How to Effectively Manage Your Executive Calendar

หากมีสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจมักขาดแคลนอยู่เสมอ นั่นก็คือเวลาของผู้บริหารการศึกษาของ Harvard Business Schoolพบว่า CEO ทำงานเฉลี่ย 62.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยวันทำงานยาวนานถึง 9.7 ชั่วโมง 79% ทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ และ 70% ทำงานในวันหยุดพักผ่อน
อย่างไรก็ตาม ปฏิทินของผู้บริหารมักเต็มไปด้วยกิจกรรมอยู่เสมอ ผู้บริหารเองก็ดูเหมือนจะไม่มีเวลาเพียงพอ และงานก็ขยายตัวเพื่อเติมเต็มเวลาที่มีอยู่ทั้งหมด ตามกฎของพาร์กินสัน ดังนั้น ผู้บริหารจะจัดการเวลาอย่างไรเพื่อให้ทำงานเสร็จและมีชีวิตส่วนตัวด้วย?
คำตอบอยู่ที่การจัดการปฏิทินในระดับผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ มาดูกันว่ามันเป็นอย่างไร
การจัดการปฏิทินระดับผู้บริหารคืออะไร?
การจัดการปฏิทินผู้บริหารคือกระบวนการระบุ จัดลำดับความสำคัญ และจัดระเบียบตารางเวลาของผู้บริหาร ซึ่งช่วยให้ตารางเวลาของผู้บริหารเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับภาระหน้าที่ทางวิชาชีพ การเดินทาง การประชุม วันหยุด และภาระผูกพันส่วนตัว
การจัดการปฏิทินผู้บริหารช่วยใน:
- การวางแผนวันของคุณ: การรู้ว่าคุณมีอะไรที่ต้องทำในวันนี้ช่วยลดการเสียสมาธิ ปกป้องเวลาของคุณสำหรับงานที่ต้องการกลยุทธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยรวม
- ให้ความชัดเจน: ปฏิทินที่จัดระเบียบอย่างดีช่วยให้มองเห็นตารางเวลาของคุณได้อย่างชัดเจน ป้องกันการรับภาระงานมากเกินไป
- สอดคล้องกับลำดับความสำคัญ: เมื่อคุณทราบแล้วว่าใช้เวลากับการประชุมมากเพียงใด คุณสามารถจัดสรรเวลาที่เหลือเพื่อทำงานตามลำดับความสำคัญของคุณได้
- ความร่วมมือ: การจัดการปฏิทินที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เพื่อนร่วมงานของคุณทราบว่าคุณว่างเมื่อใด ช่วยประหยัดพลังงานของคุณจากการประสานงาน
ความขาดแคลนเวลา โดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร ส่งผลให้ผลกำไรลดลง บังคับให้คุณต้องทำการแลกเปลี่ยนที่ส่งผลเสียต่อการทำงานและสุขภาพ การจัดการปฏิทินช่วยป้องกันสิ่งนี้ได้โดยการกำหนดความหมายให้กับเวลา
การจัดการปฏิทินผู้บริหารช่วยให้เห็นชัดเจนว่าอะไรสำคัญและอะไรที่คุณสามารถจัดสรรเวลาได้ มันหยุดคุณจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์และช่วยให้คุณกลับมาควบคุมเวลาของคุณได้อีกครั้ง
แน่นอนว่าการจัดการปฏิทินในปัจจุบันง่ายกว่าที่เคยเป็นมา มีปฏิทินดิจิทัลมากกว่าจำนวนวันในหนึ่งปี และ AI ได้เพิ่มประสิทธิภาพใหม่ให้กับกระบวนการทั้งหมด
มาดูกันว่าคุณสามารถจัดการปฏิทินผู้บริหารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการปฏิทินผู้บริหาร
แต่ละคนจัดการเวลาของตนเองแตกต่างกัน บางคนชอบพักระหว่างประชุม บางคนไม่รังเกียจที่จะประชุมติดกัน บางคนชอบทำงานเป็นชุด ในขณะที่บางคนชอบกระจายงานตลอดทั้งวัน
