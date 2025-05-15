การจัดตารางงานในสเปรดชีต การส่งข้อความยืนยันกะงานกับพนักงานทำความสะอาด การติดตามทวงถามยอดค้างชำระ หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจทำความสะอาด คุณคงเคยทำทั้งสามอย่างนี้—ในวันเดียวกัน
กระบวนการทำงานด้วยมือทำให้ทุกอย่างช้าลง เกิดข้อผิดพลาด และทำให้การเติบโตในอุตสาหกรรมทำความสะอาดเป็นเรื่องยาก ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานทำความสะอาดช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยรวมการจัดการตารางงาน การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามงาน และการประสานงานทีมไว้ในที่เดียว—เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและมุ่งเน้นการบริการลูกค้าได้มากขึ้น
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการทำความสะอาดมืออาชีพและเจ้าของธุรกิจแม่บ้านสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบได้ดี และลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในแต่ละวัน
ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดยอดนิยม 10 อันดับในปี 2025 แบบสรุป
ก่อนที่เราจะลงลึกในแต่ละเครื่องมือในรายการของเรา นี่คือภาพรวมของซอฟต์แวร์เครื่องมือทำความสะอาดธุรกิจที่ดีที่สุด 10 อันดับและสิ่งที่ทำให้พวกมันพิเศษ
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการแบบครบวงจรสำหรับโครงการทำความสะอาด การจัดตารางเวลา การสื่อสาร และความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ + การติดตามงาน การทำงานอัตโนมัติ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจรขนาดทีม: ผู้ประกอบการเดี่ยว, ธุรกิจทำความสะอาดขนาดเล็ก, และผู้ให้บริการทำความสะอาดขนาดใหญ่
|ฟรีตลอดไป; แผนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เซนเมด
|การจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายด้วยปฏิทินแบบลากและวาง, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, รายการตรวจสอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น, การจองออนไลน์
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารกับลูกค้าขนาดทีม: ผู้ประกอบการเดี่ยวและบริษัทขนาดเล็ก
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|เฮาส์คอล โปร
|การจัดการบริการภาคสนาม, การจองออนไลน์, การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ, พอร์ทัลลูกค้า, งานประจำ
|เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารงานภาคสนามขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาด, บริการทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่, และผู้ให้บริการแม่บ้าน
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน
|ผู้ค้าส่ง
|การจัดการใบเสนอราคา งาน และการออกใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้าและระบบ CRM
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการใบเสนอราคา งาน และการออกใบแจ้งหนี้ขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาดระดับกลาง
|เริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
|mHelpDesk
|ใบสั่งงานที่กำหนดเองและการจัดตารางงานภาคสนามด้วยแอปมือถือและการส่งข้อความอัตโนมัติ
|เหมาะที่สุดสำหรับใบสั่งงานที่กำหนดเองและการจัดตารางงานภาคสนามขนาดทีม: ผู้ประกอบการรายบุคคล, บริษัทขนาดกลาง, และบริษัทขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์
|ราคาตามความต้องการ
|เซอร์วิสไททัน
|ความสามารถในการจัดตารางเวลาและส่งงานที่ซับซ้อนสำหรับทีมขนาดใหญ่พร้อมการเข้าถึงผ่านมือถือและการรายงาน
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางที่ซับซ้อนและการจัดส่งปริมาณมากขนาดทีม: บริษัทขนาดกลางและบริษัทเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
|ราคาตามความต้องการ
|ฮับสตาฟ
|การติดตามเวลาด้วย GPS, รายงานประสิทธิภาพการทำงาน, และการเชื่อมต่อระบบเงินเดือน
|เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขนาดทีม: บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|กวาด
|การสื่อสารของทีมทำความสะอาดพร้อมการสนับสนุนหลายภาษาและการติดตามการจัดหา
|เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมทำความสะอาดขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาดหลายภาษาขนาดกลางถึงใหญ่
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือน
|เชื่อมต่อทีม
|ความสามารถในการรับพนักงานใหม่และการดำเนินงานประจำวัน
|เหมาะที่สุดสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการดำเนินงานประจำวันขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาดขนาดเล็กในพื้นที่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|WorkWave Service
|การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางและการจัดส่งขนาดใหญ่พร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์
|เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเส้นทางและการจัดส่งงานขนาดใหญ่ขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
|ราคาตามความต้องการ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาด?
ซอฟต์แวร์ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน งานเสร็จตรงเวลา และลูกค้าพึงพอใจสำหรับตัวอย่างธุรกิจบริการมากมาย ตั้งแต่ทำความสะอาดและระบบ HVAC ไปจนถึงการจัดสวน การใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมคือความแตกต่างระหว่างการดำเนินงานที่ราบรื่นกับความวุ่นวายในแต่ละวัน
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจทำความสะอาด:
- การจัดตารางงานที่ง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีการจัดตารางงานแบบลากและวางเพื่อกำหนดผู้ทำความสะอาด จัดการปฏิทิน และหลีกเลี่ยงการจองซ้ำ
- ระบบ CRM ในตัว: ระบบ CRM ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ประวัติการใช้บริการ คำขอพิเศษ และความต้องการในการทำความสะอาด—ทั้งหมดในที่เดียว
- การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดที่ดีควรสามารถสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติตามงานที่เสร็จสมบูรณ์ ส่งไปยังลูกค้า และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลการชำระเงินเพื่อให้สามารถชำระเงินออนไลน์ได้
- การติดตามเวลา: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์การติดตามเวลา ซึ่งช่วยให้พนักงานทำความสะอาดสามารถบันทึกเวลาเข้าและออกงานได้ทางระบบดิจิทัล วิธีนี้ช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและให้ข้อมูลชั่วโมงการทำงานที่ถูกต้องสำหรับการประมวลผลเงินเดือน
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ซอฟต์แวร์ที่มีการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสามารถทำให้การติดตามลูกค้า, การออกใบแจ้งหนี้, และการยืนยันนัดหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้มีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานหลักของธุรกิจ
- การจัดการสินค้าคงคลัง: การติดตามอุปกรณ์ทำความสะอาดอาจเป็นเรื่องท้าทาย ซอฟต์แวร์ที่มีการติดตามสินค้าคงคลังช่วยให้คุณตรวจสอบระดับสต็อก ตั้งค่าการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่ และมั่นใจได้ว่าทีมงานของคุณมีวัสดุที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงาน
🧠 คุณรู้หรือไม่? ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านคาดว่าจะมีรายได้มากกว่า 41.15 พันล้านดอลลาร์ในปี2025
ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดที่ดีที่สุดในปี 2025
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจทำความสะอาดอย่างครอบคลุม)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดจัดการตารางงาน การประสานงานทีมงาน การสื่อสารกับลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามงาน และการบริหารจัดการบุคลากร
ด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในที่เดียว ClickUp แทนที่สเปรดชีต, การแชทกลุ่ม, และแอปพลิเคชันที่กระจัดกระจายด้วยระบบศูนย์กลางที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทั้งงานครั้งเดียวและสัญญาทำความสะอาดที่เกิดซ้ำ
ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายกะประจำวันให้กับทีมขนาดเล็กหรือการจัดการพนักงานทำความสะอาดหลายสิบคนในหลายสถานที่ ClickUpช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้ อัตโนมัติงานประจำ และติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับธุรกิจทำความสะอาดที่ต้องการมองเห็นการดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มงานด้านการบริหารจัดการ
🧹 การจัดการงานและโครงการด้วย ClickUp Tasks
ClickUp Tasksช่วยให้คุณสร้างตารางงานที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมรายละเอียดในระดับที่ธุรกิจทำความสะอาดต้องการเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถสร้างประเภทงานที่แตกต่างกันสำหรับการทำความสะอาดครั้งเดียว สัญญาประจำ หรือคำขอเร่งด่วน—แต่ละงานมีสถานะ ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญของตนเอง
🤖 รับการอัปเดตทันทีด้วย ClickUp Brain
ต้องการรับการอัปเดตความคืบหน้าของงานหรือค้นหาความต้องการของลูกค้าทันทีหรือไม่?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว มันให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามค้นหาของคุณ
📃 อัตโนมัติงานผู้ดูแลระบบด้วย ClickUp Automations
ClickUp Automationsช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดลดการติดตามงานด้วยตนเองและปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI และเทมเพลตมากกว่า 100 แบบ คุณสามารถมอบหมายงาน อัปเดตสถานะงาน และส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานทำความสะอาดเริ่มหรือเสร็จสิ้นงาน—โดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด
คุณยังสามารถกระตุ้นระบบอีเมลอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการนัดหมายที่กำหนดไว้หรือการทำงานที่เสร็จสิ้นแล้ว และสร้างใบแจ้งหนี้ทันทีเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
คุณสมบัติเช่น ผู้รับมอบหมายแบบไดนามิกและบันทึกการตรวจสอบ ช่วยให้ทีมของคุณมีความรับผิดชอบและบิลของคุณถูกต้องโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลในตอนท้ายของวัน
📈 แดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับการติดตามรายได้และประสิทธิภาพของทีม
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองที่ชัดเจนให้กับธุรกิจทำความสะอาดเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตั้งแต่ประสิทธิภาพของทีมไปจนถึงความพึงพอใจของลูกค้า แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่าง คุณสามารถติดตามงานที่เปิดอยู่ งานที่เสร็จสมบูรณ์ รายได้ และการติดตามลูกค้าได้จากแดชบอร์ดเดียว
มันมีประโยชน์ต่อผู้จัดการที่ต้องการติดตามสถานะงาน, คุณภาพการให้บริการ, และประสิทธิภาพโดยรวมโดยไม่ต้องพึ่งพาการอัปเดตด้วยตนเอง
🧹 เทมเพลต CRM ของ ClickUp
เทมเพลต CRM ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง มันช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า มอบหมายงาน และนำทางแต่ละงานหรือคำถามผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันได้:
- ติดตามบันทึกข้อมูลลูกค้าและความชอบโดยใช้ รายการมุมมอง
- มอบหมายงานให้พนักงานทำความสะอาดและติดตามความคืบหน้าด้วย มุมมองงานที่ฉันมอบหมาย
- จัดการคำขอบริการหรือโอกาสทางการขายที่เข้ามาโดยใช้ มุมมองกระบวนการขาย
- สร้างพื้นที่ต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่ด้วย มุมมองต้อนรับ
คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตการจัดการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกของ ClickUp ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้การประสานงานและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างแม่นยำ เพื่อให้การดำเนินงานทำความสะอาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น นี่คือวิธีการ:
- ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุ ติดตาม และรายงานงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
- ช่วยให้เจ้าของสามารถประเมินประสิทธิภาพของพนักงานบริการได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามคุณค่าของลูกค้า, ประสิทธิภาพของทีม, และการจองด้วยClickUp Dashboards
- รวบรวมคำขอการบริการลูกค้าและข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยClickUp Forms
- จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานให้กับพนักงานทำความสะอาดเพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยClickUp Tasks
- อัตโนมัติการทำความสะอาดที่เกิดซ้ำเพื่อประหยัดเวลาในงานที่ทำซ้ำด้วยClickUp Automations
- จัดการข้อมูลลูกค้า ความชอบ และประวัติการใช้บริการในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,
ความสามารถในการปรับแต่งกระบวนการทำงาน, อัตโนมัติ, และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นทำให้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันของเรา. มุมมองต่าง ๆ (รายการ, บอร์ด, และปฏิทิน) ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติเอกสารที่สร้างไว้ในตัวช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว. ความเร็วและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มทำให้โครงการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการขัดจังหวะ.
ความสามารถในการปรับแต่งกระบวนการทำงาน, อัตโนมัติ, และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันของเรา. มุมมองต่าง ๆ (รายการ, บอร์ด, และปฏิทิน) ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติเอกสารที่สร้างไว้ในตัวช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว. ความเร็วและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มทำให้โครงการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการขัดจังหวะ.
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม
จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?ClickUp รวม เวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ใน แพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
📖 อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลต CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp
2. ZenMaid (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)
ZenMaid เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการแม่บ้านและนักทำความสะอาดอิสระ ช่วยให้คุณจัดระเบียบการนัดหมาย ติดตามความพร้อมของทีมงาน และสื่อสารประจำวันโดยอัตโนมัติผ่านแดชบอร์ดเดียว ZenMaid ช่วยขจัดงานจัดตารางงานด้วยตนเอง โดยให้คุณตั้งเวลานัดหมายซ้ำ ดูความพร้อมใช้งาน และหลีกเลี่ยงการจองซ้ำซ้อน
การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การอัปเดตทางอีเมล, และเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ทำความสะอาดสามารถติดต่อได้สะดวกขึ้น ช่วยลดการนัดหมายที่พลาดไป และปรับปรุงความสม่ำเสมอของบริการให้ดีขึ้น. สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงการจัดการลูกค้าได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องควบคุมทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด.
คุณสมบัติเด่นของ ZenMaid
- ใช้ปฏิทินแบบลากและวางเพื่อกำหนดเวลาและปรับเปลี่ยนกำหนดการงานได้อย่างรวดเร็ว
- ลดการไม่มาตามนัดและการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMS และอีเมล
- สร้างรายการตรวจสอบดิจิทัลสำหรับพนักงานทำความสะอาดเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะงาน
- ให้ลูกค้าสามารถจองบริการทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์มการจองออนไลน์ที่ผสานรวมไว้
- รับการบันทึกเวลาเข้างานที่แม่นยำและการมองเห็นข้อมูลเงินเดือนด้วยระบบติดตามเวลาโดยใช้ GPS
ข้อจำกัดของ ZenMaid
- ตัวเลือกการรายงานและการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับข้อมูลและเทมเพลต
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มบริการที่ครอบคลุมมากกว่า
ราคา ZenMaid
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- ข้อดี: $39/เดือน
- โปรแม็กซ์: $49/เดือน
คะแนนและรีวิว ZenMaid
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ZenMaid อย่างไร
A รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า,
การใช้งานที่ง่าย ความสามารถในการปรับขนาด และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีอยู่นั้นน่าทึ่งมาก ตั้งแต่แอปติดตาม GPS การรายงานแบบภาพรวม ไปจนถึงแดชบอร์ดที่อ่านง่าย – มันทำได้ทุกอย่างจริงๆ
การใช้งานที่ง่าย ความสามารถในการปรับขนาด และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีอยู่นั้นน่าทึ่งมาก ตั้งแต่แอปติดตาม GPS การรายงานแบบภาพรวม ไปจนถึงแดชบอร์ดที่อ่านง่าย – มันทำได้ทุกอย่างจริงๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบตารางเวลาฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
3. Housecall Pro (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารงานบริการภาคสนาม)
Housecall Pro ช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดตารางเวลาและการส่งงานไปจนถึงการสื่อสารกับลูกค้าและการชำระเงิน มีประโยชน์สำหรับทีมที่จัดการการนัดหมายที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งและทีมงานภาคสนาม
Housecall Pro ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การจองออนไลน์ง่ายขึ้น อัตโนมัติการเรียกเก็บเงิน และสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น พอร์ทัลลูกค้าและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมทำความสะอาดรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าที่สูงได้โดยการแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอน
คุณสมบัติเด่นของ Housecall Pro
- ตั้งเวลาการทำความสะอาดซ้ำเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน
- สร้างแบบฟอร์มราคาที่กำหนดเองเพื่อส่งใบเสนอราคาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติทันทีหลังเสร็จสิ้นงาน
- ให้ลูกค้าจองบริการได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณ
- ให้ลูกค้าเข้าถึงพอร์ทัลเพื่อจัดการการจอง การชำระเงิน และการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Housecall Pro
- ผู้ใช้รายงานความล่าช้าในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในแอป
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- โครงสร้างราคาอาจดูซับซ้อนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Housecall Pro
- พื้นฐาน: $59/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $149/เดือน
- สูงสุด: $299/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Housecall Pro
- G2: 4. 3/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Housecall Pro อย่างไร
A G2 review กล่าวว่า,
Housecall Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากและติดตั้งได้ไม่ยาก ฉันชอบการตั้งค่าสมุดราคา ความสะดวกในการรับชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต และแท็กสำหรับลูกค้าและงาน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าได้ง่ายอีกด้วย ฉันประทับใจกับการสนับสนุนลูกค้าของโปรแกรมนี้
Housecall Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากและติดตั้งได้ไม่ยาก ฉันชอบการจัดทำสมุดราคา ความสะดวกในการรับชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต และแท็กสำหรับลูกค้าและงาน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าได้ง่ายอีกด้วย ฉันประทับใจในการให้บริการลูกค้าของที่นี่
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบบริการลูกค้าเพื่อจัดระเบียบการดำเนินงานสนับสนุน
4. Jobber (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการใบเสนอราคา งาน และการออกใบแจ้งหนี้)
Jobber มอบวิธีการจัดการงานลูกค้าอย่างเป็นระบบให้กับธุรกิจทำความสะอาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการงานหลายงานในแต่ละวัน และต้องการวิธีการส่งใบเสนอราคา กำหนดตารางการทำความสะอาด และรับชำระเงินที่รวดเร็วและเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
ด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการจัดตารางงานอัตโนมัติ สร้างใบแจ้งหนี้ และการสื่อสารที่ชัดเจน Jobber ช่วยลดงานธุรการและทำให้การดำเนินงานทำความสะอาดของคุณราบรื่น โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับลูกค้าประจำหรือคำขอในนาทีสุดท้าย
คุณสมบัติเด่นของ Jobber
- ให้ลูกค้าจองบริการได้โดยตรงจากเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของคุณ
- ให้ลูกค้าเข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเองเพื่อดูงาน, อนุมัติใบเสนอราคา, และชำระเงินออนไลน์
- แปลงรายละเอียดงานเป็นใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์ของคุณได้ทันที และรับชำระเงินเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้
- สร้างแบบฟอร์มงานและรายการตรวจสอบที่กำหนดเองเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ
- ติดตามประวัติลูกค้า, บันทึก, และบันทึกการสื่อสารด้วยเครื่องมือ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดของผู้ค้าส่ง
- ขาดการจัดการสินค้าคงคลังและเครื่องมือการขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทำความสะอาด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าขาดความสามารถในการปรับขนาดและตัวเลือกการผสานรวม
การกำหนดราคาสำหรับผู้ค้าส่ง
- ทดลองใช้ฟรี
- คอร์: $24/เดือน
- เชื่อมต่อ: $72/เดือน
- เติบโต: $120/เดือน
คะแนนและรีวิวของผู้ขาย
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jobber อย่างไร
A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,
ฉันใช้ Jobber เพื่อจัดการบริการทำความสะอาดตามกำหนดการของฉัน รวมถึงส่งใบเสนอราคา ติดตามใบแจ้งหนี้ และเก็บรวบรวมการชำระเงิน/เงินมัดจำจากลูกค้า มันใช้งานง่ายมากและเป็นสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของฉันอย่างแท้จริง
ฉันใช้ Jobber เพื่อจัดการบริการทำความสะอาดตามกำหนดการของฉัน รวมถึงส่งใบเสนอราคา ติดตามใบแจ้งหนี้ และเก็บรวบรวมการชำระเงิน/เงินมัดจำจากลูกค้า มันใช้งานง่ายมากและเป็นสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของฉันอย่างแท้จริง
📖 อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว
5. mHelpDesk (เหมาะที่สุดสำหรับการสั่งงานที่กำหนดเองและการจัดตารางงานภาคสนาม)
mHelpDesk เหมาะสำหรับธุรกิจที่จัดการคำขอบริการที่มีรายละเอียดและต้องการควบคุมการจัดตารางงานภาคสนามได้ดีขึ้น คุณสามารถจัดการประเภทงานที่กำหนดเองได้ เช่น การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก, ทรัพย์สินหลายหน่วย, หรือบริการย้ายออก พร้อมเครื่องมือในการสร้างใบสั่งงานที่มีรายละเอียด, ส่งพนักงาน, และติดตามงานแบบเรียลไทม์
แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้พนักงานทำความสะอาดสามารถติดตามงานในพื้นที่ได้ตลอดเวลา ขณะที่พนักงานสำนักงานสามารถตรวจสอบความคืบหน้า ส่งใบแจ้งหนี้ และดำเนินการชำระเงินได้ทั้งหมดจากจุดเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ mHelpDesk
- มอบหมายและกำหนดตารางงานทำความสะอาดด้วยปฏิทินที่แสดงความพร้อมของทีม
- ตั้งค่าข้อความอัตโนมัติสำหรับลูกค้าและพนักงานเพื่อลดการติดตามผล
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากบันทึกงาน
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของงานและเข้าถึงรายละเอียดงานในภาคสนาม
- รับชำระเงินออนไลน์หรือที่หน้าร้านด้วยการประมวลผลการชำระเงินในตัว
ข้อจำกัดของ mHelpDesk
- แอปนี้ไม่รองรับโหมดออฟไลน์ในขณะนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ราคาไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้า—คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียด
ราคาของ mHelpDesk
- ราคาตามความต้องการ
mHelpDesk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง mHelpDesk อย่างไร
A รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า,
คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า จัดตาราง และติดตามคำสั่งงานได้ การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่ายผ่านฟีเจอร์อีเมลที่คุณส่งถึงลูกค้าของคุณ
คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า จัดตาราง และติดตามคำสั่งงานได้ การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่ายผ่านฟีเจอร์อีเมลที่คุณส่งถึงลูกค้าของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานที่ดีที่สุดสำหรับการร้องขอการบำรุงรักษา
6. ServiceTitan (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อนและการส่งงานปริมาณมาก)
ServiceTitan ช่วยจัดการทีมงานหลายทีม พื้นที่บริการ หรือปริมาณงานรายวันที่สูงได้ ช่วยทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย ตรวจสอบตำแหน่งของทีมแบบเรียลไทม์ และลดความล่าช้าที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดหรือการประสานงานด้วยตนเอง
หากทีมของคุณประสบปัญหาการจัดตารางเวลาหรือการส่งงานที่ไม่มีประสิทธิภาพอยู่บ่อยครั้ง ServiceTitan จะมอบการมองเห็นและการควบคุมอย่างสมบูรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการการติดตามงานที่เข้มงวดขึ้น การปรับตารางเวลาที่รวดเร็วขึ้น และการให้บริการที่สม่ำเสมอมากขึ้นในทุกด้าน
คุณสมบัติเด่นของ ServiceTitan
- การลากและวางเพื่อจัดตารางเวลาอย่างง่ายดาย ปรับการนัดหมายตามความพร้อมของทีมงาน
- กระดานจัดส่งแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะงานและตำแหน่งช่างเทคนิค
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับพนักงานทำความสะอาดเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของงานและสื่อสารจากภาคสนาม
- เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ในตัวเพื่อส่งคำขอชำระเงินทันทีหลังการให้บริการเสร็จสิ้น
- แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามปริมาณงาน รายได้ และประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของ ServiceTitan
- อาจมีฟีเจอร์มากเกินไปสำหรับธุรกิจทำความสะอาดขนาดเล็ก
- การตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งานใช้เวลานานกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ ServiceTitan
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ServiceTitan
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (290+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ServiceTitan อย่างไร
A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,
ฉันชอบมากที่เราสามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้จากแอปเดียว ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งงาน การจัดตารางเวลา การติดตามสายเรียกเข้า การติดตามลูกค้า การประเมินราคา การตลาด การสื่อสารกับลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การออกใบแจ้งหนี้ การบริหารโครงการ งานภายในสำนักงาน การสื่อสารกับช่างเทคนิค และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า... รายการนี้ยังมีอีกยาวมาก
ฉันชอบมากที่เราสามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้จากแอปเดียว ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งงาน การจัดตารางเวลา การติดตามสายเรียกเข้า การติดตามลูกค้า การประเมินราคา การตลาด การสื่อสารกับลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การออกใบแจ้งหนี้ การบริหารโครงการ งานภายในสำนักงาน การสื่อสารกับช่างเทคนิค และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า... รายการนี้ยังมีอีกมากมาย
📖 อ่านเพิ่มเติม:ระบบ CRM ชั้นนำสำหรับบริการและบำรุงรักษา HVAC
7. Hubstaff (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน)
Hubstaff ช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดติดตามเวลาได้อย่างแม่นยำและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมในทุกสถานที่ทำงาน การติดตามด้วย GPS, การกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) และใบลงเวลาอัตโนมัติจะแสดงตำแหน่งที่ชัดเจนของพนักงานทำความสะอาดและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้การจัดการเงินเดือนง่ายขึ้นและช่วยระบุความไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เวลาที่สูญเสียไประหว่างงานหรือพนักงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ สำหรับทีมที่ทำงานในหลายสถานที่ Hubstaff ช่วยรักษาความรับผิดชอบ ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าโดยไม่ต้องคอยจับตาดูรายละเอียดทุกอย่าง
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ระบบอัตโนมัติการบันทึกเวลาเข้าและออกงาน ณ สถานที่ทำงานด้วยระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่
- สร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานที่แสดงเวลาที่ใช้ในระดับงานและผลผลิตของทีมงาน
- คำนวณค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดโดยอัตโนมัติตามชั่วโมงที่บันทึกไว้ พร้อมการเชื่อมต่อระบบเงินเดือน
- สร้างใบแจ้งหนี้โดยตรงจากเวลาที่บันทึกไว้เพื่อการเรียกเก็บเงินที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ไม่มีคุณสมบัติการกำหนดเวลาหรือการจัดส่งงานในตัว
- การติดตามประสิทธิภาพการทำงานอาจรู้สึกเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวสำหรับสมาชิกในทีมบางคน
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดเมื่อทีมงานทำงานในพื้นที่สัญญาณต่ำ
ราคาของ Hubstaff
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $7/ที่นั่ง/เดือน
- เติบโต: $9/ที่นั่ง/เดือน
- ทีม: $12/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: $25/ที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไร
A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,
เราใช้ Hubstaff มาสักพักแล้ว และมันได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีการติดตามชั่วโมงการทำงานและการจัดการทีมระยะไกลของเรา ฟีเจอร์การติดตามเวลาใช้งานได้ดี และอินเทอร์เฟซเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนในทีมและลำดับชั้นทั้งหมด มันช่วยให้เราขับเคลื่อนทีมไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและการติดตามที่ดีขึ้น
เราใช้ Hubstaff มาสักพักแล้ว และมันได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่เราติดตามชั่วโมงการทำงานและจัดการทีมระยะไกลของเรา ฟีเจอร์การติดตามเวลาทำงานนั้นดี และอินเทอร์เฟซก็เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนในทีมและลำดับชั้นทั้งหมด มันช่วยให้เราขับเคลื่อนทีมไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและการติดตามที่ดีขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
8. สเวป (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมทำความสะอาด)
Swept ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจทำความสะอาดที่ต้องดูแลทีมงานให้ทำงานสอดคล้องกันในหลายสถานที่ แทนที่จะต้องพึ่งพาการแชทกลุ่มที่กระจัดกระจายหรือการโทรแจ้งฉุกเฉินในนาทีสุดท้าย ผู้จัดการสามารถใช้ Swept เพื่อส่งคำแนะนำ รับการอัปเดต และมั่นใจว่าพนักงานทำความสะอาดเข้าใจหน้าที่และสิ่งที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน
การสนับสนุนหลายภาษาและการส่งข้อความเฉพาะไซต์ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและช่องว่างในการให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานข้ามภาษาหรือกะที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นที่ได้รับการยกย่อง
- เปิดใช้งานการส่งข้อความโดยตรงตามตำแหน่งที่ตั้งระหว่างผู้จัดการและพนักงานทำความสะอาด
- รับรองความชัดเจนระหว่างทีมด้วยการสนับสนุนหลายภาษาสำหรับมากกว่า 100 ภาษา
- จัดการการติดตามการจัดหาแบบเรียลไทม์เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดสามารถแจ้งการขาดแคลนได้ทันที
- สร้างรายการตรวจสอบดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละสถานที่ทำความสะอาดหรือประเภทงาน
ข้อจำกัดที่ถูกลบล้าง
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การตรวจสอบของลูกค้า มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
- กระบวนการทำงานที่เน้นแอปพลิเคชันมือถืออาจไม่เหมาะกับทีมที่มีการเข้าถึงเทคโนโลยีจำกัด
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
การกำหนดราคาแบบกวาด
- เปิดตัว: $30/เดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $150/เดือน
- ขนาด: $225/เดือน
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ที่ถูกปัดทิ้ง
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Swept อย่างไร
A รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า
ง่ายมากสำหรับพนักงานในการบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมในการส่งข้อความถึงพนักงานที่ประจำแต่ละสาขา ใบบันทึกเวลาที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้เป็นประโยชน์อย่างมาก ข้อมูลความปลอดภัยที่แนบกับแต่ละสถานที่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการส่งข้อความ
ง่ายมากสำหรับพนักงานในการบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมในการส่งข้อความถึงพนักงานที่ประจำแต่ละสาขา ใบบันทึกเวลาที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้เป็นประโยชน์อย่างมาก ข้อมูลความปลอดภัยที่แนบกับแต่ละสถานที่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาสำหรับการส่งข้อความก็ดีมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีปรับปรุงการสื่อสารในทีม (พร้อม 10 กลยุทธ์)
9. Connecteam (ดีที่สุดสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานและการดำเนินงานประจำวัน)
Connecteam ช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดสามารถรับพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วและดำเนินกิจการประจำวันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องวุ่นวายกับสเปรดชีตหรือรายการตรวจสอบบนกระดาษคุณสามารถตั้งค่าการฝึกอบรมที่รองรับการใช้งานบนมือถือ มอบหมายงานพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียด และติดตามความคืบหน้าได้
สำหรับบริษัททำความสะอาดที่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานบ่อยหรือมีการหมุนเวียนกะงาน ระบบนี้มีเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรม จัดการ และสื่อสารกับทีมงานภาคสนามโดยไม่ทำให้งานในสำนักงานล่าช้า
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- สร้างกระบวนการทำงานบนมือถือสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานทำความสะอาดใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
- จัดการฝึกอบรมแบบโต้ตอบด้วยวิดีโอ, PDF และแบบทดสอบในแอป
- ใช้เครื่องบันทึกเวลาในตัวเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานอย่างถูกต้องสำหรับแต่ละกะ
- มอบหมายงานทำความสะอาดรายวันพร้อมคำแนะนำ กำหนดเวลา และอัปเดตแบบเรียลไทม์
- สื่อสารกับทีมของคุณได้ทันทีด้วยแชทและประกาศในตัว
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอาจช้าลงเล็กน้อยเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ดี
- ผู้ใช้บางรายระบุว่า การปรับแต่งเทมเพลตต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเพิ่มเติม
- การรายงานมีฟังก์ชันการทำงานแต่ไม่ลึกเท่าเครื่องมือเฉพาะทางบางตัว
ราคาของ Connecteam
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $49/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Connecteam อย่างไร
A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,
Connecteam เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรของฉันในการจัดการทรัพยากรบุคคล ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คืออินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้ใหม่ ใช้งานง่ายมาก เราชอบส่วนการจัดตารางงานเพราะเราสามารถจัดตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย และพนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกะงานทันที
Connecteam เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรของฉันในการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คืออินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้ใหม่ ใช้งานง่ายมาก เราชอบส่วนการจัดตารางงานเพราะเราสามารถจัดตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย และพนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกะงานทันที
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีตั้งเป้าหมายการปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จ
10. WorkWave Service (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเส้นทางและการจัดส่งขนาดใหญ่)
WorkWave Service เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหลายทีมทำงานนอกสถานที่และมีปริมาณการนัดหมายรายวันสูง คุณสมบัติการวางแผนเส้นทางและการจัดส่งของระบบช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน ป้องกันการทับซ้อนของตารางนัดหมาย และช่วยให้ทีมภาคสนามทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการสามารถกำหนดเส้นทางได้ในไม่กี่วินาทีติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และปรับตารางเวลาได้โดยไม่รบกวนวันทำงาน สำหรับธุรกิจทำความสะอาดที่กำลังเติบโตซึ่งมีช่วงเวลาจำกัดหรือพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่ เครื่องมือนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทำความสะอาดที่เหมาะสมจะไปถึงงานที่ถูกต้องตรงเวลา
คุณสมบัติเด่นของ WorkWave Service
- วางแผนและปรับปรุงเส้นทางการทำความสะอาดให้เหมาะสมภายในไม่กี่นาที ด้วยระบบตรรกะในตัวที่ช่วยจัดการเวลา โซน และประเภทงาน
- อัปเดตการส่งสินค้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ทันที
- แอปคนขับแสดงให้สมาชิกในทีมทราบว่าจะไปที่ไหน ทำอะไร และเมื่อใดที่ต้องรายงาน
- แจ้งเตือนลูกค้าโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับเวลาที่คาดว่าจะมาถึงและความล่าช้า
- เข้าถึงรายงานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพเส้นทาง และความสม่ำเสมอของบริการ
ข้อจำกัดของ WorkWave Service
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจต้องใช้ความช่วยเหลือในการกำหนดโซน ไดรเวอร์ และกฎการให้บริการ
- ไม่รวมการจัดการงานในระดับตำแหน่งสำหรับพนักงานทำความสะอาด (เน้นที่การจัดเส้นทาง)
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การติดตามแบบเรียลไทม์ทำงานได้อย่างราบรื่น
ราคาบริการของ WorkWave
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ WorkWave Service
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 3. 1/5 (60+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง WorkWave Service อย่างไรบ้าง?
A รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า
ไม่เพียงแต่ระบบนำทาง (การปรับเส้นทางการเดินทางให้เหมาะสม) จะง่ายกว่าแพลตฟอร์มเก่า ๆ ที่เราเคยใช้มากเท่านั้น แต่เรายังต้องการให้ระบบสามารถทำ "บริการเสร็จสิ้น" ได้โดยอัตโนมัติ และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วย ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่แพลตฟอร์มเก่าของเราไม่มี
ไม่เพียงแต่ระบบนำทาง (การปรับเส้นทางให้เหมาะสม) จะง่ายกว่าแพลตฟอร์มเก่า ๆ ที่เราเคยใช้มากเท่านั้น แต่เรายังต้องการให้ระบบสามารถทำ "บริการเสร็จสิ้น" ได้โดยอัตโนมัติ และจากนั้นก็เรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วย ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่แพลตฟอร์มเก่าของเราไม่มี
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรูปแบบใบสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ
จัดการลูกค้า, ลูกเรือ, และการทำความสะอาด—ทั้งหมดใน ClickUp
ธุรกิจทำความสะอาดไม่มีเวลาไล่ตามงานที่ค้างอยู่ ค้นหาข้อความ หรือแก้ไขตารางงานที่ผิดพลาด ซอฟต์แวร์สำหรับบริษัททำความสะอาดที่เหมาะสมจะช่วยให้งานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ทีมงานทำงานประสานกัน และลูกค้าของคุณกลับมาใช้บริการอีก
เครื่องมือทุกชิ้นที่เราได้ระบุไว้ต่างก็ตอบโจทย์ส่วนหนึ่งของเรื่องนั้น—แต่ ClickUp คือการรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ
คุณจะได้รับทุกอย่างในที่เดียว ตั้งแต่การจัดตารางงานและการออกใบแจ้งหนี้ ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ การติดตามลูกค้า และการทำงานร่วมกันในทีม ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือบริหารทีมงานทั้งทีม ClickUp ก็ตอบโจทย์วิธีการทำงานของคุณ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและจัดการธุรกิจทำความสะอาดทั้งหมดของคุณในที่เดียว