50 มีม HR ที่จะทำให้วันทำงานของคุณสดใสขึ้น

พูดกันตามตรง—ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักได้รับผลกระทบในทางลบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้าง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การรับมือกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในองค์กร ในฐานะมืออาชีพด้าน HR คุณมักจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างความต้องการของพนักงานกับความคาดหวังของฝ่ายบริหาร คุณคือผู้บังคับใช้กฎ ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้วางแผน ผู้สรรหาบุคลากร... และยังมีหน้าที่อีกมากมายนับไม่ถ้วน
หากคุณทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจะรู้ดีถึงการผสมผสานระหว่างช่วงเวลาที่คุ้มค่าและความเหนื่อยล้าที่มาพร้อมกับการจัดการด้าน "มนุษย์" ของธุรกิจ เสียงถอนหายใจโล่งอกเมื่อถึงเวลา 5 โมงเย็น? มันมีค่ามากจริงๆ
ดังนั้น หากคุณรู้สึกหนักใจหรือเหนื่อยล้ากับความเข้าใจผิดเหล่านี้ มีมเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ ไม่ได้ทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช่ไหม? อยู่ต่ออีกนิดเพื่อชมภาพขำขันที่สะท้อนสิ่งที่เพื่อนร่วมงานฝ่าย HR ของคุณต้องเผชิญในแต่ละวัน
HR มีมคืออะไร?
มีมเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลคือ ภาพ วิดีโอ หรือโพสต์ข้อความที่ตลกขบขันซึ่งเน้นประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล พวกมันล้อเลียนทุกสิ่งตั้งแต่ปัญหาปวดหัวในการจ้างงาน คำขอที่เป็นไปไม่ได้จากผู้บริหาร ไปจนถึงพฤติกรรมแปลกๆ ของพนักงาน และการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นในการบังคับใช้นโยบายที่ไม่มีใครอ่าน
เคยต้องวิ่งตามผู้จัดการเพื่อขอคำติชมหลังสัมภาษณ์ไหม? หรือเคยเห็นพนักงาน หายป่วยอย่างลึกลับ ในวันถัดจากที่คำขอลาหยุดของพวกเขาถูกปฏิเสธ? มีม HR เปลี่ยนช่วงเวลาเหล่านี้ให้กลายเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ทุกคนสามารถหัวเราะ (หรือร้องไห้) ไปด้วยกันได้
มีมยอดนิยมด้านทรัพยากรบุคคล
เราได้รวบรวมมีม HR ที่น่าเห็นใจที่สุดและดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว ตั้งแต่ปัญหาในชีวิตประจำวันไปจนถึงช่วงเวลาฮาๆ ของ HR มีมตลกเหล่านี้จะทำให้คุณยิ้มและพยักหน้าเห็นด้วยอย่างแน่นอน สนุกไปกับอารมณ์ขันที่มาพร้อมกับงานนี้!
เบื้องหลังการทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นกระดูกสันหลังของสถานที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการความขัดแย้ง การจัดการข้อมูลพนักงาน หรือการทำให้มั่นใจว่านโยบายต่างๆ ได้รับการปฏิบัติตาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือกาวที่ยึดบริษัทไว้ด้วยกัน (แม้ว่าไม่มีใครเห็นการทำงานหนักที่เกิดขึ้นก็ตาม)
1. หมวกกี่ใบถึงจะเรียกว่าเยอะเกินไป?
2. ขอฉันตรวจสอบการแจ้งเตือนสักสองสามรายการก่อน...
3. หากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องแต่งกาย
4. กาแฟกับลูกบอลคลายเครียดของฉันอยู่ไหน?
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เราทุกคนชอบมีม HR แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถ สร้างมีมแบบกำหนดเอง สำหรับสมาชิกในทีมของคุณในวันพิเศษของพวกเขา (หรือเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆ) ตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้วด้วยClickUp AI!
