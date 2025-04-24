การทำงาน + การพักผ่อน: วิธีวางแผนการทำงานที่สร้างผลผลิต:

เคยฝันถึงการจิบมะพร้าวริมชายหาดพร้อมกับเช็กงานในลิสต์ของคุณหรือไม่? นั่นคือเสน่ห์ของการทำงานแบบเวิร์กเคชั่น ที่คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นได้ในขณะที่ได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพใหม่ ๆ และความคิดที่สดชื่น
แต่การทำงานแบบพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากคุณมาถึงโดยไม่มีแผน คุณอาจจบลงด้วยการทำงานทั้งวันในห้องโรงแรมที่มีอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และไม่มีเวลาได้เพลิดเพลินกับสถานที่ที่คุณบินข้ามโลกมาเพื่อชม
นั่นคือเหตุผลว่าทำไม การวางแผนคือทุกสิ่งทุกอย่าง
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ วิธีเลือกสถานที่ที่เหมาะสม กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง ปกป้องตารางเวลาของคุณ และสร้างตารางเวลา ที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิโดยไม่พลาดความมหัศจรรย์รอบตัวคุณ
เพราะเมื่อพูดถึงการทำงานแบบผสมผสาน การมีความตั้งใจที่แน่วแน่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี เมื่อคุณต้องการผสมผสานการทำงานที่มีความหมายกับการพักผ่อนที่มีความหมาย
การทำงานแบบพักผ่อนคืออะไร?
การทำงานแบบเวิร์กเคชั่นคือการไปพักผ่อนพร้อมทำงาน ง่ายๆ แค่นั้นเอง
มันคือการเดินทางที่คุณไปยังสถานที่ใหม่แต่ยังคงทำงานจากระยะไกลต่อไป คุณไม่ได้หยุดงาน แต่คุณกำลังเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคุณ คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไปเวิร์กเคชั่นเพื่อชาร์จพลังทางจิตใจและอารมณ์ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
คำถามที่ควรถามก่อนเริ่มจัดกระเป๋า 👇
- ฉันจำเป็นต้องพร้อมสำหรับการโทรแบบเรียลไทม์หรือไม่ หรือสามารถทำงานแบบไม่พร้อมกันได้?
- สิ่งที่ต้องส่งมอบสามอันดับแรกที่ฉันต้องทำให้เสร็จระหว่างการเดินทางคืออะไร?
- มีกำหนดเวลา การเปิดตัว หรือการตรวจสอบใด ๆ ที่ต้องการให้ฉันพร้อมใช้งานเป็นพิเศษหรือไม่?
- ฉันสามารถทำงานบางอย่างแบบกลุ่มหรืออัตโนมัติได้ไหม ก่อนที่ฉันจะออกไป?
- ฉันจะทำงานในเขตเวลาใด?
ทำไมควรพิจารณาการทำงานพร้อมการพักผ่อน?
หากคำว่า 'งาน' และ 'วันหยุด' ฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน คุณก็ไม่ได้คิดผิด แต่ทั้งสองสิ่งนี้ก็สามารถถูกรวมเข้าด้วยกันได้ เช่นเดียวกับที่พนักงานหลายคนทำ
🧐 คุณรู้หรือไม่? เกือบ 67% ของพนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทำงานจากระยะไกล! นี่คือสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกอุตสาหกรรม
เมื่อผสมผสานอย่างลงตัว การทำงานพร้อมการพักผ่อนจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณ—ทั้งโครงสร้างและอิสระ กำหนดเวลาและเวลาว่าง
การทำงานระหว่างท่องเที่ยวเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาหรือการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเทรนด์การเดินทางใหม่นี้อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการพอดี:
- มีสิ่งรบกวนน้อยลง: น่าแปลกที่การอยู่ห่างออกไปอาจทำให้โฟกัสได้ง่ายขึ้น ไม่มีเสียงพูดคุยในออฟฟิศ ไม่มีประชุมสุ่มสี่สุ่มห้า และไม่มีผ้าซักกองอยู่ในมุมตา นั่นหมายถึงมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างแท้จริง
- เพิ่มแรงจูงใจ: เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในที่ที่น่าตื่นเต้น แม้แต่รายการสิ่งที่ต้องทำในตอนเช้าของคุณก็รู้สึกแตกต่างไป ความคาดหวังในการสำรวจสถานที่ใหม่หลังเลิกงานสามารถให้แรงผลักดันพิเศษในการทำงานให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
