ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดยอดนิยม 10 อันดับในปี 2025

15 พฤษภาคม 2568

การจัดตารางงานในสเปรดชีต การส่งข้อความยืนยันกะงานกับพนักงานทำความสะอาด การติดตามทวงถามยอดค้างชำระ หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจทำความสะอาด คุณคงเคยทำทั้งสามอย่างนี้—ในวันเดียวกัน

กระบวนการทำงานด้วยมือทำให้ทุกอย่างช้าลง เกิดข้อผิดพลาด และทำให้การเติบโตในอุตสาหกรรมทำความสะอาดเป็นเรื่องยาก ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานทำความสะอาดช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยรวมการจัดการตารางงาน การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามงาน และการประสานงานทีมไว้ในที่เดียว—เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและมุ่งเน้นการบริการลูกค้าได้มากขึ้น

ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการทำความสะอาดมืออาชีพและเจ้าของธุรกิจแม่บ้านสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบได้ดี และลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในแต่ละวัน

ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดยอดนิยม 10 อันดับในปี 2025 แบบสรุป

ก่อนที่เราจะลงลึกในแต่ละเครื่องมือในรายการของเรา นี่คือภาพรวมของซอฟต์แวร์เครื่องมือทำความสะอาดธุรกิจที่ดีที่สุด 10 อันดับและสิ่งที่ทำให้พวกมันพิเศษ

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพการจัดการแบบครบวงจรสำหรับโครงการทำความสะอาด การจัดตารางเวลา การสื่อสาร และความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ + การติดตามงาน การทำงานอัตโนมัติ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจรขนาดทีม: ผู้ประกอบการเดี่ยว, ธุรกิจทำความสะอาดขนาดเล็ก, และผู้ให้บริการทำความสะอาดขนาดใหญ่ฟรีตลอดไป; แผนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
เซนเมดการจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายด้วยปฏิทินแบบลากและวาง, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, รายการตรวจสอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น, การจองออนไลน์เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารกับลูกค้าขนาดทีม: ผู้ประกอบการเดี่ยวและบริษัทขนาดเล็กทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
เฮาส์คอล โปรการจัดการบริการภาคสนาม, การจองออนไลน์, การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ, พอร์ทัลลูกค้า, งานประจำเหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารงานภาคสนามขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาด, บริการทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่, และผู้ให้บริการแม่บ้านทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน
ผู้ค้าส่งการจัดการใบเสนอราคา งาน และการออกใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้าและระบบ CRMเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการใบเสนอราคา งาน และการออกใบแจ้งหนี้ขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาดระดับกลางเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
mHelpDeskใบสั่งงานที่กำหนดเองและการจัดตารางงานภาคสนามด้วยแอปมือถือและการส่งข้อความอัตโนมัติเหมาะที่สุดสำหรับใบสั่งงานที่กำหนดเองและการจัดตารางงานภาคสนามขนาดทีม: ผู้ประกอบการรายบุคคล, บริษัทขนาดกลาง, และบริษัทขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ราคาตามความต้องการ
เซอร์วิสไททันความสามารถในการจัดตารางเวลาและส่งงานที่ซับซ้อนสำหรับทีมขนาดใหญ่พร้อมการเข้าถึงผ่านมือถือและการรายงานเหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางที่ซับซ้อนและการจัดส่งปริมาณมากขนาดทีม: บริษัทขนาดกลางและบริษัทเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ราคาตามความต้องการ
ฮับสตาฟการติดตามเวลาด้วย GPS, รายงานประสิทธิภาพการทำงาน, และการเชื่อมต่อระบบเงินเดือนเหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขนาดทีม: บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
กวาดการสื่อสารของทีมทำความสะอาดพร้อมการสนับสนุนหลายภาษาและการติดตามการจัดหาเหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมทำความสะอาดขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาดหลายภาษาขนาดกลางถึงใหญ่ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือน
เชื่อมต่อทีมความสามารถในการรับพนักงานใหม่และการดำเนินงานประจำวันเหมาะที่สุดสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการดำเนินงานประจำวันขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาดขนาดเล็กในพื้นที่มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29/เดือน
WorkWave Serviceการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางและการจัดส่งขนาดใหญ่พร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเส้นทางและการจัดส่งงานขนาดใหญ่ขนาดทีม: ผู้ให้บริการทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ราคาตามความต้องการ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาด?

