวมอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นเอกลักษณ์ของบางทีม
ราคา อาสนะ:
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขายของ Asana เพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิว อาสนะ:
- G2: 4. 3/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
10. Avocode และ Figma
Avocode แพลตฟอร์มการออกแบบสู่โค้ดที่ทรงพลัง ช่วยให้การแปลงดีไซน์จาก Figma เป็นโค้ดเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
มันช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างการออกแบบและการพัฒนา ทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น
การผสานรวมของ Avocode กับ Figma ช่วยให้สามารถวางแผนออกแบบที่พร้อมสำหรับการพัฒนาได้ ซึ่งทำให้นักออกแบบสามารถทำงานได้ตามต้องการ ในขณะที่นักพัฒนาสามารถเข้าถึงไฟล์ที่อัปเดตได้ตลอดเวลา การออกแบบสู่โค้ดไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- ส่งออกดีไซน์ Figma ไปยัง Avocode ได้โดยตรง ซึ่งนักพัฒนาสามารถเข้าถึงสินทรัพย์การออกแบบ สร้างโค้ดสแนปช็อต และตรวจสอบองค์ประกอบของการออกแบบได้
- เพลิดเพลินกับคุณสมบัติการตรวจสอบการออกแบบที่สมบูรณ์แบบระดับพิกเซลของ Avocode สำหรับนักพัฒนา เช่น การวัดระยะทาง การรับรหัสสี และการตรวจสอบสไตล์และขนาดของฟอนต์
- เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงการออกแบบล่าสุดใน Avocode โดยใช้การควบคุมเวอร์ชันของ Avocode—นักออกแบบและนักพัฒนาจะอัปเดตใน Figma
- ส่งออก CSS, Swift, Android XML และโค้ดสแนปช็อตอื่น ๆ ได้โดยตรงจาก Avocode
ข้อจำกัด:
- หากกระบวนการออกแบบของคุณรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจาก Figma การผสานรวมกับ Avocode จะให้ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- Avocode อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการส่งต่องานออกแบบและเครื่องมือสร้างโค้ด
Avocode ราคา:
- ติดต่อ Avocode เพื่อขอราคา
Avocode คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
พร้อมใช้งาน การผสานรวม Figma ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของคุณ?
นี่คือรายชื่อการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Figma สำหรับทีมออกแบบของคุณเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
กุญแจสำคัญคือการเข้าใจความต้องการของคุณและผสานเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างราบรื่นเพื่อให้การเดินทางในการออกแบบของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น. เมื่อคุณพิจารณาตัวเลือกเหล่านี้ จำไว้ว่าความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณพบโซลูชันที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียวซึ่งช่วยให้งานง่ายขึ้นแทนที่จะทำให้ซับซ้อน. นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น.
ClickUp ไม่ใช่แค่การผสานรวม แต่เป็นเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบของคุณราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ClickUp ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับความเป็นไปได้ในกระบวนการทำงานออกแบบของคุณ
ดังนั้น คุณพร้อมที่จะยกระดับกระบวนการออกแบบของคุณด้วยClickUp หรือยัง? มาร่วมกันทำให้เส้นทางการออกแบบของคุณมีประสิทธิภาพและโดดเด่นไม่เหมือนใคร