10 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Figma เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณในปี 2025

27 กุมภาพันธ์ 2567

ต้องการปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือออกแบบหลายตัวพร้อมกันหรือไม่? เรามีสิ่งที่คุณต้องการ มีแอป Figma มากมายที่สามารถเชื่อมต่อและทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ไปจนถึงการทำงานร่วมกันในทีม การเชื่อมต่อ Figma เหล่านี้คุ้มค่าที่จะลองดู

เรามีการผสานแอป Figma ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่จะปฏิวัติกระบวนการออกแบบของคุณ ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย

คุณพร้อมที่จะผสานFigma เข้ากับเครื่องมืออื่น ๆในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อปลดล็อกศักยภาพการออกแบบอย่างเต็มที่หรือยัง? มาเริ่มกันเลย! ?

คุณควรค้นหาอะไรในระบบการผสานกับ Figma?

Figma เป็นหนึ่งในเว็บแอปพลิเคชันด้านการออกแบบที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านคนและยอดเข้าชม 101 ล้านครั้งต่อเดือน แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกการผสานการทำงานกับ Figma ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

  • มองหาความเข้ากันได้กับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ ความง่ายในการใช้งาน และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบของคุณ
  • การผสานรวมที่สมบูรณ์แบบควรผสานเข้ากับแอป Figma ได้อย่างราบรื่น เพิ่มฟังก์ชันการทำงานโดยไม่รบกวนขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณ
  • เลือกเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการออกแบบเฉพาะที่ทีมของคุณกำลังเผชิญอยู่

ด้วยเหตุนี้ มาดูการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Figma ที่คุณสามารถพิจารณาได้ ▶️

10 การผสานรวม Figma ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ, เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, และคุณสมบัติการร่วมมือมากมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ ClickUpนำสองเครื่องมือทรงพลังมารวมกัน มอบการสนับสนุนที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมออกแบบและทีมบริหารโครงการ มันมอบสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับทีมออกแบบในการติดตามความคืบหน้า ข้อเสนอแนะ และการจัดการงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว!

คลิกอัพ ฟิกมา

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Figmaช่วยลดช่องว่างระหว่างนักออกแบบกับทีมบริหารโครงการ การผสานนี้ช่วยให้สามารถออกแบบร่วมกันได้อย่างง่ายดาย, สื่อสารอย่างรวดเร็ว, และมีคุณสมบัติที่ฝังไว้มากมาย เช่น ความสามารถในการซูมและเลื่อนดูการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ทำงานกับไฟล์ Figma ได้โดยตรงบน Clickup โดยใช้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้การสื่อสารราบรื่นสำหรับนักออกแบบ
  • แปลงองค์ประกอบการออกแบบให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริงได้อย่างง่ายดาย (ดูClickUp Tasksเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานอื่นๆ)
  • ทำงานโดยตรงบนเวอร์ชันการออกแบบล่าสุด เนื่องจาก Clickup รักษาประวัติเวอร์ชันไว้ ลาก่อนไฟล์ล้าสมัย
  • เชื่อมช่องว่างระหว่างการออกแบบและการจัดการโครงการ เนื่องจากการผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Clickup ตอบโจทย์ด้านต่างๆ ของโครงการ
  • รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ที่ผสานรวมกับแอปอื่น ๆ มากมายในโลกของการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp Whiteboards พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน gif
ClickUp คือศูนย์กลางแบบรวมศูนย์และมองเห็นภาพได้ชัดเจนของคุณ เพื่อเปลี่ยนไอเดียของทีมให้กลายเป็นกิจกรรมที่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • คุณสมบัติมากมายอาจทำให้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • การผสานรวมออนไลน์อยู่ ดังนั้นการร่วมมือแบบออฟไลน์ยังไม่สามารถใช้ได้

ราคาของ ClickUp:

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรีตลอดไป
  • แผนไม่จำกัดสำหรับทีมขนาดเล็ก: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจสำหรับทีมขนาดกลาง: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่:ติดต่อฝ่ายขายของ Clickup
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)

2. Google Workspace

ฟิกม่า กูเกิล เวิร์กสเปซ
ผ่านFigma Google Workspace

ผสานการทำงาน Figma กับ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและการทำงานร่วมกันของคุณ แอป Google ทั้งหมดรองรับการผสานการทำงาน

แชร์การออกแบบระหว่างการประชุมผ่าน Google Meet หรือแสดงความคิดเห็นใน Google Docs ได้เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถผสานไฟล์งานออกแบบเข้ากับ Google Calendar เพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเตรียมตัวสำหรับการประชุมด้วยทรัพยากรที่ถูกต้อง

การผสมผสานที่ทรงพลังนี้เป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานด้านไอที หรือทีมการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากคุณสามารถทำงานกับดีไซน์ Figma ได้ภายใน Google Workspace
  • ฝังไฟล์ Figma ได้โดยตรงในทุกแอป Google Workspace รวมถึง Google Docs, Sheets และ Slides
  • ดูการอัปเดตทั้งหมดในไฟล์ Figma ใน Google Workspace แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัด:

  • ผู้ใช้แนะนำว่าคุณไม่สามารถแก้ไขการออกแบบจาก Google Workspace ได้ คุณต้องเปลี่ยนไปใช้ Figma
  • การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์มีความซับซ้อนหากคุณมีทีมงานขนาดใหญ่

ราคาของ Google Workspace:

  • ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิสิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: คุณจะต้องติดต่อทีมขายเพื่อขอข้อมูลราคา

Google Workspace คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (15,000+ รีวิว)

3. Confluence และ Figma

การรวมกัน figma การบูรณาการ
ผ่านทางFigma x Confluence

Figma สำหรับ Confluenceผสานความสามารถในการออกแบบกราฟิกแบบร่วมมือของFigma เข้ากับฟีเจอร์การจัดการเอกสารและการทำงานเป็นทีมของแพลตฟอร์ม Confluence จาก Atlassian

คุณสมบัติ Smart Link รองรับการแสดงผลแบบฝังตัวเต็มรูปแบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนหน้าเว็บต่อเนื่อง คุณไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงานของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

การผสานรวม Confluence X Figma เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับทีมออกแบบสร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกับแผนกการตลาด และสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ทำงานภายในองค์กรหรือเป็นฟรีแลนซ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • ฝังการออกแบบ Figma ลงในหน้า Confluence ได้โดยตรง
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมหลายคนในโครงการออกแบบพร้อมกันบนหน้า Confluence
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการควบคุมเวอร์ชันของ Confluence ที่เหมือนกับ Figma เพื่อให้คุณไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มสำหรับการแก้ไข
  • จัดการการตั้งค่าสิทธิ์ของ Confluence ที่ใช้กับดีไซน์ Figma ที่ฝังไว้ด้วย เพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขไฟล์ดีไซน์ได้

ข้อจำกัด:

  • ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าฟีเจอร์บางอย่างของ Figma ยังไม่สามารถใช้งานได้บนหน้า Confluence
  • ทั้งสองบริการจะถูกเรียกเก็บเงินแยกกัน ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน—ค่าธรรมเนียมรายเดือนอาจสูงกว่า 100 ดอลลาร์

การกำหนดราคาแบบผสมผสาน:

  • ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: 6.05 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $11.55 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: คิดค่าบริการรายปี; ติดต่อทีมขายของ Atlassian

การรวมกัน คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

4. Notion และ Figma

การอัปเดตการผสานรวม Notion-Figma-gif
ผ่านFigma การผสานกับ Notion

ผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Notion เพื่อฝังการออกแบบ กรอบงาน และต้นแบบจาก Figma ลงในหน้า Notion ของคุณโดยตรง การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทีมสามารถรวมสินทรัพย์การออกแบบและเอกสารโครงการไว้ในพื้นที่ทำงานที่สอดคล้องกัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก ผู้จัดการโครงการ หรือนักพัฒนา สภาพแวดล้อมแบบรวมศูนย์นี้จะช่วยให้การเข้าถึงงานออกแบบที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • ฝังไฟล์ Figma, เฟรม และต้นแบบลงในหน้า Notion ได้โดยตรง
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บน Notion—ทำให้ทีมที่ยุ่งวุ่นวายทำงานได้ง่ายดาย
  • ทำงานโดยตรงบนการออกแบบที่ฝังใน Figma ล่าสุดภายใน Notion เนื่องจากมันรักษาเวอร์ชันของ Figma ไว้
  • เพลิดเพลินไปกับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมของนักออกแบบ, นักพัฒนา, และสมาชิกทีมอื่น ๆ, ส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น
  • แสดงผลงานต้นแบบแบบโต้ตอบของทีมคุณที่สร้างขึ้นใน Figma ได้โดยตรงภายใน Notion