5. ไม่ต้องกังวล! เป็นความผิดของเราเอง; เราลืมอัปเดตเป็นรายบุคคล
6. "ฉันยินดีที่จะชี้แจงเสมอ"
7. วันสร้างทีมที่บังคับให้ทำทุกสัปดาห์
8. "ฉันไม่เห็นอะไร ฉันไม่ได้ยินอะไร... และฉันไม่รู้อะไรเลย!"
9. เคล็ดลับง่ายๆ ในการเป็นเศรษฐี
10. "ฉันเผลอใส่ของฉันเข้าไปในนั้นด้วยหรือเปล่า?"
การสรรหาและบรรจุพนักงานใหม่
การนำคนมีความสามารถใหม่ๆ เข้ามาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่ก็อาจรู้สึกเหมือนเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้น ระหว่างการคัดกรองประวัติย่อ การนัดสัมภาษณ์ และการช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การทำงานทุกอย่างมุ่งเน้นไปที่การทำให้พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่นตั้งแต่วันแรก
11. การโกหกเล็กน้อยไม่ควรทำร้ายใคร...
12. ความเจ็บปวดที่เลวร้ายที่สุด
13. วันนี้เราจะทำใบหน้าแบบไหน?
14. เมื่อไม่มีตัวเลือกไหนดีเลย แต่คุณยังต้องเลือกสักอย่าง...
15. ตราบใดที่มันน้อยกว่า 55 มันก็ทำงานได้!
16. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะเล็กๆ!
17. "เราขอขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ!"
18. เรากำลังพิจารณาชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาด้วย
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม
วัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่สร้างขึ้นจากกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่รอบคอบ โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ความครอบคลุม และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน พวกเขาจะมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
19. มันเป็นอย่างที่มันเป็น
20. แน่นอน, ฉันมีเวลาที่สนุกเมื่อวาน!
21. เราควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
22. ขอรับสายนี้ก่อนนะครับ... เดี๋ยวกลับมาทันที
23. เรามีกลยุทธ์ที่ เอ่อ คุณจะไม่เข้าใจ
ความสูงและความต่ำของการจัดทำงบประมาณและเงินเดือนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คนในฝ่ายทรัพยากรบุคคลรู้ดีว่าการจ่ายเงินเดือนอาจเป็นการทดสอบความอดทนขั้นสูงสุด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องมั่นใจว่าพนักงานได้รับเงินตรงเวลา พร้อมสวัสดิการและการหักเงินที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องบริหารงบประมาณไปด้วย มีมเกี่ยวกับงบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นได้—เมื่อทุกอย่างราบรื่นก็ดีเยี่ยม แต่เพียงความผิดพลาดเดียวก็สามารถสร้างความวุ่นวายได้!
24. เมื่อซีอีโอลืมเพิ่มเลข 0 อีกตัวท้ายงบประมาณที่อนุมัติแล้ว อีกแล้ว!
25. ฮา ฮา ฮา (ไม่)
26. นั่นแหละที่ฉันกำลังพูดถึง!
27. คุณพูดว่าอะไรนะ?
28. และชีวิตก็คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกครั้ง!
29. ดังนั้น... คุณเห็นไหม เราจะพิจารณาเรื่องนั้นด้วย
ความสัมพันธ์รัก-เกลียดระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงาน และเจ้านาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก พนักงานหันมาขอความช่วยเหลือจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในขณะที่ฝ่ายบริหารคาดหวังให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบังคับใช้นโยบาย เป็นเส้นแบ่งที่ละเอียดอ่อน แต่บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตได้
30. ยิ้มผ่านความเจ็บปวด ใช่ นั่นคือชีวิตของเรา!