ในขณะที่คุณกำลังพิจารณาความชอบของคุณ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปในการจัดการปฏิทินผู้บริหาร
การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการปฏิทิน: คำอธิบายและกลยุทธ์เชิงปฏิบัติ
หากคุณเป็นผู้บริหาร อย่าประเมินความสำคัญของการจัดการปฏิทินต่ำเกินไป การจัดการปฏิทินที่ดีเปรียบเสมือนการมีแผนที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจของคุณ มันคือแผนที่นำทางผ่านกาลเวลาของคุณ ขณะที่คุณกำลังสร้างแนวทางการจัดการปฏิทิน ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
มีปฏิทินหนึ่งเล่ม
เมื่อคุณมีปฏิทินหลายเล่ม—หนึ่งสำหรับครอบครัว หนึ่งสำหรับกิจกรรม หนึ่งสำหรับกำหนดส่งงานโครงการ ฯลฯ—คุณมีแนวโน้มที่จะพลาดบางอย่างหรือจองเวลาซ้อนทับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปฏิทินผู้บริหารของคุณถูกจัดการโดยคนอื่นในขณะที่ตัวคุณเองจัดการปฏิทินส่วนตัว
คุณอาจพบว่าตัวเองสลับระหว่างปฏิทินมากเกินไปก่อนที่จะกำหนดการประชุม
หากคุณมีตารางส่วนตัว เช่น การส่งลูกไปโรงเรียนหรือการนัดหมายกับแพทย์ที่ไม่ปรากฏในแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน อาจมีเพื่อนร่วมงานพยายามนัดหมายการโทรในช่วงเวลาดังกล่าว
เพื่อหลีกเลี่ยงทั้งหมดนี้ ให้สร้างปฏิทินออนไลน์หลัก
แอปยอดนิยมอย่าง Google Calendarหรือมุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อแสดงผลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว
สร้างกิจวัตรประจำวัน
ตารางเวลาที่มีโครงสร้างชัดเจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความวิตกกังวล และทำให้คุณคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ สำหรับการจัดการปฏิทินอย่างมีประสิทธิภาพ ลองทำดังนี้:
- จัดสรรเวลาในแต่ละสัปดาห์เพื่อเคลียร์ปฏิทินของคุณและยืนยันกิจกรรมต่างๆ
- จัดตารางเวลาส่วนตัวที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เวลาพักกลางวันหรือเวลาไปยิม เพื่อไม่ให้ใครสามารถจองทับได้
- ตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละวันทำงาน
เรียนรู้การจำกัดเวลา
การกำหนดเวลา (Timeboxing) คือกระบวนการกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานหนึ่งๆ การประมาณเวลาที่งานจะใช้เวลาและบล็อกเวลาดังกล่าวในปฏิทินของคุณสามารถช่วยให้คุณมีความคาดหวังที่เป็นจริงต่อตัวเองได้ คุณสามารถกำหนดเวลาสำหรับงานใดๆ เช่น การตอบอีเมล การอนุมัติข่าวประชาสัมพันธ์ การเตรียมการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
ควบคุมปฏิทินของคุณเอง
ปรับแต่งปฏิทินของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
รหัสสี: ติดป้ายหรือทำเครื่องหมายรายการในปฏิทินด้วยสีต่างๆ เพื่อการมองเห็นและการแยกแยะที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่นระบบปฏิทิน Trident ใช้ระบบวันที่รหัสสี โดยสีแดงหมายถึงงานเร่งด่วน สีน้ำเงินหมายถึงช่วงพัก เป็นต้น
