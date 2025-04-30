15 ประเภทของสื่อส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขาย (+ ตัวอย่าง)

วงจรการขายที่ยาวนานสามารถทำลายข้อตกลงที่มีแนวโน้มดีที่สุดได้อย่างเงียบๆ คุณมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายการเงินไปจนถึงไอทีและผู้บริหารระดับสูง ทุกคนต่างพิจารณาทุกการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ทุกคำถามใหม่จะทำให้กระบวนการช้าลง
ที่แย่กว่านั้นคือ หลังจากที่ได้ทำการสาธิตหรือประชุมที่ยอดเยี่ยมแล้ว โมเมนตัมมักจะจางหายไป เพราะผู้สนับสนุนภายในองค์กรไม่มีเครื่องมือที่จำเป็นในการนำเสนอโซลูชันของคุณให้กับฝ่ายอื่น ๆ ภายในองค์กร
นี่คือจุดที่สื่อส่งเสริมการขายช่วยให้คุณควบคุมเรื่องราวและเร่งกระบวนการซื้อให้เร็วขึ้น
ประการแรก มันให้เหตุผลแก่พนักงานขายของคุณในการติดตามและรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป แม้ในช่วงเวลาที่ห่างกันนาน
เมื่อการซื้อการเดินทางมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เอกสารประกอบการขายที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้คุณอยู่ในใจลูกค้าและผลักดันดีลให้ก้าวหน้า
มาดูตัวอย่างสื่อส่งเสริมการขาย 15 ประเภท วิธีการสร้างและจัดการ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อการเสริมศักยภาพการขายของคุณ
เอกสารประกอบการขายคืออะไร?
เอกสารประกอบการขายคือเนื้อหาเสริมใดๆ ที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ลูกค้าที่มีศักยภาพในการตัดสินใจซื้อ สามารถใช้โดยพนักงานขายรายบุคคลและทีมขาย หรือใช้เป็นเอกสารทางการตลาด
ตัวแทนขายของคุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพการขาย
ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพพนักงานขายที่ต้องการพิสูจน์ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของสินค้าที่ตนกำลังนำเสนอ โดยหยิบยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาเพื่อแสดงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)หรือใช้การ์ดข้อมูลเพื่อโต้แย้งกับคู่แข่ง หรือใช้เอกสารสรุปหนึ่งหน้าเพื่อนำเสนอแก่นักตัดสินใจ
เอกสารประกอบการขายทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อต่างๆ ตอบสนองความต้องการเฉพาะและจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา
ด้วยสื่อการขายที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าแทนที่จะเสียเวลาในการสร้างสไลด์ อีเมล หรือเอกสารของตัวเอง
พวกเขาใช้เวลาในการสร้างเอกสารหรือออกแบบการนำเสนอการขายน้อยลง และใช้เวลาในการขายจริงมากขึ้น ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการปิดการขายและเพิ่มอัตราการชนะการขาย
มาดูกันว่าสื่อการขายและการตลาดที่เหมาะสมสามารถสนับสนุนแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของผู้ซื้อได้อย่างไร
|ขั้นตอน
|ความหมายต่อโอกาสทางธุรกิจของคุณ
|แนวคิดเสริม
|การตระหนักรู้
|พวกเขามีปัญหา เอกสารประกอบการขายของคุณช่วยสร้างการรับรู้และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าทำไมพวกเขาจึงต้องการมัน
|บล็อกโพสต์, อีบุ๊คส์ และเอกสารทางวิชาการ, อินโฟกราฟิก, วิดีโอ, เนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
|การพิจารณา
|พวกเขากำลังสำรวจวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เอกสารประกอบการขายแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคุณ
|กรณีศึกษา, คู่มือเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์, สัมมนาออนไลน์, คำถามที่พบบ่อย
|การตัดสินใจ
|พวกเขาพร้อมที่จะตัดสินใจแล้ว เอกสารประกอบการขายของคุณสร้างความเชื่อมั่น
|การสาธิตผลิตภัณฑ์, ทดลองใช้ฟรีหรือตัวอย่าง, คำรับรองจากลูกค้า, ตารางราคา
|การรักษา
|หลังการขาย ให้เสริมสร้างคุณค่าของสินค้าเพื่อกระตุ้นความภักดี, การขายเพิ่มเติม, และการต่ออายุ
|เอกสารการเริ่มต้นใช้งาน, คู่มือผู้ใช้และบทแนะนำ, จดหมายข่าว, เนื้อหาพิเศษ
📚 โบนัส:แพลตฟอร์มเสริมการขายที่ดีที่สุด
อะไรคือสิ่งที่ดีสำหรับเอกสารส่งเสริมการขาย?
ลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณกำลังประเมินตัวเลือกหลายอย่าง ดังนั้นตัวแทนขายของคุณต้องมอบคุณค่าเพื่อสร้างความสนใจและส่งเสริมการสนทนาที่มีความหมาย
นี่คือองค์ประกอบหลักสำหรับสื่อส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด:
- ความเกี่ยวข้องของผู้ซื้อ: สื่อการตลาดสื่อสารตรงกับความต้องการ อุตสาหกรรม และปัญหาที่ผู้มุ่งหวังกำลังเผชิญอยู่หรือไม่? การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลคือกุญแจสำคัญที่นี่
- ความชัดเจนของข้อความ: เช่นเดียวกับสื่อการตลาดทั้งหมด สื่อส่งเสริมการขายควรเน้นที่ข้อความหลักเพียงหนึ่งเดียวและถักทอเรื่องราวรอบข้อความนั้น
- ผลกระทบทางสายตา: เมื่อคุณสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อส่งเสริมการขาย ให้แน่ใจว่ามีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบทางสายตา เน้นข้อมูลสำคัญ และสามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว
- คำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน: คุณต้องการให้ผู้อ่านทำอะไรต่อไป? จองการสาธิต, สมัครทดลองใช้ฟรี, หรือขอข้อมูลราคา? เอกสารส่งเสริมการขายที่มีคุณภาพสูงจะมีขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน
- การปรับให้สอดคล้องกับเส้นทางของผู้ซื้อ: ปรับความลึกซึ้งและโทนของสื่อส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับจุดที่ผู้ซื้ออยู่ วัสดุสำหรับสร้างความตระหนักในช่วงเริ่มต้นจะแตกต่างจากเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในช่วงปลาย
- รองรับการใช้งานบนมือถือ: รูปแบบมีน้ำหนักเบา รองรับการใช้งานบนมือถือ และส่งต่อภายในองค์กรได้ง่ายโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือสูญหายหรือไม่?
15 ตัวอย่างสื่อส่งเสริมการขายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณ
ตอนนี้ มาดูตัวอย่างเอกสารประกอบการขาย 15 รายการที่ตัวแทนขายของคุณสามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจตลอดกระบวนการขาย:
1. ผลิตภัณฑ์แผ่นข้อมูลหนึ่งหน้า
คุณเป็นตัวแทนฝ่ายขายที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการโทรพบเพื่อค้นหาข้อมูลกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดกลาง คุณทราบว่าพวกเขากำลังประเมินผู้ให้บริการรายอื่นอีกสามรายด้วย
ก่อนการโทร คุณส่งอีเมล แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบหนึ่งหน้า ให้กับลูกค้าเป้าหมาย แผ่นข้อมูลนี้จะอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ของคุณทำอะไร แก้ปัญหาหลักอะไรได้บ้าง มีคุณสมบัติเด่นบางประการ และมีเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าสั้นๆ
ในการโทร คุณเปิดเอกสารหนึ่งหน้าบนหน้าจอและอธิบายให้พวกเขาฟังทีละขั้นตอน
หลังจากการโทร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการได้แบ่งปันเอกสารสรุปหนึ่งหน้าให้กับคณะกรรมการจัดซื้อภายในของเธอ โซลูชันของคุณยังคงอยู่ในความคิดอันดับแรกในขั้นตอนการรับรู้ แม้ว่าพวกเขาจะกำลังประเมินตัวเลือกอื่นๆ อยู่ก็ตาม
ในขณะเดียวกัน ในฐานะผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย คุณได้เตรียมเทมเพลตหน้าเดียวให้กับตัวแทนขายของคุณแล้ว เพื่อให้ตัวแทนขายทุกคนสามารถนำเสนอได้อย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว!
🏆 ผลลัพธ์: คุณทำให้ผู้ซื้อสามารถสนับสนุนโซลูชันของคุณภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย
⚡ แรงบันดาลใจ: ในตัวอย่างสื่อส่งเสริมการขายโดยThreekit นี้ หัวข้อได้สื่อถึงคุณค่าที่นำเสนออย่างชัดเจน มีลำดับความสำคัญทางสายตาที่นำสายตาไปยังจุดสำคัญ และแสดงคุณสมบัติหลักสามประการอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อกับ Salesforce จึงแสดงปลั๊กอินที่ใช้จริงและประโยชน์ที่ได้รับ
2. เอกสารนำเสนอการขายและการนำเสนอ
คุณเป็นมืออาชีพด้านการขายที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมรอบที่สองกับคณะกรรมการจัดซื้อซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายไอที พวกเขาทราบข้อมูลพื้นฐานแล้ว แต่ตอนนี้ต้องการเจาะลึกมากขึ้น: พวกเขาถามเกี่ยวกับกรณีการใช้งาน ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ความปลอดภัย และกรอบเวลาการเปิดตัว
คุณเดินเข้ามาหรือเข้าร่วมทางออนไลน์ด้วยชุดนำเสนอการขายที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ คุณแสดงปัญหาของลูกค้า แนะนำโซลูชันของคุณ เน้นคุณสมบัติและประโยชน์ และวางแผนผลตอบแทนที่คาดหวัง
ภายในสินทรัพย์การขายนี้ คุณใช้ภาพประกอบ กรณีศึกษาของลูกค้า และข้อมูลเชิงสถิติเพื่อรักษาความน่าสนใจ
🏆 ผลลัพธ์: ในขั้นตอนการพิจารณา คุณได้รับความไว้วางใจจากผู้นำ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้สนับสนุนเริ่มต้นเท่านั้น
⚡แรงบันดาลใจ: นี่คือสไลด์นำเสนอการขายของ Snapchatในปี 2014 จำนวน 14 สไลด์ ซึ่งให้ความรู้แก่แบรนด์ต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายด้วยฐานผู้ใช้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 13–24 ปี นี่เป็นตัวอย่างเก่าแต่เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ Snapchat ใช้กลยุทธ์การขายที่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Snaps, Stories และ Chat สำหรับรหัสโปรโมชั่น, เนื้อหาเบื้องหลัง, และการประกาศพิเศษ
จำได้ไหมว่า Snapchat เพิ่งมีอายุเพียง 3 ปีเท่านั้นในตอนนั้น!