31. "เอ่อ คุณกำลังพูดนอกบท"
32. ฉันจับตาดูคุณอยู่
33. มันเป็นทางลัด
34. โอ้โห หยุดทำละครได้แล้ว; มันก็แค่ไม่กี่วันเอง
การจัดการปัญหาด้านวินัยและประสิทธิภาพการทำงาน
การจัดการกับปัญหาด้านประสิทธิภาพและการมีวินัยไม่ใช่เรื่องง่าย มันเกี่ยวข้องกับการสนทนาที่ยากลำบาก การตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน และบางครั้งอาจต้องตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่สิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นบวกสำหรับทุกคน
35. ขอให้ฉันทำงานของฉันเถอะ
36. โอ้ คุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นจริงๆ
37. ความพยายามต่างหากที่สำคัญ!
38. ฉันก็อยากฟังเหมือนกัน!
39. ให้ฉันบอกอะไรบางอย่างกับคุณ...
40. แค่เชื่อใจเรา...
41. มอบให้กับพนักงานที่ขยันขันแข็งที่สุดของเรา
ความเป็นจริงของการหมดไฟในสายงานทรัพยากรบุคคล
การทำงานเป็นเวลานาน การสนทนาที่ยากลำบาก และการเป็นสื่อกลางระหว่างพนักงานและผู้บริหารสามารถส่งผลกระทบต่อผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลได้ จุดแตกหักเป็นเรื่องจริง แต่บ่อยครั้งถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของคนที่คอยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นอยู่เสมอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? รายงานจาก Sage เรื่อง "The Changing Face of HR in 2024" เปิดเผยว่า95% ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลรู้สึกหนักใจกับปริมาณงานที่ได้รับ นอกจากนี้ 84% ประสบกับความเครียดเป็นประจำ และ 81% เคยรู้สึกหมดไฟในการทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
42. ใช่ ฉันไม่เคยมีความสุขมากไปกว่านี้อีกแล้ว
43. รู้สึกเหมือนความเหนื่อยล้าของวันศุกร์
📮ClickUp Insight: เบื่อวันจันทร์? ปรากฏว่าวันจันทร์เป็นจุดอ่อนในประสิทธิภาพการทำงานประจำสัปดาห์ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) โดย35% ของพนักงานระบุว่านี่เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด สาเหตุของความตกต่ำนี้อาจมาจากเวลาและพลังงานที่ใช้ไปกับการตามหาข้อมูลอัปเดตและลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp สามารถ 'อัปเดตคุณ' เกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญและลำดับความสำคัญทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงาน รวมถึงแอปที่ผสานรวมไว้ สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp's Connected Search ด้วยการจัดการความรู้ของ ClickUp การสร้างจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย! 💁
44. การรับรู้กับความเป็นจริง
45. นี่คือสิ่งที่เวลาหยุดพักหน้าตาเป็นแบบนี้หรือ?
46. ความยุ่งเหยิงที่จัดระเบียบได้ดีที่สุด
47. บางวันเราก็เจอเรื่องยากลำบาก
48. ความรู้สึกหลักของปีนี้
49. ฉันสามารถหันไปหาใครได้บ้าง?
50. แค่พยายามเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งต่อไป
บทบาทของมีมในวัฒนธรรมองค์กร
มีมได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยละลายพฤติกรรมในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกมันช่วยให้พนักงานสามารถแสดงอารมณ์ เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน และทำให้การสนทนาสนุกสนานและเป็นมนุษย์มากขึ้น เมื่อมีมถูกแชร์ในกลุ่มแชทของทีมหรือการสนทนาทั่วทั้งบริษัท มันช่วยสร้างความสามัคคีส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานรู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจง่ายขึ้น
1. ทำให้การสนทนาสนุกและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ข้อความทางโทรศัพท์อาจรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์, ไม่เป็นส่วนตัว, และง่ายต่อการตีความ. การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่หรือผู้ทำงานทางไกล.
นั่นแหละคือจุดที่มีมช่วยชีวิต! แทนที่จะส่งแค่ "ฮ่าๆ" แบบจืดชืด คุณสามารถส่งมีมที่ตรงใจที่สุดเพื่อสื่อว่าคุณขำแค่ไหน มันช่วยเพิ่มสีสันให้บทสนทนาและทำให้การพูดคุยในที่ทำงานดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลต "รู้จักฉัน"เพื่อเร่งการแนะนำตัวและช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกสบายใจตั้งแต่วันแรก!