ซอฟต์แวร์ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน งานเสร็จตรงเวลา และลูกค้าพึงพอใจสำหรับตัวอย่างธุรกิจบริการมากมาย ตั้งแต่ทำความสะอาดและระบบ HVAC ไปจนถึงการจัดสวน การใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมคือความแตกต่างระหว่างการดำเนินงานที่ราบรื่นกับความวุ่นวายในแต่ละวัน

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจทำความสะอาด:

  • การจัดตารางงานที่ง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีการจัดตารางงานแบบลากและวางเพื่อกำหนดผู้ทำความสะอาด จัดการปฏิทิน และหลีกเลี่ยงการจองซ้ำ
  • ระบบ CRM ในตัว: ระบบ CRM ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ประวัติการใช้บริการ คำขอพิเศษ และความต้องการในการทำความสะอาด—ทั้งหมดในที่เดียว
  • การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดที่ดีควรสามารถสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติตามงานที่เสร็จสมบูรณ์ ส่งไปยังลูกค้า และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลการชำระเงินเพื่อให้สามารถชำระเงินออนไลน์ได้
  • การติดตามเวลา: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์การติดตามเวลา ซึ่งช่วยให้พนักงานทำความสะอาดสามารถบันทึกเวลาเข้าและออกงานได้ทางระบบดิจิทัล วิธีนี้ช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและให้ข้อมูลชั่วโมงการทำงานที่ถูกต้องสำหรับการประมวลผลเงินเดือน
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ซอฟต์แวร์ที่มีการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสามารถทำให้การติดตามลูกค้า, การออกใบแจ้งหนี้, และการยืนยันนัดหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้มีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานหลักของธุรกิจ
  • การจัดการสินค้าคงคลัง: การติดตามอุปกรณ์ทำความสะอาดอาจเป็นเรื่องท้าทาย ซอฟต์แวร์ที่มีการติดตามสินค้าคงคลังช่วยให้คุณตรวจสอบระดับสต็อก ตั้งค่าการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่ และมั่นใจได้ว่าทีมงานของคุณมีวัสดุที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงาน

🧠 คุณรู้หรือไม่? ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านคาดว่าจะมีรายได้มากกว่า 41.15 พันล้านดอลลาร์ในปี2025

ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดที่ดีที่สุดในปี 2025

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจทำความสะอาดอย่างครอบคลุม)

ทำความสะอาดซอฟต์แวร์ธุรกิจ: จัดการทุกแง่มุมของธุรกิจทำความสะอาดของคุณด้วย ClickUp
บริหารจัดการทุกด้านของธุรกิจทำความสะอาดของคุณด้วย ClickUp

ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดจัดการตารางงาน การประสานงานทีมงาน การสื่อสารกับลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามงาน และการบริหารจัดการบุคลากร

ด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในที่เดียว ClickUp แทนที่สเปรดชีต, การแชทกลุ่ม, และแอปพลิเคชันที่กระจัดกระจายด้วยระบบศูนย์กลางที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทั้งงานครั้งเดียวและสัญญาทำความสะอาดที่เกิดซ้ำ

ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายกะประจำวันให้กับทีมขนาดเล็กหรือการจัดการพนักงานทำความสะอาดหลายสิบคนในหลายสถานที่ ClickUpช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้ อัตโนมัติงานประจำ และติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับธุรกิจทำความสะอาดที่ต้องการมองเห็นการดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มงานด้านการบริหารจัดการ

🧹 การจัดการงานและโครงการด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasksช่วยให้คุณสร้างตารางงานที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมรายละเอียดในระดับที่ธุรกิจทำความสะอาดต้องการเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถสร้างประเภทงานที่แตกต่างกันสำหรับการทำความสะอาดครั้งเดียว สัญญาประจำ หรือคำขอเร่งด่วน—แต่ละงานมีสถานะ ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญของตนเอง

งานใน ClickUp
จัดตารางการทำความสะอาด ติดตามอุปกรณ์ จัดการพนักงาน และออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Tasks

🤖 รับการอัปเดตทันทีด้วย ClickUp Brain

ต้องการรับการอัปเดตความคืบหน้าของงานหรือค้นหาความต้องการของลูกค้าทันทีหรือไม่?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว มันให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามค้นหาของคุณ

ClickUp Brain
รับคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่าน AI Knowledge Manager ใน ClickUp Brain

📃 อัตโนมัติงานผู้ดูแลระบบด้วย ClickUp Automations

ClickUp Automationsช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดลดการติดตามงานด้วยตนเองและปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI และเทมเพลตมากกว่า 100 แบบ คุณสามารถมอบหมายงาน อัปเดตสถานะงาน และส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานทำความสะอาดเริ่มหรือเสร็จสิ้นงาน—โดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด

ClickUp Automations เพื่ออัตโนมัติการจัดตารางงาน
ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลา การแจ้งเตือน และการอัปเดตข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินงานทำความสะอาดที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