- สมดุลที่ดีขึ้น: การผสมผสานสุขภาพเข้ากับโลกการทำงานของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อคุณไม่ได้ติดอยู่กับรูปแบบการทำงานเดิมๆ คุณอาจเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการเดินป่า รับประทานอาหารเช้าข้างนอก หรือผ่อนคลายด้วยการชมพระอาทิตย์ตก ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงดำเนินโครงการของคุณต่อไป
- โครงสร้างที่ยืดหยุ่น: ไม่มีเวลาทำงานแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นที่เคร่งครัด คุณสามารถปรับตารางการทำงานให้เหมาะกับระดับพลังงานของคุณได้—นี่คือข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการทำงานที่ยืดหยุ่นหากคุณมีสมาธิมากที่สุดในตอนเช้า ให้ทำงานหนัก ๆ เสร็จในตอนเช้า แล้วใช้เวลาในช่วงบ่ายเพื่อเพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณอย่างแท้จริง
- มุมมองใหม่: การก้าวออกจากสถานการณ์เดิมช่วยให้คุณสามารถมองภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น คุณอาจตระหนักได้ว่าโครงการนี้ต้องการให้คุณมองจากมุมที่แตกต่าง หรืออาจพบว่าทิศทางใหม่คือสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ บางคนพบว่าความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพวกเขาเปลี่ยนแปลง
- การรีเซ็ตโดยตั้งใจ: สำหรับผู้ทำงานด้านความรู้ การผสมผสานการทำงานกับการพักผ่อนสามารถช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว สนับสนุนสุขภาพจิต และทำให้การทำงานทางไกลมีความหมายมากขึ้น
- การรักษาพนักงานและขวัญกำลังใจในทีม: จากมุมมองของผู้นำทีม การส่งเสริมการทำงานแบบเวิร์กเคชั่นช่วยในการรักษาพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจให้ทำงานจากระยะไกลและยังสามารถบรรลุเป้าหมายได้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและภักดีต่อองค์กรมากขึ้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน รวมถึงสุขภาพจิต ไม่ใช่แค่ผลงานเท่านั้น
🤝🏻 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: การเลือกจุดหมายปลายทางที่มี Wi-Fi เชื่อถือได้และมีสิ่งรบกวนน้อยที่สุดนั้นสมเหตุสมผล หากเป้าหมายของคุณคือการรักษาประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่เพลิดเพลินกับการเปลี่ยนบรรยากาศ
วิธีวางแผนการทำงานแบบพักผ่อนให้ประสบความสำเร็จ
หากคุณต้องการทำงานให้เสร็จ และ ผ่อนคลายในวันหยุดที่มีค่า คุณจะต้องมีแผนสำหรับการทำงานในวันหยุดของคุณ
นี่คือวิธีทำที่ถูกต้อง:
1. เลือกจุดหมายปลายทางที่เหมาะสม
ในการทำงานแบบพักผ่อน คุณกำลังผสมผสานการทำงานกับการท่องเที่ยว นั่นหมายถึงการคิดเกี่ยวกับ:
- อินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ (ไม่ใช่แค่ความเร็ว แต่ความเสถียร)
- พื้นที่ทำงานที่เป็นมิตร เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ หรือพื้นที่ทำงานร่วม
- การปรับเวลาให้ตรงกัน หากคุณกำลังซิงค์กับทีมที่อยู่ห่างไกล
- ความสบายและสภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจะต้องโทรคุยเป็นเวลานานหรือทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง
- สิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น เช่น ร้านกาแฟ ร้านขายของชำ หรือแม้กระทั่งร้านขายยา
- ตัวเลือกการพักผ่อน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและประสิทธิภาพกับกิจกรรมการเล่นและพักผ่อน
เคล็ดลับที่ชาญฉลาด? ตรวจสอบจุดหมายปลายทางเหมือนกับที่คุณตรวจสอบสำนักงานใหม่. ค้นหาบทวิจารณ์บนแพลตฟอร์มเช่นNomad List,Workfrom, หรือWiFi Tribeเพื่อให้เข้าใจถึงคุณภาพของอินเทอร์เน็ต, ความเป็นมิตรกับนักเดินทางดิจิทัล, และค่าครองชีพ.
ดำดิ่งสู่กระทู้ใน Reddit เช่นr/digitalnomadเพื่อรับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทำงานระยะไกล ไม่มีอะไรทำให้เสียสมาธิได้เร็วกว่าการประชุม Zoom ที่ไม่ราบรื่นหรือเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านเมื่อคุณกำลังพยายามทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
เมื่อคุณได้คัดเลือกตัวเลือกไว้ไม่กี่ตัวแล้ว ให้เปรียบเทียบ, ร่วมมือ, และตัดสินใจเลือกอย่างสุดท้ายด้วยClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน. หนึ่งในโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับขั้นตอนนี้คือClickUp Docs.
คุณสามารถ:
- บันทึกไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลา: สมมติว่าคุณกำลังทำงานอยู่ที่คาเฟ่ริมชายหาด แล้วเกิดไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาขณะจิบเครื่องดื่ม ด้วย Docs ในฐานะเครื่องมือทำงานระยะไกล คุณสามารถจดบันทึกไอเดียนั้นได้ทันทีและเชื่อมโยงกับงานที่ต้องทำ
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: แม้จะอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน เมื่อคุณทำงานจากระยะไกล Docs ช่วยให้คุณแก้ไขเอกสารพร้อมกันแบบเรียลไทม์ มอบหมายงานและรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงจากในเอกสาร และเพิ่มความคิดเห็นที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการต่อได้ สำหรับการทำงานแบบผสมผสาน
- เก็บทุกอย่างไว้ใน Workspace เดียว: ใช้ Docs เพื่อจัดการทั้งแผนงานและแผนการเดินทาง สร้างกำหนดการเดินทางส่วนตัวพร้อมตารางสำหรับข้อมูลเที่ยวบิน การจองโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ เพิ่มอีโมจิ แบนเนอร์ รหัสสี หรือฝังลิงก์ภายนอกเพื่อทำให้ดูสนุกและน่าสนใจยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเร่งด่วนขณะที่คุณกำลังเดินทางใช่ไหม? เพียงแค่เปิดClickUp Chat ส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีม แนบลิงก์งาน และรักษาการสนทนาให้ตรงประเด็นโดยไม่รบกวนอีเมลของคุณ
2. กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการเดินทาง
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้คนทำเมื่อทำงานไปเที่ยวไป? การปฏิบัติเหมือนเป็นสัปดาห์ทำงานปกติที่มีวิวสวยกว่า
หากปราศจากโครงสร้าง วันของคุณอาจกลายเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่กระจัดกระจาย งานที่ยังไม่เสร็จครึ่งหนึ่ง และความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำมากกว่านี้ หรือ ไม่ได้สนุกกับการเดินทางมากพอ
เพื่อหลีกเลี่ยงวงจรนั้น ให้ตั้งเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ก่อน คุณจะออกไป ถามตัวเองว่า:
- สิ่งที่ฉันต้องการ จริงๆ ที่จะบรรลุในทริปนี้คืออะไร?
- เป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้ง (เช่น การเขียนเอกสารกลยุทธ์) หรือเป็นงานประจำวัน (เช่น การตรวจสอบสถานะลูกค้า)?
- สิ่งที่ต้องทำ vs. สิ่งที่ดีที่จะมี
- ฉันจะวัดความสำเร็จได้อย่างไร—โดยผลลัพธ์, ชั่วโมง, หลักชัย, หรือสิ่งอื่น ๆ?
นอกจากนี้ ให้พิจารณาจังหวะของวันของคุณด้วย คุณสามารถกำหนดช่วงเช้าไว้สำหรับงานสร้างสรรค์ และช่วงบ่ายให้เบาลงสำหรับงานเอกสารหรือการสำรวจ ClickUp ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นด้วยClickUp Goals
แต่ละเป้าหมายคือภาชนะสำหรับความก้าวหน้าที่คุณต้องการจะบรรลุ ภายในนั้น คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้ เช่น:
- อิงตัวเลข (เช่น เขียนบล็อกสามบล็อก)
- จริง/เท็จ (เช่น, ส่งข้อเสนอให้ลูกค้าแล้วหรือไม่?)
- สกุลเงิน (เช่น ปิดการขายให้ได้ $5,000)
- งานที่เสร็จสิ้น (เชื่อมโยงงานที่คุณกำลังดำเนินการอยู่)
แต่ละเป้าหมายสามารถเชื่อมโยงกับงานเฉพาะใน ClickUpได้ด้วย:
- งานย่อยและรายการตรวจสอบ เพื่อจัดการความซับซ้อน
- กำหนดเวลาและลำดับความสำคัญ เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจ
- แท็กที่กำหนดเอง เช่น 'งานที่ต้องใช้สมาธิ,' 'แบบไม่พร้อมกัน,' หรือ 'การประชุม' เพื่อกรองและวางแผนวันของคุณอย่างชาญฉลาด
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีรักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงานที่ทำงานทางไกล
3. ออกแบบตารางเวลาประจำวันที่ยืดหยุ่นแต่มีเป้าหมายชัดเจน
การทำงานแบบพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพคือการออกแบบตารางเวลาที่เคารพพลังงานของคุณ, เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณ, และให้เวลาสำหรับทั้งการทำงานอย่างลึกซึ้งและเวลาพักผ่อน.
นี่คือสิ่งที่ได้ผล:
✅ เลือกช่วงเวลาทำงานหลักหนึ่งช่วง (9-11 น. สำหรับงานที่ต้องการสมาธิ) และช่วงเวลาพักหรือทำกิจกรรมส่วนตัวหนึ่งช่วง (16-18 น. สำหรับการสำรวจท้องถิ่น) สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดยึดหลักของคุณ ส่วนเวลาอื่น ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
✅ อย่าเพียงแค่เติมปฏิทินของคุณด้วยชั่วโมง. คิดในรูปแบบ:
- การทำงานเชิงลึก: การเขียน, กลยุทธ์, หรือโค้ด
- งานเบา: อีเมล, อัปเดตสถานะ
- การโทร/ความร่วมมือ: การประชุม, การทบทวน
- การฟื้นฟู: เดินเล่น, รับประทานอาหาร, งีบหลับ
✅ ทุกเย็น เพื่อประหยัดเวลาในวันถัดไป ใช้เวลา 5 นาทีในการวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ กำหนดสิ่งสำคัญที่สุด 1-2 อย่าง ตรวจสอบปฏิทินของคุณ และกำจัดสิ่งรบกวน
ใช้เครื่องมือจัดการเวลาของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบการทำงานของคุณ:
- เปลี่ยนงานที่ต้องทำของคุณให้เป็นประมาณเวลาใน ClickUp เพื่อไม่ให้จองงานเกินความสามารถของคุณ ClickUp จะแจ้งเตือนหากคุณกำลังอัดงาน 9 ชั่วโมงไว้ในช่วงเวลา 4 ชั่วโมง
- เพื่อความรับผิดชอบ ให้ใช้ClickUp Time Trackingเพื่อติดตามระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน และปรับตารางเวลาของคุณตามความเป็นไปได้
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!
การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร อีเมล หรือการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
4. อัตโนมัติสิ่งที่คุณสามารถทำได้ก่อนที่คุณจะออกไป
ก่อนที่คุณจะเก็บกระเป๋าของคุณ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนขั้นตอนการทำงานของคุณ และระบุสิ่งที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
เริ่มต้นด้วยการระบุงานที่:
- ทำซ้ำตามกำหนดเวลา (เช่น การส่งการอัปเดตสถานะหรือรายงานประจำสัปดาห์)
- พึ่งพาตัวกระตุ้นที่ชัดเจน ('เมื่อมีการทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จ → แจ้งเตือนลูกค้า')
- ใช้การเตือนความจำด้วยตนเอง (การติดตามผล, รายการในเช็กลิสต์ หรือการอัปเดตเอกสาร)
ใช้ClickUp Automationsในจุดนี้เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์แบบ if-this-then-that เพื่อจัดการงานที่ซ้ำซากให้คุณ
เมื่อคุณกำลังจะหมดเวลา ให้ถามClickUp Brainเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือสำหรับวันนี้
โดยสรุป นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทริปทำงานของคุณ:
- ดึงบริบทจากเอกสาร งานที่ต้องทำ และบันทึกย่อได้ทันทีเพียงแค่ถามคำถาม
- สรุปความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในตอนเช้าไปกับการติดตามงาน
- สร้างไอเดียหรือโครงร่างในขณะที่คุณอยู่ในช่วงพักจากการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง
5. รวมทุกอย่างที่คุณจะต้องใช้จากระยะไกลไว้ในที่เดียว
คุณไม่รู้ว่ามีสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมายที่คุณพึ่งพาจนกว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสักแห่งใหม่ ๆ ไฟล์ที่หายไปเพียงไฟล์เดียวอาจทำให้คุณเสียเวลาหลายชั่วโมงได้เมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณไม่เสถียรและไม่มีใครในทีมของคุณออนไลน์เพื่อช่วยเหลือคุณ
ก่อนที่คุณจะออกไป กรุณาทำรายการตรวจสอบสิ่งที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้:
- เอกสารสำคัญ: สรุปโครงการ, SOP, ข้อมูลลูกค้า, สัญญา, และคู่มือภายใน
- สินทรัพย์: แม่แบบ, ไฟล์แบรนด์, เด็คนำเสนอ, และแนวทางออกแบบ
- บริบท: บันทึกการประชุมที่ผ่านมา, แดชบอร์ดประสิทธิภาพ, และกระบวนการทำงาน
- บุคคล: ใครคือผู้รับผิดชอบหลักสำหรับแต่ละโครงการ, ผู้ติดต่อเมื่อเกิดปัญหา, และเขตเวลา
จากนั้นให้ถามว่า: ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหน? ฉันสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายโดยไม่ต้องถามใครหรือไม่?
รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ก่อนที่คุณจะออกไป สร้างศูนย์กลางที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งรวมเอาขั้นตอนการทำงาน เอกสารอ้างอิง และจุดที่ต้องร่วมมือกันไว้ทั้งหมดไว้ในที่เดียว และสามารถค้นหาได้
และวิธีที่ดีที่สุดในการรวมศูนย์เวิร์กโฟลว์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ?ClickUp Knowledge Management!
จัดเก็บและจัดระเบียบเอกสาร วิกิ และทรัพยากรทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คลังข้อมูลส่วนกลางนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด
ในช่วงเวลานี้ใช้โซลูชันทีมระยะไกลของ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงทุกสิ่ง (และทุกคน) เข้าด้วยกัน มันเชื่อมต่อเอกสาร งาน แชท และเป้าหมายของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก
เมื่อทรัพยากรของคุณถูกจัดเก็บรวมศูนย์แล้ว ให้ใช้แม่แบบแผนการทำงานทางไกลของClickUp
มันช่วยคุณ:
- มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตามแผนก เพื่อให้ทุกคนทราบว่าตนเองรับผิดชอบอะไร
- กำหนดความคาดหวังไว้ล่วงหน้า โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ผลงานที่ต้องส่งมอบ, เป้าหมาย, งบประมาณที่จัดสรร, และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ติดตามความคืบหน้าอย่างแท้จริง โดยใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น กำลังทำ, กำลังดำเนินการ, ถูกขัดขวาง, และเสร็จสิ้น
มุมมองของ ClickUp เช่นเดียวกับ กิจกรรมการทำงาน ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามทีม (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายขาย, และฝ่ายการตลาด) ในขณะที่ ไทม์ไลน์การทำงาน แสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบทั้งหมดเชื่อมโยงกันอย่างไร
6. อย่าลืมชีวิตนอกเหนือจากการทำงาน
การทำงานแบบเวิร์กเคชั่นที่ประสบความสำเร็จนั้นอยู่ที่การมี สติอยู่กับปัจจุบัน หากคุณเพียงแค่ย้ายรายการงานที่ต้องทำไปยังสถานที่ใหม่ คุณก็พลาดจุดสำคัญไปแล้ว จัดสรรเวลาในตารางของคุณสำหรับสิ่งที่ ไม่ ดูเหมือนงาน:
- การเดินเล่นตอนเช้าก่อนการโทรครั้งแรกของคุณ
- สำรวจร้านอาหารท้องถิ่นระหว่างการทำงาน
- หนึ่งชั่วโมงสำหรับการนั่งนิ่ง ๆ เขียนบันทึก หรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับสถานที่ที่คุณอยู่
การละสายตาจากหน้าจอของคุณจะสร้างพื้นที่ให้กับความชัดเจน ความคิดสร้างสรรค์ และพลังงานที่คุณไม่สามารถปลอมแปลงได้จากการประชุมติดต่อกัน
อย่าปล่อยให้ความคิดเหล่านี้สูญหายไปในหัวของคุณ ใช้ClickUp Notepad— พื้นที่ที่รวดเร็วและเบาสบายที่คุณสามารถจดบันทึกความคิด ไอเดียการเดินทาง หรือแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ที่แวะมาในช่วงมื้อเช้า
จากนั้น สำหรับชีวิตการทำงานจริงของคุณ? ให้ClickUp AI Notetakerจัดการงานหนักระหว่างการประชุมโดยอัตโนมัติ มันจะจับประเด็นสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจต่างๆ ให้คุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรีบจดทุกอย่าง
หากคุณต้องการให้ชีวิตนอกเหนือจากการทำงานเป็นระเบียบมากขึ้นเล็กน้อยแม่แบบกำหนดการเดินทางธุรกิจของ ClickUpคือเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินทางธุรกิจของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเก็บแผนการเดินทาง ที่พัก และกิจกรรมประจำวันไว้ในที่เดียวเมื่อคุณทำงานจากระยะไกล
สรุปโดยย่อ:
- เก็บรายละเอียดที่พักทั้งหมดของคุณ เช่น ชื่อโรงแรม ที่อยู่ หมายเลขห้อง เวลาเช็คอิน/เช็คเอาท์ เพื่อให้พร้อมใช้งานเมื่อคุณมาถึง
- วางแผนตารางประจำวันของคุณพร้อมพื้นที่สำหรับวันที่ เวลา สถานที่ กิจกรรม และบันทึก ไม่ว่าคุณจะนัดประชุมกับเพื่อนร่วมงาน ท่องเที่ยวในเมือง หรือรับประทานอาหารเย็นกับลูกค้า คุณจะรู้ทุกอย่างที่ต้องทำต่อไปอย่างชัดเจน
- บันทึกข้อมูลสนามบิน หมายเลขประตู ข้อมูลสายการบิน เวลาเดินทาง และรหัสยืนยัน (เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังเดินทางและต้องการเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างอย่างรวดเร็ว)
ความท้าทายของการทำงานพร้อมท่องเที่ยว (และวิธีเอาชนะ)
แม้ว่าการทำงานพร้อมกับการพักผ่อนอาจฟังดูเหมือนการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างการทำงานและการพักผ่อน แต่ก็มีบางความท้าทายที่คุณต้องคำนึงถึงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถผ่อนคลายและรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนได้
1. ความยากลำบากในการกำหนดขอบเขต
เมื่อคุณทำงานพร้อมพักผ่อน การแบ่งเส้นชัดเจนระหว่างเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนอาจเป็นเรื่องยาก. หากไม่มีโครงสร้างของสำนักงาน คุณอาจจบลงด้วยการทำงานจนดึก ซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดหรือความรู้สึกผิด.
✅ วิธีแก้ไข: กำหนดเวลาทำงานที่ชัดเจน เช่น 9.00 น. ถึง 17.00 น. และยึดถือเวลาดังกล่าวทุกวันในการทำงานระยะไกล ใช้เครื่องมืออย่างClickUp Remindersเพื่อเตือนคุณเมื่อถึงเวลาเริ่มและหยุดทำงาน ตัวอย่างเช่น ตั้งการเตือนล่วงหน้า 30 นาทีก่อนสิ้นสุดวันทำงานเพื่อเริ่มสรุปงาน
2. เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อที่ไม่น่าเชื่อถือ
ไม่ใช่ทุกสถานที่ที่จะมีบริการ Wi-Fi ที่เชื่อถือได้หรือโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างราบรื่นตามตารางงานแบบผสมผสานของคุณ หากอินเทอร์เน็ตช้าหรือไม่เสถียร หรือหากคุณขาดพื้นที่ทำงานที่เหมาะสม การขัดจังหวะจะทำให้ตารางงานของคุณเสียและก่อให้เกิดความหงุดหงิด
✅ วิธีแก้ไข: เมื่อคุณเลือกที่พักในเมืองใหม่ ให้แน่ใจว่าที่พักมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่เสถียร มองหาคำสำคัญเช่น 'เหมาะสำหรับธุรกิจ' หรือ 'พื้นที่ทำงานเฉพาะ' ในประกาศ หากคุณจองผ่านAirbnb ให้ตรวจสอบรีวิวเพื่อดูว่ามีผู้เข้าพักคนอื่นพูดถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือไม่
📚 อ่านเพิ่มเติม: เปิดประตูสู่อนาคตแห่งประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
3. ความขัดแย้งของเขตเวลา
หากคุณอยู่ในเขตเวลาที่ต่างกันในระหว่างการทำงานแบบเวิร์กเคชั่นของคุณการร่วมมือแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณหมายความว่าคุณจะต้องปรับเวลาทำงานของคุณให้สอดคล้องกับพวกเขา นั่นคือ คุณอาจต้องเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ในเวลากลางคืนหรือเช้าตรู่
✅ วิธีแก้ไข: กำหนด 'เวลาทำงานหลัก' ที่เหมาะกับคุณและทีมของคุณ แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับการเช็คอินระหว่างวันหยุดทำงาน ใช้เครื่องมือจัดตารางเวลาเช่นClickUp Calendarเพื่อปรับให้เข้ากับเขตเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาช่วงเวลาที่จะประชุมกัน
4. การจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การปรับตัวกับอาหาร น้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใหม่ ๆ อาจส่งผลต่อสุขภาพและระดับพลังงานของคุณในระหว่างการเวิร์กเคชั่นได้ หากคุณไม่ระวังกับอาหารหรือกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณ อาจทำให้คุณยากที่จะมีสมาธิและผลิตผลงานได้ดี การดูแลสุขภาพของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อรักษาประสิทธิภาพของคุณในระหว่างการเวิร์กเคชั่น
✅ วิธีแก้ไข: หากคุณอยู่ในสถานที่ที่มีอาหารหรือน้ำดื่มต่างจากปกติ ควรดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดและหลีกเลี่ยงอาหารริมทางจนกว่าจะปรับตัวได้ ควรเตรียมอาหารว่างหรืออาหารเสริมที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น วิตามินหรือบาร์โปรตีนติดตัวไปด้วย
หากิจกรรมออกกำลังกายในยิมใกล้บ้านหรือใช้แอปพลิเคชันฟิตเนสสำหรับการออกกำลังกายที่บ้าน หรือเดิน 30 นาทีในตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันของคุณ หากคุณอยู่ในพื้นที่ร้อนหรือมีมลพิษ ให้จัดตารางกิจกรรมกลางแจ้งของคุณในช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็น
จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการทำงานพร้อมพักผ่อน
จากรีวิวของผู้ใช้ทั่วโลก นี่คือรายชื่อจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการทำงานพร้อมพักผ่อนในครั้งต่อไปของคุณ ที่คุณสามารถบาลานซ์ระหว่างการทำงานและการผ่อนคลายได้อย่างลงตัว:
1. บาหลี, อินโดนีเซีย
บาหลีมอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการทำงานและการพักผ่อนสำหรับนักเดินทางดิจิทัล ด้วยพื้นที่ทำงานร่วมหลากหลายรูปแบบและบรรยากาศเขตร้อนที่เขียวชอุ่ม คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเงียบสงบของเกาะในยามว่าง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อให้ประสบการณ์การทำงานในบาหลีของคุณคุ้มค่าที่สุด ใช้ซอฟต์แวร์จัดการการเดินทางเพื่อรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียว สร้างแผนการเดินทางที่ชัดเจน ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการเช็คอินสำคัญหรือกำหนดเวลาวีซ่า และรักษาทุกอย่างให้เข้าถึงได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
2. ลิสบอน, โปรตุเกส
การผสมผสานระหว่างพื้นที่ทำงานร่วมสมัยและประวัติศาสตร์อันยาวนานของลิสบอนทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานพร้อมพักผ่อน คุณจะมีวันทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถผ่อนคลายไปกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรม อาหารอร่อย และทิวทัศน์ที่สวยงาม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผนการเดินทางเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของทริปของคุณ รวมถึงที่พัก กิจกรรม ร้านอาหาร และรายการของที่ต้องเตรียม บางเทมเพลตยังอนุญาตให้ทำงานร่วมกันได้ ดังนั้นคุณสามารถแชร์แผนการเดินทางกับสมาชิกในทีมและรักษาความเป็นระเบียบได้
3. ตุลุม, เม็กซิโก
ที่ทูลุม คุณสามารถทำงานในโคเวิร์กกิ้งสเปซริมชายหาดและพักผ่อนด้วยการทำโยคะหรือเดินเล่นริมทะเล บรรยากาศสบายๆ เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการผ่อนคลายในขณะที่ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังทำงานและพักผ่อนใน Tulum ลองใช้เทคนิค Pomodoro ซึ่งประกอบด้วยการทำงานอย่างตั้งใจเป็นช่วงละ 25 นาที ตามด้วยช่วงพักสั้น ๆวิธีเพิ่มประสิทธิภาพนี้เหมาะสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นให้รางวัลตัวเองด้วยการเดินเล่นริมชายหาดหรือว่ายน้ำสั้น ๆ
4. บาร์เซโลนา, สเปน
บรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของบาร์เซโลนาดึงดูดผู้ทำงานที่ต้องการสถานที่ทำงานแบบผสมผสานหลังเลิกงาน คุณสามารถสำรวจสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และอาหารที่อร่อยได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ในระหว่างการทำงานขณะท่องเที่ยวของคุณ ให้ใช้เครื่องมือสำหรับนักเดินทางดิจิทัลที่มีความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ไม่ว่าคุณจะใช้แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ เครื่องมือนั้นควรสามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
5. เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
วัดและสวนที่เงียบสงบของเกียวโตมอบสถานที่ที่เงียบสงบสำหรับการทำงานของคุณ คุณจะสามารถมีสมาธิในช่วงกลางวันและผ่อนคลายในบรรยากาศที่เงียบสงบที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นในช่วงเย็น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ระหว่างที่คุณทำงานที่เกียวโต ให้กันเวลาช่วงเช้าไว้สำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิในคาเฟ่ที่เงียบสงบ และใช้เวลาช่วงบ่ายไปสำรวจวัดวาอารามหรือเดินเล่นตามเส้นทางนักปราชญ์
นี่คือตัวอย่างสมดุลชีวิตการทำงานในชีวิตจริงเพื่อช่วยคุณจัดโครงสร้างวันของคุณ โดยไม่หมดไฟหรือพลาดโอกาส
6. เคปทาวน์, แอฟริกาใต้
การทำงานทางไกลท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามคือวิธีที่คนทำงานด้านความรู้อธิบายถึงเคปทาวน์ มันเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการทำงานในวันหยุดของคุณ ที่ซึ่งคุณสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้ในขณะที่เพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดอันมีค่าของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการทำงานพักผ่อนของคุณเพื่อวางแผนเป้าหมายทั้งส่วนตัวและอาชีพไว้ในที่เดียว คุณต้องหลีกเลี่ยงการทุ่มเทให้กับด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป และให้พื้นที่สำหรับสิ่งที่สำคัญทั้งสองด้าน
7. เชียงใหม่, ประเทศไทย
เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่า มีสภาพอากาศที่ดี มีพื้นที่ทำงานร่วมกันมากมาย และบรรยากาศที่เป็นมิตร เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องใช้เงินมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สถานที่ทำงานที่ประหยัดงบประมาณพร้อม Wi-Fi ที่เชื่อถือได้ พื้นที่ทำงานร่วมที่มีราคาไม่แพง และชุมชนดิจิทัลโนแมดที่คึกคัก เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการทดลองทำงานที่มีความยืดหยุ่นด้านสถานที่
เพิ่มโครงสร้างให้กับวันทำงานของคุณด้วย ClickUp
การวางแผนการทำงานที่ผสมผสานการพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงการรู้เป้าหมายของคุณ การเคารพพลังงานของคุณ และการออกแบบแต่ละวันเพื่อสนับสนุนการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
ขณะที่คุณทำงานจากระยะไกล คุณจำเป็นต้องมีระบบที่ช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า จัดระเบียบขณะเดินทาง และทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
นั่นคือจุดที่คุณต้องใช้ ClickUp
มันรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว—ตั้งแต่เอกสารสำหรับวางแผนการเดินทางและเก็บรายละเอียดโครงการ ไปจนถึงงานและเป้าหมายที่ช่วยให้คุณแบ่งสิ่งที่ต้องทำออกเป็นส่วน ๆ ระบบติดตามเวลาและปฏิทินช่วยให้คุณวางแผนปริมาณงานได้อย่างสมจริง ในขณะที่การแจ้งเตือนช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณ
เมื่อคุณกำลังจัดการกับส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของโครงการใหญ่ ระบบอัตโนมัติและ ClickUp Brain จะช่วยให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และให้ความชัดเจนอย่างรวดเร็ว