⚡️คลังแม่แบบ: แม่แบบแผนการขายฟรีในรูปแบบ Word, Excel และ ClickUp
3. กรณีศึกษา
'สิ่งนี้จะได้ผลจริงกับบริษัทแบบเราหรือไม่?' คำถามที่พนักงานขายส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดี ในช่วงท้ายของกระบวนการขาย สื่อส่งเสริมการขายประเภทนี้เหมาะที่สุดสำหรับการขจัดข้อสงสัยและปิดการขาย
ด้วยกรณีศึกษาในกระบวนการขาย คุณจะแสดงให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นว่าคุณได้ช่วยเหลือลูกค้าอีกท่านหนึ่งซึ่งเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกันให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร คุณต้องการใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือในการขายเพื่อแสดงหลักฐานทางสังคมและลดความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจรับรู้
🏆 ผลลัพธ์: คุณเปลี่ยนจากการ "อธิบายว่าทำไม" ไปสู่การ "แสดงให้เห็นว่ามันทำงานแล้ว"
⚡แรงบันดาลใจ: ในกรณีศึกษาClickUp X Finastraนี้ สิ่งแรกที่คุณจะเห็นคือวิธีที่ทีมการตลาดของ Finastra ใช้ ClickUp เพื่อขยายกิจกรรม GTM จากนั้นคุณจะเห็นผลกระทบในรูปแบบของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีวิดีโอที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ ClickUp ที่ทีมได้นำไปใช้
4. เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) หรือเครื่องคำนวณมูลค่า
เครื่องคำนวณ ROI มีองค์ประกอบแบบโต้ตอบภายในสื่อส่งเสริมการขาย แสดงให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นถึงเวลา เงิน หรือทรัพยากรที่พวกเขาสามารถประหยัดหรือได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ อะไรจะดีไปกว่าการเปลี่ยนประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นตัวเลขที่จับต้องได้ เพื่อโน้มน้าวใจผู้ที่ยังลังเลอยู่?
🏆 ผลลัพธ์: ให้หลักฐานเฉพาะบุคคลตามสถานการณ์เฉพาะของผู้ซื้อ
⚡แรงบันดาลใจ: เครื่องคำนวณ ROIของ Driftแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังสูญเสียรายได้ประจำปีไปเท่าไรหากไม่มีการตลาดเชิงสนทนา สื่อส่งเสริมการขายประเภทนี้จะถามคำถามเกี่ยวกับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์รายเดือน อัตราการปิดการขาย ฯลฯ
5. เอกสารไวท์เปเปอร์และรายงานการวิจัย
คุณเป็นผู้นำธุรกิจหรือผู้บริหารฝ่ายขายระดับสูงที่มุ่งเป้าไปยังบริษัทองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการโซลูชันเชิงกลยุทธ์ ในช่วงต้นของกระบวนการขาย คุณแบ่งปัน เอกสารไวท์เปเปอร์ หรือรายงานวิจัยที่บริษัทของคุณเผยแพร่ ซึ่งเจาะลึกถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม ความท้าทาย และแนวทางเฉพาะของคุณในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
คุณไม่เสนอขายโดยตรง เมื่อคุณให้ความรู้แก่ลูกค้าเป้าหมายด้วยสื่อการขายที่เกี่ยวข้อง การสนทนาจะเปลี่ยนจากการซื้อขายเป็นการพูดคุยเชิงกลยุทธ์ในระดับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจตั้งแต่เริ่มต้น
🏆 ผลลัพธ์: ให้ความรู้และสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายในระยะเริ่มต้น
⚡แรงบันดาลใจ:นี่คือรายงานโมเดลความพร้อมด้าน IDC ของ ClickUp ซึ่งบริษัทข้อมูลตลาด IDC ได้สำรวจองค์กรกว่า 600 แห่งเพื่อสร้างโมเดลที่แสดงวิธีที่ธุรกิจสามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? เอกสารไวท์เปเปอร์ถูกนำเสนอครั้งแรกโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรในปี 1922 เพื่อเป็นเอกสารทางการในการอธิบายนโยบายที่ซับซ้อนให้ชัดเจนต่อผู้ร่างกฎหมายและสาธารณชน เอกสารเหล่านี้ถูกเรียกว่า "ไวท์เปเปอร์" เนื่องจากปกสีขาวเรียบ และพวกเขากำหนดมาตรฐานในการนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดในลักษณะที่ชัดเจนและเป็นกลาง