คุณยังสามารถกระตุ้นระบบอีเมลอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการนัดหมายที่กำหนดไว้หรือการทำงานที่เสร็จสิ้นแล้ว และสร้างใบแจ้งหนี้ทันทีเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติเช่น ผู้รับมอบหมายแบบไดนามิกและบันทึกการตรวจสอบ ช่วยให้ทีมของคุณมีความรับผิดชอบและบิลของคุณถูกต้องโดยไม่ต้องตามหาข้อมูลในตอนท้ายของวัน

📈 แดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับการติดตามรายได้และประสิทธิภาพของทีม

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองที่ชัดเจนให้กับธุรกิจทำความสะอาดเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตั้งแต่ประสิทธิภาพของทีมไปจนถึงความพึงพอใจของลูกค้า แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่าง คุณสามารถติดตามงานที่เปิดอยู่ งานที่เสร็จสมบูรณ์ รายได้ และการติดตามลูกค้าได้จากแดชบอร์ดเดียว

แดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ติดตามความคืบหน้าของงานและประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจด้วยแดชบอร์ด ClickUp

มันมีประโยชน์ต่อผู้จัดการที่ต้องการติดตามสถานะงาน, คุณภาพการให้บริการ, และประสิทธิภาพโดยรวมโดยไม่ต้องพึ่งพาการอัปเดตด้วยตนเอง

🧹 เทมเพลต CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า ติดตามการติดต่อ และจัดการความสัมพันธ์กับบริการทำความสะอาดด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง มันช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า มอบหมายงาน และนำทางแต่ละงานหรือคำถามผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันได้:

  • ติดตามบันทึกข้อมูลลูกค้าและความชอบโดยใช้ รายการมุมมอง
  • มอบหมายงานให้พนักงานทำความสะอาดและติดตามความคืบหน้าด้วย มุมมองงานที่ฉันมอบหมาย
  • จัดการคำขอบริการหรือโอกาสทางการขายที่เข้ามาโดยใช้ มุมมองกระบวนการขาย
  • สร้างพื้นที่ต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่ด้วย มุมมองต้อนรับ

คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตการจัดการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกของ ClickUp ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้การประสานงานและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างแม่นยำ เพื่อให้การดำเนินงานทำความสะอาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น นี่คือวิธีการ:

  • ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุ ติดตาม และรายงานงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยให้เจ้าของสามารถประเมินประสิทธิภาพของพนักงานบริการได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามคุณค่าของลูกค้า, ประสิทธิภาพของทีม, และการจองด้วยClickUp Dashboards
  • รวบรวมคำขอการบริการลูกค้าและข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยClickUp Forms
  • จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานให้กับพนักงานทำความสะอาดเพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยClickUp Tasks
  • อัตโนมัติการทำความสะอาดที่เกิดซ้ำเพื่อประหยัดเวลาในงานที่ทำซ้ำด้วยClickUp Automations
  • จัดการข้อมูลลูกค้า ความชอบ และประวัติการใช้บริการในที่เดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,

ความสามารถในการปรับแต่งกระบวนการทำงาน, อัตโนมัติ, และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นทำให้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันของเรา. มุมมองต่าง ๆ (รายการ, บอร์ด, และปฏิทิน) ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติเอกสารที่สร้างไว้ในตัวช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว. ความเร็วและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มทำให้โครงการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการขัดจังหวะ.

ความสามารถในการปรับแต่งกระบวนการทำงาน, อัตโนมัติ, และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานประจำวันของเรา. มุมมองต่าง ๆ (รายการ, บอร์ด, และปฏิทิน) ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติเอกสารที่สร้างไว้ในตัวช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว. ความเร็วและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มทำให้โครงการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการขัดจังหวะ.

📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม

จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?ClickUp รวม เวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ใน แพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

2. ZenMaid (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)

ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาด ZenMaid
ผ่านทาง ZenMaid

ZenMaid เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการแม่บ้านและนักทำความสะอาดอิสระ ช่วยให้คุณจัดระเบียบการนัดหมาย ติดตามความพร้อมของทีมงาน และสื่อสารประจำวันโดยอัตโนมัติผ่านแดชบอร์ดเดียว ZenMaid ช่วยขจัดงานจัดตารางงานด้วยตนเอง โดยให้คุณตั้งเวลานัดหมายซ้ำ ดูความพร้อมใช้งาน และหลีกเลี่ยงการจองซ้ำซ้อน

การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การอัปเดตทางอีเมล, และเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ทำความสะอาดสามารถติดต่อได้สะดวกขึ้น ช่วยลดการนัดหมายที่พลาดไป และปรับปรุงความสม่ำเสมอของบริการให้ดีขึ้น. สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงการจัดการลูกค้าได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องควบคุมทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด.

คุณสมบัติเด่นของ ZenMaid

  • ใช้ปฏิทินแบบลากและวางเพื่อกำหนดเวลาและปรับเปลี่ยนกำหนดการงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ลดการไม่มาตามนัดและการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMS และอีเมล
  • สร้างรายการตรวจสอบดิจิทัลสำหรับพนักงานทำความสะอาดเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะงาน
  • ให้ลูกค้าสามารถจองบริการทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์มการจองออนไลน์ที่ผสานรวมไว้
  • รับการบันทึกเวลาเข้างานที่แม่นยำและการมองเห็นข้อมูลเงินเดือนด้วยระบบติดตามเวลาโดยใช้ GPS

ข้อจำกัดของ ZenMaid

  • ตัวเลือกการรายงานและการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับข้อมูลและเทมเพลต
  • การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มบริการที่ครอบคลุมมากกว่า

ราคา ZenMaid

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • ข้อดี: $39/เดือน
  • โปรแม็กซ์: $49/เดือน

คะแนนและรีวิว ZenMaid

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ZenMaid อย่างไร

A รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า,

การใช้งานที่ง่าย ความสามารถในการปรับขนาด และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีอยู่นั้นน่าทึ่งมาก ตั้งแต่แอปติดตาม GPS การรายงานแบบภาพรวม ไปจนถึงแดชบอร์ดที่อ่านง่าย – มันทำได้ทุกอย่างจริงๆ

การใช้งานที่ง่าย ความสามารถในการปรับขนาด และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีอยู่นั้นน่าทึ่งมาก ตั้งแต่แอปติดตาม GPS การรายงานแบบภาพรวม ไปจนถึงแดชบอร์ดที่อ่านง่าย – มันทำได้ทุกอย่างจริงๆ

3. Housecall Pro (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารงานบริการภาคสนาม)

ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาด Housecall Pro
ผ่านทาง Housecall Pro

Housecall Pro ช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดตารางเวลาและการส่งงานไปจนถึงการสื่อสารกับลูกค้าและการชำระเงิน มีประโยชน์สำหรับทีมที่จัดการการนัดหมายที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งและทีมงานภาคสนาม

Housecall Pro ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การจองออนไลน์ง่ายขึ้น อัตโนมัติการเรียกเก็บเงิน และสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น พอร์ทัลลูกค้าและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมทำความสะอาดรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าที่สูงได้โดยการแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอน

คุณสมบัติเด่นของ Housecall Pro

  • ตั้งเวลาการทำความสะอาดซ้ำเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน
  • สร้างแบบฟอร์มราคาที่กำหนดเองเพื่อส่งใบเสนอราคาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว
  • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติทันทีหลังเสร็จสิ้นงาน
  • ให้ลูกค้าจองบริการได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณ
  • ให้ลูกค้าเข้าถึงพอร์ทัลเพื่อจัดการการจอง การชำระเงิน และการสื่อสาร

ข้อจำกัดของ Housecall Pro

  • ผู้ใช้รายงานความล่าช้าในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในแอป
  • แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • โครงสร้างราคาอาจดูซับซ้อนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Housecall Pro

  • พื้นฐาน: $59/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $149/เดือน
  • สูงสุด: $299/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Housecall Pro

  • G2: 4. 3/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Housecall Pro อย่างไร

A G2 review กล่าวว่า,

Housecall Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากและติดตั้งได้ไม่ยาก ฉันชอบการตั้งค่าสมุดราคา ความสะดวกในการรับชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต และแท็กสำหรับลูกค้าและงาน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าได้ง่ายอีกด้วย ฉันประทับใจกับการสนับสนุนลูกค้าของโปรแกรมนี้

Housecall Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากและติดตั้งได้ไม่ยาก ฉันชอบการจัดทำสมุดราคา ความสะดวกในการรับชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต และแท็กสำหรับลูกค้าและงาน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าได้ง่ายอีกด้วย ฉันประทับใจในการให้บริการลูกค้าของที่นี่

4. Jobber (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการใบเสนอราคา งาน และการออกใบแจ้งหนี้)

ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาดสำหรับช่าง
ผ่านทาง ผู้ค้าปลีก

Jobber มอบวิธีการจัดการงานลูกค้าอย่างเป็นระบบให้กับธุรกิจทำความสะอาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการงานหลายงานในแต่ละวัน และต้องการวิธีการส่งใบเสนอราคา กำหนดตารางการทำความสะอาด และรับชำระเงินที่รวดเร็วและเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

ด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการจัดตารางงานอัตโนมัติ สร้างใบแจ้งหนี้ และการสื่อสารที่ชัดเจน Jobber ช่วยลดงานธุรการและทำให้การดำเนินงานทำความสะอาดของคุณราบรื่น โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับลูกค้าประจำหรือคำขอในนาทีสุดท้าย

คุณสมบัติเด่นของ Jobber

  • ให้ลูกค้าจองบริการได้โดยตรงจากเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของคุณ
  • ให้ลูกค้าเข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเองเพื่อดูงาน, อนุมัติใบเสนอราคา, และชำระเงินออนไลน์
  • แปลงรายละเอียดงานเป็นใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์ของคุณได้ทันที และรับชำระเงินเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้
  • สร้างแบบฟอร์มงานและรายการตรวจสอบที่กำหนดเองเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานการทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ
  • ติดตามประวัติลูกค้า, บันทึก, และบันทึกการสื่อสารด้วยเครื่องมือ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัว

ข้อจำกัดของผู้ค้าส่ง

  • ขาดการจัดการสินค้าคงคลังและเครื่องมือการขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทำความสะอาด
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าขาดความสามารถในการปรับขนาดและตัวเลือกการผสานรวม

การกำหนดราคาสำหรับผู้ค้าส่ง

  • ทดลองใช้ฟรี
  • คอร์: $24/เดือน
  • เชื่อมต่อ: $72/เดือน
  • เติบโต: $120/เดือน

คะแนนและรีวิวของผู้ขาย

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jobber อย่างไร

A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,

ฉันใช้ Jobber เพื่อจัดการบริการทำความสะอาดตามกำหนดการของฉัน รวมถึงส่งใบเสนอราคา ติดตามใบแจ้งหนี้ และเก็บรวบรวมการชำระเงิน/เงินมัดจำจากลูกค้า มันใช้งานง่ายมากและเป็นสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของฉันอย่างแท้จริง

ฉันใช้ Jobber เพื่อจัดการบริการทำความสะอาดตามกำหนดการของฉัน รวมถึงส่งใบเสนอราคา ติดตามใบแจ้งหนี้ และเก็บรวบรวมการชำระเงิน/เงินมัดจำจากลูกค้า มันใช้งานง่ายมากและเป็นสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของฉันอย่างแท้จริง

5. mHelpDesk (เหมาะที่สุดสำหรับการสั่งงานที่กำหนดเองและการจัดตารางงานภาคสนาม)

ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาด mHelpDesk
ผ่านทาง mHelpDesk

mHelpDesk เหมาะสำหรับธุรกิจที่จัดการคำขอบริการที่มีรายละเอียดและต้องการควบคุมการจัดตารางงานภาคสนามได้ดีขึ้น คุณสามารถจัดการประเภทงานที่กำหนดเองได้ เช่น การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก, ทรัพย์สินหลายหน่วย, หรือบริการย้ายออก พร้อมเครื่องมือในการสร้างใบสั่งงานที่มีรายละเอียด, ส่งพนักงาน, และติดตามงานแบบเรียลไทม์

แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้พนักงานทำความสะอาดสามารถติดตามงานในพื้นที่ได้ตลอดเวลา ขณะที่พนักงานสำนักงานสามารถตรวจสอบความคืบหน้า ส่งใบแจ้งหนี้ และดำเนินการชำระเงินได้ทั้งหมดจากจุดเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ mHelpDesk

  • มอบหมายและกำหนดตารางงานทำความสะอาดด้วยปฏิทินที่แสดงความพร้อมของทีม
  • ตั้งค่าข้อความอัตโนมัติสำหรับลูกค้าและพนักงานเพื่อลดการติดตามผล
  • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากบันทึกงาน
  • ใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของงานและเข้าถึงรายละเอียดงานในภาคสนาม
  • รับชำระเงินออนไลน์หรือที่หน้าร้านด้วยการประมวลผลการชำระเงินในตัว

ข้อจำกัดของ mHelpDesk

  • แอปนี้ไม่รองรับโหมดออฟไลน์ในขณะนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ราคาไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้า—คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียด

ราคาของ mHelpDesk

  • ราคาตามความต้องการ

mHelpDesk คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 0/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง mHelpDesk อย่างไร

A รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า,

คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า จัดตาราง และติดตามคำสั่งงานได้ การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่ายผ่านฟีเจอร์อีเมลที่คุณส่งถึงลูกค้าของคุณ

คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า จัดตาราง และติดตามคำสั่งงานได้ การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่ายผ่านฟีเจอร์อีเมลที่คุณส่งถึงลูกค้าของคุณ

6. ServiceTitan (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อนและการส่งงานปริมาณมาก)

ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาด ServiceTitan
ผ่านทาง ServiceTitan

ServiceTitan ช่วยจัดการทีมงานหลายทีม พื้นที่บริการ หรือปริมาณงานรายวันที่สูงได้ ช่วยทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย ตรวจสอบตำแหน่งของทีมแบบเรียลไทม์ และลดความล่าช้าที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดหรือการประสานงานด้วยตนเอง

หากทีมของคุณประสบปัญหาการจัดตารางเวลาหรือการส่งงานที่ไม่มีประสิทธิภาพอยู่บ่อยครั้ง ServiceTitan จะมอบการมองเห็นและการควบคุมอย่างสมบูรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการการติดตามงานที่เข้มงวดขึ้น การปรับตารางเวลาที่รวดเร็วขึ้น และการให้บริการที่สม่ำเสมอมากขึ้นในทุกด้าน

คุณสมบัติเด่นของ ServiceTitan

  • การลากและวางเพื่อจัดตารางเวลาอย่างง่ายดาย ปรับการนัดหมายตามความพร้อมของทีมงาน
  • กระดานจัดส่งแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะงานและตำแหน่งช่างเทคนิค
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับพนักงานทำความสะอาดเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของงานและสื่อสารจากภาคสนาม
  • เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ในตัวเพื่อส่งคำขอชำระเงินทันทีหลังการให้บริการเสร็จสิ้น
  • แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามปริมาณงาน รายได้ และประสิทธิภาพของทีม

ข้อจำกัดของ ServiceTitan

  • อาจมีฟีเจอร์มากเกินไปสำหรับธุรกิจทำความสะอาดขนาดเล็ก
  • การตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งานใช้เวลานานกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด

ราคาของ ServiceTitan

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ServiceTitan

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (290+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ServiceTitan อย่างไร

A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,

ฉันชอบมากที่เราสามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้จากแอปเดียว ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งงาน การจัดตารางเวลา การติดตามสายเรียกเข้า การติดตามลูกค้า การประเมินราคา การตลาด การสื่อสารกับลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การออกใบแจ้งหนี้ การบริหารโครงการ งานภายในสำนักงาน การสื่อสารกับช่างเทคนิค และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า... รายการนี้ยังมีอีกยาวมาก

ฉันชอบมากที่เราสามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้จากแอปเดียว ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งงาน การจัดตารางเวลา การติดตามสายเรียกเข้า การติดตามลูกค้า การประเมินราคา การตลาด การสื่อสารกับลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การออกใบแจ้งหนี้ การบริหารโครงการ งานภายในสำนักงาน การสื่อสารกับช่างเทคนิค และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า... รายการนี้ยังมีอีกมากมาย

7. Hubstaff (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน)

ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำความสะอาด Hubstaff
ผ่านทาง Hubstaff

Hubstaff ช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดติดตามเวลาได้อย่างแม่นยำและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมในทุกสถานที่ทำงาน การติดตามด้วย GPS, การกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) และใบลงเวลาอัตโนมัติจะแสดงตำแหน่งที่ชัดเจนของพนักงานทำความสะอาดและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้การจัดการเงินเดือนง่ายขึ้นและช่วยระบุความไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เวลาที่สูญเสียไประหว่างงานหรือพนักงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ สำหรับทีมที่ทำงานในหลายสถานที่ Hubstaff ช่วยรักษาความรับผิดชอบ ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าโดยไม่ต้องคอยจับตาดูรายละเอียดทุกอย่าง

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • ระบบอัตโนมัติการบันทึกเวลาเข้าและออกงาน ณ สถานที่ทำงานด้วยระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่
  • สร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานที่แสดงเวลาที่ใช้ในระดับงานและผลผลิตของทีมงาน
  • คำนวณค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดโดยอัตโนมัติตามชั่วโมงที่บันทึกไว้ พร้อมการเชื่อมต่อระบบเงินเดือน
  • สร้างใบแจ้งหนี้โดยตรงจากเวลาที่บันทึกไว้เพื่อการเรียกเก็บเงินที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Hubstaff

  • ไม่มีคุณสมบัติการกำหนดเวลาหรือการจัดส่งงานในตัว
  • การติดตามประสิทธิภาพการทำงานอาจรู้สึกเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวสำหรับสมาชิกในทีมบางคน
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดเมื่อทีมงานทำงานในพื้นที่สัญญาณต่ำ

ราคาของ Hubstaff

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: $7/ที่นั่ง/เดือน
  • เติบโต: $9/ที่นั่ง/เดือน
  • ทีม: $12/ที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: $25/ที่นั่ง/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Hubstaff

  • G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไร

A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,

เราใช้ Hubstaff มาสักพักแล้ว และมันได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีการติดตามชั่วโมงการทำงานและการจัดการทีมระยะไกลของเรา ฟีเจอร์การติดตามเวลาใช้งานได้ดี และอินเทอร์เฟซเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนในทีมและลำดับชั้นทั้งหมด มันช่วยให้เราขับเคลื่อนทีมไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและการติดตามที่ดีขึ้น

เราใช้ Hubstaff มาสักพักแล้ว และมันได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่เราติดตามชั่วโมงการทำงานและจัดการทีมระยะไกลของเรา ฟีเจอร์การติดตามเวลาทำงานนั้นดี และอินเทอร์เฟซก็เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนในทีมและลำดับชั้นทั้งหมด มันช่วยให้เราขับเคลื่อนทีมไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและการติดตามที่ดีขึ้น

8. สเวป (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมทำความสะอาด)

กวาด
ผ่านทาง กวาดล้าง

Swept ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจทำความสะอาดที่ต้องดูแลทีมงานให้ทำงานสอดคล้องกันในหลายสถานที่ แทนที่จะต้องพึ่งพาการแชทกลุ่มที่กระจัดกระจายหรือการโทรแจ้งฉุกเฉินในนาทีสุดท้าย ผู้จัดการสามารถใช้ Swept เพื่อส่งคำแนะนำ รับการอัปเดต และมั่นใจว่าพนักงานทำความสะอาดเข้าใจหน้าที่และสิ่งที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน

การสนับสนุนหลายภาษาและการส่งข้อความเฉพาะไซต์ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและช่องว่างในการให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานข้ามภาษาหรือกะที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติเด่นที่ได้รับการยกย่อง

  • เปิดใช้งานการส่งข้อความโดยตรงตามตำแหน่งที่ตั้งระหว่างผู้จัดการและพนักงานทำความสะอาด
  • รับรองความชัดเจนระหว่างทีมด้วยการสนับสนุนหลายภาษาสำหรับมากกว่า 100 ภาษา
  • จัดการการติดตามการจัดหาแบบเรียลไทม์เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดสามารถแจ้งการขาดแคลนได้ทันที
  • สร้างรายการตรวจสอบดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละสถานที่ทำความสะอาดหรือประเภทงาน

ข้อจำกัดที่ถูกลบล้าง

  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การตรวจสอบของลูกค้า มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
  • กระบวนการทำงานที่เน้นแอปพลิเคชันมือถืออาจไม่เหมาะกับทีมที่มีการเข้าถึงเทคโนโลยีจำกัด
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม

การกำหนดราคาแบบกวาด

  • เปิดตัว: $30/เดือน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: $150/เดือน
  • ขนาด: $225/เดือน

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ที่ถูกปัดทิ้ง

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Swept อย่างไร

A รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า

ง่ายมากสำหรับพนักงานในการบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมในการส่งข้อความถึงพนักงานที่ประจำแต่ละสาขา ใบบันทึกเวลาที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้เป็นประโยชน์อย่างมาก ข้อมูลความปลอดภัยที่แนบกับแต่ละสถานที่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการส่งข้อความ

ง่ายมากสำหรับพนักงานในการบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมในการส่งข้อความถึงพนักงานที่ประจำแต่ละสาขา ใบบันทึกเวลาที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้เป็นประโยชน์อย่างมาก ข้อมูลความปลอดภัยที่แนบกับแต่ละสถานที่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาสำหรับการส่งข้อความก็ดีมาก

9. Connecteam (ดีที่สุดสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานและการดำเนินงานประจำวัน)

คอนเน็กทีม
ผ่านทาง Connecteam

Connecteam ช่วยให้ธุรกิจทำความสะอาดสามารถรับพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วและดำเนินกิจการประจำวันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องวุ่นวายกับสเปรดชีตหรือรายการตรวจสอบบนกระดาษคุณสามารถตั้งค่าการฝึกอบรมที่รองรับการใช้งานบนมือถือ มอบหมายงานพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียด และติดตามความคืบหน้าได้

สำหรับบริษัททำความสะอาดที่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานบ่อยหรือมีการหมุนเวียนกะงาน ระบบนี้มีเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรม จัดการ และสื่อสารกับทีมงานภาคสนามโดยไม่ทำให้งานในสำนักงานล่าช้า

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • สร้างกระบวนการทำงานบนมือถือสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานทำความสะอาดใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดการฝึกอบรมแบบโต้ตอบด้วยวิดีโอ, PDF และแบบทดสอบในแอป
  • ใช้เครื่องบันทึกเวลาในตัวเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานอย่างถูกต้องสำหรับแต่ละกะ
  • มอบหมายงานทำความสะอาดรายวันพร้อมคำแนะนำ กำหนดเวลา และอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • สื่อสารกับทีมของคุณได้ทันทีด้วยแชทและประกาศในตัว

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอาจช้าลงเล็กน้อยเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ดี
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่า การปรับแต่งเทมเพลตต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเพิ่มเติม
  • การรายงานมีฟังก์ชันการทำงานแต่ไม่ลึกเท่าเครื่องมือเฉพาะทางบางตัว

ราคาของ Connecteam

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • ขั้นสูง: $49/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Connecteam คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Connecteam อย่างไร

A บทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า,

Connecteam เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรของฉันในการจัดการทรัพยากรบุคคล ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คืออินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้ใหม่ ใช้งานง่ายมาก เราชอบส่วนการจัดตารางงานเพราะเราสามารถจัดตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย และพนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกะงานทันที

Connecteam เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรของฉันในการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คืออินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้ใหม่ ใช้งานง่ายมาก เราชอบส่วนการจัดตารางงานเพราะเราสามารถจัดตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย และพนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกะงานทันที

10. WorkWave Service (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเส้นทางและการจัดส่งขนาดใหญ่)

WorkWave Service
ผ่านทาง WorkWave Service

WorkWave Service เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหลายทีมทำงานนอกสถานที่และมีปริมาณการนัดหมายรายวันสูง คุณสมบัติการวางแผนเส้นทางและการจัดส่งของระบบช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน ป้องกันการทับซ้อนของตารางนัดหมาย และช่วยให้ทีมภาคสนามทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการสามารถกำหนดเส้นทางได้ในไม่กี่วินาทีติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และปรับตารางเวลาได้โดยไม่รบกวนวันทำงาน สำหรับธุรกิจทำความสะอาดที่กำลังเติบโตซึ่งมีช่วงเวลาจำกัดหรือพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่ เครื่องมือนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทำความสะอาดที่เหมาะสมจะไปถึงงานที่ถูกต้องตรงเวลา

คุณสมบัติเด่นของ WorkWave Service

  • วางแผนและปรับปรุงเส้นทางการทำความสะอาดให้เหมาะสมภายในไม่กี่นาที ด้วยระบบตรรกะในตัวที่ช่วยจัดการเวลา โซน และประเภทงาน
  • อัปเดตการส่งสินค้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ทันที
  • แอปคนขับแสดงให้สมาชิกในทีมทราบว่าจะไปที่ไหน ทำอะไร และเมื่อใดที่ต้องรายงาน
  • แจ้งเตือนลูกค้าโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับเวลาที่คาดว่าจะมาถึงและความล่าช้า
  • เข้าถึงรายงานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพเส้นทาง และความสม่ำเสมอของบริการ

ข้อจำกัดของ WorkWave Service

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจต้องใช้ความช่วยเหลือในการกำหนดโซน ไดรเวอร์ และกฎการให้บริการ
  • ไม่รวมการจัดการงานในระดับตำแหน่งสำหรับพนักงานทำความสะอาด (เน้นที่การจัดเส้นทาง)
  • จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การติดตามแบบเรียลไทม์ทำงานได้อย่างราบรื่น

ราคาบริการของ WorkWave

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ WorkWave Service

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 3. 1/5 (60+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง WorkWave Service อย่างไรบ้าง?

A รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า

ไม่เพียงแต่ระบบนำทาง (การปรับเส้นทางการเดินทางให้เหมาะสม) จะง่ายกว่าแพลตฟอร์มเก่า ๆ ที่เราเคยใช้มากเท่านั้น แต่เรายังต้องการให้ระบบสามารถทำ "บริการเสร็จสิ้น" ได้โดยอัตโนมัติ และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วย ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่แพลตฟอร์มเก่าของเราไม่มี

ไม่เพียงแต่ระบบนำทาง (การปรับเส้นทางให้เหมาะสม) จะง่ายกว่าแพลตฟอร์มเก่า ๆ ที่เราเคยใช้มากเท่านั้น แต่เรายังต้องการให้ระบบสามารถทำ "บริการเสร็จสิ้น" ได้โดยอัตโนมัติ และจากนั้นก็เรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วย ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่แพลตฟอร์มเก่าของเราไม่มี

จัดการลูกค้า, ลูกเรือ, และการทำความสะอาด—ทั้งหมดใน ClickUp

ธุรกิจทำความสะอาดไม่มีเวลาไล่ตามงานที่ค้างอยู่ ค้นหาข้อความ หรือแก้ไขตารางงานที่ผิดพลาด ซอฟต์แวร์สำหรับบริษัททำความสะอาดที่เหมาะสมจะช่วยให้งานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ทีมงานทำงานประสานกัน และลูกค้าของคุณกลับมาใช้บริการอีก

เครื่องมือทุกชิ้นที่เราได้ระบุไว้ต่างก็ตอบโจทย์ส่วนหนึ่งของเรื่องนั้น—แต่ ClickUp คือการรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ

คุณจะได้รับทุกอย่างในที่เดียว ตั้งแต่การจัดตารางงานและการออกใบแจ้งหนี้ ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ การติดตามลูกค้า และการทำงานร่วมกันในทีม ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือบริหารทีมงานทั้งทีม ClickUp ก็ตอบโจทย์วิธีการทำงานของคุณ