ข้อจำกัด:

  • การผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Notionในปัจจุบันให้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว
  • ผู้ใช้รายงานว่าฟีเจอร์การสร้างต้นแบบขั้นสูงบางอย่างไม่สามารถเข้าถึงได้ภายในดีไซน์ที่ฝังอยู่ใน Notion

แนวคิด ราคา:

  • ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • เพิ่มเติม: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ขอรับการสาธิตจากทีมขายของ Notion

โนชั่น คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบให้ถูกต้องและติดตามกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์อย่างใกล้ชิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณทำภารกิจของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม!

5. GitLab

Figma Gitlab
ผ่านทางFigma x Gitlab

การผสานการทำงานของ Figma กับ GitLab เป็นโซลูชันสำหรับการทำงานร่วมกันและการควบคุมเวอร์ชันที่ช่วยให้ผู้ออกแบบและนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันในโครงการออกแบบภายในแพลตฟอร์ม GitLab ได้อย่างราบรื่น

การผสานรวมนี้สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง GitLab pipelines และเหตุการณ์ CI/CD พร้อมภารกิจเพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้ผู้จัดการโครงการได้รับการอัปเดตทันทีเกี่ยวกับการแก้ไขโค้ด สถานะการสร้างปัจจุบัน และความคืบหน้าของการPLOY

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • ทำงานบนไฟล์ดีไซน์เดียวกันพร้อม ๆ กันกับสมาชิกทีมของคุณได้ เนื่องจากระบบผสานการทำงานของ Figma กับ GitLab ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ออกแบบ หมายความว่าคุณจะสามารถดูประวัติเวอร์ชันและทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
  • จัดเก็บทรัพยากรการออกแบบร้านค้าเช่น ไฟล์ Figma และส่วนประกอบของการออกแบบโดยตรงในคลัง GitLab
  • สร้างสเปคการออกแบบและสินทรัพย์ได้โดยตรงจาก Figma ซึ่งนักพัฒนาสามารถเข้าถึงได้ภายใน GitLab
  • เชื่อมโยงงานออกแบบกับงานพัฒนา—ด้วยระบบติดตามปัญหาของ GitLab ที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับดีไซน์ใน Figma ได้

ข้อจำกัด:

  • ผู้ใช้แนะนำว่าการผสานรวมระหว่าง Figma และ GitLab ขาดฟีเจอร์การร่วมมือด้านการออกแบบขั้นสูงบางประการ
  • ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ Figma หรือ GitLab จะพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เมื่อใช้งานการผสานรวม

GitLab ราคา:

  • ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • สูงสุด: 99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

GitLab คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

6. Dropbox และ Figma

การผสานรวม Dropbox กับ figma
ผ่านทางFigma x Dropbox

Figma สำหรับ Dropbox ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานออกแบบของทีมสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เชื่อมต่อบัญชี Figma ของคุณกับ Dropbox โดยตรงและจัดการไฟล์ทั้งหมดจากที่นั่น

การผสานรวมนี้มีระบบควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันภายในสภาพแวดล้อมของ Figma การออกแบบจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเหมือนกับผืนผ้าใบแบบเรียลไทม์ ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น

เข้าถึงและจัดระเบียบไฟล์ออกแบบของคุณที่เก็บไว้ใน Dropbox ได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานรวมนี้ และทำให้เป็นศูนย์กลางสำหรับสินทรัพย์การออกแบบทั้งหมดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • แก้ไขและแสดงความคิดเห็นในไฟล์ออกแบบพร้อมกันกับทีมของคุณโดยใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Figma ที่ผสานรวมกับ Dropbox
  • เข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ที่เก็บไว้ใน Dropbox
  • ทำให้การจัดการสินทรัพย์และงานง่ายขึ้นโดยการเชื่อมโยงโดยตรงกับโฟลเดอร์ Dropbox ลดความจำเป็นในการทำสำเนาไฟล์หรือนำเข้าสินทรัพย์ด้วยตนเอง
  • เพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Dropbox ซึ่งหมายความว่าไฟล์การออกแบบของคุณปลอดภัย
  • ใช้ Figma และ Dropbox ผ่านการเข้าถึงบนเว็บ ทำให้การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่ายจากอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ

ข้อจำกัด:

ราคา Dropbox:

  • สิ่งจำเป็น: $22 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิสิเนส พลัส: $32 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Dropbox:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)

7. Pendo และ Figma

มุมมองหน้าแรกของ Pendo
ผ่านทางPendo

Figma สำหรับ Pendoคือการผสานรวมที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และกระบวนการออกแบบของโครงการใด ๆ ก็ตาม การผสานรวมนี้ช่วยให้สามารถฝังไวร์เฟรมและต้นแบบได้โดยตรงเข้าไปในคู่มือของ Pendo

การผสานรวมของ Pendo กับ Figma ช่วยให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้ใช้กับงานโดยตรง, แสดงเส้นทางของผู้ใช้, และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามความต้องการของผู้ใช้จริงได้ การร่วมมือกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา ทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวดเร็วและมีผลกระทบมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • นำต้นแบบการออกแบบไปไว้ใน Pendo ซึ่งผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะโต้ตอบกับมันมากขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับ
  • ใช้ข้อมูลการใช้งานและพฤติกรรมของ Pendo; การผสานข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายคู่มือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นเฉพาะจุดที่ความคิดเห็นมีความหมายและเจาะจง
  • ผสานไฟล์ออกแบบ Figma หรือต้นแบบทุกประเภทได้โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการแชร์ลิงก์ของไฟล์ใน Pendo

ข้อจำกัด:

Pendo ราคา:

  • แผนฟรี
  • แผนการเติบโตสำหรับเว็บหรือแอปมือถือเดียว: ราคาตามความต้องการ
  • แผนพอร์ตโฟลิโอสำหรับเว็บหรือแอปมือถือไม่จำกัด: ราคาตามความต้องการ

Pendo คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (212+ รีวิว)

8. การผสานการทำงานของผู้ผลิต

การผสานรวมกับ figma maker
ผ่านทางFigma x Maker

ต้องการดึงดีไซน์จาก Figma มาสร้างหน้าเว็บที่มีชีวิตชีวาใช่ไหม? Maker สามารถทำได้! เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการสร้างและปรับแต่งเนื้อหาสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ หน้าสินค้า หรือโพสต์บล็อก ยินดีต้อนรับสู่การมีส่วนร่วมของผู้ใช้และอัตราการแปลงที่ดีขึ้น!

โดยการเพิ่มลิงก์ไฟล์ Figma ไปยังตัวแก้ไข Maker เครื่องมือ Figma-to-web ที่ผสานรวมไว้จะทำการแปลงการออกแบบให้กลายเป็นหน้าเว็บที่รองรับการปรับขนาดได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขได้ภายในแพลตฟอร์ม Maker โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่น:

  • แปลงดีไซน์ Figma ให้เป็นหน้าเว็บที่สามารถแก้ไขได้เต็มรูปแบบและรองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ภายในไม่กี่นาทีด้วยการผสานรวมของ Maker
  • แก้ไขเลย์เอาต์ที่นำเข้าในตัวแก้ไขแบบลากและวางของ Maker
  • รักษาชั้น, กลุ่ม, และองค์ประกอบให้อยู่ในโครงสร้างเดียวกับไฟล์ Figma

ข้อจำกัด:

  • ผู้ใช้รายงานว่าการขาดสีระดับโลกทำให้การปรับแต่งไฟล์เป็นเรื่องท้าทาย ส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการออกแบบ

ผู้ผลิต การกำหนดราคา:

  • ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอราคา

ผู้ผลิต คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

9. Asana และ Figma

แดชบอร์ดอาสนะ
ผ่านทางAsana

ผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Asana เพื่อให้ทีมสามารถระดมความคิด สร้าง ทดสอบ และส่งมอบการออกแบบที่ดีขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาโครงสร้างงานใน Asana