6. คำรับรองและความคิดเห็น
เมื่อใช้อย่างชาญฉลาด คำรับรองจากลูกค้าที่พึงพอใจจะกลายเป็นจุดพิสูจน์ที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณในทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ซื้อ
คุณสามารถแทรกพวกเขาอย่างมีกลยุทธ์ในช่วงเวลาต่างๆ:
- ระยะเริ่มต้น: สร้างความไว้วางใจเบื้องต้น ผ่านอีเมล ข้อความที่ส่งออกไป กับกลุ่มเป้าหมาย
- ระยะกลาง: เสริมสร้างความแตกต่างระหว่างการสาธิตและการนำเสนอ
- ระยะท้าย: ผลักดันผู้ซื้อที่ลังเลให้ตัดสินใจในข้อเสนอและแผนการคืนทุน
นอกจากนี้ เพื่อให้เอกสารประกอบการขายมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรนำเสนอในรูปแบบของเรื่องราว "ก่อน-หลัง" เช่น "ก่อน [ผลิตภัณฑ์] เราประสบปัญหา [X] หลังจาก [ผลิตภัณฑ์] เราประสบความสำเร็จ [ผลลัพธ์ Y]"
ทำไมต้องเป็นรูปแบบนี้? เพราะมันทำให้การเดินทางของลูกค้าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น คุณกำลังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพร้อมผลลัพธ์สุดท้าย
🏆 ผลลัพธ์: ลดความขัดแย้ง. ลูกค้าไม่จำเป็นต้องตรวจสอบทุกสิ่งที่คุณพูด; พวกเขาเห็นหลักฐานในโลกจริงที่ฝังอยู่.
⚡แรงบันดาลใจ: ในคำรับรองจากผู้ใช้ ClickUp ด้านล่าง👇🏼 คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายไปสู่สภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือความเชื่อมโยงและสามารถโน้มน้าวใจได้ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อ
ก่อนใช้ ClickUp การติดตามโครงการของเราถูกกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดและเสียเวลา เราประสบปัญหาในการทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และงานมักหลุดรอดสายตาไป หลังจากนำ ClickUp มาใช้ เราได้รวมกระบวนการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างมาก ตอนนี้ทีมของเราทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ความโปร่งใสของโครงการดีขึ้น และเราสามารถทำงานได้เร็วกว่ากำหนดอย่างสม่ำเสมอ
ก่อนใช้ ClickUp การติดตามโครงการของเราถูกกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดและเสียเวลา เราประสบปัญหาในการทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และงานมักหลุดรอดสายตาไป หลังจากนำ ClickUp มาใช้ เราได้รวมกระบวนการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างมาก ตอนนี้ทีมของเราทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ความโปร่งใสของโครงการดีขึ้น และเราสามารถทำงานได้เร็วกว่ากำหนดอย่างสม่ำเสมอ
7. แม่แบบอีเมลและลำดับการส่ง
คิดถึงเทมเพลตอีเมลและลำดับอีเมลเสมือนเป็นระบบอัตโนมัติของเอกสารการขายของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างความสนใจให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ
ผู้จัดการการเสริมสร้างการขายของคุณสามารถทำให้การติดตามผลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งทีมได้ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนแต่ละคนใช้กรอบการสื่อสารที่มีคุณภาพสูงและมีการแปลงเป็นลูกค้าสูงเหมือนกัน