2. การเสริมสร้างสติปัญญาทางอารมณ์
น้ำเสียงในข้อความนี้ขึ้นชื่อว่าอ่านยากมาก "แน่นอน" อาจถูกตีความว่าเป็นการเห็นด้วยแบบไม่เป็นทางการหรือความหงุดหงิดแฝงอยู่ก็ได้ ความคิดเห็นนั้นประชดหรือจริงจังกันแน่? เมื่อขาดน้ำเสียงหรือท่าทางประกอบ ข้อความจึงอาจถูกเข้าใจผิดได้ง่าย
มีม HR ที่เข้าใจง่ายช่วยเชื่อมช่องว่างนั้นได้ พวกมันเพิ่มบริบททางอารมณ์ให้กับการสนทนา ทำให้ง่ายขึ้นในการบอกได้ว่าข้อความนั้นตั้งใจจะเสียดสี เล่นสนุก หรือจริงจัง
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ที่FunCorp แผนกทรัพยากรบุคคลใช้มีมเพื่อวัดขวัญกำลังใจของทีม! ก่อนการประชุม พนักงานจะเลือกมีมที่แสดงอารมณ์ของพวกเขาในสัปดาห์นั้น หรือสร้างมีมของตัวเองขึ้นมา เป็นวิธีที่สนุกและง่ายในการเช็คอิน ตรวจจับสัญญาณของการเหนื่อยล้า และรักษาบรรยากาศโดยรวมของทีม!
3. การรวมผู้คนเข้าด้วยกัน
มีไม่กี่สิ่งที่จะทำให้ผู้คนมารวมตัวกันได้เหมือนเสียงหัวเราะร่วมกัน คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกนั้นเมื่อเห็นมีมที่สรุปความยากลำบากของเช้าวันจันทร์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ? แล้วคุณส่งมันไปให้เพื่อนร่วมงาน และพวกเขาก็เข้าใจทันที? มันสร้างช่วงเวลา "ฉันรู้สึกว่ามีคนเข้าใจฉัน!" ขึ้นมาทันที
มีมสร้างช่วงเวลาที่ทุกคนเข้าใจกันแบบ "คุณเข้าใจฉัน" แม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม เมื่อพนักงานจากสถานที่ต่างๆ หัวเราะกับมุกเดียวกัน มันช่วยสร้างความสัมพันธ์ ทำลายกำแพง และทำให้การทำงานรู้สึก ไม่เหมือนการทำงาน
ในที่ทำงานที่ส่งเสริมให้ผู้คนเป็นตัวของตัวเอง—ซึ่งมีลำดับชั้นน้อยกว่าและเน้นความคิดสร้างสรรค์มากกว่า—ผู้คนมักจะเปิดเผยอารมณ์ขันของตนเองมากขึ้น... แม้แต่คนที่ปกติไม่ค่อยสบายใจในการแบ่งปันอารมณ์ขัน ก็มักจะทำเช่นนั้นในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ซึ่งการใช้ความตลกกลายเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของสไตล์ของแต่ละคน
ในที่ทำงานที่ส่งเสริมให้ผู้คนเป็นตัวของตัวเอง—ซึ่งมีลำดับชั้นน้อยกว่าและเน้นความคิดสร้างสรรค์มากกว่า—ผู้คนมักจะเปิดเผยอารมณ์ขันของตนเองมากขึ้น... แม้แต่คนที่ปกติไม่ค่อยสบายใจในการแบ่งปันอารมณ์ขัน ก็มักจะทำเช่นนั้นในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งการใช้ความตลกกลายเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของสไตล์ของแต่ละคน
วิธีแชร์มีม HR อย่างถูกต้อง
สถานที่ทำงานที่ดีที่สุดเข้าใจว่าวัฒนธรรมไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายและการประชุมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่วงเวลาเล็กๆ ที่ทำให้การทำงานสนุกสนานอีกด้วย มีมสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ทีมสร้างความผูกพัน สื่อสาร และหัวเราะร่วมกัน
เราทราบดีว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีงานมากมายที่ต้องจัดการ—ข้อมูลพนักงาน การสรรหาบุคลากร และการติดตามความคืบหน้าต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่สร้างพื้นที่กลางสำหรับคุณและทีมของคุณในการทำงาน, สนทนา, มอบหมายงาน, และสร้างสรรค์. มันทำให้การทำงานของฝ่ายบุคคลง่ายขึ้นสำหรับทีมทุกขนาด พร้อมการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000+ และการปรับแต่งได้หลายร้อยอย่างเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ.