อัปเดต: เพิ่มรายการทันทีที่คุณทราบถึงสิ่งนั้น แม้จะเป็นเพียงบันทึกถึงตัวเอง เช่น นัดทานข้าวกลางวัน การโทร หรือรายการที่ต้องทำ
ปรับมุมมองของคุณ: ให้ความสำคัญกับการสลับดูข้อมูลระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อเชื่อมโยงลำดับความสำคัญของงานในอนาคตให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบัน
เพิ่มชื่อกิจกรรม, ผู้ได้รับเชิญ, และวาระการประชุม: ชื่อกิจกรรมเช่น "CEO + ผู้ขาย" ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก แทนที่นั้น ลองใช้สิ่งที่เฉพาะเจาะจงเช่น "การค้นพบกับเอเจนซีคอนเทนต์: [ชื่อ]" นอกจากนี้ ให้รวมวาระการประชุมสำหรับการประชุมและเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการทราบจากพวกเขา
การบันทึกความชอบในการประชุมของคุณ: คำอธิบายและกลยุทธ์เชิงปฏิบัติ
ทุกคนในองค์กรทำงานแตกต่างกันและมีวิธีการจัดการประชุมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีประเภทของการประชุมมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน การรู้และบันทึกความชอบของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
เกณฑ์: เคยรู้สึกไหมว่า "การประชุมนี้สามารถส่งอีเมลแทนได้?" ใช่แล้ว หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการตัดสินใจว่าอะไรที่จำเป็นต้องประชุมแบบพบหน้ากัน ระบุงานต่างๆ เช่น การตรวจสอบเอกสาร การอนุมัติ การตัดสินใจ ฯลฯ ที่สามารถทำแบบไม่พร้อมกันและแจ้งให้ทีมของคุณทราบว่าคุณชอบแบบนั้นมากกว่า
เวลาของวัน: ทำความเข้าใจช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้าร่วมประชุม หากคุณเป็นคนที่ตื่นเช้า คุณอาจต้องการจัดตารางงานที่ต้องใช้สมาธิในช่วงเวลานั้น และจัดประชุมในช่วงบ่าย ตั้งค่าเวลาว่างในปฏิทินดิจิทัลของคุณให้เหมาะสม
ระยะเวลา: การประชุมทุกครั้งไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง การจองเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยไม่จำเป็นในปฏิทินของคุณอาจทำให้ตารางเวลาของคุณเสียได้
กำหนดระยะเวลาสำหรับแต่ละประเภทของการประชุมและยึดตามนั้น เพิ่มเวลาพักระหว่างประชุมเพื่อให้คุณมีเวลาเคลียร์ความคิดและเปลี่ยนบริบท
สถานที่: คุณชอบพูดคุยเรื่องอะไรเมื่อเจอกันตัวต่อตัว และเรื่องไหนที่สามารถพูดคุยกันทาง Zoom ได้บ้าง? กรุณาแจ้งให้ชัดเจนล่วงหน้า
กฎพื้นฐาน: แจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่คุณคาดหวังเมื่อคุณได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เป็นเรื่องดีที่จะยืนยันในเรื่องต่อไปนี้:
- วาระที่ชัดเจน
- ผลลัพธ์ที่คาดหวังและเอกสารที่ต้องอ่านล่วงหน้า/การเตรียมตัวที่จำเป็น
- การมาตรงเวลาและจบการประชุมตรงเวลา
หลีกเลี่ยงการจองซ้ำ: เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เคยมีสองการประชุมที่ซ้อนทับกันในปฏิทินของคุณหรือไม่ แล้วคุณต้องรีบพยายามเลื่อนการประชุมหนึ่งออกไปอย่างบ้าคลั่ง? การจองซ้อนกันมักเกิดขึ้นเมื่อปฏิทินของคุณไม่ได้รับการอัปเดตอย่างรวดเร็วหรือมีการสื่อสารผิดพลาด
หากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบ การจองซ้อนอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การต้องรับสายลูกค้าในระหว่างวันกีฬาสีของลูกคุณ นี่คือวิธีหลีกเลี่ยงการจองซ้อน
รวมปฏิทินทั้งหมด: ตามที่เราได้กล่าวไว้ ให้มีปฏิทินเดียวสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่จองงานซ้ำกับธุระส่วนตัว
ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ: ตั้งค่าปฏิทินดิจิทัลของคุณให้ปฏิเสธการประชุมโดยอัตโนมัติหากมีกำหนดการอยู่แล้วในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณ: หากคุณได้รับคำขอประชุมที่ไม่ชัดเจนหรือสามารถทำได้ทางอีเมล ให้ปฏิเสธการประชุมพร้อมระบุเหตุผลในหมายเหตุ ใช้ตัวสำรองสำหรับการประชุมที่ยังไม่แน่นอน เพื่อที่คุณจะสามารถจัดตารางใหม่ได้หากมีสิ่งอื่นเกิดขึ้น
มอบหมาย: หากคุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุม ให้มอบหมายงานนี้ให้กับบุคคลที่เหมาะสมในทีมของคุณ
ปรับตารางเวลาอย่างรอบคอบ: บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมเนื่องจากมีเรื่องสำคัญและเร่งด่วนเกิดขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ควรปรับตารางเวลาการประชุมอย่างรอบคอบให้ความเคารพเวลาของผู้อื่นด้วย และหากเป็นไปได้ ควรส่งข้อความแจ้งให้ทราบถึงการขาดประชุมของคุณ
ปกป้องอนาคต: อย่าจัดตารางประชุมล่วงหน้าไกลเกินไป จัดประชุมล่วงหน้าเพียง 2-3 เดือนในแต่ละครั้งเท่านั้น และทบทวนเป็นระยะ
ความสำคัญของการแจ้งเตือนและการยืนยันการประชุม
อาจดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่การแจ้งเตือนการประชุมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะปรากฏตัวในที่ที่คุณถูกคาดหวัง การใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Reminders จะทำสองสิ่ง:
- มันช่วยให้คุณตระหนักถึงความรับผิดชอบและตารางเวลาของคุณ
- มันช่วยปลดปล่อยพื้นที่ในความคิดของคุณจากการต้องจดจำเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดหรือการต้องคอยดูปฏิทินอยู่เสมอ
แพลตฟอร์มการจัดการปฏิทินส่วนใหญ่ให้คุณส่งการแจ้งเตือนหลายครั้งถึงตัวคุณเองได้ คุณสามารถเลือกที่จะได้ยินการแจ้งเตือนเหล่านี้บนโทรศัพท์ของคุณ, เป็นข้อความ, หรือแม้กระทั่งทางอีเมล
ความสำคัญของการจัดสรรเวลาที่ไม่มีการประชุม
ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฟังผู้คน แก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรค แก้ไขข้อขัดแย้ง และตัดสินใจ นั่นไม่ได้หมายความว่าการประชุมเป็นสิ่งเดียวที่ผู้บริหารทำ
การคิด, การวางแผน, การประเมินทางเลือก, การอ่านเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ, และการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ล้วนเป็นส่วนที่สำคัญของงาน. นอกจากนี้ ยังมีชีวิตส่วนตัวของคุณที่ต้องการความสนใจ.