และตัวแทนขายใหม่ของคุณไม่จำเป็นต้องเดาว่าจะเขียนอะไร พวกเขาเพียงแค่เชื่อมต่อกับลำดับขั้นตอนและเริ่มทำการติดต่อออกทันทีด้วยข้อความที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผล วิธีนี้ช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นงานและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น
🏆 ผลลัพธ์: พวกเขาเพิ่มจุดสัมผัสโดยไม่เพิ่มภาระงาน
⚡แรงบันดาลใจ:เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้สร้าง Workspace ฟรีบน ClickUp จะมีที่ปรึกษาของ ClickUp ติดต่อผู้ใช้ พวกเขาจะกระตุ้นให้ผู้ใช้จองการโทรกับทีมขาย เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนราคาหรือคุณสมบัติ อีเมลถัดไปจะขอการยืนยัน จากนั้นเป็นการเตือนความจำอย่างรวดเร็วในการจองการโทร และสุดท้ายคือแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ลองดูตัวอย่างด้านล่าง!👇🏼
8. แผ่นเปรียบเทียบ
แผ่นเปรียบเทียบช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ อย่างไร แผ่นเหล่านี้จะแสดงจุดแตกต่างที่สำคัญ คุณสมบัติ ข้อได้เปรียบ และจุดเด่นของมูลค่าโดยเรียงเคียงข้างกัน ทำให้ผู้ซื้อเห็นได้ง่ายว่าทำไมโซลูชันของคุณจึงโดดเด่น
แผ่นเปรียบเทียบเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในขั้นตอนการพิจารณาและการตัดสินใจ เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอยู่ในระหว่างการชั่งน้ำหนักตัวเลือกของพวกเขา และต้องการเหตุผลที่ชัดเจนและมั่นใจเพื่อเลือกคุณ
🏆 ผลลัพธ์: มันกำหนดแบบแผนของรายการตรวจสอบการประเมินสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ
⚡แรงบันดาลใจ:แผ่นเปรียบเทียบของ ClickUp กับ Asanaด้านล่างนี้ยอดเยี่ยมมากเลยครับ/ค่ะ รูปแบบสะอาดตา ดูง่าย และเลื่อนดูเพลินสุดๆ
มันเน้นคุณสมบัติที่กลุ่มเป้าหมายจะสนใจ เช่น เป้าหมาย, ระบบอัตโนมัติ, และสถานะที่กำหนดเอง
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ควรสร้างแผ่นเปรียบเทียบจากมุมมองของลูกค้าเสมอ นอกเหนือจากคุณสมบัติแล้ว คุณต้องให้ความสำคัญกับคำถามที่ลูกค้าถามอยู่แล้ว เช่น ความง่ายในการใช้งาน ค่าใช้จ่ายรวมในระยะยาว การสนับสนุนลูกค้า หรือความยืดหยุ่น
9. คู่มือการกำหนดราคา
คู่มือการกำหนดราคาถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังจ่ายเงินสำหรับอะไร คู่มือการกำหนดราคาที่ดีจะแยกแยะแต่ละตัวเลือกอย่างชัดเจน โดยแสดงคุณสมบัติ ระดับการให้บริการ หรือประโยชน์ที่รวมอยู่ในแต่ละช่วงราคา
เมื่อสร้างสิ่งนี้ โปรดรวมแง่มุมที่ผู้ชมของคุณอาจต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงจำนวนผู้ใช้ในแผนเฉพาะ ระดับการสนับสนุน ตัวเลือกการปรับแต่ง ความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งาน หรือเส้นทางในการอัปเกรด
🏆 ผลลัพธ์: มันสร้างความโปร่งใสในการสนทนาในกระบวนการขาย เนื่องจากผู้ซื้อทราบอย่างชัดเจนว่ากำลังจ่ายเงินเพื่ออะไร
⚡แรงบันดาลใจ: คู่มือการกำหนดราคาShopifyนี้เรียบง่ายและตรงประเด็นมาก โดยใช้รูปแบบตารางที่สะอาดตา ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบแผนต่าง ๆ ได้ในพริบตาเดียว การออกแบบให้ความรู้สึกราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าแผนใดเหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาโดยไม่มีปัญหาใด ๆ
⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อปรับปรุงการขายและการตลาด
🔥 โบนัส: กำลังมองหาวิธีปรับราคาสินค้าให้สมบูรณ์แบบอยู่ใช่ไหม? ลองใช้เทมเพลตการตั้งราคาสินค้าฟรีนี้เพื่อเริ่มต้นได้เลย!
10. วิดีโออธิบายหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์
วิดีโออธิบายคือวิดีโอสั้น ๆ ทั่วไปมีความยาวประมาณ 60 ถึง 90 วินาที ที่แสดงให้ดูอย่างชัดเจนว่าสินค้าของคุณช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหรือเข้ากับกระบวนการทำงานของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างไร วิดีโอเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานจริง ผลลัพธ์ที่สำคัญ และเหตุผลว่าทำไมการแก้ปัญหาของคุณจึงมีความสำคัญ โดยมักใช้แอนิเมชัน หน้าจอสินค้าจริง หรือสถานการณ์ของลูกค้า
🏆 ผลลัพธ์: ทำให้ "ช่วงเวลาที่เข้าใจ" ของโซลูชันของคุณง่ายขึ้น กลายเป็นประสบการณ์ที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย
⚡ แรงบันดาลใจ: วิดีโออธิบายการทำงานของแชทบอท AI แบบสนทนาโดยCertainly.ioสร้างสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและการมีส่วนร่วมได้อย่างลงตัว วิดีโอแสดงให้เห็นว่าแชทบอท AI ของพวกเขาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายได้อย่างไร ด้วยการใช้แอนิเมชันที่สนุกสนานและบทสคริปต์ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย วิดีโอเน้นไปที่ปัญหาที่ลูกค้าประสบและแสดงให้เห็นอย่างรวดเร็วว่า Certainly.io สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร
🔍 คุณรู้หรือไม่? 98% ของผู้คนเคยดูวิดีโออธิบายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ—ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากนี้ 88% ของนักการตลาดวิดีโอระบุว่าวิดีโอช่วยให้พวกเขาสร้างโอกาสในการขายได้
11. การสาธิตแบบโต้ตอบ
การสาธิตแบบโต้ตอบเป็นประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์แบบลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการขายที่ช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ได้อย่างกระตือรือร้น โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือตั้งค่าให้สมบูรณ์ก่อน แทนที่จะดูวิดีโอหรืออ่านคู่มือ ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ และจำลองกระบวนการทำงานจริงภายในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและแนะนำอย่างใกล้ชิด
ไม่ใช่ทุกการสาธิตจะถูกสร้างขึ้นเหมือนกัน รูปแบบที่พบบ่อยได้แก่:
- การสาธิตเว็บไซต์แบบฝัง: การแนะนำการใช้งานขนาดเล็กที่สามารถคลิกได้ อยู่ในหน้าแลนดิ้งเพจโดยตรง
- พอร์ทัลสาธิตแบบสแตนด์อโลน: ไมโครไซต์แบบเต็มรูปแบบที่ให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ มักใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ที่มีราคาสูง
- การแนะนำผลิตภัณฑ์ภายในแอป: หลังจากที่มีคนลงทะเบียน แอปจะแนะนำพวกเขาผ่านฟีเจอร์สำคัญต่างๆ
- การสาธิตที่กระตุ้นโดยยอดขาย: การสาธิตที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับการสนทนาด้านการขายในระดับองค์กร
🏆 ผลลัพธ์: คุณเปลี่ยนจากการ 'บอกลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ทำอะไรได้' เป็น 'ให้พวกเขาได้สัมผัสคุณค่าด้วยตนเอง'
⚡ แรงบันดาลใจ: ClickUp ข้ามขั้นตอน 'จองเดโม' แบบดั้งเดิมไปได้เลย บนหน้าแรกของพวกเขา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าสู่การสำรวจแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์ได้ทันที(ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องรอ) ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเวิร์กโฟลว์จริง เห็นฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการงานและไทม์ไลน์อย่างใกล้ชิด และสัมผัสคุณค่าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
12. เอกสารคำถามที่พบบ่อย
เอกสารคำถามที่พบบ่อย (FAQ) คือรายการคำถามและคำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับหัวข้อ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบข้อสงสัยของผู้ใช้ล่วงหน้าและลดความจำเป็นในการให้การสนับสนุนโดยตรงหรือการอธิบายซ้ำๆ
✅ เริ่มต้นด้วยคำถามจากลูกค้าจริง: ดึงข้อมูลโดยตรงจากตั๋วสนับสนุนลูกค้า, การโทรขาย, แชท, หรือข้อเสนอแนะจากการเริ่มต้นใช้งาน
✅ จัดกลุ่มคำถามที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน: จัดเรียงตามหัวข้อ (เช่น การกำหนดราคา, คุณสมบัติ, การแก้ไขปัญหา) เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
✅ รักษาคำตอบให้ชัดเจนและกระชับ: ตั้งเป้าไว้ที่ 2–5 ประโยค ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ใส่รายละเอียดมากเกินไป
✅ ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็น: หากหัวข้อมีความซับซ้อน ให้ตอบสั้น ๆ และแนบลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือหรือวิดีโอสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
✅ ใช้ภาษาของลูกค้า: เขียนในแบบที่ผู้ใช้ถามและพูดตามธรรมชาติ ไม่ใช่ในแบบที่ทีมภายในของคุณอธิบายสิ่งต่างๆ
🏆 ผลลัพธ์: หน้าคำถามที่พบบ่อยช่วยลดจำนวนคำขอสนับสนุนและเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ให้รวดเร็วขึ้น