วิดเจ็ต Asana ใน Figma และ FigJam ช่วยให้คุณดึงโครงการและงานจากAsana เข้าสู่แคนวาสเพื่อการอภิปราย และเปลี่ยนโน้ตสติ๊กกี้ให้เป็นงานใน Asana ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถฝังงานออกแบบจาก Figma ลงในโครงการ Asana เพื่ออัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และลดภาระในการจัดการไฟล์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • ฝังการออกแบบ Figma ในโครงการ Asana และรับการอัปเดตในไฟล์การออกแบบแบบเรียลไทม์ที่สะท้อนอยู่ใน Asana
  • แก้ไขงานใน Asana และดูข้อมูลรายละเอียดภายใน Figma เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน
  • แปลงโน้ตสติ๊กกี้ที่สร้างในไฟล์ Figma หรือ FigJam เป็นงานใน Asana ได้อย่างง่ายดาย ช่วยในการแปลงการระดมความคิดให้เป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้

ข้อจำกัด:

  • เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชันสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ Asana หรือ Figma
  • ผู้ใช้บางท่านแนะนำว่าการผสานรวมอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นเอกลักษณ์ของบางทีม

ราคา อาสนะ:

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อทีมขายของ Asana เพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิว อาสนะ:

  • G2: 4. 3/5 (9,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

10. Avocode และ Figma

การผสานรวม figma กับ avocode
ผ่านFigma x Avocode

Avocode แพลตฟอร์มการออกแบบสู่โค้ดที่ทรงพลัง ช่วยให้การแปลงดีไซน์จาก Figma เป็นโค้ดเป็นเรื่องง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

มันช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างการออกแบบและการพัฒนา ทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น

การผสานรวมของ Avocode กับ Figma ช่วยให้สามารถวางแผนออกแบบที่พร้อมสำหรับการพัฒนาได้ ซึ่งทำให้นักออกแบบสามารถทำงานได้ตามต้องการ ในขณะที่นักพัฒนาสามารถเข้าถึงไฟล์ที่อัปเดตได้ตลอดเวลา การออกแบบสู่โค้ดไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน!

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • ส่งออกดีไซน์ Figma ไปยัง Avocode ได้โดยตรง ซึ่งนักพัฒนาสามารถเข้าถึงสินทรัพย์การออกแบบ สร้างโค้ดสแนปช็อต และตรวจสอบองค์ประกอบของการออกแบบได้
  • เพลิดเพลินกับคุณสมบัติการตรวจสอบการออกแบบที่สมบูรณ์แบบระดับพิกเซลของ Avocode สำหรับนักพัฒนา เช่น การวัดระยะทาง การรับรหัสสี และการตรวจสอบสไตล์และขนาดของฟอนต์
  • เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงการออกแบบล่าสุดใน Avocode โดยใช้การควบคุมเวอร์ชันของ Avocode—นักออกแบบและนักพัฒนาจะอัปเดตใน Figma
  • ส่งออก CSS, Swift, Android XML และโค้ดสแนปช็อตอื่น ๆ ได้โดยตรงจาก Avocode

ข้อจำกัด:

  • หากกระบวนการออกแบบของคุณรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจาก Figma การผสานรวมกับ Avocode จะให้ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
  • Avocode อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการส่งต่องานออกแบบและเครื่องมือสร้างโค้ด

Avocode ราคา:

  • ติดต่อ Avocode เพื่อขอราคา

Avocode คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)

พร้อมใช้งาน การผสานรวม Figma ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของคุณ?

นี่คือรายชื่อการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Figma สำหรับทีมออกแบบของคุณเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

กุญแจสำคัญคือการเข้าใจความต้องการของคุณและผสานเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างราบรื่นเพื่อให้การเดินทางในการออกแบบของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น. เมื่อคุณพิจารณาตัวเลือกเหล่านี้ จำไว้ว่าความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณพบโซลูชันที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียวซึ่งช่วยให้งานง่ายขึ้นแทนที่จะทำให้ซับซ้อน. นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น.

ClickUp ไม่ใช่แค่การผสานรวม แต่เป็นเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบของคุณราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ClickUp ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับความเป็นไปได้ในกระบวนการทำงานออกแบบของคุณ