คุณสามารถใช้มุมมองต่างๆ เช่นตารางเพื่อจัดการข้อมูลของคุณปฏิทินสำหรับจัดการคำขอลา และปริมาณงาน เพื่อจัดการความสามารถของทีมของคุณ และด้วยClickUp Automationsที่ติดตั้งไว้ งานจะถูกมอบหมายและส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ
คุณมาถึงตรงนี้แล้ว นี่คือรางวัลเล็กๆ น้อยๆ สำหรับคุณ—มีมที่เราชอบที่สุดชิ้นหนึ่ง เฉพาะสำหรับคุณเท่านั้น!
เริ่มแชร์มีม HR ที่คุณชื่นชอบได้เลย!
การแชร์มีม HR ที่ตลกสามารถทำให้บรรยากาศในออฟฟิศสดใสขึ้นได้ แต่การทำให้อารมณ์ขันนั้นเหมาะสมและถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น มาพูดคุยกันว่าคุณจะสามารถสร้างความสนุกสนานและให้ความเคารพไปพร้อม ๆ กันได้อย่างไร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเสียงหัวเราะ!
1. ทำความเข้าใจอารมณ์ขันของทีมคุณ
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นสิ่งเดียวกันว่าตลก สิ่งที่ทำให้คนหนึ่งหัวเราะอาจทำให้อีกคนสับสนหรือแม้กระทั่งรู้สึกไม่พอใจ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเข้าใจอารมณ์ขันของทีมคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะแชร์มีมในที่ทำงาน
วิธีทำให้ถูกต้อง:
- โปรดสังเกตประเภทของมุกตลกและมีมที่เพื่อนร่วมงานของคุณแชร์กันอยู่แล้ว พวกเขาชอบอารมณ์ขันเบาสมองในที่ทำงาน มุกตลกเฉพาะวงการ หรืออ้างอิงวัฒนธรรมป๊อปหรือไม่?
- หากคุณเป็นสมาชิกใหม่ในทีม ให้เริ่มต้นด้วยการสังเกตการณ์แทนที่จะโพสต์อะไรก่อน ทำความเข้าใจว่าอารมณ์ขันแบบไหนที่เหมาะกับกลุ่มนี้
- หลีกเลี่ยงอารมณ์ขันที่มืดมนหรือหยาบคาย การเสียดสีหรือมุขตลกที่เกี่ยวกับประเด็นอ่อนไหวอาจถูกตีความผิดได้ง่ายหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ
- เมื่อไม่แน่ใจ ให้เลือกแบบกลางๆ ดีกว่า มีมที่เกี่ยวกับงานและสนุกสนานซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลคนอื่นๆ สามารถเข้าใจได้ เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย
2. ให้เกี่ยวข้อง
มีมจะตลกก็ต่อเมื่อผู้คน เข้าใจ มันเท่านั้น มันจะไม่มีผลกระทบตามที่คุณหวังไว้หากไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของทีมคุณ มีมในที่ทำงานควรสะท้อนถึงสถานการณ์ทั่วไป แนวโน้มในอุตสาหกรรมหรือมุกตลกเกี่ยวกับการทำงานที่ทุกคนสามารถเข้าใจและชื่นชมได้
วิธีทำให้ได้ผล:
- ยึดติดกับประสบการณ์ร่วมกัน. มีมเกี่ยวกับการประชุม, กำหนดส่งงาน, อีเมล, หรือปัญหาการทำงานทางไกล มักจะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยเสมอ เพราะคนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทันเวลา. มีมเกี่ยวกับโปรเจกต์ล่าสุด กิจกรรมทีม หรือหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม จะดูน่าสนใจมากกว่าสิ่งที่ล้าสมัย
- รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ การอ้างอิงถึงวัฒนธรรมป๊อปอาจเป็นสิ่งที่ดี แต่เฉพาะเมื่อสมาชิกส่วนใหญ่ในทีมของคุณเข้าใจเท่านั้น หากครึ่งหนึ่งของกลุ่มรู้สึกสับสน มุกนั้นก็จะไม่ตลก