เพื่อให้สามารถบาลานซ์สิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จำเป็นต้องจัดสรรเวลาที่ไม่มีการประชุมไว้ นี่คือวิธีการ
- บล็อกเวลาส่วนตัว: กำหนดเวลาพักกลางวัน, เวลาพัก, การจัดการอีเมล, และเวลาขับรถ/เดินทางในปฏิทินของคุณ
- จัดตารางเวลาทำงานเชิงลึก: จัดสรรช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดไว้สำหรับงานที่สำคัญและท้าทายที่สุดของคุณ
- ใช้โหมดโฟกัส: คุณสามารถบล็อกการแจ้งเตือนและสิ่งรบกวนอื่น ๆ ได้โดยใช้ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro หรือโหมดโฟกัสเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างสงบ
การจัดสรรช่วงเวลาที่ไม่มีประชุมมีประโยชน์มากมาย มันบอกให้ทุกคนในทีมของคุณทราบว่าคุณไม่ต้องการให้ใครมารบกวน ดังนั้นทุกคนก็จะเข้าใจตรงกัน มันช่วยคุณให้รอดพ้นจากความน่ากลัวของการอยู่ในประชุมผู้บริหารทั้งวัน และถูกบังคับให้ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์จนดึกดื่น
เหนือสิ่งอื่นใด มันมอบพื้นที่ว่างในจิตใจให้กับคุณ ช่วยให้คุณได้หายใจลึก ๆ เดินเล่นช่วงกลางวัน หรือเขียนบันทึกในไดอารี่เพื่อเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณ มันขจัดความเครียดจากการต้องรีบเร่งไปประชุมแต่ละงาน การประมวลผลข้อมูลอย่างไม่เพียงพอ และการเปลี่ยนบริบทบ่อยเกินไปและเร็วเกินไป
โดยสรุป การจัดการปฏิทินที่ดีสำหรับสมาชิกทีมผู้บริหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบของการทบทวนปฏิทินประจำวันของผู้บริหาร
ไม่ว่าคุณจะยืนยันความชอบและกำหนดการของคุณอย่างหนักแน่นเพียงใด ความไม่มีประสิทธิภาพก็มักจะค่อย ๆ แทรกซึมเข้ามาเสมอ อาจมีใครบางคนเดินเข้ามาในสำนักงานของคุณเพื่อพูดคุยเรื่องเร่งด่วนที่ไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า หรืออาจมีบางอย่างในผลิตภัณฑ์ของคุณที่เกิดขัดข้องและต้องการความสนใจจากคุณโดยทันที
เหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ปฏิทินผิดเพี้ยนไป ดังนั้น ควรตรวจสอบปฏิทินของคุณทุกวันและวางแผนล่วงหน้า
- โปรดตรวจสอบกิจกรรมที่กำหนดไว้ทั้งหมดและเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมที่คุณจำเป็นต้องเข้าร่วมเท่านั้น
- ตรวจสอบการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าวาระการประชุมได้รับการปรับปรุงและต้องการความสนใจจากคุณ
- ดูว่ามีโครงการและงานใดบ้างที่ครบกำหนดวันนี้และต้องการการแทรกแซงจากคุณหรือไม่ มีงานใดที่ทับซ้อนกับการประชุมที่วางแผนไว้สำหรับวันนี้หรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมทั้งหมดในปฏิทินของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและสำคัญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการกำหนดไว้ล่วงหน้านานแล้ว
การตรวจสอบปฏิทินของคุณทุกวันช่วยให้จิตใจของคุณโล่งโปร่งและสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ มันช่วยให้คุณระบุและกำจัดประชุมที่ไม่จำเป็นออกไปได้ หากวันของคุณไม่เป็นไปตามแผนด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม มันก็มอบโอกาสให้คุณสามารถเลื่อนการประชุมที่คุณพลาดไปในวันก่อนหน้าได้
ผลของการจัดการอีเมลอย่างเหมาะสมต่อการจัดการปฏิทิน
เกือบทุกกล่องจดหมายอีเมลของผู้บริหารเต็มไปด้วยความวุ่นวาย พนักงานขายพยายามเสนอขาย ธุรกิจต้องการความร่วมมือ ทีมต้องการการอนุมัติ ลูกค้าต้องการความสนใจ—ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นอีเมลหลายร้อยฉบับในแต่ละวัน
การจัดการเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการจัดการปฏิทิน นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการกับการทับซ้อน
กำหนดเวลาสำหรับอีเมล: หากคุณตอบอีเมลทุกฉบับทันทีที่เห็นการแจ้งเตือน คุณจะใช้เวลาทั้งวันอยู่ในกล่องจดหมายขาเข้า ให้กำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนในตอนเช้าและตอนเย็นเพื่ออ่านและตอบอีเมล