⚡แรงบันดาลใจ: ส่วนคำถามที่พบบ่อยของAirbnbจัดระเบียบคำถามตามหัวข้อ เช่น การจอง การยกเลิก และการชำระเงิน เพื่อให้ผู้คนสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว คำตอบแต่ละข้อสั้นแต่มีประโยชน์ และเชื่อมโยงไปยังการสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น
13. อินโฟกราฟิก
อินโฟกราฟิกคือสื่อการขายในรูปแบบภาพที่นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน ข้อมูล หรือกระบวนการในรูปแบบกราฟิกที่เรียบง่ายและสแกนได้ง่าย พวกมันผสมผสานภาพต่างๆ เช่น ไอคอน แผนภูมิ ภาพประกอบ และข้อความสั้นๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านเนื้อหาที่冗長
🏆 ผลลัพธ์: สื่อสารข้อความของคุณได้อย่างชัดเจนในพริบตา โดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกสับสนหรือมีข้อมูลมากเกินไป
⚡แรงบันดาลใจ: อินโฟกราฟิกDuck.Designสำหรับ Guestpay แสดงเส้นทางการเดินทางของแขกในโรงแรมและเน้นจุดที่มีการชำระเงินให้เห็นชัดเจน ดังที่คุณเห็น ใบเสนอราคาสุดท้ายเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ทุกอย่างลงตัวพอดี
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ภาพวาดในถ้ำลาสโกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อ 17,000 ปีก่อนในฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารทางภาพที่เก่าแก่ที่สุด เช่นเดียวกับอินโฟกราฟิกสมัยใหม่ พวกเขาใช้ภาพที่เรียบง่ายเพื่อแบ่งปันแนวคิดที่ซับซ้อน ติดตามสัตว์ ทำแผนที่การล่า และเล่าเรื่องราว ทำให้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้คำพูด
14. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
อีบุ๊กคือเนื้อหาที่มีรูปแบบยาวซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ ให้ข้อมูล หรือแนะนำกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ พร้อมทั้งวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญอย่างแนบเนียน ต่างจากบทความบล็อกสั้น ๆ หรือใบปลิว อีบุ๊กช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกถึงปัญหา วิธีแก้ไข แนวโน้ม หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด มอบคุณค่าที่แท้จริงแก่ผู้อ่าน พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจในระยะยาว
🏆 ผลลัพธ์: อีบุ๊กที่ดีคือสารานุกรมที่ครอบคลุมทุกประเด็น ตอบทุกข้อสงสัยที่ผู้อ่านอาจสงสัยเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่งๆ ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างภาพลักษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานของตน
⚡แรงบันดาลใจ: นำ 'Inbound Marketing Strategy Ebooks' ของHubSpotมาใช้ แบรนด์นี้สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสูงสำหรับผู้ใช้ที่สนใจในการเพิ่มการนำลูกค้าเป้าหมายมาสู่ธุรกิจ รวมถึงเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'ebook' ถูกใช้ครั้งแรกในปี 1987 หลายปีก่อนที่ Kindle, iPad หรือแท็บเล็ตสมัยใหม่จะมีอยู่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในยุคแรกเป็นเพียงไฟล์ข้อความพื้นฐาน ซึ่งมักถูกแบ่งปันกันผ่านแผ่นฟลอปปีดิสก์ในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและนักศึกษามหาวิทยาลัย
15. คู่มือการใช้งาน
คู่มือผู้ใช้เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดซึ่งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง, การใช้, และการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์. แม้ว่าคู่มือผู้ใช้จะถูกมองว่าเป็นเอกสารสนับสนุนหลังการขายเป็นส่วนใหญ่ แต่ทีมขายก็ใช้คู่มือผู้ใช้เป็นเอกสารประกอบการขายเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขายผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออย่างเต็มใจ.
🏆 ผลลัพธ์: คู่มือผู้ใช้ที่ชัดเจนช่วยสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และลดความยุ่งยากในการตั้งค่าในกระบวนการขาย
⚡ แรงบันดาลใจ: คู่มือการใช้งานของ Notionนำผู้ใช้ผ่านแต่ละฟีเจอร์ด้วยวิดีโอสั้น ๆ รูปภาพ คำแนะนำแบบรวดเร็ว และแม้กระทั่งข้อเสนอแนะสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ ความชัดเจนนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างมาก
วิธีการจัดระเบียบและบริหารจัดการสื่อส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยสื่อส่งเสริมการขายประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ เวอร์ชันต่าง ๆ อาจเริ่มสะสมมากขึ้น ลิงก์อาจสูญหาย และการปรับแต่งเนื้อหาสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ยิ่งเพิ่มภาระให้กับคุณ เมื่อคุณต้องพยายามประสานงานกับฝ่ายการตลาดไปด้วย ก็ยิ่งรู้สึกหนักใจได้ง่าย
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เข้ามาช่วยทีมขายของคุณได้ทันทีที่ต้องการมากที่สุด—รวมงาน, เนื้อหา, และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ. แทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจายและกระบวนการทำงานที่ยุ่งเหยิงด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้รวดเร็ว, มีสมาธิ, และสอดคล้องกัน.
ตัวอย่างเช่นClickUp Docs มอบพื้นที่ส่วนกลางให้กับทีมขายของคุณเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในเอกสารการขายทั้งหมด
นี่คือวิธีที่ตัวแทนขายของคุณสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อรักษาประสิทธิภาพ:
- เก็บทุกอย่างตั้งแต่สคริปต์การขาย กรณีศึกษา และสื่อการตลาดไว้ในศูนย์กลางเดียวที่ค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย
- ควบคุมผู้ที่สามารถดูหรือแก้ไขเนื้อหาได้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนยังคงปลอดภัย
- จัดเรียงหลักประกันตามขั้นตอนของช่องทางการขาย, บุคลิกภาพ, หรือสายผลิตภัณฑ์ ทำให้ตัวแทนขายค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- ทีมขายและทีมการตลาดสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารเดียวกันได้ ช่วยหลีกเลี่ยงการชนกันของเวอร์ชันและทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
- เพิ่มวิดีโอ, การนำเสนอการขาย, รายการตรวจสอบ, และเอกสารสเปรดชีตได้โดยตรงในเอกสาร, ทำให้เอกสารประกอบการขายของคุณมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นและใช้งานได้จริงสำหรับทีมของคุณ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและวางกลยุทธ์สื่อส่งเสริมการขายของคุณในรูปแบบภาพ—เพิ่มภาพขนาดย่อของเอกสารหนึ่งหน้าของคุณ แท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อตรวจสอบชุดนำเสนอ และวางแผนว่าสื่อแต่ละชิ้นจะอยู่ในช่องทางการขายตรงไหน
เมื่อเอกสารค้ำประกันของคุณถูกจัดระเบียบและสามารถเข้าถึงได้ใน ClickUp Docs ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้เอกสารเหล่านั้นฉลาดขึ้นและทำงานได้รวดเร็วขึ้น และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ให้ใช้ClickUp Brain
ระบบ AI สำหรับเอกสารนี้สามารถช่วยคุณสร้างและปรับปรุงเอกสารทางการขายของคุณได้ด้วยแรงงานน้อยลงอย่างมาก คุณต้องการสร้างเอกสารหนึ่งหน้าสำหรับสินค้า, แก้ไขคำในกรณีศึกษาสำหรับบุคลิกใหม่, หรือสรุปเอกสารขาวที่ยาวมาก ๆ หรือไม่? เพียงใส่เนื้อหาของคุณ, คุยกันด้วยภาษาธรรมชาติ, และให้ ClickUp Brain จัดการงานหนักในกระบวนการขายของคุณ
สำหรับทีมขาย นี่หมายความว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนเนื้อหาใหม่หรือตามหาความช่วยเหลือในการเขียนคุณสามารถใช้ AI ในการขายเพื่อปรับแต่งข้อความ สร้างลำดับการสื่อสาร และเตรียมเอกสารประกอบสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
📮ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude * อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยของแชทบอทและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกมันได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
ด้วย ClickUp Brain ที่ทำให้เนื้อหาการขายของคุณปรับแต่งได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนต่อไปคือการนำเนื้อหานั้นไปใช้งาน
ClickUp สำหรับทีมขายมอบพื้นที่เดียวให้ทีมของคุณในการขับเคลื่อนกระบวนการขายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขั้นตอนต่าง ๆ การประสานงานกับฝ่ายการตลาด และการติดตามทุกดีลและเอกสารให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดการโครงการขายของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถมอบหมายงานสำหรับการสร้างเนื้อหา ติดแท็กวัสดุตามขั้นตอนของฟันเนลหรือผลิตภัณฑ์ และทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกัน นั่นหมายถึงการล่าช้าที่น้อยลง ไม่มีการสับสนในเวอร์ชัน และมีเวลาให้ตัวแทนขายของคุณได้มุ่งเน้นไปที่การปิดการขายมากขึ้น
นี่คือวิธีที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายนี้สนับสนุนทีมขายของคุณในทางปฏิบัติ:
- มอบหมายเจ้าของงานสำหรับการอัปเดตเด็คนำเสนอ, เอกสารสรุปหนึ่งหน้า หรืออีเมลติดตามผลในกระบวนการขายโดยใช้ClickUp Tasks
- สร้างขั้นตอนในกระบวนการ เช่น 'การโทรค้นหา' 'ส่งข้อเสนอ' หรือ 'การเจรจา' โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อให้ทีมของคุณมีกระบวนการที่โปร่งใสและสามารถติดตามได้ตั้งแต่การได้ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการปิดการขาย
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย, กำหนดงานติดตามผล, หรือตั้งการแจ้งเตือนวันครบกำหนดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการกรอกแบบฟอร์ม
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าของดีล กิจกรรมของตัวแทนขาย และการคาดการณ์รายได้ เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังไปได้ดีและสิ่งที่ติดขัดอยู่เสมอ
- ผสานระบบเทคโนโลยีการขายของคุณกับ ClickUp เพื่อรวมศูนย์เนื้อหาและทำให้กระบวนการเอกสารการขายทั้งหมดของคุณสอดคล้องกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาสำหรับทีมการตลาด
ทำให้การจัดการเอกสารการขายง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การจัดการเอกสารประกอบการขายไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องปวดหัว ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการจัดระเบียบและการทำงานร่วมกัน ClickUp มีทุกสิ่งที่ทีมขายของคุณต้องการเพื่อให้ก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง
ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกอย่างในช่องทางการขายดำเนินไปอย่างราบรื่น ClickUp Docs ช่วยให้การจัดระเบียบและการเข้าถึงเนื้อหาการขายของคุณเป็นเรื่องง่าย ทั้งหมดในที่เดียว สุดท้าย ClickUp Brain ช่วยให้คุณเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาและปรับปรุงข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพและปิดการขายได้เร็วขึ้นในระดับที่ใหญ่ขึ้น