3. ใช้ ClickUp Chat เพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย
การสลับแอปไปมาเพียงเพื่อแชร์ข้อมูล? นั่นอาจทำให้หงุดหงิดได้อย่างรวดเร็ว
การแชร์มีมควรเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการเพลิดเพลินกับมัน แต่การสลับแอปไปมาเพื่อโพสต์ข้อความตลกในแชทอาจทำให้ความสนุกหมดไป ทันใดนั้นคุณกำลังหัวเราะกับมีมเกี่ยวกับการประชุมที่ไม่มีวันจบ แต่ถัดไปคุณกลับหลงทางในการค้นหาแชทที่เหมาะสม ในขณะที่ทีมของคุณได้ดำเนินการต่อไปแล้ว
ClickUp Chatรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการแชร์มีมในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อกับการทำงาน มันถูกสร้างขึ้นโดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ ดังนั้นคุณสามารถส่งมีม, หารือเกี่ยวกับงาน, และร่วมมือกัน—ทั้งหมดในที่เดียว
ทุก ๆ รายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ มีแชท, ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกับงานที่กำลังดำเนินอยู่
- ติดตามความสนุก: มีมบางอันจุดประกายให้เกิดการสนทนาจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานหรือความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลที่ทุกคนเผชิญ ด้วย FollowUps คุณสามารถทำเครื่องหมายการสนทนาที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นสำคัญจะไม่ถูกฝังอยู่ในแชท หากการสนทนาต้องการความสนใจในภายหลัง เพียงทำเครื่องหมายให้ติดตามและกลับมาดูเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
- เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน: เคยแชร์มีมเกี่ยวกับการต่อสู้ในที่ทำงานแล้วคิดว่า "เราควรแก้ไขเรื่องนี้จริงๆ" ไหม?ClickUp Brainสามารถแปลงบทสนทนาให้เป็นงานที่ทำได้จริง พร้อมจับบริบทโดยตรงจากการแชท ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนจากการล้อเล่นเกี่ยวกับปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหา
- สรุปเนื้อหาตามทันด้วย AI: หากคุณไม่ได้เข้าร่วมแชทสักพัก AI CatchUp สามารถสรุปสิ่งที่คุณพลาดไปได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที คุณจะได้รับสรุปย่อของบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีมเด็ดและอัปเดตงานที่สำคัญทั้งหมด
- เปิดใช้งานการตอบสนอง: เมื่อมีมีมที่โดนใจ คุณต้องการมากกว่าแค่การกดไลค์ ฟีเจอร์การตอบสนองของ ClickUp Chat ช่วยให้คุณตอบสนองด้วยอีโมจิหลากหลายรูปแบบ
4. รักษาอารมณ์ขันให้เบาสบายและให้เกียรติ
อารมณ์ขันในที่ทำงานควรสร้างความสามัคคีระหว่างผู้คน ไม่ใช่ทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจ แม้ว่ามุกตลกและมีมสามารถทำให้การสื่อสารในทีมสนุกสนานมากขึ้นได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังว่าอะไรเหมาะสมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ
อารมณ์ขันโดยธรรมชาติมักจะมีแง่มุมที่แหลมคมอยู่บ้าง ดังนั้นผู้คนจึงมักจะปรับให้มันเบาลงในที่ทำงาน มันยากที่จะทำออกมาได้ดีและง่ายที่จะทำออกมาได้ไม่ดี นอกจากนี้ พวกเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะจริงจังกับตัวเองมากเกินไป
อารมณ์ขันโดยธรรมชาติมักจะมีแง่มุมที่แหลมคมอยู่บ้าง ดังนั้นผู้คนจึงมักจะปรับให้มันอ่อนลงในที่ทำงาน มันเป็นเรื่องยากที่จะทำออกมาได้ดีและง่ายที่จะทำออกมาได้ไม่ดี นอกจากนี้ เราทุกคนมีแนวโน้มที่จะจริงจังกับตัวเองมากเกินไป
เคล็ดลับในการรักษาความเป็นมืออาชีพ:
- ยึดติดกับอารมณ์ขันที่เบาสบายและเกี่ยวข้องกับงานเป็นหลัก มุกตลกเกี่ยวกับการประชุม กำหนดส่งงาน หรือประสบการณ์ทั่วไปในที่ทำงานมักจะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย
- หลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่อาจสร้างความไม่พอใจ หากมีมใดแตะต้องประเด็นที่ละเอียดอ่อนหรืออาจถูกตีความผิด อย่าใช้เด็ดขาด!
- พิจารณาผู้ชมของคุณ สิ่งที่ดูตลกสำหรับคนหนึ่งอาจทำให้อีกคนรู้สึกไม่สบายใจ หากไม่แน่ใจ ให้ละเว้นไว้
ทุกคนมีความคิดเห็นและความรู้สึกที่ต่างกัน ดังนั้นการหาสมดุลที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าอารมณ์ขันจะไม่ทำให้ใครรู้สึกแปลกแยกหรือสร้างความตึงเครียดที่ไม่จำเป็น หัวข้อเช่นการเมือง ศาสนา ปัญหาส่วนตัว หรือภาพเหมารวม ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ขันในที่ทำงาน
5. เคารพขอบเขต
อารมณ์ขันสามารถแตกต่างกันอย่างมากในที่ทำงาน และนั่นก็เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง พนักงานบางคนชอบแบ่งปันมีมและเรื่องตลก ในขณะที่บางคนชอบรักษาความเป็นมืออาชีพ การเข้าใจและเคารพความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นบวกและครอบคลุม
วิธีตระหนักรู้ถึงความชอบส่วนบุคคล:
- สังเกตปฏิกิริยา หากใครไม่สนใจมีมหรือมุกตลก พวกเขาอาจชอบวิธีการที่เป็นทางการมากกว่า
- อย่าทำมากเกินไป. มีมที่ส่งมาในเวลาที่เหมาะสมอาจยอดเยี่ยมได้ แต่การส่งมากเกินไปอาจทำให้เสียสมาธิได้. ให้สมดุลไว้
- เคารพการตัดสินใจส่วนบุคคล หากเพื่อนร่วมงานไม่สนใจเรื่องตลก อย่าฝืน พูดคุยกันในเชิงธุรกิจเท่านั้น
อารมณ์ขันควรช่วยปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงานและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง การตระหนักถึงความแตกต่างเหล่านี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนรู้สึกสบายใจและได้รับการยอมรับ
6. สร้างสมดุลระหว่างความสนุกกับประสิทธิภาพในการทำงาน
การแชร์มีมในที่ทำงานสามารถเป็นวิธีที่ดีในการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและน่าสนใจ เมื่อใช้อย่างเหมาะสม มีมสามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ดี ซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงและเข้าใจกัน
อย่างไรก็ตาม การหาสมดุลที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่ามีมจะสามารถทำให้ผู้คนมารวมตัวกันได้ แต่มันไม่ควรมีความสำคัญเหนือกว่าประสิทธิภาพในการทำงาน จุดมุ่งหมายควรอยู่ที่การทำงานให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสมอ ทุกคนจะได้รับประโยชน์ตราบใดที่อารมณ์ขันช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยไม่ก่อให้เกิดการเสียสมาธิ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:การกำหนดเวลาสามารถช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ การประชุม และการพักสั้นๆ มันช่วยให้วันของคุณมีโครงสร้าง คุณจึงรู้ว่าเมื่อไหร่ควรตั้งใจทำงาน เมื่อไหร่ควรพัก และเมื่อไหร่ที่สามารถผ่อนคลายและหัวเราะได้