ทำเครื่องหมายอีเมล: หากคำขอในอีเมลสามารถทำได้ภายในสองนาที ให้ทำทันที หากไม่สามารถทำได้ ให้เพิ่มงานนั้นลงในตารางเวลาของคุณและแจ้งผู้ส่งว่าจะสามารถดำเนินการได้เมื่อใด
การปรับปรุงการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร
ในฐานะผู้บริหาร หากคุณเคยรู้สึกว่า การจัดการปฏิทินของคุณนั้นเป็นเรื่องที่หนักหนา คุณไม่ได้อยู่คนเดียว การจัดการการสื่อสารและการประชุมทั้งหมด การจดบันทึกของคุณเอง การกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ และการติดตามผลกับผู้เข้าร่วม อาจเป็นภาระที่หนักหนา
นี่คือเหตุผลที่ผู้บริหารมักจะมีผู้ช่วยผู้บริหาร (EA) เพื่อจัดการเรื่องนี้ ด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร การจัดการปฏิทินสามารถลดภาระงานของผู้บริหารได้อย่างมาก ไม่ว่าคุณจะมีพนักงานเต็มเวลาในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารหรือผู้ช่วยเสมือนจริงแบบพาร์ทไทม์ ให้การประชุมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเคล็ดลับต่อไปนี้
- อธิบายความชอบของคุณ: แจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณต้องการให้จัดการปฏิทินของคุณอย่างไร
- สอนการตัดสินใจ: เสริมพลังให้พวกเขาตัดสินใจในแบบที่คุณทำ โดยพาพวกเขาผ่านกระบวนการของคุณ; หากเป็นไปได้ ให้บันทึกกระบวนการของคุณไว้
- ให้สิทธิ์การเข้าถึง: อนุญาตให้พวกเขาแก้ไข เพิ่ม หรือ ลบการประชุมจากปฏิทินดิจิทัลที่แชร์ของคุณ
- สอนพวกเขา: ฝึกให้พวกเขาจัดการปฏิทินของคุณตามความต้องการของคุณโดยการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ
คุณสามารถทำให้ทุกสิ่งนี้และอื่น ๆ ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งสนับสนุนการจัดการเวลาสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
การใช้เครื่องมือเพื่อการจัดการปฏิทินผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
วันเวลาที่ผู้คนพกสมุดบันทึกในกระเป๋าเอกสารเพื่อจัดการประชุมได้ผ่านไปแล้ว ทุกวันนี้ ผู้บริหารทุกคนใช้เครื่องมือจัดการปฏิทินอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลายตัวเลือกที่มีอยู่ โดยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Google Calendar หรือ Outlook Calendar
โบนัส: หากคุณใช้ Google Workspaceให้ใช้เทมเพลต Google Calendarเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาของคุณ
อย่างไรก็ตาม การจัดการปฏิทินไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การนัดหมายการประชุมเท่านั้น หนึ่งในช่องว่างที่สำคัญของการใช้ปฏิทิน Google หรือ Outlook คือพวกมันไม่ได้คำนึงถึงกำหนดส่งของโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ นั่นหมายความว่าขณะที่คุณกำลังนัดหมายการประชุม คุณจำเป็นต้องตรวจสอบทั้งปฏิทินของคุณและเครื่องมือการจัดการโครงการก่อนที่จะสามารถยืนยันการนัดหมายได้
หากคุณทำงานในหลายโครงการในเวลาเดียวกัน คุณอาจพิจารณาใช้แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมเช่น ClickUp นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการพร้อมการจัดการปฏิทินรายบุคคลและทีม
มุมมองปฏิทิน ClickUp
มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแผนงานทั้งหมดของคุณในรูปแบบปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- สร้างปฏิทินหลายปฏิทินและควบคุมว่าคุณจะแชร์กับใคร
- ซิงค์ปฏิทิน Google หรือ Outlook เพื่อดูกิจกรรมของคุณ
- ประมาณเวลาสำหรับงานของคุณและแบ่งเวลาเป็นช่วงๆ
- ลากและวางเหตุการณ์เพื่อจัดตารางใหม่
ClickUp Meetings
การจัดการปฏิทินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องเขียนวาระการประชุม จดบันทึก ทบทวนบันทึกของคุณ แปลงบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ กำหนดลำดับความสำคัญ/วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ
ClickUp Meetingsทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น บันทึกการประชุมของคุณอย่างโปร่งใสและแชร์กับทีม มอบหมายความคิดเห็น เพิ่มงานที่เกิดซ้ำ และใช้รายการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพการประชุม
เทมเพลต ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตการจัดการเวลาหลากหลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้ เพื่อทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เทมเพลตวางแผนปฏิทิน ClickUp
เทมเพลตแผนผังปฏิทิน ClickUpเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดระเบียบและติดตามตารางเวลาของคุณ ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เพื่อรวบรวมงาน การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ไว้ในที่เดียว
เทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp
ผู้คนมักมองปฏิทินเป็นสถานที่สำหรับเหตุการณ์/การประชุม และเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการงาน ปัญหาคือทั้งสองอย่างต่างก็ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการปริมาณงาน และมีงานที่ต้องใช้เวลา
ตัวอย่างเช่น การสร้างงานนำเสนอสำหรับนักลงทุนนั้น ก็เป็นเพียงการประชุมกับตัวเองในขณะที่คุณระดมความคิด อภิปราย และสร้างสรรค์ ดังนั้น การมีรายการสิ่งที่ต้องทำอยู่ในปฏิทินด้วยจึงเป็นประโยชน์
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp ช่วยติดตามชั่วโมงการทำงานและช่วยให้คุณจัดตารางงานได้อย่างเหมาะสม มันช่วยให้คุณมองเห็นความสามารถในการทำงานและประชุมที่คุณวางแผนไว้ได้ คุณสามารถย้ายงานบางอย่างได้หากไม่มีเวลาเพียงพอ
เทมเพลตวาระการประชุม ClickUp
อย่าสร้างวาระการประชุมใหม่ทุกครั้งใช้เทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUpเพื่อบันทึกวาระการประชุม ทำงานร่วมกับทีม ตกลงเรื่องที่ต้องดำเนินการ และเร่งผลลัพธ์ให้เร็วขึ้น
ClickUp Reminders
ClickUp Remindersช่วยให้คุณติดตามงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้ไม่เพียงแค่สำหรับตัวคุณเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้อื่นได้ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับความคิดเห็นและการสนทนา เพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตใด ๆ
ClickUp Brain
เครือข่ายประสาทที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณยังสามารถเป็นปฏิทิน AI ส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย ใช้ClickUp Brainเพื่อ:
- ถอดเสียงการประชุม
- สรุปบันทึกการประชุม
- สร้างรายงานประจำสัปดาห์หรือการอัปเดตทีมสำหรับการประชุมสแตนด์อัพ
- อัตโนมัติการกรอกข้อมูลในภารกิจ/กำหนดการที่ทำซ้ำ
ควบคุมเวลาและปฏิทินของคุณด้วย ClickUp
ในระหว่าง 62.5 ชั่วโมงที่ผู้บริหารใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์ พวกเขาเข้าร่วมการประชุมถึง37 ครั้ง ซึ่งคิดเป็น 72% ของเวลาทำงานทั้งหมด หากว่าคุณใช้เวลาเกือบ 3/4 ของสัปดาห์ไปกับการประชุม คุณควรพิจารณาให้แน่ใจว่าการประชุมเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โชคดีที่เพื่อทำเช่นนั้น คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะนินจา สิ่งที่คุณต้องการคือความชัดเจนในความต้องการ แผนการดำเนินการ และซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp ที่มีเทมเพลตตารางเวลาที่หลากหลาย รวมเอาภาระผูกพันส่วนตัว การประชุมทางธุรกิจ และไทม์ไลน์ของโครงการของคุณเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในชีวิตของคุณ