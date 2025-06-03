บล็อก ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาทำงานใน Excel ฟรี สำหรับติดตามชั่วโมงการทำงานและเงินเดือน

Uma Kelath
Uma Kelath
3 มิถุนายน 2568

ด้วยเทมเพลตตารางเวลา Excel ที่มีโครงสร้างดี คุณสามารถบันทึกการเข้างานของพนักงาน ตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และรับประกันการชำระเงินที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องลงทุนในซอฟต์แวร์ราคาแพง ไม่ว่าคุณจะจัดการธุรกิจขนาดเล็ก ทีมที่ทำงานทางไกล หรือตารางงานส่วนตัว เทมเพลต Excel ที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการติดตามเวลาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย คำถามสำคัญคือ: แม่แบบตารางเวลา Excel แบบใดที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ? ในบล็อกนี้ เราจะตอบคำถามนี้และสำรวจทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับตารางเวลาพนักงานใน Excel เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติมากขึ้น

🔎 คุณรู้หรือไม่? แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานมีต้นกำเนิดที่เก่าแก่กว่าที่คิด! หนึ่งในระบบติดตามแรงงานที่บันทึกไว้ครั้งแรกมีอายุย้อนไปถึง 1772 ปีก่อนคริสตกาล ในประมวลกฎหมายฮัมมูราบี ซึ่งเป็นข้อความของชาวบาบิโลนที่ระบุกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค่าจ้างและการทำงาน! 📜

9 แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานใน Excel

ด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาที่ใช้ Excelมีให้เลือกมากมาย การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกสับสนได้ นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายการตัวเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน

ไม่ว่าคุณต้องการเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน เรามีตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

1. แม่แบบตารางเวลา Excel โดย Microsoft365

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงาน Excel: เทมเพลตบันทึกเวลาทำงาน Excel โดย Microsoft365
ผ่านทางMicrosoft 365

Microsoft 365มอบเทมเพลต Excel Timesheetที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก

ใช้เป็นเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของพนักงานได้เช่นกัน โดยมีรูปแบบที่เรียบง่ายสำหรับการบันทึกเวลาทำงานประจำวัน ผู้ใช้สามารถบันทึกเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุด รวมถึงเวลาพักได้ สามารถป้อนชั่วโมงการทำงานประจำวันได้อย่างรวดเร็วและคำนวณชั่วโมงการทำงานทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือเดือน

นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ:

  • ปรับแต่งฟิลด์เพื่อเพิ่มบันทึก ปรับสูตร หรือปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ส่งออกและแชร์แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายโดยการบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ Excel สำหรับผู้จัดการหรือลูกค้า
  • ใช้งานแบบออฟไลน์โดยไม่มีการขัดจังหวะ โดยสามารถเข้าถึงและอัปเดตบันทึกเวลาของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการแผ่นบันทึกเวลาพื้นฐานที่ใช้งานง่ายสำหรับการติดตามชั่วโมงรายวัน

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างตารางเวลาทำงานใน Excel (คู่มือพร้อมเทมเพลต)

2. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์โดย Microsoft365

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์โดย Microsoft365
ผ่านทางMicrosoft 365

หากคุณต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามชั่วโมงการทำงานแม่แบบสเปรดชีตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ของ Excel โดย Microsoft 365คือคำตอบ สเปรดชีตที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้คุณป้อนเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด และเวลาพักได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งคำนวณชั่วโมงการทำงานทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์โดยอัตโนมัติ

ด้วยช่องเฉพาะสำหรับเวลาเข้างานและเวลาออกงาน, เวลาพักกลางวัน, วันลาป่วย, และชั่วโมงทำงานล่วงเวลา, เทมเพลตนี้ช่วยให้การติดตามเวลาทำงานประจำมีความถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีสูตรคำนวณอัตโนมัติเพื่อคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดในตอนท้ายของแต่ละสัปดาห์ ซึ่งช่วยลดการคำนวณด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน

นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ:

  • รักษาตารางเวลาของคุณให้เป็นระเบียบด้วยรูปแบบที่สะอาดและอ่านง่าย
  • ประหยัดเวลาโดยการพิมพ์หรือส่งออกเอกสารเวลาที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
  • ปรับแต่งฟิลด์ให้เหมาะกับตารางการทำงานของคุณ กฎการทำงานล่วงเวลา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นรอบการจ่ายเงิน

เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการหรือภารกิจต่างๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงชั่วโมงทำงานล่วงเวลา

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังประสบปัญหาในการติดตามเวลาด้วยตนเองลองใช้แอปติดตามเวลาเพื่อช่วยบันทึกเวลาที่ใช้จริงในแต่ละงาน และช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ

3. แม่แบบบัตรลงเวลาพนักงาน Excel โดย Microsoft365

เทมเพลตตารางเวลา Excel: เทมเพลตบัตรลงเวลาพนักงาน Excel โดย Microsoft365
ผ่านทางMicrosoft365

ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิธีการติดตามเวลาอย่างเป็นระบบแบบฟอร์มบัตรเวลาพนักงานโดย Microsoft 365นำเสนอรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับการบันทึกชั่วโมงการทำงาน, เวลาพัก, และเวลาทำงานล่วงเวลา

รูปแบบที่มีรายละเอียดของเทมเพลตช่วยให้สามารถติดตามเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ และมีช่องสำหรับข้อมูลงานแต่ละอย่าง ผลที่ได้คือคุณจะได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม พนักงานสามารถกรอกกะงานของตนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้การคำนวณเงินเดือนเป็นไปอย่างถูกต้อง

นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ:

  • บันทึกเวลาเข้าและออกงานประจำวันในรูปแบบที่เป็นระบบ
  • ส่งออกเวลาทำงานเพื่อความสะดวกในการประมวลผลและอนุมัติเงินเดือน
  • แก้ไขเทมเพลตเพื่อรวมค่าล่วงเวลา, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, หรือค่าต่างกะ

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องบันทึกเวลาทำงานของพนักงานอย่างละเอียดและถูกต้องเพื่อการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีคำนวณชั่วโมงการทำงาน

4. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานพร้อมช่วงพักจาก Microsoft365

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานพร้อมช่วงพัก โดย Microsoft365
ผ่านทางMicrosoft365

การติดตามเวลาหยุดพักสำคัญพอๆ กับการติดตามเวลาทำงานและเทมเพลต Excel Weekly Timesheet โดย Microsoft 36ช่วยให้บันทึกทั้งสองอย่างได้อย่างถูกต้อง เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการบันทึกเวลาอย่างละเอียด โดยให้พนักงานสามารถป้อนเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด รวมถึงเวลาหยุดพักได้

เทมเพลตนี้ยังเน้นการบันทึกเวลาพักอย่างถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการรับประกันค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ:

  • บันทึกการหยุดพักที่จ่ายและไม่จ่ายเพื่อรักษาบันทึกที่ถูกต้อง
  • ปรับระยะเวลาการหยุดพักให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายแรงงาน
  • ดูชั่วโมงการทำงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วพร้อมการคำนวณอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบการหยุดพักที่เข้มงวด ซึ่งต้องการเอกสารบันทึกเวลาพักที่แม่นยำเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจ่ายเงินเดือน

5. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดย Microsoft365

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงาน Excel: เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดย Microsoft365
ผ่านทางMicrosoft365

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือติดตามเวลาที่ใช้งานง่าย จะพบคุณค่าในเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Excel โดย Microsoft 365 เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับทีมที่ไม่พึ่งพาระบบเงินเดือนที่ซับซ้อน โดยมอบความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและฟังก์ชันการทำงานเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละสัปดาห์

นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ:

  • ติดตามชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ราคาแพง
  • รักษาบันทึกให้ชัดเจนด้วยรูปแบบตารางเวลาที่มีโครงสร้างดี
  • แก้ไขเทมเพลตเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การทำงานล่วงเวลา หรือการติดตามงานตามโครงการ

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการวิธีง่ายและมีประสิทธิภาพในการติดตามบันทึกเวลาทำงานของพนักงานทุกสัปดาห์

6. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์โดย TimeDoctor

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์โดย TimeDoctor
ผ่านทางTimeDoctor

สำหรับธุรกิจและฟรีแลนซ์ที่ดำเนินการจ่ายเงินเดือนทุกสองสัปดาห์,Excel Biweekly Timesheet Template โดย TimeDoctorมอบวิธีการบันทึกเวลาทำงานอย่างเป็นระบบในระยะเวลา 14 วัน

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์นี้มาพร้อมกับสูตรคำนวณที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะคำนวณชั่วโมงการทำงานสำหรับทั้งสองสัปดาห์โดยอัตโนมัติ รูปแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ป้อนข้อมูลและตรวจสอบได้ง่าย จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิธีการติดตามเวลาทำงานที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ

นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ:

  • บันทึกชั่วโมงการทำงานและเวลาพักประจำวัน พร้อมทั้งตรวจสอบชั่วโมงรวมทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบการจ่ายเงิน
  • ลดข้อผิดพลาดโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตามเวลาทำงานปกติและเวลาทำงานล่วงเวลาเป็นไปอย่างถูกต้อง
  • ส่งออกใบงานเพื่อการอนุมัติหรือบันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ดำเนินการจ่ายเงินเดือนทุกสองสัปดาห์ ต้องการเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับความถี่นี้

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาในที่ทำงาน

7. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ใน Excel โดย Vertex42

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงาน Excel: เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ Excel โดย Vertex42
ผ่านทางVertex42

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ของ Vertex42มีดีไซน์ที่สะอาดตาและมืออาชีพ เน้นการใช้งานที่ง่ายดาย สามารถบันทึกเวลาทำงานได้อย่างละเอียด รวมถึงรหัสโครงการ คำอธิบายงาน และบันทึกเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการบันทึกเวลาอย่างละเอียด ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจต่างๆ แม่แบบนี้มอบวิธีการที่ใช้งานได้จริงในการติดตามตารางงานประจำสัปดาห์ในรูปแบบที่มีโครงสร้างและสามารถพิมพ์ได้

นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ:

  • จัดหมวดหมู่เวลาของพวกเขาและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของพวกเขาโดยใช้รหัสโครงการและคำอธิบายงาน
  • คำนวณชั่วโมงการทำงานทั้งหมดอย่างรวดเร็ว รวมถึงชั่วโมงล่วงเวลา
  • บันทึก, พิมพ์, หรือส่งอีเมลแบบฟอร์มเวลาทำงานที่กรอกเสร็จแล้วได้อย่างง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: บุคคลและธุรกิจที่ต้องการแผ่นบันทึกเวลาที่มีรูปลักษณ์สวยงามและจัดระเบียบอย่างดีสำหรับการติดตามเวลาในแต่ละสัปดาห์อย่างละเอียด

8. แม่แบบคำนวณเวลาทำงาน Excel โดย Vertex42

เทมเพลตเครื่องคิดเวลา Excel โดย Vertex42
ผ่านทางVertex42

เทมเพลตเครื่องคิดเวลา Excel โดย Vertex42เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการคำนวณชั่วโมงการทำงานทั้งหมด, ชั่วโมงล่วงเวลา, และค่าจ้างโดยอัตโนมัติ ต่างจากแบบฟอร์มเวลาพื้นฐาน, เทมเพลตนี้มีสูตรคำนวณในตัวที่ทำการคำนวณให้คุณ, ช่วยลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา

ผู้ใช้กรอกเวลาเข้าและเวลาออกงาน และเทมเพลตใบลงเวลาทำงานรายสัปดาห์จะคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด ชั่วโมงล่วงเวลา และแม้แต่เงินเดือนรวมโดยอัตโนมัติหากมีการระบุอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ:

  • ทำให้การคำนวณชั่วโมงเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาด
  • ปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับนโยบายการติดตามเวลาของบริษัทคุณ
  • ติดตามการทำงานล่วงเวลาและการหักเวลาพักด้วยสูตรสำเร็จในตัว

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการความแม่นยำในการคำนวณเงินเดือนและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตารางงานฟรีใน Excel & ClickUp

9. แม่แบบตารางเวลา Excel โดย Myhours

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานใน Excel: เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานใน Excel โดย Myhours
ผ่านทางMyhours

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานใน Excel โดย Myhours มีให้เลือกหลายรูปแบบ คุณสามารถดาวน์โหลดตัวเลือกที่คุณต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายเดือน รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือแม้แต่รายวัน คุณจะได้รับตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและให้บันทึกเวลาทำงานของพนักงานที่แม่นยำ

ออกแบบด้วยความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้อนชั่วโมงทำงาน เวลาพัก และล่วงเวลาได้อย่างราบรื่น

นี่คือสิ่งที่คุณจะชอบ:

  • เลือกจากหลายรูปแบบ รวมถึงการติดตามแบบรายสัปดาห์ รายปักษ์ และตามโครงการ
  • ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับบทบาทงาน อุตสาหกรรม หรือโครงสร้างการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกัน
  • ส่งออกใบงานได้อย่างง่ายดายเพื่อการออกใบแจ้งหนี้หรือการประมวลผลเงินเดือน

เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และ ธุรกิจที่ต้องการเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานหลากหลายรูปแบบให้เลือก และต้องการทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยเทมเพลต ClickUp

ClickUpมีเทมเพลตสำหรับทุกสิ่ง—การวางแผนโครงการ, บันทึกการประชุม, การติดตามแคมเปญ, ท่อการขาย, อะไรก็ตามที่คุณคิดได้. เทมเพลตที่พร้อมใช้งานเหล่านี้ช่วยให้คุณข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและเริ่มทำงานได้ทันที. ปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณและประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์.

ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับเทมเพลตบันทึกเวลา

แม้ว่าแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานใน Excel ที่ใช้ฟรีจะเป็นทางเลือกที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการเช่นกัน ข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความสามารถในการขยายระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการในการติดตามเวลาที่ซับซ้อน

ข้อจำกัดบางประการเหล่านี้ได้แก่:

  • การขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แม้ว่าไฟล์ Excel จะถูกจัดเก็บไว้ทั้งในเครื่องหรือบนคลาวด์ แต่การให้ผู้ใช้หลายคนเข้าถึงและอัปเดตสเปรดชีต Excel พร้อมกันนั้นทำได้ยาก ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล
  • การขาดการแจ้งเตือนอัตโนมัติ:ต่างจากแอปปฏิทินหรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพExcel ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการรับประกันการอัปเดตข้อมูลจากพนักงานทุกคนอย่างทันเวลา
  • ข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: เนื่องจากแม่แบบสลิปเวลาพนักงานใน Excel ส่วนใหญ่ต้องป้อนชั่วโมงการทำงานด้วยตนเอง จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องติดตามหลายโครงการหรือการเรียกเก็บเงินลูกค้า
  • การขาดการวิเคราะห์: แม้ว่าสเปรดชีต Excel ส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณคำนวณชั่วโมงการทำงาน วันลาป่วย และเวลาพักได้โดยอัตโนมัติ แต่ขาดความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมเหมือนกับเครื่องมือวิเคราะห์กำลังคน
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: ไฟล์ Excel อาจถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ สูญหาย หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม นี่ถือเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากข้อมูลนี้ถูกใช้สำหรับการเรียกเก็บเงิน การจ่ายเงินเดือน และความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนเพื่อระบุแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และดำเนินการเชิงรุกเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม

10 ทางเลือกแทนเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานใน Excel

หากคุณกำลังมองหาวิธีการติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตโนมัติ และทำงานร่วมกันได้มากขึ้น การเปลี่ยนมา ใช้เทมเพลตการติดตามเวลาของ ClickUpจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ต่างจาก Microsoft Excelเทมเพลตและการ์ดติดตามเวลาของClickUp มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ การคำนวณอัตโนมัติ และการผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการเงินเดือนและการจัดการโครงการสำหรับงานประจำวัน

ติดตามชั่วโมงสำหรับทุกกิจกรรมและงานหลายอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือติดตามเวลาโครงการของ ClickUp
ติดตามชั่วโมงสำหรับทุกกิจกรรมและงานหลายอย่างได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือติดตามเวลาโครงการของ ClickUp

หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง สลับระหว่างสเปรดชีต หรือจัดการกับปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน คุณอาจต้องการพิจารณาคุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp

โดยการใช้ฟังก์ชันอัตโนมัตินี้ คุณจะไม่ต้องใช้สเปรดชีตแบบแมนนวลอีกต่อไป และได้รับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น:

  • เริ่มและหยุดตัวจับเวลาเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องคาดเดาหรือบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง
  • สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อเข้าใจว่าเวลาทำงานของทีมคุณถูกใช้ไปที่ไหน และทำให้การเรียกเก็บเงินกับลูกค้าง่ายขึ้น
  • ซิงค์เวลาที่ติดตามกับระบบเงินเดือน, ใบแจ้งหนี้, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องยุ่งยากเพิ่มเติม
  • ตั้งอัตราค่าบริการรายชั่วโมง ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้ และแม้กระทั่งการแจ้งเตือนการบันทึกเวลาทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้การติดตามเวลาและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ผู้ใช้ ClickUp พูดถึงมันว่าอย่างไร? นี่คือสิ่งที่ เจมม่า คูเอนซี, ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ Kredo Inc, พูดถึง:

ClickUp คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ Kredo Inc ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อย 3 แห่ง ฉันบริหารทีมนักออกแบบ ดังนั้น ClickUp จึงช่วยฉันในการบริหารโครงการ จัดการเวลา มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย!

ClickUp คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ Kredo Inc ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อย 3 แห่ง ฉันบริหารทีมนักออกแบบ ดังนั้น ClickUp จึงช่วยฉันในการบริหารโครงการ จัดการเวลา มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย!

ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดบางส่วนเพื่อทดแทนเทมเพลตสเปรดชีตแบบดั้งเดิมและยกระดับฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUpไปอีกขั้น เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานแต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ช่วยให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp

เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการและติดตามชั่วโมงที่ปรึกษาได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUp

ที่ปรึกษาต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย โครงการต่างๆ และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้—ทำให้การติดตามเวลาเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของพวกเขาเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกชั่วโมงได้อย่างราบรื่น ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างรายงานที่แม่นยำโดยไม่ต้องยุ่งยากกับสเปรดชีต

ต่างจากเทมเพลต Excel แบบคงที่ เครื่องมือแบบไดนามิกนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถปรับตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้สูงสุด ด้วยฟิลด์ติดตามที่ใช้งานง่ายและการคำนวณอัตโนมัติ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าแทนที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับการบันทึกเวลา

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • ทำให้การติดตามเวลาเป็นอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติในตัวของ ClickUp เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • รับการแยกย่อยชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันทีเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำ
  • ดูงานของคุณในรูปแบบต่างๆ—รายการ, บอร์ด, หรือปฏิทิน—เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ซิงค์กับการผสานรวมเช่น Google Calendar เพื่อติดตามเวลาได้อย่างราบรื่นข้ามเครื่องมือ

เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาอิสระ, โค้ชธุรกิจ, และฟรีแลนซ์ที่ดูแลโครงการของลูกค้าหลายราย

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ (แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและประโยชน์ที่ได้รับ)

2. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามชั่วโมงการทำงานและงานบริการได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUp

การจัดการชั่วโมงทำงานสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการนั้นค่อนข้างซับซ้อนแม่แบบบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงาน การพักเบรก และการทำงานล่วงเวลาได้อย่างแม่นยำในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเทมเพลตนี้คือมันช่วยให้กระบวนการติดตามเวลาของพนักงานสำหรับธุรกิจที่ให้บริการง่ายขึ้น นอกจากนี้ การผสานรวมของเทมเพลตกับคุณสมบัติของ ClickUp เช่น การจัดการงานและการสื่อสาร ยังช่วยเพิ่มการร่วมมือในทีมและการมองเห็นโครงการให้ดีขึ้น

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • มอบหมายงานโดยตรงภายในตารางเวลาเพื่อติดตามงานแบบเรียลไทม์
  • ตั้งค่าการติดตามเวลาอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดซ้ำ—ไม่จำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเอง
  • สร้างรายงานพร้อมส่งให้ลูกค้าได้ในไม่กี่วินาที เพื่อทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย
  • เข้าถึงบันทึกเวลาของคุณได้ทุกที่ด้วยการติดตามที่รองรับการใช้งานบนมือถือขณะเดินทาง

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ให้บริการ, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, และทีมปฏิบัติการที่ติดตามเวลาทำงานของพนักงาน

3. แม่แบบการติดตามเวลาทนายความของ ClickUp

แม่แบบตารางเวลา Excel: แม่แบบการติดตามเวลาทนายความ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามชั่วโมงการทำงานทางกฎหมายที่ต้องคิดค่าบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับทนายความของ ClickUp

ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทราบดีว่าทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้มีความสำคัญ.แบบติดตามเวลาสำหรับทนายความของ ClickUpช่วยให้สำนักงานกฎหมาย, ทนายความส่วนตัว, และทีมกฎหมายสามารถบันทึกทุกชั่วโมงที่ทำงานได้—ทำให้การเรียกเก็บเงินและการจัดการเวลาเป็นไปอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ทำให้เสียเวลา.

เทมเพลตนี้จาก ClickUp ช่วยให้ทนายความสามารถติดตามเวลาที่ใช้กับคดีเฉพาะ สร้างใบลงเวลาเพื่อเชื่อมโยงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับงานต่างๆ และสร้างรายงานสำหรับลูกค้าได้เพียงไม่กี่คลิก

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • บันทึกเวลาโดยตรงภายในแฟ้มคดีเพื่อการติดตามที่แม่นยำ
  • ตั้งอัตราค่าบริการรายชั่วโมงต่อลูกค้าและคำนวณยอดเรียกเก็บเงินรวมโดยอัตโนมัติ
  • สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานทันทีพร้อมตัวกรองสำหรับกรณี ลูกค้า หรือช่วงวันที่
  • ดึงบันทึกเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

เหมาะสำหรับ: ทนายความ, สำนักงานกฎหมาย, และผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่บริหารจัดการลูกค้าหลายราย

4. แม่แบบแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนตัว ClickUp

เทมเพลตแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนตัว ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ควบคุมวันของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และติดตามทุกนาทีด้วยเทมเพลตแผ่นจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp

ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการเวลาเพื่อเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพหรือไม่?แม่แบบการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งวันของคุณออกเป็นส่วน ๆ ที่สามารถจัดการได้ จัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ และระบุสิ่งที่ทำให้เสียเวลา ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการ หรือเพียงแค่ต้องการปรับตารางเวลาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม่แบบนี้พร้อมช่วยคุณ!

มันช่วยให้การวางแผนงาน การบันทึกเวลา และการวิเคราะห์การใช้เวลาทำได้ง่ายขึ้น ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลตนี้คือสามารถนำไปใช้และปรับแต่งได้ง่ายเพื่อคำนวณเวลาทำงานรายสัปดาห์หรือรายเดือน และให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้อัตโนมัติ

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • วางแผนวันของคุณด้วยระบบการบล็อกเวลาที่ใช้งานง่าย
  • ติดตามเวลาส่วนตัวกับเวลาทำงานเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
  • รับข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติเกี่ยวกับเวลาของคุณในแต่ละสัปดาห์
  • ปรับแต่งหมวดหมู่ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ—การทำงาน, ฟิตเนส, การเรียนรู้, หรือการพักผ่อน

เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้ทำงานทางไกล, นักเรียน, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการปรับปรุงการจัดการเวลา

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การสำรวจล่าสุดเปิดเผยว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ถูกสำรวจใช้รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการจัดการเวลา!

5. แม่แบบการจัดสรรเวลา ClickUp

เทมเพลตแผ่นงาน Excel: เทมเพลตการจัดสรรเวลา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของคุณและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUp

สมมติว่าคุณเคยสงสัยว่าเวลาทั้งหมดของคุณหายไปไหน ในกรณีนี้แม่แบบการจัดสรรเวลาของ ClickUpจะช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถแบ่งเวลาที่ใช้ไปกับโครงการ ลูกค้า หรืองานต่างๆ ได้อย่างละเอียด—มอบแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ปราศจากความยุ่งยากของตาราง Excel ที่มีแถวไม่สิ้นสุด, เทมเพลตนี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและมองเห็นได้เกี่ยวกับวิธีการจัดสรรเวลาของคุณ, ช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • จัดหมวดหมู่เวลาตามโครงการ ลูกค้า หรือความสำคัญเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
  • สร้างภาพการแบ่งเวลาด้วยแผนภูมิและกราฟเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
  • ระบุความไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมตามข้อมูลจริง
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนหากงานหรือโครงการบางอย่างใช้เวลามากเกินไป

เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจ, ผู้จัดการโครงการ, ฟรีแลนซ์, และผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผ่นลงชื่อเข้าเรียนฟรี

6. แม่แบบตารางการจัดการเวลา ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างและจัดการตารางเวลาประจำวันหรือรายสัปดาห์ของพวกเขา มีโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการวางแผนงาน การกำหนดเส้นตาย และการติดตามความคืบหน้า ส่งเสริมการจัดการเวลาที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตารางเวลาที่ละเอียด กำหนดงานให้กับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง และติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • ใช้ปฏิทิน, กระดาน, หรือมุมมองรายการเพื่อจัดโครงสร้างตารางเวลาของคุณตามที่คุณต้องการ
  • กำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตายเพื่อมุ่งเน้นงานที่มีผลกระทบสูง
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อกำจัดกระบวนการที่น่าเบื่อและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ซิงค์กับแอปปฏิทินและซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคุณเพื่อประสบการณ์การจัดตารางงานที่ง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง, ผู้นำทีม, นักเรียน, และทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบวันของตนอย่างมีประสิทธิภาพ.

เรียนรู้วิธีติดตามเวลาด้วย ClickUp 👇

7. แม่แบบกล่องเวลา ClickUp

เทมเพลตแผ่นงาน Excel: เทมเพลตกล่องเวลา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยช่วงเวลาที่เน้นเป้าหมายด้วยเทมเพลต ClickUp Time Box

การกำหนดกรอบเวลา (Time-boxing) เป็นเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเทมเพลต ClickUp Time Boxจะช่วยให้คุณนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย วางแผนช่วงเวลาทำงานที่เน้นเป้าหมาย กำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้ภายในเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้างชัดเจนของ ClickUp

ต่างจาก Excel ที่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เทมเพลตนี้ผสานการทำงานกับระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณยึดมั่นกับกรอบเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • กำหนดช่วงเวลาสำหรับงานเพื่อป้องกันการเสียสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาเพื่อรักษาโครงสร้างของเซสชัน
  • ติดตามงานที่เสร็จสมบูรณ์เทียบกับงานที่กำหนดไว้เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
  • ปรับการจัดสรรเวลาได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องจัดรูปแบบสเปรดชีตใหม่

เหมาะสำหรับ: ผู้ทำงานทางไกล, ฟรีแลนซ์, ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, และมืออาชีพที่ต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่แน่นหนา

📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานให้ความสำคัญกับงานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย โดยเน้นงานที่สำคัญที่สุดอย่างชัดเจน ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน

8. แม่แบบการวิเคราะห์เวลาของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์เวลา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลาด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpช่วยให้คุณติดตาม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์กิจกรรมประจำวันของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเข้าใจรูปแบบการใช้เวลา คุณสามารถกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพและทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

นอกจากนี้ยังให้รายงานและภาพรวมอย่างละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าใจได้ว่าคุณใช้เวลาในแต่ละเดือนหรือสัปดาห์อย่างไร และสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • วิเคราะห์แนวโน้มของเวลาด้วยรายงานแบบภาพและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
  • ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการเพื่อดูว่าความล่าช้าเกิดขึ้นที่ใด
  • ติดตามความจุของทีมเพื่อป้องกันการหมดไฟและการทำงานหนักเกินไป
  • ส่งออกรายงานโดยละเอียดเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา เจ้าของธุรกิจ ผู้ที่สนใจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทุกคนที่ต้องการปรับปรุงการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการการลาของทีมคุณ

9. แม่แบบไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลา Excel: เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและมีโครงสร้างได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp

ไทม์ไลน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการและกำหนดเวลา แต่การสร้างด้วยตนเองมักเป็นเรื่องยุ่งยากเสมอแม่แบบไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpช่วยให้การออกแบบไทม์ไลน์ที่มีโครงสร้างสำหรับโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย—ทั้งหมดนี้ภายในมุมมองแบบโต้ตอบของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับกำหนดเวลาได้อย่างยืดหยุ่น ติดตามความเชื่อมโยงของงาน และจัดการกับตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • สร้างไทม์ไลน์โครงการที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องจัดรูปแบบสเปรดชีตใหม่
  • เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าความคืบหน้าเป็นไปตามแผน
  • ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงกำหนดเวลาอย่างชัดเจน
  • ทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกังวลกับเวอร์ชันไฟล์ที่ล้าสมัย

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้วางแผนกิจกรรม, นักกลยุทธ์ทางธุรกิจ, และทีมที่รับผิดชอบโครงการที่มีกำหนดเวลา

10. แม่แบบการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามชั่วโมงการทำงานอย่างแม่นยำด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาทำงานรายชั่วโมงของ ClickUp

เมื่อจัดการงานรายชั่วโมง ความแม่นยำคือทุกสิ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือผู้จัดการที่ติดตามเวลาทำงานของพนักงานเทมเพลตการติดตามเวลาทำงานรายชั่วโมงของ ClickUpจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น

บันทึกชั่วโมงการทำงาน, จัดหมวดหมู่ภารกิจ, และสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยการจัดวางที่ชัดเจนและมองเห็นได้, ทีมและบุคคลสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานได้ดีขึ้น, หลีกเลี่ยงการเกิดข้อขัดแย้งในการจัดตาราง, และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันตามกรอบเวลาของโครงการ

สิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับมัน:

  • เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงจากงานเพื่อการบันทึกที่แม่นยำ
  • รับสรุปแบบเรียลไทม์ของจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ทำงานในแต่ละงานหรือโครงการ
  • คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายขึ้น
  • สร้างรายงานทันทีเพื่อตรวจสอบแนวโน้มการผลิต

เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา, ทีมทำงานทางไกล, และธุรกิจที่ต้องการการติดตามเวลาเป็นชั่วโมงอย่างแม่นยำ.

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานใน Excel ดี?

เทมเพลตตารางเวลา Excel ที่ดีสามารถเปลี่ยนเกมได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จัดการชั่วโมงปกติและชั่วโมงล่วงเวลา นี่คือปัจจัยบางประการที่จะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุด:

  • ล้างช่องกรอกเวลา: เลือกเทมเพลตแผ่นงาน Excel ที่ช่วยให้คุณสามารถป้อนชั่วโมงการทำงานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเวลาพักและคำขอทำงานล่วงเวลาคล้ายกับซอฟต์แวร์ติดตามเวลา
  • การคำนวณอัตโนมัติ: เลือกเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานที่มีสูตรคำนวณในตัว เพื่อคำนวณชั่วโมงทำงานทั้งหมด ชั่วโมงล่วงเวลา และค่าจ้างโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การประมวลผลเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การปรับแต่ง: เลือกใช้เทมเพลตตารางเวลา Excel ที่มีตัวเลือกการปรับแต่ง เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อมูลและจัดรูปแบบได้อย่างง่ายดายตามความต้องการเฉพาะของคุณ เช่น การติดตามชั่วโมงการทำงานรายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน
  • การปฏิบัติตามแบบฟอร์มเวลาทำงาน: ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเพื่อให้หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง แบบฟอร์มเวลาทำงานของคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับสาขาของคุณ
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: เลือกเทมเพลตตารางเวลาทำงานฟรีที่สามารถใช้งานได้ไม่เพียงแค่ในระบบ Excel เท่านั้น แต่ยังผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่นซอฟต์แวร์จัดตารางงานและเครื่องมือจัดการโครงการ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มนุษย์โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ650 ชั่วโมงต่อปีในการจัดการกล่องจดหมายอีเมลของตนเอง ซึ่งคิดเป็นเวลาประมาณ13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ใช้ไปกับอีเมลเพียงอย่างเดียว

ติดตามเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาใน Excel เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการติดตามชั่วโมงการทำงาน แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้คุณทำงานช้าลงและมีประสิทธิภาพลดลง เช่น การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตร และการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด

หากคุณกำลังมองหาวิธีการติดตามเวลาที่ฉลาดขึ้น รวดเร็วขึ้น และร่วมมือกันได้ดีขึ้น ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนมาใช้ClickUp แอปพลิเคชันสำหรับงานในชีวิตประจำวัน! เครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUp รายงานอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ทำให้การจัดการเวลาทำงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าของธุรกิจ ClickUp ช่วยให้การติดตามเวลา การจัดการเงินเดือน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น!

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้แล้วบอกลาสเปรดชีตแบบแมนนวล พร้อมต้อนรับวิธีการติดตามเวลาที่ชาญฉลาดกว่า! 🚀