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUp ได้เลย มันช่วยให้คุณจัดตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดลำดับความสำคัญของงานสำคัญ: กำหนดช่วงเวลาทำงานอย่างเข้มข้นในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- กำหนดเวลาประเมินที่สมจริง:ใช้การประเมินเวลาของ ClickUpเพื่อวางแผนว่าแต่ละงานจะใช้เวลานานเท่าใด
- มองเห็นตารางเวลาของคุณ: ลากและวางงานต่างๆ ลงในมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนรายวันที่ชัดเจน
📌 โบนัส: ต้องการติดตามความก้าวหน้าประจำวันโดยไม่ต้องประชุมเช็คอินไม่รู้จบหรือไม่?เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUpช่วยให้ง่ายขึ้น! สมาชิกทีมสามารถบันทึกผลงานประจำวันได้ ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและมองเห็นช่องว่างด้านประสิทธิภาพการทำงานได้ชัดเจนขึ้น ใช้เวลาน้อยลงในการอัปเดตสถานะ หมายถึงมีเวลามากขึ้นสำหรับงานจริง (หรืออาจจะได้พักดูมีมตลกๆ ด้วย)
7. สร้างศูนย์กลางมีม
แน่นอน คุณสามารถสร้างช่องแชทที่อุทิศให้กับมีมโดยเฉพาะ ซึ่งคุณและเพื่อนร่วมงานสามารถค้นหาและเพิ่มมีมได้ตามใจชอบ แต่ถ้าคุณอยากอินหนักและทำให้มีมของคุณสามารถค้นหาได้ตามหมวดหมู่และธีม ให้สร้าง Space เฉพาะภายใน ClickUp หรือจะสร้างโฟลเดอร์ภายใน Space ที่มีอยู่แล้วก็ได้ จากนั้นสร้างรายการแยกแต่ละรายการภายในโฟลเดอร์นั้น หรือจะรวมมีม HR ทั้งหมดไว้ในรายการเดียวแล้วเพิ่ม Custom Fields เพื่อใส่โน้ต เช่น "การเมืองในออฟฟิศ", "งานล่วงเวลา" ฯลฯ
ค้นหาและกรองมีมที่คุณต้องการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
มีส่วนร่วม เชื่อมโยง พัฒนา: แชร์มีม HR ใน ClickUp
มีมในที่ทำงานไม่ใช่แค่เรื่องตลกเท่านั้น พวกมันยังช่วยให้คุณเห็นความรู้สึกที่แท้จริงของทีมคุณอีกด้วย
บ่อยครั้ง มุกตลกเหล่านี้สะท้อนความหงุดหงิดที่แท้จริง
เมื่อคุณเห็นมีมเกี่ยวกับการหมดไฟ การสื่อสารที่ไม่ดี หรือความคาดหวังที่ไม่สมจริงอยู่บ่อยครั้ง—นั่นไม่ใช่แค่เรื่องตลก แต่เป็นข้อเสนอแนะแทนที่จะรอให้มีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ คุณสามารถสังเกตเห็นรูปแบบเหล่านี้ รับรู้ถึงสิ่งที่รบกวนพนักงานอย่างแท้จริง และดำเนินการเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ได้
ครั้งต่อไปที่มีมีมทำให้คุณหัวเราะ ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อฟังดู หากคุณกำลังมองหาวิธีจัดการกับข้อเสนอแนะ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการสื่อสาร ClickUp สามารถช่วยรวมทุกอย่างไว้ที่เดียวให้คุณได้
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเริ่มต้น!